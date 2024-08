Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 5-9 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek książki: Zaległe długi księgarń wzrosły do 14,4 mln zł, długi wydawców książek wyniosły 14,5 mln zł, zaś autorzy książek mają 12,4 mln zł przeterminowanych zaległości, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowych BIK. Skumulowany dług na rynku księgarskim rośnie nieprzerwanie od 2021 r.

GenAI: Z rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak np. ChatGPT, korzysta 39% firm, a kolejne 21% planuje wprowadzić zmiany w najbliższych 12 miesiącach, wynika z raportu ManpowerGroup. Technologiczną rewolucję w ciągu 3 lat zapowiada 17% polskich przedsiębiorstw, natomiast 15% z nich w ogóle nie bierze pod uwagę wprowadzenia elementów AI do dziennej pracy, a 5% firm odrzuciło tego typu innowacje.

Innowacyjność: Polska ma piąty najsłabszy wynik w Unii Europejskiej (UE) pod względem innowacyjności, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Według Innovation Scoreboard raportu Komisji Europejskiej (KE), Polska znajduje się w ostatniej kategorii – wschodzących innowatorów.

E-commerce: Zakupy na platformach typu marketplace wybiera 70% Polaków; łatwa nawigacja i sprawne dokonywanie zamówień to jedne z największych priorytetów podczas zakupów w sklepach internetowych, wynika z badania przygotowane przez SW Research na zlecenie Allegro.

E-commerce: Sklepy online sprawdzały sytuację finansową swoich klientów o 78% częściej w I poł. 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, wynika z analizy przeprowadzonej przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

Cyberbezpieczeństwo: W 2024 roku średni koszt naruszenia danych na świecie osiągnął 4,88 mln USD, według raportu IBM Cost of a Data Breach. Naruszenia stają się coraz bardziej uciążliwe i podnoszą wymagania względem zespołów ds. cyberbezpieczeństwa. W porównaniu z poprzednim rokiem koszty naruszenia wzrosły o 10%, co stanowi największy roczny wzrost od czasu pandemii. 70% poszkodowanych organizacji przyznało, że naruszenie było powodem znaczących lub bardzo poważnych zakłóceń. Specjalista ds. sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeństwa, IBM Security, Ewa Rainholc podkreśla, że inwestowanie w nowe zabezpieczenia oparte na AI i automatyzacji oraz wzmocnienie zespołów ds. cyberbezpieczeństwa to dwa mocne zalecenia dla firm po lekturze tegorocznego raportu: „Warto łączyć siły i kwestie bezpieczeństwa danych lokować w możliwościach człowieka oraz maszyn – kompetencjach specjalistów IT i mocnych stronach sztucznej inteligencji”. Raport opiera się na szczegółowej analizie rzeczywistych naruszeń danych, których doświadczyły 604 organizacje na całym świecie w okresie od marca 2023 do lutego 2024 roku. Badania przeprowadzone przez Ponemon Institute, a zlecone i poddane analizom przez IBM, są publikowane rokrocznie od 19 lat i obejmują naruszenia z ponad 6000 organizacji, stając się punktem odniesienia w branży.

Cyberbezpieczeństwo: Firma HP opublikowała wyniki międzynarodowego badania, potwierdzające, że wśród przedsiębiorstw rosną obawy przed atakami na łańcuchy dostaw i integralność sprzętu oraz oprogramowania układowego urządzeń. Badanie przeprowadzone wśród 800 decydentów ds. IT i bezpieczeństwa (ITSDM) pokazuje, że firmy powinny skupić się na integralności sprzętu i firmware urządzeń, ponieważ tego typu ataki mogą się nasilać. Kluczowe wnioski z badania: 19% ankietowanych organizacji twierdzi, że miała styczność z atakiem cyberprzestępców na fizyczne łańcuchy dostaw komputerów, laptopów lub drukarek. W Stanach Zjednoczonych liczba ta wzrasta do 29%. Z kolei 35% wspomnianych firm uważa, że one same lub inne znane im firmy były ofiarą ataków na łańcuchy dostaw w celu wprowadzenia zainfekowanego sprzętu lub złośliwego oprogramowania układowego do urządzeń. 91% respondentów uważa, że cyberprzestępcy będą atakować fizyczne łańcuchy dostaw komputerów, laptopów lub drukarek w celu wprowadzenia złośliwego oprogramowania lub zainfekowania komponentów i oprogramowania układowego. 63% badanych uważa, że następny poważny atak będzie polegał na zainfekowaniu łańcuchów dostaw sprzętu w celu wprowadzenia złośliwego oprogramowania. „Bezpieczeństwo systemowe polega na zachowaniu wzmożonej czujności w całym łańcuchu dostaw, począwszy od zapewnienia, że urządzenia są zbudowane z odpowiednich komponentów i nie zostały zmodyfikowane podczas transportu. Jeśli cyberprzestępca włamie się do urządzenia na poziomie oprogramowania układowego lub sprzętowego, uzyska wgląd i kontrolę nad wszystkim, do czego sprzęt jest wykorzystywany. Wyobraźmy sobie, jakie konsekwencje mogłoby to mieć w przypadku ataku na np. laptopa dyrektora generalnego. Tego rodzaju ataki są niezwykle trudne do wykrycia, ponieważ większość narzędzi bezpieczeństwa znajduje się w systemie operacyjnym. Co więcej są bardzo trudne do usunięcia i naprawienia, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla zespołów ds. bezpieczeństwa IT” – skomentował principal threat researcher w HP Security Lab Alex Holland.

AI: Blisko połowa badanych korzysta z narzędzi AI, jednak ponad połowa osób z tej grupy przyznała, iż nie zdawała sobie sprawy, że to sztuczna inteligencja. Ponad czterech na pięciu badanych, korzystając z AI używa do tego celu smartfon, który we współczesnym świecie może być traktowany jako podręczny asystent. Przebadani Polacy najchętniej korzystają z narzędzi AI w celach prywatnych – głównie dla rozrywki. Najczęściej zadają chatowi AI pytania i przerabiają zdjęcia. Ponad połowa respondentów byłaby skłonna płacić za dostęp do narzędzi opartych na AI. Z tej grupy, niemal jedna trzecia przeznaczyłaby na ten cel nie więcej niż 10 zł miesięcznie. Podobny odsetek osób – między 11 a 20 zł. Najbardziej popularny byłby miesięczny abonament lub jednorazowa opłata za dostęp. Smartfon wraca do swoich korzeni jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Ponadto przez wielu jest traktowany jako osobiste centrum rozrywki, wskazuje badanie pt.”„Czy Polacy chcą sztucznej inteligencji w smartfonach?” zostało przeprowadzone w czerwcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie marki OPPO na grupie ponad 1 000 osób.

GenAI: Pracownicy coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Chociaż niektóre organizacje całkowicie zakazały aplikacji GenAI, to według badania Check Point i Vason Bourne 92% organizacji pozwala swoim pracownikom na korzystanie z tego typu rozwiązań, lecz obawia się bezpieczeństwa i wycieku danych. Eksperci wskazują, że 55% przypadków wycieku danych jest bezpośrednim skutkiem użycia GenAI.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Alior Bank i NASK: Podpisały list intencyjny, w którym zapowiadają zamiar rozpoczęcia współpracy w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wzmacniania cyberbezpieczeństwa banku oraz opracowania najlepszych praktyk dotyczących zapewnienia ciągłości działania, podał bank.

Asbis: Liczy na przełamanie spadków przychodów na swoim największym rynku – w Kazachstanie od przełomu III i IV kwartału, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou.

T-Mobile Polska: Odnotował 488 mln zł skorygowanej EBITDA AL w II kw. 2024 r. wobec 466 mln zł na tym poziomie rok wcześniej, podał operator. Skonsolidowane przychody w tym czasie wzrosły o 5,8% r/r do 1 756 mln zł.

Asbis: Odnotował 6,17 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 11,37 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Shoper: Ocenia, że ma ogromny potencjał rozwojowy i jest przekonany, że osiągnie cele na 2024 rok, mówiące m.in. o dynamice GMV omnichannel co najmniej dwukrotnie wyższej od rynku, który może wzrosnąć o 12-13%, o marży EBITDA powyżej 30% przy dynamice przychodów na poziomie dynamiki GMV sklepy, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

Asbis: Uruchomił segment Green Energy Solutions i rozszerzył swoje portfolio o produkty z segmentu tzw. zielonej energii, podała spółka. Grupa rozpoczęła na Węgrzech sprzedaż modułów fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii BESS i ładowarek do pojazdów elektrycznych. Planuje wprowadzenie nowej oferty do kolejnych krajów w ciągu 6 miesięcy.

Kino Polska TV: Odnotowało 17,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 71% r/r) w II kw. 2024 r. oraz 21,49 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 61% r/r) przy 79,79 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 8% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Shoper: Odnotował 9,2 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

SpiceSolutions: Planuje dalszy rozwój działalności zagranicznej, a największe nadzieje pokłada w rynku azjatyckim; spółka negocjuje pierwszą umowę w Hongkongu i planuje wejście do innych państw Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej, poinformował prezes i właściciel SpiceSolutions Arkadiusz Szwak. SpiceSolutions rozważa pozyskanie dodatkowego kapitału poprzez debiut na rynku NewConnect.

Pointpack: Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych oszacowano na ok. 34,02 mln zł w II kw. 2024 r., co stanowi wzrost o 67% r/r oraz wzrost o 11% kw/kw, podała spółka. W powyższych kwotach zawarte są przychody z tytułu realizacji usług związanych z dostawą i serwisem APM, które odpowiednio osiągnęły 4,11 mln zł w II kwartale 2024 r. i 3,66 mln zł w I kwartale 2024 r.

KPMG: Do Działu Usług Finansowych KPMG w Polsce na stanowisko dyrektora i lidera ds. data science i AI dołączył Leszek Ortyński. Będzie on odpowiedzialny za zarządzanie oraz rozwijanie umiejętności technicznych zespołu konsultantów i ekspertów w dziedzinie analizy danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Jego zadania obejmują również zarządzanie projektami dostarczania rozwiązań produktowych dla klientów, dbając o wysokie standardy realizacji.

Woodpecker.co: Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) w lipcu 2024 roku wyniosła 430,9 tys. USD, co oznacza spadek o 16,22% r/r.

RFC: Bydgoski operator telekomunikacyjny, rozpoczął współpracę z Polskim Światłowodem Otwartym, operatorem hurtowym obejmującym swoim zasięgiem ponad 3,8 mln gospodarstw domowych w Polsce. Na mocy podpisanej umowy RFC zyska dostęp do sieci PŚO w Bydgoszczy i Osówcu. Umowa między spółkami obejmuje współpracę dotyczącą sieci HFC i FTTH na terenach Bydgoszczy oraz Osówca (woj. kujawsko-pomorskie). Usługi hurtowe na obu rodzajach sieci są realizowane w modelu BSA (bitstream access). Nawiązanie tej współpracy pozwoli RFC dotrzeć ze swoją ofertą, obejmującą szybki internet oraz telewizję, do ponad 120 tys. gospodarstw domowych. PŚO każdego miesiąca realizuje plan zakładający rozbudowę sieci o ponad 2 mln gospodarstw domowych do 2028 roku, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Równolegle spółka modernizuje swoją sieć HFC do najnowszego standardu FTTH, na której dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON wszyscy operatorzy detaliczni mogą oferować usługi internetu stacjonarnego o prędkości nawet do 5 Gb/s.

OVHcloud: Rafał Wójcik został nowym szefem sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aby wzmacniać pozycję OVHcloud na dynamicznie rozwijającym się rynku usług chmurowych. „Dołączenie do OVHcloud to dla mnie ekscytujące wyzwanie. Polska oraz cały region CEE jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych w Europie, a OVHcloud ma tutaj ogromny potencjał wzrostu. Moim celem jest nie tylko zwiększenie udziału firmy w rynku, ale także budowanie silnego, zmotywowanego zespołu, który będzie liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań chmurowych dla przedsiębiorstw” – podsumował CEE Sales Director, OVHcloud Rafał Wójcik.

Cellnex Poland: Aleksander Skołożyński dołączył do Zarządu Cellnex Poland w roli dyrektora ds. finansów (chief financial officer). Dotychczasowa CFO Ade Ajibola obejmie nową rolę w strukturach korporacyjnych.

Zalando: W II kwartale tego roku zwiększyło dynamikę wzrostu i poprawiło swoją rentowność. Firma rozbudowała ofertę związaną ze stylem życia, odnotowując silny wzrost w kategoriach: Sport, Designer i Beauty, podniosła atrakcyjność swojego asortymentu dzięki nowym markom, zainwestowała w nowe, wspierane sztuczną inteligencją rozwiązania, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze doświadczenia, a także rozszerzyła swoją działalność w segmencie B2B. Liczba aktywnych klientów wzrosła od końca pierwszego kwartału o 300 tys., osiągając 49,8 mln. „Zalando kontynuuje swoje zaangażowanie we wspieranie polskiej mody. W czerwcu po raz drugi uruchomiliśmy kampanię marketingową promującą wyłącznie krajowe marki, zapraszając cztery z nich: La Manię, Lancerto, Kazar i Yes, do stworzenia limitowanych kolekcji, dostępnych wyłącznie na Zalando. Jak wynika z naszego raportu „Polska moda na europejskim wybiegu”, 50% Polaków kupuje co najmniej kilkukrotnie w ciągu roku lokalne marki. Cieszy nas również, że już ponad połowa polskich firm sprzedających online jest obecna poza naszym krajem, a aż 75% z nich planuje dalej rozwijać sprzedaż zagraniczną. Jesteśmy dumni, że jako Zalando możemy wspierać rozwój polskiej mody, udostępniając partnerom takie narzędzia, jak ZEOS, dzięki któremu sprzedawcy mogą udostępniać swoje produkty na wielu marketplace’ach i łączyć się z dziesiątkami lokalnych operatorów w całej Europie oraz ZMS, które wspiera marki w skutecznych działaniach marketingowych na Zalando i w innych kanałach” – skomentował GM CEE Zalando Daniel Rogiński.

Pinterest: Rozszerza współpracę z Aleph na rynku polskim oraz kilku wybranych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Aleph będzie od teraz wyłącznym partnerem tej platformy i całościowo przejmuje obsługę reklamodawców w Polsce i regionie CEE. Jednocześnie Aleph staje się też partnerem reklamowym Pinterest na kilkunastu nowych rynkach świata, w regionach: LATAM, Azji, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

Montonio: Europejski dostawca rozwiązań płatniczych i e-commerce ogłosił powołanie Johana Norda na stanowisko nowego CEO.

Binance: Globalny ekosystem blockchain stojący za największą na świecie giełdą kryptowalut, ogłosił osiągnięcie jednego miliona subskrybentów na swoim oficjalnym kanale na YouTube. Tym samym Binance stał się pierwszą marką kryptowalut, która osiągnęła ten kamień milowy. Rachel Conlan, dyrektor ds. marketingu Binance, wyjaśnia ten trend i sposób, w jaki treści YouTube Binance realizują cele firmy. „Chcemy budować branżę w odpowiedzialny sposób przez edukację ludzi na temat Web3 i kryptowalut. YouTube jest kluczową częścią tej strategii, docierając do globalnej publiczności, która jest bardziej ciekawa i świadoma finansowo niż kiedykolwiek wcześniej. Szybka adopcja kryptowalut pokazuje, że aktywa cyfrowe stają się znaczącą częścią globalnej gospodarki” – powiedziała Conlan. W czerwcu 2024 roku Binance przekroczyło 200 mln użytkowników, podwajając swoją bazę użytkowników w ciągu zaledwie dwóch lat.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): Podjął precedensową decyzję, wydając postanowienie tymczasowo zakazujące firmie Meta wyświetlania reklam z wizerunkiem oraz danymi osobowymi Omeny Mensah na Facebooku i Instagramie w Polsce. Zakaz obowiązuje przez 3 miesiące i stanowi reakcję na poważne naruszenia godności, czci oraz prywatności Omeny Mensah, podano w komunikacie.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Alphamoon: Amerykański Box ogłosił przejęcie Alphamoon – startupu AI z siedzibą w Polsce, który rozwija platformę opartą na sztucznej inteligencji do automatyzacji dokumentów, podał Box.

Modivo: Grupa CCC myśli o ofercie publicznej (IPO) jej spółki zależnej Modivo, ale nie jest to priorytetem i poczeka z tym jeszcze co najmniej dwa kwartały, poinformował prezes Dariusz Miłek.

Neptis: Planuje przejść z NewConnect na rynek główny GPW do końca 2024 roku, podała spółka.

Focus: Spółka z portfela funduszu MCI Capital przejmuje 100% udziałów w firmie Systell – swoim dotychczasowym głównym konkurencie. Umocni to pozycję Focusa jako lidera w obszarze oprogramowania do obsługi contact center w Polsce. Akwizycja przyczyni się także skokowego wzrostu skali działalności firmy jako największego dostawcy nowoczesnych rozwiązań w modelu Contact Center as a Service (CCaaS) na naszym rynku, poinformował ISBtech partner inwestycyjny MCI Paweł Sikorski.

Senetic Holding: Grupa Euvic oraz Gemini Holding Rafała Sonika, przy udziale wehikułu inwestycyjnego Hyperr, złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia Senetic Holding, podały spółki.

Grupa AB: Uchwaliła program skupu maksymalnie 3 165 442 własnych akcji, podała spółka. Maksymalna wartość buy-backu ustalona została na 100 mln zł.

Pogaduszki: Twórca nowatorskiej platformy logopedycznej łączącej AI z gamifikacją ogłosił, że fundusz Simpact Ventures dołączył do grona jej inwestorów. Znany z inwestycji o dużym wpływie społecznym Simpact wspiera teraz misję Pogaduszek, która ma na celu upowszechnienie terapii logopedycznej wśród dzieci w Polsce i na świecie. W rundzie inwestycyjnej uczestniczył również fundusz SMOK Ventures, który po raz drugi inwestuje w ten obiecujący startup. Pogaduszki to platforma opracowana we współpracy z logopedami, inżynierami AI i specjalistami od gamingu. Dzięki sztucznej inteligencji platforma analizuje wady wymowy dzieci i przygotowuje spersonalizowaną terapię w formie mobilnych gier sterowanych głosem.

Warner Bros. Discovery: Rozważa sprzedaż części aktywów, w tym TVN, podał „Financial Times”.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Scanway: Zawarł list intencyjny z Flytronic – wiodącym polskim podmiotem w zakresie produkcji platform bezzałogowych wchodzącym w skład WB Group – celem podjęcia współpracy w zakresie rozwoju specjalistycznych rozwiązań optoelektronicznych, podał Scanway. Elementem porozumienia jest także współpraca w obszarze szkoleń i wzajemnej edukacji w tej dziedzinie.

Spyrosoft: Otrzymał od „wiodącej instytucji finansowej w Polsce” informację o wygraniu przez Spyrosoft postępowania na wybór dostawcy na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla zamawiającego, podała spółka. Spółka szacuje roczne przychody z tej współpracy na poziomie powyżej 10 mln zł.

PGE: PGE Dystrybucja – spółka z Grupy PGE – w ramach budowy sieci łączności specjalnej LTE450, podpisała umowy z firmą ATEM-Polska na modernizacje i adaptacje 53 własnych wież telekomunikacyjnych rozlokowanych na terenie Oddziałów: Białystok, Warszawa, Lublin, Zamość, Rzeszów, Łódź i Skarżysko-Kamienna, podała PGE. Termin realizacji umów wynosi 49 tygodni.

Ailleron: Druga edycja Ailleron Innovation Forum (#AIF24) odbędzie się w dniach 11-12 września 2024 roku w Krakowie. Po raz kolejny eksperci z branży finansowej, specjaliści i obserwatorzy cyfrowych zmian będą dyskutować o rozwiązaniach technologicznych oraz wyzwaniach cyfrowej transformacji. ISBnews i ISBtech są partnerami medialnymi wydarzenia.

Platige Image: Otrzymał podpisaną przez dewelopera gier AAA umowę ramową o świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych wraz z pierwszą umową wykonawczą, podała spółka.

Unimot: Grupa zarządzająca siecią stacji Avia w Polsce uruchomiła swoją pierwszą automatyczną stację paliw przeznaczoną dla kierowców samochodów ciężarowych, podała spółka. Nowo otwarty obiekt, zlokalizowany w strategicznym punkcie przy przejściu granicznym Świecko-Frankfurt.

InPost: Grupa zanotowała ponad 2 mln pobrań aplikacji mobilnej we Francji, podała spółka. W tym kraju InPost działa za pośrednictwem swojej spółki i pod marką Mondial Relay – ma ponad 5 100 urządzeń Paczkomat oraz 11 000 punktów odbioru i nadania (PUDO). Grupa realizuje również strategiczne partnerstwa z wieloma globalnymi graczami, m.in. Zalando czy Vinted.

Kaufland: Na stronie internetowej Kaufland.pl oraz w aplikacji Kaufland w smartfonie pojawił się dostęp zarówno do oferty stacjonarnych sklepów sieci, jak również do ponad 2 mln artykułów na platformie Kaufland Marketplace. Zostały one pogrupowane w ponad 6400 kategoriach, takich jak np. dom, elektronika, ogród, majsterkowanie, kuchnia i gospodarstwo domowe, sport, moda, niemowlę i dziecko. Wszystkie artykuły można kupić online. Asortyment dostępny na platformie będzie w najbliższym czasie rozwijany.

NTT DATA i Credit Agricole: NTT DATA po raz pierwszy otwiera program Open Innovation na firmy z Polski. Do tegorocznej edycji zaproszony został Credit Agricole Bank Polski. Celem programu jest stworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, stanowiące odpowiedź na biznesowe wyzwania. Na zwycięzców, w ramach programu NTT DATA Innovation, czeka 30 tys. dolarów. Open Innovation to program stworzony w 2014 r. przez NTT DATA będący pomostem pomiędzy dużymi, rozpoznawalnymi markami a startupami. Ma on na celu wyszukiwanie i wdrażanie technologii, które wpływają na biznes, a także rozwiązują konkretne problemy społeczne i technologiczne. W tym roku wystartowała jego 14. edycja, w której po raz pierwszy biorą udział firmy z Polski.

Space Cat Industries: Firma specjalizująca się w komunikacji short video, wygrała przetarg Lidl Polska. Stała współpraca obejmuje stworzenie oraz prowadzenie profilu marki na TikToku, w tym influencer marketing oraz planowanie i zakup mediów na tej platformie. Dotychczas marka Lidl Polska nie prowadziła własnego profilu na TikToku, choć była obecna na platformie dzięki działaniom w ramach influencer marketingu.

zondacrypto: Jest pierwszym podmiotem z branży walut wirtualnych, którego reklamy będą emitowane w programach Canal+ Polska. „ Jesteśmy liderem regionu CEE, w globalnym sporcie współpracujemy m.in. z Juventusem FC, Rakowem Częstochowa czy Giro d’Italia. Nasza wiarygodność i skala działania sprawiły, że jesteśmy pierwszą giełdą kryptowalut, która będzie docierać do fanów sportu w Polsce podczas setek najbardziej prestiżowych światowych transmisji. CANAL+ był pierwszą telewizją profesjonalnie transmitującą w Polsce sport na najwyższym międzynarodowym poziomie. To duża satysfakcja dla mnie nie tylko z punktu widzenia biznesowego, ale też jako kibica” – powiedział CEO zondacrypto Przemysław Kral.

T-Mobile: Udostępnił pakiet 1200 GB internetu ważny przez 365 dni, dla użytkowników Heyah na kartę.

Infinix: Zaprezentował najnowszą autorską technologię sferycznego NFC, pozwalającą na korzystanie z modułu NFC z trzech stron smartfona – tradycyjnie z tyłu, ale też od góry i z przodu. Zmiany w układzie przestrzennym, kompatybilności sygnału i konfiguracji typu materiału podzespołów współpracujących z modułem NFC umożliwiają zwiększenie jego obszaru odczytu o 200% oraz podwojenie siły zasięgu. Z kolei zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dają możliwość zdalnego wyłączenia funkcji NFC w razie zgubienia lub kradzieży urządzenia. „Nasze zaangażowanie w innowacje i zrozumienie potrzeb użytkowników skłoniło nas do stworzenia rozwiązania, które zwiększa funkcjonalność urządzeń, a także zapewnia bezpieczeństwo i wygodę naszych odbiorców. 720° SphereTech NFC znacząco poprawia korzystanie z NFC, oferując płynne, niezawodne i bezpieczne działanie pod wieloma kątami” – powiedział senior manager, NFC Department of Infinix Li Cao.

Progress: Wprowadził do oferty narzędzie Progress Chef Courier. Zostało ono zaprojektowane w celu usprawnienia, automatyzacji i optymalizacji procesów orkiestracji zadań w infrastrukturze IT firm. Chef Courier: ułatwia zarządzanie złożonymi przepływami pracy; pomaga zmniejszyć wymagania dotyczące kwalifikacji specjalistów IT dzięki mechanizmom konsolidacji narzędzi. „Obecnie firmy stają przed koniecznością przyspieszania udostępniania krytycznych aplikacji, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami. Premiera nowego oprogramowania rozszerza możliwości naszych klientów w tym zakresie i nie tylko. Chef Courier pomaga płynnie łączyć ludzi, narzędzia i przepływy pracy, usprawniając krytyczne procesy IT. Działające w platformie Chef 360 rozwiązanie Chef Courier stanowi kolejny krok obrazujący nasze zaangażowanie w rozbudowywanie portfolio produktów z rodziny Chef, a jednocześnie zwiększa nasze znaczące możliwości w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami, dostarczania aplikacji oraz zarządzania brzegiem sieci” – powiedział EVP i dyrektor generalny ds. zarządzania infrastrukturą w Progress Sundar Subramanian.

Sonos: Udostępnił funkcję TV Audio Swap dla soundbarów Beam (Gen 2), Beam (Gen 1) oraz Ray. Funkcja ta umożliwia płynne przełączanie dźwięku z soundbara na słuchawki Sonos Ace, tworząc prywatne kino domowe bez zakłócania spokoju innych domowników.

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił wprowadzenie nowych rozwiązań sieciowych opartych na sztucznej inteligencji, stworzonych z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wprowadzając funkcje wykrywania i reagowania na zagrożenia (NDR – Network Detection and Response) oparte na analizie behawioralnej, dostarczane poprzez platformę HPE Aruba Networking Central. „Firmy coraz częściej uświadamiają sobie, że niezabezpieczone urządzenia IoT w sieci stanowią słaby punkt obserwalności systemów zabezpieczeń. Urządzenia te mogą być wykorzystywane do inicjowania większych ataków sieciowych, a zatem są również jednym z największych czynników przyczyniających się do rosnącego zasięgu ataków” – skomentował dyrektor ds. technologii i bezpieczeństwa w HPE Aruba Networking Jon Green.

Play: Usługa Multi SIM umożliwiająca korzystanie z jednego numeru telefonu na dwóch urządzeniach trafiła do Play i Virgin Mobile.

Check Point Software: Aby zaradzić zagrożeniom związanym z GenAI, opracował rozwiązanie oparte na GenAI. Rozwiązanie zabezpieczające GenAI firmy Check Point wykorzystuje ono transformacyjną analizę danych opartą na sztucznej inteligencji, aby dokładnie klasyfikować dane konwersacyjne w ramach podpowiedzi. Technologia klasyfikacji, opracowana przez Check Point, rozumie kontekst danych, aby zapewnić precyzyjną widoczność i kontrolę, jednocześnie unikając konieczności definiowania uciążliwych typów danych.

realme: Zapowiedział ogłoszenie 14 sierpnia najszybszej na świecie technologii ładowania na corocznym Festiwalu Fanów 828 – w tym roku nazwanym 828 Cool Tech Fest. Po raz pierwszy zaprezentowane zostaną również cztery autorskie innowacje w dziedzinie mocy ładowania, technologii akumulatorów, rozmiarów konwerterów i konstrukcji redukcji mocy.

AVM: Wprowadził do Polski do sprzedaży nowy zestaw FRITZ!Mesh Set i chciałabym przekazać kluczowe informacje dotyczące tego produktu: Nowy zestaw zapewnia dostęp do stabilnej i wydajnej sieci Wi-Fi 6 o dużym zasięgu. Składa się z dwóch trójzakresowych urządzeń: routera FRITZ!Box 4060 i wzmacniacza FRITZ!Repeater 3000 AX. Router FRITZ!Box 4060 może być używany z dowolnym istniejącym modemem i współpracuje z każdym typem dostępu internetowego.

braf.tech: Wprowadził nowy pakiet „Mała Firma” w ramach swojej aplikacji whiblo, która umożliwia efektywne i ekonomiczne wdrożenie systemów ochrony sygnalistów. „Pakiet Mała Firma został stworzony z myślą o potrzebach małych organizacji, które stoją przed wyzwaniem wdrożenia przepisów dla sygnalistów w krótkim czasie. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu przedsiębiorców czas i koszty są kluczowe, dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązanie dostępne od ręki, bezpieczne, proste do wdrożenia i obsługi, w najniższej cenie na polskim rynku. Nasze narzędzie umożliwia nawet najmniejszym podmiotom pełne dostosowanie się do nowych wymogów prawnych bez obciążania budżetu i angażowania dodatkowych zasobów” – powiedział współtwórca whiblo, prezes braf.tech Rafał Barański.

Źródło: ISBnews