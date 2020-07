Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 27-31 lipca bieżącego roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyfryzacja: Poziom cyfryzacji produkcji w Polsce wynosi 1,9 pkt w skali od 1 do 4 według badań Digi Index 2020 firmy Siemens Polska, podano w komunikacie. Wynik badania jest alarmujący – polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej, zaznaczono. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Spadek rynku reklamowego w Polsce może sięgnąć 7,3% na koniec 2020 roku, jeśli będziemy mieć do czynienia ze skutecznym odmrażaniem gospodarki. Jeśli natomiast na skutek wzrostu zachorowań restrykcje zostaną zaostrzone, wartość rynku reklamowego może spaść nawet o 14%, poinformowała dyrektor generalna Zenith Polska Anna Bartoszewska. Źródło: ISBnews

Edukacja: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) przekazało samorządom ponad 400 mln zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zaznaczył, że resort dokupuje jeszcze 30 tys. tabletów. Źródło: ISBnews

E-płatności: Według danych Visa uzyskanych od agentów rozliczeniowych, liczba terminali płatniczych w Polsce przekroczyła milion. Dynamicznie rosnąca liczba potwierdza, że urządzenia do akceptacji kart płatniczych stają się istotnym elementem prowadzenia biznesu, pozwalając m.in przyspieszyć obsługę. Potwierdzają to badania Visa, z których wynika, że 2 na 3 sprzedawców woli, gdy klienci płacą kartą lub telefonem, gdyż dzięki temu mogą oni obsłużyć ich większą liczbę w godzinach szczytu. Zainteresowanie polskich konsumentów płatnościami zbliżeniowymi w obecnej rzeczywistości potwierdza wzrost udziału transakcji zbliżeniowych Visa w Polsce o ponad 10% r/r (kwiecień 2019 – kwiecień 2020). Źródło: spółka

Telekomunikacja: 83% osób twierdzi, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w dużym stopniu pomogły im w radzeniu sobie ze skutkami pandemii – wynika z najnowszego badania firmy Ericsson. Największe poczucie wsparcia zadeklarowali tzw. millenialsi rozwijający karierę zawodową, ale również rodzice pozostający w domu z dziećmi i seniorzy. 75% respondentów w wieku 60+ twierdzi, że technologie ICT pomogły im zwłaszcza w utrzymywaniu kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Wśród seniorów, 4 na 10 sklasyfikowało rozmowy wideo jako jedną z trzech najważniejszych usług komunikacyjnych. Wraz ze wzrostem użytkowania sieci rosną również oczekiwania użytkowników. Źródło: spółka

Fintech: Sztuczna inteligencja znajduje coraz więcej zastosowań, wykraczających poza obszary swojego oryginalnego przeznaczenia, takie jak identyfikacja czy potwierdzanie tożsamości. Obecnie ma ona silny wpływ na wiele gałęzi gospodarki takich jak informacja i komunikacja, produkcja, usługi czy sektor finansowy. Według szacunków ekspertów, AI ma potencjał do podwojenia wzrostu PKB w krajach rozwiniętych do 2035 r., czy wzrostu produktywności nawet o 40%. Analitycy zwracają uwagę na wpływ sztucznej inteligencji w kontekście wzrostu gospodarczego, który obecnie jest tak znaczny, że część z nich postuluje uznanie jej jako zupełnie nowego czynnika produkcji. „Sztuczna inteligencja dużą wydajność zawdzięcza swojej skuteczności w realizacji powtarzalnych czynności o niskim poziomie skomplikowania. Pracownik zazwyczaj szybko ulega znużeniu przy realizacji mało kreatywnych i nieskomplikowanych czynności. Świetnie tutaj sprawdzą się roboty i komputery, których zastosowanie pozwoli ludziom zająć się bardziej satysfakcjonującymi i rozwijającymi zadaniami. AI może w dużej mierze wspomóc działanie sektora finansowego poprzez udoskonalanie logowania i identyfikacji klienta, upraszczanie procesów, wykrywanie fraudów czy pomoc w ułożeniu spersonalizowanego planu finansowego” – komentuje Marcin Sikora, chief sales officer w Grupie Loando. Źródło: spółka

Centra danych: Na rynku pracy istnieje wciąż pogłębiający się problem z niedoborem specjalistów z dziedziny centrów danych. Według badania Vertiv „Data Center 2025”, przedstawiciele branży zdają sobie sprawę z tego wyzwania i uważają je za jedno z najważniejszych. 20% respondentów za kluczową kwestię uznało trudności w utrzymaniu pracowników, a 40% zgłosiło problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Co czwarta firma w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyła przynajmniej 6 przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów przemysłowych – wynika z badania firmy Fortinet. Wśród najczęstszych rodzajów zagrożeń wymieniane było użycie złośliwego oprogramowania (60%), phishing (43%), ransomware (37%), ataki typu DDoS (27%) oraz wewnętrzne naruszenia bezpieczeństwa informacji (18%). Według 39% ankietowanych atak miał wpływ na fizyczne bezpieczeństwo, co stanowi poważny problem, biorąc pod uwagę charakter pracy i strategiczne znaczenie obiektów przemysłowych. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Premier wskazał kandydaturę Jacka Oko na stanowisko nowego prezesa UKE. Źródło: spółka

