Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 29 lipca-2 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Ustawa o artystach zawodowych: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje finalną wersję projektu nowelizacji ustawy o artystach zawodowych dotyczącej uproszczenia postępowania w zakresie przyznawania uprawnień do dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podał resort.

E-administracja: Uzyskanie pozwoleń na budowę Krajowego Centrum Przetwarzania Danych planowane jest na IV kw. 2024 r., a podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na początek 2025 r., poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Transformacja cyfrowa: Odsetek przedsiębiorstw wskazujących cyfrową transformację jako swój wysoki priorytet wzrósł o 46 pkt proc. w przeciągu czterech lat – z 38% do 84%, wynika z badania EY. Podejmowane działania są przede wszystkim motywowane chęcią rozwoju (49%), a swoją uwagę organizacje skupiają przede wszystkim na obsłudze klienta (47%) i sprzedaży (43%). Głównym wyzwaniem pozostaje jednak osiąganie zakładanych celów w zakresie wzrostu przychodów i spadków kosztów.

Cyberbezpieczeństwa: Zdaniem jednej trzeciej badanych (35%) klienci banków dobrze oceniają swoją wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, 62% twierdzi, że klienci słabo oceniają swoją wiedzę w tym zakresie, a 3%, że bardzo słabo, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

USB-C: Większość urządzeń elektronicznych w Polsce będzie musiała mieć uniwersalne gniazda USB typu C od 28 grudnia 2024 roku – to efekt wdrożenia Dyrektywy RED, która ma na celu ujednolicenie standardów ładowania i zmniejszenie ilości elektrośmieci, co przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i środowisku, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

VOD: Skumulowana wartość rynku płatnych serwisów VOD w Polsce wyniosła 2,3 mld zł w 2023 r. ze stopą wzrostu 28% r/r, wynika z raportu firmy badawczej PMR. Penetracja płatnymi usługami VOD wśród polskich gospodarstw osiągnęła pułap 65%, wyprzedzający tym samym usługi płatnej telewizji, podkreślono.

E-administracja: Rząd planuje przyjąć w III kw. br. projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, w którym przewiduje się wprowadzenie okresu przejściowego do 31 grudnia 2025 r., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Prawo autorskie: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z „ogromnym zadowoleniem” przyjęło wiadomość o przegłosowaniu przez Sejm i Senat ustawy o prawie autorskim w jej obecnym kształcie, gdyż wieloletnie starania i postulaty ZAiKS-u znalazły odzwierciedlenie w finalnym tekście ustawy, podało Stowarzyszenie. Jest to najważniejsza zmiana prawa autorskiego w Polsce od 1994 roku, wprowadzająca niezbędne mechanizmy dostosowujące regulacje do współczesnych realiów cyfrowych, podkreślono.

Cyberbezpieczeństwo: 35% firm z sektora MŚP boi się kradzieży danych osobowych swoich pracowników, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Główne powody tych obaw to świadomość częstych ataków cyberprzestępców, dla których przedsiębiorstwa są atrakcyjnym celem oraz przetwarzanie dużej ilości danych.

Cyberbezpieczeństwo: Branża technologiczna jest obecnie najbardziej narażona na ataki hakerskie. Tuż za nią uplasował się sektor ochrony zdrowia, farmacji i handlu detalicznego, wynika z raportu Cisco Talos. Ponadto, raport potwierdza, że uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest najbardziej skutecznym zabezpieczeniem przed atakami takimi jak ransomware, który nadal pozostaje jednym z głównych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.

Fake news: Apel otwarty skierowany do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wspierają przedsiębiorcy, ludzie mediów i kultury. Chodzi o podjęcie zdecydowanych działań w walce z publikowaniem w przestrzeni wirtualnej fałszywych informacji (fake newsów) oraz mowy nienawiści. Z inicjatywy Polskiej Rady Biznesu oraz Rady Polskich Przedsiębiorców apel podpisało ponad 200 osób. Szerzenie nieprawdy, obraźliwe komentarze, groźby czy dyskryminacyjne wypowiedzi godzą w wartości chronione konstytucyjnie, takie jak dobre imię i godność osobista. Praktycznie każdy z nas przynajmniej raz zetknął się z fałszywymi informacjami (tzw. fake newsami), oszustwami, próbami wyłudzenia danych czy mową nienawiści w internecie. Problem ten w coraz większym stopniu dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci i osób z naszego otoczenia, w tym wielu naszych bliskich.

AI: Trzy czwarte ankietowanych firm całkowicie blokuje co najmniej jedną aplikację genAI, co odzwierciedla dążenie liderów technologii korporacyjnych do ograniczenia ryzyka eksfiltracji wrażliwych danych. Jednak mniej niż połowa organizacji stosuje kontrole skoncentrowane na danych, aby zapobiec udostępnianiu poufnych informacji w zapytaniach wejściowych. Z analizy Netskope wynika również, że już 96% firm korzysta obecnie z genAI. Liczba ta potroiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Średnio przedsiębiorstwa używają obecnie prawie 10 aplikacji genAI, w porównaniu z 3 w zeszłym roku. Wraz ze wzrostem wykorzystania, przedsiębiorstwa doświadczyły gwałtownego wzrostu udostępniania zastrzeżonego kodu źródłowego w aplikacjach genAI, co stanowi 46% wszystkich udokumentowanych naruszeń polityki danych.

Inwestycje VC w krypto: W II kwartale 2024 roku całkowita wartość inwestycji funduszy Venture Capital (VC) w projekty związane z branżą kryptograficzną wyniosła 2,7 mld USD, co oznacza wzrost o 7,3% kw/kw. Ogółem w I połowie 2024 roku fundusze VC zainwestowały w startupy krypto 5,3 mld USD, wynika z danych zawartych w raporcie Binance Research „Q2 State of Crypto: Market Pulse”. W II kwartale 2024 roku największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się projekty infrastrukturalne, które przyciągnęły łącznie 1,3 mld USD. Kwota ta stanowi około 48% całkowitego pozyskanego finansowania przez branżę krypto. Na drugim miejscu uplasowały się projekty zdecentralizowanych finansów (DeFi) z kwotą 404 mln USD, co odpowiada około 15% całkowitej sumy.

Prawo komunikacji elektronicznej: „Zakończył się proces legislacyjny dotyczący przyjęcia ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), które wdraża w Polsce przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ustawa, której branża oczekuje od 4 lat mija się z obecnymi realiami rynkowymi i bez uzasadnionego powodu wychodzi poza zakres wdrażanej dyrektywy EKŁE. Dodatkowo nieoczekiwanie skrócony do 3 miesięcy okres vacatio legis na wdrożenie tak rozległych zmian uznać należy za nieracjonalnie krótki. Przedsiębiorcy nie powinni ponosić kosztów opóźnień legislacyjnych i wcześniejszych zaniechań. Dlatego apelujemy o szybki powrót do prac gwarantujących racjonalne rozwiązania. Liczymy również na pilne rozpoczęcie rozmów ze stroną rządową i regulatorami, które zmierzać będą do wspólnego wypracowania podejścia do praktycznych aspektów wdrożenia nowej ustawy i rozwiązania problemów z tym związanych” – czytamy w stanowisku branży teleinformatycznej dotyczące przyjęcia ustawy Prawo komunikacji elektronicznej sygnowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, Krajową Izbę Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej i Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza.

Cyberbezpieczeństwo: Phishing był najczęstszą przyczyną ataków ransomware na polskie firmy w 2023 roku, wynika z raportu Sophos. Cyberprzestępcy wykorzystywali także luki w zabezpieczeniach i nielegalnie pozyskane dane uwierzytelniające, by dostać się do systemów przedsiębiorstw. Dane z raportu State of Ransomware Poland 2024 pokazują również, że: w co drugim przedsiębiorstwie zaatakowanym za pomocą ransomware cyberprzestępcy zaszyfrowali dane; mniej niż połowa firm tworzy kopie zapasowe danych, w 27% przedsiębiorstw brakuje zasobów na zwiększenie liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo: Jak podał ESET, wskazując na informacje BBC, kolejna awaria Microsoftu była związana z cyberatakeim typu DDoS (Distributed Denial-of-Service). Tym razem tysiące użytkowników przez prawie 10 godzin miały trudności z korzystaniem m.in. z Outlooka i Minecrafta. Zdarzenie to miało miejsce niecałe dwa tygodnie po poważnej globalnej awarii, która spowodowała, że około 8,5 mln komputerów z systemami Microsoftu przestało prawidłowo działać. Awaria miała wpływ m.in. na sektor opieki zdrowotnej i branżę turystyczną, a jej przyczyną była wadliwa aktualizacja oprogramowania przeprowadzona przez firmę CrowdStrike, specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie. „W ostatnich tygodniach nauczyliśmy się, że teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej musimy spodziewać się niespodziewanego. Dwie poważne awarie w tak krótkim czasie są bezprecedensowe i być może nie całkowicie niezależne od siebie. Cyberprzestępcy wyraźnie testują kolejne granice i pokazują nam, że nieustannie rozwijają swoje umiejętności. Atak DDoS polega na zalewaniu serwera lub sieci ogromną ilością fałszywych żądań z wielu źródeł, co prowadzi do przeciążenia i uniemożliwia normalnym użytkownikom dostęp do zasobów firmy. Celem takiego ataku jest wywołanie awarii systemu lub znaczne obniżenie jego wydajności. Tego typu ataki nie należą do najgroźniejszych, jednak są bardzo widowiskowe. Cyberprzestępcy są w stanie wywołać chaos i skierować na siebie uwagę bardzo wielu osób. Można traktować je jako pewnego rodzaju pokaz siły. Nie należy jednak obawiać się, że w wyniku tych wydarzeń zagrożone są np. nasz dane” – skomentował analityk laboratorium antywirusowego ESET Kamil Sadkowski.

