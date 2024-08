Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 19-23 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,8% w lipcu br. z 7,9% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 16,7% w ujęciu miesięcznym.

E-commerce: Trzy czwarte ankietowanych Polaków (76,2%) odbiera produkty zakupione w internecie za pośrednictwem automatów paczkowych, a 83,1% postrzega automaty paczkowe jako najlepszą opcję dostawy, wynika z badania Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR.

Reklama: Grupa Polsat Plus spodziewa się, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2024 roku będzie rósł w średnim jednocyfrowym tempie, podała spółka. W maju br. Grupa Polsat Plus podtrzymała oczekiwanie niskiego, jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy TV do końca roku.

Cyberbezpieczeństwo: NASK wspólnie z partnerami przygotowuje wytyczne dla spółek publicznych, dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji, poinformował ISBtech prezes spółki Jarosław Grzywiński.

E-commerce: Rynek e-commerce będzie wart 192 mld zł w 2028 r. i ma rosnąć 8% średniorocznie (CAGR) – do 140 mld zł w 2024 r. i 152 mld zł w 2025 r. oraz 165 mld zł w 2026 r. i 178 mld zł w 2027 r., wynika z raportu Strategy& w Polsce działającej w ramach PwC. Poszczególne kategorie w prognozowanym okresie 2024-2028 wzrosną o między 28% a 60%.

E-commerce: Zadłużenie sklepów internetowych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) wynosi 131,61 mln zł, co jest wynikiem nieopłacenia 22 305 zobowiązań przez 4809 firm, Wynika z danych KRD. Średnio na jeden zadłużony e-sklep przypada 27,4 tys. zł do zwrotu.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba Polaków, którzy zastrzegli swój numer PESEL wynosi 4,5 mln, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie wszystkie instytucje finansowe (banki, instytucje kredytowe), a także notariusze mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL.

Technologie kosmiczne: Sukces polskiej misji satelity EagleEye skonstruowanego przez Creotech Instruments powinien zwrócić uwagę na korzyści, jakie płyną z inwestowania w sektor kosmiczny. Wyliczenia wielu agencji kosmicznych wskazują, że każde euro wydane na tę branżę wraca do gospodarki z kilkukrotnym zwrotem, a w przypadku programów NASA nawet kilkudziesięciokrotnym. W Polsce jednak przeznaczymy relatywnie jedne z niższych kwot w Europie w relacji do naszego PKB, ocenia w rozmowie z ISBnews Aleksander Szalecki – prezes firmy Stratego, jeden z pierwszych inwestorów Creotech Instruments i były przewodniczący rady nadzorczej spółki.

GenAI: 80% firm o rocznych przychodach powyżej 1 mld USD w ciągu ostatniego roku zwiększyło swoje inwestycje w AI, a żadna nie zadeklarowała zmniejszenia nakładów; prawie 3 na 4 organizacje zadeklarowały, że generatywna sztuczna inteligencja pomogła zwiększyć ich przychody, wynika z globalnej ankiety Capgemini przeprowadzonej wśród 1100 członków kadry kierowniczej w organizacjach.

Programowanie: Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024/2025 zadania publicznego pn. „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci” z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Celem zadania jest zaktywizowanie Studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i programowania, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. Termin składania ofert upływa 10 września 2024 r.

Smart home: Aplikacje do sterowania urządzeniami domowymi oraz monitorowania bezpieczeństwa jako ułatwienie postrzega 85% Polaków. Jednocześnie z aplikacji do sterowania urządzeniami RTV/AGD korzysta nieco ponad jedna czwarta badanych, a te monitorujące bezpieczeństwo są używane przez 19% ankietowanych, wynika z raportu firmy doradczo-technologicznej Future Mind „Żyjesz w phygitalu, choć o tym mnie wiesz”.

Kryptowaluty: W 2024 roku liczba posiadaczy kryptowalut na świecie sięgnęła 562 mln, co stanowi około 6,8% globalnej populacji. To wzrost o 34% w porównaniu do 2023 roku. Użytkownicy cyfrowych aktywów to zróżnicowana grupa, ale dominują osoby w wieku 25-34 lata (34%), którzy mają wyższe wykształcenie. Najwięcej posiadaczy kryptowalut jest w Azji i Ameryce Północnej, podczas gdy kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Singapur mogą pochwalić się największym odsetkiem populacji posiadającej aktywa cyfrowe, wynika z opracowania przygotowanego przez Binance, największą giełdę kryptowalutową i wiodący ekosystem blockchain.

