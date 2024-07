Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 8-12 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. z obecnie obowiązującego 1 października 2024 r., podało Ministerstwo Cyfryzacji.

AI: Rewolucja sztucznej inteligencji (AI) będzie obejmowała coraz więcej sektorów gospodarki, które będą korzystać z coraz bardziej dostępnej i dającej większą moc obliczeniową technologii. Dzięki temu, zasięg i skala jej użytecznych zastosowań będzie się znacznie zwiększać. Praktycznie do końca 2025 widać dość dużą widoczność odnośnie trajektorii i skali inwestycji w AI wśród światowego biznesu. O tym, czy nastąpi korekta w tym wzrostowym trendzie, także na giełdach, prawdopodobnie zadecyduje dalsze tempo rozwoju AI oraz wielkości synergii, które dzięki tej technologii będą możliwe do osiągnięcia w największych firmach, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Cichosz.

AI: Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to największa korzyść, jaka płynie z zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze software engineering, wynika z raportu Capgemini. Na dużą skalę używane są jednak nieautoryzowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Do korzystania z takich rozwiązań przyznało się 63% ankietowanych.

Transformacja cyfrowa: Zaawansowane technologie cyfrowe wykorzystuje 60% polskich firm wobec średniej unijnej wynoszącej 70%, wynika z raportu VeloBanku. W 2023 r. łączna wielkość gospodarki cyfrowej w Polsce wyniosła blisko 360 mld zł i gdyby była oddzielnym sektorem odpowiadałaby 10,5% wartości polskiego PKB. Sektor cyfrowy przyczynił się do utrzymania łącznie blisko 1,5 mln miejsc pracy, wynika też z raportu.

Komputer kwantowy: Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wspólnego projektu z EuroHPC JU będzie współfinansować zakup komputera kwantowego EuroQCS-Poland, podał resort. Nowy komputer zostanie zainstalowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i zacznie działać w połowie 2025 roku.

Fake news: Rada Polskich Przedsiębiorców – ciało doradcze przy Pracodawcach RP – wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polską Radą Biznesu oraz Związkiem Banków Polskich zaapelowały do ministra sprawiedliwości o zdecydowaną walkę z publikowanymi fałszywymi informacjami (fake news) oraz mową nienawiści (hate speech) w świecie wirtualnym, podały organizacje.

Fundusz AI: Powołanie funduszu sztucznej inteligencji, z którego byłoby dofinansowywane opracowanie strategii wdrożenia AI w małych i średnich firmach planowane jest na II poł. 2025 r. lub 2026 rok, poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad połowa polskich firm zaatakowanych przez ransomware w 2023 r. skorzystała z własnych metod odzyskiwania danych i nie musiała płacić okupu; przedsiębiorstwa najczęściej sięgały w tym celu po kopie zapasowe. Spośród podmiotów, które zapłaciły okup, większość uiściła opłaty poniżej 100 tys. zł, ale 7% przekazało cyberprzestępcom ponad 5 mln zł, wynika z raportu firmy Sophos.

Informacje gospodarcze: Rząd przyjął projekt noweli o udostępnianiu informacji gospodarczych, który ma na celu m.in. uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych do biura informacji gospodarczej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 12,6% r/r w czerwcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 10,9%, a średnią wartość koszyka o 1,5% r/r do 196,1 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

E-banking: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 177,85 mln transakcji o łącznej wartości 722,96 mld zł w maju br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 4% i wzrost wartości o 2% r/r, podała Izba.

E-commerce: Na koniec czerwca 20024 r. liczba sklepów internetowych w Polsce wynosiła 68,9 tys., wynika z danych Dun & Bradstreet Poland zebranych dla „Rzeczpospolitej”. Oznacza to, że po dwóch kwartałach przybyło ich 3,3 tys. „Na koniec 2024 roku liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w Polsce przekroczy próg 70 tys., co pozwala na stwierdzenie, że polski rynek jest jednym z największych w Europie i najszybciej rozwijającym się sektorem w Polsce” – powiedział rzecznik Dun & Bradstreet Poland Tomasz Starzyk.

Praca w IT: Liczba ofert pracy w branży IT spadła o 23,31% r/r w I poł. 2024 r., wynika z danych No Fluff Jobs. Pogorszenie koniunktury w branży jest widoczne mniej więcej od roku, kiedy liczba aplikacji wysyłanych w odpowiedzi na jedno ogłoszenie zaczęła znacząco wzrastać.

Prawo autorskie: Lewica złoży w Senacie poprawki do nowelizacji ustawy o prawie autorskim, nakładające na big-techy wykorzystujące treści wydawców i dziennikarzy obowiązek dzielenia z tymi podmiotami zyskami z reklam, potwierdził wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że stanowisko Lewicy w tej sprawie jest niezmienne.

Sektor fintech: Biorąc pod uwagę, że projektowane obecnie regulacje na szczeblu unijnym mają charakter sprzyjających rozwojowi sektora instytucji płatniczych, czy instytucji pieniądza elektronicznego, sektor fintech powinien być beneficjentem nadchodzących zmian, ocenia Ministerstwo Finansów. Z obserwacji resortu, jak również informacji przekazywanych nam przez KNF wynika, że polski sektor fintech jest zróżnicowany pod względem wielkości, ale przede wszystkim pod względem rodzaju prowadzonej działalności. Niewątpliwie najważniejszą częścią polskiego sektora fintech są podmioty działające w dziedzinie płatności. Według danych z rejestru prowadzonego przez KNF wynika, że według stanu na dzień 27 czerwca br. Krajowych Instytucji Płatniczych jest obecnie 43, Małych Instytucji Płatniczych 181, Biur Usług Płatniczych 1001, jest również jeden podmiot z licencją instytucji pieniądza elektronicznego.

E-administracja: 62% Polaków ankietowanych w badaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa przyznało, że chciałoby mieć możliwość wyboru bezgotówkowej metody płatności również w urzędzie. Do końca czerwca 2024 r. z Programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

AI: 87% dostawców usług zarządzanych musi poszerzyć wiedzę o sztucznej inteligencji, aby sprostać potrzebom klientów, wynika z raportu Barracuda Networks. Dostawcy usług IT oczekują, że 44% przychodów w 2024 roku będzie pochodzić z usług zarządzanych o charakterze cyklicznym (wobec 34% w 2023 r.); większość z nich planuje wprowadzić średnio około 6 nowych usług, a priorytetem są produkty z zakresu bezpieczeństwa; 77% dostawców usług zarządzanych (MSP) odczuwa presję, aby oferować swoim klientom rozwiązania i narzędzia oparte na AI; 92% twierdzi, że chmurowe platformy sprzedażowe (marketplace) będą miały kluczowe znaczenie dla ich organizacji.

IT: Dostawcy usług zarządzanych (z ang. managed service providers, MSP) nadal przechodzą z modelu obsługi klienta opartego na projektach do modelu usług cyklicznych, wynika z badania Barracuda Networks. W tym roku MSP spodziewają się, że prawie połowa (44%) ich przychodów będzie pochodzić z usług cyklicznych. W ubiegłym roku było to 34%. Według 92% respondentów, przedsiębiorstwa ograniczają wewnętrzne zasoby IT i w coraz większym stopniu polegają na dostawcach usług MSP, co prawdopodobnie będzie kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost usług cyklicznych. „Dostawcy usług zarządzanych są strategicznymi partnerami organizacji różnej wielkości działających we wszystkich branżach. Pomagają klientom nie tylko w zarządzaniu coraz bardziej złożoną technologią, ale też w zapewnianiu jej bezpieczeństwa. W 2024 roku ta rola ta będzie jeszcze ważniejsza. Nasze badania sugerują, że w związku z rosnącą presją ekonomiczną firmy zmniejszają swoje wewnętrzne zasoby IT. Sukces dostawców usług MSP będzie zależał od ich gotowości do dostosowania się do potrzeb i wymagań klientów oraz do adopcji nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja” – skomentował CEE channel manager Mateusz Ossowski.