Cyberobrona: W ciągu ostatnich pięciu lat wzrosło wykorzystanie i nadużywanie zasobów do celów przestępczych, co dało początek całkiem nowemu rynkowi. Cyberprzestępcy używają do prowadzenia swojej działalności różnych typów podziemnych usług hostingowych i pokrewnych, na przykład hostingu zabezpieczonego przed organami ścigania (tzw. bulletproof hosting), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), serwerów anonimizujących i zabezpieczeń przed atakami typu DDoS. Takie usługi służą do ochrony dostępności, zachowania anonimowości, utrudnienia pracy organom ścigania, zamaskowania lokalizacji fizycznej, podszywania się pod adresy IP, wskazuje Trend Micro. Cyberprzestępczość to bardzo profesjonalna branża, w której segmenty sprzedaży i reklamy wykorzystują sprawdzone oraz legalne techniki i platformy marketingowe. Analitycy znaleźli na przykład reklamę dedykowanych do cyberprzestępczości serwerów, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych i są oferowane w cenie zaledwie 3 USD, przy czym cena ta wzrasta do 6 USD w przypadku opcji z gwarantowaną dostępnością przez 12 godzin. Choć wiele tych usług jest sprzedawanych na podziemnych forach, niektóre są dostępne wyłącznie dla zaproszonych, a inne są jawnie reklamowane i sprzedawane w legalnych mediach społecznościowych i na popularnych platformach komunikacji, takich jak Twitter, VK (WKontakcie) i Telegram, zaznacza Trend Micro. Źródło: spółka

Poczta: Biorąc pod uwagę koszty pracy i siłę nabywczą pieniądza, jesteśmy na szóstym miejscu pod względem wysokości cen usług pocztowych w Europie. Najdrożej jest w Danii, a przed nami figurują jeszcze takie kraje jak: Łotwa, Grecja, Finlandia i Włochy, wynika z raportu Deutsche Post. Raport niemieckiej poczty kalkuluje aktualną cenę standardowego listu krajowego w Polsce na 95 eurocentów. Mimo, że jest to poniżej europejskiej średniej, która wynosi 1,12 euro, daleko nam do takich krajów jak, najtańsze pod tym względem Malta (30 eurocentów) i Cypr (41 eurocentów). Taniej niż w Polsce list wyślemy w dużo bogatszych od nas, Szwajcarii (90 eurocentów), Luksemburgu czy Niemczech (80 eurocentów). „Wzrost cen usług pocztowych w Polsce potwierdza coroczny raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z jego wynikami, polski rynek przesyłek listowych regularnie się kurczy, lecz co ciekawe, jego wartość w 2019 wzrosła o prawie 5%, do poziomu 3,77 mld zł. Niewątpliwie istotny wpływ na to miała modyfikacja cennika usług powszechnych i wzrost opłat za niektóre usługi. Rosnące ceny odczuwają w szczególności nadawcy biznesowi i instytucjonalni, którzy starają się redukować koszty firmowej korespondencji. Na ofertę alternatywną względem Poczty Polskiej coraz częściej decydują się banki, operatorzy telekomunikacyjni, firmy ubezpieczeniowe, ale też jednostki samorządowe” – mówi Janusz Konopka, prezes firmy Speedmail, która jest największym w Polsce alternatywnym operatorem pocztowym. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Prowadzi rozmowy z inwestorami finansowymi w celu utworzenia spółki światłowodowej (FiberCo) i liczy, że powstanie ona w 2021 r., poinformował prezes Jean-Francois Fallacher. Orange Polska podtrzymało prognozę wzrostu rok do roku wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,718 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka. Orange Polska odnotował 52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Duża niepewność jeśli chodzi o poziom przychodów w 2020 (roaming, B2B, sprzęt). Spółka wróciła do rozmów z inwestorami o sprzedaży nieruchomości ale nie liczy na szybki powrót rynku do kondycji sprzed pandemii. Widać zwiększony popyt na szybszy internet stacjonarny co wspierało ARPU. Źródło: ISBnews, Trigon

Asseco Business Solutions: Odnotowało 15,71 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 14,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asseco Business Solutions (Asseco BS) ma backlog na bieżący rok o wartości 207,5 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Szacuje, że osiągnął 16 mln zł jednostkowego zysku netto, przy przychodach na poziomie 23 mln zł w I połowie 2020 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

