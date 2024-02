Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 12-16 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Inwestycje w rozwiązania oparte o GenAI deklaruje 45% badanych instytucji finansowych, 52% takie inwestycje planuje, wynika z badania EY-Parthenon Generatywna AI w bankowości. Głównymi motywatorami są poprawa produktywności (78%) i jakości obsługi klienta (60%).

Cyberbezpieczeństwo: Ministerstwo Cyfryzacji chce kontynuować program „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadeklarował wicepremier i szef resortu Krzysztof Gawkowski.

Cyberbezpieczeństwo: Urząd Miasta Rzeszów oraz ComCERT, z Grupy Asseco, uruchomiły Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa (SOC), poinformował prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

E-płatności: Możliwością płacenia odciskiem palca jest zainteresowanych 21% Polaków, wynika z raportu PolCard from Fiserv „Preferencje płatnicze Polaków 2024”.

Telekomunikacja: Polski rynek telekomunikacyjny wzrósł o blisko 7% 2023 r. (wobec 5% wzrostu w 2022 r.), według szacunków PMR. Łącznie na rynku telekomunikacyjnym w Polsce ulokowanych było 85,5 mln usług (liczba RGU ogółem) w 2023 roku, a w 2024 r. ta liczba wzrośnie do 86,7 mln, wynika z przewidywań PMR.

E-administracja: Ministerstwo Finansów rozpoczęło pracę nad dwoma nowymi usługami w programie e-PIT, które najprawdopodobniej będą wdrożone w przyszłym roku, poinformował wiceminister, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda. Dwie nowe usługi to udostępnienie aplikacji mobilnej dla e-PIT oraz możliwość dokonywania opłat kartą płatniczą i kredytową obok obecnej możliwości opłat BLIK-iem. Resort planuje opracowanie w tym roku aplikacji mobilnej dla całego serwisu e-Urząd Skarbowy, a w ramach tego będzie dostępny także do Twój e-PIT.

Cyberbezpieczeństwo: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął 6 postępowań wobec Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), Pekao, PKO Banku Polskiego oraz Plus Banku, podał Urząd. Zarzuty dotyczą reakcji banków w sytuacji zgłoszenia przez konsumentów nieautoryzowanych transakcji. Najczęściej dochodzi do nich wskutek cyberataków, np. wyłudzenia przez oszustów haseł do bankowości elektronicznej i mobilnej, kodów do autoryzacji przelewów, danych z karty.

Automatyzacja: W Polsce 37% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branży spożywczej zwiększyło nakłady na odnowienie parku maszyn i urządzeń (MiU), a 25% zwiększyło poziom automatyzacji produkcji w 2023 roku, natomiast w najbliższej przyszłości w modernizację maszyn i urządzeń oraz automatyzację produkcji planuje inwestować 35% ankietowanych z tego sektora, wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba cyberataków na świecie ponownie rośnie = co tydzień dochodzi średnio do 1130 – 1330 prób infekcji. W Polsce najczęściej wykrywany był z kolei wielofunkcyjny trojan Qbot. Check Point Research opublikowało nową listę najczęstszych zagrożeń w cyberprzestrzeni. W pierwszym miesiącu 2024 roku ponownie królował FakeUpdates, tzw. downloader napisany w JavaScript, który dostarcza na komputery kolejne paczki złośliwego oprogramowania. Program ten wpłynął na ok. 4% wszystkich sieci na świecie. Zaraz za nim, z wpływem na poziomie 3%, ulokował się wielofunkcyjny Qbot, który jednocześnie jest najczęściej wykrywanym malwarem w Polsce (2,05% polskich sieci). Ostatnie miejsce podium zajął Formbook z wpływem na 2% sieci firmowych na świecie. Po raz pierwszy indeks Check Pointa zawiera ranking najpopularniejszych grup oprogramowania ransomware oparty na aktywności z ponad 200 witryn. W zeszłym miesiącu najbardziej aktywną grupą była LockBit3, odpowiedzialna za 20% ataków. LockBit3 wziął odpowiedzialność za kilka znaczących incydentów w styczniu, w tym atak na sieć kanapek Subway i szpital Saint Anthony w Chicago. Najczęściej wykorzystywaną luką była „Command Injection Over HTTP”, która dotknęła 44% organizacji na całym świecie, a najczęściej atakowaną branżą edukacja i badania.

