Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Komunikacja elektroniczna: Zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych nad projektem Prawa komunikacji elektronicznej, który ma na celu pełne wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, planowane jest na maj br., tak aby mógł on zostać skierowany do Sejmu najpóźniej w czerwcu, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dziś wyrok w sprawie C-452/22 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, dot. braku transpozycji dyrektywy 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Komputeryzacja firm: Łącznie w polskich firmach wykorzystywanych jest 6,2 mln laptopów, 9,2 mln smartfonów i prawie 8 mln komputerów stacjonarnych, wynika z badania „Polskie floty sprzętu IT” przeprowadzonego przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie Digital Care.

AI: Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI), która ma zapewniać bezpieczeństwo i zgodność z prawami podstawowymi, jednocześnie pobudzając innowacje, podał PE. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że na poziomie krajowym konieczne będzie wprowadzenie także przepisów dotyczących tzw. piaskownic regulacyjnych w zakresie systemów sztucznej inteligencji.

Cloud: Wartość polskiego rynku chmury obliczeniowej wzrosła o 1 mld zł w 2023 r. do 3,9 mld zł (34% r/r), a potencjał dalszego wzrostu w kolejnych latach pozostaje wyraźny, wynika z raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2024”. Prognozy PMR pokazują, że rynek chmury ma rosnąć do 4,8 mld zł w 2024 r., a w 2029 r. zbliżyć się do poziomu 13 mld zł.

E-płatności: Bezgotówkowe płacenie w supermarketach deklaruje 74% osób, wynika z badania PolCard from Fiserv „Preferencje płatnicze Polaków 2024”. Kolejne najpopularniejsze punkty płatności bezgotówkowych to apteki (58%) i stacje paliw (57%).

Subskrypcje: Prawie połowa Polaków korzysta aktualnie z jakiegoś rodzaju subskrypcji, pokazało badanie wykonane na zlecenie ING Banku Śląskiego. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione są subskrypcje na treści wideo, muzykę, gry, książki i audiobooki.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba cyberataków na polskie organizacje spadła z ok. 1150 do 1040 tygodniowo w ostatnich trzech tygodniach, podał Check Point Research.

E-commerce: Zakupy przez internet wybiera 88% Polaków korzystających z internetu, a z tej grupy 59% najczęściej zamawia w sieci odzież i obuwie, wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku. Z kolei 49% Polaków kupujących online deklaruje, że mając możliwość wyboru, ubrania i buty woli zamawiać online, zaś 91% badanych z tej grupy preferuje kupować żywność w sklepie stacjonarnym.

AI: Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wdrożyło 21% polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, 41% jest w trakcie tego procesu, wynika z badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI”.

E-commerce: Produkty w zagranicznych e-sklepach nabywa łącznie 33,2% konsumentów regularnie kupujących online, wynika z sondażu UCE Research. Wśród nich 10,2% robi to z bardzo dużą częstotliwością, 10,9% – niezbyt często, a 12,1% – bardzo rzadko.

Cyberbezpieczeństwo: Z roku na rok rośnie odsetek osób, które obawiają się wycieku danych osobowych z firm prywatnych i instytucji państwowych – tak uważa już blisko 40% dorosłych Polaków, wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl. Lęk przed konsekwencjami takiego wycieku przekłada się na niechęć do tych, którzy do niego dopuścili. Z analizy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynika, że co trzeci klient polskiego dużego sklepu z elektroniką, z którego hakerzy wykradli dane kupujących, nie zamierza więcej robić w nim zakupów. Amerykanie są jeszcze bardziej rygorystyczni. Tu trzy czwarte konsumentów deklaruje, że zrezygnowałoby z oferty marki, która nie dba o bezpieczeństwo danych kupujących.

Instytucje kultury: Przychody ogółem instytucji kultury w 2023 r. wyniosły 14 396,7 mln zł i wzrosły o 16,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik finansowy brutto instytucji kultury wyniósł 198,6 mln zł (zysk brutto 303,0 mln zł, strata brutto 104,4 mln zł). Wynik finansowy netto instytucji kultury wyniósł 196,6 mln zł (wobec 117,3 mln zł przed rokiem), przy wzroście zysku netto (o 19,8%) i spadku straty netto (o 21,9%).

