BIZNES I FINANSE: RYNEK

Praca: Praca zdalna została wdrożona w 88% firm, a 13% pracodawców wskazało, że część ich pracowników przebywa na kwarantannie, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan. Źródło: ISBnews

Inwestycje: Filar inwestycji publicznych w ramach tarczy antykryzysowej obejmuje 30 mld zł celem wzmocnienia wydatków na drogi, cyfryzację, modernizację szkół; są to środki niezależne od jakichkolwiek funduszy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Źródło:ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Inwestycje w cyberbezpieczeństwo w polskich firmach stałe rosną i koncentrują się na rozwiązaniach z zakresu automatyzacji i integracji systemów, poinformował ISBnews dyrektor w dziale rozwiązań bezpieczeństwa Cisco Łukasz Bromirski. Źródło: ISBnews

Wideo: W czasie pandemii oglądalność wideo youtuberów zrzeszonych w sieciach grupy LTTM wzrosła o 30%. Znacząco wydłużył się czas oglądania materiałów (o 30%) oraz zwiększyła się liczba wyświetleń filmów (o 27%). Tylko od 12 do 15 marca łączna liczba wyświetleń na YouTube wyniosła aż 133 mln, a średni czas oglądania 753 mln minut (522 dni). Zmiana została odnotowana we wszystkich grupach demograficznych. Źródło: spółka

Cloud: ZBP przygotował opracowanie Standardu wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – tzw. PolishCloud. Dokument stanowi kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Niemal 60 proc. internautów, którzy padli ofiarą ataku hakerskiego w przeszłości, nie zgłosiło do tej pory sprawy na policję, wynika z badania przeprowadzonego na blisko 500 użytkownikach polsko-duńskiej aplikacji na smartfony SpotTheSpy. Statystyki pokazują również, że użytkownicy sieci nie potrafili skutecznie zabezpieczyć swoich kont internetowych po ataku. Do problemu przyznało się aż 41 proc. ankietowanych. „Użytkownicy, którzy zadeklarowali, że nie zabezpieczyli swoich kont tłumaczyli, że nie wiedzieli, jak to zrobić, nie mieli wystarczających środków pieniężnych, a nawet twierdzili, że ich próby zabezpieczenia są bezcelowe – powiedział Ole Brockhuus, założyciel SpotTheSpy. Źródło: spółka

Rynek telekomunikacyjny: Francuski regulator rynku telekomunikacyjnego prawdopodobnie odroczy aukcję częstotliwości 5G. Źródło: Trigon

Domeny: Liczba rejestracji adresów internetowych w domenach .net i .com, które wykorzystują słowo „covid” i „virus”, wzrosła w ciągu ostatnich 90 dni od kliku na miesiąc do nawet kilkuset dziennie w marcu. Przeważająca cześć tych adresów jest zakładana przez różnego rodzaju organizacje walczące z koronawirusem, ale także nie brakuje wśród nich takich, które chcą wykorzystać zamieszanie związane z epidemią do własnych niecnych celów – wynika z informacji serwisu Domeny.pl. Źródło: spółka

Praca zdalna: Obecna sytuacja związana z tzw. koronawirusem w Polsce sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na pracę zdalną. Co sądzili o niej wcześniej sami pracownicy? Według badań Pracuj.pl aż 82% postrzegało tę formę pracy pozytywnie, a 79% chętniej aplikowało na oferty firm dających taką możliwość. Jednak tylko co trzeci badany preferował zatrudnienie w modelu całkowicie zdalnym. Jak zauważają eksperci, najbliższe tygodnie stanowią sprawdzian gotowości firm do tej formy pracy. Może ona od dzisiaj zająć ważniejsze miejsce w długofalowych planach pracodawców, niż dotychczas. Źródło: spółka

Rynek TV: Samsung sprawdził, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się ceny telewizorów na polskim rynku. Wniosek jest jeden – dziś za niższą cenę możemy kupić lepszy telewizor z większą przekątną ekranu. Różnicę widać przede wszystkim w odniesieniu do modeli o przekątnej 55–65 oraz powyżej 70 cali. Odnotował ponadto: Spadek średniej ceny telewizora jest najmocniejszy w odniesieniu do większych ekranów –przykładowo za cenę telewizora 65-calowego kupionego w 2015 roku dziś moglibyśmy mieć dwa. W 2019 roku telewizory o przekątnej 65 cali stanowiły 9 proc. sprzedaży w Polsce. Szacuje się, że do 2024 roku ich rynkowy udział wzrośnie do ok. 20–24 proc. Technologie wykorzystywane dziś w telewizorach, takie jak np. Inteligentne Skalowanie do 4K czy 8K pozwalają maksymalnie wykorzystać potencjał dużych ekranów. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Nasz kraj spada europejskich rankingu bezpieczeństwa sieciowego na 22 miejsce – wskazują dane firmy Check Point. Najlepiej pod tym względem wypada Irlandia, Szewcja oraz Serbia; najgorzej – Macedonia. Eksperci zaznaczają, że w lutym nastąpił duży wzrost wykorzystania exploitów w celach rozprzestrzeniania botnetu Mirai, który jest znany z infekowania urządzeń IoT i przeprowadzania masowych ataków DDoS. Źródło: spółka

Reklama: Wartość rynku reklamowego w Polsce w 2019 r. wyniosła 9,8 mld zł. Najwyższy wzrost odnotowaliśmy w trzecim kwartale. Łącznie po dwunastu miesiącach wydatki reklamodawców wzrosły o 3,2% – wynika z najnowszej edycji raportu o Rynku Reklamy i Mediów, przygotowanego przez analityków Publicis Groupe. Internet zwiększył swój udział w rynku do 36,0%. Wartość wydatków na reklamę telewizyjną spadła o 0,6%. Rynek najmocniej rósł w trzecim kwartale – dynamika wyniosła 6,2% Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Huawei: Infrastruktura polskich miast i dróg może okazać się wyjątkową okazją do budowy efektywnej kosztowo sieci 5G, poinformował ISBtech CTO Huawei Carrier Business Group Paul Scanlan. Model ekonomiczny technologii 5G jest tańszy niż 4G i jest to bardzo istotny czynnik, dla którego warto budować nową sieć, poinformował ISBtech CTO Huawei Carrier Business Group Paul Scanlan. Regulacje zawierające zachęty inwestycyjne dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy będą budować sieci 5G, powinny być przewidziane przy rozdysponowaniu pasma, poinformował CTO Huawei Carrier Business Group Paul Scanlan. Źródło: ISBtech.pl

TPV Technology: Właściciel marki Philips w segmencie RTV/audio, na obecną chwilę zakłada, że sytuacja z pandemią zacznie normalizować się od końca kwietnia, co pozwoli uniknąć pogorszenia sytuacji na rynku. Ze względu na opóźnienia dostaw komponentów fabryk zakłada ok. dwumiesięczne opóźnienie premier nowych modeli telewizorów, poinformował ISBnews/ISBtech dyrektor generalny TPV Technology w Polsce Marcin Habzda. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Cezary Albrecht został powołany do zarządu na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. bezpieczeństwa, prawa i zarządzania zgodnością z początkiem kwietnia br., podał operator. Obok swojej nowej roli Cezary Albrecht pozostanie jednocześnie szefem działu spraw regulacyjnych. Infrastruktura T-Mobile Polska jest przygotowana na zwiększone zapotrzebowanie na usługi, zarówno internetowe, jak i głosowe, podał operator. Liczba połączeń wzrosła w ostatnich dniach średnio o 50%, a wykorzystanie danych o 20%. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Jacek Kunicki wejdzie do zespołu zarządzającego jako dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za finanse, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Notuje wzrost natężenia ruchu głosowego w sieci o 30%, natomiast ruch transmisji danych w ciągu dnia wzrasta o 40% i wyrównuje się wieczorem do standardowego poziomu, podał operator. Źródło: ISBnews

DataWalk: Opublikował kolejne rozwiązanie powiązujące zasoby służb medycznych i mundurowych w walce z koronawirusem, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa R22: Prowadzi normalną działalność operacyjną i nie odczuwa obecnie negatywnego wpływu na poziom sprzedaży pomimo pandemii koronawirusa COVID-19, poinformowała spółka. R22 obserwuje zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę zespołów odpowiedzialnych za obsługę klientów i komunikację z nimi. Źródło: ISBnews

IMS: Spodziewa się, że pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ (przynajmniej krótkoterminowy – perspektywa 2-4 miesięcy) na wyniki i działalność grupy kapitałowej IMS, zwłaszcza na przychody z usług reklamowych i działalności eventowej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Zarząd odwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) zaplanowane na 26 marca br. w związku z koronawirusem, podała spółka. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Miał 13,7 mln zł straty netto w 2019 r, wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik obciążony został zdarzeniami jednorazowymi w postaci odpisów wartości aktywowanych kosztów gier, których dalszy rozwój został zaniechany. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Odnotował 3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Jujubee: Po rekomendacji biegłego rewidenta (w ramach prac dotyczących audytu sprawozdania finansowego za 2019 r.), podjęło decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zapasów dotyczących gry „Kursk” na kwotę 2 599 198,77 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Szacuje, że przychody ze sprzedaży gier za marzec 2020 roku, ujęte na fakturach wystawionych w kwietniu 2020 roku, będą znacznie wyższe niż przychody za miesiąc grudzień 2019 roku, które przekroczyły 150 000 zł, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Obserwuje od początku lutego globalny około 25-proc. wzrost pobrań wszystkich produktów w porównaniu do stycznia br., podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Cała załoga będzie pracować z domu tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja, podała spółka. Źródło: ISBnews

Voicetel: Poinformował o nowych warunkach umowy z T-Mobile Polska, pozwalające zaoferować kilkukrotnie większe zaangażowanie tzw. voicebotów spółki i są gotowe rozmawiać z klientami przez 7200 godzin miesięcznie. „Inteligentne maszyny nie trafiają na kwarantannę, dając naszym partnerom przewagę konkurencyjną w tak wymagającym otoczeniu rynkowym. Firmy nie chcą – niezależnie od skali epidemii – przerywać lub ograniczać swoich operacji. Infolinie obsługiwane przez voiceboty to jeden z tych obszarów, gdzie technologia może skutecznie zastąpić człowieka i tym samym uczynić ten odcinek biznesu sprawnie działającym nawet w obecnej, kryzysowej sytuacji – podkreśla Dawid Wójcicki, prezes i współtwórca Voicetela. Źródło: spółka

Medicago: Kanadyjska firma opracowała potencjalną szczepionkę na koronawirusa COVID-19, powstałą z białek i przeciwciał wytworzonych przez rośliny tytoniu. Szczepionka już jest w fazie testów. Źródło: spółka

Klabater: Blisko 6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracował w 2019 roku. Zysk operacyjny wyniósł blisko 1,2 mln zł wobec straty w roku 2018. Debiutanckie produkcje studia – gra Crossroads Inn oraz przepustka sezonowa, w okresie od października 2019 do lutego 2020, sprzedały się w liczbie 63 300 sztuk. Klabater koncentruje się aktualnie na produkcji gier z gatunku narrative rpg tycoons, nadchodzących kluczowych premierach wydawniczych oraz rozwijaniu kompetencji technologicznych. Źródło: spółka

Social WiFi: Paul Webster został CEO. Artur Racicki powołany do rady nadzorczej. Źródło: spółka

e-Kiosk: W 2019 r. właściciel platform ekiosk, egazety i nexto z prasą cyfrową i ebookami oraz agencji marketingowej eContentLAB.pl (Grupa Gremi Media), osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1 597 tys. zł. Jest to ponad 7-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Wzrosły także przychody gotówkowe. Źródło: spółka

Play: Klienci posiadający abonament telefoniczny, telewizyjny lub internetowy otrzymują 6-miesięczny dostęp do Amazon Prime Video – serwisu oferującego konsumentom najnowsze filmy i seriale telewizyjne, wśród których znajdują się popularne produkcje własne Amazon Originals. Użytkownicy TV BOX mogą teraz uzyskać dostęp do aplikacji Prime Video na dekoderze Play. Play, w odpowiedzi na obecną sytuację w kraju i potrzeby swoich klientów, przygotował dodatkowy, bezpłatny pakiet danych. Abonenci zarówno indywidualni jak i biznesowi mogą odebrać 10 GB dodatkowego transferu. Źródło: spółka

Starcom Polska: Międzynarodowy serwis WARC, poświęcony komunikacji marketingowej, reklamie i ekonomii, opublikował wyniki dorocznego raportu najlepszych firm, marek i kampanii marketingowych na świecie w 2020 roku. Na siódmym miejscu w globalnym zestawieniu WARC Effective 100 uplasował się Starcom Polska. Źródło: spółka

F5: Kamil Woźniak, Senior Manager, Security Operations F5 Poland wskazuje, że jeszcze niedawno w branży dostawców usług istniała wyraźna linia podziału. Z jednej strony zespoły ds. sieci i bezpieczeństwa kontynuowały ewolucję architektury do NFV, kładąc szczególny nacisk na wirtualizację funkcji sieciowych i bezpieczeństwa. Wchodzenie w obszar automatyzacji miało charakter co najwyżej eksperymentalny. Z drugiej strony programiści entuzjastycznie przyjęli platformy chmurowe, metodologie DevOps i automatyzację w oparciu o potoki CI/CD. Szybkie wdrażanie i dostarczanie aplikacji było i jest dla nich najważniejsze. Brzeg sieci łączy oba te światy, dzięki czemu aplikacje mogą harmonijnie egzystować z funkcjami sieciowymi.Źródło: spółka

Nokia: Została uznana za jedną z najbardziej etycznych firm na świata 2020 przez Instytut Ethisphere, globalnego lidera w wyznaczaniu i rozwijaniu standardów etycznych praktyk biznesowych. Firma znalazła się na liście po raz czwarty, w tym trzeci z rzędu, będąc jedną z zaledwie trzech wyróżnionych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Źródło: spółka

Universal Robots: Wzmocnił sieć partnerską w Polsce o nowego dystrybutora specjalizującego się w przetwórstwie tworzyw sztucznych – firmę Muehsam. Ponadto do polskiego zespołu UR dołączyli Krzysztof Hajzyk na stanowisko Channel Development Managera oraz Piotr Stanecki na stanowisko Business Development Managera. Źródło: spółka

Fujitsu: Instytut badawczy Gartnera ogłosił firmę liderem tegorocznej edycji raportu Magic Quadrant, poświęconego usługom z obszaru zarządzania środowiskiem pracy w Europie. To już czwarty rok z rzędu, kiedy firma plasuje się na zwycięskiej pozycji. Jest także numerem jeden wśród dostawców rozwiązań pod względem efektywności przyjętej strategii. Fujitsu włącza tradycyjne ekosystemy w nowe, bezpieczne platformy cyfrowe, pozwalające przedsiębiorstwom przenieść biznes do chmury i wdrożyć system pracy zdalnej. Źródło: spółka

Transition Technologies: Ma szansę ominąć recesję i kontynuować trend wzrostowy w 2020. Duża część sektora IT w Polsce da sobie radę z kryzysem jeśli jest odpowiednio zorganizowana i przygotowana. Wstępne oceny wpływu epidemii na gospodarkę zgodnie budują obraz nadchodzącej recesji. Co najmniej do końca drugiego kwartału 2020 wszystkie firmy odczują silną presję i możliwy spadek wyników. Całkowitą skalę strat trudno oszacować, ale to największy kryzys o takiej skali od połowy XX wieku, według prezesa Prof. Świrskiego. Źródło: spółka

11bit studios: Zespół spółki pracuje zdalnie w związku z epidemią koronawirusa. Źródło: spółka

Lockheed Martin: James D. Taiclet został wybrany na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Billon Group Ltd.: Ogłosił zakończenie inwestycyjnej rundy A finansowania, którą polsko-brytyjski fintech zamknął z wynikiem 6 mln USD (prawie 25 mln zł) pozyskanych od obecnych i nowych inwestorów, podała spółka. Źródło: ISBnews

P4: Spółka zależna od Play Communications, zawarła porozumienie z bankami w sprawie ustanowienia i zagwarantowania dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka. Źródło: ISBnews

Telewizja Polsat: Spółka zależna Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję dotyczącą złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia, podał Cyfrowy Polsat, ujawniając opóźnioną informację poufną. Źródło: ISBnews

Games Operators: W ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji, podała spółka. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł. Źródło: ISBnews

QNA: Jak podano, spółka skusiła nowych inwestorów, którzy wyłożyli kolejne kilka milionów zł na rozwój technologii kropek kwantowych QNA Technology. Spółka zakończyła projekt BRIdge Alfa i rusza z komercjalizacją niebieskiej kropki o unikalnych parametrach świecenia, zapowiadając przełom w świecie m.in. wyświetlaczy i telewizorów. Jednocześnie spółka rozpoczyna wart ponad 4 mln zł projekt Szybkiej Ścieżki, zakładający opracowanie świecących tuszów bazujących na kropkach kwantowych, pozwalających drukować je na różnych powierzchniach. Źródło: spółka

Premium Fund: Spółka w trakcie zmiany nazwy na Oxygen przejęła 100% udziałów w Mousetrap Games Sp. z o.o. Z kolei udziałowcy Mousetrap Games objęli większościowy pakiet akcji w Premium Fund S.A., a prezesem zarządu spółki został Edward Mężyk. „Mousetrap Games staje się spółką zależną Premium Fund, a dzięki swojej spółce- matce notowanej na giełdzie otwierają się przed nią zupełnie nowe możliwości i drogi rozwoju.” – mówi Edward Mężyk, CEO Mousetrap Games i Prezes Premium Fund S.A. „Od wielu miesięcy przy wsparciu udziałowców opracowywałem strategię rozwoju na najbliższe cztery lata, która w całości opiera się na analizie danych i współpracy z doświadczonymi partnerami.” – dodaje.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Movie Games: Zaprezentował poprzez stronę Steam nową grę „American Motorcycle Simulator”, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Liczba sprzedanych egzemplarzy popularnej serii gier „The Wizards” przekroczyła 100 tys. sztuk., podała spółka. Carbon Studio zapewnia, że koronawirus COVID-19 nie wpływa negatywnie na jej działalność, a wszystkie zaplanowane premiery odbędą się zgodnie z planem. Źródło: ISBnews

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService: Testuje już nowy limit transakcji niewymagających PIN i zaczyna wprowadzać go na swoich terminalach, podał operator. Pierwsze terminale eService będą gotowe w ciągu 1-2 dni. Źródło: ISBnews

Toyota Bank Polska: Wprowadził do oferty usługę Google Pay, podał bank. Dzięki temu klienci posiadający dowolną kartę płatniczą wydaną przez Toyota Bank mogą dokonać zakupów za pomocą telefonu. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Ustalił datę premiery gry „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” na platformie PlayStation 4 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej na 25 marca 2020 r., podała spółka. Źródło:ISBnews

Bloober Team: Premiera gry „Blair Witch” na platformę Nintendo Switch planowana jest na lato 2020 r., podała spółka powołując się na informacje podmiotu zależnego Bloober Team NA. Źródło: ISBnews

HackCrisis: Odbywa się wirtualny hackathon poświęcony zagadnieniom związanym z epidemią choroby COVID-19, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Do najbliższej niedzieli programiści będą opracowywać rozwiązania technologiczne mogące realnie wspomóc rząd i społeczeństwo w obecnej sytuacji. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Zawarł umowę wydawniczą ze spółką SG Mobile LLC, działającą pod nazwą handlową Shori Games, z siedzibą w Mińsku, która wyda gry „Knights Fight 2” oraz „The Cash: Criminal Minds” na platformach iOS oraz Android, podała spółka. Premiery tych gier zaplanowano odpowiednio na IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r. Źródło: ISBnews

BoomBit: Umowa z Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance na dystrybucję gry „Idle Coffee Corp” na rynku chińskim została rozwiązana za porozumieniem stron, podał BoomBit. Powodem rozwiązania umowy są niższe od oczekiwanych wyniki osiągnięte przez grę na rynku chińskim. Źródło: ISBnews

Movie Games: Data premiery Drug Dealer Simulator na platformie Steam to 16 kwietnia. Źródło: spółka

Epson: Zaprezentował drukarkę SureColor SC-F3000 do druku bezpośrednio na odzieży. Źródło: spółka

OPPO: Podczas niedawno zakończonego międzynarodowego konkursu analizy semantycznej International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2020), firma OPPO zajęła pierwsze miejsce w analizie nastrojów w tekście z mediów społecznościowych z kodem mieszanym, w połączeniu języków hiszpańskiego i angielskiego(Sentiment Analysis for Code-Mixed Social Media Text in Spanish/English) i w ten sposób zademonstrowała swoje znakomite możliwości w dziedzinie analizy nastrojów w tekstach. Źródło: spółka

Seagate Technology: Wprowadza najnowsze rozwiązanie z kategorii dysków do systemów NAS, działających w środowiskach obsługujących wielu użytkowników, włączając je do swojej wielokrotnie nagradzanej linii produktów SSD IronWolf®. Seagate IronWolf 510 to dysk SSD M.2 NVMe o szybkości buforowania do 3 GB/s w systemach kompatybilnych z NVMe. Idealnie nadaje się dla profesjonalnych twórców treści kreatywnych i do biznesowych systemów NAS wymagających całodobowej pamięci masowej dla wielu użytkowników i obsługi buforowania. Źródło: spółka

Chatbotize: Startup stworzył dla Kancelarii Premiera chatbota, który automatycznie odpowiada na najważniejsze i najczęściej powtarzające się pytania związane z epidemią koronawirusa. Chatbot dostępny jest na oficjalnym profilu Kancelarii Premiera na Facebooku. Stworzone przez Chatbotize narzędzie pozwala szybko uzyskać najbardziej aktualne, sprawdzone i oficjalne informacje na temat epidemii koronawirusa oraz podjętych przez rząd środków zaradczych. Dzięki temu użytkownicy Messengera oraz Facebooka dowiedzą się m.in. o tym, gdzie uzyskać pomoc, o środkach profilaktycznych pomagających chronić się przed wirusem, czy o regulacjach związanych z zamknięciem granic. Chatbot wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki czemu rozumie pytania zadawane przez użytkowników i automatycznie udziela na nie odpowiedzi. Najczęściej powtarzające się kwestie są też dostępne z wyświetlanej w oknie rozmowy listy. System uczy się na bieżąco, a jego baza wiedzy aktualizowana jest w oparciu o oficjalne informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia.

SAP: Chcąc pomóc organizacjom, które szukają różnych narzędzi i sposobów na zapewnienie ciągłości działania, wprowadza bezpłatny dostęp do wybranych rozwiązań ułatwiających zdalne zarządzanie biznesem. Perfumerie Douglas podnoszą standard zakupów online dzięki SAP Customer Experience. Źródło: spółka

Microsoft Teams: Usługa która łączy w sobie możliwości rozmowy, wideokonferencji oraz współpracy w ramach dokumentów i plików ma 3 lata. Obserwujemy bezprecedensowy wzrost wykorzystania Microsoft Teams. Obecnie mamy ponad 44 mln użytkowników dziennie. Liczba ta wzrosła o 12 mln w ciągu zaledwie siedmiu ostatnich dni. Każdego dnia mijającego tygodnia użytkownicy wygenerowali ponad 900 mln spotkań i połączeń w usłudze Microsoft Teams. Microsoft ogłasza dzisiaj szereg nowości w usłudze Microsoft Teams. Wiele z nich jest powiązanych z możliwością organizowania spotkań. Poniżej przedstawiamy te, które mogą okazać się szczególnie interesujące dla użytkowników: Tłumienie hałasu w czasie rzeczywistym, które zminimalizuje rozpraszający hałas w tle (np. pisanie na klawiaturze, odkurzacz), co pozwoli usłyszeć, co się mówi. Funkcja podniesienia ręki, która pozwoli każdemu uczestnikowi wirtualnego spotkania wysłać wizualny sygnał, że ma coś do powiedzenia. Obsługa offline i low-bandwidth, która pozwoli czytać wiadomości na czacie i pisać odpowiedzi – nawet bez połączenia z internetem, co ułatwi załatwianie kolejnych spraw i zadań bez względu na miejsce. Źródło: spółka

T-Mobile: W celu ułatwienia dostępu do pracy zdalnej oferuje firmom możliwość uzyskania licencji Microsoft Office 365 i Teams, daje możliwość korzystania z telefonicznego systemu telekonferencyjnego oraz wspiera wiedzą ekspercką ich wdrożenie w przedsiębiorstwach. stały dostęp do informacji, praca zdalna, czy edukacja online to – szczególnie w ostatnich dniach – niezbędne potrzeby większości Polaków. Aby wesprzeć klientów w swobodnym funkcjonowaniu bez wychodzenia z domu T-Mobile udostępnia klientom indywidualnym pakiet 10 GB internetu mobilnego. Źródło: spółka

Netia: Zapowiedziała bezpłatne, maksymalne przyspieszenie prędkości internetu na miesiąc. Źródło: Trigon

Logitech G: Marka Logitech i Embody, firma specjalizująca się w rozwiązaniach zapewniających dźwięk przestrzenny, ogłosiły dostępność technologii Immerse dla kilkunastu zestawów słuchawkowych Logitech G. Źródło: spółka

HP Inc.: Ogłosił premierę dwóch nowych generacji maszyn HP Indigo. Dzięki zastosowanym innowacjom, zwiększającym prędkość i produktywność, obie platformy dla druku cyfrowego będą stanowiły dodatkowe wsparcie w transformacji analogowo-cyfrowej i umożliwią cyfrowy druk znacznie wyższych nakładów. Wszystko zaprojektowane tak, by wspierać szybki rozwój biznesu.

Huawei: Przygotował atrakcyjną ofertę na 14 produktów ze swojego portfolio. Wybrane smartfony, laptopy i tablety można kupić w nowej cenie lub w zestawie z jednym z akcesoriów. Klienci mogą nabyć na przykład smartfon Huawei P30 Pro 128 GB z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3 w prezencie lub jeden z najnowszych laptopów marki, Huawei MateBook D 14, w nowej rekomendowanej cenie 2799 zł. Promocja potrwa do 22 marca lub do wyczerpania zapasów. Huawei przygotował kolejne udogodnienia serwisowe dla klientów. Wszystkie produkty marki, których okres gwarancji kończy się między 15 marca a 30 kwietnia, otrzymają dodatkowy miesiąc gwarancji na naprawy. Huawei Mate Xs, najnowszy składany smartfon marki, jest już dostępny w sprzedaży w rekomendowanej cenie 9 999 zł. Można go kupić w oficjalnym sklepie internetowym oraz w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia. Do smartfona można dobrać również skórzane etui magnetyczne za 1 zł do przechowywania urządzenia. Źródło: spółka

Esri Inc.: Poinformował o bezpłatnym udostępnieniu swojego oprogramowania ArcGIS Online na sześć miesięcy, wszystkim organizacjom, które chcą je wykorzystać do tworzenia analiz i aplikacji mogących pomóc w ograniczaniu skutków pandemii koronawirusa. Wraz z oprogramowaniem firma udostępniła zestaw narzędzi i danych pod nazwą COVID-19 GIS Hub, które pozwalają na szybkie stworzenie opracowań, mogących pomóc w zrozumieniu i lepszym zarządzaniu obecną sytuacją. Firma podaje także pięć prostych kroków, które pomogą w podjęciu działań zaradczych. Źródło: spółka

Plus: Wystartowała nowa kampania Plusha, promująca 90-dniowy bezpłatny dostęp do serwisu muzycznego TIDAL, w której pojawia się Lil Wayne – jeden z najpopularniejszych amerykańskich raperów. Źródło: spółka

Motorola: Wprowadza najnowszy model z rodziny moto e — moto e6s. Jest to urządzenie, które oferuje użytkownikom wszystkie potrzebne funkcje po atrakcyjnej cenie. W standardzie dostępny jest system dwóch aparatów, który umożliwia bezproblemowe robienie znakomitych zdjęć w profesjonalnej jakości. W praktyce szybko ostrzącym aparatem o rozdzielczości 13 MP można robić znakomite zdjęcia, a czujnik głębi umożliwia rozmywanie tła na pięknych portretach. Źródło: spółka

SoftBlue: Stworzy projekt dedykowany społeczeństwu – platformę internetową „EcoScan”, dzięki której konsumenci żywności w prosty i przejrzysty sposób zdobędą szczegółową wiedzę o danym produkcie i jego składzie. Projekt otrzymał dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Jego wartość opiewa na ponad 3 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodzi z dofinansowania UE. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował firewall następnej generacji FortiGate 1800F. Urządzenie jest wyposażone w układ NP7 – autorski procesor sieciowy siódmej generacji, który umożliwia największym przedsiębiorstwom osiągnięcie segmentacji wewnątrz sieci w niespotykanej dotąd skali, z bardzo dużą wydajnością transferu danych oraz wykrywania zagrożeń. FortiGate 1800F stanowi integralną część środowiska Fortinet Security Fabric i umożliwia uzyskanie bardzo wysokich wartości współczynnika wydajności procesów ochronnych (Security Compute Rating). Źródło: spółka

KODA Bots: Stworzył chatbota Urzędu Miejskiego Wrocławia, w całości poświęconego koronawirusowi i jego wpływowi na działanie miasta. Wirtualny, samorządowy doradca, który porusza tak szeroko temat epidemii i odpowiada na potrzeby informacyjne mieszkańców miasta. Chatbot działa od kilku dni, ale już samodzielnie pomógł 90% użytkownikom. Źródło: spółka