Programowanie: Wartość platform no-code na globalnym rynku ma wynieść ponad 187 mld USD do 2030 roku. O rosnącej popularności takich rozwiązań już dwa lata temu informował Gartner, wskazując, że do 2024 80% produktów i usług cyfrowych będzie powstawać przy wykorzystaniu narzędzi niskokodowych. Jak wskazują eksperci z firmy Creatio, dzięki platformom no-code: aplikacje mogą być tworzone znacznie szybciej niż klasyczną metodą ich budowania od podstaw; osoby niebędące specjalistami w programowaniu mogą przejąć część obowiązków związanych z tworzeniem aplikacji; użytkownik może dostosować końcowy produkt do swoich potrzeb dzięki wysokiemu stopniowi personalizacji.

Telekomunikacja: Netia i Orange zapewniły najlepsze wyniki internetu stacjonarnego w Polsce w 2023 roku, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę nPerf. Ogólne wyniki uwzględniają wszystkie technologie stacjonarne dostępne w kraju (ADSL, telewizja kablowa, światłowód). Do analizy wzięto pod uwagę 32 261 testów połączeń internetowych w kraju. Badanie nPerf opiera się na tysiącach testów przeprowadzonych wyłącznie przez klientów końcowych operatorów, co czyni je jednym z największych badań typu crowdsourcing w kraju. Testy te odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia ogółu społeczeństwa w Polsce w różnych sieciach internetowych. Wynik nPerf, wyrażony w nPoints, odzwierciedla ogólną jakość połączenia doświadczanego przez użytkownika. Wyniki uwzględniają wszystkie istotne wskaźniki. „Test prędkości: W naszej kompleksowej analizie obejmującej okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Vectra (215 Mb/s) został uznany za zapewniający najszybszą stałą prędkość pobierania w Polsce. Prędkość ta jest miarą ilości danych odebranych z serwera nPerf w ciągu jednej sekundy. Wyższe wartości wskazują szybsze połączenia. Doskonała prędkość: prędkości pobierania większe niż 25 Mb/s są klasyfikowane jako doskonałe i umożliwiają takie czynności jak strumieniowe przesyłanie wideo 4K” – czytamy w komunikacie. Netia osiągnęła najniższe opóźnienie (23 ms) w Polsce. Opóźnienie wskazuje szybkość reakcji twojego połączenia. Mniejsze opóźnienia przekładają się na bardziej bezpośrednią interakcję z treścią. Opóźnienie mierzone jest w milisekundach (ms). Doskonałe opóźnienie: 0-30 ms jest uważane za doskonałe i umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym. Netia oferuje najszybszą prędkość wysyłania w Polsce (86 Mb/s). Szybkość wysyłania odnosi się do szybkości wysyłania informacji z urządzenia do serwera nPerf. Prędkości wysyłania przekraczające 10 Mb/s są klasyfikowane jako doskonałe, co umożliwia abonentom łatwe przesyłanie filmów HD do internetu, wymieniono także.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Poczta Polska: Rada nadzorcza Poczty Polskiej odwołała z pełnionych funkcji prezesa Krzysztofa Falkowskiego oraz wiceprezesa Wiesława Włodka. Ponadto rezygnację złożył wiceprezes Maciej Biernat, podała spółka. Równocześnie rada nadzorcza oddelegowała swojego członka Sebastiana Mikosza do pełnienia obowiązków prezesa zarządu Poczty Polskiej.

