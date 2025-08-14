Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-14 sierpnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek reklamy: Agora podtrzymała (przedstawione w marcu) prognozy, według których wzrost wydatków na reklamę w Polsce w br. będzie na poziomie ok. 6,5-8,5% (wobec ponad 9% wzrostu w ub.r.), podała spółka.

Podatek cyfrowy: Podatek od usług cyfrowych w Polsce zapłaciłyby tylko firmy o przychodach powyżej 750 mln euro globalnie, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Stawka podatku może wynieść 3%, 4,5% lub 6%, przy czym resort opowiada się za jej najniższym poziomem.

Płatności odroczone: Skorzystanie z płatności odroczonych (ang. buy now pay later, BNPL) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 18% Polaków, wynika z danych CRIF. Średnia we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii wyniosła 11%.

E-commerce: Wartość polskiego rynku e-commerce ma rosnąć średnio o 9,6% rocznie do 2028 roku, co daje Polsce 7. miejsce w Europie pod względem wysokości dynamiki, wynika z raportu platformy analitycznej ECDB. Do 2028 r. europejska wartość rynku e-commerce ma wzrosnąć o 27% – z 709 mld USD w 2024 roku do 901 mld USD w 2028.

Cyberbezpieczeństwo: Na budowanie cyberodporności w sferze cywilnej zaplanowano w br. rekordowe wydatki przekraczające 3,1 mld zł, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie administracji publicznej, samorządów i kluczowych sektorów gospodarki.

E-commerce: Firmy uwzględnione w Base Index (dawniej: BaseLinker Index) – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 8,5% r/r w lipcu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 7,2%, a średnią wartość koszyka – o 1,1% r/r do 204,6 zł, podał twórca wskaźnika – firma Base.

Opłata reprograficzna: Dziewięć organizacji sektora cyfrowego i nowych technologii wystosowało apel do minister kultury i dziedzictwa narodowego o rezygnację z planów rozszerzenia opłaty reprograficznej na nowoczesne urządzenia elektroniczne takie jak smartfony, tablety, komputery, laptopy czy dekodery, podał Związek Cyfrowa Polska. Ich zdaniem, propozycja resortu jest niezgodna z realiami rynku, zaszkodzi krajowym przedsiębiorstwom i doprowadzi do podwyżek sprzętu elektronicznego w Polsce.

Ceny w telekomunikacji: Ceny sprzętu telekomunikacyjnego spadły o 20,3% r/r w lipcu i o 19,5% r/r w okresie 7 miesięcy br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły odpowiednio o 5,4% r/r w lipcu i o 4,4% r/r w okresie 7 miesięcy br.

Praca w IT: Najlepiej opłacaną specjalizacją w branży IT jest obecnie Architecture – oferowane w niej zarobki wynoszą od 26,9 tys. do 32 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i od 19 tys. do 26 tys. zł brutto na umowie o pracę, wynika z danych No Fluff Jobs. kolejne miejsca pod względem wysokości zarobków zajmują kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) – do 30 tys. zł netto (+ VAT) na B2B – oraz AI (Artificial Intelligence) – do 28,6 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Mimo wysokich stawek są one jednak mało popularne wśród osób szukających pracy w tej branży.

E-płatności: Udział korzystających z BLIK-a wśród młodych zwiększył się do 86% w br. z 81% w ub.r. przy jednoczesnym spadku popularności kart płatniczych z 45% do 43%, wynika z danych Autopay. Tyle samo korzysta z operatorów szybkich płatności, jak np. Autopay. Popularność zyskują niszowe do niedawna Google Pay (21%) i Apple Pay (20%).

Handel: Według badania Wolt, 59% jego uczestników wskazuje na to, że usługi platform dostawczych są bardzo ważne lub ważne dla ich biznesu. Zdaniem 79% badanych współpraca z platformą przekłada się na dodatkową sprzedaż, która uzupełnia sprzedaż stacjonarną, a 59% docenia zwiększoną obecność online. 45% partnerów uczestniczących w badaniu deklarowało, że efektem współpracy z platformami takimi jak Wolt, jest wzrost przychodów, a 42% wskazało na możliwość dotarcia do nowych klientów. Brak możliwości współpracy z platformami takimi jak Wolt, to dla wielu przedsiębiorców realne zagrożenie dla dalszego dynamicznego rozwoju biznesu. Jak wynika z badania Wolt, wielu z nich byłoby zmuszonych do poważnych zmian w modelu działania. 31% badanych deklaruje, że musiałoby uruchomić własny system dostaw, 22% rozważałoby całkowitą rezygnację z dowozów, a 20% kontynuowałoby dostawy z wykorzystaniem własnego personelu lub rozwinęło istniejącą infrastrukturę. „Wyniki naszego badania jednoznacznie pokazują, że platformy takie jak Wolt pełnią dziś istotną rolę w funkcjonowaniu wielu lokalnych biznesów i są ważnym elementem ich strategii rozwoju. Pozwalają zwiększyć widoczność w sieci, dotrzeć do nowych konsumentów i zwiększyć sprzedaż, a w efekcie przyczyniać się do wzrostu przychodów. Świadomi tego, że nasza działalność jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firm, stale udoskonalamy nasz model działania i wprowadzamy nowe rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby dwóch stron – partnerów biznesowych i konsumentów. Takie holistyczne podejście przekłada się na naszą pozycję rynkową, zaufanie i satysfakcję z tego, że pomagamy naszym partnerom realizować ich plany” – powiedziała Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska.

Cyberbezpieczeństwo: 98% firm na świecie ma plan na wypadek cyberataku, ale 44% uwzględnia w nim weryfikację kopii zapasowych, wynika z raportu Veeam. 30% respondentów wie, kto ma podejmować decyzje, gdy wystąpi incydent. W ocenie eksperta: cyberprzestępcy doskonalą swoje techniki – zamiast szyfrowania wykradają poufne informacje, a czas między włamaniem i atakiem skracają do kilku godzin; playbook jest podstawowym elementem przygotowania na ransomware; firmy powinny inwestować w rozwiązania proaktywne do obrony przed cyberatakami: architekturę zero trust oraz edukację pracowników.

Porady finansowe: Z analizy przeprowadzonej przez Social Capital Markets, obejmującej ponad 2470 materiałów wideo dotyczących inwestowania, wynika, że 71% porad finansowych, z których korzystają młodzi dorośli, jest wprowadzających w błąd. Dynamiczne formaty, silne osobowości twórców, obietnice szybkich zysków i język pełen emocji, to wszystko przyciąga uwagę i tworzy złudzenie łatwego wejścia w świat finansów. „W erze cyfrowej, w której dostęp do treści inwestycyjnych jest niemal nieograniczony, rośnie również ryzyko dezinformacji. Obserwujemy dynamiczny rozwój tzw. finfluencerów, jednak nie każdy twórca treści finansowych działa z intencją edukowania. Często motywacją nie jest przekazywanie rzetelnej wiedzy, lecz monetyzacja zasięgów, przy pomocy linków afiliacyjnych, sponsorowanych rekomendacji czy lokowania produktów inwestycyjnych o wysokim ryzyku i niskiej transparentności. Właśnie dlatego kluczowa staje się edukacja w zakresie oceny źródeł informacji i weryfikacji kompetencji autorów treści” – komentuje Vugar Usi Zade, COO Bitget.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Zakłada zakończenie konsolidacji działalności radiowej w siedzibie przy ul. Czerskiej w III kwartale 2026 r., poinformowała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska. Ponadto dług netto grupy ma systematycznie maleć w dłuższym terminie.

Agora: Helios z Grupy Agora ocenia, że frekwencja w kinach w całym roku będzie „nie mniej niż płaska” r/r, poinformował prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło.

Gamivo: Odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DPD: Sieć DPD Pickup liczy 33 tys. automatów i punktów odbioru (OOH), z czego 11 tys. stanowią automaty paczkowe z linii SwipBox Infinity, a do końca roku DPD Polska zamierza zwiększyć tę liczbę do 12 tys. urządzeń, podała spółka SwipBox.

Dadelo: Odnotowało 16,97 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2025 roku wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Agora: Odnotowała 3,83 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 roku wobec 12,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Podpisał umowę z Teplice Observatory and Planetarium (podmiotem z Czech) na sprzedaż specjalistycznej kamery sCMOS opracowanej przez spółkę i służącej do poszukiwania obiektów kosmicznych bliskich Ziemi (m.in. śmieci kosmicznych), podał Creotech. Jest to pierwsza sprzedaż komercyjna astronomicznej kamery sCMOS wraz z dodatkowymi akcesoriami opracowanej przez spółkę.

Kino Polska TV: Miało 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 17,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Erli: Platforma e-commerce zwiększyła przychody o 62,8% do 120,4 mln zł w I poł. 2025 r., podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na platformie, wzrosła w tym czasie o 53,7% r/r do 829,1 mln zł.

mPay: Po wielomiesięcznej integracji i wspólnych testach informatycznych – otrzymał zgodę od ZTM Warszawa na uruchomienie pilotażowej sprzedaży biletów komunikacyjnych dla pierwszych klientów w aplikacji Żappka, podała spółka.

Scanway: Portfel zamówień wyniósł 46,5 mln zł na koniec I półrocza 2025 r., poinformował prezes Jędrzej Kowalewski.

DataWalk: Planuje stopniowe zwiększanie poziomu inwestycji, dostosowując wydatki do sytuacji finansowej spółki i w miarę kolejnych sukcesów sprzedażowych, poinformował CFO Łukasz Socha. Spółka pracuje nad tym, by domknąć kluczowe kontrakty, od których zależy utrzymanie obecnej dynamiki, dodał prezes Paweł Wieczyński.

Scanway: Odnotował 3,69 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2025 roku wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

DataWalk: Miał 58,58 mln zł straty EBITDA w I poł. 2025 r. wobec 41,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBITDA skorygowana o koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wyniosła 2,15 mln zł wobec 11,86 mln zł straty rok wcześniej.

