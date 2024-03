Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 25-29 marca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Prawo pocztowe: Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo pocztowe, która ma na celu umożliwienie wypłaty Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w tym zakresie, podała Kancelaria Prezydenta.

Reklama: Grupa WP zakłada, że rynek reklamy internetowej display zanotuje ok. 5% wzrostu w tym roku, poinformował prezes Jacek Świderski.

AI: W Polsce 83% dyrektorów finansowych (CFO) dostrzega znaczenie sztucznej inteligencji (AI) w kontekście strategii biznesowej, ale proces adaptacji nowej technologii rozpoczęło na razie 8% firm, wynika z raportu firmy Deloitte „CE CFO Survey – Getting ready for the GenAI journey?”. Jednocześnie 40% ankietowanych ocenia, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby określić sposób, w jaki ich organizacje zamierzają korzystać ze sztucznej inteligencji. Inny wniosek raportu wskazuje, że dla połowy ankietowanych w Polsce i w regionie generatywna AI ma stanowić sposób na redukcję kosztów.

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCRB) ogłosiło konkurs IPCEI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet w wysokości 135 mln zł, podało NCBR.

Handel: Pomimo wielowymiarowych nacisków rynkowo-ekonomicznych, 40% ankietowanych Polaków w najbliższych miesiącach planuje zwiększyć wydatki na drobne przyjemności, artykuły spożywcze czy fitness, wynika z rankingu OC&C Retail Proposition Index 2023. Eksperci na podstawie zebranych danych opracowali cztery kluczowe paradygmaty, które mogą pomóc firmom handlowym w określeniu priorytetów strategicznych na 2024 rok: omnichannel, budowanie lojalności, wyróżniający się model biznesowy oraz uwzględnienie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

AI: Generalna sztuczna inteligencja okaże się game changerem, szczególnie w długim terminie, a choć Europa jest w uczestnictwie w tym nowym trendzie zapóźniona, z czasem także i ona z niego skorzysta – choćby jeśli chodzi o sektor handlowy, oceniał prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec podczas Debaty Eksperckiej ISBnews.

Pasmo 26 GHz: Prezes UKE przeprowadził konsultacje dotyczące sposobu wykorzystania pasma 26 GHz na potrzeby sieci 5G. Operatorzy są zgodni: zbyt wcześnie na rozdzielanie tego pasma, bo wciąż występują duże ograniczenia w dostępności sprzętu dla komercyjnego uruchomienia usług. Zakres częstotliwości 24,25-27,5 GHz to jedno z pierwszych pasm milimetrowych (mmWave) dedykowanych do obsługi bezprzewodowych usług szerokopasmowych 5G. Jego cechą jest to, że umożliwia ono świadczenie niezwykle szybkich usług szerokopasmowych o dużej przepustowości. Specyficzne właściwości propagacyjne milimetrowych fal radiowych sprawiają jednak, że urządzenia działające w tym paśmie muszą znajdować się w bliskiej odległości od stacji bazowej (bezpośrednia widoczność), wymaga to zatem budowania gęstej sieci nadajników.

Kasy samoobsługowe: Dla polskich konsumentów kasy samoobsługowe to książkowy przykład phygitalu w sklepach – wśród uczestników ogólnopolskiego badania Future Mind trudno znaleźć osoby, które nie słyszały o tym rozwiązaniu (2% wskazań). Mimo, że na początku wielu respondentów podchodziło do nich z dystansem, można zauważyć, że adopcja tego rozwiązania jest obecnie na bardzo wysokim poziomie – z kas samoobsługowych korzysta z różną częstotliwością 93% badanych. Sklepy autonomiczne zna trzy czwarte respondentów, natomiast multimedialne ekrany – 69%, przy czym co drugi ankietowany miał z nimi w sklepie styczność.

Zakupy świąteczne: Liczba osób, które planują wydać 501-1000 zł na świąteczne zakupy wzrosła do 34% w 2024 r. wobec 20% ankietowanych w 2022 r.), wynika z badania Payback Opinion Poll. Tegoroczne budżety konsumentów przeznaczone na wielkanocne zakupy w dużym stopniu trafią do dyskontów, w których przedświąteczne zakupy spożywcze planuje 60% Polaków. O połowę mniejsza grupa odwiedzi w tym celu super- i hipermarkety.

Praca zdalna: 27% Polaków łączy pracę w biurze z home office, a odsetek ten w miastach pow. 500 tys. mieszkańców wynosi 36%, wynika z badań firmy doradczej Cushman & Wakefield. Jednocześnie 47% z nich jest przeciwnych odgórnemu narzucaniu liczby dni spędzanych w biurze.