Huawei: Według danych GfK Polonia miał 35,3% udziału ilościowego w rynku smartwatchy w Polsce w I połowie 2020 wobec 11,2% w tym samym okresie przed rokiem , podał koncern. Wykluczenie Huawei z konkurencji do budowy sieci 5G spowolni rozwój sieci nowej generacji i będzie taki kraj „słono kosztować”, ocenił prezes Orange Polska Jean Francois Fallacher. Podczas szczytu Better World Summit 2020, Catherine Chen, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei podkreśliła, iż organy regulacyjne rynku telekomunikacyjnego wielu krajów i przedstawiciele różnych branż muszą współpracować w celu stawienia czoła wyzwaniom, które są rezultatem pandemii COVID-19. Efektem wspólnych działań ma być przyszłość sprzyjająca inkluzji i zrównoważonemu rozwojowi oraz ożywienie gospodarcze. Huawei największym producentem smartfonów na świecie – w II kw. 2020 roku dostarczył na rynek 55,8 mln urządzeń w porównaniu do Samsunga, który przez trzy miesiące dostarczył 53,7 mln smartfonów na całym świecie. Źródło: ISBnews, „Rz”, spółka

Fumbi: Platforma oferująca możliwość inwestycji w kryptowaluty na bazie algorytmu sztucznej inteligencji, rozpoczęła działalność w Polsce, poinformował założyciel Fumbi Juraj Forgacs. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Magdalena Jurewicz złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu z dniem 31 lipca, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Według wywiadu „Rz” z prezesem – mocny kwartał w światłowodach, nowy inwestor w FiberCo ma pomóc w sfinansowaniu dalszej budowy sieci; współpraca z T-Mobile w kwestii infrastruktury mobilnej jest oceniana bardzo dobrze; priorytetem stworzenie spółki światłowodowej a nie wieżowej. Spółka nie chce poprzestać na 5 mln gospodarstw w zasięgu. Inwestor poszukiwany jako partner miałby najprawdopodobniej objąć mniejszościowy pakiet i zapewnić współfinansowanie dalszej budowy sieci. Finalizacja umowy z inwestorem w FiberCo będzie miała miejsce zapewne po zmianie na stanowisku prezesa. Aukcja częstotliwości 3,6GHz może zacząć się nawet w przyszłym roku biorąc pod uwagę że najpierw musi zostać wybrany nowy prezes UKE, a do wyjaśnienia jest sprawa warunków bezpieczeństwa sieci. Drugi kwartał był bardzo dobry jeśli chodzi o popyt na usługę światłowodową. Spółka podtrzymuje cel wzrostu rentowności w tym roku, mimo spadku oczekiwanego spadku przychodów. Wzrost w ICT spowolnił za sprawą kryzysu, ale spółka oczekuje ponownego przyspieszenie (popyt na bardziej zaawansowane usługi IT). W Polsce nie widać dla spółki możliwości realizacji dużych przejęć. Źródło: „Rz”, spółka, Trigon

Comp: M/platform obecna w 10 tys. sklepów co odpowiada 35% obrotów handlu tradycyjnego w Polsce. Cel na najbliższe 4 kwartały to podwojenie liczby sklepów w programie. Źródło: Trigon

No Fluff Jobs: Polski portal ogłoszeń o pracy w IT w 2019 roku otworzył swój oddział w Budapeszcie. W lipcu firma zaczęła ekspansję na kolejny kraj -Czechy. No Fluff Jobs był pierwszym portalem z ogłoszeniami o pracę dla branży IT w Polsce, który w każdym ogłoszeniu publikuje widełki wynagrodzeń. Do tej pory jest jedynym, w którym nie ma ani jednego ogłoszenia bez widełek. „O transparentność w branży IT walczymy od 6 lat. Wiemy, że największe benefity z publikacji wynagrodzeń przez pracodawców to budowanie wiarygodności i zaufania do firmy. Bycie transparentnym po prostu się opłaca. W 85% przypadków opinia na temat pracodawcy ma wpływ na decyzję potencjalnego pracownika. 65% osób poszukujących pracy aplikuje w pierwszej kolejności do firm, które publikują widełki płacowe w ogłoszeniach. Wiemy, że rynek czeski jest na to gotowy. Wejście na ten rynek to kolejny krok w rozwoju No Fluff Jobs i szerzeniu idei transparentnej rekrutacji w branży IT w Europie” – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. Źródło: spółka

Netia: Przeznaczy 79 mln zł na inwestycję w data center pod Warszawą. Zarząd Netii wyraził zgodę na zakup od Laris Technologies 54,6% udziału w nieruchomości o obszarze 0,86 ha oraz 19,3% udziałów w nieruchomościach o powierzchni 0,14 ha w Jawczycach, w gminie Ożarów Mazowiecki za kwotę nie większą niż 21,05 mln zł oraz zlecenie realizacji inwestycji data center do 31 marca 2021 za kwotę 57,65 mln zł. Źródło: Trigon

Synerise: Podczas 42 konferencji skupiającej specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji i przetwarzania danych – International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, odbywającej się w Xi’an w Chinach, zespół Jacka Dąbrowskiego z Synerise, zwyciężył w dorocznym konkursie organizowanym przez firmę i instytut badawczy Rakuten. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Nexera: Obok budowy sieci światłowodowej, planuje również nabywanie i konsolidację istniejącej infrastruktury, poinformował prezes Nexery Jacek Wiśniewski. Spółka realizuje obecnie pierwszą akwizycję nabywając infrastrukturę światłowodową firmy Uninet. Źródło: ISBnews