Cyfrowa Europa: Komisja Europejska uruchomiła 22 nabory z pakietu zaplanowanych na 2024 r. w ramach programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme). Dotyczą one szerokiego zakresu tematów składających się na architekturę cyfrową budowaną na poziomie Unii Europejskiej. Wśród tematów wspieranych finansowo z budżetu DEP są m.in.: budowa wspólnych europejskich przestrzeni danych w różnych sektorach (Green Deal, energia, mobilność, rolnictwo, umiejętności, przemysł); rozwój europejskich usług cloud-edge; wsparcie rozwoju AI, w tym rozwój modeli językowych oraz wdrażanie prawa unijnego dot. sztucznej inteligencji (AI Act); zapewnienie elektronicznego dostępu pacjentów do ich danych zdrowotnych; rozwój umiejętności cyfrowych. Nabory otwarte są do 29 maja.

Cyberbezpieczeństwo: Polska jest na czwartym miejscu wśród najbardziej zagrożonych działalnością hakerów krajów w Europie, szacuje Microsoft. „Nasze raporty pokazują, że Polska jest w tej chwili jednym z głównych celów cyberataków związanych z wojną w Ukrainie. Znaczna część wrogich działań w cyberprzestrzeni stanowi element działań hybrydowych lub operacji dezinformacyjnych, których sponsorami są m.in. Rosja i Białoruś” – powiedział dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w firmie Microsoft Krzysztof Malesa, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

Praca w IT: Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, analitycy danych i inżynierowie DevOps będą w najbliższych latach najbardziej rozchwytywani przez pracodawców – wynika z badania przeprowadzonego przez Just Join IT wśród blisko 1300 osób z branży technologicznej. W badaniu zapytano także, jaki obszar lub język programowania najlepiej wybrać na start swojej przygody z IT. Zdaniem ankietowanych najniższy próg wejścia do branży mają testerzy, specjaliści ds. wsparcia technicznego oraz programiści Pythona.

Firmy: Polskie firmy coraz częściej oferują pracownikom programy szkoleniowe i wsparcie techniczne dotyczące właściwego korzystania z urządzeń drukujących w biurach. Kładą również nacisk na kwestie związane z oszczędnościami i bezpieczeństwem obiegu dokumentów – to wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie Canon Polska przez agencję K+Research. Optymalizacja kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura należy do kluczowych decyzji biznesowych przedsiębiorstw. Na takie podejście niewątpliwie duży wpływ miała pandemia, która zmieniła nasze myślenie o kontroli kosztów. Obecnie jednak firmy starają się podchodzić do tej kwestii racjonalnie. Z jednej strony szukają obszarów, w których redukcja kosztów jest konieczna, a z drugiej – chcą zachować odpowiednią jakość pracy i standardy bezpieczeństwa.

Inwestycje w IT: 81% polskich firm planuje w ciągu najbliższych dwóch lat inwestować w nowoczesne technologie HR, pokazują dane zebrane przez SAP Polska.

Raport: Według raportu Mapping Poland’s Tech Sector autorstwa Endeavor Poland dostęp do kapitału jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym lub blokującym firmom technologicznym rozwój i skalowanie. W przypadku firm znajdujących się na etapie wzrostu, czyli tych, które przeszły już początkową fazę rozwoju i są gotowe do szybszej ekspansji, brak dostępu do finansowania jest równie znaczącym problemem jak na początku działalności. Autorzy zwracają uwagę, że firmy technologiczne zatrudniające co najmniej 50 pracowników, mają największy wpływ na gospodarkę, chociaż obecnie 39% innowacyjnych firm technologicznych w Polsce osiągnęło tę skalę. Te firmy generują 87% miejsc pracy w sektorze. „Znaczącym wyzwaniem tu jest zbyt wolna trajektoria wzrostu. Nasze dane wskazują, że średni wiek firm osiągających status scale-upu wynosi ponad 14 lat, tymczasem najszybciej rosnącym firmom dojście do 50 lub więcej pracowników zajmuje średnio 5 lat. W zachodnich gospodarkach te procesy są znacznie szybsze. Stąd zarówno strona publiczna jak i prywatna musi skupić swoje wysiłki na finansowaniu kolejnych etapów wzrostu polskich firm. Bez tego nie będzie można mówić nawet o zaczątkach polskiej Doliny Krzemowej” – wyjaśnia dyrektor zarządzający Endeavor Poland Bartosz Lipnicki.

M&A w IT: Liczba transakcji M&A na podmiotach z branży SaaS w ostatnich trzech latach zmniejszyła się, wskazuje Raport o aktywności na rynku transakcyjnym M&A w sektorze firm SaaS w latach 202102023 firmy CMT Advisory. Głównym powodem ograniczania aktywności wśród nabywców była niepewna sytuacja gospodarcza, której rezultatem był spadek liczby transakcji na całym rynku M&A. Pomimo zauważalnych trendów branża application software nadal wiodła prym, jeżeli chodzi o liczbę transakcji w ostatnich miesiącach. W ocenie CMT, stabilizacja sytuacji makroekonomicznej na świecie powinna przełożyć się na większą liczbę transakcji przedsiębiorstw działających w modelu SaaS w nadchodzących latach. Wycena przedsiębiorstw działających w modelu SaaS oparta jest najczęściej o mnożnik EV/S, który wyraża ile PLN inwestor płaci za 1 zł przychodów spółki. W 2023 roku nastąpił spadek mediany mnożników EV/S względem lat poprzednich, co tak jak w przypadku liczby transakcji było ściśle powiązane z globalną sytuacją makroekonomiczną. Eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych lat największy wpływ na branżę oprogramowania SaaS będzie miał rozwój sztucznej inteligencji. Wśród pozostałych istotnych trendów wymieniane są m. in.: wzrost znaczenia wertykalnych produktów SaaS i cyberbezpieczeństwa, zmiana naliczania cen czy platformy low-code oraz no-code. Z kolei do dobrze zapowiadających się nisz zaliczane jest oprogramowanie wspomagające raportowanie ESG oraz oprogramowanie do współpracy i komunikacji. Cena, jaką inwestor jest gotowy zapłacić za przedsiębiorstwo zależy od wielu czynników. Uzyskanie wysokich mnożników możliwe jest pod warunkiem prowadzenia działalności efektywniejszej od konkurencji. Inwestorzy oceniając spółkę zwracają uwagę na jej przewagi konkurencyjne, potencjał rynku i możliwość skalowania biznesu dla oferowanego produktu oraz parametry techniczne w postaci wskaźników, wskazuje raport.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: Spodziewa się poprawy nastrojów konsumenckich w kolejnych miesiącach roku w Polsce, którą widać już w I kw. br., poinformował CFO Jonathan Eastick. Spółka chce też utrzymać poziom marży GMV/skorygowana EBITDA 5,4%, a w kilka lat osiągnąć górny cel zakładanych widełek 5,3-5,7%.

Play: Odnotował 815 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w IV kw. 2023 r. wobec 945 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, przy 2 521 mln zł całkowitych przychodów (wobec 2 438 mln zł rok wcześniej), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec 2023 r. wzrosła do 13 099 tys. z 12 763 tys. rok wcześniej.

Allegro: Wartość pożyczek udzielonych przez Allegro Pay wzrosła w o 43% r/r do ponad 2,6 mld zł w IV kw. 2023 r., a w całym ub.r. zwiększyła się o połowę do 6,7 mld zł, podało Allegro. Allegro testuje teraz nową ofertę cashbacku o nazwie Allegro Cash, podano także.

Allegro: Planuje uruchomić platformy we wszystkich pięciu krajach, w których działała Grupa MALL na przestrzeni najbliższych dwóch lat i doprowadzić każdą z nich do rentowności w ciągu czterech lat od uruchomienia, zapowiedział CFO Jon Eastick.

Allegro: Oczekuje wzrostu GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, z działalności w Polsce w przedziale 9-10% r/r, przy wzroście przychodów o 18-20% i skorygowanego zysku EBITDA o 28-31% r/r w I kw. 2024 r., podała spółka. W tym okresie wydatki inwestycyjne szacowane są na 110-120 mln zł w Polsce.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro dla działalności w Polsce wyniosła 905,7 mln zł (wzrost o 28% r/r) w IV kw. 2023 r., podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, w Polsce wzrosła w tym okresie o 8,5% r/r.

Digital Network: Podwyższył prognozę przychodów do 64,28 mln zł w 2023 r. (wzrost o 32,8% r/r/), EBIT do wysokości 22,73 mln zł (wzrost o 55,5% r/r/), EBITDA do 33,25 mln zł (wzrost o 39,8% r/r) i zysk netto do 24,73 mln zł (wzrost o 126,9% r/r), podała spółka.

One2Tribe: Stawia na zastosowanie AI w swoich produktach i budowę własnego modelu do optymalnego motywowania pracowników z generowanego cash flow, poinformował ISBtech wiceprezes One2tribe Wojciech Ozimek. Spółka rozważy ewentualne dodatkowe finansowanie w celu rozwoju sprzedaży i marketingu na kolejnych rynkach geograficznych i branżowych.

Action: Osiągnęło 14,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2023 r. i 65,78 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy 723,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Kino Polska TV: Odnotowało 51,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 9% r/r) w 2023 r. oraz 66,51 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 9% r/r) przy 294,21 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Kolporter: Liczba paczek odebranych w salonikach Kolportera wzrosła o 98% r/r w 2023 r., podała spółka.

Polcom: Przeznaczy 55 mln zł na rozwój usług oraz pozyskiwanie zielonej energii w latach 2024-2026, podała spółka. W ubiegłym roku firma przeznaczyła na cele inwestycyjne ponad 12 mln zł, natomiast przychody firmy wyniosły w tym samym okresie 90 mln zł, co jest wzrostem o 11% r/r.

Bibby: Nowo powstały region na Europę Środkowo-Wschodnią ma wzmocnić pozycję Bibby Financial Services w Europie. Lokalne oddziały BFS w Polsce, Czechach i Słowacji będą ściśle współpracować, aby podnieść jakość obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz długoterminowo: rozszerzenie działalności o nowe rynki.

Unity Group: Z początkiem tego roku do zespołu konsultingu Unity Group dołączyli partnerzy zarządzający spółki Allwins, świadczącej usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw handlowych. Firma liczy, że rozwój tego obszaru przełoży się na przyspieszenie biznesu, zbudowanie nowych relacji z klientami i długofalowe wzmocnienie pozycji rynkowej.

Zalando: Zaktualizowana strategia będzie stymulować wzrost do 2028 roku: GMV i przychód ze średniorocznym wzrostem skumulowanym na poziomie 5-10%; skorygowana marża EBIT w wysokości 6-8% w 2028 r.

Europa Systems: Wraz firmą Siemens ogłosiły współpracę na podstawie umowy partnerskiej, która przyniesie obustronne korzyści. Zawarta umowa partnerska umożliwia wspólną kooperację rynkową, promowanie najlepszych nowoczesnych rozwiązań, ale również ciągłe doskonalenie kompetencji inżynierskich w celu maksymalizacji jakościowej i technicznej dostarczanych produktów.

Nexi: Europejska firma z sektora PayTech wybrała Mastercard na swojego strategicznego partnera do obsługi płatności opartych na otwartej bankowości w Europie. Dzięki tej współpracy rozwiązanie Mastercard Open Banking ułatwi płatności w e-commerce wykorzystując bramki płatnicze Nexi, z których korzystają sprzedawcy w całej Europie.

Nissan: Zaoferuje usługi autonomicznej jazdy w Japonii do roku finansowego 2027.

Betclic: Wprowadził zmianę w oferowanych na polskim rynku produktach. Od 11 marca podatek w wysokości 12% nie będzie odliczany od stawki gracza, a bukmacher weźmie go na siebie. Nowa propozycja rozwiązania gry bez podatku będzie obowiązywać do 14 kwietnia.

Rankomat.pl: Prezes Tomasz Masajło zdecydował się odejść z firmy, a zastąpi go Bartosz Niewiadomski.

Orbit Capital: Jerzy Rozłucki dołącza do polsko-czeskiego zespołu inwestycyjnego, jako partner funduszu Growth Debt. Będzie nim zarządzał z warszawskiego biura, wspólnie z Lukášem Macko w Pradze, a także prowadził fundraising drugiego funduszu Orbit Growth Debt, o docelowej kapitalizacji 100 mln euro. Orbit Capital to grupa inwestycyjna, która wspiera rozwój scale-upów w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach DACH. W roku 2019 uruchomiła fundusz Growth Debt I, by oferować firmom technologicznym kapitał, który przyspiesza ich wzrost bez rozwadniania udziałów.

Orange Polska: W I kw. 2024 ogólne trendy zostają utrzymane, wzrost przychodów z usług powinien być motorem zwyżki EBITDAaL.

Symfonia: Edyta Malesza-Malatrat objęła stanowisko dyrektorki ds. marketingu i PR w grupie. Odpowiada za strategię marketingową i transformację cyfrową marketingu, która umożliwi realizowanie celów biznesowych grupy, w tym dalszą ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Publicis: Katarzyna Cycoń-Kościówko i Krzysztof Wus dołączyli do zespołu Investment & Trading, zajmującego się realizacją strategii handlowych i inwestycyjnych dla klientów agencji mediowych Publicis Groupe oraz analityką biznesową w obszarze mediów i reklamy.

Snowflake, Mistral AI: Ogłosiły globalne partnerstwo w celu udostępnienia najpotężniejszych modeli językowych Mistral AI bezpośrednio klientom Snowflake w autorskiej Chmurze Danych firmy. Dzięki partnerstwu z Mistral AI, klienci Snowflake uzyskają dostęp do najnowszego i najpotężniejszego modelu firmy, Mistral Large, będącego jednym z najbardziej wydajnych LLM-ów na świecie. Nowy flagowy model Mistral AI ma unikalne zdolności rozumowania, jest biegły w kodowaniu i matematyce oraz biegle posługuje się pięcioma językami – francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.

Huawei Startup Challenge: Przedstawił TOP 10 czwartej edycji– konkursu organizowanego przez Huawei Polska i Startup Academy, którego celem jest wspieranie startupów pozytywnego wpływu. Uczestnicy przedstawili pomysły w duchu idei „TechForGreenEnergy”, wykorzystujące rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii, sztucznej inteligencji i efektywnego energetycznie transportu. Wśród finalistów znajdują się startupy zajmujące się palącą potrzebą magazynowania zielonej energii, takie jak ALVA Technologies i EcoReg, czy wykorzystujące energię słoneczną, jak Solhotair. W dziesiątce finalistów znalazło się również Appartme, oferujące efektywne rozwiązania energetyczne dla branży mieszkaniowej i transportowej, czy Atmesys, posługujący się automatyzacją procesów w celu sprawniejszej analizy. Innowacje wykorzystujące alternatywne źródła energii, takie jak wodór, zaprezentowały Nanosci oraz Instytut Optymalizacji Technologii. Energię wiatrową wykorzystuje natomiast WindTAK. Wśród innych pomysłów uczestników znalazły się chłodzące panele radiacyjne zaproponowane przez Kuuler czy reaktory do pirolizy odpadów węglowodorowych, produkowane przez W2H2.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

VC Radix Ventures: PFR Ventures zainwestował 10 mln euro w polski fundusz VC Radix Ventures, dołączając do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) w ramach tzw. first close, podał Fundusz. To szósta inwestycja w ramach programu PFR Green Hub FoF. Radix Ventures będzie inwestować w spółki z obszaru deep tech wspierające zieloną transformację z Polski oraz innych krajów regionu CEE.

Smartschool: Startup – rozwijający platformę, która za pomocą AI wyrównuje szanse edukacyjne amerykańskich uczniów – pozyskał ok. 6 mln zł (1,5 mln USD) w rundzie pre-seed, podała spółka. Kapitał zapewniły fundusze Inovo VC i The Explorer Fund oraz aniołowie biznesu, w tym Konrad Howard – współzałożyciel Booksy. Środki pomogą w poszerzaniu działalności w USA oraz dalszy rozwój oferty edukacyjnej i produktów.

JR Holding: Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 18 marca do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje JR Holding ASI, podała giełda.

Euvic: Euvic Solutions, z grupy Euvic, nabył 25% udziałów w firmie konsultingowej Get IT Dan, podał Euvic.

IMS: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 9,15 mln zł na dywidendę w wysokości 0,27 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 33 894 086 akcji. Zarówno wielkość rekomendowanej dywidendy na 1 akcję, jak i łączna kwota dywidendy są najwyższe w historii, podkreśliła spółka. Kwota dywidendy proponowanej za 2023 rok stanowi ponad 100% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Exact Systems: Została sfinalizowana transakcja przejęcia grupy QSR24 dostarczającej usługi kontroli jakości dla producentów samochodów w Czechach, Polsce, Słowacji i Węgrzech. W ten sposób Exact Systems staje się największym graczem na rynku słowackim, wskakuje na podium na Węgrzech oraz umacnia wiodącą pozycję na rynkach czeskim i polskim. Co więcej, spółka automatyzuje wybrane usługi oraz zyskuje autoryzacje do największych zakładów produkujących samochody w Europie jak Volkswagen, Skoda i Audi.

Waybiller: Estoński startup otrzymał 2 mln euro na ekspansję na różne rynki, w tym polski, oraz rozwój oprogramowania do e-listów przewozowych. Pieniądze zostały pozyskane od inwestorów, którzy widzą w nim nadzieję na przyszłość europejskiej logistyki. Waybiller stworzył bowiem rozwiązanie, które ma szansę zrewolucjonizować rynek transportowy.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DataWalk: DataWalk Inc. – spółka zależna DataWalk – podpisała umowę z Barclays Execution Services Ltd z siedzibą w Londynie, której przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Barclays Bank wykorzysta oprogramowanie do zastosowań analitycznych w zakresie analiz wywiadowczych, podała spółka.

DataWalk: Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC) po 9 miesiącach korzystania z oprogramowania DataWalk zdecydował się na zakup licencji wieczystej, podała spółka.

PKO BP: Planuje podwoić w br. liczbę usług dostępnych na uruchomionej rok temu platformie usług dodatkowych, podał bank.

PKP Intercity: Sprzedało 10 mln biletów za pośrednictwem zewnętrznych partnerów, odkąd niecałe 2 lata temu rozpoczęło współpracę w ramach ujednoliconych warunków handlowych, podał przewoźnik.

Shoper: Wdrożył innowacyjną usługę do swojej oferty – aplikację Spanwear, która umożliwia tworzenie i personalizowanie produktów w ramach usługi druk na żądanie. Snapwear oferuje darmową wtyczkę dla e-sklepów działających na Shoper. Dzięki temu połączeniu sklepu z tym dodatkiem możliwe staje się korzystanie z artykułów dostępnych na Snapwear.pl, a także ich personalizacja poprzez aplikowanie własnych wzorów i bezpośrednie włączanie do asortymentu swojego biznesu internetowego z dodaną indywidualnie marżą.

PKO BP: Z danych PKO Banku Polskiego wynika, że klienci coraz chętniej korzystają z usług dodatkowych. Obecnie we wszystkich kanałach bankowości elektronicznej kupują średnio 3,5 mln tego rodzaju usług miesięcznie. Największą popularnością cieszą się doładowania telefonów, których bank sprzedaje 1,6 mln w miesiącu. Klienci równie chętnie kupują przez kanały banku bilety parkingowe – ich sprzedaż w ciągu roku wzrosła o 25%. Dynamicznie rośnie także sprzedaż biletów autostradowych. W 2023 r. bank sprzedał ich 1,5 mln. Dużym zainteresowaniem cieszą się także karty podarunkowe (największą sprzedaż notują Google Play, PaySafeCard, PlayStation, Spotify i Xbox) oraz raporty i alerty BIK.

Amazon: Wystartował z kolejną edycją projektu oferującego płatne praktyki w dziale RME (utrzymania ruchu) dla absolwentów szkół średnich i zawodowych. Już w kwietniu rusza otwarta rekrutacja chętnych do centrów logistycznych Amazon w całej Polsce. 2-letni płatny program stażowy Amazon skierowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które posiadają wykształcenie średnie lub zawodowe oraz chcą podnosić swoje kompetencje w takich obszarach jak: mechatronika, robotyka, automatyka i elektryka. Kandydaci bez wykształcenia kierunkowego zostaną przeszkoleni w trakcie specjalnego kursu kwalifikacyjnego w ramach stażu.

Poczta Polska: Za kilka tygodni uruchomi nową sortownię przesyłek w miejscowości Ciemne w gm. Radzymin. Będzie to najnowocześniejsze i w pełni umaszynowione centrum logistyczne Spółki, wyposażone w najnowsze technologie i urządzenia, ułatwiające pracę i usprawniające procesy logistyczne. Do sortowni Poczta Polska zatrudni kilkuset pracowników na wiele stanowisk – wykonawczych i administracyjnych.

Hertz: Nawiązuje współpracę ze Stripe przy obsłudze globalnych płatności za wynajem samochodów: Klienci Hertz wynajmując samochody zyskają dostęp do nowych i wydajnych metod dokonywania płatności online, w tym Apple Pay w USA. Platforma płatności Stripe będzie główną infrastrukturą płatniczą marek Hertz, Dollar i Thrifty. Rozwiązanie Stripe Terminal obsłuży transakcje realizowane w ok. 3 tys. punktów wynajmu pojazdów marek Hertz, Dollar i Thrifty na całym świecie

Play: Klienci, którzy chcą przenieść numer do Play, mogą liczyć na abonament z dostępem do sieci 5G z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS i MMS oraz optymalną paczką 15 GB internetu w telefonie.

REDD: Uruchomił nową funkcjonalność – REDD Competition Analysis. Produkt przeznaczony jest głównie dla leasing i asset managerów odpowiedzialnych za komercjalizację powierzchni.

Ryanair: Ogłosił przedłużenie partnerstwa z Vistair – wiodącym na rynku dostawcą zaawansowanych systemów zarządzania treścią operacyjną i bezpieczeństwem dla branży lotniczej, na kolejne 5 lat.

Check Point Software: Zaprezentował nowe rozwiązanie Harmony SaaS, zaprojektowane, aby zrewolucjonizować bezpieczeństwo Oprogramowania jako Usługi (SaaS). Harmony SaaS oferuje wyjątkową ochronę poprzez płynną integrację z istniejącą infrastrukturą, zapobiegając zagrożeniom w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna w czasach, gdy 8 na 10 firm doświadcza ataków na dane za sprawą zagrożeń SaaS.

Politechnika Wrocławska: Uruchomiła prywatną sieć 5G w trybie Stand Alone w paśmie fal milimetrowych 26GHz.

Schneider Electric: Wprowadza nowe, oparte na modelach uczenia maszynowego, zautomatyzowane funkcje raportowania zrównoważonego rozwoju w ramach oprogramowania do zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM) EcoStruxure IT.

Realme: marka zaprezentowała swoje najnowsze smartfony realme 12 Pro+ 5G oraz realme 12 Pro 5G.

Fujitsu: Ogłosiło wprowadzenie na rynek nowej i unikalnej platformy Eternus NU200, „oferującą 8 razy szybsze działanie niż konkurencyjne systemy”, dodatkowo nowy system zawiera funkcje klasy korporacyjnej w standardzie.

Vertiv: Zaprezentował nową aplikację internetową Vertiv Modular Designer Lite, która ułatwia konfigurację prefabrykowanych modułowych centrów danych. Dzięki temu narzędziu użytkownicy rozwiązań Vertiv SmartMod i Vertiv SmartMod Max będą mogli lepiej dopasować infrastrukturę do swoich potrzeb. Po uwzględnieniu wejściowych danych, takich jak lokalizacja geograficzna, statystyka dotycząca warunków pogodowych czy planowane obciążenie IT, narzędzie to umożliwia optymalne dostosowanie rozwiązań gwarantujących nieprzerwaną pracę infrastruktury data center.

Data4: Francuski operator i inwestor na rynku centrów danych, oraz Uniwersytet Paris-Saclay, wiodąca europejska uczelnia, podpisały umowę o partnerstwie w celu uruchomienia eksperymentalnego projektu w zakresie ponownego wykorzystania części ciepła wytwarzanego przez centrum danych. Ten pilotażowy projekt zakłada wykorzystanie części wychwyconego CO2 do uprawy alg, a następnie ich recykling jako biomasy, aby opracowywać nowe źródła energii w obiegu zamkniętym oraz ponowne wykorzystanie do wytwarzania bioproduktów dla przemysłu kosmetycznego oraz rolno-spożywczego.

Intel: Firma ogłosiła udostępnienie oprogramowania Continuous Profiler w wersji open source, co stanowi przykład otwartego podejścia firmy do ekosystemu w celu przyspieszania innowacji i zwiększania produktywności deweloperów. Opracowany przez Intel Granulate i udostępniony społeczności open source, Continuous Profiler to rozwiązanie, które łączy wiele profilerów w jeden widok w postaci wykresu.

XTB: Umożliwił inwestorom wymianę walut pomiędzy swoimi kontami. To kolejna nowość, dzięki której inwestycje na rynkach zagranicznych staną się jeszcze atrakcyjniejsze niż miało to miejsce wcześniej.

Emirates SkyCargo: Jest obecny w serwisie cargo.one w ramach zaangażowania linii we wdrażanie rozwiązań cyfrowych, które usprawniają działalność, zwiększają wydajność i generują wartość dodaną dla globalnej bazy klientów.

PlanRadar: Zapowiedział wprowadzenie opartej na sztucznej inteligencji funkcji SiteView, która poszerzy i tak już liczne możliwości platformy w zakresie dokumentacji, komunikacji i raportowania. SiteView umożliwi użytkownikom robienie zdjęć 360° projektu podczas chodzenia po placu budowy. Uzyskane obrazy będą automatycznie mapowane na plan 2D, tworząc szczegółowy wizualny zapis aktywności na każdym etapie realizacji budowy.

Beyond.pl: Dostawca usług data center, chmury i Managed Services, przystępuje do programu partnerskiego Broadcom Advantage Partner Program. Broadcom Advantage Partner Program to nowy program partnerski stworzony przez Broadcom po przejęciu VMware. Beyond.pl jest jednym z nielicznych dostawców usług IT w Europie Centralnej, który został wytypowany do uczestnictwa w inicjatywie. Dołącza do programu w roli VMware Cloud Service Provider (VCSP) jako Premier Partner. Ten poziom współpracy umożliwia Beyond.pl sprzedaż całego portfolio produktów VMware by Broadcom. Uruchomienie programu odbędzie się 1 maja 2024 r. „Przystąpienie do programu partnerskiego Broadcom Advantage Partner Program gwarantuje naszym klientom niezakłóconą kontynuację świadczeń usług chmury dla biznesu VMware oraz utrzymuje nasze uprawnienia do budowania i utrzymywania środowisk prywatnych i publicznych na technologii VMware niezależnie od miejsca ich lokalizacji – tłumaczy Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Syglass: Spółka należąca do Grupy Sygnis szykuje się do wejścia z innowacyjnym produktem na rynek oraz do ekspansji zagranicznej. W ramach przygotowań do ekspansji na rynku USA weźmie udział w programie akceleracyjnym na terenie Nevady i Kalifornii. Technologia Syglass oferuje już szybką produkcję na zamówienie specjalistycznych elementów optycznych takich jak światłowody, soczewki oraz macierze soczewek, a komercjalizujący ją zespół pracuje obecnie nad zaprzęgnięciem generatywnych algorytmów sztucznej inteligencji do projektowania struktur.

Signius: Nawiązał współpracę w zakresie dostarczania rozwiązań do elektronicznego pieczętowania dokumentów z ITSCare, czyli spółką zależną największego niemieckiego podmiotu oferującego ubezpieczenia zdrowotne – AOK. Rozwiązanie te zostało wdrożone celem zabezpieczenia poufnych danych klientów niemieckiego ubezpieczyciela.

Globalworth Poland: Wdrożył platformę Singu FM w swoim portfelu nieruchomości. Zakres wdrożenia obejmuje 21 kompleksów obsługujących kilkuset najemców, którzy korzystają z kompleksowych usług.

Infinix: Zapowiedział premierę swojej najnowszej serii smartfonów NOTE 40, wyposażonej w nową generację technologii ładowania All-Round FastCharge 2.0 oraz pierwszy autorski chipset marki Cheetah X1.

Spotify: Globalna platforma streamingowa rostrzygnęła przetarg mediowy. W Polsce obsługą budżetów zajmie się agencja mediowa Zenith, należąca do Publicis Groupe.

Canon: Ogłosił udostępnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla modelu EOS C500 Mark II. To uaktualnienie gwarantuje jeszcze większą funkcjonalność kamery w ramach jej profesjonalnych zastosowań.

Intel: Ogłosił pełną specyfikację i dostępność procesorów Intel Core 14. generacji i9-14900KS, które po raz kolejny osiągnęły najwyższy poziom częstotliwości taktowania, utrzymując tytuł najszybszego procesora do komputerów stacjonarnych na świecie. Procesory zapewniają maksymalną częstotliwość taktowania na poziomie 6,2 gigaherca (GHz) po wyjęciu z pudełka, dzięki czemu sprostają najwyższym wymaganiom twórców i graczy korzystających z komputerów osobistych.

Creatio: Przedstawiło funkcję Creatio Copilot, która rozbudowuje platformę do tworzenia aplikacji no-code o mechanizmy generatywnej sztucznej inteligencji. Creatio Copilot działa jako wirtualny asystent, który rozumie język naturalny. Przykładowo: specjaliści ds. sprzedaży mogą skorzystać z inteligentnej analizy, która zidentyfikuje zaangażowanych klientów, uzyskać podsumowanie i argumenty do rozmowy z klientami oraz najlepsze podpowiedzi dotyczące kolejnych działań, a marketerom funkcja pozwala projektować optymalne kampanie, wybierać najbardziej responsywnych odbiorców i przygotowywać szablony komunikacji.

Progress: Dzięki platformie Progress MarkLogic Data Hub holenderski bank ABN AMRO osiągnął o 40% szybsze przetwarzanie danych. Implementacja tego rozwiązania umożliwiła mu płynne przeniesienie wdrożonej lokalnie aplikacji do Microsoft Azure oraz zmniejszenie całkowitych kosztów jej użytkowania (TCO).

T-Mobile Polska: Wprowadza nową odsłonę oferty MagentaBIZNES dla firm z nielimitowanymi rozmowami oraz internetem dla całej firmy, opartym na internecie światłowodowym bądź na sieci 5G w abonamencie nawet do 12 miesięcy za 0 zł.

Salestube: Należąca do Group One spółka otrzymała sponsorowaną przez globalną firmę Broadsign certyfikację DOOHx.io, stając się tym samym pierwszą organizacją w Europie, która może pochwalić się tym wyróżnieniem. Certyfikacja przyznawana przez DOOHx jest aktualnie najważniejszym międzynarodowy certyfikatem branżowym poświadczającym wiedzę w zakresie programmatic DOOH.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił, że Claude 3 Haiku firmy Anthropic jest już ogólnie dostępny w Amazon Bedrock. Amazon Bedrock jest pierwszą i obecnie jedyną usługą zarządzaną, która oferuje modele Claude 3 – Sonnet i Haiku – jako ogólnie dostępne. Claude 3 Opus będzie dostępny w nadchodzących tygodniach.

Innowacyjna Platforma Handlu: Będzie obsługiwać i rozwijać ofertę komercyjną M/platform dla prawie 8 tys. sklepów. To rozszerzenie dotychczasowej współpracy Grupy Comp, właściciela M/platform, z należącą do Grupy Eurocash spółką technologiczną.

Źródło: ISBnews