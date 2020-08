Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 17-21 sierpnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyfryzacja: Od wybuchu pandemii, 32% przedsiębiorstw zaczęło używać (bądź zwiększyło zastosowanie) narzędzi cyfrowych w procesach biznesowych, wynika z badania zrealizowanego przez Bank Światowy (BŚ) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”. 4% firm przyznało, że musiało zwolnić pracowników. Źródło: ISBnews

E-bankowość: 72% klientów banków w Polsce jest zainteresowanych usługami finansowymi opartymi na otwartej bankowości, wynika z badania Mastercard. Organizacja zaproponowała 18 autorskich koncepcji innowacyjnych rozwiązań, które zostały poddane ocenie konsumentów w badaniu zrealizowanym przez Kantar TNS. Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł z 7,7% w czerwcu br. do 6,5% w lipcu br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy ‚prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (odpowiednio z 21,8% do 19,4%), a także podmioty z grup ‚tekstylia, odzież, obuwie’ (z 19,5% przed miesiącem do 16,8%) oraz ‚meble, rtv, agd’ (z 14,1% do 11,1%) – podał GUS w komunikacie. Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wyniósł 0,7% – tak samo, jak przed miesiącem. Źródło: ISBnews

Bankowość: Już 1 września GIIF wprowadza zmiany w raportowaniu – instytucjom zostały niecałe dwa tygodnie na przygotowanie do nowych zasad, wskazuje Edyta Zdziarska, konsultant biznesowy w pionie business intelligence, Asseco Poland. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF. Raportowanie transakcji do GIIF jest jednym z obowiązków wynikających z ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) i dotyczy wielu instytucji w tym banków. Zmiany zostały wprowadzone z powodu nieodpowiedniej jakości danych, które do GIIF przekazują zobowiązane do tego instytucje. GIIF informuje w komunikacie, że odnotowano liczne przypadki dostarczania nieprawdziwych informacji. Raportujący podejmowali również działania, które miały na celu ukrycie braku wymaganych informacji lub niewłaściwego ich przygotowania. Zbiory, które nie będą spełniały tych reguł będą odrzucone przez system teleinformatyczny GIIF. Wprowadzane przez GIIF zmiany, polegają na rozszerzeniu procesu weryfikacji plików poprzez włączenie dodatkowych reguł. Systemy informatyczne dedykowane obszarowi AML mogą skutecznie zabezpieczyć instytucje przed popełnianiem tego typu błędów, a co za tym idzie odrzuceniem raportu przez GIIF, zaznacza Zdziarska. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: W najbliższych latach na rozwiązaniach wykorzystywanych w przetwarzaniu danych na brzegu sieci najwięcej mogą zarobić firmy telekomunikacyjne (36%), a w dalszej kolejności producenci aplikacji (30%) i dostawcy usług w chmurze (25%). Takie wnioski płyną z badania firm Vertiv i Omdia. Przetwarzanie na brzegu sieci jest jednym z najważniejszych trendów XXI wieku dla branży telekomunikacyjnej i IT. Będzie odgrywać kluczową rolę we wdrożeniach 5G i rozwoju urządzeń internetu rzeczy. Sporym wyzwaniem w tym procesie będzie zachowanie efektywności energetycznej. Jak wynika z analiz Vertiv, sieci 5G mogą zwiększyć zużycie energii od 150% do 170% do 2026 roku. Źródło: spółka

Cyfryzacja: W czasie pandemii Covid-19 przedsiębiorcy coraz częściej przekonują się do e-księgowości i elektronicznego przechowywania dokumentów – podaje firma inFakt. Stosowane w e-księgowości rozwiązania IT pozwalają przede wszystkim na zdalne przekazywanie dokumentów, co obecnie staje się bardzo przydatne. Jest to podstawowa funkcja, która ułatwia pracę zarówno księgowym jak i przedsiębiorcom, a przy okazji eliminuje konieczność papierowego obiegu dokumentów. Warto przy tym pamiętać, że przechowywanie dokumentacji w wersji elektronicznej jest dozwolone, bezpieczne i w pełni legalne. – Zaufanie do „papieru” było głęboko zakorzenione, dopiero ostatnie wydarzenia sprawiły, że to myślenie się zmienia, a zdalny obieg dokumentów staje się popularniejszy – mówi Wiktor Sarota, prezes inFaktu. Źródło: spółka

Cyberobrona: Małe i średnie firmy są głównym celem ataków złośliwego oprogramowania Dharma w 2020 roku – wynika z raportu firmy Sophos. Aż 85% infekcji następuje przez narzędzia dostępu takie jak zdalny pulpit, używane do udostępniania ekranu czy przeglądania plików na innym urządzeniu Przestępcy szyfrują dane firm korzystając z gotowych szablonów i skryptów. Żądany okup za odzyskanie informacji jest średnio ponad 20 razy niższy niż w przypadku innych rodzajów ransomware. Skala ataków sprawia jednak, że Dharma jest obecnie najbardziej dochodowym z nich. Źródło: spółka

Cyfryzacja: „Trendy związane z przemysłem 4.0 napływają do nas z Europy Zachodniej, gdzie szybciej przyjmują się wszelkie techniczne nowinki. W Polsce ten proces przebiega dość powoli, ponieważ temat cyfrowych rozwiązań czy inteligentnych czujników jest wciąż mało znany. Firmy i zakłady przemysłowe będą jednak stopniowo nabierały zaufania do tego typu technologii. Szukając oszczędności związanych nie tylko z samym produktem, zaczną dostrzegać możliwości obniżenia kosztów eksploatacji, konserwacji, napraw czy zużycia energii jakie zapewniają rozwiązania przemysłu 4.0″– wskazuje Tomasz Grzegulski, product manager w firmie Eaton. Źródło: spółka

IT: Biznes inwestuje w IT i szybko się to nie zmieni – taki wniosek płynie z raportu opublikowanego przez IDC. Zdaniem analityków, technologie dla biznesu będą podążały śladami konsumenckich i stawiały na rozwiązania mobilne. W ubiegłym roku wartość rynku oprogramowania dla biznesu była równa 225 mld USD. W porównaniu do 2018 to wzrost aż o 7,5%. Źródło: spółka

Eventy: Ponad 65% polskich przedsiębiorców i ich pracowników uważa, że wirtualne spotkania, konferencje, targi i wydarzenia mają przed sobą świetlaną przyszłość, a ponad 53% ankietowanych deklaruje, że planuje organizować lub brać udział w wirtualnych wydarzeniach zamiast lub równolegle ze spotkaniami w „realu”, wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez współpracujące agencje eventowe: Everitum i KIKE Events. Źródło: spółki

IT: Globalne zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 roku mimo pandemii utrzymają się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego – Gartner. Źródło:Trigon, Rz

Telekomunikacja: Brak konkretnych deklaracji po rozmowach polskiego rządu z M. Pompeo o sieci 5G podczas wizyty reprezentanta rządu USA w Polsce. Rząd podtrzymał chęć współpracy z firmami amerykańskimi, a sekretarz Pompeo wyraził nadzieję na wsparcie Polski w sprzeciwie wobec chińskiego 5G. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Wanda Buk złożyła we wtorek rezygnację z funkcji wiceministra cyfryzacji. Nadzorowała departamenty polityki międzynarodowej i telekomunikacji. Wchodzi do zarządu PGE jako wiceprezes ds. regulacji. Źródło: spółka

Dyski SSD: Mimo dużych spadków cen dysków SSD w 2019 roku i trudnej sytuacji rynkowej, która jest następstwem pandemii COVID-19 wartość rynku sprzedaży dysków półprzewodnikowych cały czas rośnie. Potwierdzają to m.in. wyniki raportu przygotowanego przez firmę badawcza GfK Polonia na zlecenie Samsung Electronics Polska, według którego w ujęciu rocznym (od czerwca 2019 do czerwca 2020) wartość polskiego rynku SSD wzrosła o 3% mimo spadku liczby sprzedanych dysków o prawie 12%. Wpływ na to ma m.in. większe zainteresowanie dyskami o dużych pojemnościach, powyżej 500 GB i tych opartych o technologię NVMe, które charakteryzują się bardzo szybkim transferem danych. „Widać wyraźny trend, odchodzenia od dysków 2,5 calowych, których sprzedaż ilościowa w ujęciu rocznym (od czerwca 2019 do czerwca 2020) spadła o ponad 7 punktów procentowych. O 24% wzrosła natomiast liczba sprzedanych dysków o szybszym przesyle danych produkowanych w technologii NVMe. W czerwcu tego roku dyski w tej technologii odpowiadały za 26% wszystkich przychodów płynących ze sprzedaży SSD. Prognozujemy, że do końca roku dyski NVMe będą odpowiadały za do 30% sprzedaży wszystkich sprzedanych dysków w Polsce” – powiedział Konrad Arseniuk product manager memory Samsung Electronics Polska. Źródło: spółka

Trendy: „Pandemia znacząco przyspieszyła procesy technologicznie w firmach. Ponadto sektor IT, który już przed COVID generował 8% PKB dziś może być jeszcze silniejszym motorem napędowym polskiej gospodarki. 65% firm planuje utrzymać bądź zwiększyć wydatki na rozwiązania chmurowe w swoich przedsiębiorstwach. Pokazuje to, jak bardzo właściciele firm upatrują w rozwiązaniach chmurowych szans na utrzymanie biznesu w obecnych, niepewnych czasach i podczas – być może kolejnego – lockdownu. Są też dobre informacje – prawie 15% przedsiębiorstw planuje zwiększyć zatrudnienie, co daje nadzieję na rozwój gospodarki” – mówi Piotr Siarkiewicz, south branch director z firmy Avenga. Źródło: ISBtech

GAMING

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Przewiduje rozpoczęcie testów platformy opartej na blockchain na II połowę 2021 r., poinformowało ISBtech biuro prasowe GPW. Według informacji ISBtech, giełda może zaoferować bezpośrednie inwestowanie w tokeny projektów gier. Źródło: ISBtech

11 bit studios: Wydało trzeci z zapowiedzianych, płatnych dodatków do „Frostpunka” – „Frostpunk: On The Egde”, planuje kolejne dodatki do gry, w tym na konsole. W 2021 roku spółka chce wydać wersję mobilną gry, poinformował ISBtech dyrektor IR Dariusz Wolak. 11bit studios ma aktualnie ok. 40 mln zł łącznego budżetu produkcyjnego własnych gier pod nazwami roboczymi „Projekt 8”, „Projekt Dolly” i „Projekt Eleanor”. Źródło: ISBtech

All in! Games: Celuje w wydawanie ok. 10 tytułów rocznie, poinformował ISBtech prezes Piotr Żygadło. Strategia All in! Games uwzględnia wiele gatunków gier, niestandardowe historie i urządzenia najnowszej generacji (PS5 i Xbox Series X), a także e-sport. Obecnie największe nadzieje wiąże z grą „Ghostrunner”. Źródło: ISBtech

QubicGames: Planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r., w tym pierwszych gier z serii BIT.TRIP, poinformował prezes Jakub Pieczykolan. Przychody ze sprzedaży gry „Dex” w wersji cyfrowej uzyskane w przedsprzedaży oraz pierwszych trzech tygodniach sprzedaży przekroczyły łączne poniesione koszty wydania oraz marketingu gry na platformę Nintendo Switch oraz sumę wypłaconego minimum gwarancyjnego dla dewelopera gry, podał QubicGames. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Wybrał Juno Capital Partners LLC jako głównego doradcę w procesie M&A, podała spółka. Partnerami odpowiadającymi za przebieg procesu w Polsce zostali wybrani Trigon Investment Banking, Trigon Dom Maklerski oraz kancelaria prawnicza DZP. Bloober Team: Podpisał kolejną umowę z Epic Games, na podstawie której Epic Games będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gier „The Medium” oraz „Observer: System Redux” na urządzenia PC w Epic Games Store, podała spółka. Źródło: ISBnews, ISBtech

Simteract: Zamierza przeprowadzić emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej na przełomie III i IV kw. br. i planuje debiut na NewConnect na przełomie 2020 i 2021 roku, podała spółka. W wywiadzie dla ISBtech prezes Marcin Jaśkiewicz wskazuje, że celem firmy jest pozycja globalnego lidera segmentu gier premium indie simulation. Źródło: ISBnews, ISBtech

Road Studio: Spółka z grupy Movie Games zamierza zadebiutować na rynku NewConnect najpóźniej do końca I poł. 2021 r., podała spółka. Road Studio „intensywnie pracuje” nad dwiema flagowymi produkcjami: „Alaskan Truck Simulator” oraz „American Motorcycle Simulator”. Źródło: ISBtech

Movie Games: Akcjonariusze podejmą na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 września br. decyzję w sprawie przejścia spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 187 716 akcji, w tym 73 005 akcji serii H sprzedawanych po 41 zł w publicznej emisji pod koniec ubiegłego roku. Źródło: ISBnews

BoomBit: Zawarł z inwestorem instytucjonalnym – Level-Up First, funduszem wyspecjalizowanym w obszarze gamingu, Ivanem Trancikiem (obecnym współudziałowcem) oraz innymi inwestorami umowę dotyczącą inwestycji w spółkę współkontrolowaną przez BoomBit, tj. SuperScale, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Zakończył skup akcji własnych na podstawie uchwały zarządu z 29 lipca, w ramach którego skupił 516 700 akcji, stanowiących ok. 0,54% kapitału zakładowego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Polylash: GPW podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji krakowskiego producenta gier znanego z gry We. The Revolution. Studio kontynuuje prace nad kolejnymi produkcjami, w szczególności nad Mech Mechanic Simulator oraz Tribe: Primitve Builder. Premiera pierwszego z nich odbędzie się jeszcze w październiku. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry „Timberman VS” na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 4 września br., podała spółka. Został zakończony proces certyfikacji gry Bomber Fox na Nintendo Switch, premiera odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Premiera gry Poly Puzzle na platformie Nintendo Switch w Japonii odbędzie się 27 sierpnia. Gra TERRORHYTHM (TRRT) na platformie Nintendo Switch w Japonii zadebiutuje 27 sierpnia. Źródło: ISBnews, spółka

No Gravity Games: Gra „Pool Pro Gold” od premiery na platformie Nintendo Switch 13 sierpnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i jej wydanie, poinformowała spółka. No Gravity Games zawarł umowę z Jackiem Perzanowskim dotyczącą gry „Destropolis World” i planuje jej wydanie na platformie Switch na przełomie 2020/2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Wygrał postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach z firmą KuuHubb Oy i odzyska ponad 9 mln zł, na co składają się zaległe płatności za okres kwiecień 2019 – lipiec 2020, karne odsetki w stosunku 10% rocznie oraz poniesione koszty prawne i administracyjne, podała spółka. Źródło: ISBnews

QubicGames: Premiera gry „Death’s Hangover” na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii odbędzie się 28 sierpnia 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Riot Games, Cisco: Ogłosiły partnerstwo. Globalny lider technologii został oficjalnym partnerem sieciowym League of Legend Esports. Cisco dostarczy niezawodną infrastrukturę oraz rozwiązania sieciowe na pięciu kontynentach i podczas trzech międzynarodowych wydarzeń, co wpłynie na poprawę doświadczeń graczy oraz widzów. Cisco zapewni Riot Games zestaw rozwiązań sieciowych obejmujący serwery kasetowe oraz rackowe Cisco UCS, a także przełączniki Nexus dla centrów przetwarzania danych. Umożliwią one znaczną poprawę jakości rozgrywki i zwiększą możliwości transmisji studyjnych. Ponadto Cisco zapewni elastyczną infrastrukturę dla regionalnych centrów transmisyjnych, która wyrówna szanse podczas rywalizacji w różnych częściach globu i będzie służyła światowemu esportowi przez najbliższe lata. Źródło: ISBtech

Red Dev Studio: Gra Drill Deal: Borehole Alpha w tydzień została pobrała przez 38 tys. graczy, a projekt zgromadził społeczność 1,5 tys. fanów. Premiera pełnej wersji symulatora platformy wiertniczej zaplanowana jest na 30 września. Rolę wydawcy projektu pełni Ultimate Games. Źródło: ISBtech

11bit studios: Wprowadził dodatek do Frostpunk: On The Edge. Gra zadebiutowała na Steam w cenie 12,99USD w wersji stand-alone. Źródło: ISBtech

Cherrypick Games: Liczy na otrzymanie pieniędzy ze sporu z KuuHubb do końca roku i nie wyklucza wniosków o kolejne odszkodowania w sprawie sprzedaży My Hospital do KuuHubb. Spółka widzi duży potencjał w ramach umów z Huuuge Games, Skillz i YODO. Spółka podtrzymuje plan przejścia na rynek główny GPW. Źródło: Trigon

Varsav Game Studios: Zainwestował 195 tys. zł w Perimeter Games. Źródło: Trigon

Pyramid Games: Zawarł umowę ze SteelSeries na udostępnianie i promowanie gry Occupy Mars: The Games na profilach społecznościowych. Źródło: spółka

Draw Distance: DMM Games LLC – wydawca gry „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” ustalił datę premiery gry na platformach dystrybucyjnych PC, PlayStation 4 i Nintendo Switch na terenie Japonii na 12 listopada. Premiera obejmować będzie wersje cyfrową i pudełkową. Wydawca uruchomił ponadto możliwość składania tzw. preorderów na PS4 i PC. Źródło: spółka

Asmodev: Studio gamingowe, specjalizujące się w produkcji gier klasy indie premium o wyróżniającej się, często szokującej i prowokującej fabule na platformę PC, chce jeszcze w tym roku zadebiutować na rynku NewConnect. Spółka złożyła już dokument Informacyjny na GPW. Aktualnie zespół pracuje nad 5 tytułami gier, z których pierwszy miał w sierpniu premierę w modelu Early Access. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Koncern zaprezentował pierwszy spot reklamowy konsoli PlayStation 5. Najnowsza generacja będzie wyposażona w całą gamę nowych funkcji. Prezentowany pierwszy globalny spot PlayStation częściowo prezentuje nową jakość rozgrywki, którą ma zapewnić PS5. Źródło: ISBtech

Activision: Jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier FPS, Call of Duty, powraca z najnowszą odsłoną. Black Ops Cold War, bo taki podtytuł będzie nosić najnowsza produkcja, została oficjalnie zapowiedziana. Źródło: ISBtech

Surfland Systemy Komputerowe: Zwiększył w II kw. 2020 r. przychody netto ze sprzedaży do poziomu 1,069 tys. zł. Spółka zawarła term sheet w sprawie połączenia z VRScreens Sp. z o.o. Źródło: ISBtech

ESL: 7 września zainaugurowany zostanie kolejny sezon ESL Mistrzostw Polski, w którego trakcie najlepsze drużyny będą rywalizować ze sobą nie tylko o krajowy czempionat i nagrody pieniężne, ale także o cenne awanse do międzynarodowych rozgrywek. Źródło: ISBtech

Wube Software LTD.: Po blisko czterech latach obecności we wczesnym dostępie na platformie Steam Factorio, gra studia wreszcie zakończyła fazę otwartego testu. Źródło: ISBtech

T-Bull: W lipcu przekroczył próg 0,5 mld pobrań swoich gier. Znany z kanału mobile deweloper, dzięki działaniom na kolejnych platformach takich jak Steam czy Nintendo Switch, liczy na „zadowalające wyniki w przyszłości”. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: „Debiut naszego giganta e-commerce byłby impulsem dla polskiego parkietu. Byłby to największy debiut w historii GPW i jednocześnie przy aktualnej wycenie, Allegro stałoby się największą spółką na warszawskim parkiecie. Dodatkowo, to mogłoby przyciągnąć kapitał zagraniczny, a ten dla warszawskiej giełdy jest kluczowy, bo generuje 60 proc. obrotów” – mówi Maciej Leściorz, dyrektor ds. sprzedaży i edukacji CMC Markets (Polska) w rozmowie z ISBnews.TV. Źródło: ISBnews.tv

QNA Technology: Spółka, w którą poprzez fundusz Kvarko zaangażowany jest giełdowy Tech Invest Group – rozpoczyna budowę IP cloud i rozważa pozyskanie dalszego finansowania na przejście do sprzedaży pilotażowej, poinformował ISBtech CEO spółki Artur Podhorodecki. Źródło: ISBtech

Passus: Stawia na ekspansję zagraniczną. Obecnie prowadzi prace nad utworzeniem specjalnej spółki, która ma zrealizować pierwszy cel, jakim jest zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich, poinformował ISBtech prezes Tadeusz Dudek. Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Odnotowało 176,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r., podała spółka powołując się na szacunkowe dane. Formula Systems, z grupy Asseco, miała 11 mln USD wyniku netto w II kw. 2020. Źródło: ISBnews, Trigon

R22: Odnotowało 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W hostingu spółka obserwuje stabilny popyt na usługi hostingowe i duży popyt w domenach. Spółka oczekuje stopniowego wzrostu ARPU. W perspektywie 2 lat zakłada połączenie wszystkich spółek hostingowych z rynku rumuńskiego. R22 zakłada dalszy, dwucyfrowy wzrost organiczny w segmencie Omnichannel (nowa nazwa segmentu to Communication Platform as a Service – CPaaS). Źródło: ISBnews, Trigon

IMS: Wypracował 482 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, i 2,24 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Wypracował w lipcu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 182 mln USD wobec 138 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 32% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

Polski Standard Płatności (PSP): Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem niemal we wszystkich kanałach – łącznie do 97,4 mln w II kw. 2020 r. wobec ok. 50 mln zanotowanych w II kw. 2019 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 73 mln wobec 35 mln w II kw. 2019 r., poinformował prezes PSP – operatora BLIK-a – Dariusz Mazurkiewicz. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Odnotowało 5,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Odnotowało 13,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Astronika: Instrumenty LP-PWI stworzone przez polską firmę na potrzeby misji JUICE, jednej z dwóch największych misji realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną opuszczają Polskę i rozpoczynają swoją drogę w Kosmos. Instrumenty zostaną w najbliższych dniach przetransportowane do Niemiec, gdzie przejdą ostatnie testy magnetyczne, a następnie pod koniec 2020 roku zostaną zainstalowane na sondzie, która w 2022 roku wyleci w kierunku Jowisza. Źródło: ISBtech

Fortinet: Przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2020 roku. -„Konieczność zabezpieczenia przez firmy ich sieci SD-WAN oraz wprowadzony zdalny tryb pracy przyczyniły się wzrostu naszych przychodów w drugim kwartale o 18%. Wartość zafakturowanych zamówień na rozwiązania SD-WAN wyniosła w drugim kwartale ok. 12%, po raz pierwszy przekraczając granicę 10%” – komentuje Ken Xie, CEO Fortinet. Źródło: spółka

Grupa K2 Internet: Wypracowała w I połowie 2020 roku lepsze wyniki niż w całym roku 2019. W samym II kwartale rezultat EBITDA Grupy K2 był szacunkowo blisko 10 razy wyższy niż przed rokiem, a rentowność na tym poziomie zwiększyła się o 11,6 pkt. proc. „Widzimy pozytywne efekty podjętych działań optymalizacyjnych i rozwojowych. Wzrost wyniku operacyjnego i EBITDA w głównej mierze jest efektem obniżenia kosztów oraz poprawy zyskowności sprzedaży w ślad za wzrostem skali działań, zwłaszcza w segmencie rozwoju oprogramowania (Fabrity)” – wskazuje prezes Paweł Wujec. Dodał, że dla obszarów biznesowych software development oraz mediów konsekwencje zmian rynkowych wywołanych przez pandemię były korzystne. „Zawdzięczamy to także ogromnemu zaangażowaniu zespołu pracowników Grupy K2. W segmencie agencyjnym, zgodnie z przewidywaniami, efekt pandemii był negatywny, a w segmencie infrastrukturalnym (Oktawave) obserwowaliśmy spowolnienie wzrostu. W kolejnych kwartałach skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu możliwości rynkowych i trendów, jakie przyspieszyła pandemia, w szczególności w zakresie transformacji cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i rozwiązań e-commerce” – dodał Wujec. Źródło: spółka

Quant_kit: Analiza olbrzymich zbiorów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych, jakimi dysponują duże przedsiębiorstwa z branży inwestycyjnej, banki, ubezpieczyciele, podmioty działające na rynkach kapitałowych, czy także przedsiębiorstwa z sektora np. przemysłu ciężkiego, energetycznego, paliwowego czy budownictwa – stanowi ogromne wyzwanie i generuje duże koszty. W odpowiedzi na te problemy powstała nowa spółka technologiczna powołana przy Uniwersytecie Warszawskim. Jej celem jest wprowadzenie na rynek autorskiej technologii wykorzystującej dane alternatywne, sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML). Wypracowane przez Quant_kit technologie mają dawać możliwość szybkiego wyszukiwania danych i tworzenia analiz potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i inwestycyjnych, obejmujących również badanie trendów w mediach społecznościowych i danych internetowych. Źródło: ISBtech

Emitel: Dzięki wspólnemu projektowi zrealizowanemu przez spółki Telecentras oraz Emitel – litewskiego i polskiego nadawcę telewizyjnego – na Suwalszczyźnie, czyli w regionie zamieszkiwanym przez większość mniejszości litewskiej w Polsce, znacznie poprawił się odbiór krajowej telewizji litewskiej LRT Lituanica za pośrednictwem telewizji naziemnej. Źródło: spółka

Synergic: Funkcję prezesa objął współzałożyciel i pomysłodawca Synergic – Paweł Orłowski, członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse (CFO) został Wojciech Byj, a dyrektorem sprzedaży – Piotr Luberadzki. „Naszym celem jest umocnienie, dalszy rozwój oraz przeprowadzenie spółki przez trudny czas pandemii. Skutecznie wspieramy Synergic organizowaniem pomocy wynikającej z tarcz antykryzysowych, oferowanych przez rząd oraz dodatkowym finansowaniem zewnętrznym uzyskanym od banku i właściciela” – powiedział Paweł Orłowski, współzałożyciel i od lipca prezes Synergic. Źródło: spółka

Facebook AI Research: Poczynił znaczący krok naprzód w ramach projektu FastMRI, realizowanego wspólnie z badaczami z nowojorskiego szpitala akademickiego NYU Langone Health. Celem projektu jest zastosowanie sztucznej inteligencji do przyśpieszenia procesu diagnostyki obrazowej wykonywanej metodą rezonansu magnetycznego (MRI). W ramach trwającego od dwóch lat projektu, badaczom udało się opracować rozwiązanie AI, które pozwala na wygenerowanie dokładnego skanu MRI na podstawie ¼ danych potrzebnych do stworzenia standardowego obrazu. Rezultaty pierwszych badań klinicznych, które zostaną opublikowane na łamach American Journal of Roentgenology, dowiodły, że obrazy rezonansu magnetycznego wspieranego opracowaną w ramach projektu metodą, można stosować zamiennie z obrazami uzyskiwanymi w zwykłym rezonansie magnetycznym. Krótszy czas badania i wynikające z tego niższe koszty, mogą istotnie zwiększyć liczbę pacjentów poddawanych tej procedurze – to znaczący krok w kierunku uczynienia diagnostyki obrazowej MRI bardziej dostępną. Źródło: spółka

UPC: Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zobowiązał operatora do zmiany praktyk sprzedażowych stosowanych w związku z zawieraniem umów na odległość (podczas rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową). Aby doszło do zawarcia lub zmiany umowy, której warunki ustalono podczas rozmowy telefonicznej, konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić taką chęć – to efekt decyzji prezesa UOKiK. Ponadto, UPC Polska zaoferuje osobom, które składały reklamację, jedną z wybranych usług. Rekompensata obejmie również byłych abonentów. Źródło: spółka

SAP: Rusza kolejna edycja inicjatywy Meet and Code w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Do 10 września br. organizacje non-profit zajmujące się edukacją i podnoszeniem świadomości w dziedzinie kodowania, mogą ubiegać się o dotację na organizację wydarzeń promujących programowanie i nowe technologie. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, wszystkie inicjatywy w ramach tegorocznego Meet and Code będą odbywać się w formie wirtualnej. SAP Polska wraz z początkiem sierpnia dołączyła do społeczności liderów cyfryzacji – CIONET. Spółkę reprezentować będzie Thomas Duschek, dyrektor zarządzający SAP Polska. Źródło: spółka

Ericsson: Podpisał setny komercyjny kontrakt 5G z firmę Telekom Slovenije. Współpraca z kolejnym operatorem, jest dla firmy Ericsson przełomem w rozwoju technologii 5G. Ericsson posiada obecnie 100 komercyjnych umów i kontraktów 5G z operatorami, z czego 58 to publicznie ogłoszone umowy, a 56 sieci na pięciu kontynentach już funkcjonuje. „Potrzeby naszych klientów są podstawą rozwoju i ewolucji technologii 5G. Jesteśmy bardzo dumni, że nasze zaangażowanie procentuje setnym komercyjnym kontraktem 5G” -powiedział Börje Ekholm, prezes CEO firmy Ericsson. Ericsson podaje, że jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%). Źródło: spółka

Pointpack: Nie planuje zostać brokerem oprogramowania – wchodzi w relacje partnerskie z innymi podmiotami dostarczając rozwiązania dla First Mile (ok. 20% portfela) i Last Mile (ok. 80% portfela). Źródło: Trigon

Glovo: 32 miasta i 3747 punktów partnerskich w 365 dni – tak wyglądała ekspansja na polski rynek marki Glovo, która przejęła w ub. roku serwis PizzaPortal.pl. Obecnie aplikacja ma już ponad milion pobrań w Polsce. Glovo to hiszpański agregator założony w 2015 roku w Barcelonie i obecnie najszybciej rozwijający się gracz na rynku dostaw jedzenia, prowadzący działalność w 22 krajach. Serwis daje również możliwość zamawiania towarów ze sklepów, leków z apteki oraz oferuje ekspresowe usługi kurierskie. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Orange Polska: Rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo), podała spółka. FiberCo miałby zbudować sieć FTTH ok. 1,7 mln gospodarstw głównie w obszarach bez istniejącej infrastruktury szybkiego internetu. Orange Polska wniósłby do spółki łącza do ok 0,6 mln gospodarstw, w tym około 0,15 mln klientów dostępu hurtowego. FiberCo byłaby otwarta dla innych operatorów. Inwestor zewnętrzny kupiłby udział zapewniający wspólną kontrolę. Powyższe parametry mają charakter wstępny. Źródło: ISBnews, Trigon

LiveChat Software: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. łącznie 2,48 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,28 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Cellnex: Pozyskał 4 mld euro kapitału, popyt na nowe akcje był 46-krotnie wyższy. Źródło: Trigon

R22: Podało, że akwizycja o dość istotnej skali możliwa jest w tym roku. Spółka planuje kupić powyżej 50% udziałów by konsolidować biznes. R22 nie zakłada emisji akcji. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Getin Noble Bank: Podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji, podał Polcom. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT. Źródło: ISBnews

Play: Wprowadza nową ofertę Play Now TV Box, podał operator. „Operator nieustannie rozwija swoją telewizję, wprowadzając nową ofertę obejmującą dodatkowe pakiety w cenie abonamentu oraz ulepszony TV BOX. Telewizyjna propozycja Play obejmuje w sumie dostęp do ponad 100 kanałów oraz bogatej biblioteki treści na żądanie, w tym do treści w jakości 4K” – czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Comarch: Podpisał umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited na dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT, o łącznej wartości wynagrodzenia nie mniejszej niż 295,38 mln zł przez 10 lat, podała spółka. Źródło: ISBnews

mPay: Yo pierwszy niebankowy podmiot na rynku, który umożliwił klientom weryfikację biometryczną w postaci potwierdzania tożsamości poprzez tzw. selfie, podała spółka. Źródło: ISBtech

CCC: Aplikacja mobilna zanotowała ponad 2 mln użytkowników po 1,5 roku od uruchomienia, podała spółka. Aplikacja jest już dostępna na sześciu rynkach – w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Austrii i na Węgrzech, a w planach jest jej wprowadzenie na dwa kolejne. Źródło: ISBnews

Wasko: Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum), została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z siedzibą w Radomiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800”, podało Wasko. Źródło: ISBnews

Silvair: Spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu Internet Rzeczy – nawiązała współpracę z firmą EmCom Technology Inc. specjalizującą się w produkcji czujników, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: Rozpoczął realizację projektu związanego z zarządzaniem pracą robotów autonomicznych, a także zajmie się wizualizacją wyników zmapowanego przez nie otoczenia, dla szwajcarskiej firmy, która specjalizuje się w ich produkcji, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Klienci firmowi mogą korzystać z Opportunity Network – cyfrowej platformy o globalnym zasięgu, która pomaga nawiązywać relacje biznesowe. Na platformie dostępne są oferty 35 tys. wyselekcjonowanych firm ze 140 krajów, podał bank. Źródło: ISBnews

ING Bank Śląski: Udostępnił klientom firmowym nowy sposób płatności – Google Pay – aplikację pozwalającą płacić telefonem z systemem Android w sklepach posiadających terminale zbliżeniowe oraz w aplikacjach i na stronach internetowych, podał bank. Źródło: ISBnews

SoftBlue: W odpowiedzi na sytuację społeczno–gospodarczą, spowodowaną pandemią koronawirusa, Centrum Badawczo – Rozwojowe notowanej na NewConnect spółki, opracowało prototyp urządzenia COVID-Watch. Produkt uruchamia się bezdotykowo i precyzyjnie wylicza – zalecany przez wirusologów – skuteczny 30 – sekundowy czas mycia dłoni. Spółka IT liczy, że COVID-Watch będzie wsparciem w procesie odmrażania polskiej gospodarki, w tym otwierania szkół oraz pomoże w utrzymaniu higieny w miejscach takich jak ośrodki pomocy społecznej, szpitale czy centra handlowe. Urządzenie trafi na rynek jesienią br. Przedsprzedaż rozpocznie się jeszcze w sierpniu. Docelowo SoftBlue planuje ekspansję zagraniczną urządzenia. Źródło: spółka

Equinix Inc.: Globalny dostawca usług połączeń bezpośrednich i centrów danych, poinformował o uzyskaniu statusu Google Cloud Premier Partner. Partnerstwo umożliwi klientom łatwiejsze nawiązywanie połączeń i migrację priorytetowych obciążeń na platformę Google Cloud. Połączenie platformy Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) i usług Google Cloud Interconnect pozwala tworzyć bardziej elastyczne i skalowalne usługi w hybrydowych środowiskach wielochmurowych, a co za tym idzie, usprawnić transformację cyfrową i rozwój przedsiębiorstw. Integracja rozwiązań Equinix SmartKey i Google Cloud External Key Manager (EKM) zapewnia natomiast klientom bezpieczne usługi przechowywania kluczy, szyfrowania i tokenizacji, co pozwala sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością i niwelowaniem ryzyka. Ułatwia to także spełnianie wymagań w zakresie nadzoru i zgodności z przepisami na „cyfrowym brzegu” – blisko chmury i operatorów. Źródło: spółka

SkyCash: Bilety na połączenia autobusowe firmy Szwagropol dostępne są w aplikacji SkyCash. Wśród dostępnych połączeń znajdują się takie kierunki jak Kraków – Zakopane czy Kraków – Bukowina Tatrzańska. Źródło: ISBtech

Philips TV & Sound: Marka wystartowała z akcją Satysfakcja Gwarantowana, dzięki której możliwe jest przetestowanie i zwrot w ciągu 30 dni wszystkich telewizorów z Ambillight z roku 2020 jeśli nie spełnią oczekiwań. Źródło: ISBtech

Bank BNP Paribas: Jako jeden z pierwszych w Polsce udostępnił aplikację IBM Trusteer Rapport, która chroni przed kradzieżą danych przekazywanych drogą elektroniczną. Klienci banku mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Infobip: Reprezentująca interesy operatorów komórkowych GSMA przyznała firmie Infobip, specjalizującej się w globalnej komunikacji w chmurze, status zaufanego partnera w programie Identity Revenue Acceleration Initiative. Wspiera to systematyczne działania Infobip ukierunkowane na tworzenie rozwiązań i zwiększanie przychodów dla operatorów sieci komórkowych korzystających z technologii tożsamości cyfrowej. Źródło: spółka

iTaxi: Polska platforma technologiczna pozyskała kolejne miejsca postojowe na warszawskim lotnisku Okęcie. Obecnie wynajmuje 2/3 wszystkich dostępnych stanowisk. Jest to kolejny krok w realizacji strategii firmy, zakładającej uzyskanie pozycji lidera w sektorze usług taksówkowych. Kolejnym planowanym działaniem jest zwiększenie liczby pick-up pointów przy galeriach handlowych, restauracjach i dworcach autobusowych z 20 do 100 do końca 2020 roku. Klienci biznesowi SkyCash dla Firm mogą korzystać z usługi Taxi. Użytkownicy mogą zamówić taksówkę iTaxi prosto z panelu aplikacji, a przejazd opłacić środkami konta firmowego pracodawcy. Źródło: ISBtech

FREE NOW: Platforma, która w Polsce oferuje zamówienie przejazdu autem z kierowcą lub wynajem hulajnogi, w Niemczech rozszerzyła swoją ofertę o wynajem aut na minuty niemieckiej firmy MILES: to pierwsza integracja z operatorem carsharingu i kolejny krok w kierunku przeobrażenia się FREE NOW w platformę typu MaaS. FREE NOW zachęca również polskich operatorów do współpracy. Źródło: ISBtech

eService: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wybrała ofertę spółki na obsługę płatności bezgotówkowych dla Służby Celno-Skarbowej. W ramach umowy zawartej 19 sierpnia 2020 r., KAS wydzierżawi 168 nowoczesnych terminali płatniczych, z których dzięki Programowi Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Polska Bezgotówkowa, przez co najmniej rok będzie korzystać bezpłatnie. Źródło: spółka

Samsung: Na półkach sklepowych debiutują smartfony Galaxy Note20 Ultra 5G i Note20 – najpotężniejsze jak dotąd modele z serii Note, wyposażone w kultowy rysik S Pen, doskonały ekran oraz najnowszy standard 5G (wybrane modele). Ponad 85% smartfonów z tej serii, zamówionych w przedsprzedaży, było wyposażonych w moduł 5G. Seria Galaxy Note20 oferuje wszystko czego potrzebujemy, aby móc pracować i realizować swoje pasje z dowolnego miejsca. Razem z Galaxy Note20, w sprzedaży pojawiły się również najnowszy smartwatch Galaxy Watch3, wyjątkowe słuchawki Galaxy Buds Live oraz wszechstronne tablety Galaxy Tab S7 i S7+. W lubelskim i białostockim Inkubatorze Samsung rozpoczął się cykl bezpłatnych webinarów zatytułowany „Przedsiębiorcze lato”. Podczas serii wirtualnych spotkań uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób rozwijać swój biznes w sieci oraz z jakich narzędzi korzystać, aby być efektywnym przedsiębiorcą. Źródło: spółka

T-Mobile: Po dołączeniu Roberta Lewandowskiego do zespołu T-Mobile w roli ambasadora, kapitan Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej oraz napastnik Bayernu Monachium debiutuje w najnowszej kampanii operatora o sieci 5G. Motywem przewodnim spotów z udziałem sportowca jest jakość, która pozostaje kluczowa zarówno dla T-Mobile, jak i dla Roberta Lewandowskiego. Kampanię z udziałem piłkarza można oglądać w telewizji, internecie, mediach społecznościowych oraz nośnikach stacjonarnych. Chcąc zapewnić użytkownikom jak najlepszy komfort korzystania z internetu i wysoką jakość usług w ramach roamingu, T-Mobile przygotował bezpłatny bonus – 1 GB ważny przez 30 dni w strefie 1A w Unii Europejskiej. Klienci indywidualni operatora mogą aktywować darmową paczkę w najbliższy weekend. Od 21 sierpnia fani piłki nożnej oraz innych dyscyplin mogą skorzystać ze specjalnej oferty abonamentowej, dzięki której oglądanie wydarzeń sportowych online nie będzie wiązało się ze zużywaniem gigabajtów. Źródło: spółka

Plus: W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Plus przygotował specjalną ofertę na powrót do szkoły. Przy zakupie laptopa Huawei MateBook D14 lub HP Pavilion 15-cs3004nw w ofercie ratalnej, klienci otrzymają odpowiednio słuchawki Huawei Freebuds 3i lub drukarkę HP DeskJet 2720 za złotówkę. W ofercie Plus Internet Stacjonarny obniżone zostają ceny wszystkich abonamentów usług realizowanych w oparciu o infrastrukturę Netii, a okres bezpłatnego korzystania wydłużony został do trzech miesięcy. Źródło: spółka

Huawei: Użytkownicy wybranych modeli smartfonów Huawei mogą już zaktualizować nakładkę do najnowszej wersji EMUI 10.1. Aktualizacja, oprócz poprawy wydajności i bezpieczeństwa, przynosi również nowości, w tym funkcję Multi-Window i nowy wygląd Always-on Display. Huawei P40 Pro został okrzyknięty przez Expert Imaging and Sound Association (EISA) „Najlepszym Smartfonem Fotograficznym 2020-2021″, a Huawei Watch GT 2 po raz pierwszy otrzymał nagrodę jako „Najlepszy Smartwatch 2020-2021”. Źródło: spółka

Uber: Po zainwestowaniu ponad 4,5 mln zł w celu wsparcia tysięcy kierowców w procesie licencjonowania, Uber koncentruje się na oferowaniu nowych korzyści, aby wyróżniać najlepszych kierowców w Polsce. W ramach specjalnego programu Uber Pro, partnerzy firmy mogą uzyskać dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie medyczne, kursy językowe, czy zniżki na paliwo. Źródło: ISBtech

Mio: Marka wraz ze sklepem mio.pl przygotowała specjalną ofertę, w której pierwszy wideorejestator na motocykl z technologią Mio Night Vision Pro można kupić taniej o 300 zł lub otrzymać darmowy montaż urządzenia. Promocja trwa do końca sierpnia br. Źródło: spółka

Fujitsu: Wprowadza rozwiązanie automatyzujące weryfikację kontrahentów. „Robotic Processes Automation (RPA) to rozwiązania, które mają za zadanie zastąpić człowieka w przypadku właśnie takich regularnych czynności, tym samym niwelując ryzyko pomyłki, oszczędzając czas na inne zadania oraz skracając czas weryfikacji. RPA naśladuje sposób interakcji człowieka z aplikacjami” – mówi Jerzy Sorokowski, IT architekt Fujitsu. Źródło: spółka

Devire: Pomimo dość trudnej sytuacji rynkowej, spowodowanej pandemią koronawirusa, spółka nie rezygnuje z rozwoju i otwiera nowe biuro w Krakowie. Jest to jedenaste biuro spółki w Europie. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, ponieważ outsourcing jest jednym z czynników, który najsilniej kształtuje małopolski rynek pracy. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Zakupił prawa do transmisji europejskich pucharów w siatkówce. Umowa zawarta na pięć sezonów do 2024/25. Źródło: spółka

E.Leclerc: Specjalne kupony rabatowe i oferty oraz możliwość wygodnego korzystania z karty lojalnościowej – między innymi o te funkcje została wzbogacona aplikacja Bonus E.Leclerc. Jej najnowsza wersja jest już dostępna dla klientów. Od 19 sierpnia można z niej korzystać w niemal wszystkich sklepach marki. Źródło: spółka

Top Level Tennis: Na platformie udostępniony został kurs tenisa online z Borisem Beckerem. Źródło: spółka

Mastercard, TransferWise: Rozszerzyły współpracę, aby wydawać karty debetowe w dowolnym kraju, w którym działa Mastercard i w którym TransferWise ma licencję. Firmy ściśle współpracują od 2018 r., kiedy TransferWise wydał swoją pierwszą kartę debetową w Europie. Od tamtego czasu ta globalna firma technologiczna wydała już ponad milion kart Mastercard na całym świecie, w tym w Polsce. Dzięki platformie Mastercard Send™ TransferWise umożliwił swoim klientom dokonywanie przelewów w czasie zbliżonym do rzeczywistego na dowolną kartę Mastercard w kilkunastu europejskich krajach, w tym w Polsce. Dodatkowo dzięki współpracy z Mastercard klienci TransferWise w Polsce mogą korzystać z płatności Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay. Źródło: spółka

TOYA: Startuje z promocją „Internet Studencki 2020”. „Obecna sytuacja związana z pandemią dobitnie pokazuje jak ważny dla nas wszystkich jest dostęp do Internetu. W minionym okresie, w związku z lockdown’em, mogliśmy się przekonać, że szybki i stabilny Internet stacjonarny jest najlepszy do zdalnej pracy, nauki oraz komunikacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, TOYA przygotowała ofertę dla studentów na nadchodzący rok akademicki” – mówi Jacek Kobierzycki, dyrektor generalny TOYA. Źródło: spółka

PGE Energia Odnawialna: Spółka z grupy kapitałowej PGE testuje wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości na Farmie Wiatrowej Kisielice. Trzymiesięczny pilotaż ma pokazać, na ile ta nowoczesna technologia okaże się wsparciem dla służb eksploatacyjnych, wykonujących przeglądy na turbinach wiatrowych oraz kontrolujących infrastrukturę elektroenergetyczną stacji głównego punktu zasilania. Źródło: spółka

DHL: Według barometru Komisji Europejskiej, polskie MŚP nie wykorzystują w pełni potencjału innowacji. Lokalne biznesy dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem szans do rozwoju i zatrudnianiem w innowacyjnych sektorach. „Transformacja cyfrowa i otwartość na nowości jest kluczem do rozwoju każdego przedsiębiorstwa i menedżerowie to widzą. Przykładowo, bezpośrednio w reakcji na pandemię, 36,6% ankietowanych MŚP w badaniu PwC rozpoczęło w Polsce sprzedaż online lub zwiększyło jej zakres – a do tego potrzebny jest zaufany partner logistyczny oraz szybka i sprawna dostawa” – uważa Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express Polska.

