Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 13-17 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Biznes w dobie AI: Rewolucja technologiczna, zmiany rynkowe i regulacyjne stawiają przed biznesem złożone wyzwania – od presji kosztowej i marżowej po wymogi raportowe w obszarze ESG i konieczność dokonania technologicznego skoku. Polskie firmy konfrontują się ze strategicznymi problemami, obejmującymi m.in. zabezpieczenie organizacji przed cyberzagrożeniami, adaptację do nowych modeli pracy oraz efektywne zarządzanie transformacją cyfrową. Kluczem do rozwoju staje się coraz bardziej umiejętne wykorzystywanie technologii, podkreślali uczestnicy konferencji SAP NOW AI Tour Poland 2025.

Zatrudnienie w IT: Rekrutacje nowych pracowników w IV kw. br. planuje 38% firm IT w Polsce, 27% rozważa redukcje etatów, a 32% nie przewiduje zmian kadrowych, wynika wynika z raportu ManpowerGroup. Firmy poszukują nowych osób z powodu rozwoju i postępu technologicznego, ale część z nich redukuje zatrudnienie w odpowiedzi na wyzwania ekonomiczne i automatyzację.

Krypto: Kryptowaluty nie są już postrzegane jako narzędzie do spekulacji, a regulacje w Europie i na świecie sprawiają, że budzą coraz większe zaufanie inwestorów, ocenia dyrektor generalny Binance Poland Łukasz Pierwienis. Według niego prace nad polskimi przepisami niestety się przedłużają, co zdecydowanie hamuje rozwój rynku. To niepokojące w kontekście tego, że coraz więcej instytucji jest zainteresowanych np. stworzeniem polskiego stablecoina.

E-commerce: Ponad połowa (61%) firm e-commerce z Polski realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych, wynika z badania zleconego przez DHL eCommerce. Ponadto zdecydowana większość z nich nie ogranicza się do prowadzenia działalności na jednej platformie sprzedażowej, a a 29% działa nawet na czterech i więcej marketplace’ach.

AI: Raport „Dealerzy Jutra” opracowany przez OTOMOTO podkreśla zmiany na rynku i sprzedaży samochodów, szczególnie wagę sztucznej inteligencji – dziś wykorzystywanej w sprzedaży już przez 67% autoryzowanych dealerów aut nowych, w przyszłości – do nawet 80%.

AI: Nowy raport Fundacji AICEE „Postawa umysłów nowej generacji wobec AI w CEE” ujawnia rosnący entuzjazm młodego pokolenia wobec AI – 82% studentów i absolwentów w Europie Środkowo-Wschodniej aktywnie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji (AI).

Cloud: Jak wynika z raportu PMR i Asseco Cloud, stare aplikacje hamują inwestycje w chmurę. Zdaniem 52% przedstawicieli polskiego biznesu dług technologiczny utrudnia osiągnięcie wyznaczonych celów w obszarze cloud computing. Migracji do chmury nie ułatwia również brak specjalistów. Ponad połowa przedsiębiorstw zmaga się z niedoborem ekspertów IT. Rozwiązaniem może być łączenie pracy własnego personelu i zespołów zewnętrznych zaufanych partnerów lokalnych.

Technologie: Europa Środkowo-Wschodnia musi wykorzystać pozostałe lata dekady, by umocnić swoją cyfrową pozycję. Kluczem do uwolnienia potencjału cyfrowego Europy Środkowo-Wschodniej i wykorzystania pozostałych lat bieżącej dekady, określanej mianem cyfrowej, jest uproszczenie środowiska regulacyjnego UE i postawienie na stymulacje i konkurencyjność tutejszego rynku. Konieczny jest spójny front, skoordynowane działania na forum UE oraz ścisła współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w tym obszarze – to wnioski z CEE Digital Summit w Warszawie, które zgromadziło krajowych i unijnych decydentów, ekspertów branży cyfrowej oraz badaczy z 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej.

AI: 75% badanych firm deklaruje pozytywne nastawienie do sztucznej inteligencji, choć jedynie 7% aktywnie z niej korzysta. Na rynku dominuje postawa wyczekiwania – 47% przedsiębiorstw wyłącznie obserwuje sytuację, co może wskazywać na potrzebę wsparcia w przejściu od deklaracji do praktyki. Takie dane prezentuje raport „(Nie)gotowi na AI – między hype’em a wdrożeniem, czyli co naprawdę robią polskie firmy” o stanie wdrożeń sztucznej inteligencji w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzony przez OVHcloud. Wspólnie z firmą badawczą PMR by Hume’s przeanalizowano podejście średnich i dużych firm do AI, ujawniając wyraźną lukę między komunikowanym entuzjazmem a rzeczywistymi działaniami wdrożeniowymi. „Pragmatyczny stosunek polskiego biznesu wobec AI cechuje ostrożność, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych i czynnika ludzkiego. Świadczy to o dojrzałości polskiego rynku, ale też o punkcie krytycznym, w którym się znajdujemy, gdy komunikowany entuzjazm wyprzedza faktyczny poziom wdrożeń. To przypomina podejście wobec chmury, gdzie satysfakcja, podobnie jak i optymalizacja procesów rosną w efekcie udanego wdrożenia przeprowadzonego ze wsparciem doświadczonego partnera” – powiedział deputy marketing director Central & Eastern Europe w OVHcloud Tomasz Sobol.

Inwestycje: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przygotowują się do znaczącej fali inwestycji, wynika z najnowszych danych z raportów Polcom i Keralla Research. Indeks ZAIR, obrazujący skłonność firm do inwestowania, wzrósł w drugim kwartale o 14,3 pkt, osiągając poziom -25,53 pkt. Choć nadal pozostaje poniżej zera, to tak duży wzrost świadczy o wyraźnym ożywieniu i rosnącym apetycie inwestycyjnym sektora MŚP. Z badania wynika, że największą aktywność zapowiadają średnie przedsiębiorstwa, które koncentrują się na wydatkach w obszarze technologii – od oprogramowania i chmury po rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo danych. Podobne wnioski płyną z ostatniego raportu Polcom – 92% firm planuje inwestycje w cyberbezpieczeństwo, a 83% średnich przedsiębiorstw migrację do chmury (IaaS, PaaS, SaaS).

EV: W 2028 r. sprzedaż aut elektrycznych (EV) w Europie będzie większa niż z silnikami spalinowymi, a do 2032 r. osiągnie połowę sprzedaży wszystkich samochodów. Popularność hybryd plug-in w Chinach spowoduje wzrost udziału pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV) do 50% w 2025 r. Realizacja pierwotnych celów w USA opóźni się z powodu braku regulacji, wysokich kosztów, podaje EY.

E-commerce: Rosnąca wrażliwość cenowa Polaków i nadchodzący sezon wyprzedaży sprawiają, że skuteczne zarządzanie promocjami stało się jednym z głównych elementów handlu internetowego. Według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2025” 43% e-kupujących deklaruje, że robiłoby zakupy częściej ze względu na atrakcyjne oferty w postaci kodów rabatowych. Eksperci Brandly360 podkreślają, że samo uruchamianie promocji nie przynosi efektów bez analizy danych. Monitoring rabatów, kodów i ofert specjalnych pomaga zrozumieć, które mechanizmy przyciągają uwagę kupujących oraz jak zmieniają się ich zachowania.

AI: Najnowszy raport LiveCareer „Jakie zawody zastąpi AI?” pokazuje, które stanowiska są najbardziej narażone na zastąpienie przez tę technologię: telemarketerzy, specjaliści ds. obsługi klienta (na poziomie podstawowym), kasjerzy, specjaliści ds. wprowadzania danych, korektorzy i copywriterzy, tłumacze, asystenci prawni, pracownicy fast foodów, magazynierzy, młodsi analitycy rynku.

Cyberbezpieczeństwo: Choć coraz głośniej mówi się o deepfake’ach i zaawansowanych technologiach dezinformacyjnych, to w oczach specjalistów ds. komunikacji i marketingu wciąż największym zagrożeniem reputacyjnym pozostaje klasyczny wyciek danych. Takiego zdania jest 87,2% respondentów. Na drugim miejscu znalazł się phishing (61,5%), a dopiero na piątym deepfake (43,6%). Co istotne, mimo rosnącej świadomości zagrożeń, jedynie 39% firm posiada procedury reagowania na ataki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – wynika z raportu „Cyberzagrożenia a wizerunek organizacji”, przygotowanego przez dfusion communication.

Cyberbezpieczeństwo: W Polsce rośnie liczba ataków phishingowych z wykorzystaniem kodów QR, wynika z najnowszego raportu serwisu ChronPESEL. Eksperci firmy Check Point Software alarmują – popularność tzw. quishingu w latach 2021-2024 wzrosła aż o 900%. Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie, instytucje państwowe czy systemy płatności, by wyłudzać dane osobowe i numery kart kredytowych. „Quishing to jedno z najszybciej rosnących zagrożeń ostatnich lat. Kody QR, z założenia wygodne i szybkie, stały się narzędziem wyłudzania danych, które łatwo omija tradycyjne filtry bezpieczeństwa. Dlatego kluczowe jest edukowanie użytkowników i stosowanie zaawansowanych systemów ochrony poczty, które potrafią analizować nie tylko linki, ale i grafiki” – mówi dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce Wojciech Głażewski.

AI: Jabra publikuje nowe badanie przeprowadzone we współpracy z London School of Economics and Political Science (LSE), które analizuje, w jaki sposób interakcja głosowa z generatywną AI wpłynie na przyszłość pracy. Badanie przeprowadzone w Behavioural Lab for Teaching and Research na LSE przewiduje, że do 2028 r. głos stanie się głównym sposobem pracy z GenAI. Wcześni użytkownicy już teraz wykazują wyraźne preferencje i większe zaufanie do rozmów z AI, ale badanie ostrzega również, że zmiana ta zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy organizacje zajmą się krytycznymi lukami już teraz.

IT: JetBrains – twórca narzędzi dla programistów – opublikował 9. edycję raportu State of the Developer Ecosystem. Najważniejsze trendy dotyczące Polski, opracowane na podstawie surowych danych z raportu, wskazują, że niemal 1 na 5 programistów pracuje w outsourcingu usług IT, tyle samo w e-commerce, a 14% w sektorze bankowym. TypeScript to najczęściej używany główny język programowania w Polsce (35%), wyprzedzając Python (26%) i Java (26%). Co piąty polski programista (20%) to freelancer lub osoba samozatrudniona – ponad dwukrotnie więcej niż średnia globalna (9%) – a prawie trzy czwarte (73%) pracuje zdalnie lub w modelu hybrydowym. Ponad połowa (56%) polskich programistów odczuwa niepewność lub niepokój wobec wpływu AI na społeczeństwo, co znacznie przewyższa średnią globalną (35%).

Cyberbezpieczeństwo: Według najnowszego Microsoft Digital Defense Report nasz kraj znalazł się wśród najczęściej atakowanych państw Europy, zajmując 10. miejsce na kontynencie i 27. na świecie pod względem liczby użytkowników dotkniętych cyberatakami. Pozostajemy również jednym z głównych celów grup hakerskich sponsorowanych przez obce państwa – w tym zestawieniu Polska utrzymuje się na trzecim miejscu w Europie, tuż za Ukrainą i Wielką Brytanią. Cyberprzestępcy koncentrują swoje działania na atakowaniu kluczowych usług publicznych, których zakłócenie może mieć bezpośredni i natychmiastowy wpływ na życie obywateli. Szpitale, administracja lokalna czy instytucje publiczne są szczególnie narażone ze względu na przetwarzanie wrażliwych danych, ograniczone budżety na cyberbezpieczeństwo oraz niewystarczające zasoby do reagowania na incydenty, często połączone z wykorzystywaniem przestarzałego oprogramowania.

Krypto: Przedstawiciele polskiego sektora kryptoaktywów wystosowali apel do Prezydenta RP Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy o rynku kryptoaktywów, przyjętej przez Sejm 26 września. W ocenie branży obecny kształt ustawy grozi zahamowaniem rozwoju krajowych firm, wypchnięciem polskiego kapitału z rynku oraz oddaniem przewagi konkurencyjnej w ręce zagranicznych – w tym pozaunijnych – podmiotów. Ustawa, która formalnie implementuje unijne rozporządzenie MiCA, znacząco wykracza poza jego ramy. Polska przygotowała najbardziej rozbudowaną implementację w całej Unii Europejskiej. Eksperci ostrzegają, że to przykład tzw. goldplatingu, czyli nadmiernego wdrażania regulacji unijnych w sposób nieproporcjonalny i niekorzystny dla krajowych firm.

Streaming: JustWatch, międzynarodowy przewodnik po platformach streamingowych, prezentuje najnowszy Streaming Market Share Report dla Polski, analizujący aktywność użytkowników oraz zainteresowanie platformami w III kwartale 2025 roku. Wyniki oparte są na zagregowanych danych pochodzących od ponad 550 000 użytkowników JustWatch w Polsce miesięcznie. Netflix (25%) pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym w Polsce, jednak jego udział spadł o 7 pkt proc. r/r w obliczu rosnącej konkurencji. Prime Video osiągnął 17%, kontynuując stabilny wzrost wspierany ofertą w ramach subskrypcji Amazon Prime. Disney+ (16%) i HBO Max (15%) niemal zrównały się ze sobą, zyskując po +1 pkt proc. w III kwartale – głównie po wycofaniu się Viaplay z rynku. Apple TV+ osiągnął 13%, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. r/r – to najlepszy wynik platformy w Polsce. Player (5%) pozostaje największym lokalnym serwisem, natomiast SkyShowtime (3%) zyskał 1 pkt proc. w tym kwartale.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

BTCS: Chce być największą w Europie spółką z segmentu Digital Asset Treasury Company (DATCO), poinformował ISBtech przewodniczący rady nadzorczej Lech Wilczyński.

Scanway: Ocenia, że wprowadzenie przez Chiny nowych regulacji eksportowych pierwiastków ziem rzadkich (REE) będzie mieć wpływ na światowe łańcuchy dostaw, w tym sektor kosmiczny, ale skutki takiej decyzji dla spółki będą istotnie ograniczone ze względu na wcześniejsze decyzje strategiczne, poinformował ISBtech CEO Jędrzej Kowalewski.

XTPL: Miało 5,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2025 r. wobec 1,02 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji na projekty badawczo-rozwojowe.

mPay: Zawarł list intencyjny z MoneyGram Payment Systems Inc. oraz MoneyGram International SA, określający główne założenia przyszłej umowy o świadczenie usług międzynarodowych przekazów pieniężnych, podała spółka. Zawarcie właściwej umowy o prowadzenie usługi Money Transfer planowane jest na ten rok.

Creotech Instruments: Nie przewiduje istotnych zakłóceń w realizacji swoich kluczowych przedsięwzięć w związku z decyzją Chin o rozszerzeniu ograniczeń eksportowych w obszarze metali ziem rzadkich (REE) i technologii magnetycznych, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona.

Grupa Azoty: Przeprowadza transformację cyfrową z systemem SAP S/4HANA, co jest jednym ze sposobów wejścia na drogę generowania pozytywnej EBITDA, poinformował prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Vigo Photonics: Skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 23,28 mln zł w III kw. br. (+48,54% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec III kwartału br. wyniosła 50,5 mln zł.

Woodpecker: Odnotował 318 tys. zł jednostkowej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 323 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 743 tys. zł wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mln zł wobec 5,29 mln zł rok wcześniej.

Plus: W zasięgu światłowodu sieci Plus, należącej do Grupy Polsat Plus, znajduje się ponad 11 mln domów i mieszkań w Polsce, podał Polkomtel – operator sieci. Jest to największy zasięg internetu stacjonarnego w naszym kraju, podkreślono.

Yanosik: Otrzymał nagrodę za wieloletnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce podczas XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa. Yanosik od lat aktywnie współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach. Jednym z najważniejszych partnerów marki jest Komenda Główna Policji, z którą spółka działa nieprzerwanie od 2015 roku.

Mazop: Producent opakowań dla e-commerce, przemysłu i branży motoryzacyjnej utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju na kluczowych rynkach zagranicznych. Po III kwartale 2025 roku spółka odnotowuje znaczący wzrost liczby zamówień w Niemczech, ponad dwukrotny wzrost sprzedaży w krajach skandynawskich oraz skokowy wzrost zapotrzebowania na produkty ochronne (przemysłowe) w regionie DACH, podał Mazop. Jednocześnie rośnie średnia wartość sprzedawanych produktów, co wynika ze zmiany struktury asortymentu w kierunku bardziej zaawansowanych i marżowych rozwiązań.

Signify: Ogłasza poszerzenie działalności w Polsce i wprowadzenie nowoczesnej technologii druku 3D do fabryki w Pile. Inwestycja ta nie tylko wzmacnia pozycję firmy na rynku, ale także przynosi korzyści dla regionu, w tym 150 nowych miejsc pracy.

IMS: Rada nadzorcza powołała, z dniem 1 listopada 2025 roku, Piotra Luberadzkiego w skład zarządu spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu. Piotr Luberadzki będzie dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za sprzedaż usług reklamowych.

PayU oraz PayPo: Ogłosiły rozpoczęcie współpracy na rynku rumuńskim. W ramach partnerstwa PayU włącza do swojej oferty rozwiązanie BNPL od PayPo, co umożliwi klientom jeszcze wygodniejsze zakupy na jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce i płatności cyfrowych w Europie.

Apple: Uruchomi w Polsce farmę fotowoltaiczną Ecoenergy o mocy 40 MW, mającą wystartować jeszcze w tym roku. Amerykański koncern ogłosił, że rozwija projekty w czystą energię w Europie, które obejmują nowe wielkoskalowe farmy wiatrowe i słoneczne, budowane obecnie w Polsce, Włoszech, Grecji, Rumunii oraz na Łotwie. Wraz z nową, w pełni funkcjonującą farmą fotowoltaiczną w Hiszpanii, Apple chce dysponować w Europie mocą 650 MW odnawialnej energii. Łączny koszt inwestycji to ponad 600 mln USD. Pozwoli to wytworzyć do 2030 roku ponad 1 mln GWh czystej energii, tak by zrekompensować korzystanie z urządzeń Apple.

Hewlett Packard Enterprise: Do polskiego biura dołączył Maciej Bocian, który w roli dyrektora działu usług danych i pamięci masowych będzie kierował zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż rozwiązań HPE z tej kategorii, wspierając klientów w pełnym wykorzystaniu wartości ich danych. Jednocześnie zasili zespół zarządzający działaniami Hewlett Packard Enterprise w Polsce.

Somfy: Małgorzata Jasińska została nową dyrektor zarządzającą Somfy w Europie Wschodniej. Yann Barou został członkiem zarządu Grupy Somfy i wiceprezem ds. ekspansji na rynki wschodzące – Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę, Amerykę Łacińską oraz Azję i Pacyfik.

Publicis: Francuska firma reklamowa podniosła całoroczną prognozę wzrostu organicznego, podkreślając, że głównym motorem wzrostu są produkty oparte na AI, podał Reuters. Spółka teraz przewiduje, że całoroczny wzrost organiczny wyniesie od 5% do 5,5%.

Group One: Marek Żołędziowski, prezes największej polskiej grupy MarTech, został powołany do Board of Directors DistrictORG, spółki rozwijającej CampusAI – globalny projekt edukacyjno-technologiczny oparty na współpracy ludzi i sztucznej inteligencji. Jego obecność w strukturach zarządczych wzmocni obszary związane z realizacją strategii międzynarodowej ekspansji CampusAI. To kolejny etap strategicznego partnerstwa, które rozpoczęło się wraz z sierpniową inwestycją Group One w rozwój platformy.

Polski Światłowód Otwarty: We wrześniu br. w zasięgu sieci optycznej w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 18 tys. nowych gospodarstw domowych z 68 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2726), Warszawie (2718) i Olsztynie (1086). Operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 35 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o niemal 53 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.

Citigroup: Dyrektor generalna Jane Fraser stwierdziła, że wykorzystanie sztucznej inteligencji zaoszczędziło czas i uwolniło 100 tys. godzin tygodniowej przepustowości dla programistów, podał Reuters.

Kanga Exchange: Polska awansowała na 5. miejsce na świecie pod względem liczby bankomatów Bitcoin, wyprzedzając nawet Salwador – kraj, który jako pierwszy na świecie uznał Bitcoina za oficjalny środek płatniczy. 27 stycznia działało w Polsce 219 urządzeń, a już w kwietniu było ich 285, co oznacza wzrost o ponad 30% w kwartał. Najwięcej ATM-ów znajdziemy w Warszawie (84), Krakowie (51), Gdańsku (20), Wrocławiu (15) i Poznaniu (12). Dużą rolę w tym procesie odgrywa Kanga – polska platforma kryptowalutowa, która zbudowała jedną z największych w regionie sieci punktów wymiany. Jej użytkownicy zrealizowali już ponad milion transakcji OTC (over-the-counter), czyli poza giełdą internetową – w punktach stacjonarnych lub bezpośrednio z pomocą pośrednika.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Baseig: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B spółki Baseig, podmiotu rozwijającego rozwiązania w obszarze AI-commerce i wspierającego influencerów w budowaniu marek, podała spółka.

Signius: Finalizuje przygotowania do debiutu na rynku NewConnect, który planowany jest na listopad br., podała spółka. Na giełdę trafi pakiet akcji obecnych udziałowców, bez emisji nowych walorów. Spółka zapowiada dalszą ekspansję zagraniczną i rozwój swojej platformy o nowe funkcjonalności.

BTCS: Zakończył prywatną subskrypcję akcji serii F, pozyskując prawie 27 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie liczby projektów walidacyjnych i umocnienie obecności na globalnym rynku aktywów cyfrowych.

eTravel: Spółka z portfela Enterprise Investors podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w Why Not Travel, podała spółka. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Do Rzeczy: Rozpoczęło kolejną ofertę publiczną akcji, która ma umożliwić spółce pozyskanie środków, które uzupełnią zapotrzebowanie kapitałowe zasygnalizowane podczas czerwcowej emisji, podała spółka. Jednocześnie zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect na I kwartał 2026 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: Objął 5,2% akcji MCI Capital – wiodącego funduszu private equity specjalizującego się w inwestycjach w sektorach technologii i ochrony zdrowia. To już trzeci fundusz emerytalny, który dołącza do akcjonariatu MCI Capital, potwierdzając zaufanie rynku i atrakcyjność strategii inwestycyjnej spółki. „Dołączenie NN OFE do grona naszych akcjonariuszy to wyraźny sygnał, że rynek instytucjonalny coraz mocniej dostrzega potencjał inwestycyjny sektora private equity w Polsce i regionie. Odbieramy tę inwestycję jako wyraz zaufania do naszej konsekwentnej strategii oraz potwierdzenie pozycji MCI jako jednego z liderów inwestycji w spółki technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym celem pozostaje długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy w oparciu o efektywne inwestycje i odpowiedzialne zarządzanie kapitałem” – powiedział założyciel i partner zarządzający MCI Capital Tomasz Czechowicz.

Agencja Rozwoju Przemysłu: Startuje z nowym programem grantowym „Dig.IT” skierowanym do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. 3 listopada rusza pierwszy nabór o wartości 20 mln zł, a łączna pula środków w kolejnych turach sięgnie 140 mln zł. Wsparcie otrzymają firmy, które chcą wdrożyć: automatyzację i robotyzację procesów, sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę danych, rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa i digitalizacji produkcji. W ramach jednego projektu przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać od 150 tys. do 850 tys. zł bezzwrotnego grantu, pokrywającego nawet połowę kosztów.

MCI Capital: Zaangażowanie Tomasza Czechowicza i podmiotów powiązanych zmniejszyło się z 80,89% do 75,69% kapitału i głosów.

Warner Bros. Discovery: Amerykański koncern, do którego należy TVN, odrzucił w minionym tygodniu ofertę wykupu przez Paramount Skydance Corp., gdyż zaproponowaną cenę 20 USD za akcję uznano za zbyt niską – podał Bloomberg, powołując się na źródła.

Komputronik: EKB, podmiot związany z przewodniczącym RN, sprzedał 294 tys. akcji po 5 zł. WB iTotal, podmiot związany z prezesem zarządu, objął 245 tys. akcji po 5,02 zł.

LSI Software: Zarząd ogłosił rozpoczęcie programu skupu do 200 tys. akcji po 28 zł.

Minerva: Platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję, która digitalizuje rynek zamówień publicznych, pozyskała 115 klientów i pomogła im wygrać przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Wśród użytkowników Minervy są globalne marki, takie jak Lafrentz czy Iron Mountain. Spółka pozyskała 3 mln USD od fińskiego funduszu Open Ocean VC (inwestor m.in. Booksy), a jej obecna szacunkowa wartość to 100 mln zł.

Nvidia, Microsoft: Konsorcjum inwestycyjne, w którego skład wchodzą BlackRock, Nvidia, xAI oraz Microsoft, przejmie Aligned Data Centers w transakcji wartej 40 mld USD.

PKO Bank Polski: Odbył się Demo Day programu Green Impact. Za organizację, nabór projektów i prowadzenie programu odpowiada akcelerator Accelpoint. Program powstał po to, aby wdrażać technologie ESG proponowane przez startupy na rynek. Spośród ponad 100 zgłoszonych projektów wybrano 7 najlepszych, które już pracują z poszczególnymi departamentami Banku PKO: Econans (w PKO Banku Polskim wdraża platformę doradczą wspierającą klientów w modernizacji energetycznej nieruchomości); ematch.energy (rozwija system analityczny do monitorowania zużycia energii w oddziałach banku); Green Money (tworzy innowacyjny program lojalnościowy, który nagradza klientów za proekologiczne decyzje zakupowe); Rebench (umożliwia zarządzanie i ponowne wykorzystanie używanego wyposażenia bankowego); Zonifero (pomaga optymalizować wykorzystanie przestrzeni biurowych banku); Green Reporting (narzędzie do automatyzacji i standaryzacji raportowania ESG); CeTechnology (system modernizujący infrastrukturę IT banku w kierunku większej efektywności energetycznej i automatyzacji procesów).

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Iceye: Podpisały z japońską firmą branży lotniczej i obronnej IHI Corporation umowę na budowę konstelacji satelitów obserwacji Ziemi, podała spółka. Konstelacja ma być przeznaczona zarówno na potrzeby bezpieczeństwa, jak i do zastosowań cywilnych i komercyjnych.

Grupa Eurocash: Uruchomiła eurocash360, czyli pierwszą w Polsce aplikację B2B łączącą dwa kanały sprzedaży: dystrybucję i hale cash&carry, podała spółka. „eurocash360 zastępuje dotychczasowe platformy dla klientów Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry, umożliwiając swobodne zakupy zarówno w halach, jak i z dostawą – bez potrzeby przełączania się między różnymi systemami. Nowa aplikacja tworzy dla przedsiębiorców jedno wygodne środowisko zakupowe, które przyspiesza procesy, zwiększa kontrolę nad budżetem i zapewnia dostęp do najszerszej oferty asortymentu hurtowego w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Santander Consumer Bank: Wprowadził we współpracy z partnerami technologicznymi – Comfino i Polskimi e-Płatnościami popularne w e-commerce płatności odroczone i zakupy na raty do sklepów stacjonarnych. Rozwiązanie umożliwia prosta aktualizacja systemu terminali, które znajdują się już na wyposażeniu tysięcy sklepów w całej Polsce. Ten zabieg pozwoli urządzeniom generować kody QR lub linki, które posłużą do dokonania płatności odroczonej lub na raty na własnym urządzeniu mobilnym.

PZU: Nawiązuje nową współpracę ze startupem simpl.rent i wdraża narzędzie, które ułatwia wprowadzanie dedykowanych programów ubezpieczenia przygotowanych dla wybranych grup klientów. To kolejna innowacja wdrożona w ramach programu PZU Ready for Startups. Platforma Sherpa, która powstała we współpracy PZU i simpl.rent, ułatwia szybkie wdrożenie i dystrybucję specjalistycznych majątkowych programów ubezpieczeniowych dla konkretnych grup klientów. To rozwiązanie będzie wspierać agentów wyłącznych PZU w personalizowaniu oferty i odpowiadaniu na specyficzne potrzeby ubezpieczeniowe klientów. „W PZU aktywnie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają pracę agentów i przyspieszają proces budowania szytych na miarę ofert ubezpieczenia. To kolejny udany projekt, który realizujemy wspólnie z simpl.rent. Zbudowane przez naszego partnera rozwiązanie pozwoli nam szybciej odpowiadać na potrzeby klientów i oferować nasze produkty w pełni cyfrowo, efektywnie oraz w wygodny dla klienta sposób” – powiedział członek zarządu PZU Jan Zimowicz.

e-Doręczenia: Umacniają swoją pozycję jako standard komunikacji z administracją publiczną. Do tej pory założono już ponad 1,9 mln adresów do doręczeń elektronicznych i łącznie wysłano ponad 35 mln cyfrowych przesyłek poleconych, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy zaoszczędzili blisko 10,6 mln zł, a coraz więcej spraw urzędowych realizowanych jest całkowicie online.

mStłuczka: Ministerstwo Cyfryzacji zachęca kierowców do korzystania z mStłuczki w nowej kampanii pod hasłem „Z mObywatelem kierowca ma łatwiej”. Akcja informacyjna będzie prowadzona w telewizji, radiu, internecie oraz na nośnikach outdoorowych od 15 października do 30 listopada 2025 roku.

Stopklatka: Rozpoczyna kampanię promującą swoją najnowszą produkcję – serial codzienny „Zajazd. Będzie się działo”. To pierwsza tego typu realizacja w Polsce, której akcja rozgrywa się w rodzinnym zajeździe. Nowy format wzbogaca rozrywkową ofertę programową stacji. Realizowana kampania obejmuje szerokie spektrum mediów, zapewniając skuteczne dotarcie do zróżnicowanych grup odbiorców.

Freenow/BYD: Freenow by Lyft, europejska aplikacja taxi oraz BYD ogłosiły partnerstwo na polskim rynku. Od września 2025

roku do floty Freenow w Warszawie dołączyło 50 zelektryfikowanych pojazdów marki BYD. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich liczba wzrośnie do kilkuset, obejmując największe miasta w Polsce. Do floty Freenow dołączają różne modele BYD z napędem super hybrydowym oraz w pełni elektrycznym. Samochody BYD będą dostępne w usługach Comfort, Premium oraz Green w aplikacji Freenow, Freenow zakłada, że dzięki tej współpracy samochody BYD będą stanowiły co najmniej 20% floty Comfort w Polsce w 2026 roku.

Biedronka: Wprowadza opcjonalne e-vouchery – to prokliencki zwrot odpowiadający na potrzeby osób, które wolą mieć kupony w aplikacji zamiast na wydruku po zakupach. Po włączeniu usługi w aplikacji vouchery będą widoczne w zakładce „Oferty” i można je zrealizować bezpośrednio z telefonu przy kasie.

Bjelin Group: Szwedzka firma rodzinna działająca w sektorze podłóg drewnianych i komponentów meblowych wybrała IFS Cloud, aby przyspieszyć globalną transformację i usprawnić kluczowe procesy biznesowe w swoich zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych. To kolejny przykład strategicznej inwestycji w rozwiązania IFS wspierające skalowanie działalności oraz zwiększanie odporności firm produkcyjnych.

TomTom: Ogłosił, że wprowadza na polski rynek nowy produkt – Tom by TomTom. Jest to asystent ostrzegający o zagrożeniach na drodze, stworzony, aby poprawić komfort jazdy poprzez dostarczanie wyłącznie niezbędnych alertów. W połączeniu z bezpłatną aplikacją nawigacyjną TomTom app tworzy kompletne rozwiązanie, pomagające kierowcom być na bieżąco z nieoczekiwanymi sytuacjami na drodze.

RTV Euro AGD: Otworzy swój nowy sklep w Dąbrowie Górniczej w Centrum Handlowym S1 Dąbrowa Górnicza.

Huawei: 24 października na polskim rynku zadebiutuje seria HUAWEI Pura 80, w dwóch wersjach – HUAWEI Pura 80 Ultra z podwójnym, mechanicznie przełączanym teleobiektywem oraz HUAWEI Pura 80 Pro, z ultrajasną, 1-calową matrycą. Oba modele zostały stworzone z myślą o foto- i wideografii.

POLOmarket: Zakończył wdrożenie zintegrowanego, zaawansowanego systemu CRM do kompleksowego zarządzania spersonalizowaną komunikacją. Rozwiązanie to zastąpiło dotychczasowe narzędzia, umożliwiając tworzenie spójnej i dopasowanej komunikacji z klientami w wielu kanałach. „Wprowadzając personalizację do naszej aplikacji, robimy kolejny krok w stronę budowania jeszcze lepszego doświadczenia zakupowego naszych klientów. To nie jest tylko jeden z naszych ważniejszych celów strategicznych, ale także odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy jak pokazują badania, coraz częściej wymagają, by aplikacje były dostosowane do ich preferencji” – podkreśla prezes sieci Marek Wądołowski.

vivo: Ogłosiło w Szanghaju premierę nowej serii smartfonów – vivo X300. Z okazji swojego 30-lecia vivo zaprezentowało serię X300, obejmującą modele X300 Pro oraz X300, które wyznaczają nowy standard w branży dzięki zastosowaniu dwóch flagowych aparatów ZEISS o rozdzielczości 200 MP.

Zebra Technologies: Ogłosiła, że firma Polytag – czołowy dostawca zaawansowanych rozwiązań w zakresie kodów QR oraz technologii UV tag and trace dla gospodarki obiegu zamkniętego – wykorzystuje bibliotekę Zebra Aurora Vision Library. Rozwiązanie to umożliwia organizacjom podejmowanie konkretnych działań na rzecz odpowiedzialności środowiskowej i realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego.

Dell: Wprowadził stację roboczą Dell Pro Max z GB10 – komputer, który umożliwia pracę z modelami AI liczącymi nawet 200 miliardów parametrów (400 mld w konfiguracji podwójnej). Dell Pro Max z GB10 działa w oparciu o procesory NVIDIA Grace Blackwell i oferuje gotowe środowisko deweloperskie, które pozwala rozpocząć pracę z AI w ciągu kilku minut.

Plus: Smartfon iPhone 17 Pro dostępny jest w Programie Plus Wymiana.

beyerdynamic: Rozszerza swoją serię PRO o nowe słuchawki wokółuszne Model DT 270 PRO łączy kompaktową, wszechstronną formę z atrakcyjną ceną.

Samsung: Polacy coraz chętniej wybierają nowoczesne telewizory z wykorzystaniem AI, a najnowsze dane pokazują, które modele cieszą się największym zainteresowaniem. Wśród najczęściej wybieranych znajdują się Samsung Neo QLED Mini LED 4K i QLED, które odznaczają się żywymi, realistycznymi kolorami i technologią kropek kwantowych. Modele te oferują szybki system Tizen, funkcje AI oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewniając komfort codziennego użytkowania. Najpopularniejszą przekątną pozostaje 55 cali, ale cały czas wzrasta sprzedaż telewizorów o większych rozmiarach.

ASTOR: Podczas Polsko-Japońskiego Forum Inwestycyjnego 2025 w Osace firma i Kawasaki Heavy Industries zawarły umowę dotyczącą rozwoju i komercjalizacji edukacyjnego robota Astorino. Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedsiębiorstwo z Krakowa robi kolejny krok w globalnej ekspansji.

Comarch: Dzięki wdrożeniu technologii spółki firma HYDRO ZNPHS usprawniła procesy logistyczne i rozbudowała kanał sprzedaży B2B przez internet, również na rynki zagraniczne.

Bank Pocztowy: Agencja zintegrowanej komunikacji marketingowej LoveBrands Group kontynuuje współpracę z bankiem, obejmującą kompleksową obsługę marketingową i komunikacyjną w modelu 360°.

Biedronka: Największy detalista w Polsce przygotowuje się do pełnego startu systemu kaucyjnego. W ramach tego procesu do wybranych sklepów w całej Polsce trafiają nowoczesne automaty do zbiórki opakowań, dostarczane przez firmę RVM Systems. Umowa pomiędzy podmiotami jest największą tego typu umową w Polsce, zarówno pod względem skali, jak i zasięgu projektu.

Vertiv: Ogłosił, że z dniem 1 stycznia 2026 r. stanowisko jej prezesa w regionie EMEA obejmie Paul Ryan, dotychczasowy dyrektor ds. zaopatrzenia. Zastąpi on Karstena Winthera, który z końcem 2025 roku przechodzi na emeryturę. Paul Ryan od ponad 20 lat związany jest z branżą technologiczną. W Vertiv kierował globalnym zaopatrzeniem i łańcuchem dostaw, odpowiadając za transformację procesów, wzmacnianie odporności operacyjnej oraz rozwój kultury ciągłego doskonalenia i innowacyjności.

Standard Chartered, OKX: Rozszerzają strategiczne partnerstwo na Europejski Obszar Gospodarczy. Współpraca umożliwia instytucjom bezpieczne przechowywanie aktywów poza giełdą dzięki modelowi collateral mirroring, w którym Standard Chartered pełni rolę niezależnego powiernika. Połączenie infrastruktury powierniczej banku z regulacyjną licencją MiCA OKX zapewnia klientom pełną zgodność i ochronę w handlu aktywami cyfrowymi. Partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm jako liderów w budowie regulowanego rynku kryptowalut w Europie.

PayU, PayPo: Łączą siły na rynku rumuńskim. Dzięki współpracy sklepy korzystające z bramki płatniczej PayU w Rumunii będą mogły zaoferować klientom możliwość odroczenia płatności z PayPo. Rozwiązanie będzie dostępne także dla polskich firm e-commerce rozwijających sprzedaż w Rumunii.

vivo: Zaprezentowało globalnie OriginOS 6 – swój najbardziej zaawansowany system operacyjny.

Veeam: Udostępnił platformę Veeam Data Cloud (VDC) dla dostawców usług zarządzanych (MSP) w ramach programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Nowa usługa zapewnia: ujednoliconą platformę SaaS, dostępną w modelu multi-tenant; wykorzystanie aktualizowanych w czasie rzeczywistym mechanizmów analizy zagrożeń do optymalizacji działań operacyjnych i proaktywnego reagowania; zarządzanie bazujące na rolach, zapewniające bezpieczne i granularne uprawnienia użytkowników. Dodatkowo Veeam zaprezentował także nową wersję rozwiązania Veeam Service Provider Console v9.

Orange Wholesale: Zapowiedział rozwój usługi RCS AI we współpracy z Orange Fab i firmą Chatporter. Projekt łączy RCS z generatywną sztuczną inteligencją i otrzymał 400 tys. zł dofinansowania z Podkarpackiego Centrum Innowacji. W sieci Orange jest już ponad 5 mln użytkowników RCS, co ma przełożyć się na szybkie, komercyjne testy z klientami biznesowymi.

T-Mobile: Wraca ze specjalną ofertą dla uczestników programu Magenta Moments, umożliwiającą darmowy dostęp do Perplexity Pro, a tym samym do rozszerzonych funkcji nowoczesnej przeglądarki Comet na cały rok. Perplexity to inteligentna wyszukiwarka AI działająca w oparciu o modele językowe, która dostarcza odpowiedzi oparte na rzetelnych, internetowych źródłach. Teraz uczestnicy programu Magenta Moments do 31 grudnia (lub do wyczerpania puli kodów) mogą zyskać dostęp do w pełni darmowej subskrypcji Perplexity Pro na 12 miesięcy za 0 zł.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), Ericsson: Tworzą wspólne laboratorium, w ramach którego eksperci będą pracować nad kluczowymi problemami stojącymi przed dostawcami usług telekomunikacyjnych, wykorzystującymi infrastrukturę od różnych producentów. Umożliwiając walidację rozwiązania rdzenia sieci 5G dual-mode opartego na chmurze i sztucznej inteligencji, współpraca ta odpowiada na rosnącą potrzebę wdrażania wydajnych, skalowalnych i efektywnych sieci, jednocześnie upraszczając wprowadzanie nowych usług. Pozwoli to dostawcom usług telekomunikacyjnych na usprawnienie działalności, szybsze wprowadzanie innowacji i sprostanie rosnącym wymaganiom użytkowników.

Beyond.pl: Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej operator data center z operacyjnie działającą Fabryką AI ogłosił wspólną inicjatywę z Bielik.AI i fundacją Spichlerz o nazwie „Gniazdo”. Ma ona za zadanie zintensyfikować rozwój polskiego modelu językowego oraz przyspieszyć realizację suwerennych projektów AI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem Bielika.

FRITZ: W Polsce jest dostępny router premium FRITZ!Box 4690, wyposażony w Wi-Fi 7 oraz port 10 Gbit/s LAN. Router obsługuje najnowsze technologie mesh, a także oferuje szerokie możliwości zarządzania siecią i Smart Home w oparciu o FRITZ!OS.

HONOR: Podczas premiery flagowej serii Magic8 w Pekinie firma zapowiedziała nowy format urządzenia – ROBOT PHONE. Jest to istotny kamień milowy w realizacji strategii HONOR ALPHA PLAN, ogłoszonej na początku tego roku, która przybliża markę do osiągnięcia celu, jakim jest pozycja globalnego lidera ekosystemu urządzeń opartych na sztucznej inteligencji.

Adyen, Legia Warszawa: Ogłaszają nowe, strategiczne partnerstwo. Współpraca obejmuje cały klubowy ekosystem płatności – od sklepu internetowego i FanStore, po punkty gastronomiczne na stadionie.

Urząd Regulacji Energetyki: Ma porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim i Ministerstwem Cyfryzacji o współpracy nad Cyfrowym Bliźniakiem URE, która ma zrewolucjonizować proces taryfowy w ciepłownictwie – łącząc naukę, administrację i technologię w nowatorskim narzędziu opartym o AI. Projekt ułatwi dostęp do usług publicznych oraz usprawni pracę URE w obszarze taryfowania ciepła.

Salesforce, OpenAI: Ogłosiły rozszerzenie partnerstwa strategicznego, które wprowadza nowy poziom doświadczeń pracowniczych i konsumenckich napędzanych platformą Salesforce Agentforce360 oraz pionierskimi modelami OpenAI.

Signify: Ogłasza poszerzenie działalności w Polsce i wprowadzenie nowoczesnej technologii druku 3D do fabryki w Pile. Inwestycja ta nie tylko wzmacnia pozycję firmy na rynku, ale także przynosi korzyści dla regionu, w tym 150 nowych miejsc pracy.

Justtag Group: Lider w obszarze data-driven marketingu i technologii reklamowej ogłasza partnerstwo z firmą In-Pulse (powered by Żabka & Stagwell), które ma szansę zrewolucjonizować sposób prowadzenia kampanii digitalowych. Kluczowym elementem tej współpracy jest możliwość zagregowania danych transakcyjnych i wykorzystania ich do precyzyjnego targetowania reklam.

Legimi: Do grona partnerów dołączył SkyShowtime, europejski serwis streamingowy.

Vertiv, PNY Technologies: Ogłosiły nawiązanie współpracy. Partnerstwo łączy zaawansowane systemy PNY bazujące na układach NVIDIA z doświadczeniem Vertiv w zakresie zasilania i chłodzenia. Nowe rozwiązania umożliwiają integratorom systemów: szybsze wdrażanie środowisk AI o wysokiej gęstości bazujących na projektach referencyjnych Vertiv dla platform NVIDIA GB200 i GB300; wykorzystanie cyfrowych bliźniaków (digital twins) w środowisku NVIDIA Omniverse do testowania i optymalizacji infrastruktury przed wdrożeniem; zwiększenie efektywności i niezawodności systemów obliczeniowych, dzięki połączeniu sprawdzonych rozwiązań Vertiv i PNY.

Google: Rozpoczyna udostępnianie w Polsce nowej funkcji, która umożliwia przekształcanie zdjęć w filmy za pomocą Veo w aplikacji Gemini.

Apple: Wprowadza M5 – kolejny przełomowy czip, nowego iPada Pro z czipem M5 oraz nowego 14-calowego MacBooka Pro z czipem M5.

Rectangle: Został wybrany przez European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) do realizacji projektu „Gal4TSync”. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i dostarczenie referencyjnego odbiornika umożliwiającego obsługę serwisu „Galileo Timing Service”, który będzie przeznaczony do dostarczania precyzyjnej synchronizacji czasu europejskiej infrastruktury krytycznej. Oznacza to, że polska technologia zadba o bezpieczeństwo europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa.

Netia: Security Operations Center (SOC) uzyskało wyższy stopień (TI Accredited) w ramach europejskiego katalogu zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa – Trusted Introducer. To kolejne potwierdzenie rozwoju kompetencji Netii w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz potwierdzenie obecności firmy w międzynarodowej społeczności zespołów CERT/CSIRT.

meviy: Platforma umożliwiająca szybkie projektowanie, wycenę i zamawianie komponentów 3D rozszerza działalność w Europie. Użytkownikom została udostępniona wersja w języku polskim. Wspierana przez AI platforma automatycznie analizuje modele CAD, wykrywa potencjalne problemy konstrukcyjne i podpowiada, jak je poprawić. Rozwiązanie można wykorzystać zarówno w tworzeniu pojedynczych prototypów, jak i większych serii. Właścicielem meviy jest japońska firma MISUMI – globalny dostawca ponad 30 mln komponentów mechanicznych dla przemysłu maszynowego i automatyki.

WasteTracker: Udostępnia nowy moduł Waste Pickups – pierwszego w Polsce „inteligentnego licznika odpadów” dla nieruchomości komercyjnych. Nowa funkcjonalność umożliwia weryfikację odbiorów odpadów, harmonogramów, wag i kosztów, a jednym z pierwszych wdrożeń w Polsce jest Office House, budynek należący do AFI Europe, będący częścią superkwartału Towarowa22 w Warszawie.

Źródło: ISBnews