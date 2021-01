Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 stycznia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Do elektronicznego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło 109,5 tys. wniosków dotyczących założenia działalności gospodarczej w całym 2020 r., tj. o 71% więcej r/r, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Udział wniosków online w stosunku do tradycyjnej formy kontaktu z urzędami wzrósł do 42% z 21% w 2019 r. Źródło: ISBnews

AI: Sztuczna inteligencja (AI) może zwiększyć dynamikę wzrostu PKB w Polsce nawet o 2,65 pkt proc. rocznie, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Marek Zagórski, prezentując przyjętą przez rząd Politykę rozwoju AI w Polsce. „To dokument kierunkowy, który pozwoli w sposób usystematyzowany wspierać rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Chcemy, żeby jak najwięcej rozwiązań bazujących na algorytmach AI powstawało w Polsce” – powiedział Zagórski podczas wideokonferencji. Z dokumentu wynika, że do roku 2030 zautomatyzowane zostanie ok. 49% czasu pracy w Polsce. Źródło: ISBnews

Legislacja: Polacy założyli od początku tego roku ponad 205 tys. profili zaufanych, co oznacza, że łączna liczba tych profili przekroczyła 9 mln, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. Źródło: ISBnews

Rynek druku: Zmiana systemu pracy, postępująca personalizacja druku i coraz większy nacisk na intuicyjność urządzeń. To według ekspertów Canon Polska trendy i wyzwania, jakich w 2021 roku należy spodziewać się w branży druku. W prognozach mówi się też o dobrej sytuacji rynku dekoracji wnętrz, która będzie miała spory wpływ na kondycję polskiej poligrafii. Eksperci Canon Polska prognozują, że w nowym roku będziemy mogli obserwować kontynuację trendów zapoczątkowanych w branży druku w 2020 r. Ostatnie miesiące oznaczały między innymi dynamiczny rozwój roli druku w dekoracji wnętrz, a także coraz większe wykorzystanie oprogramowania chmurowego, które pomogło firmom przejść na tryb pracy zdalnej. Źródło: spółka

TV: Blisko 74% Polaków uważa wyposażenie w nowoczesne technologie za ważną cechę telewizora – wynika z badania przeprowadzonego dla TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sounds. Jeden z wiodących producentów telewizorów w Polsce przygotował zestawienie popularnych technologii w sektorze TV, których rozwój warto obserwować w 2021 roku. Wśród nich znalazła się sztuczna inteligencja, smart TV, rozwiązania mobilne oraz gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Źródło: ISBtech

Online: W czasie pandemii znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi online dla przedsiębiorców. Liczba odsłon portalu dla firm Biznes.gov.pl od 2019 roku wzrosła o ponad 60%. W ostatnich miesiącach minionego roku przedsiębiorcy znacznie częściej niż do tej pory za pośrednictwem Internetu zmieniali także dane firm w CEIDG. W 2020 r. tą drogą wpłynęło do rejestru prawie 600 tys. wniosków. Źródło: spółka

Cyberobrona: Polska zajęła w grudniu 2020 roku dopiero 26 pozycję w Europie pod względem cyberbezpieczeństwa – informuje Check Point Research. Indeks zagrożeń wynoszący 50,9 umiejscowił nas m.in. za plecami Czech, Włoch czy Portugalii. Wyprzedziliśmy za to Austrię (27. Miejsce) oraz Bułgarię (28.). Pod koniec 2020 roku najbezpieczniejszą okazała się sieć Luksemburga (indeks 27,5), a zaraz za nią ulokowały się Wielka Brytania (29,4) i Dania (33,0). Najgorzej w Europie wypadają Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina. Źródło: spółka

Reklama: Kina liczą na znaczący wzrost wydatków na kampanie reklamowe na dużym ekranie, podały dom mediowy Mindshare i NewAge Media International – Kampanie reklamowe na dużym ekranie mają być najszybciej rosnącym segmentem reklamowego rynku – Szacunki na 2021 rok wskazują, że łączne wydatki na reklamę w Polsce wzrosną r./r. o 8% – Wydatki reklamodawców na kina będą o 20% wyższe po tym, gdy w ubiegłym roku spadły o 70% – Wydatki reklamowe na telewizję będą wyższe o 12% r./r., a na internet większe o 6% r./r. Źródło: Trigon

