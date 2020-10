Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 19 -23 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: MCI Capital ocenia, że debiut Allegro otwiera finansowanie przez giełdę dla sektora e-commerce oraz tematów wzrostowych poza gamingiem i biotechnologią, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz. E-commerce w Polsce mocno przyspieszył w efekcie COVID-19, ale też osiągnął masę krytyczną, dzięki czemu będzie kontynuował dynamiczny wzrost, ocenił w rozmowie z ISBtech prezes MCI Capital Tomasz Czechowicz. Dodatkowo Polska staje się europejskim ośrodkiem e-commerce. Źródło: ISBtech

Fintech: Pandemia spowodowała, że 38% Polaków zaczęło częściej korzystać z płatności bezgotówkowych, 45% nie zmieniło natomiast swoich przyzwyczajeń w tym zakresie, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach kolejnej edycji kampanii ‚Warto Bezgotówkowo’. Polacy coraz chętniej też korzystają z mikropłatności – deklaruje to 60% badanych. Źródło: ISBnews

E-commerce: Ponowny silny wzrost zakupów online podobny do poziomów w czasie lockdownu spodziewany jest na początku listopada br. z uwagi na nasilające się obostrzenia pandemiczne, ocenia managing partner Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński. Źródło: ISBnews

IT: Odsetek przedsiębiorstw stosujących środki bezpieczeństwa ICT wyniósł 95,2%, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.” Dostęp do internetu posiadało w br. 90,4% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 3,7 pkt proc. niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 6,8% we wrześniu z 6,1% całości sprzedaży w sierpniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 9,5% w ujęciu miesięcznym. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Aż 71% Polaków uważa, że produkcja komponentów do budowy sieci 5G powinna być w rękach firm z Polski lub Europy, wynika z badania SW Research na zlecenie firmy Ericsson. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Polacy zdecydowanie ograniczyli w czasie pandemii wizyty w oddziałach banków, szczególnie zlokalizowanych w centrach miast i dzielnicach biurowych. Ponad 25% ankietowanych deklaruje, że częściej zaczęło korzystać z usług bankowości elektronicznej i mobilnej i w przyszłości będzie nadal korzystać z cyfrowych kanałów dostępu, wynika z badania Bain & Company wśród około 10 tys. klientów banków detalicznych w ośmiu krajach. Zmiany preferencji klientów detalicznych oznaczają, że banki muszą położyć większy nacisk na rozwój procesów w kanałach wirtualnych i monitorować poziom satysfakcji klientów. Źródło: ISBnews

Freelance: Wartość rynku tzw. wolnych strzelców w Polsce zwiększy się w tym roku o 28% i wzrośnie do 12,16 mld zł, a liczba freelancerów przekroczy 0,5 mln, wynika z raportu „Freelancing w Polsce – edycja 2020” przygotowanego przez platformę Useme.com. Źródło: ISBnews

Chmura: Firmy coraz częściej decydują się na chmurę obliczeniową, ale ich inwestycje są dość zachowawcze. Aż 84% firm w Polsce w głównej mierze decyduje się na współpracę z tylko jednym dostawcą usług cloud computing – wynika z danych PMR. Firmy analityczne są zgodne. Pandemia wpłynęła na wzrost zainteresowania chmurą obliczeniową. Zdaniem Gartnera chmura publiczna będzie jedynym obszarem IT w tym roku, który odnotuje wzrost – o 6,3%, do kwoty 256,9 mld dolarów. Z kolei zdaniem IDC aż 32% budżetów IT w ciągu 12 najbliższych miesięcy zostanie przeznaczone na chmurę. Źródło: ISBtech

E-transport: Międzynarodowy think tank ThinkYoung opublikował badanie dotyczące podejścia pokolenia Z do transportu kolejowego. Większość młodych z pokolenia Z wybiera bardziej ekologiczną formę transportu ze względu na dobro planety. Pokoleniu Z zależy na tym, aby władze inwestowały w zrównoważony rozwój transportu kolejowego i uważa, że technologie bezemisyjne to przyszłość transportu szynowego. Co drugi Europejczyk z pokolenia Z rozważa podjęcie studiów czy pracy związanych z działalnością na rzecz naszej planety. Dla młodych kobiet z wykształceniem ścisłym kwestia zrównoważonego rozwoju (i podejścia pracodawcy do tego zagadnienia) jest ważniejsza niż dla ich męskich rówieśników. Źródło: spółka

5G: Niemal 90% firm z sektora telekomunikacyjnego przewiduje wzrost średniego przychodu na użytkownika ze swoich inwestycji w związku z wdrożeniem 5G – wynika z badania zleconego przez firmę Fortinet. Branża wskazuje przy tym, że usługi 5G muszą być bezpieczne i dostosowane do możliwości wykorzystania ich przez przedsiębiorstwa. Według 64% respondentów decydujące znaczenie dla sukcesu biznesowego będzie miało wzmocnienie istniejących zabezpieczeń – zarówno pod względem infrastruktury, jak i działalności operacyjnej. Źródło: spółka

Trendy: Raport „NGINX F5 Kim jest polski DevOps” wskazuje, że w Polsce stale rośnie zainteresowanie automatyzacją procesów. Niemal 80% respondentów korzysta już z chmury publicznej, często z kilku różnych. Wraz ze wzrostem adaptacji środowisk wielochmurowych, ponad 20% specjalistów wskazuje, że w ich pracy planowane jest wykorzystywanie narzędzi pozwalających na szybsze przenoszenie aplikacji między środowiskami i łatwiejsze skalowanie rozwiązań – kontenerów. Wirtualizacja już nie wystarcza (kontenery powszechnieją), a ponadto rośnie znaczenie narzędzi CI/CDW badaniu online wzięło udział prawie 3 400 osób pracujących na stanowiskach DevOps. Źródło: spółka

Cyberobrona: Microsoft opublikował najnowszą edycję raportu Digital Defense Report, z którego wynika, że w ciągu ostatniego roku cyberataki stały się bardziej wyrafinowane. Do ich przeprowadzenia przestępcy wykorzystują metody, które utrudniają ich wykrycie i zagrażają nawet najbardziej odpornym celom. Znacznie nasiliła się w tym czasie działalność podmiotów związanych z różnymi państwami, które stosują w swoich działaniach zaawansowane techniki wywiadowcze, zagrażające celom o dużej wartości. Grupy przestępcze przeniosły swoją działalność do chmury, aby ukryć się wśród tysięcy legalnie istniejących firm. Do tego napastnicy opracowali nowe sposoby przeszukiwania sieci, których celem jest jeszcze sprawniejsze zlokalizowanie systemów podatnych na oprogramowanie ransomware. Źródło: spółka

Transformacja energetyczna: Pomimo pandemii, aż trzy czwarte (75%) podmiotów zajmujących się innowacjami w europejskiej energetyce pozytywnie ocenia perspektywę dla zielonej transformacji. Jak wynika z badań EIT InnoEnergy, jej sukces zależeć będzie od wysiłków we wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, dostępności finansowania oraz gotowości odbiorców technologicznych innowacji do ich wykorzystywania. Źródło: spółka

Cyberobrona: Microsoft, DHL, Google, PayPal i Netflix – to najczęściej wykorzystywane marki, pod które podszywają się hakerzy, aby podstępnie wykorzystać nasze dane. Prym wiedzie Microsoft – twierdzą specjaliści cyberbezpieczeństwa z Check Point Research w najnowszym raporcie Brand Phishing Report for Q3 2020. W III kw. 2020 roku blisko jedna piąta tego typu ataków wykorzystywała wizerunek firmy z Redmond. Eksperci z Check Point twierdzą, że cyberprzestępcy wybrali Microsoft, której sztandarowym produktem jest pakiet biurowy Office, by wykorzystać masową pracę zdalną w związku z pandemią Covid-19. W poprzednim zestawieniu, dotyczącym drugiego kwartału roku, Microsoft stanowił jedynie 7% wszystkich prób phishingu wykorzystującego globalne firmy. Źródło: spółka

IT: Kodilla.com wskazuje, że zarobki w branży IT różnią się w zależności od formy zatrudnienia. W przypadku umów o pracę ofert na stanowiska z wypłatą rzędu od 15 tys. zł wzwyż jest 60-70%. Na jeszcze więcej ofert mogą liczyć programiści, którzy chcą pracować na kontraktach B2B. Propozycji pracy, za którą pensja zaczyna się od 15 tys. zł brutto, jest aż 80%. W przypadku freelancerów umów o dzieło na tego typu kwoty jest niewiele (średnio kilkadziesiąt rocznie). Największą szansę za zarobki powyżej 15 tys. zł mają: programiści Java i .NET z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem, testerzy automatyczni, a także specjaliści o kompetencjach regular i senior z obszaru big data oraz IT security. Na najlepsze wynagrodzenia od lat mogą liczyć programiści znający język Java. Mediana miesięcznych wynagrodzeń dla programisty wkraczającego na rynek pracy (Junior Java Developer) wynosi 5,6 tys. zł brutto (na umowie o pracę). Programista z doświadczeniem (tzw. mid) w zależności od rodzaju umowy, zarabia już 8,5-11,9 tys. zł. Zarobki seniorów sięgają 15 tys. zł. Obecnie mediana najniższych zarobków w przypadku umowy B2B wynosi 12 tys. zł netto. Najwyższe pensje sięgają 17,6 tys. zł netto. W przypadku umów o pracę (UoP) średnie oferowane wynagrodzenie programisty wynosi od 8,9 do 13,2 tys. zł brutto. Uściślając: Obecnie juniorzy zarabiają średnio od 4 do 7 tys. zł (+ VAT) na B2B, a na umowie o pracę od 4 do 6,3 tys. zł brutto. Tzw. mid zarabia między 9 a 14 tys. zł (+ VAT) na B2B i 8 a 12 tys. zł brutto na UoP. Wynagrodzenie seniorów wynosi od 15 do nawet 20 tys. zł (+ VAT) na B2B oraz 13-18 tys. zł brutto na umowach o pracę. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Stava: Największa w Polsce sieć gastro-kurierska, niedługo uruchomi otwartą emisję akcji. W ten sposób chce pozyskać środki na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój sieci franczyzowej, podała spółka. „Jesteśmy w tej chwili największą siecią wyspecjalizowaną w usłudze dowozów dla resturacji w Polsce. Intensywnie rozwijamy drugą gałąź biznesu, czyli dostawy ze sklepów i drogerii. Mamy jednak przeświadczenie, że wciąż jesteśmy na początku naszej drogi. W Polsce mamy jeszcze wiele do zrobienia, a przed nami również ekspansja w całej Europie” – powiedział prezes Stava Paweł Aksamit, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBtech

Huawei: Ewentualne wykluczenie z listy dostawców sprzętu ICT w Polsce może przyczynić się do opóźnienia rozwoju sieci 5G i krajowego procesu cyfryzacji w Polsce o 3 do 5 lat oraz znaczącego negatywnego wpływu na PKB oraz nawet kilkukrotny wzrost cen taryf telefonii komórkowej dla użytkowników, szacuje Huawei. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Podwyższył prognozę zysku netto na 2020 rok do 23-25 mln USD, w porównaniu do 18-20 mln USD prognozowanych w sierpniu br., co oznacza, że zysk może być wyższy o 25% od pierwotnie zakładanego, podała spółka. Przychody ze sprzedaży pozostają na poziomie pierwotnej prognozy, tj. 2-2,2 mld USD. Asbis Enterprises Plc wypracował we wrześniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 166 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 39% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

NBP: Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) zawiera przepisy, które mogą wydawać się niezgodne z rolą przypisaną Narodowemu Banku Polskiemu (NBP) w przepisach konstytucji i ustawy o NBP, w szczególności w zakresie niezależności banku centralnego, podał NBP w opinii do projektu noweli. Źródło: ISBnews

Finax: Słowacki robo-doradca inwestycyjny planuje uzyskać 100 mln euro aktywów i 10 tys. klientów w Polsce w 2022 r., podała spółka. Obecnie w Polsce firma obsługuje ponad 1,5 tys. klientów, a ich aktywa przekroczyły równowartość 15 mln zł. Źródło: ISBnews

Zalando: Uruchomiło w Polsce ofertę Pre-owned pozwalającą klientom na kupowanie i sprzedaż odzieży używanej, podała spółka.

Zalando SE, wiodąca europejska platforma modowa i lifestylowa, dokonała kolejnej strategicznej inwestycji w poprawę doświadczeń swoich klientów, przejmując szwajcarskiego dostawcę oprogramowania Fision. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii wizji komputerowej, innowacyjna aplikacja do skanowania ciała i wirtualna przymierzalnia od Fision pomogą klientom w łatwy sposób zobaczyć, jak ubranie będzie na nich leżeć. Źródło: ISBnews

Answear.com: Odnotował 1,74 mln transakcji w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., co oznacza wzrost o 23% r/r, podała spółka. Średnia wartość zamówienia w tym okresie wzrosła o 6% r/r i wyniosła 224 zł netto, a poziom konwersji zwiększył się do 1,81% co przełożyło się na wzrost sprzedaży on-line o 29% r/r. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Nowa umowa dotycząca używania marki Orange w latach 2021-2030 została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą Orange Polska (w głosowaniu mogli brać udział tylko jej członkowie niezależni), podała spółka. Umowa została uzgodniona i będzie podpisana pomiędzy Orange Polska i Orange Brand Services Limited przed końcem bieżącego roku. Obecnie obowiązująca umowa wygasa z końcem 2020 roku.

Warsaw Data Hub – nowoczesne data center Orange ma być gotowe do użytku jesienią 2021 roku, podała spółka. To efekt podpisanej w sierpniu tego roku umowy z generalnym wykonawcą – firmą Warbud. Źródło: ISBnews

Revolut: Umożliwił polskim klientom lokowanie środków w europejskim Revolut Banku z siedzibą na Litwie, podała spółka. Środki przechowywane w banku podlegać będą ochronie litewskiego rządowego systemu ubezpieczeń inwestycji i depozytów. Źródło: ISBtech

Huawei: Podczas obchodów 15-lecia działalności Huawei na Węgrzech i 20 lat obecności w Europie, firma ogłosiła otwarcie w Budapeszcie nowego centrum badawczo-rozwojowego (R&D). Nowa placówka skupi się m.in.na pracach związanych ze sztuczną inteligencją, przetwarzaniem obrazów czy systemami rozproszonymi. powiedział: „Huawei jest jednym ze strategicznych partnerów Węgier od 2013 roku i intensywnie pracuje nad rozwojem węgierskiej gospodarki oraz rozwiązań telekomunikacyjnych” – powiedział węgierski minister handlu i spraw zagranicznych Péter Szijjártó, cytowany w komunikacie. Źródło: spółka

Oracle Polska, Equinix: Rozszerzyły współpracę na teren Polski, co umożliwi klientom korzystającym z usług chmurowych realizowanie strategii korzystania w swoich instalacjach z wielu chmur różnych dostawców (multicloud). Źródło: ISBtech

Sigma Bis: Marcin Dec został nowym prezesem agencji mediowej PKN Orlen i PZU, podał PKN Orlen. W zarządzie Sigmy Bis pozostaje Tomasz Michalski, jej dotychczasowy prezes oraz Artur Muszkiet, członek zarządu. Źródło: ISBnews

NFON AG: Ogólnoeuropejski dostawca usług PBX w chmurze w I połowie 2020 r. zdecydowanie rozwinął swoją działalność, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez globalną firmę konsultingową Frost & Sullivan. W opracowaniu Frost RadarTM2 pn. Analiza Porównawcza Potencjału Wzrostu, Frost & Sullivan stawia NFON w gronie 10 najbardziej innowacyjnych firm w Europie na rynku hostowanej telefonii IP i UCaaS. W badaniu wzięto pod uwagę 120 firm oferujących swoje usługi w Europie, również w Wielkiej Brytanii. Kluczowymi parametrami analizy były: skalowalność innowacji, badania i rozwój, portfolio produktów, wykorzystanie megatrendów, orientacja na klienta, plan rozwoju, wizja i strategia oraz sprzedaż i marketing. „Zdaniem konsultantów, firmy wskazane w badaniu Frost RadarTM są liderami branży pod względem wzrostu lub innowacyjności, albo tych dwóch cech jednocześnie. Odgrywają one kluczową rolę w prowadzeniu tej branży ku przyszłości. Miejsce w pierwszej dziesiątce jest potwierdzeniem naszego dotychczasowego sukcesu, które podkreśla, że obrana przez nas strategia rozwoju jest słuszna” – powiedział CEO i CFO NFON Hans Szymański. Źródło: spółka

Vertiv: Koszty przestoju działalności centrów danych mogą się mocno różnić w zależności od branży. 86% respondentów biorących udział w badaniu Statista w 2019 r. podało, że straty w wyniku godzinnego wstrzymania pracy wynoszą 300 tys. dolarów lub więcej. Natomiast już ponad jedna trzecia (34%) stwierdziła, że są wyższe niż milion dolarów. W tej sytuacji eksperci Vertiv wskazują, że relatywnie niewielka inwestycja w zasilacz UPS funkcjonuje jak polisa ubezpieczeniowa, chroniąca przed znacznie kosztowniejszymi przestojami i utratą danych. UPS-y zapewniają od kilku minut zasilania rezerwowego do nawet kilku lub kilkunastu godzin w przypadku rozwiązań dla centrów danych.. Źródło: spółka

Continental: Według raportu ICAN Research „Nowe strategie na trudne czasy”, opracowanego na zlecenie Continental Opony Polska, nowe regulacje unijne dotyczące redukcji emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe, brexit i pakiet mobilności to najważniejsze wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się cała branża transportowa w Polsce w 2020 roku i najbliższych latach. Kluczem przy opracowaniu nowych modeli biznesowych w branży transportowej jest digitalizacja. Zastosowanie unijnego narzędzia VECTO do symulacji komputerowej jest pierwszym krokiem do wdrożenia nowego podejścia w transporcie, opartego o szczegółową analizę danych. Źródło: spółka

DHL: Już tylko 13% polskich internautów nie robi zakupów w sieci, a podczas nadchodzącego okresu świątecznego można się spodziewać jeszcze większego wzrostu popularności e-zakupów. To sprawia, że najbliższy czas będzie sporym wyzwaniem logistycznym. W tym kontekście ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej będą również inwestycje w technologie, które usprawniają procesy logistyczne. Prawie połowa badanych firm na świecie (45%) w tym roku inwestuje w automatyzację magazynów, a do 2023 roku liczba robotów w branży przemysłowej ma wzrosnąć nawet o 127%. „Rozwój technologii w logistyce wskazuje na jeden większy trend: rosnący poziom robotyzacji branży, będący efektem gwałtownego rozwoju cyfryzacji. W ten sposób sektor logistyczny odpowiada na potrzeby klientów” – mówi dyrektor zarządzający DHL Express Poland Tomasz Buraś. W ciągu następnych pięciu lat Grupa DP DHL planuje inwestycje 2 mld euro w obszary związane z digitalizacją i zaawansowaną analizą danych. „Do 2025 roku będziemy oszczędzać rocznie aż do 1,5 mld euro na kosztach związanych m.in. z transportem, który pochłania ponad 20 mld euro” – wskazał Buraś. Źródło: spółka

AccelUp: Wystartowała 3 runda programu akceleratora FinTech/InsurTech/Telco. 12 nowych startupów rozpoczęło akcelerację. Partnerami i odbiorcami technologii są Santander Bank Polska, AXA Partners, Santander Consumer Bank, RITS – Relyon IT Services i Santander Leasing i to oni przez pół roku pracują ze startupami nad doskonaleniem i dostosowaniem technologii. „Po poprzednich dwóch rundach mamy 100% pozytywnie przeprowadzonych testów POC (proof of concept) i 50% komercjalizacji (dalsze rozmowy w toku). AccelUp jest akceleratorem typu non-equity, co oznacza, że nie pobieramy od startupów udziałów za udział w programie” – podano w informacji. Źródło: spółka

Unisystem: Gdańska firma, specjalizująca się m.in. w dostarczaniu wyświetlaczy i paneli dotykowych, w 2019 osiągnęła obroty na poziomie blisko 70 mln zł. Obecnie firma współpracuje z blisko tysiącem aktywnych klientów z całego świata. Ponadto, podjęła również strategiczne decyzje dotyczące produkcji kompletnych urządzeń do wizualizacji informacji. Przerwanie łańcucha dostaw z Chin dodatkowo przyspieszyło rozwój Unisystemu. Źródło: spółka

Google: Ogłosił łącznie dziewięć firm, które spośród setek zgłoszeń zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w europejskim programie akceleracyjnym Google for Startups. 3 wybrane startupy (Infermedica, Sundose i Yosh.AI) pochodzą z Polski. Tegoroczna edycja, otwarta dla młodych firm z całej Europy i Izraela, będzie prowadzona przez zespół Google for Startups Campus w Warszawie. Źródło: spółka

Visa: Ogłosiła, że przetworzyła ponad 500 mln dodatkowych płatności kartowych niewymagających dotykania terminala w fizycznych punktach sprzedaży. Każda z nich, zanim podniesiono limit dla płatności zbliżeniowych w ponad 29 krajach w Europie, wymagałaby wprowadzenia na terminalu kodu PIN. Pandemia COVID-19 sprawiła, że płatności zbliżeniowe stały się niezbędnym rozwiązaniem płatniczym. Dla sprzedawców i kupujących możliwość płacenia cyfrowo w sklepach jest już nie tyle wygodna, co konieczna, ponieważ pomaga im uniknąć kontaktu z terminalami płatniczymi. Źródło: spółka

Bolt: Valerii Romanov został country managerem Bolt Rentals, części platformy Bolt odpowiadającej za wypożyczalnie hulajnóg w Polsce. Będzie odpowiadał za rozwój tego obszaru i edukację użytkowników w kraju. Źródło: spółka

Scaleway: Druga największa europejska chmura obliczeniowa ruszyła w zeszłym tygodniu ze specjalną edycją swojego programu dla startupów – otwartą jedynie dla firm z Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach trwającego rok programu, wybrane firmy otrzymają dostęp do szkoleń i indywidualnych spotkań z mentorami z dziedziny IT, rozwoju produktu, marketingu, kontaktów i współpracy w ramach międzynarodowej społeczności startupowej, oraz narzędzi chmurowych firmy wartych 3000 EUR miesięcznie. To szansa dla polskich startupów, które chcą wyjść na europejskie rynki. W poprzednich edycjach trwającego od czerwca programu brały udział, poza europejskimi startupami m.in firmy z USA, Nigerii czy Singapuru. Źródło: spółka

Straal: Zmiana na stanowisku C-level – Tomasz Boboli dołącza do zespołu jako VP of Engineering. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Canal+ Polska: Planuje przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej poprzez wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Polityka dywidendowa Canal+ Polska zakłada wypłatę 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w formie dywidendy, poczynając od zysku za rok obrotowy 2020, podała spółka.

Grupa Euvic: Po zakupie 50% akcji spółki Aden, specjalizującej się w integracji oraz systemach embedded, chce zrealizować kolejne akwizycje i nie wyklucza debiutu giełdowego w przyszłym roku, podała spółka. Firma ogłosiła także nową strategię biznesową – Integratora 2.0. Źródło: ISBnews

Merlin Commerce: Spółka zależna Merlin Group złożyła ofertę nabycia od firmy Magus składnika masy upadłości w postaci m. in. znaku towarowego i domeny „merlin.pl” na łączną kwotę 1,62 mln zł netto, podała spółka. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Prezes Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów, podało LiveChat Software. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Zdecydowała o rozpoczęciu działań (w tym podjęciu analiz oraz innych prac) zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia, planowanej emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Pekao, tj. kwoty 270 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Authologic: Pozyskał 1,8 mln zł w rundzie pre-seed od funduszu SMOK Ventures oraz spółki App’n’roll, podała spółka. Pieniądze z inwestycji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy, w tym przede wszystkim pozyskanie klientów zagranicznych. Źródło: ISBtech

OEX: Nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłym roku, a także zrealizowania kolejnych akwizycji, poinformował zarząd.

STX Next: Pozyskał inwestora w postaci funduszu Innova Capital, który ma mu pomóc w przyspieszeniu rozwoju na rynku IT, poinformowały spółki. Strony nie podały wartości transakcji. Źródło: ISBtech

Hub4Fintech (poprzednio CWA): Podpisał term sheet z Minutor Energia dotyczący połączenia obu spółek, podała spółka. Podpisanie planu połączenia powinno nastąpić do 10 lutego 2021 r. Źródło: ISBnews

AmRest: Sprzedaż udziałów w Glovo nie będzie miała wpływu finansowego na AmRest, ponieważ wartość księgowa inwestycji w Glovo wynosi 76,2 mln euro, podała spółka. AmRest zawarł porozumienie z Delivery Hero dotyczące przeniesienia swojego 7,5% udziału (na poziomie nierozwodnionym) w spółce Glovoapp 23 za łączną kwotę 76,15 mln euro, podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Od 19 października, inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Play Communications w wezwaniu ogłoszonym przez Iliad S.A. Wiodący francuski dostawca usług telekomunikacyjnych zamierza nabyć 100% akcji właściciela czołowej sieci komórkowej w Polsce. Wezwanie zostało ogłoszone za pośrednictwem Société Generale i Santander Biuro Maklerskie. Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą do 17 listopada br. przez Santander Biuro Maklerskie, natomiast inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy także za pośrednictwem pięciu domów maklerskich wchodzących w skład konsorcjum detalicznego.

Iliad zawarł z firmą Cellnex umowę sprzedaży 60% udziałów spółki, która będzie zarządzała pasywną infrastrukturą mobilną sieci Play w Polsce za ok. 804 mln euro, podał Iliad. Źródło: spółka, ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Emitel: Po uruchomieniu 10 nowych nadajników dla Polskiego Radia w systemie DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) na początku października br. pracuje już nad rozpoczęciem emisji w kolejnych lokalizacjach w Polsce, podała spółka. Do końca tego roku w zasięgu technicznym znajdzie się 25 mln potencjalnych odbiorców. Emitel i TV Spektrum doszły do porozumienia w sprawie zakończenia dotychczasowego sporu sądowego, dotyczącego rozliczeń za usługi dostępu TV Spektrum do Multipleksu 8 w celu rozpowszechniania kanału Nowa TV, podał Emitel. Źródło: ISBnews

Agora: W Galerii Wiślanka w Żorach otwarto 50. kino sieci Helios, podała spółka. Pierwsze seanse w czterech nowoczesnych salach dostępne będą dla widzów od 23 października br. Helios – spółka zależna Agory – planuje do końca roku otwarcie jeszcze 51. kino sieci Helios w Opolu, poinformował prezes Tomasz Jagiełło. Źródło: ISBnews

LG Electronics: Firma poinformowała o wprowadzeniu na rynek pierwszego na świecie telewizora ze zwijanym ekranem – LG Signature OLED R (model RX). Na razie będzie on dostępny w siedmiu sklepach z elektroniką użytkową klasy premium w głównych miastach Korei Południowej. Źródło: ISBtech

Play: Wprowadza zmiany w aplikacji Play24, które pozwolą klientom na wygodniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie własnym kontem. Użytkownicy będą mogli skorzystać z intuicyjnych rozwiązań ułatwiających logowanie oraz dodawanie nowych usług. Play zapowiada kolejne udogodnienia, które wkrótce pojawią się w jego aplikacji. Źródło: ISBtech

Aviva: Wdrożyła ePolisę – rozwiązanie, umożliwiające finalizację zakupu polisy życiowej w pełni online, wraz z opłaceniem pierwszej składki i odbiorem polisy w serwisie MojaAviva, podał ubezpieczyciel. Źródło: ISBtech

Orange Polska: Pilotażowo wdrożył w procesach kadrowych kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir, dostarczany przez KIR. Pracownicy operatora będą mogli całkowicie zdalnie załatwiać sprawy z działem HR, bez skanowania czy drukowania dokumentów, podał KIR. Źródło: ISBnews

Microsoft: Do zarządu dołączył Robert Gajda w roli specialist team unit lead in Poland. Źródło: spółka

LPP: Wdrożyło we współpracy z firmą K2Bots.AI chatbota drugiej generacji, z którego pomocy mogą korzystać klienci należących do LPP marek Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay, podała spółka. Narzędzie pozwala obecnie na rozwiązanie 200 najbardziej popularnych problemów zgłaszanych do Contact Center przez klientów sklepów internetowych. Źródło: ISBtech

BPSC: Z początkiem października zadebiutowała aplikacja mobilna dla użytkowników systemu Impuls EVO. Ekrany Startowe w wersji mobilnej to nowe podejście do zarządzania firmą produkcyjną. Przy jej tworzeniu, katowicka spółka ściśle współpracowała z kilkukrotnie nagradzanym softwarehousem Netizens, który ma w swoim portfolio rozwiązania dla takich koncernów jak Lexus, Twitter czy ING. Źródło: ISBtech

Fitjob: Na polski rynek wkroczyła mobilna platforma rekrutacyjna łącząca studentów i potencjalnych pracodawców. Dzięki całkowitej mobilności platforma proponuje nowe standardy rekrutacji dla studentów pokolenia Z – aplikacja na dorywcze stanowiska bez wysyłania CV, rozmów telefonicznych i spotkań z przyszłym pracodawcą – z gwarancją legalności i bez ryzyka związanego z ogromną w tej grupie wiekowej szarą strefą pod postacią pracy „na czarno”. Źródło: ISBtech

terapiabesennosci.pl: Aplikacja medyczna zawierająca niefarmakologiczny program terapeutyczny skierowany na bezsenność dla osób cierpiących na bezsenność otrzymała status wyrobu medycznego. Aplikacja wpisuje się w ogólnoświatowy trend digital therapeutics, który polega na cyfryzacji i skalowaniu na liczną populację pacjentów sprawdzonych metod terapeutycznych. Oparta jest o techniki terapii poznawczo – behawioralnej, które zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem zalecane są jako pierwszoplanowa metoda pracy nad poprawą snu. Źródło: spółka

Universal Robots: Dzięki zastosowaniu robotów współpracujących UR, firma Bernacki Industrial Services zwiększyła wydajność maszyn CNC, obniżyła koszty i uwolniła pracowników od uciążliwych prac. Coboty Universal Robots zostały wybrane do współpracy z obrabiarkami ze względu na ich intuicyjną obsługę, kompaktowy rozmiar, łatwość rozmieszczania na hali produkcyjnej oraz możliwość szybkiego przezbrojenia do nowego procesu. Źródło: ISBtech

TransferGo: Rozpoczął współpracę z Visa. TransferGo i Visa umożliwią klientom wysyłanie i otrzymywanie środków za pośrednictwem Visa Direct, platformy Visa do płatności w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że klienci wysyłający pieniądze za granicę za pośrednictwem TransferGo lub otrzymujący środki, będą mogli przesyłać pieniądze bezpośrednio na kartę odbiorcy, bez konieczności korzystania z bankowości internetowej czy wprowadzania międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN). Usługa jest obecnie dostępna na 32 rynkach, w tym w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainie i Turcji. Jednak w przyszłości może zostać rozszerzona na 178 krajów, w tym na Wielką Brytanię, Włochy i Nigerię. Źródło: spółka

Huawei: Rusza sprzedaż w Polsce najnowszego flagowego smartfona Huawei Mate 40 Pro. Jak podaje koncern, to najbardziej zaawansowany smartfon w historii marki, z pierwszym na świecie procesorem wykonanym w 5-nanometrowym procesie technologicznym oraz z niespotykanymi możliwościami foto i wideograficznymi. W przedsprzedaży smartfon będzie można kupić w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi z inteligentną dynamiczną redukcją szumów Huawei Freebuds Pro. W ocenie ekspertów prestiżowego, niezależnego rankingu DxO Mark, najnowszy flagowiec w portfolio Huawei otrzymał najwyższą ocenę w historii zestawienia i osiągnął wynik 136 punktów za aparat główny oraz 104 punktów za aparat do selfie. Źródło: spółka

OPPO: Zaprezentowało opracowany przez siebie precyzyjny algorytm pozycjonowania RTK (ang. real-time kinematic), który umożliwi systemowi nawigacji w smartfonie określenie dokładnej lokalizacji w promieniu jednego metra. „U progu ery 5G, coraz więcej aplikacji wymaga ulepszonego systemu lokalizacji i nawigacji zarówno dla użytkowników przebywających w pomieszczeniach, jak i poza nimi. Wychodząc naprzeciw temu trendowi i zapotrzebowaniu na rynku, OPPO wprowadza do smartfonów autorski, precyzyjny, algorytm pozycjonowania RTK. Wierzymy, że ta technologia przyniesie korzyści w bardzo szerokim wachlarzu zastosowań” – powiedział wiceprezydent OPPO oraz kierownik Instytutu Badań OPPO Levin Liu. Źródło: spółka

Alior Bank: Wprowadza dooferty kolejne rozwiązanie oparte na otwartej bankowości i usługach wynikających z unijnej dyrektywy PSD2. Klienci za pomocą bankowości internetowej Alior Online i aplikacji Alior Mobile będą mogli na początek zlecać przelewy ze swoich kont w 6 innych bankach, a niebawem taka usługa będzie udostępniona w pozostałych bankach. To kolejne udogodnienie Alior Banku, jakie w ramach bezpiecznego bankowania w kanałach zdalnych, uruchomił dla klientów. Źródło: ISBtech

Grupa Muszkieterów: Kontynuuje rozwijanie usługi zakupów click&collect w sieci supermarketów spożywczych. Od niedawna Intermarché Drive jest dostępne w blisko 50 lokalizacjach, dzięki czemu z rozwiązania mogą korzystać klienci prawie co czwartego sklepu sieci w całej Polsce. Źródło: spółka

Bosch, Mercedes-Benz, Apcoa: Chcą wprowadzić wysoce zautomatyzowane parkowanie bez kierowcy na lotnisku w Stuttgarcie. Z tego względu system zautomatyzowanego parkowania samochodu (AVP – Automated Valet Parking, z ang. zautomatyzowana usługa parkingowa), opracowany wspólnie przez Boscha i Mercedes-Benz, ma zostać przygotowany do komercyjnej eksploatacji. Źródło: spółka

Rossmann: W sklepach w Warszawie, Lublinie czy Białymstoku wdrożono nowe kasy, które łączą funkcje kas tradycyjnych i samoobsługowych oraz są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – to pierwsze takie rozwiązanie na rynku. Ruchomy ekran, którego wysokość można dostosować do swoich potrzeb jest ułatwieniem dla osób poruszających się na wózkach. Odpowiednia czcionka i kontrast wpływają na łatwość korzystania z kasy przez osoby słabowidzące. Dodatkowo możliwość samodzielnej obsługi i dokonania zakupów bez konieczności nawiązania kontaktu z pracownikiem sklepu jest odpowiedzią na potrzeby osób głuchych. Źródło: spółka

MindManager: Rozszerza swój pakiet narzędzi wizualizacyjnych, które pozwalają użytkownikom przejść od zamysłu do gotowego planu, projektu lub procesu. Nowe programy MindManager for Microsoft Teams i MindManager Windows 21 zwiększają produktywność zespołów, ułatwiają współpracę i pozwalają dobrze zgrać działania w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji i osiągania sukcesów. Źródło: ISBtech

Sony: Wprowadza rozwiązanie Smart Production, które powstało przy współpracy z drugim co do wielkości niemieckim nadawcą radiowo-telewizyjnym, firmą SWR. System Smart pozwala na zdalne sterowanie kamerami PTZ oraz mikserem – z dowolnej lokalizacji – poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto, system umożliwia także dostosowywanie rejestrowanego materiału do wymagań różnych platform nadawczych, przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. Sony wprowadziła do oferty 32-calowy monitor medyczny LCD 4K HDR LMD-X3200MD, który zapewni chirurgom lepsze warunki pracy. Źródło: ISBtech

Mio: Marka na jesieni rozpoczyna akcję ‚cashback’, dzięki której konsumenci mogą otrzymać zwrot za objęty promocją sprzęt Mio. Źródło: spółka

Cleo: Uruchomiło intuicyjne narzędzie, którego celem jest wsparcie osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym w ich codziennym życiu. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna [przez cały czas użytkowania] i do zainstalowania na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Dodatkowo przystosowana jest ona do potrzeb osób słabowidzących i słabosłyszących. Źródło: spółka

Samsung: Reakcja na pandemię, społeczna odpowiedzialność biznesu, innowacje w urządzeniach lifestylowych oraz nieustające inwestycje w przyszły wzrost – wszystko to zwiększa wartość firmy Samsung, która znalazła się na 5. miejscu w rankingu światowych firm ogłoszonym przez Interbrand. Wartość Samsunga oszacowano na 62,3 mld USD. Źródło: spółka

Microsoft: Podjął kolejny krok w kierunku rozwoju chmury obliczeniowej, ogłaszając Azure Space. Nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie innowacyjnych rozwiązań, spełniających potrzeby przemysłu kosmicznego i licznych organizacji z sektora prywatnego i publicznego. Źródło: spółka

Red Hat Inc.: Największy dostawca rozwiązań open source na świecie, zaprezentował kilka uaktualnień swojej platformy automatyzacji dla firm, w tym najnowszą wersję rozwiązania Red Hat Ansible Automation Platform z nowymi, certyfikowanymi kolekcjami treści Ansible, katalogiem usług automatyzacji i prywatnym repozytorium Automation Hub. Źródło: spółka

HP: ZBook Create G7 i ZBook Studio G7 to pierwsze mobilne stacje robocze, których komponenty wewnętrzne wykonano z plastiku pochodzącego z recyklingu. Są wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce i Quadro, oferują wyświetlacz DreamColor ze świetnym współczynnikiem proporcji ekranu do obudowy (87%) oraz baterię wytrzymującą cały dzień pracy. HP ZBook Studio G7 to najmocniejsza mobilna stacja robocza, a HP ZBook Create G7 to najsmuklejsza 15-calowa stacja mobilna pozwalająca na pracę i zabawę z dowolnego miejsca. Źródło: ISBtech

Grupa Kruk: Wybrała system Microsoft Dynamics 365, który będzie wspierał procesy zarządcze i decyzyjne w międzynarodowym środowisku działania firmy. Chmurową wersją systemu zostały objęte takie obszary firmy jak finanse, obsługa zamówień i procesów zakupu oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. Z systemu Dynamics 365 będą korzystali wszyscy pracownicy Grupy Kruk. Za projekt wdrożenia odpowiedzialna jest firma Bonair. Źródło: ISBtech

Teufel: Przedstawił nowy, kompaktowy głośnik stereo Bluetooth MOTIV GO, który wyróżnia się technologią dźwięku przestrzennego Teufel Dynamore oraz normą IPX5 (odporności na kurz i zachlapania), co pozwala swobodnie korzystać z niego w łazience czy kuchni. Źródło: ISBtech

SwipBox: Rozwiązanie SwipBox Infinity – zewnętrznych automatów do odbioru przesyłek kurierskich – w ramach współpracy pomiędzy PostNord i SwipBox, jest aktualnie testowane w stolicy Szwecji, Sztokholmie. Tym samym nowe urządzenia duńskiego operatora są obecne w całej Skandynawii. Źródło: spółka

SAP: Uruchomił platformę nowej generacji do zarządzania spójną bazą klientów. SAP Customer Data Platform (CDP) umożliwia organizacjom redefinicję procesu obsługi klienta na wszystkich poziomach interakcji – od handlu i marketingu po sprzedaż i usługi. Źródło: spółka

Kingston Digital Europe Co LLP: Wprowadził na rynek DataTraveler Duo – nowe urządzenie w rodzinie pamięci flash USB o podwójnym interfejsie i podwójnej funkcjonalności. DataTraveler Duo został wyposażony w dwa złącza USB, które można podłączyć do portów USB typu A (standardowych) i typu C, co umożliwia łatwe przenoszenie plików między laptopami, komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi. Źródło: spółka

AVM: Firma zaprojektowała FRITZ!DECT 301 sterownik grzejnika, który w połączeniu z routerem FRITZ!Box jest inteligentnym systemem sterowania kaloryferem i automatycznie oraz precyzyjnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu. Źródło: ISBtech

SkyCash: Do partnerów dołącza Leo Express. Jest to już 11. przewoźnik kolejowy, ale pierwszy zagraniczny, którego oferta dostępna jest w aplikacji. Wśród udostępnionych tras znajdują się m.in. połączenia z Krakowa i Wrocławia do Pragi. Źródło: spółka

SER Group: Europejska firma logistyczna Kombiverkehr, która dysponuje siecią pociągów towarowych w transporcie kombinowanym (drogowym i kolejowym), przewożąc ponad 800 000 ładunków ciężarówek za pomocą kolei, wdraża korporacyjną platformę Doxis4 firmy do zarządzania treścią (ECM) w modelu SaaS w celu cyfryzacji procesów biznesowych w całej swojej organizacji. Nowy projekt firmy realizowany w tym roku skupia się na archiwizacji dokumentacji przewozowej w ramach bezdotykowego przepływu pracy w terminalu przeładunkowym. W przyszłości rozwiązanie umożliwi firmie współpracę z partnerami handlowymi, a zwłaszcza przetwarzanie dokumentów celnych w sposób bezdotykowy. Ponadto pomoże w zmniejszeniu opóźnień dostaw i pozwoli firmie skupić się na jej głównej działalności w czasach pandemii COVID-19. Źródło: spółka

Action: Otrzymał decyzję Wojewody Mazowieckiego ustalającą wysokość należnego odszkodowania w kwocie 1 834 068,00 zł za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7. Źródło: spółka