Sylen Studio: Niezależne studio gamingowe, zakończyło prywatną emisję akcji pozyskując 2,5 mln zł, które przeznaczy na rozwój gry „Komornik”, podała spółka. W emisji wzięło udział 49 inwestorów, a pozyskane środki stanowią 7,6% obecnego kapitału zakładowego spółki. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Przydzielił wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie pozyskując 2,5 mln zł, podała spółka. Debiut na NewConnect firma planuje na przełomie III i IV kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Grow Uperion: Zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl pozyskując w ramach II transzy środki o wartości 0,5 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 1 mln zł. W 2021 roku Grow Uperion chce zadebiutować na NewConnect. Źródło: ISBnews

Ovid Works: Zadebiutował na rynku NewConnect w piątek. Źródło: ISBnews

Arts Alliance: Podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym, działającym również w branży gier internetowych, określającą warunki udzielenia spółce finansowania w drodze objęcia 500 000 akcji serii D, podała spółka. Źródło: ISBnews

Revolut: Pozyskał dodatkowe finansowanie w wysokości 80 mln USD od TSG Consumer Partners, podała spółka. Tym samym Revolut zamknął rundę finansowania serii D na poziomie 580 mln USD. Dodatkowe środki spółka wykorzysta na przyspieszenie rozwoju działalności bankowej w Europie – w tym oferty depozytowej i usług kredytowych, podał Revolut. Źródło: ISBnews

Click&Boat: Lider internetowego czarteru łodzi w Polsce i Europie, przejmuje Nautal, swojego największego konkurenta na rynku europejskim, podała spółka. Po przejęciu Grupa Click&Boat celuje w 100 mln euro zysku w 2021 r., w porównaniu do 50 mln euro osiągniętych w 2019 r., podano także. Źródło: ISBnews

IMS: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 554 954,3 zł, czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. Źródło: ISBnews

OEX: Akcjonariusze zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 17,5 mln zł, tj. 2,32 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia.

Pyramid Games: „Zespół budowaliśmy od 2010 roku, razem rozwijamy tę firmę jako nasze wymarzone miejsce pracy, gdzie możemy realizować swoje pasje. Spółka stawia w swojej strategii na dywersyfikację tworzonych projektów: od gier mobilnych, przez gry symulacyjne, strategiczne, po gry wysokobudżetowe i realizacje autorskich technologii oraz zleceń. W przypadku gier PC stawiamy na model Early Access, który prawidłowo prowadzony umożliwia długotrwałą sprzedaż i rozwój gry wspólnie ze społecznością graczy. Jest to nowy model biznesowy: „Game Development as a Service” dzięki któremu gracze śledzą każdą kolejną aktualizację gry niczym serial TV” – powiedział Jacek Wyszyński, prezes Pyramid Games. Spółka liczy na debiut na NewConnect jeszcze w wakacje. Emisje zakończyły się jednak na początku bieżącego roku pozyskaniem 3 mln zł i w najbliższym czasie nie są planowane kolejne. Źródło: spółka

Ailleron: Popisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Hoteliga International. W wyniku transakcji Ailleron wygeneruje w okresie III kwartału jednorazową stratę księgową na poziomie 2,7mln zł. Ailleron posiadał w Hoteliga udziały stanowiące 51% kapitału zakładowego, nabyte w październiku 2017 roku. Źródło: spółka

CD Projekt: Akcjonariusze zdecydowali o ustanowieniu programu motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Program ma obejmować 4 mln akcji opartych na warrantach subskrypcyjnych uprawniających do ich objęcia. WZA nie przegłosowało Uchwały nr. 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych bez prawa poboru, niezbędnych do realizacji programu. Jak poinformował prezes Adam Kiciński, spółka będzie dążyła do tego, by uchwała w sprawie emisji warrantów była głosowana w przyszłości po raz kolejny, w „usprawnionej” formie, tak by przekonać akcjonariuszy do jej podjęcia. CD Projekt rozpoczyna skup do 516 700 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 500 zł za jedną akcję. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi do 250 mln zł, podała spółka. Celem nabycia akcji własnych jest zaoferowanie ich nabycia osobom uprawnionym w ramach realizacji uprawnień przyznanych w ramach programu motywacyjnego. Źródło: ISBnews, spółka, Trigon

Ultimate Games: Demolish Games pozyska od inwestorów 1,75 mln zł (250 tys. akcji po 7 zł/akcja), a ULG dokona zbycia części posiadanych akcji w Demolish Games tj. maksymalnie do 200 tys. szt. akcji, po cenie równej cenie emisyjnej za 1,4 mln zł (udział ULG nie spadnie poniżej 66%). Console Way pozyska od podmiotów trzecich łączną kwotę od 1 do 1,5 mln zł na dalszy rozwój. Spółka nie wyklucza sprzedaży części posiadanych udziałów (udział ULG nie spadnie poniżej 55%). Źródło: spółka, Trigon

EIP: Wzmocnienie pozycji EIP na polskim i europejskim rynku oraz koncentracja kompetencji dwóch zespołów w zakresie Microsoft Dynamics 365 Business Central – to główne cele akwizycji spółki Dynamics Development Center Sp. z o.o. i włączenia jej do struktur EIP. Źródło: spółka