Cyberobrona: Złośliwe oprogramowanie z roku na rok zagraża użytkownikom komputerów i smartfonów na całym świecie w coraz większym stopniu za sprawą jego większej dostępności oraz popularności. Dziś nawet osoby nieobeznane z programowaniem są w stanie przeprowadzić prostą kampanię hakerską – wystarczy zakupić odpowiedni program w darknecie. Specjaliści bezpieczeństwa cybernetycznego poddali analizie aktywność jednego z dostawców tego typu usług, który w ostatnim czasie zaprezentował swoje nowe dzieło – Rogue. W ostatnich miesiącach badacze z Check Point Research zidentyfikowali kolejnego dostawcę złośliwego oprogramowania na Androida, który wykorzystywał darknet do działań promujących swoje rozwiązania. Twórca i sprzedawca złośliwego oprogramowania, który występuje pod nazwą „Triangulum”, po raz pierwszy dołączył do darknetu na początku 2017 r. Cztery miesiące później Triangulum zaczął oferować swoje pierwsze szkodliwe oprogramowanie dla Androida, a jego pierwszym produktem był mobilny RAT, czyli trojan zdalnego dostępu. Tego typu program zdolny jest do przechwytywania danych z serwerów C&C czy niszczenia danych lokalnych – a nawet usuwania całego systemu operacyjnego. Źródło: spółka

Cyberobrona: Badacze firmy Sophos zidentyfikowali nowy rodzaj ataku na urządzenia z systemem Android. Cyberprzestępcy stworzyli fałszywe wersje m.in. oficjalnej aplikacji rządowej Pakistanu, aplikacji firmy ubezpieczeniowej oraz porównywarki cen operatorów telefonicznych. Po uruchomieniu przechwytują one z urządzeń kontakty, treść wiadomości SMS, dane z dokumentów tożsamości, informacje o lokalizacji czy zdjęcia, a następnie przesyłają je na serwery hakerów. Odkryte programy to sygnał ostrzegawczy nie tylko dla użytkowników w Pakistanie, gdyż atak może zostać łatwo powtórzony w innym kraju. Źródło: spółka

Cyberobrona: Microsoft oraz DHL wciąż wśród najpopularniejszych marek wykorzystywanych przez hakerów. Trzecia pozycja w 2020 roku przypadła Linkedin – ujawnia najnowszy Brand Phishing Report przygotowany przez firmę Check Point. Hakerzy najchętniej wyłudzają informacje podszywając się pod firmy technologiczne, kurierskie oraz sprzedaży detalicznej. „W czwartym kwartale 2020 r. przestępcy zintensyfikowali próby kradzieży danych osobowych, podszywając się pod wiodące marki. Nasze dane jasno pokazują, jak zmieniają się taktyki phishingu, aby zwiększyć swoje szanse na sukces – powiedziała Maya Horowitz, dyrektor ds. analizy zagrożeń i badań w dziale produktów firmy Check Point. „Jak zawsze, zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności przy ujawnianiu danych osobowych i poświadczeń do aplikacji biznesowych oraz do dwukrotnego zastanowienia się przed otwarciem załączników lub łączy do wiadomości e-mail, zwłaszcza e-maili, do których przypisuje się firmy, takie jak Microsoft lub Google”– dodaje. Źródło: spółka

