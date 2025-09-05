Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 1-5 września.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Pilne ujednolicenie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i radykalna zmiana podejścia do legislacji w Polsce to najważniejsze postulaty Związku Cyfrowa Polska z jego „Mapy drogowej polskiej cyberodporności”. Ponadto organizacja rekomenduje wdrożenie architektury bezpieczeństwa Zero Trust, powszechne i obowiązkowe szkolenia dla pracowników administracji i firm, a także wymóg projektowania rozwiązań cyfrowych zgodnie z zasadą Secure by Design.

Handel: Honeywell opublikował badanie „Global Retailer Technology Survey”, z którego wynika, że europejskie sieci handlowe intensywnie wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Zastosowanie AI ma pomóc w usprawnieniu kluczowych procesów w firmach. Ponad 8 z 10 (84%) firm z branży retail w Europie i 85% respondentów na świecie korzysta ze sztucznej inteligencji. W najbliższym czasie 2/3 (61%) europejskich detalistów planuje zwiększyć zakres jej wykorzystania, a 22% chce utrzymać obecny poziom wdrożeń. Z kolei 14% firm, które jeszcze nie korzystają z AI, przygotowuje projekty pilotażowe. „Polscy detaliści coraz częściej sięgają po wsparcie AI, aby szybciej wychwytywać zmieniające się wzorce zakupowe i precyzyjniej kierować działaniami marketingowymi na niezwykle konkurencyjnym rynku” – mówi Piotr Miecznikowski, Head of Industrial Automation Division – Polska, Czechy i Słowacja oraz prezes zarządu Honeywell Polska.

Handel: Z początkiem nowego roku szkolnego wielu rodziców i uczniów staje przed decyzją o zakupie sprzętu elektronicznego, który ułatwi naukę i codzienne obowiązki. Wyniki badania

firmy Komputronik pokazują, że to nie jest już wyłącznie kwestia dodatkowego wsparcia, ale coraz częściej – konieczność. „Z naszych badań wynika, że ponad połowa klientów, bo aż 54%, planuje zakup elektroniki przed nowym rokiem szkolnym. To pokazuje, jak ważna stała się ta kategoria w przygotowaniach do szkoły. Co ciekawe, aż 28% badanych wciąż się waha – to osoby, które najprawdopodobniej porównują oferty albo czekają na promocje. Tylko 17% zdecydowanie wyklucza taki zakup. W praktyce oznacza to, że elektronika na dobre trafiła do szkolnej wyprawki, a dla sprzedawców to ogromna szansa, by przyciągnąć klientów atrakcyjnymi propozycjami” – mówi Karolina Pietz Drapińska, marketing&digital development director w firmie Komputronik.

Rynek telekomunikacyjny: Przechodzi istotne przemiany, które będą miały kluczowe znaczenie dla jego przyszłości, wskazuje Orange Wholesale. Wśród najważniejszych trendów wyróżnia się zmiany demograficzne, ewolucję zachowań konsumentów oraz rosnące znaczenie infrastruktury światłowodowej. Wymusi to na operatorach dostosowanie ofert, ponieważ mniejsze zaludnienie ograniczy zapotrzebowanie na urządzenia i usługi. Zmiany dotkną szczególnie małych operatorów, z których 70% działa na terenach zagrożonych wyludnieniem, a część z nich dodatkowo konkuruje z innymi operatorami budującymi własną infrastrukturę. Rynek hurtowy, zwłaszcza w kontekście technologii FTTH, przechodzi obecnie największe zmiany od kilku lat. Struktura tego segmentu ulega przekształceniom, które mają bezpośredni wpływ na rynek detaliczny. Według prognoz, do 2030 roku niemal każdy Polak będzie miał dostęp do internetu stacjonarnego o minimalnej przepustowości 100 Mbps, przy czym dominującą technologią będzie światłowód. Jednym z najważniejszych trendów jest rosnąca rola rynku hurtowego w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Obecnie już niemal połowa rynku korzysta z usług dostarczanych w modelu BSA (Bitsream Access). Duzi operatorzy coraz chętniej korzystają z usług hurtowych, w tym również zasięgów udostępnianych przez ISP. Współpraca z dużymi graczami jest dla małych i średnich operatorów szansą na rozwój własnej sieci i okazją do podniesienia jakości świadczonych usług. Dzięki temu mogą lepiej dostosować się do wymogów operatorów infrastrukturalnych, w zakresie umów SLA czy standardów technicznych, m.in. elementów sieciowych.

IT: Nowy raport ManPowerGroup dot. trendów pokazuje, że aż 41% dyrektorów IT na świecie wskazuje cyberbezpieczeństwo jako najważniejszy priorytet w 2025 roku. Szacunki mówią, że straty wynikające z cyberprzestępczości mogą sięgnąć 10,5 bln USD, a średni koszt pojedynczego naruszenia danych wynosi już 4,88 mln USD, co prowadzi do rosnącej konkurencji o wykwalifikowanych pracowników. W 2025 roku popyt na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w Polsce jest na rekordowo wysokim poziomie, wpisując się w globalny trend. Liczba nowych wakatów dla bezpieczeństwa wzrosła, zwłaszcza w sektorach finansowym, e-commerce, produkcji oraz usługach IT. Z danych wynika, że młodszy analityk centrum operacji bezpieczeństwa może liczyć na pensję w przedziale od 8 000 do 13 000 zł brutto miesięcznie. Specjalista ze średnim doświadczeniem pracujący jako tester penetracyjny zarabia od 16 000 do 22 000 zł brutto. Ekspert ds. bezpieczeństwa chmury osiąga wynagrodzenie w granicach 20 000 – 30 000 zł brutto.

AI: Z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu” wynika, że 41% rodziców pozwala dzieciom w wieku szkolnym korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji do nauki lub jako wsparcie podczas odrabiania prac domowych. Jednak 83% ankietowanych wskazuje, że wymaga to odpowiedniej kontroli i ograniczeń.

Badanie kompetencji cyfrowych: Według nowej analizy polskiego ClickMeeting 1/4 Polaków w wieku od 18 do 27 lat bardzo dobrze ocenia swoje kompetencje cyfrowe, jak np. umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych czy oprogramowania, komunikowania się zdalnie, pozyskiwania i weryfikacji informacji w Internecie, rozwiązywania problemów technicznych, obsługi urządzeń elektronicznych; 45,5% badanych w tym wieku określa swoje umiejętności cyfrowe jako raczej dobre. Zdaniem 23% są one przeciętne (ani dobre, ani złe), 2,5% uważa, że są one złe, a 3% nie potrafi ich ocenić; młodzi Polacy są zainteresowani samodzielną edukacją w tym zakresie – co piąty byłby gotowy zapłacić za udział w eksperckim webinarze lub kursie online rozwijającym kompetencje cyfrowe, a 43% chętnie wzięłoby w czymś takim udział, gdyby dostęp został zapewniony np. przez uczelnię lub pracodawcę; wśród tematów szkoleń, kursów i / lub webinarów, którymi młodzi respondenci byliby najbardziej zainteresowani, prowadzą m.in. języki obce (43% wskazań) i umiejętności techniczne, np. cyberbezpieczeństwo, programowanie, analityka danych (40,5% wskazań).

Cyberbezpieczeństwo: Średnia wartość okupu ransomware w pierwszej połowie 2025 roku wyniosła 841 tys. dolarów – wynika z analiz Coveware by Veeam. Mediana płatności wzrosła w tym czasie dwukrotnie w porównaniu kwartał do kwartału. Inne wnioski z raportu: dwa na trzy ataki ransomware w analizowanym półroczu dotknęły przedsiębiorstwa zatrudniające od 11 do 1000 pracowników; wśród najczęściej atakowanych były branża prawnicza i księgowa, a także sektor publiczny i ochrony zdrowia; w 75% ataków cyberprzestępcy kradli dane i grozili ich upublicznieniem; model Ransomware-as-a-Service traci na znaczeniu z powodu niższych zysków, konfliktów wewnątrz grup przestępczych i ryzyka utraty anonimowości.

Streaming: W 2024 roku płatne usługi VOD docierały już do prawie 11 mln gospodarstw domowych w Polsce, podczas gdy liczba abonentów tradycyjnej telewizji systematycznie spada. Z danych PMR Market Experts by Hume’s wynika, że w latach 2015-2024 dostawcom płatnej telewizji ubyło ponad 300 tys. klientów, a trend cord-cuttingu zaczyna coraz mocniej wpływać na strukturę rynku. Z badania PMR Market Experts by Hume’s wynika, że 49% Polaków częściej korzysta dziś z serwisów VOD niż z tradycyjnej telewizji. Jedynie 37% respondentów wskazało, że woli ofertę programową operatorów. Aż 62% uznało, że platformy streamingowe mają bardziej atrakcyjny content. Wyjątek stanowią transmisje sportowe – to jedyny segment, w którym telewizja linearna nadal pozostaje liderem. „Rosnąca popularność VOD to nie chwilowa moda, lecz trwała zmiana konsumencka. Widzowie cenią wygodę, elastyczność i dostęp do szerokiego wyboru treści, co tradycyjna telewizja coraz trudniej jest w stanie zaoferować” – mówi Natalia Babrzymąka, ICT Market Analyst w PMR Market Experts by Hume’s.

AI: Wyniki najnowszego badania „Zwrot z inwestycji w AI”, przygotowanego przez National Research Group dla Google Cloud wskazują, że ponad połowa (53%) menedżerów wyższego szczebla wskazuje na 6-10% wzrost przychodów dzięki generatywnej AI. 74% menedżerów wyższego szczebla podkreśla, że ich organizacja osiągnęła zwrot z inwestycji w AI już w pierwszym roku implementacji, a duża rolę odegrało w tym zastosowanie agentów AI. W przypadku europejskich firm, prawie połowa z nich (47%) wskazała, że już korzysta z agentów AI, a niemal 1/3 (32%) z nich wdrożyło już ponad dziesięć takich rozwiązań. Wraz ze wzrostem inwestycji w AI, głównym wyzwaniem staje się wybór dostawców LLM zapewniających prywatność i bezpieczeństwo. Dokument analizuje wpływ AI na przychody biznesów o zasięgu globalnym, których roczne przychody przekraczają 10 mln USD.

Kryptowaluty: Podczas inauguracyjnego posiedzenia parlamentarnego Zespołu ds. Kryptoaktywów i Technologii Blockchain w Sejmie, adwokat Maciej Wieczorkowski, reprezentant delegacji Kanga Exchange, odniósł się do kluczowej kwestii opłat nadzorczych. W swojej wypowiedzi skomentował propozycje nowych regulacji: „Dotychczasowe propozycje zakładają, że opłata będzie wynosiła 0,4% od przychodu. Taki poziom może zabić rynek, ponieważ polskie firmy nie będą konkurencyjne wobec zagranicznych. Górna opłata bez limitu byłaby zabójstwem dla polskich przedsiębiorstw kryptowalutowych” – wskazał adwokat.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Sygnity: Odnotowało 30,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 r. wobec 14,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

cyber_Folks: Nie jest zainteresowany akwizycjami nastawionymi na rozwój produktowy, za to chętnie pozyskałby spółki z kompetencjami analitycznymi lub dotyczącymi sztucznej inteligencji (AI), a przede wszystkim podmioty pozwalające na ekspansję geograficzną, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

cyber_Folks: Chce kontynuować wypłaty dywidendy, przy czym zarząd uważa, że jeszcze ważniejszy jest fakt, że spółka „solidnie rośnie i chce to tempo utrzymać”, poinformowali przedstawiciele spółki. Przyjęty skup akcji własnych za maks. 10 mln zł wydarzy się „bliżej końcówki roku”.

Asseco Poland: „Jest na końcówce” pozyskiwania zgód na sprzedaż pakietu akcji własnych do TSS. Na obecną chwilę ma 10 z 15 wymaganych zgód, poinformował wiceprezes Marek Panek. Nie wyklucza, że może się udać nawet do końca września.

Asseco Poland: Może wypłacić co najmniej „dużą” dywidendę po sprzedaży akcji własnych do TSS oraz rozliczeniu transakcji sprzedaży Sapiens przez Formula Systems, poinformował zarząd. Rozważy wypłatę w ratach lub dywidendę zaliczkową.

Play oraz Ericsson: Zawarły porozumienie dotyczące dalszej współpracy obu firm na rzecz cyfryzacji polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, podał Play. Obecnie niemal połowa sieci Play zbudowana jest na bazie infrastruktury Ericsson.

Asseco Poland: Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma wartość 13 471 mln zł (wzrost o 9% r/r), podała spółka. W kursach stałych wynosi 13 621 mln zł (wzrost o 10% r/r).

Asseco Poland: Odnotowało 145,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 110,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Vercom: Odnotował 22,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 18,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

cyber_Folks: Odnotowało 12,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 17,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Fabrity: Zwiększa backlog i oczekuje jego konwersji na przychody, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Burczyńskiego. Spółka podtrzymuje zainteresowanie akwizycją firmy z branży z przychodami przekraczającymi nawet 20 mln zł.

InPost: Planuje z kilkoma partnerami zewnętrznymi uruchomienie w niedługim czasie możliwości wysyłania przesyłek do USA, co ma być jedną z kluczowych osi wzrostu najbliższych lat, poinformował założyciel i CEO InPostu Rafał Brzoska.

InPost: Spodziewa się wyższych dynamik wolumenów w IV kw. niż w II kw. br., zaś w III kw. wzrost w Polsce może być nawet w okolicach 10% r/r, z kolei na rynkach zagranicznych 70% r/r, poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa ocenia też, że w perspektywie średnioterminowej marża EBITDA na rynkach zagranicznych może być w okolicach 25-30%.

InPost: Oczekuje wzrostu wolumenu przesyłek o „wysokie dwadzieścia kilka” procent w III kw. 2025 r., podała spółka. W Polsce Grupa przewiduje powrót do wysokiego, jednocyfrowego wzrostu wolumenu w ujęciu rocznym.

Centurion Finance ASI: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła uwag do zmodyfikowanych dokumentów polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej Centurion Finance ASI, podała spółka w komunikacie.

Platige Image: Do zespołu zarządzającego grupy dołączył z początkiem września br. Stanisław Grabiec, obejmując stanowisko Chief Operating Officer (COO). „Cieszymy się, że dołącza do nas osoba o tak bogatym doświadczeniu w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych. To kompetencje szczególnie cenne w obliczu wyzwań, z jakimi mierzy się dziś nasz rynek – wierzymy, że jego wiedza i podejście będą istotnym wsparciem w dalszym rozwoju naszej organizacji” – podkreśla Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Equinix: Lider w dziedzinie infrastruktury cyfrowej, ogłasza współpracę z wiodącymi firmami energetycznymi (Oklo, Radiant, ULC-Energy wraz z Rolls-Royce SMR, Bloom Energy), które opracowują innowacyjne sposoby wytwarzania niezawodnej i zrównoważonej energii elektrycznej, aby wspierać potrzeby centrów danych Equinix na całym świecie – także w niektórych krajach w Europie. Jest to element zdywersyfikowanej strategii energetycznej Equinix, której celem jest ograniczenie potencjalnych przyszłych niedoborów prądu poprzez rozszerzenie tradycyjnych umów z dostawcami energii, wdrażanie nowych technologii wytwarzania jej na miejscu oraz eksplorację energii jądrowej nowej generacji. Umowy te odzwierciedlają dążenie Equinix do zapewnienia klientom skali, efektywności i odporności operacyjnej dzięki kompleksowemu podejściu do kwestii zasilania.

SAP SE: Ogłosił nowe podejście do suwerenności cyfrowej i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Rozszerzona oferta w ramach portfolio SAP Sovereign Cloud zapewnia europejskim klientom dostęp do kompleksowych rozwiązań technologicznych, obejmujących SAP Cloud Infrastructure oraz SAP Sovereign Cloud On-Site. Dzięki temu, SAP wyznacza nowy standard bezpiecznej, zgodnej z regulacjami i skalowalnej innowacji, wzmacniając suwerenność cyfrową jako kluczowy element odporności technologicznej i strategicznej autonomii Europy.

PayEye: W ostatnich tygodniach do PayEye dołączył dr hab. Adam Czajka, ekspert w dziedzinie biometrii tęczówki i bezpieczeństwa AI, profesor Uniwersytetu Notre Dame w USA oraz dyrektor AI Trust and Reliability Lab. Polski fintech rozwijający biometryczne płatności spojrzeniem, uruchomił nową odsłonę swojej strony internetowej. „To dla nas ważny krok, bo PayEye rośnie, dojrzewa i wychodzi daleko poza granice Polski” – komentuje Daniel Jarząb, CEO PayEye.

Tiktok: Co trzecie MŚP w Polsce zwiększyło sprzedaż dzięki TikTokowi, a połowa (51%) firm deklaruje, że platforma pomogła im dotrzeć do nowych klientów – wynika z pierwszego polskiego badania tej kategorii biznesu, przeprowadzonego na platformie. Z drugiej strony, aż 70% użytkowników przyznaje, że odkryło tam lokalne biznesy, a 81% – że to właśnie kreatywne treści małych marek zainspirowały ich do wypróbowania nowych produktów lub usług. Ponadto TikTok sprawdził, jak obecność na platformie wpływa na rozpoznawalność marek i interakcję z klientami. „Choć TikTok jest na polskim rynku stosunkowo krótko, już staje się istotnym narzędziem wparcia sprzedaży i promocji dla polskich przedsiębiorców. Dużą rolę odgrywa tu efektywność naszej platformy: co drugi badany przedstawiciel MŚP ocenił, że TikTok jest dla ich biznesu skuteczniejszy niż wiodące platformy cyfrowe, obecne znacznie dłużej na rynku” – mówi Rafał Drzewiecki, Country Manager TikToka na Europę Środkową.

Cisco Foundation AI: Nawiązało strategiczną współpracę z Hugging Face, największym na świecie repozytorium modeli AI, aby wzmocnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw sztucznej inteligencji. Platforma Hugging Face rozwija się w niezwykłym tempie – średnio co 7 sekund pojawia się na niej nowy model AI, a obecnie udostępnia już prawie 1,9 miliona modeli dla programistów na całym świecie. Ta niespotykana skala, napędzana przez społeczność obejmującą zarówno instytucje, jak i niezależnych twórców, przyczynia się do ogromnego postępu, ale jednocześnie uwypukla potrzebę zabezpieczenia łańcucha dostaw AI. Jak wskazują badania Cisco, zagrożenia w obszarze sztucznej inteligencji mogą pojawić się na każdym etapie cyklu życia technologii, od podatnych bibliotek i plików modeli zawierających złośliwe elementy, po zainfekowane lub niezgodne z normami zbiory danych. Skala i złożoność tych problemów sprawiają, że żadna organizacja nie jest w stanie skutecznie radzić sobie z nimi samodzielnie. Współpraca całej społeczności jest niezbędna, aby podnosić poziom bezpieczeństwa w świecie AI.

Neptis: Właściciel marki Yanosik w I połowie roku 2025 wygenerował 28,98 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 3,17% wobec 28,09 mln zł w pierwszym półroczu 2024. Pierwsze półrocze 2025 Neptis SA zamyka trzykrotnym wzrostem zysku operacyjnego, który jest na poziomie 2,214 mln zł wobec 721,14 tys. zł osiągniętych w pierwszej połowie roku 2024. Zysk netto wyniósł 1,862 mln zł wobec 614 tys. zł w I poł. 2024, co stanowi również trzykrotny wzrost. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku spółka skupiła się na kompleksowej rozbudowie ekosystemu Yanosik, co generuje stały wzrost aktywnych użytkowników aplikacji i urządzeń mobilnych.

PZL Defence, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS): Rozpoczynają współpracę, która ma wzmocnić polską myśl technologiczną w sektorze obronnym. Partnerstwo koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, w tym nowoczesnych bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV), a także na wymianie wiedzy oraz doświadczeń między nauką a przemysłem.

Revolut: Globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 60 mln klientów na świecie, pogłębia partnerstwo z Google Cloud. W ramach długoterminowej i wielomilionowej umowy Revolut będzie korzystał z infrastruktury Google Cloud, by rozwijać swoje usługi i zapewniać ich sprawne działanie, niezależnie od tempa przyrostu użytkowników.

Żabka: In-Pulse to nowa inicjatywa stworzona wspólnie przez Stagwell oraz Żabka Polska, powołana aby wspierać polskich marketerów w podejmowaniu trafnych decyzji opartych na realnych zachowaniach zakupowych. To pierwszy w Polsce Shopper-Led Marketing System, który oferuje kompleksowy zestaw produktów i usług obejmujących business consulting, badania i analitykę, testowanie konceptów i produktów oraz retail media. Projekt łączy globalne doświadczenie Stagwell w obszarze marketingu i technologii z unikalnymi danymi transakcyjnymi i konsumenckimi Żabki, tworząc unikalne rozwiązanie na polskim rynku. Skala przedsięwzięcia sprawia, że Polska ma szansę stać się ważnym punktem na mapie światowych innowacji marketingowych. „Polska jest dla Stagwell bardzo ważnym rynkiem, i to nie tylko z perspektywy lokalnej, ale i całego regionu CEE. Polski rynek jest dla nas centralą, jeśli chodzi o usługi digital commerce i to tu pozyskaliśmy niezwykle mocnego partnera – Żabkę. Jestem pewien, że wspólne przedsięwzięcie, którego osią jest nowatorskie spojrzenie na polskiego konsumenta i realne wsłuchanie się w jego głos, stanowi rewolucję w skali całego rynku” – mówi James Townsend, CEO Stagwell EMEA + Global CEO Stagwell BP.

Creotech Instruments: Prezes Grzegorz Brona podczas Space Day 2nd edition poinformował, że projekt Mikroglob ma przebiegać zgodnie z harmonogramem; w projekcie Camila CEO oczekuje w III kw. 2025 osiągnięcia pierwszych kamieni milowych, wystawienia pierwszych faktur i otrzymania płatności z tytułu realizowanego projektu; satelity w ramach testowej misji PIAST mają być najprawdopodobniej wyniesione na orbitę w listopadzie; Creotech zamierza pracować nad podniesieniem obecnego 70% poziomu IPR Creotech w platformie HyperSat do 90%.

Creotech Quantum: W 2026 roku spółka planuje uruchomienie skalowalnej produkcji systemów QKD, produkt jest realizowany na zlecenie KE. Jeżeli Creotech zaprezentuje KE komercyjny produkt QKD na koniec 2026 roku to KE zostanie największym odbiorcą tego produktu, a ponadto sektor finansowy i operatorzy infrastruktury krytycznej. Creotech Quantum ma pojawić się na GPW w II kw. 2026.

TikTok: Społeczność platformy w Europie liczy już ponad 200 mln osób, co oznacza, że już niemal jedna trzecia populacji kontynentu w EOG i Wielkiej Brytanii co miesiąc odwiedza tę platformę. „Nasza społeczność w Europie rośnie w siłę – już ponad 200 mln osób regularnie korzysta z TikToka, aby bawić się, uczyć nowych umiejętności i rozwijać swoje pasje zawodowe. Wraz z poszerzaniem się naszej społeczności wzrasta także ekonomiczny, kulturowy i społeczny wpływ TikToka na Europę. Od udostępniania sztuki nowym odbiorcom, przez inspirowanie młodych czytelników, po wspieranie małych firm w rozwoju i tworzeniu miejsc pracy – TikTok przyczynia się do wielu pozytywnych historii. Na TikToku pomysły przeradzają się w kariery, pasje stają się biznesami, a niszowe zainteresowania tętniącymi życiem społecznościami. Pragnę podziękować ponad 200 milionom osób w Europie, które tworzą TikToka i sprawiają, że platforma wygląda tak, jak dziś” – mówi Marlene Masure, General Manager, Content Operations, Europe.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asseco Poland: Ostateczny termin zamknięcia transakcji sprzedaży przez Asseco Poland akcji własnych, stanowiących 14,84% jego kapitału zakładowego, do TSS z Grupy Constellation zależy od decyzji odpowiednich instytucji i może ulec przesunięciu w czasie, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za rozwój Marek Panek. W takim przypadku zarząd nie widzi przeszkód związanych z przedłużającym się okresem obowiązywania umów do czasu uzyskania wszystkich wymaganych zgód.

Vercom: Ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 196,9 tys. akcji własnych, podała spółka. Proponowana cena zakupu akcji została ustalona na 150 zł za akcję. Przyjmowanie odpowiedzi na ofertę spółki rozpocznie się 5 września, a zakończy 15 września. Przewidywana data przeniesienia własności akcji to 19 września.

Medicalgorithmics: Inwestorzy kupili akcje Medicalgorithmics za blisko 50 mln zł, podała spółka. W akcjonariacie pojawili się nowi inwestorzy, w tym m.in. Książek Holding. Fundusz Biofund Capital Management LLC, główny akcjonariusz Medicalgorithmics, zwiększył instytucjonalną bazę akcjonariuszy spółki, przygotowując plany wejścia na amerykański rynek inwestycyjny w 2026 r.

Creotech: Creotech Instruments (jako spółka dzielona) oraz Creotech Quantum (jako spółka przejmująca) uzgodniły i przyjęły plan podziału, podano w komunikacie. Creotech Instruments przewidywał wcześniej, że jego spółka Creotech Quantum – wydzielona docelowo z obecnych struktur – zadebiutuje na GPW w I połowie 2026 r.

Modne Zakupy: Uzgodniły i podpisały plan połączenia z GMZ.CO poprzez przeniesienie całego majątku GMZ w zamian za akcje nowej emisji. W ramach połączenia kapitał Modnych Zakupów zostanie podwyższony poprzez emisję 87 800 310 akcji serii S. Ustalony parytet wymiany udziałów GMZ.CO na akcje emitenta wynosi 1:9.659, co oznacza, że na jeden udział spółki przejmowanej przypada 9.659 akcji emisji połączeniowej.

YetiForce: Podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i zdecydował o rozpoczęciu działalności operacyjnej w sektorze obronnym poprzez zawiązanie nowej spółki wraz z partnerem STOHID Limited Liability Company z Ukrainy, która będzie prowadzić działalność pod firmą Stohid Europe Emitent, STOHID oraz powołana Stohid Europe będą prowadzić współpracę w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji naziemnych, logistycznych platform robotycznych oraz projektowania i testowania rozwiązań w obszarze systemów antydronowych. Szczegółowe założenia, w tym kluczowe obszary rozwoju grupy kapitałowej, zostaną przedstawione w Strategii Grupy Kapitałowej, która zostanie opublikowana nie później niż 10 października.Dotychczasowa działalność w zakresie wdrożenia oraz utrzymania oprogramowania systemu YetiForce, będzie nadal prowadzona.

PFR: Wraz z PFR Ventures uruchamia program VC Connect, który łączy startupy z inwestorami i ekspertami branżowymi. To bezpłatna inicjatywa dla firm na wczesnym etapie rozwoju – uczestnicy skorzystają z warsztatów, mentoringu oraz możliwości prezentacji przed funduszami VC i partnerami korporacyjnymi.

Zortrax w restrukturyzacji: Rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych, który obejmuje analizę scenariuszy pozyskania finansowania z uwzględnieniem wariantów umożliwiających sprawną spłatę zobowiązań układowych oraz rozwoju działalności na nowych rynkach. Analizowana także m.in. ewentualna zmiana nazwy w powiązaniu z rozszerzeniem profilu działalności, odświeżenie i poszerzenie oferty produktowej, czy możliwa współpraca z szeroko rozumianym sektorem obronności.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Vigo Photonics: Podpisał dwa listy intencyjne: z Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem-Mesko oraz z PCO, podała spółka. Porozumienia wpisują się w strategię spółki, zakładającą wzmocnienie obecności w sektorze obronnym oraz zaangażowanie w budowę bezpiecznego krajowego łańcucha dostaw dla polskiej armii.

ING Bank Śląski: Rozpoczął 8. edycję Programu Grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców, podał bank. Tym razem ING przeznaczy 1 mln zł na innowacyjne rozwiązania, które pomogą wykorzystać technologię na rzecz zdrowia. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2025 r. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.

Beyond.pl: Superkomputer AI w technologii NVIDIA o nazwie F.I.N. firmy Beyond.pl jest już w pełni operacyjny, poinformował CEO Beyond.pl Wojciech Stramski. To fundament zbudowanej przez Beyond.pl Fabryki AI w Poznaniu.

SAP: Rozwija w Europie ofertę suwerennej chmury, aby umożliwić kolejne innowacje w obszarze sztucznej inteligencji (AI), poinformował członek zarządu SAP SE, Customer Services & Delivery Thomas Saueressig. Długoterminowa inwestycja w suwerenność cyfrową o wartości ponad 20 mld euro jest jednym z priorytetów strategicznych SAP.

Apator, FlyFocus oraz Phoenix Systems: Nawiązały współpracę w celu opracowania nowej wersji drona FPV przystosowanego do seryjnej produkcji w Polsce i wzięcia udziału w przyszłych postępowaniach przetargowych dotyczących dostaw dronów dla Sił Zbrojnych RP, podał Apator.

Hitachi Europe i Bank Pekao: Podpisały umowę na dostawę bankomatów recyklingowych, w ramach której Hitachi dostarczy bankowi pełne portfolio recyklerów produkowanych przez Hitachi Channel Solutions, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego oraz aplikacją bankomatową, podało Hitachi.

Grupa InPost: Zakupi od dostawcy automatów paczkowych Bloq.it. ponad 20 000 maszyn bateryjnych NEXT i nabędzie mniejszościowy pakiet udziałów w tej spółce, podał InPost. Partnerstwo to przyspieszy rozwój sieci logistycznej InPost w całej Europie, podkreślono.

Binance: Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i liczby użytkowników, ogłosiła modernizację usługi Execution Services, polegającą na konsolidacji płynności spot oraz opcyjnej z szerokiej sieci dostawców, uzupełniającej własne księgi zleceń giełdy. Nowe podejście priorytetyzuje internalizację przepływu zleceń, umożliwiając inwestorom instytucjonalnym realizującym duże wolumeny uzyskanie lepszej szybkości, jakości cen oraz czasu egzekucji. W zależności od potrzeb, użytkownicy mogą wybierać pomiędzy wyceną ryzyka OTC, a w pełni dostosowaną egzekucją, w której zespół tradingowy Binance wykorzystuje algorytmy oraz płynność klasy instytucjonalnej.

PKO Bank Polski: Dzieli się swoją AI – jako pierwszy bank w Polsce dołącza do społeczności Hugging Face. Na platformie Hugging Face PKO Bank Polski udostępnił model reprezentacyjny RoBERTa o szerokim oknie kontekstowym pozwalającym zrozumieć dokumenty w granicach 15 stron A4 – to pierwszy taki model w Polsce.

Ministerstwo Cyfryzacji: Wprowadza mStłuczkę – kolejną usługę w mObywatelu wspierającą użytkowników w załatwianiu ważnych spraw. Od 1 września br. najważniejsze formalności po zdarzeniu drogowym, czyli spisanie oświadczenia i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, można załatwić przez aplikację, bez papieru i bez dodatkowego stresu. Z taką samą mocą prawną, jak w przypadku papierowych dokumentów.

Toyota: Na polskie drogi wyjechało już 400 061 samochodów Toyoty z napędem hybrydowym. Najchętniej wybieranymi modelami w Polsce są Corolla, Toyota C-HR i RAV4. 93% Toyot sprzedanych w Polsce w 2025 roku to hybrydy.

BYD: Wprowadza na europejski rynek nowy model SEAL 6 DM-i – dostępny w wersji sedan oraz po raz pierwszy jako kombi Touring. Obie wersje zostały wyposażone w przełomową technologię Hybrid Super DM (Dual Mode), która łączy przyjemność jazdy samochodem elektrycznym z praktycznością i dużym zasięgiem, oferując nawet 105 km w trybie elektrycznym i do 1505 km zasięgu całkowitego. Ceny modelu zaczynają się od 152 600 PLN.

PZL Defence: Ma umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) o wspólnym przedsięwzięciu naukowo-technicznym na opracowanie i komercjalizację nowej generacji Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP). Partnerstwo łączy najnowocześniejsze technologie opracowane przez WITU – w tym głowice bojowe – z zaawansowanymi platformami bezzałogowymi rozwijanymi przez PZL Defence.

ING: Wprowadza możliwość samodzielnej aktywacji pierwszego klucza U2F w Moim ING oraz zarządzanie jego funkcjonalnością w aplikacji mobilnej. Do tej pory aktywacja pierwszego klucza U2F wymagała wizyty w placówce.

Siemens: Nawiązał współpracę z firmą Snowflake, zajmującą się chmurą danych, aby pomóc producentom osiągać nowy poziom efektywności operacyjnej, skalowalności i wykorzystania danych do analiz opartych na AI. Współpraca ta pozwala klientom na całym świecie w prosty sposób łączyć dane z poziomu produkcji (OT) z danymi pochodzącymi z systemów IT – na przykład z obszaru logistyki czy finansów. „W tej współpracy łączymy to, co robimy najlepiej. Siemens doskonale rozumie, jak integrować systemy OT i IT na poziomie produkcji, natomiast Snowflake jest ekspertem w obszarze zaawansowanej analizy i zarządzania dużymi zbiorami danych z obu tych środowisk. Razem umożliwiamy naszym klientom przełamanie bariery między IT a OT i skutecznie rozwijamy cyfrową transformację w skali całych maszyn, linii produkcyjnych i fabryk” – podkreśla Rainer Brehm, dyrektor generalny ds. automatyzacji przemysłowej w Siemens.

Verbatim: Rozszerza swoją ofertę o innowacyjny przenośny monitor 15.6″ FHD Dual Monitor Essentials, wyposażony w dwa ekrany Full HD. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o mobilnych profesjonalistach, studentach oraz analitykach.

Jabra: Rozszerza swoje portfolio rozwiązań premium, wprowadzając drugą generację systemu PanaCast 50 Room System, opracowaną we współpracy z Lenovo. Nowe rozwiązanie zachowuje potężny, panoramiczny system wideo plug-and-play Jabra PanaCast 50 o kącie widzenia 180° i rozdzielczości 4K, a jednocześnie wprowadza urządzenie obliczeniowe Lenovo ThinkSmart Core Gen 2, zoptymalizowanego pod kątem pracy z obciążeniami związanymi ze sztuczną inteligencją.

Huawei: Zaprezentował nową odsłonę smartwatcha HUAWEI WATCH D2 – pierwszego na świecie zegarka z certyfikacją CE MDR do nadgarstkowego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM).

Canon: Rozszerza ofertę imageFORCE, wprowadzając na rynek osiem nowych serii urządzeń drukujących. Nowe modele odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby współczesnego środowiska pracy – wspierają cyfryzację procesów, wzmacniają bezpieczeństwo, minimalizują wpływ na środowisko oraz zwiększają produktywność organizacji. Canon konsoliduje szeroki wachlarz swoich rozwiązań – od kompaktowych, laserowych urządzeń drukujących A4 po wydajne, wielofunkcyjne maszyny klasy light production – w ramach jednej, rozpoznawalnej i zaufanej marki imageFORCE. Dzięki temu upraszcza ofertę dla rynku i jednocześnie odpowiada na złożone oraz różnorodne wymagania przedsiębiorstw. Nowe urządzenia zapewniają najwyższą jakość, innowacyjność, niezawodność i wydajność, co stanowi istotny krok w kierunku stworzenia jednego z najbardziej kompleksowych portfolio rozwiązań druku biurowego dostępnych na rynku.

Vertiv: Rozszerzył linię produktową PowerIT o nowe moduły dystrybucji zasilania do szaf serwerowych. Zostały one zaprojektowane z myślą o infrastrukturze energetycznej dla środowisk wymagających intensywnego przetwarzania danych, w tym sztucznej inteligencji i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Moduły Vertiv PowerIT: dostarczają w czasie rzeczywistym informacje o zużyciu energii, co umożliwia zoptymalizowane zarządzanie nią w monitorowanych i przełączanych modelach; działają niezawodnie w temperaturach do 60°C i przy wilgotności do 95%; są możliwe do zamówienia w indywidualnie określanej konfiguracji, dzięki czemu klienci mogą dostosować je do swoich potrzeb.

Samsung: Zaprezentował nową kolumnę głośnikową Sound Tower – swoją innowację w dziedzinie przenośnego sprzętu audio. Modele ST50F i ST40F łączą zaawansowaną technologię akustyczną z dynamiczną, nowoczesną estetyką, oferując wciągające wrażenia podczas imprez dzięki oświetleniu i mocnemu dźwiękowi.

realme: Wszystkie produkty realme na rok 2025 są wyposażone w baterię wystarczającą na co najmniej 1000 cykli ładowania, a marka dąży do osiągnięcia minimum 1400 cykli we wszystkich urządzeniach wprowadzonych na rynek do 2027 roku.

Iceye: Lider w dziedzinie wykorzystywania satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR), wspólnie z polską firmą SATIM, dostawcą rozwiązań do analizy danych SAR, ogłosiły uruchomienie produktu o nazwie Detect & Classify. Nowe rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu przyspieszenia procesu przekształcania zobrazowań satelitarnych w użyteczne informacje wywiadowcze. Detect & Classify łączy zobrazowania w wysokiej rozdzielczości uzyskiwane przez ICEYE z zaawansowanymi systemami sztucznej inteligencji SATIM do automatycznego wykrywania i klasyfikowania jednostek pływających, statków powietrznych oraz pojazdów, z dokładnością przekraczającą 90%.

Vienna Life: Uruchomił vLife Portal – aplikację, która jednym loginem i hasłem daje agentom dostęp do wszystkich narzędzi sprzedażowych Vienna Life. Tym samym wszyscy partnerzy ubezpieczyciela mają od razu pełny wgląd do całego swojego portfela, co znacząco upraszcza codzienną obsługę wniosków i polis oraz pozwala szybciej reagować na potrzeby klientów.

HONOR: Najnowszy raport Counterpoint Research potwierdza, że europejski rynek składanych smartfonów wchodzi w fazę dynamicznego wzrostu, a HONOR umacnia swoją pozycję jako jeden z liderów tego segmentu modelem HONOR Magic V5 z rekordowo smukłą konstrukcją (8,8 mm po złożeniu), pojemnością baterii (5820 mAh) oraz certyfikatami odporności IP58 i IP59.

Honeywell: Uruchomił swoją technologię chmurową LenelS2 OnGuard w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Dzięki niej klienci zyskują możliwość zdalnego zarządzania systemami kontroli dostępu OnGuard w budynkach za pośrednictwem chmury. LenelS2 OnGuard firmy Honeywell to zaawansowana, skalowalna platforma do zarządzania bezpieczeństwem, uruchamiana lokalnie (on-premise). Łączy ona funkcje kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz zarządzania tożsamością, dzięki czemu pomaga chronić organizacje niezależnie od ich wielkości. „OnGuard Cloud wspiera potrzebę przenoszenia krytycznej infrastruktury IT do chmury. Dzięki nowej usłudze nasi klienci zyskują możliwość centralnego zarządzania systemami, mogą lepiej wykorzystywać dane do automatyzacji oraz realnie obniżać koszty i upraszczać procesy” – mówi Wojciech Piwar, Senior Manager, Services EMEA & APAC, LENELS2, Honeywell.

Superbet: Wystartował z kompleksową kampanią 360° poświęconą odpowiedzialnej grze. Jej ambasadorem został Jeremy Sochan – gwiazda NBA. Kampania, realizowana pod hasłem „Gra to nie wszystko”, obejmuje telewizję, digital oraz outdoor.

Bumech: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, zostala podpisana umowa o współpracy z południowoafrykańskim OTT Technologies (Pty) Ltd, producentem pojazdów opancerzonych i systemow wieżowych. Podpisanie umowy przybliża Bumech do uruchomienia produkcji pojazdów opancerzonych w Polsce oraz formalizuje relacje pomiędzy Bumech i OTT.

Veeam: Udostępnił pierwsze w historii firmy, w pełni gotowe do pracy środowisko programowe, które oferuje natychmiastową ochronę danych bez konieczności skomplikowanej konfiguracji. Kluczowe funkcje Veeam Software Appliance: niezależna od sprzętu architektura, gwarantująca możliwość uruchamiania w wybranej infrastrukturze; bezpieczny fundament w postaci zarządzanego przez Veeam systemu operacyjnego Linux (JeOS); dostępność w formie obrazów nośnika ISO i OVA, zapewniająca szeroką elastyczność wdrażania; nowoczesny interfejs WWW z obsługą jednokrotnego logowania (SAML).

OKX: Wiodąca giełda kryptowalut oraz globalna firma technologii on-chain, ogłosiła uruchomienie nowej funkcji dla swoich klientów w Polsce. Użytkownicy mogą kupować kryptowaluty za pomocą BLIK-a – najpopularniejszego w kraju systemu płatności mobilnych. Za wdrożenie tej metody płatności odpowiada globalny fintech ZEN.COM. Rozwiązanie sprawia, że zakup kryptowalut staje się jeszcze szybszy i wygodniejszy, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

Polska Grupa Zbrojeniowa: Podpisała z Hertz, polską firmą technologiczną specjalizującą się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych systemów łączności dla wojsk NATO i systemów antydronowych, umowę o współpracy.

Uber, Jakdojade: Uruchomili pilotażowy projekt, w którym korzystający z Jakdojade – póki co w Poznaniu i na Górnym Śląsku – otrzymują rekomendacje zamówienia przejazdu taxi pod szyldem Uber wszędzie tam, gdzie dojazd transportem publicznym jest utrudniony bądź zająłby znacznie więcej czasu.

Lenovo: Na Lenovo Innovation World 2025 zaprezentowało najnowsze produkty z kategorii urządzeń do gier, tabletów konsumenckich i oprogramowania. Wśród nich znalazło się wiele nowych urządzeń Legion i LOQ z układami AMD, monitory oraz oprogramowanie – w tym nowy Lenovo Legion Go 2 oraz nowy Legion Pro 7 wyposażony w procesory AMD Ryzen™ serii 9000 HX. Nową ofertę dla graczy uzupełnia trio monitorów gamingowych Legion Pro OLED dla tych, którzy oczekują ostrości, szybkości i wiernego odwzorowania barw. Dostępna będzie też bezpłatna aktualizacja oprogramowania dla po raz pierwszy zapowiedzianych na CES 2025 Legion Glasses Gen 2, dodająca konwersję 3D dla ponad 20 gier AAA, a także kolejnych przygotowywanych tytułów. Nowe Yoga Tab i Idea Tab Plus zaprojektowano dla użytkowników biegle posługujących się technologią, potrzebujących poręcznych i mocnych urządzeń do tworzenia i pracy.

Motorola: Podczas towarzyszącego targom IFA 2025 wydarzenia Lenovo Innovation World, zaprezentowała smartfonowe nowości z serii edge (motorola edge 60 neo) oraz moto g (motorola moto g06/g06 power). W Polsce jest już dostępna pierwsza ekskluzywna kolekcja marek Motorola i Swarovski.

Palo Alto Networks: Ogłosił premierę Prisma SASE 4.0 – najbardziej zaawansowanego rozwiązania SASE (Secure Access Service Edge), napędzanego przez sztuczną inteligencję. Nowa wersja systemu wprowadza innowacje, które ustanawiają nowy standard ochrony. Palo Alto Networks nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale i ją umacnia. Przychody z rozwiązań SASE w roku fiskalnym 2025 osiągnęły 1,3 mld USD, rosnąc aż o 35% rok do roku – ponad dwukrotnie szybciej niż cały rynek. Firma już trzeci rok z rzędu została uznana przez Gartnera za lidera w raporcie Magic Quadrant dla platform SASE. Również w kategoriach Security Service Edge i SD-WAN Palo Alto Networks otrzymało status lidera odpowiednio trzy i pięć razy z rzędu. Z rozwiązań SASE Palo Alto korzysta już ponad 6300 klientów – w tym jedna trzecia firm z listy Fortune 500. Zintegrowana platforma ułatwia zarządzanie, zapewnia skalowalność, a liczba licencji na Prisma Browser przekroczyła już 6 mln.

Samsung: Ogłosił na targach IFA 2025 wprowadzenie technologii Vision AI Companion, która zwiastuje kolejną ewolucję telewizorów i monitorów Samsung wspieranych sztuczną inteligencją. Dzięki ulepszonemu asystentowi głosowemu Bixby, Vision AI Companion zapewnia naturalniejszą i bardziej konwersacyjną interakcję.

Samsung: Ogłosił premierę tabletów Galaxy Tab S11 Ultra i Galaxy Tab S11, wprowadzając najbardziej zaawansowane i inteligentne rozwiązania w historii tabletów Galaxy. Model Galaxy Tab S11 Ultra, zasilany najnowszymi technologiami Galaxy AI, wzbogacony o One UI 8 i funkcje multimodalne, to najsmuklejszy tablet Galaxy do tej pory.

Samsung: Zaprezentował Galaxy S25 FE – najnowszego członka rodziny Galaxy S25 dla szerokiego grona użytkowników. Smartfon wyposażono w interfejs One UI 8 oraz najnowsze funkcje Galaxy AI, które czynią z niego wszechstronnego towarzysza codzienności z bogatym zestawem multimodalnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Baseus: Podczas targów IFA firma zaprezentowała nową serię audio Inspire, powstałą we współpracy z legendarną marką Bose. Obejmuje ona trzy modele: XH1 (over-ear), XP1 (in-ear) i XC1 (clip-on). Wszystkie łączą technologie Bose z innowacjami Baseus, oferując audiofilską jakość, komfort i długą pracę na baterii. Baseus zaprezentował również Security X1 Pro, pierwszą na świecie inteligentną kamerę z podwójnym śledzeniem AI o rozdzielczości 3K i 300-stopniowym zakresem śledzenia w poziomie, a także serię ładowarek oraz powerbanków Baseus PicoGo II generacji z opcjami magnetycznymi, obsługującymi najnowszy standard ładowania Qi 2.2.

MEGOGO: Platforma streamingowa oferująca telewizję online i VOD, dołącza do programu lojalnościowego H&M w Polsce. „Cieszymy się z nawiązania współpracy z tak renomowaną marką, jak H&M. Liczymy, że aktywacja ta zarówno zwiększy zainteresowanie naszymi usługami, jak również odwiedzinami sklepów i aplikacji H&M. Szwedzka firma jest obok marek, takich jak m.in. Samsung, LG czy Sony PlayStation, kolejnym, dużym i znanym na świecie brandem, z którym nawiązaliśmy partnerstwo biznesowe” – tłumaczy Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.

Sharp: Na targach IFA 2025 w Berlinie prezentuje najnowsze rozwiązania z obszaru rozrywki domowej oraz zrównoważonej mobilności. Portfolio obejmuje nowoczesne telewizory MiniLED, QLED i Micro LED, nową generację soundbarów, powrót na rynek gramofonów oraz szeroką gamę rowerów elektrycznych.

C-energy: Innowator w czeskim sektorze energetycznym rozpoczął wdrożenie systemu IFS Cloud przy wsparciu InfoConsulting. Projekt obejmie kluczowe obszary biznesowe i pozwoli firmie zintegrować procesy, zwiększyć przejrzystość oraz przygotować się do dalszej ekspansji.

Anker Innovations: Drukarka UV eufyMake E1 zadebiutuje oficjalnie już w grudniu br. Urządzenie będzie wyposażone w inteligentne narzędzie projektowe oparte na AI.

ZTE: Nowy smartfon nubia Air łączy elegancką i bardzo lekką obudowę z imponującą baterią 5000 mAh. Uwagę zwracają także wyświetlacz AMOLED 6,78″ 1,5K. „Młodzi konsumenci na całym świecie jasno dali nam do zrozumienia: nie chcą już wybierać między smukłym, eleganckim smartfonem a dużą baterią. nubia Air to nasza odpowiedź na ich potrzeby – urządzenie, które łączy design, wydajność i trwałość, wyznaczając nowy standard w swojej klasie cenowej” – powiedział Bai Keke, wiceprezes ZTE.

Centrum Łukasiewicz, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki: Mają list intencyjny z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym, spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej o współpracy obejmującej rozwój układów energoelektronicznych do dwukierunkowego przekształcania energii elektrycznej, które będą wykorzystywane w systemach zasilania obiektów i infrastruktury lotniczej zarówno na rynku wojskowym, jak i cywilnym. Strony planują również opracowanie systemów magazynowania energii z wykorzystaniem technologii bateryjnych i superkondensatorowych, które pozwolą na stabilizację pracy mobilnych źródeł zasilania.

Źródło: ISBnews