Cyberbezpieczeństwo: Firmy widzą związek pomiędzy rosnącą liczbą udanych ataków a brakiem specjalistów, wynika z raportu Fortinet 2024 Cybersecurity Skills Gap. Zniwelowanie tej luki i zachowanie cyberbezpieczeństwa staje się priorytetem biznesowym. Na globalnym rynku pracy brakuje obecnie około 4 mln specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. 87% kadry kierowniczej stwierdziło, że w ubiegłym roku ich firma doświadczyła włamania, którego powodzenie można częściowo przypisać brakowi cyfrowych umiejętności personelu. Dyrektorzy i kierownicy w przedsiębiorstwach są coraz częściej pociągani do odpowiedzialności za cyfrowe incydenty, a 51% respondentów stwierdziło, że w konsekwencji cyberataku osoby te zostały ukarane grzywną, karą więzienia, utratą stanowiska lub zatrudnienia.”Wyniki opublikowane w naszym najnowszym raporcie 2024 Cybersecurity Skills Gap podkreślają krytyczną potrzebę wspólnego, wieloaspektowego podejścia do wypełnienia luki kompetencyjnej. Aby skutecznie ograniczać ryzyko oraz być w stanie zwalczać współczesne złożone zagrożenia, przedsiębiorstwa muszą stosować strategiczne połączenie wykorzystania odpowiednich rozwiązań ochronnych, podnoszenia kwalifikacji obecnych specjalistów ds. bezpieczeństwa poprzez szkolenia i certyfikacje oraz wspierania pracowników, od których oczekuje się sprawnego poruszania się w cyberprzestrzeni. W ramach zaangażowania Fortinet w wypełnianie luki w umiejętnościach zobowiązaliśmy się do przeszkolenia miliona osób w zakresie cyberbezpieczeństwa do 2026 roku. Zbliżając się do półmetka tego wyznaczonego na pięć lat celu, obecnie jesteśmy bliscy przeszkolenia już pół miliona osób” – powiedział chief marketing officer, Fortinet John Maddison.

Akt w sprawie danych: Ponad połowa polskich firm nie jest przygotowana do wdrożenia rozwiązań wymaganych przez unijny akt w sprawie danych, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Hewlett Packard Enterprise (HPE) przez YouGov. Przepisy zaczną obowiązywać w krajach Unii Europejskiej 12 września 2025 roku. Tymczasem 30% respondentów w Polsce nie słyszało o tym akcie, a 22% przyznaje, że ich organizacje jeszcze nie zaczęły się do niego przygotowywać. Wstępne rozmowy na temat przygotowań odbyły się w 24% polskich przedsiębiorstw; 17% ankietowanych deklaruje, że rozpoczęło przygotowania, zaś 7% ma konkretne plany wdrożeń odpowiednich rozwiązań. Celem unijnego aktu ws. danych jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na danych. Ma do tego doprowadzić zobowiązanie producentów urządzeń połączonych z siecią i dostawców powiązanych usług do udostępniania użytkownikom danych, jakie generowane są w wyniku korzystania z tych produktów i usług. Użytkownicy – osoby fizyczne i organizacje – mogą następnie przekazywać te dane stronom trzecim, co ma przynosić dodatkowe korzyści. Komisja Europejska szacuje, że nowe przepisy wygenerują do 2028 r. 270 mld euro dodatkowego PKB dla państw członkowskich, rozwiązując prawne, ekonomiczne i techniczne problemy, które obecnie ograniczają możliwości wykorzystania danych. Mimo niskiego stopnia przygotowania polskich firm do aktu ws. danych, 60% respondentów postrzega tę regulację jako szansę dla swojej organizacji. 55% ankietowanych uważa, że nowa regulacja pomoże w optymalizacji i automatyzacji procesów.

Cyberbezpieczeństwo: Do 2025 roku raczej nie nastąpi znaczny wzrost ataków wykorzystujących GenAI, szacuje brytyjski Urząd ds. Krajowego Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Przestępcy dziś jednak zaczynają używać modeli generatywnej sztucznej inteligencji do: profilowania ofiar – AI znacząco przyspiesza ten proces i czyni go dokładniejszym; ataków z użyciem deepfake – znane są pierwsze przypadki, w których oszuści podszyli się pod kierownictwo firmy i zlecili wypłatę środków z konta bankowego; tworzenia działającego kodu złośliwego oprogramowania. Eksperci WithSecure wskazują, że AI może być także dużym wsparciem dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Pozwala m.in. skrócić średni czas wykrycia incydentów o ponad 100 dni.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: Wprowadziło w Czechach sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, podała spółka. Nowa sieć automatów paczkowych ma na celu dalsze usprawnienie usług związanych z zakupami na allegro.cz. Ponad 140 nowych maszyn uzupełni istniejącą sieć automatów paczkowych i punktów odbioru, do których WE|DO wysyłało dotychczas swoje paczki, zwiększając liczbę lokalizacji, w których klienci mogą odbierać swoje zamówienia z Allegro w Czechach do ponad 3840.

InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzystają 3 mln użytkowników, podał InPost. Obecnie usługa dostępna jest dla klientów m.in. Ochnik, Ryłko, DeeZee, Komputronik, XGSM, North, Gandalf, Tania Książka, Tantis, Matfel, eZebra, eMelissa, Tagomago czy Duży Ben, wymieniono.

Netflix: Ma 34% udziału w polskim rynku streamingu online (SVOD), bez zmian kw/kw; natomiast kolejną pozycję z 15-proc. udziałem zajmuje Max (wcześniej HBOmax), również bez zmian kw/kw, wynika z danych firmy JustWatch za II kw. 2024 r.

Play: Agreguje streaming, rozmawia o poszerzaniu swojej oferty z kolejnymi dostawcami treści i rozrywki, poinformował ISBtech dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play Artur Dominiak.

Nextbike: Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układ, kończący postępowanie restrukturyzacyjne Nextbike Polska, podała spółka.

Play: Uruchomił 286 nowych stacji bazowych telefonii mobilnej w I poł. 2024 r., osiągając łącznie 11 907 stacji, podał operator.

Grupa Empik: Odnotowała 265 mln zł zysku EBITDA w 2023 r., a całkowita wartość brutto sprzedanych towarów (ang. gross marchandise value, GMV) przekroczyła 3 mld zł, podała spółka. W 2024 roku Grupa zakłada utrzymanie tempa wzrostu GMV na poziomie ok. 20%, zbliżonym do lat poprzednich, podano także.

Clicktrans: Platforma do transportu dużych przesyłek, działa od 14 lat. Rozwija się w Polsce, ale również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Niedawno wystartowała francuska wersja serwisu. Obecnie Clicktrans liczy ponad 1,5 mln użytkowników, w tym ponad 42 tysiące zweryfikowanych przewoźników z całej Europy. Za jego pośrednictwem przewożone są różnorodne ładunki, takie jak meble, palety, samochody, a nawet zwierzęta. Można także zlecić przeprowadzkę całych mieszkań i domów.

PWCyber: Nowym partnerem Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, została firma Xopero Software. PWCyber to inicjatywa o charakterze wymiany partnerskiej z sektorem prywatnym. W Programie uczestniczy obecnie blisko 50 firm technologicznych i organizacji. Celem porozumienia jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa naszego kraju. Firmy technologiczne, zarówno krajowe, jak i korporacje o skali międzynarodowej, współpracując ze sobą, dzielą się doświadczeniami na drodze do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowych procesów i podniesienia świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń cyfrowych.

IFS: Jacek Lichoń dołącza do regionalnego zespołu IFS Polska & EE obejmując stanowisko dyrektora sprzedaży installed base.

Webcon: Polska firma zwiększa swoją obecność w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i stawia na rozwój sieci partnerskiej. Channel director Rupert Schultes, odpowiedzialny za rozwijanie sieci kanału partnerskiego w regionie EMEA, od teraz będzie skupiał się głównie na rynku DACH, aby realizować strategię „partner-first”.

Just Join IT: Portal pracy rocketjobs.pl rozszerza swoją ofertę o nowe kategorie zawodów. Od lipca na jobboardzie można już szukać pracy w branżach HoReCa i Zdrowie oraz w nowych zawodach w kategorii logistyka. Kierowcy, kurierzy, pracownicy gastronomii i hoteli to tylko wybrane grupy, dla których pojawiły się setki ofert pracy stałej oraz tymczasowej. – Naszym celem jest, aby rocketjobs.pl stał się w pełni horyzontalnym portalem, na którym każdy może znaleźć pracownika, jak i pracodawcę – mówi CEO spółki Piotr Nowosielski.

IT Solution Factor: Ma umowę partnerską z amerykańską spółką Cohesity. Firma z San Jose specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania, ochrony, archiwizacji backupu i odzyskiwania danych. Gartner w swoim zestawieniu 2023 Magic Quadrant umieścił Cohesity (kolejny raz) na pozycji światowego lidera w kategorii Enterprise Backup and Recovery. W wyniku podpisania umowy i uzyskania statusy Preferred Partner, IT Solution Factor stał się pierwszym i jak na razie jedynym partnerem Cohesity w Polsce.

Kraken: Jedna z największych światowych platform handlu kryptowalutami ogłosiła partnerstwo z Atlético Madryt, uznanym hiszpańskim klubem piłkarskim. Współpraca rusza w przeddzień sezonu piłkarskiego 2024. Kraken zostanie Oficjalnym Partnerem Krypto i Web3 klubu.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Transakcje M&A: Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. br. wyniosła 82, tj. była o 14 niższa niż rok wcześniej, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Technology/Media/Telecom (20%), Biotechnologia i ochrona zdrowia (15%) oraz FCMG (12%).

Less: W związku z planowaną transakcją nabycia przez Less 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Luna Corporate z branży vapour, przedłużony został ustalony wcześniej termin wyłączności współdziałania, do 30 września 2024 r., podał Less. Mając na uwadze dotychczas podjęte działania oraz współpracę stron, na obecnym etapie zarząd Less nie widzi zagrożeń dla przeprowadzenia planowanej transakcji. Emitent i Luna planują w lipcu 2024 roku podpisać umowę inwestycyjną.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wznowienie postępowania prospektowego w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

CBRTP: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w bieżącym roku, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Putynkowski.

cyber_Folks: Zaprosił do sprzedaży do 42,5 tys akcji po 160 zł za sztukę, tj. za ogólną kwotę do 6,8 mln zł, podała spółka. Oferty sprzedaży można składa od 10 do 24 lipca.

Ailleron: W Wielkiej Brytanii utworzono i zarejestrowano spółkę pośrednio zależną – Software Mind Outsourcing Services LTD z siedzibą w Londynie. Nowo powstała spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Software Mind sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która jest częścią grupy kapitałowej Ailleron. Spółka zależna zawiązana została w formie odpowiednika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD – Private Company Limited by Shares), w której Software Mind posiada 100% udziałów.

Synerise: Amerykański VTEX.com zainwestował 8,5 mln USD w ramach rundy B+.

Shein: Uruchamia fundusz Circularity Fund o wartości 200 mln euro w UE i Wielkiej Brytanii i zobowiązuje się do zainwestowania 50 mln euro w szersze działania ESG. Marka SHEIN zapowiada duże inwestycje w inicjatywy mające na celu wzmocnienie pozycji europejskich i brytyjskich marek, projektantów i artystów, aby mogli rozwijać swoją działalność nie tylko w świecie online. Fundusz Circularity Fund będzie również wspierał start-upy i firmy w całej UE oraz Wielkiej Brytanii angażujące się w poszukiwanie rozwiązań z zakresu obiegu zamkniętego.

AVM: Założyciele i partnerzy zarządzający producenta urządzeń komunikacyjnych FRITZ!Box przygotowali dla swojej firmy plan sukcesji dla następnego pokolenia, w efekcie którego Imker Capital Partners zostaje długoterminowym inwestorem. Imker to rodzinna firma finansowa z siedzibą w Europie. Założyciele AVM zachowają mniejszościowe udziały w spółce, jako akcjonariusze i członkowie rady doradczej.

AMD: Ogłosiło podpisanie ostatecznej umowy przejęcia Silo AI, czyli największego prywatnego laboratorium sztucznej inteligencji w Europie o wartości ok. 665 mln USD. Jest to kolejny znaczący krok AMD na drodze do oferowania kompletnych rozwiązań AI w oparciu o otwarte standardy. Jest to zarazem ruch, który umożliwi szybszą implementację rozwiązań AI dla szerokiego grona klientów.

IFS: Przejmuje EmpowerMX, co wzmacnia ofertę w zakresie przemysłowego AI dla sektora lotniczo-obronnego. EmpowerMX, lider w zarządzaniu konserwacją lotniczą, specjalizuje się w rozwiązaniach MRO napędzanych AI, z których korzystają największe linie lotnicze na świecie.

Global Hydrogen: Podał, że na mocy decyzji KNF i GPW akcje spółki zostały przywrócone do obrotu na rynku NewConnect. „Przyczyny zawieszenia obrotu akcjami w grudniu 2022 roku nie miały nic wspólnego ze spółką. Podejrzenie manipulacji rynkowej dotyczyło transakcji, a nie działalności spółki. Spółka nie zwolniła tempa przygotowywania projektów wodorowych do realizacji, mimo pozostawania w giełdowej zamrażarce. O istotnych wydarzeniach informowała rynek, wypełniając ciążące na niej obowiązki regulacyjne” – czytamy w komunikacie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Tauron: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał ze spółką Tauron Dystrybucja dwie umowy na udzielenie 173 mln zł dofinansowania do zakupu i montażu liczników zdalnego odczytu, podał Fundusz. NFOŚiGW przeznaczył dotychczas 379 mln zł na projekty montażu prawie 2 mln inteligentnych liczników u obecnych i nowych odbiorców energii, w tym prosumentów.

Scanway: Misja rakiety Ariane 6 potwierdziła działanie oferowanego przez Scanway systemu wizyjnego w warunkach kosmicznych, dzięki czemu kolejny produkt spółki uzyskał tzw. flight heritage, podał Scanway.

mLeasing: LeaseLink – fintech, którego właścicielem jest mLeasing – wprowadził płatności odroczone (BNPL – buy now, pay later) dla firm, podała spółka. Zapowiada, też wdrożenie usług najmu sprzętu oraz merchant finansce w III kw.

PKP PLK: PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) uruchomiły sieć WAN, która zapewni większe bezpieczeństwo transmisji danych dla kolejowej infrastruktury krytycznej, podał zarządca sieci kolejowej. Sieć połączyła ponad 1 800 lokalizacji w całej Polsce; dostawcą jest Netia.

Asbis: Rozszerzył na Uzbekistan swoją współpracę z liderem technologii NAS (Network Attached Storage), firmą QNAP Systems Inc., podała spółka. W ramach tej współpracy Asbis będzie dystrybuował na rynku uzbeckim produkty QNAP, przede wszystkim w zakresie pamięci masowej, sieci i wideo, podano.

ING: Udostępnił w aplikacji Moje ING weryfikację telefonów. Weryfikacja telefonu z ING umożliwia sprawdzenie podczas rozmowy czy dzwoni pracownik banku. Narzędzie pokazuje dane pracownika ING lub ostrzeżenie, że telefon jest podejrzany. Dzięki temu klient może upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Comarch: Comarch Finance Connect umożliwił swoim klientom, korzystającym z usług online świadczonych na platformie Comarch Apfino, zdalne potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem usługi mojeID dostarczanej i obsługiwanej przez KIR. Spółka Comarch Finance Connect to dostawca i operator platformy Apfino, zapewniającej łatwy dostęp online do szerokiej oferty usług finansowych. mojeID będzie wykorzystywane w ramach procesów uwierzytelnienia klienta na potrzeby usług i procesów udostępnianych i obsługiwanych w ramach platformy Apfino.

Plus: Rozpoczął wakacyjne wyprzedaże. Od 10.07 do 20.08 zakupić można wybrane smartfony do 400 zł taniej. Samsung Galaxy A35 5G, Motorola Edge 40 Neo 5G oraz Xiaomi Redmi Note 13 5G to urządzenia, które teraz dostępne są w obniżonych cenach.

PKO BP: Zrobotyzował 320 procesów biznesowych, a „cyfrowi pracownicy” zrealizowali łącznie ponad 300 mln zadań. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy roboty wykonały 100 mln czynności. Automatyzacja powtarzalnych i masowych procesów pozwala obsługiwać większą liczbę transakcji klientów oraz podnosi efektywność operacyjną. Bank zastosował narzędzie inteligentnego odczytu danych dla 7 mln dokumentów papierowych i skanów, co pozwoliło zasilić roboty i przyspieszyć automatyzację wielu procesów.

Cisco: Zaprezentowało nową serię zapór sieciowych Cisco Firewall 1200, zapewniającą nawet trzykrotnie wyższą wydajność niż podobne produkty na rynku. Jest to rozwiązanie, które eliminuje potrzebę posiadania wielu urządzeń – przełączników, routerów i zapór sieciowych – w oddziałach przedsiębiorstw i małych firmach.

Scanway: Ma zamówienie z indyjską firmą zajmująca się technologią kosmiczną Dhruva Space Private Limited na dostarczenie modelu lotnego teleskopu zintegrowanego z kamerą produkowaną przez jednego z wiodących europejskich dostawców, przetestowanego na wibracyjnych testach środowiskowych.

Tauron: Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych eTauron dołączyła do międzynarodowej platformy roamingowej Hubject. Użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli, posiadając jedną kartę dostępową, skorzystać z ponad 250 tys. punktów ładowania.

Vertiv: Wprowadził do swojej oferty rozwiązania obsługujące obliczenia sztucznej inteligencji: system zasilania awaryjnego Vertiv Trinergy oraz zintegrowaną z nim rozdzielnicę Vertiv PowerNexus.

Nikon: Udostępnił bezpłatną usługę chmurową – Nikon Imaging Cloud. Umożliwia pobieranie uaktualnień oprogramowania sprzętowego bezpośrednio do aparatu, przechowywanie zdjęć w chmurze, a także zapewnia dostęp do ekskluzywnych presetów na zdjęcia.

Sparta Loyalty: Stworzyła aplikację mobilną i YES Club dla producenta biżuterii. „Aplikacja m.in. przechowa dla nich dowody zakupu, pokaże lokalizacje salonów YES oraz umożliwi wywołanie aplikacji nawigacyjnej, np. Google Maps lub Apple Maps, a także komunikacyjnej, np. Uber” – powiedział prezes Tomasz Wawrzynów.

Samsung: Zaprezentował nowe modele smartfonów Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6, a także słuchawek Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro oraz zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych modeli Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra, które udostępnią potencjał Galaxy AI

Plus: Strategiczny partner marki Samsung przygotował dla swoich klientów ofertę przedsprzedażową premierowych urządzeń z serii Samsung Galaxy. Decydując się na wcześniejszy zakup najnowszego Samsung Galaxy Z Fold6 można zyskać nawet 800 zł oraz otrzymać oryginalne etui.

Red Lion: Wprowadził na rynek 16-portowy switch przemysłowy Ethernet N-Tron NT116 do wspierania krytycznych operacji w ciężkich warunkach środowiskowych.

ING: Udostępnił w aplikacji Moje ING weryfikację telefonów, która umożliwia sprawdzenie podczas rozmowy czy dzwoni pracownik banku. Narzędzie pokazuje dane pracownika ING lub ostrzeżenie, że telefon jest podejrzany. Dzięki temu klient może upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Play: Przygotował ofertę dla abonentów, którzy zdecydują się przenieść swój numer, gdzie wybrane smartfony Samsung, realme i Xiaomi przy zakupie z abonamentem Pplay L oraz Homebx będzie można max. o połowę taniej. Dodatkowo operator w tych ofertach udostępnia Internet bez limitu prędkości i danych nawet na 24 miesiące.

Amazon: W 2023 r. zasilał całą swoją globalną działalność – w tym centra danych, budynki korporacyjne, sklepy spożywcze i centra logistyczne – w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Firmie udało się osiągnąć ten cel 7 lat przed – pierwotnie zakładanym na 2030 r. – terminem.

Dassault Systèmes, Mistral AI: Nawiązali współpracę, aby zaoferować rozwiązania branżowe oparte na sztucznej inteligencji. Partnerstwo w unikatowy sposób łączy możliwości technologii wirtualnego bliźniaka oraz suwerennej infrastruktury chmurowej Dassault Systèmes z dużymi modelami językowymi (LLM) od firmy Mistral AI.

Realme: W przyszły piątek marka wprowadzi na polski rynek swój najnowszy smartfon. Model realme 12 wyróżnia się szybkim ładowaniem SuperVOOC 67W, dużą pamięcią wewnętrzną do 512 GB, wydajnym procesorem Snapdragon 685 oraz wysokiej klasy ekranem AMOLED 120 Hz.

Cisco: Dokonał modernizacji sieci na Oddziale Transplantologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Transplantologia to drugi (po onkologii) oddział placówki, który został wyposażony w nowoczesną, bezprzewodową sieć Cisco. Projekt o łącznej wartości szacowanej na 7 mln zł, jest całkowicie finansowany przez Cisco w formie darowizny.

Stoen: Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego sfinalizował ważny etap na drodze do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Wraz z firmą Deloitte Stoen Operator zakończył testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z powstającym scentralizowanym systemem informatycznym. Potwierdziły one zgodność z protokołem AS4.

Żabka: Rozszerzyła współpracę z Microsoft w zakresie innowacji. Strategiczne partnerstwo zakłada wzmocnienie rozwoju sieci z wykorzystaniem AI w czterech obszarach, takich jak: efektywność sklepów, rozwój międzynarodowy, transformacja wewnątrz firmy oraz analityka danych odpowiadająca na potrzeby klientów. W ramach partnerstwa Żabka Polska, jako pierwsza firma w Polsce, zapewni 2,5 tys. swoich pracowników inteligentnego asystenta – Copilota dla Microsoft 365.

Redge Technologies: Wygrał przetarg na dostarczenie platformy VOD Ninateka dla Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Nowa wersja platformy została uruchomiona przy wykorzystaniu rozwiązania Redge Media TVaaS, kompletnej, dostępnej w chmurze platformy, pozwalającej na budowanie usługi streamingowych i OTT.

TomTom: Wraz z East View Geospatial ogłosili współpracę w zakresie dostarczania globalnych danych mapowych dla Departamentu Obrony Australii.

Honor: Do oferty open market i operatorów w Polsce trafiły dwa kolejne modele smartfonów – Honor 200 oraz Honor 200 Pro, które dołączyły do najtańszego z całej oferty Honor 200 Lite. Za podstawową wersję Honor 200 zapłacimy 2599 zł, natomiast model Honor 200 Pro kosztuje obecnie 3499 zł. Oba smartfony na start są dostępne w ofercie ze smartwatchem Honor Watch 4 oraz słuchawkami Honor Earbuds X6.

Furgonetka: Stworzyła pakiet rozwiązań, które poprzez podnoszenie jakości zakupów, ułatwiają przedsiębiorcom rozwijanie i skalowanie e-sklepów. To m.in.: Portmonetka (rozwiązanie typu fast checkout), Furgonetka Zwroty oraz różne opcje zarządzania dostawą, w tym „szybka przesyłka”, czyli expresowe tworzenie przesyłek.

mPTech: Grupa Karkonoska GOPR przedłużyła o kolejne lata współpracę z polską marką telefonów wzmocnionych Hammer.

Huge Thing: Uruchomił rekrutację do Huge Thing Startup Booster w którym przewidywane jest m.in. wsparcie doświadczonych mentorów, warsztaty przygotowane przez rynkowych ekspertów, wsparcie w ekspansji zagranicznej, bezpośrednia praca nad rozwiązaniem i testy wdrożeniowe u partnerów korporacyjnych, a także granty w wysokości sięgającej do 350 tys. zł.

DIANA NATO: Do 9 sierpnia trwa nabór do drugiej edycji międzynarodowego akceleratora innowacji obronnych. Program skierowany jest do firm technologicznych tworzących rozwiązania, które można zastosować zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych (tzw. technologie dual-use). Na laureatów czekają m.in.: granty w wysokości do 300 tys. euro oraz możliwość nawiązania współpracy z NATO.

Źródło: ISBnews