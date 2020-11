Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 9-13 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Media: Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w przyszłym roku wzrośnie o 3,5-4% r/r w 2021 r., powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski. Źródło: ISBnews

Media: Los Angeles, Nowy Jork i Londyn znalazły się w czołówce rankingu „Miast Przemysłu Mediowego” sporządzonego przez firmę doradczą Savills. Uwzględnia on najważniejsze miasta na świecie, w których odbywa się produkcja, montaż i konsumpcja filmów, programów telewizyjnych i muzycznych. Tuż za podium uplasowały się Atlanta, Pekin, Mumbaj (siedziba Bollywood) i Paryż, ale w siłę rosną szybko także nowe lokalizacje. „Produkcje filmowe i telewizyjne realizuje się w Polsce póki co niemal wyłącznie na potrzeby lokalnego rynku. Nie pozwala nam to konkurować ze światowymi stolicami przemysłu mediowego. Oprócz nadawców telewizyjnych i producentów filmów fabularnych funkcjonują u nas liczne mniejsze studia, w których kręcone są produkcje reklamowe, nagrania czołowych twórców internetowych, czy ostatnio coraz popularniejsze profesjonalne webinary. Wraz z rozwojem platform streamingowych nie można wykluczyć, że będą one poszukiwały miejsc, gdzie mogłyby zlokalizować swoje międzynarodowe centra usług wspólnych, a na tym polu Polska od lat jest bardzo ceniona wśród firm technologicznych” – powiedział Jarosław Pilch, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja najemcy, Savills. Źródło: ISBtech

Media: Rynek mediów i rozrywki w Polsce skurczy się o 5,4% r/r, co oznacza spadek łącznych przychodów do 9,68 USD w 2020 r. z 10,24 mld zanotowanych w 2019 r., wynika z raportu „Entertainment & Media Outlook 2020-2024”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Wskutek pandemii najbardziej spośród badanych segmentów ucierpią kina – ich przychody będą mniejsze aż o 58%. Źródło: ISBnews

5G: Na wdrożenie technologii 5G czekają operatorzy, biznes, a w efekcie cała gospodarka, tym bardziej że 5G jest teraz szansą, ale niedługo stanie się koniecznością, ocenił dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński. „Technologia 5G jest katalizatorem wzrostu dla gospodarki i ekonomii. Oxford Economics szacuje, że opóźnienie w digitalizacji będzie nas kosztować 120 mln euro kosztów roczne. Oceniam, że to wręcz zaniżona kwota. Aktualnie Polska nie wygląda najlepiej pod względem 5G, do rozwoju tej technologii potrzebne są częstotliwości radiowe, a ich aukcja została zatrzymana przez COVID-19 i być może zostanie przeprowadzona w przyszłym roku. 5G jest szansą, ale niedługo stanie się koniecznością, ponieważ sieć, którą dysponujemy obecnie, wkrótce się zapcha. Jesteśmy zapóźnieni, a bez rozstrzygnięć administracyjnych 5G nie będzie się rozwijać. Zgadzam się, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, uważam, że należy pracować w ekosystemie gdzie istotną rolę mają do odegrania wspólnie regulator, operatorzy, vendorzy i integratorzy” – powiedział Hordyński podczas konferencji Kongres Klastrów Polskich. Sąd Administracyjny uchylił w poniedziałek ustanowiony przez szwedzkie władze zakaz wykorzystywania sprzętu chińskich koncernów Huawei i ZTE przy budowie sieci 5G, stanowiący wymóg w postępowaniu aukcyjnym. „Wydanie przez szwedzki sąd zabezpieczenia potwierdza, że arbitralne wykluczenie sprzętu Huawei w ramach aukcji 5G jest praktycznie niemożliwe. Co ważne, sąd zdecydował się na wydanie zabezpieczenia, gdyż uznał, że decyzja o wykluczeniu stanowi ingerencję w prawa Huawei. Ewentualne kontynuowanie aukcji w tych okolicznościach zrodziło na tyle istotne wątpliwości prawne, że szwedzki regulator zdecydował się na jej zawieszenie. To rozwiązanie w perspektywie długofalowej korzystne dla tamtejszego sektora telekomunikacyjnego, dające nadzieję, że wznowienie nastąpi w warunkach dających równe szanse wszystkim dostawcom na rynku, co przełoży się na niższe koszty dla operatorów” – ocenił Hordyński. Źródło: ISBnews

E-commerce: W związku ze zbliżającym się Black Friday firma OVHcloud przeprowadziła badania na grupie ponad 1 000 polskich internautów, żeby ocenić ich zakupowe zwyczaje – omawiano między innymi preferencje zakupowe, czy poziom planowanych wydatków. Jak można się było spodziewać, dla wielu Polaków, jednym z głównych kryteriów podczas robienia zakupów jest cena. Zatrważające jest jednak to, że wielu ankietowanych stawia ją nawet ponad bezpieczeństwem. Czyni to czas wokół BF okresem żniw dla cyberprzestępców. Z badań wynika także, że tylko 13% ankietowanych zamierza szukać promocji wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Na ich plany mogą jednak wpłynąć rządowe obostrzenia. Zamknięcia centrów handlowych mogą przysporzyć także dodatkowych kłopotów z zakupami w sieci. Już w zeszłym roku prawie połowa internautów doświadczyła problemów z zakupami online – m.in. wolnego ładowania strony, utrudnień w dodawaniu produktów do koszyka czy problemów z płatnością. Przy zwiększonym obciążeniu stron sytuacja może się w tym roku dodatkowo skomplikować. Źródło: ISBtech

Giełda: DM mBanku wskazuje, że w sektorze telekomunikacyjnym preferuje Orange Polska, po dobrych wynikach za III kw. 20 i wezwaniu na Play przez francuski Iliad. Podtrzymuje pozytywne podejście do sektora IT, gdzie spodziewamy się dobrego sezonu wyników za III kw. 20. Potencjał do wzrostu mają zwłaszcza: Asseco Poland, Asseco SEE, Comarch i Signity, podaje broker. Źródło: spółka

Cyberobrona: Z raportu F5 Labs dotyczącego phishingu i oszustw online w 2020 r. wynika, że cyberprzestępczość znacznie się intensyfikuje. Liczba ataków phishingowych wzrosła o 220% w szczycie pandemii, w porównaniu do średniej rocznej. Dane z Security Operations Center (SOC) F5 wskazują, że phishingu jest o 15% więcej r/r. Eksperci przewidują, że liczba ataków może wzrosną wraz z rozprzestrzenianiem się drugiej fali pandemii. Cyberprzestępcy rozsyłający e-maile phishingowe powiązane z COVID-19 podszywają się głównie pod organizacje charytatywne, aby wyłudzić darowizny, zbierać dane uwierzytelniające i podsyłać złośliwe oprogramowanie. F5 Labs zbadało zaufane certyfikaty pod kątem logowania. Liczba tych wszystkich (publicznie zaufanych) certyfikatów, w których używa się terminów „covid” i „corona”, osiągnęła szczytowy poziom 14 940 w marcu i stanowi to wzrost o 1102% w stosunku do lutego br. „Ryzyko wyłudzenia informacji jest większe niż kiedykolwiek, a oszuści coraz częściej używają certyfikatów cyfrowych, aby ich witryny wyglądały na autentyczne” – powiedział Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 Poland. „Z naszych badań wynika, że na całym świecie nadal brakuje kontroli bezpieczeństwa, szkoleń użytkowników i wystarczającej świadomości społecznej” – dodał Wiśniewski. Źródło: ISBtech

IT: Wartość globalnego rynku rozwiązań Customer Experience Management (CEM) wzrośnie z 7,75 mld USD w 2019 roku do 14,5 mld USD w 2024 roku, a średnioroczny wzrost wyniesie 13.3% – wynika z danych firmy badawczej MarketsandMarkets. Tak olbrzymie zapotrzebowanie na rozwiązania Customer Experience i Customer Engagement wynika przede wszystkim z tęsknoty klientów za spersonalizowanym doświadczeniem zakupowym – twierdzi Małgorzata Gawrysiak, General Manager w Genesys Polska, firmie będącej jednym z globalnych liderów rynku Customer Experience i Customer Engagement. Źródło: spółka

Trendy: Branża cyfrowa o wyzwaniach w czasach pandemii dla rządu: cyfryzacja usług, podpis kwalifikowany, 5G i cyberbezpieczeństwo. Realizacja tych priorytetów – zdaniem przedsiębiorców – zagwarantuje Polsce stabilny rozwój i wzrost gospodarczy, co jest ważne zwłaszcza w czasach trwającej pandemii koronawirusa, wskazuje Związek Cyfrowa Polska. Źródło: spółka

Cyberobrona: Hakerzy wciąż nękają polskie sieci firmowe i administracyjne. Najczęściej wykorzystywanymi programami przez cyberprzestępców są trojany Trickbot i Emotet, które odpowiedzialne są również za gwałtowny wzrost ataków ransomware na szpitale i służby zdrowia, jak podają eksperci firmy Check Point. Rok 2020 jest wyjątkowo nieprzychylny polskim sieciom komputerowym. W najnowszym rankingu firmy Check Point Polska, z indeksem zagrożeń wynoszącym 44,1 pkt, ulokowała się dopiero na 21. miejscu w Europie i 46. na świcie pod względem bezpieczeństwa sieciowego. W tym roku ani razu nie znaleźliśmy się w czołowej 20 rankingu. W Październiku najbezpieczniejszą w Europie była sieć duńska (indeks zagrożeń 26), a następnie Brytyjska (29,3) oraz Luksemburska (29,4). Na świecie najmniej infekcji odnotowano w Puerto Rico (14,1), natomiast najwięcej w Etiopii, gdzie indeks zagrożeń wyniósł 100.

Hakerzy z Gazy, Zachodniego Brzegu oraz Egiptu zaatakowali popularne systemy komunikacji VoIP – ujawnił Check Point Research. Ofiarami ataków są systemy telefoniczne Sangoma oraz Asterisk VoIP, wykorzystywane przez 1200 organizacji, w 60 krajach świata, w tym przez korporacje z listy Fortune 500. Zdaniem Check Point oszustwa w głównej mierze dotyczyły firm i administracji z Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i USA. Źródło: spółka

Kina: Branża kinowa stoi na skraju bankructwa, bez pomocy państwa nie przetrwa w obecnym kształcie, ocenia Konfederacja Lewiatan. Kina były zamknięte już na wiosnę, po ponownym otwarciu w czerwcu, w okresie czerwiec-wrzesień ich dochody były niższe o ok. 80% niż w roku 2019, a w listopadzie zostały zamknięte po raz kolejny. Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie kin i przygotowanie dla nich specjalnego programu sektorowego, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach. Polska branża kinowa liczy blisko 400 kin, które dysponują 1,5 tys. ekranami. Corocznie wyświetlanych jest na nich ponad 300 filmów, w tym ok. 50 polskich. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Equinix: Zakłada sukcesywny rozwój infrastruktury w Polsce i regionie, w tym również modernizację istniejących centrów danych. Aktualnie rozbudowuje centrum danych WA3, a otwarcie nowej, rozbudowanej i zmodernizowanej części centrum danych WA1 nastąpi jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech dyrektor zarządzający Equinix w Polsce Robert Busz. Źródło: ISBtech

