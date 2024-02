Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 19-23 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) podpisał z czterema największymi operatorami porozumienie, które za kilka miesięcy pozwoli ograniczyć zjawisko podszywania się pod numery telefoniczne (tzw. CLI spoofing), podał urząd.

Rynek reklamy: Szacowana wartość rynku reklamowego netto wzrosła o 7% r/r do 11,96 mld zł w 2023 r., wynika z Raportu o Rynku Reklamy, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska. Inwestycje reklamowe rosły w reklamie internetowej, telewizyjnej, radiowej, reklamie zewnętrznej, kinie oraz w dziennikach, zmalały zaś w magazynach. W 2024 r. Publicis Groupe Polska prognozuje wzrostu rynku o 6-7%.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w styczniu br. z 8,3% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 11% w ujęciu miesięcznym.

NCBR: Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podała Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy zakładają m.in. przeniesienie nadzoru nad NCBR do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cyfryzacja: Co piąta z polskich firm z sektora MŚP nie korzysta z żadnych narzędzi IT – są to niemal wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, wynika z raportu BGK „Cyfryzacja w sektorze MŚP – szanse i ograniczenia”. Wśród największych barier w transformacji cyfrowej MŚP wymieniają niedobór specjalistów IT na rynku i ograniczony dostęp do finansowania.

AI: Deficyt pracowników to jedno z większych wyzwań sektora ochrony zdrowia na świecie, a kluczem do obniżenia kosztów leczenia i zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej okażą się rozwiązania AI, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. W latach 2019-2022 inwestorzy private equity przeznaczyli 31,5 mld USD na sztuczną inteligencję w medycynie.

AI: Dzięki sztucznej inteligencji (AI) Polska ma szansę nieznacznie przyspieszyć swój proces konwergencji do zamożniejszych krajów UE, przewidują ekonomiści Credit Agricole Bank Polska.

E-administracja: Swoje narzędzia finansowo-księgowe z Krajowym System e-Faktur (KSeF) zintegrowało 20% organizacji, wynika z raportu Webcon „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”. Co trzecia firma nie wykonała jeszcze żadnego kroku w kierunku wdrożenia.

E-administracja: Podatnicy złożyli ponad 1 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT, podało Ministerstwo Finansów.

Rynek M&A: Wyceny przejmowanych spółek technologicznych na świecie spadły drugi rok z rzędu w 2023 roku i są już niemal o połowę niższe w porównaniu do pandemicznego szczytu w 2021, wynika z danych firmy doradczej Bain & Company. Powodem korekty były utrzymujące się wysokie stopy procentowe, niepewność makroekonomiczna oraz obostrzenia związane z otoczeniem regulacyjnym. Średnia cena zakupu spółki technologicznej osiągnęła w 2023 roku wartość odpowiadającą 13-krotności jej zysku EBITDA. W 2022 roku inwestorzy płacili średnio 15-krotność zysku, a rok wcześniej 25-krotność zysku.

Cyberbezpieczeństwo: Jedną z metod, której używają cyberprzestępcy, aby wykorzystać naszą nieostrożność, jest prośba o wpłatę wysłana przez konto w mediach społecznościowych. Prośba o kod może pochodzić ze skradzionego konta społecznościowego, ostrzegają Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji.

E-commerce: Choć od ponad roku funkcjonuje dyrektywa Omnibus, zjawisko oszukiwania klientów na akcjach rabatowych nadal może obejmować nawet 10-15% e-handlu, szacuje ekspert rynku e-commerce Maciej Tygielski. „Głównie dotyczy to małych i średnich podmiotów, które najmocniej odczuwają presję konkurencji, ale także wydaje im się, że mają najmniej do stracenia. Jednak Polacy to widzą i na potęgę kontrolują. Według badań, blisko 70% rodaków sprawdza historyczne ceny przecenianych produktów w sieci. I na tym raczej się nie skończy. Kłopot będzie się pogłębiał, bo rodzimy rynek e-commerce dynamicznie rośnie i za 3 lata może być warty nawet 190 mld zł” – stwierdził ekspert.