Huuuge Games: Przejął studio Double Star, założone przez fińskich pionierów branży gier mobilnych – Tuomasa Erikoinena i Petri Räsänena. Źródło: spółka

Plum Research: Fundusz Montis Capital wraz z Weston Investment Management zainwestowali łącznie 10 mln zł w startup z portfolio Tar Heel Capital Pathfinder oferujący analizy danych o oglądalności produkcji filmowych i telewizyjnych. Źródło: spółka

Gaming Factory: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do GPW żądania zawieszenia obrotu akcjami i PDA spółki, poinformowała Komisja. W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazuje, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r., podała spółka w specjalnym oświadczeniu. Mając na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r., podano także. Źródło: ISBnews

QubicGames: Zawiązał nową spółkę Untold Tales. Będzie ona prowadziła działalność wydawniczą w zakresie gier wideo na komputery PC/Mac oraz konsole, w tym konsole nowych generacji. Pierwszymi projektami wydawniczymi Untold Tales będą gry The Hong Kong Massacre oraz Beautiful Desolation, z których pierwsza będzie miała swoją premierę na konsolę Nintendo Switch jeszcze w tym roku, a druga zostanie wydana na konsole Nintendo Switch i Sony PS4 na początku 2021 roku. Kapitał zakładowy Untold Tales wynosi 1 mln zł i został objęty w 100% przez QubicGames. Źródło: spółka

OVHcolud: Przejął firmę OpenIO przez największego europejskiego dostawcę usług chmurowych. OpenIO zasłynął z nowatorskiego podejścia do zagadnienia przechowywania i przetwarzania danych, m.in. projektem nowej generacji rozwiązań typu Object Storage – kompatybilnych z S3-API – najlepiej dostosowanych do potrzeb Big Data i zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

11 bit studios: Globalna data premiery dodatku „On The Edge” do gry „Frostpunk” w wersji na komputery PC została ustalona na 20 sierpnia 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa Santander: W ramach programu Santander Universidades oraz IE Foundation przyznają 100 stypendiów (Santander Tech Revolution in Finance – IE University Scholarships) absolwentom i studentom ostatnich dwóch lat na kierunkach obejmujących nauki ścisłe m.in. technologię, inżynierię i matematykę, poinformował Santander Bank Polska. Wnioski o stypendia można składać do 23 września br. Źródło: ISBnews

Comarch, Saudia: Polska spółka i narodowy przewoźnik lotniczy Królestwa Arabii Saudyjskiej, członek sojuszu SkyTeam, podpisały 10-letni kontrakt na wdrożenie systemu zarządzania lojalnością – Comarch Loyalty Management (CLM), podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO Ubezpieczenia: Klienci spółki należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, mogą zdalnie potwierdzać tożsamość z wykorzystaniem usługi mojeID, podał KIR, dostarczający tę usługę. mojeID będzie wspierać klientów PKO Ubezpieczenia w procesie zgłaszania szkody, eliminując konieczność osobistego kontaktu. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Ogłosił wyniki naboru do programu RBL_START. W wyzwaniu „More than a banking app” wezmą udział trzy startupy: Open Chechkout, ViaFinTech oraz Telemedico, podał bank. To one wraz z zespołem ekspertów banku będą pracować nad rozwojem oferty dla klientów w ramach aplikacji Alior Mobile. Celem banku jest wyjście poza standardowe usługi oferowane dotychczas przez bankowość mobilną. Źródło: ISBnews

Grupa BPS: Klienci 169 banków spółdzielczych zrzeszonych oraz 4 banków współpracujących mogą korzystać z usługi mojeID, podały KIR i Grupa BPS we wspólnym komunikacie. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: ‚The Wizards – Dark Times’ – najnowsza część serii ‚The Wizards’ zwróciła wszystkie koszty produkcji w niespełna dwa miesiące od premiery, podała spółka. Tytuł zadebiutował na platformach Steam, Oculus Store oraz Viveport 4 czerwca. Jednocześnie Carbon Studio poinformowało o przekroczeniu liczby 150 tys. sprzedanych kopii wszystkich gier z serii ‚The Wizards’. Źródło: ISBnews

COIG: Oferta spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia „Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów” w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Umożliwi opłaty za przejazdy autostradą za pomocą usługi Autopay – w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay Banku Pekao, podał bank. Źródło: ISBnews

DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie na realizację projektu testowego wspólnie z integratorem systemów w USA, podała spółka. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji tymczasowej w celu wsparcia projektu z jedną z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19. Źródło: ISBnews

Uber: Po wprowadzeniu dodatkowych środków ostrożności w celu walki z pandemią koronawirusa, Uber przypomina, że podróże powinny być bezpieczne pod wieloma względami i przedstawia kolejną funkcję bezpieczeństwa. Już od tego tygodnia użytkownicy aplikacji dostaną możliwość dodatkowego zabezpieczenia swojego przejazdu 4-cyfrowym kodem PIN, który będzie musiał być zweryfikowany każdorazowo przez kierowcę przed rozpoczęciem przejazdu. Źródło: spółka

