Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 9-13 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek TV: Wymagane w projekcie rozporządzenia Ministerstwo Cyfryzacji stosowanie złącza HDMI nowego standardu może sprawić, że telewizory podrożeją, zaś korzyści dla przeciętnego odbiorcy będą niezauważalne, ocenia branżowy Związek Cyfrowa Polska.

Astana Hub: Największy międzynarodowy park technologiczny firm IT w Azji Centralnej rozmawia z grupą ok. 20 polskich firm chcących działać w Kazachstanie, poinformował ISBnews autor bloga ZEWschodu Andrzej Szurek. Podkreślił, że to kraj, który w ostatnich latach przeszedł dynamiczną transformację cyfrową i próbuje przyciągnąć również polskie firmy IT.

Data Governance Act: Projekt ustawy o zarządzaniu danymi, który zakłada zbudowanie odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego oraz regulacyjnego, umożliwiającego pełne stosowanie przepisów (Data Governance Act – DGA) w Polsce trafił do konsultacji i uzgodnień, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Konsultacje potrwają do 2 października.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 14,8% r/r w sierpniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 14,5%, a średnią wartość koszyka o 0,3% r/r do 196 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

AI: Z rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w codziennej pracy korzysta 13% Polaków, wynika z badania Personnel Service. Najczęściej AI używają menedżerowie wyższego szczebla (37% wskazań) oraz kierownicy średniego szczebla (30%). 23% pracowników w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców widzi rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, nawet jeżeli sami z nich nie korzystają.

Cyberbezpieczeństwo: Polska może po raz pierwszy doświadczyć liczby ponad 100 tys. cyberataków w bieżącym roku, wobec 80 tys. cyberataków rok wcześniej (co wówczas oznaczało wzrost o 100% wobec 2022 r.), podał Check Point Software. Najbardziej zagrożony jest sektor rządowy, wojskowy i infrastruktury krytycznej.

Cyberbezpieczeństwo: Polski sektor detaliczny stracił 87 mld zł spowodowane działalnością cyberprzestępców w ubiegłym roku, wynika z badania Adyen Retail Report 2024.

Cyberbezpieczeństwo: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) powołają specjalny międzyresortowy zespół, który dokona przeglądu przepisów i zaproponuje ich modyfikację w zakresie niezbędnym do skutecznego identyfikowania zagrożeń cyberbezpieczeństwa, podał resort cyfryzacji.

AI: 77% polskich firm zauważa pozytywny wpływ AI na rozwój swojego biznesu, wynika z raportu „Power of AI”, przygotowanego przez BUZZcenter na podstawie badań 546 firm. 59% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie do dalszego wdrażania rozwiązań opartych na AI, a 31% planuje zwiększenie inwestycji w tym zakresie. Wyzwania, jakie firmy napotykają we wdrażaniu tej technologii, to np. kwestie błędów w działaniu AI (48%) oraz obawy związane z bezpieczeństwem danych (45%).

R&D: Wzrasta znaczenie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, wynika z raportu Związku Cyfrowa Polska. Rosną zarówno nakłady na innowacje, jak i liczba firm zaangażowanych w prowadzenie tego typu badań. Ale są też problemy: nie staniemy się nawet lokalną potęgą w dziedzinie rozwoju i innowacji, jeśli nie zachęcimy inwestorów na poziomie prawno-podatkowym, wskazują eksperci.

E-commerce: W przypadku ekspansji ukierunkowanej na rynki rumuński i bułgarski pierwszym wyborem prowadzących sprzedaż internetową jest eMAG,wynika z badania IdoSell. „Przedsiębiorcy korzystający z tego marketplace mogli odnotować nawet od 20% do 39% wzrostu liczby zamówień w Rumunii i Bułgarii. Poziom konkurencyjności na rynkach Europy Zachodniej może być dużym wyzwaniem z perspektywy firm stawiających pierwsze kroki w sprzedaży transgranicznej. Warto jednak rozważyć rozpoczęcie działań cross-border w krajach Europy Wschodniej, które są w stanie zapewnić sukces sprzedażowy przy relatywnie niskim nakładzie pracy i zasobów. Do dynamicznie rosnących rynków można zaliczyć Czechy, Słowację, Rumunię, a także Bułgarię. Kluczem do zwiększenia sprzedaży zagranicznej jest wykorzystanie marketplace i porównywarek cen, które są popularne wśród lokalnych e-konsumentów – to pozwoli przedsiębiorcy na dotarcie do szerszej grupy odbiorców” – ocenił szef marketingu IdoSell Michał Dmitrowicz.

Subskrypcje: Gospodarka subskrypcyjna nadal znajduje się na ścieżce wzrostu, wynika z raportu firmy Stripe, oferującej cyfrową infrastrukturę finansową dla biznesu. Na potrzeby raportu przeprowadzono ankietę wśród ponad 2000 decydentów w firmach subskrypcyjnych w dziewięciu krajach. 49% firm planuje inwestycje w globalną ekspansję, aby dotrzeć do nowych klientów w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Jednak 69% liderów biznesowych ma wątpliwości, czy ich obecne systemy billingowe mogą skutecznie wspierać ich międzynarodową strategię rozwoju. W związku z tym wielu z nich rozważa weryfikację swojego oprogramowania rozliczeniowego, aby ułatwić globalną skalowalność. Większość firm oferujących subskrypcje planuje również eksperymentować z bardziej elastycznymi planami subskrypcji w przyszłości, na przykład poprzez umożliwienie rozliczeń opartych na zużyciu (73%). Jednak istniejącym systemom rozliczeniowym często brakuje elastyczności, aby wspierać te kreatywne strategie cenowe. Z raportu wynika również, że mimowolny odpływ klientów jest utrzymującym się problemem dla firm oferujących subskrypcje. Mimowolny odpływ subskrybentów występuje, gdy subskrypcja kończy się mimowolnie, na przykład wskutek nieudanych płatności z powodu wygaśnięcia ważności karty kredytowej. Mimo, że 40% firm odnotowało wzrost mimowolnego odpływu klientów w ubiegłym roku, wiele z nich nie posiada kompleksowych danych pozwalających skwantyfikować utratę przychodów. 43% ankietowanych firm nie jest w stanie oszacować wpływu rezygnacji klientów lub niepowodzeń pobrania płatności na przychody, podczas gdy 79% przyznaje, że nie wdrożyło żadnych środków, takich jak zasady ponawiania prób, aby zmniejszyć odpływ klientów.

AI: ChatGPT obsługuje średnio 200 mln zapytań dziennie, zużywając do tego tyle energii, ile 17 tys. amerykańskich rodzin w swoich domach w ciągu doby. Eksperci WithSecure zwracają uwagę, że energochłonność AI to rosnące wyzwanie. Odpowiedzią na nie może być zrównoważone podejście do tworzenia i korzystania z narzędzi IT, w tym: green coding – czyli tworzenie kodu, który wykorzystuje mniej mocy procesora czy pamięci; edukacja użytkowników związana z nawykami korzystania z technologii i ich przełożenia na zużycie energii; zatrudnianie pracowników o tzw. zielonych kompetencjach.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Intel: Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest „zielone światło” dla notyfikacji pomocy publicznej dla firmy Intel, która planuje budowę fabryki półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wkrótce minister cyfryzacji – za pośrednictwem prezesa Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów – złoży wniosek o notyfikację tej pomocy.

Wittchen: Planuje otworzyć w październiku trzeci salon w Rumunii oraz uruchomić e-sklep na Słowacji, poinformował dyrektor ds finansowych i relacji inwestorskich Dariusz Kormański.

Vigo Photonics: Zawarł umowę finansowania w ramach programu InvestEU z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), podała spółka. W ramach umowy, EBI zobowiązało się do udzielenia spółce finansowania w formule pożyczki typu venture debt w maksymalnej wysokości do 21 mln euro (90,01 mln zł) na finansowanie projektu HyperPIC oraz rozwój projektów związanych z detektorami i modułami podczerwieni. Spółka również zawarła z EBI umowę w sprawie emisji na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych.

Ailleron: Oczekuje, że przyszły rok przyniesie poprawę koniunktury i zwiększone zamówienia na produkt LiveBank wzbogacony o narzędzia GenAI, w Polsce, Niemczech, USA i Azji, poinformował ISBtech wiceprezes Piotr Piątosa.

Amazon: Uruchomił nowe centrum logistyczne w Gorzyczkach (gm. Gorzyce, powiat wodzisławski). To 11. obiekt firmy w kraju i 3. w woj. śląskim, podała spółka. Łączna powierzchnia centrum logistycznego w Gorzyczkach wynosi 211 000 m2.

InPost: Grupa zapłaciła rekordowe ponad 250 mln zł podatku dochodowego (CIT) za 2023 r. wobec 190 mln zł rok wcześniej. Grupa podkreśla, że ub.r. był kolejnym, gdy zapłaciła większy podatek niż cała branża logistyczna (firmy kurierskie działające w Polsce za 2023 roku zapłaciły w sumie 97,88 mln zł CIT).

Polcom: Planuje budowę dwóch nowych data center oraz udostępnienie nowej platformy usługowej – Polcom AI Cloud, podała spółka. Do 2026 r. nakłady na inwestycje wyniosą 100 mln zł.

Atende: Odnotowało 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Binance: Chce otworzyć się na współpracę z partnerami spoza obszaru krypto, oferującymi kanały płatnicze, jak chociażby BLIK, poinformował ISBtech dyrektor generalny Binance Poland Łukasz Pierwienis.

Creotech Instruments: Liczy na dopuszczenie do większej liczby istotnych projektów satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), poinformował prezes Grzegorz Brona.

DPD Polska: Sieć DPD Pickup liczy blisko 30 000 punktów, w tym automaty paczkowe. Firma planuje zamknąć bieżący rok liczbą 9 000 maszyn paczkowych i kolejne inwestycje w rozwiązania dla dostaw poza domem w 2025 roku.

Sharp: Ogłosił mianowanie Rolanda Singera na stanowisko wiceprezesa ds. usług IT. Od 2021 r. Sharp nie ustaje w wysiłkach zmierzających do rozwoju swojej działalności w zakresie usług informatycznych w Europie i to kolejny krok na drodze do przyspieszenia wzrostu w tym sektorze, podkreślono.

ADP: Carlos Fontelas De Carvalho objął stanowisko prezesa globalnego dostawcy rozwiązań technologicznych z zakresu HR, na Francję, Szwajcarię i Region Europy Centralnej, obejmujący działalność na terenie Polski, Czech i Słowacji. „Jestem pod ogromnym wrażeniem drogi, jaką przeszły polskie firmy w ostatnim czasie i dynamicznej ekspansji wielu przedsiębiorstw tu działających. Polska to ważny rynek dla ADP i jestem dumny, że będę mógł wspierać dalszy rozwój naszych usług w tym kraju” – skomentował Carlos Fontelas De Carvalho objęcie nowej funkcji.

Adlook: Jacek Celiński, dotychczasowy head of media & performance dentsu Poland, objął stanowisko VP of growth CEE w firmie.

Zondacrypto: Otworzyła swoje stacjonarne Centrum Edukacyjne, gdzie każdy bezpłatnie będzie mógł uzyskać więcej informacji o tym, jak zacząć przygodę z kryptowalutami. „Chcemy realizować naszą misję i wizję marki, czyli popularyzować kryptowaluty w przystępny sposób. Przybliżać je także tym, którzy nigdy wcześniej nie mieli z nimi do czynienia lub o cyfrowej walucie wiedzą niewiele, a chcieliby dowiedzieć się więcej. Dostrzegliśmy niszę w kontekście potrzeby tego typu edukacji. Chcemy być bliżej społeczności użytkowników zondacrypto i bliżej ludzi zainteresowanych bezpiecznymi inwestycjami w ogóle. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć stacjonarne Centrum Edukacyjne” – powiedziała head of community relations & skills zondacrypto Agata Fit.

Huawei: Według najnowszego raportu IDC, w I połowie 2024 r. Huawei odnotował ponad 55-proc. wzrost pod względem dostarczonych urządzeń do noszenia na nadgarstku, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Dzięki temu od dwóch kwartałów z rzędu jest światowym liderem dostaw na globalnym rynku wearables. 19 września br. Huawei zaprezentuje w Barcelonie 3 nowe serie inteligentnych zegarków, w tym nową generację serii WATCH GT, następcę mierzącego ciśnienie WATCH D oraz odświeżony smartwatch z półki premium. Podczas tej premiery nie zabraknie również nowych tabletów.

Prowly: Joanna Drabent przekazuje funkcję CEO Sebastianowi Przyborowskiemu. Drabent w dalszym ciągu będzie kształtować przyszłość firmy jako doradca zarządu. Założone w 2013 roku Prowly przeszło drogę od startupu do zaawansowanej platformy SaaS, obsługującej 7000 specjalistów komunikacji z 90 krajów. Konsekwentny rozwój firmy przyciągnął uwagę amerykańskiej spółki Semrush, czołowej platformy do zarządzania widocznością online, która w 2020 roku przejęła Prowly.

Infinix: Po dwóch latach obecności na polskim rynku już prawie ćwierć miliona Polaków korzysta ze smartfonów Infinix. Dotychczas w 2024 roku smartfony marki Infinix kupiło już więcej klientów w Polsce niż przez cały ubiegły rok. Według najnowszego badania konsumenckiego Infinix, 30% polskich użytkowników smartfonów znających markę bierze pod uwagę urządzenia Infinix przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Dla 88% polskich klientów ważnym aspektem jest możliwość szybkiego ładowania, a dla 63% – obecność ładowania bezprzewodowego, II kwartał 2024 r. był piątym z rzędu, w którym Infinix odnotował rok do roku wzrost udziału w globalnych dostawach smartfonów na rynek – i to niemały, bo o niemal 20%, w 2023 roku Infinix został liderem wzrostu dostaw wśród globalnych marek smartfonów – dostarczył na całym świecie o ponad 13 mln urządzeń więcej niż w 2022 r., czyli o 64,1%.

Primavera Parfum Group: Do zespołu hubu e-commerce dla firm z branży health&bealuty w roli business development directora dołączył Marek Rozbiewski.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PMPG: Prace nad wprowadzeniem spółki Orle Pióro – wydawcy portalu DoRzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy – Pawła Lisickiego” będącego częścią notowanej na GPW grupy PMPG Polskie Media – na rynek New Connect przebiegają zgodnie z planem, podała spółka.

MCI Capital: Przyjęło politykę dywidendową na lata 2025-2027, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu, aby na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota odpowiadająca 4% kapitałów własnych spółki wykazanych w ostatnim zbadanym i zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym przed dniem wypłaty dywidendy, podało MCI. Postanowienia polityki będą obowiązywać począwszy od roku 2025 na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych spółki za rok 2024. Przy aktualnej wartości rynkowej spółki ogłoszona polityka dywidendy oznacza bardzo wysoką stopę dywidendy 6,5%, podkreśliła wiceprezes Ewa Ogryczak w komentarzu dla ISBnews.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

ING Bank Śląski: Rozpoczął 6. edycję Programu Grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców, podał bank. Tym razem ING przeznaczy 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające zrównoważoną produkcję żywności. Zgłoszenia można przesyłać do 10 października 2024 r. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.

Twisto: Rozpoczęło kampanię, podczas której nowi klienci mogą otrzymać konto z kartą na pół roku za darmo. Mogą wybrać dowolny plan i nie będą ponosić opłat przez 6 miesięcy także przy najwyższym planie.

Answear.com: Wdraża rozwiązanie ZetesAthena do realizacji zamówień w sklepach w swoim pierwszym i największym concept store w Polsce. Rozwiązanie ZetesAthena wspiera proces etykietowania za pomocą tagów RFID, wsparcie obsługi klienta na terenie sklepu, wsparcie sprzedaży poprzez usprawnienie wyszukiwania otagowanych RFID towarów, oraz przyspieszenie procesów inwentaryzacji.

BDM: Dom Maklerski BDM podjął decyzję o wdrożeniu nowych Systemów z rodziny PROMAK NEXT w najbliższą sobotę, 14 września 2024r. Klienci otrzymają do swojej dyspozycji nowoczesne aplikacje maklerskie. Aplikacje: przeglądarkowa bdm Online NEXT (następca BDM onLine) oraz przeznaczona na urządzenia przenośne bdm Mobile NEXT (następca BDM Mobile) znacząco poprawią doświadczenia korzystania z usług maklerskich.

Plus: Klienci, którzy zdecydują się na zakup smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra w Plusie będą mogli odebrać drugi – Galaxy S20 FE 5G – w prezencie. Ponadto w Plusie studenci mogą skorzystać z oferty Plus Światłowód, która zapewnia niezawodny dostęp do sieci w niskiej cenie i z umową na 12 miesięcy.

T-Mobile Polska: Wprowadza na rynek nową usługę Cyber Guard Lite. Jest to kolejny krok w rozwoju oferty bezpieczeństwa cyfrowego, stworzonej dla firm, które potrzebują skutecznej ochrony ruchu mobilnego, a jednocześnie nie dysponują własnym działem bezpieczeństwa.

OVHcloud: Ogłosiło wprowadzenie nowej generacji serwerów dedykowanych Eco. Serwery z serii Eco, skierowane do klientów indywidualnych i małych firm, wpisują się w zaangażowanie Grupy w zrównoważony rozwój i zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. Serwery Kimsufi, So you Start i Rise z serii Eco umożliwiają nowe życie swoim komponentom, które po serii zaawansowanych testów dalej służą użytkownikom. W ramach nowej linii Eco, OVHcloud oferuje wyższy poziom wydajności w atrakcyjnym stosunku wydajności do ceny. Nowe funkcje obejmują prywatną sieć (vRack), dostępną dla większości urządzeń referencyjnych, a także technologię agregacji łączy (OVHcloud Link Aggregation) dla serii Rise. Gwarantowana przepustowość łącza publicznego została zwiększona i wynosi 300 Mb/s dla klientów So You Start, zaś przepustowość łącza prywatnego została zwiększona do 500 Mb/s dla klientów Rise.

Nest Bank: Od września N!Asystent pomaga zlecać przelewy, można mu wydawać polecenia głosowe oraz poprosić o umówienie z doradcą. Co więcej, asystent już nie tylko wykona analizę finansów, ale też zilustruje w formie przejrzystego wykresu.

SHEIN: Międzynarodowy sklep z modą oraz produktami lifestyle’owymi poszukuje w Polsce talentów z obszarów technologii do swojego niedawno uruchomionego Europejskiego Centrum Technologicznego SHEIN (SETC).

Polski Światłowód Otwarty: W zasięgu sieci optycznej znalazło się 11 290 nowych gospodarstw domowych z 32 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Wojkowicach (1720), Gdańsku (1417) i Warszawie (907). Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 21 937 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 33 tys. gospodarstw domowych.

Briju, Grupa Comperia.pl: Rozszerzają współpracę o usługi Comfino, które dopasuje do kupującego najbardziej opłacalną formę zapłaty lub odroczenia płatności. Jak podano, najczęściej odraczaną płatnością w Briju jest ta za pierścionki zaręczynowe.

Apple: Przedstawił iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Modele Pro są wyposażone w czip A18 Pro, mają również większe wyświetlacze, panel Sterowanie aparatem, innowacyjny system Pro aparatów i o wiele wydajniejszą baterię. Przedsprzedaż rozpoczęła się w piątek, 13 września. Modele trafią do sprzedaży w piątek, 20 września. Apple przedstawił także iPhone 16 i iPhone 16 Plus. Oba modele mają nowy czip A18, panel Sterowanie aparatem, udoskonalony zaawansowany system aparatów, przycisk czynności do szybkiego używania przydatnych funkcji, a także dużo wydajniejszą baterię. Ponadto firma zaprezentowała Apple Watch Series 10 i Apple Watch Ultra 2 teraz w czarnej kopercie z tytanu.

HONOR, T-Mobile: Firmy poinformowały, że najnowsze smartfony globalnej marki technologicznej już we wrześniu trafią do sprzedaży za pośrednictwem operatora. Już za parę dni dostępny będzie jeden z najsmuklejszych i najlżejszych składanych smartfonów – HONOR Magic V3. Z tej okazji obie marki zapraszają 13 i 14 września na specjalne wydarzenie do Magenta Experience Center, mieszczącego się w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów. Uczestnicy będą mieli okazję przetestować smartfon HONOR Magic V3.

HTC VIVE, iFixit: Rozszerzają swoją współpracę na Europę, część Bliskiego Wschodu i Afrykę (EMEA) w ramach zaangażowania HTC w zrównoważony rozwój, zwiększając możliwości naprawy urządzeń przez użytkowników. Partnerstwo początkowo obejmowało tylko Amerykę Północną. IFixit jest wiodącym dostawcą części zamiennych, zestawów narzędzi i instrukcji napraw dla najczęściej używanych obecnie konsumenckich urządzeń elektronicznych. W regionie EMEA iFixit oferuje teraz oficjalne części i akcesoria systemowe HTC VIVE, dzięki czemu konsumenci oraz firmy mogą przedłużyć żywotność produktów, którym skończyła się gwarancja. Dotyczy to wszystkich produktów VIVE, począwszy od oryginalnego HTC VIVE, aż do najnowszej wersji, VIVE XR Elite. To rozwiązanie minimalizuje ilość odpadów i daje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z przestojami w dostawach części.

Canal+: Od 13 września klienci będą mieć dostęp do kanału Canal+ Family w nowej odsłonie, nadawanego pod nazwą Canal+ 360 – bramy do świata oferty premium Canal+, oferującej treści sportowe, dokumentalne, rozrywkowe oraz seriale kryminalne.

Vertiv: Wprowadziła do oferty platformę Vertiv Environet Connect. To rozwiązanie chmurowe, dostępne przez przeglądarkę i przeznaczone do zarządzania obiektem centrum danych i monitorowania go. Platforma umożliwia lepszą widoczność przenoszonych na brzeg sieci rozwiązań bazujących na AI. Funkcja monitorowania systemu pozwala zwiększyć nadzór nad krytyczną infrastrukturą i zapewnia powiadomienia alarmowe. Monitorowaniem mogą być objęte systemy UPS, jednostki dystrybucji zasilania (PDU), generatory i klimatyzatory.

Nikon: Poszerza ofertę pełnoklatkowych obiektywów z serii Z o nowy model Nikkor Z 50mm f/1.4. Ten nowy, jasny obiektyw stałoogniskowy 50 mm został zaprojektowany, aby uchwycić naturalną perspektywę. Dzięki dużemu otworowi względnemu f/1,4, konstrukcji optycznej zapewniającej ostry obraz, szybkiemu autofokusowi i wysokiej jakości obrazowania użytkownicy mogą rozwijać swoją kreatywność, rejestrując różnorodne sceny z oszałamiającą głębią, wyrazistością i ostrością w dowolnym świetle.

Rohlig SUUS Logistics: Kontynuuje rozwój SUUS Portalu, gdzie klienci największego polskiego operatora logistycznego zyskali możliwość składania zleceń dla krajowego drobnicowego transportu drogowego. Rozwiązanie to, m.in. dzięki funkcji szablonów czy przejrzystemu interfejsowi, pozwala na szybkie operacje i łatwą kontrolę statusu zleceń.

Łódź: W ramach szerokiej rewitalizacji miasta, dynamicznie rozbudowuje Miejski System Monitoringu Wizyjnego. Firma Sprint, odpowiedzialna za tę transformację, zakończyła już instalację ponad 420 nowych kamer monitoringu miejskiego i podpisała kolejne umowy na budowę systemu kamer wizyjnych w windach i przejściach podziemnych zlokalizowanych wzdłuż jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz na realizację zadań z tzw. Budżetów Obywatelskich.

Klarna: Międzynarodowy licencjonowany bank, dający dostęp do elastycznych metod płatności, a także zaawansowana aplikacja do robienia zakupów online, poszerza możliwości swojego asystenta AI opartego o dedykowane rozwiązanie OpenAI. Obecnie asystent umożliwia konsumentom zakupy, tworząc dla nich spersonalizowane rekomendacje produktów, porady ekspertów, porównania kategorii i marek oraz dostęp do opinii klientów, a wszystko to w łatwy i szybki sposób.

Plus: 17 września rozpocznie sprzedaż premierowych iPhone z serii 16. Równocześnie Plus, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, wprowadza dedykowane abonamenty dla użytkowników iPhone w pakiecie z Apple One. Specjalna oferta łączy zalety abonamentu głosowego od Plusa ze wszystkimi najpotrzebniejszymi serwisami dla fanów Apple.

Progress: Ekspert firmy ostrzega przedsiębiorstwa przed tzw. ślepym zaułkiem cyfryzacji. Zauważa, że wiele z nich planuje rewolucyjne i wieloetapowe procesy implementacji sztucznej inteligencji do swoich struktur. Działanie nie będzie jednak skuteczne w przypadku szybko rozwijającej się technologii AI i narazi firmę na zastój we wprowadzaniu innowacji oraz szybkie przedawnianie się stosowanych przez nią rozwiązań. Zamiast tego, ekspert Progress zaleca rozpoczęcie wdrażania sztucznej inteligencji od małych projektów oraz stosowanie zakładającej częste retrospekcje metodyki zwinnej.

Źródło: ISBnews