E-commerce: 83% respondentów biorących udział w cyklu Barometr Retail przyznało, że kanał mobilny pełni ważną, a nawet kluczową rolę w interakcji klienta z ich marką. Użytkownicy coraz chętniej wybierają aplikacje mobilne ze względu na ich użyteczność i szybkość, która znacząco przewyższa inne urządzenia wykorzystywane do zakupów online. „Przeciętna osoba korzysta z telefonu komórkowego przez 5 godzin dziennie, z czego lwią część (a dokładniej 88% tego czasu) spędza na korzystaniu z aplikacji. Klienci coraz częściej polegają na aplikacjach mobilnych m-commerce do realizowania transakcji. Dlatego też posiadanie dobrze rozwiniętego produktu cyfrowego jest opłacalną inwestycją dla firm dążących do wykorzystania swojego potencjału biznesowego i uzyskania przewagi konkurencyjnej w podróży klienta” – skomentował business development lead w Future Mind Jacek Dogadalski.

AI: Według raportu „State of Retail” firmy Future Mind, polscy retailerzy w większości (59%) deklarują, że ich firmy wykorzystują możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję. Do takiego stanu rzeczy może przyczyniać się wysoka konkurencja i mocna otwartość na innowacje w branży handlowej. W szczególności firmy, których grupa docelowa składa się z młodych konsumentów, są już przyzwyczajone do konieczności stałego eksplorowania nowinek technologicznych, by zapewnić klientom najwyższej jakości produkty cyfrowe. Do najczęstszych zastosowań sztucznej inteligencji wśród polskich firm z branży handlowej należą te związane z obsługą klienta i personalizacją komunikacji (po 45%).

Krypto: Blisko 90% polskich użytkowników kryptowalut uważa, że perspektywy rozwoju tego rynku są bardzo pozytywne, a 75% zamierza zwiększyć skalę swoich inwestycji w krypto w bieżącym roku – wynika z badania przeprowadzonego na swoich polskich użytkownikach przez Binance, największą giełdę kryptowalutową na świecie i wiodący ekosystem blockchain.

Cyberbezpieczeństwo: 40% Polaków nie weryfikuje tożsamości rozmówcy telefonicznego lub nadawcy e-maila. 16% kilka w link z wiadomości, jeśli dotyczy ona ważnych spraw, jak np. rachunków, wynika z raportu „Bezpieczeństwo cyfrowe Polaków 2024”. Jak wskazuje ekspert firmy WithSecure Leszek Tasiemski, prawie 1 na 5 Polaków nie ma pewności, czy padł ofiarą oszustwa w sieci. Trzeba jednak pamiętać, że czasem trudno jest określić, czy staliśmy się ofiarą; przestępcy coraz częściej wykorzystują komunikatory internetowe do rozsyłania m.in. phishingu, gdyż utrudnia to wykrycie i blokowanie ataku; jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do nadawcy lub treści wiadomości, należy dać sobie czas na zastanowienie.

IT: SAS oraz Association of Certified Fraud Examiners wspólnie przeprowadzili globalną ankietę wśród 1200 specjalistów ds. zwalczania nadużyć finansowych, której wnioski przedstawione zostały w raporcie 2024 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report. Wnioski obejmują m.in.: Zainteresowanie sztuczną inteligencją (AI) i technologią uczenia maszynowego (ML) jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Prawie 1 na 5 specjalistów ds. przeciwdziałania nadużyciom (18%) deklaruje wykorzystanie tej technologii. Kolejne 32% przewiduje wdrożenia AI/ML w ciągu najbliższych dwóch lat. To najwyższy wynik od początku badania. Jeśli tempo to zostanie zachowane, wykorzystanie AI/ML w programach zwalczania nadużyć finansowych wzrośnie niemal trzykrotnie do końca przyszłego roku. Jednak realne wykorzystanie technologii AI i ML pozostaje w tyle za oczekiwaniami. Mimo dużego zainteresowania, wdrożenie tych technologii do wykrywania oszustw i zapobiegania im wzrosło o 5% od 2019 roku. Liczba ta znacznie odbiega od przewidywanych wskaźników ujawnionych w badaniach z 2019 i 2022 roku (odpowiednio: 25% i 26%). Zastosowanie biometrii i robotyki w programach zwalczania nadużyć finansowych stale rośnie. Wykorzystanie biometrii fizycznej wzrosło o 14% od 2019 r. i jest obecnie wskazywane przez 40% respondentów. 20% uczestników badania zgłosiło stosowanie robotyki, w tym zrobotyzowanej automatyzacji procesów, podczas gdy w 2019 r. odsetek ten wynosił 9%. Wykorzystanie tych technologii jest szczególnie wysokie w bankowości i usługach finansowych, gdzie połowa ankietowanych (51%) korzysta z fizycznych danych biometrycznych, a jedna trzecia (33%) z robotyki.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy atakują branżę medyczną. 77% placówek doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, a 60% – ataku ransomware. Z raportu Barracuda Networks wynika, że ataki ransomware na organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia podwoiły się od 2022 roku. I choć sektor ten doświadcza mniejszej liczby poważnych incydentów bezpieczeństwa niż inne branże, informacje o nich trafiają na pierwsze strony gazet. Mimo to 45% ankietowanych podmiotów twierdzi, że czuje się „dużo” bezpieczniej niż wcześniej. O tym, jakie konsekwencje może nieść za sobą atak ransomware na placówki medyczne, przekonała się w 2023 roku spółka ALAB Laboratoria. Cyberprzestępcy zapewniali, że zdobyli ponad 230 GB danych. Część z nich udostępnili w sieci. „Atakujący zmienili sposób działania. Dziś nie koncentrują się na szyfrowaniu danych i żądaniu okupu za ich odszyfrowanie. Za to wykradają wrażliwe lub po prostu ważne informacje i grożą ich upublicznieniem, jeśli nie otrzymają zapłaty od zaatakowanej organizacji. W przypadku placówek medycznych ta groźba nabiera szczególnego znaczenia, bo dysponują one bardzo wrażliwymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia tysięcy osób” – wyjaśnił Mateusz Ossowski, CEE channel manager w Barracuda Networks, która jest producentem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberwojna i eskalacja ataków z wykorzystaniem ransomware, które stanową już 10% wszystkich szkodliwych programów, to najbardziej realny scenariusz na 2024 rok, twierdzą analitycy Check Point Research. Cyberprzestępcy coraz chętniej stawiają na luki typu zero-day i wykorzystują nowe, zróżnicowane taktyki. Tymczasem w Polsce dochodzi do rekordowych ilości ataków DDoS. Polska, która wg Check Pointa doświadcza ponad 1000 cyberataków na organizację w tygodniu, stała się jednym z najbardziej atakowanych krajów metodą DDoS. Eksperci firmy Check Point ujawnili podczas konferencji CPX w Wiedniu, że cyberprzestępczość będzie kosztować świat 9,5 biliona dolarów w 2024 roku. Gdyby mierzyć ją jako kraj, cyberprzestępczość byłaby trzecią co do wielkości gospodarką świata, po USA i Chinach. W zeszłym roku globalne koszty szkód spowodowanych cyberprzestępczością wynosiły 18 mln USD co minutę i będą rosły o 15% rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat, osiągając 10,5 bln USD rocznie do 2025 roku. Według raportu Check Point Research, cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane techniki, wykorzystując m.in. luki typu zero-day, w celu przeprowadzenia kolejnych ataków dla okupu (ransomware). W 2023 roku odnotowano ponad 5000 ofiar jawnych ataków dla okupu – to wzrost o 90% w porównaniu do 2022. Ransomware stanowi dziś 10% wszystkich szkodliwych programów atakujących sieci komputerowe na świecie.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

T-Mobile Polska: Odnotował 1 789 mln zł skorygowanego zysku EBITDA AL w 2023 r. wobec 1 772 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podał operator. W samym IV kw. 2023 r. zysk EBITDA AL wyniósł 419 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3% r/r.

Grupa AB: Ocenia, że jest w stanie przynajmniej zachować dotychczasową dynamikę wzrostu CAGR od 2001 roku na poziomie 16,2%, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa ma plany akwizycyjne, dodał.

Klarna: Rozpoczęła współpracę z operatorem płatności internetowych PayU, podały spółki we wspólnym komunikacie. Początkowo partnerstwo między fintechami obejmie polski rynek, w dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie współpracy na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za styczeń b.r. wyniosły ok. 225 mln USD i były o ok. 1% wyższe r/r, podała spółka.

Grupa AB: Odnotowało 69,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 67,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Snowflake: Zwiększył liczbę pracowników do ponad 350 specjalistów od czasu uruchomienia w Warszawie drugiego europejskiego ośrodka inżynieryjnego w lutym 2021 r., poinformował dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake Grzegorz Kapusta. Rok 2024 chce zakończyć ze znacznie większą liczbą specjalistów.

Poczta Polska: Poselski projekt nowelizacji Prawa pocztowego, której celem jest umożliwienie udzielenia Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury, podano na stronie Sejmu.

Woodpecker.co: Do Woodpecker.co wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji prezesa zarządu, jak również z członkostwa w zarządzie od Mateusza Tarczyńskiego, podała spółka. W treści ww. rezygnacji Mateusz Tarczyński zadeklarował, iż wyraża wolę pozostania w spółce i skupieniu się na jej strategii.

Click&Go: Biuro podróży Go oferujące zagraniczne wakacje korzystając z regularnych linii lotniczych także tanich przewoźników za pośrednictwem biur podróży zanotowało w tym roku ponad 350% wzrostu sprzedaży. Polacy obecnie najchętniej chcą spędzać wakacje na Cyprze, Malcie i Wyspach Kanaryjskich. Coraz częściej korzystają z takiej formy wypoczynku zarówno w okresie ferii szkolnych, ale także poza sezonem np. marzec -kwiecień oraz październik-listopad Należy się spodziewać dalszego zdecydowanego wzrostu sprzedaży w Polsce wakacji zagranicznych.

Shoper: nawiązał współpracę z Nest Bankiem. Dzięki temu klienci Shoper mogą skorzystać z oferty konta, limitu lub kredytu firmowego w Nest Banku. Dzięki założeniu konta firmowego w Nest! poprzez platformę Shoper przedsiębiorca może zyskać do 700 zł.

TikTok: Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy TikTok mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem naukowców do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. Na podstawie przeprowadzonego do tej pory wstępnego postępowania wyjaśniającego, w tym na podstawie analizy sprawozdania z oceny ryzyka przesłanego przez TikTok we wrześniu 2023 r., a także odpowiedzi TikTok na formalne wnioski Komisji o udzielenie informacji (dotyczących nielegalnych treści, ochrony małoletnich i dostępu do danych) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania przeciwko TikTok na podstawie aktu o usługach cyfrowych.

Cloud Technologies: W grudniu 2023 r. sprzedaż danych do kluczowych klientów wzrosła o 11 % r/r. Jednocześnie Cloud Technologies, które posiada informacje o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków na całym świecie, planuje zwiększyć zakres wykorzystania posiadanych danych. Znalezieniu nowych zastosowań, m.in. na potrzeby rozwoju systemów sztucznej inteligencji, służy program Data Seed kierowany do startupów i zespołów projektowych.

Infermedica: Aplikacja Symptomate stworzona przez spółkę jako pierwsza uzyskała status Aplikacji Certyfikowanej MZ i została włączona do Portfela Aplikacji Zdrowotnych. Tym samym wysoka jakość aplikacji i jej użyteczność dla pacjenta została potwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia

Politechnika Częstochowska: Wprowadza innowacyjny program studiów podyplomowych „Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, stworzony we współpracy z globalnym liderem w dziedzinie oprogramowania dla biznesu – SAP oraz z BPX Global, specjalizującym się w implementacji tych systemów. Kierunek jest wspierany przez firmę Wielton i oferuje unikalną szansę na zdobycie specjalistycznych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Publicis Groupe: Marek Lenz objął nowo utworzone stanowisko Chief Technology Officera. W tej roli odpowiadał będzie za rozwój wewnętrznych systemów i narzędzi służących automatyzacji i optymalizacji pracy, a także tworzenie oraz udoskonalanie usług i produktów technologicznych oferowanych klientom grupy.

Red Carpet Media Group: W 2023 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 11,7 mln zł, co stanowi wzrost o 29% r/r. Z kolei zysk netto wzrósł o niemal 40% do 4,1 mln zł. EBITDA w 2023 roku wyniosła 5,9 mln zł, co oznacza wzrost o 55% r/r. Firma badawcza AGB Nielsen podała wyniki oglądalności dla Red Carpet TV. Średnia minutowa oglądalność na widza wzrosła o 9% i wyniosła 2.601 minut. Z kolei udział w widowni tj. odsetek widzów, którzy oglądali program w stosunku do całej widowni wzrósł o 25% r/r.

Veeam, Kyndryl: Firmy ogłosiły globalne partnerstwo strategiczne. W ramach sojuszu Kyndryl staje się akredytowanym partnerem Veeam Accredited Service Partner (VASP). Oferuje profesjonalne usługi oraz wdrożenia techniczne zintegrowane z rozwiązaniami Veeam, które pozwalają podnieść odporność cybernetyczną, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność. Klienci mogą korzystać z całościowej ochrony danych oraz odzyskiwania zasobów po ataku ransomware, optymalizacji kosztów, wydajności operacyjnej, zgodności z przepisami oraz łatwym przepływie danych, wraz z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa środowisk chmury natywnej i Kubernetes.

Geis PL: Ogłosił kluczowe zmiany w najwyższym kierownictwie. Nowym dyrektorem zarządzającym został dr inż. Grzegorz Lichocik. Z tym samym dniem dotychczasowy dyrektor operacyjny Geis PL, Paweł Golec, został powołany na stanowisko prokurenta. Zmiany te następują po ubiegłorocznym przejęciu austriackiej spółki Quehenberger i wyraźnie pokazują dynamikę i sukces rozwoju całej Grupy Geis.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Bitfold AG: Pozyskał 1,3 mln zł w ramach oferty publicznej akcji, podała spółka. Właściciel praw do autorskiego rozwiązania technicznego opartego o air gap zabezpieczył tym samym środki na realizację kluczowego celu rozwojowego – sfinalizowanie kolejnego etapu prac nad portfelem sprzętowym nowej generacji, podkreślono.

Comperia.pl: Zawarła z Online Venture warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dot. działalności serwisu internetowego Telepolis.pl, podała spółka. Wartość umowy to 9,6 mln zł.

Polska Press: Orlen otrzymał dwie niezobowiązujące oferty na zakup Polska Press, ale nadal prowadzi analizy i nie podjął jeszcze decyzji o sprzedaży tej spółki, poinformował p.o. prezesa Witold Literacki.

GPW Benchmark: Planuje zaprzestanie opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG i rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie zmian w metodzie opracowywania innych indeksów giełdowych, podała spółka. Zwiększona zostanie częstotliwość publikacji indeksu mWIG40TR jako indeksu bazowego dla nowo powoływanych indeksów mWIGTRsh oraz mWIG40TRlv.

PFR Ventures: Podpisało umowy z czterema polskimi funduszami venture capital, które inwestują w innowacyjne spółki w kraju oraz regionie CEE, w tym Inovo VC, Market One Capital i SMOK Ventures, podał Fundusz. Inwestor w ostatnim roku alokował do nich łącznie ponad 150 mln zł w ramach programu PFR VC Hub. Środki pochodzą z budżetu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwsze umowy podpisano pod koniec 2022 roku, a ostatnią na początku 2024 roku.

45AI: Wojciech Borowski – Group CEO McCann Poland – oraz Krzysztof Kawa – Group CFO 45Avenue – ogłosili powstanie firmy 45AI w ramach Grupy 45Avenue, podała Grupa. Nowa spółka specjalizować się będzie w produktach marketingowych oraz rozwiązaniach opartych na technologii AI, przygotowanych z myślą o firmach z kategorii Enterprise w Polsce i za granicą. Wraz z utworzeniem 45AI do zespołu na stanowiska partnerów dołączyli Marcin Samek – dotychczasowy chief innovation officer w McCann Poland, oraz Maciej Dobrodziej – dotychczasowy AI director w 45Avenue.

Sescom: Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku za 2023 r. w wysokości 7,49 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Zgodnie z przyjętą strategią, Sescom zamierza kontynuować działania akwizycyjne w krajach Europy Zachodniej, dlatego też decydując się na udzielenie przedmiotowej rekomendacji, podobnie jak w poprzednim roku obrotowym 2021/2022, zarząd miał na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia środków pieniężnych niezbędnych do realizacji potencjalnych przejęć.

Sunway Network: Technologiczna spółka zajmująca się działalnością w obszarze VR i AR, zapowiada przejęcie firmy Sunway Network Ltd z Hong Kongu, co ma być pierwszym dużym krokiem w realizacji nowej strategii rozwoju. Zakłada ona koncentrację na realizacji projektów związanych ze stworzeniem okularów AR przeznaczonych do użytku dla wojska oraz trenażerów strzeleckich opartych o technologię laserową. Spółka w ostatnim czasie informowała o podpisaniu umowy z Polskim Holdingiem Obronnym w kontekście komercjalizacji okularów AR oraz złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu PERUN. Zakresem prac firmy w ramach Konkursu będzie stworzenie centrum szkoleniowego VR dla operatorów rojów dronów.

Aleet: Polski startup pracujący nad rozwiązaniami służącymi cyfryzacji branży transportowej, otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 mln zł. Inwestorami są CofounderZone, FundingBox Deep Tech Fund i aniołowie biznesu.

Trasti: Polski insurtech specjalizujący się w ubezpieczeniach komunikacyjnych rozpoczyna współpracę z funduszem VC Movens Capital.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO Faktoring: Przeniósł 100% działalności do chmury publicznej Azure, podała spółka. W ciągu następnych dwóch lat spółka będzie pracować nad przeniesieniem infrastruktury PKO Faktoring z modelu IaaS (Infrastructure as a Service) do PaaS (Platform as a Service).

Medicalgorithmics: Rozpoczął świadczenie usług dla kolejnego klienta na amerykańskim rynku IDTF i jest to też pierwszy partner, który zdecydował się na wdrożenie autorskich algorytmów DeepRhythmAI (DRAI) spółki w swoim centrum diagnostycznym, podała spółka. DRAI został zintegrowany z oprogramowaniem IDTF do diagnostyki arytmii serca, a Medicalgorithmics będzie otrzymywał wynagrodzenie w zależności od ilości przeanalizowanych przez sztuczną inteligencję badań EKG.

PKO BP: Trwały nośnik wdrożony przez PKO Bank Polski został wykorzystany 50 mln razy, co przyniosło oszczędności w wysokości 77 mln zł, podał bank.

XTPL: Zawarł z YES01, Youngil Education System Co., Ltd. z siedzibą w Korei Południowej niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych spółki, podało XTPL. Na mocy umowy dystrybutor będzie reklamował i sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Korei Południowej.

Auchan: Auchan Manufaktura, jeden z największych hipermarketów w Łodzi, wprowadził kolejne rozwiązanie ułatwiające zakupy – mobilną aplikację Scan&Go. Nowa aplikacja Auchan to opcja zakupów, która umożliwia klientom skanowanie produktów, które chcą kupić i dodawanie ich do mobilnego koszyka w czasie rzeczywistym. Jednocześnie daje to możliwość na śledzenie wartości swojego koszyka na bieżąco. Po zakończeniu zakupów, klienci udają się do specjalnie wyznaczonej kasy, która łączy się ze skanerem w aplikacji. W ten sposób, cała lista zakupów jest automatycznie przekazywana do kasy, gdzie klient dokonuje płatności za całe zamówienie, oszczędzając czas i eliminując potrzebę skanowania produktów ponownie.

Meritoros: Spółka otworzyła centrum BPO, wyspecjalizowane w obsłudze większych przedsiębiorstw, które świadczy usługi księgowe, administracji kadrowo–płacowej, analizy i optymalizacji procesów wsparcia (back–office) oraz świadczy również usługi IT i transformacji cyfrowej. W centrum BPO będzie zatrudnionych kilkuset wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Allegro: 2023 to kolejny rok, w którym dzięki zaangażowaniu Allegrowiczów na cele społeczne trafiły znaczące kwoty. Na Allegro Charytatywni zarejestrowanych było 351 organizacji pozarządowych, które założyły 760 zbiórek, a więc średnio ponad dwie dziennie. W sumie wystawiono 929 000 ofert charytatywnych, co przełożyło się na finansowe wsparcie o łącznej kwocie 47 mln zł.

BNP Paribas Bank Polska: 12 kwietnia 2024 r. rozpocznie się II etap migracji klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorców i rolników) z systemu bankowości internetowej Banku BNP Paribas GOonline Biznes do bankowości internetowej GOonline. Zmianie ulegnie także mobilna wersja bankowości – GOmobile Biznes zostanie zastąpiona aplikacją GOmobile. Bank z osobami objętymi migracją skontaktuje się przez bankowość elektroniczną. Od 15 kwietnia 2024 r. kolejni klienci biznesowi będą mogli się logować do systemu GOonline – tego samego, z jakiego korzystają klienci indywidualni.

ING: Dokonał integracji bankowego eTerminala z aplikacją fiskalną od Wirtualnych Kas Fiskalnych.

Samsung: Zapowiada aktualizację serii Galaxy S24, oferując użytkownikom większy wybór. Dzięki Galaxy AI firma Samsung chce zapewnić możliwość komunikowania się bez barier, uwolnienia kreatywności i zwiększenia produktywności – wszystko to staje się udziałem pierwszych użytkowników smartfonów z serii Galaxy S24. Bazując na opiniach klientów, w nadchodzącej aktualizacji Samsung planuje wprowadzić ulepszenia opcji i funkcji wyświetlacza urządzenia i aparatu, co jest możliwe dzięki zaawansowanej integracji sprzętu i oprogramowania.

Fortinet: Wprowadził do oferty kompaktowy, wzmocniony firewall FortiGate Rugged 70G. Został on stworzony dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji sieciowej i łączności 5G w środowiskach przemysłowych.

Cisco: Udostępniło aplikację Webex do współpracy i wideokonferencji w wersji dla Apple Vision Pro. Dostępność aplikacji Cisco Webex zwiększy możliwości Apple Vision Pro w zastosowaniach profesjonalnych i pracy hybrydowej wprowadzając firmowe spotkania i wideokonferencje na zupełnie nowy poziom. Po dołączeniu do spotkania Webex można zarządzać strumieniami wideo poszczególnych uczestników i oddzielnym oknem zawartości udostępnianej, skalując je do naturalnych rozmiarów za pomocą intuicyjnych gestów.

Netia: Jedna z najstarszych polskich marek telekomunikacyjnych, zmienia swój wygląd. Oblicze marki ewoluuje i ukazuje cechy, które łączą ją z innymi kluczowymi markami Grupy Polsat Plus. W tym samym czasie premierę ma rewolucyjny dekoder Android TV – Netia Soundbox 4K. „Netia to nie tylko silna marka w branży telekomunikacyjnej i multimedialnej rozrywki, ale też dynamicznie się rozwijający dostawca usług chmurowych i integrator zaawansowanych rozwiązań ICT, oferowanych pod marką NetiaNext. W nowej, ewolucyjnej odsłonie wizualnej marek Netia i NetiaNext, silnie odzwierciedlamy naszą przynależność do Grupy Polsat Plus, a jednocześnie zachowujemy budowane latami DNA marki” – powiedział prezes Andrzej Abramczuk.

Girteka: Europejski przewoźnik drogowy, bazujący na cyfryzacji usług, uruchamia dedykowaną platformę dla kierowców samochodów ciężarowych. Nowa platforma ma być nie tylko kompendium wiedzy, ale przede wszystkim odegrać znaczącą rolę w promowaniu tego zawodu i podkreśleniu roli jaką odgrywa w utrzymaniu ciągłości łańcucha dostaw.

Polmedi Group: Wdrożyła w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie telemedyczny system opieki nad raną, szczególnie pooperacyjną i przewlekłą. Rozwiązanie najpierw objęło Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, a wkrótce wesprze Oddział Intensywnej Terapii oraz Oddział Ortopedii. W planach są też implementacje w kolejnych placówkach szpitalnych.

Zyxel: Wi-Fi 7 radykalnie poprawi wydajność bezprzewodowych sieci korporacyjnych. Wykorzystując dodatkowe pasmo częstotliwości, nowy standard zapewnia nawet pięciokrotnie wyższą prędkość transmisji niż poprzednia generacja urządzeń Wi-Fi. Nowy punkt dostępowy Zyxel WBE660S z potrójnym radiem, przeznaczony głównie dla dostawców usług zarządzanych (MSP) oraz małych i średnich firm, jest pierwszym dostępnym urządzeniem Wi-Fi 7.

the:protocol: Rozwija kolejną funkcjonalność – siatkę wynagrodzeń, która ma zaoferować wiarygodne dane o zarobkach w IT.

Genetec Inc.: Dostawca technologii zunifikowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa publicznego, operacji i analityki biznesowej, wprowadza dziś na rynek Security Center SaaS. Nowy produkt, zbudowany z myślą o cyberbezpieczeństwie i prywatności, jest to wysoce skalowalne, otwarte i zunifikowane rozwiązanie typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS – software as a service solution). Security Center SaaS łączy kontrolę dostępu, zarządzanie materiałem wizyjnym, dochodzenie kryminalistyczne, sygnalizację włamania i napadu, automatykę i wiele innych zaawansowanych funkcji. Security Center SaaS otwiera nowy rozdział w ewolucji technologicznej branży zabezpieczeń technicznych. „Obecne podejście do SaaS osłabiało rolę partnerów handlowych, którzy są kluczowi dla sukcesu projektów. Security Center SaaS to szansa na zaoszczędzenie czasu i zasobów integratora. Pozwoli im to osiągnąć bardziej opłacalne marże i długoterminową satysfakcję klientów, wynikającą z łatwego skalowania rozwiązania” – powiedział wiceprezes ds. sprzedaży globalnej w Genetec Inc. Michel Chalouhi.

Google: Model Gemini jest dostępny również w Workspace, z którego korzystają miliony użytkowników i użytkowniczek na świecie – tym samym procesy chmurowe w Google Cloud będą wsparte przez najnowsze rozwiązania AI. Jest dostępny nowy otwarty model AI o nazwie Gemma w Vertex AI. Opracowany za pomocą tych samych komponentów badawczych, technicznych i infrastrukturalnych, wykorzystanych do stworzenia modeli Google Gemini, Gemma oferuje najlepszą wydajność w swojej klasie. Google udostępnia wagi w dwóch rozmiarach: Gemma 2B i Gemma 7B. Każdy rozmiar jest dostępny w wariantach wstępnie wytrenowanych („pre-trained”) oraz dostrojonych do instrukcji („instruction-tuned”), aby umożliwić zarówno badania, jak i rozwój. Pojawią się nowe możliwości i funkcjonalności w Workspace – Gemini for Workspace (wcześniej znana jako Duet AI in Workspace): Gemini Business, nowa oferta dla zespołów i organizacji każdej wielkości, aby rozpocząć pracę z gen AI w Workspace; nowy samodzielny czat pod adresem gemini.google.com, który umożliwia klientom Gemini Business i Gemini Enterprise (dawniej Duet AI for Workspace Enterprise) czatowanie z Gemini. Dostęp do tego środowiska można uzyskać za pośrednictwem firmowego konta Google Workspace z ochroną danych klasy korporacyjnej.

Too Good To Go: Firma wpływu społecznego przeciwdziałająca marnowaniu jedzenia wprowadziła nową funkcję w swojej aplikacji. Umożliwi ona odbiór Paczek Niespodzianek przez wytypowaną osobę, aby ratowanie ulubionych posiłków było jeszcze prostsze.

ZTE: Udostępnia w Polsce routery wspierające nowe pasma 5G, wspierające nowe pasmo częstotliwości N78 w zakresie od 3,4 do 3,8 GHz przyznane operatorom komórkowym w Polsce.

Samsung Electronics: Ogłosił, że został wybrany przez Vodafone Rumunia do wdrożenia zwirtualizowanej architektury sieci RAN (Radio Access Network), czyli vRAN i rozwiązań radiowych na potrzeby wdrożenia sieci Open RAN w Rumunii. To komercyjne wdrożenie obejmie główne ośrodki miejskie w Rumunii i zapewni klientom Vodafone wysokiej jakości stabilne usługi sieci komercyjnej.

Canal+, Sony Pictures Television (SPT): Nawiązali pierwszą w Polsce współpracę na zakup tytułów anime od partnera SPT – Crunchyroll.

Źródło: ISBnews