Smarthome: Firma Tedee podaje, że według najnowszych danych Statista.com, do 2025 r. ponad jedna piąta gospodarstw domowych na świecie będzie korzystała z rozwiązań typu smart. Technologie smart oszczędzają ich użytkownikom do 30 minut dziennie, co w skali roku przekłada się na oszczędności sięgające 182,5 godzin, czyli ponad tygodnia. Mimo że najpopularniejszymi urządzeniami kupowanymi przez użytkowników wciąż pozostają TV, głośniki i oświetlenie (popularne żarówki), wielkim przełomem w rozwiązaniach smart wydaje się być technologia automatycznego otwierania drzwi. Do 2027 roku globalny rynek inteligentnych zamków do drzwi ma osiągnąć wartość 4,5 mld USD. Wzrost napędzi adaptacja technologii 5G i Bluetooth. 86% Polaków wykorzystywało w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdalne kanały do komunikacji z firmami, sklepami czy organizacjami – wynika z badania „Jak Polacy korzystają z kanałów cyfrowych”. Co więcej, ponad 80% respondentów pozytywnie ocenia taką formę kontaktu. Dodatkowo badanie zlecone przez EY oraz Billennium, polską spółkę dostarczającą rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu, pokazuje znaczący wzrost wykorzystania kanału wideo w obsłudze klienta podczas pandemii. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Kino Polska TV: Kanały telewizyjne grupy Kino Polska TV osiągnęły łącznie 2,3% udziału w rynku oglądalności widowni komercyjnej w 2020 r. (SHR%, All 16-49, live), co oznacza wzrost o prawie 17% r/r. W 2020 roku spośród kanałów grupy Kino Polska TV największe wzrosty udziału w rynku oglądalności zanotowały Kino Polska Muzyka (+50% r/r) i Kino Polska (+36% r/r). Dalej uplasowały się: naziemna Stopklatka, która ma największy udział w rynku wśród stacji nadawcy (+13,5% r/r), Kino TV (+13,3% r/r) oraz kanał naziemny Zoom TV (+7,5% r/r). Źródło: ISBnews

Play: Spółka P4 – operator sieci Play – złożył deklaracje korygujące w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2017. Play wpłacił na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 13 665 779 zł plus 4 194 454 zł odsetek ustawowych. Źródło: ISBnews

Dadelo: Spółka miała 12,52 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 7,81 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 60%.Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 64 549 tys. zł, co stanowi 94% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 33 380 tys. zł. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Marcin Rulnicki złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE), podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa Maxima: Właściciel działającej w Polsce sieci sklepów Stokrotka – wprowadza na rynek polski markę Barbora – największy internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich, podała spółka. Źródło: ISBnews

Shoper: Marcin Kuśmierz, jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów na rynku usług internetowych dla MŚP w Europie, objął funkcję prezesa zarządu Shoper – dostawcy najpopularniejszego oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oparte o model subskrypcyjny SaaS. „Chcemy, aby Shoper był rozwiązaniem pierwszego wyboru dla nowych firm oraz startupów w segmencie e-commerce. Będziemy też rozwijać ofertę usług dla profesjonalnych sprzedawców internetowych, oferując im kompletny ekosystem oraz rozwijać partnerstwa z globalnymi liderami branży e-commerce. Naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na rynku europejskim” – mówi Marcin Kuśmierz. Źródło: spółka

Google Cloud, Nokia: Ogłaszają globalne, strategiczne partnerstwo w celu wprowadzenia nowych rozwiązań dla dostawców usług telekomunikacyjnych (communications service providers). Dzięki współpracy możliwa będzie modernizacja ich infrastruktury sieciowej o natywne dla chmury oprogramowanie 5G Core oraz rozwój rozproszonej architektury sieciowej (network edge) jako platformy usług biznesowych dla przedsiębiorstw. W ramach tego partnerstwa, Google Cloud i Nokia będą ściśle współpracować nad sprawdzaniem, optymalizacją i rozwojem natywnych dla chmury usług sieciowych. Obie firmy będą również wspólne pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomogą dostawcom usług telekomunikacyjnych w zapewnieniu łączności 5G i skalowalności usług. Źródło: ISBnews

Kukuła Healthy Food: Rynek tzw. diety pudełkowej ma coraz większy udział w segmencie spożywczym i na rynku e-commerce. Jednym z największych graczy w Polsce jest firma Kukuła Healthy Food, która w 2020 roku zanotowała 18 mln zł przychodu i aktualnie planuje rozbudowę hali produkcyjnej. „W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na poziomie 80% w porównaniu do 2019 roku przy inwestycji ok. 1 mln zł. Prócz modernizacji produkcji, logistyki i systemu obsługi klienta, znacznie powiększyliśmy także obszar dostaw. Na tę chwilę dowozimy już do ponad 1100 miejscowości w całej Polsce. Nasze menu rozszerzyliśmy o 5 nowych programów dietetycznych. Pandemia Covid-19 przyczyniła się do zawieszenia naszej usługi vendingowej w klubach fitness ze względu na ich zamknięcie, ale tylko nieznacznie wpłynęła na ogólną skalę zamówień w ramach abonamentów. W pierwszej połowie kwietnia 2020 odnotowaliśmy ok. 25% spadek liczby abonamentów na co na pewno miała wpływ również Wielkanoc. W czerwcu zamówienia wróciły do stanu sprzed pandemii, a wrzesień, październik i listopad były dla nas rekordowe pod względem sprzedaży w 2020 roku. Ostrożnie, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. W styczniu 2021 prócz wielu nowych klientów obserwujemy również znaczny powrót grona z pierwszego kwartału 2020 roku, które zapewne m.in. przez pracę zdalną, czy też niepewną sytuację na rynku pracy zawiesiły abonament. Napływ nowych klientów wiąże się z dalszą inwestycją w linię produkcyjną oraz wprowadzeniem nowych programów dietetycznych. W tym roku planujemy rozbudowę hali produkcyjnej. Rok 2020 chcielibyśmy zakończyć z wynikiem na poziomie 25 mln zł” – podsumowuje Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food. Źródło: ISBtech