Orange Polska: Będzie pracować w tym roku nad nową strategią, którą planuje zaprezentować na początku 2025 r., zapowiedział członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki. Strategia będzie obejmowała m.in. kwestie alokacji kapitału oraz dywidendy, dodał.

Comarch: W wyniku prowadzonego przeglądu projektów R&D, podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia projektu wszystko.pl w dotychczasowej postaci, podała spółka. Stworzona w ramach projektu wszystko.pl technologia zostanie wykorzystana w innych rozwiązaniach ERP Grupy Comarch.

Orange Polska: Prognoza na 2024 rok to niski jednocyfrowy wzrost przychodów, niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL oraz eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w przedziale 1,7-1,9 mld zł, podała spółka.

Orange Polska: Odnotował 72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 163 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Komputronik: Odnotował 3,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 139,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco SEE: Odnotował ok. 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 33% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Woodpecker.co: Odnotował 93 tys. zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) odnotowało 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comarch: Został jedną z pierwszych firm w Polsce, które otrzymały zezwolenie na wykorzystanie dedykowanego pasma częstotliwości radiowych od 4 do 4,1 GHz na potrzeby prywatnych sieci 5G i uruchomi pełnoprawną sieć 5G, w celu udoskonalenia swoich produktów, podała spółka.

BLIK: Słowacka spółka Polskiego Standardu Płatności (PSP) – BLIK SK – zacznie działalność transakcyjną na Słowacji w najbliższych tygodniach. Natomiast rumuńska BLIK Romania czeka na koniec procesu regulacyjnego, poinformował prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz. Nie wykluczył rozszerzenia działalności na kolejne kraje.

BLIK: Może osiągnąć poziom 90% udziału w rynku płatności e-commerce (wobec ponad 70% obecnie), uważa prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 1,8 mld w 2023 roku, co oznacza wzrost o 43% r/r. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 15,8 mln osób (wobec 12,9 mln rok wcześniej), poinformował PSP – operator BLIK-a. W IV kw. 2023 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali 506,2 mln transakcji (+37% r/r) wartości 72,1 mld zł (+45% r/r).

Legimi: Odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Asbis: Zwiększy swoją powierzchnię magazynową o ponad 30% – buduje w Kazachstanie nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni ok. 20 tys. m2, podała spółka. Nowe centrum dystrybucyjne ma zostać oddane do użytku najpóźniej na początku 2025 r.

Play: We współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO) zamierza do 2030 r. połączyć 7 mln gospodarstw domowych siecią szybkiego internetu do 5 Gb/s, poinformował prezes operatora Jean March Harion. Zaznaczył, że dostęp do usługi szerokopasmowego internetu powinien być podstawową „wolnością”.

Play: Uruchomił ponad 220 stacji działających w nowym paśmie 5G od połowy stycznia br. i jest gotowy włączyć setki kolejnych w nadchodzących tygodniach, dzięki czemu 25% Polaków już wkrótce będzie w zasięgu usług 5G operatora na nowych częstotliwościach, poinformował prezes operatora Jean Marc Harion.

Huawei: W ciągu pięciu miesięcy od światowej premiery smartwatchy z serii Huawei Watch GT4 kupiło go 50 tys. polskich użytkowników. Mimo debiutu w połowie września, nowy model był trzecim najbardziej popularnym smartwatchem Huawei w Polsce w 2023 r. Na drugim miejscu w ubiegłym roku znalazł się model Huawei Watch Fit 2, którego nabyło ponad 70 tys. osób. Najchętniej wybieranymi smartwatchami z portfolio marki były modele z serii Huawei Watch GT3, których w 2023 roku sprzedało się 95 tys. sztuk. Najwyższa sprzedaż inteligentnych zegarków Huawei w 2023 r. przypadła na grudzień.

T-Mobile Polska: Grupa MS Galleon, jedna z największych grup kapitałowych w Polsce i CEE, zrzeszająca m.in. Synthos, Cersanit, Komfort czy Barlinek, rozpoczęła współpracę z operatorem, który dostarczy Grupie rozwiązania z zakresu telefonii mobilnej oraz cyberbezpieczeństwa. Zawarte pomiędzy podmiotami kontrakty obejmują swym zakresem usługi świadczone dla wszystkich polskich i zagranicznych spółek Grupy.

Comp: Podtrzymuje plan wypracowania 115 mln zł EBITDA w 2024 roku

T-Systems Polska: Dostawca usług teleinformatycznych od lutego 2024 roku zmienia nazwę na T-Mobile Polska Business Solutions sp. z o.o.. „Nowa nazwa lepiej odzwierciedla szeroki zakres działania spółki, podkreślając rolę zaawansowanych rozwiązań biznesowych i technologiczną synergię z T-Mobile, która pozwala na budowanie kompletnych, niezawodnych i nowoczesnych ekosystemów IT” – podano w informacji.

Cloud Services: Od lutego 2024 oferuje swoje kompleksowe rozwiązania IT pod nową marką Autopay Services. Decyzja o zmianach wynika z naturalnego rozwoju firmy oraz całej grupy Autopay, z której spółka się wywodzi. W 2023 firma Autopay przeszła proces rebrandingu, w efekcie czego pod marką parasolową Autopay znalazły się wszystkie dotychczasowe spółki grupy: Autopay SA (dawniej Blue Media), Autopay Mobility (operator aplikacji Autopay) i niemiecka Autopay GmbH. Od lutego pod marką Autopay Services zaczęła działać także spółka Cloud Services.

Webcon: Krakowska spółka, będąca największym dostawcą systemów elektronicznego obiegu dokumentów i technologii low-code w Polsce, rozbudowuje zespół sprzedaży i konsultingu. Nowym dyrektorem działu sprzedaży w Polsce został Piotr Dziurzyński, który będzie odpowiadał za intensywny rozwój działań handlowych na rodzimym rynku.

NFON: Dostawca zintegrowanej komunikacji biznesowej w chmurze mianował Joachima Fischera na dyrektora zarządzającego biznesem w Polsce. Zastąpi on na tym stanowisku Gernota Hofstettera, który pełnił tę funkcję od 2018 r. i niedawno awansował na stanowisko dyrektora handlowego NFON AG.

e-point: Sebastian Korzeniewski pokieruje zespołem sprzedaży spółki. Nowy dyrektor sprzedaży ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 20 lat poświęcił sprzedaży w kanale B2B. Kierował wieloma kluczowymi projektami w wiodących firmach IT dla klientów z branży telekomunikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej i energetycznej.

Fortinet: „Czwarty kwartał 2023 r. przyniósł nam 44% wzrost przychodów z tytułu operacji bezpieczeństwa, w porównaniu z 2022. Wzrost, który wyniósł 19% r/r, odnotowano również w przychodach z SASE. Sukces ten wynika ze zmian w naszej strategii sprzedaży oraz zwiększonej wydajności naszych zespołów handlowych” – powiedział założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet Ken Xie. Dodał, że strategia platformowa firmy znajduje uznanie wśród przedsiębiorstw na całym świecie. „Jesteśmy liderem w dziedzinie bezpiecznej sieci i numerem 1 wśród dostawców zapór sieciowych dla urządzeń dostarczanych z produktem FortiGate, co stanowi ponad połowę globalnych wdrożeń. Fortinet jest dobrze przygotowany do konsolidacji możliwości bezpieczeństwa naszych ponad pół miliona klientów w naszym zintegrowanym systemie operacyjnym FortiOS, który zawiera ponad 30 funkcji sieciowych i bezpieczeństwa, obejmujących środowiska lokalne i chmurowe” – dodał Xie.

TenderHut: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w styczniu 2024 roku wyniosły 3,99 mln zł, o 20% mniej r/r.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Action: Zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabył 60% udziałów w kapitale zakładowym PDS Care oraz uzgodnił warunki współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie nowego segmentu sprzedaży, tj. artykułów medycznych i rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań osób starszych, podała spółka.

Asseco SEE: Poszukuje celów akwizycji „w różnych krajach”, przy czym preferuje większe podmioty, a mniejsze bierze pod uwagę, jeśli mogą wesprzeć grupę w biznesach, w których jest już obecna, lub jeśli działają one w segmentach z dużym potencjałem wzrostu, poinformował prezes Piotr Jeleński.

CloudFerro: Innova Capital objęła pakiet mniejszościowy w spółce CloudFerro, realizując kolejną transakcję w ramach funduszu Innova/7, podał fundusz.

Asseco SEE: Zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2023 w wysokości 85 625 514,15 zł, tj. 1,65 zł na akcję, podała spółka.

CStore: Dostawca oprogramowania dla platform hurtowych B2B w najbliższych tygodniach planuje przeprowadzić emisję akcji na 1,3 mln zł, której celem jest dalsza rozbudowa struktur sprzedażowych i pozyskanie kolejnych klientów, a do końca br. chce zadebiutować na rynku NewConnect, podała spółka.

Orange Polska: Zarekomendował wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r., co oznacza jej zwiększenie o 37% r/r, podała spółka.

Digital Network: Zamierza opublikować rekomendację ws. dywidendy za 2023 r. na przełomie I i II kwartału, poinformował zarząd. Capex na 2024 r. planowany jest na poziomie porównywalnym r/r.

Mindgram: Pozyskał 11 mln zł na dalszy rozwój od Market One Capital, Credo Ventures, Portfolion i Smartlink Partners, podała spółka.

Fabrity: Fabrity – należąca do Grupy Fabrity Holding – nabyła 51% udziałów Panda Group od dwóch jej założycieli i menedżerów, podała spółka. Cena nabycia pakietu większościowego w spółce Panda Group to 2 mln zł z możliwą wypłatą dodatkowej kwoty w wysokości do 2,1 mln zł pod warunkiem spełnienia określonych celów biznesowych w okresie dwóch lub trzech najbliższych lat (Earn-Out).

Oponeo.pl: Darayavahus i Tyre Invest (podmioty nabywające) zaprosiły do składania ofert sprzedaży łącznie 1,516 mln akcji Oponeo.pl w cenie 47 zł za sztukę, podała spółka. Akcje te reprezentują 10,88% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Canal+: Zwiększył udziały w Viaplay do 29,33% w wyniku dokapitalizowania grupy. Jednocześnie w ramach dokapitalizowania Viaplay wzrosły udziały grupy PPF z 6,3% do 29,29%. Pod koniec 2023 roku Viaplay zapowiadał wycofanie się z Polski do lata 2025 i skupienie na rynkach skandynawskim i holenderskim.

Carbon Centrum: Start-up dołączył do portfolio EIT InnoEnergy. Stworzona przez firmę aplikacja Carbon ID jako pierwsza na świecie pozwala sprawdzać indywidualne zużycie CO2 w oparciu o ścisłe dane. Dzięki temu klienci Carbon Centrum będą mogli jeszcze bardziej angażować swoich pracowników w inicjatywy z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz zachęcać ich do ograniczania emisji poprzez właściwe nawyki.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Huawei: Kapituła czwartej edycji konkursu Huawei Startup Challenge nominowała 20 najbardziej nowatorskich projektów, które przeszły do półfinału konkursu, podano w komunikacie. Agencja ISBnews oraz serwis ISBtech są partnerami medialnymi wydarzenia.

Hitachi, Orlen: Hitachi Europe oddział w Polsce – regionalna centrala Grupy Hitachi – podpisał z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) porozumienie, które będzie dotyczyć zakresu poza nuklearnego i ma obejmować m.in. najnowszej generacji produkty i systemy dla energetyki wytwórczej, rozwiązania i usługi IT, w tym systemy typu EAM, systemy i usługi cyberbezpieczeństwa oraz usługi inżynierii oprogramowania, podało OSGE.

Biedronka: Uruchomiła e-sklep spożywczy, w którym będzie dostępne ok. 4 tys. produktów, pod adresem zakupy.biedronka.pl, podała sieć. Sklep został uruchomiony razem z platformą Glovo.

PKP Intercity: Rozpoczyna postępowanie zakupowe na system CRM (Customer Relationship Management), wykorzystujący funkcjonalności oparte o AI, podał przewoźnik. Wdrożenie nowego narzędzia pozwoli na zwiększenie efektywności realizowanych procesów w obszarach: marketing, sprzedaż i obsługa klienta, co przyczyni się do podniesienia standardu obsługi pasażerów.

XTB: Udostępni obligacje oraz social trading w najbliższych miesiącach. Z kolei w III kwartale planuje dodanie kont emerytalnych, a pod koniec roku – wirtualnego portfela z kartą wielowalutową, poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout. W kolejnych latach fintech zapowiada dalsze rozszerzanie oferty.

XTB: Chce wzmocnić pozycję na rynku Wielkiej Brytanii dzięki planowanemu na br. wprowadzeniu rachunków ISA. Bardzo konkurencyjny rynek wymaga jednak znacznych kosztów działań reklamowych, poinformował ISBtech prezes Omar Arnaout.

Play: Zawarł umowę PPA (power purchase agreement) na lata 2025-2034 z firmą Statkraft, na dostawy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Play będzie nabywał rocznie 34 GWh energii pochodzącej z fotowoltaiki.

Grupa Polsat Plus: Wdrożyła nowy system zarządzania usługami telekomunikacyjnymi przy wsparciu Asseco Poland, podała spółka.

AGP: Advanced Graphene Products (AGP) podpisała 7-letnią umowę z firmą Spectrum Group, specjalizującą się w produkcji filamentów do druku 3D, zgodnie z którą Spectrum Group przejmie markę „Prografen” i będzie produkować filament do druku 3D, którego technologia wytwarzania została opracowana przez AGP i jest chroniona patentem, podała spółka.

PKO BP: Jest partnerem hackathonu Degen Hack, który odbędzie się w dniach 16-18 lutego w Warszawie. W ramach wyzwania przygotowanego przez bank uczestnicy stworzą produkt lub usługę opartą na technologii blockchain. PKO Bank Polski wykorzystuje blockchain, m.in. w trwałym nośniku, który pozwala dostarczać klientom dokumenty w formie cyfrowej i zmniejsza ślad węglowy spółki.

Grupa IAI: Firma odpowiedzialna za polską platformę sklepową IdoSell nawiązała strategiczną współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, której efektem jest studium „Akademia e-biznesu” na Wydziale Ekonomii Finansów i Zarządzania US.

TikTok Polska: W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego TikTok uruchomi w krajach Unii Europejskiej Centra Wyborcze w aplikacji. Celem tej funkcji będzie wspieranie bezpieczeństwa społeczności TikToka w dostępie do rzetelnych i sprawdzonych danych i przeciwdziałanie dezinformacji w okresie przedwyborczym. W załączonej informacji prasowej znajdują się informacje o tym, jakie działania podejmuje TikTok w związku z wyborami, a także jakie zasady obowiązują polityków i partie polityczne, które prowadzą konta na platformie.

ITCARD: Podpisał umowę o partnerstwie z Aurigą, globalnym dostawcą oprogramowania dla bankowości omnichannelowej i usług płatniczych. W ramach współpracy ITCARD wykorzysta oprogramowanie Auriga do zarządzania siecią swoich bankomatów od różnych dostawców, co umożliwi optymalizację kosztów operacyjnych i technologicznych, przy jednoczesnej poprawie dostępności systemów oraz skróceniu czasu wprowadzania na rynek nowych usług. Auriga w zeszłym roku weszła na polski rynek przejmując większość udziałów w firmie F1 Solutions, która obecnie przekształca się w Auriga Poland. Infoshare Startup Contest: Trwa nabór do konkursu, w którym udział wzięło dotąd ponad 4 tys. startupów. Tegoroczna edycja skierowana jest do startupów realizujących jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jury będzie oceniać kandydatów przede wszystkim ze względu na ich innowacyjność, ale również przez pryzmat ich pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca. Półfinaliści zostaną ogłoszeni do 10 kwietnia. Łączna pula nagród w konkursie to 30 tys. euro. Zwycięzców poznamy podczas konferencji Infoshare w maju. Spośród 20 najlepszych startupów wyłonionych w półfinałach Startup Contest, zostanie wybrany jeden, który zostanie zaproszony do uczestnictwa w VIII edycji InCredibles.

Ailleron: LiveBank jest sponsorem tegorocznego Finovate Europe w Londynie – wydarzenia kształtującego przyszłość technologii finansowych. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2024 r. w londyńskim hotelu Intercontinental O2 i będzie gromadzić wiodących przedstawicieli branży finansowej, innowatorów technologicznych oraz czołowych specjalistów ds. transformacji cyfrowej.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę o dystrybucji oprogramowania z fińską firmą Bittium Biosignals Ltd, będącą częścią notowanej na NASDAQ Helsinki grupy Bittium Corporation, podała spółka. Zgodnie z umową, Bittium stanie się niewyłączonym dystrybutorem na globalnym rynku oprogramowania Medicalgorithmics do diagnozy chorób serca.

Komputronik: Zmienił lokalizację swojego salonu w Galerii Westfield Mokotów. „Nowy salon to nie tylko odświeżony wystrój, ale także wydzielone strefy produktów i usług. Nasi eksperci doradzą w wyborze odpowiedniego sprzętu, a także pomogą np. z jego konfiguracją” – powiedział dyrektor Sieci Sprzedaży Komputronik Marcin Mordak.

Dassault Systèmes: Ogłosił, że VLP and Partners, włoska firma inżynieryjna z sektora budowlanego specjalizująca się w projektowaniu złożonych fasad i konstrukcji stalowych, wykorzystuje platformę 3DEXPERIENCE w chmurze od Dassault Systèmes do zarządzania dużymi i kompleksowymi projektami architektonicznymi.

Infinix: Do sprzedaży w Polsce trafiły trzy nowe smartfony: HOT 40 Pro w cenie 866 zł, HOT 40i w cenie 696 zł, SMART 8 w cenie 366 zł. Modele z serii HOT 40 dysponują pamięcią wewnętrzną 256 GB i 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 16 GB, obsługują płatności mobilne NFC i są wyposażone w aparat do selfie 32 Mpx. Oba mają baterie o pojemności 5000 mAh, a najwyższy w serii HOT 40 Pro obsługuje szybkie ładowanie 33 W.

Digital Gateways: Nawiązał współpracę z Mastercard Identity, globalnym liderem w dziedzinie weryfikacji tożsamości cyfrowej konsumentów. Dzięki technologiom udostępniania danych dotyczących tożsamości, zdobytej wiedzy w obszarze weryfikacji tożsamości, modelom oceny ryzyka dostarczonym przez technologie uczenia maszynowego czy biometrię, Mastercard Identity umożliwia organizacjom weryfikację i uwierzytelnianie większej liczby konsumentów oraz zapobieganie oszustwom w czasie rzeczywistym. To kompleksowe podejście umożliwia Digital Gateways wprowadzenie do Polski najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie onboardingu klientów.

