Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 20-24 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Zarządzanie danymi: Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących udostępniania danych i wyznaczenia odpowiednich organów, odpowiedzialnych za zarządzanie danymi przekazywanymi w celach non-profit, podała Komisja.

Platformy cyfrowe: Komisja Europejska wezwała Polskę do wywiązania się z obowiązku współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości podatkowej dochodów realizowanych za pośrednictwem platform cyfrowych, wzywając do usunięcia uchybienia w tej sprawie, podała Komisja.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w kwietniu br. z 8,1% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 14,2% w ujęciu miesięcznym.

Zero rating: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu „zero rating”, polegającym na stosowaniu zerowej ceny za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji i niewliczanie tych danych do limitów obowiązujących w usłudze dostępu do internetu, podał Urząd.

AI: W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad wdrożeniem aktu sztucznej inteligencji i powołaniem Komisji Nadzoru Sztucznej Inteligencji, która miałaby badać, czy systemy AI są certyfikowane, analizować, skąd pochodzą dane i jak system funkcjonuje, poinformował wiceminister w tym resorcie Dariusz Standerski. Intencją resortu jest, by taka Komisja powstała na początku 2026 r.

Kina: Kina stałe w Polsce miały 49,7 mln widzów w 2023 r., co oznacza wzrost o 20,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejrzeli oni 2,1 mln seansów.

Białe plamy: W ostatnich 20 latach Unia Europejska przekazała Polsce 5,6 mld zł, abyśmy udostępnili obywatelom szybki internet i tym samym zlikwidowali tzw. „białe plamy”, czyli adresy, które nie mają do niego dostępu, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki temu, że UE inwestuje w rozwój sieci internetowej, możemy ułatwić obywatelom dostęp do informacji i usług online. Rozwijamy także gospodarczo i ‍społecznie regiony, które wciąż pokrywają białe plamy, podkreślił resort.

E-commerce: Jak wynika z danych OLX, stale rośnie popularność elektroniki z drugiej ręki. To efekt kilku przenikających się czynników – rosnących cen nowego sprzętu, ograniczonych wydatków konsumentów oraz wzrostu świadomości ekologicznej. Dodatkowo w ostatnich tygodniach sprzedaż napędza trwający sezon komunijny. Z danych serwisu wynika, że coraz więcej firm dostrzega w tym trendzie potencjał biznesowy.

Cyberbezpieczeństwo: 44% ataków ransomware było wymierzonych w firmy przemysłowe, jak podaje opracowany przez Fortinet Global Threat Landscape Report 2H 2023. Inne wnioski z raportu to m.in.: w analizowanym okresie przestępcy wystawili na sprzedaż dane ponad 850 tys. kart płatniczych; prawie każda firma (98%) wykryła luki, które istnieją od co najmniej pięciu lat; ataki ransomware stają się coraz bardziej ukierunkowane, głównie na podmioty produkcyjne, z branży energetycznej, ochrony zdrowia i transportowe. Derek Manky, Chief Security Strategist and Global VP Threat Intelligence, FortiGuard Labs „Opracowany przez FortiGuard Labs dokument Global Threat Landscape Report 2H 2023 przedstawia szybkie tempo wykorzystywania przez cyberprzestępców świeżo ujawnionych luk w zabezpieczeniach. W tej sytuacji zarówno dostawcy cyfrowych rozwiązań, jak i ich klienci, mają do odegrania pewną rolę. Producenci powinni prowadzić solidną kontrolę bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia produktu oraz podjąć wysiłek zapewniania odpowiedzialnej, radykalnej przejrzystości w ujawnianiu podatności. Biorąc pod uwagę, że NIST informuje o obecności ponad 26.447 podatności w rozwiązaniach ponad 2000 dostawców w 2023 r., niezwykle ważne jest, aby również klienci utrzymywali ścisły reżim łatania luk w celu zmniejszenia ryzyka ich wykorzystania.

Centra danych: Dynamikę wzrostu rynku centrów danych w Polsce szacuje się na 13% rocznie. Podobnie jak w Europie Zachodniej, stanie się on atrakcyjnym celem inwestycyjnym. W najbliższych latach można spodziewać coraz większej liczby transakcji konsolidacyjnych, tworzenia spółek joint venture dedykowanych wielkoskalowym projektom oraz outsourcingu usług związanych z zarządzaniem i sprzedażą mocy, wskazuje DLA Piper.

AI: Co trzecia ankietowana osoba dostrzega wpływ AI, szczególnie w mediach społecznościowych, jednak w wielu kwestiach wciąż nie wiemy, jak ocenić znaczenie technologii w codziennym życiu, wynika z badania „Finanse w czasach niepewności” zrealizowanego przez Autopay. Spada odsetek osób deklarujących, że chętnie skorzysta z nowych rozwiązań technologicznych. Rośnie systematycznie grupa uważająca zmiany technologiczne za zagrożenie dla ludzi, tak uważa dziś już co trzecia badana osoba.

