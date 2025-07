Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Automatyzacja: Ponad 1/3 firm (36%) planuje zwiększyć skalę robotyzacji/automatyzacji pracy w najbliżej przyszłości, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Większość respondentów (78%) nie uzależnia wdrożenia rozwiązań zastępujących pracę człowieka od zmiany kosztów pracy.

Infrastruktura telekomunikacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ocenia, że utrzymywanie ścisłej regulacji w postaci obowiązku udostępniania infrastruktury przez Orange Polska konkurentom przestało być uzasadnione, poinformował prezes UKE Jacek Oko.

AI: Sztuczna inteligencja nie zastąpi kompetencji ludzkich w obsłudze klienta według 35% firm ankietowanych przez firmę rekrutacyjną Experis z rodziny marek ManpowerGroup, zaś umiejętności zarządzania zespołem – 33 firm. Jednocześnie 3% polskich firm uważa, że AI jest w stanie całkowicie zastąpić wszystkie osiem kompetencji pracowników uwzględnionych w badaniu.

Centra danych: Polska ma realną szansę, by stać się liderem zielonych centrów danych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – szczególnie w kontekście rosnących potrzeb nowej infrastruktury dedykowanej sztucznej inteligencji (AI), oceniają przedstawiciele stowarzyszenia Polish Data Center Association (PLDCA). Jednak obecny udział Polski w europejskich mocach centrów obliczeniowych wynosi poniżej 2%, nie odpowiadając zupełnie wielkości i znaczeniu naszego kraju jako jednej z wiodących i najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich oraz lidera regionu CEE, podkreślili.

AI: Ze sztucznej inteligencji (AI) korzysta 66% Polaków, przy czym 84% polskich użytkowników AI, którzy pracują, używa jej w celach zawodowych wynika z badania przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe.pl. 26% badanych z tej grupy korzysta z AI w tajemnicy przed szefem.

Praca w IT: W sektorze IT rośnie zapotrzebowanie pracodawców na doświadczonych kandydatów, zwłaszcza specjalistów średniego szczebla (mid) oraz seniorów, z unikalnymi kompetencjami, nierzadko powiązanymi z technologiami sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwem, ocenił w komentarzu dla ISBnews dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj Rafał Nachyna. Wskazał, że można spodziewać się stabilizacji liczby ofert oraz coraz wyraźniejszego nacisku na umiejętność adaptacji do technologii AI.

AI: Branże wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) komplementarnie będą zwiększać liczbę stanowisk pracy, wynika z raportu PKO Banku Polskiego.

Infolinie: Kontakt z infolinią w sprawie zawartej umowy nie powinien być droższy niż zwykłe połączenie telefoniczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdził w tym zakresie praktyki ponad 30 przewoźników lotniczych, kolejowych, autobusowych oraz platformy internetowe. Po interwencji prezesa Urzędu przedsiębiorcy zmienili kwestionowane praktyki – nie pobierają opłat wyższych niż wynikające z taryfy operatora, zaś część udostępniła bezpłatne infolinie.

E-administracja: Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z Państwową Strażą Pożarną list intencyjny w sprawie powołania Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony. System ten, oparty o rządową platformę SKR-Z (System Komunikacji Rządowej – Zastrzeżone), pozwoli służbom ratunkowym i administracji publicznej podejmować natychmiastowe decyzje w sytuacjach kryzysowych. Zakończenie budowy i pełne uruchomienie Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony planowane jest na grudzień 2025 r.

Przelewy natychmiastowe: W grupie najmłodszych dorosłych, czyli przedstawicieli pokolenia Z, 22% respondentów wskazuje, że przelewy natychmiastowe powinny być dostępne zawsze, niezależnie od sytuacji, wynika z badania KIR i ZBP. 21% zadeklarowało pokolenie Y, czyli osoby urodzone między 1982 a 1996 rokiem. Wśród przedstawicieli pokolenia X (urodzeni do 1981 r.) ten odsetek rośnie do 32%, natomiast wśród tzw. „baby boomersów” (urodzonych do 1965 r.) – do 49%. Z kolei 65% respondentów z grupy „radio babies” (urodzonych przed 1950 r.) uważa, że taka forma przesyłania pieniędzy powinna być bankowym standardem.

Nawyki zakupowe: Większość Polaków chce zgłaszać sieciom handlowym i markom swoje preferencje zakupowe, by dostawać od nich spersonalizowane wiadomości – 55,6%, a przeciwnego zdania jest 44,4%, wynika z badania UCE Research i Shopfully, przeprowadzonego łącznie w 9 krajach europejskich,. O chęci udostępniania ww. informacji mówią przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat (wśród nich 66%), z miesięcznym dochodem netto w wysokości 5000-6999 zł (61%). Dotyczy to przeważnie mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. ludności (58,9%). Z kolei niechętni do udostępniania własnych danych są głównie seniorzy w wieku 75-80 lat (wśród nich 77,8%). Dotyczy to też osób nieujawniających wysokości swoich miesięcznych dochodów netto (66,7%), a także mieszkańców miast mających co najmniej 500 tys. ludności (47,9%).Według autorów badania, konsumenci dostrzegają, że dane to nowa waluta. Są skłonni je udostępniać, jeśli w zamian za to otrzymują konkretne korzyści, np. zniżki, wcześniejszy dostęp do promocji i wygodniejsze zakupy. Poza tym wielu konsumentów to użytkownicy takich platform, jak np. Netflix, Spotify czy Amazon. Są przyzwyczajeni do personalizacji ofert, np. propozycji filmowych. I tego samego oczekują również od sieci handlowych oraz marek.

Cyberbezpieczeństwo: 30% firm na świecie uważa, że poziom ich cyberodporności jest dużo wyższy niż w rzeczywistości, a tylko 8% osiąga najwyższy poziom dojrzałości w ochronie danych – wynika z raportu Veeam i McKinsey. Inne kluczowe wnioski: 74% firm opiera strategię cyberochrony na działaniach reaktywnych i podstawowych; 69% podmiotów, które padły ofiarą ataku ransomware w ubiegłym roku było przekonanych o pełnej gotowości do odparcia ataku; firmy inwestujące w cyberodporność odzyskują zasoby siedem razy szybciej i doświadczają trzykrotnie krótszych przestojów niż ich konkurenci; przestoje IT spowodowane cyberatakami kosztują firmy z listy Global 2000 ponad 400 mld USD rocznie.

Handel: 3/4 gości restauracji w Polsce płaci bezgotówkowo, wynika z danych POSbistro. Jeszcze w 2023 roku udział gotówki w płatnościach wynosił niemal 30%. 25% restauratorów szuka optymalizacji menu dla większej rentowności; rola danych rośnie, zwłaszcza w szukaniu odpowiedzi na pytanie „co się opłaca”; AI może zarządzać zapasami, dostosowywać rekomendacje kelnerów do klientów czy analizować, które dania są najbardziej lub najmniej opłacalne.

Internet: Znaczącą przewagę w Share of Voice (SOV) uzyskują marki, które zbudowały szerokie ekosystemy (jak np. Amazon, Google czy Microsoft) lub są dominującymi platformami usługowymi (np. Allegro czy OLX), wynika z raportu agencji Altavia Kamikaze + K2 „Nowa rzeczywistość wyszukiwania: GEO, SGE – czyli SEO w 2025 r.”. Bardzo wysokie SOV mogą również osiągnąć marki specjalistyczne, takie jak np. XTB, LELO czy Vision Express. Wyniki raportu pokazują, że marki, które uzyskują wysokie SOV koncentrują się na dostarczaniu treści, które precyzyjnie odpowiadają na złożone intencje użytkownika i są bogate w kontekst, co z kolei umożliwia algorytmom AI budowanie silnych skojarzeń.

Zamówienia publiczne: Przedsiębiorstwa z sektora technologicznego apelują o pilne zmiany w systemie zamówień publicznych. Podczas, gdy technologie informatyczne dynamicznie się rozwijają a sektor publiczny chce je chłonąć, by móc wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów, polskie prawo zamówień publicznych nadal tkwi „w czasach maszyny do pisania i liczydła”. W efekcie przetargi pompują dziś duże pieniądze z sektora publicznego do największych, zagranicznych podmiotów, często omijając dynamicznie rozwijający się i niezwykle innowacyjny sektor polskich firm IT. Problemy wskazywane przez Alfavox znajdują potwierdzenie w najnowszym raporcie Związku Cyfrowa Polska, który ujawnia, że rynek zamówień publicznych ICT w Polsce skurczył się w 2024 roku o 15%. Największe spadki odnotowano w sektorach edukacji, administracji lokalnej i ochrony zdrowia – kluczowych dla transformacji cyfrowej państwa. Co więcej, w przetargach coraz rzadziej biorą udział małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie spełniają wygórowanych progów finansowych lub nie mają doświadczenia w dużych projektach.

Praca w IT: Serwis kariery LiveCareer.pl opublikował badanie „Umiejętności miękkie w CV do IT”, oparte na analizie 749 tys. prawdziwych życiorysów zawodowych, które Polacy pisali przez ponad rok. W ten sposób powstał ranking 10 najczęściej wpisywanych do CV umiejętności miękkich przez kandydatów do pracy w tym sektorze. Oto lista najpopularniejszych kompetencji miękkich w CV do branży IT: Umiejętność pracy w zespole; Odpowiedzialność; Kreatywne rozwiązywanie problemów; Cierpliwość; Analityczne myślenie; Doskonała organizacja pracy; Zaangażowanie; Wielozadaniowość; Nastawienie na cel; Komunikatywność. „Branża technologiczna już dawno przestała być domeną milczących samotników przy komputerze. Dziś sukces w IT opiera się na współpracy, dobrej organizacji i umiejętności rozumienia potrzeb zarówno klientów, jak i współpracowników. W dobie rozwoju sztucznej inteligencji to właśnie takie umiejętności mogą być najcenniejsze i finalnie decydować o tym, kto dostanie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną” – skomentowała Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer Polska i autorka raportu. Analiza wykazała również, że: użytkownicy kreatora CV LiveCareer.pl wpisują do życiorysu średnio 8 kwalifikacji; w sektorze informatycznym pracodawcy coraz częściej wymagają od kandydatów posiadania umiejętności miękkich.

Zarządzanie w IT: Już w 95% firm za bezpieczeństwo środowisk przemysłowych są odpowiedzialni członkowie zarządu – wynika z najnowszego raportu Fortinet. To wzrost z 41% w 2022 r. 26% firm wciąż jest na pierwszym, podstawowym poziomie dojrzałości bezpieczeństwa OT. Podmioty, które deklarują wyższy poziom dojrzałości cyberochrony odnotowują mniej ataków lub są w stanie lepiej radzić sobie m.in. z phishingiem. Spada liczba przestojów operacyjnych wpływających na przychody (z 52% do 42%).

Kultura: Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pozwoli na realizację kolejnych projektów digitalizacji zasobów kultury. Podpisano 9 umów i 1 porozumienie o łącznej wartości ponad 440 mln zł, co stanowi kluczowy krok w rozszerzaniu dostępu do dziedzictwa narodowego. Dzięki temu jeszcze więcej dzieł i archiwaliów trafi do internetu i będzie dostępnych bezpłatnie dla wszystkich, w każdym miejscu i o każdej porze.

AI: Agentowa sztuczna inteligencja (agentic AI) może wygenerować nawet 450 mld USD wartości ekonomicznej do 2028 roku, wynika z raportu Capgemini „Rise of agentic AI”. Choć zainteresowanie rośnie, tylko 2% firm wdrożyło te rozwiązania na większą skalę, a zaufanie do AI spada. Tymczasem to właśnie połączenie technologii z aktywnym udziałem człowieka przynosi największe efekty – uważa tak niemal 3/4 liderów biznesu. Raport Capgemini mówi, że kluczem do sukcesu będzie zaufanie i kontrola ze strony człowieka. Dziś największym wyzwaniem pozostaje przepaść między ambicjami firm a ich realną gotowością do działania. Z raportu wynika też, że zaufanie do w pełni autonomicznych agentów AI spadło z 43% do 27% w ciągu ostatniego roku, głównie z powodu obaw związanych z prywatnością i etyką. Przewiduje się jednak, że w ciągu trzech lat agenci AI będą wspierać większość procesów biznesowych. Dobra współpraca ludzi i agentów może zwiększyć zaangażowanie pracowników w zadania o wysokiej wartości o 65%.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

TSMC: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) prowadzi rozmowy o możliwości umiejscowienia pewnych podmiotów z Grupy TSMC w Polsce, które w łańcuchu wartości tej firmy będą się pojawiały w związku z rozszerzeniem jej działalność w Europie, poinformował wiceprezes PAIH Paweł Pudłowski. Wskazał, że inwestycje związane z TSMC są rozpatrywane w ramach stworzenia trójkąta pomiędzy Niemcami, Czechami a Polską i dotyczą produkcji mniej zaawansowanych półprzewodników – z czasem bardziej zaawansowanych.

Detalion Games: Spółka (planująca zmianę nazwy na Volaria AI) przyjęła strategię na lata 2025-2026, która zakłada m.in. budowę nowoczesnej spółki technologicznej typu Al-First, działającej w modelu AITP (Artificial Intelligence Transformation Partner). W ramach rozwoju oferty produktowej w 2026 r. Volaria planuje wprowadzenie własnego produktu wejściowego typu plug-and-play – gotowego agenta Al, możliwego do wdrożenia bez potrzeby pełnej analizy procesowej; produkt będzie dedykowany firmom z sektora MŚP.

Agora: Wyborcza – spółka zależna Agory – zawarła porozumienia ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz przy udziale rady pracowników spółki i zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego na zasadach określonych w zawartym porozumieniu, podała Agora. Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 21 lipca do 31 sierpnia br. i obejmie do 49 pracowników zatrudnionych w obszarze druku.

Orange Polska: Rozpoczął udostępnianie usług 5G na paśmie 700 MHz – na początek na 45 stacjach bazowych, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabczyński.

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 26% r/r do 822 tys. USD (3,2 mln zł) na koniec II kw. br., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec II kw. br. wyniósł 222 USD (862 zł), co oznacza wzrost o 35% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w II kw. br. wyniósł 306 USD (1 186 zł), co oznacza wzrost o 56%.

Vigo Photonics: Skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 20,3 mln zł w II kw. br. (-11,65% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec II kwartału br. wyniosła 28,4 mln zł.

Play: Rozpoczął uruchamianie stacji bazowych w paśmie 700 MHz, podał operator.

Klabater: Rozważa w ramach przeglądu opcji strategicznych m.in. rozszerzenie działalności na sektor militarny oraz rozpoczęcie aktywności w obszarze technologii podwójnego zastosowania (dual-use), w tym w szczególności rozwiązań związanych z bezzałogowymi systemami powietrznymi (dronami) oraz systemami obrony i monitoringu przestrzeni powietrznej (Air-Defence), podała spółka. Klabater przystąpił do wstępnych rozmów z wybranymi podmiotami operującymi w przedmiotowym segmencie.

Woodpecker: Odnotował 0,65 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2025 r. wobec 30 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Check Point Software Technologies: Firma specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie, ogłosiła powołanie Diego Arrabala na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za region Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (EEMEA). To strategiczna decyzja, która wpisuje się w ambitny plan ekspansji firmy i odpowiedź na dynamicznie rosnące zagrożenia cyfrowe w jednym z najbardziej narażonych regionów świata.

Iron Mountain: Marcin Skrzypczak awansował na stanowisko Head of RM Operations – Senior Director – Northern Europe Cluster. W nowej roli odpowiada za zarządzanie operacjami łącznie w dziesięciu krajach Europy Północnej i Środkowej. To już piąty awans eksperta Iron Mountain z Polski i drugi w globalnych strukturach firmy w trakcie 10 lat współpracy.

REDD: Ogłasza zmianę na stanowisku chief technology officer (CTO). Po siedmiu latach współtworzenia i rozwijania REDD, ze stanowiskiem CTO żegna się Judyta Bartnicka. Jej miejsce zajmuje Kamil Kosiński, który ma poprowadzić firmę w nowy etap rozwoju – z jeszcze większym naciskiem na wydajność, jakość i integrację AI.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Paypercut: Fintech Paypercut pozyskał 2 mln euro w rundzie pre-seed. Liderami jednej z największych rund pre-seed w regionie są globalne fundusze: Concentric, Passion, RTP Global oraz Tuesday Capital, podała spółka. Jednym z głównych biznesowych celów Paypercut jest m.in. szybki rozwój w Polsce, gdzie usługi „Kup teraz, zapłać później” odpowiadają już za zakupy rzędu niemal 11 mld zł rocznie.

Solo Workout: Pozyskał 15 mln zł na rozwój technologii cyfryzującej trening siłowy oraz na ekspansję na rynki zagraniczne, podała spółka. Rundzie inwestycyjnej o wartości 4,5 mln zł przewodzi Maciej Zientara, założyciel i partner zarządzający Supernova Group, natomiast 10,5 mln zł pochodzi z programu PARP w ramach ścieżki SMART.

AIP Seed: Do portfela spółek dołącza aplikacja Ona, która powstała, by zlikwidować lukę w diagnostyce zdrowia kobiet. Ona to narzędzie z obszaru FemTech, które pomaga kobietom lepiej zrozumieć własne objawy hormonalne, skracając drogę do diagnozy. Aplikacja łączy sztuczną inteligencję, aktualną wiedzę medyczną oraz wsparcie ekspertek w dziedzinie zdrowia kobiet, by zapewnić użytkowniczkom spersonalizowane wskazówki oparte na danych – od cyklu, przez nastrój, po pielęgnację i dietę.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Medicalgorithmics: Projekt „Kardiobeat.CT” Medicalgorithmics został wybrany przez PARP do dofinansowania kwotą 9,4 mln zł w ramach działania Ścieżka SMART, podała spółka. Celem projektu polskiego medtechu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia diagnostycznego do automatycznej detekcji i oceny blaszek miażdżycowych – rozwiązania niedostępnego obecnie na rynku. Nowy projekt bazuje na potencjale platformy VCAST, która jest już komercjalizowana. Uruchomienie dofinansowania dla wartego 19 mln zł projektu nastąpi po podpisaniu umowy Medicalgorithmics z PARP.

Sygnis: Podpisał z Viima Aerospace Technologies Oy z siedzibą w Helsinkach oraz 3YOURMIND GmbH z siedzibą w Berlinie (3YM) dokumenty, na podstawie których Viima oraz 3YM przystąpiły do listu intencyjnego z 16 czerwca 2025 r., dotyczącego współpracy w zakresie stworzenia zintegrowanej platformy przemysłowo-szkoleniowej dla dronów FPV, podał Sygnis.

Spyrosoft: Codibly, spółka zależna Spyrosoftu, zawarła z Orlenem umowę na wdrożenie rozwiązania zarządzania siecią stacji ładowania pojazdów elektrycznych CPMS (Charge Point Management System) oraz obsługi klientów korzystających z sieci stacji ładowania eMSP (eMobility Service Provider) dla obszaru elektromobilności Orlenu oraz zakup licencji, podał Spyrosoft. Maksymalna wartość umowy to ok. 4,7 mln zł netto.

Asbis: Asbis Poland, spółka zależna Grupy Asbis, podpisała na czas nieokreślony umowę dystrybucyjną z firmą D-Link, globalnym liderem w produkcji zaawansowanego sprzętu sieciowego, podała Grupa Asbis. Umową zostały objęte wszystkie produkty z portfolio D-Link przeznaczone na rynek polski.

Wasko: Zawarło umowę o wartości 16,77 mln zł netto (20,62 mln zł brutto) z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. „Utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu drogi ekspresowej S7 w m. Naprawa wraz z przynależną infrastrukturą i obsługą Centrum Zarządzania Tunelem”.

Allegro i PKO BP: Udostępnili swoim klientom usługę Visa Mobile – metodę płatności online, która pozwala finalizować zakupy z użyciem numeru telefonu. Wprowadzeniu usługi towarzyszy kampania w kanałach telewizyjnych i digital, a także na platformie Allegro oraz w kanałach własnych banku. Dodatkowo kupujący w serwisie Allegro z aktywnym pakietem Smart! mogą otrzymać Smart! Monety za zakupy opłacone za pomocą Visa Mobile. Trwająca od 15 lipca kampania z udziałem Igi Świątek, członkini Team Visa oraz Tomasza Kota obejmuje emisję spotów telewizyjnych oraz szerokie działania digitalowe. Spoty są emitowane w największych stacjach telewizyjnych oraz w internecie – w mediach społecznościowych i na platformach wideo. Strategia cyfrowa wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz targetowanie kontekstowe, aby skutecznie dotrzeć do wybranych segmentów odbiorców i zmaksymalizować efektywność kampanii.

Auchan Polska: Podsumował efekty wdrożenia w swoich sklepach platformy Smartway – opartego na sztucznej inteligencji narzędzia, które dzięki optymalizacji zarządzania produktami z krótką datą przydatności do spożycia pozwala skutecznie przeciwdziałać marnowaniu żywności. Ponad 25,2 milionów produktów uratowanych od zmarnowania – blisko 12,2 tysięcy ton żywności łącznie, ok. 30 300 ton unikniętych w ten sposób emisji CO2 i 48 mln zł zaoszczędzonych przez klientów Auchan dzięki rabatom, to bilans zastosowania technologii Smartway w sklepach sieci począwszy od 2024 r. Polska jest jednym z pierwszych rynków Auchan, na którym technologia Smartway została wprowadzona na tak szeroką skalę. Trzy miesiące zajęło płynne wdrożenie innowacyjnej platformy we wszystkich 109 sklepach własnych Auchan w całej Polsce.

Shoper: Integruje system płatności Stripe. Umożliwi to wszystkich sprzedawcom zarządzanie transakcjami międzynarodowymi bezpośrednio z panelu Shoper, oferując obsługę lokalnych walut i dostęp do globalnych metod płatności. Pełna integracja Stripe i Shoper zapewnia elastyczne zarządzanie wypłatami i zwrotami już z poziomu panelu administracyjnego sklepu. Klienci, którzy dokonują zakupów w sklepach internetowych działających na ich lokalnych rynkach, mogą płacić za pomocą zaufanych w ich krajach metod płatności. Dodatkowo, mają możliwość finalizowania transakcji bezpośrednio we własnych walutach.

Netia: Wzbogaciła ofertę rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla sektora B2B o usługę Managed EDR, która – bazując m.in. na analizie behawioralnej – chroni poszczególne urządzenia końcowe (komputery, serwery itp.) przed wszelkiego typu atakami cybernetycznymi. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw, przy odpowiedniej konfiguracji, nowa usługa może spełniać rolę zbliżoną do Security Operations Center.

PolKa, Comp: Operator systemu kaucyjnego PolKa-Polska Kaucja oraz Comp przeprowadziły integrację systemów kasowych z technologią wspierającą obsługę kaucji. Głównym elementem projektu jest integracja rozwiązań kasowych dostarczanych przez Comp ze zautomatyzowanym systemem informatycznym PolKa-Polska Kaucja.

PKP Intercity: Podpisało porozumienie z RailNetEurope na bezpłatny dostęp do aplikacji Train Information System, która wspiera zarządzanie międzynarodowymi pociągami poprzez dostarczanie danych o pociągach w czasie rzeczywistym. System obsługuje zarówno pociągi pasażerskie, jak i towarowe, wykorzystując informacje pozyskiwane bezpośrednio od europejskich zarządców infrastruktury kolejowej.

PayPo: Prawie 160 tysięcy osób korzysta z karty PayPo, która pozwala na skorzystanie z usług BNPL (z ang. „buy now, pay later”, czyli „kup teraz, zapłać później”) nie tylko w sklepach internetowych, ale także stacjonarnie. Jak pokazują dane z raportu PayPo „Polak na zakupach z BNPL”, 40% użytkowników BNPL deklaruje chęć korzystania z płatności odroczonych również w sklepach stacjonarnych.

Creotech: Ma aneks do umowy z Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę systemu „Mikroglob”, uwzględniający m.in. zmianę sposobu wypłacania zaliczek przez Skarb Państwa. Zmiana ma pozwolić spółce wykorzystać zaliczki do sfinansowania części dotychczas nieponiesionych wydatków związanych z zakupem wybranych komponentów, podzespołów i usług w projekcie do wartości ok. 101,5 mln zł netto. W połączeniu ze środkami pozyskanymi z emisji akcji, zaliczki powinny zapewnić finansowanie Mikroglob w całym okresie trwania umowy, ocenia spółka.

Autopay: Uruchomił sześć nowych serwisów internetowych umożliwiających szybki i wygodny zakup winiet cyfrowych na przejazdy w Europie. Z możliwości zakupu skorzystają kierowcy ze Słowacji, Słowenii, Włoch, Francji i Holandii. Tym samym polska spółka technologiczno-finansowa udostępnia swoje usługi mobilne już w dziewięciu językach, w tym w języku angielskim, rozszerzając grono swoich odbiorców.

Ailleron: Rozwija LeaseTech Offer Manager (LOM), rozwiązanie dostosowane do nowych zmian legislacyjnych i gotowe do obsługi cyfrowego zawierania umów leasingowych. „Proces został zaprojektowany tak, by był maksymalnie prosty i intuicyjny, zapewniając zgodność z prawem oraz „płynne i przyjemne” doświadczenie – dokładnie takie, jakiego oczekują współcześni klienci. Rozwiązanie integruje się z zaufanymi platformami, takimi jak mObywatel 2.0, z którego korzysta już ponad 9,7 miliona osób. Dzięki temu weryfikacja tożsamości odbywa się bezpłatnie, w znanym środowisku cyfrowym – bez barier i opóźnień” – powiedział Paweł Stach, LeaseTech product owner, Ailleron.

Polskie ePłatności (PeP): Firma będąca częścią Grupy Nexi – europejskiego lidera technologii płatniczych – ogłasza wdrożenie nowego, zamkniętego rozwiązania płatniczego Point-to-Point Encryption (P2PE). Certyfikat Point-to-Point Encryption (P2PE) jest przyznawany przez Radę Standardów Bezpieczeństwa Branży Kart Płatniczych (PCI SSC – Payment Card Industry Security Standards Council). Ta międzynarodowa organizacja została utworzona, aby opracowywać i promować globalne standardy bezpieczeństwa danych w sektorze płatności kartowych, zapewniając ochronę na najwyższym poziomie.

OKX: Giełda kryptowalut i globalna firma technologiczna działająca w obszarze blockchain ogłosiła integrację z PayPal. Nowa funkcja umożliwia użytkownikom OKX na terenie Unii Europejskiej łatwe doładowywanie kont oraz zakup kryptowalut za pomocą PayPal. To kolejny krok OKX w kierunku zapewnienia bezpiecznych, lokalnych i przyjaznych użytkownikom rozwiązań płatniczych dla europejskiej społeczności.

Kingston: Pendrive IronKey D500S otrzymał certyfikację FIPS 140-3 poziomu 3. Tym samym jest to pierwszy na świecie pendrive z szyfrowaniem sprzętowym, który jest jednocześnie zgodny z wytycznymi TAA i FIPS 140-3 poziomu 3 oraz z zaufanym łańcuchem dostaw.

Ekstraklasa: Podpisała umowę z beIN Media Group, na mocy której mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą pokazywane na kanałach sportowych w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie w sezonach 2025/26 i 2026/27. Jest to pierwsza umowa dotycząca transmisji rozgrywek polskiej najwyższej ligi piłkarskiej w Ameryce Północnej.

OVHcloud: Udostępnił szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące własnego rozwiązania w zakresie chłodzenia serwerów cieczą. Dzielenie się wiedzą jest częścią strategii firmy w zakresie promowania projektów opartych na otwartych źródłach (open source) i w tym modelu Grupa udostępniła autorskie rozwiązania promujące wydajność centrów danych, w szczególności schematy zaworu sterującego (MCV) i przepływomierza 3-kulowego. „Chłodzenie serwerów to lwia część kosztów centrów danych, tym bardziej napawa satysfakcją, że na tym polu jesteśmy pionierami. Od 2003 roku stosujemy własną technologię chłodzenia cieczą, wykorzystującą polską myśl techniczną założycieli w celu zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do wychłodzenia serwerów. Dzięki temu również nie używamy w centrach danych klimatyzacji – powiedział Robert Paszkiewicz odpowiedzialny za region CEE w OVHcloud.

Bank Millennium: Wprowadził możliwość potwierdzenia tożsamości w serwisach administracji publicznej i komercyjnych bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Klienci szybciej i łatwiej potwierdzą tożsamość za pomocą biometrii lub kodu PIN. Szczegóły w załączonej informacji prasowej.

eService: Nowe rozwiązanie eService Benefits to program lojalnościowy, który pozwala firmom – niezależnie od ich wielkości i branży – w prosty sposób budować trwałe relacje z klientami i wspierać sprzedaż. Rozwiązanie wykorzystuje dane z terminali płatniczych oraz sztuczną inteligencję, a jego wdrożenie nie wymaga rozbudowanej infrastruktury IT. Dzięki temu narzędzia, z których dotąd korzystały tylko duże sieci handlowe, stają się dostępne także dla mniejszych, lokalnych firm.

iSpot: Otwiera swój pierwszy salon w Elblągu – w Centrum Ogrody. To pierwsze w mieście miejsce z oficjalnym statusem Apple Authorized Reseller, spełniające wysokie standardy amerykańskiej marki.

zondacrypto: Nawiązała strategiczne partnerstwo z GKS Katowice, wielosekcyjnym klubem sportowym. Logotyp zondacrypto będzie obecny na koszulkach meczowych wszystkich sekcji GieKSy.

Dassault Systèmes: Firma poinformowała, że Stelweld – polski dostawca wyrobów spawanych – wdrożył platformę 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, aby udoskonalić procesy rozwoju produktów poprzez zintegrowany system łączący projektowanie, symulację i zarządzanie projektami. Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia firmie Stelweld tworzenie płynnego przepływu pracy, a także symulowanie i wirtualne testowanie projektów produktów, które lepiej spełniają wymagania klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości.

Palo Alto Networks, Okta: Ogłosiły rozszerzenie partnerstwa oraz nowe integracje, dostarczające spójną architekturę bezpieczeństwa. W miarę jak ataki stają się coraz bardziej zaawansowane i wymagają reakcji w czasie rzeczywistym, organizacje muszą weryfikować, kto uzyskuje dostęp do danych i z jakiego urządzenia, aby skutecznie je chronić. Ułatwi to klientom automatyzację reakcji na zagrożenia, bezpieczny dostęp do aplikacji z dowolnego urządzenia oraz ograniczenie utrudnień wynikających z mechanizmów zabezpieczeń. „Tożsamość odgrywa kluczową rolę w cyberbezpieczeństwie. Ścisła współpraca z Okta pozwala nam tworzyć rozwiązania, które wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu nasi klienci cieszą się większym komfortem użytkowania rozwiązań, osiągając przy tym jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Nowe integracje – od zabezpieczania dostępu do aplikacji za pomocą przeglądarki Prisma Access Browser po kompleksową ochronę przed zagrożeniami związanymi z tożsamością w ramach platformy Cortex – zapewniają organizacjom spójną linię obrony opartą na sztucznej inteligencji” – powiedziała Pamela Cyr, wiceprezes ds. partnerstw technicznych w Palo Alto Networks.

Check Point Software Technologies: Firma została sklasyfikowana wśród liderów raportu The Forrester Wave: Zero Trust Platforms, Q3 2025. Analitycy Forrester docenili izraelską firmę za kompleksowe podejście do bezpieczeństwa sieciowego w środowiskach hybrydowych, w tym za wykorzystanie AI i strategię opartą na prewencji. To szczególnie istotne wyróżnienie w kontekście rosnących zagrożeń cybernetycznych – w II kwartale roku na całym świecie liczba ataków wzrosła aż o 21% r/r. Check Point zdobył najwyższe możliwe oceny (5/5) w kluczowych kategoriach, takich jak scentralizowane zarządzanie, egzekwowanie zasad najmniejszych uprawnień (least-privileged access), segmentacja i kontrola, a także łatwość wdrożenia. Równie wysoko oceniono strategię rozwoju oraz ofertę usług wspierających, co – według przedstawicieli firmy – potwierdza jej silną orientację na potrzeby klientów.

Revolut: Rozpoczął udostępnianie programu RevPoints w Polsce, punkty można wymieniać na m.in. mile lotnicze, saloniki, hotele, bilety autobusowe i eSIM. W programie korzyści RevPoints bierze już udział ponad 10 milionów Europejczyków. RevPunkty naliczają się klientom Revolut przy każdej transakcję kartą debetową, program można aktywować we wszystkich planach Revolut, także w bezpłatnym planie Standard.

Play: Do oferty wprowadzony został właśnie nowy pakiet – Viaplay Filmy i Seriale. Znajdują się w nim przede wszystkim znane i cenione skandynawskie kryminały i thrillery, ale także wybrane polskie produkcje. Biblioteka VOD z tymi treściami jest dostępna zarówno na dekoderach, jak i we wszystkich aplikacjach Play Now. „Po zakończeniu działalności serwisu streamingowego Viaplay w Polsce, cieszymy się, że możemy nadal wspierać Play w oferowaniu pakietu Viaplay Filmy i Seriale, zapewniając naszym widzom nieprzerwany dostęp do filmów i seriali premium. Nasza współpraca wpisuje się w międzynarodową strategię Viaplay, której celem jest wzmacnianie lokalnych platform poprzez wykorzystanie naszego międzynarodowego ekosystemu treści premium oraz doświadczenia” – powiedziała Vanda Rapti, EVP Viaplay Group, Viaplay Select & Content Distribution.

Amazon Web Services (AWS): Zaprezentował na AWS Summit w Nowym Jorku kompleksowy ekosystem rozwiązań, które mają zrewolucjonizować sposób tworzenia i wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Centralnym punktem prezentacji była premiera Amazon Bedrock AgentCore – zestawu usług umożliwiających bezpieczne wdrażanie inteligentnych agentów AI na skalę korporacyjną. Amazon Bedrock AgentCore to przełomowa platforma umożliwiająca firmom bezpieczne wdrażanie i zarządzanie agentami AI na skalę korporacyjną. Dzięki siedmiu podstawowym usługom, platforma eliminuje przepaść między prototypem a wdrożeniem produkcyjnym. Rozszerzony AWS Marketplace ułatwia firmom dostęp do świata AI – pozwala szybko znajdować, kupować i wdrażać gotowych agentów AI oraz narzędzia od wiodących dostawców technologii. AWS podwaja inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji, przeznaczając dodatkowe 100 mln USD na rozbudowę AWS Generative AI Innovation Center. Nowa wersja Amazon Nova wprowadza ulepszone możliwości personalizacji, większą precyzję działania oraz dodatkowe zabezpieczenia.

Baseus: Ogłasza gotowość do wdrożenia najnowszego standardu ładowania bezprzewodowego Qi2.2, stając się jednym z pierwszych producentów oferujących certyfikowane urządzenia zgodne z tą technologią. Qi2.2, opracowany przez Wireless Power Consortium (WPC) sprawia, że ładowanie bezprzewodowe będzie szybsze do 40%.

Nextbike Polska: Otwiera centrum operacyjno-produkcyjne o powierzchni ok. 8 tys. m2 w Prologis Park Warsaw II. Obiekt został dostosowany przez Prologis do naszych potrzeb produkcyjnych, łącząc funkcje magazynu wysokiego składowania, montowni rowerów oraz centrum druku komponentów i oznaczeń. To strategiczny krok w kierunku centralizacji produkcji Nextbike oraz dalszego rozwoju działalności firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich.

Future Mind: Współpracuje z D-Marin, tworząc cyfrowy ekosystem dla firmy zarządzającej portfolio luksusowych marin w regionie Morza Śródziemnomorskiego i Zatoki Perskiej, od analiz doświadczeń klientów, przez wdrożenie aplikacji mobilnych i platformy zarządzania marinami, po innowacyjne rozwiązania oparte na IoT. Projekt objął 26 lokalizacji w 9 krajach.

Polsat Box Go: Zaktualizował swoją aplikację na konsole Xbox, dostosowując jej funkcjonalność do standardu znanego użytkownikom z wersji na Smart TV czy WWW. Ulepszona aplikacja oferuje szereg nowych funkcji, w tym możliwość zakupu pakietów i pojedynczych treści VOD.

T-Mobile: W programie Magenta Moments uruchamia nową kategorię ofert 1+1, w której klienci przy zakupie jednego produktu w najpopularniejszych restauracjach oraz miejscach wypoczynku i rekreacji, mogą otrzymać drugi całkowicie za darmo.

Armatis: Europejski outsourcer usług BPO w obszarze obsługi klienta i sprzedaży, zatrudniający w Polsce ok. 2000 osób – otrzymał certyfikat ISO 27001 we wszystkich polskich lokalizacjach. „Jesteśmy dla klientów partnerem, który wywiera pozytywny wpływ na ich procesy, opierając się na sile ludzi, technologii i danych. Tworzymy wartość (Value) w każdym obszarze powierzonym przez klienta. Dążymy do pozytywnego wpływu (Impact) na jakość procesów i doświadczeń. Nasze działania realizujemy tu i teraz (Now_), z energią i cyfrową zwinnością” – powiedział Krzysztof Lewiński, CEO Armatis Polska.

Źródło: ISBnews