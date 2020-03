Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 9-13 marca bieżącego roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Finansowanie: Firmy i instytuty naukowo-badawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie prowadzonych na Białorusi i Ukrainie projektów know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarach zielonych technologii i technologii informacyjno-komunikacyjnych, podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Źródło: ISBnews

Reklama: Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu będzie rósł w niskim jednocyfrowym tempie w 2020 r. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Na wdrożenie systemów pozwalających na cyfrowe podpisywanie i obieg dokumentów zdecydowała się mniej niż połowa polskich firm, wynika z przygotowanego przez Asseco Data Systems raportu „Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?”. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: W porównaniu z sąsiednimi krajami, postęp cyfryzacyjny w polskiej administracji jest wyraźny, ale należy kontynuować procesy, tak by inne państwa chciały się uczyć od Polski, ocenił wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich Radosław Kędzia. Źródło: ISBnews

Cloud: Chmura to model przetwarzania, a nie miejsce samo w sobie i dlatego będzie strategiczna dla sektora publicznego w kolejnych latach, wskazał dyrektor Dell EMC w Polsce Dariusz Piotrowski. Źródło: ISBnews

Legislacja: Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Narodowy Plan Szerokopasmowy określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. Źródło: spółka

Gry: Targi E3 zostały odwołane z powodu obaw o epidemię koronawirusa. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Nowy raport F5 „State of Application Services Report 2020″ wskazuje, że 66% organizacji z obszaru EMEA polega na aplikacjach w prowadzeniu działalności gospodarczej – to najwyższy poziom spośród wszystkich regionów na świecie. 32%respondentów uważa, że aplikacje zapewniają strategiczną przewagę konkurencyjną. 31% badanych dokonuje refaktoryzacji starszych aplikacji w nowoczesnych środowiskach, a już 26% dąży do wykorzystania technologii open source tam, gdzie jest to możliwe. Organizacje wchodzą w kolejny etap transformacji: chcą łączyć usługi cyfrowe z wcześniej niepowiązanych branż i segmentów budując w ten sposób nowe ekosystemy w celu tworzenia wartości. W rezultacie wolumen wywołań API (Application Programming Interface) pozwalających na łączność systemów i baz danych gwałtownie rośnie. Obecnie 29% organizacji w regionie EMEA zgłasza ponad milion wywołań API miesięcznie. Według raportu SOAS w optymalizowaniu celów transformacji cyfrowej ważne jest skoncentrowanie się na usługach aplikacyjnych wymaganych do zabezpieczenia, skalowania i digitalizacji procesów informatycznych i biznesowych. Automatyzacja i orkiestracja mają w tym kontekście kluczowe znaczenie. Dla 61% ankietowanych digitalizacja jest drogą do zwiększenie tempa wprowadzania nowych produktów lub usług. 40% chce lepszego reagowania i dostosowywania się do zachowań nowych klientów, a dla 33% digitalizacja ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję. Obecnie najbardziej pożądanymi korzyściami z transformacji cyfrowej są optymalizacja IT (64%), optymalizacja procesów biznesowych (55%), zwiększenie wydajności pracowników (47%), uzyskanie przewagi konkurencyjnej (45%) i wejście na nowe rynki (43%). Ankietowani uważają także, że transformacja cyfrowa wpływa na automatyzację i orkiestrację (57%); jest inspiracją do odkrywania nowych architektur aplikacyjnych, takich jak kontenery i mikrousługi (51%), zmienia sposób tworzenia aplikacji (38%),spowodowała migrację większej liczby aplikacji do chmury publicznej (33%). Źródło: spółka

Zatrudnienie: Agencja Randstad (na zlecenie Kodilla.com) przeanalizowała blisko 900 tys. aplikacji i 16 tys. ofert pracy złożonych w ubiegłym roku przez kobiety – po to, aby sprawdzić, do których branż aplikują najchętniej i gdzie są najczęściej zatrudniane. Wyniki analizy ukazały, że choć w Polsce nadal istnieją branże typowo „kobiece”, w których zatrudnienie znajduje 100% aplikujących pań, to kobiety coraz śmielej wkraczają także do sektorów, w których jeszcze kilka lat odsetek pracujących pań był bliski lub równy zeru. Dziś w takich branżach, jak IT, lotnictwo, budownictwo czy motoryzacja, kobieta jest już nawet co piątą kandydującą. W IT panie najczęściej aplikowały na stanowiska: IT Project Manager, IT Back Office Assistant, Access Provisioning. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Cisco zaprezentowało 6. edycję raportu CISO Benchmark Report, przedstawiającego wnioski z badania, w którym udział wzięło 2 800 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z 13 krajów na całym świecie. Publikacja zawiera 20 najistotniejszych rekomendacji z zakresu cyberbezpieczeństwa na rok 2020, które zostały wypracowane przez Radą Doradczą CISO (Chief Information Security Officer) na podstawie analizy wyników badań: Złożoność środowisk wciąż jest największym wrogiem cyberbezpieczeństwa; Cyfrowa transformacja wciąż stanowi szansę dla liderów IT na rozwój innowacji i poprawę pozycji konkurencyjnej swojego przedsiębiorstwa. Jednak wiąże się ona również z ogromnymi zmianami w infrastrukturze, które często tworzą nowe wyzwania związane z przeciwdziałaniem złożonym, nieznanym do tej pory zagrożeniom; Obecnie statystyczna firma wykorzystuje średnio ponad 20 technologii z zakresu bezpieczeństwa. Mimo że trend polegający na konsolidacji zyskuje na popularności, 86 proc. przebadanych organizacji korzysta z rozwiązań pochodzących od 1 do 20 dostawców. Ponad 20 proc. uważa, że zarządzanie środowiskiem złożonym z rozwiązań pochodzących od wielu dostawców stanowi duże wyzwanie. Inne istotne wnioski: 42 proc. respondentów zadeklarowało porzucenie proaktywnych działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami, co ma związek z przesytem informacji na temat cyberbezpieczeństwa. Ponad 96 proc. osób, które tak stwierdziły, zwraca uwagę na fakt, że zarządzanie środowiskiem, na które składają się rozwiązania pochodzące od wielu dostawców, stanowi duże wyzwanie.

„Ponieważ coraz więcej organizacji przechodzi proces cyfrowej transformacji, specjaliści na stanowiskach CISO (ang. Chief Information Security Officer) nadają wyższy priorytet wdrożeniom nowych technologii z zakresu bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko cyberataku. Często wiele z tych rozwiązań nie integruje się z zastanym ekosystemem IT, co powoduje wzrost złożoności i utrudnia zarządzanie” – mówi Steve Martino, starszy wiceprezes i dyrektor ds. bezpieczeństwa w Cisco. „Chcąc stawić czoła temu wyzwaniu, specjaliści ds. bezpieczeństwa nie ustają w działaniach, aby ograniczyć liczbę dostawców. Jednocześnie w coraz większym stopniu polegają na bezpieczeństwie chmurowym i automatyzacji”. Źródło: spółka

TV: Europejczycy coraz chętniej kupują telewizory z większą przekątną ekranu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Samsung wynika, że 81 proc. respondentów, którzy ostatnio kupili duże telewizory, wybrało model 55 cali i większy. Z drugiej strony, aż 69 proc. badanych przyznało, że następnym razem rozważy zakup większego ekranu. Źródło: spółka

Raport konsumencki: Jak co roku, Uber przyjrzał się danym mówiącym, jakie przedmioty zdarza nam się najczęściej zostawiać podczas przejazdu. Na tej podstawie opublikował raport „Zgubione i znalezione 2020”. W Polsce pierwsze trzy lokaty zajęły telefony, portfele oraz bagaże. Pod względem nietypowych zgub prym wiodą Amerykanie. Wśród rzeczy pozostawionych przez mieszkańców USA znajdują się m.in. mysz, będąca posiłkiem dla węża, pamiątkowy odcisk łapy kota czy maska przeciwgazowa. Źródło: spółka

Technologie: Zebra Technologies Corporation ogłosił wyniki badań, z których wynika, że dostawcy usług terenowych branży telekomunikacyjnej i przemysłowej na całym świecie zwiększą wykorzystanie technologii mobilnych w celu optymalizacji i transformacji prac operacyjnych. Źródło: spółka

Druk: Badanie Epson wykazało, że mimo postępującej cyfryzacji, druk w firmach ma nadal bardzo silną pozycję. Ponad połowa respondentów (52,5 proc.) twierdzi, że obieg dokumentów w ich przedsiębiorstwach wciąż opiera się głównie na formie papierowej, a wersja online traktowana jest pomocniczo. Z kolei 45,1 proc. ankietowanych przeważnie korzysta z dokumentów online, rzadziej drukowanych. Jedynie 2,4 proc. deklaruje, że korzysta wyłącznie z dokumentów w wersji online. Pod względem typów dokumentów, polscy przedsiębiorcy najczęściej drukują faktury i inne dokumenty finansowe (28,7 proc.), umowy, oferty i inne dokumenty związane z relacjami z klientami (26,3 proc.), materiały szkoleniowe i prezentacje (22,1 proc.) oraz zdjęcia i grafiki (15,6 proc.). Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CD Projekt: Wysłał grę „Cyberpunk 2077” do agencji ratingowych i spodziewa się wydania oceny w ciągu miesiąca, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt „czuje się komfortowo” z wrześniowym terminem premiery gry „Cyberpunk 2077”, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt zaprezentuje nową strategię po premierze gry „Cyberpunk 2077”, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt chce robić kolejne wiedźmińskie gry, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt jest bardzo zadowolony z wersji gry „Wiedźmin 3” na Nintendo Switch, również pod kątem sprzedażowym, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Odnotował 313,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. (wg MSSF 16) wobec 70,9 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17), podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 17,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Agora ocenia, że zamknięcie kin na dwa tygodnie nie będzie mieć istotnego wpływu na wyniki grupy w 2020 r., podała spółka. Jednocześnie wstrzymano się z oceną perspektyw na rynku reklamy w br. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Odnotowała 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 73,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wirtualna Polska Holding oczekuje, że w obszarze turystyki zagranicznej na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 rośnie liczba rezygnacji z zakupów wycieczek co może mieć istotne znacznie dla wyników finansowych WP w I półroczu 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Cambridge Innovation Center: Otworzy w wakacje swoją filię w Warszawie, zorientowaną na przyciągnięcie talentów z zakresu nowoczesnych technologii z 17 państw CEE, podała firma. CIC Warsaw będzie jednocześnie jednym z głównych ośrodków stymulujących rozwój przełomowych rozwiązań w regionie. Źródło: ISBnews

XTPL: Rozpoczął realizację pierwszej transakcji sprzedaży nanotuszu opartego na nanocząstkach srebra, podała spółka. Dostawa realizowana jest dla jednego z partnerów działających w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Liczba graczy oczekujących na zakup gier w sklepie Steam ( wishlist) wynosi ponad 897 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań (wishlist additions) przekracza 1,4 mln graczy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Telewizja Polska (TVP): Rada nadzorcza na miejsce odwołanego prezesa Jacka Kurskiego delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu, podała spółka. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Nowela przewiduje wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. Źródło: ISBnews

DataWalk: Opracował rozwiązanie, które może proaktywnie identyfikować supernosicieli i osoby narażone na zarażenie koronawirusem, podała spółka. To pierwsze na świecie wykorzystanie analityki sieci powiązań do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa, podkreśliła firma. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Szacuje, że przychody „Real Boxing 2” wzrosły o ponad 100% w lutym 2020 r. w porównaniu do stycznia. Spółka spodziewa się także większych wpływów z gry w dalszej części roku, zwłaszcza że w przygotowaniu znajduje wersja mobilna „Real Boxing 2020” oraz port gry na konsolę Nintendo Switch, podał Vivid Games. Źródło: ISBnews

Blockchain LAB: Podpisał umowę z Carlosem Ortega Urretavizcaya, w ramach której stał się on doradcą zarządu. Carlos Ortega jest doświadczonym menedżerem z ponad 30-letnim dorobkiem w branży rozrywki i mediów. Pełnił funkcje m.in. wiceprezesa wykonawczego Fox Network Group. Źródło: ISBtech.pl

SAP: Edyta Malesza-Malatrat, Aleksandra Żarkowska-Demkiw i Justyna Kędzierska awansowały w strukturach SAP w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Austrii, a Tomasz Piechota – w strukturach SAP Polska. Zmiany kadrowe towarzyszą utworzeniu nowej, jeszcze bardziej zorientowanej na klienta struktury globalnej w SAP. Źródło: spółka

Orange: Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty SOR dla Orange Polska polegającej na zmianie zapisów w: części I ogólnej rozdział 9 pkt 9.8 „Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC) i zapewnieniem transmisji w VC”, ppkt 9.8.1 „Utrzymanie portu abonenckiego na porcie 1 GE dla poziomu dostępu OLT”, tabeli nr 506, tabeli nr 507, tabeli nr 508, części I ogólnej rozdział 9 pkt 9.9 „Opłaty związane z Łączem Abonenckim” poprzez wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON(FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zgodnie z projektem decyzji prezes UKE postanowił zaakceptować propozycję przedstawioną przez Orange i zatwierdził zmianę Oferty SOR w zakresie wskazanym w sentencji decyzji. Źródło: UKE

Colt Technology Services: Dostawca niezawodnych, szybkich rozwiązań łączności, członek Gold Partner Oracle PartnerNetwork (OPN), ogłosił, że zapewni wyspecjalizowany, bezpieczny dostęp na żądanie do Oracle Cloud za pośrednictwem Oracle Cloud Infrastructure FastConnect. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej Sieć Colt IQ jest dostępna od początku 2019 roku. Oferuje przede wszystkim usługi sieci bezprzewodowej do 100 Gb/s, usługi Spectrum i Ethernet. Źródło: spółka

Google: Chce, żeby zwłaszcza w obecnej sytuacji jego narzędzia pomagały wszystkim znaleźć wiarygodne informacje o koronawirusie, sytuacji w Polsce i na świecie, a także ułatwiały zdalną naukę dzieciom i placówkom edukacyjnym: Google bezpłatnie udostępnia w Polsce dostęp do pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Dzięki takim produktom jak Google Classroom, Dysk, Hangouts Meet i wielu innym, możliwa jest efektywna i ciekawa nauka w domu. Już teraz wszystkie szkoły mogą zarejestrować się w programie. Te same narzędzia do pracy zdalnej i współpracowania na odległość udostępniamy także polskim firmom. Wprowadziliśmy bezpłatny dostęp do zaawansowanej funkcji prowadzenia wideokonferencji za pośrednictwem Hangouts Meet dla wszystkich użytkowników G Suite. Uruchomiliśmy w Polsce alert SOS w wyszukiwarce, który pomaga znaleźć najnowsze wiadomości, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz linki do źródeł sprawdzonych informacji, jakimi są specjalna strona internetowa polskiego rządu oraz portale Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podano w informacji. Źródło: spółka

Microsoft: Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom i studentom swobodną i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną. Źródło: spółka

Lenovo: Wraz z SentinelOne, firmą oferującą platformę autonomicznego cyberbezpieczeństwa, zapowiedziały strategiczne partnerstwo w celu integracji platformy autonomicznego zabezpieczenia punktów końcowych SentinelOne z ofertą rozwiązań zabezpieczających Lenovo ThinkShield. Klienci Lenovo mogą teraz nabywać urządzenia z rozwiązaniem SentinelOne, które oferuje zapobieganie zagrożeniom w czasie rzeczywistym, funkcję ActiveEDR, bezpieczeństwo urządzeń Internetu rzeczy, a także ochronę zadań obliczeniowych w chmurze przy użyciu opatentowanej sztucznej inteligencji Behavioral AI. Źródło: spółka

Pyszne.pl: Jako środek ostrożności w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, serwis świadczyć będzie dostawę pozwalającą uniknąć kontaktu fizycznego. Obejmie ona wszystkie restauracje w serwisie. Dostawcy są instruowani, aby dzwonić do drzwi klientów i zostawiać torbę z jedzeniem przed drzwiami. Rozwiązanie to będzie zastosowane we wszystkich krajach europejskich, gdzie działa Takeaway.com, którego częścią jest Pyszne.pl. Źródło: spółka

Helping Hand: Startuje innowacyjna platforma, która dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów sztucznej inteligencji i machine learning zmienia jakość życia osób uzależnionych oraz sposób pracy wspierających ich profesjonalistów (terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów). Tym samym polski startup wprowadza do Europy światowe trendy w dziedzinie digital therapeutics. Źródło: spółka

Cisco: W ostatnich tygodniach w krajach dotkniętych wirusem odnotowuje 7-krotny wzrost w korzystaniu z wersji nieodpłatnej aplikacji Webex, platformy do współpracy od Cisco. W związku z ostatnimi wydarzeniami, Cisco rozszerzyło bezpłatną wersję usługi Webex, która obejmuje teraz spotkania dla maksymalnie 100 uczestników, bez ograniczeń czasowych. Ponadto Cisco zapewnia klientom niekorzystającym dotychczas z Webexa bezpłatne licencje na 90 dni. Dotychczasowi klienci otrzymują dostęp do rozszerzonych funkcji w celu spełnienia rosnących wymagań. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa INC: Rozpoczęła współpracę z dwoma kolejnymi spółkami z Grupy PlayWay – Detalion Games oraz Madmind Studio, podało INC. W obu przypadkach INC odpowiada za kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenie producentów gier na NewConenct. Detalion Games zamierza pozyskać finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl. Źródło: ISBnews

Games Operators: Cena za akcję w ofercie publicznej została ustalona na 22 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

OPTeam, Innova AF II Sàrl: Podpisali z Rementi Investments przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68,63 mln euro. Źródło: ISBnews

STX Next: Rozważa ewentualne pozyskanie kapitału na sfinalizowanie planowanych przejęć m.in. poprzez krajową giełdę, poinformował prezes Maciej Dziergwa. Podkreślił, że nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji w kwestii ewentualnego upublicznienia spółki. Źródło: ISBnews

Komputronik, Komputronik Biznes: Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec spółek postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podał Komputronik. Źródło: ISBnews

Credo Ventures: Fundusz, wyspecjalizowany w inwestycjach w technologiczne startupy z globalnymi aspiracjami, chce wydać 100 mln USD w regionie CEE, podała firma. Czeski fundusz chce przede wszystkim szybko rozbudować portfel spółek z Polski, widząc tu kandydatów na jednorożców. Źródło: ISBnews

TrustMate: Venture Capital Next Road Ventures sfinalizował inwestycję seed w polską spółkę zajmującą się zarządzaniem opiniami w Internecie. Źródło: spółka

PGNiG Ventures: Fundusz corporate venture capital należący do PGNiG rozpoczął nabór projektów inwestycyjnych perspektywicznych dla branży poszukiwawczo-wydobywczej i energetycznej. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Esri Polska: Opracowało aplikację cyfrowego obrazowania występowania koronawirusa, podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Wprowadza możliwość doliczenia do rachunku za telefon opłat za przejazdy autostradą, dokonanych za pomocą Autopay, podano w komunikacie. To pierwsze tego typu wdrożenie w Europie, a drugie na świecie. Źródło: ISBnews

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), Operator Chmury Krajowej (OChK), Hitachi Europe Ltd.: Rozpoczęły współpracę na rynku polskim. Dzięki połączeniu technologii blockchain, macierzy WORM oraz chmury obliczeniowej na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne usługi wspierające digitalizację przedsiębiorstw i zgodność z regulacjami, takimi jak trwały nośnik czy MIFID2, podały spółki. Odbiorcami tych usług będą m.in. podmioty z sektora medycznego, telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Stworzyło Promak Ra – system IT umożliwiający prowadzenie rejestru akcjonariuszy, a który jest zintegrowany z platformą blockchain dla rynku kapitałowego udostępnioną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

LOG Systems: Wspólnie z amerykańską firmą Sylvain Analytics utworzyły spółkę joint venture, która będzie działać pod nazwą Sailog LLC, poinformował LOG Systems. Główną misją firmy jest realizacja kontraktów na rzecz instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych. Źródło: ISBnews

Adgar: Podpisał umowę z dostawcą aplikacji Blue Bolt. Jako pierwsi drzwi telefonem otworzą użytkownicy Brain Embassy. Źródło: ISBtech.pl

Hewlett Packard Enterprise: Przedstawił nowe technologie IT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest zwiększenie koncentracji na rozwoju ich własnego biznesu oraz realną transformację cyfrową. Pośród najnowszych rozwiązań HPE Small Business Solutions znajduje się m.in. HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, serwer nowej generacji z procesorami Intel® Pentium® i Intel® Xeon®, oferujący najbardziej zaawansowaną na rynku automatyzację, zdalne zarządzanie i najwyższej klasy funkcje bezpieczeństwa. W porównaniu do dostępnych na rynku rozwiązań, HPE MicroServer posiada niewielki rozmiar, a przy tym jest znacznie bardziej przystępny cenowo – kosztuje mniej niż 20 dolary miesięcznie w modelu subskrypcyjnym – co można porównać do opłaty abonamentowej za telewizję internetową. Co ciekawe, jego konfiguracja jest porównywalna do zmiany ustawień w smartphonie. Źródło: spółka

T-Bull: 18 marca zadebiutuje na platformie Nintendo Switch z jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów znajdującym się w obecnym portfolio. Top Speed dostępny jest w przedsprzedaży na nowej platformie. Do dyspozycji użytkownicy Nintendo Switch będą mieli ponad 69 modeli samochodów, 5 rozbudowywanych dzielnic z wieloma trasami oraz możliwość zabawy w różnych trybach. Źródło: spółka

Comarch: Ma umowę z duńską firmę telekomunikacyjną TDC na dostawę systemu wsparcia biznesu (BSS). Comarch dostarczy TDC rozwiązanie BSS, które obejmuje następujące produkty IT: zarządzanie relacjami z klientem (CRM), katalog produktów (Product Catalog), zarządzanie zamówieniami (Customer Order Management), system bilingowy (Convergent Billing System) oraz framework integrujący aplikacje (Application Integration Framework). Comarch ERP w Polskich Zakładach Zbożowych w Wałczu. Oprogramowanie jest używane zarówno do obsługi działu księgowości, płac i kadr, jak i procesów związanych z zakupem, magazynowaniem i sprzedażą zbóż oraz produkcją pasz i mąki. Przedsiębiorstwo korzysta również z aplikacji do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – Comarch PPK. Źródło: spółka

Epson: Zaprezentował dwa nowe skanery biznesowe: WorkForce DS-30000 i DS-32000 obsługujące format A3. Urządzenia te wchodzą na rynek w momencie, gdy wg analityków z grupy Quocirca 76% organizacji spodziewa się, że w ciągu najbliższych 5 lat znaczenie digitalizacji dokumentów papierowych będzie rosło. Skanery oferują wysoką szybkość skanowania (do 90 ppm/180 ipm) i dużą elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników, sprawiając, że są idealne dla firm będących na początkowym etapie digitalizacji. Źródło: spółka

Avaya: Udostępnia bezpłatnie wszystkim kwalifikującym się instytucjom edukacyjnym, w tym szkołom wyższym i uniwersytetom, a także organizacjom non-profit na całym świecie, pełną wersję biznesową oprogramowania Avaya Spaces. Wszystkie te instytucje, które zgłoszą się bezpośrednio do firmy Avaya, będą mogły bezpłatnie korzystać z Avaya Spaces do 31 sierpnia br. Bezpłatna wersja oprogramowania Avaya Spaces umożliwia użytkownikom korzystanie z tele- i wideokonferencji nawet dla 200 uczestników, czata oraz pozwala na udostępnianie plików. Źródło: spółka

Skinwallet: Platforma do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, kontynuuje dynamiczny rozwój. W lutym zanotowała o 25 proc. więcej użytkowników niż na koniec 2019 r. Jednocześnie platforma po raz kolejny poprawiła miesięczne przychody. Źródło: spółka

7Levels: Odbyła się premiera gry „inbento”. Studio jest odpowiedzialne za port i wydanie wersji Switch na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej w cenie 4,99 EUR/USD. Źródło: spółka

Plus: W ofercie pojawiły się nowe sprzęty Lenovo: laptopy: 15-calowy IdeaPad S340 i 14-calowy IdeaPad S145, a także tablet Tab M8. Sprzęty dostępne są w ofercie abonamentowej, która pozwala w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje każde z urządzeń, a także w opcji bez kosztów abonamentu z możliwością rozłożenia na raty 0%. Źródło: spółka

Fujitsu: Rozbudowuje swoją ofertę o nowe, elastyczne rozwiązanie kompletnego centrum danych w modelu usługowym. Polskie firmy i instytucje będą mogły skorzystać z platformy Datacenter HCI (hyper converged infrastructure) do budowy infrastruktury centrum, chmury prywatnej lub hybrydowej w oparciu o unikalny na polskim rynku model „płać za to, co wykorzystujesz”. Źródło: spółka

Innogy: Ruszył pilotażowy w skali kraju i Europy program innogy go! Od teraz bezemisyjne, elektryczne auta BMW i3 z floty innogy go!, będą mierzyły poziom smogu w Warszawie za pomocą czujników Airly. Na podstawie danych przekazywanych na bieżąco podczas jazdy i postoju powstanie Mapa Smogo!wa. Źródło: spółka

Signify: Niskiej jakości środowisko biurowe może być przyczyną dyskomfortu, złego samopoczucia i niższej wydajności pracowników. Jednak już samo wysokiej jakości oświetlenie może zwiększyć wydajność pracowników nawet o 23%. Signify wprowadza nowy wielofunkcyjny czujnik Philips IoT, który pozwala firmom monitorować środowisko biurowe oraz optymalizować je pod kątem dobrego samopoczucia pracowników. Źródło: spółka

Games Operators: Ogłosił datę premiery gry 112 Operator na Steam na 23 kwietnia. Źródło: spółka

Fibaro: Ogłosiło obniżkę cen na wybrane produkty ze swojej oferty. Znalazły się wśród nich inteligentny wideodomofon – FIBARO Intercom; inteligentne i klasyczne gniazda i włączniki z linii Walli oraz jedne z najpopularniejszych urządzeń tego producenta – inteligentne gniazdka Wall Plug w wersjach Z-Wave i HomeKit. Źródło: spółka

Tauron: Zakończony projekt wdrożenia aplikacji OCR, czyli oprogramowania służącego do rozpoznawania znaków i całych tekstów w zeskanowanym dokumencie papierowym lub elektronicznym, umożliwia znaczne skrócenie czasu rejestracji dokumentów w kancelariach oraz ich obsługi w systemach informatycznych. Źródło: spółka

Zebra Technologies Corporation: Ogłosił wprowadzenie na rynek drukarki mobilnej ZQ210. Urządzenie jest zaprojektowane i przeznaczone specjalnie dla branży transportu i logistyki, handlu detalicznego i hotelarstwa. Może być wykorzystywane do wielu zadań, co pozwala na maksymalizację wydajności pracy przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów eksploatacji. Źródło: spółka

CorelDRAW 2020: Przedstawił „najszybszy, najmądrzejszy i najbardziej współpracujący” pakiet graficzny w historii. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 pozwala zarówno zawodowym grafikom, jak i zespołom, przełamywać bariery kreatywności dzięki zaawansowanym rozwiązaniom AI (sztucznej inteligencji), znacznym ulepszeniom w zakresie wydajności oraz opartym na chmurze funkcjom współpracy, przyspieszającym twórczy tok pracy. Oferta oprogramowania CorelDRAW® w wersji 2020 obejmuje natywne pakiety dla systemów macOS i Windows oraz aplikację CorelDRAW.app™ działającą w przeglądarce. Rozwiązania te spełniają oczekiwania projektantów i umożliwiają im przekształcenie pomysłów w doskonałe realizacje. Źródło: spółka

Play: Przygotował niespodziankę dla tych, którzy muszą zostać w domu. Pakiety Extra oraz Kids, w sumie 40 kanałów, będą odkodowane do końca marca dla wszystkich posiadających dostęp do usług PLAY NOW oraz PLAY NOW TV. Źródło: spółka

Samsung: Galaxy S20 – seria nowych flagowych smartfonów marki Samsung zadebiutowała dziś na polskim rynku. Te innowacyjne urządzenia wyposażone w zupełnie nowy aparat, jeszcze lepszy ekran, bardziej pojemną baterię i wsparcie dla sieci 5G. Źródło: spółka

Trustedoctor: Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa prowadzi do wzrostu popytu na konsultacje online ze specjalistami. Naprzeciw tej potrzebie wychodzą spółka, która w ostatnim miesiącu odnotowała trzykrotne zwiększenie zapisów do lekarzy poprzez swoją platformę. Źródło: spółka

CloudFerro: Poszerzyło ofertę o zdjęcia satelitarne w bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR). Obrazy w jakości, która do tej pory była dostępna właściwie tylko dla sektora wojskowego, znajdują się już w portfolio komercyjnych produktów firmy na platformie CREODIAS.EU. Źródło: spółka