AI: Jedna na pięć osób zatrudnionych w Europie boi się, że sztuczna inteligencja może zastąpić ją w większości zawodowych zadań, wynika z badań SD Worx przeprowadzonych w 18 krajach, w tym w Polsce. Co trzecia europejska firma zainwestowała w AI w miejscu pracy. Dotyczy to w szczególności Polski (42%), Rumunii (40%) i Włoch (36%). Firmy w Finlandii (25%) wydają się przypisywać sztucznej inteligencji mniejsze znaczenie. 29% z nich spodziewa się, że AI sprawi, że niektóre stanowiska pracy i specjalizacje staną się zbędne.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Nie wyklucza, że może podnieść szacunek dynamiki rynku reklamy w bieżącym roku, wynika ze słów prezesa Bartosza Hojki.

Agora: Spodziewa się utrzymania poziomu frekwencji w kinach na poziomie ubiegłorocznym w 2024 roku, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Agora: Ocenia, że cel osiągnięcia przez Radio Zet pozycji lidera rynku radiowego jest póki co realizowany „powyżej oczekiwań”, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Agora: Spodziewa się utrzymania trendu wzrostu wpływów ze sprzedaży subskrypcji Wyborcza.pl w całym 2024 r., a także ciągu dalszego negatywnych trendów w zakresie spadku sprzedaży egzemplarzowej dzienników w formie drukowanej, podała spółka.

Agora: Prognozuje, że wartość rynku reklamy wzrośnie o 5-7% r/r w 2024 r., przy czym przewiduje, że wartość rynku reklamowego wzrośnie w całym roku bliżej górnej granicy wskazanego przedziału, podała spółka. Agora skorygowała też oczekiwaną dynamikę dla rynku reklamy zewnętrznej do 10-15% w 2024 roku wobec wcześniejszych szacunków wzrostu o 4-7%.

Agora: Odnotowała 0,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 32,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk ogółem wyniósł w I kw. br. 3,8 mln zł wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media: Odnotowały 1,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wielton: Przywrócił podstawową sprawność operacyjną systemów produkcyjnych oraz trwa przywracanie sprawności systemów wspomagających działalność komercyjną i sferę obejmującą obsługę finansową spółek Wielton SA i Fruehauf SAS po ataku hakerskim, podał Wielton.

Woodpecker.co: Pracuje nad podtrzymaniem pozytywnych tendencji w miesięcznych przychodach powtarzalnych (MRR), poinformowała członek zarządu Woodpecker.co Małgorzata Sikora.

Grupa Polsat Plus: Podtrzymuje oczekiwanie niskiego, jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy TV do końca roku, poinformował prezes Polsat TV Piotr Żak.

Grupa Polsat Plus: Finalizuje budowę pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o „zielony wodór”, poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Grupa Polsat Plus: Podtrzymuje szacunek, według którego segment „zielona energia” będzie kontrybuował inkrementalnie do EBITDA grupy na poziomie 500-600 mln zł w roku 2026, poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Grupa Polsat Plus: Pozostaje capex light w segmencie TMT, nawet pomimo inwestycji Netii. Z kolei capex rozwojowy w zielonej energii wyraźnie wzrośnie w II półroczu po rozpoczęciu dużej inwestycji w farmę wiatrową Drzeżewo, poinformowała CFO grupy Katarzyna Ostap-Tomann.

InPost: Fitch Ratings podwyższył perspektywę długoterminowych ratingów podmiotu (IDR) dla InPostu w walucie obcej i lokalnej do pozytywnej ze stabilnej i potwierdził ratingi IDR na poziomie BB, podała agencja.

Grupa Polsat Plus: Prowadzi „intensywne projektowanie” kompleksu mieszkalno-biurowo-handlowego Port Praski w Warszawie, poinformował wiceprezes grupy Maciej Stec.

Allegro: Spodziewa się obniżenia dźwigni finansowej do poziomu 1x w ciągu kilku kolejnych kwartałów, poinformował CFO Allegro Jon Eastick. W I kw. 2024 r. silny wzrost rentowności i efekt wprowadzenia pobierania prowizji od sprzedających u źródła poprawiły pozycję gotówkową Allegro i pomogły obniżyć dźwignię finansową firmy do 1,38x, czyli połowę tego, co rok wcześniej.

Grupa Pracuj: Planuje umacniać pozycję na wszystkich rynkach, gdzie prowadzi działalność, również poprzez możliwe akwizycje typu „bottom”, poinformował prezes Przemysław Gacek.

Ebury: Chce podwoić liczbę swoich polskich klientów z sektora cross-border e-commerce do ponad 200 na koniec bieżącego roku, poinformował ISBtech country manager w Ebury Jakub Makurat.