Plus: Rozbuduje sieć 5G we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich oraz miejscowościach leżących w ich pobliżu, podał Polkomtel. Łącznie w zasięgu sieci 5G Plusa 2600 MHz TDD znajdzie się ponad 150 miejscowości i ponad 11 mln mieszkańców Polski. Źródło: ISBtech

Cyfrowy Polsat: Odnotował 345,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 231,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie stabilnego poziomu EBITDA w całym 2020 r., wynika ze słów członka zarządu Cyfrowego Polsatu Katarzyny Ostap-Tomann. W całym 2019 r. zysk EBITDA wyniósł 3 721 mln zł (z wyłączeniem MSSF 16). Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Zanotował 433 mln zł zysku EBITDA AL w III kwartale 2020 r. (wzrost o 2,4% r/r) oraz przychody w wysokości 1,62 mld zł (wzrost o 0,6% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o 2,9% r/r do 1,04 mld zł, podał operator. Baza klientów w III kw. br. wzrosła o 163 tysiące r/r i na koniec okresu wyniosła 11,07 mln. Źródło: ISBnews

Huawei: Pandemia znacząco przyspieszyła na całym świecie proces cyfryzacji i przypomniała, że pilnie potrzebujemy innowacji, ale i współpracy, ocenił wiceprezes Huawei na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie Radosław Kędzia. „Pandemia znacząco przyspieszyła na całym świecie proces cyfryzacji. Przypomniała nam jednak również, że pilnie potrzebujemy innowacji, ale i współpracy, by zapewnić, że technologie będą miały pozytywny wpływ na integrację gospodarek, całych społeczeństw i pojedynczych jednostek” – powiedział Kędzia podczas Huawei European Innovation Day 2020, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

SAP Intelligent Enterprise Solutions (IES): Stworzy w Gliwicach kolejne centrum, które będzie koncentrować się na rozwoju aplikacji biznesowych, platformy technologicznej i rozwiązań w zakresie obsługi klienta, podała spółka. W mieście działa już jeden ze strategicznych globalnych ośrodków badawczo-rozwojowych firmy – SAP Labs Poland. W związku z uruchomieniem centrum na Górnym Śląsku SAP IES planuje zatrudnić około 50 specjalistów w I kwartale 2021 roku.Źródło: ISBnews

Aion Bank: Karol Sadaj dołączył do zespołu zarządzającego, obejmując stanowisko country head Poland, podał bank. Sadaj będzie odpowiedzialny za rozwój oferty produktowej Aiona na polski rynek i budowę zespołu, który uruchomi jego usługi w przyszłym roku. Źródło: ISBnews

PGE: Kontynuuje prace przy programie LTE450. Przeprowadzone zostały testy przedwdrożeniowe, rozwijana jest także współpraca z instytucjami rządowymi oraz operatorami systemów energetycznych i gazowych. Do końca 2020 roku zakończą się testy biznesowe LTE-M (technologii łączności dla urządzeń), a w 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi na dostawę sprzętu i infrastruktury dla sieci LTE450. Źródło: ISBtech

Grupa DO OK: Wypracowała w trzecim kwartale br. ponad 2,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Narastająco przychody netto Grupy wyniosły 7,4 mln zł i są o 0,87 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Z początkiem drugiego półrocza 2020 spółka rozpoczęła realizację jednego z głównych celów strategicznych, jakim jest przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań i projektowanie produktu IoT Cloud – DoConnect. Jednocześnie, dzięki rozszerzeniu swojej działalności o usługi konsultingowe w zakresie analizy biznesowej i product design, spółka nawiązała współpracę z trzema nowymi firmami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Źródło: spółka

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP): Wraz z NCBR Investment Fund ASI (NIF) podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów, podała ARP. Źródło: ISBnews

Bolt: Planuje wprowadzić swoje usługi z zakresu mikromobilności do ponad 100 miast, gdzie udostępni 130 tys. elektrycznych hulajnóg i rowerów, chcąc stać się największym operatorem w Europie w 2021. Platforma zainwestuje 100 mln euro w rozwój w zakresie mikromobilności i konstruowania własnego sprzętu. W ostatnich miesiącach Bolt przyspieszył ekspansję swoich usług mikromobilnych – elektryczne hulajnogi i rowery platformy trafiły do 45 miast w 15 krajach. W Polsce wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg Bolt można już znaleźć w 11 miastach – Białymstoku, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Sopocie, Warszawie, Wrocławiu. Źródło: ISBtech

Arena.pl: Stanowiska zarządcze objęli Kamil Bednarek – wiceprezes ds. IT oraz Bartosz Berliński – wiceprezes ds. Marketingu. Do Rady Nadzorczej powołany został natomiast Paweł Turno. Zmiany są kolejnym krokiem w serii zapowiedzianych przez spółkę działań w ramach ‚nowego startu’ platformy. Spółka rozważa przeniesienie swoich akcji na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie już w 2021 r. Źródło: spółka

Fortinet: Miał w III kw. przychody na poziomie 651,1 mln USD, wzrost o 19% r/r. „Dobre wyniki sprzedaży, osiągnięte dzięki portfolio produktów Fortinet Secure SD-WAN, rozwiązaniom chmurowym oraz architekturze Security Fabric, przyniosły wyraźny wzrost całkowitych przychodów osiągniętych w trzecim kwartale, w stosunku rok do roku – komentuje Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. – W tym samym okresie przychody tylko z rozwiązania Fortinet Secure SD-WAN wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Pod koniec trzeciego kwartału firma Gartner podkreśliła zalety naszej wyróżniającej się oferty SD-WAN w raporcie „2020 WAN Edge Infrastructure Magic Quadrant”. Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i migrację danych do chmury oraz wpłynęła na stworzenie wielu obszarów, które wymagają ochrony. Podejście Fortinet do sieci, bazujące na bezpieczeństwie, zabezpiecza wszystkie jej segmenty, niezależnie od tego, czy znajdują się w oddziale firmy, chmurze, centrum danych, domu czy na brzegu sieci WAN, dodał Xie. Źródło: spółka

Acronis: Ogłosił przystąpienie do MPC Alliance, globalnego stowarzyszenia organizacji, których misją jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i prywatności poprzez wdrożenie technologii kryptograficznych obliczeń wielostronnych (MPC). Źródło: spółka

Intive: Odnotowuje stały dwucyfrowy wzrost w obrębie portfolio klientów z sektora technologii, mediów i komunikacji (Technology, Media & Communications), a także z branży motoryzacyjnej. „Pandemia COVID-19 w dalszym ciągu nieustannie zaburza funkcjonowanie rynków na całym świecie. Globalni klienci intive stanowią zróżnicowaną grupę przedsiębiorstw z wielu sektorów, które prezentują odmienną dynamikę w dzisiejszych, wymagających czasach. Część portfolio intive odnotowuje wzrosty, szczególnie branża TMC i motoryzacja, natomiast przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą detaliczną i sektorem turystycznym doświadczają spowolnienia” – czytamy w komunikacie. Jednak już na początku IV kw. 2020 r. intive zaobserwowało wzrost i pozytywne sygnały płynące od klientów, którzy doświadczyli skutków pandemii najdotkliwiej. „Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych i dużej niepewności, widzimy rosnący popyt na nasze usługi. Nasze przychody w wertykale technologii, mediów i komunikacji odnotowują globalnie dwucyfrowy wzrost rok do roku. W tym samym tempie rozwija się nasz segment automotive” – powiedział Gurdeep Grewal, CEO intive. „Spodziewamy się, że przychody generowane przez naszych 10 największych klientów wzrosną w tym roku o ponad 10%. W 2020 roku udowodniliśmy naszą siłę i odporność, a także umiejętność skutecznego wspierania ciągłości biznesowej i sukcesu naszych wieloletnich partnerów” – dodał Grewal. Źródło: spółka

Inteliwise: O ponad 44% wzrosły przychody grupy kapitałowej w III kwartale 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To efekt zwiększających się zamówień na oprogramowanie do automatyzacji obsługi klienta opartej na AI i jednocześnie rosnącego udziału e-commerce w przychodach spółki. „W III kwartale, zwykle trudnym dla spółki ze względu na okres wakacyjny, kontynuowaliśmy silne wzrosty przychodów. Firmy i instytucje wciąż zwiększają zamówienia na boty, oprogramowanie do obsługi klienta czy rozwiązania wideo dla sklepów. Konsekwentnie budowaliśmy pozycję lidera w obszarze tych rozwiązań i teraz zbieramy tego rezultaty” – skomentował Marcin Strzałkowski, prezes Inteliwise. Źródło: spółka

Digital Poland: Fundacja wspólnie z partnerami organizują konkurs Digital Ars skierowany do artystów, którzy tworzą sztukę dzięki sztucznej inteligencji. Źródło: ISBtech

Polska Izba Ubezpieczeń: 18 firm ubezpieczeniowych sfinansuje dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). To kolejna inicjatywa branży ubezpieczeniowej, która wspiera osoby walczące z koronawirusem na pierwszej linii, oraz Polaków zmagających się ze skutkami pandemii. Ubezpieczyciele sfinansują pracę 100 dodatkowych konsultantów przez najbliższe pół roku. Źródło: spółka

Emitel: Otrzymał 5 gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB 2020. GRESB jest międzynarodową organizacją non-profit, która systematycznie bada działania i wyniki przedsiębiorstw infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Źródło: spółka

Grupa Lenovo: Zanotowała rekordowe przychody w II kwartale roku fiskalnego, które wynoszą 14,5 mld USD (wzrost o 7% r/r). Wszystkie działy grupy wykazały wzrost. Rekordowy dochód przed opodatkowaniem wyniósł 470 mln USD, a to oznacza wzrost o 52% r/r. Dochód netto wyniósł natomiast rekordowe 310 mln USD – zwiększając się o 53% r/r. „Wszystkie nasze działy biznesowe odnotowały wzrost w ujęciu rok do roku, a przychody z oprogramowania i usług sięgnęły rekordowego wyniku” – powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Świat wciąż dostosowuje się do nowej rzeczywistości, a my jesteśmy przekonani o długoterminowym potencjale wzrostowym zarówno naszych urządzeń, jak i infrastruktury chmurowej. Będziemy nadal wykorzystywać swoje zasadnicze kompetencje w zakresie doskonałości operacyjnej oraz obecności globalnej i lokalnej, a jednocześnie nasilimy transformację stymulowaną przez usługi, aby lepiej wykorzystywać okazje by osiągać stabilny wzrost” – dodał Yang. Źródło: spółka

Agora: Zarząd podjął uchwałę o zamiarze przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wejdą Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o., Plan D Sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Plan A Sp. z o.o. oraz o podpisaniu umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Finiata: Fintech zebrał 7 mln euro w rundzie finansowania, w której udział wzięli wszyscy obecni więksi inwestorzy firmy. Udział w niej wziął również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) uczestniczący w programie Corona Matching Facility, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Dokona emisji nowych niezabezpieczonych obligacji serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 69 200 000 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił do Agory zastrzeżenia w związku z prowadzonym na wniosek Agory postępowaniem w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet, podała Agora. Źródło: ISBnews

Sputnik Software: „Aby dostarczyć klientom najbardziej kompleksowe rozwiązania nieustannie pracujemy nad własnymi programami, ale staramy się też wyszukiwać produkty z dużym potencjałem, które widzimy na rynku. Przejęcie DSGS to tylko jeden z pierwszych kroków strategii rozwoju portfolio naszych usług. Obecnie kontynuujemy negocjacje z dwoma kolejnymi wyspecjalizowanymi dostawcami oprogramowania dla administracji. W marcu tego roku Sputnik Software stworzył grupę kapitałową z GIAP, której podstawową specjalizacją jest tworzenie oprogramowania GIS. Po połączeniu, dzięki uzupełnionej ofercie, łączne obroty spółek wzrosły prawie dwukrotnie. Po podpisaniu umów na realizację kilku dużych projektów dwukrotnie zwiększono zatrudnienie. Największym wspólnie realizowanym projektem grupy stał Podkarpacki System Informacji Przestrzennej o wartości ponad 47 mln zł” – powiedział ISBtech Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP i członek zarządu Sputnik Software. Źródło: ISBtech

Canal+: TVN Media oraz Liberty Global Ventures Holding B.V. wspólnie zadecydowali o odwołaniu planowanej pierwszej oferty publicznej akcji Canal+ Polska, podała spółka. Decyzja ta jest związana ze zmiennością na rynkach finansowych w ostatnim czasie, wpływającą negatywnie na możliwość przeprowadzenia oferty. Intencją akcjonariuszy sprzedających jest powrót to planów przeprowadzenia oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca. Źródło: ISBnews

4Fun Media: Rada nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie spółek zależnych Cupsell Sp. z o. o. oraz 4fun Sp. z o. o. na rzecz Epicom Limited – głównego akcjonariusza grupy – za ponad 6 mln zł, podała spółka.Źródło: ISBnews

Flowmon: Został przejęty przez firmę technologiczną Kemp Technologies, która zapewnia przedsiębiorstwom i dostawcom usług nieprzerwany dostęp do aplikacji. Przejęcie to łączy dostarczanie aplikacji i usług bezpieczeństwa z dogłębną widocznością sieci i automatyczną reakcją na incydenty związane z bezpieczeństwem. Połączenie tych możliwości pozwala zespołom NetSecOps na wczesne wykrywanie zaawansowanych zagrożeń i anomalii sieciowych oraz udostępnia im pełną aktywną informację zwrotną w celu ich naprawienia. Źródło: spółka

Prometheus: Przeprowadził publiczną emisję akcji serii D, z której pozyskał kwotę ok. 1,31 mln zł i szykuje się do wejścia na NewConnect, podała spółka. Źródło: spółka

Sage: Chce sprzedać polską spółkę, twierdzi „PB”. Źródło: Trigon

Allegro: Przygląda się potencjalnym akwizycjom. Rynek polski jest priorytetowy dla dalszego rozwoju, ekspansja zagraniczna możliwa jest w dłuższym horyzoncie. Allegro spodziewa się zwyżki rynku e-commerce w Polsce przez co najmniej 10 kolejnych lat. Źródło: BDM

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Alior Bank: Udostępnił mikrofirmom w pełni zdalny proces kredytowy. Dotychczasowi i nowi klienci z tego segmentu mogą uzyskać finansowanie do 200 tys. zł bez konieczności wizyty w oddziale, podał bank. Źródło: ISBnews

Biedronka: Rozszerza e-zakupy o kolejne miasta: Bielsko-Białą, Tychy, Częstochowę, Włocławek i Grudziądz – są one dostępne przy użyciu aplikacji Glovo, podała sieć. W Bytomiu klienci sieci skorzystają z tej możliwości od 16 listopada. Źródło: ISBnews

MedApp: Podpisał umowę pilotażową z firmą Diabdis wchodzącą w skład Grupy Neuca. W ramach umowy MedApp zaimplementuje rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz analizę dużych zbiorów danych medycznych (big data analytics), dzięki któremu specjaliści Diabdis będą mogli pełniej monitorować stan zdrowia swoich pacjentów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comp: Konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (lider konsorcjum – spółka zależna od Comp) oraz COIG (spółka zależna od Wasko – uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych, podał Comp. Źródło: ISBnews

PayU: Jak wskazuje PayU, największy operator płatności online w Polsce, działający na 4 kontynentach, zapewnienie zagranicznym konsumentom lokalnych metod płatności jest kluczowe podczas ekspansji e-sklepów na nowe rynki. Popularność e-eksportu w Polsce od kilku lat nieprzerwanie rośnie. Obecnie 5 150 przedsiębiorstw w kraju otrzymuje zamówienia z zagranicy – to o 4 000 więcej niż w 2012 roku. Ponadto ponad 40% firm planuje rozpoczęcie sprzedaży za granicę przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Jednym z najważniejszych działań, które należy podjąć, aby wesprzeć skuteczną ekspansję zagraniczną w e-handlu, jest udostępnienie lokalnych rozwiązań w zakresie płatności internetowych. „Z naszych analiz wynika, że zapewnienie wyłącznie płatności kartami globalnych organizacji płatniczych może nie pozwolić na wykorzystanie całego potencjału zagranicznych konsumentów. Część z nich przyzwyczajona jest do płatności innymi metodami” – mówi Joanna Pieńkowska-Olczak, Prezes PayU. Źródło: ISBtech

Leia Display System: Wraz z ART-73 ożywili polską piosenkarkę Korę za sprawą najnowszych technologii i sztucznej inteligencji. Źródło: ISBtech

Nordic Entertainment Group (NENT Group): Podpisał czteroletnią umowę ze spółką Bundesliga International na wyłączne prawo do pokazywania rozgrywek niemieckiej Bundesligi na polskim rynku, do sezonu 2024/2025, podała spółka. Firma planuje w sierpniu 2021 r. uruchomić w Polsce nowy serwis streamingowy Viaplay. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Konsultanci T-Mobile pozostają do dyspozycji klientów. Kontakt jest możliwy również na Facebooku, Whatsappie i w aplikacji Mój T-Mobile. Jednocześnie salony T-Mobile, również te w galeriach handlowych, pozostają otwarte. Źródło: spółka

Grupa K2: Zanotowała szacunkowo w III kwartale wzrost wyniku EBITDA o 146% r/r. Po trudnym roku 2019 kolejny kwartał z rzędu Grupa K2 generuje coraz wyższe zyski dla akcjonariuszy i rozwija technologie, dzięki którym korzysta na zmianach rynkowych wokół pandemii SARS-CoV-2 (warto przywołać umowy na rozwój software z Frontex, wdrożenie chatbota 2. generacji dla LPP), podkreśla spółka. Źródło: spółka

Colt, Atos: Ogłaszają partnerstwo, dzięki któremu dostarczą wspólnie rozwiązania Contact Center jako usługę w chmurze. Rozwiązanie CCaaS firmy Colt, dostarczające najnowocześniejsze technologie głosowe i chmurowe, zostało w pełni zintegrowane z Cloud Contact Center firmy Atos, umożliwiając przedsiębiorstwom sprawniejszą kontynuację cyfrowej transformacji. „Colt od dawna wspiera cyfrową transformację przedsiębiorstw, a dzięki CCaaS – duże firmy będą mogły mocniej skoncentrować się na kliencie, prowadząc bezproblemową komunikację za pośrednictwem różnorodnych kanałów. Ostatnie miesiące nauczyły nas, jak ważna jest komunikacja i pozostawanie w kontakcie z klientami. Teraz Colt i Atos integrują szeroko rozumianą interakcję, komunikację, współpracę i łączność, aby poprawić sposób łączenia się klientów z przedsiębiorstwami” – powiedziała Keri Gilder, dyrektor generalny Colt. Podstawą rozwiązań głosowych i sieciowych Colt jest sieć Colt IQ, która łączy ze sobą ponad 29 000 budynków z własną infrastrukturą sieciową i 900 centrów danych na całym świecie. „To ambitne partnerstwo umacnia pozycję Atos Cloud Contact Center, wspartego przez CXone, jako lidera CCaaS w Europie i poza nią. Ta współpraca zapewni klientom Colt duże korzyści w postaci usługi na najwyższym poziomie i prawdziwie wielokanałowe rozwiązanie contact center, niezbędne do sprawnej obsługi klientów. Ponadto będziemy kontynuować zobowiązanie firmy Atos do dekarbonizacji rozwiązań cyfrowych, poprzez maksymalne wykorzystanie ekologicznych korzyści rozwiązania chmurowego, w tym stworzenie środowiska hostingowego, które do 2025 r. będzie korzystać w 100% z odnawialnych źródeł energii” – powiedział Robert Vassoyan, szef UCC w Atos. Źródło: ISBtech

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG): Uruchomił dla ubezpieczycieli nową usługę ID UFG, podał Fundusz. Jest to narzędzie służące weryfikacji tożsamości oparte o rozwiązania Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Nowa usługa jest dostępna dla wszystkich zakładów w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych oraz dla pozostałych po przystąpieniu do Bazy Danych Ubezpieczeniowych. Źródło: ISBnews

Santander Bank Polska: Klienci mogą w Santander Open integrować rachunki i inicjować przelewy już z 8 banków. Nowością jest integracja rachunków mBank oraz inicjowanie przelewów z Banku Millennium, BNP Paribas i mBank. Źródło: spółka

Nationale-Nederlanden: W związku z panującą pandemią koronawirusa firma wprowadziła szybką i bezpieczną ścieżkę przeprowadzania badań limitowych w ubezpieczeniach na życie. Firma zdecydowała o odstąpieniu w procesie oceny ryzyka od standardowych badań lekarskich na rzecz wideokonsultacji z lekarzem. Źródło: ISBtech

Honor: Po dwutygodniowym okresie przedsprzedażowym, najnowsze smartwatche marki Honor – Honor Watch GS Pro oraz Honor Watch ES są już dostępne w regularnej sprzedaży. Dodatkowo, nagrodzony na targach IFA 2020 model GS Pro wraz z aktualizacją został wzbogacony o nowe funkcjonalności. Źródło: ISBtech

ABB: Już niedługo kierowcy pojazdów elektrycznych będą mogli wykorzystać energię, która jest magazynowana w baterii samochodu, nie tylko na potrzeby samej jazdy. ABB we współpracy z francuską firmą DREEV z grupy EDF rozwija nową stację do ładowania w technologii Vehicle-to-Grid. W projekt zaangażowany jest zespół ABB w Polsce. Źródło: ISBtech

Booksy: Play, jako pierwszy operator sieci komórkowej w Polsce, udostępnia testowo swoim klientom możliwość zarezerwowania wizyty online w salonie za pomocą Booksy, podano w komunikacie. Właściciel aplikacji, umożliwiającej rezerwację usług online intensyfikuje działania reklamowe na brytyjskim rynku. W zwiększeniu widoczności organicznej serwisu Booksy będzie wspierać Bluerank. Źródło: spółka, ISBtech

DPD Polska: Włącza do swojej sieci automaty SwipBox służące do odbioru przesyłek kurierskich. Do użytku klientów indywidualnych oddawane są właśnie urządzenia zlokalizowane głównie w sklepach sieci Biedronka. Źródło: ISBtech

Netia: Przygotowała nowe oferty szybkiego nielimitowanego dostępu do internetu (nawet do 1 Gb/s) bez zobowiązań oraz pakiety z TV z umową na rok. Abonamenty są o 10 zł miesięcznie wyższe niż w promocjach z 24-miesięcznym zobowiązaniem. Źródło: ISBtech

OnRobot: Producent narzędzi robotycznych do aplikacji współpracujących, wprowadził na rynek OnRobot 2FG7 – kompletny, niedrogi, prosty w obsłudze i błyskawicznie gotowy do pracy chwytak równoległy. Małe wymiary, certyfikacja do pracy w trudnych warunkach i w pomieszczeniach czystych otwierają nowe możliwości automatyzacji w różnych branżach. 2FG7 doskonale sprawdzi się w produkcji krótkoseryjnej o wysokim stopniu zróżnicowania. Umożliwia szybki zwrot z inwestycji w wielu aplikacjach, w tym w obsłudze maszyn, przenoszeniu materiałów i montażu. Źródło: spółka

Comarch: Należący do Grupy NEO Hospital krakowski Szpital na Klinach jest jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej pracy wykorzystuje kompleksowy system informatyczny Optimed NXT firmy Comarch Healthcare, który został we wrześniu tego roku przeniesiony do chmurowej infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure. To kompleksowe rozwiązanie webowe, wspierające placówkę medyczną w pełnym zakresie jej funkcjonowania – począwszy od rejestracji pacjenta, poprzez jego pobyt na oddziale szpitalnym, bloku operacyjnym, aż po wypis pacjenta ze szpitala oraz jego rozliczenie. Ponadto Comarch ma list intencyjny z ZUS w sprawie utrzymania systemu KSI. Źródło: ISBtech, Trigon

OVHcloud: Ogłosił nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google Cloud. Celem współpracy jest zwiększenie zdolności europejskich organizacji do cyfrowej transformacji, a w efekcie do unowocześnienia swojej działalności. Dzięki partnerstwu europejskie organizacje zyskają dostęp do szerokiej gamy najnowocześniejszych technologii, opartych na zaufanej infrastrukturze. Pomoże to sprostać rosnącym potrzebom w zakresie ścisłej kontroli danych, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz prywatności w procesie wdrażania rozwiązań chmurowych. OVHcloud zaprezentuje nową ofertę Hosted Private Cloud, wprowadzając kompatybilną z open source technologię Anthos firmy Google do własnej, skalowanej, dedykowanej infrastruktury, w pełni obsługiwanej i zarządzanej przez europejskie zespoły OVHcloud. Źródło: ISBtech

Fortinet: Przedstawił najnowszy firewall FortiGate 2600F. Umożliwia on ochronę na brzegu różnych architektur sieciowych stosowanych w hybrydowych centrach danych, środowiskach wielochmurowych oraz w firmach korzystających z pracy zdalnej na szeroką skalę. Urządzenie jest wyposażone w zaprojektowane przez Fortinet procesory bezpieczeństwa (Security Processor Unit, SPU) – NP7 oraz CP9. Dzięki temu zapewnia jedne z największych w branży wskaźniki wydajności, które są do dziesięciu razy wyższe niż w przypadku rozwiązań konkurencyjnych. Źródło: spółka

ITMagination: Software house uzyskał certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o zgodności systemu wewnętrznego zarządzania jakością z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Certyfikacja obejmuje najważniejsze obszary biznesowe firmy, takie jak m.in. software development, kompleksową realizację projektów IT, outsourcing usług IT oraz wdrażanie analizy danych, uczenia maszynowego i chmury. Certyfikat obowiązuje do 2023 roku, a w tym czasie organizacja będzie poddawana regularnym audytom i kontrolom. Źródło: spółka

HMD Global: Producent telefonów Nokia ogłosił poszerzenie portfolio urządzeń klasycznych o dwa nowe modele. Nokia 6300 4G i Nokia 8000 4G debiutują, oferując kluczowe funkcjonalności, ale również premium design w jeszcze bardziej przystępnej cenie. Źródło: ISBtech

Lexmark: Dbając o bezpieczeństwo pracowników i klientów, przedsiębiorcy starają się dostosować do nowych standardów. Zarządzanie urządzeniami do druku w chmurze dzięki Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) pozwala na usprawnienie wszystkich procesów bez fizycznej obecności pracownika. Jest to rozwiązanie, które nie tylko znacznie ułatwia pracę, ale przynosi też szereg wymiernych korzyści, tj. zabezpieczenie danych, niższy koszt eksploatacji urządzeń oraz kluczową w dzisiejszych czasach mobilność. Źródło: spółka

Sony: Wydało kolejną aktualizację systemu NUCLeUS, będącego niezależnym od dostawców sprzętu, rozwiązaniem do obsługi obrazów medycznych. Bezpośrednim powodem wprowadzenia aktualizacji jest trwająca pandemia. Użytkownicy najnowszej wersji zyskają możliwość zdalnej obserwacji pacjentów i nowe funkcje nagrywania do użytku na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, w pracowniach endoskopowych, gabinetach zabiegowych i innych częściach szpitala. Źródło: ISBtech

Passus: Notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada m.in. dostawę zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi. Podstawową część zamówienia, o łącznej wartości 6,15 mln zł, Passus dostarczy do 24 grudnia. W okresie trzech kwartałów przychody spółki wyniosły 20,4 mln zł (+36% r/r), zysk operacyjny, podobnie jak zysk netto, wzrósł wobec straty w zeszłym roku odpowiednio do poziomu 1,2 mln zł i 583 tys. zł. W III kw. Passus konsekwentnie rozwijał produkty własne, a także kontynuował działania związane z ekspansją zagraniczną – powołując irlandzką spółkę Sycope Limited. Źródło: spółka

Evonik, HP: Nowy elastomer stworzony dzięki współpracy firm to elastyczny, specjalistyczny proszek o wysokiej wydajności na bazie termoplastycznego amidu (TPA) nadający się do druku 3D. Nowy, gotowy do użycia materiał został opracowany w ramach wieloletniego partnerstwa obu marek, jak również zoptymalizowany pod kątem wiodącej w branży technologii HP Multi Jet Fusion. Proszek nadaje się do produkcji funkcjonalnych, zaawansowanych technologicznie plastikowych części drukowanych w technologii 3D – wykorzystywanych zarówno jako prototypy, jak i produkty seryjne – wymagające dużej rozciągliwości i zwrotu energii, takie jak sprzęt sportowy czy części samochodowe. Źródło: spółka

LG: Wprowadza na rynek osobisty oczyszczacz powietrza LG PuriCare. Już w tym miesiącu rusza sprzedaż LG PuriCare m.in. w Azji i na Bliskim Wschodzie, a w styczniu także w Polsce. Źródło: ISBtech

Spar: Sieć sklepów rozpoczyna testowe dostawy zakupów pojazdami elektrycznymi – w Warszawie, a w przyszłości także w kolejnych miastach, podała firma. Rozbudowa floty elektrycznych samochodów dowożących zakupy z placówek SPAR będzie zależna od rozwoju programu wsparcia elektromobilności w Polsce. Źródło: ISBnews

Grupa ANG: „Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwienie naszego otoczenia na potrzeby dzisiejszego świata. Poszukujemy mechanizmów, które z jednej strony mogą pomóc zrozumieć świat, nas samych, dając sobie szansę na lepsze życie, z drugiej przyczynić się do podwyższenia poziomu życia całego społeczeństwa” – wskazuje Artur Nowak-Gocławski, pomysłodawca Fundacji Nienieodpowiedzialni i prezes Grupy ANG. Z badania „Polacy o zazdrości” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Nienieodpowiedzialni przez butik badawczy Maison & Partners wynika, że 49% Polaków kupiła produkt, bo zobaczyła go u kogoś innego. Tyle samo osób podjęło próbę osiągnięcia czegoś, widząc, że udało się to komuś znajomemu. 33% Polaków zdecydowało się wrzucić do koszyka produkt, bo zobaczyła go w koszyku innej osoby. Co czwarty Polak zdecydował się kupić coś, na co go nie stać tylko dlatego, że znajomy posiada taką rzecz. Źródło: spółka

BLIK: Użytkownicy mogą za jego pomocą doładować konto Apple ID i płacić za treści z Apple Store. Źródło: spółka

Plus: Sieć przygotowała świąteczne promocje na szereg urządzeń z oferty. Przy zakupie wybranych sprzętów klienci mogą otrzymać zwrot gotówki lub prezent w postaci dodatkowego urządzenia. Promocje dotyczą ofert abonamentowych, jak również bez kosztów abonamentu. Źródło: spółka

FIBARO: Pakiety rozwiązań dla inteligentnego domu są dostępne w sieci sklepów Castorama. Źródło: spółka

Termini: Z inicjatywy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstała COVID.Termini.app, pierwsza polska aplikacja, pomagająca w diagnozowaniu chorych zakażonych koronawirusem, bez konieczności wizyty u lekarza. Zastosowana na dużą skalę, będzie mogła odciążyć służbę zdrowia i dostarczać danych dotyczących przebiegu choroby. Źródło: spółka

BPSC: ProfilNET – producent m.in. systemów aluminiowych, a także okien i drzwi oraz osłon przeciwsłonecznych i bram rolowanych wdraża oprogramowanie klasy ERP. Firma wybrała system Impuls EVO firmy BPSC. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews