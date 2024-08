Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26-30 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Przemysł 4.0: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu transformację w kierunku Przemysłu 4.0, podała Agencja. Działanie skierowane jest do firm z makroregionu Polski Wschodniej. Budżet wynosi 100 mln zł. Poziom wsparcia może sięgać do 85% wartości projektu, w zależności od rodzaju wydatków i formy pomocy. Nabór finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), potrwa do 26 września 2024 roku.

E-doręczenia: Projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, który zakłada wprowadzenie okresu przejściowego dla e-doręczeń do 31 grudnia 2025r. trafił do konsultacji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Transformacja cyfrowa: Jedna trzecia polskich firm deklaruje, że w ciągu najbliższego roku zamierza zwiększyć wydatki na cele związane z realizacją transformacji cyfrowej, wynika z badania KPMG. Ponadto 20% przedsiębiorstw, które nie posiadają jeszcze formalnego dokumentu strategii transformacji, planuje jego stworzenie w tym roku.

Life sciences: Branża life sciences będzie kontynuować działania zwiększające odporność na czynniki zewnętrzne oraz nawiązywać strategiczne partnerstwa technologiczne w 2024 r., aby przyspieszyć badania i rozwój, wynika z raportu Deloitte. Większość przedsiębiorstw z tego sektora skupi się na wykorzystaniu potencjału generatywnej sztucznej inteligencji – ponad 90% respondentów z branży biotechnologicznej i medycznej spodziewa się, że GenAI będzie miała wpływ na ich organizacje, szczególnie w przypadku działań R&D.

Reklama online: Wydatki na reklamę online zwiększyły się o ponad 200 mln zł r/r, tj. o 13,7% r/r, do ponad 1,9 mld zł w I kw. 2024 r., wynika z badania przeprowadzonego przez IAB Polska i PwC.

Ścieżka Smart: Dystrybucja środków w ramach ścieżki Smart przebiega wolniej niż zakładano, ocenia prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Katarzyna Duber-Stachurska.

Consumer electronics: Urządzenia elektroniczne powinny znaleźć się w wyprawce 23,03% uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego, a taki sam procent rodziców jeszcze nie rozważał tego typu zakupów, co oznacza, że 53,94% nie zamierza kupić swojemu dziecku żadnego sprzętu elektronicznego przed powrotem do nauki, wynika z badania firmy Komputronik.

AI w służbie zdrowia: 38% pracodawców w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych na świecie twierdzi, że używa narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, co jest znacznie poniżej średniej (48%) dla wszystkich branż, wynika z danych ManpowerGroup. 22% badanych planuje wdrożyć tego typu innowacje w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 14% twierdzi, że zrobi to w ciągu trzech lat. Pracodawcy tego sektora zostali poproszeni o prognozę dotyczącą wpływu AI na kluczowe wyniki, takie jak wyniki biznesowe, zaangażowanie czy liczba pracowników. Okazuje się, że respondenci z sektora opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych byli najbardziej pesymistycznie nastawieni, jednak 51% uważa, że będzie to miało pozytywny wpływ na ogólną liczbę pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat.

AI: 13% Polaków korzysta na co dzień z rozwiązań AI, wynika z badania zleconego przez Personnel Service. Nie zmienia to faktu, że rewolucja dotknie każdej branży od marketingu, finansów, medycyny po sektor budowlany, podkreśla firma.

Legislacja: Europa pozostaje w tyle pod względem technologicznym – alarmuje CEE Digital Coalition, koalicja 19 organizacji branży cyfrowej z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zbliżająca się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to według przedstawicieli sektora nowych technologii wielka szansa, aby nadrobić technologiczne zaległości względem Stanów Zjednoczonych czy Azji. Żeby to jednak osiągnąć, trzeba szeroko wspierać innowacje i usługi cyfrowe, krytycznie przyjrzeć się dotychczasowym europejskim dyrektywom, a przede wszystkim przyjąć nowe systemowe podejście do regulacji jednolitego rynku cyfrowego.

Reklama: W I kwartale 2024 roku dynamika wzrostu reklamy cyfrowej przyspieszyła o ponad 1 pkt proc. r/r, osiągając 13,7%. Dzięki temu, w porównaniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego, wartość komunikacji cyfrowej wzrosła o 230 mln, osiągając poziom 1,9 mld zł. Biorąc pod uwagę, że wydatki na działania marketingowe w pierwszym kwartale roku osiągają zwykle umiarkowane indeksy, podczas gdy drugi i czwarty stanowią największy udział we wzroście, wyniki te są dobrym prognostykiem na cały rok, wskazuje badanie IAB AdEx, cykliczny pomiar służący do mierzenia wydatków na reklamę internetową, który realizuje IAB Polska wspólnie z PwC.

Consumer electronics: Ponad połowa rodziców oczekuje od szkoły edukacji cyfrowej i wsparcia w budowaniu dobrych nawyków cyfrowych. Badanie theprotocol.it „Polacy na cyfrowej równoważni. Cyfrowy ślad technologii 2024″, pokazuje, że wśród ekranów to telewizor to wciąż najbardziej popularna technologia udostępniana dzieciom do 3. roku życia. Jednocześnie co trzecie dziecko w przedziale wiekowym 0-3 korzysta z tabletu.

Drony: Według badania Megadron, 81% Polaków uważa, że w przyszłości drony będą dostarczać przesyłki do domów. Najmocniej przekonani o tym, że w przyszłości paczki będą dostarczane do domów przez bezzałogowe statki powietrzne, są mieszkańcy Łodzi (84,4%). W ten scenariusz najmniej wierzą białostoczanie (68%). 68% Polaków chciałoby skorzystać z drona jako środka transportu. 69% Polaków byłoby skłonnych wydać na drona do celów rozrywkowych więcej niż 1500 zł. 70% Polaków uważa, że korzystanie z dronów przez policję może poprawić bezpieczeństwo na drogach. 97% Polaków jest zdania, że drony powinny być powszechniej wykorzystywane przez służby ratunkowe. 92% Polaków uważa, że technologia dronów może być ważnym wsparciem dla rolnictwa.Więcej mężczyzn niż kobiet widzi korzyści płynące z wykorzystywania dronów w rolnictwie.

Cyberbezpieczeństwo: 61% firm zaatakowanych ransomware w pierwszej połowie 2024 roku zatrudniało mniej niż 200 pracowników – wynika z raportu WithSecure. Firmy z sektora MŚP coraz częściej padają ofiarami przestępców, a metoda „big-game-hunting”, czyli atakowanie największych przedsiębiorstw, przestaje być ich wiodącą taktyką. Analizy ekspertów WithSecure wskazują również, że: od stycznia do czerwca 2024 pojawiło się 31 nowych gangów ransomware, ale 9 z nich przestało działać w II kwartale br.; 78% podmiotów, które zapłaciły okup, zostało zaatakowanych ponownie, często przez tę samą grupę przestępczą; całkowita kwota okupu uzyskanego przez cyberprzestępców w 2023 roku wyniosła ponad 1 mld USD.

E-commerce: Jak wynika z analizy danych z KRS skandynawskiego Coolshop, sprzedaż online jest obecnie czwartą najszybciej rozwijającą się branżą w Polsce. Poza tym, według danych: statystyczny sklep internetowy w Polsce wykazuje blisko 8 mln zł przychodu rocznie, co daje średni zysk w wysokości 250 tys. zł netto; w najlepszej kondycji finansowej znajdują się średnie firmy, osiągające roczne przychody od 10 mln do 250 mln zł; w I połowie 2024 r. w KRS zarejestrowano prawie 7,2 tys. nowych firm, które jako swoją główną działalność podają sprzedaż przez Internet; w tym samym czasie wykreślono działalność 3,9 tys. firm z branży e-commerce, a ponad 4,5 tys. działalności zostało zawieszonych; liczba sklepów internetowych w Polsce pierwszej połowie roku wzrosła więc o 3,3 tys.; rozwój handlu internetowego w Polsce mierzony liczbą zarejestrowanych firm gwałtownie przyspieszył w 2019 r.; na koniec 2024 r. prawdopodobnie przekroczy liczbę 70 tys. podmiotów. „Według ostatnich danych Izby Gospodarki Elektronicznej 37% polskich internautów kupuje online co najmniej pięć razy w miesiącu – to o 9 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. 87% dokonało zakupu w Internecie w ciągu minionego półrocza, a 100% zdarzyło się kupić coś przez Internet przynajmniej raz w życiu. Z punktu widzenia sklepu internetowego, który wchodzi na polski rynek, oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość” – powiedział szef polskiego oddziału Coolshop Andrzej Rzym.

Centra danych: Zużywają coraz więcej energii, a do 2030 roku ich zapotrzebowanie może wzrosnąć dwukrotnie z powodu rosnącej popularności rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Eksperci Vertiv wskazują, że w odpowiedzi na to wyzwanie, operatorzy centrów danych mogą wdrożyć technologie optymalizujące zużycie energii, takie jak chłodzenie cieczą, magazynowanie energii, oraz zautomatyzowane systemy zarządzania oparte na AI. Praktyki te nie tylko poprawiają efektywność energetyczną, ale również przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego i wspierają zrównoważony rozwój branży.

Cyberbezpieczeństwo: 74% firm zauważa wzrost liczby tzw. insider attacks. Jak wyjaśniają eksperci Fortinet, są to incydenty, w których pracownicy, partnerzy biznesowi lub członkowie zarządu wykorzystują posiadany dostęp do firmowych zasobów w sposób szkodliwy dla przedsiębiorstwa. Istnieją dwa rodzaje insiderów: Pionki (pawns) – nie zdają sobie sprawy, że ich działania są szkodliwe dla firmy. Nieświadomie udostępniają swoje dane lub pobierają złośliwe oprogramowanie pod wpływem manipulacji cyberprzestępców. Renegaci (turncloaks) – pracownicy, którzy z premedytacją podejmują działania szkodliwe dla ich firmy, z chęci wzbogacenia się, frustracji związanej z warunkami pracy czy wynikającej ze zwolnienia. Wielu z nich postrzega swoje działania jako formę wyrównania rachunków z firmą, która w jakiś sposób zawiodła ich oczekiwania.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Text: Odnotował 43,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień-czerwiec 2024) wobec 45,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Play: Odnotował 1 047 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w II kw. 2024 r. (wobec 883 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej), przy 2 511 mln zł całkowitych przychodów (wobec 2 416 mln zł rok wcześniej), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec czerwca br. wzrosła do 13 301 tys. z 12 909 tys. rok wcześniej.

DataWalk: Poczynił „znaczące postępy” w kilku ważnych kontraktach, urealniając realizację długoterminowej strategii wzrostu, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Ponadto spółka aktywnie pracuje nad kilkoma „projektami wielkoskalowymi”.

DataWalk: Odnotował 18,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland: Pozytywnie ocenia perspektywy II półrocza; będzie co najmniej bronić poziomu 11,7% rentowności operacyjnej, zgodnego z tegorocznymi założeniami budżetowymi, wynika z wypowiedzi członków zarządu. Asseco nie podjęło póki co decyzji co pakietu akcji własnych. Jest w kontakcie z inwestorami, ale opcja umorzenia też wchodzi w grę.

Eurocash: Rada nadzorcza powołała do zarządu spółki Marcina Celejowskiego – menedżera z wieloletnim doświadczeniem w sektorze FMCG i obecnego prezesa Eurocash Sieci Partnerskie, podała spółka. Z początkiem października br. obejmie on funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar zakupów handlowych spółki, zastępując tym samym Przemysława Ciasia, który 27 sierpnia złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Eurocash.

Eurocash: Sprzedaż e-supermarketu Frisco wzrosła o 21% r/r do 128 mln zł w II kw. 2024 r., zaś sprzedaż sieci sklepów alkoholowych Duży Ben zwiększyła się w tym okresie o 16% r/r do 114 mln zł, podał właściciel obu projektów – Eurocash.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na 2024 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12 368 mln zł (wobec 12 201 mln zł rok wcześniej), podała spółka. W kursach stałych wynosi 13 068 mln zł (wzrost o 7% r/r).

Asseco Poland: Odnotowało 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 122,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 300,9 mln zł wobec 305,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB: Nadal ma plany ekspansji na nowe rynki geograficzne i prowadzi na ten temat rozmowy, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

Grupa WP: Nie widzi na razie przełomu na rynku reklamy, ale nie ma wątpliwości, że koniunktura wróci, poinformował prezes Jacek Świderski.

Grupa WP: Zacznie oferować reklamodawcom produkty-reklamy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) od początku września, poinformował prezes Jacek Świderski.

Grupa WP: Pełny efekty redukcji zatrudnienia w Grupie WP będzie widoczny w wynikach IV kw. br., ale częściowo też w wynikach III kw., a cały wpływ redukcji – osobowych i nieosobowych – Grupa szacuje na ok. 20 mln zł w skali roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Grupa AB: Odnotowała 30,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2024) wobec 27,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa WP: Odnotowała 16,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 31,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

One2tribe: Spółka pracuje nad rozszerzeniem platformy Tribeware, wykorzystywanej przez duże organizacje takie, jak LIDL, IKEA, Vision Express, o funkcjonalność rozpoznawania obrazu i wideo przy pomocy modeli AI. Rozwiązanie ma na celu wspieranie użytkowników podczas pracy, dzięki sztucznej inteligencji, która „patrzy ich oczami”. W IV kwartale 2024 r. One2tribe planuje udostępnienie pierwszej komercyjnej wersji projektu, który obecnie jest testowany z wybranymi klientami.

Cloud Technologies: W czerwcu przychody ze sprzedaży danych do kluczowych klientów były wyższe o 15% r/r. Wzrost jest wyłącznie wynikiem działań organicznych. Efekt niedawno przeprowadzonej akwizycji, czyli przejęcia norweskiej spółki NDR, powinien być widoczny w wynikach IV kwartału 2024 r.

Empik: Spółka rozpoczęła prace nad nowymi rozwiązaniami, które mają na celu znoszenie barier w dostępie do treści cyfrowych osób starszych, niedowidzących i niewidomych oraz osób w kryzysie psychicznym. Realizację projektu wesprze dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 2,4 mln zł przyznane na ten cel przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Twisto: Rok po przejęciu Twisto przez turecki Param zmieniają się osoby na kluczowych stanowiskach. Zespół powiększył się o dwóch nowych menedżerów – František Nadymáček dołącza do Twisto z największego czeskiego sklepu internetowego Alza i będzie odpowiedzialny za sprzedaż, a Milan Žáček, który był częścią jednej z największych instytucji bankowych w Czechach ČSOB, będzie odpowiedzialny za produkt.

Orle Pióro: Wydawca portalu DoRzeczy.pl i „Do Rzeczy – Tygodnika Lisickiego” ogłosił uruchomienie nowego projektu – „Kanał DoRzeczy”. To internetowe radio publicystyczne o profilu konserwatywno-liberalnym. Wydawca postanowił aktywnie zachęcić czytelników do współpracy przy tworzeniu nowego programu i nowej platformy w ramach zbiórki na Patronite. Docelowo Orle Pióro będzie ubiegać się o pozwolenie na emisję „Kanału DoRzeczy” w zakresie fal radiowych FM.

Lenovo: Ogłosił niedawno, że dołączy do inicjatywy Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC). Jest ona efektem działań podjętych przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA). Żaden podmiot nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć cyberprzestrzeni, toteż CISA utworzyła JCDC, aby umożliwić skoordynowane działania prywatnych i publicznych jednostek na całym świecie w celu rozwiązania najważniejszych kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Symfonia: Fundacja Symfonia i Fundacja IT Girls uruchomiły kolejną wspólną inicjatywę, której celem jest wsparcie kobiet w branży IT. Program Jump to IT wystartował z misją przekazywania wiedzy i doświadczenia młodym kobietom, które stoją u progu kariery zawodowej w technologii. Rozpoczęta w sierpniu akcja potrwa do połowy października 2024 roku.

Binance: Planuje zatrudnić w tym roku 1 tys. nowych pracowników, z czego znaczna część trafi do pracy w dziale compliance i obsługi klienta. Firma planuje wydać rocznie ponad 200 mln USD na spełnienie wymogów regulacyjnych, w tym tych wynikających z ugody z amerykańskimi władzami. Plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia w Binance przedstawił CEO firmy, Richard Teng, w wywiadzie dla Bloomberg News. Teng podkreślił znaczenie współpracy z agencjami rządowymi i potwierdził, że Binance planuje zwiększyć liczbę pracowników działu compliance do 700 osób do końca 2024 roku. Obecnie firma zatrudnia 500 osób w tym dziale. Binance mierzy się z rosnącą liczbą zapytań od organów ścigania na całym świecie. W tym roku było ich 63 tys. w porównaniu do 58 tys. w całym 2023 roku. Wzrosły także wewnętrzne koszty związane z monitoringiem compliance prowadzonym przez wyznaczone przez amerykańskie agencje firmy Forensic Risk Alliance i Sullivan & Cromwell. Pod kierownictwem Tenga, Binance wprowadziło zmiany w sposobie współpracy z brokerami prime, zaostrzyło wymagania dotyczące listowania nowych tokenów oraz wydzieliło swój dział venture capital. Firma nadal nie wyznaczyła formalnie globalnej siedziby ani nie opublikowała w pełni audytowanego zestawu rachunków, ale Teng zapewnił, że biznes pozostaje rentowny.

Klarna: Międzynarodowy licencjonowany bank, dający dostęp do elastycznych metod płatności, a także aplikacja do robienia zakupów online, wypracowała w I półroczu 2024 roku globalny zysk operacyjny na poziomie blisko 66 mln USD. Na dobre wyniki wpłynął nie tylko wzrost przychodów, ale również utrzymanie na niskim poziomie kosztów operacyjnych z równoczesną inwestycją w sztuczną inteligencję. Implementacja sztucznej inteligencji pozwoliła firmie zwiększyć średni przychód na pracownika o 73%, tj. do ok. 685 tys. USD. W skali globalnej Klarna obsługuje obecnie 2,5 mln transakcji dziennie. „Globalna sieć Klarna szybko się rozwija. W ostatnim półroczu dołączyły do nas miliony nowych konsumentów i 68 tys. nowych merchantów, wraz z rozwojem których rośniemy także i my. Świadczy o tym 38-proc. wzrost przychodów Klarny w USA rok do roku. Osiągnięcie przez nas skorygowanego zysku operacyjnego na poziomie niemal 66 mln USD to efekt tego, że nieustannie koncentrujemy się na zrównoważonym, dochodowym rozwoju, wykorzystaniu sztucznej inteligencji do obniżenia kosztów działalności, budując przy tym sieć handlową nowej generacji – powiedział CEO Klarny Sebastian Siemiątkowski.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa WP: Liczy, że uda jej się dokonać transakcji przejęcia jeszcze w tym roku, poinformował prezes Jacek Świderski.

PKO Bank Polski: Stworzył specjalną ofertę dla inkubatorów przedsiębiorczości obsługujących startupy – Pakiet Innovation Booster. W ramach pakietu, młode firmy znajdujące się pod opieką inkubatorów, mogą bezpłatnie korzystać z PKO Konta firmowego Premium oraz dobranych do ich potrzeb usług dodatkowych, narzędzi i materiałów edukacyjnych. Pierwszym podmiotem, który bezpłatnie udostępnił pakiet swoim podopiecznym jest Platforma Startowa Start in…

Fabrity Holding: Plan połączenia z Fabrity Sp. z o.o. zakłada emisję 514 tys. akcji połączeniowych. Wycena Fabrity Sp. z o.o. przyjęta na dzień połączenia to 74,8 mln zł, a Fabrity Holding to 66 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

XTB: Wzmacnia bezpieczeństwo kont swoich klientów poprzez wprowadzenie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA), podała spółka. Aktualizacja zwiększa poziom ochrony środków inwestorów i przygotowuje XTB do kolejnych innowacji produktowych.

PKO BP: Stworzył ofertę dla inkubatorów przedsiębiorczości obsługujących startupy – „Pakiet Innovation Booster”, podał bank. Pierwszym podmiotem, który w lipcu bezpłatnie udostępnił pakiet swoim podopiecznym jest Platforma Startowa Start in…

InPost: Grupa zakupiła 250 samochodów Ford E-Transit z napędem elektrycznym, podała spółka. Tym samym flota elektrycznych pojazdów InPost liczby blisko 1 300 pojazdów i pozostaje największą tego typu w Polsce, podkreślono.

XTPL: Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych udzielił patentu na wynalazek XTPL pn. „Method of detecting surface irregularities on or in an internal surface of a cylinder for use in a piston-cylinder assembly, and related apparatus”, podała spółka. Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii spółki w zakresie rozwiązań technologicznych dla rynku elektroniki nowej generacji, podkreślono w komunikacie.

TAG Immobilien: Vantage Rent z Grupy TAG Immobilien jako pierwsza firma PRS wprowadziła do oferty 415 nowych mieszkań systemy Smart Home, podała spółka. Opcja ta jest dostępna obecnie w nowej lokalizacji we Wrocławiu i będzie standardowo wdrażana w każdym nowym budynku wchodzącym do portfela firmy. System Smart Home oferuje funkcje pozwalające na racjonalne gospodarowanie energią, co w efekcie będzie miało pozytywny wpływ również na zmniejszenie rachunków najemców za media.

Digitree Group: Miała 5 tys. zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. przy 0,9 mln zł EBITDA, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Creotech: Po okresie stabilnej pracy orbitalnej satelity EagleEye, w trakcie której przeprowadzono podstawowe testy większości podsystemów platformy, zostały zidentyfikowane istotne problemy z łącznością dwustronną z satelitą, skutkujące brakiem możliwości odbierania danych telemetrycznych z satelity. Problemy te uznano w wyniku analizy przeprowadzonej w niedzielę za trwałe, podał w niedzielę wieczorem Creotech Instruments.

Bank Pocztowy: Uruchomił nową ofertę ubezpieczeniową – Ubezpieczenie Strefa NNW Szkolne w Allianz. Zapewnia ona uczniom ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały rok, 24 godziny na dobę zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i poza szkołą: podczas wakacji, ferii czy wyjazdów. Nowe ubezpieczenie można uruchomić w pełni zdalnie, bez konieczności odwiedzania placówek bankowych.

Wolt: Wprowadził nową funkcję do aplikacji – zamówień z dwóch miejsc w cenie jednej dostawy. Tzw. podwójne zamówienia to pierwsza tego typu możliwość na polskim rynku gastronomii i zakupów z dostawą, podkreśla spółka.

PMPG Polskie Media: Startuje z nowym projektem wydawniczym o profilu medycznym. Serwis ekspercki NewsMed.pl będzie kolejnym filarem AWR Wprost, będącej częścią Grupy, z celem informowania opinii publicznej o najnowszych wiadomościach ze świata zdrowia i medycyny.

Orange Polska: Wprowadził korzystniejsze zasady dostępu hurtowego do swojej sieci światłowodowej. Orange posiada największą w kraju sieć światłowodową FTTH (Fiber To The Home, światłowód do domu). Część z niej znajduje się na tzw. obszarach regulowanych, gdzie zasady i ceny dostępu hurtowego zatwierdza UKE. Pozostała infrastruktura optyczna Orange – na obszarach zderegulowanych – dostępna jest na zasadach komercyjnych. Od 28 sierpnia infrastruktura optyczna na terenach zderegulowanych (blisko 2,5 mln gospodarstw domowych) będzie dostępna na zbliżonych warunkach cenowych, z których obecnie korzystają operatorzy na obszarach regulowanych.

Grupa Polsat Plus: Plus obniżył cenę pakietu streamingów. W zależności od wybranego abonamentu głosowego lub internetowego dostęp do trzech popularnych platform – Disney+, Max i Polsat Box Go Plus – to koszt od 25 zł.

Cisco: Komenda Główna Policji i Cisco zawarły porozumienie o rozszerzeniu współpracy w obszarze transformacji cyfrowej. Porozumienie jest elementem programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA), wspierającego cyfrową transformację kraju poprzez określone inicjatywy w zakresie cyfryzacji, które przyspieszają rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i inwestycje w zrównoważony ekosystem innowacji. Projekty realizowane w ramach programu Cisco CDA pomagają w realizacji rządowej agendy cyfrowej i istniejących polityk w zakresie cyfryzacji, a także pozycjonują kraj pod kątem długoterminowego dobrobytu w erze cyfrowej.

Intel, IBM: Firmy ogłosiły globalną współpracę dotyczącą wdrożenia akceleratorów Intel Gaudi 3 w chmurze IBM. Dzięki tej kooperacji, IBM Cloud i Gaudi 3 pozwolą przedsiębiorcom na bardziej efektywne skalowanie obliczeń związanych z AI, przy nadrzędnym nacisku na wydajność i bezpieczeństwo.

Allianz Partners, Takes Care: Stworzyły rozwiązanie o nazwie TakesCare MedBid. To platforma, która umożliwi szybkie i efektywne łączenie osób ubezpieczonych potrzebujących wizyt domowych z lekarzami gotowymi udzielić pomocy. Zasada działania platformy TakesCare MedBid przypomina popularne aplikacje przejazdowe. Uruchomienie platformy planowane jest na jesień tego roku.

E-Shopping Group: Ogłosił zawarcie strategicznej umowy o współpracy z Kamaks, firmy o ugruntowanej pozycji na rynku azjatyckim, posiadająca wyłączne prawa do zakupu produktów z segmentu wysokomarżowej elektroniki od zagranicznych producentów oraz ich dalszej dystrybucji na rynkach międzynarodowych. Na mocy umowy, E-Shopping Group zyskuje dostęp do nowych, dotąd nieosiągalnych produktów, w tym elektroniki oraz akcesoriów gamingowych.

Polsat Plus: Plush wprowadził zmiany w swojej ofercie abonamentowej. Od dzisiaj użytkownicy mogą wybierać między dwoma nowymi abonamentami. Obydwa warianty oferowane są w umowach na czas nieokreślony, a liczba dostępnych w nich gigabajtów będzie rosnąć wraz z długością stażu. Dodatkowo, osoby, które przeniosą numer do Plusha zyskają pierwsze 3 miesiące bez opłat. Jednocześnie dla osób, które chcą przenieść swój numer do Plusa i Plusha operator przewiduje w ramach promocji wybrane urządzenia 50% taniej. Ponadto Plus obniża cenę pakietu streamingów. W zależności od wybranego abonamentu głosowego lub internetowego dostęp do trzech popularnych platform – Disney+, Max i Polsat Box Go Plus – to koszt od 25 zł. Plus wprowadza też nowy wariant prędkości do oferty światłowodowej. Dzięki temu można skorzystać z internetu domowego do 2 Gb/s. Dodatkowo, użytkownicy mogą łączyć usługę z telewizją Polsat Box oraz pakietem All In Streaming w atrakcyjnych cenach.

Intaris: Związek Cyfrowa Polska – organizacja branżowa zrzeszająca najważniejsze firmy z dziedziny nowych technologii – poinformował o przyjęciu firmy Intaris jako członka stowarzyszonego. W ramach Cyfrowej Polski eksperci Intaris będą działać m.in. w zakresie cyfrowej transformacji edukacji.

Urbanista: Szwedzka marka specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości sprzętu audio miała premierę na polskim rynku. W serii Solar dostępne są trzy bezprzewodowe urządzenia z panelami fotowoltaicznymi Powerfoyle, ładujące się światłem naturalnym oraz sztucznym.

Thorium Space Technology: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2024 w Kielcach zaprezentuje najnowszy produkt – terminal satelitarny AURORA-PRO, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach rządowych i wojskowych.

Furgonetka: E-faktura – rozwiązanie stworzone z myślą o właścicielach e-biznesów, to system zarządzania dokumentami sprzedażowymi, który umożliwia ich pełną obsługę w jednym miejscu. Bez konieczności korzystania z usług zewnętrznego księgowego. Dzięki funkcji Szybka Faktura, dokumenty są gotowe do wysłania po dwóch kliknięciach. To kolejny krok Furgonetki w kierunku automatyzacji optymalizacji procesów biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw.

LAMAX: Marka znana z produkcji kamer sportowych, rejestratorów jazdy, głośników i słuchawek, wprowadziła na rynek najnowsze głośniki imprezowe – LAMAX PartyGo1 Play oraz LAMAX PartyKing1 Max. Te wyjątkowe urządzenia wyróżniają się potężną mocą dźwięku, nowoczesną technologią Bluetooth 5.3, zapewniającą bezproblemowe parowanie oraz eleganckim designem. Dodatkowo, oba modele posiadają wytrzymałą baterię umożliwiającą do 15 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, co czyni je idealnymi towarzyszami każdej imprezy.

Signius: Polska spółka oferująca rozwiązania do zdalnego podpisywania i pieczętowania dokumentów oraz weryfikacji tożsamości nawiązała współpracę z GlobalSign, wiodącym dostawcą sprawdzonych rozwiązań w zakresie tożsamości i bezpieczeństwa cyfrowego. Poznańska spółka technologiczna, we współpracy z jednym z największych urzędów certyfikacji na świecie będzie mogła m.in. zintegrować zdalne pieczęci kwalifikowane ich nowego partnera ze swoim inteligentnym procesem.

One2tribe: Spółka technologiczna pracuje nad rozszerzeniem platformy Tribeware, wykorzystywanej przez duże organizacje takie, jak LIDL, IKEA, Vision Express, o funkcjonalność rozpoznawania obrazu i wideo przy pomocy modeli AI. Rozwiązanie ma na celu wspieranie użytkowników podczas pracy, dzięki sztucznej inteligencji, która „patrzy ich oczami”. W czwartym kwartale 2024 r. One2tribe planuje udostępnienie pierwszej komercyjnej wersji projektu, który obecnie jest testowany z wybranymi klientami.

Adyen: Platforma technologii finansowych wybierana przez rynkowych liderów, ogłosiła globalne partnerstwo z IKEA – szwedzką firmą wyposażenia wnętrz. Współpraca z Adyen pozwoli IKEA połączyć kanały sprzedaży stacjonarnej oraz cyfrowej i zaoferować klientom lepsze doświadczenia w zakresie płatności i lojalności.

Worldline: Globalny lider w obszarze płatności bezgotówkowych, wspólnie z marką odzieżową Medicine wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i wprowadza kolejne udogodnienie w salonach: szybkie płatności bezgotówkowe za pomocą Tap on Mobile.

Veeam: Wprowadził Veeam Data Platform v12.2 rozszerzając jej funkcjonalność o obsługę nowych platform i zwiększając zakres obsługi środowisk chmurowych. Nowa odsłona VDP zapewnia klientom: swobodę wyboru preferowanej infrastruktury IT oraz bezpiecznej migracji na nowe platformy; szereg nowych funkcji w tym backup dla Proxmox VE i MongoDB czy zwiększoną integrację z Nutanix AHV; rozszerzoną obsługę AWS i Microsoft Azure; pełne zarządzanie regułami YARA, w tym kontrolę dostępu RBAC, bezpieczną dystrybucję i zsynchronizowane skanowanie kopii zapasowych.

Sonos: Wprowadził kluczowe aktualizacje w aplikacji, które dostępne będą dzięki nowym wersjom oprogramowania (80.07.05 dla systemu Android oraz 80.07.03 dla systemu iOS). Użytkownicy mogą spodziewać się następujących usprawnień: Zwiększenie płynności i niezawodności podczas konfiguracji produktu; ulepszenia w zakresie dostępności w ustawieniach aplikacji; dodanie przełącznika trybu nocnego w ustawieniach pokoju dla soundbarów; możliwość wyczyszczenia kolejki w systemie Android.

Huawei: Zaprezentował TruSense – system, który podnosi standard monitorowania zdrowia i ruchu w smartwatchach. To przełomowe rozwiązanie łączy w sobie najnowsze osiągnięcia technologiczne firmy z kilku dziedzin, takich jak optyka, materiałoznawstwo czy algorytmika. Dzięki temu użytkownicy zegarków Huawei otrzymają jeszcze dokładniejsze dane na temat ich zdrowia oraz aktywności fizycznej. Pierwsze produkty z systemem TruSense trafią na polski rynek we wrześniu tego roku.

Orange Polska: Wprowadził modyfikacje w ofercie Flex, dając więcej GB za tą samą cenę. Wzrosła ilość GB do wykorzystania do 75GB/150GB/bez limitu.

Google: Wprowadziło nowe funkcje sztucznej inteligencji, ogłoszone na tegorocznej konferencji Google I/O: Gemy, czyli możliwość tworzenia w Gemini spersonalizowanych ekspertów AI specjalizujących się w dowolnym temacie, pojawią się w Gemini Advanced, Business i Enterprise. Na start Google przygotował zestaw gotowych Gemów do wykorzystania w różnych scenariuszach, m.in: nauczyciela, który pomoże zrozumieć trudne tematy, doradcę zawodowego, który wesprze nas w rozwoju kariery, czy też kreatywnego partnera, który dostarczy nam inspiracji do nowych pomysłów. Z Imagen 3, nowego modelu do generowania obrazów, będzie można korzystać we wszystkich wersjach Gemini.

HONOR: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z Google Cloud. Dzięki niemu do nadchodzącego smartfona HONOR Magic V3 trafią trzy nowe funkcje sztucznej inteligencji – gumka AI, tłumaczenie face-to-face oraz notatnik AI. HONOR przedstawi swoje nowe urządzenia na targach IFA 2024 w Berlinie. Ponadto globalna marka technologiczna przygotowuje się do wprowadzenia na europejski rynek „jednego z najsmuklejszych i najlżejszych” składanych smartfonów na świecie, HONOR Magic V3.

Autopay: Udostępnił na swojej stronie i aplikacji mobilnej jednodniowe e-winiety służące do przejazdów na terenie Słowacji.

Motorola: Zaprezentowała nowe smartfony z Androidem 14, z rodziny edge oraz moto g. Gwiazdą dzisiejszej premiery jest model motorola edge 50 neo, który choć oferuje najmniejszą przekątną ekranu z całej serii edge, ma naprawdę gigantyczne możliwości. Nowe urządzenia, które będą dostępne w Polsce: motorola edge 50 neo (12/512 GB); motorola moto g35 5G (4/128 GB oraz 8/128 GB); motorola moto g55 5G (8/256 GB oraz 12/256 GB).

Woltair: Uruchomił nowe wersje strony www i kalkulatora online, który pozwoli szybko opracowywać oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb gospodarstw domowych. Woltair to czeska firma z branży OZE, która działa jako marketplace i oferuje największy wybór sprzętu i rozwiązań związanych z pompami ciepła oraz fotowoltaiką w Europie. W ostatnich trzech latach odnotowała systematyczny wzrost, głównie dzięki działalności opartej na cyfryzacji procesów.

Banking Circle: Fintech zawarł umowę o współpracy z dostawcą płatności w krypto Binance Pay, aby umożliwić użytkownikom tej platformy płacenie przy pomocy stablecoina Eurite (EURI). Integracja tej waluty z Binance Pay pozwoli na bezproblemowe dokonywanie transakcji za pomocą EURI, zwiększając użyteczność walut cyfrowych w codziennych transakcjach finansowych.

Netia: Rusza z kampanią reklamową promująca internet do 300 Mb/s za 25 zł miesięcznie przy zakupie pakietu: światłowód, TV S 4K, dostęp do serwisu Max i dodatkowo 3 miesiące na start bez opłat.

Źródło: ISBnews