IT: Połowa rodziców niepełnoletnich dzieci deklaruje, że ich dziecko pomagało kiedykolwiek swoim dziadkom w zrozumieniu nowinek technologicznych. Niemal tyle samo (47%) wykorzystuje wiedzę technologiczną pochodzącą od ich dziecka. 4 na 10 osób twierdzi, że zdarzyło im się poprosić pociechę o wsparcie w zakresie technologii, pokazuje badanie the:protocol.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

mBank: Ma w planach dwa większe wdrożenia produktów inwestycyjno-emerytalnych: cyfrowego plannera, który ma być udostępniony jeszcze w sezonie letnim, a także IKE i IKZE oparte o fundusze cyklu życia z bankowego TFI, poinformował ISBtech dyrektor departamentu inwestycji w mBanku Kamil Figlarek.

Asseco BS: Odnotowało 23,09 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,601 mln na 31 lipca 2024 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 24 tys.

Brand24: Wypracował ok. 0,3 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA w I poł. 2024 r. (wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej), przy ok. 16,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 13,1 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Sygnity: Miało ok. 15 mln zł zysku netto przy przychodach ok. 131 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBITDA wyniósł ok. 25 mln zł, zaś zysk brutto 18 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że prezentowane dane skonsolidowane uwzględniają wyniki finansowe spółek przejętych przez Sygnity w ostatnim czasie tj. Edrana Baltic UAB oraz Sagra Technology sp. z o.o.

WhitePress: Przekroczył 100 mln zł przychodów w 2023 roku, z czego udział rynków zagranicznych stanowił 42%, podała spółka, która ma w bazie ponad 100 tys. portali.

Grupa WP: Jacek Świderski – jeden z głównych akcjonariuszy Wirtualnej Polski – od 1 sierpnia obejmie stanowisko executive chairman w WP Media – spółce zależnej holdingu, podała Grupa WP. Ze stanowiska prezesa spółki odchodzi Joanna Pawlak.

Grupa Polsat Plus: Netia (część Grupy Polsat Plus) oraz operator hurtowy Polski Światłowód Otwarty (PŚO) zawarły umowę o współpracy, dzięki której Grupa Polsat Plus będzie mogła sprzedawać swoje usługi w oparciu o infrastrukturę internetową należącą do PŚO, podały spółki we wspólnym komunikacie. W efekcie w nadchodzących miesiącach dostępność szybkiego internetu stacjonarnego od Netii i Plusa zwiększy się o kolejne 2,1 mln domów i mieszkań.

JR Holding ASI: Zmienił nazwę na JRH Alternatywna Spółka Inwestycyjna (JRH ASI), podała spółka.

SimFabric: Podpisał z NVIDIA Corporation umowę o współpracy w tworzeniu rozwiązań deweloperskich w grach w oparciu o technologię sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, podała spółka. Równocześnie w ramach podpisanej umowy SimFabric przystąpił do programu NVIDIA Developer Program oraz otrzymał grant w formie usług i serwisów dostarczanych przez koncern NVIDIA o wartości 100 000 USD.

Fru.pl: Platforma pięciokrotnie pobiła rekord miesięcznej sprzedaży biletów od stycznia do czerwca 2024 r., z czego w czerwcu w porównaniu do tego samego okresu w 2023 r. sprzedaż biletów wzrosła prawie dwukrotnie, a liczba bookingów o 75%, podała platforma. W I kwartale 2024 r. liczba sprzedanych biletów wzrosła o 47% r/r, a liczba bookingów o 40%. W przypadku II kwartału było to kolejno +86% (bilety) i +68% (bookingi).

Compal: Tajwański producent elektroniki automotive zbuduje zakład o wartości 230 mln zł w Czeladzi, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Digital Network: Skonsolidowane przychody wyniosły 16,4 mln zł w II kwartale br. i były wyższe o 11% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Z tego 98% (tj. 16,1 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home). Po sześciu miesiącach br. szacunkowe przychody grupy wyniosły 28,8 mln zł i były o 17% wyższe r/r.

PayPo: Dzięki zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, może planować „szerzej zakrojony rozwój” i już wkrótce udostępni nowe produkty płatnicze, które mają „zrewolucjonizować” sposób płacenia za zakupy, poinformował założyciel i CEO PayPo Radosław Nawrocki.

Comarch: Dołączył do Large User Group (LUG) – stowarzyszenia zrzeszającego 85 największych przedsiębiorstw z całego świata, które korzystają z rozwiązań IBM – jako pierwsza firma z branży IT, a druga w Polsce, podała spółka.

Coolshop: Jeden z liderów skandynawskiego rynku e-commerce, poszerza zakres swojej działalności i niedługo zadebiutuje w Polsce, podała firma.

Cloud Technologies: Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za maj 2024 roku wynosi +4% r/r. „Rośniemy mimo wysokiej bazy, co potwierdza efektywność naszej strategii rozwoju. Warto przypomnieć, że w 2023 wypracowaliśmy najlepsze wyniki sprzedaży danych w naszej historii – przychody wyniosły 44,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 15,8% r/r. Wzrost organiczny jest podstawą naszego rozwoju, jednak zgodnie ze strategią realizujemy też działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży danych. Jednym z nich jest zamknięta w lipcu tego roku transakcja przejęcia norweskiej spółki NDR, która ma na celu poszerzenie kanałów dystrybucji naszych danych, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na wzrost dynamiki danych w przyszłości. Spodziewamy się, że pozytywny efekt synergii zaczniemy obserwować począwszy od czwartego kwartału tego roku. Patrząc na pozytywne prognozy dla rynku reklamy oraz nasze inicjatywy na rzecz zwiększania utylizacji danych również na rynku AI widzimy przestrzeń do rozwoju sprzedaży w kolejnych miesiącach” – powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

ID Logistics: Ogłosił przyspieszenie wzrostu przychodów w II kw. 2024 roku do kwoty 782,3 mln euro. Oznacza to 19,7% wzrostu r/r (16% wzrostu like-for-like). Tym samym spółka wyprzedza swoje plany na 2024 r. Duży udział w strukturze wzrostu przychodów miały nowe kontrakty i przejęcie spółki Spedimex w Polsce. ID Logistics zakończyło pierwsze półrocze 2024 r. z przychodami w wysokości 1 518,6 mln euro, co oznacza wzrost o +18,7%, z czego 14,3% wzrostu w ujęciu like-for-like. Od początku roku ID Logistics uruchomiło 14 nowych projektów.

Motorola: Zarządzający polskim oddziałem firmy Alexander Zawadzki przejął stery nad działalnością operacyjną marki w Meksyku – kluczowym kraju Ameryki Łacińskiej. Równolegle ze swoimi działaniami w Meksyku, Alexander Zawadzki do końca września br. będzie pełnił obowiązki dyrektora generalnego polskiego oddziału Motorola. Gdy Zawadzki dołączył do polskiego oddziału Motorola w sierpniu 2020 roku, udział marki w lokalnym rynku wynosił 7,4% (dane IDC za III kw. 2020). Efektem jego czteroletniej kadencji na stanowisku dyrektora generalnego Motorola Polska jest osiągnięcie przez firmę pozycji trzeciej smartfonowej marki w naszym kraju z udziałem 15,8% (dane IDC za I kw. 2024).

KOMSA Poland Westcoast Group: Zatrudniła na stanowisku head of sales Wojciecha Plisa. „Moim celem i zadaniem w roli Head of Sales będzie przede wszystkim zdynamizowanie i zwiększenie sprzedaży produktów oraz usług vendorów dostępnych w naszym portfolio. Mamy silny i doświadczony zespół handlowy w firmie, który jeszcze mocniej niż dotychczas skoncentruje się na odpowiadaniu na potrzeby współpracujących z nami vendorów, resellerów, integratorów oraz partnerów biznesowych” – powiedział Plis.

Fujifilm Europe: Dyrektor zarządzający i prezesem Fujifilm Polska Paweł Augustyn dołączył do RN BioResearch Pharma, spółki opracowującej terapie dermatologiczne BRP.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

cyber_Folks: W ramach skupu 42,5 tys. akcji własnych po 160 zł za sztukę złożono oferty sprzedaży łącznie na 12,04 mln akcji, a średnia stopa redukcji wyniosła 99,65%, podała spółka. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 29 lipca 2024 roku. Spółka dodatkowo posiada 12 068 akcji własnych poza wskazanymi powyżej akcjami własnymi.

Panasonic Connect Co., Ltd.: Ogłosił, że nawiązał strategiczne partnerstwo kapitałowe z ORIX Corporation, co będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości branży projektorów i monitorów. Obie firmy wspólnie utworzą nową spółkę, której celem będzie rozwój segmentu profesjonalnych projektorów i monitorów na całym świecie. W ramach umowy ORIX będzie posiadał 80% udziałów, a Panasonic Connect 20%. Nowa firma, działająca pod marką Panasonic, rozpocznie działalność operacyjną 1 kwietnia 2025 roku. Partnerstwo nie tylko wzmocni pozycję Panasonic w branży, ale także umożliwi dynamiczny rozwój w obliczu rosnącego znaczenia integracji oprogramowania i zaawansowanego sprzętu. ORIX, z jego bogatym doświadczeniem inwestycyjnym, będzie kluczowym graczem w realizacji strategii wzrostu i innowacji technologicznych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

EETS: Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podpisał umowę z Toll4Europe GmbH, dzięki czemu od 1 sierpnia 2024 r. po polskich drogach mogą jeździć kierowcy wnoszący opłaty drogowe za pośrednictwem tej firmy w ramach usługi EETS, podało Ministerstwo Finansów. Jest to kolejny, po spółce Telepass S.p.A, dostawca EETS, który świadczy usługę EETS w Polsce.

Scanway: Zrealizuje wspólnie z Marble Imaging projekt SEMOViS, finansowany przez Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach programu InCubed. Całkowita kwota finansowania projektu z ESA wynosi 3,94 mln euro, z czego 3,2 mln euro alokowane jest dla Scanway, a 0,74 mln euro dla Marble Imaging, podał Scanway.

Grupa Text: Uzyskała swój piąty patent w Stanach Zjednoczonych, na system umożliwiający płynne zintegrowanie asynchronicznych kanałów komunikacji z komunikacją „real time” w ramach jednej platformy, podała spółka.

Orange Polska: W ostatnich tygodniach w CERT Orange Polska obserwujemy znaczący wzrost ataków phishingowych na klientów polskich banków. Treść SMS-ów jest różna, ale łączy je jeden motyw – użytkownicy dostają informację, że aplikacja banku wygasa. Takie SMS-y są wyjątkowo groźne, gdy dostajemy je podczas wakacyjnego wyjazdu! BNP Paribas, ING, Alior – to trzy banki, pod których podszywali się przestępcy, wysyłający SMS-y do polskich internautów. CERT Orange Polska robi, „co może”, korzystając z możliwości danych ostatnimi zmianami w prawie i jak najszybciej blokując tego typu treści po stronie operatora, czytamy na blogu Orange Polska.

Proacta: Spółka zależna Ve Space podpisała trzyletnią umowę z Centrum Edukacji Medycznej na udostępnienie platformy do organizacji wydarzeń online w oparciu o autorskie rozwiązanie „Ve Space”. Wartość umowy wynosi ponad 1,6 mln zł, nie wliczając usług dodatkowych, które mogą być zamawiane w trakcie realizacji umowy.

Bank Millennium: Rozszerzył katalog usługi Kody i doładowania – udostępnił klientom możliwość zakupu abonamentu w Netflix i Steam oraz kart podarunkowych Amazon. Transakcje realizujemy w aplikacji bankowej, bez podawania adresów e-mail, danych karty płatniczej itp.

DHL Express Polska: Uruchomił ShipNow – to intuicyjna platforma internetowa, która umożliwia szybkie i wygodne nadawanie międzynarodowych przesyłek lotniczych. Polska jest jednym z pierwszych rynków, na którym DHL Express wprowadził ShipNow. Z platformy można korzystać z dowolnego urządzenia – dostępna jest na komputerach, tabletach oraz smartfonach. To odpowiedź na obserwowane trendy – niedawne badanie DHL Online Shopper Survey 2024 wykazało, że aż 57% ankietowanych preferuje smartfony, gdy kupuje lub przegląda produkty w sieci.

PragmaGO i Przelewy24: Przelewy24 – największy operator płatności online w Polsce – wprowadza do oferty nowy produkt PragmaGO x Przelewy24 Finance. To innowacyjne finansowanie w modelu Merchant Cash Advance, które daje przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce dostęp do kapitału obrotowego. Z usługi mogą skorzystać sklepy internetowe, które udostępniają płatności serwisu Przelewy24 swoim klientom. PragmaGO x Przelewy24 Finance to finansowanie o wartości od 3 tys. do nawet 150 tys. zł, w półtorej minuty, w 100% online.

Palo Alto Networks: Notuje ponad 2 mln nowych i unikalnych cyberzagrożeń dziennie. Dynamiczny rozwój AI stworzył nowe narzędzia pracy dla cyberprzestępców, dlatego ataki są coraz bardziej złożone i trudniejsze do opanowania.

InPost: Grupa otworzyła nowy oddział w Jeleniej Górze. Nowoczesny obiekt ma 5906,5 m2 powierzchni magazynowo biurowej, 14 wiat kurierskich umożliwiających obsługę 103 kurierów jednocześnie i 4 doki do załadunku ciężarówek. Zainstalowane oświetlenie LED jest zasilane panelami fotowoltaicznymi, które zaspokaja potrzeby energetyczne obiektu.

Bank Pekao: Rozpoczął ogólnopolską kampanię marketingową w internecie promującą aplikację mobilną PeoPay. Od początku istnienia aplikacja Pekao odnotowała wzrost średniej miesięcznej liczby transakcji na jednego aktywnego klienta o 1545% Do tego w najaktywniejszy dzień użytkownicy PeoPay w minutę wykonywali 7,5 tys. logowań oraz 3,85 tys. transakcji.

Comarch: Phillips Europe, polski oddział Phillips Industries – czołowego producenta elektrycznych i pneumatycznych złączy do samochodów ciężarowych – korzystał z dwóch odrębnych systemów informatycznych: jeden funkcjonował w obszarze księgowości, drugi w produkcji. Żeby zintegrować oba te ważne segmenty i zwiększyć efektywność, Phillips wdrożył system Comarch ERP XL. Czas przygotowywania wycen wyrobów w przedsiębiorstwie skrócił się o 75%. Ponadto Comarch, wspólnie z bankiem Credit Agricole oraz EFL, ogłosili zdobycie nagrody IBSIntelligence Digital Banking 2024 Award za wdrożenie Comarch Open Platform, umożliwiające płynną integrację systemu bankowego Credit Agricole z systemem leasingowym EFL.

SkyShowtime: Od 5 sierpnia oferta SkyShowtime stanie się dostępna za pośrednictwem kanałów Prime Video na kolejnych europejskich rynkach: w Polsce, Holandii oraz Szwecji. Serwis jest już dostępny w ten sposób w Hiszpanii. W ramach partnerstwa, klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli zakupić dostęp do oferty SkyShowtime, za pośrednictwem istniejących kont Amazon, za 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

E.ON Polska: Sfinalizował istotny etap na drodze do wprowadzenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. We współpracy z firmą doradczą Deloitte, firma zakończyła testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z nowym scentralizowanym systemem informatycznym. Potwierdziły one zgodność z protokołem AS4.

Play: Przeanalizował sprzedaż smartfonów w pierwszym półroczu 2024 r. Listę najchętniej kupowanych słuchawek zdominowały smartfony ze średniej półki cenowej z jednym wyjątkiem – iPhone 15. Flagowe urządzenie Apple do tej pory nie trafiały do czołówki listy sprzedaży w Play. Dominacja „średniaków” w zestawieniu nie dziwi – tego typu urządzenia zaspokajają większość potrzeb przeciętnego użytkownika smartfonów. Lista najchętniej kupowanych smartfonów w pierwszym półroczu 2024 r. w kolejności alfabetycznej: Apple iPhone 15 128GB 5G, Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Xiaomi Redmi 12.

Klarna: Globalna sieć płatności i zakupów wspierana przez sztuczną inteligencję, rozszerzyła współpracę z eobuwie.pl – europejskim liderem branży e-commerce w sprzedaży obuwia i akcesoriów. Od teraz klienci eobuwie.pl w Polsce, robiący zakupy online, mają możliwość skorzystania z usługi odroczonych płatności oferowanej przez szwedzki fintech.

SAP: Dynamika zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze FMCG zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich kilku lat. Konwergencja globalnych rynków, zmieniające się preferencje konsumentów i postęp technologiczny sprawiły, że firmy z branży wkroczyły w nową erę innowacji. COOP, globalna marka marketów spożywczych postanowiła odpowiedzieć na wyzwania rynku, wdrażając zaawansowane rozwiązania SAP.

Asus: Zaprezentował laptop ProArt P16, stworzony specjalnie z myślą o profesjonalnych twórcach. Wyposażony jest w 16-calowy ekran i najnowsze technologie oparte na sztucznej inteligencji.

Schneider Electric: Zaprezentował nowe rozwiązania dla e-mobilności, aby sprostać wyzwaniom związanym z szeroką adopcją pojazdów elektrycznych (EV). Innowacje poprawiają niezawodność, szybkość i wygodę ładowania pojazdów elektrycznych w domach, miejscach pracy i w podróży. Dwie nowe serie produktów firmy obejmują stacje ładowania EVlink Pro DC 120-180kW – skalowalne rozwiązanie do ładowania dla środowisk komercyjnych oraz Schneider Charge – nową stację ładowania pojazdów elektrycznych dla gospodarstw domowych.

Platige Image: Jest odpowiedzialne za stworzenie ujęć VFX w najnowszej produkcji AppleTV+ „Time Bandits”. Taika Waititi jest współtwórcą i producentem wykonawczym serialu.

ANG Odpowiedzialne Finanse: Analitycy firmy we współpracy z portalem Nieruchomosci-online.pl stworzyli bezpłatne narzędzie, które wyliczy zdolność kredytową na podstawie znacznie większej liczby zmiennych niż zazwyczaj. Odpowiedzialny kalkulator pozwala sprawdzić ile wynosi bezpieczna kwota kredytu oraz jakie raty udźwignie domowy budżet, nawet w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej. Klienci poszukujący nieruchomości i wsparcia finansowego na jej zakup mogą także skorzystać z poradnika kredytowego i skonsultować się z ekspertem finansowym ANG.

Dassault Systèmes: Członkowie studenckiej inicjatywy HORYZN z Monachijskiego Uniwersytetu Technicznego opracowali drona, który może ratować życie w nagłych wypadkach. Maszyna została stworzona z wykorzystaniem platformy 3DEXPERIENCE od firmy.

Google: Będzie korzystać z usługi DHL Express GoGreen Plus i zainwestuje wzrównoważone paliwo lotnicze (SAF), aby zmniejszyć emisje z transportu lotniczego. Nawiązana współpraca jest następstwem udanego projektu pilotażowego, który trwał od czerwca do września 2023 r.

Samsung Electronics: Ogłosił wprowadzenie na rynek kart microSD PRO Plus i EVO Plus o pojemności 1 TB. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii V-NAND ósmej generacji (V8) karty PRO Plus i EVO Plus charakteryzują się zwiększoną wydajnością i dużą pojemnością, co jest idealnym rozwiązaniem dla twórców treści i entuzjastów technologii potrzebujących szybkiego przesyłania plików i przechowywania ich na różnych urządzeniach.

Kaufland: Wprowadził rozwiązania personalizujące oferty w programie lojalnościowym Kaufland Card, do którego przystąpiło już ponad 4 mln konsumentów.

Netia: Powraca z sezonową ofertą, skierowaną przede wszystkim do osób, które cenią umowy na krótki okres. W Netii to nie tylko uczniowie i studenci. Nowa oferta jest szczególnie atrakcyjna (nawet 390 zł oszczędności w 9 miesięcy) dla osób, które zdecydują się na światłowodowy internet (nawet do 2 Gb/s) w pakiecie z dostępem do Disney+ i/lub Max.

KP Labs: Intuition-1, polski satelita hiperspektralny zbudowany przez gliwicką spółkę, dostarczył nowe obrazy powierzchni naszej planety, przetworzone w kosmosie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Gliwicka spółka KP Labs zaprezentowała właśnie nowe obrazy powierzchni Ziemi przetworzone w kosmosie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Tym razem na satelitarnych zobrazowaniach możemy zobaczyć brazylijską rzekę Culuene z jej meandrami, a także województwo świętokrzyskie i okolice jego stolicy – Kielc. Intuition-1 jest satelitą hiperspektralnych. Oznacza to, że w przeciwieństwie do standardowego obrazowania RGB, które używa trzech szerokich pasm (czerwone, zielone i niebieskie), obrazowanie zastosowane na pokładzie Intuition-1 zbiera informacje w całym spektrum, dzieląc je na wiele wąskich pasm (sensor polskiego satelity obejmuje aż 192 takie pasma), w tym tych, które nie są widoczne dla ludzkiego oka. Tak duża liczba informacji umożliwia precyzyjną identyfikację i analizę różnych substancji, typów roślinności, minerałów i innych materiałów na powierzchni Ziemi. Polski satelita od listopada 2023 roku operuje na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) o wysokości 535 km. Jedno okrążenie naszej planety zajmuje mu 95 minut.

Veeam: Udostępnia kolejną odsłonę usługi Veeam Data Cloud for Microsoft 365, wzbogaconą o funkcje oferowane w nowym module Microsoft 365 Backup Storage. Umacnia to pozycję firmy Veeam, z której oferty narzędzi do ochrony platformy M365 korzysta już ponad 21 mln użytkowników. Rozwiązanie zapewnia: możliwość ochrony i przywracania ponad 100 TB zasobów lub ponad 10 tys. obiektów; szybkie odzyskanie danych bez względu na przyczynę ich utraty; najlepsze środowisko do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z platformy Microsoft 365.

Carrefour Polska: Sfinalizował kolejny etap rozbudowy swojej platformy lojalnościowej „Mój Carrefour”, dzięki której dotrze do ponad 10 mln Polaków. Firma zamierza rozwijać ten projekt wspólnie ze swoimi dostawcami i partnerami biznesowymi, dostarczając im wiedzę pozwalającą skuteczniej sprzedawać produkty oraz zdobywać nowych klientów.

Bank Millennium: Rozszerza katalog usługi Kody i doładowania. Udostępnił właśnie klientom możliwość zakupu abonamentu w Netflix i Steam oraz kart podarunkowych Amazon. Szczegóły w załączonej informacji prasowej.

Polski Światłowód Otwarty: W lipcu br. w zasięgu sieci optycznej znalazło się 6 158 nowych gospodarstw domowych z 22 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (1103), Krakowie (925) i Warszawie (881). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 26 974 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 33 tys. gospodarstw domowych.

Bank Spółdzielczy w Kielcach: Modernizuje swoją sieć urządzeń we współpracy z Diebold Nixdorf. „Gotówka jest jedynym środkiem płatniczym, który może funkcjonować w niesprzyjających warunkach – na przykład kiedy zawodzi infrastruktura cyfrowa. Od czasu pojawienia się pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie obserwujemy, że gotówka cieszy się znaczącym zaufaniem jako środek płatniczy. Pokazują to również statystyki – rekordowy poziom pobrań gotówki w Polsce (6 mld zł) osiągnęliśmy 13 marca 2020 roku. W tym roku zanotowano także rekordowy przyrost wartości pieniądza w obiegu – jak podaje Narodowy Bank Polski wzrósł on o 34,8% w stosunku do roku poprzedniego. Chcemy elastycznie reagować na powyższe fakty. Dlatego Bank Spółdzielczy w Kielcach inwestuje w nowoczesną i sprawną infrastrukturę obsługi gotówki – powiedziała prezes banku Urszula Karpińska.

Emitel: Wdrożył innowacyjny system inteligentnego zarządzania miejscami parkingowymi z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy (IoT) na nowo budowanym Parkingu P4 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. System objął instalację 760 czujników parkingowych zgodnych z protokołem komunikacji LPWAN, które umożliwiają automatyczny, zdalny pomiar zajętości miejsc parkingowych.

Vertiv: Rosnący popyt na moc obliczeniową do obsługi mechanizmów AI znacznie przewyższa obecną podaż. Dlatego firma Vertiv wprowadziła do oferty Vertiv MegaMod CoolChip – prefabrykowane modułowe data center wyposażone w zaawansowany mechanizm chłodzenia cieczą. Rozwiązanie jest przystosowane do obsługi platform wiodących dostawców serwerów do obliczeń związanych z AI, pozwala skrócić czas wdrażania infrastruktury cyfrowej dla AI nawet o 50%, umożliwia zarządzanie odprowadzaniem ciepła z komponentów.

Centrum Badawczo Rozwojowe Future Solutions: Opracowało rozwiązanie energetyczne w postaci klastra Lab One, który oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania energią, magazynując ją w postaci zielonego wodoru i wykorzystując technologie BIPV dostarczane przez ML System. „Rozproszone jednostki klastrowe, jakim jest Lab One, produkujące i bilansujące energię we własnym zakresie, stanowią bardzo dobry sposób na odciążenie istniejących sieci przesyłowych, które ze względu na swoje przeciążenie niejednokrotnie nie są w stanie przyłączyć kolejnych użytkowników. Współpracując ze spółką ECM, wprowadzamy również innowacyjny system pozwalający na wytwarzanie własnej czystej zeroemisyjnej energii, zarówno indywidualnym, jak i korporacyjnym użytkownikom. Generuje to znaczne korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych udało nam się cyfrowo zobrazować moc jednostki klastrowej wyrażonej w kW oraz jej produkt, czyli energię kWh”- wskazali Jakub Goryszewski i Bartłomiej Okoń z CBR Future Solutions:

DHL Express Polska: Uruchomił ShipNow, platformę internetową, która umożliwia szybkie i wygodne nadawanie międzynarodowych przesyłek lotniczych.Polska jest jednym z pierwszych rynków, na którym DHL Express wprowadził ShipNow. Z platformy można korzystać z dowolnego urządzenia – dostępna jest na komputerach, tabletach oraz smartfonach. To odpowiedź na obserwowane trendy – niedawne badanie DHL Online Shopper Survey 2024 wykazało, że aż 57% ankietowanych preferuje smartfony, gdy kupuje lub przegląda produkty w sieci.

Infinix: Nawiązał strategiczne partnerstwo z Samsung Electronics System LSI Business, w ramach którego rozwijany będzie pierwszy na świecie zaawansowany algorytm głębokiego uczenia wspierany przez sztuczną inteligencję (AIADLA – AI-Powered Advanced Deep Learning Algorithm), wykorzystujący algorytmy oprogramowania czujnika obrazu Samsung ISOCELL do fotografii mobilnej. Dzięki optymalizacji redukcji szumów i odtwarzania szczegółów zdjęcia wykonane z użyciem tej technologii będą się charakteryzować wysoką rozdzielczością i żywymi kolorami, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych czy przy fotografowaniu z dużej odległości. Użytkownicy smartfonów Infinix będą mogli bez utraty jakości dowolnie kadrować swoje zdjęcia.

Hop.City, Gleevery: Polskie startupy połączyły siły, aby wesprzeć organizacje poszukujące ekologicznych rozwiązań w zakresie mobilności korporacyjnej. Teraz elektryczną flotę dla pracowników można zasubskrybować w ramach benefitu pozapłacowego.

Źródło: ISBnews