Cisco: Wprowadza pierwszą w swoim rodzaju technologię Identity Intelligence, która pomaga chronić przed atakami opartymi na kradzieżach tożsamości. Dzięki nowym możliwościom sztucznej inteligencji, Cisco pozwala firmom przejąć inicjatywę w walce o swoje bezpieczeństwo, pomagając podejmować świadome decyzje, rozszerzając istniejące możliwości i automatyzując złożone zadania.

Warner Bros. Discovery w Polsce, INEA: Nawiązały współpracę w celu zapewnienia klientom dostępu do transmisji z igrzysk olimpijskich Paryż 2024 na kanałach Eurosportu. Dzięki współpracy do oferty operatora usług telekomunikacyjnych wprowadzone zostanie portfolio ośmiu kanałów Eurosportu – siedmiu w jakości HD i jednego 4K, które w całości będą dedykowane transmisjom z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Mennica Polska, Visa: Pasażerowie komunikacji miejskiej we Wrocławiu zyskali nową opcję płatności za bilety. Z Visa Mobile skorzystają w ramach systemu obsługiwanego przez Mennicę Polską dokonując zakupu przez Portal Pasażera bądź aplikację URBANCARD.

Progress: Zaprezentował najnowszą wersję platformy Progress OpenEdge. Rozwiązanie to upraszcza proces dostarczania aplikacji biznesowych o krytycznym znaczeniu. Korzysta z niego ponad 100 tys. klientów. Jego najnowsza wersja oferuje m.in.: zwiększenie wydajności pracy programistów tworzących w języku ABL (Advanced Business Language), dzięki wyposażeniu ich w narzędzia i funkcje usprawniające prace; przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i strumieniowanie za pomocą Apache Kafka; dodatkowe funkcje wzmacniające bezpieczeństwo aplikacji i pomagające chronić krytyczne dane.

Canon: Wprowadza na rynek nową, ulepszoną serię 12-kolorowych drukarek wielkoformatowych imagePROGRAF PRO, zaprojektowaną z myślą o rynku fotograficznym i artystycznym.

DHL Express: Ulepszył swoją platformę internetową „My Global Trade Services” (MyGTS), wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Jej użytkownicy mogą znaleźć informacje o formalnościach celnych, wymogach regulacyjnych, a także oszacować koszty. Narzędzie ułatwia również wyszukanie kodów Systemu Zharmonizowanego (HS) za pomocą słów kluczowych lub katalogu kodów. Dzięki wykorzystaniu AI klienci mają pewność, że kody są prawidłowe, a to sprawia, że odprawa celna jest szybsza i dokładniejsza. Oprócz tego pozwala przewidywać potencjalne dodatkowe opłaty zarówno w kraju eksportu, jak i w kraju docelowym, do którego wysyłany będzie towar.

Volkswagen Bank: Wdrożył kolejne funkcjonalności dla swoich klientów: płatności mobilne telefonem, zegarkiem i opaską, a także możliwość zdalnego otwierania rachunku dla osób indywidualnych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Empik: Ponad 3 tys. rejestracji i prawie 2 tys. tytułów – to bilans ośmiu miesięcy działalności Empik Selfpublishing. Platforma umożliwiająca dystrybucję książek przyciągnęła nie tylko debiutantów i aspirujących pisarzy, ale także doświadczonych autorów.

Akces NCBR: Uruchomił Akces POINT, edukacyjną formułę telewizyjnego panelu eksperckiego. Głównym celem serii programów jest pomoc zespołom naukowym i startupom w skutecznym pozyskiwaniu dofinasowania dla realizowanych przez nich projektów.

Grupa Azoty Compounding: Spółka zakończyła proces wdrożenia zaawansowanego oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji – ASPROVA APS oraz systemu XPRIMER.MES do monitorowania i ewidencjonowania produkcji. Zaimplementowanie obu systemów do zarządzania produkcją w spółce jest kolejnym krokiem w realizacji strategii udoskonalania procesów oraz zwiększania potencjału produkcyjnego.