Nokia: Została wybrana przez Taiwan Mobile na jedynego dostawcę rozwiązań 5G. Podpisano trzyletnią umowę o łącznej wartości 400 mln euro. Wstępna faza umowy, obejmująca 5G RAN, 5g Core i 5G IMS, rozpoczęła się w czerwcu wraz z wdrożeniem sieci 5G w technologii non-standalone. Cała współpraca zakłada natomiast pełną migrację Taiwan Mobile do architektury 5G standalone w ciągu trzech lat. Nokia ogłosiła ogólnoświatową dostępność komercyjnych rozwiązań, dedykowanych do budowy bezprzewodowych, prywatnych sieci 5G w standardzie standalone (5G SA) klasy przemysłowej. To ważny krok w kierunku wykorzystania sieci nowej generacji dla potrzeb nawet najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle i produkcji. Źródło: spółka, ISBtech

Polpharma: Realizuje cyfrową zmianę, która dotyczy każdego pracownika. Cel jest jeden – zwiększenie efektywności biznesowej firmy, a przede wszystkim ułatwienie codziennych zadań poszczególnych osób. Zastosowanie technologii w fabrykach Polpharmy to efekt pracy techników, inżynierów oraz ekspertów w dziedzinie farmacji, którzy wspierani są technologią oraz rozwiązaniami cyfrowymi z platformy Microsoft Azure. Źródło: spółka

Google: Tegoroczna edycja Indie Games Festival – konkursu organizowanego przez Google Play dla niezależnych twórców gier – dobiegła końca. Wielkim zwycięzcą konkursu są polskie studia deweloperskie – z trzech nagrodzonych tytułów aż dwa zostały przygotowane przez twórców z Polski. Oto zwycięskie gry Indie Games Festival 2020 w Europie: Cookies Must Die, studio Rebel Twins (Polska); inbento, studio Afterburn (Polska); The White Door, studio Second Maze (Holandia). Źródło: ISBtech

Mastercard: Ogłosił rozszerzenie swojego kryptowalutowego programu partnerskiego, tak aby usprawnić proces wydawania bezpiecznych, zgodnych z przepisami kart płatniczych. Uruchomiona za pośrednictwem programu Accelerate Mastercard, platforma kryptowalut Wirex jest pierwszym partnerem programu, choć spółka globalnie ogłosiła chęć nawiązania współpracy z nowymi partnerami z tego obszaru. Jednocześnie potwierdza, że nie będzie emitowała własnej kryptowaluty. Wydawane karty płatnicze – pod marką Mastercard pozwolą konsumentom płacić kryptowalutami w sklepach, punktach usługowych, czy innych miejscach akceptujących płatności kartą. Źródło: spółka

Avaya: Uruchomiła program konsultacyjny, który ma pomóc przedsiębiorstwom powrócić do normalnej działalności i zaplanować rozwój w warunkach „nowej normalności”. Program pozwala ocenić działania podjęte w okresie epidemii i ich skuteczność. Dzięki temu firmy będą mogły ustalić, jak najlepiej wykorzystać dotychczas poniesione nakłady, określić potrzebne im nowe funkcjonalności oraz zaplanować inwestycje w najważniejsze obszary infrastruktury. Źródło: spółka

ECC Games: Przygotował ulepszoną wersją fizyki dla swojej flagowej produkcji DRIFT21. Gra zadebiutowała na platformie Steam w maju br. w formule wczesnego dostępu (early access). Spółka, wsłuchując się w oczekiwania i komentarze społeczności graczy, zdecydowała o przygotowaniu nowych rozwiązań w zakresie udoskonalenia modelu i mechaniki jazdy. Działania te mają na celu podniesienie realizmu driftu. Implementacja kolejnych aktualizacji nastąpi po zakończeniu fazy testowej nowej wersji fizyki. Źródło: spółka

Banqware: Już na 18 europejskich rynkach może działać polsko-belgijska platforma otwartej bankowości. Decyzją KNF lista krajów, w których działa spółka działająca pod marką banqUP, została znacząco powiększona. Daje to banqUP dostęp do API banków w kolejnych krajach. Źródło: spółka

realme: Z okazji letniej wyprzedaży, realme obniżyło ceny ulubionych modeli swoich produktów. Promocyjne smartfony, w tym flagowce, i akcesoria, takie jak realme Watch czy realme Band są dostępne większości największych sieciach sprzedaży i cieszą się coraz większą popularnością. Podczas Tygodnia Smartfonów zorganizowanego przez x-kom.pl, modele realme 5i i realme 6 wyprzedały się już pierwszego dnia. W ofercie znalazły się 3 modele telefonów, każdy w dwóch wariantach zróżnicowanych pod kątem specyfikacji i dwóch wersjach kolorystycznych. Źródło: spółka

SkyCash: Uruchomił możliwość płatności automatycznych na autostradzie A4 Katowice – Kraków w aplikacji SkyCash, jak również dedykowaną promocję dla nowych użytkowników, dzięki której przejazd A4 może być jeszcze tańszy. Źródło: spółka

InteliWise: Podpisał kolejną umowę w ramach obsługi Tarczy antykryzysowej – tym razem na 5 nadchodzących miesięcy, w ramach której wykorzystane zostaną narzędzia automatyzacji obsługi klienta oraz outsourcing konsultantów. Źródło: spółka

TopLevelTennis: Wolfgang Thiem, ojciec, trener i manager Dominika Thiema – trzeciego tenisisty świata wg rankingu ATP – odwiedził Warszawę, aby nagrać odcinki do swojego kursu online. Źródło: spółka



Logitech: Marka Logitech G zaprezentowała bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO X LIGHTSPEED. Ten nowy headset z linii PRO wprowadza technologię bezprzewodową LIGHTSPEED do wielokrotnie nagradzanego produktu, który został zbudowany zgodnie z wymaganiami światowej elity esportowców. Źródło: spółka

Deloitte: Firma analityczno-badawcza Gartner, w swoim raporcie „Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide”, uznała Deloitte za światowego lidera wśród dostawców tej platformy. Znaczący potencjał Deloitte w kluczowych obszarach bezpośrednio powiązanych z SAP doceniła także niezależna firma analityczna Forrester. Uzyskane oceny potwierdzają wysokie technologiczne i organizacyjne kompetencje Deloitte we wszystkich fazach implementacji pakietów ERP – od strategii, przez wdrożenie, aż po utrzymanie. Źródło: spółka

Sony: Zapowiedziało wprowadzenie do oferty profesjonalnego projektora SXRD o natywnej rozdzielczości 4K. Projektor VPL-GTZ380 charakteryzuje się jasnością 10 000 lumenów oraz kontrastem 16 000:1 dzięki czemu świetnie sprawdzi się w rozrywce, biurach jak również przy symulacjach. Źródło: spółka

OPPO: We współpracy z Play, przygotował pakiet wakacyjnych promocji. Już od dziś konsumenci decydujący się na ofertę Play L & Homebox 5G z dopłatą 40 zł otrzymają dobrze przyjęty model OPPO A91 za 1 zł. Ponadto do smartfonów OPPO A31 i OPPO A52 klienci dostaną w prezencie świetne słuchawki OPPO Enco W31 o wartości 399 zł. Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów. Źródło: spółka

United Label: Röki, pierwsza gra platformy wydawniczej, miała swoją premierę. Gra zebrała bardzo dobre recenzje branżowych ekspertów oraz graczy. Mimo zaledwie kilku dni od premiery, spółka jest zadowolona z jej przebiegu, widoczności gry w serwisie Steam oraz zainteresowania graczy i mediów. Źródło: spółka

The Dust: Try Evidence przedstawiło „Raport Silent Reviews” dotyczący produkcji „Together”. Według testujących grę jej najmocniejsze strony to oprawa graficzna, tryb kooperacji i progres. Po wprowadzeniu zmian, wynikających z sugestii i komentarzy zawartych w raporcie The Dust zamierza wydać „Together” jeszcze w tym roku. Źródło: spółka

Canal+: „Premiery CANAL+” dostępne są teraz w aplikacji na Android, iOS oraz Android TV. Źródło: spółka

SoftBlue: Zakończyła projekt techniczny dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedmiotem projektu było wytworzenie i wdrożenie unikatowego na skalę europejską oprogramowania systemowego ,”Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Wartość umowy opiewa na ponad 2 mln zł. Spółka obecnie jest w procesie budowania dwóch nowoczesnych Centrów B+R, w tym własnego, który dedykowany będzie optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Rozpoczęcie prac nad obiektem rozpocznie się jeszcze w tym roku. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Skierował do fazy soft launch esportową wersję swojej autorskiej zręcznościowej gry w stylu endless runner – Touchdown Hero. Polskie studio opracuje również e-sportowe wersje Solitaire oraz nowy tytuł, pod nazwą Golf Hero. Źródło: spółka

Bloober Team: Zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”. Całkowita wartość projektu wynosi 404,2 tys. zł brutto, a maksymalna wartość dofinansowania to 200 tys. zł. Źródło: Trigon

CI Games: Negocjuje umowę współwydawniczą LOFT2 z dużym globalnym podmiotem zajmującym się dystrybucją gier. Partner jest zainteresowany inwestycją na poziomie przekraczającym 50 mln zł w produkcję gry oraz jej współwydanie. CI Games podpisał z austriacką firmą Koch Media umowę na dystrybucję gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w większości europejskich krajów, podała spółka. Źródło: Trigon, ISBnews

Games Operators: Zawarł umowę na wykonanie i wydanie gry Aquascaping w wersji na PC. Źródło: Trigon

SimFabric: Wydłużył okres negocjacji do 31.08 umowy wydawniczej z podmiotem z branży gier. Celem prowadzonych negocjacji jest ustalenie zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Źródło: Trigon

Allegro: Wprowadza Allegro Pay, usługę która jest uzupełnieniem dotychczasowych metod płatności dostępnych na platformie, podała spółka. W ramach usługi Allegro Pay klient ma do wykorzystania środki, którymi może płacić za zakupy w dowolnym momencie, wybierając dogodną opcję spłaty – również w ratach. Z nowej metody płatności mogą już korzystać pierwsi klienci a w ciągu najbliższych kilku miesięcy dostęp do Allegro Pay będzie systematycznie rozszerzany. Źródło: ISBnews