Creotech: Odpowiedzialność za transport EagleEye do bazy w Vandenberg w Kalifornii przejął już od Creotech Instruments operator misji spółka Exolaunch. Satelita będzie przechodził jeszcze na miejscu testy funkcjonalne w celu weryfikacji poprawności działania wszystkich podsystemów satelity po odbytym transporcie, poinformował ISBtech kierownik projektu EagleEye w Creotech Instruments Marcin Mazur.

Fabrity Holding: Odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2024 r. (wzrost o 0,2 mln zł r/r) przy 18,9 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (wzrost o 17% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Woodpecker.co: Odnotował 0,17 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTPL: Odnotowało 5,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Allegro: Wartość pożyczek udzielonych za sprawą Allegro Pay, fintechowej gałęzi Allegro, wzrosła o 27% r/r do 2,1 mld zł w I kwartale br., finansując 14,4% GMV platformy, podała spółka.

Allegro: Grupa spodziewa się wzrostu GMV – czyli całkowitej wartości brutto sprzedanych towarów – z działalności w Polsce w przedziale 10-11% r/r w II kw. 2024 r., przy wzroście przychodów o 22-24% i skorygowanego zysku EBITDA o 26-29% r/r, podała spółka.

Allegro: Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 706,2 mln zł w I kw. 2024 r. (wzrost o 33% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 820,2 mln zł (wzrost o 36,6% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 14,31 mld zł (wzrost o 8,9% r/r), zaś w Polsce – 13,57 mld zł (+10% r/r).

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 180,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 64,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kino Polska TV: Odnotowało 18,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Hawe Telekom: Chce intensywnie rozwijać się na rynku finansowym i negocjuje kolejne kontrakty, po umowie zawartej z Bankiem Nowym, podała spółka. Polski operator chce intensywnie rozwijać się na rynku B2B, co pozwoli na systematyczne zwiększanie przychodów i dywersyfikację portfolia klientów, podkreślono.

Erli: Zanotowała wzrost liczby transakcji o 106% r/r do 1,2 mln i przychodów netto o 132% r/r do 34 mln zł, zaś EBITDA wyniosła 3,2 mln zł, podała spółka. W 2024 roku spółka planuje zainwestować w rozwój, wsparcie sprzedaży i działania marketingowe prawie 200 mln zł, a do 2025 roku wartość inwestycji rozwój oraz działania marketingowe wyniesie ponad 0,56 mld zł.

Grupa WP: Wirtualna Polska Media przeprowadziła przegląd prowadzonych projektów oraz redukcję zatrudnienia w wybranych obszarach; proces ten objął 120 pracowników Wirtualnej Polski Media, co stanowiło 10% zatrudnionych, podała Grupa WP.

Thorium Space Technology: Widzi potencjał współpracy z Creotech Instruments jako dostawcy platformy satelitarnej, poinformował ISBtech prezes Paweł Rymaszewski.

Grupa WP: Jest w „umiarkowanych nastrojach”, patrząc na rynek reklamy pomimo dobrego początku roku, jednak liczy, że ożywienie gospodarki dotrze w tym roku także na rynek reklamowy, poinformował prezes Jacek Świderski. Dynamika rynku reklamy display, w którym głównie działa Grupa WP, jest obecnie w okolicach 0-1%.

Grupa WP: Pomimo rozczarowującego I kw. 2024 r., spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Jacek Świderski.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za kwiecień br. wyniosły ok. 192 mln USD i były o ok. 5% wyższe r/r, podała spółka.

cyber_Folks: Po sprzedaży Profitroom-u potencjał akwizycyjny Grupy na koniec 2024 roku wyniesie ok. 1 mld zł, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

cyber_Folks: Odnotował 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Odnotował 16,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 9,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa WP: Odnotowała 16,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 14,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wielton: Systemy operacyjne Wieltonu, jak również spółki zależnej Fruehauf z siedzibą we Francji, zostały 17 maja 2024 r. zaatakowane przez hakerów, podała spółka. Skala skutków ataku hakerskiego nie jest jeszcze znana, natomiast dotknięte są nim zarówno systemy produkcyjne, sprzedażowe jak i finansowe, przez co bieżące funkcjonowanie spółek Wielton i Fruehauf jest bardzo utrudnione.

OpenAI: Kluczowe stanowisko głównego naukowca w firmie objął Polak – Jakub Pachocki.

Adlook: Kuba Kossut, dotychczasowy globalny wiceprezes ds. strategii rozwoju nowych rynków awansował na stanowisko dyrektora generalnego (global CEO) firmy.

LivUp: Shay Baruch został powołany na stanowisko CEO firmy działającej na polskim rynku najmu instytucjonalnego (PRS). Z funkcji ustąpił Roee Shamir, który po siedmiu latach kierowania firmą postanowił podjąć nowe wyzwania zawodowe.

Sophos: Ogłosił, że jej nowym dyrektorem generalnym (CEO) został Joe Levy. Do Sophos dołączył również Jim Dildine jako nowy dyrektor finansowy (CFO). Jako CEO, Levy planuje rozszerzyć bazę klientów Sophos na rynku średnich przedsiębiorstw, która dzisiaj obejmuje prawie 600 tys. klientów na całym świecie. Z kolei mający 30 lat doświadczenia w branży Dildine chce wspierać Sophos w pozycjonowaniu firmy jako lidera w dostarczaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

Astarta: Piotr Laube został mianowany na stanowisko dyrektora zarządzającego firmy w Polsce, odpowiedzialnego za marki Nissan, Mitsubishi oraz Isuzu. Jednocześnie pozostanie on szefem marki Nissan na Polskę.

Inetum: Ogłosił strategiczne partnerstwo z SAP Polska. „Inetum obejmuje całe portfolio rozwiązań SAP i świadczy usługi dla klientów praktycznie we wszystkich branżach i segmentach rynku, przy czym jej główne atuty to silny nacisk na jakość i rozległe doświadczenie w nowych rozwiązaniach chmurowych SAP” – skomentował regional business unit director of Microsoft Dynamics & SAP Solutions w Grupie Inetum Grzegorz Piliszek, który odpowiada za wprowadzenie nowej linii biznesowej nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii i Szwajcarii.

Inbalance grid: Twórca i dostawca technologicznych rozwiązań w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych w krajach bałtyckich wkracza do Polski. Do końca tego roku zainstaluje 240 punktów ładowania na terenie całego kraju i zapowiada prawdziwą rewolucję w obszarze polskiej infrastruktury elektromobilności. Obecnie, niewystarczająca liczba punktów ładowania jest jednym z głównych czynników, dla których Polacy rezygnują z kupowania elektryków.

Grupa Lenovo: Odnotowała wzrost przychodów r/r we wszystkich grupach biznesowych w IV kw. roku obrotowego 2023/2024, przy czym przychody grupy wzrosły o prawie 10% r/r do 13,8 mld USD, dochód netto podwoił się r/r do 248 mln USD, a udział przychodów ze sprzedaży komputerów innych niż PC osiągnął historycznie wysoki poziom 45%. Wyniki Grupy za IV kwartał i całą drugą połowę roku pokazują, jak Lenovo poradziło sobie z ubiegłorocznym spowolnieniem w branży, wykorzystało ogromne możliwości rozwoju oferowane przez sztuczną inteligencję i przyspieszyło tempo rozwoju całej działalności. Przychody za cały rok obrotowy wyniosły 56,9 mld USD, a dochód netto 1 mld USD. W II połowie roku obrotowego Lenovo osiągnęło wzrost przychodów o 6% r/r, a marża netto odbudowała się po spadku r/r w I połowie.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Agora: Jest w „zaawansowanych rozmowach” z bankami dotyczącymi finansowania transakcji odkupu pozostałych udziałów Eurozet, nadawcy Radia Zet, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska.

XTPL: Nie wyklucza, że sfinalizuje pierwsze wdrożenie przemysłowe jeszcze w tym roku, poinformował prezes Filip Granek.

Grupa Polsat Plus: Analizuje sytuację po zakończeniu 3-letniego okresu obowiązywania polityki dywidendowej, poinformowała CFO grupy Katarzyna Ostap-Tomann.

IMS: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,28 zł na akcję, tj. w łącznej wartości 9,49 mln zł, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 28 maja, termin wypłaty dywidendy to 31 maja 2024 roku.

Grupa Polsat Plus: Zarząd postanowił zarekomendować przeznaczenie całości zysku netto za 2023 r. w wysokości 639,55 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Jak uzasadniono, decyzję tę podjęto z uwagi na kapitałochłonne strategiczne inwestycje realizowane w ramach Strategii 2023+.

Rodzina Juroszek: Będzie dążyć do umacniania się na pozycji największych akcjonariuszy Gaming Innovation Group (GiG), aby osiągnąć poziom ok. 25-30% udziału w podmiocie, poinformował ISBtech nowo powołany członek rady dyrektorów GiG Media Mateusz Juroszek. Jako cele wskazał podtrzymanie rentowności biznesu przez organiczny wzrost, ale będzie przyglądać się również celom akwizycyjnym, szczególnie w obu Amerykach.

Sescom: Polish Enterprise Fund SCA złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Sescom i jej spółkami zależnymi, podał Urząd.

Digital Network: Ogłosił politykę dywidendową na lata 2024-2025, która zakłada m.in. przeznaczenie min. 20 mln zł na dywidendę w 2024 r. oraz wypłatę w formie dywidendy od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego spółki za 2025 rok, podała spółka.

DataWalk: Zdecydował się na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój obszarów go-to-market poprzez emisję nowych akcji, podała spółka. W wyniku zakończonych negocjacji dotyczących udziału inwestorów w kolejnej subskrypcji ustalono cenę emisyjną w wysokości 55 zł za akcję oraz emisję do 500 000 sztuk akcji w ramach kapitału docelowego spółki.

Thorium Space Technology: Podtrzymuje plany giełdowe, ale priorytetem jest teraz finalizacja umowy z klientem komercyjnym na całego, dużego satelitę, poinformował ISBtech prezes Paweł Rymaszewski.

Grupa WP: Chciałaby dokonać akwizycji w segmencie e-commerce przed wakacjami, być może w maju, poinformował prezes Jacek Świderski.

cyber_Folks: Akcjonariusze zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 maja o udzieleniu zarządowi upoważnienia do przeprowadzenia skupu do 42,5 tys. akcji własnych po maksymalnej cenie 160 zł, podano w projektach uchwał.

Sescom: Zawarł z 10 podmiotami porozumienie, na mocy którego zostanie przeprowadzony przymusowy wykup wszystkich akcji spółki – nie będących w posiadaniu stron porozumienia – tj. 5,17% kapitału, dającego 3,81% głosów na walnym zgromadzeniu po 77,83 zł za akcję, podały spółki. Strony zawarły też przedwstępną umowę, na mocy której – EIF IX – subfundusz Polish Enterprise Funds SCA kupi ok. 51,81% kapitału, dającego ok. 38,18% głosów w Sescom. W ramach transakcji EIF IX zainwestuje 104 mln zł.

OEX: Neo Investments planuje przejęcie spółki, podał UOKiK.

Quantia: Polski startup pozyskał ok. 4,8 mln zł (1,2 mln USD) od Inovo VC i kolektywu Team X, na czele z Arielem Finkelsteinem, przy udziale aniołów biznesu. Quantia to pierwsze na świecie kompleksowe narzędzie, które pomaga markom konsumenckim zwiększać sprzedaż w kanałach online i offline dzięki AI. Platforma dostarcza aktualne informacje o sprzedaży we wszystkich kanałach i automatycznie analizuje kluczowe atrybuty. Dzięki temu brand managerowie otrzymują nie tylko czytelne i istotne dane, ale także rekomendacje skutecznych strategii sprzedaży

TenderHut: Robert Strzelecki zwiększył zaangażowanie z 36,54% do 39,70% kapitału i głosów.

Omnetic: Platforma technologiczna stała się nowym właścicielem JBR Rogowiec – drugiego co do wielkości dostawcy oprogramowania DMS dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Dzięki tej transakcji Omnetic plasuje się dziś jako jeden z największych europejskich dostawców SaaS (Software as a Service) w branży. Liczba klientów B2B korzystających z usług Omnetic wkrótce przekroczy 7 tysięcy.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Answear.com: Otworzył swój jedyny concept store w warszawskiej Fabryce Norblina w ramach budowy mocnej pozycji w segmencie premium fashion brands, podała spółka.

Bank Pekao: Udostępnił elektroniczny proces, dzięki któremu klienci banku prowadzący przez co najmniej dwa lata jednoosobową działalność gospodarczą mogą całkowicie zdalnie złożyć w bankowości elektronicznej wniosek o kredyt bądź pożyczkę na kwotę do 1 mln zł, podał bank.

Bank Światowy: W ramach programu Digitrans zrealizuje w Polsce pilotażowy projekt wsparcia cyfryzacji mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) zatrudniających od 5 do 35 pracowników, podała instytucja. Program dotyczy niwelowania luki w obszarze technologicznym i zmiany podejścia do zarządzania firmą w procesie transformacji cyfrowej. Bank Światowy wybrał Koalicję na rzecz Polskich Innowacji (KPI) do wdrożenia pilotażu projektu wsparcia cyfryzacji MMŚP.

PKO BP: Z bankowymi voicebotami 9,5 mln klientów PKO Banku Polskiego rozmawiało już ponad 40 mln razy, podał bank. Wszystkie te rozmowy, na bankowych infoliniach i z Asystentem głosowym IKO, trwały 575 tys. godzin.

e-TOLL: W systemie e-TOLL zarejestrowano dotychczas ok. 3 mln pojazdów ciężkich, poinformowała zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Małgorzata Krok.

EBI: Polska podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej, czyli tzw. europejskiej żelaznej kopuły, poinformował premier Donald Tusk. Chodzi o kwotę 300 mln euro.

mPay i Żabka: Podpisały umowę współpracy umożliwiającą wdrożenie funkcjonalności z portfolio mPay do aplikacji mobilnej Żappka, z której korzysta ponad 7,5 mln użytkowników, podał mPay. W ramach kooperacji mPay udostępni Żabce jedno ze swoich API.

Epson: Lider w produkcji robotów SCARA, wprowadza innowacyjną serię robotów sześcioosiowych Cx-B. Nowe modele, wyposażone w funkcje bezpieczeństwa i kontrolera, zwiększają elastyczność procesów produkcyjnych i efektywność pracy. Rodzina będąca następcą popularnej serii C, oferuje bezbateryjne enkodery, które minimalizują potrzebę konserwacji i redukują przestoje.

