Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 4-8 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Hazard online: Budżet państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku z działalności hazardowej online stracił już ponad 6 mld zł, poinformował wiceprezes Warsaw Enterprise Institute (WEI) Piotr Palutkiewicz. Codziennie z Polski wypływa 180 mln zł do nielegalnych operatorów, co w skali roku daje 65 mld zł.

Sztuczna inteligencja: Co czwarty pracodawca (25%) akceptuje wykorzystanie AI przez kandydatów na etapie przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej. Niemal tyle samo firm (24%) zgadza się na pomoc przy personalizacji listów motywacyjnych lub CV, a 16% na udoskonalanie portfolio przez kandydatów. Nieco mniej akceptacji budzą działania na pograniczu automatyzacji – tylko 20% pracodawców dopuszcza wykorzystanie AI podczas rozwiązywania testów rekrutacyjnych. Jeszcze mniej, bo 18% pracodawców, uważa, że kandydat może wspomagać się AI podczas trwania rozmowy rekrutacyjnej, wynika z badania firmy Experis z ManpowerGroup.

ICT: Z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji powstał Zespół do spraw wsparcia polskiego sektora ICT. Ma on opracować rekomendacje, które pomogą krajowym firmom technologicznym w ekspansji międzynarodowej. Do udziału w pracach Zespołu mogą zgłaszać się przedstawiciele biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia 2025 r. „Sektor technologiczny to jedna z sił napędowych nowoczesnej gospodarki. Wspierając jego rozwój, budujemy innowacyjność i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Zespół do spraw wsparcia polskiego sektora ICT to ważna inicjatywa, która pozwoli wypracować rozwiązania oparte na wiedzy praktyków i analizie realnych potrzeb branży” – powiedział wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. Zespół ma opracować systemowy model wsparcia polskiego sektora ICT w zakresie jego ekspansji na rynki zagraniczne. Planowane działania obejmą pogłębioną analizę obecnej sytuacji branży (prace w tym zakresie zostały już zainicjowane podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw w kwietniu 2025 r.), identyfikację wyzwań oraz określenie kierunków i priorytetów, tak aby proponowane rozwiązania odpowiadały realnym potrzebom firm. Prace skupią się także na opracowaniu długofalowej strategii, która obejmie m.in. obszar dyplomacji gospodarczej oraz promocji i budowy polskiej marki technologicznej „Polish Tech” na arenie międzynarodowej. Działania będą wspierać polskie firmy na rynku krajowym i pomogą im rozwijać umiejętności potrzebne do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

IT: Comarch przeprowadził ankietę wśród przedsiębiorców, w której badał ich poziom wiedzy i przygotowania do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Główny wniosek: przedsiębiorstwa mają wiedzę teoretyczną, ale niestety problem jest z przygotowaniem praktycznym do włączenia KSeF. Przykładowe wyniki: 45% przedstawicieli firm wiedziało, czy sprzedawca może sprawdzić, że odbiorca pobrał fakturę z KSeF; 44% wskazało, że ich oprogramowanie automatyzuje proces rejestracji faktury zakupu z KSeF, gdy dane na niej pochodzą od nowego kontrahenta; 33% respondentów twierdzi, że ich system IT potrafi parować faktury zakupu pobrane z KSeF z dokumentami magazynowymi, zamówieniami lub zaliczkami.

Rynek TV: Wyniki oglądalności w lipcu: Grupa Polsat 23% (+1,3 pkt proc. r/r), w tym kanał główny 6,8% (+0,2 pkt proc. r/r); Grupa Discovery 20,6% (-1,4 pkt proc.); Grupa TVP 15,9% (-4,7 pkt proc.); WP TV 0,65% (-0,17 pkt proc.).

IT: 8 na 10 organizacji stawia na rozwiązania cloud-native – wskazuje raport OpenLogic, Open Source Initiative i Eclipse Foundation z 2025 roku. Tworzenie i utrzymywanie aplikacji w chmurze jest coraz bardziej popularne ze względów praktycznych – skraca czas pracy nad aplikacją, zwiększa odporność, ogranicza podatności oraz ułatwia skalowanie. Dla firm oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. „Istnieje wiele powodów, dla których organizacje powinny zdecydować się na cloud-native i konteneryzację. Do najważniejszych należą zbyt duża czasochłonność modyfikacji aplikacji, mała elastyczność i skalowalność zasobów IT oraz chęć poprawy współpracy między dostawcami oprogramowania a administratorami środowiska produkcyjnego. W zmianie podejścia do wytwarzania aplikacji nie chodzi wyłącznie o oszczędność czasu i pieniędzy. Dziś jest to już wyznacznik nowoczesności organizacji, swoista szansa na dostosowanie się do współczesnych oczekiwań rynku i użytkowników. Oczywiście osiągnięcie oczekiwanych celów jest zależne od wielu czynników, w tym wyboru odpowiednich, dopasowanych do firmy technologii. Dlatego współpracę z klientami rozpoczynamy od analizy środowiska i zasobów IT oraz oceny gotowości zespołu do zmiany – dopiero na tej podstawie proponujemy optymalne rozwiązanie” – wyjaśnia Dariusz Świąder, Prezes Linux Polska.

AI: Globalne badanie „People at work 2025: A Global Workforce View” ujawnia szeroki wachlarz sprzecznych emocji pracowników związanych z wpływem AI na ich miejsce pracy. Część z nich liczy, że narzędzia AI będą stanowić wsparcie ich pracy, inni – że z czasem nowa technologia pozbawi ich pracy. W Polsce jednak nastroje wobec AI są dość obojętne i mało zróżnicowane w zależności od wieku czy wykonywanej pracy. Tylko 9% polskich pracowników liczy na to, że sztuczna inteligencja będzie wsparciem dla ich pracy, a 7% obawia się utraty pracy z tego powodu. W grupie wiekowej 18-26 lat 11% polskich pracowników wyraża optymizm, a 12% obawia się, że sztuczna inteligencja wkrótce wyprze ich z rynku. Za to 13% nie wie, jak AI wpłynie na ich pracę. Pracownicy umysłowi mają najbardziej wyklarowany pogląd, jak AI wpłynie na ich pracę, jednak tu 13% liczy na wsparcie, ale aż 10% obawia się utraty pracy. Na świecie pracownicy umysłowi najczęściej wyrażali optymizm – średnio 24%, przy rekordowym wskazaniu w Egipcie – 36% „Rozwój sztucznej inteligencji to nie tylko zmiana technologiczna, bowiem wiele dzieje się też w emocjach pracowników, niezależnie od kraj” – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. – „Część z nich widzi w AI narzędzie pozytywnych zmian, ale równie ważną emocją jest niepewność. Pracodawcy, którzy rozpoznają i odpowiednio zaopiekują się obawami zatrudnionych, wyjaśniając wpływ technologii i szkoląc ludzi w zakresie korzystania z nowych narzędzi, najlepiej wykorzystają prawdziwy potencjał sztucznej inteligencji i zbudują zespoły gotowe na przyszłość”.

AI: IBM opublikował raport Cost of a Data Breach, który pokazuje, że wdrażanie AI znacznie wyprzedza działania związane z jej zabezpieczeniem. Po raz pierwszy w 20-letniej historii raportu uwzględniono stan bezpieczeństwa i zarządzania w kontekście AI. 13% organizacji zgłosiło naruszenia bezpieczeństwa modeli lub aplikacji AI. Co piąta organizacja zgłosiła naruszenie danych wynikające z tzw. shadow AI, czyli nieautoryzowanego użycia narzędzi sztucznej inteligencji. Średni globalny koszt naruszenia danych spadł do poziomu 4,44 mln USD. To pierwszy spadek od pięciu lat.”Luka między wdrażaniem AI a odpowiednim nadzorem już istnieje, a cyberprzestępcy zaczynają ją wykorzystywać” – mówi Suja Viswesan, Vice President, Security and Runtime Products, IBM. „Raport pokazuje, że wiele organizacji nie posiada nawet podstawowych mechanizmów kontroli dostępu do systemów AI, co naraża dane wrażliwe na ujawnienie, a same modele na manipulacje. W miarę jak sztuczna inteligencja coraz bardziej przenika procesy biznesowe, jej bezpieczeństwo musi stać się podstawą. Koszty zaniechania to nie tylko straty finansowe. To również utrata zaufania, przejrzystości i kontroli”. Od 2005 roku i pierwszej edycji raportu charakter zagrożeń uległ znaczącej zmianie. Wówczas ryzyko miało głównie charakter fizyczny – niemal połowa (45%) wszystkich naruszeń danych była wynikiem utraty lub kradzieży urządzeń, takich jak laptopy czy pendrive’y. Dzisiejszy obraz zagrożeń jest w przeważającej mierze cyfrowy.

IT: Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Business Growth Review oraz Zondacrypto na grupie klientów banków, brokerów i platform inwestycyjnych wskazują, że aż 94% respondentów korzysta z uwierzytelniania dwuskładnikowego za pomocą kodu SMS, to jednak tylko 43% ankietowanych zmienia hasło częściej niż raz do roku. To jednak nie wszystko, a do najistotniejszych wniosków z badania należą: biometria i push rosną – 62,5% używa odcisku palca lub skanu twarzy, a 44,4% zatwierdza logowanie powiadomieniem push; z fizycznego klucza U2F lub FIDO korzysta co siódmy respondent (14,29%). To wysoki udział sprzętowej metody logowania, co wyróżnia rodzimy rynek na tle innych badań europejskich; wysokie poczucie ochrony – średnia ocena zabezpieczeń to3 ,9 wskali1-5; 90,4% wystawia notę 4 lub 5.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Creotech Instruments: Podpisał umowę z włoską firmą Leonardo na montaż zespołów elektronicznych w ramach projektu LISA MPE (Laser Interferometer Space Antenna Micro Propulsion Electronics), realizowanego przez Leonardo jako głównego wykonawcę na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podała spółka. Wartość realizowanych przez Creotech zadań wynosi ok. 3 656 611 euro, z tym że w trakcie trwania projektu wartość umowy może podlegać nieznacznej rekalkulacji. Całkowity okres trwania projektu wynosi 67 miesięcy.

zondacrypto: Planuje reinwestować całość wypracowanego zysku za 2024 r. w kwocie 8,44 mln euro w rozwój technologiczny, produktowy i działania marketingowe, poinformował ISBtech CEO Przemysław Kral.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) osiągnęło 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 20,6 mln zł zysku EBITDA w I półroczu 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Asbis: Breezy z Grupy Asbis jest na drodze do zakładanych 100 mln USD przychodów w tym roku, poinformował wiceprezes Costas Tziamalis.

Asbis: Ocenia, że segment serwerów, na fali boomu na sztuczną inteligencję (AI), może pod względem wielkości przychodów zbliżyć się docelowo do segmentu smartfonów, poinformował wiceprezes Costas Tziamalis. W ocenie Asbis, boom AI może potrwać kolejne 2 lata.

T-Mobile Polska: Odnotował skorygowany zysk EBITDA AL w wysokości 521 mln zł w II kw. br. wobec 488 mln zł zysku rok wcześniej w tym ujęciu, podała spółka.

Asbis: Chce kontynuować wypłatę „wysokich” dywidend w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Costas Tziamalis.

Asbis: Liczy na finalizację przejęcia sieci sklepów pod marką Samsung Brand Store od Matrix Media pod koniec III kwartału br., poinformował wiceprezes Costas Tziamalis.

Asbis: Odnotował 12,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 6,17 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa WP: Szallas Group, spółka zależna Wirtualna Polska Holding, nabyła pozostałe 20% udziałów w kapitale zakładowym rumuńskiej spółki Creative Eye za 5,05 mln euro, podała WP Holding. Łączna wartość transakcji nabycia 100% udziałów wyniosła 26,55 mln euro.

Allegro: Liczba użytkowników (real users) Grupy Allegro wyniosła 22,38 mln w lipcu 2025 r., przy czym ogólna liczba internautów w tym czasie sięgnęła 29,7 mln, wynika z Mediapanelu Polskiego Badania Internetu. Liczba użytkowników Allegro na komputerach osobistych i laptopach to 11,52 mln, a na urządzeniach mobilnych – 20,2 mln.

Text: Zwyczajne walne zgromadzenie Text podjęło uchwałę, by z jednostkowego zysku za rok obrotowy 2024/2025, wynoszącego 163,7 mln zł, na zasilenie kapitału zapasowego przeznaczyć 7,66 mln zł, a na wypłatę dywidendy 156,05 mln zł (na jedną akcję 6,06 zł), podała spółka. Przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy, to jest zaliczki w kwocie 42,75 mln zł i zaliczki w kwocie 38,88 mln zł, pozostająca do wypłaty dywidenda wynosi 74,42 mln zł, to jest 2,89 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy na 18 września, dzień wypłaty dywidendy na 25 września 2025 r.

Asseco BS: Backlog Asseco Business Solutions (Asseco BS) na ten rok wynosił na koniec I półrocza 374,8 mln zł (równowartość 87,2% sprzedaży za 2024 r.; o 7,4% więcej r/r), poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Mariusz Lizon. W II półroczu spodziewa się dalszej poprawy dzięki odbiciu w segmencie zagranicznym, FMCG i na fali oczekiwanych przygotowań firm do wdrożeń Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

XTPL: Zawarł z APP Systems Services niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych na terenie Singapuru, Malezji, Tajlandii, FIlipin, Indii i Wietnamu, podała spółka.

DataWalk: Otrzymał zamówienie od jednej z federalnych agencji bezpieczeństwa w kraju członkowskim Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy DataWalk w ramach dalszej rozbudowy środowiska pilotażowego projektu rozpoczętego w 2024 r. u klienta oraz przygotowania do etapowego zwiększania zakresu wykorzystania platformy w jego działalności operacyjnej, podała spółka.

InPost: Grupa ma obecnie ponad 88,6 tys. punktów OOH, z czego ponad 54,3 tys. stanowią urządzenia Paczkomat – w tym w Polsce ponad 27 tys., a na pozostałych rynkach ponad 27,3 tys., podała spółka. W całym 2025 roku Grupa planuje rozbudowę sieci o ponad 14 tys. APM na wszystkich 9 rynkach.

Respect Energy: Nawiązuje strategiczną współpracę z Ekoen, operatorem nowoczesnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Celem partnerstwa jest rozwój ogólnopolskiej sieci ultraszybkich ładowarek zasilanych wyłącznie zieloną energią. W ramach współpracy Respect Energy dostarczy 100% energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł do infrastruktury ładowania zarządzanej przez Ekoen.

realme: Już wkrótce globalna marka technologiczna będzie świętować swoje 7. urodziny. Jeszcze przed oficjalnym wydarzeniem osiągnęła ważny kamień milowy zyskując 300 mln użytkowników, co potwierdziła firma analityczna Counterpoint.

Comarch: Piotr Korycki dołączy do zarządu grupy, gdzie będzie odpowiadał za kwestie finansowe. Na stanowisku wiceprezesa zastąpi Konrada Tarańskiego.

Cellnex: W pierwszym półroczu 2025 spółka umacniała swój wzrost: przychody organiczne wzrosły o 6%, a EBITDAaL o 8,1%. Dzięki refinansowaniu kredytu syndykowanego Cellnex wzmocnił swoją pozycję finansową. Grupa pozostaje wierna swojej strategii, koncentrując się na organicznym i rentownym wzroście, stopniowej redukcji zadłużenia oraz przyspieszeniu wypłat dla akcjonariuszy. S&P poprawiło perspektywę ratingu Cellnex ze stabilnej na pozytywną. „Wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku potwierdzają trajektorię wzrostu organicznego Cellnex, ze stałym wzrostem przychodów i EBITDAaL. Spółka wzmocniła swoją strukturę kapitałową poprzez emisję długu długoterminowego i refinansowanie kredytu syndykowanego, znacząco poprawiając naszą płynność i elastyczność finansową. Te działania, w połączeniu z konsekwentną realizacją naszego planu strategicznego, pozwalają nam dalej generować stałą wartość, optymalizować profil ryzyka i przyspieszać zwroty dla akcjonariuszy” – powiedział Marco Patuano, CEO Cellnex.

Grupa EGELHOF: Firma technologii sterowania zdecydowała się na otwarcie swojej pierwszej fabryki w Polsce. Zakład o powierzchni 14 tys. m2 powstanie w Radomiu, a jego uruchomienie planowane jest na czwarty kwartał 2025 roku. W procesie wyboru lokalizacji oraz negocjacji warunków najmu firmie doradzali eksperci Colliers.

BYD: Zajęło 91. miejsce na liście Fortune Global 500 za rok 2025 – to pierwszy w historii awans marki do pierwszej setki rankingu. Firma przesunęła się z pozycji 143. w 2024 roku i jest notowana w zestawieniu już czwarty rok z rzędu. W 2024 roku BYD odnotowało 29% wzrost przychodów do 777,1 mld RMB oraz sprzedaż 4,27 mln pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in, utrzymując pozycję światowego lidera sprzedaży NEV. Sprzedaż zagraniczna samochodów osobowych i pickupów przekroczyła 470 000 sztuk w pierwszej połowie roku, wykazując silną dynamikę wzrostu. Do tej pory pojazdy NEV marki BYD są dostępne w 112 krajach i regionach na całym świecie, oferując technologię przyjazną dla środowiska oraz usługi premium.

MR.DIY: Otwiera sklep w warszawskim centrum handlowym Blue City. Malezyjska sieć informuje również, że z początkiem lipca stanowisko Country Head MR.DIY w Polsce objął Łukasz Dobrowolski.

AVM: Berliński producent urządzeń sieciowych, zmienia nazwę na FRITZ!. Dzięki tej zmianie, firma wykorzystuje silną rozpoznawalność marki i popularność swoich produktów pod marką FRITZ!. Z rozpoznawalnością marki na poziomie ok. 80% w Niemczech i wyjątkową renomą wśród klientów, FRITZ! jest jedną z najbardziej znanych marek w sektorze sieci domowych, internetu i smart home. Firma zmienia nazwę na FRITZ!, aby zapewnić sobie jeszcze lepszą, spójną i bezpośrednią identyfikację z produktem.

eBilet: Artur Owczarek dołącza do zarządu jako wiceprezes, wspierając prezesa Bartka Trońskiego. Duet ten łączy kluczowe kompetencje – commerce i technologię – które będą napędzać dalszy rozwój firmy w kierunku największego centrum wydarzeń w Polsce.

Zortrax: Mariusz Babula złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na dzień 17 sierpnia.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Hawe Telekom: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) jest bliżej pozyskania akcji Hawe Telekom, po tym jak wierzyciele zatwierdzili układ, podała ARP w komunikacie.

CDA: Złożyło wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wycofanie akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Bisly: Pozyskało 4,3 mln euro na rozwój w rundzie finansowania, której przewodził fundusz 2C Ventures przy udziale dotychczasowych inwestorów: SmartCap, Aconterra, Pinorena oraz założycieli Foxway, podała spółka. Pozyskane środki umożliwią firmie otwarcie nowego biura i ekspansję w Polsce.

StaffHealth: Pozyskał 6,5 mln USD (ok. 24 mln zł) finansowania, podano w komunikacie. Wśród inwestorów znaleźli się Rubicon Partners, Maciej Zientara i Wojciech Duda. Amerykański startup dzięki autorskiej platformie tworzonej w Polsce łączy personel medyczny z placówkami opieki zdrowotnej.

RAEN: Adam Guz, który ustąpił ze stanowiska prezesa spółki pod koniec lipca, zmniejszył zaangażowanie z 41,54% do 0% kapitału i głosów.

TVN Warner Bros. Discovery: Dołącza do grona partnerów programu akceleracyjnego AccelBoost, realizowanego przez akcelerator startupów Accelpoint i współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To strategiczny krok w kierunku rozwoju technologii przyszłości w obszarze produkcji audiowizualnej oraz wyraz realnego wsparcia dla młodych, innowacyjnych firm. TVN Warner Bros. Discovery poszukuje startupów rozwijających rozwiązania wykorzystujące Unreal Engine w produkcji audiowizualnej. W nowej edycji programu startupy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 300 000 zł, przeznaczone na wdrożenie swojego rozwiązania u partnera. TVN Warner Bros. Discovery jako odbiorca technologii i właściciel TVN XR Studio – największego i najnowocześniejszego tego typu studia w Europie – otwiera przed uczestnikami AccelBoost możliwość przeprowadzenia pilotażu rozwiązań opartych na Unreal Engine. Jest to wiodący silnik graficzny wykorzystywanym m.in. w wirtualnej scenografii i produkcjach immersyjnych, łączących świat fizyczny z cyfrowym. „Produkcja telewizyjna i filmowa to dziś zaawansowany technologicznie ekosystem, wymagający coraz bardziej innowacyjnych narzędzi. Poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam wzbogacić jakość narracji wizualnej w ramach produkcji realizowanych w TVN XR Studio oraz zwiększyć efektywność procesów kreatywnych. Współpraca z Accelpoint to dla nas forma zaangażowania w rozwój polskiego rynku startupowego i wspierania młodych firm, które szukają swojej szansy na komercyjny sukces” – mówi Wiktor Przeorski, Production Business Development Director w TVN Warner Bros. Discovery.

InnoEnergy: Prime Batteries Technology – wiodący producent baterii litowo-jonowych i systemów magazynowania energii w Europie, pozyskał nowego inwestora. Do grona akcjonariuszy spółki dołączył fundusz T2Y Capital, specjalizujący się w inwestycjach w sektorze transformacji energetycznej. Prime Batteries od 2022 roku jest spółką portfelową InnoEnergy – europejskiego lidera innowacji w obszarze zielonej energii i czystych technologii.

Wolt: Firma technologiczna znana z platformy dostawczej działającej w ponad 30 krajach, ogłosiła nawiązanie dwóch nowych strategicznych partnerstw: z EIT Food – wiodącą europejską inicjatywą na rzecz innowacji w sektorze żywności – oraz z Europejską Federacją Banków Żywności (FEBA). Partnerstwa te stanowią istotny krok naprzód w realizacji celów Wolt w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego. Wszystkie strony łączy wspólna misja budowy bardziej zrównoważonego, sprawiedliwego i odpornego systemu żywnościowego w Europie.

Ice Code Games: Podpisał umowę pożyczki pomostowej z inwestorami, co stanowi początek prac nad przyjęciem, wypracowaniem i wdrożeniem strategii Bitcoin treasury. Spółka zawarła umowę nieoprocentowanej pożyczki pomostowej o wartości 55 tys. euro z dwoma podmiotami inwestycyjnymi, z których jeden uczestniczy również w szerszym porozumieniu inwestycyjnym. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na wsparcie procesu inwestycyjnego, a jej spłata ma nastąpić nie później niż w momencie wpływu środków z planowanej emisji akcji serii K.

Cyfrowy Polsat: Instytucje finansujące grupę chcą spotkać się z Zygmuntem Solorzem. Wstrzymują się z decyzjami o nowych kredytach dla grupy, wynika z informacji Rzeczpospolitej. Konflikt o sukcesję i jego skutki coraz bardziej niepokoi instytucje, które wstrzymały decyzję o kredycie dla farmy wiatrowej.

Tracelight: Brytyjsko-polski start-up pozyskał 3 mln USD w rundzie seed. Tracelight to narzędzie, które integruje sztuczną inteligencję bezpośrednio z Excelem – bez potrzeby zmiany systemu czy przyzwyczajeń użytkowników. Firmę założyli m.in. Polacy, absolwenci Uniwersytetu Cambridge. Już teraz z ich rozwiązania korzystają zespoły z banków inwestycyjnych, Wielkiej Czwórki i firm doradczych. Runda seed na poziomie 11 mln zł (3 mln USD) od funduszy z Polski, UK i USA (m.in. Inovo, Chalfen Ventures, byli szefowie Microsoftu, General Atlantic, McKinsey).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

ITS: Kraków otrzymał 46,2 mln zł wsparcia z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS), które poprawią dostępność i wydajność komunikacji zbiorowej na terenie miasta, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI).

Tetra w energetyce: Enea Operator podpisała umowę z Motorola Solutions, dotyczącą wdrożenia systemu łączności opartego na standardzie Tetra dla całego obszaru koncesyjnego spółki, podała Enea. Jest to europejski standard cyfrowej łączności dyspozytorskiej, który zapewnia ciągłość szyfrowanej łączności głosowej oraz transmisji danych. Jest realizowany drogą radiową i przeznaczony przede wszystkim dla instytucji, których specyfika pracy wymaga stabilnej i niezawodnej łączności, szczególnie w ekstremalnych warunkach, np. podczas wielogodzinnego braku zasilania.

Tauron: Udostępnił klientom elektronicznego doradcę energetycznego, który pomaga określić najbardziej korzystną taryfę dla gospodarstwa domowego, podała spółka.

XTB: Wprowadza nowe standardy bezpieczeństwa i odpowiedzialności w sektorze finansowym. Spółka zdecydowała się objąć szczególną opieką inwestorów, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, poinformował prezes Omar Arnaout. XTB zrekompensuje inwestorom wszystkie środki utracone w wyniku działań cyberprzestępców, przy czym ataki dotyczyły tylko 0,017% klientów.

EY i Microsoft: Rozszerzają swój alians o Polskę, aby wesprzeć przyspieszenie transformacji cyfrowej wraz z adopcją sztucznej inteligencji w kluczowych obszarach gospodarki, jakimi są sektor publiczny, energetyka i finanse, podał Microsoft.

Unitra: Podjęła formalne działania zmierzające do odbudowy potencjału marki Diora i podpisała z syndykiem masy upadłościowej umowę dzierżawy zakładów produkcyjnych w Świdnicy, podała spółka. To pierwszy krok na drodze do pełnej reaktywacji działalności przemysłowej w tym miejscu, podano.

SAP: Duna Polska (dawniej Mota-Engil CE) wdraża system SAP w modelu chmurowym, poinformowała spółka i SAP Polska.

Arval Service Lease Polska: Lider w zakresie wynajmu długoterminowego i nowoczesnych rozwiązań mobilnościowych wprowadza nową jakość do miejskiej logistyki: bezemisyjną, cichą i idealnie dopasowaną do rytmu współczesnych miast. Dzięki umowie z Arval, MAKRO Cash & Carry jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła dostawy żywności chłodniczymi rowerami cargo. Projekt realizowany jest w ramach mikrohubu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Cisco: Projekt AGNTCY, którego celem jest stworzenie otwartej infrastruktury dla agentów AI, dołącza do Linux Foundation. Inicjatywę wspierają liderzy branży – Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle i Red Hat – jako członkowie założyciele, a także ponad 75 firm aktywnie zaangażowanych w rozwój projektu. AGNTCY powstał z myślą o tym, by umożliwić współdziałanie wyspecjalizowanych agentów AI – niezależnie od dostawcy, platformy czy środowiska wdrożeniowego. Choć pojedyncze systemy agentowe świetnie radzą sobie z konkretnymi zadaniami, prawdziwy potencjał ujawnia się, gdy agenci mogą wspólnie rozwiązywać złożone problemy – podobnie jak ludzie w rzeczywistym świecie. Aby takie scenariusze stały się rzeczywistością, agenci muszą się odnaleźć, zweryfikować tożsamość i współdzielić kontekst – bez kosztownych, dedykowanych integracji. AGNTCY zapewnia właśnie tę warstwę infrastruktury.

Girteka: Największa europejska firma transportowa, rozwijając dynamicznie usługi spedycyjne, przyspiesza rozwój dedykowanej platformy dla przewoźników Girteka Partners Portal, w oparciu o AI i automatyzację procesów. Rok po uruchomieniu platformy, w odpowiedzi na nowe wyzwania i potrzeby partnerów, także polskich przewoźników, Girteka wdraża kolejne rozwiązania mające na celu wsparcie w zarządzaniu transportem i wzrost efektywności operacji.

Huawei: Już 20 sierpnia na polskim rynku pojawi się HUAWEI MatePad 11.5 2025 – tablet z matowym ekranem nowej generacji.

Banki Spółdzielcze SGB: Wystartowały z pilotażem usługi BLIK Płacę Później w aplikacji SGB Mobile. Nowa funkcja pozwala zapłacić za zakupy online nawet do 30 dni później – bez dodatkowych kosztów. „BLIK Płacę Później to przełomowa usługa, która daje naszym klientom realną swobodę w zarządzaniu wydatkami. Dzięki niej kupują to, czego potrzebują, i decydują o momencie zapłaty” – mówi Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB-Banku. Pilotaż w formule Family & Friends obejmuje pracowników banków spółdzielczych i SGB-Banku. Celem jest dopracowanie usługi przed jej szerokim wdrożeniem dla wszystkich klientów. „Wprowadzając BLIK Płacę Później do aplikacji SGB Mobile, stawiamy mocny krok obok fintechów, pokazując, że bankowość spółdzielcza jest nowoczesna i odpowiada na potrzeby kolejnych pokoleń” – dodaje Artur Józefowski, dyrektor bankowości mobilnej i internetowej w SGB-Banku. Usługa wpisuje się w rosnący trend Buy Now, Pay Later. Już dziś BLIK Płacę Później działa w ponad 20 tysiącach sklepów internetowych w całym kraju.

Jabra: Pierwszy video bar Jabra PanaCast 40 VBS (Video Bar System) z systemem Android, polem widzenia 180°, zaprojektowany do małych sal konferencyjnych, trafia do sprzedaży w Polsce.

T-Mobile: Wprowadza letnie odświeżenie oferty dla klientów biznesowych z sektora MŚP. Nowe rozwiązania to odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie szybkości, bezpieczeństwa i elastyczności usług cyfrowych. W ramach nowości klienci otrzymują: Szybszy internet już od 150 Mb/s – znaczący wzrost względem dotychczasowych 40 Mb/s, który przekłada się na wyższą efektywność pracy i komfort korzystania z usług online, Ochrona Biznesu M za 0 zł – nowość w pakiecie MagentaBiznes VIP, zapewniająca kompleksowe bezpieczeństwo cyfrowe przez cały okres trwania umowy, 300 zł zniżki na urządzenia – atrakcyjna oferta na całe portfolio sprzętów w ramach pakietów MagentaBiznes VIP oraz L, wspierająca cyfryzację i mobilność firm, 50 zł + VAT/mies. przez 12 miesięcy – wyjątkowa promocja Pakiet Magenta Biznes ze Światłowodem w atrakcyjnej cenie.

Aldi Polska: Kontynuuje współpracę z Agencją Nie Do Ogarnięcia (ANDO), która będzie odpowiedzialna za prowadzenie profili marki na Facebooku, Instagramie i LinkedIn, wsparcie kampanii taktycznych, moderację oraz realizację kampanii influencerskich.

Synerise: Udostępnił najnowszą wersję BaseModel.ai – narzędzia stworzonego do pracy z danymi behawioralnymi – na platformie Snowflake Marketplace. Współpraca ta umożliwia użytkownikom dostęp do zaawansowanego modelowania behawioralnego, oferując spersonalizowane doświadczenia klientów dzięki precyzyjnym predykcjom. Automatyzuje także przekształcanie surowych danych behawioralnych, skraca czas wdrożenia do zaledwie tygodnia i wspiera skalowalny rozwój AI w różnych scenariuszach biznesowych – przy jednoczesnym zachowaniu prywatności danych i zgodności z regulacjami w środowisku Snowflake.

Sandisk: Zaprezentował dysk SSD klasy enterprise o pojemności 256 TB z interfejsem NVMe, stanowiący przełom w zakresie pojemności, wydajności i efektywności energetycznej.

Motorola, Swarovski: Marki połączyły siły, aby stworzyć kolekcję The Brilliant Collection, składającą się ze smartfona motorola razr 60 oraz słuchawek Moto Buds Loop.

Palo Alto Networks: Firma wprowadziła nową funkcję, która ma pomóc przedsiębiorstwom w zabezpieczaniu aplikacji stworzonych przy użyciu kodu generowanego przez sztuczną inteligencję. Nowa platforma, oparta na wprowadzonej w lutym platformie Cortex Cloud firmy Palo Alto Networks, została zaprojektowana z myślą o sprostaniu tym wyzwaniom i proaktywnym zapobieganiu problemom bezpieczeństwa przed wdrożeniem aplikacji.

LG Electronics: Firma ogłosiła globalną premierę nowego projektora CineBeam S (model PU615U) – kompaktowego projektora 4K typu Ultra Short Throw (UST), stworzonego z myślą o elastycznej i wysokiej jakości rozrywce domowej. Następca modelu CineBeam Q oferuje duży, wyraźny obraz w rozdzielczości 4K (3 840 x 2 160) oraz dźwięk Dolby Atmos.

Chery: Premiera JAECOO J5 na polskim rynku odbędzie się we wrześniu. Planowane jest wprowadzenie 7 kolorów nadwozia (i 2 wnętrza), a model dostępny będzie w trzech wersjach napędowych – ICE (silnik spalinowy), BEV (elektryczny), HEV (hybrydowy).

Edu-Książka: Jeden z największych dystrybutorów podręczników w Polsce, zakończył wdrożenie systemu zarządzania magazynem PSIwms w swoim centrum logistycznym w Lublinie. Nowe rozwiązanie nie tylko wspiera logistykę omnichannel: obsługę e-commerce oraz zleceń B2B, ale także integruje automatykę magazynową oraz systemy ERP i kurierskie, zapewniając firmie jeszcze wyższą efektywność i jakość obsługi klientów.

Visa: Otwiera nowe możliwości przed klientami dzięki wykorzystaniu swej szerokiej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, oferując im usługi o wartości dodanej i z obszaru zarządzania ryzykiem. W ramach tej strategii, Visa ogłosiła start globalnej usługi Visa Cybersecurity Advisory Practice, która dostarczy klientom rozwiązania związane z analizą ryzyka oraz praktyczne informacje niezbędne do identyfikacji, oceny i przeciwdziałania nowo pojawiającym się cyberzagrożeniom. Firma powołała Jeremiaha Deweya, doświadczonego eksperta ds. cyberbezpieczeństwa jako nowego globalnego lidera produktów cybernetycznych. „Cyberbezpieczeństwo nie jest już postrzegane jako element generujący koszty, lecz jako ważny składnik strategii rozwoju każdej firmy. Łącząc najnowsze osiągnięcia w dziedzinie AI z naszą praktyką doradczą i analityczną, dostarczamy jeszcze nowocześniejsze rozwiązania, wspierające naszych klientów w utrzymaniu konkurencyjności w środowisku szybko zmieniającym się ze względu na zagrożenia” – powiedział Carl Rutstein, Global Head of Advisory Services, Visa.

Cisco Talos: Wykrył pięć poważnych podatności w oprogramowaniu Dell ControlVault3 i powiązanych interfejsach API dla systemu Windows. Zbiorczo nazwane ReVault, luki te zagrażają bezpieczeństwu ponad 100 modeli laptopów Dell, powszechnie stosowanych m.in. w sektorach rządowych i korporacyjnych. Dell ControlVault3 to sprzętowy system przechowywania danych logowania (haseł, odcisków palców, kodów), który ma chronić je poza systemem operacyjnym. Wykryte luki mogą umożliwić atakującym dostęp do tych informacji.

Berg System: Producent oprogramowania CRM dla branż regulowanych (ubezpieczeń, bankowości, finansów) oraz sieci sprzedaży, wprowadza na rynek pierwszą w pełni funkcjonalną aplikację mobilną CRM, zaprojektowaną z myślą o agentach ubezpieczeniowych, doradcach finansowych i przedstawicielach handlowych, którzy pracują z klientem w terenie. „Nasza aplikacja pozwala pracować z klientem dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, czyli tuż po spotkaniu, w drodze czy przed kolejnym kontaktem. Tu nie chodzi o dostęp do podglądu, a o pełną możliwość działania: aktualizację danych, przypisywanie zadań, dzwonienie i pisanie wiadomości do klienta wprost z widoku jego karty czy dodanie kilkuminutowej notatki głosowej – dla siebie lub zespołu z podsumowaniem najważniejszych ustaleń” – mówi Marcin Konopka, prezes Berg System

Bank Pocztowy: Wprowadza mobilne uwierzytelnienie – rozwiązanie, które umożliwia zatwierdzanie transakcji bezpośrednio w aplikacji mobilnej, bez konieczności wpisywania kodów SMS. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby za pomocą biometrii lub PIN-u, bezpiecznie i wygodnie potwierdzić przelew, zmienić limity czy dodać zaufanego odbiorcę. Wprowadzenie mobilnego uwierzytelnienia to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy cenią szybkość, komfort i możliwość pełnego korzystania z usług bankowych w sposób mobilny.

motorola: W Polsce wystartowała sprzedaż smartfona moto g86 power 5G (12/256 GB). Dzięki baterii o pojemności 6720 mAh smartfon jest w stanie działać nawet 53 godziny na jednym ładowaniu.

ZTE: Światowy lider w dziedzinie rozwiązań telekomunikacyjnych i elektroniki użytkowej, wchodzi do sieci RTV Euro AGD z pełnym portfolio swoich routerów 5G, LTE oraz Wi-Fi.

OKX: Giełda kryptowalut i globalna firma technologii onchain, wdrożyła Apple Pay dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu klienci OKX mogą w prosty sposób kupować kryptowaluty na stronie internetowej oraz w aplikacji OKX. Apple Pay eliminuje bariery w zakupie kryptowalut. „To jedno z najbardziej zaufanych i powszechnie stosowanych rozwiązań płatniczych na świecie. Udostępniając je na naszej stronie i w aplikacji, oferujemy klientom znane i bezpieczne narzędzie do zakupu kryptowalut oraz jeszcze bardziej usprawniamy proces” – powiedział Erald Ghoos, CEO OKX Europe.

Bolt: Uruchamia profil rodzinny. To nowe rozwiązanie, które pozwala jednej osobie zarządzać i opłacać przejazdy nawet dla dziewięciu innych użytkowników, w ramach jednego konta Bolt. Wprowadzenie takiego rozwiązania, to kolejny krok Bolt w dostarczaniu mieszkańcom polskich miast bezpiecznych, wygodnych i funkcjonalnych usług przejazdów taksówkami zamawianymi przez aplikację. „W Bolt chcemy, aby przejazdy odpowiadały na rzeczywiste potrzeby mieszkańców miast. Profil rodzinny to proste, ale ważne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wspierać swoich bliskich – członków rodziny, przyjaciół czy podopiecznych. Teraz można to robić bez konieczności koordynowania każdego przejazdu. To rozwiązanie łączące kontrolę, transparentność i wygodę w jednym. Dlatego bardzo się cieszymy, że jest już dostępne w Polsce” – mówi Paweł Kuncicki, General Manager Bolt w Polsce.

Emirates: Od 1 października 2025 r. pasażerowie nie będą mogli korzystać z powerbanków na pokładach samolotów. Nowe zasady mają na celu ograniczenie ryzyka pożaru i przegrzania baterii litowych w czasie lotu.

Binance: Użytkownicy z Europy mogą od teraz konwertować swoje aktywa cyfrowe na waluty fiducjarne i przekazywać lub wypłacać środki bezpośrednio na kwalifikującą się kartę Mastercard, z niemal natychmiastową dostępnością środków. Nowa usługa „Kup & Sprzedaj” działa w oparciu o Mastercard Move – pakiet rozwiązań Mastercard do realizacji płatności i transferów środków. Funkcjonalność pozwala użytkownikom wybrać opcję sprzedaży kryptowalut i przelania uzyskanych środków w walucie fiducjarnej na kartę lub wypłaty istniejącego salda fiat na kartę. Rozwiązanie usprawnia proces „off-rampingu”, oferując szybki, prosty i bezpieczny dostęp do środków, stanowiąc kolejną wygodną metodę wypłaty – obok przelewów bankowych i innych obsługiwanych form przelewów. „Mastercard konsekwentnie dąży do uwolnienia pełnego potencjału aktywów cyfrowych w codziennym użytkowaniu. Cieszymy się, że dzięki naszej globalnej współpracy z Binance możemy zaoferować jej użytkownikom w całej Europie udoskonaloną usługę w zakresie wypłat, możliwą dzięki Mastercard Move” – powiedział Scott Abrahams, Wiceprezes Wykonawczy ds. Globalnych Partnerstw w Mastercard.

Źródło: ISBnews