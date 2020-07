Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 20-24 lipca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął konsultacje dotyczące wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, podał regulator. Źródło: ISBnews

Fintech: Blisko 40% respondentów chce wykorzystywać tożsamość cyfrową do logowania do różnych serwisów, a 35% do autoryzowania dyspozycji i oświadczeń, wynika z najnowszego badania Kantar dla Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP). Źródło: ISBnews

HR w IT: Kodilla.com, na podstawie danych Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 r. Komisji Europejskiej wskazuje że Polska zajmuje 23. miejsce na 28 państw członkowskich (awans o dwa oczka w stosunku do roku ubiegłego). Naszym największym atutem, wg KE, są mobilne usługi szerokopasmowe oraz poziom cyfrowych usług publicznych. Nasze miejsce w rankingu obniża niski poziom umiejętności cyfrowych Polaków oraz zbyt mała liczba specjalistów związanych z nowymi technologiami – aż 15% Polaków nie korzysta z internetu, tylko 56% Polaków w wieku od 16 do 74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. W Polsce wysoce ucyfryzowanych firm jest 11% (w UE 26%). Niskim stopniem cyfryzacji charakteryzuje się sporo, bo 60% polskich przedsiębiorstw. W Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosi 39%. Sektor nowoczesnych usług biznesowych, który odpowiada za 3,0-3,5% PKB Polski, zatrudnia aż 338 tys. osób. Centra IT stanowią aż 46,5% ogółu takich firm. W całej Unii Europejskiej brakuje 600 tys. programistów. W Polsce niedobór niezmiennie szacowany jest na 50 tys. – specjaliści IT stanowią u nas tylko 3% wszystkich pracowników. Zaledwie 0,9% to kobiety. Pracodawcy zauważają, że najlepszym sposobem na uzupełnienie braków kadrowych w IT jest rekrutowanie osób początkujących. Coraz większą uwagę poświęcają także kształceniu własnych pracowników – 56% firm wyszkoliło pracowników pod kątem wyższych stanowisk, zaś 38% przekwalifikowało pracowników pod kątem innych ról. Obecnie najwięcej rekrutacji prowadzonych jest w takich branżach, jak: handel i sprzedaż (37%), obsługa klienta (18%), a także IT oraz finanse (po 12% wszystkich ogłoszeń). Źródło: spółka

Telekomunikacja: Operatorzy holenderscy wydali 1,23 mld euro na częstotliwości z zakresów 700MHz, 1400 MHz i 2100 MHz. Brytyjski rząd zachęca japońskie firmy Fujitsu i NEC do wejścia na rynek dostawców 5G. Źródło: Trigon

E-commerce: Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży detalicznej spadł w czerwcu do 7,7% z 9,1% w maju – GUS. Źródło: spółka

E-commerce: W I półroczu 2020 roku odegrał niezwykle ważną rolę dla wielu przedsiębiorców. Obecnie już 7 na 10 Polaków kupuje w Internecie. Wraz ze wzrostem klientów w sieci, rośnie również liczba firm, które skupiają się właśnie na sprzedaży online. Dlatego przedsiębiorstwa, które chcą nadążyć za swoimi muszą w coraz bardziej precyzyjny sposób wykorzystywać coraz większą liczbę narzędzi wspierających e-handel. Według analizy ExpertSender największym wzrostem zainteresowania wśród kupujących – aż o 715% – cieszyły się sklepy spożywcze; zwiększyło się zainteresowanie zniżkami i bonami online – porównując popularność tych fraz w marcu do stycznia br. widać 77% wzrostu; e-mail marketing, personalizacja wiadomości i programy lojalnościowe odnotowały wzrost zainteresowania kolejno: 377%, 157% i 77%; e-mail jest on nadal jednym z najtańszych i najbardziej efektywnych narzędzi wspierających sprzedaż, a popularność tą tematyką w czerwcu było prawie 5-krotnie wyższe, niż na początku roku; automatyzacja e-commerce była wymieniana i wyszukiwana w Internecie o 195% częściej niż na początku tego roku, analiza danych była 3 razy częściej wspominana niż w styczniu br. Źródło: spółka

Raport: Aż 80% dużych firm z całego świata jest źle przygotowanych do utrzymania ciągłości biznesu w przypadku pandemii. Z tego powodu uwaga pracodawców jest kierowana na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą kontynuować działanie firmy. Jak wskazują specjaliści z Fortinet, przedsiębiorstwa mogą korzystać m.in. z sieci VPN oraz aplikacji internetowych, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę zdalną, zapewniając elastyczny dostęp do najważniejszych danych i informacji. Źródło: spółka

Konopie: Największą częścią polskiego przetwórstwa konopnego jest wytwarzanie produktów zawierających kannabidiol (CBD), w tym żywności, suplementów diety i kosmetyków. Według szacunków Polityka Insight wartość przychodów firm zajmujących się przetwórstwem CBD przekroczyła w 2019 r. 210 mln zł, z czego za ok. 2/3 odpowiadały rodzime mikroprzedsiębiorstwa. Mniejsze firmy zajmowały się przede wszystkim wytwarzaniem prostych produktów jak olejki CBD, podczas gdy większe przedsiębiorstwa produkowały głównie kosmetyki i żywność. Źródło: spółka

HR w IT: Na rynku pracy istnieje wciąż pogłębiający się problem z niedoborem specjalistów z dziedziny centrów danych. Według badania Vertiv „Data Center 2025”, przedstawiciele branży zdają sobie sprawę z tego wyzwania i uważają je za jedno z najważniejszych. 20% respondentów za kluczową kwestię uznało trudności w utrzymaniu pracowników, a 40% zgłosiło problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu. Źródło: spółka

IT: Serwis Clutch, platforma ocen i recenzji usług w sektorze B2B, opublikowała tegoroczny ranking „Top Poland Software Development Companies”. Na czele znalazły się firmy z Gliwic. Na 2. miejscu, wśród ponad 160 ocenionych firm programistycznych w Polsce, jest Future Processing, które na podium zestawienia znalazło się za The Software House. Trzecie miejsce zajęła warszawska firma SoftwareMill. Polskie firmy mają szansę podbić światowy rynek usług IT. „Stawiamy na partnerskie relacje. Uczciwość i otwarta komunikacja sprawiają, że zyskujemy zaufanie klientów, a także – co widać po wynikach rankingu Clutch – uznanie branży. Taki wynik zawsze jest powodem do dumy – mówi Paweł Pustelnik, dyrektor zarządzający Future Processing. „Pierwsze miejsce zdobyte w tegorocznym rankingu Clutch cieszy nas przede wszystkim dlatego, że zostało przyznane na podstawie aż 35 pozytywnych opinii, udzielonych analitykom serwisu przez naszych klientów. Rola rekomendacji zawsze była dla naszego biznesu kluczowa, a w ostatnich latach potrzebujący usług programistycznych coraz częściej szukają rekomendacji właśnie w Internecie – mówi prezes The Software House Mateusz Kubiczek. W opinii serwisu, Polska jest centrum rozwoju oprogramowania oferującym rozsądne ceny przy wysokiej jakości pracy. Dzięki jakości swojej pracy polscy programiści wyrobili sobie na świecie markę. Wiele rankingów wymienia ich jako jednych z najlepszych na świecie, czym przewyższają większość swoich amerykańskich i zachodnioeuropejskich kolegów. „Wyróżnione firmy stały się liderami w oparciu o wykwalifikowaną wiedzę techniczną i obsługę klienta. Z dumą uznajemy ich za najlepszych w swojej dziedzinie – komentuje wyniki rankingu Alexa Goodrow, analityk Clutch Customer Experience. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Jak wynika z raportu Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2020″, koronawirus przyczynił się do zmiany priorytetów w 95% organizacji. Na czoło wysuwają się cyfrowe doświadczenia klientów, które stały się kluczowe w 88% badanych firm. Globalna pandemia sprawiła także, że specjaliści IT musieli podjąć się zadań, których nie wykonywali nigdy wcześniej (takiej odpowiedzi udzieliło 64% ankietowanych). Zespoły IT musiały w ostatnim czasie stawić również czoła wielu wyzwaniom, z których największym było zapewnienie zdalnego środowiska pracy. Uczestnicy badania Cisco AppDynamics zwrócili uwagę na potrzebę: Szybkiego pozyskania lub wyskalowania technologii – 90% odpowiedzi; Zwiększenia przepustowości sieci, aby umożliwić pracę zdalną – 89% odpowiedzi; Odpowiedzi na liczne zapytania z help desku – 86% odpowiedzi; Zapewnienia bezpieczeństwa, a także zarządzenia dostępem do sieci oraz systemów korporacyjnych (VPN / SSO, RASP) – 84% odpowiedzi; Zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji o znaczeniu krytycznym – 83%. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Raport Bezpieczeństwa Check Point 1H 2020: Przeciętnie polska firma jest atakowana przeszło 310 razy tygodniowo, w czym największy swój udział mają botnety. Wirusy i inne groźne programy najczęściej ściągamy sami klikając w niebezpieczne odnośniki. W świecie urządzeń mobilnych wciąż najbardziej zagrożeni są użytkownicy systemów Android. Źródło: spółka

E-commerce: Gazetka 24 przyjrzała się ponad 60 000 sklepów i ich ocenom dostępnym w Google Maps. Wśród najwyżej ocenianych sklepów, które mogą pochwalić się liczbą opinii powyżej 100 tys., prowadzi Rossmann ze średnią oceną 4,37 w 5- stopniowej skali Google Maps. Tuż za nią plasuje się Lidl (4,26) oraz sieć sklepów Dino (4,16). W zestawieniu TOP 10 przeważają markety z zaopatrzeniem żywieniowym – jest ich aż 7. Źródło: spółka

E-commerce: Badanie przeprowadzone w lipcu 2020 roku przez SW Research dla Glovo, aplikacji mobilnej dostarczającej produkty na życzenie, dowiodło, iż prawie 90% Polaków zamawia jedzenie z dostawą. Z kolei zakupy spożywcze i inne, np. prezenty, kwiaty – niemal 80%. Korzystanie z szybkiej i sprawnej dostawy staje się coraz bardziej powszechne i występuje we wszystkich grupach wiekowych. Zarówno w przypadku jedzenia z restauracji, jak i np. zakupów spożywczych. Ponad 40% Polaków do 34 lat przyznaje, że dania z dowozem zamawia co najmniej raz w tygodniu. Raz w tygodniu zakupy zamawia 27% pytanych w wieku 25-34 lat. 14% ankietowanych powyżej 50 roku życia raz na tydzień robi zakupy online (raz w miesiącu już 27% pytanych). Źródło: spółka

E-commerce: COVID-19 na zawsze zmienił handel tradycyjny oraz ten w kanale cyfrowym. W lipcu 2020 r. Salesforce publikuje Indeks Zakupów obejmujący analizę drugiego kwartału 2020 r, który pokazuje trendy w handlu detalicznym w kwietniu, maju i czerwcu. Wskazuje on na gwałtowny wzrost aktywności w handlu internetowym, co nie pozostanie bez znaczenia dla jesiennego i wakacyjnego okresu zakupowego. To aż 71% wzrostu r/r. Źródło: spółka

IT: IDC prognozuje spadek rynku usług IT o 5,3% w tym roku. Poprzednia prognoza zakładała spadek o 4,2%. Rynek oprogramowania może spaść o 4,5% (vs. 2,5% poprzednio). Źródło: spółka, Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CI Games: Rozmawia z kilkoma dużymi globalnymi graczami z branży o m.in. współpracy w zakresie współfinansowania oraz współwydania ‚Lords of the Fallen 2’, poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński. Gra ‚Lords of the Fallen’ przyniosła CI Games łącznie ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i zarobiła blisko 50 mln zł, poinformował ISBtech prezes CI Games Marek Tymiński. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Rada nadzorcza powołała Juliena Ducarroz na stanowisko prezesa oraz Jacka Kunickiego na stanowisko członka zarządu ds. finansów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa kapitałowa Transition Technologies: Osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie ponad 200 mln zł w I połowie 2020, co stanowi 25-proc. wzrost r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

Silvair: Firma oferująca rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy sprzedał już ponad 30 tys. licencji na oprogramowanie do komponentów oświetleniowych w pierwszej połowie 2020, w tym aż 12 tysięcy w samym czerwcu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Alledo: Spółka z Grupy Polsat rozpoczyna oferowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) pod marką Esoleo, podała grupa. Oferta Esoleo będzie dostępna na terenie całej Polski w ponad 1 000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Wypracował w czerwcu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 168 mln USD wobec 155 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 9%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Miał 8,389 mln zł przychodów całkowitych, 5,305 mln zł zysku brutto i 4,621 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

Sygnity: Backlog spółki przekracza obecnie 215 mln zł i jest na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Źródło: Trigon

Comarch, Asseco Poland: Zmiany w systemach IT ZUS, wymuszone tarczami antykryzysowymi, spowodowały zwiększenie wartości prac o ok. 120 mln zł. Zakład szacuje że od marca w ramach zleceń w trybie specustawy do Asseco trafiły prace za blisko 100 mln zł (m.in. rozwój PUE). Comarch wykonał prace związane z dostosowaniem elektronicznej platformy wymiany danych do tarcz antykryzysowych (w ramach systemu KSI) za ok. 20 mln zł. Źródło: Trigon

Movie Games: W planach 30 gier o budżetach 150-500tys. zł. Spółka nie zamierza sięgać po zewnętrzne finansowanie. MOV pracuje nad przeniesieniem notowań na rynek główny GPW. Spółka rozważa 4 możliwe ścieżki rozwoju gry Drug Dealer Simulator. Premiera DDS na konsole możliwa jeszcze w tym roku – Na najbardziej zaawansowanym etapie produkcji są gry: Alaskan Truck Simulator, Lust from Beyond, Plane Mechanic Simulator oraz Mythbusters: The Game. Źródło: Trigon

Play Communications: Serwis OTT Canal+ będzie dostępny na platformie telewizyjnej Play – Canal+ uruchomił serwis OTT w maju. Oferuje dostęp do biblioteki VoD oraz pakiety (10-50 zł miesięcznie). Źródło: Trigon

Orange Polska: Do końca czerwca odeszło z firmy 1001 pracowników. W tym, w wyniku odejść z przyczyn niedotyczących pracownika za porozumieniem stron (poza umową społeczną) 77 osób. W 2020 pracodawca przewiduje odejście max. 1250 pracowników. Źródło: Trigon

Uber: Oferuje swoim użytkownikom w Polsce nową opcję podróżowania z większym komfortem. Oprócz UberX, Black, Green i Van, użytkownicy Ubera mogą teraz wybrać opcję „Comfort” w aplikacji Uber i zamówić przystępne cenowo podróże w komfortowych samochodach z najwyżej ocenianymi kierowcami. Usługa początkowo będzie dostępna w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Trójmieście. Za nieco wyższą cenę niż UberX, pasażerowie będą mogli oczekiwać kierowców z największym doświadczeniem oraz najwyższymi ocenami (min. 4.85) na platformie. W ramach usługi będą dostępne także auta o wyższym standardzie – między innymi z dodatkową przestrzenią na nogi. Źródło: ISBtech

Huawei: Francuski minister finansów, Bruno le Maire, we wtorkowym wywiadzie dla publicznego radia France Info zadeklarował brak planów wykluczenia Huawei z budowy sieci 5G we Francji. Potwierdził tym samym wcześniejsze deklaracje płynące z Paryża. Na początku lipca brak wykluczenia we Francji deklarował również Guillaume Poupard, szef francuskiej agencji cyberbezpieczeństwa, na łamach dziennika „Les Echos”. Kolejny europejski operator telekomunikacyjny – tym razem szwajcarski Sunrise – wyraził chęć pogłębienia współpracy z Huawei. Elmar Grasser, CTO firmy zaznacza, że zaawansowanie technologiczne rozwiązań było przy tym wyborze kryterium równie ważnym, co kwestie bezpieczeństwa danych. Potępił on także działania mające na celu wykluczenie z rynku jakiegokolwiek dostawcy technologii 5G pod pretekstem troski o cyberbezpieczeństwo. Źródło: spółka

Nethone: Do firmy dołączyli nowi liderzy – były menedżer McKinsey i Samsara, Mateusz Czech jako chief operating officer, a szefem business development został Patrick Nickel-Drexler, od lat działający w sektorze płatności, m.in. jako odpowiedzialny za rozwój biznesu w francuskiej grupie bankowej Groupe BPCE. Źródło: spółka

Comarch: Deepfake Detection Challenge to otwarty konkurs na algorytm wykrywający manipulacje w materiałach wideo. Jego organizatorami są giganci technologiczni: Facebook, Amazon i Microsoft. Zadaniem uczestników było opracowanie systemu wykrywania i oznaczania krążących w sieci filmów, których treści zmanipulowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Wyzwanie podjęło ponad 2 tysiące zespołów z całego świata, a liczba zgłoszonych algorytmów przekroczyła 35 tysięcy. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Najwyższą w historii kwotę 225 mln zł wypłaci klubom za sezon 2019/20. To o ponad 45% więcej niż w ubiegłym, wówczas rekordowym sezonie. Aż 31,3 mln zł otrzyma Legia Warszawa jako Mistrz Polski. Będzie to niemal dwukrotny wzrost wobec poprzedniego roku, kiedy za drugie miejsce w tabeli stołeczny klub otrzymał 15,89 mln zł. Źródło: spółka

CD Projekt: Gog Galaxy 2.0, platforma dla gier należąca do CD Projekt, została zintegrowana z Epic Games Store, podał CD Projekt. „Połącz GOG GALAXY 2.0 z Epic Games Store i innymi platformami, aby: zorganizować wszystkie swoje gry w jedną funkcjonalną i piękną bibliotekę; zainstalować i uruchomić dowolną grę na PC z jednego miejsca; utrzymywać kontakt ze znajomymi, śledzić ich aktywność w grze i osiągnięcia na różnych platformach” – czytamy w komunikacie. Źródło: spółka

Bloober Team: Podczas wczorajszej prezentacji nadchodzących gier Microsoft pokazał wyniki pracy 9 z 15 zespołów tworzących produkcje na Xbox Series X. Pokazany został kolejny trailer gry ‚The Medium’ autorstwa krakowskiego studia Bloober Team. To jedyna z gier, która była pokazana na poprzednim i obecnym pokazie amerykańskiej korporacji. Zwiastun wraz z kilkuminutowym gameplayem ukazuje unikatową, symultaniczną rozgrywkę na dwóch ekranach jednocześnie. ‚The Medium’ została jedną z najlepiej przyjętych gier z tej konferencji, stając się jednym z największych tytułów nadciągających na nową platformę firmy Microsoft. Źródło: spółka

SGB: Rozwój platformy BS API stał się prawdziwym kołem zamachowym rewolucji informatycznej w bankach spółdzielczych SGB. Z jednolitej platformy informatycznej korzysta już niemal cała grupa 193 banków należących do zrzeszenia SGB. Zintegrowano sześć zróżnicowanych systemów, które blokowały rozwój całej Grupy. Teraz – po raz pierwszy w historii banków spółdzielczych – mogą one udostępniać swoim klientom jednolitą ofertę, wspólne produkty i usługi. „Stworzenie BS API i uruchomienie pierwszego modułu tej platformy z aplikacjami do płatności mobilnych to była naprawdę wielka rzecz dla polskiej bankowości spółdzielczej. Po pierwsze, przełamaliśmy wieloletni marazm w rozwoju IT. Po drugie, daliśmy podwaliny do ogromnych zmian systemowych, których kolejnym etapem będzie aplikacja mobilna SGB Mobile – jedna z najnowocześniejszych aplikacji bankowych w naszym kraju, wyposażona w unikatowe rozwiązania technologiczne i funkcjonalności. Co najważniejsze – jako pierwsi odczują tę nową jakość sami klienci banków spółdzielczych” – komentuje Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku. Źródło: spółka

GlobalLogic Polska: W 2019 roku wypracował zysk netto w kwocie ok. 33,4 mln zł. Firma jest mocno osadzona w branży automotive, o czym świadczy szereg projektów m.in. rozwiązanie informatyczne, które z poziomu smartfona umożliwia personalizację wnętrza samochodu i systemów pokładowych. Z kolei platforma informatyczna ARIS wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną (ang. augmented reality, AR) i pozwala łączyć światy realne i wirtualne na przedniej szybie auta. Kontynuowane są także prace nad stworzeniem w pełni autonomicznego modelu samochodu. Jednocześnie rozwijane są przedsięwzięcia, które dywersyfikują kierunki rozwoju firmy. Od projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także płatności internetowych, poprzez testowanie rozwiązań IoT. GlobalLogic Polska w wielu obszarach wyznacza kierunki rozwoju branży informatycznej. Jako pierwsza firma, z naszego kraju, opracowała rozwiązania zastosowane w sieci płatności B2B, przez którą przepływa ponad 200 mld USD rocznie. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Travel Manager: Właściciel marki Hotailors ogłosił zamknięcie rundy inwestycyjnej seed, w której pozyskał od inwestorów 12,6 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Milton Essex: Dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii L wynosi 3 712 500 zł brutto, podała spółka. Źródło: ISBnews

Addictions.ai: Firma rozwijająca cyfrową platformę Helping Hand, ekosystem terapii uzależnień wspierany przez sztuczną inteligencję, pozyskała ok. 2 mln zł finansowania, które pozwoli jej na rozszerzenie działalności, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Grow Uperion: Rozpoczął zapisy na akcje w pierwszej transzy dla dużych inwestorów. Druga, otwarta dla wszystkich transza rozpocznie się 28 lipca i w jej ramach zapisy będą odbywać się poprzez platformę Crowdconnect.pl, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie kwoty do 1 mln zł (przy wycenie 10 mln zł pre-money) na rozwój oprogramowania oraz globalnych kanałów sprzedaży. Źródło: ISBnews

PlayWay: Wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę Septarian Games, podała spółka. Kapitał zakładowy Septarian Games wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1000 udziałów po 100 zł każdy udział. Źródło: ISBnews

InventionMed: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła – na wniosek spółki – postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu związanego z planowaną zmianą notowań z New Connect na rynek główny GPW , podał InventionMed. SoftBlue – spółka z sektora teleinformatyki – kupiła łączny pakiet ponad 10 mln akcji InventionMed, stanowiących prawie 30% wszystkich akcji spółki i tym samym stała się jego głównym akcjonariuszem, podał InventionMed. Decyzję o skupie akcji podjęto z uwagi na pokrewny profil działalności obu firm oraz wspólnie prowadzone projekty. InventionMed zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) ze spółką Hangzhou FXG Video Science and Technology z siedzibą w Hangzhou, Chiny, podała spółka. Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy stronami w zakresie dystrybucji produktów InventionMed, tj. wirtualnej strzykawki i TutorDerm na rynek chiński oraz dostosowaniu produktów do wymogów rynku chińskiego. Źródło: ISBnews

Far From Home Games: Zakłada wejście na New Connect w II kwartale 2021 roku, poinformował CEO spółki Andrzej Blumenfeld. Pierwszy projekt Far From Home Games z przewidywanym budżetem produkcyjnym rzędu 5 mln zł nosi roboczą nazwę Project Oxygen. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Akcjonariusze zdecydują 18 sierpnia o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. 2,48 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,28 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Film RÓJ S.A.: Planuje kampanię crowdfundingu inwestycyjnego na kwotę do 1,93 mln zł wspierającą powstanie filmu fabularnego pt. „Rój” na platformie Crowdway.pl, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Zadebiutował na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW, podała spółka. Przeniesieniu nie będzie towarzyszyła oferta publiczna akcji. Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2020-22: liczba akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach programu to 37 tys. (w dwóch transzach) po cenie 1 zł/akcja w transzy I (18,5tys. akcji) oraz po cenie emisyjnej obliczonej jako średnia cena kursów zamknięcia dla akcji spółki na rynku NewConnect w okresie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2020 roku w transzy 2 (18,5tys. akcji). Wynikowym kryterium realizacji programu jest osiągnięcie średniorocznego Zysku Brutto w latach 2020-2022 w wysokości 20mln zł. Źródło: ISBnews, Trigon

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok oraz z części zysków wypracowanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 639 546 016,0 zł tj. 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust: Zawiązał spółkę zależną Game Island. Nowy podmiot ma zwiększyć potencjał produkcyjny The Dust i zająć się tworzeniem preprodukcji, a następnie produkować gry z gatunku symulatorów. Wydawcą ww. gier będzie spółka-matka. Źródło: spółka

Cellnex: Planuje pozyskać 4 mld euro na finansowanie akwizycji wartych do 11 mld euro. Źródło: Trigon

Ten Square Games: Zakończył subskrypcję drugiej transzy akcji serii B emitowanych w ramach programu motywacyjnego na lata 2018 – 2020 – Subskrypcja objęła 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które zostały objęte po wartości nominalnej 0,10 zł. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Carbon Studio: Gra „The Wizards – Dark Times” przeszła certyfikację Oculusa i wkrótce będzie dostępna w autonomicznym systemie do grania w wirtualnej rzeczywistości – Oculus Quest, poinformowało studio. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Uruchomił usługę Qlips dla przedsiębiorców z sektora MŚP i korporacji, podał bank. Firmy będą mogły przesyłać klientom informacje o fakturach za pomocą bankowości internetowej PekaoBiznes24. To kolejny etap wdrożenia Qlips w Pekao, który od teraz będzie świadczył usługę kompleksowo – zarówno dla wystawcy faktury, jak i płatnika. Klienci indywidualni mogą korzystać z tego rozwiązania od początku czerwca. Źródło: ISBnews

Santander Bank Polska: Jako pierwszy w Europie, wdrożył nowy sposób uwierzytelniania płatności – 3DSecure 2.2.0, podał bank. Protokół 3DSecure jest standardem umożliwiającym uwierzytelnianie klientów podczas wykonywania przez nich płatności internetowych kartami płatniczymi. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Gra „Layers of Fear” VR w wersji na platformę Oculus Quest wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i marketing, poinformował Bloober Team. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry „Frontline Zed” na platformie Nintendo Switch została ustalona na 6 sierpnia br., podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Wyznaczył datę premiery gier „Saboteur!” i „Saboteur II: Avenging Angel” na platformach nowej generacji – PlayStation 4 na 31 lipca, podała spółka. Tytuły dostępne będą w sklepie PlayStation Store w wersji cyfrowej dla graczy z Europy, Australii, Nowej Zelandii, Afryki i Bliskiego Wschodu. Data premiery gry ‚Mad Age & This Guy’ na PlayStation 4 i PlayStation 5 została ustalona na 31 lipca 2020 r. w Europie, Australii, Nowej Zelandii, Afryce i Bliskim Wschodzie, podał SimFabric. Cena gry będzie wynosić 4,49 euro za sztukę i będzie dostępna w sklepie PlayStation Store. Źródło: ISBnews

Movie Games: Gra „Lust From Beyond” zadebiutuje 24 września na platformie Steam, podała spółka. Źródło: ISBnews

ECC Games: Pracuje nad nową częścią mobilnej wersji gry „Car Mechanic Simulator Racing”, podała spółka. ECC Games chce rozpocząć soft launch gry jeszcze w tym roku. Źródło: ISBnews

AXA, Comarch Healthcare: Ubezpieczyciel oraz spółka zależna od Comarchu, opracowały ubezpieczenie z opaską monitorującą parametry życiowe ubezpieczonego, poinformowała AXA. Opaskę życia i dostęp do opieki będzie można kupić w ramach ubezpieczenia na życie „Puls życia z opaską monitorującą”, które właśnie weszło do oferty AXA. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Wprowadził na infolinii dodatkową opcję dla seniorów, która ułatwi im codzienny kontakt z bankiem. Bank realizuje także działania edukacyjne, które pomogą tej grupie klientów w bankowaniu bez wychodzenia z domu. Źródło: spółka

Pekao Bank Hipoteczny: eHipoteka to nowa usługa. Klienci mają możliwość złożenia wniosku o kredyt hipoteczny całkowicie online – bez wychodzenia z domu. Mogą także dokonać zdalnego potwierdzenia tożsamości, dosyłać odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej oraz na bieżąco monitorować status złożonego już wniosku. Źródło: spółka

Fortinet: Według najnowszych szacunków 93% przedsiębiorstw ma strategię zakładającą wykorzystanie kilku chmur obliczeniowych i współpracuje z wieloma dostawcami takich usług. Aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe, firmy decydują się łączyć usługi chmurowe za pośrednictwem sieci WAN prowadzącej do centrum danych. Tego typu tradycyjne podejście, chociaż gwarantuje bezpieczeństwo, hamuje możliwości pracy w wielu chmurach i skutkuje złożonością sieci. Rozwiązanie Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud umożliwia połączenie ze sobą sieci SD-WAN w wielu chmurach i regionach. Dzięki temu zapewnia bezpieczną komunikację w sieciach SD-WAN. Rozwiązuje także typowe problemy związane z ich wydajnością, wglądem w status pracy, kosztami i kontrolą aplikacji pracujących w wielu chmurach. Źródło: spółka

IBM: Wraz z partnerami – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Fujitsu Technology Solutions, ING Bank Śląski, Urząd Miasta Katowice, Gaz-System i szkołami zrzeszonymi w programie P-TECH ogłosiły uruchomienie posiadającego zdolność werbalnej interakcji, wirtualnego NOSPR AI. Wykorzystuje on rozwiązanie IBM Watson i publiczną chmurę IBM. Źródło: ISBtech

Samsung: Life Unstoppable to nowa kampania, w ramach której firma zaprezentuje najnowsze smartfony, urządzenia ubieralne, telewizory, produkty audio i urządzenia AGD. Przygotowana przez Samsung interaktywna podróż w wirtualnym świecie, pozwoli poznać produkty, a także przekonać się, jak urządzenia wprowadzone w 2020 roku zapewniają rozrywkę, pobudzają kreatywność oraz efektywność w działaniu, tak ważne w dzisiejszym cyfrowo połączonym świecie. Kampania wystartuje 2 września. Źródło: spółka

SAS: Udostępnił kolejną wersję systemu SAS Viya wprowadza znaczące zmiany w sposobie podejmowania decyzji biznesowych. Najpopularniejsza platforma rozwiązań analitycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję stała się bardziej elastyczna i skalowalna dzięki wykorzystaniu technologii cloud computing. Źródło: ISBtech

innogy go!: We współpracy z Visa oraz Tpay wprowadza nowy promocyjny voucher. Dzięki specjalnej promocji w aplikacji, użytkownicy innogy go! będą mogli otrzymać do 37% zwrotu środków za jego zakup w formie vouchera na kolejne jazdy. Źródło: spółka

Mio: Najnowszy model wideorejestratora MiVue C314, który jest propozycją dla tych kierowców, którzy szukają kamerki do 200 zł. Źródło: spółka

Allegro: Wprowadził nowy program Allegro Polecam, dzięki któremu za polecanie ciekawych ofert klienci dostaną nagrody pieniężne. Źródło: spółka

Teatr Narodowy w Warszawie: Podpisał roczną umowę na świadczenie usług informatycznych z katowicką firmą Senetic. Zakres usług jest szeroki i obejmuje między innymi, bieżące administrowanie systemem, rozwiązywanie problemów zarówno sieciowych, jak i sprzętowych, rozwój infrastruktury, modernizacja, zapewnienie bezpieczeństwa czy utrzymanie ciągłości działania. Realizacją usług zajmie się warszawskie biuro firmy, którego zespół inżynierów specjalizuje się w tego typu usługach. „Już nie tylko firmy zwracają większą uwagę na jakoś usług informatycznych, ale do tego grona dochodzą też instytucje kultury. Sprawne funkcjonowanie i dostęp do nowoczesnych rozwiązań i technologii są szczególnie ważne w nowej rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia od kilku miesięcy” – powiedział Tomasz Stojek, technical services director w Senetic. „Teatr Narodowy w Warszawie to jedna z najważniejszych instytucji kultury, o bogatej i niezwykłej historii. Nasza praca ma ułatwić codzienne funkcjonowanie Teatru od strony informatycznej. Wszystko, co wiąże się zarówno z siecią, oprogramowaniem, jak i sprzętem IT, pozostaje w naszej gestii, aby zapewnić efektywne działanie administracji Teatru Narodowego i realizację jego artystycznych przedsięwzięć”- dodał Tomasz Stojek. Źródło: spółka

Sharp: Soundbary HT-SBW460 oraz HT-SBW800 to urządzenia audio z bezprzewodowym subwooferem oraz technologią Dolby Atmos oferujące wysoką jakość w przystępnej cenie. Dowodem tego są liczne pozytywne oceny oraz rekomendacje pochodzące z mediów branżowych, których redaktorzy mieli możliwość testowania wspomnianych modeli. Źródło: spółka

HP Inc.: Wprowadza na polski rynek nowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone do użytku domowego. Wśród nich znajdują się: Deskjet 2700, Deskjet Plus 4100, DeskJet Plus Ink Advantage 6000 i DeskJet Plus Ink Advantage 6400. Urządzenia z serii MFP zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach nowoczesnej rodziny, której członkowie prowadzą aktywne życie, skutecznie łącząc pracę i naukę z czasem wolnym. „HP dokłada wszelkich starań, aby proces drukowania w domu był jak najprostszy i jak najbardziej przystępny cenowo, a przy tym efektywny. Chcemy oferować naszym Klientom nowe, ulepszone modele, które sprawdza się zarówno w czasie pracy, jak i czasu wolnego spędzanego z rodziną” – mówi Michał Chęcielewski, consumer print manager z HP Inc Polska. Dodał, że nowe urządzenia wielofunkcyjne zostały wyposażone w technologie umożliwiające szybką konfigurację i połączenie z dowolnym urządzeniem, jak również w intuicyjny panel sterowania. Dzięki niemu codziennie drukowanie, skanowanie i kopiowanie jest błyskawiczne i bardzo łatwe w obsłudze. Źródło: spółka

LG Electronics: Wprowadza na rynek najbardziej zaawansowane rozwiązanie Digital Signage – innowacyjny wyświetlacz LG LED Signage (model LSAA) z najnowszą technologią wyświetlania oraz nowoczesnym designem. LSAA oferuje jeszcze lepszą jakość obrazu i łatwiejszą instalację od swoich popularnych poprzedników, dzięki którym firma LG stała się jednym z wiodących dostawców rozwiązań Digital Signage w branży. Źródło: spółka

Hydra Games: Podaje, że przygodowa gra studia Don’t be afraid – The First Toy cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy na całym świecie. Od momentu umieszczenia na przełomie czerwca i lipca bezpłatnego dodatku na platformie Steam, produkcja została pobrana ponad 34 000 razy i liczba ta szybko rośnie. ‚The First Toy’ jest wersją demo do głównego tytułu – ‚Don’t be afraid’. Źródło: spółka

Realme: Marka smartfonów ogłosiła oficjalną premierę kolejnych urządzeń. 29 lipca w Polsce zadebiutują realme X50 5G oraz realme C11. Źródło: spółka

Genesys: System Call i Contact Center Genesys Cloud został zintegrowany z popularnym systemem wideokonferencyjnym Zoom, w tym Zoom Phone oraz Zoom Meetings. Dzięki temu użytkownicy Genesys Cloud i Zoom mogą łatwo korzystać z obu tych rozwiązań w jednym wspólnym środowisku. Dodatkowo Genesys poinformował o integracji swojej platformy z Observe.AI, co pozwala na automatyczną analizę rozmów głosowych prowadzonych z klientami przez konsultantów Contact Center. Źródło: spółka

Kingston Digital Europe Co LLP: Rozszerzył trzy linie szyfrowanych pamięci flash USB o urządzenia o pojemności 128 GB. Wraz ze wzrostem liczby osób pracujących z domu bezpieczeństwo danych zapisywanych w pamięci przenośnej staje się coraz ważniejsze. Kingston kontynuuje rozszerzanie gamy swoich szyfrowanych rozwiązań USB, które pomagają użytkownikom utrzymać kontrolę nad ich potrzebami w zakresie bezpieczeństwa. Urządzenie DTLPG3 jest dostępne w wersjach o pojemności od 8 GB do 128 GB2, natomiast modele DTVP 3.0 i DT4000G2DM można nabyć w wersjach o pojemności od 4 GB do 128 GB2. Wszystkie są objęte pięcioletnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym. Źródło: spółka

Play: Po raz kolejny zachęca do swojej oferty, proponując specjalny abonament dla osób przenoszących numer. Na lato operator przecenił go o 15 zł miesięcznie. Źródło: spółka

Heroo: Operator nawiązał współpracę z polskim laboratorium sztucznej inteligencji – Samurai Labs, aby dodatkowo chronić najmłodszych przed cyberprzemocą, pedofilią i innymi zagrożeniami czyhającymi w sieci. To strategiczne partnerstwo wpisujące się w misję obu firm, którą jest ochrona dzieci. Źródło: spółka