Goodspeed: Lider logistyki w temperaturze kontrolowanej i Foodsi, polska aplikacja do ratowania żywności i innych produktów dostarczyły ponad 14 000 paczek z uratowanym jedzeniem od producentów cateringów dietetycznych, w pierwszych dwóch miesiącach od ogłoszenia współpracy czyli w marcu i kwietniu 2024.

Plus: Ruszyła kolejna oferta specjalna dla członków Klubu Kibica Plusa. Zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymać vouchery na zakupy w sklepach stacjonarnych operatora na dowolnie wybrane urządzenie.

NEPI Rockcastle: Właściciel 14 centrów handlowych w Polsce ma umowę z estońską firmą R8 specjalizującą się w nowych technologiach, dotyczącą wykorzystania rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji (AI) w centrach handlowych należących do NEPI w Polsce. Pilotażowy test tego rozwiązania przeprowadzony w CH Karolinka w Opolu, wykazał oszczędności na poziomie 16% energii cieplnej i 71% energii elektrycznej w odniesieniu do roku 2022, przy uwzględnieniu pracy dwóch układów wentylacyjnych. W sumie, do końca roku nowe rozwiązania będą dostępne w 10 galeriach. Technologia zapewni wysoce zoptymalizowany proces zarządzania systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi i grzewczymi, co jak pokazały wyniki pilotażu przełoży się na ich maksymalną wydajność i znaczące oszczędności w zużyciu energii.

Infinix: Jednym z elementów wyróżniających markę dostępność smartfonów w złotej wersji kolorystycznej. W przypadku modelu Infinix NOTE 30 Pro, zajmującego jedno z najwyższych miejsc w portfolio marki pod względem liczby sztuk sprzedanych na naszym rynku, 50% sprzedaży stanowi właśnie wersja złota. Również w przypadku pozostałych smartfonów, w tym najnowszego NOTE 40 Pro, kolor ten cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów. Obecnie większość portfolio nowych smartfonów Infinix we wszystkich kolorach dostępna jest w superofertach nawet od 336 zł. Dotyczy to wszystkich serii, które trafiły na polski rynek w 2024 r., obejmujących modele: NOTE 40 Pro, NOTE 40, HOT 40 Pro, HOT 40i oraz SMART 8.

CMR Surgical (CMR): Globalna firma działająca w branży robotyki chirurgicznej – wprowadza do szpitali w Polsce korzystających obecnie z robota chirurgicznego Versius – aplikację Versius Clinical Insights. Rozwiązanie jest przełomowe – łączy bowiem trzy typy danych: pseudonimizowane dane kliniczne, dane telemetryczne i automatycznie wgrywające się zapisy zabiegów w formie wideo.

Huawei: W ramach inicjatywy TECH4ALL, Białowieski Park Narodowy, startup Rainforest Connection (RFCx) i Huawei wdrożyły system monitoringu akustycznego w Puszczy Białowieskiej, aby badać stan bioróżnorodności. W ramach projektu zebrano ponad milion próbek dźwiękowych oraz zidentyfikowano 56 gatunków zwierząt – poinformowano na konferencji prasowej, która odbyła się 21 maja w Warszawie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej.

Vehis: Platforma oferująca samochody wraz z finansowaniem wprowadza przełomową, na rynku automotive, technologię VASH opartą na autorskim modelu AI i machine learning. Rozwiązanie automatyzuje proces pozyskiwania danych o samochodach ze stocków wielu polskich dealerów w trybie ciągłym 24h/7. To jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, które pozwala na szybkie, tanie i minimalizujące ryzyko błędu dekodowanie specyfikacji samochodów od wielu polskich dealerów, a następnie prezentowanie ich w ujednolicony sposób.

AMD: Wprowadza na rynek nowe procesory AMD EPYC z serii 4004, które dopełniają serwerową rodzinę zoptymalizowanymi pod względem kosztów modelami oferującymi korporacyjne funkcje i wydajność dla małych i średnich firm oraz dostawców hostingu usług IT. Procesory te oferują solidną wydajność dla systemów 1-procesorowych w formie serwerów rack, tower, czy szaf z wieloma węzłami. Są przy tym obsługiwane przez rozwiązania wielu partnerów takich jak Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro czy Tyan. „Cieszy nas to, że możemy dodać kolejne rozwiązania AMD EPYC do naszego portfolio systemów Bare Metal. Dzielimy wspólne wartości z AMD i także przywiązujemy wagę do efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Dlatego też jesteśmy przekonani, że nasze nadchodzące rozwiązania napędzane procesorami AMD EPYC 4004 zapewnią elastyczność w centrach danych. Nasi klienci będą mogli skorzystać zarówno na efektywności i wydajności tych nowych procesorów, jak i z naszego środowiska bezpiecznej chmury oraz znakomitego stosunku ceny do wydajności” – powiedział dyrektor ds. produktu i technologii w OVHcloud Yanov Fdida.