UberEats: Wprowadza nowe narzędzia, by pomóc lepiej rozwijać usługi i poznać oczekiwania klientów. Trendy sprzedażowe dostępne w ramach Menadżera Restauracji na platformie Uber Eats, umożliwiają bieżący wgląd w wielkości zamówień i realizację dziennych celów przez restauracje. Uber Eats oferuje swoim partnerom także narzędzia, by mogli na bieżąco monitorować oraz odpowiadać na komentarze i informacje zwrotne od klientów. Z kolei dzięki usłudze Insights Dashboard zarządzający restauracją będą mogli obserwować, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcje z ich witryną na platformie Uber Eats. Małgorzata Michalik, Lead Account Manager Uber Eats Polska, wskazuje że ostatnie kilka miesięcy znacząco zmieniło życie, a szczególnie dotyczy to właścicieli restauracji. „Uber Eats angażuje się we wsparcie swoich partnerów oraz rozwój platformy, aby mogli pozyskiwać nowych klientów i utrzymać dochodowość swojego lokalu w wyjątkowych czasach. W tym celu w ręce menedżerów oddajemy narzędzia, dzięki którym mogą na bieżąco monitorować zachowania klientów, a także budować trwałe relacje oraz szybciej reagować na ich potrzeby” – zaznacza Michalik. Źródło: spółka

Grupa Żywiec: W 2019 roku poszerzyła swoje portfolio o browary Namysłów oraz Braniewo. W ramach wdrożenia, przeprowadzonego przez Gavdi, polegającego na standaryzacji wewnętrznych procesów, pracownicy browaru w Namysłowie po przejściu do Grupy Żywiec oraz pracownicy browaru w Braniewie w ramach nowej spółki, dołączyli do elektronicznego systemu zarządzania kadrami i płacami Grupy Żywiec, który oparty jest na rozwiązaniu SAP HCM i autorskich produktach Gavdi. Źródło: spółka

Infobip: Wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i rosnącym udziałem urządzeń mobilnych, pilną kwestią staje się odpowiednie zabezpieczenie transakcji online dla aplikacji i witryn mobilnych. Infobip kończy prace nad Mobile Identity – autorskim rozwiązaniem tej kwestii.Źródło: spółka

Vertiv: Zaprezentował nowe możliwości swojego programu partnerskiego, a także rozszerzył portfolio produktów wspierających infrastrukturę brzegową. Do oferty trafiły zasilacze awaryjne (UPS), jednostki dystrybucji zasilania do montażu w szafach rack (rPDU) i systemy chłodzenia, a także specjalistyczne oprogramowanie i usługi przeznaczone dla partnerów i klientów. Nowy pakiet narzędzi został zaprojektowany tak, aby pomóc partnerom zdobywać wiedzę, rozwijać kluczowe umiejętności, zwiększać przychody oraz wyróżniać się na konkurencyjnych rynkach. Źródło: spółka

Agora: Od soboty „Gazeta Wyborcza” w weekendy będzie wydawać największy na polskim rynku pakiet magazynów – poza newsową częścią dziennika czytelnicy otrzymają nowy magazyn opinii „Wolna sobota”, tygodnik dla kobiet „Wysokie Obcasy” oraz magazyn „Ale Historia”, który dotychczas ukazywał się co poniedziałek. Nowością będzie też „Ekonomia+”, czyli magazyn, który poszerzy ofertę „Wyborczej” w poniedziałki. Źródło: spółka

Samsung: Kupując telewizor Samsung QLED 8K i smartfon Galaxy S20+ 4G 128 GB można teraz zyskać minimum 4 tys. zł rabatu. Oba urządzenia charakteryzują się świetną jakością obrazu, a połączenie ich technologii pozwala idealne wykorzystać potencjał rozdzielczości 8K. Źródło: spółka

Huawei: Przygotowuje start nowej kampanii marketingowej Huawei Together 2020, ambasadorach marki, którzy biorą udział w kampanii, atrakcyjnej ofercie serwisowej oraz premierze głośnika Huawei Sound X. W ramach kampanii Huawei Together 20202, użytkownicy produktów marki będą mogli do końca sierpnia skorzystać z atrakcyjnej oferty serwisowej, która przewiduje opłatę 25 zł za montaż folii ochronnej na ekran lub tylną obudowę smartfona, a także możliwość wymiany ekranu i płyty głównej wybranych smartfonów i tabletów z nawet 40% zniżką. Huawei wprowadza do sprzedaży inteligentny głośnik Huawei Sound X, który jest owocem współpracy Huawei z firmą Devialet, jednym z najbardziej cenionych na świecie producentów sprzętu audio. W przedsprzedaży, między 30 lipca a 16 sierpnia, Sound X będzie dostępny w rekomendowanej cenie 1399 zł i z prezentem – bezpłatnym 6-mies. dostępem do aplikacji TIDAL HiFi. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews