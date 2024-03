Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26 lutego-1 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: W 2023 r. 66% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu bezpieczeństwa, co oznacza wzrost o 8 pkt. proc. r/r, zaś 34% firm zauważyło wzrost intensywności prób cyberataków, wynika z badania KPMG.

IT: Chociaż w 2024 r. liczba deweloperów IT na całym świecie ma sięgnąć ok. 29 mln, to popyt na ich pracę nadal pozostaje niezaspokojony. Co więcej, liczba ofert pracy dla twórców oprogramowania ma wzrosnąć o 25% w trakcie najbliższej dekady, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku innych profesji, wynika z raportu „Tech Trends 2024” przygotowanego przez Deloitte.

Legislacja: Rada Ministrów planuje przyjąć w III kw. br. projekt ustawy o działalności kosmicznej, która ma m.in. regulować zasady wykonywania działalności kosmicznej oraz warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Fintech: Do Programu Polska Bezgotówkowa do końca 2023 r. dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych, wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2023 r. blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo.

Legislacja: Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. 2025 r. projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw celem umożliwienia testowania pojazdów autonomicznych oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Legislacja: Rada Ministrów planuje przyjąć w I kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw dotyczący cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Legislacja: Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Nowe przepisy m.in. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług, umożliwiają zwrot pozostałych na koncie pre-paid środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta oraz umożliwiają zakup sprzętu z ładowarką lub bez niej, wymienił resort.

Cyberbezpieczeństwo: Prowadząc ataki typu spear phishing cyberprzestępcy przeszukują internet – szczególnie serwisy społecznościowe – pod kątem informacji na temat potencjalnej ofiary. Jednym z rodzajów takiego ataku jest whaling, w ramach którego na celownik brane są osoby na stanowiskach kierowniczych. Po nawiązaniu kontaktu z potencjalną ofiarą przestępcy podają się za dyrektorów lub innych wysoko postawionych pracowników danej firmy. Eksperci Fortinet wskazują, że w ochronie przed spear phishingiem może pomóc: bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego; zainstalowanie filtra antyspamowego na urządzeniach pracowników; stworzenie procedur zgłaszania podejrzanych wiadomości.

Data center: Rozwój AI i związane z tym nawet 50-krotnie większe obciążenia serwerów będą miały coraz większy wpływ na centra danych. Jak wskazują eksperci Eaton: kluczowa będzie zmiana sposobu myślenia o projektowaniu i zarządzaniu obiektami data center; kolejne centra danych będą powstawały w mniejszych ośrodkach, jak Warszawa, Wiedeń czy Nairobi; coraz większe znaczenie dla branży ma zwiększanie wydajności systemów przy jednoczesnym zmniejszaniu śladu węglowego.

Open source: Nawet 50 mld USD – tyle według Marketsand Markets osiągnie rynek usług open source do 2026 roku, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 130 proc. Według najnowszego raportu OpenLogic, The State of Open Source 2024, aż 95 proc. organizacji w ciągu ostatniego roku zwiększyło lub utrzymało na stałym poziomie wykorzystanie oprogramowania typu open source, a co 3. badany przyznał, że ten wzrost był znaczący (33 proc.). Dla porównania, zaledwie 2 lata temu w tym samym raporcie odsetek ten wynosił analogicznie 77 proc. do 36 proc.

IT: Just Join IT przeprowadziło badanie na próbie 1279 osób związanych z branżą IT, w którym sprawdzono ich otwartość na zmianę pracy oraz główne motywacje i przeszkody na tej drodze. W ankiecie pytano również o ocenę ubiegłego roku z perspektywy kandydatów. Wybrane wnioski: 73 proc. pracowników branży IT szukało nowej pracy w 2023 r., a w 2024 szuka jej 56 proc.; 38 proc. nie czuje satysfakcji z obecnej pracy; Dla 43 proc. kluczowym powodem zmiany pracy jest brak rozwoju zawodowego. Tyle samo chce zmienić pracę dla lepszego wynagrodzenia; 59 proc. uważa, że w 2023 było trudniej zmienić pracę w IT niż w 2022 r.; Połowa otrzymywała mniej ofert od rekruterów; Co dziesiąta osoba musiała wysłać ponad 100 CV, żeby znaleźć pracę. Na pytanie dlaczego nie udało się dostać pracy w IT w 2023 roku odpowiadano: duża konkurencja na rynku: 60,7%; wzrost wymagań pracodawców 41,5%; zabrakło doświadczenia 35,4%; brak odpowiedniej oferty pracy 33,5%. Na pytanie co sprawia, że u pracowników IT pojawia się obawa przed zmianą odpowiadano: Obawa przed niestabilnością pracy 60,2%; Obawa przed porażką / syndrom oszusta 44,9%; Trudniejszy rynek pracy: mniej ofert 44,9%; Lęk przed nieznanym 36,7%; Niepewność gospodarcza i geopolityczna 36,7%.

Internet: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiecał ustawowe tantiemy z internetu dla twórców filmowych, podał Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych. „Implementujemy prawo, które dotyczy tantiem z internetu i wprowadzamy zapis, który reguluje tę kwestię dla twórców i wykonawców. Chodzi o prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie” – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz, cytowany w komunikacie.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asbis: Oczekuje mocnego przychodowo I kwartału i celuje w całym bieżącym roku w pobicie ubiegłorocznych przychodów, poinformował prezes Sergey Kostevitch.

Linux Polska: Konferencja Open Source Day, której organizatorem jest firma, odbędzie się 18 kwietnia w hotelu Hilton Warsaw City w Warszawie. ISBnews jest partnerem medialnym wydarzenia.

Text: Odnotował 43,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (październik-grudzień 2023) wobec 47,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco BS: Odnotowało 95,03 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 85,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wasko: Odnotowało 13,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Agora: Wraz ze spółkami zależnymi znalazła się w gronie ponad 30 europejskich grup mediowych, w imieniu których Greyfield Capital złożył w holenderskim Sądzie Okręgowym w Amsterdamie pozew przeciwko Google Netherlands B.V., podała Agora. Powód domaga się odszkodowania wynikającego z roszczeń europejskich wydawców publikacji prasowych, w kwocie ok. 2,1 mld euro z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji na europejskim rynku technologii reklamy internetowej w latach 2014-2023. Potencjalne odszkodowanie należne spółkom z grupy kapitałowej Agora zostało ocenione na ponad 44 mln euro.

Vercom: Ocenia, że jest „na dobrej drodze” do utrzymania swojego celu podwajania EBITDA co dwa lata, poinformował CFO spółki Łukasz Szałaśnik.

InPost: Beata Podleśna-Gumkowska objęła stanowisko dyrektora zarządzającego InPost Fresh, podała spółka. Wcześniej w zespole InPost Fresh pełniła rolę business unit director, pracowała także w Grupie Allegro i Grupie EMAG, rozwijając wiele platform i kategorii produktowych.

Software Mind: Firma z grupy Ailleron planuje wzrost organiczny w tym roku, ale również zakłada finalizację akwizycji, poinformował wiceprezes Ailleron i prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk.

Barbora Polska: Firma świadcząca usługi dostawy produktów spożywczych do domu w Trójmieście, Warszawie, Katowicach i Łodzi, zaprzestaje działalności – usługi będą świadczone do 3 marca, podała Maxima Grupe. Zapewniła jednocześnie, że także należąca do grupy spółka Stokrotka nadal będzie świadczyła usługi dostawy żywności w Polsce. Grupa Radas UAB, która kontroluje Barbora Polska, skupi się na działalności w krajach bałtyckich.

Wasko: Rada nadzorcza powierzyła Michałowi Mentalowi i Włodzimierzowi Sosnowskiemu, którzy dotychczas pełnili funkcję członka zarządu, funkcję wiceprezesów zarządu, powołała też w skład zarządu Katarzynę Maksymowicz, podała spółka.

Traficar: Wkrótce uruchomi nową, autorską usługę mikromobilności, podała spółka. Początkowo rozwiązanie to zostanie wprowadzone wyłącznie w Krakowie, jednak planowana jest ekspansja na inne miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą spodziewać się startu usługi na początku II kwartału 2024 roku. Wówczas Traficar stanie się pierwszym polskim dostawcą posiadającym w swojej aplikacji własny carsharing oraz mikromobilność.

cyber_Folks: Chce w połowie roku wprowadzić na rynki międzynarodowe oparty o AI kreator stron internetowych _Now, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka oczekuje, że nowy produkt przyczyni się do dalszego wzrostu przychodów i marży.

Grupa InPost: Osiągnęła liczbę 7 000 punktów nadania i odbioru (w tym urządzeń Paczkomat) w Hiszpanii oraz 2 000 w Portugalii. W tym drugim kraju sieć wzrosła o 100% w ciągu ostatniego roku, a niedawno uruchomiono pierwsze urządzenie Paczkomat. Natomiast Hiszpania jest jednym z kluczowych europejskich rynków, na których działa grupa – infrastruktura w tym kraju to 10% całej europejskiej sieci InPost, a w planach jest jej dalsze rozszerzanie.

OLX: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował praktyki serwisu sprzedażowego i zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie oraz zwrotu klientom pieniędzy. Zarzuty prezesa dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do zakresu pakietu ochronnego, nieudzielania informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej i mylącego sortowania ofert według najtańszych produktów, podał Urząd.

IMS: Odnotował 8,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 7,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 13,44 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,02 mln zł wobec 16,01 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks: Ocenia, że ma duże szanse na awans do indeksu mWIG40 w wyniku rocznej rewizji indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. cyber_Folks odnotował 141,3 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. (wzrost o 36,4% r/r) przy 479,95 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 479,95 mln zł (wzrost o 22,4% r/r) w 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane za 2023 rok.

Vercom: Odnotował 71,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 85,08 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. przy 337,38 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Honor: Według najnowszych badań Canalys , po raz pierwszy jako samodzielna firma znalazł się w top 5 najlepiej sprzedających się marek smartfonów w Europie. W IV kwartale 2023 r. dostawy smartfonów do Europy odnotowały niewielki spadek o 3% r/r, podczas gdy HONOR wykazał ogromny wzrost o 116% r/r – tym samym czyniąc go jedyną marką, która osiągnęła trzycyfrowy wzrost w tym okresie. Te wyniki nie tylko sygnalizują rosnącą popularność marki HONOR wśród europejskich konsumentów, ale także podkreślają jej strategiczną sprawność w poruszaniu się po wysoce konkurencyjnym rynku smartfonów.

Snowflake: Adam Wojtkowski został nowym Country Managerem CEE w firmie, która zajmuje się chmurą danych. Będzie kierował jej działaniami w środkowo-wschodniej Europie.

Gavdi Polska: Dostawca rozwiązań IT dla HR zmienia nazwę na SD Worx SAP Solutions. Jest to efektem przejęcia spółki przez międzynarodową grupę SD Worx.

TCL: Podczas MWC 2024 ogłosił serię innowacyjnych urządzeń, w tym smartfonów z serii 50, dodatkowe produkty NXTPAPER, a także inteligentne klucze sprzętowe, umożliwiające lepsze wykorzystanie sieci 5G. „Rok 2024 to ważny czas dla naszej ciągle jednak młodej marki mobilnej Nieustannie przesuwamy granice, dzięki czemu czynimy naszą technologię coraz bardziej przystępną. Wprowadziliśmy na rynek naszą najbardziej wszechstronną gamę urządzeń NXTPAPER, jak i 5G, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Od najnowszych urządzeń NXTPAPER 3.0, w tym tabletów, zapewniających najwyższy komfort dla oczu, po nowe smartfony z serii 50, a także inteligentnie routery, zwiększające łączność 5G. Nasze portfolio zostało zaprojektowane tak, aby współgrać z każdym bez względu na jego styl życia” – powiedział Aaron Zhang, dyrektor generalny TCL Communication.

IFS: Zawarł nowy sojusz strategiczny z Artificial Intelligence Global Company, wiodącą firmą konsultingową zajmującą się usługami cyfrowymi i sztuczną inteligencją z siedzibą w Arabii Saudyjskiej.

Epson Europe: Wyznaczył Borisa Maneva na stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Jego nominacja to efekt przyspieszenia w organizacji programu zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Celem Epson jest osiągnięcie do 2050 r. ujemnego bilansu emisji dwutlenku węgla i rezygnacja z wykorzystania zasobów kopalnych. Plany te wynikają ze średnioterminowej strategii korporacyjnej oraz wizji i zobowiązań środowiskowych.

Eway: Producent i operator stacji ładowania samochodów elektrycznych ogłasza partnerstwo z MC2 Innovations, renomowanym dostawcą usług doradczych, koncepcyjnych, cyberbezpieczeństwa i informatycznych, również w zakresie sztucznej inteligencji. W ramach współpracy firmy będą rozwijać obecne i nowe funkcjonalności w stacjach ładowania Eway. Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations, podsumowuje: „Dzięki współpracy naszych firm, stacje ładowania Eway zostaną wzbogacone o kolejne innowacyjne funkcje. Nasza ekspertyza w obszarze wsparcia technologicznego pozwoli Eway na jeszcze lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich” .

Samsung Electronics: Ogłosił swój udział w nowopowstałym konsorcjum AI-RAN Alliance, którego celem jest promowanie innowacji 6G poprzez połączenie technologii sztucznej inteligencji i technologii komunikacji bezprzewodowej. Konsorcjum AI-RAN Alliance, oficjalnie powołane podczas Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, to organizacja, której zadaniem jest ożywienie konwergencji sztucznej inteligencji i komunikacji bezprzewodowej oraz wprowadzanie wiodących innowacji technologicznych dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw. Uczestnikami, a jednocześnie członkami-założycielami jest łącznie jedenaście organizacji – w tym Samsung, Arm, Ericsson, Microsoft, Nokia, NVIDIA, SoftBank i Northeastern University. Nowopowstały sojusz będzie współpracował nad rozwojem innowacyjnych technologii i ich zastosowaniem w produktach komercyjnych w ramach przygotowań na nadchodzącą erę łączności 6G.

PMPG Polskie Media: AWR Wprost, będąca częścią grupy, uruchamia nowy serwis kulinarny Smaki.pl. PMPG kontynuuje działania nastawione na powiększenie grupy docelowej odbiorców poprzez dywersyfikację przekazywanych treści, dzięki zwiększaniu liczby nowych formatów oraz tworzeniu nowych serwisów tematycznych.

LPP: Polski producent odzieży dołącza do Izby Gospodarki Elektronicznej, największej krajowej organizacji e-handlu, działającej na rzecz rozwoju i profesjonalizacji branży.

XTB: Rozpoczyna strategiczną współpracę z BlackRock, światowym liderem w dziedzinie rozwiązań inwestycyjnych, doradztwa i zarządzania ryzykiem. Obie marki będą działać w ramach promocji edukacji finansowej oraz popularyzacji ETF. Pierwszym rynkiem, na którym oba podmioty rozpoczną współpracę, będzie Hiszpania.

Semcore: Stanowisko COO opuścił Alek Cierniewski, który po ponad dekadzie odchodzi z firmy. Jego miejsce zajmie Michał Jangas, dotychczasowy Chief Delivery Officer.

Equinix: Planuje wprowadzić chłodzenie cieczą w ponad 45 metropoliach na całym świecie, aby wspierać serwery obsługujące zaawansowane technologie takie jak sztuczna inteligencja, analityka komputerów kwantowych lub wszelkie aktywności analityczno-obliczeniowe wymagające potężnej gęstości.

Pepco Group: Informacja o utracie środków o wartości ok. 15,5 mln euro w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech zachwiała kursem spółki, podał Niebezpiecznik.

Samsung: Po raz 18. został globalnym liderem w branży TV. Firma badawcza Omdia podała, że marka Samsung osiągnęła 30,1% udziału w światowym rynku sprzedaży telewizorów w 2023 roku, wzmacniając swoją pozycję lidera branży osiągniętą po raz pierwszy w 2006 r. Sukces ten wynika przede wszystkim z faktu, że Samsung w swojej ofercie skupia się w ostatnich latach głównie na telewizorach premium oraz tych o dużej przekątnej, w których bezsprzecznie dominują najnowocześniejsze modele Neo QLED i OLED. W 2023 roku firma sprzedała 1,01 mln telewizorów OLED, co stanowi udział w rynku na poziomie 22,7%. Przewiduje się, że wraz z poszerzeniem oferty produktów OLED w 2024 r. udział firmy Samsung w rynku OLED wzrośnie w bieżącym roku.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

JR Holding: Liczy, że wejście na rynek główny GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w swojej strategii inwestowania w spółki z NewConnect, poinformował inwestor i prezes JR Holding January Ciszewski. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F, podał urząd.

Asseco Business Solutions: Zarekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,60 zł na akcję za 2023 r., podała spółka. Na dywidendę miałoby zostać przeznaczone 86 887 301,80 zł zysku netto za rok obrotowy 2023, a pozostała część w kwocie 8 142 896,42 zł – na kapitał zapasowy.Comarch odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 35,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comp: Zarząd postanowił o nabyciu w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji spółki w łącznej liczbie nie większej niż 117 672 szt. (tj. 2,16% ogólnej liczby głosów) po cenie 143 zł za jedną akcję, tj. przeznaczenie na transfer na rzecz akcjonariuszy nie więcej niż 16,83 mln zł, podała spółka.

Action: Nadzwyczajne walne zgromadzenia zmieniło wcześniejsze uchwały NWZ dotyczące warunków programu nabywania akcji własnych spółki. Liczba akcji będących przedmiotem programu buy-back została zwiększona do 3,5 mln sztuk, maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi obecnie 78 mln zł, tak samo jak wysokość kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia przez spółkę akcji własnych. Pozostałe warunki programu nabywania akcji własnych nie uległy zmianie.

Delivery Couple: Dostawca autonomicznych rozwiązań kurierskich w Polsce dokonał przejęcia niemieckiej spółki THEO – autonomicznej firmy zajmującej się dostawami na ostatnim etapie (last mile delivery).

Pricer.pl: Pozyskał w obecnej rundzie ponad 1,5 mln zł od funduszu VC AIP Seed, Accession Capital Partners oraz Mateusza Madelskiego.

SOFTIQ Software House: Ogłosił nabycie większościowego pakietu w olsztyńskiej spółce Rida Software, która ma portfolio ciekawych produktów i klientów.

Restimo: Ogłosiło zamknięcie drugiej rundy inwestycyjnej na etapie seed w wysokości 2 mln zł od prywatnych inwestorów. Spółka stworzyła aplikację dla lokali gastronomicznych i sklepów, integrującą popularne platformy dostaw jedzenia, systemy zamówień online, firmy kurierskie oraz systemy POS.

Evernex: Dostawca usług TPM dla IT i centrów danych ogłosił przejęcie brazylijskiej firmy Maminfo. Założona w 2000 r. brazylijska firma specjalizuje się w dostarczaniu usług sieciowych, głównie dla dużych operatorów telekomunikacyjnych.

Sygnity: Zawarło ze wspólnikami spółki Sagra Technology z siedzibą w Szczecinie umowę zakupu 100% udziałów tej spółki, podało Sygnity. Wartość transakcji to maksymalnie 42,3 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Pekao: Z aplikacji PeoPay zaczęło korzystać w ub.r. niemal 420 tys. nowych użytkowników – tym samym liczba aktywnych użytkowników tej aplikacji mobilnej wzrosła o 18% r/r do ponad 2,8 mln na koniec 2023 r., podał Bank Pekao.

Elemental Strategic Metals (ESM): Spółka należąca do Grupy Elemental oraz Huawei Polska podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy w zakresie recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytej elektroniki, podał Elemental.

Snowflake: Firma oferująca Chmurę Danych, na Mobile World Congress 2024 pokazała ulepszoną ofertę swojej Chmury Danych dla branży telekomunikacyjnej (Telecom Data Cloud), w tym innowacje w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), a także nowe rozwiązania dla partnerów telekomunikacyjnych. Obejmują one inteligentną optymalizację nakładów inwestycyjnych, planowanie przepustowości, operacje w terenie, działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, predykcyjną i zautomatyzowaną konserwację sieci oraz wzbogacanie danych i zarządzanie otwartą siecią dostępu radiowego (ORAN).

Staffly: Ogłosił nawiązanie współpracy z siecią Biedronka. Partnerstwo koncentruje się na wdrożeniu technologii Staffly w procesie rekrutacyjnym Biedronki.

Honor: Marka technologiczna przedstawiła na targach MWC w Barcelonie swoją nową strategię skupiającą się na sztucznej inteligencji oraz zaprezentowała pakiet nowych urządzeń. Podczas wydarzenia firma ogłosiła globalną premierę smartfona HONOR Magic6 Pro oraz najnowszego laptopa HONOR MagicBook Pro 16 wyposażonego w sztuczną inteligencję oraz technologie stworzone z myślą o ludzkich potrzebach.

HMD: Pod szyldem Human Mobile Devices chce tworzyć telefony, które są „jednocześnie niedrogie, piękne, pożądane i naprawialne”. „Nasza siedmioletnia podróż z Nokia pozwoliła nam osiągnąć bardzo dużo. Teraz mamy plany, by zrobić o wiele więcej, gdy przedstawimy nasze produkty HMD. Chcemy wprowadzić pozytywne zmiany poprzez przyjęcie strategii obejmującej wiele marek. Będziemy tworzyć nowe, oryginalne urządzenia HMD, telefony Nokia i współpracować z dobrze znanymi światowymi partnerami” – mówi Jean-Francois Baril, współzałożyciel, prezes i dyrektor generalny HMD.

Xiaomi: Na targach MWC firma zaprezentowała swoją najnowszą serię smartfonów – Xiaomi 14. Oprócz flagowca pokazano również szereg nowych urządzeń, w tym tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro oraz zegarki Xiaomi Watch S3 i Xiaomi Watch 2. Ponadto Xiaomi zaprezentowała swoją nową wizję ekosystemu połączonych urządzeń. Koncept Człowiek x Samochód x Dom opiera się o najnowszy system HyperOS.

Future Mind: Firma doradczo-technologiczna poszerzyła grono swoich klientów o największego operatora sieci komórkowych w Polsce – Orange. Tym samym marka wkracza w nową dla siebie branżę – sektor usług telekomunikacyjnych na polskim rynku. W ramach współpracy eksperci Future Mind stworzyli zupełnie nową odsłonę strony internetowej dla usługi subskrypcyjnej Orange Flex, która obsługuje ponad 300 tysięcy użytkowników.

Asus: Wprowadził na polski rynek nowy model Zenbook DUO (2024) UX8406. Jest to „pierwszy na świecie” ultramobilny laptop wyposażony w dwa 14-calowe ekrany dotykowe OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Google: 79% Polek i Polaków zauważa reklamy związane z postanowieniami noworocznymi także po ich porzuceniu. Najwięcej negatywnych odczuć po porzuceniu realizacji celów wywołują reklamy związane z odchudzaniem (25% wskazań), a także witaminami i suplementami (24%) oraz siłownią/ fitnessem (17%). Od początku roku do końca lutego swoje postanowienia noworoczne porzuci 43% Polaków z powodu braku silnej woli, braku czasu, a także ze względu na… reklamy. Według badania CBM Inidcator na zlecenie Google, przeprowadzonego w styczniu 2024 roku, 79% z nas po porzuceniu celów nadal widzi reklamy z nimi związane, co może wpływać negatywnie na nasze samopoczucie. Aby ograniczyć reklamy związane z odchudzaniem lub innymi tematami o charakterze wrażliwym (randki, rodzicielstwo) należy skorzystać z narzędzia Moje centrum reklam, gdzie można także kontrolować tematykę komunikatów reklamowych.

AB: Zostało autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań marki CyberPower w dziedzinie zabezpieczenia zasilania i akcesoriów komputerowych.

Motorola: Ogłosiła, że począwszy od drugiego półrocza bieżącego roku wszystkie nowe urządzenia Motorola będą wyposażone w szkło Corning Gorilla Glass. Ponadto zaprezentowała usługi Smart Connect, która już wkrótce połączy ekosystemy Lenovo oraz Motorola i pozwoli użytkownikom na jeszcze wygodniejsze korzystanie ze smartfonów, laptopów oraz tabletów.

Red Hat: Podczas targów MWC 2024 firma ogłosiła m.in. współpracę z markami NVIDIA, Fujitsu czy Intel, a także przedstawiła rozwiązania AI, chmury hybrydowej i przetwarzania brzegowego w sektorze telekomunikacyjnym oraz przemysłowym. We współpracy z firmami NVIDIA i Fujitsu, Red Hat opracował rozwiązanie zwiększające potencjał AI do analizy danych na brzegu sieci w czasie rzeczywistym. Red Hat wspólnie z Intel opracowują rozwiązanie 5G dla przemysłowej sztucznej inteligencji. Pozwala ono zmniejszyć opóźnienia transmisji danych oraz zwiększyć ich przepustowość, a także zapewnić prywatność i bezpieczeństwo. Rozwiązanie wprowadziła już na rynek marka Minsait. Aby rozwijać strategie energooszczędności i ochrony środowiska, Red Hat współpracuje m.in. z firmami Arm, Ericsson, Intel, Intracom Telecom, NEC, NTT, Qualcomm. Wykorzystywane są rozwiązania na bazie zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji i masowej automatyzacji. Red Hat i Tech Mahindra ułatwiają dostawcom usług telekomunikacyjnych zarządzanie i wdrażanie sieci 5G w chmurze hybrydowej.

TikTok: Udostępnia nową funkcję „Dodaj do biblioteki” dla fanów muzyki z całego świata.

PKP Mobility: Przy pomocy Paymove można już zapłacić za parking na 6 parkingach PKP Mobility przy wybranych największych dworcach kolejowych w Polsce. Do końca roku ma być ich jeszcze więcej.

HTC VIVE: Na targach Mobile World Congress 2024 zaprezentowało nowości w VIVE XR Elite Business Edition przeznaczone dla sektora biznesowego. Wśród nich znalazły się funkcje wspierające pakiet oprogramowania LBE (Location Based Experiences) oraz VIVE Business+, które usprawniają zarządzanie urządzeniami i skalowanie dystrybucji treści. Dodatkowo, VIVE XR Elite Business Edition zostało wyposażone w nowe akcesoria, które rozszerzają możliwości zastosowania i podnoszą komfort użytkowania podczas długotrwałych sesji i pracy z wieloma użytkownikami.

a2mobile: Marka uruchomiła nową ofertę z możliwością otrzymania dodatkowych pakietów 500 GB do wybranych Pakietów Niewyczerpalne Wszystko; dostępu do Internetu BEZ LIMITU prędkości i GB – również w technologii 5G, przy aktywacji usługę subskrypcji oraz aktywnej zgodzie marketingowej; dodatkowa obniżka ceny dwóch pakietów z 49,90 zł na 39,90 zł oraz z 59,90 zł na 49,90 zł

RETN: Firma włącza się w zwiększenie adopcji protokołu IPv6. Przejście na IPv6 jest krokiem koniecznym, a jednocześnie przebiega zbyt wolno: W Polsce wdrożenie tego standardu jest na poziomie nieco ponad 17%; na świecie ponad 41%. Wprowadzenie nowego protokołu jest niezbędne dla rozwoju nowych technologii i samego Internetu. RETN będzie wspierał klientów w przejściu na nowy standard

Flatte: Platforma do zarządzania wynajmem nieruchomości stworzona w fabryce startupów The Heart, nawiązała współpracę z Expanderem, liderem w dostarczaniu na polskim rynku rozwiązań finansowych, m.in. w obszarze kredytów hipotecznych. Dzięki temu klienci Expandera inwestujący w domy czy mieszkania, zyskają profesjonalną pomoc przy organizowaniu wynajmu.

Intel: Na targach MWC 2024 przedstawił korzyści płynące ze sztucznej inteligencji dla klientów komercyjnych dzięki nowej platformie Intel vPro. Udoskonalone funkcje procesorów Intel Core Ultra zapoczątkują nowe możliwości komputerów PC dla przedsiębiorstw, małych i średnich firm, sektora publicznego, w tym edukacji, a także dla urządzeń brzegowych.Najważniejsze z nich to: Procesory zasilające AI PC dla firm: Dzięki dedykowanym możliwościom akceleracji sztucznej inteligencji rozłożonym na jednostkę centralną (CPU), jednostkę przetwarzania grafiki (GPU) i nową jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU), komputery komercyjne z procesorami Intel Core Ultra będą obsługiwać aplikacje, z których korzystasz na co dzień i odblokowywać niekończącą się nową falę możliwości związanych ze sztuczną inteligencją. Nowa platforma Intel vPro: Opierając się na pozycji lidera pod względem mocy i wydajności, platforma Intel vPro zapewnia wydajną, bezpieczną, łatwą w zarządzaniu i stabilną podstawę dla komercyjnych obliczeń klienckich.

TCL: Podczas MWC 2024, firma zaprezentowała jeden z pierwszych na świecie kluczy sprzętowych 3GPP R17 5G RedCap USB zasilanych przez Snapdragon X35 5G Modem-RF System firmy Qualcomm Technologies Inc. Produkt ten stanowi przełom w komercjalizacji 5G RedCap dla M2M (Machine to Machine). Dzięki niemu sieć 5G będzie dostępna dla każdego, bez względu na miejsce pobytu.

Deutsche Telekom: Zapowiedział na MWC 2024 nowe produkty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Magenta Security on Net zadebiutuje już w 2025 roku i zapewni ochronę bezpośrednio z sieci, nie wymagając dodatkowego oprogramowania i konfiguracji. To unikatowe rozwiązanie przyniesie korzyści dla wszystkich urządzeń wyposażonych w karty SIM.

Inter Cars: Dystrybutor części zamiennych do samochodów wybrał IBM Power10 do modernizacji swojego systemu IT i osiągnięcia dodatkowych korzyści biznesowych. Technologia IBM gwarantuje firmie co najmniej 5-letnią perspektywę rozwoju centralnego systemu ERP, nawet w scenariuszu podwojenia obciążenia.

Cisco: Na MWC 2024 zaprezentowało nowości w Cisco Networking Cloud m.in. z aplikacje i nowe usługi opracowane we współpracy z partnerami Cisco z całego świata. Firma napędza innowacje dzięki zastosowaniu otwartego ekosystemu partnerskiego, sztucznej inteligencji i integracji architektur, a efektami są nowe źródła przychodów, zwiększona elastyczność i poprawa wydajności operacyjnej.

Ceneo.pl: Udostępnia klientom nową formę płatności za zakupy: raty 5×0% od PayU. Użytkownicy platformy, kupując w ramach usługi Kup Teraz, mogą skorzystać z automatycznego rozłożenia płatności na 5 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%) przy transakcjach o wartości od 100 do 1 500 zł.

Veeam: Wprowadza rozwiązanie Veeam Data Cloud, bazujące na Microsoft Azure. Są to kompleksowe usługi backup-as-a-service (BaaS) do przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania zasobów po ataku ransomware dla Microsoft Azure i Microsoft 365. Architektura bazuje na zasadach Zero Trust i obejmuje oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, infrastrukturę i pamięć masową, co upraszcza zarządzanie i pozwala utrzymać koszty na niskim, przewidywalnym poziomie.

Getac: Ogłosił wprowadzenie na rynek ZX80, nowego 8-calowego, wytrzymałego tabletu z systemem operacyjnym Android.

Play: Wprowadza nowe, atrakcyjne oferty Światłowodu Play dla Firm z prędkością aż do 5 Gb/s, które są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców.

Huawei: Podczas tegorocznych targów MWC w Barcelonie zaprezentował serię produktów i rozwiązań opartych na technologii 5.5G, które odpowiadają różnym scenariuszom użytkowania. Wśród nich znalazł się pierwszy w branży model fundamentów telekomunikacyjnych o nazwie Telecom Foundation Model. Ma on na celu pomóc operatorom w maksymalizacji wartości swoich sieci, szczególnie w aspektach takich jak gwarancja jakości doświadczeń sieciowych oraz zautomatyzowana obsługa i utrzymanie sieci (O&M). Podczas wydarzenia zaprezentowano również trzy innowacyjne, w pełni optyczne rozwiązania: OptiX OSN 9800 K36, MA5800T i iFTTR F50. Każde z urządzeń stanowi przełom w swojej kategorii, zwiększając szybkość, przepustowość, dostępność sieci i poprawiając komfort użytkowania.

Revolut: Wchodzi na polski rynek urządzeń i usług płatniczych dla stacjonarnych punktów sprzedaży i sieci usługowych. „Szybkie, proste i wygodne urządzenie Revolut Reader ma za zadanie ułatwić życie przedsiębiorcom. Kompaktowy czytnik kart mieści się w kieszeni, ma mocną baterię i wraz z kontem oraz aplikacją mobilną Revolut Business przyspiesza sprzedaż i dostęp do środków” – mówi Paweł Odziemczyk, Head of Sales CEE w Revolut Business.

Play: Wprowadza pakiety rozrywki „w najlepszej cenie” – światłowód z dostępem do serwisu Netflix w supercenie już od 50 zł miesięcznie, a także bogatą ofertę telewizji dla domu.

Raiffeisen Digital Bank: Wprowadza w pełni cyfrowe finansowanie ratalne – pożyczkę dostępną u wybranych partnerów handlowych. Jednocześnie ogłasza nawiązanie nowej współpracy z Alsen – największą w Polsce franczyzową siecią sklepów komputerowych i RTV/AGD. Dzięki tej współpracy klienci mogą na miejscu w sklepach Alsen sfinansować ratalnie swoje zakupy do kwoty nawet 150 tysięcy złotych, a ich spłatę mogą rozłożyć nawet na 120 miesięcy.

Źródło: ISBnews