Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 28 września – 2 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Bankowość: Sektor bankowy coraz bardziej koncentruje wysiłki na świadczeniu usług online i mobile oraz na wykorzystywaniu otwartej bankowości, ocenia dyrektor zarządzający pionu bankowości internetowej BNP Paribas Bank Polska Marcin Bodnar w rozmowie z ISBtech. W ramach postępującej platformizacji, banki będą także integrować na platformie inne banki. Na popularności zyskiwać będzie udostępnianie nowych funkcjonalności w ramach rozwiązań chmurowych i zastosowanie sztucznej inteligencji. Źródło: ISBtech

Praca zdalna: Pandemia COVID-19 gwałtownie przyspieszyła procesy cyfryzacji w firmach. Wśród polskich przedsiębiorców najwięcej wprowadzonych zmian miało umożliwić pracę zdalną – tak odpowiedziało 56% respondentów ankiety przeprowadzonej na potrzeby raportu „Trusted Economy w nowej rzeczywistości. Ograniczanie ryzyka związanego z szybką cyfryzacją”, przygotowanego przez kancelarię prawną Deloitte Legal wspólnie z Obserwatorium.biz i Asseco Data Systems. Drugim najczęstszym obszarem (51%), w ramach którego realizowane były projekty digitalizacyjne, były procesy wewnętrzne w firmie, dotyczące obiegu dokumentów i podpisywania umów online. Źródło: ISBnews

E-commerce: Wprowadzenie możliwości dokonywania zakupu testowego przez „tajemniczego klienta” zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw konsumentów, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Dotychczas kontrolujący mogli sprawdzić jedynie sposób oferowania towaru, zakres udzielanych informacji, ale nie mogli zawrzeć umowy. Poszerzenie uprawnień „tajemniczego klienta” ma dotyczyć także m.in. handlu elektronicznego. Źródło: ISBnews

Internet: Wprowadzenie możliwości blokowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stron internetowych w przypadku, gdy zamieszczane tam informacje naruszałyby prawa konsumentów zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu ma otrzymać też kompetencje potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych i danych, oraz informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 37,59 mln na koniec czerwca 2020 roku i była wyższa o 2,58%w skali roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 19,07 mln (wzrost o 5,24% w skali roku), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. W II kwartale przybyło w nim ponad 0,5 mln nowych aktywnych użytkowników, z czego większą część stanowili klienci mobile only. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Firma WebTotem przeanalizowała bezpieczeństwo stron 33 działających w Polsce banków pod kątem 11 różnych aspektów. Na pierwszym miejscu znalazł się Volkswagen Bank Polska. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się HSBC i Alior Bank, a porównywalnie dobrą ocenę otrzymała także specjalistyczna odsłona banku Pekao S.A. – Pekao Bank Hipoteczny. Źródło: spółka

E-commerce: Według firmy doradczej Savills, pandemia Covid-19 przyspieszy rozwój branży e-commerce w Europie średnio o rok, co z kolei przełoży się na wzrost popytu na najbardziej atrakcyjne nieruchomości logistyczne. Źródło: spółka

Legislacja: Artur Chamot, radca prawny, ekspert ds. podatków w firmie doradczej JP Weber, wskazuje że warto zwrócić uwagę na to, czego nie uwzględniono w toku konsultacji „estońskiego CIT” z partnerami społecznymi, a więc m.in. postulat usunięcia przepisu pozwalającego na korzystanie z „estońskiego CIT-u” wyłącznie przez spółki, których jedynymi udziałowcami są osoby fizyczne. Rozwiązanie to eliminuje z katalogu ewentualnych beneficjentów nowych przepisów startupy, które korzystają ze wsparcia funduszy VC. Równocześnie pozytywnie należy ocenić zmniejszenie kryterium liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę. Kryterium 3 osób zamykało w praktyce możliwość stosowania projektowanych rozwiązań przez wiele startupów. Źródło: spółka

E-finanse: Minister Finansów oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych – Visa i Mastercard – oraz Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych w Polsce. Źródło: spółka

Chmura: Nowe badania przeprowadzone przez Accenture pokazują, że migracje do chmury publicznej mogą przynieść znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla. W ujęciu globalnym spadek może wynieść 5,9% całkowitej emisji, za którą odpowiedzialna jest branża IT lub prawie 60 mln ton CO2 rocznie, co można porównać do usunięcia z dróg 22 milionów samochodów. Raport „The Green Behind the Cloud”, oparty na autorskiej analizie Accenture, bazującej na doświadczeniu w przeprowadzeniu migracji do chmury dla setek klientów na całym świecie, przedstawia w jaki sposób firmy mogą osiągnąć największe korzyści, z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska, dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej, niezależnie od tego jak zaawansowany jest u nich aktualnie proces migracji. Źródło: spółka

Chmura: Z międzynarodowego badania IDC, wynika, że zaledwie 4% firm przeprowadziło kompletną transformację cyfrową w swoich strukturach. 46% z nich wciąż znajduje się na etapie rozpoczęcia procesu cyfryzacji. 60% badanych przedsiębiorstw przekroczyło już założony na ten cel budżet, a 54% firm ma problemy z integracją urządzeń, co skutkuje opóźnieniami w realizacji projektów. Badanie również wykazało, że przestarzałe podejście do drukowania jest istotną przeszkodą w cyfrowej transformacji i mimo, że 3 na 5 przedsiębiorstw zdaje sobie z tego sprawę, mniej niż połowa inwestuje w przeniesienie druku do chmury i w Internet rzeczy (IoT), podał Lexmark. Źródło: spółka

Reklama: Aż 76% Polaków ankietowanych przez GfK Polonia na zlecenie firmy Samsung Electronics Polska uważa, że cyfrowe nośniki pozwolą zmienić miasto w Smart City. Raport jasno wskazuje, że mieszkańcy miast, nie są przeciwni reklamom jako takim, szczególnie jeżeli pod uwagę bierzemy nośniki oparte o technologie cyfrowe. „Przewaga ekranów cyfrowych nad tradycyjną reklamą jest niezaprzeczalna. Możliwość błyskawicznej i zdalnej aktualizacji treści, wyświetlanie dowolnych komunikatów w zależności od aktualnych potrzeb, długi cykl życia produktu i estetyka urządzeń to elementy, które przekładają się na wysoką akceptację społeczną nośników cyfrowych. Zaletą ekranów LED jest także możliwość budowy nośników reklamowych o dowolnym kształcie i wielkości, dzięki czemu można je wkomponować w istniejącą tkankę miejską” – podsumowuje rzecznik Samsung Polska Olaf Krynicki. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Trwają ostatnie dni konsultacji rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ewentualne zakwalifikowanie Huawei jako „dostawcy wysokiego ryzyka” w Polsce zmusi krajowych operatorów do poniesienia ogromnych kosztów wymiany sprzętu, co w konsekwencji przełoży się na znaczne opóźnienia we wdrażaniu sieci 5G – ostrzegają eksperci z międzynarodowej firmy konsultingowej Assembly Research. Z ich analizy wynika, że nawet 3-letnie opóźnienie może kosztować naszą gospodarkę prawie 5 mld euro strat. Analitycy Assembly Research oparli swoje szacunki na hipotetycznym scenariuszu, w którym przyjęta zostaje nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a Huawei zostaje zaklasyfikowany jako „dostawca wysokiego ryzyka”. Z raportu wynika, że wykluczenie sprzętu Huawei z budowy infrastruktury 5G w Polsce opóźniłoby prace w skali, która uniemożliwiłaby osiągniecie 10,2 mld euro korzyści gospodarczych, jakie polski rząd prognozował na lata 2020-2025. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Oppo: Uważa polski rynek za strategiczny i chce szybko stać się „jedną z najchętniej wybieranych marek smartfonów”, poinformowała ISBtech brand manager oddziału w Polsce Mo Zhang. Firma chce być także liderem rozwoju 5G w Polsce. „W niewiele ponad rok od wejścia na rynek, już co trzeci Polak kojarzy markę Oppo. Obecnie skupiamy się na dalszym wzmacnianiu swojej pozycji i budowie wizerunku. Uważamy polski rynek za strategiczny i mamy ambicję, aby Oppo stało się jedną z najchętniej wybieranych marek smartfonów w Polsce. O naszym zaangażowaniu może świadczyć chociażby fakt, że przygotowujemy lokalną kampanię marketingową nowej serii Reno4. Wchodzimy jako marka na wyższy poziom i chcemy także być prekursorem i liderem 5G w Polsce” – powiedziała ISBtech Zhang. Źródło: ISBtech

Saab: Chce nadal rozwijać działalność biznesową i operacyjną w Polsce oraz kontynuować wsparcie w eksploatowaniu swoich systemów, które już funkcjonują na terenie kraju. Wciąż oferuje Polsce nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązania i możliwości, poinformował ISBtech Jyrki Kujansuu, prezes Saab Technologies Poland i Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie. Źródło: ISBtech

Allegro: Ma szansę znaleźć się w indeksie WIG20 już trzeciego dnia sesyjnego po debiucie, o ile spełni odpowiednie warunki, poinformowała członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Izabela Olszewska. Źródło: ISBnews

Asseco: Liczy, że drony zaowocują kolejnymi zamówieniami dla polskich, jak i zagranicznych służb, a odpowiednio zmodyfikowany system będzie również dostępny dla sektora cywilnego, poinformował ISBtech Project Manager, Asseco Poland Tomasz Mosiej.

PKN Orlen: Rozpoczął akcję Inventor Tech Day skierowaną do wynalazców z Polski oraz krajów Europy i Azji, podał koncern. Jej celem jest pozyskanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. Źródło: ISBnews

DataWalk: Odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM: Odnotował 3,53 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 1,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Komputronik: Odnotował 83,6 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020, według wstępnych danych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Odnotowała 0,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Odnotowały 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Grzegorz Kania złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Źródło: ISBnews

HP: Andrzej Sowiński obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego HP Inc Polska. Źródło: ISBtech

Play: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny zobowiązał operatora do zwrotu pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Fujitsu: Echo Investment rozpoczęło realizację kolejnego etapu łódzkiej Fuzji i buduje dwa nowe biurowce, których najemcą jest firma Fujitsu Technology Solutions, podano w komunikacie. Źródło: ISBtech

Larq: Odnotował 19,59 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2020 r. wobec 10,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4fun Media: Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami udzielonych przez 4fun Media na rzecz spółek zależnych z segmentu e-commerce oraz odpisów aktualizujących wartość udziałów tych spółek na łączną kwotę 6 982 432,78 zł, podała spółka. Odpisy te zostaną ujęte w kosztach finansowych jednostkowego sprawozdania finansowego 4fun Media za pierwsze półrocze 2020 roku. 4fun Media podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych celem wsparcia dalszego rozwoju spółki i grupy kapitałowej 4fun Media, podała spółka. Zasadniczym motywem do dokonania wskazanego przeglądu jest niepewność gospodarcza wywołana aktualną fazą rozwoju pandemii COVID-19 i brakiem pewności odnośnie do wpływu tej pandemii na działalność spółki i grupy kapitałowej. Źródło: Trigon

XTPL: Odnotował 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 16,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Odnotował 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Jako sponsor tytularny rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2019/20 pojawił się w blisko 126 tys. publikacji i programów. Zapewniło to bankowi ekwiwalent reklamowy w wysokości przeszło 317,04 mln zł. To ponad trzykrotnie więcej niż w sezonie 2018/19, kiedy PKO Bank Polski współpracował z Ekstraklasą jako partner główny. Wówczas ekwiwalent reklamowy z tego tytułu wyniósł 95,5 mln zł. Źródło: ISBnews

iLoF – Intelligent Lab on Fiber: Brytyjski startup wygrał 20 tys. euro w konkursie, organizowanym podczas konferencji Infoshare 2020 Online. Spółka ma leczyć chorobę Alzheimera z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Źródło: ISBtech

SAS: Polska firma Cashy, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie dla startupów, otrzymała nagrodę finansową w wysokości 10 tys. USD, co pozwoli jej rozwinąć przedstawiony projekt. Ponadto zwycięski startup uzyska również wsparcie biznesowe, m.in. w zakresie kontaktów z klientami SAS. Zwycięski startup Cashy oferuje firmom platformę do aktywnego i automatycznego składania ofert wcześniejszej płatności ich kontrahentom w zamian za kilkuprocentową premię. Użytkownicy systemu mogą dzięki temu generować oszczędności, a dostawcy otrzymują pieniądze wtedy, kiedy ich potrzebują. Nowatorskie rozwiązanie ma być alternatywą dla mikrofaktoringu oraz tzw. chwilówek. Kolejne miejsca w konkursie zajęły ukraińsko-amerykański startup Upswot oraz polski startup Placeme. Źródło: ISBtech

Uber: Rozszerzył zakres funkcji, jakie będzie pełnił jej lokalny oddział w Polsce (Uber Poland sp. z o.o.), a od 1 października 2020 r. będzie realizował usługi w oparciu o otrzymaną licencję pośrednika w przewozie osób. Firma zainwestowała ponad 6 mln zł, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich biznesu do nowych wymogów, a użytkownikom aplikacji w Polsce zapewnić usługę jakiej oczekują, zaznaczono w informacji. Źródło: ISBtech

Empik Marketplace: Platforma notuje kolejny rekord. Klienci znajdą tu już ponad milion ofert od zewnętrznych sprzedawców w 16 kategoriach, spośród których największą dynamiką wzrostu charakteryzują się: Sport (+195%), AGD (+146%), art. papiernicze (+142%), Zdrowie i Uroda (+135%), Zabawki (+120%) czy Dom i Ogród (+98%). Rocznie Empik.com notuje 250 milionów wizyt, a swoje sklepy internetowe prowadzi tu już ponad 1200 firm. Źródło: spółka

Talentuno: „Zaobserwowaliśmy duże zapotrzebowanie na przyśpieszoną rekrutację w firmach, natomiast kandydaci pragnęli jak najszybciej dostać pracę. Jednak między tym wszystkim istniała luka wynikająca z nieefektywnych procesów rekrutacyjnych, obciążenia dokumentacją i niewystarczającą komunikacją między rekruterem, a klientem.” – mówi Anna Wójcik, head of customer success and operations w Talentuno Polska. „Wyniki badania pokazują jednoznaczenie, że zawód rekrutera potrzebuje nowego sposobu pracy, a zwinna rekrutacja oferuje rozwiązanie tego problemu. Częste informacje zwrotne, usprawnianie procesu poprzez ewaluacje oraz stosowanie narzędzi technicznych pomaga zmniejszyć obciążenie administracyjne, a tym samym przyspieszyć proces rekrutacji. Jest to bardzo ważny aspekt w tym zawodzie” – dodaje ekspertka. Źródło: spółka

LTTM: W konsekwencji wspólnych ustaleń Paweł Stano, wcześniej wiceprezes i prezes LifeTube, został prezesem grupy LTTM. Na nowym stanowisku zastąpił Krystiana Botko, który ustąpił z pełnienia dotychczasowej funkcji po zakończeniu integracji spółek TalentMedia, LifeTube i Gamellon w ramach grupy LTTM. Źródło: ISBtech

OVHcloud: Mimo obecnej kruchej stabilizacji, cyfrowa rewolucja przyśpieszyła, jeszcze bardziej zwiększając dystans do osób już teraz cyfrowo wykluczonych. Dlatego też, aby podjąć skuteczną walkę z cyfrowym wykluczeniem, grupa OVHcloud nawiązała współpracę z Instytutem Lema. „Cieszymy się, że zostaliśmy partnerem Instytutu Polska Przyszłości, ponieważ uważamy, że technologia jest dla każdego, jednak użytkownicy powinni wiedzieć, jak korzystać z jej dobrodziejstw świadomie. Działając razem możemy osiągnąć więcej na rzecz niwelowania wykluczenia cyfrowego. Chcemy włączać się w prowadzone w tym obszarze działania i cieszymy się, że będziemy mogli to robić z tak doświadczonym partnerem” – mówi Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region CEE. Źródło: ISBtech

OVHcloud: Małgorzata Ratajska-Grandin stanęła na czele globalnego programu OVHcloud Startup Program, obejmując stanowisko Dyrektor OVHcloud Startup Program. Jednocześnie, grupa OVHcloud poinformowała, że wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, startuje nowa edycja programu dla startupów, dla których chmura jest centralnym elementem modelu biznesowego. Tym razem, będą mogły wziąć w nim udział także młode firmy, które funkcjonują już na rynku, ale wciąż wymagają wsparcia aby rozwinąć swój potencjał (firmy typu scale-up). W realizacji misji OVHcloud, na rzecz wspierania startupów, dopomogą także nowo zawarte partnerstwa z programem pre-akceleracyjnym Reaktor X oraz Fundacją Venture Café, działającą na rzecz wzmacniania ekosystemu innowacji w Warszawie.

Agora: W najnowszym raporcie „Global Digital Subscription Snapshot 2020″, opublikowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie FIPP, „Gazeta Wyborcza” z 240 tys. aktywnych prenumerat cyfrowych zajęła 10. miejsce wśród wszystkich europejskich tytułów prasowych. Źródło: spółka

Silver Starters: Zakładanie start-upów nie musi być zarezerwowane dla młodych. Właśnie rusza kolejna edycja programu Silver Starters. To cykl szkoleń i warsztatów biznesowych dla seniorów, którzy otrzymują wsparcie w wymyślaniu innowacji i wprowadzaniu swoich pomysłów na rynek. Źródło: spółka

Larq: Rada nadzorcza powołała w skład zarządu na okres do końca V wspólnej kadencji Małgorzatę Dzięcioł na stanowisko prezesa zarządu, ze skutkiem od 2 października 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Allegro.eu: Cena emisyjna akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została ustalona na 43 zł za akcję, podała spółka. Wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja rynkowa spółki wyniesie 44 mld zł. Liczba akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) Allegro.eu została zwiększona o 26,83 mln akcji do 214 658 285 akcji sprzedawanych lub o 30,86 mln akcji – do nie więcej niż 246 857 143 akcji w ofercie (z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału), podała spółka w suplemencie do prospektu. Źródło: ISBnews

DataWalk: Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 421 tys. akcji zwykłych na serii O bez prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Chce pozostać uczestnikiem rynku długu i nie wyklucza kolejnych emisji obligacji korporacyjnych, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan. Źródło: ISBnews

Zortrax: Podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Corelens, ukierunkowaną na połączenie obu podmiotów, podała spółka. W efekcie Zortrax uzyskałby status spółki publicznej. Źródło: ISBnews

ATM: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dniem 19 października 2020 r., podała Komisja. Źródło: ISBnews

Film Rój: Zebrał prawie 2 mln zł z emisji crowdfundingowej na platformie Crowdway na budżet produkcji filmu, podała spółka. Źródło: ISBnews

ASM Group: Dokonał ­w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostki zależne w kwocie 28 045 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych jednostkom zależnym (spółkom z grupy Vertikom) w kwocie 2 229 tys. zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Zowie: Wcześniej pod nazwą Chatbotize. Teraz jako Zowie rozpoczyna ekspansję za granicą, w pierwszej kolejności na rynkach anglojęzycznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia). Firma ma już pierwszych klientów spoza Polski, w dalszym globalnym rozwoju pomogą jej inwestorzy. Zowie właśnie pozyskało 2,4 mln zł (620 tys. dolarów) w rundzie seed, której przewodził fundusz Inovo Venture Partners, ale wzięli w niej udział także polscy i zagraniczni aniołowie biznesu. Wśród nich Ariel Finkelstein, izraelski przedsiębiorca z doświadczeniem w rozwoju firm SaaS. Źródło: ISBtech

MCI Capital: Wśród przyszłościowych sektorów wymienia m.in. cyfrową edukację, cyfrową pracę i cyfrową medycynę. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zrealizowano sześć transakcji (Frisco, Netrisk, Geewa, Indeks Tatilbudur, Prowly), które przyniosły ponad 615 mln zł wpływów. W przygotowaniu 5-7 kolejnych exitów, zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Plany na 2020-202 zakładają wyjścia z inwestycji na rocznym poziomie ok. 600-750mln zł. Grupa chce przeprowadzić jedną-dwie transakcje w modelu LBO w Europie Środkowo-Wschodniej i UE w podmiotach o „enterprise value” 50- 250 mln euro. Źródło: Trigon

Olympus: Zawarł ostateczną umowę z Japan Industrial Partners dotyczącą przeniesienia działalności Olympus Imaging (aparaty fotograficzne i rejestratory dźwięku) do nowej firmy. Źródło: spółka

Sony: Przejęło firmę Nevion specjalizującą się w opracowywaniu zintegrowanych rozwiązań IP służących do zwirtualizowanej produkcji mediów. Inwestycja ta pozwoli firmie wzbogacić ofertę dedykowaną zarówno branży telewizyjnej jak i innym odbiorcom o nowe rozwiązania umożliwiające kompleksową obsługę produkcji opartej na łączach IP i chmurze. Umożliwi to współdziałanie w czasie rzeczywistym sprzętów oraz ludzi w różnych lokalizacjach, co w rezultacie zwiększy efektywność pracy. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Mastercard, Caritas Polska: Zainstalują pierwszych 11 datkomatów w 10 różnych miejscach na terenie całego kraju do końca października 2020 r., poinformowały organizacje. Nowe urządzenia pozwolą na szybkie i wygodne przekazanie donacji na wybrany cel charytatywny Caritas w formie zbliżeniowej – kartą, telefonem lub dowolnym urządzeniem mobilnym z funkcją płatności. Źródło: ISBnews

Grupa Ciech: W fabrykach sody kalcynowanej w Polsce i Niemczech zostanie wdrożone nowe oprogramowanie Honeywell Forge typu Advanced Process Control, podała spółka. Rozszerzenie dotychczasowej współpracy Ciechu z Honeywell poprawi wydajność operacyjną instalacji oraz umożliwi optymalizację kosztów. Źródło: ISBnews

Wasko: Miasto Katowice przekazało odpowiedź na pozew COIG – spółki zależnej – oraz pozew wzajemny, w którym domaga się od COIG łącznie 8,21 mln zł w związku z realizacją umowy z października 2017 r. na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, podało Wasko. W swoim pozwie COIG domagał się od Katowic zapłaty 18,18 mln zł. Źródło: ISBnews

Asseco: Stworzyło rozwiązanie, które dzięki intuicyjności obsługi oraz wysokiej automatyzacji oferuje nowy kanał sprzedaży usług doradczych. PROMAK Mate to system zaprojektowany z myślą o kompleksowym wsparciu indywidualnych klientów biur maklerskich, zwłaszcza tych, którzy nie korzystali dotychczas z usług profesjonalnych doradców. Teraz będą mogli to zrobić całkowicie online. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwoli automatycznie obsłużyć wszystkie etapy tego procesu – począwszy od stworzenia indywidualnego profilu inwestycyjnego, do kontrolowania osiąganych wyników. To pierwsze tego typu narzędzie na polskim rynku. Źródło: ISBtech

Play: Przygotował dwie propozycje dla nowych i obecnych klientów swojej sieci. Kupujący w najbliższym czasie starter Play mogą otrzymać 100 GB ważnych do końca roku, a dla obecnych klientów dostępne są nowe pakiety internetowe, których aktywacja w aplikacji Play24 pozwala otrzymać dwa razy więcej GB. Do oferty PLAY NOW i PLAY NOW TV dołączają trzy nowe kanały: AXN White i AXN Black w pakiecie Extra oraz France24 w ofercie News. Operator wprowadza specjalną ofertę dla klientów biznesowych, którzy zdecydowali się przenieść swój numer do Play – Dwie karty SIM i nielimitowany internet do biura za 49,99 zł w Play dla Firm. Źródło: spółka

PKP: PKP Intercity wdrożyło zmiany w algorytmie dotyczącym zasad przydzielania miejsc w systemie sprzedaży biletów. Nowe rozwiązanie, które będzie w pełni widoczne od 18 października, pozwoli na równomierne rozmieszczenie zarezerwowanych miejsc w wagonach, podała spółka. Prowadzone są prace w kierunku powstania całkowicie nowego systemu sprzedaży biletów. Łowcy Super Promo to nowa funkcjonalność na stronie intercity.pl, dzięki której na kilka dni przed odjazdem pociągu możliwe jest łatwe wyszukanie i zakup biletów w atrakcyjnych cenach. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Uruchomił wraz z miastem Wrocław inteligentny system monitorowania zajętości miejsc parkingowych, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły sprawdzić w czasie rzeczywistym, które z miejsc przeznaczonych dla nich są wolne. To samo rozwiązanie wykorzystano także do wdrożenia monitoringu dostępności miejsc postojowych dla autokarów, który również będzie od dziś funkcjonował we Wrocławiu. Źródło: ISBtech

Plus: Prowadzi kampanię wspierającą polski rynek muzyczny i zachęcającą do słuchania polskich wykonawców i specjalnej okolicznościowej playliście Dzień Polskiej Muzyki stworzonej przez dostępny w ofercie sieci Plus serwis muzyczny TIDAL. Źródło: spółka

SER Group: Już czwarty rok z rzędu został uznany liderem rynku rozwiązań do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ang. Enterprise Content Management, ECM). Kategorię tę wprowadzono do rankingu ITwiz Best 100 w 2017 r. Ten doroczny ranking analizuje potrzeby klientów i obecnie uwzględnia 241 dostawców z polskiego rynku IT w podziale na różne kategorie. Oprócz utrzymania pozycji lidera na rynku rozwiązań ECM, SER uzyskał 14. pozycję spośród wszystkich firm pod względem wartości sprzedaży własnego oprogramowania. Źródło: spółka

SAP: Europejski lider transportu drogowego – Girteka Logistics – udoskonalił system zarządzania flotą ponad 7 tys. ciężarówek przy wsparciu rozwiązań SAP. Wdrożone oprogramowanie będzie zawierało informacje o ponad 18 tys. pracowników oraz o procesach zachodzących we wszystkich oddziałach litewskiego giganta. Źródło: spółka

Netia: Wprowadziła nową usługę dla klientów z segmentu B2B – Netia Automation. To nowa zaawansowana usługa ICT Netii z linii NetiaNext, która w innowacyjny sposób adresuje kwestię usprawnienia i przyspieszenie procesów biznesowych. Jest to prawdopodobnie pierwsza tego typu oferta na świecie, która – dzięki unikatowemu sposobowi rozliczeń – zapewnia każdemu pracownikowi dostęp do cyfrowego pomocnika. Źródło: ISBtech

InteliWISE: Podpisał umowę z Lorenz Services Sp. z o.o. dotyczącą wdrożenia i świadczenia usługi Voicebot, obsługującej ruch wychodzący i przychodzący Lorenz. Wsparcie będzie świadczone przy wykorzystaniu platformy InteliIWSE Conversational AI, umożliwiającej korzystanie z rozwiązania Voicebot – automatyzacji infolinii przy wykorzystaniu technik AI do rozpoznawania głosu oraz procesowania języka naturalnego (NLP). Świadczenie usług dla dużego koncernu z branży FMCG daje spółce nowe możliwości i pozwala na dalszy rozwój. Lorenz Services Sp. z o.o. to cześć The Lorenz Bahlsen Snack-World – niemieckiego przedsiębiorstwa spożywczego, zajmującego się produkcją słodkich i słonych przekąsek, w tym chipsów ziemniaczanych. Koncern ma swoje filie w Austrii, Polsce, Rosji na Węgrzech oraz Chorwacji. Źródło: spółka

Lenovo: Zaprezentowało swoją największą dotychczas ofertę ThinkBooków, które ułatwiają pracę współczesnym specjalistom w czasach zmian. Nowa generacja ThinkBooków obejmuje aż sześć nowych laptopów łączących w sobie nowoczesny design z możliwością efektywnej pracy niezależnie od miejsca. Nowe laptopy ThinkBook z procesorami Intel® lub AMD oferują większy wybór klientom z małych i średnich firm: formaty 13-, 14- i 15-calowe, w tym zupełnie nowy model Yoga „2 w 1″. Źródło: spółka

HP Inc.: Ogłosił aktualizacje swojej linii Pavilion, które zostały zaprojektowane z myślą o podkreśleniu działań firmy HP na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Laptopy HP Pavilion 13, HP Pavilion 14 i HP Pavilion 15 maja nowe, progresywne wzornictwo i są pierwszymi laptopami konsumenckimi oferowanymi przez HP z procesorami Intel® Core ™ 11. generacji z grafiką Intel® Iris® Xe. To także pierwsze notebooki konsumenckie HP, w których zastosowano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu oraz materiały wyprodukowane z plastiku wyłowionego z oceanu. Źródło: spółka

HP Inc.: Ogłosił wprowadzenie nowej oferty urządzeń HP DesignJet, które usprawnią pracę specjalistów z branży budowlanej (architektów, inżynierów, budowniczych i podwykonawców) i zapewniają szybkie, niedrogie i wysokiej jakości wydruki. Nowa seria HP DesignJet to inteligentne, wszechstronne, kompaktowe i stylowe drukarki, które są unikalne względem innych rodzajów ploterów dostępnych obecnie na rynku. Źródło: spółka

UPC, Nexera: Mieszkańcy Regionów Nexery mogą już korzystać z nowoczesnych usług UPC Polska: superszybkiego internetu światłowodowego, telewizji 4K i usług mobilnych. UPC Polska to kolejny operator telekomunikacyjny, który uruchomił sprzedaż swoich usług cyfrowych w modelu BSA (Bitstream Access) na sieci światłowodowej Nexery, wybudowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z oferty UPC mogą skorzystać mieszkańcy z Regionu Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Warmii i Mazur oraz Kujaw z Pomorzem i Mazowszem. Źródło: spółka

OPPO: Wprowadza na polski rynek najnowszy smartfon z serii A – OPPO A53. Udostępnione zostaną dwa warianty: 4 GB RAM + 64 GB pamięci wbudowanej w sugerowanej cenie 899 zł oraz 4 GB RAM + 128 GB pamięci wbudowanej w sugerowanej cenie 999 zł. Źródło: ISBtech

Philips: Do sprzedaży w Polsce wchodzi właśnie flagowy model słuchawek z serii Fidelio stworzonej z myślą o wyrafinowanych miłośnikach muzyki i audiofilach – Philips Fidelio X3. Źródło: ISBtech

Samsung: Galaxy M11 to najnowszy smartfon z serii M, który debiutuje na polskim rynku. Urządzenie jest wyposażone m.in. w wyświetlacz Infinity-O, potrójny aparat czy długo działającą baterię 5000 mAh. Do rodziny produktów Samsung z kategorii Lifestyle dołączył nowy telewizor The Sero. Telewizor oferuje łatwe połączenie ze smartfonem i obrotowy ekran, który umożliwia łatwą zmianę orientacji z pionowej. Źródło: ISBtech

realme: Smartfony realme 7 i realme 7 pro zadebiutują w Polsce 7 października. Wyróżnikami serii jest technologia SuperDart Charge, z ultra długim działaniem baterii, parametry zoptymalizowane dla graczy, ekran AMOLED. realme 7 i realme 7 pro zastąpią telefony z serii 6. Oba modele uzyskały również certyfikat niezawodności TÜV Rheinland, podano w informacji. Źródło: spółka

Enova365: Jest pierwszym systemem ERP w Europie, który umożliwia pracodawcom elastyczne naliczanie pensji w czasie rzeczywistym oraz jej wypłatę w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego. Dzięki integracji z Symmetrical.ai pracodawcy mogą w innowacyjny i w pełni zautomatyzowany sposób rozliczać się z pracownikami, nie obciążając ani wewnętrznych zasobów firmy, ani bieżących przepływów finansowych. Zatrudnieni zyskują swobodę w zarządzaniu finansami, co wg szacunków Symmetrical.ai pozwoli im zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie na kosztach pożyczek i kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy overdraftów. Źródło: spółka

Infobip: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomiła za pośrednictwem kanału WhatsApp specjalnego chatbota do informowania i odpowiadania na pytania związane z epidemią koronowirusa. To rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach – Infobip wraz z WhatsAppem wspierają w ten sposób walkę z koronawirusem m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Katarze, Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach czy Nigerii. „Pandemia koronowirusa to jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed światem. Poza realnym zaangażowaniem służb medycznych, restrykcjami i ewentualnością wprowadzania lockdownu jest to również wielkie komunikacyjne wyzwanie. Ze względu na skalę problemu, rządom w dużej mierze zależy na tym, aby możliwie jak najbardziej efektywnie wspierać proces walki z rozwojem pandemii m.in. dostarczając obywatelom kluczowe informacje dotyczące ochrona zdrowia. Kanały informacyjne w postaci witryn internetowych lub numerów informacyjnych istnieją już od początku pandemii, ale ich możliwości informowania mają swoje ograniczenia. Doskonałym komunikacyjnym uzupełnieniem tych narzedzi okazują się dotychczas używane i sprawdzone na gruncie komercyjnym narzędzia komunikacji omnichannel, umożliwiające dialog i wymianę informacji z ludnością poprzez wiarygodne, popularne kanały takie jak WhatsApp. I tu w oparciu o nasze wieloletnie biznesowe doświadczenie możemy przyjść z pomocą” – mówi Magdalena Dudek, enterprise team leader w firmie Infobip. Źródło: spółka

Ciech: Poinformował o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy pomiędzy Grupą oraz amerykańską firmą technologiczną Honeywell, dostarczającą nowoczesne rozwiązania dla przemysłu. W efekcie, w fabrykach sody kalcynowanej CIECH w Polsce i Niemczech zostanie wdrożone nowe oprogramowanie Honeywell Forge typu Advanced Process Control. Poprawi ono wydajność operacyjną instalacji oraz umożliwi optymalizację kosztów. Nawiązana współpraca wpisuje się w cele strategiczne Grupy CIECH, do których należy poszukiwanie i wdrażanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych oraz cyfrowa transformacja produkcji. Źródło: ISBtech

Fiberhost: Otwiera swoją sieć światłowodową dla kolejnego dostawcy o ogólnopolskim zasięgu. Dzięki umowie zawartej ze spółką Netia z sieci Fiberhost korzystać będzie mogła cała Grupa Cyfrowy Polsat. Umowa przewiduje możliwość świadczenia przez spółki Grupy Cyfrowy Polsat usług na wszystkich otwartych sieciach, które zostały wybudowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz inwestycji własnych INEA. Dzięki temu spółki z Grupy Polsat dotrą ze swoimi usługami docelowo do miliona dwustu tysięcy gospodarstw domowych w kraju. „To dla nas bardzo ważny moment, gdyż dzięki podpisanej właśnie umowie, dostęp do otwartej sieci światłowodowej Fiberhost uzyskują jednocześnie: Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz Netia. To kluczowi gracze na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, posiadający olbrzymie doświadczenie w sprzedaży usług dla domu. Dzięki tej współpracy operatorzy ci będą mogli na terenach będących w zasięgu naszej sieci oferować usługi szybkiego i niezawodnego Internetu światłowodowego”– komentuje Michał Bartkowiak, prezes INEA S.A. Źródło: spółka

Bank Pekao: Klienci nie muszą już podpisywać papierowych dokumentów, aby zmienić swoje dane lub ustawienia bankowości elektronicznej Pekao24. Od teraz dyspozycje będzie można zaakceptować bezpłatnie w oddziale banku za pomocą aplikacji PeoPay lub kodu SMS. Źródło: spółka

Arena.pl: Podmiot zależny Arena.pl sp. z o.o. realizuje pierwszy wspólny projekt we współpracy z bankiem – Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim pod nazwą „Arena.pl z PKO Bankiem Polskim na dobry początek”, który potrwa do 30 listopada 2020 r. W ramach kampanii marketingowej przygotowano specjalną ofertę promocyjną, dzięki której nowym sprzedawcom na arena.pl korzystającym z usług PKO BP obniżono prowizję do 0%. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Klienci mają już dostęp do nowej usługi otwartej bankowości, tzw. PIS (Payment Initiation Service), dzięki której zainicjują przelew Elixir z konta innego banku w usługach Santander Internet. Ponadto, obecnie w Santander Open można integrować rachunki także z ING i Millennium. „Staramy się stale ulepszać nasze produkty i wprowadzać usługi, które będą ułatwiały klientom bankowanie online. Korzystanie z usługi PIS pozwoli nie tylko na lepsze zarządzanie finansami osobistymi, ale także usprawni płatności z kont w kilku różnych bankach. Cały czas pracujemy nad dalszym rozwojem usług opartych o API PSD2” – mówi Alina Ofierska-Danielewicz, menedżer rozwoju biznesu z Santander Bank Polska. Źródło: spółka

Motorola: razr 5G jest dostępny w Polsce. Design motoroli razr 5G ma istotnie zmieniać sposób interakcji użytkowników ze smartfonem. Zewnętrzny wyświetlacz Quick View umożliwia korzystanie z pełni możliwości telefonu nawet po zamknięciu klapki. Zawias motoroli razr 5G został rygorystycznie przetestowany pod kątem wytrzymałości i niezawodności, by wytrzymać do 200 000 cykli składania. Przy intensywnym użytkowaniu oznacza to 5 lat działania zawiasu. Źródło: spółka

CANAL+: Klienci oferty satelitarnej mogą korzystać z najnowszego serwisu CANAL+ telewizja przez internet bez dodatkowych opłat. Do tej pory klienci operatora w ramach posiadanego abonamentu telewizyjnego otrzymywali dostęp do telewizji online w usłudze nc+ GO. CANAL+ telewizja przez internet to nowy serwis z wyselekcjonowanymi kanałami na żywo i treściami na życzenie uruchomiony przez CANAL+ w maju tego roku. „Zgodnie z zapowiedziami udostępniamy nasz najnowszy produkt dla abonentów oferty satelitarnej, którzy od dziś będą mogli korzystać z wszystkich zalet nowoczesnej telewizji przez internet na wielu urządzeniach. Nie oznacza to jednak, że usługa nc+ GO znika dziś z rynku. Ta nadal będzie oferowana na tych samych zasadach ze względu na ograniczenia licencyjne i występujące jeszcze przez to różnice w ofercie programowej. Docelowo pracujemy nad tym, aby w serwisie CANAL+ telewizja przez internet znalazły się również wszystkie kanały i kolekcje dostępne obecnie w nc+ GO” – mówi Grzegorz Skowron-Moszkowicz, dyrektor ds. budowania wartości klienta w CANAL+. Źródło: ISBtech

Vectra: Rozpoczęła jesienną kampanię, w której łączy zalety telewizji tradycyjnej, internetowych serwisów rozrywkowych, VOD – takich jak Netflix oraz aplikacji dostępnych w Google Play. „Rok 2020 to dla Grupy Vectra kamień milowy. Jesteśmy obecnie największym operatorem telewizji kablowej w Polsce. Nasze ambicje realizujemy również w obszarze świadczonych usług – od 1 października br., jako pierwszy operator kablowy w Polsce i jeden z niewielu w Europie, oferujemy naszym klientom dekoder w standardzie 4K oparty o Android TV. W ten sposób połączyliśmy świat tradycyjnej telewizji z przebogatym w multimedialne treści światem Internetu. Wyrazem tego jak się zmieniamy i jacy chcemy być w przyszłości jest nasze nowe logo.” – komentuje Tomasz Żurański, prezes Vectra S.A. Jesienna kampania Vectra promuje nową odsłonę oferty i dwie zupełnie nowe usługi, TV Smart – dostępną dla każdego, niezależnie od zasięgu Grupy Vectra i tego, kto jest dostawcą Internetu w danym miejscu oraz Smart Multiroom, przeznaczoną dla klientów korzystających już z usług telewizji cyfrowej operatora. Źródło: ISBtech

Fortinet: Znalazł się w sekcji liderów w opublikowanym we wrześniu 2020 r. Magicznym Kwadrancie Gartnera dotyczącym infrastruktury brzegowej WAN. Analitycy ocenili wyżej niż w poprzednim roku zdolność Fortinetu do realizacji celów oraz spójność wizji. Firma Fortinet zapowiedziała integrację swojego programu szkoleń i certyfikacji Network Security Expert ze stworzoną przez IBM cyfrową platformą SkillsBuild. Zapewnia ona użytkownikom rozwój umiejętności zawodowych dotyczących najnowszych technik, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem. Obie firmy skoncentrują się na projektowaniu nowych ścieżek kariery w tym obszarze poprzez edukację osób dotychczas nieposiadających doświadczenia oraz będą łączyć uczestników szkoleń z pracodawcami. Źródło: spółka

Żabka: Sieć, która ubiegłym roku obsłużyła ponad 12 mln paczek, dodała do aplikacji mobilnej żappka nową funkcjonalność – możliwość śledzenia zamawianych przesyłek. By skorzystać z nowej opcji, należy pobrać najnowszą wersję żappki i uzupełnić w niej aktualny numer telefonu. Wprowadzenie nowej usługi w aplikacji żappka to kolejny krok w transformacji cyfrowej sieci. Źródło: spółka

