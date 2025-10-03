Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 29 września-3 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Aż 90% osób kandydujących do pracy w Polsce deklaruje, że nie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, jak np. ChatGPT, podczas rozmowy o pracę lub do wykonania zadania rekrutacyjnego – to dane z najnowszego raportu polskiego portalu z ofertami pracy No Fluff Jobs. Odmienny obraz wyłania się z wypowiedzi rekruterów i rekruterek – 36% z nich twierdzi, że miała już kontakt z osobami wspierającymi się narzędziami sztucznej inteligencji podczas udziału w rekrutacji, a 31% miało tego typu podejrzenia, ale nie ma pewności; 81% polskich pracodawców akceptuje korzystanie z AI przez osoby uczestniczące w rekrutacjach; prawie 40% aktywnych zawodowo Polek i Polaków uważa, że nauczenie się pracy z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji jest niezbędne dla zachowania konkurencyjności na rynku pracy.

AI: Z najnowszych danych SD Worx wynika, że 39% Polek i Polaków, obawia się, że w dłuższej perspektywie AI może doprowadzić do likwidacji ich stanowisk. Tymczasem co trzeci pracodawca w Europie (35,3%) doświadcza kurczenia się zasobów ludzkich, a ponad połowa (52,8%) obawia się, że w nadchodzących latach ich organizacje będą w coraz większym stopniu borykać się z niedoborem talentów. „Firmy potrzebują ludzi bardziej niż kiedykolwiek. Jak prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny i GUS, do 2050 roku rodzimy rynek pracy może stracić nawet 4,6 mln osób w wieku produkcyjnym. Problem jest jak najbardziej realny, z najnowszych badań SD Worx wynika, że już co trzecie polskie przedsiębiorstwo (32,3%) aktywnie poszukuje rąk do pracy w innych krajach, aby poszerzyć swoją pulę talentów” – powiedziała people country lead w SD Worx Poland Paulina Zasempa.

Cyberbezpieczeństwo: Liczba incydentów w sektorze wytwórczym rośnie w tempie 30% rocznie. Według danych z najnowszego raportu „The Rising Cyber Threat to Manufacturing” firmy Check Point Software Technologies przeciętna firma produkcyjna doświadcza 1585 ataków tygodniowo. Cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym wyzwaniem strategicznym, które bezpośrednio wpływa na przychody, odporność operacyjną i reputację firmy.



AI: Wyzwania związane ze skutecznym wdrożeniem strategii zarządzania danymi to dziś codzienność liderów IT. Najnowszy raport 7N, firmy consultingowej z branży IT, wskazuje, że kluczem do powodzenia jest nie tyle inwestycja w technologie, lecz umiejętność przełożenia ambitnych wizji biznesowych na konkretne działania operacyjne i techniczne. Dopiero wtedy sztuczna inteligencja staje się prawdziwym sprzymierzeńcem danych, a w konsekwencji dźwignią wzrostu dla organizacji. Dane są dziś najcenniejszym zasobem biznesu, ale w wielu organizacjach są rozproszone, niespójne i trudne do wykorzystania. AI może stać się prawdziwym game changerem dopiero wtedy, gdy dane są uporządkowane i dostępne w czasie rzeczywistym. „Największą wartością, jaką mogą osiągnąć klienci, jest wprowadzenie integralności pomiędzy ambicjami strategicznymi, procesami operacyjnymi a rzeczywistością technologiczną. AI to przyszłość, ale implementacja tych rozwiązań wymaga czasami zrobienia kroku wstecz. Tylko 8% firm skutecznie wdrożyło AI, więc bez wspomnianych elementów nawet najlepsze i najambitniejsze plany mogę zostać zaprzepaszczone” – powiedział senior vice president, Poland & India w firmie 7N Grzegorz Pyzel.

AI: Według najnowszego raportu Puls Inwestora Indywidualnego 20% polskich inwestorów korzysta z narzędzi AI w budowie portfela – to o jedną trzecią więcej niż w III kw. 2024 r. Prym w adopcji AI wiodą Millennialsi (24%), co oznacza wzrost o 60% r/r. Największe zainteresowanie edukacją inwestorów budzą ETF-y (25%), dalej kryptowaluty (24%) i AI (18%), co podkreśla specyfikę polskiego rynku.

AI: Firma Snowflake opublikowała najnowszą edycję corocznego raportu „Modern Marketing Data Stack”, w którym pokazuje, że sztuczna inteligencja – w tym rozwój agentów AI oraz zjawisko „grawitacji danych” – zasadniczo zmienia reguły gry w marketingu. Analiza, obejmująca dane ponad 11 100 klientów globalnie, wskazuje trzy kluczowe trendy: przejście od prostych narzędzi AI do agentów AI wspierających codzienną pracę marketerów, centralizacja i integracja danych w ramach platform CDP (platforma skupiająca dane klientów), podejście do prywatności oparte na budowaniu relacji i zaufania klientów.

Streaming: Według raportu przygotowanego przez Grant Thornton we współpracy z Live Content Coalition liczba nielegalnych transmisji sportowych i innych wydarzeń na żywo wciąż rośnie. Z analizy wynika, że w 2024 roku wysłano do pośredników cyfrowych (DSP, platform internetowych i innych) co najmniej 10,8 mln zawiadomień o usunięcie nielegalnych transmisji. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku liczba ta zwiększyła się do 26,2 mln, co oznacza 142-proc. wzrost w ciągu 18 miesięcy. Piractwo wciąż pozostaje jednym z głównych zagrożeń dla właścicieli praw. Wyzwanie to dotyczy też Polski. Aż 89% zawiadomień z prośbą o usunięcie pirackich streamów nie doprowadziło do ich zawieszenia – wynika z raportu. Raport podkreśla również spadek skuteczności podejmowanych działań. Tylko 11% zawiadomień doprowadziło do zawieszenia nielegalnych streamów od początku 2024 r. do czerwca 2025 r.

Krypto: Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów i internetowych kantorach walutowych, której celem była implementacja unijnego rozporządzenia MiCA. Z założenia miała zwiększyć bezpieczeństwo i uporządkować rynek. Jednak uchwalony finalny kształt przepisów wykracza poza ramy wyznaczone przez Unię Europejską, nakładając na branżę drakońskie wymogi – co w efekcie zamiast ochrony, doprowadzi do osłabienia polskiego rynku i masowego odpływu innowacji, wskazuje Kanga Exchange. „Jesteśmy zwolennikami przejrzystych regulacji, które budują zaufanie do rynku, ale jednocześnie pozwalają firmom działać w przewidywalnym otoczeniu. Polska wersja przepisów idzie znacznie dalej niż ramy unijne – wprowadza drakońskie sankcje, dodatkowe obowiązki i rozwiązania administracyjne, które mogą odstraszyć innowacyjne spółki od prowadzenia działalności w kraju. Jeśli rozwijanie usług krypto stanie się nadmiernie skomplikowane i kosztowne, rynek nie zniknie – zniknie za to nasz potencjał, a firmy przeniosą się tam, gdzie warunki są bardziej przyjazne” – powiedział Co-CEO Kanga Exchange Sławek Zawadzki.

Praca: Serwis kariery LiveCareer.pl przeprowadził badanie „Work-life balance Polaków”, według którego 65% polskich pracowników odpisuje na maile służbowe po godzinach.

Finanse osobiste: Raport Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: na bank w aplikacji”, z którego wynika, że co trzeci Polak (33%) lepiej kontroluje budżet i mniej wydaje dzięki aplikacji banku. 57% ankietowanych byłoby skłonnych kupić produkt finansowy (np. kredyt, lokatę) całkowicie online, bez kontaktu z doradcą. Jednego na trzech badanych (33%), który jeszcze tego nie robi, przekonałaby możliwość konsultacji z doradcą w razie potrzeby.

Telekomunikacja: 7. edycja raportu Tech4Society, w tym roku poświęcona łączności wskazuje, że 88% sięga po smartfon w ciągu pierwszej godziny od przebudzenia, 77% prawie nigdy nie wychodzi z domu bez telefonu, a 46% korzysta równocześnie z co najmniej trzech urządzeń podłączonych do internetu; 43% deklaruje przesyt ciągłym byciem online, a 37% świadomie i regularnie wybiera tryb offline. Świadomość, że bez łączności mogą przestać działać banki, szpitale, urzędy czy transport publiczny, deklaruje trzech na czterech badanych.

AI: Według najnowszego badania firmy Storyblok niemal trzy czwarte programistów uważa, że sztuczna inteligencja może przejąć większość, a nawet wszystkie zadania realizowane obecnie przez działy marketingu. To niepokojący sygnał, który pokazuje, jak szybko rośnie zależność biznesu od nowych technologii i jak głęboko mogą one przekształcić rynek pracy. Jeśli architekci cyfrowej rzeczywistości mają rację, wkrótce możemy być świadkami zmierzchu tradycyjnego zawodu marketingowca. Niewykluczone jednak, że człowiek pozostanie niezbędnym ogniwem – a praca nie zniknie, lecz przejdzie ewolucję, zmieniając swój charakter i zakres odpowiedzialności.

IT: Dwucyfrowe podwyżki to już przeszłość – średnie wzrosty płac w branży IT zatrzymały się na poziomie 5-7% rocznie. Ale są obszary, które wciąż mocno rosną. Przykładowo: SAP Consultant (senior) może liczyć na 30 tys. zł miesięcznie, Data Engineer (senior) nawet na 31 tys. zł, a AI/ML Engineer na 29 tys. zł. Z drugiej strony część ról developerskich i „ogólnych” musi pogodzić się ze stagnacją, a czasem nawet spadkiem wynagrodzeń. Raport Płacowy IT 2025 przygotowany przez Devire pokazuje wyraźnie: rynek dojrzewa, a najlepiej wynagradzane są dziś specjalizacje związane z aplikacjami biznesowymi, sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem.

TV: Wyniki oglądalności we wrześniu: Grupa Polsat 22,6% (+0,4 pkt proc. r/r), w tym kanał główny 7,8% (+0,7 pkt proc. r/r), Grupa Discovery 21,8% (-1,7 pkt proc.), Grupa TVP 16,5% (-0,1 pkt proc.) WP TV 0,55% (-0,33 pkt proc.).

ESA: Europejska Agencja Kosmiczna uruchomiła inicjatywę PULSE – nową warstwę synchronizacji i koordynacji, która ma uprościć współpracę między systemami satelitarnymi i stać się fundamentem dla przyszłych europejskich misji kosmicznych. Rozwiązanie wejdzie do użytku operacyjnego w 2026 roku wraz z migracją misji SWARM, a następnie będzie pełnić rolę domyślnego standardu dla Agencji. Dzięki udostępnieniu w ramach Licencji Wspólnotowej ESA, Pulse będzie dostępny bez ograniczeń dla całego europejskiego sektora kosmicznego.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Text: Chce koncentrować się na rozwoju i promocji swojego zintegrowanego produktu klasy „suite” Text App, poinformował szef IR spółki Marcin Droba. Podtrzymał chęć Text do wypłacania dywidendy i nie wykluczył powrotu do skupu akcji.

Text: Odnotował 7,06 mln USD miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR – Monthly Recurring Revenue) w II kwartale 2025/2026 roku finansowego (lipiec – wrzesień 2025), co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do stanu sprzed roku i spadek o 1,5% kw/kw, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Asseco Poland: TSS uważa, że wartość Asseco Poland będzie tworzona poprzez koncentrację na ekspansji marż, wzroście rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) oraz zdyscyplinowanej alokacji kapitału, poinformował prezes TSS Europe Ramon Zanders.

MCI Capital: Pracuje, aby dopiąć nową inwestycję jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz. Główną tezą inwestycyjną jest biznes napędzany sztuczną inteligencją.

MCI Capital: Podejmie decyzję o ścieżce wyjścia z inwestycji w Morele w przyszłym roku, poinformował ISBtech prezes MCI Tomasz Czechowicz. W jego ocenie to ciekawy podmiot dla inwestorów strategicznych, ale dostrzega też poprawę na rynku w kontekście ewentualnego giełdowego kierunku dla Morele.

Grodno: Widzi przestrzeń dla dywidendy w swojej strategii do 2029/2030 roku, poinformował prezes Andrzej Jurczak. Zapowiedział też, że spółka będzie aktywna w konsolidacji sektora.

Grodno: W ramach strategii na lata obrotowe 2025/2026 – 2029/2030 zamierza osiągnąć 2 mld zł rocznych przychodów oraz marżę EBITDA co najmniej 5%, co może przełożyć się na przekroczenie 100 mln zł rocznego wyniku EBITDA, podała spółka. Grodno planuje w trakcie 5 lat przeznaczyć na inwestycje 120 mln zł.

Yanosik: Zarząd Neptis zdecydował o zmianie nazwy spółki na Yanosik i potrzebie ujednolicenia wizerunku spółki z jej flagową marką – Yanosik, co między innymi doprowadzi do wzmocnienia rozpoznawalności spółki wśród inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, podała spółka.

PTWP: Odnotowało 14,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Scanway: Dąży do wejścia do czołówki największych komercyjnych integratorów ładunków optycznych na świecie, podała spółka w opublikowanej strategii rozwoju.

Ailleron: Zarząd Ailleron ocenia, że segment Fintech przeszedł już restrukturyzację, i nie spodziewa się dalszego istotnego zwiększenia skali oszczędności. Trwają za to prace, by segment maksymalnie wykorzystał potencjał rynkowy, poinformowali członkowie zarządu.

ATM Grupa: Odnotowała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PMPG Polskie Media: Odnotowały 2,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Ailleron: Odnotował 6,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 7,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

mPay: Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji MPAY na 30 września 2025 r. wynosiła 1,867 mln wobec 1,647 mln (wzrost o 13,4% r/r) i była większa od liczby kont użytkowników na koniec sierpnia br. o 16 tys.

Stuart: Platforma logistyczna jest już obecna 5 lat na polskim rynku. Tylko w ostatnim roku kurierzy współpracujący ze Stuart pokonali ponad 2,6 mln km, realizując kolejny milion zamówień. Od debiutu w 2020 roku w Toruniu i Szczecinie, platforma rozwinęła działalność do ponad 12 miast, wspierając partnerów z gastronomii, e-grocery i retailu. Miniony rok przyniósł rekordowe wyniki, a Polska stała się dla Stuart jednym z najbardziej perspektywicznych rynków w kontekście rozwoju dostaw ostatniej mili.

DXC Technology: Globalny lider w dziedzinie usług IT, ogłasza kolejny etap rozwoju swojej działalności. Do zespołu DXC dołącza Halina Frańczak, obejmując stanowisko Market Leadera i Managing Directora, a w ramach powierzonych jej obowiązków zajmie się zbudowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju DXC w Polsce.

Raiffeisen Digital Bank: W banku następuje zmiana na stanowisku Country Managera na Polskę. Dotychczasowe obowiązki Kamila Niewiatowskiego obejmuje Pauline Schreuder pełniąca rolę Head of Customer Growth w Raiffeisen Digital Banku, która teraz odpowiadać będzie za rozwój sprzedaży, wzmacnianie relacji z klientami oraz kanałami partnerskimi, a także kompleksowe budowanie marki banku.

EKIPA Holding: Powołała spółke Influcenter, której właścicielem jest Ekipatonosi. Celem spółki jest otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego w jednej z galerii handlowych w Krakowie.

T-Mobile Polska: Alexander Jenbar, dotychczasowy członek zarządu ds. technologii i innowacji, obejmie stanowisko Chief Technology Officera Telekom Deutschland oraz dyrektora zarządzającego Deutsche Telekom Technik GmbH.

Binance: Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i liczby użytkowników, w III kwartale 2025 r. zarejestrowała 14,8 mld dolarów napływów netto, według danych DeFiLlama. Dla porównania, dziesięć kolejnych największych giełd scentralizowanych łącznie przyciągnęło zaledwie 94 mln dolarów, co podkreśla zaufanie, jakim giełda cieszy się w całej branży. Napływy do Binance były 158 razy większe niż w przypadku najbliższych konkurentów, co jednoznacznie umacnia jej rolę jako głównej destynacji kapitału w ekosystemie kryptowalut. „Binance wciąż pozostaje platformą pierwszego wyboru zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Nasza nieporównywalna skala, płynność oraz zintegrowany ekosystem nagród powodują, że traderzy na całym świecie konsekwentnie wybierają Binance jako swoje główne centrum dla aktywów cyfrowych” – powiedział Dyrektor Generalny Binance Poland Łukasz Pierwienis, cytowany w komunikacie.

MEGOGO: Filmy, seriale, informacje, sport – tego rodzaju treści cieszyły się powodzeniem wśród widzów telewizji na platformie w sierpniu. „Wakacje i sierpień to wyjątkowy okres dla kanałów i widzów. Z ramówek znikają popularne seriale i programy rozrywkowe. Ale w zamian za to jest to moment eliminacji klubowych rozgrywek piłkarskich i innych rozgrywek. Jak widać cieszą się one dużym zainteresowaniem. W efekcie nie powinno dziwić na przykład zestawienie Top 6 najpopularniejszych treści w TVP2, gdzie są jedynie mecze z udziałem polskich klubów piłki nożnej. Z całą pewnością nowe ramówki we wrześniu i kolejnych miesiącach zmienią takie zestawienia. Warto znać obecne wyniki, aby zaplanować przyszły rok” – przewiduje CEO MEGOGO w Polsce Artur Pacuła.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Sygnity: Zawarło z Comarchem przedwstępną warunkową umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Comarch HIS, podało Sygnity. Strony ustaliły łączną cenę udziałów na ok. 28 mln zł podlegających korektom. Oprogramowanie HIS to system informatyczny przeznaczony do kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi, takimi jak szpitale i przychodnie.

Creotech Quantum: Rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektu spółki Creotech Quantum w związku z ofertą publiczną 2,85 mln nowych akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podał Creotech Instruments.

Asseco Poland: Constellation Software Inc. oraz Topicus.com Inc. ogłosiły, że po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód organów regulacyjnych TSS Europe B.V. – spółka zależna Topicus – sfinalizowała nabycie 14,84% akcji własnych w kapitale zakładowym Asseco Poland, podał Topicus na swojej stronie internetowej.

Asbis: Asbis CZ, spółka zależna Asbis, podpisała umowę nabycia 100% akcji dystrybutora produktów audio klasy premium w Czechach – CPT Praha. Cena nabycia wyniosła 600 tys. USD, co odpowiada wartości nabywanych zapasów, podał Asbis. Źródłem finansowania akwizycji są środki własne Asbis CZ, a dzięki temu przejęciu stanie się jednym z wiodących dystrybutorów audio zarówno w Czechach, jak i na Słowacji.

PFR Ventures: Zainwestowało 30 mln euro (ok. 130 mln zł) w Expeditions II, fundusz inwestujący w spółki rozwijające technologie związane z bezpieczeństwem i obronnością, podał Fundusz. Środki pochodzą z programu PFR Deep Tech, który Polski Fundusz Rozwoju ogłosił w maju tego roku. Łącznie z wkładem inwestorów prywatnych, do funduszu trafi 100 mln euro, a jego docelowa kapitalizacja ma jeszcze wzrosnąć do 150 mln euro z końcem tego roku. Budżet ten zostanie wykorzystany na inwestycje w spółki z sektora zaawansowanych technologii z potencjałem podwójnego zastosowania.

Ice Code Games (ICG): Zawarł z dwoma osobami fizycznymi (w tym z Pawłem Wilkiem, będącym znaczącym akcjonariuszem spółki) umowę, na podstawie której spółka nabyła łącznie 400 udziałów, stanowiących 80% udziałów w spółce Investlab ASI (pozostałe 20% stanowią udziały nabyte przez tę spółkę w celu ich umorzenia, a procedura umorzeniowa jest w trakcie realizacji; po umorzeniu tych udziałów ICG będzie posiadać 100% udziałów w tym podmiocie). Kupno nastąpiło za łączną cenę 128 tys. zł. Nabycie udziałów w Investlab ASI jest wprost związane z realizacją strategii w zakresie prowadzenia skarbca Bitcoina. Zgodnie z otrzymaną opinią prawną realizacja strategii BTC Treasury możliwa jest w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (z uwagi m.in. na planowane lokowanie środków pozyskanych od inwestorów w Bitcoina).

Ice Code Games: Zakończył emisję akcji serii K, pozyskując 5,4 mln zł. Pozyskany kapitał umożliwi budowę pierwszego w Polsce publicznego skarbca Bitcoin (Bitcoin Treasury), wzmacniając bilans i tworząc nową wartość dla akcjonariuszy. Rundę finansowania poprowadziło międzynarodowe konsorcjum inwestorów ze Skandynawii i innych regionów świata. Strategicznym partnerem infrastrukturalnym ICG przy realizacji skarbca Bitcoin został globalny lider – Kraken.

Asseco Poland: W wyniku transakcji z TSS zmniejszyło zaangażowanie w swoich akcjach z 17,84% do 4% kapitału i głosów. TSS Europe zwiększył zaangażowanie z 9,99% do 24,84% kapitału i głosów

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech Instruments: Otrzymał od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zaakceptowany aneks do umowy na realizację projektu CAMILA, który uwzględnia aktywację dwóch dodatkowych opcji z przedstawionej oryginalnie oferty i zwiększa wartość kontraktu o 7,1 mln euro do 59,02 mln euro, podała spółka. Nowy termin zakończenia projektu to listopad 2029 r.

Orange Światłowód: Ma obecnie ponad 1,6 mln klientów, dociera do 9,5 mln domów i firm oraz oferuje przesył do 8 Gb/s, podał operator.

Allegro Smart!: Z programu Allegro Smart!, który rozpoczął się 7 lat temu, korzysta 7 mln użytkowników, a zaoszczędzili ponad 15 mld zł na dostawach, podało Allegro. 92% subskrybentów uznaje usługę za opłacalną, a Net Promoter Score osiąga poziom 90.

Creotech Instruments: Podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na realizację projektu „System Radiowej Komunikacji – CERBER”, którego całkowita wartość netto wynosi 10,46 mln zł, a wartość dofinansowania przez PARP to 5,13 zł, podała spółka. Projekt realizowany jest w ramach działania FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART). Celem realizacji ww. projektu jest zwiększenie potencjału produktowego spółki w obszarze kosmicznym w zakresie systemu bezpiecznej komunikacji dla małych satelitów.

Ministerstwo Finansów: Udostępniło środowisko testowe (integracyjne) interfejsu programistycznego API KSeF 2.0. Integracja ze środowiskiem API KSeF 2.0 jest konieczna, aby zapewnić zgodność systemów finansowo-księgowych z obligatoryjną wersją systemu KSeF 2.0.

BP: Aplikacja BPme w niecały rok zdobyła ponad 1,5 mln użytkowników jej funkcjonalności. Od września nowością w aplikacji jest możliwość wspierania pięciu programów poprzez przekazywanie punktów BPme na rzecz partnerów społecznych bp: TOPR, Pola Nadziei, Polska Akcja Humanitarna, Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

Poczta Polska: Podpisała nową umowę na świadczenie usług GSM z Orange Polska. To jeden z największych kontraktów na usługi GSM w ostatnich latach. Oznacza migrację do nowej sieci ponad 16 tysięcy numerów telefonicznych, a także nową ofertę oraz stopniową wymianę telefonów dla pracowników Poczty Polskiej.

PZU: Brokerzy zyskali możliwość samodzielnego przygotowania oferty i wystawienia polisy PZU Cyber dla swoich klientów na platformie mojaFirma.pzu.pl. Jest to odpowiedź PZU zarówno na oczekiwania brokerów dotyczące efektywnej współpracy, jak i na skalę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, z jakimi mamy do czynienia na co dzień w Polsce.

PKO Bank Polski: Udostępnił klientom w pełni zdalny wniosek o otwarcie rachunku firmowego. Klienci mogą teraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel – bez konieczności wizyty w oddziale, bez kuriera, bez dodatkowych formalności.

Sygnis: Zawarł porozumienie w formie listu intencyjnego z MDSC Systems OU z siedzibą w Tallinie (będącym częścią Maru Defence Group), w którym strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie opracowania i realizacji projektu DAM (Deployable Advanced Manufacturing) prowadzonego przez Sygnis, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania systemów kontenerowych zaprojektowanych i dostarczonych przez MDSC. Przedmiotowa współpraca ma na celu połączenie technologii Sygnis opracowanych w ramach projektu DAM z kompetencjami MDSC w zakresie rozwiązań kontenerowych, w celu stworzenia innowacyjnych i skalowalnych produktów i usług.

No Fluff Jobs: Udostępnia unikalne na rynku rekrutacji narzędzie AI – wirtualną asystentkę głosową Alicję, która na podstawie wytycznych rekrutera przeprowadzi wstępny wywiad z osobą kandydującą do pracy i przygotuje jego podsumowanie.

Arrow Electronics: Ogłosił, że wybrane rozwiązania Check Point Software Technologies zostały zintegrowane z platformą ArrowSphere Cloud. Posunięcie to umożliwia partnerom handlowym w całym regionie EMEA korzystanie z w pełni zautomatyzowanego provisioningu i skonsolidowanych rozliczeń w ramach szerszego wdrożenia w ramach programu Check Point MSSP.

Wiz, Check Point: W obliczu wzrastającej skali zagrożeń cybernetycznych firmy ogłosiły na początku 2025 roku strategiczne partnerstwo, którego celem było połączenie sił w zakresie bezpieczeństwa sieci chmurowych oraz CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform). Zaledwie po pół roku obie firmy wprowadzają kompleksowe i zintegrowane rozwiązania ochronne dla infrastruktury chmurowej.

InPost: We współpracy z serwisem buycoffee.to wprowadził funkcję, dzięki której użytkownicy aplikacji InPost Mobile mogą w prosty i przyjemny sposób okazać wdzięczność kurierom za ich codzienną pracę – stawiając im wirtualną kawę.

HRobots: Nawiązał współpracę z Signius i wdrożył w swoim rozwiązaniu zaawansowany oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki tej integracji działy HR mogą podpisywać dokumenty w pełni online, bez konieczności obsługi papierowych akt, z zachowaniem zgodności z wymogami prawa UE. To ważny krok w kierunku cyfrowej transformacji kadr, który zwiększa elastyczność i tempo pracy dużych organizacji.

Equinix: Podczas inauguracyjnego szczytu poświęconego sztucznej inteligencji światowa firma zajmująca się infrastrukturą cyfrową zaprezentowała swoją infrastrukturę Distributed AI. Jest to nowe podejście mające napędzać kolejną falę innowacji w AI, w tym agentową sztuczną inteligencję. Ogłoszenie obejmuje nową infrastrukturę szkieletową gotową do obsługi AI, która będzie wspierać wdrożenia rozproszonej sztucznej inteligencji, globalne laboratorium AI Solutions Lab do testowania nowych rozwiązań oraz Fabric Intelligence, które zapewni lepsze wsparcie dla obciążeń nowej generacji w przedsiębiorstwach.

Canon: Ogłosił premierę serii Colorado XL, nowej platformy ploterów o szerokości 3,4 m, która przenosi sprawdzone zalety technologii UVgel na rynek grafiki w formacie 3,2 m. Dostępna w konfiguracjach hybrydowych oraz roll-to-roll, modułowa platforma z możliwością rozbudowy, oparta na technologii UVgel, oferuje wszechstronność i produktywność zarówno w zastosowaniach z mediami elastycznymi, jak i sztywnymi – od oznakowania i dekoracji, po materiały POS i opakowania.

RTVEuroAGD: W Galerii HOSSO zostanie otwarty pierwszy salon sieci RTV Euro AGD w Policach. Nowy sklep dołącza do sieci ok. 350 punktów RTV Euro AGD w całej Polsce. W ofercie salonu dostępnych będzie ponad 24 tys. produktów.

Temu: Wprowadza ważne usprawnienie dla swoich lokalnych sprzedawców. Marka uruchomiła integrację z Base.com (wcześniej znanym jako BaseLinker) – wiodącym systemem do zarządzania sprzedażą w e-commerce. Partnerstwo ma na celu uproszczenie realizacji zamówień dla sprzedawców w Europie i obu Amerykach. Temu rozpoczęło współpracę z europejskimi sprzedawcami w ubiegłym roku. Spodziewa się, że lokalne firmy i realizacja zamówień będą w przyszłości odpowiadać nawet za 80% sprzedaży w regionie. Na platformie są już dostępni pierwsi sprzedawcy z Polski.

Dassault Systèmes: Poinformował, że Grundfos, światowy lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań pompowych i systemów wodnych, wybrał platformę 3DEXPERIENCE w chmurze do cyfrowej transformacji swoich działów usług komercyjnych, usług dla budynków mieszkalnych, przemysłu i wodociągów.

SentiOne: Polska firma technologiczna wprowadza kolejną generację funkcji opartych na AI, które rewolucjonizują sposób, w jaki marki i organizacje podejmują decyzje biznesowe. Dzięki nowym rozwiązaniom dane z SentiOne można zintegrować z hurtowniami danych czy narzędziami BI i wykorzystać w raportach tworzonych w czasie rzeczywistym.

Vectra: W związku z trwającym sezonem UEFA Champions League 2025/2026 przygotowała specjalne oferty dla kibiców, którzy chcą śledzić europejskie rozgrywki na żywo – w domu i w aplikacji CANAL+. Dzięki pakietowi CANAL+ Super Sport klienci zyskują dostęp nie tylko do transmisji wszystkich meczów UEFA Champions League, ale także do analiz, wywiadów, materiałów zza kulis oraz wielu innych wydarzeń sportowych z całego świata.

Super-Pharm: Oferta drogerii jest dostępna dla klientów za pośrednictwem Glovo. Super-Pharm jest pierwszą siecią drogerii w Polsce, która oferuje ekspresowe dostawy, prosto pod drzwi klientów. Usługa ta jest dostępna we wszystkich 30 miastach, w których znajdują się drogerie stacjonarne. W aplikacji można zamówić wszystkie produkty ze stacjonarnej oferty drogerii.

Binance: Największa na świecie pod względem wolumenu obrotu i liczby użytkowników giełda kryptowalut uruchomiła Crypto-as-a-Service (CaaS) – white-labelową usługę infrastrukturalną premium, stworzoną z myślą o tradycyjnych instytucjach finansowych i domach maklerskich, które chcą bezproblemowo oferować handel kryptowalutami swoim klientom. CaaS to kompleksowe rozwiązanie technologiczno-infrastrukturalne, przeznaczone w szczególności dla dużych, regulowanych instytucji finansowych. Umożliwia im szybkie i bezpieczne uruchomienie własnych usług tradingowych w oparciu o sprawdzony backend Binance. Rozwiązanie obejmuje handel Spot i Futures, płynność, usługi powiernicze (custody), zgodność regulacyjną oraz rozliczenia. Co istotne, instytucje zachowują pełną kontrolę nad warstwą front-end, marką oraz relacjami z klientami, jednocześnie znacząco redukując czas, koszty i złożoność budowy własnych kompetencji w obszarze krypto.

Gdynia, HIVE AI: AI usprawni pracę gdyńskich urzędników i pomoże mieszkańcom w sprawach urzędowych. Urząd Miasta Gdyni i konsorcjum HIVE AI, które rozwija rodzinę modeli PLLuM, podpisały porozumienie dotyczące pilotażowego wdrożenia polskich dużych modeli językowych w obsłudze mieszkańców. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Modele językowe PLLuM będą wspierać gdynian w prostszym i szybszym uzyskiwaniu informacji urzędowych. Jeszcze w tym roku zostaną one wykorzystane w miejskim czatbocie, a także w wyszukiwarce Biuletynu Informacji Publicznej.

Motorola: Rusza sprzedaż modelu motorola moto g06 power (4/64 GB). To smartfon z największym wyświetlaczem w historii serii moto g – 6,88″ LCD HD+ z jasnością do 600 nitów oraz baterią 7000 mAh; wyceniony został na 499 zł.

Samsung: Został uznany w rankingu American Customer Satisfaction Index (ACSI), który mierzy poziom satysfakcji amerykańskich klientów z poszczególnych produktów i usług, za jedną z najlepszych marek działających zarówno w branży urządzeń AGD, jak i telewizorów. Badania przeprowadzone przez Samsung w USA jednoznacznie pokazują, że 80% konsumentów twierdzi, iż posiada pozytywne doświadczenia z marką. Dobre wrażenia użytkowników wynikają przede wszystkim z najwyższego poziomu jakości (58%), przystępnych cen (55%) oraz dobrej obsługi klienta (52%).

HONOR: Prezentuje najnowszy smartfon HONOR X7d – wyjątkowo trwałe urządzenie z 5-gwiazdkową ochroną przed upadkiem, wodoszczelnością IP54 i pojemną baterią Dual cell 6500 mAh. Wyposażony w aparat główny 108 MP Ultra Clear oraz innowacyjny przycisk Instant AI, oferuje wysoką wydajność, długi czas pracy i funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję.

Visa: Ogłosiła start pilotażowego programu prefundingu stablecoinów za pośrednictwem Visa Direct, oferując firmom nowy sposób transferu pieniędzy na całym świecie. Rozwiązanie to zapewni firmom lepszy dostęp do środków i zmodernizuje operacje finansowe tak, by odpowiadały one na potrzeby cyfrowej gospodarki. Międzynarodowe płatności teraz będą szybsze i prostsze dzięki nowemu rozwiązaniu dostępnemu w ramach Visa Direct, wykorzystującemu potencjał stablecoinów. „Płatności transgraniczne zbyt długo opierały się na przestarzałych systemach. Integracja stablecoinów w Visa Direct tworzy podstawy do tego, by na całym świecie przesyłać pieniądze natychmiastowo, dając firmom większy wybór w zakresie tego, jak chcą płacić – powiedział prezes ds. rozwiązań komercyjnych i transferów pieniędzy w Visa Chris Newkirk.

Cisco: Wraz z rosnącym tempem adopcji AI zmieni się sposób, w jaki ludzie pracują ze sobą nawzajem, jak współpracują z asystującymi im narzędziami AI oraz jak same systemy AI komunikują się ze sobą w celu automatyzacji zadań i procesów. To nowe podejście Cisco określa mianem Connected Intelligence – środowiska, w którym zespoły ludzi i agentów łączą się i współpracują, a każda interakcja pozostaje bezpieczna dzięki zaufanym platformom Cisco.

Schneider Electric: Po raz pierwszy, podczas globalnej konferencji, pokazał pełne portfolio technologii chłodzenia cieczą, po pozyskaniu firmy Motivair na początku 2025 roku. Oferta łączy globalny łańcuch dostaw Schneider Electric oraz ekspercką wiedzę w zakresie infrastruktury centrów danych, oprogramowania i usług z ponad 15-letnim doświadczeniem Motivair w obliczeniach eksaskalowych i przyspieszonych, aby dostarczyć nową generację kompleksowych rozwiązań chłodzenia.

Vectra: Oferowana przez operatora usługa Bezpieczny Internet DOM zablokowała już łącznie 631 195 cyberataki, w tym 197 933 w sierpniu. Urządzenia, które korzystają z usługi Bezpieczny Internet DOM, mogłyby stać się potencjalną ofiarą ataków hakerskich, gdyby nie natychmiastowa reakcja i skuteczna ochrona sieci i urządzeń.

TomTom: Ogłosił rozszerzenie współpracy z Hyundai AutoEver (HAE), dostawcą oprogramowania dla Hyundai Motor Group (HMG), co jeszcze bardziej poprawi komfort jazdy milionów pojazdów HMG w całej Europie. Nowa umowa wzmacnia pozycję TomTom jako dostawcy map dla HAE, integrując takie usługi jak dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz fotoradary, z oprogramowaniem nawigacyjnym Hyundai AutoEver. Będzie ono obsługiwać wszystkie modele Hyundai Motor, Kia i Genesis w Europie przez kilka następnych lat.

Genetec: Rozszerza możliwości platformy Security Center SaaS o dwa istotne usprawnienia. Po pierwsze, wprowadzono zaawansowane funkcje śledcze oparte na inteligentnej automatyzacji, które umożliwiają szybkie wyszukiwanie dowodów w nagraniach monitoringu, analizę kontekstu zdarzeń oraz sprawne odtwarzanie ich przebiegu. Dzięki temu operatorzy mogą rozwiązywać dochodzenia w ciągu minut, zamiast godzin, korzystając z intuicyjnego interfejsu i inteligentnych filtrów. Drugą nowością jest obsługa komunikacji audio z wykorzystaniem interkomów i protokołu SIP. Funkcja ta pozwala zespołom bezpieczeństwa łączyć dźwięk, monitoring wizyjny i kontrolę dostępu w jednym środowisku chmurowym, co zwiększa świadomość sytuacyjną i przyspiesza reakcję na incydenty. Obie innowacje dostępne są już globalnie dla użytkowników Security Center SaaS, zapewniając im jeszcze większą elastyczność, bezpieczeństwo i efektywność działania.

Plus: Operator sieci komórkowej, Ericsson i GlobalLogic osiągnęli przełomowy etap na drodze do cyfrowej transformacji Polski. Firma GlobalLogic, we współpracy z Plus, uruchomiła w swoich obiektach w Krakowie niezależną sieć kampusową Ericsson Private 5G. Rozwiązanie zapewnia bezpieczne i inteligentne podstawy dla nowych zastosowań z zakresu Przemysłu 4.0.

HONOR: Otworzył globalny flagowy sklep HONOR ALPHA w kompleksie Shenzhen Bay MixC. To kluczowy etap realizacji strategii ALPHA PLAN, której celem jest umocnienie pozycji marki jako lidera ekosystemu urządzeń opartych na sztucznej inteligencji. Sklep oferuje strefy doświadczeń z inteligentnym asystentem YOYO, prezentacje najnowszych rozwiązań AI oraz AI Inspiration Café.

Plus: W ofercie sieci jest już dostępny nowy smartfon Infinix NOTE 50 Pro 4G w cenie od 1549 zł. Urządzenie wykonano z zapewniającego wysoką wytrzymałość metalu ArmorAlloy. Architektura ShockAbsorb skutecznie zabezpiecza telefon przed upadkami i wstrząsami.

Hitachi Vantara: Spółka zależna Hitachi, Ltd. zajmująca się przechowywaniem danych, infrastrukturą IT i zarządzaniem chmurą hybrydową, ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania łączącego funkcjonalność Red Hat OpenShift Virtualization z platformą Hitachi Vantara Virtual Storage Platform One (VSP One). Rozwiązanie to umożliwia organizacjom zmniejszenie zależności od kosztownych, zastrzeżonych hipernadzorców i wdrożenie ujednoliconej platformy chmury hybrydowej, która pomaga zmodernizować starzejące się środowiska wirtualizacji, zapewniając jednocześnie odporność i wydajność operacyjną.

OPPO: W Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie odbędzie się otwarcie pierwszej w Europie strefy marki „Experience Zone”. To nowy koncept przestrzeni, w której odwiedzający mogą w praktyczny sposób zapoznać się z technologiami i urządzeniami producenta.

OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T, Samsung Heavy Industries: Ogłosiły podpisanie listu intencyjnego dotyczącego strategicznego partnerstwa mającego na celu przyspieszenie rozwoju globalnej infrastruktury centrów danych AI oraz wspólnego opracowywania technologii przyszłości. Ta szeroko zakrojona współpraca połączy zbiorowe siły i wiodący potencjał marki Samsung w dziedzinie półprzewodników, centrów danych, budowy statków, usług w chmurze i technologii morskich.

Workday, Inc.: Platforma AI do zarządzania ludźmi, finansami i agentami, poinformowała o uruchomieniu narzędzia Pay Transparency Analyzer powered by Kainos. „Krajobraz przejrzystości płac zmienia się dynamicznie, a firmy potrzebują rozwiązań, które pomogą im nie tylko spełnić wymogi prawne, ale także wyeliminować utrzymujące się różnice dotyczące sprawiedliwego wynagrodzenia. Nasza współpraca z firmą Kainos w zakresie narzędzia Pay Transparency Analyzer pomoże klientom zapewnić zgodność z przepisami Unii Europejskiej oraz innych organów regulacyjnych na całym świecie. Jednocześnie wesprze wysiłki firm w zdobywaniu pozycji pracodawcy pierwszego wyboru na dzisiejszym konkurencyjnym rynku talentów” – mówi prezes Workday w regionie EMEA Angelique De Vries-Schipperijn.

Źródło: ISBnews