Marketing: W badaniu Retail Proposition Index 2023 wzięło udział ponad 42 tys. konsumentów z 9 krajów na świecie, z czego ok. 2,5 tys. w Polsce. Allegro drugi rok z rzędu zajęło pozycję lidera wśród najlepiej postrzeganych firm handlowych w Polsce. Miejsce wicelidera utrzymała marka Nike, zaś na trzecim miejscu znalazł się Adidas. Różnice pomiędzy tymi trzema brandami były minimalne i wynosiły niewiele ponad 1 pkt w łącznej ocenie poszczególnych sklepów. Na kolejnych miejscach zestawienia znajdują się: Rossmann, Empik, IKEA, Lidl, Hebe i 4F. Tegoroczny TOP 10 rankingu zamyka platforma zakupowa Zalando, podano.

Cloud: Coraz więcej organizacji wykorzystuje rozwiązania chmurowe w codziennych procesach biurowych, a swoje decyzje argumentuje realizacją długoterminowych strategii i chęcią podążania „za duchem czasu” (częściej wskazywane przez przedstawicieli dużych firm – odpowiednio: 60% i 56% vs 44% w średnich firmach). Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie Canon Polska przez agencję K+Research by Insight Lab. Większe firmy szybciej sięgają po usługi chmurowe – od dłuższego czasu korzysta z nich 56% dużych i 40% średnich przedsiębiorstw. Duże organizacje wykorzystują je również częściej do przechowywania baz danych (2,8 vs 3,25 na skali odpowiedzi 1-5, gdzie 1 oznaczało „wyłącznie w chmurze”, a 5 „wyłącznie lokalnie”) i faktur (2,92 vs 3,32), w porównaniu do mniejszych przedsiębiorstw.

Praca z AI: W I kwartale 2024 r. odsetek ofert pracy w kategorii AI wzrósł niemal dwukrotnie, podał portal No Fluff Jobs. Liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedno ogłoszenie niezmiennie przekracza 40. Nawet co szósta osoba pracująca w branży IT dostrzega w rozwoju sztucznej inteligencji szansę na zmianę specjalizacji na związaną z tą tematyką. Jak wynika z danych No Fluff Jobs, od początku roku kandydaci i kandydatki niemal 90 tys. razy wpisali frazę „AI” do wyszukiwarki ofert, największym zainteresowaniem cieszą się oferty mające w treści lub w tytule hasło Machine Learning – liczba ich wyświetleń wzrosła o 37,5% w stosunku do ubiegłego roku; o 39,2% spadła natomiast liczba wyświetleń ofert związanych z Natural Language Processing; obecnie mediany dolnych i górnych widełek proponowanych w AI wynagrodzeń wynoszą 18-27,4 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz 15-22 tys. zł. brutto na umowie o pracę.

Cyberbezpieczeństwo: W minionym roku 25% przedsiębiorstw przemysłowych czasowo wstrzymało swoją działalność z powodu cyberataku, wynika z raportu ABI Research i Palo Alto Networks nt. bezpieczeństwa technologii operacyjnych – OT. W badaniu wzięło udział 2000 decydentów branżowych z 16 krajów. Ponadto 6 na 10 ankietowanych potwierdziło, że jednym z kluczowych wyzwań w zakupie i implementacji systemów bezpieczeństwa jest ich złożoność i poziom skomplikowania.

Cyberbezpieczeństwo: 58% menedżerów wyższego szczebla w małych i średnich przedsiębiorstwach uważa, że największym wyzwaniem jest cyberbezpieczeństwo, a w zakresie przechowywania danych luki w zabezpieczeniach. Z danych wynika, że nawet 60% firm, które doświadczyły, nie włamania, a awarii w wyniku, której nastąpiła utrata danych, kończy działanie w ciągu kolejnych 6 miesięcy od wydarzenia. Niemal 100% z tych, które doświadczyły kilku epizodów, a nie dysponują politykami disaster recovery już nigdy się nie podnosi. Mimo to 1 na 5 małych i średnich firm (21%) nie ma rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych danych ani odzyskiwania po awarii, podała firma OVHcloud.

AI: Trzy na cztery przedsiębiorstwa wykorzystują sztuczną inteligencję do unowocześniania infrastruktury IT i aplikacji. Z raportu Red Hat wynika również, że: więcej firm decyduje się na modernizację starszych systemów IT (59%), niż tworzenie nowych od podstaw (41%); AI stosowana jest głównie do optymalizacji wydajności (78%) i automatyzacji ręcznych procesów (51%), ale nie do pisania kodu (31%), największe wyzwania modernizacji IT to złożoność systemów typu legacy (48%) oraz konflikt priorytetów (42%).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

XTB: Osiągnął kolejny kamień milowy w swojej strategii rozwoju, jakim jest przekroczenie liczby 1 mln klientów korzystających z usług polskiej firmy. Dzięki nowym produktom i usługom fintech wierzy, że podwojenie tej liczby klientów będzie kwestią niezbyt długiego czasu, poinformował prezes XTB Omar Arnaout.

Asseco Poland: Liczy na kontynuację poprawy rentowności operacyjnej w tym roku, poinformowała CFO Grupy Karolina Rzońca-Bajorek.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień na 2024 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 10 213 mln zł (wzrost o 4% r/r), podała spółka. W kursach stałych wynosi 11 130 mln zł (wzrost o 14% r/r).

Asseco Poland: Chce stawiać coraz większy nacisk na konsulting oraz rozwijać aplikacje i usługi w obszarach chmury, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, poinformował prezes Adam Góral. Oprócz rozwoju organicznego, przewiduje również akwizycje, szczególnie w cyberbezpieczeństwie.

Asseco Poland: Planuje prezentacje swojego biznesu zagranicznym inwestorom i ocenia, że ewentualne pojawienie się partnera, który otworzyłby przed grupą nowe rynki byłoby interesujące, ale uwzględnia również umorzenie pakietu własnych akcji, wynika z wypowiedzi członków zarządu.

InPost: Podtrzymuje plan uruchomienia pełnej usługi przesyłek transgranicznych (cross border) w tym roku, poinformował prezes Rafał Brzoska. Cross border obejmie wszystkie rynki spółki.

Asbis: Odnotował 53,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 75,87 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

InPost: Jest zadowolony z rozwoju nowej oferty Mini paczki w pierwszych dwóch tygodniach od jej wprowadzenia, poinformował prezes Rafał Brzoska. Ocenił, że to jeden ze sposobów na rozwój wolumenowy biznesu.

InPost: Spodziewa się, że w tym roku ponownie zainstaluje rekordową liczbę Paczkomatów (licząc maszyny na wszystkich rynkach łącznie), poinformował prezes Rafał Brzoska. Z danych spółki wynika, że w skali 2023 r. liczba czynnych Paczkomatów wzrosła o 7,5 tys.

InPost: Szacuje, że wolumenowy wzrost rynku e-commerce w Polsce wyniesie w granicach 10% w tym roku, a biznes spółki urośnie w tym czasie o kilka pkt proc. więcej, poinformowali przedstawiciele spółki.

InPost: Wydatki inwestycyjne (bez przejęć) wyniosą około 1,3 mld zł w tym roku, podała spółka. InPost zamierza skupić się m.in. na zwiększaniu gęstości sieci Paczkomatów w Polsce.

InPost: Oczekuje wzrostu wolumenów szybszego niż rynek i zwiększenia udziałów rynkowych w 2024 r., podała spółka. Spodziewa się, że wzrost przychodów przewyższy dynamikę wolumenów, a wzrost skorygowanej EBITDA będzie na poziomie zbliżonym do dynamiki przychodów.

InPost: Odnotował 153,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 27,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Odnotowało 138,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 126,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Amazon: Nie zgadza się z wydaną decyzją i karą w wysokości 31,85 mln zł nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) i będzie się od niej odwoływać, poinformowało biuro prasowe Amazona. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) nałożył 31,85 mln zł kary na Amazon EU SARL za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i wprowadzanie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi „Gwarancja Dostawy”, podał Urząd.

Answear.com: Poprawa koniunktury konsumenckiej powinna być widoczna w segmencie e-commerce w II poł. 2024 r., ocenia prezes Krzysztof Bajołek. Zapowiedział dalsze nakłady w br. na rozwój dwóch marek spółki: PRM i Answear.

Answear.com: „Raczej” nie planuje wejścia na nowy rynek zagraniczny w 2024 r. i chce skupić się na zwiększaniu przychodów na 12 rynkach, na których działa obecnie, poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

Answear.com: Liczy, że przejęta w ub.r. marka z segmentu luxury streetwear PRM powinna osiągnąć próg rentowności w IV kw. 2024 r., poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

cyber_Folks: Chce nadal przede wszystkim zwiększać wyniki wartościowo, a niekoniecznie poprawiać ich strukturę, aby powiększać poziom marży, wynika z wypowiedzi prezesa Jakuba Dwernickiego. Ocenia, że nowe produkty Stores i Now zostały dobrze przyjęte na rynku.

Advantech: Planuje inwestycję w nowy hub logistyczny, zlokalizowany na terenie Polski, poinformowała IIoT sales director CEE w Advantech Alicja Strzemieczna.

Atende: Odnotowało 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

cyber_Folks: Odnotował 50,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 24,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Odnotował 70,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 31,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Answear.com: Odnotował 20,21 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 25,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital: Odnotował 164,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 143,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Rada nadzorcza MCI Capital ASI powołała Pawła Borysa – obecnego prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 8 kwietnia 2024 r., podała spółka. Jednocześnie z tą samą datą rada nadzorcza MCI Capital TFI powołała Pawła Borysa na funkcję prezesa zarządu MCI Capital TFI oraz Tomasza Czechowicza na funkcję wiceprezesa zarządu.