Booking.com: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał Booking.com do właściwego informowania o tym, czy wynajmujący to przedsiębiorca, ponieważ konsumenci muszą wiedzieć, za co odpowiada internetowa platforma handlowa, a za co podmioty oferujące noclegi, podał Urząd. Spółka wprowadzi zmiany, a uprawnionym użytkownikom przyzna rekompensaty.

Internet Union: Podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o wsparciu dla budowy sieci szerokopasmowej nowej generacji (sieć NGA) na obszarze województwa dolnośląskiego, podała spółka. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 15,59 mln zł, natomiast wsparcie współfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności wyniesie 14,66 mln zł.

Grupa Polsat Plus: Finalizuje budowę farmy wiatrowej Drzeżewo, poinformowała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu z Grupy Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann. Trwa rozruch techniczny instalacji, uruchomionych jest 51 turbin z łącznie 63.

Grupa Polsat Plus: Spółka pośrednio zależna – Eviva Drzeżewo – ma umowę z konsorcjum polskich instytucji finansowych na udzielenie kredytu na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo, zlokalizowanej na terenie gmin Główczyce i Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 138,6 MW, podał Cyfrowy Polsat w komunikacie.

DHL: DHL eCommerce Polska, rozwijający sieć automatów paczkowych od końca 2022 r., ma obecnie 7 tys. maszyn w całej Polsce, podała spółka.

Proacta: Przychody netto ze sprzedaży za II kw. br. wyniosły 3,1 mln zł, oznacza to wzrost o 134% r/r. „Wysoki poziom sprzedaży wynika to z realizacji nowych umów oraz większego udziału w projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy z instytucjami publicznymi i jednostkami naukowymi. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na ponad 1,6 mln zł EBITDA oraz blisko 1,1 mln zł zysku netto – w porównaniu do 0,3 mln zł ujemnego wyniku EBITDA i 0,9 straty netto za II kwartał ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie.

Comarch: 6 sierpnia br. Joanna Bilewicz, pełniąca od czerwca funkcję chief people officer, dołączyła do zarządu Comarchu. Decyzja ta jest wyrazem rosnącej roli kapitału ludzkiego w strategii rozwoju firmy i podkreśla wagę nowo powołanego Sektora People – jednostki odpowiedzialnej za kształtowanie i realizację polityki personalnej Comarch, podkreśliła spółka.

Botanika Farm: Spółka z segmentu FoodTech wygenerowała 49,2 mln zł przychodów ze sprzedaży netto w 2024 r., co stanowi wzrost o 11,7% r/r. Zysk operacyjny to 5,76 mln zł, co oznacza wzrost to 16,7% r/r. Rok 2024 spółka zamyka zyskiem netto na poziomie 5,39 mln zł netto, co stanowi wzrost o 11,16% r/r. W połowie roku spółka zakończyła udaną publiczną emisje akcji, która dała jej kapitał na zakup zakładu w Mietkowie i jego stopniową modernizację.

Garin: Przygotował nową strategię, której przyjęcie zostanie zaproponowane i zarekomendowane akcjonariuszom na najbliższym walnym zgromadzeniu. Nowa strategia spółki koncentruje się na budowie portfela projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Garin zamierza rozwijać projekty AI w różnych sektorach gospodarki, a wszystkie projekty łączyć będzie jedna technologia – sztuczna inteligencja – oraz wspólne standardy techniczne i organizacyjne. „Misją spółki będzie udostępnianie polskim przedsiębiorstwom najnowszych zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji, a celem Spółki będzie stanie się wiodącą polską spółką technologiczną z portfelem projektów AI służących różnym segmentom rynku” – czytamy w komunikacie. Przyjęcie nowej strategii i zmiana firmy na Garin AI S.A. oznacza istotną zmianę i pozwoli spółce na prowadzenie działalności na wysoce perspektywicznym rynku, podkreślono w informacji.

Platige Image: W II kwartale br. spółka wygenerowała stratę netto, która wyniosła 0,5 mln zł i była o 0,2 mln zł niższa od straty netto wygenerowanej rok wcześniej. „Na niższą stratę netto złożyła się przede wszystkim niższa o 0,4 mln zł strata z działalności operacyjnej, lepszy o 1,9 mln zł wynik z działalności finansowej a także niższy o 2,1 mln zł ujemny podatek dochodowy” – czytamy w raporcie. Przychody ze sprzedaży wyniosły 24,4 mln zł i były o o 11,3% wyższe r/r. „Wzrost przychodów to w głównej mierze efekt wyższych przychodów jakie spółka odnotowała ze sprzedaży cinematików i VFX’ów realizowanych przez dział Platige Animation oraz nieco wyższej sprzedaży odnotowanej z działalności realizowanej przez Platige Events. Niższe były natomiast przychody, jakie spółka odnotowała z działalności realizowanej przez Platige Entertainment oraz ze sprzedaży reklam i projektów realizowanych przez dział Platige Commercials” – czytamy dalej.

XTB: W ciągu roku pozyskało 309,61 tys. rachunków maklerskich, wynika z danych KDPW. Na koniec lipca 2025 roku liczba rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych wyniosła 580,47 tys. W ciągu miesiąca w XTB otwarto 35,19 tys. rachunków.

Polski Światłowód Otwarty: W lipcu br. w zasięgu sieci optycznej znalazło się ponad 14 tys. nowych gospodarstw domowych z 65 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2794), Wrocławiu (1635) i Warszawie (1430). Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 30 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 44 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się ponad 4,1 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,1 mln to sieć światłowodowa.

Dassault Systèmes: Firma ogłosiła, że Florence Verzelen została mianowana wiceprezesem wykonawczym na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, podlegającym bezpośrednio dyrektorowi generalnemu Pascalowi Dalozowi. Florence Verzelen jest odpowiedzialna za kierowanie grupą EMEA w firmie, ściśle współpracując z regionalnymi kadrami kierowniczymi w celu przyspieszenia rozwoju i generowania nowych możliwości w miarę rozszerzania oferty produktów i usług firmy dla różnych branż i przedsiębiorstw.

Fortinet: „Dobre wyniki w drugim kwartale i stały wzrost są bezpośrednim efektem ciągłych innowacji i strategii zorientowanej na klienta, dzięki czemu udało nam się przekroczyć prognozy dotyczące przychodów za ten kwartał i podwyższyć prognozy na cały rok. Jesteśmy liderem branży w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, posiadamy najwięcej zainstalowanych zapór sieciowych na świecie, zaporę sieciową nowej generacji SASE oraz uznane przywództwo w raporcie Gartner Magic Quadrant 2025 dla platform SASE. To uznanie, wraz z naszą silną dynamiką biznesową, perspektywami finansowymi, innowacyjnością i pozycją lidera w pięciu różnych raportach Magic Quadrant dotyczących bezpieczeństwa sieci, podkreśla siłę naszego podejścia do bezpieczeństwa opartego na sztucznej inteligencji oraz strategiczną przewagę naszego zunifikowanego systemu operacyjnego FortiOS” – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet.

Orange Polska: Członek zarządu Witold Drożdż powiedział „Parkietowi”, że zarząd zakłada, że telekomy będą potencjalnie partnerami wojska czy rządu w inwestycjach na obronność i cyberbezpieczeństwo, w tym na infrastrukturę cyfrową podwójnego zastosowania (do wykorzystania w czasie wojny i pokoju). Firma liczy na możliwość zaangażowania przy tworzeniu systemu bezpiecznej łączności państwowej, którego założenia są wypracowywane przez MSWiA we współpracy z Exatelem.

Kanga Exchange: Jedna z wiodących polskich platform kryptowalutowych apeluje o proporcjonalne i konkurencyjne wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA. W opinii spółki, obecny projekt polskiej ustawy idzie znacznie dalej niż europejskie wymogi, ryzykując odpływ firm i kapitału za granicę. Zamiast odzwierciedlać europejskie minimum, polska wersja przepisów wprowadza dodatkowe bariery, które mogą ograniczyć rozwój sektora. „Inne kraje wdrażają MiCA, stawiając na minimalne wymogi, aby wspierać innowacje. Polska idzie inną drogą, narzucając nadmierne regulacje, które wykraczają poza to, czego wymaga unijne rozporządzenie. Gdybyśmy postawili na zasadę „UE+0″, mielibyśmy przepisy zarówno bezpieczne dla inwestorów, jak i możliwe do spełnienia przez firmy. W obecnej sytuacji uzyskanie zezwolenia w Polsce będzie ekstremalnie trudne. Spycha to polskich inwestorów do zagranicznych dostawców, co wcale nie sprawi, że transakcje będą bezpieczniejsze” – mówi Sławek Zawadzki, Co-CEO Kanga Exchange.

Lenovo Group Limited: Ogłosiła wyniki za I kwartał roku obrotowego 2025/26, odnotowując znaczny wzrost całkowitych przychodów i zysków Grupy. Przychody wzrosły o 22% r/r do 18,8 mld USD, a zysk netto wzrósł o 108% r/r do 505 mln USD. Według standardów sprawozdawczości finansowej innych niż hongkońskie (non-HKFRS) zysk netto wzrósł o 22% r/r do 389 mln USD, po skorygowaniu o niepieniężną wycenę wartości warrantów. „Wykorzystując odporność i elastyczność naszego łańcucha dostaw oraz doskonałość operacyjną, pokonaliśmy wyzwania związane z niestabilnością ceł i sytuacją geopolityczną oraz osiągnęliśmy znaczny wzrost zarówno przychodów, jak i zysków. Rekordowe wyniki za pierwszy kwartał podkreślają naszą zdolność do dotrzymywania obietnicy zachowania konkurencyjności i ciągłego rozwoju naszej działalności. W przyszłości będziemy konsekwentnie realizować naszą hybrydową strategię AI, dążąc do urzeczywistnienia wizji „Smarter AI for all”. Zamierzamy również nieustannie wprowadzać innowacje w zakresie produktów i rozwiązań AI dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw oraz konsekwentnie wzmacniać naszą konkurencyjność operacyjną, aby osiągnąć zrównoważony wzrost i poprawę rentowności” – powiedział prezes i dyrektor generaln Lenovo Yuanqing Yang.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Foothills: Podpisał list intencyjny z Brokreacja i Bromarket w sprawie przejęcia tych podmiotów, podała spółka. Po transakcji Foothills zamierza zmienić nazwę na Brokreacja Holding i stać się największym producentem w branży kraftowej w Polsce oraz realizować nowy model sprzedaży produktów oparty o technologię AI.

Asbis: Podpisał z amerykańsko-szwajcarskim startup’em technologicznym RobotiFAI dwuletnią umowę inwestycyjną, która zakłada, że Asbis zainwestuje w RobotiFAI do 2 mln euro, podała spółka. Umowa zapewnia też Asbis przyszły udział kapitałowy w miarę rozwoju RobotiFAI, ale nie przekroczy on 20% kapitału zakładowego.

Spire: Spire Capital Partners – fundusz private equity skoncentrowany na technologicznych inwestycjach buyout’owych (wzrostowych) w Europie Środkowo-Wschodniej – ogłosił zamknięcie swojego debiutanckiego funduszu Spire Capital Partners Fund I na poziomie 90 mln euro, podała spółka.

Grupa Salling: Właściciel m.in. sklepów Netto otworzył nabór wniosków do nowego funduszu inwestycyjnego grupy – Salling Seeds – który będzie będzie inwestować w startupy m.in. z Polski – od fazy seed po dojrzałe scaleupy – mogące przekształcić handel detaliczny, podała spółka. Pojedyncze inwestycje Salling Seeds będą wynosić 0,7-3,5 mln euro w pierwszej rundzie, a łączny budżet inwestycyjny wynosi 67 mln euro.

Scanway: Kończy prace nad prospektem emisyjnym i liczy na przejście na główny rynek GPW jeszcze w br., poinformował prezes Jędrzej Kowalewski. Spółka poinformowała też o rebrandingu, który oznacza m.in. odejście od rozdzielnych marek Scanway Space i Scanway Industry; od teraz w kontaktach i komunikacji ze wszystkimi interesariuszami firma występuje pod jedną marką Scanway.

Group One: Group One, największa polska grupa MarTech, została udziałowcem DistrictORGInc., holdingu technologicznego, który jest właścicielem marki CampusAI – wirtualnej platformy, która tworzy zasilane AI mikro-ekosystemy do nauki współpracy ze sztuczną inteligencją. W ramach zamkniętej w lipcu 2025 rundy seed, holding założony przez Aureliusza Górskiego pozyskał łącznie 5 mln USD na międzynarodowy rozwój od 5 inwestorów. Group One jako strategiczny inwestor poza finansowaniem pomoże w zbudowaniu międzynarodowo rozpoznawalnej marki, swój biznes poszerza natomiast o pełną ofertę z zakresu transformacji AI.

Orbital Matter: Pozyskała 1 mln euro w rundzie zalążkowej. Rundzie finansowania przewodził Early Game Ventures – bukaresztański fundusz venture capital.

Asseco Poland: Formula Systems sprzedaje firmę Sapiens do funduszu Advent za 2,5 mld USD w transakcji całkowicie gotówkowej. Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze Sapiens otrzymają 43,50 USD za akcję, co stanowi 64% premii w stosunku do ceny zamknięcia spółki wynoszącej 26,52 USD w dniu 8 sierpnia 2025 roku. Celem przejęcia jest przyspieszenie innowacji Sapiens w rozwiązaniach ubezpieczeniowych opartych na SaaS.

Smartlink Partners: Fundusz VC zakończył I półrocze 2025 roku z pięcioma nowymi spółkami w portfelu i inwestycjami o łącznej wartości ponad 17 mln zł. Co istotne, większość z nich to projekty o międzynarodowym zasięgu, rozwijane m.in. w Holandii, USA, Czechach i Wielkiej Brytanii. Równolegle fundusz przygotowuje się do uruchomienia Smartlink Partners 2 – nowego wehikułu inwestycyjnego o planowanym kapitale co najmniej 100 mln zł, który ma wystartować w II kwartale 2026 roku przy współpracy z polską diasporą w USA. Nowe inwestycje obejmują m.in.: Prosoma (Holandia) – cyfrowa terapia wspierająca pacjentów onkologicznych, District.org / Campus AI (USA) – globalna platforma edukacyjna oparta na generatywnej AI, Choice (Czechy) – rozwiązania cyfrowe dla branży gastronomicznej, ReSpo Vision (Polska) – systemy AI do analizy wideo i danych sportowych, Nanovery (Wielka Brytania) – nanoroboty RNA w diagnostyce i terapii genowych. „Budujemy fundusz, który realnie wspiera rozwój – zarówno inwestorów szukających ambitnych projektów, jak i founderów budujących firmy o globalnym potencjale. Inwestujemy w spółki z klarowną wizją, dopasowanym do rynku produktem, mocnym zespołem i wyraźną strategią międzynarodowego skalowania. Kluczowe znaczenie ma dla nas połączenie doświadczenia operacyjnego, dostępu do kapitału oraz szerokiej sieci kontaktów, które pomagają startupom szybciej rosnąć i skuteczniej zdobywać nowe rynki” – powiedział Bartłomiej Kurylak, partner zarządzający w Smartlink Partners.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Sprzęt dla szkół: Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) wybrało najkorzystniejsze oferty w przetargu na zakup 735 tys. urządzeń przenośnych dla szkół, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Inwestycja, o wartości do 1,73 mld zł, finansowana jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

XTPL: Potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę drugiego modułu drukującego do integracji przemysłowej w ramach prowadzonej ewaluacji technologii z klientem z USA – jednym z czterech największych na świecie producentów maszyn przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z północnoamerykańskim deep-techem, specjalizującym się w integrowaniu zaawansowanych materiałów, czujników i sztucznej inteligencji (AI), na wykorzystywanie innowacyjnego oprogramowania DRAI i platformy DRP, podała spółka. Umowa zawiera minimum kontraktowe na poziomie 382.8 tys. zł rocznie.

Scanway: Podpisał umowę z firmą Space Inventor (SI) z Danii, na dostarczenie modelu lotnego teleskopu do astrosejsmografii gwiazd, który w ramach misji naukowej „Stars and ExoPlanets” zostanie zintegrowany z platformą satelitarną Space Inventor i wysłany na orbitę Ziemi, podała spółka. Wartość Umowy wynosi 500 tys. euro i obejmuje okres 12 miesięcy.

Projekt CROPT: Rusza projekt CROPT do walki z cyberatakami, realizowany przez NASK-PIB i Policję kosztem blisko 37,5 mln zł, podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Główne elementy projektu to nowe umiejętności, specjalistyczne szkolenia, system teleinformatyczny ułatwiający obsługę incydentów i ściganie sprawców cyberataków.

Sprzęt dla szkół: Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło przetarg na zakup 16 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji (AI) oraz pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), podał resort. Nowy sprzęt trafi do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2025/2026. Celem działania jest wyposażenie szkół w urządzenia i infrastrukturę ICT, które poprawią jakość edukacji w Polsce. Łączna wartość sprzętu to 2 397,39 mln zł brutto.

Impact: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Impact Clean Power Technology zawarły umowę o dofinansowanie innowacyjnej platformy Battery Management System (BMS), zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego i cybernetycznego z wbudowanymi algorytmami sztucznej inteligencji, podało Cnetrum.

Zowie: Autorska platforma polskiej firmy technologicznej Zowie – Customer AI Agent trafiła właśnie do Google Cloud Marketplace, stając się globalnie dostępną dla tysięcy klientów korporacyjnych i partnerów sprzedaży Google Cloud, podało Zowie.

InPost: W ramach wspólnej inicjatywy z Centrum Ratownictwa zainstaluje 100 stacji Helpbox 365, a każda jest wyposażona w defibrylator AED gotowy do użycia 24/7. Urządzenia pojawią się nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Inicjatywa ma na celu zwiększenie dostępu do urządzeń mogących uratować życie, czyli Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED). Stacje Helpbox 365 zostaną zainstalowane na maszynach Paczkomat w centrach miast, na osiedlach, przy sklepach czy stacjach benzynowych.

PGE: Coraz więcej klientów korzysta z proponowanych przez PGE Obrót e-rozwiązań. E-faktura jest najpopularniejszym z nich. Korzysta z niej obecnie ponad 2,5 mln klientów, czyli ponad 40% wszystkich klientów spółki.

Carrefour Polska, DPD: Carrefour Polska rozszerza ofertę usług dodatkowych w swoich sklepach. Sieć nawiązała właśnie partnerstwo z firmą kurierską DPD, dzięki któremu klienci zyskali możliwość odbioru i nadawania przesyłek tej firmy przy okazji zakupów we wszystkich hiper- i supermarketach w Polsce.

Dostęp do internetu: Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kolejne konsultacje społeczne tzw. „białych plam”, czyli miejsc bez dostępu do internetu szerokopasmowego. Pozwolą one ustalić, gdzie nie ma i nie jest planowane powstanie komercyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej NGA, która umożliwia świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Konsultacje prowadzone będą przez stronę internet.gov.pl i potrwają do 10 września 2025 roku.

GG (Gadu-Gadu): Polski komunikator obchodzi 25. urodziny. Obecnie 61,3% użytkowników komunikatora GG to osoby poniżej 35. roku życia. Blisko 37% to młodzi internauci mający od 16 do 25 lat. Użytkownicy GG wysyłają ponad 150 mln wiadomości miesięcznie. Zdecydowana większość, bo 62,9% ma GG pod ręką w swoim smartfonie. GG to wciąż bardzo znana polska marka, rozpoznawalna przez 91% Polaków. Dzisiaj z komunikatora korzysta aktywnie 400 tys. użytkowników miesięcznie, a loguje się milion osób. GG to także często spotykany komunikator do prostej i szybkiej komunikacji w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podano w komunikacie.

Fiserv Polska, Mastercard: Wdrożyły usługę Click to Pay w bramkach płatniczych PolCard from Fiserv, tym samym znacznie upraszczając końcowy etap zakupów online.

SAP, Fundação Amazônia Sustentável (FAS): Współpracują przy zarządzaniu pomocą dla społeczności Amazonii. Dzięki wdrożeniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, organizacja zyskała możliwość precyzyjnego mierzenia wpływu swoich działań i transparentnego zarządzania zasobami, co bezpośrednio przekłada się na skuteczniejsze wsparcie dla dziesiątek tysięcy rdzennych mieszkańców.

Amazon Web Services (AWS): Ogłosił współpracę z OpenAI, udostępniając po raz pierwszy otwarte modele (open weight) tej firmy poprzez platformy Amazon Bedrock i Amazon SageMaker AI. To ważny moment w demokratyzacji dostępu do zaawansowanych technologii AI, który pozwoli milionom klientów AWS na szybkie i łatwe tworzenie aplikacji wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję.

Plus: Przygotował ofertę przed powrotem do szkoły w której wybrane smartfony i smartwatche przecenione są o max. 400 zł. Dodatkowo można odebrać bon do Empiku, również o wartości do 400 zł, który obejmuje wszystkie kategorie – od wyprawki szkolnej, przez książki, po gry planszowe.

ICEYE: Rozszerza możliwości obrazowania SAR wprowadzając tryb Scan Wide. Dzięki nowemu rozwiązaniu ICEYE zwiększa możliwości obrazowania rozległych obszarów o powierzchni do 60 000 km2 w ramach jednego ujęcia. Przekłada się to na znaczące usprawnienie zdolności monitoringu obszarów morskich oraz strategicznych działań wywiadowczych, obserwacji i rozpoznania (ISR).

Żabka: Mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z usług oferowanych w aplikacji Żabka Jush – platformy zakupowej łączącej szybkie zakupy „na już” z dużymi, kompleksowymi dostawami produktów do domu. Marka, należąca do Lite e-Commerce z Grupy Żabka, wchodzi na nowy rynek, oferując wygodę, jakość i innowację w e-grocery.

Dell Technologies: Lider rynku infrastruktury AI według IDC, ogłasza kluczowe aktualizacje Dell AI Data Platform, które mają pomóc firmom w pełnym wykorzystaniu potencjału generatywnej AI – od pozyskiwania danych po wnioskowanie w czasie rzeczywistym. Nowy silnik do danych nieustrukturyzowanych, stworzony we współpracy z Elastic, oferuje zaawansowane wyszukiwanie semantyczne, wektorowe i hybrydowe, wspierane akceleracją GPU, co pozwala szybciej przekształcać rozproszone zbiory w wartościowe źródło wiedzy dla modeli AI. W centrum ogłoszenia znajduje się także serwer Dell PowerEdge R7725 z kartami NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition – pierwsza platforma 2U dostarczająca referencyjną architekturę NVIDIA AI Data Platform. W połączeniu z Dell AI Data Platform daje to firmom gotowe, zweryfikowane rozwiązanie przyspieszane przez GPU, integrujące pamięć masową, warstwę danych, moc obliczeniową i oprogramowanie AI. To podejście eliminuje konieczność samodzielnego projektowania i testowania infrastruktury, skracając czas od koncepcji do wdrożenia.

Binance: Globalny lider w zakresie ekosystemu blockchain oraz infrastruktury kryptowalutowej, uruchomił wysoce konkurencyjny program nagród z wykorzystaniem USDC – jednego z wiodących stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim. Uprawnieni użytkownicy będą mogli uzyskać do 12% rocznego oprocentowania (APR) na produktach USDC Simple Earn Flexible w trakcie specjalnego okresu promocyjnego. Dzięki konkurencyjnemu oprocentowaniu APR oraz zwiększonemu limitowi subskrypcji użytkownicy mogą w ciągu 30 dni zarobić ponad 900 USDC.

HPE: Poinformowało o znaczącym rozszerzeniu swojej oferty Nvidia AI Computing by HPE, która wspiera klientów na każdym etapie rozwoju sztucznej inteligencji. Zmiany wzmacniają integrację z Nvidia AI Enterprise oraz wprowadzają najnowsze modele i Nvidia AI Blueprints do HPE Private Cloud AI, umożliwiając deweloperom łatwe wdrażanie sztucznej inteligencji. HPE będzie również dostarczać serwery HPE ProLiant Compute wyposażone w układy Nvidia Blackwell, co umożliwi obsługę generatywnych, agentowych i fizycznych obciążeń AI. „Nasza współpraca z firmą Nvidia nieustannie przesuwa granice innowacji, dostarczając rozwiązania, które wyzwalają potencjał generatywnej, agentowej i fizycznej sztucznej inteligencji, a jednocześnie spełniają specyficzne wymagania różnych przedsiębiorstw. Dzięki połączeniu serwerów HPE ProLiant i rozszerzonych możliwości HPE Private Cloud AI umożliwiamy organizacjom skuteczne i elastyczne wdrażanie AI” – powiedziała Cheri Williams, starsza wiceprezes w HPE.

Huawei: Flagowy smartfon Pura 80 Ultra zajął najwyższe miejsce na podium, zdobywając historyczny wynik 175 punktów w teście DXOMARK. Nowy model Huawei zdeklasował konkurencję w ocenie zdjęć, w tym portretowych i w niskim naświetleniu, oraz w ujęciach przybliżonych, uchwyconych z pomocą zmienianego mechanicznie, podwójnego teleobiektywu. Wyraźnie poprawiła się również jakość wideo w porównaniu z poprzednią wersją modelu, Huawei Pura 70 Ultra.

KP Labs, Simera Sense: Podczas tegorocznej konferencji Small Satellite Conference w Salt Lake City podpisały porozumienie (MoU), które może zmienić sposób, w jaki projektuje się i realizuje misje małych satelitów. Firmy łączą sprawdzone w locie ładunki optyczne z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym na orbicie, co pozwala satelitom analizować i reagować na dane bezpośrednio w kosmosie – ograniczając potrzebę przesyłania dużych wolumenów danych na Ziemię i skracając czas reakcji misji. Pierwsze wspólne wdrożenie odbędzie się w ramach nadchodzącej misji OPS-SAT VOLT Europejskiej Agencji Kosmicznej (planowany start: połowa 2026 r.). Simera Sense dostarczy w niej kamerę multispektralną, a KP Labs – jednostkę przetwarzania danych z algorytmami AI działającymi bezpośrednio na pokładzie.

TVN Warner Bros. Discovery: Uruchamia pierwszą kampanię promującą przełomowe podejście do realizacji produkcji filmowej i reklamowej oraz innowacyjne możliwości produkcyjne TVN XR Studio. Jej celem jest zaprezentowanie twórcom, producentom i marketerom konkretnych korzyści wynikających z pracy w środowisku XR (Extended Reality) – takich jak oszczędność czasu i optymalizacja budżetu, pełna kontrola nad warunkami pogodowymi czy możliwość realizacji scen w trudno dostępnych lub odległych lokalizacjach. Na potrzeby komunikacji powstało siedem fabularnych scen pokazowych, zrealizowanych we współpracy z uznanymi twórcami branży i dynamiczny showreel. Materiały w efektowny sposób prezentują szerokie zastosowania technologii XR – od kina historycznego, przez reklamy, po science fiction.

Vectra: Rozwija swoją ofertę usług bez zobowiązań. W ramach przygotowań do nowego roku akademickiego operator wprowadził dedykowaną propozycję dla studentów i uczniów – internet światłowodowy dostępny bez okresu zobowiązania.

Redge Technologies: Udostępnia nową aplikację 35mm.online na platformy Android TV, Apple TV oraz telewizory Samsung. 35mm.online to platforma cyfrowa oferująca dostęp do najważniejszych dzieł polskiej kinematografii.

Play: Przygotował promocję z atrakcyjnymi cenami 2 w 1, nielimitowanym internetem 5G oraz możliwością zakupu najnowszych smartfonów. Oferta dostępna jest zarówno dla osób przenoszących numer, jak i dla pozostałych klientów.

eService: Nawiązał strategiczną współpracę z Wealthon, fintechowym ekspertem w obszarze finansowania przedsiębiorstw. Celem partnerstwa jest zaoferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) innowacyjnego produktu POSCASH – elastycznego finansowania dostosowanego do potrzeb firm działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

HTC Corporation: Prezentuje okulary AI: VIVE Eagle. Nowe urządzenie łączy kluczowe funkcje – odtwarzanie muzyki, wsparcie asystenta głosowego, inteligentną fotografię oraz tłumaczenie ze zdjęcia – w stylowej i nowoczesnej oprawie.

T-Mobile: Wprowadza urządzenia T Phone 3 i T Tablet 2, które mają otwierać klientom drzwi do świata sztucznej inteligencji, oferującej funkcję asystenta AI, na bazie rozwiązania od Perplexity. T Phone 3 w zestawie ze słuchawkami od 969 zł. „Wraz z zaufanymi partnerami wprowadzamy smartfony AI dla użytkowników w całej Europie. To innowacyjne rozwiązanie pomaga w codziennych zadaniach i szybko znajduje rzetelne informacje, oszczędzając czas oraz energię użytkowników. Dzięki czemu mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne – swojej kreatywności i pomysłach – skomentowała Dominique Leroy, członkini zarządu ds. Europy, Deutsche Telekom.

realme: Globalna marka technologiczna ogłosiła premierę smartfona realme Note 70T.

