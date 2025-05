Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 28 kwietnia – 2 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyfryzacja ZUS: Dziesiąta tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: cyfryzację ZUS i pakiet ułatwień w ubezpieczeniach, podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

Cyberbezpieczeństwo: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Przepisy umożliwią wydawanie europejskich i krajowych certyfikatów dla produktów, usług i procesów ICT, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Dobrowolna certyfikacja jest zgodna z unijnymi standardami. Ma zwiększyć bezpieczeństwo danych, wspierać rozwój technologii, ułatwiać udział w przetargach i potwierdzać odporność na cyberzagrożenia.

Cyberbezpieczeństwo: Potrzebę istotnego zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo w polskim sektorze bankowym dostrzega obecnie 90% bankowców, w tym opinie „zdecydowanie tak” stanowią 45%, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad 2/5 Polaków – 44% – nie wie, z jakiego kraju pochodzą używane przez nich programy, a połowa ocenia poziom świadomości na temat cyberbezpieczeństwa w Polsce jako średni, wynika z danych polskiego ClickMeeting. Co 10. Polak wysoko ocenia poziom świadomości swoich współobywateli na temat bezpieczeństwa cyfrowego.

E-sądownictwo: Główne obszary współpracy pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Sprawiedliwości to pilotażowy, w pełni cyfrowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), wdrożenie sztucznej inteligencji, rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze sprawiedliwości oraz cyberbezpieczeństwo, podał resort cyfryzacji. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar podpisali porozumienie pomiędzy dwoma resortami, w ramach którego realizowana będzie cyfrowa transformacja wymiaru sprawiedliwości.

Praca i IT: Na problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz niewystarczający transfer wiedzy między pokoleniami wskazuje 40% menadżerów, wynika z badania SAP Polska. Z drugiej strony, badani menadżerowie odpowiedzialni za wydatki IT w swoich organizacjach oceniają poziom tzw. kompetencji przyszłości jako co najmniej zadowalające – bardzo dobrze ocenia je 30% respondentów, a dobrze 43%.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Vigo Photonics: Odnotował 4,08 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2024 r. wobec 5,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany wynik netto wyniósł -3,7 mln zł (w porównaniu do zysku 8,9 mln zł rok wcześniej).

Medicalgorithmics: Odnotował 16,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut: Odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 10,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Brand24: Odnotował 1,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) zarekomendowało przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2024 r. w wysokości 6,37 mln zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 2,63 mln zł, tj. łącznie 9,01 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 7,28 zł na akcję, podała spółka.

PTWP: Odnotowało 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w 2024 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast łącznie skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej i zaniechanej: 2,78 mln zł wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Podtrzymał założenia znaczących inwestycji marketingowych, technologicznych, produktowych mających na celu dynamiczny wzrost bazy klientów, szczególnie w Europie Zachodniej poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Ocenia, że wprowadzenie akcji azjatyckich do oferty to cel realny na 2026 rok, poinformował członek zarządu ds. tradingu Filip Kaczmarzyk. Na ten moment firmę interesuje uzupełnianie oferty na lokalnych rynkach, jak akcje rumuńskie w Rumunii, czy akcje z Bliskiego Wschodu w Dubaju.

Digitree Group: Miała 1,33 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2025 r. wobec 0,72 mln zl straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wstępne dane.

XTB: Chce osiągnąć docelowo pozycję lidera rynku usług inwestycyjnych w Chile, poinformował prezes Omar Arnaout.

XTB: Liczy, że udostępni kryptowaluty i opcje w tym roku, poinformował członek zarządu ds. tradingu Filip Kaczmarzyk.

XTPL: Zarząd uważa, że „na dzisiaj” cele strategiczne w horyzoncie 2026 roku są możliwe do zrealizowania, ale jednocześnie są to założenia „ryzykowne, trudne, ambitne, które mają zmusić organizację do szybkiego, dynamicznego rozwoju”, poinformował prezes Filip Granek.

Sygnity: Miało ok. 10,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. br., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBITDA sięgnął ok. 15,6 mln zł, a przychody ok. 72,8 mln zł.

Creotech Instruments: Odnotował 20,46 mln zł jednostkowej straty netto w 2024 r. wobec 14,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

ATM Grupa: Odnotowała 26,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 27,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Action: Odnotował 41,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 36,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Fabrity Holding: Odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 12,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Business Solutions: Odnotowało 28,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 24,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu utworzenia spółki dronowej poprzez wydzielenie segmentu aplikacji związanych z dronami i przetwarzaniem danych satelitarnych, podała spółka.

XTB: Odnotowało 193,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2025 r. wobec 302,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

ATM Grupa: Urszula Piasecka z początkiem maja 2025 roku obejmie stanowisko członka zarządu ATM Grupy, podała spółka.

Trasti: Chce zwiększyć skalę działalności do 1 mld zł w 2029 roku, z czego 30% mają stanowić ubezpieczenia dobrowolne oraz pozakomunikacyjne, poinformował ISBtech prezes Janusz Wojtas. Spółka jest w trakcie procesu pozyskiwania nowego finansowania, który planuje zakończyć w I połowie bieżącego roku.

Wasko: Odnotowało 6,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

STS: Zanotował wzrost obrotów o 12% r/r do ponad 5,2 mld zł w 2024 r., poinformował ISBnews prezes STS Radim Haluza. W 2025 roku kluczowym celem spółki jest dalsze wdrażanie strategii #United, mającej na celu pogłębienie integracji z grupą Entain CEE, a de facto z SuperSport z Chorwacji.

Ailleron: Odnotował 22,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego w 2024 r. wobec 3,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Rynek VC: Przez polski rynek venture capital (VC) przepłynęło 444 mln zł w I kwartale br., co oznacza wzrost o 155% r/r, wynika z danych PFR Ventures i Inovo VC. Zaobserwowano przyrost o 11% względem kwartalnej średniej wartości inwestycji w 2024 r.

Wasko: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 3,19 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę 0,02 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomenduje pozostałe 1,36 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 23 czerwca, a dzień wypłaty – 11 lipca 2025 r.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech Instruments: Podpisał umowę z firmą z Niemiec OHB Digital Connect GmbH na podwykonawstwo w ramach projektu pt. BLAM (Background Light and Atmosphere Metrology for QKD at Urban Locations) realizowanego przez firmę OHB Digital Connect GmbH dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, podała spółka. Wartość realizowanych przez Creotech zadań wynosi 175 514 euro, zaś całkowity okres trwania projektu to 60 miesięcy.

Cyfryzacja kultury: Dziesięć projektów kulturalnych – w tym upowszechnienie wybitnych dzieł polskiej kinematografii, dostęp do informacji o filmach poprzez chatbot AI oraz cyfryzacja 145 tys. nowych obiektów historycznych w ramach Narodowego Zasobu Bibliotecznego – uzyska łącznie ponad 440 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Orlen: Rozpoczął nową promocję dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, zarejestrowanych w aplikacji Orlen Charge, podała spółka. Przez miesiąc, do 30 maja br., będą mogli oni ładować swoje pojazdy taniej o 35% we wszystkich punktach należących do Grupy Orlen.

Creotech Instruments: Ogłosił premierę autorskiego systemu Quantum Key Distribution (QKD), podała spółka. To bazujące na w pełni europejskiej technologii rozwiązanie zapewnić ma najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji dla administracji publicznej, sektora obronnego oraz finansowego. System QKD rozwijany jest w ramach projektu eCAUSIS, a jego rynkowa premiera planowana jest na początek 2026 roku.

Orlen: Orlen i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiły nabór w trzecim konkursie grantowym wspólnego przedsięwzięcia pn. NEON III. Budżet programu to 196 mln zł, przeznaczony na rozwój najciekawszych rozwiązań technicznych, technologicznych i cyfrowych w trzech obszarach tematycznych: dekarbonizacja, cyfryzacja i gospodarka obiegu zamkniętego. Nabór potrwa do 30 czerwca br.

Orange Polska: Uruchomił Centrum Doświadczeń Cyberbezpieczeństwa, w którym firmy mogą przetestować symulowane ataki hakerskie na ich cyfrową infrastrukturę, poinformował ISBtech dyrektor strategii i rozwoju ICT w Orange Polska Piotr Markowicz.

yarrl: Podpisał umowę z Aplikacjami Krytycznymi, na mocy której będzie wspierała utrzymanie oraz rozwój systemu e-Urząd Skarbowy, podała spółka. W ramach projektu yarrl będzie świadczyć kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia wyspecjalizowanej kadry informatycznej w szacunkowym okresie od 12 do 18 miesięcy. Wartość realizowanych usług nie przekroczy 44,56 mln zł brutto.

