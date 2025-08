Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 28 lipca-1 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Równoległe zakupy online i offline robi w Polsce 50% konsumentów, wynika z raportu opartego na specjalnym badaniu opinii konsumenckich autorstwa UCE Research i Shopfully. 31% klientów stawia wyłącznie na sklepy stacjonarne, a 19% kupuje tylko w sieci. Do zakupów internetowych motywuje Polaków głównie wygoda – 78,5%.

AI: Rozwój sztucznej inteligencji (AI) stanowi poważne zagrożenie dla wiarygodności opinii w polskim e-commerce. Ekspozycja na fałszywe recenzje może obniżyć zaufanie konsumentów o 26% i ich intencje zakupowe o 20,5%, wynika z badania TrustMate.io.

E-commerce: Rosnące oczekiwania klientów, szybki rozwój technologiczny i presja na darmowe zwroty czy błyskawiczną dostawę sprawiają, że ponad 5 tys. firm z sektora e-commerce funkcjonuje na granicy rentowności, a ich zadłużenie wynosi 158,3 mln zł, wynika z danych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Zdaniem ekspertów branża stoi dziś przed trudnym wyborem: inwestować w innowacje czy skupić się na stabilizacji i poprawie płynności.

AI: W sztuczną inteligencję nie inwestuje jedynie 18% badanych przedsiębiorców w Polsce. Tym samym polskie firmy wykazują się największą otwartością na AI w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, gdzie ten odsetek wynosi 43%, wynika z badania przeprowadzonego przez EY.

Streaming: Netflix miał 26% udziału w polskim rynku streamingu online (SVOD) w II kw. br. (spadek o 6 pkt% r/r i 3 pkt% kw/kw); na drugim miejscu z 16% udziału utrzymał się Max (wcześniej HBOmax) – spadek o 1 pkt% kw/kw), wynika z danych firmy JustWatch.

AI: Nie tworzenie treści, a automatyzacja i optymalizacja procesów jest obszarem, w którym organizacje najchętniej wdrażają sztuczną inteligencję. W badaniu Linux Foundation z 2025 roku odpowiedź tę wskazała co czwarta osoba. Raport „The Economic and Workforce Impacts of Open Source AI” wskazuje ponadto, że dla 71% firm wykorzystujących AI ważne jest, czy narzędzia są udostępniane na licencji open source. Jak tłumaczy Kacper Szczepaniuk, observability specialist w Linux Polska, automatyzacja przy pomocy narzędzi AI pozwala ograniczyć czas potrzebny do wykonywania długotrwałych, powtarzalnych zadań. „Przykładem jest jedna z agencji rządowych, której pracownicy przeszukiwali dokumenty ręcznie i musieli interpretować zapisy prawne bez wyszukiwania kontekstowego. Taki sposób realizacji zadań prowadził do dużego obciążenia pracą i wydłużenia czasu potrzebnego do rozpatrywania spraw. Aby rozwiązać ten problem, stworzyliśmy rozwiązanie łączące agenta AI z ogólnodostępnym modelem LLM wytrenowanym pod pracę z agentami. Wzbogaciliśmy kontekst zapytania wysyłanego do LLM, a bazę wiedzy i zbiór dokumentów przekształciliśmy na formę wektorową. Wdrożenie rozwiązania skróciło czas wyszukiwania o 65%, zautomatyzowało 70% zapytań oraz obniżyło eskalacje interpretacyjne o 40% Przeniesienie procesu biznesowego na system agentów AI przyczyniło się do standaryzacji sposobu pracy i większej satysfakcji pracowników” – powiedział Szczepaniuk.

Technologie: W 2023 r. 44,9% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce wykorzystywało zaawansowane technologie. Powyższe dane pochodzą z pierwszego wydania folderu Głównego Urzędu Statystycznego „Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przemyśle”, przygotowanego na podstawie nowego badania. Badanie zrealizował w 2024 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Kolejne edycje będą prowadzone co dwa lata. W analizie uwzględniono cztery kluczowe obszary transformacji cyfrowej: chmura obliczeniowa, Internet rzeczy (IoT), analizy danych typu Big Data, sztuczna inteligencja (AI). Nowoczesne technologie są szczególnie popularne wśród dużych przedsiębiorstw – 94,2% firm zatrudniających co najmniej 250 osób korzystało z co najmniej jednej z tych technologii. Dla średnich przedsiębiorstw (50-249 pracujących) odsetek ten wyniósł 63,7%, a w małych (10-49 pracujących) – 35,2%. 49,5% przedsiębiorstw przemysłowych korzystających ze sztucznej inteligencji wdrożyło tę technologię w ciągu ostatnich dwóch lat. Najczęstszym powodem wdrażania AI – wskazanym przez 46% firm korzystających ze sztucznej inteligencji – było podniesienie wydajności i usprawnienie procesów. Do korzyści z AI firmy zaliczały m.in. zwiększenie produktywności (55,5%) i poprawę jakości wyrobów i usług (51%). 76,5% firm przeprowadzających analizy Big Data wskazało, że ich główną korzyścią jest poprawa jakości produktów i usług, 68,5% odnotowało wzrost produktywności, 61,3% skrócenie czasu produkcji lub świadczenia usług. Wpływ na zatrudnienie jest zróżnicowany: 13,4% przedsiębiorstw korzystających z Big Data odnotowało wzrost liczby etatów, 5,4% użytkowników sztucznej inteligencji wskazało na redukcję zatrudnienia. Badanie pokazuje też, że wprowadzanie nowych technologii tworzy zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, m.in. w analizie danych i utrzymaniu systemów. Transformacja cyfrowa w polskim przemyśle postępuje systematycznie. Rozwiązania takie jak chmura, IoT, analizy danych i AI stają się coraz częściej standardem, a nie eksperymentem. Badanie zostało przeprowadzone na próbie losowej przedsiębiorstw przemysłowych (sekcje PKD B, C, D i E) zatrudniających 10 i więcej osób.

IT: LeasingTeam Group wskazuje, że ten rok przyniósł wyraźną zmianę na rynku rekrutacyjnym IT w Polsce. Przez lata dominowały klasyczne role programistyczne – Backend, Frontend, Fullstack – odpowiadające za lwią część procesów rekrutacyjnych. Jeszcze w 2024 roku stanowiska te stanowiły ponad połowę wszystkich wakatów w branży. Dziś ich udział spadł do zaledwie 36-37%. To przekłada się na 27-procentowy spadek liczby ofert dla kodujących specjalistów r/r. „W dzisiejszych realiach rynkowych elastyczność w zarządzaniu zasobami IT jest coraz istotniejsza. Zdarza się, że potrzebny jest specjalista 'na już’, a kandydatów gotowych podjąć się miesięcznego czy trzymiesięcznego projektu jest niewielu. Ci szukają raczej stabilnych, dłuższych kontraktów. W takich sytuacjach outsourcing daje firmie realną przewagę – pozwala reagować praktycznie z dnia na dzień i uniknąć opóźnień” – zauważa Anita Dąbrowska, członek zarządu IT LeasingTeam. Zmienia się również charakter poszukiwanych ról – coraz większy udział mają stanowiska interdyscyplinarne i zorientowane na dane oraz zarządzanie. IT LeasingTeam obserwuje wzrost zapotrzebowania o 100% r/r na takie stanowiska jak Salesforce Developer czy CRM Integration Consultant oraz o 133% w przypadku ról BI Engineer, Senior Data Engineer oraz analityk biznesowo-systemowy. Pojawiają się też role infrastrukturalne i projektowe, takie jak Cloud DevOps Engineer (Azure/GCP), Infrastructure Support Specialist (L2), a także Scrum Master, Product Owner czy Release Train Engineer – które jeszcze rok temu w ogóle się nie pojawiały, a dziś odpowiadają za niemal 10% zatrudnień. „Branża IT często sama ogranicza sobie dostęp do talentów, np. wracając do hybrydowego czy stacjonarnego modelu współpracy. Praca zdalna w pandemii stała się ogromną szansą na to, by z jednej strony wyrównać szanse kandydatów z mniejszych miast, a z drugiej – przyciągnąć osoby z unikalnymi kompetencjami niezależnie od ich lokalizacji. Powrót do biur drastycznie zawęża tę pulę. Jednocześnie mamy juniorów – bardzo potrzebnych z perspektywy przyszłości zespołów IT – których wdrożenie i nauka dla wielu firm jest wyzwaniem, jeśli wszyscy lub większość pracuje zdalnie. Tym bardziej potrzebujemy dziś wyważonego podejścia – elastyczności, która pozwala zachować równowagę między efektywnością zespołów a dostępem do najlepszych talentów. Jeśli tego nie osiągniemy, rynek IT może czekać poważna luka kompetencyjna” – podkreśla Anita Dąbrowska. TOP stanowisk deficytowych w IT – według danych LeasingTeam Group: DevOps Engineers – największy i najdłużej utrzymujący się deficyt, który wynika z łączenia kompetencji programisty i administratora w ramach jednego stanowiska, Backend Developerzy – szczególnie Java i Python, Data roles – Data Engineers, Data Scientists, specjaliści AI/ML, QA Automation, Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, Specjaliści Cloud (Azure, GCP).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Medicalgorithmics: Przyspieszył proces integracji klientów i z końcem lipca osiągnął 28% integracji nowych klientów pozyskanych w 2025 roku (4 z 14 klientów), podała spółka. Uruchomienie kolejnych z puli nowych klientów, w tym m.in. europejskiego IDTF, przełożyło się na wzrost przychodów, które w lipcu wzrosły o 33% w ujęciu r/r, podano.

Ice Code Games: Ogłosiło porozumienie z grupą inwestorów w sprawie rozpoczęcia realizacji strategii skarbcowej opartej na Bitcoinie, podało ICG. Spółka ma pozyskać 1 mln euro w ramach podwyższenia kapitału od grupy inwestorów, mających już doświadczenie związane z wprowadzaniem takiej strategii.

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 42,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 40,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

XTB: Miało 410,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2025 r. wobec 463,05 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Digital Network: Miał 20,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. tego roku, z czego 98% (tj. 20 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home), podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 25%.

Orange Polska: Widzi wyraźny wzrost potencjału biznesowego w obszarze obronności i cyberbezpieczeństwa, poinformowała CEO Ludmila Climoc.

Orange Polska: Chce utrzymać dobrą dynamikę komercyjną i szykuje inicjatywy mające wspierać efektywność kosztową w przyszłym roku, poinformowała CEO Ludmila Climoc.

Orange Polska: Odnotował 274 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 231 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

InPost: Miał 9,85 mld zł przychodu i zapłacił 375 mln zł podatku CIT w 2024 roku – to o ponad 100 mln zł więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Podatek wyniósł 3,8% przychodów. W tym samym czasie zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce w sumie odprowadziły 89,8 mln zł podatku dochodowego.

SoftServe: Rozpoczął strategiczną współpracę z Amazon Web Services. To partnerstwo ma na celu zwiększenie wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. To informacja ważna także w kontekście polskiego rynku – nasz kraj jest jednym z kluczowych regionów działalności SoftServe, więc partnerstwo otwiera nowe możliwości rozwoju AI i cloud-native również w Polsce.

Advanced Protection Systems (APS), Kongsberg Defence & Aerospace: Nawiązują partnerstwo, którego celem jest wspólne opracowanie i dostarczanie zaawansowanych systemów przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Celem nawiązanego właśnie partnerstwa jest między innymi: wdrażanie wspólnych rozwiązań łączących: radary, fuzję sensorów, systemy dowodzenia i kierowania (command & control) oraz kinetyczne i niekinetyczne środki przeciwdziałania, a także wymiana wiedzy technicznej i biznesowej w celu umożliwienia tworzenia wydajnych, skalowalnych i interoperacyjnych systemów antydronowych.

Transition Technologies PSC: Polski integrator rozwiązań IT uruchamia trzecią w tym roku spółkę zależną. Po Wielkiej Brytanii i Dubaju przyszedł czas na Turcję. Firma działa pod skróconą nazwą TT PSC Turkey AS. To strategiczny krok w globalnej ekspansji TT PSC, która dostrzega ogromny potencjał dynamicznie rozwijającego się rynku tureckiego, stojącego u progu dużej rewolucji technologicznej i przemysłowej. Nowa filia ma wspierać rozwój sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów w regionie.

Eycore: Pogłębia współpracę z koncernem Kongsberg. Start pierwszego satelity SAR budowanego przez Eycore zaplanowany jest na luty 2026 roku. W ramach realizowanej wspólnie misji litewska firma Kongsberg NanoAvionics – spółka zależna Kongsberg Defence & Aerospace – dostarcza platformę satelitarną. Podpisane przez Eycore i KDA Memorandum of Understanding (Porozumienie o współpracy) zakłada wspólną pracę nad kolejnymi projektami odpowiadającymi na rosnące zapotrzebowanie na technologię SAR.

Baseig: Spółka opublikowała wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2025 roku: przychody wyniosły 916 tys. zł, a zysk netto 588 tys. zł. W czerwcu Baseig z sukcesem zakończył ofertę publiczną, pozyskując pełne zakładane 2 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie, zapisy zamknięto przed czasem. Debiut na rynku NewConnect planowany jest jeszcze w 2025 roku.

BYD: Ogłasza istotne zmiany w strukturze organizacyjnej w Polsce, umacniając lokalny zespół i kontynuując rozwój marki na naszym rynku: Michał Bowsza został powołany na stanowisko Country Managera BYD w Polsce. Blade Feng, dotychczas odpowiadający za rozpoczęcie działalności BYD w Polsce, nadal będzie pełnił funkcję kierowniczą, wspierając Michała Bowszę. Łukasz Michalski awansował na stanowisko dyrektora sprzedaży, obejmując odpowiedzialność za rozwój sprzedaży flotowej i obecność marki w sektorze komercyjnym. Utworzona została spółka BYD Polska, która będzie oficjalnym przedstawicielem BYD Europe na polskim rynku.

Sener Polska: Firma specjalizująca się w inżynierii kosmicznej została wybrana przez Airbus UK do udziału w projekcie Lunar Prospecting & Scouting Rover – nowej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest rozpoznanie zasobów na powierzchni Księżyca. Misja stanowi istotny krok na drodze do stałej obecności człowieka na Srebrnym Globie, a zarazem wyraźny sygnał, że polskie przedsiębiorstwa coraz odważniej angażują się w najbardziej zaawansowane technologicznie projekty kosmiczne realizowane w Europie. Sener Polska będzie odpowiedzialna za jedną z kluczowych technologii misji – system EGRESS, który umożliwi łazikowi bezpieczne opuszczenie lądownika i rozpoczęcie eksploracji powierzchni Księżyca. To rozwiązanie o znaczeniu krytycznym, ponieważ bez niego łazik nie będzie w stanie podjąć żadnych działań.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Univio: Value4Capital (V4C) po spełnieniu się warunków zawieszających transakcję, w tym po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sfinalizował nabycie większościowego pakietu w kapitale Univio. Przy wsparciu inwestora Univio zamierza kontynuować rozwój i postawić na pozyskiwanie nowych klientów oraz inwestycje w kolejne partnerstwa i technologie. Następnie model rozwoju sprawdzony w Polsce zamierza przenieść na grunt międzynarodowy.

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna: Dokona wcześniejszego wykupu całości tj. 150 591 szt. obligacji serii T1, których ostateczny termin wykupu to 15 listopada 2026 r., oraz całości tj. 806 367 szt. obligacji serii T2, których ostateczny termin wykupu to 18 lutego 2027 r., podała spółka. Data wcześniejszego wykupu obligacji T1 została ustalona na 15 sierpnia 2025 r., a wypłata świadczeń na rzecz obligatariuszy nastąpi 18 sierpnia 2025 r, zaś datę wcześniejszego wykupu obligacji T2 ustalono na 18 sierpnia 2025 r.

UZ Venture Studio: Zakończył się pierwszy etap projektu realizowanego w ramach UZ Venture Studio – pierwszego w Polsce wehikułu venture buildingowego działającego przy uczelni wyższej. Spośród 14 rozpatrywanych koncepcji wyłoniono trzy. Wybrane zespoły już rozpoczęły intensywny proces walidacji pod okiem ekspertów The Heart. Wsparcie doświadczonego venture buildera pozwoli zakwalifikowanym pomysłom szybko przejść od projektu naukowego do działającej spółki. Przepustkę do dalszych prac dostały: sensor polarymetryczny (SpaceTech), MOBIMEDI (MedTech) oraz BuzzVerse (CleanTech). Projekty realizują zespoły naukowe z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przez kolejne tygodnie będą rozwijać rozwiązania z myślą o praktycznym zastosowaniu na rynku. W sierpniu gotowe koncepcje zostaną zaprezentowane partnerom biznesowym i inwestorom. Inicjatywa łączy potencjał akademicki z praktyką biznesową, tworząc nowe możliwości dla krajowych startupów i ich founderów.

Palo Alto Networks: Globalny lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ogłosił przejęcie Protect AI – innowacyjnej firmy działającej w obszarze zabezpieczania aplikacji i modeli sztucznej inteligencji. Ten ruch przyspiesza realizację zobowiązania Palo Alto Networks do ochrony infrastruktury technologicznej nowej generacji, której charakter coraz częściej kształtuje szybka ekspansja AI. W rezultacie powstanie jeden podmiot, który odpowie na potrzeby organizacji ze wszystkich głównych sektorów – od finansów, administracji publicznej i ochrony zdrowia, po przemysł i handel detaliczny. Firmy z tych branż wykorzystują sztuczną inteligencję do wdrażania innowacji. Rozwiązania Palo Alto Networks stały się tym samym standardem w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.

Jingdong Holding Germany: Ogłosiła decyzję o złożeniu akcjonariuszom Ceconomy, operatora sieci MediaMarkt i Saturn, dobrowolnej publicznej oferty przejęcia, w ramach której nabędzie pakiet kontrolny akcji spółki. Celem strategicznego partnerstwa ze spółką dominującą w sieciach z branży elektroniki użytkowej MediaMarkt i Saturn jest „zbudowanie wiodącej w Europie platformy elektroniki użytkowej nowej generacji”.

Lyft: Platforma do zamawiania przejazdów ogłosiła zakończenie procesu przejęcia Freenow, tworząc tym samym jedną z wiodących globalnych aplikacji multimobilności. Zespoły Lyft i Freenow będą ściśle współpracować, aby przenieść to, co najlepsze z obu firm, na globalnie spójną platformę w ekosystemie Lyft. Wszystkie podejmowane decyzje i działania będą wynikać z jasno określonego celu oraz orientacji na potrzeby klienta – z korzyścią zarówno dla pasażerów, jak i kierowców. Do końca 2025 r. pasażerowie Lyft otrzymają ofertę powitalną na pierwszy przejazd we Freenow. Z kolei pasażerowie Freenow będą mogli skorzystać z oferty powitalnej przy pierwszym przejeździe z Lyft podczas podróży za Atlantyk.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Shaft Katowice: Strabag podpisał umowę ze spółką Katowickie Inwestycje na realizację I etapu hubu gamingowo-technologicznego pod nazwą Shaft Katowice – Silesian Hub for Advanced Future Technologies, który powstanie w miejscu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 577,2 mln zł brutto, a czas realizacji inwestycji to 32 miesiące od dnia podpisania umowy.

Sygnity: Zawarła z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę na utrzymanie oprogramowania SyriuszStd (system teleinformatyczny wspomagający realizację statutowych zadań powiatowych urzędów pracy) w sprawności oraz jego rozwój w zakresie zmian funkcjonalnych, podała spółka. Z tytułu wykonania umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do ok. 44,4 mln zł. Umowa została zawarta od 1 sierpnia 2025 roku do 31 lipca 2027 roku.

Orange Polska: Szykuje się do drugiego etapu inwestycyjnego w spółce Światłowód Inwestycje, który ma osiągnąć docelowo łączny zasięg 3,1 mln gospodarstw domowych, poinformowała CEO Ludmila Climoc. Operator oczekuje zysku na jedną linię porównywalnego do osiągniętego w I etapie projektu.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z NexGen MediQ – dystrybutorem technologii medycznych w Szwecji i krajach skandynawskich, podała spółka. Na mocy porozumienia technologia VCAST wykorzystująca AI w obrazowaniu serca (konkurencyjna wobec amerykańskich firm HeartFlow i Clearly), po zakończeniu procesu integracji, będzie dostępna dla klientów na rynku skandynawskim. To druga umowa Medicalgorithmics ze szwedzkim partnerem – w ramach pierwszej umowy NexGen MediQ dystrybuuje software DRAI.

Spyrosoft: Podpisał z „wiodącą instytucją finansową w Polsce” umowę ramową na świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi zasobów ludzkich z branży IT dla banku, podała spółka. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem przez strony prawa do jej wypowiedzenia, przy czym w początkowej fazie współpraca obejmie tzw. okres pilotażowy, podano.

PFR Ventures Otwarte Innowacje 2.0 i Vastpoint Ventures: Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Vastpoint Ventures Fund 1 ASI, którego zadaniem będzie finansowanie projektów technologicznych realizowanych w formule otwartych innowacji, a także inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe, podał Urząd.

Comarch: Podpisał dwie umowy na wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją z kluczowymi instytucjami życia społeczno-kulturalnego w Łodzi, podała spółka. System Comarch EZD będzie wykorzystywany przez łódzkie ZOO oraz przez Atlas Arenę.

Netia: Spółka TK Telekom z Grupy Netia, prowadząca jedyną w Polsce, całodobową pasażerską infolinię kolejową 19 757, która integruje informacje na temat połączeń wszystkich przewoźników, planuje zakończenie jej działalności z końcem września br. Powodem jest zakończenie komercyjnej współpracy z przewoźnikiem kolejowym w zakresie obsługi infolinii, z której wpływy pozwalały na utrzymanie zespołu pracującego również na potrzeby niezależnej, komercyjnej infolinii pasażerskiej.

mObywatel: W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji. Nowe przepisy pozwalają dodać do aplikacji kolejne usługi i dokumenty cyfrowe. Uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji ucznia, a nauczyciele z mLegitymacji nauczyciela. Kierowcy zgłoszą kolizję przez nową usługę mStłuczka. W aplikacji także wirtualny asystent oparty na polskim modelu sztucznej inteligencji. Z kolei nowelizacja ustawy o informatyzacji pozwoli na rejestrację w aplikacji mObywatel podróży zagranicznej. Uprości także dostęp do danych z rejestrów państwowych, umożliwi automatyczne przekazywanie informacji o dokumentach do instytucji finansowych oraz zwiększy skuteczność weryfikacji tożsamości, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

mObywatel: 10 milionów osób korzysta już z mObywatela, podało Ministerstwo Cyfryzacji. To 1/3 dorosłych Polaków. O popularności i sukcesie aplikacji mówią liczby: już 10 mln osób posiada mDowód, a 5,5 mln ma mPrawo jazdy. W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartą Dużej Rodziny w mObywatelu posługuje się natomiast 933 tys. użytkowników. Każdego dnia mObywatel odnotowuje 1 mln logowań, a o jakości aplikacji i rozwiązań w niej dostępnych świadczą pozytywne komentarze i oceny – w GooglePlay i App Store ich średnia to 4,8.

RTV Euro AGD: Nowy sklep w Galerii HOSSO w Policach dołącza do sieci ponad 345 punktów w całej Polsce.

Bolt: Uruchamia ParkFinder, czyli nowe narzędzie dostępne w aplikacji, które ma pomóc użytkownikom hulajnóg elektrycznych Bolt w prawidłowym parkowaniu oraz wspierać uporządkowanie przestrzeni publicznej. Dostępny we wszystkich miastach, gdzie dostępne są hulajnogi Bolt, ParkFinder umożliwia szybkie i łatwe znalezienie rekomendowanych i prawidłowych miejsc parkingowych.

Twisto: Współpracuje z Mirjan24 – jednym z liderów polskiego e-commerce w segmencie wyposażenia wnętrz. Klienci Mirjan24 mogą teraz skorzystać z płatności Twisto, w tym opcji Podziel na 3, umożliwiającej rozłożenie płatności za zakup na trzy części, bez rejestracji i dodatkowych formalności.

Play: Klienci operatora mogą w pełni online kupić starter na kartę, zarejestrować swój numer i otrzymać wirtualną karę SIM. Przejrzysty wybór oferty, szybka transakcja i aktywacja numeru za pomocą kodu QR, bez konieczności odwiedzania salonu i zbędnych formalności.

PKP Intercity: Ruszyła sprzedaż biletów za pośrednictwem strony aironline.pl. To już 9 agent, który w ramach ujednoliconych warunków handlowych współpracuje z PKP Intercity. Sprzedaż obejmuje bilety krajowe. Wkrótce możliwa będzie graficzna rezerwacja miejsc.

Plus: Podał, że w ciągu ośmiu miesięcy działalności na TikToku Plush zdobył 1,2 mln polubień i wyprzedził całą konkurencję. Nowa strategia i ciągłe zaskakiwanie odbiorców platformy angażującym kontentem sprawiło, że Plush został najbardziej lubianą polską marką telekomunikacyjną na TikToku.

AVM: Ruszyła aktualizacja systemu FRITZ!OS 8.20 dla urządzeń FRITZ! – to największy tegoroczny pakiet usprawnień, który znacząco wpływa na stabilność, wydajność i funkcjonalność sieci domowej. Wśród nowości: FRITZ!Failsafe – nowy system zapasowego połączenia z internetem (fallback przez WAN/LAN/USB/5G), rozszerzone możliwości zarządzania energią, w tym konfiguracja Energy Efficient Ethernet dla WAN i portów LAN, ulepszony Online Monitor – analiza ruchu sieciowego z podziałem na urządzenia, interwały czasowe do 14 dni, nowe funkcje FRITZ!NAS – szybkie udostępnianie folderów z możliwością przesyłania plików bez logowania.

eToro: Rozbudowuje ofertę handlu 24/5 o początkową listę 100 najpopularniejszych akcji i ETF-ów notowanych w USA, które będą dostępne do obrotu w formule 24/5 jako instrumenty bazowe. eToro rozszerzyło również swoją ofertę kontraktów terminowych, stając się jedną z pierwszych platform umożliwiających kontrakty futures kwotowane w systemie spot.

Google Cloud: Udostępnia modele Veo 3 i Veo 3 Fast na platformie Vertex AI dla wszystkich użytkowników na całym świecie. To narzędzia, które umożliwiają generowanie filmów na podstawie promptów, dając twórcom swobodę w realizacji nawet najbardziej oryginalnych pomysłów z użyciem obrazu i dźwięku. Modele znajdują zastosowanie m.in. w tworzeniu różnych wariantów koncepcji reklamowych oraz animowanych materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych w szkoleniach i onboardingu. Teraz rozwiązanie jest dostępne komercyjnie. Dzięki Veo 3 przedsiębiorstwa mogą: tworzyć materiały z natywnym dźwiękiem: Veo 3 generuje wideo i dźwięk jednocześnie – dzięki temu, obraz i ścieżka audio są zsynchronizowane, generować pliki o doskonałej jakości: Veo 3 produkuje wideo w rozdzielczości 1080p, czyli materiały, które można wykorzystać w profesjonalnych kampaniach marketingowych, do zaprezentowania produktów czy w komunikacji wewnętrznej, łatwiej dostosować globalne treści do potrzeb lokalnych odbiorców: do jednego wideo wygenerowanego dzięki Veo 3 można stworzyć dziesiątki list dialogowych w różnych językach.

Dynatrace: Zaprezentowała właśnie trzecią generację swojej platformy, która redefiniuje obserwowalność w środowiskach chmurowych, wprowadzając elementy autonomicznej inteligencji – od analizy danych w czasie rzeczywistym po automatyczne reakcje oparte na AI. Nowe funkcje, takie jak lakehouse danych Grail, agentowa AI Davis czy uproszczone zarządzanie logami w skali petabajtów, odpowiadają na konkretne wyzwania, przed którymi stoją dziś zespoły IT, DevOps i deweloperskie. Jak podkreśla Michał Bojko, dyrektor R&D Dynatrace na Polskę i Estonię: „Obserwowalność przestała być wyłączną domeną działów IT – dziś stanowi jeden z kluczowych filarów strategii nowoczesnych organizacji. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że bez spójnych i zautomatyzowanych danych nie da się skutecznie rozwijać usług, skalować biznesu ani wdrażać rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Nowa generacja platformy Dynatrace doskonale wpisuje się w ten trend, oferując firmom narzędzia umożliwiające podejmowanie działań w czasie rzeczywistym”.

Salesforce: Wprowadza Agentforce for Revenue – cyfrową siłę roboczą, która przejmuje rutynowe zadania, takie jak przygotowywanie ofert, śledzenie follow-upów i wprowadzanie danych, umożliwiając każdemu przedstawicielowi skoncentrowanie się na budowaniu relacji i zwiększaniu sprzedaży. Osadzone w Revenue Cloud rozwiązanie łączy potencjał ludzi i agentów AI, usprawniając cały proces „od oferty do zapłaty” – od ofertowania i zawierania umów, po zamówienia i fakturowanie – z większą szybkością, dokładnością i pewnością.

Kyndryl: Dołączył do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber), prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie odporności cyfrowej Polski poprzez partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Kyndryl to wiodący globalny dostawca usług technologicznych o znaczeniu krytycznym. Aktualnie dołącza do grona partnerów programu, dzieląc się doświadczeniem w zarządzaniu zagrożeniami, budowie bezpiecznych usług cyfrowych oraz wzmacnianiu infrastruktury IT.

Cisco: Ogłosiło wprowadzenie na rynek nowej rodziny przełączników zaprojektowanych z myślą o erze sztucznej inteligencji – C9000 Smart Switches. Nowe rozwiązania, w tym przełączniki dostępowe Cisco C9350 Fixed Access Smart Switches oraz rdzeniowe Cisco C9610 Modular Core Smart Switches, mają stanowić fundament infrastruktury IT nowoczesnych przedsiębiorstw działających w środowiskach wykorzystujących AI.

Arteria: Konsorcjum spółek grupy kapitałowej – Contact Center oraz TrimTab, po raz trzeci wygrało przetarg na obsługę infolinii dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpraca zakłada obsługę wnioskodawców i beneficjentów w ramach programów Funduszy Europejskich i KPO. W ramach rozszerzenia zakresu współpracy uruchomiono m.in. nowy system IVR, który umożliwia samodzielne sprawdzenie statusu zgłoszenia, chat oparty na AI oraz zintegrowanym lokalnym model językowym (LLM) z bazą wiedzy konsultantów, co pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne udzielanie odpowiedzi. Całość jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa sektora publicznego. Wspomniany chat działa na zasadzie zbliżonej do popularnych narzędzi konwersacyjnych, takich jak ChatGPT. Rozumie kontekst zapytań i wspiera prowadzenie naturalnych konwersacji. Jego działanie ogranicza się do danych związanych z danym naborem prowadzonym przez PARP, przechowywanych na zabezpieczonych serwerach, co zapewnia pełną kontrolę nad informacjami i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

Vectra: Rozwija swoją usługę telewizji streamingowej TV Smart.pl. Od lipca użytkownicy uzyskali dostęp do nowych kanałów telewizyjnych, w najwyższym pakiecie jest ich już 119. Jednocześnie serwis tvsmart.pl zyskał nowy, bardziej intuicyjny wygląd i rozszerzoną funkcjonalność.

Kyndryl: Ogłoszono uruchomienie Kyndryl Microsoft Acceleration Hub – inicjatywy skupionej na przyspieszeniu wdrażania sztucznej inteligencji oraz wsparciu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Nowe centrum łączy doświadczenie doradcze Kyndryl Consult z technologiami Microsoftu, umożliwiając realizację projektów opartych na AI i świadczenie usług konsultingowych w tym zakresie.

Źródło: ISBnews