Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 10-14 sierpnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), z którym Ministerstwo Cyfryzacji (MC) jest w stałej współpracy, planuje rozpoczęcie aukcji pasma dla technologii 5G po wakacjach i przyznanie częstotliwości w I kwartale przyszłego roku, poinformowała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) nie planuje „pokazywać palcem” żadnego konkretnego dostawcy, ale chce stworzyć krajowy system cyberbezpieczeństwa tak, żeby zapewnił bezpieczeństwo funkcjonowania krytycznej sieci 5G, poinformowała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Budowa sieci mobilnej jest ogromnym wydatkiem dla operatorów, dlatego absolutnym warunkiem we wszystkich prowadzonych globalnie przetargach powinno być jak najszersze grono dostawców oraz innowacyjnych technologii, ocenił w rozmowie z ISBtech prezes FixMap Piotr Muszyński. Przy realizacji sieci 5G należy dążyć do tego, aby niezależnie od tego, skąd pochodzi dostawca sprzętu telekomunikacyjnego miał on określone obowiązki, wynikające z konkretnych regulacji panujących na danym rynku, koncentrujących się szczególnie na najważniejszym obszarze cyberbezpieczeństwa, ocenił w rozmowie z ISBtech prezes FixMap Piotr Muszyński. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Decyzje w sprawie rozwoju 5G będą miały ogromne konsekwencje dla Polski i zbyt wczesne, jednoznaczne opowiadanie się po jednej ze stron w grze wielkich mocarstw może zaważyć na politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej przyszłości naszego kraju. Na obecnym etapie lepiej obserwować ten proces, pozostając na uboczu, jak zdecydowały np. Czechy, ocenił w rozmowie z ISBtech ekspert Contemporary China Studies Institute Leszek Ślazyk. „Decyzje w sprawie rozwoju 5G będą miały głębokie konsekwencje dla Polski – w wymiarze politycznym, gospodarczym i cywilizacyjnym. Jednocześnie 5G jest elementem rywalizacji między mocarstwami. Dlatego zbyt wczesne, jednoznaczne opowiadanie się po jednej ze stron w tej grze wielkich mocarstw może zaważyć na przyszłości naszego kraju. Lepiej stać na uboczu jak np. Czechy i nie wtrącać się do gry wielkich, zwłaszcza, że obie strony mają zarówno plusy, jak i minusy” – powiedział ISBtech Ślazyk. „Biorąc pod rozwagę wszystkie za i przeciw, warto pamiętać, że w USA dominuje polityka utylitarna, podporządkowana sukcesowi wyborczemu. Jeśli po zbliżającej się elekcji za oceanem nastanie nowy prezydent, będziemy zmuszeni układać z jego administracją zupełnie nowe relacje i nie wiadomo czy nie na bazie dalszych ustępstw wobec Amerykanów. Z kolei Chińczycy na pewno zapamiętają, jeśli wyraźnie opowiemy się przeciwko nim. I za kilka lat, jeśli okaże się, że zwiększają oni swoją przewagę technologiczną, że kolejne technologie i standardy będą wychodzić z Państwa Środka (przecież już pracują nad 6G) mogą odmówić współpracy z państwami, które wcześniej pod wpływem USA uznały chińskie technologie za wrogie. Taki scenariusz oznacza, że Polska może wpaść w pułapkę technologicznego zapóźnienia wobec swoich bardziej pragmatycznych sąsiadów. Dlatego uważam, że postawa wyczekiwania na rozwój sytuacji to na obecnym etapie najrozsądniejsze wyjście dla naszego kraju” – dodał ekspert. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Wartość nieopłaconych rachunków telefonicznych w II kwartale br. wzrosła o 138,5 mln do 1,31 mld zł. Z płatnościami za telefon zalega już niemal 367 tys. osób (o blisko 33 tys. więcej niż na koniec I kw. Średni zaległy rachunek dochodzi już do 3,6 tys. na osobę, wynika z danych BIG InfoMonitor. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Niemal każda globalna firma (92 proc.) doznała cyberataku w trakcie pandemii COVID-19, jak wynika z najnowszego raportu firmy VMware Carbon Black. Aż 91 proc. respondentów oceniło, że wraz z przejściem na pracę zdalną cyberprzestępcy wręcz szturmem rzucili się na firmowe sieci i systemy, zwiększając zarówno skalę, jak i częstotliwość ataków. Jednym z najsłabszych ogniw firmowego bezpieczeństwa okazały się z kolei urządzenia IoT. Z kolei największy – średnio o 61 proc. – wzrost liczby cyberataków odnotowały firmy średnie, zatrudniające od 500 do 1000 osób. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Przez ostatni rok badacze z firmy Barracuda wspólnie z czołowymi badaczami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zbadali pełen cykl życia przejmowanych kont. Badając 159 takich kont, należących do 111 firm, obserwowano, w jaki sposób dochodzi do przejęcia konta, jak długo cyberprzestępcy mają do niego dostęp oraz jak je wykorzystują do zdobywania informacji. W raporcie zatytułowanym „Spear Phishing: Najważniejsze zagrożenia i trendy, cz. 4 – Działania cyberprzestępców na przejętych kontach e-mail” znajdują się informacje, jak wokół przejmowania kont e-mail powstaje specyficzna działalność biznesowa. Przeanalizowano w nim także zagrożenia, z jakimi mierzą się firmy oraz przedstawiono strategie obrony, które należy wdrożyć w celu zapobiegania tego typu atakom. Najważniejsze informacje: Cyberprzestępcy stworzyli specyficzne środowisko biznesowe, w którym zarabiają pieniądze wykorzystując podszywanie się pod marki, inżynierię społeczną oraz tzw. spear phishing do przejmowania kont poczty elektronicznej. W przypadku ponad jednej trzeciej przejętych kont atakujący zachowują dostęp przez ponad tydzień. Używanie przez pracowników tych samych haseł na kontach osobistych i służbowych pomaga cyberprzestępcom skutecznie włamywać się na konta. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Trojan Emotet znów powraca. Malware odpowiedzialny za zeszłoroczne fale złośliwych kampanii spamowych ponownie staje się ulubionym narzędziem hakerów. W lipcu blisko 9% polskich firm padło jego ofiarą – wynika z najnowszego raportu firmy Check Point. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Biomass Energy Project: Spodziewa się wzrostów przychodów w II półroczu dzięki rozwojowi portfela produktów i bieżącej sytuacji rynkowej, poinformował ISBtech prezes Jerzy Drożniewski. „Działania prowadzone w dziedzinie nowych technologii mają przełożyć się na zwiększenie przychodów w kolejnych okresach. BEP stworzył Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracuje nad produktami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii oraz medycyny. W oparciu o rozwój naszego portfela produktów oraz bieżącą sytuację w kraju i na świecie, spodziewamy się, że podejmowane przez nas działania przełożą się na wzrosty już w II połowie roku” – powiedział ISBtech Drożniewski. „Rok 2019 Biomass Energy Project zakończył uzyskując stabilny wzrost przychodów do poziomu 2,2 mln zł. Niewielki spadek zysku do poziomu 0,6 mln zł, to pochodna podjętych inwestycji w projekty pojazdów elektrycznych i baterii. W przychodach widzimy pozytywne efekty inwestycji, co stanowi dla nas potwierdzenie słuszności przyjętej przez nas strategii zmiany profilu działalności spółki w kierunku innowacyjnych technologii, zgodnych z nowoczesnymi trendami w gospodarce” – dodał prezes. Źródło: ISBtech

Play Communications: Prawdopodobnie do końca bieżącego roku zdecyduje w sprawie wydzielenia sieci wież telekomunikacyjnych do oddzielnej spółki TowerCo i potencjalnego zaangażowania w niej zewnętrznych inwestorów, poinformował prezes Play Communications Jean Francois Harion. Play Communications potwierdziło większość oczekiwań finansowych na 2020 rok, w tym skorygowaną EBITDA na poziomie 2,5-2,6 mld zł, 850-900 mln zł gotówkowych nakładów inwestycyjnych oraz ponad 800 mln zł wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego, podała spółka. Play Communications odnotowało 237,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 253,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Zanotował 435 mln zł zysku EBITDA AL w II kwartale 2020 r. (wzrost o 1,9% r/r) oraz przychody w wysokości 1,62 mld zł (wzrost o 3,4% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o 6,3% r/r do 1,05 mld zł, podał operator. Baza klientów w II kw. br. wzrosła o 152 tysiące r/r i na koniec okresu wyniosła 11,02 mln, przy czym wzrost bazy klientów kontraktowych wyniósł 186 tys. r/r (do 7,56 mln). T-Mobile Polska zakłada, że tegoroczny poziom inwestycji będzie podobny do ubiegłorocznego, a COVID-19 nie powoduje ich zmniejszenia, poinformował prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska nie podjął żadnej decyzji dotyczącej ewentualnego wykluczenia Huawei jako jednego z dostawców infrastruktury 5G, poinformował CEO T-Mobile Polska Andreas Maierhofer. T-Mobile, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, udostępnił użytkownikom Heyah 01 usługę potwierdzania tożsamości online – mojeID od Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), podała spółka. Źródło: ISBnews

Sygnity: Odnotowało 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2019/2020 r. (tj. II kw. roku kalendarzowego 2020) wobec 4,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Netia: Odnotowała 14,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Odnotował 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 92 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 41,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. przy przychodach w wysokości 129,5 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W I połowie roku – według szacunków – spółka odnotowała skonsolidowaną stratę netto wysokości 88,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 419,1 mln zł. Źródło: ISBnews

Gremi Media: Odnotowały 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games: Wypracowało 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie br. Rentowność netto grupy wyniosła 18%, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Huawei: Ocenia, że przygotowany przez niemieckie organy dokument warunków technicznych, jakie muszą spełnić m.in. dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, aby zostać dopuszczonymi do budowy sieci jest oparty na jasnych kryteriach i jednakowych dla wszystkich zasadach i liczy, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w Polsce, poinformował dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Ryszard Hordyński. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Odnotował 2,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,93 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asbis Enterprises Plc prognozuje wzrost zysku netto po opodatkowaniu w tym roku do 18-20 mln USD wobec 15,2 mln USD w ub.r., przy wzroście przychodów odpowiednio do 2-2,2 mld USD z 1,9 mld USD w ub.r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games w restrukturyzacji: Skonsolidowana strata netto za lipiec 2020 spodziewana jest na poziomie 0,23 mln zł (narastająco 1,73 mln zł zysku od stycznia 2020), podała spółka, prezentując szacunkowe wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 spodziewane są na poziomie 2,2 mln zł (16,2 mln zł narastająco od stycznia 2020). Źródło: ISBnews

Beyond.pl: Inwestuje w rozbudowę kampusu Data Center w Poznaniu, podała spółka. Zasilane zieloną energią centrum danych zwiększa 5-krotnie docelową moc, z 8MW do 42MW (megawat), a jego powierzchnia powiększa się niemal 4-krotnie. Źródło: ISBtech

Forever Entertainment: Odnotował 9,8 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Tomasz Grudziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 30 września 2020 r., podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa od 1 października br. dotychczasowemu członkowi zarządu spółki – Przemysławowi Błaszczykowi oraz powołała na nowego członka zarządu Roberta Mikuszewskiego. Źródło: ISBnews

Nexera: Została nowym członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wraz z innymi zrzeszonymi firmami z sektora teleinformatycznego, będzie czynnie uczestniczyć w procesie cyfrowego rozwoju Polski. Do głównych zadań Izby należy opiniowanie aktów prawnych, wydawanie stanowisk branży w istotnych sprawach dotyczących przemysłu teleinformatycznego, reprezentowanie interesów polskich firm na arenie europejskiej, a także inicjowanie projektów angażujących administrację publiczną oraz własnych przedsięwzięć. Źródło: spółka

Gameset: Agencja profesjonalnego gaming marketingu (grupa LTTM) powiększa zespół o trzy nowe osoby. Do działu agencyjnego dołączył Bartosz Semegin (Junior Project Manager), a zespół produktowy wzmocnił Jacek Bogdanowicz (Product Manager). Utworzono także stanowisko PR Managera, które objęła Karolina Kałużyńska. Źródło: spółka

Oracle: W siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji został podpisany list intencyjny o współpracy i przystąpieniu do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa i firmy Oracle Polska. Dokument podpisali: Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz Dyrektor Generalny Oracle Polska Tomasz Bochenek. Źródło: spółka

SimFabric: Prawie pięciokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w ujęciu rok do roku wypracował w drugim kwartale, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z Grupy PlayWay. Od stycznia do czerwca łączne przychody spółki przekroczyły 3,1 mln zł netto, z czego tylko w drugim kwartale firma wypracowała prawie 1,9 mln zł przychodów. Zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 0,13 mln zł, co stanowi ponad 80 proc. więcej wobec wyniku uzyskanego przez spółkę w drugim kwartale 2019 roku. Krokiem milowym w historii rozwoju studia był debiut na rynku NewConnect, który odbył się w kwietniu br. W tym samym miesiącu studio podpisało największy w swojej historii kontrakt z austriackim koncernem Koch Media GmbH opiewający na kwotę około 8 mln zł. Na koniec drugiego kwartału SimFabric zajęło szóstą pozycję pod względem kapitalizacji spośród wszystkich spółek notowanych na tzw. małym rynku warszawskiej giełdy. Źródło: spółka

e-Kiosk: W I półroczu 2020 roku osiągnął 1,5 mln zł zysku (wzrost o 85% względem analogicznego okresu w 2019). Źródło: spółka

OMNIOXY: Producent komór hiperbarycznych, będąc częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ma ambitne plany dalszego rozwoju, w tym ekspansji zagranicznej oraz rozpoczęcia produkcji komór własnego projektu w kraju. Rozwój spółki w ciągu pierwszego roku działalności przyniósł spory zysk i przychody na poziomie 3,4 mln zł. Przychody spółki stale rosną, jednocześnie zarząd OMNIOXY przygotowuje się właśnie do emisji akcji. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na dalszy rozwój firmy, w tym ekspansję zagraniczną. OMNIOXY planuje także uruchomienie w Polsce produkcji nowych serii komór hiperbarycznych co wiąże się z inwestycjami w badania i rozwój, certyfikację, wyposażenie hali produkcyjnej i powiększenie zespołu. „W rok osiągnęliśmy gigantyczny progres, staliśmy się liderami w branży łagodnych komór hiperbarycznych w Polsce. Emisja akcji to dla nas kolejny naturalny krok w rozwoju. Chcemy być numerem jeden nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie dlatego w 2021 roku planujemy wejść z naszymi produktami na nowe rynki, rozważamy tu kraje sąsiedzkie i nadbałtyckie – powiedział prezes Adam Cegielski. Źródło: ISBtech

JR Holding ASI: Spółka wypracowała ponad 403,7 mln zł zysku netto w II kwartale 2020 r. Jest to najlepszy kwartalny wynik finansowy w wieloletniej historii emitenta. Przychody finansowe wyniosły w tym okresie ponad 498,6 mln zł i wynikały z przeszacowania posiadanych aktywów, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym. Strategia rozwoju emitenta na lata 2020-2022 przynosi oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem są wypracowane wyniki finansowe. Zarząd spółki jest niezwykle zadowolony z osiągniętych wyników i z dużym optymizmem podchodzi do kolejnych kwartałów. „Nasze wyniki finansowe w drugim kwartale 2020 r., a więc osiągnięcie ponad 403 mln zł zysku netto należy uznać za niesamowite osiągnięcie. Pokazaliśmy rynkowi, że potrafimy selekcjonować i dobierać spółki do portfela inwestycyjnego. To właśnie wzrost wartości spółek portfelowych i samego portfela pozwolił nam wypracować tak ogromny zysk. Mam nadzieję, że rynek doceni naszą pracę i jej rezultaty, co wpłynie pozytywnie na wycenę rynkową spółki” – wyjaśnia January Ciszewski, prezes JR Holding ASI. Do portfela inwestycyjnego dołączyły w II kw. 2020 r. nowe podmioty m.in.: Helix Immuno-Oncology, Digital Avenue czy GenXone. Zaangażowanie w te projekty inwestycyjne jest zgodne z polityką inwestycyjną Spółki. Emitent cały czas poszukuje także nowych inwestycji, które będą spełniały jego kryteria inwestycyjne i prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przedsięwzięć biznesowych. „Nasz portfel inwestycyjny jest konsekwentnie rozbudowywany o podmioty, które wpisują się w założenia strategii rozwoju i spełniają rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Większość z naszych spółek portfelowych działa w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19, a wręcz można powiedzieć, że koronawirus powinien wpłynąć pozytywnie na rozwój ich biznesu. Uważam, że pojawianie się w naszym portfelu kolejnych podmiotów umożliwi nam utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu aktywów i zysków w kolejnych kwartałach” – zakończył Ciszewski. Źródło: ISBtech

Klabater: Ponad 1,8 mln przychodu netto wypracował w II kwartale 2020 roku notowany na NewConnect producent i wydawca gier wideo. To wynik o 57% wyższy od przychodu osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk netto w minionym kwartale wyniósł 204 320, 94 zł. Dywersyfikacji uległa struktura przychodów osiąganych przez spółkę – w jej wyniku dynamicznie rośnie udział ze sprzedaży gier konsolowych. Źródło: spółka

Virtualo: Kuba Piotrkowicz został nowym prezesem spółki z Grupy Empik, a Paweł Heba dołączył do zarządu. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

InteliWISE: Analizuje rynek pod kątem akwizycji, skupia się na ciekawych dostawcach sztucznej inteligencji dla biznesu, którzy uzupełniliby ofertę grupy, poinformował ISBtech prezes Marcin Strzałkowski. Źródło: ISBtech

Netia: Nadal jest zainteresowana przejęciami na rynku krajowym, ale nie ma w planach wydzielenia do osobnej spółki własnej infrastruktury, poinformował prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

SimFabric: Uruchomił procedurę przejścia na rynek główny GPW, podała spółka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW w Warszawie w 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBtech

Pyramid Games: Zadebiutował na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

e-Kiosk: Zarząd, w wyniku oceny aktualnej sytuacji spółki i perspektyw rozwoju, podjął decyzję o przeanalizowaniu w najbliższych kilku tygodniach opcji strategicznych, polegających na możliwości wycofania akcji spółki z rynku NewConnect i postanowił skierować do rady nadzorczej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie, podała spółka. Źródło: ISBnews

ATM: Złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Moonlit: Zapisy na 499 999 nowych akcji potrwają w dniach 11-25 sierpnia, podała spółka. Moonlit chce pozyskać z drugiej oferty publicznej 2,5 mln zł, które planuje przeznaczyć m.in. na dokończenie i produkcję symulatorów „Model Builder” i „Dog Trainer”. Źródło: ISBnews

Silvair: Rada dyrektorów przyjęła uchwały w sprawie istotnych zmian warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe, podała spółka. Silvair wyemituje: 1 073 757 akcji zwykłych do końca 2020 r.; 1 168 928 akcji zwykłych do końca 2021 r., oraz 1 423 178 akcji zwykłych do końca 2022 r. Łączna wartość nominalna zobowiązań, które spółka może zaciągnąć na podstawie zmienionych papierów zamiennych zostaje zwiększona z 5,5 mln USD do 6 mln USD. Źródło: ISBnews

Play Communications: P4 – operator sieci Play i spółka zależna – zawarła przyrzeczoną umowę nabycia udziałów dotyczącą nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska (VMP) od jej wspólników i głównych inwestorów, podał Play. Było to możliwe po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z umowy przedwstępnej, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Źródło: ISBnews

Iron VR: Spółka zależna Carbon Studio, która zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier na platformy dedykowane technologii wirtualnej rzeczywistości, pozyskała nowych akcjonariuszy związanych z branżą gier wideo. W wyniku nabycia przez nich pakietu akcji do spółki trafiło ponad 0,91 mln zł. Właścicielem 10 proc. akcji zostało Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier. W lipcu firmy podpisały list intencyjny, w którym zobowiązują się do wytypowania tułów z portfolio Movie Games, a następnie przeniesione ich do wirtualnej rzeczywistości przez Iron VR. Źródło: ISBtech

Fortinet: Kupił amerykańską firmę OPAQ Networks, dostawcę rozwiązań chmurowych umożliwiających świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo na brzegu infrastruktury IT. Stworzone i opatentowane przez nią rozwiązanie Zero Trust Network Access w znacznym stopniu eliminuje ryzyko uzyskania dostępu do firmowych zasobów przez osoby niepowołane. Narzędzie firmy OPAQ Networks zostało zbudowane tak, aby było przyjazne dla integratorów systemowych, dostawców Internetu oraz firm świadczących usługi zarządzania bezpieczeństwem. Źródło: spółka

HMD Global: Producent telefonów i smartfonów Nokia, ogłosił zakończenie rundy inwestycyjnej, w której zebrano 230 mln USD. To jedno z największych finansowań w tym roku w Europie. Środki od inwestorów mają napędzić strategiczny rozwój HMD Global w czterech kluczowych obszarach. Po pierwsze, przyspieszą realizację misji firmy, polegającej na rozpowszechnianiu przystępnych cenowo smartfonów obsługujących technologię 5G dla konsumentów na całym świecie. Po drugie, w nowej, postpandemicznej rzeczywistości, HMD Global w dalszym ciągu ma zamiar działać na rzecz cyfrowej transformacji. Producent chce rozszerzać działalność na kluczowych rynkach, w krajach rozwijających się. Za przykład może posłużyć wejście na rynek w Brazylii, jak również rozwój biznesu w państwach Afryki czy Indiach. Wreszcie – inwestycje mają pomóc w umocnieniu HMD Global na pozycji lidera nie tylko jako producenta sprzętu, ale także dostawcy własnych usług mobilnych. Źródło: spółka

Grupa INC: Podpisała umowę z Movie Games. Zakłada ona pozyskanie finansowania i wprowadzenie do obrotu giełdowego spółek z Grupy Movie Games: Road Studio, True Games, MD Games, Mill Games oraz spółki, która powstanie na mocy umowy pomiędzy Movie Games a Robertem Lewandowskim i Filipem Szklarzewskim. Źródło: spółka

Infobip: Fundusz private equity One Equity Partners zainwestował w globalną platformę komunikacyjną w chmurze pozwalającą na płynne dwukierunkowe interakcje między przedsiębiorstwami i ich klientami, a także ułatwiająca integrację niemal wszystkich funkcji komunikacyjnych w jednym miejscu. To pierwszy kapitał zewnętrzny zebrany przez założycieli firmy Infobip, która uzyskała wycenę jednorożca w jednej z największych europejskich rund serii A w ostatnich latach. W OEP Infobip zyskuje strategicznego partnera o dużym doświadczeniu, który pomoże w ekspansji na rynku północnoamerykańskim i przyspieszy rozwój firmy poprzez strategiczne przejęcia. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Play: Wprowadza ofertę Play Internet Stacjonarny bez umowy terminowej, podał operator. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry „Sparkle 4 Tales” na platformie Nintendo Switch została ustalona na 24 sierpnia br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Ministerstwo Cyfryzacji: Ponad pół miliona Polaków korzysta z aplikacji ProteGO Safe, która informuje o kontakcie z koronawirusem, poinformowało MC. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Data premiery gry „Jelly Champs!” na platformę Nintendo Switch została wyznaczona na 3 września, podała spółka. Gra jest jednym z autorskich projektów spółki.

No Gravity Games: Zawarł umowę z Orbital Knight dotyczącą gry „Kickerinho World” i planuje jej wydanie na platformie Switch w IV kw. br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Podpisał umowę z hiszpańskim wydawcą Professional Publishing SPL, podała spółka. Jej efektem jest nawiązanie współpracy wydawniczej, w wyniku której BadLand Publishing wprowadzi do sprzedaży w Europie i Singapurze ekskluzywną edycję pudełkową dwóch części z serii „Vampire: The Masquerade”, autorstwa Draw Distance. Fizyczne wydanie tytułów powstanie w wersji na platformy PS4, Nintendo Switch i PC. Źródło: ISBnews

Sonka: Chce wydać „Astro Bears DLC” na PC, PS i Xbox do końca 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pyramid Games: Zawarł umowę z Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem, autorem uniwersum pn. „CEO Slayer” opisanego w książce pt. „CEO Slayer. Pogromca Prezesów” oraz opowiadaniu pt. „CEO Slayer. Pierwszy raz”, podała spółka. Na podstawie utworów Pyramid Games stworzy grę komputerową o nazwie „CEO Slayer” oraz jej dodatki, porty, modyfikację i rozszerzenia na dowolną platformę, w tym w szczególności: PC, PlayStation, XBOX, iPad, iPhone, Android, MAC i Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

PayPo: Klieci sklepów zrealizowali dotychczas w tym roku ponad 1 mln transakcji, a z odroczonych płatności PayPo korzysta ponad 250 tys. konsumentów, podał fintech. Spółka wprowadza udogodnienie w postaci niepobierania karnych odsetek za opóźnienia w płatnościach do 30 dni po terminie. Źródło: ISBnews

realme: Marka smartfonów rozpoczyna sprzedaż w sieci Play, podano w komunikacie. Współpraca z czołowym operatorem to kolejny krok w stronę zdobycia tytułu jednego z pięciu największych producentów w Polsce, zaznaczono w informacji. Nowy smartfon realme C11 zadebiutował w Polsce. Marka wskazuje, że to „doskonały stosunek ceny do jakości, mocny procesor, potężna bateria i dopracowany design wyróżniają propozycję od realme w segmencie niższej półki cenowej”. Źródło: ISBnews, spółka

Cherrypick Games: Zawarł umowę o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1, podała spółka. Źródło: ISBnews

Revolut: Udostępni polskim klientom szybkie przelewy SEPA Instant, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Uzupełnił ofertę dla odbiorców korporacyjnych o eSIM, tj. możliwość uruchomienia usług operatora w urządzeniu bez konieczności umieszczania w nim fizycznej karty, podał operator. T-Mobile wprowadza usługę Cloud Security zapewniającą ochronę urządzeń i sieci przed zagrożeniami cybernetycznymi, również w modelu pracy zdalnej. Usługa dostępna w formie wygodnej miesięcznej subskrypcji skierowana jest do średnich i dużych firm. Źródło: ISBnews, spółka

PKO Bank Polski: Udostępnił usługę wideodoradcy dla klientów indywidualnych. Podczas rozmowy online można złożyć wniosek o kartę kredytową, pożyczkę gotówkową, ubezpieczenie komunikacyjne oraz otwarcie limitu w koncie, podał bank. Do tej pory z usługi korzystali klienci firmowi. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Zapowiedział kolejny tytuł na platformę Steam – „Builders of China”, podała spółka. Premiera projektu typu city-building w wersji na PC planowana jest na II połowę przyszłego roku. Aktualnie studio pracuje nad pięcioma symulatorami, których wydanie planuje w tym roku. Live Motion Games w I połowie 2021 roku planuje debiut na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

DataWalk: Producent zaawansowanej platformy analityczno-wywiadowczej ogłosił, że stworzone przez spółkę oprogramowanie zostało wybrane przez U.S. Department of Homeland Security Customs and Border Protection (DHS-CBP), podała spółka. Platforma DataWalk zostanie wdrożona u zagranicznego partnera DHS-CBP w celu poprawy bezpieczeństwa granic kraju partnerskiego. Źródło: ISBtech

Grupa Lenovo: Przychody w pierwszym kwartale roku finansowego wyniosły 13,3 mld USD, co stanowi wzrost o niemal 7% w ujęciu rok do roku (i o 10% rdr bez uwzględnienia wpływu kursów walut). Dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 38% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku, do 332 mln USD, a dochód netto — o 31% w ujęciu rok do roku, do 213 mln USD. Podstawowy zysk na akcję w pierwszym kwartale roku finansowego wyniósł 1,80 centa USA czyli 13,95 centa hongkońskiego. Źródło: spółka

BTC Studios: Podpisał kolejną umowę – na wydanie gry mobilnej Smooth Wheel. Nowa gra to pozycja typu hyper casual z gatunku symulacji Track&Tractor. Według zapowiedzi spółki będzie to jeden z najbardziej realistycznych symulatorów dostępnych w sklepach na systemach iOS i Android. Źródło: spółka

Huawei: Salony serwisowe oferują darmowy montaż naklejki z NFC na starszych laptopach marki, co zapewni im możliwość obsługi Huawei Share. Z oferty można również skorzystać w przypadku nowych modeli laptopów Huawei, gdy naklejka z NFC uległa uszkodzeniu. Huawei Share umożliwia korzystanie z funkcji OneHop oraz Multi-Screen Collaboration, które pozwalają na szybkie, bezprzewodowe przesyłanie plików, w tym zdjęć i filmów między smartfonem i tabletem a laptopem marki, a także współdzielenie ekranu urządzenia mobilnego na laptopie. Źródło: spółka

S-Labs: Twórca systemu automatyki mieszkaniowej, instalowanego na etapie budowy w lokalach największych deweloperów – m.in. Murapolu czy Skanska, prezentuje aplikację Appartme na systemy iOS oraz Android. Dzięki niej użytkownicy lokali wyposażonych w system Appartme mogą zdalnie sterować urządzeniami domowymi – od zarządzania ogrzewaniem, przez podłączone do gniazdek urządzenia elektroniczne, po oświetlenie i zawory wodne. Co więcej rozwiązanie S-Labs może być rozwinięte o np. system ostrzegania przed zalaniem czy włamaniem, czyniąc mieszkanie prawdziwie smart.W załączniku przesyłam też materiały graficzne. Źródło: spółka

Adyen: Globalny operator płatności ogłasza kolejne partnerstwo. Tym razem z gigantem e-commerce – Zalando. Współpraca obejmie wszystkie rynki europejskie. Korzystanie z międzynarodowego rozwiązania Adyen w zakresie autoryzacji i kompleksowej obsługi umożliwi Zalando bezpośrednie połączenie ze wszystkimi głównymi systemami kart i lokalnymi metodami płatności. Źródło: spółka

Klabater: Podpisał umowę wydawniczą ze studiem Starni Games. Spółka przygotuje i wyda adaptację gier z serii Strategic Mind (Blitzkrieg oraz The Pacific) na platformach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Klabater przesunął daty premier gier „The Moonshiners” oraz „Animal Planet” na 2021 rok, poinformował członek zarządu Michał Gembicki. Źródło: spółka, ISBnews

Microsoft: Rodzina urządzeń Surface ma nowego przedstawiciela. Oficjalnie poinformował o tym dzisiaj Panos Panay, Microsoft Chief Product Officer, który we wpisie blogowym opisał szczegóły dotyczące nowego urządzenia. Źródło: spółka

Philips: Na rynku debiutują nowe telewizory Philips OLED 805, OLED 855 oraz OLED 865, których sercem jest procesor P5 czwartej generacji z funkcją sztucznej inteligencji. Modele są wyposażone w 3-stronny system Ambilight, Smart TV na bazie Android 9 oraz wielogłośnikowy system dźwiękowy z obsługą DTS Play-Fi. Źródło: spółka

Trend Micro: Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę ESG, 85% przedsiębiorstw uważa, że wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie staje się coraz trudniejsze. Rozwiązanie XDR firmy Trend Micro optymalizują wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w najważniejszych obszarach narażonych na ataki, przynosząc firmom ogromne korzyści. Zdaniem firmy ESG przedsiębiorstwa, które wdrożą model XDR, mogą zaoszczędzić kwotę odpowiadającą kosztom zatrudnienia 8 pełnoetatowych pracowników. Źródło: spółka

Sony Electronics: Wprowadziło nowe rozwiązanie Ci Catalog, które umożliwia sprawne i bezpieczne zarządzanie materiałami przedsiębiorstwa w pełnym cyklu produkcji multimediów. Ci Catalog to rozwiązanie zwiększające funkcjonalność platformy chmurowej, która dedykowana jest do zarządzania materiałami, a także współpracy na nich w zastosowaniach profesjonalnych. Dzięki oferowanym funkcjonalnościom rozwiązanie pozwala na tworzenie scentralizowanych, a także bezpiecznie zarządzanych bibliotek multimediów i udostępnianie ich zawartości poszczególnym sektorom firmy w ramach jednej platformy. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise: Przedstawił HPE 5G Lab, środowisko testowe i programistyczne, w którym firmy telekomunikacyjne i partnerzy technologiczni mogą weryfikować i integrować rozwiązania sieciowe 5G. Korzystając z HPE 5G Lab, telekomy mogą przyspieszyć wdrożenie sieci 5G, a także pozyskać doświadczenie zastosowania najnowszych innowacji 5G w środowisku testowym. Proponowane rozwiązania HPE mają na celu odblokowanie potencjału technologii 5G, wśród nich znajdują się: HPE 5G Core Stack – otwarty, natywny dla środowiska chmurowego pakiet oprogramowania do obsługi sieci 5G. HPE Resource Aggregator for Open Distributed Infrastructure Management – agregator zasobów HPE do zarządzania otwartą, rozproszoną infrastrukturą, upraszczający zarządzanie infrastrukturą obliczeniową klasy telekomunikacyjnej dla 5G w tysiącach lokalizacji. HPE Edge Orchestrator, który umożliwia firmom dostarczanie nowych usług przetwarzania brzegowego klientom na brzegu sieci telekomunikacyjnych. Obecnie HPE 5G Lab stanowi pewnego rodzaju poligon doświadczalny, umożliwiający firmom telekomunikacyjnym weryfikację tych technologii, odpowiednie przygotowanie się do masowego jej wdrożenia i pewność w inwestowaniu. HPE 5G Lab uzyskało już wsparcie od kluczowych liderów branży, w tym Affirmed Networks, Casa Systems, Intel, Metaswitch, Openet i Red Hat. Źródło: spółka

Agencja Afekt: Wypuszcza na rynek DigiShow – platformę produkcji eventów bazującą na jednej, kluczowej zasadzie: wszystko, co dostępne w świecie rzeczywistym jest także dostępne online. Spółka zwiększa tym samym inwestycje w dział digital event marketingu. Narzędzie to owoc współpracy z największymi w branży zarówno eventowej, jak i multimediów oraz streamingu. Wszystko to sprawia, że DigiShow jest produktem kompletnym – skupia w sobie największe kompetencje branżowe i pozwala na realizacje najbardziej spektakularnych projektów eventowych w Polsce i na świecie. Źródło: spółka

VMware: Praca z dowolnego miejsca na świecie to teraz nowa norma. Właśnie dlatego firma wprowadza nowe i rozszerzone możliwości swoich sztandarowych platform VMware Workspace ONE i VMware Horizon 8. Wdrożenie nowych rozwiązań w miejscu pracy pomoże organizacjom wykorzystać istniejącą już infrastrukturę do wspierania ważnych zadań związanych z ponownym otwarciem biur i w sprawnym wdrożeniem przyszłych usprawnień w miejscu pracy, takich jak: automatyczne powiadomienia zbliżeniowe dla pracowników; systemy zapamiętujące miejsce pobytu i interakcje pracowników; monitoring obszarów biurowych, które wymagają dezynfekcji; systemy kontrolujące limity osób w danej przestrzeni; systemy zarządzające dostępami pracowników do przestrzeni i narzędzi biurowych; systemy rezerwacji biurek i sal konferencyjnych. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Na platformie Steam udostępniona została gra Drill Deal: Borehole Alpha, będąca samodzielną grą, o okrojonej względem pełnej wersji gry Drill Deal zawartości, natomiast z zachowaniem kompletnej mechaniki pełnej wersji gry Drill Deal. Celem udostepnienia gry Drill Deal: Borehole Alpha jest budowanie zainteresowania społeczności graczy pełną wersją gry Drill Deal oraz zapoznanie się z opiniami graczy, a także usunięcie ewentualnych błędów, celem możliwie najlepszego przygotowania pełnego wydania gry Drill Deal. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews