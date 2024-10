Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Informacje gospodarcze: Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która ma na celu m.in. uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych do biura informacji gospodarczej. Jedna z nich rozszerza krąg uprawnionych do dostępu do tych informacji o komendanta stołecznego policji. Druga dotyczy regulaminów zarządzania danymi.

Rynek IT: Rynek IT osiągnął wartość 66,3 mld zł w 2023 r., co oznacza prawie 3,5% wzrostu r/r, wynika z danych PMR. Zgodnie z prognozą PMR wartość rynku ma wzrosnąć do 74 mld zł w 2025 r. (co oznacza wzrost o 5,7% r/r).

Transformacja technologiczna: Unia Europejska została daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi i innymi szybko rozwijającymi się krajami świata. Konieczne są więc inwestycje, szczególnie w nowoczesne technologie, nie zapominając o transformacji energetycznej, uznali uczestnicy panelu „Między globalną niepewnością a polityką unijną: jak zabezpieczyć interesy polskiej gospodarki?” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym konferencji.

AI: Rynek sprzętu i oprogramowania związanego ze sztuczną inteligencją (AI) będzie rósł 40-55% rocznie i osiągnie wartość 780-990 mld USD w 2027 roku, wynika z analiz firmy doradczej Bain & Company. Gwałtowny rozwój AI będzie skutkował rosnącym zapotrzebowaniem na wielkie centra danych i procesory graficzne (GPU), co może wywołać kolejny globalny kryzys dostępności półprzewodników.

Cyberbezpieczeństwo: Cyberataku w ostatnich 5 latach doświadczyło 88% firm w Polsce, wynika z danych ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT. Część z nich powoduje przejściowe utrudnienia w funkcjonowaniu, a część może stworzyć realne ryzyka zarówno finansowe, jak i wizerunkowe.

E-płatności: Dostęp do wyboru metody płatności w sklepach i punktach samoobsługowych pozytywnie ocenia 7 na 10 Polaków, wynika z badania przeprowadzonego z okazji Tygodnia Płatności Bezgotówkowych.

AI: W Polsce działa ok. 900 firm sektora sztucznej inteligencji, a ok. 330 tys. firm korzysta z tych technologii, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która trafiła do konsultacji społecznych.

AI: W udostępnionym dziś do konsultacji publicznych projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji Ministerstwo Cyfryzacji przewidziało powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie m.in. wydawać interpretacje pozwalające firmom upewnić się, że planowane przez nie rozwiązania są zgodne z Aktem o AI, poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Komisja, której szefa będzie mianował premier, ma też publikować prognozy dotyczące mocy obliczeniowych i zużycia energii elektrycznej związanych z rozwojem AI.

Banki i technologie: Cztery banki z Polski znalazło się w gronie 40 cyfrowych liderów (digital champions) wyznaczających kierunki digitalizacji sektora bankowego, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. W ramach raportu analizie poddano 349 banków w 44 krajach.

Transformacja technologiczna: Polska gospodarka musi zwiększyć konkurencyjność poprzez inwestycje w innowacyjność, a w tym celu niezbędna jest mobilizacja kapitału prywatnego, wynika z dyskusji na „Banking & Insurance Forum”.

AI: Polska chce podczas swojej prezydencji w Unii Europejskiej doprowadzić do powstania strategii wykorzystania sztucznej inteligencji, zapowiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W tym tygodniu także polski rząd ma zaprezentować projekt ustawy w tej sprawie.

E-banking: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 3 439 w III kw. 2024 r. wobec 5 650 wniosków rok wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W II kw. br. liczna wniosków wyniosła 3 769.

E-hazard: Szara strefa internetowych kasyn wygenerowała blisko 26 mld zł obrotu (licząc wg sumy stawek) i ponad 1 mld zł przychodów firm dostarczających tego rodzaju usług w 2023 r., wynika z raportu EY przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Gier i Zakładów Wzajemnych w Polsce „Graj Legalnie”. Oznacza to setki milionów złotych strat dla państwa, podkreślono.

E-administracja: 8 mln osób korzysta z mDowodu w mObywatelu. To elektroniczny, pełnoprawny dokument tożsamości, który na terenie Polski jest równie ważny co fizyczny dowód osobisty, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Sama aplikacja mObywatel oferuje użytkownikom o wiele więcej wartościowych funkcji – jak zastrzeganie numeru PESEL czy możliwość zgłoszenia podejrzanych maili czy stron internetowych.

Ceny w sekcji łączność: Ceny w sekcji łączność wzrosły o 2,6% r/r we wrześniu i o 1,6% r/r w całym III kw. 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ceny sprzętu telekomunikacyjnego spadły odpowiednio o 1,7% i o 12,4%, usług telekomunikacyjnych – wzrosły o 3,1% i o 2%.

Cyberbezpieczeństwo: Osoby, które padają ofiarą fraudów, najczęściej tracą pieniądze w wyniku oszustw „na BLIK-a” – prawie co czwarta tego rodzaju próba wyłudzenia jest skuteczna. Na drugim miejscu jest oszustwo „na PIT” – skuteczność tej metody potwierdza prawie co piąta osoba (22%) badana w 2024 r., podczas gdy rok wcześniej przypadków tych było 14%. Z Raportu Antyfraudowego BIK wynika, że rośnie liczba Polaków, która miała styczność z choćby jednym procederem z udziałem socjotechniki.

GenAI: Sektor publiczny coraz chętniej sięga po generatywną sztuczną inteligencję, widząc w niej ogromny potencjał do transformacji usług i optymalizacji kosztów. Badanie „Your Journey to a GenAI Future” przeprowadzone przez SAS i Coleman Parkes Research wskazuje jednak, że mimo entuzjazmu, wiele instytucji administracji publicznej ma problemy z wdrożeniem tej technologii na poziomie, który pozwalałby na pełne wykorzystanie jej możliwości. Na przeszkodzie we wdrażaniu GenAI stoją przede wszystkim brak odpowiednich regulacji, obawy związane z prywatnością danych oraz opór kulturowy. Z raportu wynika, że choć 84% agencji rządowych planuje zainwestować w GenAI w najbliższym roku budżetowym, 52% posiada politykę określającą sposoby wykorzystania tej technologii. 35% pracowników sektora publicznego jest zaznajomionych z wdrażaniem AI w swoich instytucjach. To opóźnienie względem innych sektorów może być barierą w dalszym rozwoju, ale również szansą, szczególnie w zakresie wykorzystania danych syntetycznych, które mogą zapewnić zgodność z przepisami i ułatwić bezpieczne testowanie nowych rozwiązań.

Chmura: Prognozy rynkowe wskazują na zwiększającą się rolę chmur branżowych w biznesie. W niedawnym badaniu Gartnera, obejmującym przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej i Europy, prawie 39% ankietowanych zadeklarowało, że rozpoczęło wprowadzenie branżowych platform chmurowych. Kolejne 14% znajduje się na etapie pilotażowym, a około 17% rozważa wdrożenie do 2026 roku. Do 2027 roku natomiast ponad 70% firm ma korzystać z takich rozwiązań. Chmury branżowe, czyli specjalistyczne rozwiązania dostosowane do poszczególnych sektorów gospodarki, stają się kluczowym elementem nowoczesnej infrastruktury IT, umożliwiając firmom szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz zwiększanie efektywności operacyjnej. Jak wskazuje CloudFerro, dostawca największej polskiej chmury publicznej, rozwiązania te przyspieszają transformację cyfrową poszczególnych branż, a także stanowią fundament budowania cyfrowej niezależności Europy.

Hardware: Według 73% respondentów sprzęt IT dobrej jakości ma wpływ na wydajność i efektywność w pracy. Tak wynika z najnowszego badania Wykorzystanie sprzętu IT w pracy biurowej przeprowadzonego przez instytut badawczy Opinia 24 na zlecenie bolttech Poland.

Cyberbezpieczeństwo: Rośnie znaczenie grup ransomware. 3,8% sieci firmowych doświadczyło próby ataku ransomware, ostrzegają eksperci Check Point Research. Najbardziej narażonym na świecie sektorem jest „edukacja i badania”, natomiast w Polsce przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Polskie organizacje atakuje przede wszystkim botnet Androxgh0st. Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wpływa na ataki hakerskie. We wrześniu cyberprzestępcy prawdopodobnie wykorzystali AI do opracowania skryptu dostarczającego AsyncRAT – trojana, który zajmuje obecnie 10. miejsce na liście najczęściej spotykanych zagrożeń. Wg badających sprawę analityków z Check Point Research, atak polega na tzw. HTML smuggling, gdzie ofierze wysyłano plik ZIP chroniony hasłem, zawierający złośliwy kod VBScript. Cała operacja, w tym dobrze ustrukturyzowany i skomentowany kod, sugerowała użycie sztucznej inteligencji. Po zainfekowaniu systemu AsyncRAT umożliwia atakującemu zdalną kontrolę nad urządzeniem, rejestrację klawiszy i wdrażanie dodatkowego złośliwego oprogramowania. „Fakt, że cyberprzestępcy zaczęli wykorzystywać generatywną AI jako część swojej infrastruktury ataków, pokazuje, jak ewoluują taktyki ataków. Hakerzy coraz częściej wykorzystują dostępne technologie, co sprawia, że organizacje muszą wprowadzać proaktywne strategie zabezpieczeń” – powiedziała Maya Horowitz, wiceprezes ds. badań w Check Point Software.

Hardware: Według najnowszego raportu „NTT DATA 2024 Infrastructure Lifecycle Management Report” 86% organizacji wskazuje przestarzałe technologie jako barierę blokującą rozwój przedsiębiorstwa. Zdaniem 94% dyrektorów wyższego szczebla ma to negatywny wpływ na elastyczność biznesu i proces adopcji nowych technologii, takich jak rozwiązania AI. 69% wykorzystywanego w firmach sprzętu przestanie być wspierane w ciągu najbliższych dwóch lat. Z raportu Skynova Outdated Tech in the Workplace wynika, że średni wiek komputerów w biurach wynosi prawie 7 lat, a drukarek i kserokopiarek ponad 8. „Na technologicznej osi czasu siedem czy osiem lat to czasami przepaść. Mniej niż dekadę temu mało kto korzystał z urządzeń wyposażonych w obsługę sieci 5G, a co dopiero mówić o sztucznej inteligencji w formie jaką znamy dziś. Dzięki AI zmienia się sposób w jaki funkcjonujemy, także w życiu zawodowym, gdyż biznes nie pozostaje obojętny na korzyści wynikające ze stosowania tej technologii. Jednocześnie stoi przed sporym wyzwaniem: wiele sprzętów z jakich korzysta się w firmach to urządzenia, które nie były tworzone z myślą o takich rozwiązaniach” – powiedział Jakub Buga, założyciel i CEO Gleevery, polskiej platformy do wynajmowania sprzętu IT.

Cyberbezpieczeństwo: Zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ogłoszone na początku października br. „nie są rewolucyjne względem pierwotnego projektu”, jednak te które wprowadzono przełożą się na działanie wielu podmiotów, ocenia country manager Stormshield Paweł Śmigielski. Zwraca również uwagę, że wydłużenie procedowania ustawy może utrudnić części podmiotów uwzględnienie wydatków na ten cel w swoich budżetach, a wyzwanie to dotyczy szczególnie administracji publicznej czy samorządów.

Robotyzacja: W 2023 r. w Polsce zainstalowano 2 685 robotów przemysłowych. To o 15 proc. mniej niż w 2022 r. Liczba robotów przemysłowych ogółem w naszym kraju wynosi 24.808 jednostek. Gęstość robotyzacji w Polsce wzrosła o 7 pkt i osiągnęła wartość 78 przy średniej światowej 162. Największy popyt na roboty w Polsce został odnotowany w przemyśle motoryzacyjnym. Producenci części samochodowych zakupili 684 urządzeń, co stanowiło 60 proc. wzrost w stosunku do 2022 r., to najważniejsze dane dotyczące robotyzowania się polskiej gospodarki w 2023 r. według raportu World Robotics Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR).

Dostęp do internetu: Najnowszy raport RFBenchmark dotyczący internetu mobilnego w Polsce za wrzesień 2024 potwierdza, że Orange utrzymuje pozycję lidera w technologii 5G, osiągając średnią prędkość pobierania danych na poziomie 317,4 Mb/s. Jednocześnie, T-Mobile odnotował znaczący wzrost w tej kategorii, uzyskując 247,1 Mb/s, co pozwoliło mu zająć drugie miejsce. W kategorii 4G LTE T-Mobile zajęło pierwsze miejsce pod względem prędkości pobierania danych, wyprzedzając Play i Orange.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

XTPL: Miało 1,08 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. br., w porównaniu do 3,64 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie I-III kw. przychody wyniosły wyniosła 6,72 mln zł wobec 9,17 mln zł rok wcześniej.

Shoper: Nawiązał partnerstwo z Orlen Paczką. Dzięki tej współpracy klienci sklepów online na platformie Shoper zyskują dostęp do sieci 12 000 punktów odbioru paczek.

Allegro: Zdecydowało o wstrzymaniu pilotażowego programu sprzedaży alkoholu na swojej platformie, podała spółka. Na razie chce obserwować sytuację związaną ze zmianami legislacyjnymi i na tej podstawie decydować o kolejnych krokach związanych z uruchomieniem sprzedaży alkoholu.

ML System: Podpisał z 8StarEnergy z Australii oraz Energizer Brands niewiążące porozumienie typu „Term sheet”, którego intencją jest nawiązanie ścisłej współpracy w celu stworzenia, produkcji i dystrybucji kompletnego systemu dachówek fotowoltaicznych Photonroof produkowanych przez spółkę oraz magazynów energii produkowanych przez Energizer, pod wspólną marką Energizer Solar, podała spółka.

TenderHut: Miał 36,87 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I-III kw. 2024 r., co stanowi spadek o 13% r/r, podała spółka, powołując się na szacunki. W samym wrześniu br. spółka szacuje skonsolidowane przychody na 3,83 mln zł, co stanowi spadek o 32% w stosunku do września 2023 roku.

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 37% r/r do 726 tys. USD (2,88 mln zł) na koniec III kw. 2024 r., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec III kw. br. wyniósł 185 USD (732 zł), co oznacza wzrost o 33% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w III kw. br. wyniósł 227 USD (901 zł), co oznacza wzrost o 26% r/r.

InPost: Po przejęciu 100% Menzies Express i Newstrade w Wielkiej Brytanii, Grupa InPost traktuje Irlandię jako swój „naturalny, potencjalny kolejny krok”, jednak na razie nie przedstawia konkretnych planów w tym zakresie, poinformował założyciel i CEO InPostu Rafał Brzoska. Przejęty segment Newstrade brytyjskiej firmy dostarcza tradycyjną prasę m.in. do Irlandii.

Vigo Photonics: Skonsolidowane przychody wyniosły 15,67 mln zł w III kw. 2024 r. (-5,42% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W ujęciu jednostkowym przychody wyniosły 15,66 mln zł (-8,95% r/r).

Netflix: Miał 33% udziału w polskim rynku streamingu online (SVOD) w III kw. br. (spadek o 2 pkt proc. kw/kw.); na drugim miejscu z 16% udziału znalazł się Max (wcześniej HBOmax) (wzrost o 1 pkt proc. kw/kw.), wynika z danych firmy JustWatch.

Grupa Polsat Plus: Sytuacja finansowa Grupy Polsat Plus jest stabilna i konsekwentnie realizuje ona swoją strategię, planowo regulując zobowiązania wobec instytucji finansowych i obligatariuszy. Pozostaje też w bezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o kowenanty finansowe, podała spółka w oświadczeniu w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi jej sytuacji finansowej.

Allegro: Roy Perticucci przejdzie ze stanowiska CEO Allegro.eu do roli specjalnego doradcy Grupy Allegro. Planowana zmiana nastąpi 26 czerwca 2025 roku, kiedy to powinno odbyć się walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Allegro, podała spółka.

Legimi: Wprowadza zmiany w dostępie do swoich e-publikacji w abonamencie tj. stworzenie „Katalogu Klubowego” z tytułami dostępnymi za dodatkową opłatą. Ich celem jest dostosowanie się do zmian legislacyjnych wynikających z nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zmiany wejdą w życie już od nadchodzącego wtorku.

Future Mind: Firma doradczo-technologiczna Future Mind podjęła kolejny krok w rozwoju swoich usług po ubiegłorocznym dołączeniu do nordyckiej grupy Solita, która od 20 lat buduje produkty cyfrowe z wykorzystaniem danych, a także sztucznej inteligencji. W portfolio polskiej marki powstał nowy sektor działalności skupiający się właśnie na zarządzaniu danymi i sztucznej inteligencji. Dział ten będzie koncentrował się na wspieraniu firm w wykorzystaniu pełnego potencjału danych dzięki zaawansowanym strategiom oraz implementacji AI. Linią biznesową pokieruje Maciej Skrzos, doświadczony ekspert, który wnosi bogatą wiedzę z zakresu architektury danych i technologii chmurowych.

Erli: Marketplace nawiązał współpracę z DPD, tym samym rozszerzając ofertę Metod Dostaw Erli. Usługa Erli DPD Kurier jest już dostępna i mogą ją oferować kupującym wszystkie e-sklepy zarejestrowane na platformie.

Komputronik Biznes: Zmienia model świadczenia wybranych usług związanych z serwisem urządzeń drukujących i usługami modernizacyjno-instalatorskimi, które dotychczas były realizowane przez własną sieć serwisantów. Dotychczasowy model sukcesywnie zostanie zastępowany modelem opartym na współpracy z wyselekcjonowanymi partnerami, posiadającymi zasoby geograficznie dostępne w pobliżu miejsc wykonywania usług. Komputronik Biznes wykorzysta także rozbudowaną, ogólnopolską sieć salonów agencyjnych i franczyzowych Komputronik, w ramach której dostępni są kompetentni serwisanci.

Bain & Company w Polsce: Ma nowego partnera zarządzającego – od początku października 2024 roku warszawskim biurem kieruje Patryk Rudnicki, lider praktyki Retail & Consumer Products, z firmą związany niemal od 10 lat. Patryk Rudnicki od ponad 12 lat wspiera wiodących graczyna rynku handlu detalicznego i produktów konsumenckich, szczególnie w branżach e-commerce, spożywczej, a także rozrywki i stylu życia. Od pięciu lat kieruje działaniami rekrutacyjnymi warszawskiego biura, wspierając rozwój zespołu Bain w Polsce i całym regionie CEE.

Allegro: Dzięki istniejącemu od ponad 6 lat programowi Allegro Smart! klienci zaoszczędzili na dostawach ponad 13 mld zł, zaś rekordzista ponad 200 tys. zł. Średnio użytkownik posiadający roczny Smart! oszczędza 600 zł rocznie. Na platformie dostępna jest szeroka selekcja ofert z darmową dostawą – aktualnie ponad 220 mln ofert ma oznaczenie Smart! Klienci korzystający z usługi Allegro Smart najczęściej robią zakupy w godzinach porannych – między 10.00 a 12.00, oraz wieczorami od 20.00 do 22.00. Średnio miesięcznie jest to około 6 zamówień, najczęściej w kategoriach takich, jak: dom i ogród, supermarket oraz zdrowie i uroda. Program Allegro Smart to nie tylko darmowe dostawy i zwroty, ale także różnego rodzaju przedsprzedaże biletów m.in. na koncerty polskich i zagranicznych gwiazd czy sztuki teatralne. Od 2019 klienci otrzymali wcześniejszy dostęp do 34 wydarzeń. Największym zainteresowaniem cieszyły się przedsprzedaże biletów na koncerty Dawida Podsiadło oraz trasę Męskiego Grania. W związku z kolejnymi urodzinami Allegro Smart, klienci mogą wziąć udział w specjalnej loterii, w której do wygrania jest ponad 27 500 tysięcy nagród. Na łowców okazji czeka 27 500 kuponów o wartości 100 zł, 50 zł lub 25 zł na zakupy na Allegro. Dodatkowo dostępne są również nagrody tygodniowe: 5 tys. zł i smartfony marki Samsung. Ale to nie wszystko – w finale loterii na zwycięzców czekają 2 nagrody główne – 200 tysięcy złotych i samochód hybrydowy BMW X1. Aby wziąć udział w loterii należy posiadać aktywny pakiet Smart, zrobić zakupy za minimum 100 zł w ramach usługi i wyrazić zgodę na udział w loterii. Loteria trwa do 2 grudnia.

EIT: 67% przedstawicieli dużych organizacji wskazuje, że ich największym wyzwaniem jest niedobór specjalistów. Sytuacja ta rodzi konieczność przekwalifikowania się osób aktywnych zawodowo. Według badań, do końca 2025 roku kwalifikacje będzie musiał zmienić nawet co drugi pracownik. „Wydaje się, że w takiej rzeczywistości rozwiązaniem problemu jest nabywanie przez obecnych i przyszłych pracowników kompetencji przyszłości. Należą do nich między innymi te związane z deep tech, sektorem, który będzie motorem napędowym europejskiej gospodarki. Taką szansę daje udział w EIT Deep Tech Talent Initiative, projekcie, którego celem jest przeszkolenie do końca 2025 roku miliona Europejczyków w dziedzinie deep tech” – powiedziała Marta Maternska-Samek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Advisory Board w EIT Deep Tech Talent Initiative. Według danych EIT w szkoleniach związanych z deep tech wzięło udział już 12 000 Polaków. Najczęściej wybierali tematy związane ze sztuczną inteligencją i jej wykorzystaniem w różnych sektorach, innowacjami i przedsiębiorczością w deep tech oraz biotechnologii i dziedzinach definiowanych jako „life science”.

Asseco: Rafał Kozłowski, prezes Asseco Enterprise Solutions w rozmowie z ITwiz wskazywał, że AI można zastosować wszędzie tam, gdzie brakuje standaryzacji, pojawiają się błędy lub wąskie gardła. „W takich obszarach będziemy wdrażać coraz więcej rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Co więcej, w Asseco również staramy się wykorzystywać możliwości technologii, by ulepszać nasze procesy, w tym procesy wytwórcze. Na własnym organizmie testujemy możliwości nowinek technicznych, aby nie tylko zwiększać naszą efektywność, lecz także pokazać, że potrafimy wzmacniać procesy biznesowe za pomocą AI” – powiedział Kozłowski.

Atende Industries: Mariusz Zabielski dołączył do zarządu. Decyzja ta jest elementem strategii firmy mającej na celu otwarcie na sektor przemysłowy.

Pyszne.pl: Regulacje przewidziane przez PWD obejmą także platformy cyfrowe działające w branży dostaw żywności, w tym polska platforma – podobnie jak spółka-matka firmy Just Eat Takeaway.com – podtrzymuje poparcie dla dyrektywy o Pracy Platformowej.

Fujitsu: Na czele struktur w regionie Europy Południowo-Środkowo-Wschodniej stanął Dariusz Kwieciński. „Uważam, że doskonale wpisujemy się w trend wspierania organizacji w transformacji cyfrowej, od skomplikowanych, wręcz cywilizacyjnych projektów związanych ze zrównoważoną transformacją, po rozwiązania na 'tu i teraz’. Duże zmiany wymagają skomplikowanego procesu projektowania. Jest jednak grupa firm, która poszukuje rozwiązań dających się wdrożyć szybko i pozwalających rozwiązać konkretny problem biznesowy w krótkim horyzoncie czasowym” – powiedział Dariusz Kwieciński, który objął stanowisko head of South Eastern Europe, European Platform Business w Fujitsu.

T-Mobile Polska: Ogłosił kolejny krok procesie rozszerzania dostępności internetu stacjonarnego. Realizując podpisaną w ubiegłym roku umowę z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO), operator znacząco zwiększył zasięg usług światłowodowych, rozszerzając ich dostępność na wszystkie łącza PŚO, teraz także te, które działają w technologii HFC. Z udostępnionej właśnie infrastruktury światłowodowej od T-Mobile skorzystają mieszkańcy całej Polski, w tym aglomeracji śląskiej, Dolnego Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny, którzy do tej pory nie mieli dostępu do stacjonarnych usług operatora.

Holisticon Connect: Opracował dla globalnej firmy z branży Biotech system do eksploracji sygnałów genomowych w czasie rzeczywistym, wspierający szybkie i precyzyjne odkrywanie celów terapeutycznych. „Innym przykładem z tej samej branży jest współpraca z globalną spółką tworzącą cyfrową platformę do odkrywania nowych leków, gdzie budując infrastrukturę chmurową oraz dedykowane rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, pomagamy tworzyć cyfrowe odpowiedniki nowych molekuł, wykorzystywane do opracowywania receptur leków na rzadkie choroby’ – powiedziała Beata Zubaka z Holisticon Connect.

Genetec: Utworzył nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe w Krakowie. Główną funkcją centrum innowacji będzie wspieranie współpracy między programistami w procesie tworzenia przyszłościowej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem AI, inteligentnej automatyzacji oraz analityki danych.

CGI: Jedna z największych na świecie firm świadczących usługi konsultingowe w obszarze technologii (IT) oraz biznesu, ogłosiła podpisanie zobowiązania wynikającego z Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI) Unii Europejskiej (UE), jako część swojego zaangażowania w Pakt AI Komisji Europejskiej. Podpis ten wzmacnia globalne zobowiązanie CGI do przestrzegania najwyższych standardów i do kontynuowania najlepszych praktyk w rozwoju oraz odpowiedzialnym użytkowaniu technologii, w tym innowacyjnych technologii AI oraz Generative AI. „Biorąc pod uwagę skalę działania CGI w Europie i na całym świecie, a także wiele dekad doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji dla naszych klientów, jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do inicjatywy UE, przyczyniając się do kształtowania oblicza cyfrowej Europy” – powiedział Jean-Michel Baticle, prezes i dyrektor operacyjny CGI. Odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji jest nie tylko koniecznością etyczną, lecz także ważnym imperatywem we współczesnej rzeczywistości biznesowej. Cele określone w Rozporządzeniu o Sztucznej Inteligencji są zgodne z zasadami odpowiedzialnej eksploatacji, którą CGI stosuje we własnych procesach oraz w ramach partnerstwa z klientami z każdej branży, w trakcie wspólnych prac nad konceptem, badań, wdrażania projektu a następnie rozwoju systemów AI w ich organizacjach.

Comarch: Został uznana za lidera w raporcie IDC MarketScape 2024: European Compliant e-Invoicing Vendor Assessment. Zdaniem autorów publikacji „holistyczne rozwiązanie Comarch działa jako hub e-fakturowania, łącząc wiele systemów w jedną usługę. Dzięki własnej sieci B2B oraz ofertom automatyzacji procesów AP i AR, Comarch zapewnia bezpieczne i niezawodne przesyłanie, walidację, śledzenie i archiwizację danych, zapewniając przy tym zgodność z systemami e-fakturowania w 60 krajach”.

Creotech Instruments: Rekrutuje do zespołu Quantum Technology do realizacji innowacyjnych projektów kwantowych, podała spółka na LinkedIn.

Intel, AMD: Ogłosiły utworzenie grupy doradczej ds. ekosystemu x86, w skład której weszły firmy Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle i Red Hat, a także przedstawiciele branży – Linus Torvalds i Tim Sweeney. x86 stanowi podstawę nowoczesnych systemów obliczeniowych i jest najczęściej wybieraną architekturą w centrach danych i komputerach osobistych na całym świecie. Wraz z pojawieniem się dynamicznych obciążeń AI, niestandardowych chipletów i nowych przełomów w pakowaniu 3D i architekturze, grupa przyspieszy wdrażanie technologii i innowacji, napędzając jedną z najbardziej znaczących zmian w architekturze x86 od dziesięcioleci. Grupa doradcza x86 będzie zajmować się kwestiami takimi jak: wybór i kompatybilność sprzętu i oprogramowania, jednocześnie przyspieszając możliwość korzystania z najnowocześniejszych funkcji; upraszczanie wytycznych architektonicznych, w celu zwiększenia spójności oprogramowania i standaryzacji interfejsów w ofercie produktów x86 firm Intel i AMD; umożliwianie większej i wydajniejszej integracji nowych rozwiązań z systemami operacyjnymi, platformami i aplikacjami.

Lenovo: Podczas dorocznego wydarzenia Lenovo Tech World firma ujawniła, że została Oficjalnym Partnerem Technologicznym FIFA w najwyższej kategorii sponsoringu. W ramach umowy, obejmuje ono Mistrzostwa Świata FIFA 2026 w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych oraz Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet 2027 w Brazylii.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

XTPL: Zamierza zwołać na drugą połowę listopada 2024 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 300 tys. akcji i chce pozyskać 26-29 mln zł (po odjęciu kosztów emisji) na sfinansowanie drugiej części wydatków inwestycyjnych, podała spółka.

Comarch: Po sesji 18 października 2024 r. z listy uczestników indeksów mWIG40, mWIG40TR, WIG140, WIG, WIG-Poland, WIG-informatyka, WIGtechTR oraz WIGdiv zostaną wykreślone akcje spółki Comarch, podał GPW Benchmark. W jej miejsce w skład indeksu mWIG40 wejdzie Celon Pharma; z kolei tę spółkę w indeksie sWIG80 zastąpi Tarczyński.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) ocenia, że jego akcje mogą być ciekawą alternatywą m.in. dla inwestorów przebudowujących portfele spółek IT po wycofaniu Comarchu z obrotu na GPW, poinformował ISBtech prezes TTMS Sebastian Sokołowski.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) zaoferuje wyłącznie akcje nowej emisji, z której środki chce przeznaczyć na globalny rozwój i przejęcia zagranicznych podmiotów, poinformował ISBtech prezes TTMS Sebastian Sokołowski. Spółka liczy na dwie akwizycje w latach 2025-2026.

InPost: Grupa nabyła pozostałe 70% udziałów Menzies Express i Newstrade za 60,4 mln GBP. To przejęcie pozwala Grupie InPost w pełni kontrolować proces logistyczny w UK, podała spółka.

x-kom: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Neonet w restrukturyzacji, podał Urząd.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) zamierza przeprowadzić pierwotną publiczną ofertę wyłącznie nowych akcji – w ciągu kilku tygodni, podała spółka. Szczegóły na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych, zastrzeżono.

Comarch: Wzywający w wezwaniu na 100% akcji Comarchu – Rodzina Filipiak wraz z Funduszem CVC Capital Partners Fund IX oraz Anną Prokop – oceniają, że aktualna skala odpowiedzi na wezwanie niebędących w posiadaniu wzywających wskazuje na sukces wezwania, podano w komunikacie.

Armatis Polska: Wiodący outsourcer obsługi klienta i sprzedaży w Europie przejął dział obsługi klienta polskiej Grupy eSky w Bułgarii. Jest to wynikiem decyzji eSky o zmianie modelu zarządzania i powierzeniu obsługi klientów z tego kraju zaufanemu partnerowi, jakim jest Armatis. Transakcja umożliwi eSky skupienie się na podstawowej działalności przy jednoczesnym zachowaniu obsługi klienta w regionie na niezmienionym poziomie. Dla Armatis to z kolei okazja do rozszerzenia współpracy z eSky, a także możliwość dostępu do zasobów ludzkich na nowym rynku pracy.

THC: Fundusz private equity ogłosił zamknięcie swojego najnowszego funduszu – THC IV o rekordowej kapitalizacji 120 mln euro. Środki zgromadzone od europejskich i amerykańskich prywatnych instytucji finansowych zostaną przeznaczone na rozwój polskich średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem planowania sukcesji przez polskich przedsiębiorców.

Inno-Gene: Akcjonariusze notowanej na NewConnect Grupy działającej w obszarach diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki zadecydowali o rozszerzeniu profilu swojej działalności. Grupa poprzez spółkę zależną zajmie się produkcją zielonego wodoru i e-metanolu oraz zmieni nazwę na HyEnergy.

Digital Network: NWZ zwołane na dzień 12 listopada ma głosować w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy spółki oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do dysponowania kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost: Użytkownicy InPost Pay mogą korzystać z usługi płatności odroczonej, podał InPost. Pilotaż nowej usługi, w ramach której można zamówić produkty i zapłacić za nie w ciągu 30 dni, ruszy najpierw w sklepach Ochnik, Ryłko i Militaria.pl, a następnie usługa zostanie rozszerzona na pozostałych merchantów. Kolejną nowością jest płatność za pomocą InPost Pay za wszystkie usługi w aplikacji InPost Mobile, w tym za bezetykietowe nadania czy przedłużenie czasu odbioru paczki.

Orange Polska: Uruchomił 40 stacji bazowych w III kw. 2024 r., zwiększając ich liczbę do 12 474 nadajników, podał operator.

Orange Polska: Rozszerzył zasięg światłowodu o prędkości do 8 Gb/s o kolejne trzy miasta: Lublin, Radom i Białystok, podał operator. Oferta ta – dostępna łącznie w 12 miastach – dociera w sumie do 1,8 mln gospodarstw domowych.

Wsparcie innowacyjności: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nowy nabór wniosków w ramach działania „Rozwój oferty OI dla firm” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a celem jest rozwój przez ośrodki innowacji proinnowacyjnych usług wspierających działalność badawczo-rozwojową lub innowacyjną firm, w szczególności MŚP, podała agencja. Łączny budżet naboru wynosi 30 mln zł.

XTPL: Potwierdził zamówienie złożone przez klienta przemysłowego w Kalifornii na dostawę urządzenia Delta Printing System (DPS), podała spółka. Urządzenie DPS będzie wykorzystywane do zastosowań w mikro-montażu półprzewodników. To czwarta transakcja zawarta w wyniku działalności spółki zależnej XTPL Inc. z siedzibą w Bostonie.

TTMS: Transition Technologies MS (TTMS) w konsorcjum z siostrzaną spółką Transition Technologies Software oraz BREVCO Services będą realizować projekt na rzecz Agencji NATO Standarization Office (NSO). Wartość kontraktu to 0,9 mln euro. W ramach projektu dla natowskiej agencji NSO, powstanie nowy system, którego zadaniem będzie tworzenie, zarządzanie i rozpowszechnianie terminologii związanej z wojskowością.

ING: Uruchamia cykl podcastów „Rozmowy o biznesie”, którego celem jest inspirowanie przedsiębiorców do założenia i rozwoju własnego biznesu. Jako prowadzący przed mikrofonami zasiądą: Artur Kurasiński – autor bloga, przedsiębiorca, mówca publiczny oraz Sylwia Królikowska – psycholog i trener biznesu. Podcast będzie dostępny w serwisie Firmove.pl oraz kanałach Spotify, Apple Podcast i YouTube.

PGE: Ponad 2 mln klientów korzystających z eFaktury i ponad milion użytkowników eBOK i aplikacji Moje PGE. To wynik działań PGE Obrót promujących cyfrowe rozwiązania. Jednym z nich była Zielona Loteria, w której zwycięzca wygrał samochód elektryczny. PGE Obrót regularnie zachęca do tego, aby zrezygnować z papierowej faktury i przejść na elektroniczne formy otrzymywania rachunków i korespondencji. Oferuje też swoim klientom elektroniczne Biuro Obsługi Klienta i aplikację Moje PGE, które cieszą się coraz większą popularnością. Korzysta z nich już ponad milion użytkowników.

ING: Bank udostępnił w aplikacji Moje ING nową funkcjonalność o nazwie Finansowy miesiąc, która ma zwiększyć kontrolę nad finansami. Rozwiązanie ułatwi klientom planowanie budżetu w danym miesiącu oraz bieżące monitorowanie wydatków w oparciu o wyznaczony przez nich limit.

RTV Euro AGD: Na listopad RTV Euro AGD zaplanował otwarcia swoich pierwszych sklepów w trzech nowych miastach – Limanowej, Wolsztynie i Tarnobrzegu. Tym samym sieć posiadać będzie 337 salonów sprzedaży w 228 miastach w Polsce. 9 października w limanowskim Parku Handlowym, 17 października w wolsztyńskim Centrum Handlowym LUX oraz 30 października w N-Park Tarnobrzeg. W asortymencie sklepów znajdzie się ponad 24 tysiące produktów dostępnych od ręki w sklepie oraz na zamówienie.

Huawei: Na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe tablety: reprezentant segmentu premium – HUAWEI MatePad Pro 12.2″ oraz urządzenie ze średniej półki cenowej HUAWEI MatePad 12 X.

Mediarecovery: Wesprze firmy i instytucje w wykrywaniu cyberzagrożeń i reagowaniu na incydenty. Firma wprowadza usługę monitorowania systemów IT (Security Operations Center as a Service) oraz zarządzania incydentami (Incident Response Management as a Service). Mediarecovery, lider polskiego rynku informatyki śledczej (eng. digital forensics), uruchamia usługi oparte o stworzony przez siebie CSIRT (Computer Security Incident Response Team). W ten sposób, spółka skoncentrowana wcześniej na analizie post incydentalnej, poszerza ofertę o usługi monitorowania systemów IT klientów oraz zarządzania reagowaniem na incydenty. Nowe usługi będą wspierały firmy i instytucje w obliczu rosnącego zagrożenia cyberatakami, nowych wymagań formalno-prawnych, w szczególności Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, oraz deficytu specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. „Znajdujemy się w wyjątkowo trudnej sytuacji geopolitycznej, w środku wojny hybrydowej i rosnącej liczby zagrożeń. Wg szefa Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA, liczba ataków na europejską infrastrukturę od 3. kwartału 2023 do I kwartału 2024 wzrosła dwukrotnie. Jednocześnie organizacje zmagają się z niedostatkiem pracowników specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie. To wszystko oraz zmiana wymagań regulatorów sprawia, że wiele firm i instytucji potrzebuje specjalistycznych usług związanych z cyberbezpieczeństwem” – powiedział Grzegorz Paszka, head of delivery z Mediarecovery.

Grupa Lenovo: Ogłosiła premierę Lenovo ThinkSmart Core 2. generacji. To jedno z pierwszych urządzeń do obsługi wideokonferencji, które zostało zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji (AI). System ThinkSmart Core 2. generacji jest wyposażony w procesor Intel Core Ultra 1 ze zintegrowaną jednostką NPU. Dzięki temu może obsługiwać sale konferencyjne wyposażone w technologie AI, zapewniając niezrównaną wydajność, intuicyjną współpracę i zwiększoną produktywność, a to wszystko w bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika formacie.

Signify: We współpracy z deweloperem powierzchni komercyjnych – Hillwood Polska, wprowadziła nowe rozwiązanie mające na celu minimalizację zanieczyszczenia światłem inwestycji magazynowej w Jankach Sokołowie. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu nowoczesnych opraw Philips LED od Signify, wyprodukowanych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, potwierdzonych deklaracją środowiskową EPD.

SAP SE: Podczas TechEd 2024 zaprezentował znaczące zmiany w swoim narzędziu opartym na sztucznej inteligencji. Zmiany dotyczą całego spektrum funkcji: od możliwości współpracy w jednym narzędziu, przez kluczowe sposoby wykorzystania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych (SAP Knowledge Graph), po scenariusze generatywnej sztucznej inteligencji w SAP Build. W centrum nowego sposobu prowadzenia biznesu firma stawia swojego generatywnego asystenta AI, Joule. Podczas corocznej konferencji TechEd, SAP ogłosił nowe, zaawansowane funkcje Joule’a, takie jak współpracujący „agenci” AI, czyli boty, które posiadają niestandardowe umiejętności potrzebne do wykonywania złożonych i interdyscyplinarnych zadań.

AMD: Ogłosił powiększenie portfolio swoich akceleratorów fintech wraz z wprowadzeniem nowego modelu AMD Alveo UL3422 przewidzianego do systemów obsługujących transakcje finansowe z ultra-niskimi opóźnieniami. Ten nowy akcelerator zapewnia traderom przewagę w wyścigu o jak najszybszą realizację transakcji i zarazem obniża próg wejścia dla większych i efektywnych kosztowo wdrożeń w serwerach. Akcelerator Alveo UL3422 to: wykonywanie transakcji przy niezwykle niskich opóźnieniach – uzyskuje mniej niż 3 ns opóźnień i niezwykle szybkie wykonywanie zleceń w momencie kliknięcia; kompaktowy format FHHL (full height, half length), dzięki któremu pasuje do bardzo wielu serwerów i centrów kolokacyjnych; nowa architektura nadawczo-odbiorcza ze zoptymalizowanymi rdzeniami sieciowymi oraz specjalna konstrukcja ułatwiająca wdrożenie w istniejących infrastrukturach i ekosystemach przyspieszają tworzenie rozwiązań dla traderów i wprowadzanie ich na rynek.

Wiśniowski: Polski lider w produkcji bram wprowadza na rynek nowe rozwiązanie Connected – smart bramę garażową w standardzie z Wi-Fi, która dzięki aplikacji pozwala na zdalną kontrolę.

Fujifilm: Ogłosił nowości: Aparat X-M5 – bezlusterkowy aparat cyfrowy o lekkim i kompaktowym korpusie (355 g), co czyni go najlżejszym obecnie aparatem w serii X; z funkcjami wideo w jakości 6.2K, pokrętłem symulacji filmów i eleganckim designem. Fujinon XF16-55mm F2.8 II – bezpośredni następca zmiennoogniskowego teleobiektywu standardowego o wysokiej światłosile FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR; zoom z nową funkcją płynnej zmiany przysłony, idealny do filmowania, a przy tym lekki i wytrzymały. XF500mmF5.6 – obiektyw na nowo definiujący mobilność; super teleobiektyw, zaskakująco szczegółowy i stabilny (5,5 EV), bez aberracji chromatycznej i lekki w konstrukcji (1335 g).

Leonardo: Nowa technologia cyfrowa koncernu ma znacząco zmienić sposób zwalczania obrony powietrznej wroga. Nowy ładunek BriteStorm, przenoszony na pokładach bezzałogowych statków powietrznych i innych platform, może przeciwdziałać obronie wroga za pomocą zaawansowanych technik cyfrowego zakłócania.

Sii: Dostawca doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej oraz usług inżynieryjnych i biznesowych w Polsce, wybrał na swoją krakowską siedzibę biurowiec KREO od Ghelamco. Firma zajmie tam blisko 2500 m2.

Stripe: Firma tworząca cyfrową infrastrukturę dla biznesu, zaprezentowała nowe partnerstwa oraz przedstawiła właśnie uruchomione lub nadchodzące wkrótce nowe funkcje swoich istniejących usług. Najpowszechniej rozpoznawane wśród nich to: NVIDIA poszerza współpracę ze Stripe w celu ulepszenia możliwości AI oferowanych przez Stripe, a także poszerzenie globalnego dostępu do platformy AI od NVIDIA; Pepsi zawarło partnerstwo ze Stripe by korzystać z usług firmy w bezpośrednich transakcjach z klientami i transakcjach B2B w ponad 20 krajach świata, wspierając rozwój swojej działalności e-commerce przy wykorzystaniu takich marek jak Gatorade, SodaStream czy Rockstar Energy; Cloudflare wprowadza Link by pomóc klientom samoobsługowym w przetwarzaniu ich płatności kartowych czy przelewem. Poprzez automatyczne wypełnianie danych do sprzedaży, Link poprawia konwersję o średnio 14% dla firm z dużą stałą bazą klientów.

Diebold Nixdorf: Wdraża inwestycję w park maszynowy SEGRO Logistics Park Warsaw w Nadarzynie. Firma do realizacji projektu wybrała SEGRO – doświadczonego partnera, który koordynuje inwestycję, uruchamiając m. in. farmę fotowoltaiczną o mocy 150 kWp. Dodatkowe źródło energii pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla dla przestrzeni magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 8 800 m2. Elementami infrastruktury są stacje do ładowania samochodów elektrycznych, optymalny energetycznie standard budynku oraz zielone otoczenie na zewnątrz.

Apple: Zaprezentował nowego iPada mini z czipem A17 Pro z wyświetlaczem Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala i silnym czipem A17 Pro.

Sonos: Ogłosił premierę dwóch nowych produktów: Arc Ultra – soundbara klasy premium, oraz Sub 4 – subwoofera nowej generacji o odświeżonym designie. Produkty te wyznaczają nowe standardy w dziedzinie domowego audio.

Canon: Ogłosił planowane rozszerzenie oferty hybrydowych obiektywów RF z serii L. Nowe modele mają wejść na rynek 30 października.

Western Digital: Zaprezentował najbardziej pojemne dyski HDD na świecie – Ultrastar DC HC690 SMR HDD 32 TB – wyposażony w 11 talerzy, korzysta z niezawodnej technologii zapisu danych energy-assisted PMR (ePMR) i przeznaczony jest przede wszystkim dla dużych organizacji, firm CSP oraz dostawców usług data (hyperscalers). Ultrastar DC HC590 CMR HDD 26 TB to z kolei rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują gotowego do wdrożenia dysku twardego do wymagających ogromnej pojemności zastosowań. Dysk twardy ePMR CMR przeznaczony jest dla użytkowników korporacyjnych i kanałowych.

Lenovo: Nowa obudowa Lenovo ThinkSystem N1380 Neptune przekształca chłodzenie wodne i projektowanie centrów danych dzięki 100% odprowadzaniu ciepła, umożliwiając klientom obsługę szaf serwerowych o mocy ponad 100 kW bez specjalistycznej klimatyzacji. Serwer Lenovo ThinkSystem SC777 V4 Neptune pomaga wdrożyć platformę NVIDIA Blackwell do firm na całym świecie, zwiększając wydajność szkoleń modeli AI, przetwarzania danych, projektowania inżynieryjnego i symulacji.

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Wprowadza nowe rozwiązania przyspieszające trenowanie sztucznej inteligencji, opartej na technologiach AMD. Nowy serwer HPE ProLiant Compute XD685 obsługuje osiem akceleratorów AMD Instinct™ MI325X i dwa CPU AMD EPYCTM, zapewniając optymalną wydajność i elastyczność w tworzeniu i trenowaniu dużych modeli językowych. Specjalnie zaprojektowane rozwiązania umożliwiają zarówno chłodzenie powietrzem, jak i bezpośrednie chłodzenie cieczą. HPE ProLiant Compute XD685 zaspokaja potrzeby dostawców usług AI i rosnącej grupy twórców dużych modeli językowych, takich jak instytucje państwowe czy duże podmioty komercyjne. „Wydajne trenowanie dużych modeli językowych wymaga wysokiej skalowalności, ogromnych mocy do obliczeń równoległych oraz unikalnych usług, które mogą zapewnić wysokowydajne rozwiązania obliczeniowe HPE” – powiedział Trish Damkroger, wiceprezes i dyrektor generalna HPC & AI Infrastructure Solutions w HPE. „Jako lider w dostarczaniu najpotężniejszych i najbardziej energooszczędnych systemów na świecie, wprowadzamy we współpracy z AMD nowy serwer HPE ProLiant Compute XD685, który będzie wspierać rosnący rynek twórców modeli AI, przyspieszając przełomowe odkrycia naukowe i inżynieryjne”.

Lenovo: Zaprezentowało swoje najbardziej ambitne jak dotąd innowacje w zakresie sztucznej inteligencji „Smarter AI for All” podczas wydarzenia Tech World 2024. Wśród najważniejszych rozwiązań można wymienić Lenovo AI Now, lokalny agent AI, przekształcający komputery PC w spersonalizowanych, lokalnych asystentów AI; nowy laptop ThinkPad X1 2-in-1 10. generacji Aura Edition, integrujący funkcje oparte na sztucznej inteligencji do pracy hybrydowej; oraz Lenovo Learning Zone, osobistą platformę oprogramowania edukacyjnego opartą na sztucznej inteligencji. Ponadto Lenovo zaprezentuje ekscytujące nowe koncepcje, takie jak Lenovo „AI Buddy”, wizualny moduł interaktywny oraz zaawansowane dema technologiczne, w tym rozwiązania AI dla stacji roboczych i rozwiązania zabezpieczające ThinkShield wykorzystujące sztuczną inteligencję, co odzwierciedla ambicje firmy bycia liderem w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań AI. Zapowiedzi te pokazują, w jaki sposób portfolio AI Lenovo personalizuje doświadczenia, zwiększa produktywność i zapewnia ochronę danych podczas pracy, nauki i w codziennym życiu.

Linux Polska: Rozporządzenie DORA zacznie obowiązywać od 15 stycznia 2025 roku. Aby pomóc firmom spełnić wymogi określone w przepisach, firma Linux Polska stworzyła system DORIAN (Digital Operational Resilience Investigation and Analysis). Rozwiązanie jest wsparciem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w obszarze ICT i dla zwiększenia bezpieczeństwa IT w podmiotach finansowych. „DORIAN powstał z myślą o organizacjach, które będą objęte regulacjami DORA. Rozwiązanie to umożliwia analizę oraz zarządzanie ryzykiem dotyczącym aktywów ICT, dostawców i producentów rozwiązań informatycznych, funkcji organizacyjnych, a także wielu innych obszarów. Głównym celem narzędzia jest wsparcie obsługi rejestru ryzyka oraz usprawnienie przekazu informacji o zarejestrowanym ryzyku operacyjnym. Stworzony przez nas system działa kompleksowo – automatycznie pobiera i identyfikuje ryzyka, a następnie przesyła rekomendacje dotyczące działań naprawczych. Są to funkcjonalności, dzięki którym organizacja minimalizuje ryzyko niepożądanych incydentów i zwiększa ochronę przed cyberzagrożeniami, wypełniając jednocześnie wymogi formalne określone w dyrektywie DORA” – powiedział Dariusz Świąder, Linux Polska.

Polsat Plus: Marka Plush nawiązuje współpracę z socialmediowym twórcą Łatwogang i wprowadza „Łatwofertę” z „Abonamentem… na pół”, w którym wybierając w Plushu abonament M za 40 zł/mies. można zaprosić bliską osobę do wspólnego korzystania i w ten sposób dostaje się po 80 GB na osobę, a płaci po połowie – 20 zł/mies.

TVN Media: Wprowadza na rynek nowy produkt o nazwie Reach Boost. Autorskie narzędzie umożliwia dobudowanie zasięgu kampanii liniowych. W związku z wprowadzeniem nowego produktu w ramach biura reklamy TVN Media powstała nowa komórka organizacyjna – Advanced Advertising. Na jej czele stanął Piotr Wywrot, advanced advertising sales director. Będzie raportował do Marcina Idzika, VP Ad Sales. Jednostka będzie działać przede wszystkim na rzecz rozwoju Addressable TV.