Kryptowaluty: Zjednoczone Emiraty Arabskie przodują na świecie pod względem posiadania kryptowalut – 30,39% populacji posiada aktywa cyfrowe. Na drugim miejscu jest Singapur (24,4%), następnie Turcja (19,3%) i Argentyna (18,9%). W Polsce odsetek posiadaczy kryptowalut względem całej populacji wynosi ok. 3%, według danych Triple-A.

AI: Ankieta Stack Overflow z 2023 roku, przeprowadzona wśród ponad 90 000 deweloperów, wykazała, że 70% wszystkich respondentów już korzysta lub planuje korzystać z narzędzi AI w procesach programistycznych, podczas gdy 77% wszystkich badanych miało pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do narzędzi AI do programowania. Zwiększona produktywność i efektywność, pisanie kodu, tworzenie dokumentacji oraz debugowanie zostały wymienione jako jedne z najważniejszych korzyści wynikających z używania narzędzi AI.

AI: Wyniki badania „Sztuczna inteligencja w sprzęcie domowym” zrealizowanego przez Zymetrię na zlecenie Samsung, wskazują że 32% Polaków chciałoby, aby AI pomogła w powtarzalnych obowiązkach; 70% badanych zgadza się, że wykonywanie codziennych czynności staje się łatwiejsze dzięki AI, zyskując tym sposobem więcej czasu na przyjemności. Jednymi z wyzwań dnia codziennego, z którymi mierzą się Polacy to zarządzanie stratami energii w urządzeniach i zapobieganie marnotrawieniu żywności w lodówkach. 68% badanych wskazało, że AI odciąży także ich umysły, dzięki czemu nie będą musieli myśleć o obowiązkach domowych. Tym samym zmniejszą swoje „niewidzialne obciążenie”.

E-commerce: Każdy użytkownik internetu choć raz zrobił zakupy w sieci, a 37% zaopatruje się w ten sposób 5 razy w miesiącu i więcej, wynika z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” Izby Gospodarki Elektronicznej opracowanego przez Mobile Institute. Rosnące zainteresowanie tą formą zakupów nie przekłada się na kondycję finansową e-sklepów. Wyniki tegorocznego raportu e-izby pokazują, że handel elektroniczny w Polsce cieszy dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. 77% ankietowanych dokonało ostatniego zakupu w Internecie, a 23% poszło do sklepu stacjonarnego. 87% pytanych robiło zakupy w e-sklepach w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Sprzęt elektroniczny: Handel: Blisko 9 na 10 uczniów posiada na własność przynajmniej jeden sprzęt elektroniczny, wynika z badania Komputronika przeprowadzonego wśród rodziców. 52,86% ankietowanych nie ma żadnych obaw związanych z zakupem elektroniki dla swojego dziecka. „To, że dzieci o wiele szybciej oswajają się dziś z urządzeniami elektronicznymi jest wynikiem postępującej cyfryzacji, rozwoju technologii, dostępności produktów, zmieniających się trendów oraz wychowania przez rodziców. Pierwsze telefony komórkowe były raczej słusznych rozmiarów, następnie trendem była minimalizacja wielkości. Dziś użytkownicy zwracają uwagę na szerokość przekątnej, ponieważ wykorzystują smartfona do coraz większej liczby zadań. Dzisiejsi Milenialsi, którzy sami są już rodzicami i sami używają smartfonów właściwie do wszystkiego, nie dostrzegają większych zagrożeń w związku z używaniem przez ich dzieci elektroniki” – skomentowała dyrektor marketingu i PR w Komputroniku Karolina Pietz-Drapińska.

Cyberbezpieczeństwo: 67% przedsiębiorstw zaliczanych do infrastruktury krytycznej zostało zaatakowanych przy użyciu oprogramowania ransomware w 2024 roku. Po raz pierwszy w historii raportu „State of Ransomware” firmy Sophos, podmioty te zgłosiły większą skłonność do płacenia okupu niż do korzystania z kopii zapasowych w celu odzyskania danych. Dane z raportu pokazują również, że połowa badanych firm odzyskała dane dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych, zaś 55% respondentów deklaruje, że odzyskanie danych zajęło im ponad miesiąc, co zdaniem ekspertów może wskazywać na prowadzenie negocjacji z cyberprzestępcami; ponadto w 83% firm atak ransomware był konsekwencją phishingu, kradzieży danych uwierzytelniających albo luk w zabezpieczeniach systemów.

AI: Analiza rynku pracy przeprowadzona przez analityków agregatora ofert pracy Jooble i portalu z ofertami pracy No Fluff Jobs wskazuje na znaczny wzrost liczby ofert pracy związanych z AI w ostatnim czasie. Na początku 2023 r. średnia miesięczna liczba takich ofert wynosiła około 1300, ale w 2024 r. wzrosła już do 2500–3000 miesięcznie. Gwałtowny wzrost liczby ofert pracy rozpoczął się w styczniu tego roku i wyniósł 119% w porównaniu z końcem 2023 roku.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Fabrity Holding: Odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I poł. 2024 r. (wzrost o 0,6 mln zł r/r) przy 37,7 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (wzrost o 20% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Grupa Polsat Plus: Podtrzymuje oczekiwania w zakresie stabilizacji skonsolidowanej EBITDA w 2024 roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za lipiec br. wyniosły ok. 223 mln USD wobec 222 mln USD w lipcu 2023 r., podała spółka. Asbis oczekuje poprawy trendów rynkowych w II półr., co pozwoli na realizację całorocznej prognozy.

Kino Polska: Odnotowało 17,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 10,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 146,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 7,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BLIK: W nowej strategii na lata 2025-2027 BLIK chce podwoić skalę swojej działalności, zapowiedział prezes Polskiego Standardu Płatności (PSP) – operatora systemu BLIK – Dariusz Mazurkiewicz.

Transition Technologies: TT zakłada, że zrealizuje zapowiadane wcześniej przekroczenie 1 mld zł przychodów w 2025 roku, poinformował ISBtech prezes prof. Konrad Świrski. Grupa szuka celów akwizycyjnych w Niemczech i USA, biznesowo stawia na GenAI.

Scanway: Chce pozyskiwać jak najwięcej projektów konstelacyjnych z powtarzalną produkcją, poinformował CEO Jędrzej Kowalewski.

Hawe Telekom: Osiągnęło wzrost przychodów o 83% r/r do 43 mln zł w 2023 roku, podała spółka. Obecnie spółka kładzie nacisk na dywersyfikację źródeł przychodów podpisując kontrakty z klientami z nowych sektorów gospodarki, podano.

Komputronik: Spodziewa się kontynuacji wzrostu sprzedaży komputerów stacjonarnych – w przeciwieństwie do laptopów – ze względu na ich większą wydajność i wygodę oraz możliwość wykorzystywania ich do pracy ze sztuczną inteligencją, podała spółka.

Sygnis: Nawiązał współpracę ze światowym liderem w produkcji maszyn do mikro-EDM. Polski producent deeptechowego hardware’u podpisał list intencyjny ze szwajcarską firmą SARIX w zakresie komercjalizacji pierwszej na świecie elektrody EDM z węglem szklistym. Maszyny szwajcarskiego innowatora w tej dziedzinie stosowane są m.in. m.in. w branży motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej, mikroelektronicznej czy zegarmistrzowskiej.

Sygnis: Polski producent deeptechowego hardware’u w I połowie br. wypracował ponad 4,8 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Spółka odnotowała kolejne przychody ze sprzedaży soczewek oraz preform światłowodowych z technologii SYGLASS i liczy na dalszą komercjalizację tej technologii. W najbliższych miesiącach Sygnis planuje zwiększyć sprzedaż i rozwój urządzeń z flagowej linii DIW, zindustrializować SYGPAST oraz rozwinąć technologię DEPO do pierwszego produktu komercyjnego.

SICK: Dostawca zaawansowanych systemów pomiarowych oraz Endress+Hauser, szwajcarski lider w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, usług i rozwiązań dla procesów przemysłowych, zawarły strategiczne partnerstwo. Endress+Hauser przejmie globalną sprzedaż i serwis technologii analityki procesowej i pomiaru przepływu gazów SICK, a do produkcji i dalszego rozwoju zostanie utworzona wspólna spółka. Celem partnerstwa jest udoskonalenie wsparcia klientów w zwiększaniu efektywności i zrównoważonego rozwoju.

Genetec: Dostawca technologii ujednoliconych rozwiązań bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa publicznego, wsparcia procesów operacyjnych i analityki biznesowej, ogłosił powołanie Jakuba Kozaka na stanowisko area sales director ECE.

Adlook: Stanisław Grabowski, dotychczasowy partner zarządzający EssenceMediacom Poland objął stanowisko VP brand strategy w firmie. W tej roli będzie kierował marketingiem produktów.

Esri Polska: Do zespołu dołączyła Monika Kleinrok-Brzozowska, obejmując stanowisko dyrektora ds. finansów i administracji; będzie odpowiedzialna za zarządzanie finansami, z celem dalszego usprawniania procesów biznesowych firmy.

F5: Ogłosił rozszerzenie partnerstw technologicznych umacniając pozycję firmy jako lidera w sieciach wielochmurowych (ang. Multicloud Networks). „Rozszerzenie partnerstw technologicznych jest kluczowym krokiem w umacnianiu naszej pozycji jako lidera w sieciach wielochmurowych. Dzięki współpracy z takimi partnerami jak m.in. NetApp, Red Hat i Console Connect, F5 dostarcza klientom innowacyjne rozwiązania, które nie tylko ułatwiają zarządzanie złożonymi środowiskami chmurowymi, ale także zwiększają bezpieczeństwo i wydajność ich operacji. Naszym celem jest sprostanie rosnącym wyzwaniom w dynamicznie rozwijającym się rynku, oferując narzędzia, które maksymalizują zwrot z inwestycji naszych klientów i pozwalają im skupić się na kluczowych dla nich obszarach działalności” – powiedział solution engineering manager Eastern Europe w F5 Bartłomiej Anszperger.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Text: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia, by z ubiegłorocznego zysku (r.obr. 2023/2024, zakończony 31 marca 2024 r.) w wysokości 165,87 mln zł, przeznaczyć na dywidendę 153,99 mln zł, co daje 5,98 zł na akcję, podała spółka. Uwzględniając wypłacone już zaliczki: w grudniu ub.r. 41,97 mln zł oraz w lipcu br. – 40,94 mln zł, do wypłaty pozostało 71,07 mln zł czyli 2,76 zł na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 29 sierpnia zaś dzień wypłaty na 5 września 2024 r.

MarketLab: Szwajcarski Scandit ogłosił przejęcie technologii automatyzacji audytu półek sklepowych MarketLab – polskiej firmy dostarczającej oprogramowanie AI oraz technologię rozpoznawania obrazu dla branży handlowej, podała spółka.

Scanway: Podtrzymuje chęć przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w ciągu najbliższego ponad roku, co może odbyć się w ramach procesu pozyskiwania środków finansowych, wynika z wypowiedzi CEO Scanway Jędrzeja Kowalewskiego.

Modivo: CCC Shoes & Bags (podmiot zależny od CCC) i MKK3 uzgodniły, z inicjatywy CCC, kolejne kroki kapitałowe w zakresie pakietu 5% akcji Modivo należących do MKK3 i objętych opcją, podało CCC. Oznacza to, że CCC Shoes & Bags odkupi od MKK3250 500 akcji Modivo, tj. ok. 2,5% akcji Modivo za kwotę ok. 100 mln zł. Zgodnie z umową opcji nabycie tych akcji nastąpi do 19 listopada 2024.

RKKVC: Zespół RKKVC dołączy do grona inwestorów w rundzie finansowania B1 dla szwajcarskiej firmy Wingtra AG, która otrzyma łącznie ponad 100 mln zł w rundzie B, podał fundusz RKKVC. W rundzie inwestycyjnej uczestniczyły m.in. family Office SymbiaVC oraz fundusze: Spectrum Moonshot Fund,Cadence Growth Capital, Spring Mountain Capital, Helvetic Trust, EquityPitcher Ventures oraz Diamond Stream Partners, podano.

Proacta: Zakończyła emisję akcji serii N i pozyskała 2,02 mln zł. Wszystkie dostępne akcje w ramach przeprowadzonej oferty zostały przydzielone na rzecz 33 podmiotów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój i promocję produktów własnych w szczególności platformy „Dbam o siebie Smart LAB”.

Wingtra AG: Zespół RKKVC dołączy do grona inwestorów w rundzie finansowania B1 dla szwajcarskiej firmy, która specjalizuje się w budowie dronów pionowego startu i lądowania. Wingtra AG dynamicznie rozwija swoją działalność w sektorze komercyjnych dronów do szczegółowego mapowania terenu. Z rozwiązań spółki korzystają wiodące amerykańskie firmy i instytucje, takie jak NASA, CEMEX, Rio Tinto oraz sektor obronny, np. U.S. Air Force. W rundzie inwestycyjnej uczestniczyły m.in. family Office SymbiaVC oraz fundusze: Spectrum Moonshot Fund,Cadence Growth Capital, Spring Mountain Capital, Helvetic Trust, EquityPitcher Ventures oraz Diamond Stream Partners.

Eastend: E-platforma z obuwiem złożyła wniosek o upadłość.

Creotech Instruments: Maciej Wiśniewski zwiększył zaangażowanie z 4,94% do 5% kapitału i głosów.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Grupa eSky: Jako pierwsza firma na świecie zintegrowała swoje systemy rezerwacyjne z secure payment authentication od Google Pay – rozwiązaniem opartym na biometrii, podała spółka. Rozwiązanie to wykorzystuje tokeny (ang. device tokens) oraz technologie biometryczne wbudowane w urządzenia, by zastąpić tradycyjne metody uwierzytelniania, pozwalając skrócić proces płatności o jedną trzecią i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.

Erli: Marketplace Erli przekroczył próg 4 mln zarejestrowanych klientów, podała spółka.

SkyShowtime: Serwis streamingowy ogłosił pierwsze partnerstwo w Polsce z Play – zaczął oferowanie klientom dostęp do serwisu SkyShowtime, podała spółka.

E-administracja: Do usługi ePłatności udostępnionej w aplikacji mObywatel dodana została możliwość opłacania zobowiązań wobec urzędów kartą, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Wkrótce taka możliwość udostępniona będzie także na portalu mObywatel.

BLIK: Za pomocą BLIK-a wykonano 601 mln transakcji (wzrost o 41% r/r) o wartości 83,9 mld zł (wzrost o 45% r/r) w II kw. 2024 r., podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu BLIK. Od początku roku przeprowadzono 1,1 mld transakcji o wartości 157,8 mld zł (+46% r/r).

Orange Polska, ATM System i Sony: Testują rozwiązanie 5G do transmisji TV, podały spółki.

mBank: Słowacki mBank SK zdecydował o uruchomieniu BLIK-a w pełnej integracji z aplikacją mobilną banku, podał Polaki Standard Płatności (PSP) – operator systemu BLIK. Organizacje rozpoczęły właśnie prace związane z udostępnieniem tej usługi klientom banku w kanale e-commerce.

XTB: Podtrzymało zamiar wprowadzenia do oferty indywidualnego konta emerytalnego (IKE) na przełomie III/ IV kw. 2024 r. i poszerzenia portfolio w tym roku również o wirtualny portfel wraz z multiwalutową kartą.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) otrzymał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) koncesję na przetwarzanie środków podwójnego zastosowania, podała spółka. TTMS będzie mógł ubiegać się o więcej specjalistycznych zleceń w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze obronnym.

Creotech: Dane telemetryczne zebrane w dniach 17-18 sierpnia br. wskazują na stabilną pracę platformy satelitarnej EagleEye, podał Creotech. W tym okresie uzyskano łączność z satelitą w trakcie trzydziestu okien komunikacyjnych. Uruchomiono kluczowe podsystemy platformy, które działają prawidłowo.

Tauron: Do 300 tys. zł finansowania, eksperckie wsparcie i pilotaż z wykorzystaniem infrastruktury Taurona – to nowa propozycja dla startupów w ramach KPT ScaleUp Booster. Energetyczny koncern szuka innowacyjnych rozwiązań w strategicznych dla siebie obszarach. KPT ScaleUp to akcelerator specjalizujący się w akceleracji startupów działających w obszarze przemysłu 4.0. Biorące w nim udział startupy otrzymują eksperckie wsparcie w rozwoju swoich innowacji oraz wsparcie finansowe (dotacja ze środków UE, przekazywanych przez KPT) na realizację projektów pilotażowych z odbiorcami technologii.

Orange Polska: Kontynuuje wyłączanie sieci 3G. Na początku września w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Kolejne planuje na październik i listopad. W miejsce 3G, pojawia się sieć 4G/LTE. Proces poprawia jakość naszych usług. Wyłączenie sieci 3G to naturalny proces wynikający z rozwoju nowych technologii i cyklu życia generacji sieci. Razem z wyłączeniem operator prowadzi refarming. Oznacza to, że w miejsce 3G w pasmie 900 MHz włącza sieć nowszej generacji – 4G/LTE. Pozwoli to zwiększyć pojemność sieci, co jest odpowiedzią na rosnący ruch sieciowy i potrzeby użytkowników. W sieci Orange wyłączanie 3G rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku i sukcesywnie realizujemy je na kolejnych obszarach.

mBank, PayPo: mBank we współpracy z PayPo wprowadza od 1 września br. płatności odroczone do Paynow, bramki płatniczej oferowanej klientom mBanku, podał bank. Przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są wdrożeniem do swojego e-sklepu BNPL powinni skontaktować się z doradcą mBanku. Za korzystanie z płatności odroczonych Paynow pobierze prowizję w wysokości 1,2% kwoty transakcji. Paynow to zaawansowana technologiczne bramka płatności. Dzięki takim funkcjom, jak np. podnoszenie płatności, merchanci zyskują do 5% więcej opłaconych zamówień.

PayEye: Globalny fintech oficjalnie zakończył prace nad multifunkcyjnym terminalem eyepos 3, który obsługuje nie tylko biometrię, ale również standardowe płatności kartą i zbliżeniowe. W stworzeniu oprogramowania oraz w jego wdrożeniu w punktach handlowych fintech współpracuje z firmą Exorigo-Upos.

Pracuj.pl: Wdrożyło rozwiązanie, które będzie technologiczną odpowiedzią na wyzwania firm w zakresie udzielania feedbacku kandydatom. Pozwala ono na oznaczanie aplikacji statusami: „zaakceptowany” (w przypadku kandydatów, którzy spełniają wymagania i powinni otrzymać zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji), „warte zastanowienia” (w przypadku kandydatów, co do których rekruter jeszcze się waha) oraz „odrzucone” (kandydaci, którzy nie spełniają oczekiwań pracodawcy). System pozwala na filtrowanie kandydatów według oznaczeń oraz na sprawne zmienianie statusów w zależności od potrzeb.

Empik: Rozszerzył opcję odbioru w salonie na ofertę sprzedawców zewnętrznych, prowadzących swoje sklepy na Empik.com. Spółka zapowiada także kolejne innowacje w logistyce ostatniej mili.

PKP IC: Zakończyły się testy nowej odsłony internetowego systemu sprzedaży. Nowe funkcje w aplikacji pozwolą znaleźć i zaplanować najbardziej dogodną podróż, pod względem ceny, czasu przejazdu i ofert specjalnych. System podpowiada pasażerom, z jakich zniżek mogą skorzystać. „Uruchomienie wersji systemu e-IC 2.0 było wyczekiwanym momentem dla wielu pasażerów. Nowoczesny pakiet rozwiązań funkcjonalnych i graficznych ma na celu przede wszystkim ułatwienie zakupu biletów pasażerom PKP Intercity. Wprowadzone dotychczas rozwiązania są uzupełniane kolejnymi. Odpowiadając na potrzeby Klientów oraz analizując procesy zakupowe, system e-IC 2.0 już teraz jest rozwiązaniem jakiego oczekiwali pasażerowie” – czytamy w komunikacie. Od sierpnia klienci korzystający z usług PKP Intercity mają możliwość zakupu biletów okresowych wraz z rezerwacjami do nich w systemie online. Bilety można nabyć w ramach koszyka zakupów. Nie ma już konieczności zakładania konta w serwisie. Osoby przesiadające się pomiędzy stacjami aglomeracji warszawskiej mają możliwość zakupu biletu na takie połączenie z przesiadkowym transferem, wymieniono.

Red Hat: Ogłosił zmiany w globalnym programie partnerskim, które upraszczają i zwiększają elastyczność wyboru formy współpracy z firmą. Nowy program partnerski PEX (Partner Engagement Experience) lepiej adresuje obecne wyzwania biznesowe partnerów, pomaga szybciej spełnić oczekiwania klientów i maksymalizować korzyści biznesowe. Znacząca większość globalnych przychodów firmy pochodzi z kanału partnerskiego. „Nieustannie inwestujemy w rozwój naszego programu, dopasowując proponowane formy wsparcia i korzyści do oczekiwań partnerów. Ta strategia działa – na przestrzeni ostatnich lat widzimy wzrost liczby firm dołączających do naszego ekosystemu, a także tych, które dzięki swojej aktywności awansują w jego ramach” – powiedział country manager Polska w Red Hat Lubomir Stojek.

Zebra Technologies: Ogłosiła konkurs „AI Developer Challenge”. Zadaniem programistów będzie stworzenie aplikacji AI działającej na przenośnych urządzeniach Zebra Technologies.

PKO BP: Jako partner tytularny rozgrywek Ekstraklasy, wprowadza karty płatnicze z wizerunkiem każdego z 18 klubów. „Oficjalna Karta Ekstraklasy to jedyny taki produkt na rynku, który jeszcze mocniej pozwala identyfikować kibica ze swoim ukochanym klubem. To dla nas siódmy sezon zaangażowania i współpracy z najlepszą piłkarską ligą w Polsce, kolejna edycja nowych kart i wspólna promocja dla kibiców. Wybór wizerunku karty spoza standardowej oferty to dla naszych klientów – fanów piłki nożnej – dodatkowe rozwiązanie, z którego coraz chętniej korzystają. Dzięki wizerunkom klubów, karty płatnicze PKO Banku Polskiego nabierają osobistego charakteru” – powiedział wiceprezes odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Firm Marek Radzikowski.

Adyen: Wraz Grupa BMW rozszerzają swoje partnerstwo, co jest wynikiem dotychczasowej globalnej współpracy w obszarze e-commerce. Integracja rozwiązań Adyen w punktach sprzedaży (POS) z ekosystemem BMW sprawia, że Grupa BMW może zapewnić bezproblemowe i najwyższej klasy doświadczenia płatnicze, również offline, swoim klientom w BMW Welt i Muzeum BMW.

LEM Holding AG: Wybrał platformę 3DExperience od Dassault Systèmes, aby poprawić innowacyjność i zwinność biznesową. Wdrożenie rozwiązania od Dassault Systèmes pozwoli szwajcarskiej firmie opracowywać komponenty w sposób nie tylko mechaniczny, ale również cyfrowy. Takie podejście oszczędza cenne zasoby oraz znacząco optymalizuje i skraca cykle rozwoju produktu.

Bank Pocztowy: Udostępnił możliwość weryfikacji pracownika Infolinii Banku w aplikacji mobilnej.

Vectra: W ramach porozumienia z Canal+ operator kablowy w Polsce zagwarantuje swoim klientom dostęp do kanałów z meczami Ligi Mistrzów UEFA. Vectra rozpoczęła przygotowanie ofert, które umożliwią kibicom piłkarskim dostęp do dedykowanych Lidze Mistrzów UEFA kanałów CANAL+ EXTRA 1-7 oraz kanału CANAL+ 360.

Upun: Polski dystrybutor specjalizujący się w branży motoryzacyjnej, IT oraz AGD, ogłosił, że nawiązał współpracę z firmą Cecotec i będzie odpowiadać za promocję nowoczesnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez hiszpańską markę.

KP Labs: Obok EagleEye na pokładzie Transportera 11 na orbitę poleciał także satelita Φ-sat-2 zbudowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Polska firma specjalizująca się w technologiach sztucznej inteligencji dla sektora kosmicznego, opracowała algorytmy niezbędne do przetwarzania danych na pokładzie satelity.

Polskie ePłatności (PeP): Polski operator płatności bezgotówkowych wprowadził do oferty karty flotowe Diesel24 oraz ARIS. Klienci PeP mogą procesować takie karty flotowe jak: UTA, DKV, e100, Eurowag, Port24 czy wprowadzona w 2023 roku IQ CARD.

GG: Polski komunikator internetowy udostępnił najnowszą wersję GG czata. Dzięki tej usłudze łatwo można umieścić na swojej stronie okienko rozmowy i prowadzić dialog nawet z osobami nieposiadającymi jeszcze numeru GG oraz korzystać z Asystenta #AI.

Samsung: Wprowadził funkcję Circle to Search do serii Galaxy A oraz Galaxy Tab S9 FE. Circle to Search to nowy sposób wyszukiwania wszelkich informacji za pomocą prostego gestu zakreślenia – bez konieczności przełączania aplikacji. Gdy funkcja Circle to Search jest włączona, użytkownicy mogą po prostu zakreślić, podświetlić lub dotknąć dowolnego miejsca na ekranie, aby wybrać tekst, obraz lub wideo, które chcą wyszukać.

Super-Pharm: Sieć aptek i drogerii w Polsce wdrożyła w placówkach zaawansowane rozwiązania digital signage. Projekt, zrealizowany we współpracy z firmą SOLIX obejmuje instalację nowoczesnych ekranów oraz systemu zarządzania treścią, które mają na celu poprawę doświadczeń zakupowych klientów.

Fortinet: Został nowym oficjalnym partnerem ds. cyberbezpieczeństwa klubu piłkarskiego Juventus Turyn. Współpraca jest przewidziana na kolejne dwa sezony – do 2026 roku. Juventus wdroży rozwiązania Fortinet, takie jak firewalle FortiGate, w różnych obiektach centrum sportowego Continassa: w siedzibie głównej klubu; centrum danych Allianz Stadium; hotelu, centrum medycznym oraz centrum treningowym pierwszej drużyny.Głównym wymogiem projektu było ukończenie wymiany całej infrastruktury brzegowej sieci LAN przed rozpoczęciem sezonu. Objęła ona ponad 50 przełączników i 160 bezprzewodowych punktów dostępowych w 10 lokalizacjach.

eGabinet: Wprowadził voice bot, dzięki któremu placówki będą mogły efektywnie obsługiwać interakcje, takie jak potwierdzanie wizyt, przypomnienia oraz obsługę zapytań – zarówno głosowych, jak i tekstowych. Po wdrożeniu, bot automatyzuje kluczowe procesy, odciążając personel (generując oszczędności czasu pracy sięgające kilkudziesięciu godzin tygodniowo) i pozwalając mu skupić się na najistotniejszych aspektach pracy. „Nasze rozwiązanie znacząco usprawni cały proces kontaktu pacjenta z lekarzem, przejmując na siebie potrzebne lecz czasochłonne zadania takie jak np. rejestracja, potwierdzanie lub odwołanie wizyty czy udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Chociaż na rynku istnieją już podobne rozwiązania, jak chociażby Talkie.ai, my bazując na naszym szerokim doświadczeniu w pracy z placówkami medycznymi, podeszliśmy do tematu w sposób holistyczny. Nasz bot jest w pełni zintegrowany z platformą do zarządzania placówką, tworząc tym samym samowystarczalny ekosystem, który nie tylko ułatwia komunikację, ale również optymalizuje zarządzanie i nadzór nad całym procesem obsługi pacjenta” – powiedział CEO eGabinet Piotr Strychalski.

realme: Zaprezentowano technologię ładowania 320 W SUPERSONIC. Poza szybkim ładowaniem, realme z dumą wprowadza sześć nowych technologii obejmujących sztuczną inteligencję, wydajność i obrazowanie, a dla serii GT 6 realme ogłasza nadchodzące ulepszenia AI, w tym AI Smart Removal i AI Smart Summary, które będą dostępne dla europejskich użytkowników już na przełomie sierpnia i września.

STS: Lider rynku bukmacherskiego w Polsce podpisał umowę sponsorską z tegorocznym finalistą Ligi Mistrzów – Borussią Dortmund, na mocy której został regionalnym partnerem jednego z najsłynniejszych klubów piłkarskich świata. To pierwsza taka umowa sponsorska w historii polskiego rynku bukmacherskiego.

Źródło: ISBnews