iBuyers: Założyciel i prezes Rafał Raczyński zapowiada, że platforma chce zrobić rewolucję na „skostniałym” rynku nieruchomości, wprowadzając nowe podejście do procesu zakupu i sprzedaży domów oraz mieszkań, całkowicie online. Dzięki innowacyjnemu portalowi zakupowemu, klient może znacznie przyspieszyć proces sprzedaży swojej nieruchomości i obniżyć koszty z tym związane, wskazuje prezes iBuyers. Źródło: ISBtech

FREE NOW: Platforma będzie pierwszą platformą mobilności miejskiej, która już w 2030 roku osiągnie zeroemisyjność we wszystkich miastach Europy. W ramach ogłoszonego dziś globalnie projektu FREE NOW „Move to Net-Zero”, platforma zrealizuje ambitne cele: Osiągnięcie rocznego poziomu 50% przejazdów realizowanych wyłącznie autami/taksówkami elektrycznymi do 2025 roku, dążenie do 100-proc. zeroemisyjności do 2030 roku we wszystkich miastach, kompensowanie emisji dwutlenku węgla. W tym celu, FREE NOW przeznacza 100 mln euro na elektryfikację floty w formie dotacji dla kierowców oraz współprace partnerskie z liderami ekomobilności i motoryzacji i planuje także m.in. promowanie i rozwijanie oferty wynajmu elektrycznych jednośladów na krótkich dystansach. Źródło: spółka

T-Mobile: Na przełomie tego roku rozpoczęła się realizacja pierwszego w Polsce komercyjnego projektu z obszaru e-rolnictwa z wykorzystaniem technologii Narrowband-IoT. eAgronom, spółka specjalizująca się w tworzeniu cyfrowych rozwiązań wspierających pracę gospodarstw rolnych, dostarczyła swoim klientom pierwsze czujniki pozwalające kontrolować stan upraw oraz dostarczające dane niezbędne do optymalizacji produkcji. Urządzenia działają w oparciu o ogólnopolską sieć internetu rzeczy NB-IoT od TMobile Polska. Źródło: spółka

AutoWatch Polska: Jako jedna z pierwszych firm wprowadziła na rynek polski blokady alkoholowe. W 2020 roku blokady te zostały zamontowane w ponad 1500 samochodach i 1300 autobusach komunikacji miejskiej. Komisja Europejska oszacowała, że 25% wypadków śmiertelnych w Europie jest związana z alkoholem. Z kolei z danych policji wynika, że w Polsce co roku zostaje zatrzymanych 110 tys. osób, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że dziesiątki milionów takich incydentów pozostaje niewykrytych przez organy ściągania. „Dlatego przewidujemy, że zainteresowanie blokadami alkoholowymi w tym roku wzrośnie nawet o 30%, a w kolejnych latach nawet się podwoi. W związku z tymi prognozami, celem firmy na 2021 rok jest zainstalowanie 2000 blokad w poszczególnych środkach transportu, w tym również w tramwajach, samochodach dostawczych i autokarach, przy założeniu montowania średnio 100-150 sztuk miesięcznie” – powiedział Rafał Misztalski, prezes AutoWatch Polska. Źródło: ISBtech

realme: W najbliższym czasie do grona polskich partnerów biznesowych realme dołączą morele.net oraz empik.com. W 2021 roku marka planuje także nawiązanie współpracy z kolejnymi operatorami. Plany produktowe realme na 2021 rok to m.in. kolejne premiery smartfonów oraz rozwój nowych kategorii produktowych z segmentu akcesoriów i smart home. Źródło: ISBtech

Atende: Prezes wskazał, że spółka wypłaca dywidendę z zysków, a teraz w związku ze sprzedażą Atende Software ta kwota powinna być znacząco wyższa. Źródło: Parkiet

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Veracomp: Polski dystrybutor IT – Veracomp sfinalizował sprzedaż swojej grupy dystrybucyjnej firmie Exclusive Networks. Veracomp, założony w Krakowie w 1991 roku, to dystrybutor rozwiązań teleinformatycznych ponad 140 producentów. Na przestrzeni lat firma zbudowała relacje z kilkoma tysiącami partnerów biznesowych, którzy od teraz będą obsługiwani przez spółkę Veracomp – Exclusive Networks. Źródło: ISBnews

Simple: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie Simple przez TSS Europe B.V. W grudniu 2020 r. spółka poinformowała, że zapisy potrwają od 5 stycznia do 5 lutego 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 10 lutego, przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji – 12 lutego. Akcjonariusze Simple zawarli 10 grudnia z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotycząca sprzedaży do 100% akcji w ramach wezwania. Łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy, którzy podpisali umowę, została ustalona na kwotę 35,34 mln zł tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100% akcji będzie zatem wynosiła 62,61 mln zł. Źródło: ISBnews

Simple: TSS Europe B.V. przedłużył termin zapisów w wezwaniu na 100% akcji Simple do 22 lutego, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku. Początkowo zapisy miały być przyjmowane od 5 stycznia do 5 lutego br. Źródło: ISBnews

Netia: Zarząd Netii ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej. Cyfrowy Polsat 23 grudnia 2020 r. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,8 zł za sztukę. Źródło: ISBnews

banqUP: Belgijsko-polski fintech banqUP został przejęty przez Unifiedpost Group, podała grupa. Unifiedpost Group przejął też skandynawski 21 Grams i belgijski AKTI. Dzięki tym transakcjom Unifiedpost rozszerza swój zasięg z 15 na 20 krajów europejskich, w tym Polskę. Źródło: ISBnews

Nexera: Operator Nexera zakupił infrastrukturę światłowodową od świętokrzyskiego operatora Symetra, podała spółka. Nexera zakupiła sieć światłowodową zlokalizowaną w województwie świętokrzyskim – w Busku-Zdroju, Pińczowie i miejscowościach ościennych. W wyniku podpisanej umowy, infrastruktura Nexery została rozszerzona o ponad 94 kilometry sieci światłowodowej, w zasięgu której znajduje się blisko 5 000 gospodarstw domowych. Źródło: ISBnews

eobuwie.pl: Grupa CCC nie wyklucza sprzedaży niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie.pl, przy założeniu utrzymania przez grupę pakietu większościowego, podało CCC. Spółka liczy na podjęcie odnośnych decyzji i uzgodnienie warunków transakcji w I kw. 2021 r. Źródło: ISBnews

TenderHut: Planuje zadebiutować najpierw na NewConnect, a następnie na głównym parkiecie warszawskiej giełdy jeszcze w 2021 roku, podała spółka. Grupa kapitałowa TenderHut najprawdopodobniej zamknie 2020 rok ze skonsolidowanymni przychodami na poziomie prawie 46 mln zł, co oznacza zwiększenie przychodów o 9,55 mln zł (21,5% r/r) mimo zawirowań w gospodarce spowodowanych globalną pandemią, podkreślono. Źródło: ISBnews

Twisto: Pozyskało 72 mln zł na rozwój działalności na dotychczasowych oraz nowych rynkach m.in. od nowych inwestorów – australijskiego fintechu ZIP i funduszu Elevator Ventures, podała spółka. Środki pozyskane od inwestorów Twisto przeznaczy na rozwój płatności odroczonych w Europie Środkowej. Źródło: ISBnews

F5: Lider w ochronie i dostarczaniu aplikacji oraz Volterra – pierwsza uniwersalna platforma Edge as a Service – ogłosiły porozumienie, na mocy którego F5 wykupi wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje Volterra za ok. 440 mln USD i wypłaci wynagrodzenie oraz premię motywacyjną dla jej założycieli i pracowników w kwocie ok. 60 mln USD. Spółki stworzą wspólnie pierwszą platformę brzegową 2. generacji dla firm i dostawców usług. Źródło: ISBtech

ERGO Digital IT, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe: Zakończyły proces integracji prawnej, w wyniku którego powstała spółka ERGO Technology & Services. ET&S stanowi część ET&SM AG, globalnego holdingu technologicznego, obsługującego spółki Grupy ERGO w zakresie rozwoju i wdrożenia systemów IT oraz nowoczesnych produktów opartych o nowe technologie. Polska spółka jest prekursorem w opracowywaniu i wdrażaniu globalnego modelu operacyjnego dla jednostek technologicznych Grupy ERGO, będąc równocześnie jednym z ważnych podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie rozwiązań cyfrowych dla firm należących do Grupy ERGO. Źródło: spółka

Deutsche Telekom: Szuka kupca na holenderskiego T-Mobile. Źródło: Trigon

Columbus Energy: Wraz z firmą Nexity Global zawarł term sheet z udziałowcami spółki wykorzystującej technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Trendy: Sztuczna inteligencja (AI) może zwiększyć dynamikę wzrostu PKB w Polsce nawet o 2,65 pkt proc. rocznie, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Marek Zagórski, prezentując przyjętą przez rząd Politykę rozwoju AI w Polsce.”To dokument kierunkowy, który pozwoli w sposób usystematyzowany wspierać rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Chcemy, żeby jak najwięcej rozwiązań bazujących na algorytmach AI powstawało w Polsce” – powiedział Zagórski podczas wideokonferencji. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Umożliwił klientom zarejestrowanie działalności gospodarczej zdalnie, poprzez bankowość elektroniczną, podał bank. Otwarcie firmy odbywa się w formie cyfrowej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Klienci banku mogą złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z wnioskiem o konto firmowe w bankowości elektronicznej Pekao24. Źródło: ISBnews

MPK Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wprowadziło możliwość płacenie za przejazdy BLIK-iem, podała firma. Źródło: ISBnews

Immersion: Stworzył aplikację „Toyota Land Cruiser 5 Continents Drive” dla Toyoty, umożliwiającą przejazd flagowym SUV-em japońskiego producenta w technologii rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality, AR), podała spółka. Immersion Games podtrzymuje, że w II kwartale 2021 roku planuje debiut na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Uber Eats: Udostępnił swym użytkownikom płatność BLIK-iem, podał Uber Eats oraz Polski Standard Płatności, operator BLIK-a. Źródło: ISBnews

PZU LAB: Opracował system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych, który zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i chroni majątek spółek. Inżynierowie PZU LAB stworzyli spójny system oceny poziomu bezpieczeństwa i sprawności urządzeń kluczowych, jeśli chodzi o zabezpieczanie przed sytuacjami awaryjnymi. Spełnienie kryteriów przez producentów i użytkowników instalacji będzie potwierdzone certyfikatem PZU LAB Approved. Jak podkreślono, certyfikatem objęty jest nie tylko pojedynczy przedmiot (np. gaśnica lub drzwi przeciwpożarowe), ale cała instalacja z pełnym cyklem życia tzn. produkcją, dystrybucją, projektem, montażem oraz konserwacją. Takie podejście ma kluczowe znaczenie, na rynku, na którym PZU obserwuje nieregularne, obowiązkowe serwisowanie systemów i urządzeń, agresywną konkurencję cenową i cięcie kosztów na różnych etapach, co niekorzystnie wpływa na jakość i skuteczność działania systemów bezpieczeństwa. Pierwszą firmą, która otrzymała certyfikatem PZU LAB Approved, jest Mercor – lider w produkcji biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Źródło: spółka

Bank Pekao: W XXI edycji badania realizowanego przez ARC Rynek i Opinia, obsługiwana przez Pekao Direct infolinia Banku Pekao zajęła pierwsze miejsce w mailowej i telefonicznej obsłudze klienta, wyprzedzając znacznie konkurencję. Mimo zwiększonego obciążenia kanałów zdalnych spowodowanego sytuacją epidemiczną, konsultanci wykazali się profesjonalizmem i szybkością działania. Audytorzy oceniali przede wszystkim poprawność przekazywanych informacji, jakość obsługi, czasy oczekiwania na połączenie i na odpowiedź mailową. Przyglądali się, czy konsultanci komunikują się z klientami w prosty i zrozumiały sposób. Ocenie podlegały też kwestie techniczne, takie jak przyjazność głosowego menu czy jakość połączenia. Źródło: spółka

Renters.pl: Został pierwszym w Polsce partnerem wybranym do zarządzania bazą obiektów premium Homes & Villas by Marriott International. Źródło: ISBtech

Signify: Poszerza swoją ofertę produktów Philips Hue o odświeżone akcesoria i nowe zewnętrzne oprawy oświetleniowe. Oprócz nowych produktów w ofercie lamp zewnętrznych, firma Signify oferuje również użytkownikom jeszcze więcej opcji sterowania i większą wygodę dzięki odświeżeniu regulatora przyciemniania Philips Hue. Firma Signify na nowo zaprojektowała popularny regulator, dzięki czemu umożliwia on teraz jeszcze łatwiejsze bezprzewodowe sterowanie oświetleniem Philips Hue bez korzystania z aplikacji. Oprócz opcji przyciemniania i rozjaśniania pomieszczenia regulator pozwala użytkownikom skonfigurować ich ulubione sceny świetlne lub włączyć światło dostosowane do pory dnia. Źródło: ISBtech

LUG: Grupa rozbudowuje Centrum Badawczo – Rozwojowe w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry. Firma zainwestuje w ten projekt 7,1 mln zł. Umowa obejmuje rozbudowę hali magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym. W wyniku realizacji projektu powierzchnia magazynowa zostanie zwiększona o ok. 3000 m2, natomiast przestrzeń biurowo – socjalna powiększy się o ok. 500 m2. Źródło: ISBtech

Plus: Wraz z rozwojem najszybszej i największej zasięgowo sieci 5G w Polsce, wprowadza nowe oferty internetowo-głosowe oraz czysto internetowe – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Dzięki nowym taryfom i dużym pakietom danych klienci będą mogli korzystać z najnowocześniejszego internetu w technologii 5G od Plusa. Nowe plany abonamentowe dla usług w 5G – Trzy nowe warianty abonamentu 5G oferują oprócz nielimitowanych rozmów i SMSów, pakiety danych. Osoby, które przeniosą numer z innej sieci mogą korzystać z usługi bezpłatnie do 4 miesięcy. Źródło: ISBtech

Colt: Wprowadza oparte na chmurze rozwiązanie telefoniczne dla Microsoft Teams do optymalizacji pracy zdlanej. „Miniony rok pokazał wartość szybkiego i bezproblemowego dostarczania usług głosowych i sieciowych. Gdy świat dramatycznie się zmienił, zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na usługi głosowe, które miały kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw zmuszonych przestawić swoją działalność na pracę zdalną niemal z dnia na dzień. Nasi klienci odnieśli korzyści, współpracując z jednym dostawcą, który był w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie do inteligentnej komunikacji, udostępniając narzędzia do współpracy, niezbędne w cyfrowym miejscu pracy”– powiedziała Keri Gilder, dyrektor generalna Colt. „Inwestycja Colt w ofertę inteligentnej komunikacji będzie generować zysk, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi na Microsoft Teams jako podstawową platformę współpracy i komunikacji” – podkreśliła szefowa Colt. Źródło: ISBtech

Asseco Poland, Comarch: W przetargu na rozwój systemu informatycznego KSI ZUS oferty złożyły obie firmy. Asseco zadeklarowało maksymalną cenę za tzw. punkt funkcyjny na poziomie 7 520 zł netto, a Comarch 8 345 zł. Źródło: BDM

Microsoft: Zaprezentował Surface Pro 7+ dla Biznesu (również w wersji LTE Advanced), a także szczegóły dystrybucji 85-calowego Surface Hub 2S. Microsoft Surface Pro 7+ dla Biznesu jest przeznaczony dla klientów biznesowych i edukacyjnych, z lżejszym o 23% i wykonanym w 99% z materiału na bazie włókien naturalnych opakowaniem oraz funkcjami Windows Enhanced Hardware Security. Źródło: spółka

Ciech Soda Polska: W zakładach sodowych wdrożono innowacyjny system do nadzoru linii produkcyjnych, będący elementem szerszych działań realizowanych przez Grupę w celu wczesnego wykrywania usterek. System „Mobilny Obchodowy” umożliwia systematyczny monitoring poszczególnych instalacji, a po integracji z systemem SAP pozwala na efektywne zarządzanie całym procesem produkcji sody, a także odpowiednią konserwację i utrzymanie kluczowych urządzeń w optymalnym stanie. Obecnie z systemu korzystają pracownicy w Inowrocławiu (9 oddziałów produkcji) i Janikowie (5 oddziałów produkcji) na wszystkich dostępnych ciągach produkcji sody. Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Podpisało kontrakt wart 45 mln zł netto na usługę utrzymania rozwoju oraz transformacji systemu def2000 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka podpisała też w ostatnich dniach umowę na zapewnienie ciągłości działania Śląskiej Karty Usług Publicznych po 21 marca 2021 w konsorcjum z mBankiem (40 mln zł netto). Źródło: spółka, Trigon

HP: Na CES 2021 pokazał nowe laptopy, słuchawki z aktywną redukcją szumu oraz usługi poprawiające komfort pracy i życia. Firma zapowiedziała ponadto liczne rozwiązania do tworzenia, współpracy i łączenia się, niezależnie od tego, gdzie przebywa użytkownik. Źródło: spółka

HomeDoctor: Platforma oferująca konsultacje lekarskie prowadzi pionierski program „Recepta dla Seniora”, oferujący konsultacje lekarskie i dowóz wykupionych leków do domu pacjenta. Źródło: ISBtech

ClickMeeting: Polska platforma webinarowa ma nową funkcję – podpokoje – rozwiązanie do pracy i nauki w mniejszych grupach, gdzie liczy się interaktywność i bezpośredni kontakt z uczestnikami. Nowa funkcja ClickMeeting pozwala na bardziej efektywne zarządzanie czasem oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy na spotkaniach czy nauce online. Źródło: spółka

innogy Polska: Dzięki współpracy z firmą JedenŚlad będzie można naładować swój pojazd przy pomocy aplikacji mobilnej Si. Tym samym, ładowarki eFeeder będą mogły być dostępne dla wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych. Źródło: spółka

Huawei: Sklep internetowy jest już dostępny w nowej, ulepszonej odsłonie. Z tej okazji Huawei przygotował zestawy produktów w atrakcyjnych cenach, które będą dostępne dla klientów. W ofercie znajdą się m.in. najnowsze urządzenia marki – bezprzewodowe słuchawki nauszne Huawei FreeBuds Studio w nowej cenie 999 zł, a także głośnik Huawei Sound za 599 zł, a także wybrane smartfony, laptopy, smartwatche i opaski sportowe. Promocja potrwa do 31 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Źródło: spółka

Fortinet: Zapowiedział, że wszystkie oferowane przez nią szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pozostaną bezpłatne w 2021 roku. Uczestnicy projektu otrzymują dostęp do ponad 30 kursów, przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i możliwość systematycznego doskonalenia zawodowego. Źródło: spółka

Comarch: Uruchomił e-usługi z zakresu infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) uruchomiła platformę elektronicznych usług publicznych, za pośrednictwem której użytkownicy mogą m.in. złożyć wniosek o zgodę na zajęcie pasa drogowego, wniosek o uzgodnienie lokalizacji bądź też uzyskać opinię elektronicznych projektów organizacji ruchu drogowego. Źródło: ISBtech

Spyrosoft: Dzięki wykorzystaniu rozwiązań dostępnych na platformie Microsoft Azure, unowocześnił zestaw webowych i mobilnych aplikacji korzystających z danych geosprzestrzennych. Źródło: Microsoft

Samsung: Wraz ze światową premierą najnowszych modeli smartfonów firmy Samsung z serii Galaxy – S21 5G, S21+ 5G oraz S21 Ultra 5G –klienci mogą już skorzystać z przedsprzedaży tych nowoczesnych urządzeń. Osoby, które zdecydują się na zakup smartfonów do 28 stycznia włącznie, będą mogły odebrać w prezencie lokalizator Galaxy SmartTag oraz – w zależności od wybranego modelu smartfona – słuchawki Galaxy Buds Pro lub Galaxy Buds Live. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews