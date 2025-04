Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-podatki: Urzędy skarbowe od początku tegorocznych rozliczeń PIT zwróciły już podatnikom ponad 15,3 mld zł nadpłaconego podatku. Średnia kwota zwrotu to 2044 zł, podało Ministerstwo Finansów. Zwrot otrzymało 82% podatników, którzy złożyli już swój PIT i wynikała z niego nadpłata podatku. Urzędy skarbowe zwróciły podatek z prawie 7,5 mln deklaracji. Pieniądze trafiają na konta podatników średnio w ciągu 11 dni od złożenia PIT.

Cyberbezpieczeństwo: Ze względu na rosnące zagrożenia, firmy muszą być szczególnie czujne, zwłaszcza w kontekście cyberataków na łańcuch dostaw, poinformował dyrektor rozwoju i strategii ICT w Orange Polska Piotr Markowicz. Eksperci CERT Orange Polska przewidują, iż wykorzystanie AI przez cyberprzestępców prawdopodobnie stanie się bardziej zaawansowane i powszechne, zagrażając różnym obszarom bezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo: Metody phishingowe to główny rodzaj cyberzagrozeń, a wśród nich dominującą pozycję w ubiegłym roku zdobyły fałszywe inwestycje, wynika z raportu CERT Orange Polska 2024.

E-administracja: Dziewiąta tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: jednolity wzorzec umowy kredytu hipotecznego na rynku, usunięcie braku spójności prawa polskiego z prawem UE i szybsze wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przez notariusza, podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

AI: Przy implementacji AI 94% firm produkcyjnych analizuje kwestie cyberbezpieczeństwa, jednak zaledwie 34% inwestycji było związanych z obszarem wirtualnej ochrony, a 18% podmiotów z branży wdrożyło kompleksowe zabezpieczenia, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie EY.

E-banking: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 2 657 w wobec 3 197 wniosków kwartał wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W I kw. poprzedniego roku liczna wniosków wyniosła 4 796.

AI: Ambiscale, KODA.AI i Insightland: 9% krajowych firm handlowych wdraża różne rozwiązania oparte na AI a 43% je planuje, wynika z raportu Ambiscale, KODA.AI i Insightlandu z grupy Hexe Capital. 64% firm spodziewa się, że pozycjonowanie w AI stanie się standardem w ich branży w rok, lub dwa.

AI: Choć zastosowanie gen-AI w 2024 r. znacząco wzrosło, a 78% respondentów deklarowało w ub.r. użycie co najmniej jednej funkcji biznesowej tego rozwiązania w porównaniu do 55% rok wcześniej, to 1% menedżerów określa wdrożenie AI w ich w organizacjach jako dojrzałe, wynika z danych McKinsey. Z ankiet firmy doradczej płyną wnioski, że większość respondentów badania nie dostrzega jeszcze wpływu wykorzystania generatywnej AI na wyniki finansowe całej organizacji. Gros z nich nie wdraża też sprawdzonych praktyk dotyczących adopcji i skalowania, które pomagają tworzyć wartość przy wdrażaniu nowych technologii.

E-commerce: 72% konsumentów szuka korzystnych ofert i tańszych zamienników podczas zakupów, a ponad połowa (56%) przyznaje, że wydawanie dużych sum jest dla nich stresujące, wynika z badania prezentowanego przez platformę e-commerce ERLI. Na platformach zakupowych szczególną popularnością cieszą się kategorie związane z oszczędnościami i promocjami, a 35% osób przyznaje, że większe kwoty wydają na zakupy online, ponieważ obawiają się problemów związanych z jakością produktów lub ich dostarczeniem, co powoduje, że czują się bardziej ostrożni w kwestii zakupów internetowych.

Obowiązki raportowe: Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Komunikacji Elektronicznej pracują wraz z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego nad możliwym uproszczeniem obowiązków sprawozdawczych, podał resort. Celem jest ograniczenie liczby przekazywanych danych w ramach inwentaryzacji, przy jednoczesnym zachowaniu tych, które są niezbędne do regulacji rynku, rozwoju sieci i raportowania do Komisji Europejskiej.

Spersonalizowane reklamy: Spersonalizowane reklamy znacznie wpływają na rozwój i konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, wynika z raportu „Reklamy cyfrowe w UE i Wielkiej Brytanii”, przygotowanego przez Centre for Information Policy Leadership i Public First dla Google. 89% z nich zawdzięcza wzrost przychodów reklamom spersonalizowanym, a aż 76% twierdzi, że bez reklamy spersonalizowanej pozyskiwanie klientów byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Outdoor: W marcu zasięg reklamy zewnętrznej wyniósł 89,35% (zasięg All, w populacji Polaków 7-75), z czego tradycyjnych nośników OOH (outdoor traditional) – 72,95%, natomiast cyfrowych (outdoor digital) – 87,13%. Liczba realnych użytkowników reklamy zewnętrznej wyniosła 29,2 mln, w tym 15,1 mln mężczyzn i 14,1 mln kobiet, wynika z danych Mediapanel.

AI: 32% dyrektorów firm i instytucji z sektora publicznego faktycznie korzysta z danych do podejmowania codziennych decyzji, wynika z danych amerykańskiej firmy Elastic działającej także na polskim rynku, które zostało przygotowane na podstawie ankiet przeprowadzonych z zarządzającymi instytucjami publicznymi na całym świecie. Jednocześnie 82% z nich przyznaje, że planuje inwestycje w sztuczną inteligencję licząc, że to rozwiąże ich problemy i usprawni obsługę obywateli.

Cyberbezpieczeństwo: 8 na 10 incydentów ransomware ma miejsce poza standardowymi godzinami pracy. Przestępcy potrzebują średnio zaledwie trzech dni na wykradzenie danych, wynika z raportu Sophos Active Adversary 2025. W ponad połowie przypadków cyberprzestępcy po prostu logują się do systemu firmy, zamiast stosować tradycyjne metody włamania. 41% incydentów spowodowanych jest przejęciem danych uwierzytelniających. Firmy potrzebują średnio 2,7 dnia na wykrycie ataku po kradzieży danych. Przedsiębiorstwa stosujące wyłącznie podstawową ochronę urządzeń końcowych ponoszą nawet 40-krotnie wyższe straty po cyberataku.

Cyberbezpieczeństwo: W małych firmach ataki ransomware są powodem 7 na 10 interwencji zespołów reagowania na incydenty, wynika z raportu Sophos. 25% incydentów rozpoczyna się od ataku na urządzenia brzegowe, jak np. laptopy; ransomware i próby kradzieży danych to 30% wykrytych incydentów w sektorze MŚP; phishing ustępuje miejsca nowym technikom jak email bombing i quishing; szczególnie narażone są firmy z przestarzałą lub niewłaściwie skonfigurowaną infrastrukturą IT. „Coraz częściej mamy do czynienia z atakami typu 'adversary-in-the-middle’, w których cyberprzestępca umiejscawia się pomiędzy użytkownikiem a prawdziwą stroną logowania i w czasie rzeczywistym kradnie zarówno hasło, jak i jednorazowy kod autoryzacji logowania. To oznacza, że nawet konta zabezpieczone uwierzytelnianiem wieloskładnikowym mogą zostać skutecznie przejęte, jeśli użytkownik zostanie zmanipulowany do działania w fałszywym środowisku logowania. Dlatego firmy powinny przechodzić z uwierzytelniania wieloskładnikowego na potwierdzanie tożsamości za pomocą kluczy dostępu” – powiedział Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos.

AI: 92% ankietowanych już teraz odnotowuje zwrot z inwestycji w AI, a 98% planuje zwiększyć nakłady na projekty związane ze sztuczną inteligencją w 2025 roku, wynika z raportu Snowflake, powstałego we współpracy z Enterprise Strategy Group. Dwie trzecie badanych firm potrafi oszacować zwrot z tych inwestycji, wykazując, że każdy wydany milion dolarów przynosi średnio 1,41 mln USD zysku dzięki oszczędnościom i zwiększonym przychodom. Globalne firmy rozwijające swoje inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją przeznaczają coraz więcej zasobów na ten cel, wskazując na znaczenie danych (81%), dużych modeli językowych (78%), oprogramowania wspierającego (83%), infrastruktury (82%) oraz wykwalifikowanych specjalistów (76%). „Wyniki raportu pokazują, że organizacje, które zdecydowały się na wczesne wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji, nie tylko szybciej się rozwijają, ale również osiągają wymierne korzyści biznesowe. W Polsce obserwujemy rosnące zainteresowanie AI, a firmy coraz częściej traktują dane jako strategiczny zasób napędzający innowacje. W Snowflake wspieramy organizacje na każdym etapie tej transformacji – pomagamy nie tylko uporządkować dane, ale przede wszystkim przekształcić je w realną przewagę konkurencyjną” – powiedział Adam Wojtkowski, country manager CEE w Snowflake.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Legimi: Otrzymało finalną wersję raportu z audytu systemu informatycznego wykonanego przez firmę EY, przeprowadzonego w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania mechanizmu naliczania wynagrodzenia, podała spółka. Zalecenia poaudytowe pozostają bez istotnego wpływu na kwoty rozliczeniowe z wydawcami, a przez to koszty funkcjonowania spółki, podkreślono.

XTPL: Miało 2,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2025 r. wobec 2,74 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

InPost: Grupa planuje rebranding przejętej właśnie brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel, choć jest jeszcze za wcześnie, by mówić o dokładnych terminach, poinformowała chief marketing & ESG officer Grupy InPost Izabela Karolczyk-Szafrańska. Oferta Paczkomatu będzie mogła się pojawić u kilkuset współpracujących z Yodelem sprzedawców „właściwie natychmiast”.

InPost: Spodziewa się, że ogłaszane przez USA cła wpłyną pozytywnie na wolumeny przesyłek obsługiwanych przez Grupę, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

InPost: Grupa spodziewa się, że przejęta właśnie brytyjska firma kurierska Yodel odnotuje stratę na poziomie skorygowanego wyniku EBITDA w II kw. br., ale od III kw. będzie na tym poziomie zyskowna, poinformowała deputy CFO InPostu Inga Jędrzejewska. InPost zakłada dalsze niewielkie dofinansowanie działalności brytyjskiej firmy w tym roku, ale spodziewa się, że Yodel będzie się samodzielnie finansować od 2026 r., dodała.

InPost: Oczekuje dodatniego wpływu przejęcia jednej z największych brytyjskich firm kurierskich w Wielkiej Brytanii Yodel Delivery Network na EBITDA Grupy w ciągu 12 miesięcy, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

Oponeo: Odnotowało 84,73 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 54,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 89,48 mln zł wobec 54,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Woodpecker: Odnotował 0,14 mln zł jednostkowego zysku netto w 2024 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comp: Odnotował 38,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 44,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Vigo Photonics: Skonsolidowane przychody wyniosły 22,07 mln zł w I kw. 2025 r. (+39,29% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W ujęciu jednostkowym przychody wyniosły 21,99 mln zł (+40,01% r/r). Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec I kwartału br. wyniosła 26,8 mln zł.

Creotech Instruments: Szykuje się szerszego wyjścia na rynek w sektorze kwantowym, porównywalnego do dotychczasowego wyjścia spółki na rynek z technologiami kosmicznymi, poinformował prezes Grzegorz Brona.

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) wzrosły o 22% r/r do 756 tys. USD (3 mln zł) na koniec I kw. 2025 r., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec I kw. br. wyniósł 203 USD (811 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w I kw. br. wyniósł 246 USD (984 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r.

Creotech Instruments: Liczy, że w najbliższych miesiącach będzie mógł zakomunikować pozyskanie partnerów w obszarze spoza odbiorców instytucjonalnych i poza Europą, co przerodzi się docelowo w dostawę całych systemów satelitarnych, poinformował prezes Grzegorz Brona.

Creotech Instruments: Prowadzi rozmowy w sprawie dodatkowego finansowania dłużnego do ewentualnego wykorzystania w 2026 r., kiedy pojawią się największe wydatki w projekcie Mikroglob, a największe płatności za faktury jeszcze do spółki nie spłyną, poinformował prezes Grzegorz Brona.

Creotech Instruments: Planuje wystawienie szeregu faktur w ramach projektu Camila w tym roku, poinformował prezes Grzegorz Brona. Oczekuje, że pozyskanie projektu Camila sprawi, że Mikroblob stanie się dla spółki znacznie bardziej opłacalny.

Bank Pekao: W ramach strategii na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” chce postawić na wzrost organiczny dzięki m.in. koncentracji na ofercie kredytowej dla mikro, małych i średnich firm (MMŚP) oraz pożyczkach; zmiana struktury portfela kredytowego w kierunku produktów bardziej marżowych ma pomóc dbać o rentowność – z ROE planowanym na powyżej 18% w 2027 r. – w środowisku spadających stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele banku.

DataWalk: Chce znacząco zwiększyć inwestycje w rozwój i pozyskanie z rynku nowych kompetencji go-to-market oraz skalowanie biznesu, poinformował CFO i członek zarządu DataWalk Łukasz Socha. Celem spółki jest rozwój sprzedaży z dynamiką wyraźnie przewyższającą rynek, który według dostępnych prognoz ma rosnąć w tempie 30-40% rocznie (CAGR) w perspektywie najbliższych 3-5 lat.

Netflix: Miał 29% udziału w polskim rynku streamingu online (SVOD) w I kw. 2025 r. (spadek o 4 pkt proc. r/r); na drugim miejscu z 17% udziału utrzymuje się Max (wcześniej HBOmax) (wzrost o 1 pkt. proc. r/r), wynika z danych firmy JustWatch.

Bank Pekao: Strategia na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” zakłada m.in. wzrost liczby klientów mobile do 4,4 mln (z 3,4 mln obecnie) w okresie jej obowiązywania, podał bank. Udział sprzedaży digital ma w tym czasie sięgnąć 72%.

Binance: Obecnie giełda odpowiada za niemal połowę całkowitego wolumenu obrotu Bitcoinem. Pomimo ogólnego spadku aktywności rynkowej, Binance utrzymuje wysoki poziom płynności w handlu głównymi altcoinami, takimi jak BNB, TON i EOS. Zgodnie z danymi analitycznymi udostępnionymi przez CryptoQuant, w okresie od 3 lutego do końca pierwszego kwartału 2025 r., udział Binance w dziennym wolumenie spot dla Bitcoina wzrósł z 33% do 49%, przewyższając łącznie wszystkie pozostałe giełdy. Równolegle, udział Binance w handlu spot altcoinami zwiększył się z 38% do 44%.

CGI Polska: Grono partnerów powiększyło się w ostatnim czasie o Artura Groszka. Dotychczas zajmował on kluczowe stanowiska w takich spółkach, jak: Orlen, Energa czy Eurocash gdzie pełnił funkcję CIO. W CGI objął funkcję director consulting expert, a celem jego działań jest rozwój portfolio usług i klientów CGI w Polsce w szeroko rozumianym sektorze energii obejmującym energetykę, wydobycie, ciepłownictwo czy przemysł paliwowy.

ZEN.COM: Fintech oferujący usługi finansowe w jednej aplikacji mobilnej, ogłosił powołanie dwóch nowych liderów: Łukasza Neskę na stanowisko chief growth officer (CGO) oraz Andrzeja Bassarę jako chief operating officer (COO). Po ogłoszeniu ekspansji na Azję i rosnącej popularności w Europie, firma skupia się na skalowaniu działalności, wzmacnianiu infrastruktury oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań finansowych. Celem ZEN.COM jest stworzenie najlepszego doświadczenia zakupowego – dzięki karcie ZEN i pakietowi benefitów dostępnych w aplikacji. „ZEN.COM dynamicznie rośnie i wchodzi w kolejną fazę rozwoju, dlatego wzmacniamy nasz zespół liderów, aby skutecznie realizować nasze ambicje. Andrzej i Łukasz wnoszą kompetencje, które bezpośrednio przyczynią się do realizacji naszych planów ekspansji w Europie, Azji i na innych rynkach” – powiedział Dawid Rożek, założyciel i CEO ZEN.COM.

Pyszne.pl: Nawiązało partnerstwo z firmą q-commerce Lisek.App. „Największą wartością dla konsumenta dzisiaj jest wygoda. My tę wartość dostarczamy im w trybie ekspresowym. Dlatego konsekwentnie poszerzamy listę partnerów, aby być jeszcze bliżej klientów i zapewnić im wszystko, czego potrzebują – od worków na śmieci po bukiety z kwiatami” – powiedział Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Influo Agency: Rozważa wejście na NewConnect w ciągu 18 miesięcy, poinformował ISBnews inwestor spółki Artur Błasik.

Orange Polska: Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu 695,55 mln zł z zysku netto za 2024 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,53 zł na akcję, podał bank. Dzień dywidendy ustalono na 25 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 9 lipca 2025 r. Dywidendą objętych jest 1 312 357 479 akcji Orange Polska.

ZND: Platforma kryptowalut obsługiwana przez regulowaną europejską giełdę aktywów cyfrowych zondacrypto pozyskała 20 mln USD inwestycji od globalnego funduszu inwestującego w nowoczesne technologie – Rollman Management Digital, podała platforma. Inwestycja zostanie wykorzystana na wsparcie dalszego rozwoju technologii i działalności biznesowej.

cyber_Folks: zmniejszył liczbę akcji własnych objętych skupem do 50 tys. zł, a ich cenę maksymalną podniósł do 200 zł, podała spółka.

InPost: Po przejęciu firmy kurierskiej Yodel, Grupa InPost jest zainteresowana kolejnymi przejęciami w Wielkiej Brytanii, natomiast na razie nie ma planów dotyczących rynku niemieckiego, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

InPost: Nabył 95,5% kapitału zakładowego Judge Logistics Ltd (JLL) – macierzystej spółki jednej z największych firm kurierskich w Wielkiej Brytanii: Yodel Delivery Network, podał InPost.

Creotech Instruments: Zdecydował o rozpoczęciu procesu podziału spółki poprzez wydzielenie segmentu systemów kwantowych do nowej spółki; szacowanym terminem finalizacji podziału jest przełom roku 2025 i 2026, podała spółka. Akcje obu spółek będą notowane na GPW.

Oponeo.pl: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 44,94 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 76,47 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 4 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 31,52 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Proponowany dzień dywidendy to 20 maja, a dzień jej wypłaty – 23 maja 2025 r. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację. Akcjonariusze zajmą się na na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 maja.

PeopleForce: Platforma HR pozyskała 5,38 mln USD w rundzie finansowania Pre-Series A, podała spółka. Pozyskane środki pozwolą PeopleForce umocnić obecność w Polsce i Ameryce Łacińskiej – dwóch kluczowych regionach.

TTMS: Nadal nie wyklucza debiutu giełdowego jako opcji dalszego rozwoju, poinformował ISBtech prezes Sebastian Sokołowski. Póki co stawia na realizację strategii rozwoju w tym akwizycje. Obecnie rozmawia z potencjalnymi podmiotami w różnych krajach, głównie w Europie Zachodniej.

Data Walk: Zakończył negocjacje dotyczące uczestnictwa inwestorów w subskrypcji prywatnej akcji i podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 750 tys. nowych akcji serii S bez prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Ustalona za zgodą rady nadzorczej cena emisyjna wynosi 77,76 zł za sztukę.

TVN: Warner Bros. Discovery (WBD) zdecydował, że TVN pozostanie w strukturach WBD i będzie rozwijany w ramach jednej grupy, poinformowali president & managing director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN Katarzyna Kiela i president Warner Bros. Discovery ds. międzynarodowych Gerhard Zeiler.

mPay: Podpisał z Techstreet Capital z siedzibą w Luxemburgu, Grupą Lew oraz Andrzejem Basiakiem list intencyjny określający wstępne i ogólne warunki planowanej inwestycji funduszu Techstreet Capital w akcjonariat mPay, podała spółka.

Highlander Enterprise: Strategia rozwoju Highlander Enterprise (wcześniej Advanced Graphene Products) na lata 2025-2028 zakłada koncentrację na kluczowych obszarach: segmencie kosmetycznym i odzieży UV (marki: 8belle oraz Brown as Berries) oraz wykorzystaniu potencjału grafenu, podała spółka.

Lyft: Platforma do zamawiania przejazdów, ogłosiła, że zawarła umowę nabycia FREENOW – aplikacji mobilności miejskiej, której podstawową ofertę stanowią przejazdy taxi, od BMW Group i Mercedes-Benz Mobility za łączną kwotę około 175 mln euro.

Grupa SPIE: Dostawca usług multitechnicznych w budownictwie, energetyce i komunikacji, podpisał umowę zakupu Grupy LTEC specjalizującej się w automatyce budynkowej i systemach zarządzania budynkami. LTEC jest integratorem rozwiązań BTA (Building Technology and Automation) i BMS (Building Management Systems), ma duże doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań charakteryzujących się wysokim poziomem technologicznym. W tym rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. Funkcjonalności te stają się standardem przy nowych inwestycjach i znajdują zastosowanie w obiektach o największej kubaturze, takich jak budynki biurowe, hotele, centra handlowe, budynki przemysłowe, serwerownie czy szpitale. Umowa obejmuje zakup 100% udziałów. Grupa LTEC osiągnęła w ubiegłym roku przychody na poziomie 19 mln euro. Zatrudnia ok. 75 pracowników, w tym wielu wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów.

Grupa Comp: Wraz RVM Systems Polska połączyły siły, tworząc partnerstwo, które oferuje detalistom realne wsparcie w całym procesie transformacji. Wspólnie proponują kompleksowe, zintegrowane rozwiązania – od technologii IT, przez sprzęt do zbiórki opakowań, po doradztwo i edukację. „Nasza współpraca opiera się na wspólnym koncepcie biznesowym, mającym na celu prezentowanie zintegrowanej oferty dla detalistów. Nasze rozwiązania są skrojone pod ich potrzeby, oferując zarówno możliwość zbiórki manualnej, jak i automatycznej. Dzięki integracji naszych systemów, przedsiębiorcy mogą liczyć między innymi na pełne wsparcie od strony software’owej. Wierzymy, że dzięki dobrym partnerstwom, dostępności odpowiednich technologii oraz realnemu wsparciu – wdrożenie nowych regulacji może przebiec sprawnie i przynieść korzyści zarówno sklepom, jak i konsumentom” – powiedział Michał Pląska, dyrektor operacyjny Centrum Innowacji Retail w Compie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Evertiq Expo: Tegoroczna edycja targów Evertiq Expo odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie 28 maja br., podał organizator. Podczas wydarzenia spotkają się projektanci, producenci, dystrybutorzy i pasjonaci branży elektronicznej z całego świata. Tematem przewodnim wydarzenia będzie cyberbezpieczeństwo, a gościem specjalnym – Piotr Konieczny, założyciel serwisu Niebezpiecznik.pl. Agencja ISBnews jest patronem medialnym targów.

Asbis: Breezy, spółka zależna Grupy Asbis, specjalizująca się w modernizacji i remarketingu używanych urządzeń cyfrowych, rozpoczęła działalność w Republice Południowej Afryki, podała Grupa Asbis. Spółka po raz pierwszy zdecydowała się na wejście na nowy rynek w formacie franczyzowym. Franczyzobiorcą Breezy w RPA została spółka ASBC, która należy do Grupy Asbis.

PGE: PGE Dystrybucja – spółka z Grupy PGE – zakończyła realizację pierwszej umowy o dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego, której przedmiotem był zakup i wymiana ponad 372 tys. liczników zdalnego odczytu, podała spółka.

Tauron: Tauron Polska Energia chce zainstalować prawie 1 mln inteligentnych liczników w 2025 r., zapowiedział prezes Grzegorz Lot.

Wasko: Podpisało umowę, wartą max. 28,77 mln zł brutto (w tym wynagrodzenie w ramach prawa opcji wynosi 12,07 mln zł brutto), z Centrum Informatyki Resortu Finansów na rozbudowę posiadanego przez zamawiającego obiektowego systemu składowania danych Hitachi Content Platform oraz świadczenie usług serwisu i wsparcia przez okres 60 miesięcy. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu dostępnej dla danych i metadanych pojemności użytecznej lub świadczeniu dodatkowych godzin asysty technicznej.

InPost: Grupa otworzyła pierwszy Paczkomat na Ibizie i tym samym rozszerzyła swoją obecność na Balearach, gdzie obecnie działają 193 punkty PUDO i 39 maszyn Paczkomat, podała spółka. W całej Hiszpanii, na koniec 2024 roku, działało ponad 2 tysiące urządzeń Paczkomat i blisko 10 tysięcy punktów PUDO.

Google: Użytkownicy Gemini Advanced mogą generować i udostępniać filmy za pomocą zaawansowanego modelu Veo 2. Gemini może przekształcać prompty tekstowe w dynamiczne filmy. Google Labs udostępnia Veo 2 również w Whisk (obecnie niedostępny w Polsce), eksperymentalnym projekcie z generatywną AI, który pozwala tworzyć nowe obrazy za pomocą promptów tekstowych i obrazowych, a teraz także przekształcać je w animacje.

Twisto: Wprowadza na polski rynek nowy produkt „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach”. To alternatywa dla klasycznego BNPL z płatnością w ciągu 30 dni, która pozwala klientom na rozłożenie spłaty na 3 raty. W sytuacji, w której klienci nie zadeklarują zmiany konfiguracji płatności i nie uregulują całej wartości transakcji przed upływem 30 dni, spłata zostanie automatycznie rozdzielona na 3 raty. Płatność w formule „Zapłać za 30 dni lub w 3 ratach” jest dostępna od 4 marca w ramach systemu płatności PayU, u takich sprzedawców jak Pyszne.pl, Biedronka, Hebe, Gemini, Ebilet, C&A czy Jysk. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym Twisto wdrożyło swój nowy produkt.

Brainscan: Uniwersytet Medyczny Sveti Georgi w Płowdiwie (Bułgaria) uznał ofertę złożoną przez spółkę jako najkorzystniejszą w postępowaniu na dostawę oprogramowania aplikacyjnego w ramach projektu „Rola sztucznej inteligencji w neuroobrazowaniu małych zmian niedokrwiennych i krwotocznych miąższu mózgu w algorytmie diagnostycznym udaru niedokrwiennego”. Licencja obejmuje dostarczenie systemu na okres 12 miesięcy. Wartość oferty złożonej przez spółkę wynosi 40 000 euro netto.

Google: W 2024 roku Google zablokował ponad 5,1 mld reklam naruszających zasady, a także ograniczył widoczność kolejnych 9,1 mld. Jednocześnie zawieszono ponad 39,2 mln kont reklamodawców, które nie spełniały obowiązujących wymagań. Ponadto Google zablokował lub ograniczył wyświetlanie reklam na ponad 1,3 mld stron wydawców, a w przypadku ponad 220 tysięcy witryn wprowadzono egzekwowanie zasad na poziomie całej strony.

Future Mind: Firma doradczo-technologiczna wraz z Solitą tworzy nowe Centre of Excellence – Solita Poland. Jest to kolejny krok w działalności polskiej marki po dołączeniu w 2023 roku do europejskiej grupy Solita, operującej w dziedzinie analizy danych i sztucznej inteligencji. Placówka zlokalizowana w Polsce, będzie zrzeszać grono ekspertów z różnych dziedzin IT. Jest ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi technologiczne świadczone w ramach modelu EU-shoring, łączącego jakość, dostępność talentów i pełną zgodność z regulacjami UE.

Vasco Electronics: Dołącza do Pawilonu Polski na Expo 2025 w Osace jako jego oficjalny partner. W ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Vasco Electronics dostarczy 40 elektronicznych tłumaczy do Polskiego Pawilonu na Expo 2025. Urządzenia będą wspierać codzienną komunikację obsługi z odwiedzającymi, umożliwiając rozmowy w ponad 100 językach. Obecność rozwiązań Vasco na Expo to nie tylko praktyczne wsparcie dla międzynarodowych spotkań, ale też okazja, by pokazać polską technologię na globalnej scenie.

PZU: Fundacja PZU rozpoczyna kampanię #CzystyPrzekaz. „Dezinformacja to nie tylko fake newsy. To w obecnych czasach realne zagrożenie” – powiedziała Maia Mazurkiewicz, prezeska Fundacji PZU. Według raportu „Dezinformacja oczami Polaków 2024”, 81% badanych uważa, że w ciągu ostatniej dekady skala rozpowszechnianej w internecie dezinformacji wzrosła. 9 na 10 osób udostępniło dalej przynajmniej jedną z badanych fałszywych informacji.

Amazon: W ramach Funduszu Amazon przeznaczamy ponad 1 mln zł na granty dla organizacji pozarządowych, wspierające edukację STEM oraz doktoranckie projekty naukowe z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Partnerem merytorycznym Funduszu jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, a nabór inicjatyw do programu właśnie wystartował. Działania Funduszu Amazon oparte są na dwóch filarach: konkursie na projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz konkursie dla doktorantów Politechniki Gdańskiej, w obszarze AI i technologii głosowych.

Binance: W 2024 roku umocnił swoją pozycję lidera w dystrybucji tokenów, przyznając 2,6 mld USD w nagrodach ze stakingu i airdropów. Stanowi to imponujące 94% z całkowitej kwoty 2,7 mld USD rozdystrybuowanej przez scentralizowane giełdy, zgodnie z raportem CoinMarketCap (CMC) „Examining Token Listings on CEXes”. Binance zajął również 1. miejsce pod względem mediany ROI dla notowanych tokenów – na poziomie 126,64%, z zerowym wskaźnikiem usunięć tokenów spośród 77 projektów notowanych w 2023 i 2024 roku. Ten wynik podkreśla zdolność Binance do selekcjonowania jakościowych projektów i dostarczania długoterminowej wartości swoim użytkownikom. Od 2020 roku Binance Launchpool, Megadrop i HODLer Airdrops umożliwiły start 83 projektom, przyciągając ponad 5,4 mln unikalnych uczestników. Tylko w 2024 roku posiadacze BNB, którzy brali udział w tych programach, osiągali zyski w przedziale od 53% do 78%, co czyni Binance czołowym miejscem dla osób chcących maksymalizować swoje zyski z kryptowalut.

XTB: Globalny fintech umożliwiający inwestorom indywidualnym efektywne zarządzanie swoimi finansami, przedłużył umowę najmu w warszawskim biurowcu Skyliner należącym do Grupy Karimpol o kolejne 63 miesiące. Firma pozostaje na dotychczas zajmowanej powierzchni, która liczy blisko 4 400 m2.

Kaufland Marketplace: Platforma e-commerce w mniej niż rok od startu przyciągnęła 3000 sprzedawców i miliony klientów, stając się jednym z kluczowych graczy na polskim rynku. Teraz wkracza na kolejne europejskie rynki.

T-Mobile: Smartfony Google Pixel od 14 kwietnia oficjalnie trafiają do oferty T-Mobile oraz T-Mobile dla firm. Co ważne, ta data zbiega się z premierą nowego modelu Google Pixel 9a, który od razu będzie dostępny także w sieci.

AMD: Opublikowało omówienie nowości, jakie wprowadza oprogramowanie ROCm w wersji 6.4. Jest to kompletne rozwiązanie dla naukowców, deweloperów i zespołów ds. infrastruktury AI, które oferuje udoskonalenia w zakresie technologii AI i GPU, a także przełomowe funkcje zaprojektowane w celu sprostania rosnącym wymaganiom współczesnych algorytmów sztucznej inteligencji.

IBM: Zaprezentował IBM z17 – nową generację legendarnego mainframe’a firmy, w pełni zaprojektowaną z myślą o integracji AI w warstwie sprzętowej, software’owej oraz operacyjnej systemu. Dzięki nowemu procesorowi IBM Telum II, IBM z17 wykracza poza tradycyjne zastosowania AI w przetwarzaniu transakcyjnym, otwierając system na zupełnie nowe klasy obciążeń. IBM z17 został zaprojektowany, by na nowo zdefiniować sztuczną inteligencję w skali korporacyjnej, umożliwiając przedsiębiorstwom analizę 100% transakcji w czasie rzeczywistym. IBM z17 pozwala firmom napędzać innowacje i osiągać więcej – oferując m.in. możliwość przetwarzania o 50% większej liczby operacji wnioskowania AI dziennie w porównaniu do modelu z16. Nowy IBM z17 został stworzony z myślą o generowaniu realnej wartości biznesowej w różnych sektorach, dzięki ponad 250 zastosowaniom sztucznej inteligencji – od oceny ryzyka kredytowego, przez obsługę chatbotów, wsparcie analizy obrazów medycznych, aż po przeciwdziałanie przestępczości w handlu detalicznym.

x-kom: Rozszerza ofertę o usługi digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. W ramach partnerstwa z WEBCON, największym polskim dostawcą platformy low-code, firma wykorzysta swoje doświadczenie w transformacji cyfrowej do obsługi klientów B2B i sektora publicznego. x-kom od kilku lat wykorzystuje platformę WEBCON do obsługi 130 procesów biznesowych. Sukces wewnętrznego wdrożenia skłonił firmę do rozszerzenia usług. Z narzędzi WEBCON korzysta 1200 pracowników. x-kom współpracuje z ponad 3 tys. firm i organizacji w zakresie dostaw sprzętu i infrastruktury. Dzięki partnerstwu z WEBCON będzie też pomagać im w realizacji projektów digitalizacji i automatyzacji procesów.

Netia: Klienci, którzy zakupią szybsze opcje (do 1 Gb/s i do 2 Gb/s) światłowodu na sieci własnej operatora w budownictwie jednorodzinnym, otrzymają bez dodatkowych opłat innowacyjne zestawy dostępowe FTTR (Fiber to the Room) z Wi-Fi 7, które pozwalają na korzystanie z pełnej prędkości światłowodu w każdym pomieszczeniu nawet dużego domu. Netia podaje, że jest pierwszym operatorem w Polsce, który oferuje takie rozwiązanie.

baramundi: Firma została uznana za lidera rozwiązań UEM w raporcie Unified Endpoint Management Emotional Footprint 2024. To wyróżnienie oparto na niemal 400 zweryfikowanych opiniach użytkowników, którzy oceniali m.in. jakość wsparcia, przejrzystość działań, uczciwość oraz realne korzyści wynikające z korzystania z rozwiązań. Firma baramundi uzyskała imponujące wyniki w kluczowych obszarach, takich jak: oszczędność czasu, szacunek do klienta, integralność biznesowa, przyjazna polityka wobec użytkowników, a także bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność.

HONOR: Wprowadza przycisk aparatu wspierany przez sztuczną inteligencję (AI Camera Button) w HONOR 400 Lite – innowację, która płynnie łączy sterowanie kamerą z inteligentnymi funkcjami wizualnymi. „Wierzymy, że dzięki jednemu krótkiemu lub długiemu naciśnięciu użytkownicy HONOR 400 Lite mogą odkryć świat pełen możliwości. HONOR 400 Lite to urządzenie stworzone z myślą o entuzjastach fotografii i technologii, które łączy intuicyjną obsługę z najnowszymi rozwiązaniami AI” – napisał producent.

Progress: Wprowadza zaawansowane narzędzia AI do platformy ShareFile, które zwiększają produktywność firm i przyspieszają gromadzenie dokumentów nawet 3,5-krotnie. Nowe funkcje bazujące na sztucznej inteligencji zostały stworzone z myślą o optymalizacji procesów biznesowych i poprawie bezpieczeństwa danych. Innowacyjne rozwiązania Progress ShareFile pozwalają: minimalizować ryzyko przypadkowych wycieków danych; przyspieszyć analizę danych o 96% przy pomocy funkcji podsumowywania dokumentów; łatwiej gromadzić dokumenty poprzez automatyczne tworzenie list żądanych materiałów.

realme: Ogłasza wprowadzenie na rynek serii realme 14 5G, obejmującej modele 14 5G i 14T. Urządzenia mają być mistrzowskie pod względem długiego czasu pracy na baterii w segmencie smartfonów średniej klasy, oferować użytkownikom bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu i wyróżniać się konkurencyjną ceną. Seria realme 14 5G wyposażona w baterię o pojemności 6000 mAh jest liderem w dziedzinie wydajności energetycznej. Na urządzeniu można grać nieprzerwanie do 10 godzin i odtwarzać wideo przez 17,5 godziny. Dzięki wykorzystaniu baterii grafitowej o najwyższej w branży gęstości energii 782Wh/L sprzęt z nowej serii numerycznej marki gwarantuje trwałość nawet po 1400 cyklach ładowania realme 14 5G wyposażony jest w pierwszy w Europie.

CloudFerro: Dostawca największej polskiej publicznej chmury obliczeniowej, został operatorem segmentu naziemnego dla polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych CAMILA, umożliwiającej niezależne monitorowanie sytuacji kryzysowych na potrzeby cywilne i wojskowe. CloudFerro dostarczy usługi kompleksowej infrastruktury naziemnej dla tej misji, w tym odbiór, przetwarzanie, katalogowanie i udostępnianie użytkownikom danych pozyskanych przez satelity. Camila to pierwszy krok w budowie polskiej, nowoczesnej infrastruktury satelitarnej. W przyszłości możliwe będzie utworzenie konstelacji składającej się z kilkudziesięciu satelitów, co dodatkowo wzmocni bezpieczeństwo kraju oraz zapewni Polsce suwerenne zdolności w zakresie obserwacji Ziemi.

Scanway: Polski lider technologii obserwacyjnej z kosmosu, znalazł się pośród rekomendowanych podwykonawców w ofercie przetargowej wybranej przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA do zrealizowania projektu Camila (Country Awareness Mission In Land Analysis) – największej cywilnej konstelacji satelitarnej w historii polskiego sektora kosmicznego. Liderem projektu jest Creotech Instruments, który zawarł z ESA umowę o wartości 51 925 511 euro, z czego 26 330 560 euro zostanie przeznaczone na prace, których wykonanie jest planowane do zrealizowania przez ośmiu podwykonawców, w tym Scanway. Zakończenie projektu jest przewidziane na grudzień 2027 roku. Bilateralny projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz ESA jest finansowany z polskiej składki do ESA na lata 2023-2025, zwiększonej w sierpniu 2023 roku o dodatkowe 360 mln euro.

KP Labs: Dołączyło do narodowej misji obserwacji Ziemi Camila, realizowanej przez Creotech Instruments we współpracy z kluczowymi podmiotami polskiego sektora kosmicznego. W ramach projektu stworzone zostanie kompletne rozwiązanie satelitarne, obejmujące trzy mikrosatelity oraz infrastrukturę naziemną do kontroli i odbioru danych. Celem misji jest zapewnienie wysokiej jakości danych obrazowych dla administracji publicznej, nauki i sektora komercyjnego – m.in. w kontekście monitorowania środowiska, rolnictwa i zarządzania kryzysowego. Zadaniem gliwickiej spółki będzie dostarczenie jednostki przetwarzania danych (Data Processing Unit – DPU) dla jednego z satelitów optoelektronicznych. To element odpowiedzialny za gromadzenie, kompresję i wstępne przetwarzanie obrazów bezpośrednio na orbicie. Dzięki temu możliwe będzie znaczące ograniczenie ilości danych przesyłanych na Ziemię, co przełoży się na krótszy czas transmisji, niższe koszty operacyjne oraz lepsze wykorzystanie dostępnego pasma. DPU zostanie opracowana w oparciu o nasze autorskie rozwiązanie – Smart Mission Ecosystem – wykorzystywane w misji Intuition-1 i projekcie LeopardISS podczas polskiej misji naukowo-badawczej IGNIS.

RITS Professional Services: Polska firma technologiczna działająca globalnie – uzyskała dwa prestiżowe certyfikaty: ISO/IEC 27001:2022 oraz ISO 9001:2015. To potwierdzenie, że kluczowe obszary działalności firmy – rekrutacja i leasing specjalistów IT – spełniają najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania jakością. Certyfikację przeprowadziła renomowana organizacja Bureau Veritas, która od ponad 190 lat weryfikuje zgodność operacyjną firm na całym świecie. Jej audyty należą do najbardziej rygorystycznych na rynku. „Wchodzimy w nowy etap rozwoju. Certyfikaty traktujemy jako impuls do dalszej ekspansji i realizacji ambitnych planów w Europie, Azji i USA” – mówi Łukasz Kośnik, CEO w RITS.

SiDLY: Technologia opaski telemedycznej SiDLY Vital Care – certyfikowanego wyrobu medycznego kl. IIa, opracowanego przez polską spółkę, została objęta refundacją we Francji (nawet do 100%). Od maja 2025 roku z rozwiązania będą mogli skorzystać również klienci indywidualni w Polsce. Obecnie SiDLY realizuje projekty m.in. we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, planując dalsze skalowanie działalności w Europie.

HONOR: Wraz z Google Cloud zapowiada nową erę innowacji opartych na sztucznej inteligencji. Podczas konferencji Google Cloud Next 2025 Eric Fang, Starszy Dyrektor ds. Planowania Produktów w HONOR, podkreślił współpracę firmy z Google Cloud. W ramach planu HONOR ALPHA firma dąży do demokratyzacji technologii AI, oferując zaawansowane funkcje nawet w modelach ze średniej półki cenowej, takich jak HONOR 400 Lite. Współpraca z Google Cloud stanowi fundament tych działań.

Asseco: Urząd Miejski w Elblągu co roku realizuje obowiązkową akcję wysyłki informacji o wysokości podatku od nieruchomości dostarczając ponad 60 tysięcy kopert z dokumentami. W poprzednich latach proces ten trwał kilka tygodni, angażując znaczną liczbę pracowników i generując wysokie koszty operacyjne. W bieżącym roku, dzięki wdrożeniu e-Doręczeń oraz integracji z systemem księgowym Asseco Data Systems, miasto oszczędziło ponad 300 tys. zł na wysyłce decyzji podatkowych. „Sukces wykorzystania e-Doręczeń w Elblągu to doskonały przykład na to, jakie korzyści może przynieść cyfryzacja obiegu dokumentów. Bieżący kontakt za pomocą dedykowanych skrzynek odbiorczych to duże ułatwienie nie tylko dla urzędu, ale również mieszkańców i biznesu. Spodziewamy się, że w przypadku firm, które często korespondują z samorządem, skala oszczędności będzie naprawdę znacząca” – powiedział Jakub Buczyło, dyrektor w pionie Administracji terenowej w Asseco Data Systems.

Google: Wprowadza możliwość generowania i udostępniania filmów za pomocą Veo 2 dla użytkowników Gemini Advanced. Subskrybenci Gemini Advanced będą mogli wybrać Veo 2 z rozwijanej listy modeli w Gemini. Funkcja przekształca prompty tekstowe w wysokiej rozdzielczości 8-sekundowe filmy.

Fuse Network, Check Point Software Technologies: Blockchain drugiej warstwy, skoncentrowany na płatnościach, wprowadza we współpracy z firmą Check Point Software Technologies pierwszą w branży zaporę dla ekosystemu blockchain. To rozwiązanie ma wyznaczać nowy standard bezpieczeństwa w zdecentralizowanych sieciach, których sektor w 2024 r. stracił na cyberatakach ponad 2,2 mld USD. Sektor Web3 do tej pory polegał na audytach smart kontraktów, monitoringu i reagowaniu po fakcie. Nowe rozwiązanie opracowane przez Check Point Software Technologies stawia na prewencję w czasie rzeczywistym. Wykorzystując silniki AI Check Pointa oraz wieloletnie doświadczenie w analizie zagrożeń, firewall będzie filtrować i blokować złośliwe transakcje zanim zostaną zatwierdzone przez sieć blockchain. Co istotne, nie jest to dodatek ani zewnętrzny moduł. To wbudowana ochrona na poziomie protokołu i całej sieci, zapewniająca inteligentne filtrowanie przepływu danych w całym ekosystemie Fuse. Firewall zapewnia m.in. ochronę smart kontraktów i portfeli użytkowników, analizę sandboxową ładunków transakcji, adaptacyjny system wykrywania zagrożeń oparty na AI, a także wykrywanie anomalii w zachowaniu węzłów i portfeli. To pierwszy raz, kiedy rozwiązanie tej klasy trafia do infrastruktury blockchainowej jako część jej architektury, a nie osobny produkt.

Dreame: Producent inteligentnych rozwiązań dla domu, wprowadza do oferty nowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania. Model H12 Pro FlexReach wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, które stawiają go na czołowej pozycji wśród konkurencyjnych urządzeń w tej kategorii.

Apple: Ogłosiło globalne obniżenie ilości emisji gazów cieplarnianych o ponad 60% w porównaniu do poziomów z 2015 roku. To osiągnięcie jest zgodne z planem Apple 2030, którego cel zakłada, że firma w ciągu kolejnych pięciu lat osiągnie neutralność w całym swoim śladzie węglowym. Spółka ma już na koncie kilka innych ważnych osiągnieć w zakresie ochrony środowiska, w tym użycie 99% odzyskanych pierwiastków ziem rzadkich we wszystkich magnesach oraz użycie 99% kobaltu pochodzącego z recyklingu we wszystkich zaprojektowanych przez Apple bateriach.

Źródło: ISBnews