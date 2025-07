Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 21-25 lipca.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Centra danych: Gwarancja stabilnych dostaw energii, dostęp do atrakcyjnych lokalizacji oraz spełnienie wymogów środowiskowych to kluczowe czynniki decydujące o uruchomieniu nowych centrów danych, twierdzą eksperci kancelarii Baker McKenzie. Z tego powodu perspektywy rozwoju OZE i energii atomowej mogą przyciągnąć do Polski coraz więcej zagranicznych inwestorów.

Branża kurierska: Zaległości branży kurierskiej przekroczyły 106 mln zł na koniec maja, czyli wzrosły o 3,3% r/r i były o blisko 42% większe niż 5 lat temu, wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Problem z terminowym spłacaniem długów ma ponad 10% firm kurierskich. Zaległości jednej z nich wyniosły na koniec maja br. średnio 58 456 zł.

Technologie w bankach: Przejście na wyższy poziom i utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju będzie wymagało od polskich banków zastosowania algorytmów, które analizowałyby zachowania klienta w czasie rzeczywistym, ocenia partner i dyrektor zarządzający Kearney w CEE Krystian Kamyk.

Płatności bezgotówkowe: W 2024 r. 69% wszystkich płatności zostało zrealizowanych w sposób bezgotówkowy. Do najpopularniejszych metod płatności w punktach handlowo-usługowych należą karty płatnicze (41%), gotówka (31%) oraz mobilne płatności NFC (18%), pokazują wyniki badania POLASIK Research dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. W 2024 r. 69% transakcji w sklepach i punktach usługowych (69%) realizowano cyfrowo.

Firmy IT: W I połowie 2025 r. w Polsce zarejestrowano działalność blisko 11 tys. firm w branży IT, w efekcie przybyło prawie 5% podmiotów, wynika z danych Dun&Bradtreet zebranych dla „Rzeczpospolitej”.

Cyberbezpieczeństwo: Pół roku po tym, jak zaczęło obowiązywać rozporządzenie Unii Europejskiej o cyfrowej odporności operacyjnej (Digital Operational Resilience Act, DORA), 96% instytucji finansowych w regionie EMEA wciąż uważa swój obecny poziom odporności danych za niewystarczający. Wynika to z badania przeprowadzonego przez Censuswide na zlecenie Veeam Software. Wykazało ono szereg wyzwań, które pojawiają się dla branży w miarę dostosowywania się do wymogów DORA: regulacji EU mającej na celu wzmocnienie ochrony sektora finansowego przed cyberatakami i zakłóceniami IT. „Cieszy fakt, że większość instytucji przyjęła wymagania DORA i pewnie dąży do ich spełnienia. Osiągnięcie zgodności z przepisami to ważny pierwszy krok w zapewnieniu odporności organizacji, ale w obliczu złożoności dzisiejszego krajobrazu zagrożeń, nie można na tym poprzestać. Nowe badanie Veeam wskazuje, że choć DORA zyskuje na strategicznym znaczeniu, wiele podmiotów finansowych nadal dostrzega lukę w ogólnej odporności swojej firmy i zmaga się z zabezpieczeniem niezbędnych środków na ten cel. Droga do operacyjnej odporności wciąż trwa, i nie ma wątpliwości, że priorytetowe traktowanie odporności danych pozostaje kluczowe dla długoterminowego sukcesu organizacji” – mówi Edwin Weijdema, Field CTO EMEA w Veeam.

AI: Co drugi pracownik obszaru księgowości uważa, że branża boryka się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów, wynika z badania SaldeoSMART. Wśród głównych powodów luki kompetencyjnej respondenci wymieniają trudność w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami (64%) oraz wypalenie zawodowe (53%). Siedmiu na dziesięciu ankietowanych przyznaje, że w ostatnim kwartale często lub bardzo często odczuwało przeciążenie obowiązkami zawodowymi. Jednocześnie 44% upatruje w sztucznej inteligencji szansy na odciążenie pracowników i zwiększenie ich efektywności. Ponad 40 godzin miesięcznie poświęcanych na żmudne, powtarzalne czynności administracyjne to wyraźny sygnał, że wiele firm wciąż ma jeszcze przed sobą zadanie jakim jest cyfryzacja. I dodaje: Automatyzacja i elektroniczny obieg dokumentów to nie luksus, a fundament każdego sprawnie działającego działu księgowego, szczególnie w dobie zbliżającego się KSeFu. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe pozwalają usprawnić codzienne procesy, ograniczyć liczbę błędów i odblokować czas specjalistów tak, by mogli zająć się zadaniami, które wymagają zaawansowanej analizy danych, doradztwa optymalizacyjnego czy rozwoju kompetencji” – powiedziała Edyta Wojtas, prezes BrainSHARE IT, producenta SaldeoSMART.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Intel: Zdecydował o wycofaniu się z planów zbudowania fabryk w Polsce i w Niemczech, poinformował CEO Lip-Bu Tan.

Sygnity: Miało ok. 30,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBITDA sięgnął ok. 43,7 mln zł, a przychody ok. 158,4 mln zł.

Orange i T-Mobile: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił spółkom zarzuty w związku z prezentowaniem cen w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd, podał Urząd. Operatorzy podawali ceny uwzględniające fakultatywne rabaty tak, jakby były to ceny standardowe. Spółce Orange postawiono też zarzut dotyczący utraty rabatu za łączenie usług w sytuacji nieopłacenia rachunku w terminie, podano.

Eurocash: Rada nadzorcza powołała – ze skutkiem od 1 września br. – Pawła Trockiego do zarządu na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Paweł Trocki obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar cyfryzacji w Grupie Eurocash, którą do 31 sierpnia 2025 r. pełni Szymon Mitoraj.

Trasti: Insurtech liczy na osiągnięcie progu rentowności w br. lub w najgorszym razie w przyszłym roku oraz na wygenerowanie 300 mln zł przypisu składki w tym roku i 1,2 mld zł składki w 2029 r., poinformował CEO Trasti Janusz Wojtas. Liczy na przyspieszenie rozwoju dzięki środkom pozyskanym właśnie od Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOR) i Grupy Triglav – chce je spożytkować w ciągu trzech lat.

Scanway: Po kilku komercjalizacjach technologii Hydra w przemyśle spożywczym i przygotowaniu jej do wykorzystania w sektorze kosmicznym, skupi się w II półroczu br. na wzmocnieniu obecności Hydry w polskim sektorze przemysłowym, poinformował CSO Radosław Charytoniuk. Spółka spodziewa się zawarcia kolejnych umów na wykorzystanie systemu i oczekuje stopniowego wzrostu wpływów z komercjalizacji swojego rozwiązania.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za czerwiec br. wyniosły ok. 374 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 65% r/r, podała spółka.

Veolia: Veolia Energia Polska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisały memorandum of intent (MOI), inicjując strategiczną współpracę w obszarze wykorzystania technologii kosmicznych na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Celem współpracy jest wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które przyspieszą proces dekarbonizacji, transformacji ekologicznej oraz cyfrowej – w szczególności w obszarach zarządzania energią, wodą i odpadami.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

yarrl: Analizuje różne podmioty, które mogłyby uzupełnić jej kompetencje technologiczne, m.in. z wykorzystaniem AI, i liczy na finalizację co najmniej jednej takiej transakcji do końca br., poinformował prezes Sławomir Połukord.

Grupa Polsat Plus: TiVi Foundation – akcjonariusz Cyfrowego Polsatu – wykonując przysługujące mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania prezesa zarządu spółki oraz przewodniczącego rady nadzorczej, odwołał Mirosława Błaszczyka ze stanowiska prezesa zarządu i w jego miejsce powołał Andrzeja Abramczuka, a także odwołał Zygmunta Solorza ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej i w jego miejsce powołał Daniela Kaczorowskiego, podała spółka.

Grupa Polsat Plus: Celem zmian dokonanych przez TiVi Foundation w organach Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii jest usprawnienie nadzoru nad kluczowymi spółkami Fundacji, podała TiVi Foundation.

Trasti: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestuje wraz ze słoweńską grupą ubezpieczeniowo-finansową Triglav Group w rozwój firmy insurtech Trasti w Polsce, podał bank. Wspólny pakiet kapitałowy wynosi 88,1 mln zł (równowartość 20,7 mln euro). Transakcja wprowadza międzynarodowe inwestycje do Polski i wspiera innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe na polskim rynku, podkreślono.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Wsparcie dla startupów: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ropozcznie 5 sierpnia wniosków w programie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” komponent IIa „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”, podała Agencja. To kolejny etap pomocy dla młodych, innowacyjnych firm, które przeszły proces inkubacji w jednej z platform startowych działających we wschodniej Polsce. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to 40 mln zł.

Allegro: Średnia cena roweru kupionego na Allegro wynosi 2300 zł, a w przypadku rowerów elektrycznych – 4500 zł, poinformował category owner Sport & Leisure Allegro Artur Piątkowski. Z badania SW Research dla Allegro wynika, że aktywność fizyczną w sezonie wakacyjnym deklaruje 64% Polaków, przy czym jazdę na rowerze – 65% aktywnych osób.

Medicalgorithmics: Jeden z największych amerykańskich centrów diagnostycznych (IDTF) rozpoczęło korzystanie z DeepRhythmPlatform (DRP) do analizy komercyjnych badań, podało Medicalgorithmics. IDTF zaakceptował oprogramowanie EKG przewidziane w umowie ze spółką.

Allegro: Po roku od startu usługi Allegro Delivery wszystkie oferty Allegro Smart! z odbiorem w punkcie oferują tę usługę i korzysta z niej ponad 95 tys. firm sprzedających na platformie, zaś ponad 5 mln Polaków odebrało choć jedną paczkę w punkcie należącym do partnerów usługi, podało Allegro.

Allegro: Allegro Delivery dzięki współpracy z Żabką zyskało ponad 11 600 punktów odbioru i w rok od powstania oferuje klientom ogólnopolską sieć liczącą ponad 45 tys. takich punktów, podało Allegro.

XTPL: Przyjęła zamówienie na dostawę urządzenia Delta Printing System (DPS), którego odbiorcą jest Krajowy Instytut Badań i Rozwoju Mikrotechnologii IMT Bucharest, podała spółka. Urządzenie DPS będzie wykorzystywane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze mikroelektroniki.

Creotech: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaakceptowała pierwszą część dokumentacji w ramach rozpoczętego przeglądu Requirements Key Point projektu pn. „Country awarness mission in land analysis – Camila”, z tytułu czego przysługuje wynagrodzenie 3,18 mln euro, przy czym ok. 30% przysługuje bezpośrednio Creotechowi, a pozostała kwota obejmie wynagrodzenie dla podwykonawców w projekcie Camila, podała spółka.

Britenet: Firma podpisała nową umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach umowy Britenet dokona migracji Systemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (SM EFS) do bezpieczniejszej i wydajniejszej infrastruktury, zapewni stabilność systemu, stałe wsparcie techniczne oraz dostosuje platformę do zmieniających się wymogów prawnych i organizacyjnych. SM EFS to jedno z kluczowych narzędzi wspierających zarządzanie środkami unijnymi w Polsce, dlatego jego sprawne funkcjonowanie ma bezpośredni wpływ na efektywne wykorzystywanie funduszy społecznych.

Pekao: Od września Bank Pekao, we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej, uruchamia innowacyjne rozwiązanie zabezpieczające klientów przed oszustwami. Ochrona behawioralna, będąca dużym wzmocnieniem systemów przeciwdziałania fraudom, pozwoli na bardziej skuteczne rozpoznanie nieuprawnionego dostępu do bankowości elektronicznej poprzez analizę unikalnych wzorców zachowania użytkownika. Nowa usługa będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów, a zgodę na jej aktywację można udzielać od 1 lipca br.

UPWr: Nowy kierunek studiów – Inżynieria danych satelitarnych i kosmicznych – odniósł spektakularny sukces w pierwszym cyklu rekrutacyjnym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i pozwolił na zrekrutowanie kandydatów, którzy uzyskali wysokie wyniki matur. Z progiem punktowym na poziomie 700 pkt okazał się być liderem rekrutacji na całej uczelni. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że dwie planowane grupy szybko się zapełniły, dlatego władze wydziału zdecydowały o uruchomieniu rekrutacji do nieplanowanej wcześniej trzeciej grupy, tak aby na kosmiczne studia we Wrocławiu mogło zapisać się jeszcze więcej pasjonatów nowych technologii. Kierunek powstał we współpracy z firmami i instytucjami sektora kosmicznego, tak aby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy. Dzięki temu zyskał także poparcie Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak podkreśla uczelnia, „niewątpliwie na sukces rekrutacyjny wpływ miało także zwiększające się zainteresowanie technologiami kosmicznymi, podsycone niedawną misją kosmiczną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego”. Dodatkowa rekrutacja ruszy 24 lipca i potrwa do 28 lipca 2025.

Źródło: ISBnews