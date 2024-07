Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 15-19 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Banki: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 3 769 w II kw. 2024 r. wobec 4 796 wniosków kwartał wcześniej i 3 485 wniosków rok wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

AI: Zatrudnienie specjalisty ds. automatyzacji, robotyzacji lub sztucznej inteligencji planuje 35% polskich firm, wynika z badania Personnel Service. 42% przedsiębiorstw nie ma planów na zatrudnienie pracowników z takimi kompetencjami, a 22% nie jest pewnych swoich decyzji w tym zakresie.

Trendy: Z badania Future Mind „Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz” wynika, że telefon stał się niezbędnym narzędziem nawet podczas zakupów. Ponad trzy czwarte Polaków uważa możliwość skanowania produktów smartfonem, aby sprawdzić cenę, jakość czy skład, za wyjątkowo komfortowe rozwiązanie. Jednocześnie niemal połowa badanych potwierdza, że korzysta z realizacji płatności w sklepie właśnie za pomocą swojego smartfona.

Sprzęt: Fortune Business Insights oceniają, że globalny rynek Device as a Service (DaaS) wyceniony w 2023 r. na ponad 27 mld USD wzrośnie aż do 154,93 mld USD w 2030 r., przy średniej rocznej stopie wzrostu CAGR (Compound Annual Growth Rate) na poziomie ponad 27%. „Dzięki DaaS firmy mogą skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach, podczas gdy dostawcy tacy jak my zajmują się kompleksową obsługą sprzętu. To nie tylko redukuje koszty, ale również zwiększa elastyczność i skalowalność operacyjną, pozwalając firmom na dynamiczny rozwój w zmieniającym się środowisku biznesowym. To naturalny kierunek rozwoju branży IT i krok milowy w kierunku przenoszenia procesów związanych z zarządzaniem urządzeniami poza organizację” – oceniła Rental Business Line Director w bolttech Poland Paulina Dobkowska.

Handel: Zgodnie z danymi firmy CPS GfK pochodzącymi z najnowszego raportu Shopping Monitor już 73% kupujących można określić mianem sprytnych nabywców. To osoby, które m.in. podejmują przemyślane decyzje zakupowe, dobrze orientują się w ofertach konkurencyjnych sieci oraz aktywnie szukają promocji. „Smart shopping to nie tylko sposób na oszczędzanie, ale także na inwestowanie w jakość. Sprzedawcy, którzy zrozumieją te zmiany i dostosują swoje oferty, zyskają lojalnych konsumentów, którzy doceniają przemyślane zakupy. Jak widać, stawka jest bardzo wysoka, bo już niemal 3 na 4 Polaków określa się mianem sprytnych nabywców” – powiedział dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi w Consumer Panel Services GfK Michał Maksymiec.

Automatyzacja: Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że już w co czwartym przedsiębiorstwie aktualnie wdraża się automatyzację lub AI, a 55% ma taki plan już niedługo. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Chce ich poszukiwać 35% firm, 42% na razie nie ma tego w planie.

Krypto: W I połowie 2024 roku oszuści ukradli kryptowaluty o wartości 314 mln USD, co oznacza wzrost o 6,4% w porównaniu do podobnego okresu w 2023 roku. Z tej sumy około 58 mln USD zostało wyłudzonych od 20 ofiar, a jedna z nich straciła 11 mln USD, stając się drugą największą ofiarą kradzieży w historii kryptowalut, wynika z informacji podanych w raporcie firmy analitycznej Scam Sniffer. Jak z kolei zwraca uwagę Binance, największa giełda kryptowalutowa na świecie, kradzieże cyfrowych aktywów są poprzedzane działaniami phishingowymi, które oszuści obecnie najczęściej prowadzą na komunikatorze Telegram. Stał się on prawdziwym siedliskiem scamów wymierzonych przeciwko posiadaczom kryptowalut i osobom, które się nimi interesują.

Cyberbezpieczeństwo: Aż 96% cyberataków celuje w kopie zapasowe. W trzech przypadkach na cztery przestępcy odnoszą sukces, wynika z badania Veeam Ransomware Trends Report 2024. Eksperci firmy wskazują, że do poprawy odporności danych może przyczynić się wdrożenie nowego modelu dojrzałości Zero Trust Data Resilience (ZTDR). Firmy są w stanie odzyskać tylko 57% danych naruszonych podczas cyberataku. Model ZTDR rozszerza zasady zerowego zaufania na systemy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. ZTDR obejmuje pięć filarów bezpieczeństwa, w tym niezmienność backupu, zwiększanie odporności i jak najniższy poziom uprawnień użytkowników.

HR: Traffit opublikował raport „Jakość aplikacji w 2024 roku”. Firma przeanalizowała blisko 3 mln aplikacji na 72 tys. stanowisk pod kątem dopasowania kandydatów do ról, o które się ubiegają. Z roku na rok zauważana jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę aplikacji niewpisujących się w podane w ogłoszeniach kryteria. Traffit przeanalizował 5 branż pod tym kątem – agencje rekrutacyjne IT, agencje rekrutacyjne nie IT, firmy IT, firmy spoza branży IT oraz software house’y: od 2022 roku jest mniejsza liczba nowo otwartych ról (spadek o 15% na przestrzeni ostatnich 3 lat); liczba kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko wzrosła aż o 80%; pierwszy etap, czyli preselekcja trwa teraz średnio blisko 4 godziny dłużej; 71% kandydatów nie zostaje zaproszonych do kolejnego etapu (w 2022 roku było to 61%); blisko 40% kandydatów nie otrzymuje informacji zwrotnej i doświadcza tzw. ghostingu.

Cyberbezpieczeństwo: Koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia w 2023 r. były o ponad 53% większe niż w 2020 r. – to już średnio 10,9 mln USD. Jak podkreślają eksperci firmy Kingston, ryzyko wiąże się m.in. z: przenoszeniem niezabezpieczonych danych między urządzeniami medycznymi lub placówkami; podejmowaniem decyzji ad hoc zamiast ułożenia spójnej strategii cyberbezpieczeństwa; brakiem specjalistów od zabezpieczania danych.

Krypto: Całkowita kapitalizacja rynku krypto wzrosła w pierwszym półroczu 2024 roku o 37,3%, osiągając poziom 2,27 biliona dolarów. Zyski przede wszystkim przyniósł pierwszy kwartał, kiedy to rynek urósł o 60,2%, podczas gdy drugi kwartał przyniósł korektę i spadek o 14,3%. Wzrosty napędzały główne kryptowaluty, jak bitcoin czy ethereum, ale odnotowano je też w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi), na rynku stablecoinów czy memecoinów. Z kolei niewielkie spadki stały się udziałem sektora NFT i gier Web3. W drugiej połowie roku możemy spodziewać dalszego wzrostu inwestycji w rynek w krypto, w szczególności ze strony instytucji, wynika z najnowszego raportu Binance Research „Half-year report 2024”.

Cyberbezpieczeństwo: W drugim kwartale roku na całym świecie odnotowano 30-proc. wzrost cyberataków (r/r), a najczęściej atakowanymi branżami był sektor edukacji, rządowo-wojskowy i opieka zdrowotna, wynika z najnowszych badań Check Point Research. Najgorzej sytuacja wygląda w Afryce, gdzie realizowano średnio do 2960 cyberataków tygodniowo. W Europie wzrost wyniósł 35% ze średnią 1367 ataków.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

PTWP: Spółka zorganizowała od stycznia do czerwca br. pięć autorskich wydarzeń, które łącznie przyciągnęły prawie 50 tys. uczestników stacjonarnie i online, podała spółka. Rekordową frekwencję odnotował XVI Europejski Kongres Gospodarczy (12 tys. uczestników stacjonarnie i 5 tys. osób śledzących przebieg debat w Internecie).

Poczta Polska: Plan transformacji, zawierający podstawowe założenia strategiczne spółki oraz listę przedsięwzięć i projektów, które mają zapewnić przekształcenie jej w nowoczesną i efektywną organizację, ma zostać przyjęty w perspektywie najbliższych tygodni, wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).

XTPL: Miało 2,79 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2024 r., w porównaniu do 2,56 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W całym I półroczu przychody wyniosły wyniosła 5 531 tys. zł wobec 5 532 tys. zł rok wcześniej.

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) wzrosły o 32% r/r do 650 tys. USD (2,6 mln zł) na koniec II kw. 2024 r., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec II kw. br. wyniósł 165 USD (657 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego, tj. użytkownika pozyskanego w I kw. br., wyniósł 197 USD (785 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r.

T-Mobile: Podał, że najnowsze wyniki badania Speedtest.net za I półrocze tego roku – podczas którego polscy użytkownicy wykonali ponad 3,6 mln testów – potwierdziły, że ma sieć mobilną w Polsce. „To oznacza, że największymi prędkościami nasi klienci mogą cieszyć nie tylko w swoich domach, ale wszędzie tam, gdzie są – niedawno informowaliśmy, że mamy najszybszy internet domowy w Polsce według rankingu SpeedTest.pl. Teraz specjaliści Ookla ocenili też, że w kategorii sieci mobilnych jesteśmy nie tylko najszybsi, mamy także najbardziej niezawodną prędkość” – wskazał operator.

Emitel: Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa UKE w sprawie regulacji Emitel na rynku emisji radiowych. „Wyrok Sądu Apelacyjnego jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Regulacja Emitel zarówno w zakresie rynku radiowego, jak i telewizyjnego jest niezasadna. Liczymy na przeprowadzenie przez UKE badania rynku i w konsekwencji zniesienia regulacji” – powiedział prezes Emitel Andrzej J. Kozłowski.

NCBR: Ze względu na brak realizacji zakładanych celów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zakończeniu programu Multimedialna Edukacja Młodzieży (MeduM). 21,5 mln zł, które wróci do budżetu państwa i ma wesprzeć polską naukę w innych przedsięwzięciach.

Warner Bros. Discovery: Eurosport i platforma Max obiecują pełną relację z nadchodzącej Olimpiady w Paryżu. Marki koncernu Warner Bros. Discovery mają pokazać 3800 godzin transmisji z igrzysk. Widzowie będą mogli wracać do przegapionych momentów, odbierać alerty medalowe i śledzić dedykowany kanał Team PL, skupiający się na startach Polaków.

Pyszne.pl: Otworzyło we Wrocławiu Centrum Usług Wspólnych. Objęło ono rozwój usług związanych z kapitałem ludzkim w dwóch obszarach: procesów HR w logistyce oraz zasobów ludzkich.

Orange: W ciągu pierwszego półrocza 2024 CERT Orange Polska zablokował ponad 130 tys. domen używanych do wyłudzeń danych lub pieniędzy. W czołówce zagrożeń znalazły się fałszywe oferty inwestycji i oszustwo „na kupującego”. CyberTarcza w sieci Orange ochroniła 3 mln klientów. Tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku na zablokowane przez CyberTarczę strony tworzone przez oszustów próbowało wejść ponad 3 miliony użytkowników sieci Orange. Aż 70% z nich klikało w linki prowadzące do stron z fałszywymi inwestycjami. Przekonały ich do tego obietnice szybkiego zarobku i reklamy nieistniejących giełd zamieszczane m.in. w mediach społecznościowych. Niemal 52% zablokowanych przez CERT Orange Polska fałszywych domen dotyczyło właśnie fałszywych ofert inwestycyjnych, a blisko 26% tych dotyczących tzw. oszustwa na kupującego. Polega ono np. na tym, że osoba rzekomo zainteresowana zakupem przedmiotu wystawionego na sprzedaż przesyła link do fałszywej strony z płatnościami, do „odbioru pieniędzy”.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

mPay: Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej dokonał nabycia 60% udziałów w spółce Paymatic, podała spółka. Celem transakcji jest wzmocnienie kanału rozwiązań płatniczych dla B2B – część projektów i nowych produktów będzie wykonywane przez Paymatic.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR): Zainwestuje 20 mln euro w polskiego sprzedawcę internetowego towarów piłkarskich, R-Gol, wraz z funduszem private equity Innova Capital, w którym EBOR jest również komandytariuszem, podał bank.

Comarch: Chamonix Investments wraz z Aspa, Elżbietą Filipiak, Anną Pruską, Michałem Pruskim, Marią Filipiak, Januszem Jeremiaszem Filipiakiem oraz Anną Prokop zamierzają ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5 266 072 akcji Comarch po cenie 315,4 zł za sztukę, poinformował Trigon Dom Maklerski jako podmiot pośredniczący. Comarch podał, że celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywających 100% ogólnej liczby głosów w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienia jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Aspa kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX.

Paypal: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 106,69 mln zł kary na PayPal Europe za niedozwolone postanowienia w umowach, m.in. bardzo ogólny katalog działań zabronionych i dotkliwe sankcje dla użytkowników – w tym finansowe – za złamanie warunków umowy, podał Urząd.

EIT InnoEnergy: Poszerza bazę inwestorów i uzupełnia rundę inwestycyjną z 2023 roku. Nowymi akcjonariuszami spółki są: OMV – wywodzącą się z Austrii grupa działająca w sektorze chemicznym, naftowym i energetycznym; OMV Petrom – zintegrowana spółka energetyczna z Rumunii; oraz ACB Participaties B.V. – niderlandzki fundusz inwestycyjny.

Renters.pl: W ubiegłym roku rozpoczął konsolidację rynku i sfinalizował przejęcie firmy Flat Manager w Bułgarii, co stanowi pierwszy krok w realizacji strategii budowy największej platformy w branży zarządzania najmem krótkoterminowym w regionie CEE.

DOT2DOT: Abris Capital Partners, firma private equity, podpisała umowę sprzedaży 100% akcji producenta opakowań premium w Europie Środkowej na rzecz belgijskiej firmy Van Genechten Packaging. Transakcja podlega procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Autenti: Dostawca elektronicznych usług zaufania, takich jak m.in. podpis elektroniczny, wprowadza Autenti eDelivery – usługę e-Doręczeń, która ma być alternatywą dla 329 mln przesyłek poleconych wysyłanych w Polsce każdego roku. „e-Doręczenia nie są rozwiązaniem rządowym, narzuconym z góry, lecz rynkowym, w którym firmy mają możliwość wyboru partnera usługi. Przejście na tę formę dostarczania korespondencji już teraz może stać się przewagą konkurencyjną i przyspieszyć wiele procesów, jakie muszą prowadzić firmy. Dzięki natychmiastowemu dostarczaniu przesyłek i pełnemu monitorowaniu firmy znacząco usprawnią swoje procesy biznesowe związane z ważną korespondencją. Tworząc Autenti eDelivery, zadbaliśmy o pełną zgodność z polską ustawą o doręczeniach elektronicznych, co daje użytkownikom pewność prawnej ochrony i niezawodności” – powiedział CEO Grzegorz Wójcik.

Alior Bank: W ramach współpracy z firmą Envirly zaproponował przedsiębiorcom preferencyjne warunki zakupu narzędzia do obliczania emisji dwutlenku węgla, podał bank.

Gamivo: Rozpoczęło współpracę z firmą Eventim, dystrybutorem biletów na wydarzenia kulturalne, podała spółka. W ramach startującej w lipcu akcji gracze kupujący wejściówki na wybrane koncerty i festiwale dostają rabaty na platformie Gamivo – to kolejny krok do popularyzacji marki wśród nowych odbiorców, podkreślono.

XTPL: Otrzymał informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazków „A method for printing traces on a substrate and an additive manufacturing apparatus therefor” oraz „Method of forming a transparent conductive member, and a free-standing transparent conductive film”, podała spółka. Procedurę zgłoszeniową dla patentów rozpoczęto, odpowiednio, 30 czerwca 2023 roku oraz 7 października 2022 r. i są to też daty, od których obowiązuje ochrona wynalazków. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat.

Żabka Polska: Chce zautomatyzować obieg dokumentów i zredukować liczbę wydruków w obszarze HR przy wsparciu Asseco Data Systems (ADS) oraz All For One Poland, podał Asseco.

Poczta Polska: Uruchomiła nowy sklep internetowy pod adresem sklep.poczta-polska.pl. W ofercie sklepu znajduje się kilka tysięcy produktów z różnych kategorii, podała Poczta.

Hawe Telekom: Rozpoczyna inwestycję światłowodową w Warszawie, która połączy centra danych w mieście i okolicach, podała spółka. Budowana infrastruktura o łącznej długości ponad 150 km umożliwi klientom korzystanie z alternatywnych tras do połączeń pomiędzy popularnymi kolokacjami. Ring warszawski to jedna z kluczowych inwestycji w historii Hawe Telekom. Projekt jest fazowany i zostanie zakończony w ciągu 2 lat.

Kaufland: Platforma marketplace ruszy w Polsce 7 sierpnia pod domeną Kaufland.pl. Na klientów czeka ponad 2000 zarejestrowanych sprzedawców. Już od pierwszego dnia funkcjonowania platformy polscy konsumenci zyskają dostęp do milionów produktów w ponad 6400 kategoriach.

OPPO: Ogłosiło podpisanie globalnej umowy o współpracy z firmą Ericsson. Obejmuje ona wzajemną licencję na standardowe patenty (SEP) związane z technologiami komunikacji komórkowej, w tym 5G, a także współpracę techniczną oraz ekspansję rynkową.

Advantech: Rozszerza współpracę z firmą NVIDIA. Tym samym tajwańska spółka stała się oficjalnym dystrybutorem platformy chmurowej NVIDIA AI Enterprise. Umożliwia ona klientom magazynowanie i wykorzystywanie danych biznesowych za pomocą lokalnych serwerów przy użyciu mechanizmów LLM. Połączenie sił Advantech oraz NVIDIA pozwala na wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań AI z większą szybkością i wydajnością. Mowa tutaj m.in. o usługach certyfikacji systemu, konsultacjach w zakresie zgodności systemów operacyjnych czy integracji Edge-to-Cloud oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego.

Redge Technologies: Rozpoczęło współpracę z Radiem 357, której celem było wykorzystanie Redge Media CDN do zarządzania ruchem radia. Redge Media CDN to kompletna platforma technologiczna, która w tym projekcie użyta została do obsługi wstawiania reklam po stronie serwera (SSAI), a także zarządzania cappingiem, czyli ograniczaniem liczby wyświetleń, aby zapobiec powtarzaniu się reklam pre-roll dla powracających użytkowników.

MAX Premium Burgers: Rozwija ofertę o możliwość dowozu z usługą Wolt Drive. Dzięki niej użytkownicy będą złożyć zamówienia z dowozem bezpośrednio w aplikacji i na stronie MAX. Już w pierwszym miesiącu współpracy z Wolt firma MAX przekroczyła liczbę 1000 zamówień realizowanych na polskim rynku za pośrednictwem własnego kanału sprzedaży.

Petsy: Nawiązał partnerstwo z korporacją ubezpieczeniową TU Europa oraz firmą Petcare. Dzięki współpracy użytkownicy Petsy otrzymają automatycznie i bezpłatnie ubezpieczenie weterynaryjne oraz OC do każdej usługi pettsitingu.

Polski Związek Piłki Nożnej, Pierwsza Liga Piłkarska, Telewizja Polska i Betclic: Ogłosiły plany dotyczące transmisji rozgrywek Betclic 1. Ligi i Betclic 2. Ligi w sezonach 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027. Nowi Partnerzy Polskiego Związku Piłki Nożnej – Telewizja Polska oraz marka Betclic – łączą siły, by wprowadzić zupełnie nową jakość w zakresie dostępności i poziomu realizacji transmisji meczów na poziomie Betclic 1. Ligi i Betclic 2. Ligi. Od sezonu 2024/2025 transmisje z wszystkich meczów Betclic 1. Ligi i wybranych spotkań Betclic 2. Ligi będą dostępne dla każdego zupełnie za darmo. Telewizja Polska przeprowadzi co sezon transmisje aż 482 spotkań z dwóch poziomów rozgrywkowych. Wszystkie mecze będzie można obejrzeć on-line, a część spotkań także na antenie kanałów linearnych TVP.

Viverse: Platforma do przetwarzania przestrzennego firmy HTC uruchamia nową samodzielną usługę dla swojej autorskiej technologii Polygon Streaming, udostępniając ją po raz pierwszy poza VIVERSE. Dzięki temu twórcy będą mogli elastycznie integrować interaktywne modele 3D na różnych urządzeniach, w tym na smartfonach, tabletach, laptopach/komputerach PC lub zestawach XR.

Progress: Udostępnił nową wersję chmurowej platformy dostarczania aplikacji Progress LoadMaster 360. Zawiera ona ulepszoną funkcję Web Application Firewall (WAF), dzięki czemu użytkownicy otrzymują bardziej precyzyjny wgląd w stan bezpieczeństwa firewalla aplikacyjnego; można z łatwością identyfikować fałszywe alarmy dotyczące generowanego przez aplikacje ruchu; użytkownicy posiadają informacje niezbędne do utrzymania zoptymalizowanej wydajności aplikacji.

Credit Agricole: Udostępnił zdalny proces wnioskowania o kredyt hipoteczny. Poprzez specjalny panel klienci mogą wypełnić formularz wniosku i załączyć niezbędne dokumenty, a także na bieżąco skontrolują, na jakim etapie jest ich sprawa. Tylko podpisanie umowy wymaga osobistej wizyty w placówce.

FreeNow: Zamierza pozyskiwać nowych kierowców, a także nagradzać obecnie aktywnych. Na ten cel platforma przeznaczy blisko 1 mln zł do końca tego lata. Firma przewiduje, że przełom lipca i sierpnia będący szczytem sezonu letniego przyniesie wyższy popyt zwłaszcza w Trójmieście i Warszawie.

Sparta Loyalty: Opracowała i wdrożyła program lojalnościowy w sieci stacji paliw AVIA, rozwijanej w Polsce przez Grupę Unimot. Integralną częścią programu jest aplikacja mobilna AVIA GO. Klienci, którzy ją pobiorą, mogą gromadzić punkty i zamieniać je na nagrody z asortymentu stacji. „Lojalność odgrywa niezwykle ważną rolę w branży paliwowej. Programy, w których można zdobywać dodatkowe rabaty i bonusy, przywiązują kierowców do konkretnej marki”, podkreśla Tomasz Wawrzynów, prezes zarządu Sparta Loyalty.

Raiffeisen Digital Bank: Nawiązał współpracę z Expanderem – jednym z liderów polskiego rynku pośrednictwa kredytowego – w zakresie oferowania produktów kredytowych Raiffeisen Digital Bank w sieci Expander.

TomTom: Ogłosił, iż umacnia i rozszerza swoją współpracę z firmą Microsoft. Mapy i dane o ruchu drogowym TomTom będą zasilać usługi oparte na lokalizacji w rozwiązaniach Microsoftu, docierając codziennie do setek milionów ludzi i organizacji. Firmy będą ściśle współpracować nad wprowadzaniem innowacji na rynek, w tym produktów opartych na sztucznej inteligencji. Ponadto TomTom potwierdza, że Microsoft Azure jest preferowanym dostawcą usług w chmurze. Mapy i usługa traffic od TomTom będą zasilać Microsoft Azure Maps, Bing, Microsoft Power BI i Microsoft 365 do końca tej dekady. TomTom zawiera umowę z Microsoftem, aby wyposażyć produkty TomTom w AI i wprowadzić wspólne inicjatywy rynkowe w branży motoryzacyjnej, logistycznej i mobilności. Microsoft licencjonuje TomTom Orbis Maps i rozpoczął wdrażanie usługi TomTom Traffic opartej na nowych mapach na rynkach globalnych.

Automarket.pl: Należąca do PKO Leasing platforma w ciągu 4 lat od rozpoczęcia działalności sprzedała ponad 15,3 tys. aut. Tylko w pierwszym półroczu 2024 roku sprzedaż wyniosła prawie 3 tys. samochodów.

Notino: E-sprzedawca kosmetyków i produktów zdrowotnych uruchomił swój pierwszy magazyn w Polsce. Inwestycja zlokalizowana została w Głuchowie, niedaleko Łodzi. Nowoczesny magazyn, wyposażony w najnowsze technologie, przyczyni się do jeszcze szybszej realizacji zamówień, jak też stanie się miejscem pracy dla blisko 1200 osób z okolicznych miejscowości.

Bank Pocztowy: Program „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta” będzie dostępny także na platformie ABCsenior.com

INNPRO: Dystrybutor elektroniki na rynku europejskim zajmie ok. 11 500 m2 przestrzeni magazynowej i biurowo-socjalnej w Fortress Logistics Park Zabrze należącym do Fortress Real Estate Investments Limited. Najemca planuje rozpocząć działalność w nowej lokalizacji w III kw. 2024 roku.

Netia: Operator z Grupy Polsat Plus i Warner Bros. Discovery w Polsce nawiązały współpracę, dzięki której abonenci usług TV Netii otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 8 okazjonalnych kanałów Eurosport (7 w jakości HD i 1 w jakości 4K) w całości poświęconych transmisjom wydarzeń z XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich. Dodatkowo, do końca września, główne kanały Eurosport (1 i 2) w jakości HD są dostępne dla wszystkich abonentów Netia TV w ramach tzw. okna otwartego.

Bonprix: Firma z branży modowej, należąca do Otto Group, zdecydowała się na wdrożenie SAP BW/4HANA i SAP Datasphere.

ViewSonic Corp.: Ogłasza wprowadzenie na rynek projektora LX700-4K RGB. Jako pierwszy na świecie sufitowy projektor domowy z technologią laserową RGB, LX700-4K RGB osiąga 100% pokrycie gamy kolorów BT.2020 – jednego z najbardziej zaawansowanych dostępnych obecnie standardów kolorów.

Auchan Polska: Wdraża platformę RELEX Solutions służącą do optymalizacji planowania łańcucha dostaw jako istotny element wsparcia sprzedaży sieci w systemie omnichannel. To rozwiązanie pozwala na kompleksowe i w pełni zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw we wszystkich kanałach dystrybucji sieci. Platforma RELEX optymalizuje zarówno procesy wewnętrzne w Auchan, jak i współpracę z dostawcami w kluczowych jej obszarach – planowania popytu, zapewnienia dostępności produktów oraz planowania zasobów.

Schneider Electric: Zaprezentował swoją odnowioną ofertę White Space dla centrów danych. Znajdują się w niej się szafy rack oraz sprzęt IT i aktualizacje oprogramowania. Nowe portfolio obejmuje drugą generację obudów NetShelter SX (NetShelter SX Gen2), NetShelter Aisle Containment oraz dostępną wkrótce nową wersję listwy zasilającej NetShelter Rack PDU Advanced. Rozwiązania zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb nowoczesnych centrów danych, w szczególności tych obsługujących aplikacje o dużej gęstości mocy i obciążenia AI. Są one również zgodne ze zmianami regulacyjnymi, takimi jak europejska Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED).

Uber Eats, Allegro: Przygotowały wspólną akcję dla użytkowników, którzy w lipcu dołączą do platformy Uber Eats. Mogą skorzystać z wyjątkowej promocji i otrzymać rabaty o wartości 25 zł na aż 4 kolejne zamówienia w aplikacji Uber Eats, a także 20 Monet Allegro.

Polsat: Ruszyła nowa kampania reklamowa promująca ofertę 140 kanałów telewizyjnych, dostępną w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Cały wachlarz popularnych stacji: sportowych, informacyjnych, filmowych, serialowych, rozrywkowych, edukacyjnych, dla dzieci czy ogólnotematycznych można oglądać na wielu różnych urządzeniach.

Warsaw Data Hub: Centrum przetwarzania danych Orange w Lesznowoli (woj. mazowieckie) zyska instalację fotowoltaiczną. Całość wyprodukowanej energii będzie wykorzystywana na potrzeby centrum. Umowa pomiędzy Orange i GreenYellow Polska została zawarta na 20 lat i opierać się będzie na modelu SaaS (PVaaS). Współpraca zakłada, że GreenYellow Polska weźmie na siebie całą odpowiedzialność za proces budowy instalacji oraz jej utrzymanie i serwisowanie.

Cisco: Zaprezentowało nowe, wspierane sztuczną inteligencją funkcje aplikacji Webex. Wśród nich znajdziemy między innymi asystenta AI, który sprawia, że praca staje się bardziej intuicyjna, dzięki możliwości zadawania pytań w czasie rzeczywistym, jak również poprzez automatyczne tłumaczenie wiadomości na ponad 100 języków.

Transition Technologies PSC: Jest partnerem w cyfrowej transformacji Airbus Helicopters Technik – części jednego z największych koncernów z branży lotniczej i kosmicznej w Europie. Polska spółka stworzyła zintegrowany system do zarządzania zmianami PLM i zbudowała fundamenty do przyszłej strategii cyfrowej Airbusa Helicopters Technik

Finiata: Firma oferująca rozwiązania płatnicze, w tym „Buy now pay later” dla biznesu, ogłosiła partnerstwo z Saly.pl – dostawcą oprogramowania SaaS dla handlowców działających w sieci. Wesprze tym samym finansowaniem w formule embedded lending setki rodzimych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców robiących zakupy w sklepach internetowych korzystających z rozwiązań Saly.

Language Supp Ukraina: Projekt zapewniający bezpłatne kursy języka polskiego online już dwa lata wspiera uchodźców z Ukrainy w przełamaniu bariery językowej. Przez ten czas ponad 6 000 dzieci skorzystało z prawie 45 000 darmowych lekcji języka polskiego.

Sygnis: Polski producent deeptechowego hardware’u uzyskał Korea Certification (Cerftyfikat KC), potwierdzający zgodność produktu z koreańskimi standardami jakości – K Standards, dzięki czemu produkty spółki zostały dopuszczone na rynek. Otworzyło to drogę do sprzedaży pierwszego urządzenia F-NIS.

Źródło: ISBnews