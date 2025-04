Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 7-11 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Specyfika europejskiej gospodarki daje szanse na wysoki zwrot z inwestycji we wdrażanie AI w przemyśle, co potwierdzają wstępne szacunki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), poinformowała ISBnews główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

Użytkownicy internetu: Liczba internautów wyniosła 29,7 mln zarówno w marcu 2025 r., przy czym liczba użytkowników (real users) Grupy Google sięgnęła 29,03 mln, Grupy Meta Platforms – 26,35 mln, a Grupy Allegro – 21,77 mln, wynika z Mediapanelu Polskiego Badania Internetu.

AI: Komisja Europejska ogłosiła skoordynowany Plan Działania dla Kontynentu AI (ang. AI Continent Action Plan), w którym wyznaczyła pięć filarów: inwestycje w infrastrukturę, wykorzystanie danych, wdrożenia sektorowe, rozwój kompetencji i uproszczenie regulacji, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem jest m.in. przyspieszenia adaptacji AI w strategicznych sektorach: od przemysłu po administrację.

E-administracja: Ósma tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: pakiet energetyczny i gazowy, porównywarkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców oraz cyfryzację ksiąg wieczystych, podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 12% r/r w marcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 8,5%, a średnią wartość koszyka – o 3,2% r/r do 204,3 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

E-banking: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 196,73 mln transakcji o łącznej wartości 805,43 mld zł w marcu br., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 1% i wartości o 8% r/r, podała Izba.

Automatyzacja: Wdrażanie automatyzacji w tym roku planuje 51% przedsiębiorstw wobec 55% takich deklaracji składanych w ub. r,. wynika z badania Personnel Service. 30% firm inwestuje w sztuczną inteligencję, a 29% w automatyzację procesów.

AI: Wzrost inwestycji w rozwiązania AI w najbliższych miesiącach planuje 74% firm z sektora zdrowie, a 13% z nich zwiększy zatrudnienie w celu realizacji tych inwestycji, wynika z Barometru AI przygotowanego przez EFL. Jednocześnie firmy oferujące usługi i produkty zdrowotne najgorzej wśród badanych sektorów oceniają swój poziom przygotowania do wykorzystania rozwiązań AI – 48% ocenia go jako niski.

Cyfrowa infrastruktura: Inwestowanie w cyfrową infrastrukturę będzie w br. kluczowe dla 72% podmiotów z sektora ochrony zdrowia na świecie, a dziewięć na dziesięć badanych organizacji spodziewa się częstszego wykorzystania narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach, w tym AI, wynika z raportu Deloitte.

AI: Upowszechnienie sztucznej inteligencji sprawia, że firmy muszą bardziej zaangażować się w rozwój talentów, wynika z raportu Deloitte. 48% organizacji w Polsce uważa, że to w ich obowiązku leży podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie AI. Jak podkreśłono, to szczególnie ważne, bo w 2024 roku 52% polskich przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 osób korzystało z co najmniej jednego rozwiązania AI.

Cyberbezpieczeństwo: Co 5. badany przyznaje, że padł kiedyś ofiarą cyberataku, a co 4. ma taką osobę wśród bliskiej rodziny lub znajomych, wynika z danych ClickMeeting. 53% ankietowanych deklaruje, że zawsze pamięta o stosowaniu podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa, a 39,5% stara się o nich pamiętać, chociaż nie zawsze im się udaje; tylko co 10. badany ocenia poziom świadomości Polaków na temat cyberbezpieczeństwa jako wysoki.

AI w służbie zdrowia: Niemal połowa badanych lekarzy i specjalistów deklaruje, że miała już kontakt z rozwiązaniami opartymi o sztuczna inteligencje w opiece medycznej, wynika z badania przeprowadzonego przez portal ZnanyLekarz. W grupie pacjentów 22% ankietowanych potwierdza, że miała do czynienia z AI w gabinecie lekarskim, a 18% przyznaje, że nie wie, czy takie zdarzenie miało miejsce.

Smartfony: 73% Polaków korzysta na co dzień wyłącznie z jednego smartfona, wynika z „Raportu Smart Barometr 2025”, opracowanego przez IQS dla bolttech. Spada jednocześnie liczba osób korzystających z dwóch telefonów. Obecnie wynosi 18%, a w 2022 r., gdy zrealizowano pierwszą edycję „Raportu Smart Barometr”, sięgała 23%. Choć najczęściej urządzenie ma mniej niż 1,5 roku, rośnie odsetek konsumentów, którzy pozostają przy tym samym modelu przez ponad 3 lata – w 2022 r. było to 9%, a dziś już 16%. Większość transakcji zakupu (90%) nadal dotyczy nowych smartfonów, 8% użytkowników wybiera smartfony używane, a 2% ankietowanych zregenerowane. To również urządzenia używane, które przeszły jednak proces technicznej weryfikacji i przywrócenia do pełnej sprawności. Najchętniej dokonujemy zakupów u operatorów komórkowych (29%) i w sklepach RTV/AGD (24%), korzystając głównie z płatności gotówką (29%) lub ratalnej u operatora (27%).

Praca zdalna: Polska ma unikalną szansę stać się kluczowym hubem rozliczeniowym dla zagranicznych pracowników zdalnych i freelancerów w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i krajach byłego ZSRR. Wystarczy jeden, prosty krok – zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej przez tych specjalistów pracujących dla polskich firm, wskazuje platforma Useme.com. W efekcie nastąpi wzrost wpływów VAT, CIT do budżetu oraz wzrost PKB Polski. Zyskają także polskie firmy, pozyskujące wykwalifikowanych specjalistów bez konieczności ich relokacji do Polski, podkreślono.

E-commerce: Zgodnie z danymi za marzec z raportu Mediapanel Gemius/PBI w grupie serwisów handlu internetowego Temu miało ponad 18,1 mln użytkowników, podczas gdy Allegro może się pochwalić wynikiem ponad 17,8 mln. Po raz pierwszy serwisy zamieniły się pozycją lidera, choć już miesiąc temu dzieliła je niewielka różnica. Trzeci jest Media Expert z 11,8 mln użytkowników, podała RP.

Cyberbezpieczeństwo: Niemal 40% Polaków trafia na fałszywe opinie, wynika z badania TrustMate. 25% badanych miało problem z odróżnieniem prawdziwych recenzji, co wskazuje na coraz bardziej zaawansowane techniki manipulacji opiniami. Pomimo działań UOKiK-u, proceder kwitnie choć jest zagrożony karą sięgającą nawet 10% obrotu uznanego za winnego przedsiębiorcy.

Cyberbezpieczeństwo: 83% firm doświadczyło w zeszłym roku incydentu cyberbezpieczeństwa, co przekłada się na wzrost o 16 pkt proc. r/r, wynika z danych KPMG. Do arsenału cyberprzestępców dołączyła rozwijająca się coraz szybciej sztuczna inteligencja. Z badania Palo Alto Networks wynika, że 66% europejskich organizacji podziela te obawy, określając zagrożenia oparte na AI za największe ryzyko cybernetyczne w 2025 roku. Najbardziej zaniepokojone sytuacją są firmy z sektora finansowego. Usługi finansowe, ubezpieczeniowe, a także sektor naukowo-technologiczny są najbardziej narażone na działalność cyberprzestępców. Firmy te dysponują wrażliwymi danymi klientów, jak również opracowują przełomowe technologie, których wykradanie może leżeć w interesie tzw. złych aktorów. Uszczelnianie systemów informatycznych jest dla tych organizacji priorytetem. „Krajobraz cyberzagrożeń nieustannie się zmienia, ale od pewnego czasu obserwujemy pewien trend, jeśli chodzi o wzrost liczby incydentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niestety wciąż większość podmiotów nie jest w stanie skutecznie bronić się przed tymi atakami. Wyniki naszego badania wskazują na pilną potrzebę usprawniania systemów bezpieczeństwa, ponieważ w dobie tak dynamicznego rozwoju technologicznego już niedługo do zagrożeń ze strony AI mogą dołączyć także komputery kwantowe. Na szczęście branża cyberbezpieczeństwa bardzo szybko odpowiada na pojawiające się zagrożenia i adaptuje osiągnięcia technologiczne do ochrony infrastruktury IT. Tak się stało ze sztuczną inteligencją, która owszem może stanowić poważne zagrożenie w rękach cyberprzestępców, ale może również ochronić firmę przed zmasowanymi cyberatakami. Jesteśmy świadkami silnego zwrotu w kierunku platformizacji, która umożliwia firmom nie tylko ograniczenie złożoności systemów, ale także obronę przed szybko ewoluującymi zagrożeniami” – powiedział Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający w Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyberbezpieczeństwo: Wraz z dynamicznym rozwojem generatywnej AI, zmieniają się nie tylko modele językowe, ale i krajobraz całego internetu. Raport Advanced Persistent Bots przygotowany przez F5 pokazuje, że w wielu obszarach to już nie użytkownicy, a boty odpowiadają za większość ruchu na stronach i w aplikacjach. Analiza 207 mld zapytań internetowych i API, zebranych od listopada 2023 do września 2024 roku od klientów korzystających z ochrony przed botami, wykazała, że ponad 50% żądań dostępu do treści stron www pochodziło od automatów. W przypadku wyszukiwania online było to 22,3%, a przy dodawaniu produktów do koszyka – 21,5%. Z raportu wynika również, że 10,2% całkowitego monitorowanego ruchu generowanego było przez boty, z czego 4,8% stanowiły boty złośliwe.

Cyberbezpieczeństwo: 11,9 bln USD – tyle do 2026 roku mogą wynieść globalne straty wynikające z cyberprzestępczości. Jak zauważają eksperci firmy Progress, przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. rosnący poziom wykorzystywania AI wśród przestępców oraz zmiany w charakterze ich działalności, która staje się coraz bardziej zorganizowana. Eksperci wskazują, że współczesne grupy przestępcze funkcjonują w sposób zbliżony do legalnych przedsiębiorstw; w 2025 roku liczba ataków ransomware w skali globalnej może wzrosnąć o 57%, w porównaniu z rokiem 2024; cyberprzestępcy chętnie wykorzystują AI w celu dokonywania oszustw telefonicznych;

Telekomunikacja: Na podstawie blisko 478 tys. pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark, T-Mobile utrzymał pozycję lidera w technologii 5G, osiągając najwyższe prędkości pobierania (402,1 Mb/s) i wysyłania danych (62,9 Mb/s). W kategorii 4G LTE również dominował pod względem pobierania danych (53,5 Mb/s). Orange natomiast uzyskał najniższą wartość ping zarówno w sieci 5G (20,1 ms), jak i 4G (27,9 ms).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CloudFerro: Osiągnął ok. 41 mln euro przychodów w 2024 roku, podała spółka.

Digital Network: Miał 15,4 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. tego roku, z czego 97% (tj. 15 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home), podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 25%.

BETA TFI: Osiągnął 900 mln zł aktywów zgromadzonych w funduszach BETA ETF, poinformował prezes BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI Kazimierz Szpak. Kontynuuje prace nad czterema nowymi instrumentami: BETA ETF Bitcoin, BETA ETF Dywidenda Plus, BETA ETF mWIG40lev i BETA ETF mWIG40short.

Grupa Polsat Plus: Dąży do zwiększania ARPU, rozbudowy sieci 5G w segmencie telco, utrzymania wysokich wyników oglądalności oraz pozycji na rynku reklamy TV w segmencie mediowym, a także maksymalizacji przychodów ze sprzedaży energii z odnawialnych źródeł (OZE), poinformował prezes Mirosław Błaszczyk.

Grupa Polsat Plus: Przewiduje, że będzie się szybciej delewarować, jeśli Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Answear.com: Liczy na 120 mln zł EBITDA w 2027 r. m.in. dzięki ograniczeniu wydatków marketingowych w relacji do przychodów, osiągnieciu pozycji lidera rynku mody premium i high-end w Europie Środkowej oraz zwiększeniu marż, poinformowali przedstawiciele spółki.

Creotech Instruments i Thorium Space: Zakładają osiągnięcie zdolności budowy satelity telekomunikacyjnego o wielkości do jednej tony do 2030 roku, poinformowali prezesi obu spółek.

Creotech Instruments i Thorium Space: Zawarły memorandum of understanding, które wyznacza kierunek wspólnych działań obu spółek przy budowie pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego, podały spółki.

cyber_Folks: Uzyskałby ponad 10 mln zł rocznych oszczędności odsetkowych dzięki potencjalnej redukcji stóp procentowych – a tym samym spadku wskaźnika WIBOR o 2 pkt proc., poinformował ISBtech wiceprezes i CFO cyber_Folks Robert Stasik. Spółka obserwuje stabilny wzrost przychodów i rosnące zainteresowanie jej rozwiązaniami technologicznymi.

Embraer: Dzięki współpracy Embraera z LOT AMS, Polska ma stać się największą na świecie MRO – czyli bazą obsługi technicznej i serwisowania samolotów E2, poinformował ISBnews wiceprezes ds. inżynierii i rozwoju technologicznego w firmie Embraer Luis Carlos Affonso. Firma chce w Polsce uruchomić także finalną linię montażową dla KC-390 i utworzyć Europejskie Centrum Szkolenia Taktycznego. Ponadto Embraer, także w Polsce, poszukuje wciąż nowych partnerów i dostawców.

Sunway Network: Głównym przedmiotem działalności spółki na lata 2025 i kolejnej będzie tworzenie oraz dostarczanie innowacyjnych technologii. Dowodem tego są projekty realizowane w ciągu ostatnich kilku lat, w tym: innowacyjne gogle VR z pierwszym opatentowanym systemem rejestracji gestów dłoni (2018), aplikacja AR wspierająca aranżację wnętrz na platformie HoloLens (2019), platforma szkoleniowa VR dla sektora energetycznego (2020), liczne projekty VR realizowane dla organizacji pożytku publicznego oraz uczelni wyższych w Hongkongu, skoncentrowane na aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu przestępczości i kampaniach społecznych (2018-2025), blisko sto eksperymentów edukacyjnych VR dla szkół w Hongkongu oraz klientów w Tajlandii (2021), gogle MR dla inspektorów budowlanych oraz techników-monterów telekomunikacyjnych (2022), 7. wirtualne strzelnice laserowe (2023). Aktualnie grupa kapitałowa skupia się na rozwoju gogli taktycznych do rozszerzonej wizualizacji, których prototypy są już dostarczane naszym partnerom handlowym oraz potencjalnym twórcom oprogramowania. W dalszej przyszłości zarząd spółki planuje, także rozszerzenie działalności na nowe, perspektywiczne obszary, takie jak okulary AR ogólnego użytku, roje dronów, komputery kwantowe czy inne przełomowe technologie, znane głównie z literatury science-fiction.

Google: Zakończył się program szkoleniowy „Umiejętności Jutra: AI”, przygotowany przez Google i Szkołę Główną Handlową. W ciągu 5 tygodni intensywnej nauki ponad 17 tys. przedstawicieli i przedstawicielek polskich MŚP zdobyło praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania AI w firmach, a certyfikat ukończenia programu otrzymało niemal 15 tys. uczestników. Z ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów programu wynika, że: 71% z nich już teraz wykorzystuje nowe umiejętności i narzędzia AI w swojej codziennej pracy, a 25% zamierza je wykorzystać w niedalekiej przyszłości, 89% uczestników czuje się gotowych na czekające ich zmiany związane z rozwojem AI w ich firmach i branżach, 91% badanych pozytywnie ocenia przydatność kursu pod kątem dalszej kariery zawodowej.

Endego: W maju do krakowskiego centrum biurowego Korona, należącego do GTC, wprowadzi się polska firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania inżynieryjne i programistyczne dla sektora motoryzacyjnego.

DPS Software: Firma oferująca rozwiązania klasy SOLIDWORKS oraz 3DEXPERIENCE, poinformowała o powołaniu Macieja Karlica na stanowisko członka zarządu. W nowej roli będzie odpowiadał za rozwój i realizację strategii sprzedażowej spółki.

Britenet: Polska firma IT otworzyła nowe biuro w Belgii. Nowe biuro w Zaventem (Bruksela) stanowi strategiczny punkt dla działań Britenet na rynkach międzynarodowych, umożliwiając jeszcze lepszą współpracę z partnerami w Belgii, Niemczech i krajach Beneluksu.

Pyszne.pl, McDonald’s: Przez 5 lat współpracy odnotowały ponad 2 mln dostarczonych Cheeseburgerów, 300 restauracji z opcją dostawy McDelivery, najwięcej zamówień w niedzielę i rekordowy paragon na 2480 zł. W porównaniu z pierwszym pełnym rokiem współpracy, w 2024 roku zamówienia z McDonald’s zrealizowane przez Pyszne.pl wzrosły aż o 282%. „Współpraca z McDonald’s to przede wszystkim dostęp do ogromnej bazy logistycznej, jak również dużej klienteli. Partnerstwo to było naturalne i oczywiste będzie również jego rozwijanie w przyszłości” – skomentowała Ewa Olenderek, head of strategic accounts w Pyszne.pl.

Fujitsu, QuTech, Element Six: Ogłosiły pozytywnie zakończone testy kwantowych bramek logicznych, w których odsetek błędów nie przekracza 0,1%. Wspólne działania inżynierów obejmują pracę nad procesorami, które w roli kubitów wykorzystują spiny w diamentach. Współpraca z QuTech, wiodącym instytutem badawczym technologii kwantowej Uniwersytetu Technologicznego w Delft (TU Delft), stanowi ważny krok dla stworzenia komputera kwantowego opartego na spinie w diamencie. W przyszłości Fujitsu i QuTech będą kontynuować i poszerzać współpracę, której efektem mają być optyczne chipy kwantowe i obwody sterujące, aby przyspieszyć badania w kierunku wczesnego praktycznego zastosowania technologii diamentowych spinowych komputerów kwantowych. Wynik ten pokazuje znaczący potencjał dla stworzenia komputera kwantowego opartego na spinie w diamencie. „Fujitsu dąży teraz do opracowania prototypu komputera kwantowego typu diamond-spin, kontynuując prace nad realizacją praktycznych obliczeń kwantowych” – powiedział Shintaro Sato, fellow SVP & head of Quantum Laboratory w Fujitsu Research.

GN: Globalny lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań audio, ogłasza uroczyste otwarcie swojego nowego biura w samym sercu Warszawy. Ta zmiana stanowi ważny etap w rozwoju firmy, odzwierciedlając jej zaangażowanie w wykorzystywanie potencjału lokalnych specjalistów i wspieranie innowacyjności w regionie. GN Polska jest częścią Grupy GN, światowego lidera w dziedzinie inteligentnych systemów słyszenia, audio, wideo oraz technologii gier. Portfolio firmy obejmuje znane na całym świecie marki, takie jak: Jabra, SteelSeries, ReSound, Beltone.

Grupa eSky: Jako jedna z pierwszych firm w segmencie Online Travel Agencies podpisała umowę partnerską z Ryanair. Polski właściciel internetowego biura podróży przedłuża umowę z irlandzkim przewoźnikiem o kolejne dwa lata. Partnerstwo sprawiło, że dane klientów eSky rezerwujących loty z Ryanair są przekazywane bezpośrednio linii lotniczej, a pasażerowie mają dostęp do konta myRyanair i mogą samodzielnie zarządzać swoją podróżą oraz otrzymywać aktualne informacje o lotach. „Przedłużenie umowy pokazuje wartość, jaką niesie bezpośrednia współpraca między liniami lotniczymi a OTA. Zapewniamy klientowi sprawny proces rezerwacji, a co za tym idzie bezstresowe podróżowanie. Mamy nadzieję, że coraz więcej firm w branży pójdzie naszym śladem i postawi komfort klientów na pierwszym miejscu. Szeroka siatka połączeń Ryanair odgrywa kluczową rolę w rozwoju produktu pakietowego Grupy – z oferty City Break i Wakacje coraz liczniej korzystają zarówno klienci eSky, jak i Thomas Cook. Stabilność i skala tej współpracy wspierają długoterminową strategię firmy, która zakłada transformację z platformy głównie lotniczej w internetowe biuro podróży” – powiedział Jakub Bajorski, chief product officer w Grupie eSky.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Shoper: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 28,98 mln zł z zysku netto za ub.r. na dywidendę, podała spółka. Proponowana kwota oznacza wypłatę 1,03 zł na jedną akcję, co stanowi wzrost o 59% w porównaniu do dywidendy za 2023 rok.

ATM Grupa: Zarząd, mając na uwadze wypłaconą 11 grudnia 2024 r. zaliczkę na poczet dywidendy za 2024 r. w kwocie 0,08 zł na jedną akcję, zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy dodatkowo 0,17 zł na jedną akcję, podała spółka. Łącznie zarekomendowana dywidenda za 2024 r. wynosić będzie 0,25 zł na jedną akcję.

Answear.com: Celuje w 80 mln zł EBITDA w 2025 r. oraz 100 mln zł w 2026 r., podała spółka.

Planet B2B: I-Dotcom LLC – spółka zależna Planet B2B – po dostosowaniu platformy Planet B2B do integracji z systemem zakupowym rządu stanowego stanu Massachusetts (USA) z wykorzystaniem technologii PunchOut, szykuje się do integracji z systemem kolejnego stanu USA, poinformował prezes Paweł Wieliczko.

PFR Ventures: Zainwestował ponad 1,1 mld w 16 funduszy private equity, private debt i mezzanine w ostatnich 5 latach, podał fundusz. Przełożyło się to na łącznie 4,2 mld zł inwestycji w ponad 80 polskich firm.

Cloud Technologies: Zarekomendował przeznaczenie 5,62 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 11,91 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,25 zł na akcję, podała spółka. Dywidenda nie przysługuje akcjom własnym. Pozostałe 6,29 mln zł zarząd proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Wysokość rekomendowanej dywidendy stanowi 20,4% oczyszczonego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za 2024 rok.

Cloud Technologies: Odnotowało 13,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto po normalizacji to 14,93 mln zł vs 11,12 mln zł.

Grupa Polsat Plus: Podtrzymała strategiczny cel ok. 500 mln zł EBITDA segmentu zielonej energii w 2026 r., który zostanie osiągnięty przy niższych o 1,1 mld zł wydatkach inwestycyjnych w latach 2022-2026 niż pierwotnie zakładane 5 mld zł, podała spółka. Możliwość produkcji zielonej energii na wynieść w 2026 r. 1,7 TWh rocznie wobec wcześniej zakładanych 2 TWh.

Grupa Polsat Plus: Odnotowała 135,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kw. 2024 wobec 100,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kino Polska TV: Odnotował 66,72 mln zł zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 51,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 44,99 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 62,96 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,03 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 17,97 mln zł zarząd proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

ARI: Agencja Rozwoju Innowacji (ARI) sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w czterech spółkach działających w obszarze sztucznej inteligencji: SynapsisAI, Rise Agency, Digital Master Institute oraz Eduedu od Chrisa Badury oraz Iwony Świerczyńskiej, podała ARI. Dzięki transakcji ARI skoncentruje się na rozwoju usług i produktów w obszarze sztucznej inteligencji.

TVN: Michał Sołowow wycofał się z planów przejęcia TVN od Warner Bros Discovery, wynika z nieoficjalnych ustaleń Business Insider Polska. Według źródeł portalu powodem porzucenia planów są zawirowania rynkowe związane z polityką celną prezydenta USA Donalda Trumpa, które pogorszyły klimat dla transakcji przejęć.

Formative: Fundusz inwestycyjny Formative zamierza zainwestować 100 mln euro w rozwój polskich startupów w ciągu trzech lat, podał fundusz. Formative zamierza wspierać finansowo i merytorycznie zarówno startupy na etapie seed i early stage, jak też przedsiębiorstwa w fazie skalowania. Tickety inwestycyjne będą wynosić od 1 do 9 mln zł, w zależności od etapu rozwoju danej firmy. Na przestrzeni trzech lat Formative chce zainwestować w około 100 młodych, innowacyjnych firm z różnych branż.

Hawe Telekom: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Hawe Telekom w restrukturyzacji, podał Urząd.

Innova: Innova/7 SCA SICAV-RAIF złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad ProService Finteco, podał Urząd.

Internet Union: Przymusowy wykup zostanie przeprowadzony przez Fixmap, który posiada bezpośrednio 6 111 603 akcji spółki, stanowiących 99,29% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających łącznie do wykonywania 99,57% z ogólnej liczby głosów w spółce. Przedmiotem przymusowego wykupu będą wszystkie pozostałe akcje spółki, których nie posiada Fixmap, tj. 43 397 akcji. Cena akcji spółki objętych przymusowym wykupem wynosić będzie 14,83 zł. Przymusowy wykup zostanie ogłoszony 29 kwietnia 2025 r. Dzień przymusowego wykupu został ustalony na 7 maja 2025 r.

FOTC, Laurens Coster: Ogłosiły strategiczną fuzję, budując pozycję lidera transformacji cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Na stanowisko CEO nowo powstałej struktury został powołany Paweł Rybak, który poprzednio zajmował stanowisko CCO (chief commercial officer) w firmie Shoper. Połączenie doświadczenia FOTC w zakresie adopcji chmury i bezpieczeństwa cyfrowego z wiedzą Laurens Coster w zakresie analizy danych i AI zaowocuje holistycznym podejściem do ewolucji cyfrowej, podkreśliły spółki. Klienci otrzymają dostęp do kompleksowej obsługi w zakresie transformacji cyfrowej, obejmującej wszystko, od migracji i zarządzania chmurą po zaawansowane rozwiązania AI i analizę danych.

Baseig: Startup zapowiada planowane wejście na rynek NewConnect jeszcze w tym roku. Spółka działa na przecięciu obszarów: handlu internetowego, marketingu twórców internetowych oraz sztucznej inteligencji. Ich ambicją jest wsparcie influencerów w tworzeniu autorskich marek odzieżowych – od projektu po sprzedaż – z pomocą zaawansowanych algorytmów predykcyjnych.

NCBR: Wybrał 10 startupów, które wezmą udział w akceleracji w Nevadzie i w Kalifornii: SP Tech Solutions, Ecobean, Uhura Bionics, Pikralida, Ulan Software, Trashstock, Vercly, Easy OZE, Owl Sentry oraz Discover AI Technologies. Wymienione firmy oferują różnorodne rozwiązania i produkty, takie jak m.in.: zarządzanie transportem kolejowym czy innowacyjne produkty oparte na fusach z kawy. Jest wśród nich również platforma internetowa wspierająca budowę gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez stworzenie sieci powiązań pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, umożliwiająca zarządzanie przepływem surowców wtórnych i odpadów w gospodarce, a także śledzenie cyklu życia produktu, zautomatyzowane wykrywanie i powiadamianie o zagrożeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa, oparte na technologii IT wykrywanie gryzoni. Jurorów zainteresowały także innowacyjne produkty medyczne oparte na zastosowaniu aktywnego inhibitora enzymów z grupy metaloproteinaz, przeznaczone głównie do stosowania w przypadku ukąszeń jadowitych węży.

Google: Ogłosił 25 startupów z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, które zostały wybrane do kolejnej edycji programu Google for Startups Growth Academy: AI for Health. Każdy z nich wykorzystuje sztuczną inteligencję do wsparcia branży zdrowotnej. Wśród beneficjentów znalazły się trzy polskie spółki – Doctor.One, Holi oraz Prosoma. W trakcie trzymiesięcznego programu wybrane firmy wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. odpowiedzialnego wykorzystania AI, pozyskiwania klientów czy rozwoju kompetencji managerskich, a także wsparcie techniczne oraz mentoring.

IFS: Czołowy dostawca chmurowego oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz aplikacji wykorzystujących przemysłową sztuczną inteligencję, osiągnął wycenę przekraczającą 15 mld euro. To efekt strategicznego zwrotu firmy w stronę rozwoju opartego na AI. W związku z tym fundusz Hg zwiększył swój udział i został współudziałowcem kontrolującym obok EQT, przy czym TA Associates pozostaje inwestorem mniejszościowym. Nowymi udziałowcami mniejszościowymi zostały również ADIA i CPP Investments. „Nasz sukces i konsekwentny rozwój to efekt jasnego celu i realnych korzyści, jakie dostarczamy klientom. Oferujemy unikalne podejście, które świetnie sprawdza się w sektorze przemysłowym, szczególnie dzięki zaawansowanym możliwościom IFS.ai – technologiom agentowym i generatywnym. Dzięki temu jesteśmy naturalnym wyborem dla firm, które napędzają, obsługują i chronią świat, w którym żyjemy. Dalsze wsparcie i inwestycje ze strony Hg, EQT i TA pozwolą nam jeszcze szybciej realizować ambicję zostania bezkonkurencyjnym liderem w kategorii oprogramowania przemysłowego” – powiedział Mark Moffat, CEO IFS.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech Instruments: Podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu Country Awareness Mission In Land Analysis – Camila (Camila), podała spółka. Wartość projektu wynosi 51 925 511 euro, z czego 25 594 951 euro przypada na Creotech.

PZU: Ponad 12 tysięcy pracowników Grupy PZU otrzymało dostęp do opartego na generatywnej sztucznej inteligencji asystenta AI w formie chata, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). To jedno z największych wdrożeń tego typu narzędzia dla pracowników w Polsce i kolejny projekt PZU wykorzystujący GenAI, podkreślił ubezpieczyciel.

InPost: Grupa wprowadziła gwarancję dostawy przed Świętami Wielkiej Nocy. Wszystkie przesyłki nadane nawet w Wieli Piątek, 18 kwietnia, do godziny 13:00, a w niektórych strefach do 16:00, klienci odbiorą przez urządzenie w sieci Paczkomat kolejnego dnia, podała spółka. Finalna godzina nadania paczki, którą obejmuje gwarancja dostawy, zależy od strefy, w której znajduje się dany Paczkomat.

Wasko: COIG – spółka zależna Wasko – podpisał umowę z województwem małopolskim na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz w Wojewódzkich Jednostkach Organizacyjnych, podało Wasko. Wartość umowy to 9,68 mln zł netto (11,9 mln zł brutto), a termin realizacji wynosi 92 miesiące.

InPost: Wdrożenie usługi InPost Pay obejmie strony internetowe sklepów Modivo, CCC i e-Obuwie oraz ich aplikacje mobilne, podał InPost. Decyzja o współpracy jest wynikiem bardzo dobrych rezultatów pilotażu prowadzonego w sklepie DeeZee.

PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podała Agencja. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze wynoszą 50 mln zł. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Wnioski będą przyjmowane od 13 maja 2025 r. do 24 kwietnia 2026 r.

Orlen: Ogłosił nową rundę naboru do programu Orlen Skylight accelerator, podała spółka. Startupy i młode spółki technologiczne z całego świata mogą zgłaszać swoje rozwiązania i testować je w rzeczywistych warunkach na infrastrukturze Grupy Orlen. Nabór do XIV edycji programu potrwa do 28 kwietnia.

NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wybrało 10 startupów, które wezmą udział w akceleracji w Nevadzie i w Kalifornii, a działanie akceleracyjne NCBR-NAP ma umożliwić rozpoczęcie długofalowej współpracy między młodymi firmami oraz instytucjami z Polski i Stanu Nevada w różnych obszarach innowacyjności, podało NCBR. Ma to się przyczynić do komercjalizacji oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspierania kooperacyjnych form działalności B+R.

DHL Group: Podpisała memorandum of understanding (MoU) z platformą Temu w celu pogłębienia współpracy i dalszej rozbudowy dotychczasowego partnerstwa, podało Temu. Porozumienie ma na celu skuteczniejsze wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień.

Play: uruchomił 143 stacji bazowych od początku br. i posiadał ich 12 569 na koniec marca, podał operator.

Vigo Photonics: Zawarło umowę ramową z polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z branży obronności PCO SA, dotyczącą dostaw chłodzonych matryc podczerwieni przeznaczonych do kamer termowizyjnych do zastosowań wojskowych, podało Vigo. Szacowana wartość umowy, odpowiadająca minimalnym zamówieniom matryc, bez uwzględnienia sprzedaży w ramach dystrybucji, wynosi 191,86 mln zł.

Click to Pay: Click to Pay to, wspierany przez Mastercard i Visa, globalny standard płatności kartą w internecie. Pozwala na szybkie, wygodne i bezpieczne zakupy online. Dzięki Click to Pay proces płatności online odbywa się w kilka sekund i w każdym miejscu wygląda tak samo – bez względu na to, gdzie kupujemy i jaką kartą płacimy. Usługa jest dostępna u takich dostawców jak: AutoPay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay. Trwają prace wdrożeniowe u pozostałych dostawców bramek płatniczych, agentów rozliczeniowych oraz dużych merchantów i platform e-commerce’owych.

Orlen: Niemal 400 lokalizacji billboardów oraz citylightów w Polsce. Do tego kluczowe tytuły prasowe i cyfrowe. Orlen ruszył z szeroką kampanią, w której wyjaśnia rolę gazu ziemnego w transformacji energetycznej. Koncern postawił na błękitne paliwo jako to, które zapewni Polakom bezpieczeństwo i stabilność podczas przebudowy krajowego systemu energetycznego.

Comperia.pl, PayPo: Dzięki współpracy z Grupą Comperia.pl, PayPo weszło ze swoją ofertą płatności odroczonych do sektora ubezpieczeniowego. Współpracownicy multiagencji Comperia Ubezpieczenia mogą oferować swoim klientom płatności odroczone od PayPo przy zakupie polisy.

Beyerdynamic: Producent wprowadza na polski rynek bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless Amiron 100, Amiron 300. Ich funkcje to m.in. potężne przetworniki, ANC, tryb przejrzystości, Multipoint Bluetooth, obsługa asystentów głosowych, konstrukcja zapewniająca maksymalną wygodę, długi czas pracy na baterii.

Startupy: Trwa nabór do II tury programu AccelStart, w pełni finansowanego przez Unię Europejską. Granty przyznawane w ramach projektu wynoszą około 30 000 zł na każdego członka zespołu startupowego. AccelStart to półroczny program mentoringowy prowadzony przez Accelpoint w ramach 100% dofinansowania ze środków unijnych. Uczestnicy nie wnoszą żadnego wkładu finansowego – należy jednak spełnić kilka warunków, w tym: mieć dobry pomysł na biznes, nie prowadzić działalności gospodarczej i nie posiadać więcej niż 25% udziałów w spółkach prawa handlowego.

Redge Technologies: Spółka z grupy Play uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 6 mln zł na realizację projektu BTS-ECO (Base Transceiver Station – Energy Consumption Optimization), którego celem jest opracowanie systemu optymalizacji zużycia energii w sieciach radiowych 4G/5G. Całkowita wartość projektu wynosi 11 mln zł, a jego realizacja potrwa do końca 2027 roku. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poczta Polska: W I kwartale tego roku ponad 300 placówek w całej Polsce przeszło transformację, zyskując nowy standard ekspozycji towarów. Obejmowała ona nowe rozmieszczenie produktów, atrakcyjniejsza oferta i uporządkowany układ.

Grupa Polsat Plus: Uruchomi 20 nowych kanałów internetowych typu FAST w serwisie Polsat Box Go. Nowe kanały typu FAST w ofercie Grupy Polsat Plus to: 7 kanałów tematycznych, dostosowanych do potrzeb widzów: Komedie, Zbrodnie, Życiowe historie, Wielka rozrywka, Wielkie festiwale, Kabarety, Bajki, a także 13 kanałów poświęconych pojedynczym tytułom – produkcjom z oferty Telewizji Polsat.

Revolut: Platforma do zarządzania kadrami Revolut People wzbogaciła się o zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI). Nowością w Revolut People są oparte na AI narzędzia do przeprowadzania i podsumowywania spotkań z kandydatami, oceny wyników pracy w zespołach, a także mierzenia satysfakcji pracowników. Rozwiązania te Revolut wykorzystuje z powodzeniem w wewnętrznych procesach. Narzędzia wspierają menedżerów w zarządzaniu zespołem, począwszy od rekrutacji, po ocenę 360 stopni osiąganych wyników.

SkyShowtime i Grupa Polsat Plus: Ogłosiły partnerstwo, dzięki któremu nowi i obecni klienci Plusa i Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go będą mogli cieszyć się dostępem do obszernej kolekcji hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność i lokalnych produkcji oryginalnych w specjalnej cenie. Od 8 kwietnia serwis SkyShowtime jest dostępny za 15 zł/mies. w Plusie, od 10 zł/mies. w Polsat Box oraz razem z pakietem Premium w Polsat Box Go.

ING BSK: Bank proponuje zdalne wsparcie specjalistów w założeniu firmy i konta firmowego – księgowego i eksperta biznesowego na wideo. Dodatkowo bank oferuje do 3600 zł dla nowych przedsiębiorców, w ramach promocji „Łatwiejszy pierwszy rok”. Ekspert pomoże założyć konto firmowe, podpowie, co przyda się już na starcie i co warto uruchomić od pierwszego dnia w aplikacji bankowej. Startujący przedsiębiorcy spotkanie z ekspertem biznesowym umawiają na stronie banku.

Google: Podczas konferencji Google Cloud Next ’25 w Las Vegas, Google Cloud zaprezentował szereg rozwiązań AI dla biznesu. Wśród kluczowych nowości znalazły się m.in.: Globalna infrastruktura dla przedsiębiorstw: Google teraz udostępnia swoją globalną, prywatną sieć przedsiębiorstwom w postaci Cloud Wide Area Network (WAN), zapewniając ponad 40% szybszą wydajność i obniżając całkowity koszt użytkowania o nawet 40%. Nowy poziom mocy obliczeniowej dzięki układom Ironwood TPU: nowe jednostki TPU Ironwood oferują ponad 10-krotny wzrost wydajności w porównaniu z najnowszymi wysokowydajnymi układami TPU. Modele nowej generacji: Gemini 2.5 Flash trafia do Vertex AI, a wraz z nim pojawiają się nowe udoskonalenia w ramach Imagen 3 (grafika), Chirp 3 (audio/głos), Lyria (zmiana tekstu na muzykę) oraz Veo 2 (wideo). Vertex AI oferuje teraz również grounding w Google Maps. Nowe ekosystemy multi-agentowe w Vertex AI: Google Cloud umożliwia współpracę wielu agentów AI w sposób płynny, wprowadzając otwartoźródłowy zestaw narzędzi Agent Development Kit (ADK) oraz tworząc pierwszy otwarty protokół Agent2Agent (A2A) opracowany przez hyperscalera. Wspieranie produktywności pracowników dzięki Google Agentspace: nowe funkcje obejmują integrację z Chrome Enterprise, narzędzie Agent Designer, które nie wymaga kodowania, a także nowe rozwiązania AI wspierające generowanie pomysłów i przeprowadzanie zaawansowanych badań, dzięki którym AI staje się dostępne zespołu. Przestrzeń robocza i bezpieczeństwo zasilane przez AI: nowości, takie jak funkcja „Pomóż mi przeanalizować” w Sheets, podsumowania audio w Docs, Workspace Flows do automatyzacji oraz udoskonalenia oparte na Gemini w Google Unified Security (GUS), w tym narzędzia do obsługi alertów i analizy złośliwego oprogramowania. Przedstawione rozwiązania to efekt m.in. 20-krotnego wzrostu wykorzystania Vertex AI w ciągu ostatniego roku oraz ponad 4 mln deweloperów, którzy obecnie tworzą z wykorzystaniem Gemini.

ING Bank Śląski: Proponuje zdalne wsparcie specjalistów w założeniu firmy i konta firmowego – księgowego i eksperta biznesowego na wideo. Dodatkowo bank oferuje do 3600 zł dla nowych przedsiębiorców, w ramach promocji „Łatwiejszy pierwszy rok”. „Biznes to nieustanne wyzwania, wśród których znajdują się też trudności makroekonomiczne. Zwłaszcza ostatni rok możemy określić jako dość wymagający. Dane wskazują, że nasza gospodarka nieco przyhamowała, jednak w całym roku osiągnęliśmy wzrost a Polska wciąż należy do grona liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że firmy wykorzystają to do rozwoju własnych biznesów. W ING doceniamy ich zwinność w działaniu i ducha przedsiębiorczości. Chcemy być zaufanym partnerem, który ich wspiera i dostarcza rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu – powiedziała Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

HONOR: Globalna marka technologiczna ogłosiła premierę nowego smartfona HONOR 400 Lite, który wprowadza sztuczną inteligencję do świata mobilnej fotografii. Urządzenie wyróżnia się funkcją AI Camera Button – rozwiązaniem umożliwiającym intuicyjną obsługę aparatu i korzystanie z inteligentnych funkcji wizualnych. Dodatkowo oferuje aparat główny 108 MP z zaawansowanymi opcjami zoomu oraz wyświetlacz AMOLED o jasności 3500 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Binance: Globalny ekosystem blockchain stojący za największą na świecie giełdą kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i liczby zarejestrowanych użytkowników, ogłosił, że umożliwia użytkownikom Binance łatwe i wygodne zakupy kryptowalut za pomocą Apple Pay i Google Pay, dzięki integracji z Worldpay – czołową firmą technologiczną świadczącą usługi płatnicze.

Nothing: Londyńska firma technologiczna ogłosiła oficjalną datę premiery kolejnych produktów z oferty CMF by Nothing: CMF Phone 2 Pro, drugi smartfon wydany pod marką CMF wprowadzony na rynek we wrześniu 2023 r. CMF zaprezentuje również trzy nowe produkty audio: CMF Buds 2, Buds 2a i Buds 2 Plus.

Plus: Wiosenna oferta operatora, obowiązująca do 4 maja, to okazja do zatrzymania w portfelu 500 zł. W tym celu należy kupić Samsung Galaxy A56 lub Xiaomi Redmi Note 14 Pro, a następnie odebrać gotówkę z bankomatu.

Quick-Step: Belgijska marka podłóg wprowadziła do swojego systemu produkcji najbardziej innowacyjną i wydajną prasę do paneli laminowanych na świecie. Inwestycja o wartości 30 mln euro stanowi przełom w strategii wzrostu firmy. Ta technologiczna innowacja, oparta na sztucznej inteligencji, zwiększa maksymalną wydajność produkcyjną o 25% i pozwala na wytwarzanie podłóg do 30% szybciej niż inne linie.

Samsung: Do polskich sklepów trafiły nowe projektory laserowe ultrakrótkiego rzutu Samsung The Premiere LPU9D i LPU7D. Oferują imponującą rozdzielczość 4K, zaawansowany system dźwiękowy oraz innowacyjną technologię laserową, zapewniając ekskluzywne wrażenia w kinie domowym.

Google: W marcu Google rozpoczął wdrażanie funkcji prowadzenia rozmów na żywo z Gemini na temat wszystkiego, co użytkownicy widzą na ekranie telefonu, czy przez jego kamerę. Jest ona już dostępna dla wszystkich subskrybentów Gemini Advanced na urządzeniach z Androidem, a dzisiaj udostępniamy ją szerszemu gronu osób, zaczynając od wszystkich użytkowników aplikacji Gemini (w wersji bezpłatnej) na urządzeniach Pixel 9 i Samsung Galaxy S25. Gemini Live z kamerą i udostępnianiem ekranu to: naturalne rozmowy w ponad 45 językach oraz intuicyjna pomoc w czasie rzeczywistym przy codziennych zadaniach – od uzyskiwania porad dotyczących stylizacji i wsparcia technicznego po burzę mózgów na temat pomysłów na aranżację wnętrz i wiele więcej; znaczący krok w kierunku uniwersalnego asystenta AI, który naprawdę rozumie i wchodzi w interakcję z otaczającym światem. Funkcjonalność została oparta na prototypie badawczym Project Astra zaprezentowanym na Google I/O w maju ubiegłego roku.

Flexee: Podał, że jako pierwsza i jedyna wśród tzw. kart lunchowych uzyskała pozytywną interpretację ZUS. Zakład uznał, że pracodawcy, którzy stosują model karty żywieniowej Flexee, mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS.

IBM: Zaprezentował nową generację rodziny dużych modeli językowych (LLM) Granite 3.2. To kontynuacja dotychczasowych starań IBM na rzecz rozwoju kompaktowej, wydajnej i praktycznej sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, która przynosi firmom realne korzyści. Kompaktowe modele AI oferujące rozumowanie, przetwarzanie obrazów oraz funkcje bezpieczeństwa są dostępne na licencji przyjaznej dla deweloperów. Wszystkie modele Granite 3.2 są dostępne na platformie Hugging Face na licencji Apache 2.0. Wybrane modele są już dostępne na IBM watsonx.ai, Ollama, Replicate oraz LM Studio.

AMD, Google Cloud: Firmy ogłosiły, że maszyny wirtualne C4D i H4D, których przeznaczenie sięga od analityki danych po zastosowania superkomputerowe i AI, są napędzane przez 5 generacji procesory AMD EPYC. Ta współpraca to kolejny kamień milowy dla tej rodziny procesorów, który osiągnięto krótko po niedawnym sukcesie w Oracle Cloud Infrastructure. Szybkość, z jaką 5 generacji AMD EPYC są wdrażane przez największych dostawców usług w chmurze (tzw. hiperscalers) robi duże wrażenie i zarazem dobrze oddaje możliwości AMD w zakresie dostarczania rozwiązań oferujących wiodącą wydajność i efektywność energetyczną dla wszystkiego od chmury po samodzielne serwerownie. Wśród korzyści, jakie nowe wirtualne maszyny Google Cloud oferują, są: Lepsza wydajność: C4D zapewnia do 80% wyższą przepustowość w przeliczeniu na wirtualny procesor (vCPU) w porównaniu do poprzednich generacji. Lepsza skalowalność: H4D, które zoptymalizowano dla zadań superkomputerowych, oferuje obsługę funkcji RDMA w chmurze, która przekłada się na efektywne skalowanie obciążeń nawet na dziesiątki tysięcy rdzeni.

Standard Chartered, OKX: Ogłosiły uruchomienie innowacyjnego programu lustrzanych zabezpieczeń, umożliwiającego klientom instytucjonalnym wykorzystanie kryptowalut i tokenizowanych funduszy rynku pieniężnego jako pozagiełdowego zabezpieczenia transakcji. Inicjatywa ta zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność kapitałową, z bankiem globalnym o znaczeniu systemowym (G-SIB) jako depozytariuszem zabezpieczeń.

Samsung, Google Cloud: Ogłosiły rozszerzenie partnerstwa – wprowadzają generatywną technologię AI Google Cloud do Ballie, nowego domowego robota towarzyszącego z AI firmy Samsung. Asystent Gemini umożliwi robotowi angażowanie się w naturalne, konwersacyjne interakcje. Dzięki czemu będzie on mógł wspierać użytkowników w zarządzaniu inteligentnym domem, w tym regulować oświetlenie, witać gości przy drzwiach, personalizować harmonogramy, czy ustawiać różnego rodzaju przypomnienia. Będzie on dostępny w Stanach Zjednoczonych i Korei od lata tego roku.

Ominimo Insurance: Startup technologiczny, którego wartość już w pierwszym roku działalności osiągnęła 200 mln euro, rozszerza działalność o Polskę i nawiązuje strategiczną współpracę dystrybucyjną z Zurich Insurance Group. Efektem tych działań jest wprowadzenie na polski rynek innowacyjnej oferty cyfrowych ubezpieczeń komunikacyjnych Ominimo.

Vertiv: Wprowadza ulepszoną wersję prefabrykowanego centrum danych dla rozwiązań infrastruktury brzegowej w regionie EMEA. System Vertiv SmartAisle ze zintegrowanym monitorowaniem oraz wysokowydajnym zasilaniem i chłodzeniem pozwala obniżyć zużycie energii i koszty jej konsumpcji. Rozwiązanie łączy zasilanie, chłodzenie i zaawansowane funkcje zarządzania w jednym module; skraca czas planowania i przygotowania infrastruktury brzegowej nawet o 80%; oferuje do 30% niższe koszty implementacji w porównaniu do tradycyjnych obiektów.

Snowflake: Udostępnia pełne wsparcie dla Apache Iceberg – jednego z najpopularniejszych otwartych formatów danych. „Przyszłość danych to otwartość, która musi iść w parze z łatwością użytkowania. Klienci nie powinni musieć wybierać między otwartymi formatami a najwyższą wydajnością czy ciągłością działania biznesu. Dzięki najnowszym rozwiązaniom w tabelach Iceberg, klienci mogą pracować z otwartymi danymi tak samo, jak z danymi przechowywanymi na platformie Snowflake – bez zbędnej złożoności, przy zachowaniu wydajności i bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym” – powiedział Christian Kleinerman, wiceprezes ds. produktów w Snowflake.

PZU, SAS: W najnowszym badaniu SAS, dotyczącym wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach, 57% respondentów z tego sektora potwierdziło, że proces zarządzania i monitorowania rozwiązań AI w ich organizacjach znajduje się „w fazie rozwoju”. Ponad jedna czwarta ankietowanych (27%) uznała swoje procesy za „doraźne lub nieformalne”, a około 11% stwierdziło, że AI governance w ich organizacjach praktycznie „nie istnieje”. Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowej, we współpracy z SAS AI Governance Advisory, opracowała kompleksowe ramy zarządzania AI w celu ochrony klientów, zapewnienia zgodności z regulacjami i utrzymania pozycji lidera odpowiedzialnych innowacji.

PIAP Space: Właśnie zakończył się jeden z ważniejszych projektów robotycznych realizowanych dla ESA przez polską firmę. Firma ogłosiła ukończenie TITAN-a – zaawansowanego ramienia robotycznego, które w przyszłości może pomóc w inspekcjach, naprawach, tankowaniu i montażu satelitów bezpośrednio na orbicie.

Hewlett Packard Enterprise: Prezentuje nowe możliwości wdrażania rozwiązania HPE Aruba Networking Central, umożliwiającego bezpieczne zarządzanie siecią w oparciu o sztuczną inteligencję. Nowości dotyczą wdrożenia w środowisku wirtualnej chmury prywatnej (VPC), co pozwala na większą elastyczność i spełnienie wymogów dot. danych (bezpieczeństwa, kontroli, regulacji), a także opcji on-premise, która nie wymaga połączenia z chmurą. Dzięki temu HPE zapewnia najszerszy w branży zestaw zaawansowanych narzędzi do zarządzania siecią i jest jedynym dostawcą oferującym natywne dla chmury funkcje AI za pośrednictwem dedykowanej wirtualnej chmury prywatnej, w wersji lokalnej i w chmurze publicznej, w modelu SaaS lub NaaS.

Schneider Electric, ETAP: Zaprezentowały pierwszego w swoim rodzaju cyfrowego bliźniaka, zdolnego do przewidywania zapotrzebowania centrów danych AI na energię (nawet na poziomie pojedynczego układu scalonego). Wykorzystując interfejsy API NVIDIA Omniverse, cyfrowy bliźniak tworzy wirtualną replikę infrastruktury elektrycznej centrum danych i łączy ją z danymi oraz analizami dotyczącymi systemu zasilania. Inteligentne algorytmy analizują i przewidują wzorce zużycia i dystrybucji energii, co pozwala uzyskać wgląd w: Monitorowanie wydajności infrastruktury elektrycznej w czasie rzeczywistym; Zaawansowaną optymalizację efektywności energetycznej; Predykcyjne utrzymanie ruchu i ocenę niezawodności systemu; Określenie potrzeb infrastrukturalnych na podstawie zużycia energii, co może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania; Zarządzanie coraz bardziej wymagającymi obciążeniami związanymi ze sztuczną inteligencją.

realme: Marka zapowiada wprowadzenie nowych produktów IoT w 2025 roku i skoncentrowanie się na poszerzeniu oferty bezprzewodowych słuchawek dousznych i smartwatchy. Celem jest zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb konsumentów oraz zapewnienie pełnej integracji z szeroką gamą smartfonów dostępnych w ofercie firmy.

Arrow Electronics: Globalny dostawca rozwiązań technologicznych wprowadza ogólnoświatowy program AI Accelerator, który pomoże partnerom handlowym w rozpoczęciu przygody ze sztuczną inteligencją.

Kraken: Platforma kryptowalutowa obsługująca ponad 15 mln klientów na całym świecie ogłasza nową współpracę z Mastercard. W ramach współpracy Kraken w najbliższych tygodniach wprowadzi zarówno fizyczne, jak i cyfrowe karty debetowe umożliwiające praktyczne wykorzystanie aktywów cyfrowych.



Samsung: Ogłasza wprowadzenie nowej funkcji wizualnych rozmów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla użytkowników Galaxy. Nowe doświadczenie AI z Gemini Live będzie udostępniane od 7 kwietnia, począwszy od serii Galaxy S25, wraz z bezpłatną aktualizacją oprogramowania.

Bank Millennium: Udostępnił usługę Millenet Link Lite, która pozwala firmom na automatyczną wymianę plików z bankiem za pośrednictwem chmury. To pierwsze takie rozwiązanie na rynku.

PARP: Na początku kwietnia Akademia PARP przekroczyła próg 300 tys. użytkowników. Tylko w ostatnim roku do społeczności dołączyło prawie 60 tys. osób, czyli średnio około 5000 nowych użytkowników miesięcznie. Nasza społeczność jest nie tylko liczna, ale i aktywna – łącznie użytkownicy Akademii zapisali się już na kursy ponad 800 tys. razy.

iPoster: Uruchomił największy w Polsce nośnik DOOH z możliwością wyświetlania kreacji wideo 3D. Ekran o wymiarach 18,2 x 7,2 m i powierzchni 131 m2 zlokalizowany jest na fasadzie CH Promenada w Warszawie. To przełomowy krok dla polskiej reklamy – teraz kreatywne rozwiązania 3D znane z nośników DOOH w Nowym Jorku, Seulu czy Tokio, mogą wkroczyć do kraju nad Wisłą. Na nośniku jest obecnie emitowany spot marki Hochland, w którym drewniana deska z produktami marki dosłownie „wychodzi” z ekranu, tworząc oszałamiający i smakowity efekt 3D.

Polski Światłowód Otwarty: W marcu w zasięgu sieci optycznej znalazło się 3,9 tys. nowych gospodarstw domowych z 15 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Krakowie (377), Radomiu (320) i Warszawie (313). Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 26 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 30 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 900 tys. to sieć światłowodowa

Intel: W Las Vegas odbyło się Intel Vision 2025 – kluczowe wydarzenie, które zgromadziło ponad 700 partnerów i klientów z całego świata. Podczas dwóch intensywnych dni Intel zaprezentował kierunek rozwoju technologii na najbliższe lata, skupiając się na innowacjach w obszarach AI, klienta końcowego, centrów danych i rozwiązań edge. Nowy CEO Intela, Lip-Bu Tan, zadebiutował na scenie, kreśląc wizję firmy opartą na inżynierii, uproszczeniu procesów i bliskiej współpracy z partnerami. Hasła takie jak.Innovation + Empowerment + Simplification wyznaczyły ton całemu wydarzeniu. W centrum uwagi znalazły się m.in.: AI PC – nowa generacja komputerów osobistych z zaawansowaną obsługą AI i najwyższym poziomem bezpieczeństwa i zarządzania; Intel Gaudi 3 – akceleratory AI dostępne teraz również w chmurze IBM; Rozwiązania edge i data center – nowe produkty odpowiadające na potrzeby najbardziej wymagających klientów; Historie klientów – od przyspieszenia diagnostyki nowotworowej dzięki Xeon, przez poprawę efektywności Deloitte z Core Ultra, aż po inteligentne zarządzanie monitoringiem w retail. Wydarzenie pokazało, że Intel nie tylko redefiniuje swoją markę, ale realnie zmienia sposób, w jaki technologia wspiera biznes, transformację cyfrową i codzienne doświadczenia użytkowników, podano w informacji.

Plus: Na wiosnę wprowadza nowości sprzętowe oraz obniża ceny dostępnych już telefonów. Do oferty dołącza m.in. najnowsza motorola edge 60 fusion. Z kolei smartfony z serii iPhone 15 i iPhone 16 dostępne są w obniżonych cenach nawet o 400 zł.

Asseco Poland: Podpisało z ZUS umowy na wsparcie utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego. Łączna wartość kontraktu wynosi prawie 350 mln zł.

Emitel: Zawarł umowę z Orange Polska na realizację kilkuset nowych wież telekomunikacyjnych w modelu Build to Suit, które posłużą do instalacji stacji bazowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Infinix: HOT 50 Pro+, uzyskał certyfikat TÜV SÜD – pierwszy w kategorii smartfonów. Infinix skupił się na optymalizacji zarówno technologii wykonania, jak i oprogramowania smartfonów z serii HOT pod kątem jak najdłuższej płynności działania. Większość smartfonów zachowuje około 80% wyjściowej wydajności po mniej więcej 500 pełnych cyklach ładowania, czyli, przy standardowym użytkowaniu, około 2 latach. Infinix HOT 50 Pro+ będzie działał płynnie nawet przez pięć lat, zachowując 80% wyjściowej wydajności również po 4 latach regularnego użytkowania. „To nie tylko zwiększenie wygody użytkowania, ale też istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju i redukcji ilości odpadów elektronicznych. Zbudowane z zaawansowanych materiałów i wyposażone w funkcję inteligentnego zarządzania energią smartfony z serii HOT 50 pozwalają użytkownikom skupić się na tym, co dla nich najważniejsze, bez konieczności ciągłego martwienia się poziomem naładowania telefonu” – powiedział Ryszard T. Lindner, zarządzający marką w Polsce, na Węgrzech i w krajach bałtyckich.

Źródło: ISBnews