Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 16-20 czerwca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Gen AI: Zwiększenie nakładów na technologie Gen AI rok do roku zadeklarowało 62% ankietowanych organizacji w Polsce, wynika z raportu Capgemini. Trend ten obejmuje również firmy, które nie są aktywnymi zwolennikami tych rozwiązań – w tej grupie 60% również zwiększyło inwestycje.

Półprzewodniki: Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło prace nad dokumentem „Polska w grze o przyszłość – polityka dla sektora półprzewodników 2025+”, podał resort. Ministerstwo podtrzymało, że celem jest to, by do 2030 roku przyciągnąć do Polski 2-3 duże inwestycje przemysłowe o wartości dodanej w przedziale 300-600 mln euro.

Pojazdy zautomatyzowane: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt deregulacyjny), który wprowadza ułatwienia dla testowania pojazdów, które wykorzystują automatyczne funkcje kierowania i kontroli, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Kompetencje cyfrowe: System edukacji niedostatecznie rozwija kompetencje cyfrowe zdaniem 55% Polaków, jednak mimo to 45% dobrze ocenia własne umiejętności w tym zakresie, wynika z badania ClickMeeting.

Współpraca Polski i Singapuru: W zakresie usług cyfrowych, bezpieczeństwa żywności i technologii obronnych była głównymi tematami rozmów podczas Forum Biznesu Polska-Singapur, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

AI: Prawie 2/3 przedstawicieli sektora MŚP (65%) nie posiada strategii, która uwzględnia wykorzystanie sztucznej inteligencji, ani jako osobnego dokumentu, ani jako elementu strategii biznesowej, wynika z Barometru AI na I półrocze 2025 roku przygotowanego przez EFL. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw transportowych i HoReCa.

E-commerce: Firmy uwzględnione w Base Index (dawniej: BaseLinker Index) – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 12,4% r/r w maju, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 8,8%, a średnią wartość koszyka – o 3,2% r/r do 200,4 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

Pojazdy zautomatyzowane: Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przedstawiany jako deregulacyjny, w rzeczywistości wprowadza kolejne skomplikowane procedury, które utrudnią, a w konsekwencji uniemożliwią prowadzenie testów pojazdów zautomatyzowanych w Polsce i zmuszą firmy do przenoszenia swoich prac za granicę, oceniają Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) i Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Cyberbezpieczeństwo: Od początku roku liczba osób z aktywnie zastrzeżonym numerem PESEL wzrosła o ponad 1 mln. „Już ponad 6,5 miliona osób zdecydowało się na zastrzeżenie numeru PESEL. Dzięki temu ograniczamy ryzyko, że przestępcy posłużą się naszymi danymi na przykład do wyłudzenia kredytu. Co ważne, można to zrobić szybko i łatwo w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje tylko kilka chwil, a może nas skutecznie ochronić przed skutkami kradzieży danych osobowych” – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Cyfryzacja: Zdaniem 3/4 Polaków bankowość elektroniczna jest najlepiej rozwiniętym systemem usług cyfrowych w Polsce, jak wynika z najnowszego badania polskiej platformy ClickMeeting. Kolejne miejsca zajmują: sektor zakupów internetowych, wskazywany przez 67% badanych, administracja publiczna – 46%, narzędzia do pracy hybrydowej i zdalnej – 28%, narzędzia do edukacji online – 24%, opieka zdrowotna – 24%, kultura online – 16%. Jednocześnie tylko 22,5% badanych przez ClickMeeting twierdzi, że polski system edukacji w wystarczającym stopniu rozwija kompetencje cyfrowe obywateli, a w opinii 55% robi to niedostatecznie. Kolejne 22,5% nie ma zdania na ten temat. Tylko 28,5% respondentów nie byłoby w ogóle zainteresowanych płatnym eksperckim kursem online czy webinarem rozwijającym kompetencje cyfrowe. Udział w takim wydarzeniu wykupiłoby 15% badanych, a 37% chętnie skorzystałoby z dostępu zapewnionego przez pracodawcę lub uczelnię.