IDEAS NCBR: Polscy naukowcy wykorzystują sztuczną inteligencję i teledetekcję do tworzenia cyfrowych modeli lasów. Dzięki precyzyjnym danym pozyskiwanym z lotniczego i satelitarnego skanowania laserowego, możemy dokładnie monitorować kondycję drzew, oceniać bioróżnorodność oraz obserwować zmiany w ekosystemach leśnych, wpływy zmian klimatu na lasy czy monitorowanie gatunków inwazyjnych. To nowatorskie podejście pozwala na świadome zarządzanie lasami, uwzględniając zarówno ich wartość przyrodniczą, jak i społeczną.

OVHcloud: Ogłosił na konferencji France Quantum 2024 poszerzenie swojego portfolio Quantum Notebooks. Pragnąc jeszcze bardziej wesprzeć rozwój w dziedzinie obliczeń kwantowych, OVHcloud dodaje Quantum Notebook, obsługujący bibliotekę SDK QiskitTM o otwartym kodzie źródłowym, opracowaną przez IBM. To tym istotniejsze, że OVHcloud jest jednym z rekomendowanych przez IBM dostawców środowisk kwantowych dla użytkowników IBM Quantum Lab, które zakończyło działalność 15 maja 2024 roku.

AVM: Po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje nowe, topowe routery FRITZ!Box, które zapewniają szybsze i stabilniejsze łącze internetowe dla użytkowników światłowodów, sieci kablowych i DSL. AVM zaprezentuje wyposażone w Wi-Fi 7 i Zigbee routery: FRITZ!Box 5690 Pro do światłowodu lub DSL, FRITZ!Box 6670 Cable i FRITZ!Box 7690 do DSL. Producent zademonstruje także modele routerów kompatybilne z technologią światłowodową XGS-PON pracujące z szybkością do 10 Gbit/s, a także dla DSL z G.fast, które uzyskują prędkość do 1 Gbit/s.

VeloBank: Co piąta transakcja klientów, opłacona kartą w internecie, to płatność za subskrypcje. VeloBank wraz z Mastercard przygotował rozwiązanie, polegające na tym, że klienci znajdą w jednym miejscu listę dostawców i płatności, dzięki czemu są w stanie odpowiednio nimi zarządzać u merchantów. Przeglądanie subskrypcji opłacanych kartą VeloBanku jest dostępne z poziomu bankowości mobilnej i internetowej. Nowa funkcjonalność jest bez opłat oraz dostępna dla posiadaczy kart debetowych i kredytowych wydanych do rachunku w VeloBanku.

Stołeczny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): Kontynuuje prace nad kompleksową i przystępną ofertą swoich rozwiązań. Na odświeżonej niedawno stronie stoen.pl wprowadził właśnie nową funkcjonalność. Umożliwia ona złożenie wniosku o zapewnienie możliwości przyłączenia do sieci operatora obiektu klienta o zapotrzebowaniu mocy do 50 kW z uzyskaniem natychmiastowej decyzji.

ICEA: One-stop shop dla e-commerce zacieśnia kooperację z kanadyjskim marketplace B2B Vendasta, który współpracuje z przeszło 60 tys. partnerów handlowych na całym świecie. Globalny zasięg firmy obejmuje obsługę ponad 5,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań cyfrowych. Vendasta poszukując partnera doświadczonego na rynku amerykańskim, a równocześnie świadczącego usługi na najwyższym poziomie, doceniła jakość i zaawansowanie technologiczne polskiej marki, i to one stanowią fundament tego dynamicznie rozwijającego się strategicznego partnerstwa.

Pure City: Zostało partnerem ESG Institute z celem wspierania firm w „zielonej transformacji, prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu i dążeniu do zeroemisyjności”.

Europejska Sieć Informacji o Badaniach Klinicznych: Ruszyła pierwsza ogólnodostępna i kompleksowa baza informacji o badaniach klinicznych aktualnie realizowanych w Europie. Celem uruchomionego właśnie projektu jest skuteczne łącznie pacjentów z dostępnymi, badanymi właśnie metodami leczenia.

Honor: Marka zadebiutowała na wydarzeniu VivaTech, gdzie opowiedziała o swoich planach rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas swojej prezentacji HONOR przedstawił własne podejście do sztucznej inteligencji na urządzeniach i pokazał czterowarstwową strategię AI. Marka zapowiedziała również wprowadzenie generatywnej, sztucznej inteligencji Gen-AI we współpracy z Google Cloud, która ma pojawić się w nadchodzących smartfonach.

Bemi Revo: Premierę na polskim rynku ma inteligentna obrączka z możliwością m.in. monitorowania parametrów zdrowia: tętna, ciśnienia oraz saturacji krwi i śledzenia aktywności fizycznej, krokomierz oraz funkcji kontroli snu.

Fortinet: Wprowadził do oferty nową rodzinę firewalli FortiGate 200G. Bazują one na stworzonym przez Fortinet systemie operacyjnym FortiOS. Przeznaczone są do budowy sieci szkieletowej w nowoczesnych kampusach, wyposażono je w układy SP5 gwarantujące wysoką wydajność mechanizmów ochronnych.

T-Mobile Polska: Wprowadził kolejną generację urządzeń z serii T – uruchomił sprzedaż premierowych modeli T Phone 2 5G, T Phone 2 Pro 5G.

WithSecure: Wprowadził Luminen – narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), które ma wspierać pracę zespołów ds. cyberbezpieczeństwa. Algorytmy Luminen zapewniają pogłębioną analizę incydentów bezpieczeństwa, a zespołom ds. cyberbezpieczeństwa dają bogatszy kontekst zdarzeń oraz precyzyjne wskazówki dotyczące reagowania na nie. Narzędzie nie korzysta z danych użytkownika do trenowania. Każde zapytanie model otrzymuje wyłącznie w kontekście zasobów konkretnej firmy, co eliminuje potencjalne ryzyko wycieku danych pomiędzy podmiotami. Luminen wykorzystuje wstępnie przetestowane opcje podpowiedzi, co zmniejsza ryzyko błędnych rekomendacji oraz znacznie ogranicza ryzyko halucynacji modelu. Narzędzie jest dostępne dla użytkowników Elements Cloud bez żadnych dodatkowych kosztów.

Brandly360: Udostępnia funkcjonalność Out of Stock, która usprawnia planowanie logistyki w e-commerce. Dzięki modułowi, producenci mogą efektywnie i szybko analizować stan zapasów w różnych punktach sprzedaży, co umożliwia wyciąganie kluczowych wniosków dotyczących zabezpieczenia stanów magazynowych. Analityka dostarczana za pomocą raportu Out of Stock, zawierając zestawienia trendów dostępności produktów w czasie (monitoring dostępności własnych produktów w sieci dystrybucji), sprzyja też budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta.

Rohlig SUUS Logistics: Największy polski operator logistyczny organizuje kolejną edycję programu stażowego – LogiStaż. W tym roku do udziału zaproszeni są studenci ostatnich lat oraz osoby do osób 50+. Kampania rekrutacyjna prowadzona jest we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, realizującym program dla pracodawców Dialog Pokoleń. Wspólnym celem tych działań jest odpowiedź na aktualną potrzebę społeczną – aktywizację i rozwój zawodowy osób 50+. Projekt wpisuje się w także cel strategiczny SUUSa, jako pracodawcy pierwszego wyboru w branży TSL.

Kaufland: Umożliwił dostęp do swojej gazetki promocyjnej na komunikatorze WhatsApp.

EZVIZ: Zaprezentował swoje pierwsze kamery słoneczne 4K do użytku zewnętrznego: EB5 4K, CB5 4K oraz BC1c 4K. Kamery słoneczne 4K będą wkrótce dostępne do zakupu na stronach sieci Media Expert, Eltrox i innych autoryzowanych sprzedawców.

Brother Industries: Ogłosił, że fabryka Hoshizaki (zlokalizowana w Minami-ku, Nagoya) otrzymała certyfikat Platinum, najwyższą ocenę w audycie Validated Assessment Program (VAP), który ocenia zgodność z Kodeksem Postępowania Responsible Business Alliance (RBA). Jest to czwarty zakład produkcyjny w Grupie Brother, który otrzymał certyfikat RBA i pierwszy zlokalizowany w Japonii.

Yubico: Firma dołączyła do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Yubico dostarcza klientom produkty niezbędne do ochrony danych w urządzeniach z dostępem do internetu, które wykorzystywane są przez miliony użytkowników na całym świecie. Ich innowacyjne rozwiązania, takie jak klucze sprzętowe do potwierdzania tożsamości użytkownika podczas logowania się w sieci, zapewniają skuteczną ochronę danych przez phishingiem i eliminują ryzyko przejęcia kont online przez nieuprawnione osoby.

PKO BP: Wprowadził dodatkowe zabezpieczenie logowania do serwisu iPKO. Nowe rozwiązanie chroni konto klienta przed cyberprzestępcami m.in. dzięki sprawdzaniu wybranych cech zachowania użytkownika w serwisie bankowym. Aby włączyć dodatkowe zabezpieczenie logowania klient musi wyrazić odpowiednie zgody, które mu się wyświetlą.

ING BSK: W nowej kampanii zachęca zainteresowanych kredytem hipotecznym do spotkania z ekspertem przez wideo. Klienci mają możliwość korzystania z wiedzy i oferty banku z dowolnego miejsca, oszczędzając również swój czas. Rozwiązanie jest dostępne w aplikacji Moje ING lub za pośrednictwem strony www.

Źródło: ISBnews