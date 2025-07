Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 7-11 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

TV i streaming: Telewizję każdego dnia ogląda 53,4% dorosłych Polaków – co dotyczy głównie osób starszych, jeden na czterech ankietowanych ogląda tradycyjną telewizję kilka razy w tygodniu, a 10% badanych twierdzi, że nie robi tego w ogóle, wynika z raportu UCE Research i Hybrid Europe.

Cyberbezpieczeństwo: Obawy odnoście oszustw typu scam (wyłudzenia danych i pieniędzy przez internet) oraz innych fraudów finansowych deklaruje 77% Polaków wobec średnio 68% w pięciu badanych krajach europejskich, wynika z raportu „CRIF Banking on Banks”.

Innowacje: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) uruchomiły w Polsce pierwszy w Europie pilotaż programu EIT Regional Innovation Booster, podał EIT. To szansa dla polskich firm technologicznych na ekspansję i podbój rynków nordyckich, niemieckiego lub hiszpańskiego, podkreślono. Polska jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem, w którym program jest dostępny.

mObywatel: Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji o prognozowanej emeryturze. Nowe rozwiązanie to krok w stronę uproszczenia systemu i oszczędnego podejścia do cyfryzacji usług publicznych, wskazało Ministerstwo Cyfryzacji. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu.

B+R: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nowy nabór edycji „Granty na Eurogranty” i oferuje przedsiębiorcom oraz organizacjom badawczym 20 mln zł na zwiększenie ich udziału we współpracy międzynarodowej i realizacji przedsięwzięć na rynku europejskim.

Cyfryzacja: Uruchomiono 2,8 mld zł (650 mln euro) z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na cyfryzację dla przedsiębiorców, samorządów i szkół wyższych, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowy instrument to preferencyjne pożyczki przeznaczone na inwestycje w nowoczesne technologie.

AI: Regularne użytkowanie sztucznej inteligencji deklaruje 69% Polaków, co plasuje nas powyżej średniej światowej, wynika z raportu KPMG. Jednocześnie 90% nie zna obowiązujących przepisów dotyczących AI, a ponad połowa pracowników wykorzystujących narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w miejscu pracy ukrywa ten fakt przed pracodawcą.

Cyberbezpieczeństwo: Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby wykrytych ataków ransomware, odpowiadając za 6% wszystkich globalnych incydentów i wyprzedzając nawet Stany Zjednoczone w I poł. 2025 r., wynika z danych ESET. Polska od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi cyberprzestępców i nic nie wskazuje, by ten trend miał się odwrócić, wskazała firma. Zagrożenia dotyczą zarówno instytucji publicznych, jak i prywatnych użytkowników czy firm.

Płace w IT: Widełki wynagrodzeń oferowanych w branży IT wzrosły średnio o 11% w dolnym przedziale i o 6% w górnym w w I poł. 2025 r. wobec II poł. 2024 r. na kontraktach B2B, wynika z danych No Fluff Jobs. Na umowie o pracę pozostają bez zmian.

AI: Niemal dwie trzecie małych i średnich firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej deklaruje chęć zwiększenia wdrożeń AI, a największe zainteresowanie pogłębianiem wykorzystania sztucznej inteligencji widać w Estonii (75%), na Słowacji (70%) i w Polsce (65%), wynika z raportu AI Chamber. Choć ponad 75% MŚP deklaruje użycie narzędzi opartych na AI, na szerszą skalę wdraża je jedna na cztery firmy.

E-commerce: Firmy uwzględnione w Base Index (dawniej: BaseLinker Index) – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 12,7% r/r w czerwcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 8,3%, a średnią wartość koszyka – o 4,1% r/r do 204,1 zł, podał twórca wskaźnika – firma Base.

Konta bankowe: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 3 083 w II kw. 2025 r. w wobec 2 657 wniosków kwartał wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W II kw. poprzedniego roku liczna wniosków wyniosła 3 769.

AI: „Millenialsi” bardziej niż inne pokolenia obawiają się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę. Wśród najbardziej zagrożonych zawodów Polacy wymieniają pracowników call center, grafików i programistów, wynika z raportu „Między ciekawością a niepewnością. Pokolenia Polaków wobec sztucznej inteligencji – wiedza, doświadczenie, nastroje”, przygotowanego na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, przez agencję badawczą K+ Research.

Produkcja audiowizualna: 7 lipca do wykazu prac legislacyjnych rządu został wpisany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnej przez zwiększenie dostępności środków, ograniczenie biurokracji, poprawę warunków współpracy z bankami i racjonalizację obowiązków informacyjnych kin. Projekt ustawy odpowiada na realne problemy branży i jest zgodny z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach UE.

E-administracja: Polscy przedsiębiorcy mogą realizować 99% obowiązków sprawozdawczych drogą elektroniczną, wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton. W przypadku 3% wyodrębnionych z tej puli istnieje możliwość wyboru między formą papierową a cyfrową. Natomiast pozostały 1% dokumentów musi być składany wyłącznie w tradycyjnej formie. Do papierowych formularzy i deklaracji pozostaje przywiązany w niewielkim stopniu jedynie urząd skarbowy.

Aplikacje: W 2024 roku co druga organizacja wykorzystywała konteneryzację w większości lub wszystkich aplikacjach produkcyjnych i segmentach biznesowych. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 11 punktów procentowych. Jednocześnie brak planów na stosowanie kontenerów w najbliższej przyszłości wyraził 1% badanych, czyli czterokrotnie mniej niż przed rokiem. Dane wskazują na wyraźny wzrost zainteresowania konteneryzacją – coraz więcej organizacji dostrzega korzyści technologiczne i biznesowe takiego rozwiązania. Praktyka wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, jak podkreślają eksperci Linux Polska. Użycie kontenerów deklaruje 97% organizacji, przy czym poziom ich zaawansowania jest zróżnicowany. Najwięcej, bo 52% firm potwierdza, że wykorzystuje konteneryzację w większości aplikacji produkcyjnych i segmentach biznesowych. W przypadku 39% jest to kilka aplikacji, a kolejne 6% znajduje się aktualnie na etapie programu pilotażowego lub ewaluacji testowanych rozwiązań.

Cyberbezpieczeństwo: Ponad 250 tys. fałszywych domen używanych do wyłudzeń danych lub pieniędzy zablokował w pierwszym półroczu 2025 CERT Orange Polska. To niemal dwa razy więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. W czołówce zagrożeń nadal znajdują się fałszywe oferty inwestycji i oszustwo „na kupującego”. CyberTarcza Orange ochroniła 3,25 mln klientów. Zespół CERT Orange Polska odparł rekordowy atak DDoS o sile 1,3 Tb/s. Ponad połowa osób ochronionych przez CyberTarczę Orange próbowała wejść na fałszywe strony z inwestycjami. Obietnice szybkiego zarobku głównie w fałszywych reklamach nieistniejących giełd zamieszczanych m.in. w mediach społecznościowych, wciąż okazują się bardzo skuteczne. Jak zauważają eksperci CERT Orange Polska, cyberprzestępcy wciąż doskonalą metody działania, choć scenariusze oszustw nie zmieniają się w znaczący sposób. „Z naszych analiz wynika, że cyberprzestępcy dostosowują się do mechanizmów blokujących fałszywe domeny i projektują automatyczne systemy, które mają zapewnić ciągłość działania oszustwa. Potwierdza to nasze przewidywania odnośnie coraz większej profesjonalizacji biznesu cyberprzestępczego. Zauważamy coraz większą automatyzację i ścisłą specjalizację tych grup na każdym etapie dokonywanego oszustwa” – powiedział Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska. Firmy i instytucje też powinny zwracać uwagę na podatności, aktualizacje i bezpieczeństwo infrastruktury. „W maju odparliśmy największy DDoS w historii polskiego internetu – ponad 1,3 Tb/s. To niewątpliwie rekordowa siła uderzenia, jednak dziś liczy się głównie jego precyzja. Atakujący wykorzystują różnorodne techniki ataku z bardzo rozproszonej, zmieniającej się infrastruktury. Takie ataki są często trudniejsze do odparcia i bardziej dewastujące” – podkreślił Grabowski.

Handel: Decyzje zakupowe polskich konsumentów – online vs. offline – są często podyktowane impulsem i potrzebą chwili. Z badania Adyen Index: Retail Report 2025 wynika m.in., że: 39% konsumentów preferuje zakupy w sklepach stacjonarnych, a 24% wybiera e-commerce; 37% korzysta z obu kanałów równie chętnie; Zakupy online przyciągają głównie ze względu na atrakcyjne ceny (42%) i łatwość porównywania ofert (41%); Sklepy stacjonarne wygrywają przede wszystkim możliwością obejrzenia i przymierzenia produktu (odpowiednio 43% i 42%); 34 proc. badanych przyznaje, że fizyczna obecność w sklepie to dla nich już za mało, a zakupy stają się atrakcyjniejsze, gdy towarzyszą im dodatkowe wrażenia; 31% badanych przyznaje, że często odkłada zakupy na ostatnią chwilę; 30% konsumentów oczekuje łatwiejszych zwrotów i wymiany towarów między kanałami online i offline. „Konsumenci nie wybierają już między online i offline w sposób jednoznaczny. Decyzja zależy od konkretnej sytuacji i potrzeby chwili – niemal 4 na 10 klientów deklaruje, że korzysta z obu kanałów równie chętnie. To pokazuje, że nie chodzi już o rywalizację, lecz o komplementarność. Zamiast konkurowania kanałami, marki powinny budować płynne doświadczenia zakupowe, które odpowiadają na różne scenariusze” – powiedział Matouš Michněvič, country manager CEE w Adyen.

Trendy: 8 na 10 europejskich użytkowników smartwatchy deklaruje wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim codziennym życiu, wynika z badania European Health Behavior Survey 2025 przeprowadzonego przez Huawei. Europejczycy dużo częściej uprawiają sport (47%), a także poprawili nawyki związane ze zdrowym snem (39%). Polska na tle innych krajów Europy wypada nieco słabiej – 77% rodzimych użytkowników smartwatchy wprowadziło przynajmniej jeden zdrowy nawyk do swojego życia: 34% zdecydowało się zwiększyć ilość ćwiczeń (vs. 47% Europa), 35% zadbało o higienę snu (vs. 39%), 15% zmieniło dietę (vs. 22%).

AI: 97% badanych w wieku 18-35 lat korzysta z narzędzi opartych na AI, najczęściej do tworzenia treści (64%), analizy danych (40%) i komunikacji (33%), a ponad 40% z nich sięga po nie codziennie lub kilka razy dziennie, wynika z badania Talent Days i Microsoft „Generacja AI: młodzi Polacy na cyfrowym rynku pracy”. W pełni przygotowanych do wykorzystywania jej w środowisku zawodowym czuje się 12% młodych. W przeważającej większości uczą się sami, przez praktykę, media społecznościowe i kursy online. Ponad 54% postrzega wpływ sztucznej inteligencji na swoją przyszłą karierę pozytywnie, ale brak czasu, koszty kursów i szybkie tempo zmian to kluczowe bariery w zdobywaniu kompetencji. Dlatego młodzi oczekują konkretnego wsparcia od pracodawców. 60% liczy na dostęp do narzędzi AI w pracy, 44% na szkolenia wewnętrzne, a niemal 39% chce mieć przestrzeń na naukę w godzinach pracy. Najważniejsze korzyści zdaniem respondentów to oszczędność czasu (85%) i automatyzacja rutynowych zadań (54%). Równie ważne będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych (35%), efektywnego formułowania skutecznych promptów (34%) oraz krytycznego myślenia i oceny wygenerowanych wyników (30%). „Raport pokazuje, że młode osoby w Polsce chętnie sięgają po sztuczną inteligencję, ucząc się jej na własną rękę. To odsłania ogromny potencjał, ale i lukę, którą musimy wspólnie wypełnić. Rolą jest opracowanie systemowego przygotowania, gdyż intuicyjne korzystanie z AI bez zrozumienia zasad i ograniczeń może prowadzić do niewłaściwych zastosowań. Dlatego w Microsoft wierzymy, że każda osoba powinna mieć dostęp do rzetelnej edukacji z zakresu sztucznej inteligencji. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia czy zawodu. Naszym celem jest dotrzeć do miliona Polek i Polaków do końca 2025 z umiejętnościami AI, aby pomóc budować kompetencje potrzebne na rynku pracy. Chcemy, by każda i każdy w Polsce miał szansę nie tylko korzystać z AI, ale też rozumieć, jak działa i jak ją wykorzystywać odpowiedzialnie” – powiedział Łukasz Foks, dyrektor ds. inicjatywy AI Skills w Microsoft Polska.

Cyberbezpieczeństwo: Polska ulokowała się w czerwcu na 17. miejscu w Europie pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego. Liderami niespodziewanie zostały Malta oraz Cypr, które doświadczyły najmniejszej ilości ataków, wynika z danych Check Point Research. Cyberprzestępcy najczęściej biorą na cel sektor badań i edukacji, administrację oraz branżę telekomunikacyjną. Choć za najlepiej cybernetycznie zabezpieczone państwa w Europie uznawane są obecnie Szwajcaria, Finlandia oraz Estonia – kraje, które mocno zainwestowały w zaawansowaną analizę zagrożeń, szyfrowanie danych i szeroką edukację cyfrową społeczeństwa – to najnowsze analizy wskazują na innych liderów bezpieczeństwa sieciowego. Okazuje się, że najnowocześniejsze zabezpieczenia niekoniecznie odpowiadają aktualnej sytuacji w cyberprzestrzeni. Według opracowanego przez Check Point „indeksu zagrożeń”, będącego względną klasyfikacją różnych krajów w oparciu o ich wielkość oraz liczbę ataków, w czerwcu sytuacja najlepiej wyglądała na Malcie, Cyprze oraz Litwie. W Polsce liczba ataków m/m spadła, co pozwoliło nam podskoczyć o cztery pozycje w światowym rankingu. Niestety, nie spowodowało to wyraźnej poprawy na tle państw europejskich, gdzie ledwo załapaliśmy się do czołowej dwudziestki najbezpieczniejszych państw (pozycja 17.).

Cyberbezpieczeństwo: 83% firm na świecie doświadczyło w ciągu ostatniego roku cyberincydentów z udziałem osób mających legalny dostęp do firmowych systemów – tzw. insiderów. Mogą to być pracownicy, partnerzy czy podwykonawcy. Eksperci z Progress Software podkreślają, że zagrożenia wewnętrzne są coraz powszechniejsze, a firmy muszą zwrócić uwagę m.in. na: sygnały ostrzegawcze, takie jak nietypowe logowania i transfery danych; kwestie dotyczące monitoringu, ograniczania uprawnień oraz edukacji pracowników; konieczność opracowania i wdrożenia planu reagowania na incydenty wewnętrzne.

Krypto: „Wzrost Bitcoina do nowego historycznego maksimum to nie przypadkowy szum. To sygnał jego dojrzewania jako docelowego cyfrowego zabezpieczenia makroekonomicznego. W obliczu narastających napięć w globalnym handlu, groźby ceł i otoczenia płynnościowego kształtowanego przez politykę banków centralnych, instytucje – od działów finansowych korporacji po fundusze państwowe – postrzegają BTC jako cyfrowy odpowiednik złota. Przy rekordowo niskiej zmienności i dynamicznych napływach do ETF-ów, lipiec zapowiada się jako moment przełomowy. Bitcoin wygląda na aktywo stworzone właśnie na takie czasy. Pomimo ostrożnego podejścia EBC do cyfrowego euro, w Europie rośnie zainteresowanie Bitcoinem jako narzędziem dywersyfikacji portfela – nie tylko wśród firm technologicznych, ale również inwestorów instytucjonalnych szukających alternatywy dla walut fiducjarnych. Zbieg globalnej niepewności handlowej, zmian politycznych i coraz szerszego dostępu do ETF-ów wynosi Bitcoina ponad spekulację – staje się on aktywem głównego nurtu” – powiedział Erald Ghoos, CEO OKX.

AI: Do 2028 roku 68% interakcji w obszarze obsługi klienta i wsparcia technicznego będzie obsługiwanych przez agentową sztuczną inteligencję, według badania Cisco. Raport firmy wykazał, że AI usprawni procesy, a także umożliwi bardziej spersonalizowane, proaktywne i predykcyjne podejście do obsługi klienta. Najważniejsze wnioski z badania: technologia ma przejąć większość interakcji z klientami w ciągu najbliższych trzech lat; 92% firm twierdzi, że wsparcie partnerów technologicznych ma dziś kluczowe znaczenie; 93% respondentów wierzy, że agentowa AI zrewolucjonizuje sposób świadczenia usług; 89% klientów oczekuje, że AI będzie uzupełniana o ludzki kontakt.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Panattoni: Uruchomiło nową, strategiczną inicjatywę, polegającą na rozwoju centrów danych w Europie, Wielkiej Brytanii, Indiach i na Bliskim Wschodzie, poinformował prezes Robert Dobrzycki. W komentarzu dla ISBnews dodał, że Polska zdecydowanie jest wśród krajów, w których firma jest gotowa rozwijać tego typu inwestycje.

TenderHut: Miał 23 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł. 2025 r., co stanowi spadek o 6% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne szacunkowe dane. W samym czerwcu br. spółka szacuje skonsolidowane przychody na 4,83 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4% r/r.

Dadelo: Przyjęło program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka zawarła z Trigon Dom Maklerski umowę o oferowanie obligacji. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela, o terminie zapadalności do 5 lat, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej.

Fabrity: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdził prawo Fabrity do wykorzystania ulgi holdingowej. Odrzucenie skargi kasacyjnej i utrzymanie w mocy wyroku WSA w Warszawie oznacza nakazanie organom skarbowym zwrotu ponad 3 mln zł wraz z odsetkami. Jeśli wpływ środków nastąpi do końca listopada br., Fabrity wypłaci dodatkowe 1 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

PayPal: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje zobowiązujące wobec PayPal, dotyczące umów z polskimi użytkownikami usług, podał Urząd. Kwestionowane praktyki dotyczyły dokonywania zmian w umowie na podstawie nieuczciwej klauzuli modyfikacyjnej i nieprawidłowej formy informowania o zmianach opłat. Spółka zobowiązała się do ich zaprzestania oraz zwrotu opłat związanych z ich stosowaniem wraz z rekompensatą.

SKB: Polska grupa przemysłowa SKB oraz tajwańska firma XING Mobility, specjalizująca się w technologiach akumulatorowych, podpisały umowę intencyjną (MoU), której celem jest wspólna promocja i wdrażanie technologii chłodzenia zanurzeniowego akumulatorów w Polsce i na całym europejskim rynku, podano w komunikacie.

Innova Capital: Firma private equity ogłosiła uruchomienie tzw. Technology Advisory Board, czyli ciała doradczego mającego na celu wzmocnienie pozycji spółek portfelowych funduszu w obszarze nowych technologii. Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie w zakresie cyfryzacji dla rozwijających się firm, a w jej działania włączeni będą uznani managerowie z branży technologicznej.

eBilet: Z dniem 1 sierpnia 2025 r. stanowisko prezesa zarządu obejmie Bartosz Troński. Przejmie on rolę od Jakuba Jasińskiego, który rezygnuje z pełnionej funkcji ze względu na urlop rodzicielski. Troński od 2021 zasiada w zarządzie eBilet.

HR maker: Paweł Svinarski, twórca kanału „Dla Pieniędzy” na YouTube, dołączył jako wspólnik do HR maker, spółki specjalizującej się w rekrutacji kluczowych specjalistów rynkowych, w tym menedżerów najwyższego szczebla. Wspólnie z prezesem Pawłem Odya i wspólnikiem, Szymonem Masło stawiają na nowy standard w HR – przemyślane procesy, mierzalne efekty i gwarancję skuteczności. „Przez lata, prowadząc kanał 'Dla Pieniędzy’, miałem okazję rozmawiać z setkami przedsiębiorców i pracowników różnych branż. Coraz częściej słyszałem, że jednym z największych wyzwań nie są już finanse, ale ludzie – ich pozyskanie, utrzymanie i rozwój. To otworzyło mi oczy na ogromny potencjał obszaru HR. Szukałem miejsca, gdzie można realnie wpływać na rynek i zmieniać jakość życia zawodowego Polaków – i właśnie tutaj je znalazłem. Dla coraz większej liczby pracodawców znalezienie odpowiedniego pracownika to ogromne wyzwanie. Procesy rekrutacyjne są kosztochłonne i wymagają czasu. Podmiot, który zagwarantuje wysokiej jakości usługi, ma szansę zdobyć ogromny kawałek tortu na tym rynku” – powiedział Svinarski.

Baseus: Firma w 2024 roku sprzedała w Polsce ponad 3,64 mln urządzeń do ładowania. I jak wyliczyła firma analityczna Frost & Sullivan stanowi to niemal 25% wszystkich zakupionych powerbanków i ładowarek w tym okresie. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy Hama, SBS, Anker oraz GreenCell, jednak ich procentowy udział w rynku był zdecydowanie niższy od lidera rankingu i nie przekroczył nawet 15%, co podkreśla dominację Baseus w tym segmencie.

Polski Światłowód Otwarty: W czerwcu w zasięgu sieci optycznej znalazło się ponad 19 tys. nowych gospodarstw domowych z 46 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Olsztynie (2706), Warszawie (1340), Wrocławiu (1080) i Gdańsku (1080). Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w ponad 30,5 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 50 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1 mln to sieć światłowodowa.

Cisco: Gordon Thomson został mianowany nowym prezesem w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Funkcję tę obejmie w poniedziałek, 28 lipca 2025 r. i będzie bezpośrednio podlegać Oliverowi Tuszikowi, globalnemu szefowi sprzedaży Cisco. „Objęcie roli prezesa Cisco w regionie EMEA to dla mnie ogromny zaszczyt. Przez niemal 30 lat pracowałem w tej firmie na wielu różnych stanowiskach i z ekscytacją czekam na nadchodzące wyzwania w nowej roli. To wyjątkowy moment w historii Cisco i nie mogę się doczekać, by wspólnie z zespołem EMEA kształtować cyfrową przyszłość regionu —powiedział Gordon Thomson.

Nexera: Ogólnopolski operator hurtowej sieci światłowodowej, obejmującej blisko 760 tys. gospodarstw domowych opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju ESG 2024. W dokumencie przedstawiono działania podejmowane przez firmę w zakresie zrównoważonego rozwoju – m.in. zasilanie 80% urządzeń OLT energią z OZE, rozbudowę floty hybrydowej do 82% oraz ograniczenie zużycia energii o 30 GWh rocznie. Nexera rozwija także program NEXfly, dzięki któremu wskaźnik eNPS osiągnął poziom 50 punktów. W ramach inicjatywy Nexera Heroes pracownicy przeszli 291 mln kroków w akcjach charytatywnych i wsparli 24 organizacje społeczne.

XTB: Otworzyło w czerwcu 26,5 tys. nowych rachunków maklerskich w Polsce.

MAZOP Group: W II kwartale 2025 roku produkty producenta opakowań dla e-commerce, przemysłu i branży motoryzacyjnej zamówiło 97 klientów DACH w porównaniu do 36 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie sukcesywnie rośnie wartość zamówień a na rynek niemieckojęzyczny wprowadzono nowe linie opakowań przemysłowych. „Dodatkowym wyzwaniem była konieczność budowy portfela klientów od zera oraz zastąpienie relacji handlowych dotychczas prowadzonych przez zewnętrznych dystrybutorów. Liczyliśmy się z tym, że transformacja modelu sprzedaży przełoży się krótkoterminowo na spadek przychodów, jednak już dziś widzimy, że inwestycja była trafna. W pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaliśmy nasze produkty do 65 klientów, a w drugim kwartale już do 97. Jeszcze większą dynamikę widzimy zestawiając te dane z poprzednim rokiem” – powiedział prezes Krzysztof Rusin.

Binance: Świętuje osiem lat rozwoju. Począwszy od wymiany krypto-krypto w 2017 roku, Binance przekształciło się w społeczność liczącą 280 mln użytkowników w ponad 100 krajach – obecnie niemal 1 na 28 osób na świecie jest zarejestrowana na Binance. Każdego tygodnia około milion nowych użytkowników dołącza do platformy, co odzwierciedla rosnącą adopcję aktywów cyfrowych. Obecnie Binance oferuje najgłębszą płynność na rynku, szeroką gamę produktów i solidne zabezpieczenia, na których codziennie polegają miliony użytkowników. W ciągu ostatnich ośmiu lat użytkownicy Binance dokonali transakcji cyfrowymi aktywami o wartości 125 bln USD na rynkach spot i instrumentów pochodnych. Średni dzienny wolumen obrotu przekracza 91 mld USD, a platforma przetwarza około 217 mln transakcji spot i futures dziennie.

Bolt: Dostępny jest już w ponad 80 miastach w Polsce, a teraz uruchamia usługi przejazdów zamawianych za pośrednictwem aplikacji w nowych miejscowościach. Od lipca aplikacja dostępna jest w najpopularniejszych wakacyjnych kurortach.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa WeNet: Nabyła spółkę Firmao Polska – dostawcę rozwiązań do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, podała WeNet. Dzięki transakcji poszerza swoją ofertę o systemy operacyjne do zarządzania małą firmą oraz rozwiązania wspomagające zarządzanie biznesem.

Detalion Games: Otrzymał zawiadomienia od Volaria oraz Movie Games, potwierdzające nabycie przez Volaria pakietu akcji Detalion Games, podało Movie Games, które przed transakcją posiadało blisko 31% akcji Detalion Games. W wyniku finalizacji transakcji Volaria nabyła akcje stanowiące pakiet kontrolny, inicjując tym samym proces strategicznej transformacji Detalion Games w nowoczesną spółkę technologiczną skoncentrowaną na tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI).

InPost: Grupa przejęła hiszpańskiego dostawcę usług kurierskich i fulfillment Sending, dzięki czemu wzmocni ogólnokrajową sieć logistyczną oraz poszerzy ofertę produktową w regionie, podała spółka. InPost Iberia znacząco zwiększy też swoje możliwości operacyjne, integrując usługi 24-godzinnej dostawy do drzwi dotychczas realizowaną przez Sending oraz rozszerzając ofertę przesyłek międzynarodowych.

Allegro: Liczba użytkowników (real users) Grupy Allegro wyniosła 21,65 mln w czerwcu 2025 r., przy czym ogólna liczba internautów w tym czasie sięgnęła 29,7 mln, wynika z Mediapanelu Polskiego Badania Internetu. Liczba użytkowników Allegro na komputerach osobistych i laptopach to 10,19 mln, a na urządzeniach mobilnych – 18,97 mln.

Sygnity: Przejmuje kolejną firmę na Litwie – DocLogix. Firma zatrudnia ponad 50 osób i jest dostawcą rozwiązań do zarządzania dokumentacją elektroniczną (EDM) dostarczającą systemy dla instytucji publicznych, samorządów, firm przemysłowych i usługowych.

Spacelift: Platforma do zarządzania infrastrukturą chmurową pozyskuje 51 mln USD (ok. 185 mln zł) w Serii C. Rundzie przewodzi fundusz Five Elms Capital, przy udziale Endeavor Catalyst i Inovo VC. Finansowanie pomoże w dalszym rozwoju produktu, pozyskiwaniu klientów korporacyjnych oraz upraszczaniu zarządzania infrastrukturą dzięki automatyzacji opartej na AI. Założony przez Marcina Wyszyńskiego i Pawła Hytry, Spacelift cieszy się rosnącą popularnością w branżach takich jak usługi finansowe, IT, opieka zdrowotna czy administracja publiczna. Platformę wykorzystują m.in. NYSE, Volkswagen, 1Password, Axel Springer, Moody’s i Duolingo. Dzięki Spacelift zarządzanie infrastrukturą z użyciem narzędzi takich jak Terraform, OpenTofu czy Ansible staje się prostsze i bardziej efektywne. Finansowanie potwierdza także kluczową rolę Spacelift w społeczności open-source, zwłaszcza dzięki zaangażowaniu firmy w rozwój OpenTofu – popularnego narzędzia Infrastructure as Code, które współtworzy dziś ponad 600 osób. Od udostępnienia OpenTofu w sierpniu 2023 r. narzędzie pobrano ponad 10 mln razy, obecnie notując średnio ponad 350 tys. pobrań tygodniowo. Zostało wdrożone na dużą skalę przez korporacje takie jak Oracle, Cisco i Fidelity Investments.

Zalando, About You Holding: Ogłosiły pomyślne zakończenie strategicznego połączenia. Dzięki uzupełniającym się ofertom w obszarach B2C i B2B, obie firmy, zarządzane przez swoich założycieli, wspólnie stworzą paneuropejski ekosystem dla handlu elektronicznego w sektorze mody i stylu życia, pokrywając większą część rynku modowego i lifestylowego e-commerce w Europie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

T-Mobile Polska: Uruchamia usługi 5G w paśmie 700 MHz, podał operator. Sygnałem 5G w paśmie C objął dotychczas ponad 50% populacji kraju.

PKO BP: Z voicebotami PKO Banku Polskiego 11 mln klientów przeprowadziło do tej pory ponad 70 mln rozmów, podał bank. Wszystkie te rozmowy, na bankowych infoliniach i z Asystentem głosowym IKO, trwały ponad 1 mln godzin.

Pekao: Bank udostępnił metodę płatności online Visa Mobile dla wszystkich klientów korzystających z kart Visa i aplikacji Visa Mobile, podał bank.

OSGE: Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i Stowarzyszenie Polish Data Center Association (PLDCA) nawiązały strategiczną współpracę w ramach grupy roboczej ds. zasilania centrów danych z modułowych reaktorów jądrowych (tzw. SMR), podało OSGE.

XTB: Wprowadza nowe funkcjonalności mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa kont swoich użytkowników. Inwestorzy zyskali możliwość wyboru nowej metody uwierzytelniania 2FA – TOTP (Time-based One-Time Password), podała spółka.

QNA Technology: Otrzymała wydany przez Europejski Urząd Patentowy patent pt. „Kompozycja tuszu UV utwardzalnego zawierająca emitujące na czerwono kropki kwantowe, metoda nanoszenia kompozycji tuszu oraz kompozycja tuszu w urządzeniu emitującym światło”, który będzie obowiązywał od 30 lipca 2025 r., podała spółka. Zdaniem zarządu, uzyskanie tego patentu istotnie zwiększa potencjał w zakresie komercjalizacji opracowywanych przez QNA Technology rozwiązań technologicznych w obszarze wyświetlaczy microLED.

Orlen, Microsoft: Grupa Orlen we współpracy z Microsoftem zrealizuje największe wdrożenie AI w Europie Środkowej, podała spółka. Wdrożone rozwiązania wesprą nie tylko obszar energetyki, ale także cyberbezpieczeństwo, procesy produkcyjne, analizę danych oraz zwiększą efektywność pracowników koncernu.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z Byteflies, w ramach której udostępni belgijskiemu IDTF algorytmy sztucznej inteligencji DeepRhythmAI (DRAI) po zakończeniu procesu integracji i uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych, podała spółka. Kontrakt gwarantuje miesięczne minima. To 13. klient pozyskany przez polski medtech w tym roku, co oznacza, że od początku roku Medicalgorithmics podpisał tyle umów, co w całym 2024 roku.

CD Projekt: CD Projekt RED podczas konwentu Anime Expo w Los Angeles ogłosił, że wraz ze studiem Trigger pracuje nad „Cyberpunk: Edgerunners 2” – nową odsłoną anime osadzonego w świecie „Cyberpunka 2077”, podała spółka.

ING: Wprowadził nowy, w pełni zdalny proces samoobsługowy dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie internetowej banku. Wdrożenie mObywatela jako nowego sposobu potwierdzenia tożsamości, to kolejny krok w cyfryzacji usług bankowych ING. Dzięki integracji z rządową aplikacją, klienci ING mogą się zidentyfikować bez konieczności oczekiwania na przesyłki czy wizyty w oddziale.

Tauron: Wesprze Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, zostając Partnerem Tytularnym wydarzenia. 12 edycja MFF Tauron Młode Horyzonty odbędzie się w dniach 26 września – 5 października 2025 w Warszawie, Wrocławiu i 18 miastach w całej Polsce.

Allegro: Moda odgrywa kluczową rolę na festiwalach muzycznych w Polsce. Z badania Allegro wynika, że 72% uczestników festiwali zwraca uwagę na styl, a najważniejszymi elementami festiwalowych stylizacji są wygodne buty, t-shirty z nadrukami i okulary przeciwsłoneczne. Młodzi festiwalowicze często szukają inspiracji na swoje stylizacje w mediach społecznościowych (24%) i planują je z wyprzedzeniem kilkutygodniowym (20%). Co 3. osoba jest zainteresowana ubraniami tworzonymi we współpracy z artystami czy wydarzeniami. Allegro odpowiadając na ten trend zaprezentowało limitowaną kolekcję koszulek zaprojektowaną we współpracy z braćmi Kacperczyk i Pauliną Przybysz. Kolekcja Allegro, dostępna od połowy lipca, ma na celu połączenie świata mody z muzyką.

Bank Pocztowy: Od lipca br. proces logowania do bankowości internetowej Pocztowy24 i aplikacji mobilnej Pocztowy zostanie dostosowany do wytycznych WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), co oznacza jeszcze większą dostępność usług cyfrowych dla wszystkich klientów Banku Pocztowego. Działania te mają na celu uczynienie bankowości bardziej przyjazną, zrozumiałą i intuicyjną – zarówno dla osób starszych, jak i dla klientów ze szczególnymi potrzebami. Bank Pocztowy stopniowo przekształca swoje kanały cyfrowe, by spełniały nie tylko normy techniczne, ale również realne potrzeby wszystkich użytkowników.

Comarch: Udostępnił nową wersję systemu Comarch ERP Optima 2025.5.1 – najpopularniejszego w Polsce programu wspierającego zarządzanie w małych i średnich firmach oraz biurach rachunkowych. Aktualizacja to 70 nowych funkcji i usprawnień. Wśród nowości znalazły się m.in.: możliwość wysyłania wydruków deklaracji i rejestrów VAT do klientów biura rachunkowego przez Internetową Wymianę Dokumentów, import znaczników JPK z arkuszy Excel czy rozbudowa integracji z inteligentnym ChatERP.

Millennium, Autopay: W aplikacji Banku Millennium można kupić kartę eSIM z pakietem internetowym do wykorzystania za granicą. Rozwiązanie dostępne jest dzięki współpracy z fintechem Autopay.

Alior Bank: Wprowadził nową usługę – płatności powtarzalne BLIK, dzięki której klienci mogą wygodnie i bezpieczne regulować stałe zobowiązania, takie jak subskrypcje, rachunki za telefon, internet czy zakupy w wybranych sklepach internetowych. Nowe rozwiązanie eliminuje konieczność każdorazowego wpisywania danych do płatności, jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich pełnoletnich użytkowników aplikacji Alior Mobile.

Asbis: Breezy – spółka zależna Grupy Asbis, specjalizująca się w modernizacji i remarketingu używanych urządzeń cyfrowych – podpisała umowę o współpracy z firmą Nedbank, która jest jedną z największych grup finansowych w Afryce. Dzięki tej umowie spółka dostarczy rozwiązania Trade-In platformie Avo SuperShop, która jest własnością Nedbank i posiada obecnie blisko 3 mln klientów. Dzięki podpisanej umowie Nedbank wprowadzi pierwszy w RPA w pełni internetowy program Trade-In, którego partnerem technologicznym będzie Breezy – AVO Trade-In. Cała transakcja, od zgłoszenia produktu, poprzez jego analizę, określenie zniżki na nowy produkt i zakup nowego urządzenia, będzie prowadzona online. W pierwszym etapie programem zostaną objęte wyłącznie iPhone’y, później dołączą również smartfony innych marek.

Customs Support Group: Europejski dostawca usług celnych – uruchomił Europejskie Centrum Technologiczne (TechHub) w Warszawie. Zlokalizowany w Centrum Praskim Koneser, hub technologiczny zajmuje się digitalizacją operacji celnych Grupy oraz cyfrową transformacją, opartej dotąd na dokumentach w wersji papierowej, branży celnej. Do automatyzacji procesów wykorzystuje on sztuczną inteligencję. TechHub będzie wspierał operacje firmy w 14 krajach, oferując m.in. rozwój systemów CustomsTech, wsparcie 24/7, a także scentralizowane zarządzanie dokumentacją i danymi. Dziś tworzy go 30 specjalistów, ale już w przyszłym roku zespół ma liczyć 100 osób. Trwają rekrutacje na stanowiska inżynierów IT i automatyzacji, agentów celnych, ekspertów finansowych do scentralizowanych procesów oraz specjalistów ds. inteligentnego przetwarzania dokumentacji.

SATIM, Ursa Space Systems: Ogłaszają strategiczną współpracę w zakresie zaawansowanego wykrywania i klasyfikacji obiektów na obrazach SAR.

GlobalLogic: Należąca do Grupy Hitachi spółka podsumowuje pierwszy kwartał, od momentu uruchomienia VelocityAI w marcu, ogłaszając trzykrotny wzrost wdrożeń produkcyjnych na pełną skalę w połączeniu z pilotażowymi projektami produkcyjnymi w kluczowych segmentach branżowych. Zachęcam do lektury informacji prasowej przybliżającej przykładowe wyniki średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym dostawców oprogramowania edukacyjnego i usług telekomunikacyjnych.

Grid Dynamics: Do grona najemców kompleksu Skyliner dołącza globalna firma technologiczna notowana na Nasdaq. Spółka zajęła jedno piętro biurowca, czyli ok. 1500 mkw. Inwestycja Grupy Karimpol przy Rondzie Daszyńskiego umacnia pozycję nowoczesnego hubu dla firm z sektora IT, nowych technologii i AI. Nowy najemca to już 10. firma z tej branży.

CANAL+: Rozszerza ofertę o dostęp do kolekcji Viaplay Filmy i Seriale. Z kolekcji już teraz mogą skorzystać promocyjnie Klienci CANAL+, którzy posiadali do tej pory dowolny pakiet Viaplay. Niebawem kolekcja będzie dostępna w regularnej sprzedaży.

Huawei: Niezależne płatności NFC są dostępne na smartwatchach z serii Huawei watch 5. Użytkownicy tych zegarków mogą, więc płacić zbliżeniowo bez konieczności stałego połączenia ze smartfonem. Oznacza to, że do dokonania płatności wystarczy sam smartwatch – nie trzeba mieć telefonu przy sobie.

SAS: Uruchomił AI Governance Map – kompleksowe narzędzie, które pomaga organizacjom ocenić ich obecną dojrzałość w zakresie zarządzania sztuczną inteligencją w czterech podstawowych obszarach.

OVHcloud: Globalny gracz na rynku chmury obliczeniowej i europejski lider w dziedzinie cloud oraz pionier wdrażania zrównoważonych rozwiązań w tym obszarze od ponad 25 lat, udostępnił klientom narzędzie do monitorowania wpływu chmury obliczeniowej na środowisko – Environmental Impact Tracker. To udoskonalona wersja kalkulatora emisji dwutlenku węgla, która umożliwia pomiary dla dodatkowych środowisk chmurowych, a wkrótce zapewni śledzenie emisji w odniesieniu do wielu kryteriów. „W świecie, w którym liczy się każde działanie, dokładna i przejrzysta ocena śladu środowiskowego przestała być wyborem, stając się przejawem odpowiedzialności. Jako zaangażowany uczestnik rynku wspieramy klientów w rozumieniu i kontrolowaniu ich wpływu na środowisko, dlatego stale udoskonalamy narzędzie Environmental Impact Tracker, stanowiący rynkowy punkt odniesienia, który zapewnia wysoką kompleksowość i wiarygodność. Za cel stawiamy sobie realizację naszego zobowiązania polegającego na rozwoju bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej branży chmurowej – powiedział Grégory Lebourg, global environmental director w OVHcloud.

Netia: Przeszła proces recertyfikacji ISO/IEC 27001:2022 oraz uzyskała dodatkowe potwierdzenia zgodności z normami ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018, które potwierdzają, że oferowane przez Netię usługi chmurowe, kolokacyjne i cyberbezpieczeństwa spełniają najnowsze wymagania regulacyjne, w tym te wynikające z rozporządzenia DORA (Digital Operational Resilience Act).

IBM: Zaprezentował nową generację serwerów IBM Power. Power11 został zaprojektowany jako najbardziej odporny serwer w historii platformy IBM Power, zapewniający dostępność na poziomie 99,9999%. W połączeniu z brakiem planowych przestojów na potrzeby konserwacji systemu oraz gwarantowanym czasem wykrycia zagrożenia ransomware poniżej minuty, najnowszy serwer IBM wyznacza nowy standard ciągłości działania, rozwiązując problemy zarówno z przestojami planowanymi, jak i tymi spowodowanymi incydentami cybernetycznymi.

Anker Innovations: Drukarka UV eufyMake E1, pierwsza na świecie drukarka UV z teksturą 3D, jest już dostępna w przedsprzedaży od 4 do 31 lipca.

Britenet: Polska spółka technologiczna została wybrana jako jeden z wykonawców w konkurencyjnym przetargu publicznym ogłoszonym przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex. „To nie tylko prestiżowy kontrakt, ale też potwierdzenie, że nasza wiedza technologiczna cieszy się zaufaniem na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Frontex w strategicznych obszarach, takich jak rozwój systemów IT i bezpieczeństwo danych – dziedzinach, które są kluczowe dla misji agencji i bezpieczeństwa Europy” – powiedziała Claudia Nieuwland, COO Britenet.

Kaucja.pl: Krajowy System Kaucyjny zakończyła etap prac programistycznych i z sukcesem osiągnęła pełną gotowość techniczną do testów API swojego systemu integracji z urządzeniami RVM (Reverse Vending Machines). Celem testów jest weryfikacja stabilności działania, szybkości wymiany danych oraz kompatybilności interfejsu z różnymi modelami urządzeń RVM. Etap ten pozwoli na dopracowanie rozwiązań technologicznych przed uruchomieniem systemu w pełnej skali. W związku z tym Kaucja.pl zaprasza producentów urządzeń RVM oraz operatorów odpowiedzialnych za ich instalację do udziału w zamkniętym etapie testów API.

Arrow Electronics: Podpisała z Cohesity – firmą działającą w segmencie rozwiązań bezpieczeństwa danych bazujących na sztucznej inteligencji – umowę dystrybucji na polskim rynku. Marcin Reczyński, dyrektor krajowy ds. rozwiązań komputerowych dla przedsiębiorstw Arrow w Polsce, powiedział: „Współpraca z Cohesity pozwala nam oferować naszym partnerom handlowym dostęp do jednej z najbardziej zaawansowanych platform zarządzania danymi i bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem złożonych środowisk danych nasza współpraca jest kluczowa dla pomocy firmom w uproszczeniu zarządzania danymi, zwiększeniu bezpieczeństwa i obniżeniu kosztów operacyjnych”.

Dassault Systèmes: Firma poinformowała o współpracy z firmą BoConcept – firmą działającą w segmencie mebli premium. W ramach pięcioletniego partnerstwa klienci BoConcept w 65 krajach będą mogli doświadczyć nowatorskich rozwiązań w zakresie projektowania 3D wnętrz oraz konfiguracji produktów. BoConcept zintegruje rozwiązania HomeByMe 3D od Dassault Systèmes do planowania przestrzeni i konfiguracji produktów w procesie zakupowym swoich klientów. W ten sposób firma połączy w płynnym podejściu do zakupów świat wirtualny z rzeczywistym stawiając na poszukiwanie inspiracji, wyrażanie stylu życia, personalizację, współpracę, wysoką jakość i efektywność.

Energylandia: Największy w Polsce park rozrywki zinformatyzował i automatyzował wiele obszarów w firmie dzięki systemowi Comarch ERP. Oprogramowanie wspiera m.in. sprzedaż biletów, serwis maszyn, gastronomię, obsługę pracowników.

Acer: Ogłasza nowe narzędzie dla firm – Acer Care Plus Optimize, które pozwala planować modernizację sprzętu, zwiększać efektywność i odzyskiwać do 55% jego wartości. W tym roku ruszy także nowa platforma dla partnerów IT, wspierająca rozwój i współpracę w ramach programu lojalnościowego.

Vectra: Wprowadza nowe plany komórkowe. „Głównym filarem naszej strategii ofertowej jest elastyczność i konkurencyjne ceny. Oferujemy szeroki wybór pakietów i taryf – od 10 do nawet 200 GB – aby każdy użytkownik mógł wybrać rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. Zapewniamy duże pakiety danych zarówno na terenie Polski, jak i podczas podróży po Unii Europejskiej, co gwarantuje komfortowe i nieprzerwane korzystanie z usług bez względu na lokalizację” – skomentował Krzysztof Sokolik, dyrektor marketingu i członek zarządu Vectra.

Źródło: ISBnews