Grupa WP: „Bardzo liczy” na 2024 rok i zakłada, że dynamika wyników w całym roku bez przejęć będzie wyższa niż przewiduje outlook na I kwartał, poinformował prezes Jacek Świderski. Liczy, że turystyka i reklama w tym roku w pełni skorzystają ze swojego potencjału.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o przyjęciu rekomendacji Komitetu Wdrożenia Systemu GPW WATS dotyczącej przesunięcia terminu produkcyjnego uruchomienia nowego systemu transakcyjnego Giełdy na przełom III i IV kwartału 2025 r., podała GPW.

Grupa WP: Spodziewa się wysoko jednocyfrowego wzrostu skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2024 r. przy kilkunastoprocentowym wzroście przychodów r/r w I kw. 2024 r., podała spółka.

Grupa WP: Odnotowała 39,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 32,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trumpf Huettinger: Rozbudował centrum badawczo-rozwojowe w Zielonce pod Warszawą, a dział R&D firmy w Polsce liczy blisko 300 specjalistów, poinformował dyrektor generalny Trumpf Huettinger w Polsce Paweł Ozimek.

Google: W 2023 roku zablokował lub usunął ponad 5,5 mld reklam naruszających zasady – o niemal 300 tys. więcej niż w roku poprzednim. Ponadto zawieszonych zostało 12,7 mln kont reklamodawców, stosujących nieuczciwe praktyki reklamowe. To prawie dwa razy więcej niż w 2022 r. Do wykrywania naruszeń od wielu lat wykorzystywane są duże modele językowe (LLM), zaś ich rozwój umożliwia egzekwowanie zasad na jeszcze większą skalę. Google w tym obszarze zaczął wdrażać również model Gemini, aby poprawić działania i jeszcze skuteczniej rozpoznawać naruszenia.

Samsung: Generalny wykonawca Harden Construction zakończył budowę nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej dla światowego lidera branży elektronicznej i AGD – Samsung Electronics. Obiekt o powierzchni ponad 60 tys. m2 jest usytuowany we Wronkach, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. W fabryce będą zlokalizowane nowe linie do produkcji sprzętu AGD, dlatego jej konstrukcja i zastosowane rozwiązania w precyzyjny sposób odpowiadają wymaganiom inwestora. Obiekt jest wyposażony w antresolę o powierzchni ponad 23 tys. m2.

CCC: Przenosi Pion IT, funkcjonujący dotychczas w ramach CCC.eu, do CCC Tech, która skupi działalność Pionu IT całej grupy kapitałowej CCC.

Montonio: Do zespołu europejskiego dostawcy rozwiązań płatniczych oraz e-commerce dołączył Johan Nord, który wcześniej był związany z Trustly. Jest to strategiczna decyzja startupu, mająca na celu wzmocnienie pozycji Montonio w związku z dynamiczną ekspansją startupu w całej Europie.

Flying Bisons: Łucja Zaorska – doświadczona w branży filmowej producentka – objęła nowo powstałe stanowisko senior digital producer & team lead w połączonym Flying Bisons i FDC.

GFT Technologies: Rada administracyjna SE mianowała Marco Santosa nowym CEO Grupy. Obejmie on stanowisko 1 lipca 2024 roku i początkowo będzie kierować GFT jako współ-CEO wraz z Mariką Lulay do końca roku. Lulay opuści zarząd Grupy po wygaśnięciu jej kontraktu 31 grudnia 2024 r. Ponadto, Jochen Ruetz, obecny CFO GFT, rozszerzy swoje obowiązki o funkcję zastępcy CEO od 1 stycznia 2025 r.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Sunway Network: Zarząd spółki zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie na 23 kwietnia 2024 r. W trakcie obrad akcjonariusze zadecydują o emisji akcji dla udziałowców Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, w zamian za 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. Wartość przejmowanej spółki została wyceniona na 193 mln zł, podano w komunikacie.

Woodpecker.co: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wszystkich akcji spółki, tj. 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A, podał Woodpecker.co.

Asseco Poland: Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku zarządu co do rekomendowania wypłaty dywidendy z zysku netto za 2023 r. wynoszącej 249,58 mln zł, tj. 3,66 zł na akcję biorącą udział w dywidendzie, podała spółka.

cyber_Folks: Szacuje, że jego budżet M&A sięga potencjalnie nawet 100 mln euro, poinformował prezes Jakub Dwernicki. W obszarze ewentualnego zainteresowania byłyby najwyżej dwa duże podmioty, a nie kilka mniejszych. Jednocześnie podkreślił, że na dziś priorytetem jest rozwój organiczny i skalowanie nowych produktów Stores i Now.

MCI Capital: Planuje ponad 500 mln zł nowych inwestycji rocznie, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Zakłada, że wyjścia z inwestycji powinny przynieść 3-4 mld zł w latach 2024-2028.

MCI Capital: Liczy na finalizację 2-4 projektów inwestycyjnych w okresie najbliższych dwóch kwartałów spośród łącznie 10 aktywnych projektów w pipeline, poinformowała ISBtech wiceprezes Ewa Ogryczak.

MCI Capital: Planuje zarekomendować zastosowanie modelu dystrybucji środków polegającego na umożliwieniu sprzedaży przez akcjonariuszy akcji spółki o łącznej wartości do 2% kapitałów własnych MCI (ok. 40 mln zł) do podmiotu z Grupy, poinformowała ISBtech wiceprezes Ewa Ogryczak. W przypadku braku zainteresowania nabyciem akcji przez podmiot z Grupy MCI albo zaistnienia sytuacji rynkowej, która nie będzie sprzyjała realizacji tego modelu dystrybucji, zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości do 2% kapitałów własnych MCI.

Asbis: Rada dyrektorów zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę finalnej dywidendy z zysków za 2023 r. w wysokości 0,30 USD na akcję, podała spółka. Oznacza to, że łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w grudniu wysokość dywidendy z zysków za 2023 r. może wynieść 0,5 USD na akcję. W sumie spółka może wypłacić inwestorom 27,75 mln USD, co stanowiłoby rekordową dywidendę w historii spółki.

Vercom: Zgodnie z polityką dywidendową zamierza przeznaczyć na dywidendę min. 35 mln zł w br., co oznaczałoby wzrost o 40% w porównaniu do dywidendy wypłaconej za 2022 r., podała spółka.

Action: W odpowiedzi na zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji, do zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji (wyznaczonego na 25.03.2024 r.), złożono 552 oferty na łączną liczbę 14 930 357 akcji spółki. Mając na uwadze fakt, iż zaproszenie przewidywało maksymalną liczbę akcji możliwych do nabycia przez spółkę na poziomie 1 000 000, dokonana została redukcja akcji oferowanych do sprzedaży, wynosząca 93,3%. W związku z tym stopa alokacji oferowanych do nabycia akcji wyniosła 6,7%, podała spółka.

Grupa WP: Rekomenduje, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był 22 lipca 2024 r., a dniem wypłaty 26 lipca 2024 roku, podała spółka. Zarząd rekomenduje, aby zysk netto za 2023 rok w kwocie 42 787 841,22 zł oraz kwotę 17 212 158,78 z zysków zatrzymanych z ubiegłych okresów przeznaczyć na dywidendę w wysokości 2 zł na akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości do 60 mln zł.

Grupa WP: Prowadzi rozmowy w sprawie nabycia spółek: mediowej i e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski.

Grupa WP: Rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję z zysku za 2023 rok, podała spółka.

SP Tech Solutions: Pozyskał od funduszu Vinci HiTech 12 mln zł w ramach kolejnej rundy finansowania, podała spółka. Kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój technologii i poszerzenie jej funkcjonalności, a także ekspansję w kierunku międzynarodowych rynków.

Oponeo.pl: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad spółką przez Ryszarda Zawieruszyńskiego i Dariusza Topolewskiego, podał Urząd.

Maas Loop: Aper Ventures, AIP Seed, Stratego, ASP Capital i Odin Investments zainwestowały ponad 5 mln zł. Spółka chce zaistnieć na zagranicznym rynku, optymalizując proces gromadzenia i zarządzania odpadami.

Sygnis: NZW przyjęło program motywacyjny dla osób pełniących w spółce funkcje kierownicze lub wykonujących dla spółki szczególnie istotne zadania. Nowym członkiem rady nadzorczej został wybrany Piotr Żyłka.

AI & Business Automation Solutions: Fundusz Level2 Ventures rozpoczął współpracę z gdańskim startupem autoMEE. W jej ramach rozwijana będzie platforma oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom rozwiązania do optymalizacji oraz automatyzacji rutynowych zadań.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Plus: Operator z Grupy Polsat Plus ma 23 mln mieszkańców Polski w zasięgu 5G, a z 5G Ultra może korzystać 6 mln osób we wszystkich województwach, podał operator. Z kolei internet stacjonarny Plus Światłowód aktualnie jest dostępny dla ponad 13 mln mieszkańców Polski.

XTPL: Dostarczy urządzenie Delta Printing System (DPS) do nowego klienta w Kalifornii w I poł. 2024 r. i będzie to czwarta sprzedaż urządzenia w USA, podała spółka. Zgodnie ze strategią XTPL na lata 2023-2026 w II półroczu uruchomione zostanie pierwsze centrum sprzedażowe spółki, które będzie zlokalizowane w Bostonie. Szersze działania XTPL w USA wspiera zatrudniony na początku br. dyrektor sprzedaży na Amerykę Płn. Urs Berger.

DataWalk: Zawarł umowę ze Związkiem Banków Polskich (ZBP), której przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. Projekt dotyczy wykorzystania oprogramowania DataWalk do zastosowań związanych z szeroko pojętą analityką, w tym przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.DHL eCommerce Polska nawiązał bezpośrednią współpracę z siecią sklepów Żabka, podał DHL. Nowy model kooperacji, oparty na bezpośredniej umowie obu partnerów, pozwoli na zwiększenie efektywności sieci DHL POP i zoptymalizuje proces zarządzania przesyłkami, dając jednocześnie możliwość realizacji wspólnych działań promocyjnych i komunikacyjnych.Pointpack: Podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu uruchomienie produkcji automatów paczkowych, podał Pointpack. Powyższa decyzja wynika z przeglądu opcji dotyczących potencjalnych kierunków rozwoju rynku KEP w Polsce i Europie pod kątem dywersyfikacji działalności oraz zapewnienia nowych strumieni przychodów.



Rafako: Wraz z Affexy ogłosiły rozpoczęcie współpracy, która ma na celu stworzenie nowej jakości w zarządzaniu i optymalizacji zużycia energii, podało Rafako. Projektem współpracy jest innowacyjny system GridWise AI, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do prognozowania cen energii elektrycznej oraz optymalizacji zarządzania energią.

DHL Parcel Polska: Zamierza ograniczyć współpracę z Pointpack w zakresie realizacji usług odbioru i nadania przesyłek w sklepach oznaczonych nazwą handlową „Żabka”, podał Pointpack. Zgodnie z przesłanym pismem DHL chce rozpocząć rozmowy w zakresie określenia terminu oraz sposobu zaprzestania świadczenia usług przez spółkę na rzecz DHL w sklepach sieci Żabka.

COIG: Oferta została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez Węglokoks Kraj, podało Wasko. Zamówienie dotyczy „Świadczenie usług serwisu i rozwoju obecnie wykorzystywanego oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla Węglokoks Kraj S.A. o nazwie handlowej SZYK wraz z udostepnieniem platformy obliczeniowej w Data Center na okres 36 miesięcy. Wartość oferty wynosi 10,29 mln zł netto, tj. 12,66 mln zł brutto. Kryterium oceny ofert stanowiły: cena ofertowa brutto – 100%. COIG jest spółką zależną, w której Wasko posiada 93,98% udziału w kapitale zakładowym.

InPost: Grupa nawiązała współpracę z Mastercard i Visa w ramach nowej usługi InPost Pay, podała spółka.

Pyszne.pl: Po raz dziewiąty rozdano statuetki Pyszne.pl Awards. W tym roku wyróżniono restauracje w 34 kategoriach – 12 ogólnopolskich i 22 lokalnych. Restauracją Roku okrzyknięto Susharnię z Łodzi.

XTPL: poinformował o zatwierdzeniu przez Urząd Własności Intelektualnej Tajwanu (TIPO) zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method for forming structure upon a substrate”. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 21 marca 2017 roku i jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku.

Fortinet: Dołączył do zainicjowanej przez Komisję Europejską inicjatywy Cybersecurity Skills Academy. Firma zobowiązała się w ciągu najbliższych trzech lat zaoferować bezpłatne szkolenia oraz program podnoszenia świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa dla max. 75 tys. osób w Europie. Uruchomiona w 2023 r. inicjatywa Cybersecurity Skills Academy ma pomóc w likwidowaniu luki w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa w UE, dzięki współpracy prywatnych i publicznych podmiotów. W ramach akademii osoby fizyczne, instytucje akademickie i przedsiębiorstwa zyskują dostęp do szkoleń i certyfikatów.

Komputronik Biznes: Dołączył do grona Tytanowych Partnerów Dell Technologies. To wyróżnienie posiada kilkanaście firm w Polsce.

Vertiv: Dołączył do sieci NVIDIA Partner Network (NPN). Jest to globalny program dla partnerów technicznych, którzy oferują rozwiązania bazujące na produktach NVIDIA lub współpracujące z nimi. Program NPN zapewnia dostęp do szeregu korzyści, w tym wsparcia technicznego, szkoleń oraz możliwości współpracy, przez co pomaga partnerom dostarczać innowacyjne rozwiązania swoim klientom.

WithSecure: Użytkownicy ChatGPT generują nawet 100 mld słów dziennie. Tzw. duże modele językowe bazujące na sztucznej inteligencji zyskują na popularności jako alternatywa dla wyszukiwarek internetowych czy wsparcie w komunikacji z klientami. Jednak, jak wskazują eksperci WithSecure: cyberprzestępcy mogą z pomocą inteligentnego czata przejąć poufne informacje ze skrzynki pocztowej użytkownika; możliwe jest podsłuchiwanie komunikacji z czatem oraz manipulowanie instrukcjami przekazywanymi do modelu AI tak, aby dostarczone dane i podpowiedzi były fałszywe; przestępcy mogą „zmusić” agenta AI do podejmowania niekorzystnych dla firmy lub użytkownika decyzji i działań.

Creatio: No-code umożliwia szybszą digitalizację procesów w przedsiębiorstwie, skracając czas programowania o max. 90%, wskazują eksperci z firmy. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować nawet 40% operacji biznesowych w firmach. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na wdrożenie aplikacji firmy mogą zwiększyć swoją wartość nawet o 4,4 mln USD. Wg Gartnera do 2025 roku 70% nowych aplikacji tworzonych przez przedsiębiorstwa będzie powstawać w metodologii low-code lub no-code.

Hewlett Packard Enterprise: Zaprezentował informacje o jednym z najbardziej wszechstronnych pakietów rozwiązań natywnych dla sztucznej inteligencji, który pomagać będzie w produkcyjnym stosowaniu aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) i uczenia maszynowego (ML). Wprowadzone ulepszenia obejmują następujące elementy: Dostępność dwóch, opracowanych wspólnie przez HPE i NVIDIA, rozwiązań full-stack w zakresie GenAI; wersja zapoznawcza oprogramowania HPE Machine Learning Inference Software; referencyjna architektura retrieval augmented generation (RAG); wsparcie w rozwoju przyszłych produktów opartych na nowej platformie NVIDIA Blackwell.

Samsung: Wprowadził funkcję Widoku Mapy 3D. Pokazuje ona położenie inteligentnych urządzeń w domu oraz ich stan. Jest ona dostępna dla telewizorów i urządzeń AGD we wszystkich krajach, w których można korzystać z aplikacji SmartThings.

T-Mobile: We współpracy ze Stowarzyszeniem Lepszy Kraków zwodował specjalistyczną bojkę analityczną przy stopniu wodnym Dąbie w Krakowie. Przez najbliższe trzy miesiące urządzenie będzie dostarczać cenne dane na temat jakości wody i stanu ekosystemu kaskady Górnej Wisły.

Schneider Electric: Podjął współpracę z firmą NVIDIA. Obejmuje ona optymalizację infrastruktury centrów danych służącej do opracowania nowych projektów referencyjnych centrów danych dedykowanych sztucznej inteligencji.

Leadenhall Insurance: Wprowadziło nowe narzędzie do sprzedaży w modelu B2B2C – agent może wysłać klientowi link do zakupu polisy lub kod QR, w których „zaszyty” jest jego unikalny identyfikator.

Jabra: Wprowadziła aktualizacja oprogramowania słuchawek Elite 8 Active i Elite 10. Aktualizacje poprawiają jakość dźwięku, a także zwiększają ogólną funkcjonalność i użyteczność najnowszej generacji słuchawek Jabra.

Signify: Otwiera magazyn logistyczny w Pile. Nowa lokalizacja, o łącznej powierzchni 32 500 m2, umożliwi zintegrowanie dotychczasowych obiektów w Pile i Robakowie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności operacji magazynowych i przyspieszenia dostaw do klientów na całym świecie.

Orange Polska: Uruchomił sprzedaż usługi Opaska SOS. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo np. starszych lub chorych osób. Dostępne jest w dwóch wariantach. Partnerem technicznym usługi oraz dostawcą rozwiązania do monitoringu zdrowia i lokalizacji jest firma Locon.

CMR Surgical (CMR): Globalna firma zajmująca się robotyką chirurgiczną, ogłosiła wprowadzenie vLimeLite – zintegrowanego systemu obrazowania fluorescencyjnego ICG (ang. Indocyanine green, czyli zieleni indocyjaninowej), który ma zapewnić chirurgom lepszą widoczność w czasie operacji.

Nikon: Wprowadził do sprzedaży obiektyw zmiennoogniskowy z serii Z – NIKKOR Z 28-400 mm f/4-8 VR. Obiektyw charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, małą masą i 14,2-krotnością zooma.

Cisco: Na targach Enterprise Connect zaprezentowało wielofunkcyjne urządzenia, oferujące najnowsze rozwiązania w zakresie pracy zespołowej w modelu hybrydowym. Firma ogłosiła wprowadzenie na rynek urządzenia Cisco Board Pro G2, wykorzystującego możliwości sztucznej inteligencji i obsługującego dotyk oraz Cisco Desk Phone 9800 Series, zaprojektowanego jako nabiurkowe, nowoczesne i spersonalizowane centrum produktywności.

Transition Technologies MS (TTMS): Polska firma informatyczna będąca jednym z liderów nowoczesnego outsourcingu (managed services), planująca debiut na GPW, zakończyła projekt wdrożenia SI w Takeda Pharma, należącej do jednej z wiodących firm globalnych w sektorze biofarmaceutycznym.

GUS: Wyłącza bazę SWAiD, a dane w niej zawarte są dostępne w nowych Dziedzinowych Bazach Wiedzy. Nowa witryna DBW jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby użytkowników, dotyczące możliwości przeglądania i wykorzystywania oficjalnych danych statystycznych w intuicyjny sposób, na bazie wolnej licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – CC BY 4.0) oraz przy użyciu otwartych formatów. „W DBW publikujemy większy zakres zmiennych, przekrojów oraz długie szeregi czasowe, umożliwiamy łączenie danych z różnych dziedzin w jednym zestawieniu, zapewniamy wygodny dostęp do metadanych. Z podstawowymi tendencjami można zapoznać się także dzięki wykresom i mapom w ramach sekcji Dashboardy. Dane z DBW można pobierać poprzez API” – czytamy w informacji.

Orange Polska: Akademia 5G to pierwszy w Polsce kompleksowy cykl edukacyjny poświęcony automatyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii 5G. To wspólna odpowiedź Orange Polska i APA Group na wzrost zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę związaną z 5G wśród przedstawicieli biznesu.

Cyfrowa Polska: Powołała Inicjatywę Szkoła 4.0 na rzecz cyfryzacji edukacji Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje krajową branżę cyfrową, powołał Inicjatywę Szkoła 4.0 – projekt, który ma wesprzeć proces transformacji cyfrowej polskich szkół. Na zaproszenie organizacji, eksperci w dziedzinie edukacji będą pracowali nad rekomendacjami wspomagającymi nauczycieli we właściwym oraz odpowiedzialnym i bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii w procesie edukacji, a także inicjowali działania w tym zakresie.

Siemens, Universal Robots, Zivid: Zaprezentowały rozwiązanie nowej generacji do obsługi zamówień w logistyce wewnętrznej. Ich wspólne rozwiązanie, przeznaczone do obsługi logistyki wewnętrznej i kompletacji zamówień, opiera się na trzech filarach: SIMATIC Robot Pick AI firmy Siemens, wstępnie wyszkolone oprogramowanie wizyjne oparte na głębokim uczeniu, umożliwia robotom wykonywanie zadań wcześniej ograniczonych do obsługi ręcznej. UR20 firmy Universal Robots, dzięki zwiększonemu zasięgowi i kompaktowej konstrukcji, umożliwia automatyzację aplikacji wymagających podnoszenia ciężkich przedmiotów na większe odległości, przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa UR (rozwiązanie działa płynnie w całej rodzinie cobotów UR). Innowacyjna kamera Zivid 2+ M130 jest pierwszym czujnikiem 3D zdolnym do obrazowania wszystkiego, w tym przezroczystych i półprzezroczystych przedmiotów, rozszerzając dostępność i możliwości kompletacji w handlu elektronicznym i aplikacjach do realizacji zamówień.

EZVIZ: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z Empik. W ramach współpracy produkty EZVIZ, takie jak kamery do monitoringu, inteligentne domofony czy roboty odkurzająco-mopujące, są dostępne w wyjątkowych cenach na stronie internetowej Empiku. „W świecie, w którym bezpieczeństwo jest priorytetem, technologia staje się coraz bardziej integralną częścią życia. Współpraca z Empikiem to strategiczny krok, który pozwoli nam poinformować o naszych produktach szersze grono konsumentów i zadbać o ich bezpieczeństwo i komfort” – mówi Ewa Tokarska, managerka ds. marketingu EZVIZ w Polsce.

Ciech: Rozpoczął współpracę z Comarch, dostawcą systemów IT, wybierając platformę Comarch EDI do elektronicznej wymiany dokumentów handlowych.

Warter Aviation: Uruchomił sklep internetowy, który umożliwia zakup paliwa lotniczego on-line z odbiorem i tankowaniem na jednej z 10 lotniczych stacji paliw, które spółka prowadzi w Polsce.

Roborock: Producent inteligentnych robotów sprzątających ogłosił zbliżającą się premierę flagowego produktu – Roborock S8 MaxV Ultra. Robot odkurzająco-mopujący łączy w sobie innowacyjną stację bazową All-in-One RockDock z unikalną technologią szczotki bocznej FlexiArm oraz ulepszoną funkcją mopowania sonicznego.

Źródło: ISBnews