Krypto: Binance opublikował nowe badanie, którego wyniki w Polsce pokazują rosnącą, dobrze poinformowaną i coraz bardziej doświadczoną społeczność, inwestującą w kryptowaluty w sposób strategiczny i długoterminowy. Polska ma także najwyższy odsetek użytkowników z wyższym wykształceniem spośród wszystkich analizowanych krajów – 85%, niemal dwukrotnie więcej niż średnia europejska. Profil demograficzny użytkowników kryptowalut w Polsce pokazuje znaczną różnorodność. Zdecydowana większość, bo aż 71%, mieści się w przedziale wiekowym 26-45 lat, co znacząco przewyższa europejską średnią wynoszącą 61%. Oznacza to silną bazę użytkowników w wieku zawodowej dojrzałości – Polska wyraźnie przoduje w tym segmencie. Jednocześnie 16% użytkowników to osoby w wieku 18-25 lat, co pokazuje aktywny udział młodego pokolenia w świecie kryptowalut. Co ciekawe, 13% użytkowników ma ponad 45 lat, co podważa stereotyp, że kryptowaluty są tylko dla młodych. Jeśli chodzi o płeć, w Polsce 92% użytkowników to mężczyźni. Polska wyróżnia się najwyższym odsetkiem użytkowników z wykształceniem wyższym – 85%, podczas gdy europejska średnia to 47%. Ponadto 15% polskich użytkowników to właściciele firm – to również najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych krajów. Wyniki badania potwierdzają zmianę postrzegania kryptowalut: coraz częściej są one traktowane jako część planowania finansowego przez profesjonalistów i przedsiębiorców, a nie tylko jako spekulacyjna alternatywa.

Krypto: Badanie Binance pokazuje, że jeśli chodzi o źródła pierwszych informacji o kryptowalutach, odpowiedzi były dość równomierne: 37% wskazało platformy społecznościowe, takie jak Instagram czy Twitter, a 32% – rodzinę i znajomych. To wyniki zgodne ze średnią europejską. Na pytanie o główne zastosowania kryptowalut 64% polskich użytkowników wykazało długoterminowe nastawienie: 42% zadeklarowało, że ich głównym celem jest długoterminowe trzymanie aktywów, a 22% używa kryptowalut w celu budowania oszczędności. Dla porównania, tylko 19% korzysta z nich do krótkoterminowego handlu. Polska społeczność postrzega krypto jako praktyczne, długoterminowe rozwiązanie, odzwierciedlające wartości stabilności i zrównoważonego podejścia. Potwierdza to także częstotliwość inwestycji: 45% Polaków inwestuje w kryptowaluty codziennie lub co tydzień, a jeszcze więcej – 55% – inwestuje raz w miesiącu lub rzadziej. Sugeruje to, że znaczna część społeczności nie kieruje się wyłącznie krótkoterminowymi zyskami, lecz ma długofalową perspektywę inwestycyjną, wpisując krypto w szersze plany finansowe. Z kolei 5% używa kryptowalut do codziennych zakupów, a 4% do przesyłania pieniędzy – wyniki te są zgodne z europejską średnią. Choć to wciąż niewielkie liczby, wskazują na początki praktycznego wykorzystania krypto na co dzień. 82% polskich respondentów wyraża długoterminowe zaufanie do kryptowalut – to drugi najwyższy wynik po Francji (86%). Tylko 5% wykazuje sceptycyzm wobec przyszłości tego rynku. Jeśli chodzi o alokację środków, użytkownicy prezentują zróżnicowane podejście: 33% przeznacza na kryptowaluty ponad 50% swojego portfela inwestycyjnego, natomiast 32% inwestuje mniej niż 10%. Ponadto 22% inwestuje między 10% a 25% (nieco powyżej europejskiej średniej wynoszącej 20%), a 15% przeznacza na krypto od 25% do 50% (nieco poniżej średniej europejskiej wynoszącej 19%).

Krypto: Badanie Binance wskazuje, że oczekiwania dotyczące ceny Bitcoina w 2025 roku pokazują silny kontrast między Polską a resztą Europy. Podczas gdy 32% europejskich użytkowników spodziewa się, że cena Bitcoina osiągnie od 100 001 do 125 000 dolarów, tylko 3% Polaków ma takie prognozy. Zamiast tego 32% polskich użytkowników przewiduje cenę na poziomie 175 001-200 000 USD, a 46% oczekuje jeszcze wyższych poziomów – powyżej 200 000 USD. To wyraźnie kontrastuje z Europą, gdzie tylko 10% respondentów przewiduje takie wartości, co czyni Polskę najbardziej optymistycznym rynkiem w kontekście krótkoterminowych prognoz dla Bitcoina.

IT: Cisco zaprezentowało wyniki badania, które pokazuje, że infrastruktura IT w firmach na całym świecie – w tym również w Polsce – przechodzi fundamentalną transformację. W centrum tych zmian znajduje się sztuczna inteligencja, która może zarówno przeciążyć istniejące systemy, jak i znacząco je usprawnić – pod warunkiem, że firmy zainwestują w nowoczesne, bezpieczne i odporne sieci. Z polskiej edycji badania wynika m.in., że: 97% liderów IT w uważa modernizację sieci za kluczową dla wdrażania AI, IoT i chmury, 84% twierdzi, że lepsza infrastruktura bezpośrednio przełoży się na wzrost przychodów, 93% spodziewa się znacznych oszczędności dzięki inteligentnym i bezpiecznym sieciom.

Cyberbezpieczeństwo: Największe obawy Polaków związane z danymi to: wyciek danych i kradzież tożsamości. 2 na 5 klientów nie zwraca uwagi na pochodzenie linków i klika w nie. Z raportu „Przyszłość komunikacji firm z klientami”, przygotowanego przez Tide Software i Orange Polska, wynika, że ponad 90% Polaków udostępnia swoje dane kontaktowe w zamian za rabaty, dostęp do usług czy oferty lojalnościowe. Jednak sposób, w jaki różne grupy wiekowe reagują na ryzyka związane z prywatnością oraz ewentualnym wyciekiem danych, pokazuje różnice pokoleniowe. Dla firm to jasny sygnał, by zawalczyć o zaufanie klienta odpowiednim przygotowaniem i szybką komunikacją, ale przede wszystkim minimalizować ryzyka.

IT: Korzystne otoczenie biznesowe, wykwalifikowana siła robocza i stosunkowo niskie koszty przyciągają do Katowic coraz więcej firm z sektora IT. Miasto jest wymieniane wśród wschodzących rynków branży IT na świecie, a zapotrzebowanie na powierzchnię biurową dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw z obszaru nowych technologii rośnie – wskazują raporty CBRE. W I kwartale 2025 roku firmy z tego sektora odpowiadały za 43% wszystkich transakcji na rynku biurowym. Eksperci wskazują, że atrakcyjność miasta podnosi przede wszystkim stały dopływ specjalistów, którzy cenią sobie jakość życia oraz niskie koszty utrzymania.

AI: Najnowszy raport Capgemini „AI in action. How Gen AI and agentic AI redefine business operations” dotyczący wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji oraz systemów agentowych w operacjach biznesowych wskazuje na interesującą specyfikę polskiego rynku. Choć globalnie obserwujemy systematyczny wzrost inwestycji w technologie AI, polskie organizacje wyróżniają się relatywnie szybkim tempem adaptacji – zwłaszcza w obszarze dotyczącym agentów AI. Wyniki badania pokazują, że firmy w Polsce sprawniej przechodzą od fazy eksploracyjnej do wdrożeń i częściej deklarują aktywne wykorzystanie agentów niż przeciętna dla badanej próby globalnej.

Trendy: Microsoft opublikował czerwcowe wydanie raportu Work Trend Index zatytułowane „Struktura nieskończonego dnia pracy”. Wśród najważniejszych wniosków wskazano: 40% osób zaczyna przeglądać e-maile już o 6 rano; przeciętny pracownik otrzymuje 117 e-maili i 153 wiadomości dziennie; 57% spotkań odbywa się ad hoc, a duże spotkania to najszybciej rosnący format; spotkania po godzinie 20:00 wzrosły o 16% r/r, a praca w weekendy również staje się coraz częstszą praktyką.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

OChK: Tomasz Laudy zostanie nowym prezesem zarządu Operatora Chmury Krajowej (OChK), a Mateusz Hammer – członkiem zarządu, podał PKO Bank Polski. Zarząd, w którego składzie pozostają także Krystian Najbert (od 2022 r.) i Robert Przychodzień (od 2024 r.), będzie kierować spółką, należącą do PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), od 1 lipca br.

IMS: Akcjonariusze IMS zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie z zysku roku 2024 (z uwzględnieniem kapitału z zysków lat ubiegłych) w łącznej kwocie 10,6 mln zł w postaci skupu 625 tys. akcji po 8 zł za walor oraz wypłaty dywidendy w wysokości 0,16 zł za akcję (czyli równej wypłaconej już zaliczce), podała spółka.

Grupa Sygnis: Liczy, że jej rozwój – m.in. w produkcji dronów systemów do rozproszonej logistyki (DAM) w opcji dual use – pozwoli w ciągu trzech lat osiągnąć międzynarodowy zasięg i nie wyklucza połączeń z zagranicznymi partnerami, z którymi realizuje projekty sprzedażowe i technologiczne, poinformował serwis ISBiznes.pl prezes Andrzej Burgs.

Digital Network: Akcjonariusze Digital Network zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia wypłatę dywidendy za 2024 rok w łącznej wysokości 20,08 mln zł, tj. 4,82 zł na akcję, podała spółka. Z powyższej kwoty 10,04 mln zł, tj. 2,41 zł na akcję zostało wypłacone w formie zaliczki 5 grudnia 2024 r.

Grupa AUTO1: Europejska platforma do kupna i sprzedaży samochodów używanych ogłosiła, że utworzy ponad 2000 nowych miejsc pracy w całej Europie. Ponad 70 z tych nowych stanowisk powstanie w Polsce, a pozostałe w takich krajach jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Belgia.

T-Mobile Polska: Przekroczył próg 4000 aktywnych stacji bazowych 5G Bardziej w paśmie 3,6 GHz (C-band), ogłosił operator w cotygodniowym podsumowaniu, podkreślając, że w ostatnich siedmiu dniach uruchomił kolejnych 91 nadajników.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Noctiluca: Zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą emisji 149 000 akcji, po ustalonej w ramach road show i spotkań inwestorskich cenie emisyjnej wynoszącej 90 zł za akcję, podała spółka. Środki w wysokości ok. 13 mln zł zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwojowej, w tym przyspieszenie wdrożeń nowych materiałów OLED poprzez rozwój kompetencji inżynieryjnych i skalowanie działań komercyjnych na rynkach międzynarodowych.

mysite.ai: Pozyskał 9,25 mln zł w rundzie pre-seed, podano w komunikacie. Kapitał ma pozwolić rozwijać „pracownika AI” wspierającego marketing małych firm.

QNA Technology: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu z dniem 25 czerwca br. akcji spółki QNA Technology do obrotu na rynku głównym, podała spółka.

Ekopol Górnośląski Holding: Aktywnie poszukuje innowacyjnych start-upów do współpracy i inwestycji. Spółka oferuje wsparcie dla przedsiębiorców z pomysłami na nowe przedsięwzięcia, szczególnie w obszarach zbieżnych z jej działalnością, takich jak technologie paliwowe, energetyka odnawialna, przemysł przetwórczy czy systemy zarządzania IT.

Formative: Fundusz, który wystartował na początku kwietnia br., poinformował o podpisaniu umów inwestycyjnych z pięcioma startupami. Łączna wartość inwestycji w tej turze przekroczy 10 mln zł. Za projektem stoi Paweł Dobosz, założyciel i były prezes Internet Union oraz grupa prywatnych inwestorów. Spółki, w które zainwestował Formative, reprezentują różne branże, w tym m.in. gaming, usługi czy branżę deweloperską. Jednym z nich jest Freemoji, startup edukacyjno-technologiczny, którego celem jest uświadamianie i szerzenie wiedzy na temat cyfrowej mowy ciała, czyli tego, jak komunikujemy emocje i intencje online, np. poprzez emotikony czy styl pisania.

Packeta Group: Właściciel marki Packeta Poland, umacnia swoją pozycję jako regionalny lider logistyki out-of-home (OOH). Po Czechach i Słowacji firma została numerem 1 również na Węgrzech – kraju o jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w rejonie. Dzięki przejęciu sieci FOXPOST Packeta dysponuje największą siecią automatów paczkowych i punktów odbioru u naszych południowych sąsiadów obejmującą prawie 3 500 automatów paczkowych, blisko 1 500 punktów odbioru przesyłek (PUDO) oraz 220 000 aktywnych skrytek. To przekłada się na 25% wszystkich punktów odbioru i 41% automatów paczkowych dostępnych na węgierskim rynku.

InSoil (wcześniej HeavyFinance): Europejska firma z obszaru finansowania działań klimatycznych, ogłosiła partnerstwo o wartości 100 mln euro z kanadyjskim funduszem Key Carbon. To największe finansowanie w historii spółki i jeden z największych w Europie prywatnych wkładów w transformację rolnictwa w kierunku neutralności klimatycznej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie bezodsetkowych pożyczek dla gospodarstw rolnych w Polsce i Europie wdrażających praktyki rolnictwa regeneratywnego oraz rozwój rynku kredytów węglowych opartych na glebie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

UTK: Zakup biletów kolejowych przez aplikacje i internetowe systemy sprzedaży zrealizowało 46,5% pasażerów w 2024 roku, o 5,9 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, a jedynie 26,3% pasażerów skorzystało z tradycyjnych kas biletowych, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

XTB: Udostępnił możliwość utworzenia wirtualnego portfela eWallet w łącznie 19 walutach, podał fintech. W najbliższych tygodniach wprowadzone mają być nowe funkcjonalności. Ponadto w kluczową fazę testów wchodzi IKZE w XTB.

OKX: Ogłosiła start swojej scentralizowanej, w pełni regulowanej giełdy kryptowalut w Polsce, podała spółka.

Huge Thing: Wraz z Orlenem – nowym partnerem programu akceleracyjnego Startup Booster by Huge Thing – ogłosili otwarty nabór dla startupów technologicznych, podało Huge Thing. Nabór trwa do 30 czerwca br.

Allegro: Działalność rozpoczęło 16 farm fotowoltaicznych, które Allegro wsparło strategiczną umową wirtualnego zakupu energii (vPPA) w 2023 roku, podała spółka. To kluczowy krok w realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych emitowanych w ramach działalności firmy (Zakres 1 i 2) o 43% do 2030 r. wobec roku bazowego 2021, podkreślono.

Bank Millennium: Millennium Goodie uruchamia porównywarkę cenową. Nowe narzędzie na platformie goodie podpowie, gdzie kupić produkty w najlepszej cenie, ale również, w jakim sklepie uzyskać najkorzystniejszy cashback.

Netia: Wprowadziła zmiany do swojej oferty mobilnego dostępu do internetu na sieci 5G Ultra (prędkość nawet do 1 Gb/s). Netia proponuje klientom zarówno taryfę bez limitu transferu danych, jak i dopasowane pakiety w zależności od potrzeb, od 10 zł miesięcznie.

VeloBank: Pracownicy VeloBanku korzystają z generatywnej sztucznej inteligencji wspierającej obsługę reklamacji. Wdrożenie wykorzystuje możliwości GenAI w architekturze wieloagentowej. Agenci AI wspierają pracowników na każdym etapie procesu – od wprowadzenia danych, przez kategoryzację przypadków, po szkic odpowiedzi, co przyspiesza rozpatrywanie zgłoszeń klientów oraz zwiększa efektywność pracowników. To kolejne wdrożenie GenAI w VeloBanku zrealizowane przy współpracy z Accenture.

Autopay: Wspiera płatności za e-winiety bezpośrednio z samochodów marki Mercedes-Benz. Klienci Mercedes-Benz mogą kupować i płacić za e-winiety bezpośrednio z pojazdu – korzystając z systemu multimedialnego. Zakupy e-winiet oparte są na rozwiązaniu Autopay – polskiej spółki technologiczno-finansowej. Rozwiązanie jest obecnie dostępne dla kierowców w Niemczech, ale wkrótce będzie rozszerzone na inne kraje europejskie.

Credit Agricole Bank Polska: Został partnerem prezentacji pierwszego na świecie automatycznego awatara języka migowego Migam.AI na konferencji Vivatech w Paryżu. Rozwiązanie opracowała polska spółka Migam.

Orange Polska: Orange Flex poszerza ofertę o usługę opartą na eSIM-ie. Orange Flex Travel to bezpieczne pakiety internetu za granicą do kupienia w aplikacji. Usługa jest alternatywą zarówno dla klasycznego roamingu, jak i dla rozwiązań oferowanych przez międzynarodowych dostawców eSIM-ów. Orange Flex proponuje takie pakiety jako pierwszy z operatorów w Polsce. Pakiety internetu w Orange Flex Travel Pakiety roamingowe znane są już użytkownikom Orange Flex. Nowość polega na tym, że teraz mogą z nich skorzystać wszyscy chętni. Wystarczy mieć smartfona obsługującego eSIM.

InPost: Został sponsorem tytularnym drużyny siatkarskiej ChKS Chełm. Od nowego sezonu 2025/2026 zespół, który wywalczył awans do PlusLigi, będzie nosił nazwę InPost ChKS Chełm. Logo InPost zobaczymy nie tylko na strojach siatkarzy, ale także na bandach otaczających boisko oraz wszystkich innych elementach klubowej identyfikacji wizualnej.

Plus: Przygotował na wakacje ofertę smartfonów w atrakcyjnych cenach. Wybrane modele Samsung i HONOR można kupić taniej do 2000 zł. Wśród przecenionych modeli znalazły się m.in. Samsung Galaxy Z Fold 6 i HONOR Magic V3.

Katowice jako centrum IT: Korzystne otoczenie biznesowe, wykwalifikowana siła robocza i stosunkowo niskie koszty przyciągają do Katowic coraz więcej firm z sektora IT. Miasto jest wymieniane wśród wschodzących rynków branży IT na świecie, a zapotrzebowanie na powierzchnię biurową dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw z obszaru nowych technologii rośnie, wskazują raporty CBRE. W I kwartale 2025 roku firmy z tego sektora odpowiadały za 43% wszystkich transakcji na rynku biurowym. Eksperci wskazują, że atrakcyjność miasta podnosi przede wszystkim stały dopływ specjalistów, którzy cenią sobie jakość życia oraz niskie koszty utrzymania.

Signius: Rozpoczął współpracę z HAMMERmed Medical Polska – firmą dostarczającą sprzęt dla placówek ochrony zdrowia. W ramach partnerstwa wdrożono platformę do podpisów elektronicznych, dopasowaną do potrzeb organizacji.

MEGOGO: Od końca czerwca użytkownicy w Polsce będą mogli wykupić subskrypcje: Viaplay Filmy i Seriale – 15 zł/ miesiąc; Viaplay Filmy i Seriale + Eleven Sports – 25 zł/ miesiąc; MEGOGO Optymalny + Viaplay – 49,99 zł/ miesiąc; MEGOGO Maksymalny + Viaplay – 64,99 zł/ miesiąc. Wszystkie nowe subskrypcje łączą szeroką ofertę rozrywkową MEGOGO – telewizję na żywo, filmy, seriale i inne – z bogatym katalogiem premium Viaplay, dostępnym bezpośrednio w aplikacji i na platformie MEGOGO. Artur Pacuła, CEO MEGOGO Polska, skomentował: „Naszym priorytetem jest zapewnienie możliwie najwygodniejszego i najbardziej korzystnego przejścia dla dotychczasowych użytkowników Viaplay. Dzięki nowym opcjom subskrypcji widzowie będą mogli nadal korzystać z treści, które kochają – teraz na MEGOGO – w atrakcyjnych cenach i z większą elastycznością. Jesteśmy przekonani, że nowa oferta zapewni zarówno korzyści, jak i wygodę wszystkim, którzy chcą wciąż mieć dostęp do ulubionych filmów, seriali i sportu. Co więcej, nie mam wątpliwości, że przyciągniemy także wielu nowych klientów”.

Microsoft: Satya Nadella, dyrektor generalny, ogłosił podczas AI Tour w Amsterdamie kolejne kroki w realizacji Europejskich Zobowiązań Cyfrowych firmy – wprowadzając nowe rozwiązania wzmacniające suwerenność cyfrową organizacji w całej Europie. Ogłoszone nowe funkcje rozszerzają możliwości suwerenności dla wszystkich europejskich organizacji korzystających z chmury publicznej, a także otwierają nowe opcje uruchamiania usług Microsoft w suwerennych środowiskach chmury prywatnej. W ramach ogłoszenia Microsoft oferuje kompleksowe rozwiązania w trzech modelach: Sovereign Public Cloud, Sovereign Private Cloud oraz National Partner Clouds.

BYD: Wprowadza na europejski rynek nowy model hybrydowy typu plug-in: SEAL 5 DM-i. Samochód został wyposażony w technologię Super DM, która umożliwia przejechanie do 1050 km na pełnym baku i naładowanej baterii. Model ten kierowany jest do klientów poszukujących klasycznego sedana z przestronnym wnętrzem, nowoczesnymi rozwiązaniami i niskimi kosztami eksploatacji.

Heineken: Producent piwa wprowadził wewnętrznego chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Projekt nosi nazwę „Hoppy” i ma na celu usprawnienie procesów wewnętrznych oraz zapewnienie pracownikom szybkiego dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Hoppy, zbudowany na platformie SAP Business Technology Platform (SAP BTP), to chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję i zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego. Integruje dane z wielu systemów i eliminuje potrzebę czasochłonnego, ręcznego wyszukiwania informacji.

OSCAL: Tablety marki to nowa propozycja na rynku urządzeń mobilnych – dostępna w sieci Media Expert. Marka OSCAL oferuje zróżnicowane modele, które odpowiadają na potrzeby całej rodziny: od nowoczesnych, wydajnych tabletów do pracy i nauki, po bezpieczne urządzenia stworzone specjalnie dla dzieci.

Leonardo, Baykar: Tworzą spółkę joint venture w domenie technologii bezzałogowych, w której każda z firm ma 50% udziałów. Nowa firma – LBA Systems – ma być kluczowym podmiotem na rynku technologii bezzałogowych. Zostało to ogłoszone podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczego w Paryżu, Le Bourget. W ramach tej umowy nowy podmiot będzie wykorzystywać silne synergie przemysłowe; obejmie to projektowanie, rozwój, produkcję i serwisowanie bezzałogowych systemów latających (UAS / BSP) Wcześniej, na początku marca 2025 r., firmy podpisały odpowiedni protokół ustaleń (MoU) w Rzymie. Nowa firma będzie miała swoją siedzibę prawną i operacyjną we Włoszech.

Meta: Ogłosiła wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, które mają na celu poprawę wyników kampanii reklamowych oraz rozwój reklamodawców i agencji: funkcje takie jak Virtual Try-On (wirtualne przymierzanie) oraz przyciski CTA Creative Sticker dla rolek na Facebooku i Stories wzbogacają interakcję z klientami, umożliwiając bardziej immersyjne doświadczenia związane z produktami; nowe funkcje Advantage+ pozwalają reklamodawcom i agencjom na łatwą integrację logotypów, kolorów, czcionek i innych elementów brandingowych w kreacjach reklamowych, zapewniając wizualnie spójny i dostosowany do odbiorców przekaz w kampaniach; nowe funkcje umożliwiają przekształcanie statycznych obrazów w dynamiczne filmy z animacjami, nakładkami tekstowymi i muzyką, co ułatwia tworzenie angażujących treści wideo bez potrzeby korzystania z szerokich zasobów; Business AI wprowadza nowe funkcje głosowe, generowane przez AI podpowiedzi oraz szybkie FAQ w reklamach, co pozwala firmom skuteczniej zwiększać sprzedaż. Nowe formaty reklam obejmują Instagram Stories i Facebook Reels w USA, co poszerza możliwości dotarcia do odbiorców i zwiększenia zaangażowania.

Klarna: Globalna sieć płatności, zaoferowała klientom AliExpress w Polsce nowe formy finansowania zakupów – płatności odroczone (regulacja należności za 30 dni) oraz opcja rozłożenia na trzy nieoprocentowane raty.

Bank Millennium: Udostępnił nowy sposób potwierdzenia tożsamości podczas zakładania konta osobistego w aplikacji mobilnej. Od teraz można to zrobić z pomocą aplikacji mObywatel.

HP Inc.: Prezentuje HP Dimension z Google Beam (wcześniej Project Starline) – rozwiązanie do komunikacji wideo 3D oparte na sztucznej inteligencji, które rewolucjonizuje współpracę zdalną. HP Dimension z dostępem do platformy Google Beam dostarcza nowych doświadczeń podczas wideokonferencji, wywołując wrażenie bezpośredniej obecności uczestników spotkania, bez konieczności używania przez nich zestawów słuchawkowych, okularów lub dodatkowych akcesoriów.

Nothing: Londyńska firma technologiczna ujawniła, że jej flagowy smartfon, Phone (3), będzie napędzany przez Snapdragon 8s Gen 4 – najbardziej zaawansowany procesor zastosowany w smartfonie Nothing do tej pory. Carl Pei, CEO Nothing, zapowiedział, że nowy telefon znacząco przewyższy Phone (2). Konkretnie, będzie miał o 36% szybszy CPU, o 88% mocniejszy GPU i o 60% wydajniejszy NPU, co ma przełożyć się na znacznie płynniejsze działanie. Pei podkreślił również, że celem było stworzenie zbalansowanego doświadczenia.

Stryker: Światowy lider w dziedzinie technologii medycznych, oficjalnie otworzył dziś swój zaawansowany technologicznie zakład produkcyjny w Skawinie pod Krakowem. Będzie on pełnił rolę centrum zaawansowanych technologii produkcyjnych i odegra kluczową rolę w globalnej strategii łańcucha dostaw Stryker.

Netia: Wprowadziła zmiany do swojej oferty mobilnego dostępu do internetu na sieci 5G Ultra (prędkość nawet do 1 Gb/s). Netia proponuje klientom zarówno taryfę bez limitu transferu danych, jak i dopasowane pakiety w zależności od potrzeb, już od 10 zł miesięcznie.

Axpo Polska: Zakończyło proces certyfikacji produkcyjnej swojego systemu informatycznego i jako pierwsza spółka obrotu w kraju jest gotowe do wymiany z CSIRE (Centralny System Informacji Rynku Energii) danych i komunikatów biznesowych zgodnie z SWI oraz TSKB. Wdrożenie CSIRE ma na celu usprawnienie i ujednolicenie wymiany informacji na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, start systemu ma nastąpić 1 lipca br., jednak z działaniami operacyjnymi spółki obrotu będą musiały zaczekać na gotowość OSD, z którymi współpracują.

ViewSonic Corp.: Globalny dostawca rozwiązań wizualnych i EdTech, zaprezentował dziś nową serię interaktywnych monitorów ViewBoard IFP51 z certyfikacją EDLA. Ekrany dostępne są w rozmiarach od 55 do 98 cali i zostały zaprojektowane z myślą o wspieraniu zróżnicowanych środowisk edukacyjnych.

VeloBank: Przy współpracy z Accenture zrealizował kolejne wdrożenie rozwiązania opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. Tym razem jest to wieloagentowy system dla pracowników w obsłudze reklamacji. Agenci AI wspierają ich na każdym etapie procesu – od wprowadzenia danych, przez kategoryzację przypadków, po szkic odpowiedzi, co przyspiesza rozpatrywanie zgłoszeń klientów oraz zwiększa efektywność pracowników. Nad całością procesu czuwa człowiek – specjalista, który zawsze podejmuje ostateczną decyzję na podstawie danych od AI.

WEBCON: Otworzył spółkę zależną i biuro w Niemczech, gdzie będzie budować lokalny zespół. Celem jest 40-proc. wzrost sprzedaży na tamtejszym rynku w 2025 roku. WEBCON działa w regionie DACH od 2014 roku i obsługuje ponad 100 klientów. To początek kolejnego etapu ekspansji na rynkach Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Do tej pory 20% przychodów firmy pochodziło z rynków zagranicznych. Strategia jest dostosowywana do metodycznego, planistycznego podejścia firm z DACH.

SD Worx: Europejski dostawca rozwiązań HR, został uznany za Major Contender (znaczącego gracza) w zestawieniu Everest Group SAP Business Application Services PEAK Matrix 2025. To globalne opracowanie ocenia dostawców rozwiązań SAP w szerokim zakresie kompetencji, w tym SAP S/4HANA oraz SAP SuccessFactors. Wyróżnienie to potwierdza silną pozycję SD Worx wśród czołowych globalnych i regionalnych graczy na rynku usług SAP.

Astara: Prezentuje nową aplikację Mitsubishi Motors, która pozwoli kontrolować wybrane funkcje pojazdu oraz ułatwi dostęp do informacji o nim.

Holcim Polska: Wprowadza nowy system elektronicznego potwierdzania dostaw cementu luzem (e-WZ), obejmujący zarówno dostawy realizowane przez Holcim (DDP), jak i odbiory własne realizowane przez klienta (EXW). Wdrożenie e-WZ to krok w stronę ograniczenia zużycia papieru, usprawnienia procesów logistycznych oraz zwiększenia dostępności dokumentacji. Dzięki aplikacji MyTruck GO dokument e-WZ generowany jest automatycznie, co znacząco przyspiesza proces potwierdzania dostaw oraz zarządzania dokumentacją, a także pozwala ograniczyć emisję związaną z produkcją, transportem i przechowywaniem papierowych dokumentów.

Teufel: Prezentuje nowy zestaw aktywnych kolumn ULTIMA 40 ACTIVE 3. To kompletne rozwiązanie, gotowe do działania zaraz po wyjęciu z pudełka – bez potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń. Muzyka odtwarzana jest bezprzewodowo przez Bluetooth, a aktywne kolumny podłogowe wzmacniają dźwięk z telewizora oraz innych źródeł analogowych i cyfrowych. ULTIMA 40 ACTIVE 3 łączą się z telewizorem za pomocą jednego kabla HDMI. Dzięki kanałowi zwrotnemu audio (ARC) dźwięk z telewizora i wszystkich podłączonych do niego urządzeń trafia bezpośrednio do kolumn Teufel – z pełną synchronizacją ruchu warg i przekazywaniem sygnałów sterujących.

Źródło: ISBnews