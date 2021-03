Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 8-12 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Zdalna praca: „W końcu grudnia 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem ‚Popyt na pracę’ wyniósł 10,8% i było to o 5 pkt proc. więcej niż w końcu września 2020 r. W IV kw. skala wykorzystania pracy zdalnej w sektorze prywatnym była mniejsza niż w sektorze publicznym” – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). „W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego pozostało największe w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób. Udział pracujących zdalnie w jednostkach tej wielkości wyniósł 12,6%, było to o 5 pkt proc. więcej niż w III kwartale 2020 r. W jednostkach zatrudniających do 9 osób pracę zdalną świadczyło 6,5% pracujących natomiast w jednostkach od 10 do 49 osób ponad 9%” – podał także GUS. Źródło: ISBnews

E-commerce: Polski rynek e-commerce będzie nadal dynamicznie się rozwijał, korzystając ze zmian wymuszonych przez pandemię, ale także dzięki otwarciu polskiego serwisu przez Amazon, uważa prezes InPostu Rafał Brzoska. Według niego, walka z COVID-19 sprawiła, że InPost znajduje się obecnie tu, gdzie bez pandemii dotarłby dopiero za 2-2,5 roku.”My jesteśmy jako firma teraz tam, gdzie mieliśmy być za 2-2,5 roku. Pandemia stała się katalizatorem zmian. […] Myślę, że głównym elementem ubocznym wejścia Amazon nasz rynek będzie przyspieszenie całego rynku. Już same zapowiedzi spowodowały, że wiele firm z tego sektora się uaktywniły. Długoterminowo sądzę, że Amazon ma szansę zdobyć ponad 10% tego rynku” – powiedział Brzoska podczas webinaru. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Aż 78% średnich i dużych firm w Polsce jest w trakcie transformacji cyfrowej, a 36% z nich jest na zaawansowanym etapie zmian, wynika z raportu Instytutu Humanites i Microsoft. Dla 82% menedżerów widoczną korzyścią cyfryzacji jest optymalizacja kosztów. „Cyfryzacja stała się wymogiem współczesnego świata dla 91% rodzimych menedżerów. Potwierdzają to wdrażane na rynku strategie i projekty z zakresu wykorzystania chmury obliczeniowej. Aż 78% organizacji z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw jest w trakcie transformacji cyfrowej, a 36% z nich jest na zaawansowanym etapie zmian. Są to przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników, w tym również spółki Skarbu Państwa” – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi pt. „Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta”. Źródło: ISBnews

Startupy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości spośród 104 firm technologicznych, które złożyły wnioski na ponad 101,5 mln zł w ramach siódmej rundy konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, wybrała 39 startupów. Trafi do nich blisko 37 mln zł. Celem konkursu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” jest sfinansowanie rozwoju działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z „platform startowych”.”Młodzi przedsiębiorcy, którzy startowali z biznesem pod opieką platform startowych działających w Polsce Wschodniej, mogą otrzymać nawet 1 mln zł, by zaistnieć ze swoim produktem na rynku. W rozstrzygniętej właśnie 7. rundzie konkursu o pieniądze na rozwój starało się ponad 100 startupów. Spośród nich rekomendowaliśmy do wsparcia 39 najlepszych na kwotę blisko 37 mln zł. To runda rekordowa pod względem liczby zgłoszeń. Najwięcej dotychczas zgłoszeń – od 60 firm – otrzymaliśmy w 6. rundzie” – powiedziała Edyta Gniazdowska z Departamentu Rozwoju Startupów PARP. Źródło: ISBnews

Gry hazardowe: Wartość rynku gier hazardowych w Polsce wzrośnie o 24,1% r/r do 33,5 mld zł w 2021 roku, wynika z prognozy Ministerstwa Finansów, na podstawie danych H2 Gambling Capital oraz danych finansowych raportowanych przez podmioty rynku gier hazardowych w Polsce. Wartość rynku gier hazardowych wyniosła 27 mld zł w 2020 roku i była wyższa o 19,4% w skali roku.Prognoza zakłada, że segmentem, który zanotuje najwyższy wzrost w 2021 r. – na poziomie 135% r/r – będą salony gier na automatach. Wartość tego segmentu w br. wyniesie 3,08 mld zł. O 20% r/r ma wzrosnąć segment zakłady wzajemne – do 8,71 mld zł, zaś o 15% w skali roku wzrośnie segment kasyna gry – do 5 mld zł (po spadku o 25,6% r/r w 2020 r.). Pozostałe segmenty: gry liczbowe, loterie pieniężne oraz loterie audiotekstowe pozostaną bez zmian w ujęciu rocznym. Źródło: ISBnews

Smartfony: Sprzedaż smartfonów w Polsce wyniosła 8,53 mln sztuk w 2020 r., co oznacza spadek o 8,5% r/r, wynika z danych IDC Polska. W ujęciu wartościowym spadek wyniósł 11,4% r/r. Liderem rynku w ujęciu ilościowym została firma Xiaomi (30,8% udziału). Na drugim miejscu znalazł się Samsung (21,8%), a na trzecim – Huawei (16,1%). Natomiast w ujęciu wartościowym liderem sprzedaży w 2020 roku była firma Apple (26,2% udziału), wyprzedzając Xiaomi (23,4%) oraz Samsunga (21,6%), wynika z danych IDC. „Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sprzedaż smartfonów, ponieważ do zdalnej pracy czy nauki dużo praktyczniejszym zakupem od smartfonu był laptop czy nawet tablet. Spadł także popyt na flagowe modele, a do łask klientów wróciły tańsze smartfony, które do niedawna jeszcze ich zdaniem nie zapewniały im wystarczająco dobrych doświadczeń z użytkowania. Dlatego też spadły średnie ceny a przez to wartość rynku” – powiedział analityk IDC Marek Kujda. Źródło: ISBnews

Bitcoin: Prezes Jimmy Nguyen prognozuje, że świat bitcoina i kryptowalut będzie przyszłością dla programistów i otworzy wiele nowych ścieżek kariery. Bitcoin jest najpopularniejszą z kryptowalut i ich pierwowzorem. To cyfrowy środek pieniężny, który został w całości oparty o technologię blockchain, czyli zdecentralizowaną, rozproszoną cyfrową księgę z informacjami dot. transakcji online. Dane te zabezpieczane są przez zaawansowane algorytmy kryptograficzne, praktycznie uniemożliwiające dostęp do nich osobom niepowołanym. Bitcoin stał się jedną z najbardziej rozchwytywanych kryptowalut na świecie, a wartość pojedynczej cyfrowej monety przekracza już 200 tys. zł i stale rośnie. Źródło: ISBtech

Reklama: Publicis szacuje wzrost rynku reklamy w Polsce na 6,4% w 2021 roku. W 2020 roku szacowany spadek wyniósł 8,6% r/r do 9,0mld zł, w tym TV -10% do 3,9mld zł i Internet + 5% do 3,7mld zł. Źródło: Trigon

E-commerce: W e-sklepach Polacy w 2020 roku wydali ponad 15,3 mld euro, 31,4% więcej r/r, podał eCommerce Europe. Jest to najlepszy wynik w całej Europie. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Eurocash: Spółka planuje wprowadzić ofertę Frisco.pl do kolejnego dużego miasta w II kw. 2021 roku. Zakłada, że naturalnym rocznym wzrostem sprzedaży tej platformy jest poziom ok. 30% r/r (wobec ok. 60% wzrostu r/r w ub.r.). Ekspansja Frisco.pl w dużych miastach ma zostać przyspieszona do 2 lat zamiast wcześniej planowanych 2-3 lat. „Dziś możemy powiedzieć, że chcemy wejść do wszystkich dużych miast w dwa lata. Krótkoterminowo rozbudowujemy moce logistyczne w Warszawie – powiększamy magazyn, żeby móc obsłużyć zwiększony popyt. Zakładamy, że w II kwartale wejdziemy do kolejnego miasta” – poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. Źródło: ISBnews

CDRL: Właściciel marki Coccodrillo – notuje dynamiczną sprzedaż online w Rumunii i planuje rozpocząć pracę nad kolejnymi e-sklepami dla Armenii, Rosji i Białorusi w drugiej połowie roku. CDRL uruchomił wersję sklepu internetowego w Rumunii w lipcu ubiegłego roku, gdzie obecnie notuje dynamiczne wzrosty sprzedaży. E-sklep spółki na Ukrainie rozpoczął działalność w lutym tego roku i w obu przypadkach CDRL liczy na dynamiczny rozwój.”Sklep ukraiński działa niespełna miesiąc, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o wynikach i analizować sprzedaż. Możemy natomiast pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, jakie odnotowuje sklep w Rumunii. Sprzedaż miesięczna wzrosła o 300% w porównaniu do pierwszych miesięcy działalności ubiegłego roku. W Rumunii jednak mamy 43 salony stacjonarne i jesteśmy bardzo rozpoznawalną marką, ceniona za jakość produktów” – powiedział ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła. Źródło: ISBnews

LPP: Spółka podpisała z rosyjską firmą deweloperską długoterminową umowę najmu w moskiewskim parku przemysłowym. Dzięki nowemu obiektowi spółka planuje potroić liczbę realizowanych zamówień internetowych w tym regionie.”Strategia LPP w zakresie rozwoju omnichannel w Rosji stawia przed nami nowe wyzwania, związane z ekspansją sieci i ciągłym usprawnianiem infrastruktury logistycznej. Od dawna obserwujemy duże zainteresowanie ofertą naszych sklepów internetowych wśród klientów z tego regionu, a okres pandemii dodatkowo umocnił ten trend. Inwestycja w nowoczesne fulfillment center w kompleksie „PNK Park Zhukovsky” stanowi tym samym istotny krok w stronę realizacji celów związanych z dynamicznym wzrostem sprzedaży w kanale e-commerce” – powiedział dyrektor ds. logistyki Sebastian Sołtys. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Asseco Poland za 2020 r. wynosi 401,6 mln zł, w tym 133,9 mln zł to wynik za sam czwarty kwartał 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.”Zarząd Asseco Poland […] w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat S.A. wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland S.A. za 2020 r., niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 2020 r., informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland S.A. za 2020 r. wynosi 401,6 mln zł, w tym 133,9 mln zł to wynik za sam czwarty kwartał 2020 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka wybuduje nową fabrykę Paczkomatów oraz rozwinie centrum badawczo-rozwojowe w ramach nowo tworzonego parku City Logistics Kraków Airport. Fabryka zajmie łącznie 7 230 m2, zostanie oddana do użytkowania w czerwcu 2021 r.”Rozbudowa naszej infrastruktury to nie tylko nowe lokalizacje Paczkomatów – sieć powiększamy w tym roku w niespotykanym tempie 100 maszyn tygodniowo. Zapotrzebowanie na nowe urządzenia zarówno w Polsce, jak i w Europie powoduje, że – obok nowych sortowni i centrów logistycznych oraz inwestycji w IT – naszym priorytetem jest umocnienie pozycji jako czołowego innowatora i producenta Paczkomatów w Europie. Dzięki temu znacznie zwiększymy nasze możliwości wdrażania kolejnych urządzeń, a także będziemy mogli szybko wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania w naszych maszynach i jako pierwsi testować pomysły, których nikt jeszcze nie zastosował na rynku. Mamy opatentowane większość nowatorskich elementów zastosowanych w naszych Paczkomatach – co daje nam dodatkowe możliwości rozwoju. Teraz rozbudowujemy także centrum badawczo-rozwojowe wraz z laboratoriami, by opracowywać kolejne innowacje” – powiedział prezes InPost Rafał Brzoska. Źródło: ISBnews

Wasko: Spółka podpisała umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w Radomiu. „Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego” – podała spółka. Według spółki, maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym: zamówienie podstawowe – dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem wynosi 4 150 266,00 zł brutto i prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto. Źródło: ISBnews

Larq: Rada nadzorcza Larq powołała Wojciecha Byja na stanowisko prezesa zarządu na okres do końca V wspólnej kadencji. Byj zastąpił na stanowisku Małgorzatę Dzięcioł, która 4 marca 2021 r. złożyła rezygnację. Dotychczas Wojciech Byj sprawował funkcję managera inwestycyjnego w Larq, pełnił również funkcje zarządcze w spółkach zależnych od Larq, będąc prezesem zarządu w Larq Fund Management oraz członkiem zarządu w Synergic sp. z o.o. Zmiana na stanowisku prezesa to kontynuacja trwającego procesu transformacji holdingu inwestycyjnego. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Spółka uruchamia kanał DIZI z tureckimi serialami, który do ofert sieci Vectra i Multimedia Polska trafi od kwietnia 2021 r., ale docelowo będzie go można oglądać również u innych operatorów. „DIZI to esencja wszystkiego, co najlepsze w tureckich serialach i nasza odpowiedź na fenomen produkcji znad Bosforu w Polsce. Kanał będzie emitował tylko starannie wyselekcjonowane tytuły, które cieszą się dużą popularnością wśród widzów na całym świecie i szturmem zdobywają nowe rynki. Turcja jest dziś serialowym imperium, a my – z uwagi na rodowód naszego większościowego akcjonariusza SPI International – mamy dostęp do najlepszego tureckiego contentu. Zamierzamy to wykorzystać w budowaniu rynkowej pozycji kanału DIZI w Polsce” – powiedział prezes Bogusław Kisielewski. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Spółka widzi potencjał do dalszego wzrostu marż w kolejnych okresach, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. „Nasza marża handlowa po kosztach operacyjnych, czyli rentowność na sprzedaży, wzrosła w IV kw. 2020 roku do 1,6% wobec 1,1% rok wcześniej. Patrząc przez pryzmat marży EBITDA, to był to wzrost do 1,7% z 1,2%. Przy odpowiedniej optymalizacji kosztów z naszej strony widzimy jeszcze potencjał do zwiększenia tych wartości w kolejnych okresach” – powiedział ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. „Pewne rozwiązania, które wdrożyliśmy w Polsce, nie zostały jeszcze wdrożone w Czechach czy na Słowacji i odwrotnie. Stąd nasze przekonanie, że wraz z rosnącym poziomem sprzedaży i polem na usprawnienie procesów operacyjnych mamy jeszcze pewną przestrzeń do zwiększania marż na niższych poziomach nawet przy stabilnej marży handlowej” – dodał prezes Andrzej Przybyło. Źródło: ISBnews

Frisco.pl: Sprzedaż Frisco.pl zwiększyła się o ok. 60% r/r w 2020 roku, podał właściciel spółki – Grupa Eurocash. Źródło: ISBnews

Action w w restrukturyzacji: Według wstępnych szacunków obroty całej grupy wyniosły 166 mln zł w lutym br. r. co oznacza wzrost o 12% r/r. Zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 6,7 %. Źródło: Spółka

CDA: Spółka rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,8 zł na jedną akcję, przeznaczając na ten cel łączną kwotę w wysokości 18,34 mln zł, podała spółka. Źródło: Spółka

Huawei: Poprawił swoją pozycję lidera wśród dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. W roku 2020 firma miała 31% udziałów w globalnym rynku, wynika z najnowszego raportu Dell’Oro Group. Jak podają analitycy firmy badawczej Dell’Oro, w ubiegłym roku Huawei zwiększył swój udział na tym rynku o 3 pkt proc. względem 2019 r. Cały rynek odnotował natomiast w tym czasie 7-procentowy wzrost wartości, spowodowany stałym rozwojem infrastruktury 5G na świecie. Źródło: ISBtech

SAS: Agnieszka Piechocka, customer advisor, SAS forensic & compliance team, ocenia że dane dobrane w sposób tendencyjny prowadzą do błędnych, a nawet szkodliwych wyników. „Odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji wymaga różnorodności. Wprowadzane dane muszą uwzględniać na przykład różne grupy wiekowe, etniczne czy społeczne. Dlatego już na etapie tworzenia zespołów pracujących przy projektach AI, należy o to zadbać. Takie podejście umożliwia spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw, co przełoży się na większą różnorodność wprowadzanych danych. Zasilenie systemu niepełnymi lub błędnymi danymi, które wpłyną na to, że wyniki analiz będą stronnicze to dopiero początek problemu. Małe błędy szybko się rozrastają i z czasem zaczynają stanowić realne zagrożenie dla wyników analiz, które mogą prowadzić do złych decyzji” – wskazała Piechocka. Źródło: ISBtech

Google: Ogłosił nowe szkolenia oraz Google Career Certificates, a także 100 000 stypendiów w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Google wprowadza trzy nowe Google Career Certificates, dostępne na platformie Coursera. Kursy z zarządzania projektami, projektowania UX, analizy danych lub wsparcia IT można ukończyć w mniej niż sześć miesięcy, nie wymagają sprofilowanego doświadczenia ani posiadania dyplomów oraz są uznawane przez pracodawców w Europie. Google zapewni dodatkowo stypendia na certyfikaty dla 100 000 osób w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Stypendia będą dystrybuowane w Polsce przy pomocy programu Sektor 3.0. Źródło: ISBtech

Nokia: Do 2030 roku ograniczy emisję o 50% zarówno w odniesieniu do własnych działań, jak i już używanych produktów. Firma ogłosiła dziś nowe Cele Naukowe (SBT – Science Based Targets), będące realizacją zobowiązań dostosowania się do scenariusza, który zakłada ograniczenie wzrostu ocieplenia klimatu do 1,5°C. Źródło: ISBtech

Xiaomi: Zwiększyło sprzedaż w Polsce w ujęciu wartościowym o 118% r/r, a wolumenowo – o ponad 90% r/r w 2020 r., wynika ze wstępnych danych IDC. „Jesteśmy dumni z tych wyników. Dla Xiaomi jest bardzo ważne, aby polscy fani marki mogli cieszyć się świetną technologią w uczciwych cenach. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i obiecujemy, że cały czas będziemy zaskakiwać i podnosić poprzeczkę jakości obsługi” – skomentował deputy country manager Xiaomi Polska Łukasz Bieniek. Źródło: ISBtech

Samsung: Zajął pierwszą lokatę w zakresie udziału w patentach 5G niezbędnych do spełnienia normy (Standard Essential Patent, SEP). Dowodzi tego badanie niezbędności patentów przeprowadzone przez firmę analityczną IPlytics pt. „Kto wygrywa wyścig o patenty 5G? Analiza sytuacji w zakresie zadeklarowanych SEP i wkładu w standardy”. Samsung zajął ponadto drugie miejsce w pozostałych dwóch kategoriach: udział w przyznanych i aktywnych rodzinach patentów 5G oraz udział w przyznanych i aktywnych rodzinach patentów 5G, z których co najmniej jeden przyznany został przez Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office, EPO) lub Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, USPTO). Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Arteria: W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 681 084 akcji Arterii stanowiących ok. 15,95% kapitału i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie został przyjęty żaden zapis na akcje, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Pod koniec stycznia 2021 r. akcjonariusze Arterii w porozumieniu ogłosili wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki po 4,48 zł za jeden walor. Nabywający zamierzali uzyskać łącznie 66% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki tj. 2 817 883 akcji. Członkami porozumienia, którzy ogłosili wezwanie byli: spółka Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta-Marzec oraz Anna Pielach, a nabywającymi akcje w wezwaniu miał być: Investcamp (do 422 777 akcji), Marcin Marzec (do 200 000) oraz Ewa Czarzasta-Marzec (58 307). Źródło: ISBnews

Prodromus: Producent wyrobów medycznych do rehabilitacji kończyn dolnych z systemem biofeedbacku w czasie rzeczywistym – planuje pozyskanie finansowania, a także debiut na rynku NewConnect na przełomie 2021/2022 roku. Celem spółki jest uzyskanie zezwoleń FDA i rozpoczęcie sprzedaży Prodrobota dla dorosłych – Magna na terenie Stanów Zjednoczonych z początkiem I kwartału 2022 r. „Na chwilę obecną rozważamy różne scenariusze odnośnie oferty. Najbardziej prawdopodobne jest przeprowadzenie oferty publicznej, ponieważ chcielibyśmy dotrzeć już do szerszego grona inwestorów. Zastanawiamy się głównie, czy oferta będzie poniżej 1 mln euro, co by pozwoliło nam na skorzystanie z trybu bezprospektowego, czy jednak powyżej 1 mln euro. Zakładam, że podejmiemy te decyzje w najbliższym czasie, szacując nasze zapotrzebowanie na kapitał i równocześnie zastanawiając się, w jaki sposób można go optymalnie wykorzystać” – powiedział członek rady nadzorczej Paweł Szydłowski. Źródło: ISBnews

Shoper: Właściciel platformy do prowadzenia sklepu internetowego – złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).”Dzisiaj Shoper to już ponad 20 tys. sklepów internetowych i pozycja lidera w zakresie platform SaaS dla e-commerce na perspektywicznym polskim rynku. Nasz sukces to efekt kompleksowego podejścia do klienta i wspierania jego sprzedaży. Efekty tych działań widać zarówno w dynamicznie rosnących wynikach spółki, jak i w szybko rosnących obrotach klientów na platformie (GMV). Nasz rozwój to nie tylko zdobywanie nowych użytkowników, ale również wspieranie ich w rozwoju i rośnięcie wraz z nimi” – powiedział prezes Shoper Marcin Kuśmierz. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Spółka jest zainteresowana akwizycjami na rynku również w krajach sąsiadujących z Polską i będzie kontynuować inwestycje związane z e-commerce i sztuczną inteligencją, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. „Bardzo dobre wyniki, jakie osiągamy przy bardzo dobrych wskaźnikach zadłużenia, pozwalają nam już na spokojne rozejrzenie się po rynku. Szukamy jednak firm, których działalność jest bardzo zbliżona do naszej, przynajmniej jeśli chodzi o filozofię działania, wartości i kulturę. Tak było w przypadku AT Computers z rynku czeskiego i słowackiego, która to spółka w ramach Grupy AB zdobyła pozycję rynkowego dominatora, a z menedżerami ATC nadajemy na tych samych falach. Analizujemy różne możliwości na rynku M&A, niekoniecznie na rynkach geograficznych i produktowych, na których już jesteśmy obecni” – powiedział ISBnews prezes Andrzej Przybyło. Źródło: ISBnews

Preply: Spółka działająca w branży EdTech – zdobyła dodatkowe 35 mln USD finansowania na rozwój.”Runda inwestycyjna została poprowadzona wspólnie przez Owl Ventures oraz Full In Partners, przy udziale poprzednich inwestorów Point Nine Capital, Hoxton Ventures, jak również EduCapital, All Iron, Diligent Capital oraz Evli Growth Partners. W rundzie inwestycyjnej uczestniczyły również anioły biznesu: Niklas Ostberg – współzałożyciel i dyrektor generalny Delivery Hero, Arthur Kosten – współzałożyciel Booking.com, Przemyslaw Gacek – współzałożyciel Grupy Pracuj, oraz David Helgason – współzałożyciel Unity Technologies” – podała spółka.Preply to platforma do uczenia się online łącząca ponad 40 000 nauczycieli uczących 50 języków z setkami tysięcy uczniów w 180 krajach na całym świecie. Źródło: ISBnews

PKN Orlen, Polska Press: O wydaniu decyzji pozwalającej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press zdecydowały przesłanki merytoryczne i nie ma podstaw do zaskarżenia jej do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), oświadczył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. UOKiK przypomina, że decyzje w sprawach dotyczących koncentracji mają na celu ocenę transakcji wyłącznie pod kątem zachowania warunków konkurencji, bowiem tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje prezesowi Urzędu. „Wydanie decyzji w sprawie przejęcia Polska Press przez PKN Orlen poprzedziła dokładna analiza skutków, jakie koncentracja może spowodować dla stanu konkurencji na badanych rynkach. To wyłącznie przesłanki merytoryczne dały podstawę do wydania decyzji pozwalającej na koncentrację. Dlatego ostatnie działania RPO kwestionujące decyzję niezależnego organu traktuję jako niezrozumiałe. Nie zgadzam się ze stanowiskiem RPO i nie widzę podstaw do takiego postępowania” – powiedział Chróstny. Źródło: ISBnews

Aion Bank: Ogłosił przejęcie ETFmatic, podał bank. Platforma ETFmatic, jak i cały zespół zarządzający, zostały połączone z Aion, a transakcję zatwierdził Brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA), podano także. Pozyskanie ETFmatic pozwoli Aion Bankowi na rozwinięcie dodatkowych produktów inwestycyjnych, skrojonych na miarę potrzeb klientów w poszczególnych krajach. Źródło: ISBnews

eobuwie.pl: CCC przystąpiło do wyłącznych negocjacji z Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited (akcjonariuszem InPostu) na temat sprzedaży dla każdego z potencjalnych inwestorów po 10% akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za cenę po 500 mln zł, podało CCC, posiadające pośrednio 74,99% akcji eobuwie.pl. Pierwsza oferta publiczna (IPO) eobuwie.pl jest obecnie planowana na 2022 lub 2023 rok. Źródło: ISBnews

MCI: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji MCI Capital ASI o wartości nominalnej do 100 mln zł, podał MCI Capital. Źródło: ISBnews

easyCALL.pl: Notowana na rynku NewConnect spółka zawarła list intencyjny z SatRevolution w sprawie rozpoczęcia negocjacji w zakresie przeprowadzenia procesu fuzji lub przejęcia, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Fincastly: Na polskim rynku pojawił się nowy startup fintechowy. Aplikacja Fincastly.com to narzędzie ułatwiające zarządzanie finansami w firmie, oferujące proste w obsłudze narzędzia analityczne. System zastępuje CFO w mikro, małych i średnich firmach. Zmniejsza koszt, czas i ryzyko związane z podejmowaniem decyzji biznesowych oraz wyposaża osoby zarządzające w wiarygodne informacje niezbędne do efektywnego prowadzenia biznesu. Oferuje też integracje z licznymi narzędziami wykorzystywanymi już przez przedsiębiorcę. Startup prowadzi również działania edukacyjne w ramach „Akademii Finansów Fincastly”. Spółka pozyskała inwestora w postaci funduszu venture capital Tar Heel Capital Pathfinder, który zainwestował w jej rozwój 1 mln zł. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO BP: Bank i eService zawarły umowę z Grupą POLOmarket umowę na dostarczenie ponad 1 500 PINpadów nowej generacji – Verifone P400 plus. Urządzenia te, w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami płatniczymi dostawców, zapewnią szybką i komfortową obsługę płatności bezgotówkowych, realizowanych kartami płatniczymi, telefonem oraz płatnościami mobilnymi BLIK. Źródło: ISBnews

mBank: Bank wprowadził usługę umożliwiającą otwarcie konta całkowicie zdalnie, dzięki użyciu e-dowodu. „Ten proces to alternatywa dla ‚konta na selfie’, które można łatwo założyć przez aplikację mobilną mBanku. Chcieliśmy, żeby klient miał tak samo zautomatyzowaną i prostą ścieżkę założenia rachunku, niezależnie od tego, w jakim kanale zawnioskuje. Dzisiaj już 20% dorosłych Polaków ma swój e-dowód, a to otwiera drogę do prawdziwej digitalizacji nie tylko tego procesu, ale też kolejnych, związanych z koniecznością potwierdzania tożsamości” – powiedziała koordynująca projekt w mBanku Joanna Erdman. Źródło: ISBnews

Nest Bank: Bank rozpoczął współpracę z First Data Polska – należącą do Fiserv, jako nowego dostawcę usług outsourcingu kart płatniczych VISA. Fiserv będzie m.in. świadczyć usługi kompleksowego zarządzania transakcjami i obsługi kart debetowych i kredytowych banku, w tym wydawnictwo kart tradycyjnych i internetowych oraz usługi monitorowania transakcji oszukańczych. Źródło: ISBnews

SAP: KGHM podjął współpracę z SAP oraz partnerami (ITPossible, Profitia Management Consultants i Aiconic), aby przyspieszyć wdrożenie przez firmę portfolio rozwiązań SAP Ariba Strategic Sourcing. Miedziowy koncern postawił na rozwiązania SAP w zakresie standaryzacji i optymalizacji procesów zakupowych. Dzięki raportowaniu opartemu na chmurze, grupa zyskała dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych danych. Źródło: ISBnews

Hyland Software: Amerykański dostawca platformy wymiany treści chce w tym roku potroić zatrudnienie w swoim centrum badawczo-rozwojowym w Katowicach z 40 specjalistów obecnie. „W 2020 roku do listy międzynarodowych placówek Hyland dołączyła Polska. W Katowicach utworzyliśmy centrum R&D. To nasz pierwszy ośrodek badawczo-rozwojowy firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mimo trwającej pandemii, do końca 2020 roku firma przeprowadziła z sukcesem rekrutację zdalną 40 nowych pracowników. W 2021 roku Hyland planuje potroić tę liczbę. Do końca roku w katowickim ośrodku ma pracować ponad 100 profesjonalistów z branży IT. Obok centrum R&D rozwijamy kolejne działy w Katowicach, jak chociażby obszar HR” – powiedział vice president of research and development w Hyland David Luzier. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Operator udostępnił w sieci sklepów Żabka możliwość nadawania przesyłek oraz pilotażową opcję zwrotu towarów zakupionych online w sklepie Answear.com.”Nasi klienci cenią sobie wygodę, dlatego od kilku lat rozwijamy sieć punktów odbioru, których chcemy mieć 20 tysięcy do końca 2022 roku. Punkty te, takie jak sieć sklepów Żabka, stają się miejscem, w którym klienci mogą wygodnie wysłać paczki. Tę opcję rozwijamy wspólnie z Żabka Polska” – powiedział dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski. Źródło: ISBnews

Żywiec Zdrój: Spółka rozpoczęła bezpośrednią sprzedaż e-commerce. „Według raportów opublikowanych w ostatnim czasie, nasze nawyki zakupowe uległy znaczącej zmianie. Z badań GUS-u wynika, że w minionym roku e-zakupy robiło 61% Polaków w grupie od 16 do 74 lat. Warto zaznaczyć, że wynik ten w 2019 roku wynosił 54%. Chcąc wyjść naprzeciw tym zmianom i aby zapewnić Polakom jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych produktów, zdecydowaliśmy się uruchomić platformę zywiec-zdroj-sklep.pl. Dzięki temu przedsięwzięciu, nie tylko wpisujemy się w obecnie panujące trendy i odpowiadamy na realne potrzeby rynku, ale także wypełniamy naszą misję wykorzystując nowy sposób – w trosce o prawidłowe nawodnienie konsumentów, dostarczamy wodę naturalnego pochodzenia prosto do domów” – powiedział dyrektor marketingu Żywiec Zdrój Dawid Borowiec. Źródło: ISBnews

Ferrum: Spółka rozpoczęła prace nad projektem badawczo-rozwojowym, którego celem jest opracowanie innowacyjnego, inteligentnego systemu monitorowania rurociągów.Projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem końcowym ma być „inteligenta rura – smart pipe”, Ferrum będzie realizować wraz SHM Systems przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.”Projekt doskonale wpisuje się w strategię grupy kapitałowej Ferrum. Jednym z jej filarów jest innowacyjność, napędzana przez inwestycje w badania i rozwój (B+R). Jestem przekonany, że połączenie doświadczeń i kompetencji polskiego lidera w produkcji rur z unikalną technologią SHM, wsparte wszechstronną wiedzą AGH daje solidną podstawę do szybkiego opracowania i wdrożenia nowoczesnego produktu. Już teraz dostrzegamy zapotrzebowanie rynku na rozwiązania, które będzie oferować ‚smart pipe'” – powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki. Źródło: ISBnews

Tauron Polska Energia: Spółka wprowadzi do oferty usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych w II kwartale br. W ofercie znajdzie się dostęp do internetu o gwarantowanej przepływności, transmisja danych oraz kolokacja.”W drugim kwartale 2021 roku rozpoczniemy świadczenie usług telekomunikacyjnych dla biznesu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności telekomunikacyjnej, świadcząc dotychczas usługi dla operatorów telekomunikacyjnych. Dysponujemy nowoczesną siecią telekomunikacyjną, bezpiecznym data center oraz punktami styku z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć nasze działania o usługi dla biznesu” – powiedział wiceprezes ds. CUW IT w Tauron Obsługa Klienta Leszek Chwalik. Źródło: ISBnews

PGE Energia Odnawialna: Spółka zakończyła kompleksową modernizację systemu pomiarowego SPED w elektrowniach przepływowych należących do spółki. Dzięki tej inwestycji, operatorzy elektrowni będą mogli na bieżąco monitorować pracę hydrozespołów, zdalnie dokonywać odczytów stanu licznika przy pomocy smartfona lub tabletu, a w przypadku awarii któregoś z urządzeń, dostaną szczegółową informację umożliwiającą podjęcie natychmiastowej interwencji. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Spółka zakończyła modernizację systemu informatycznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Chełmie. W ramach współpracy został wdrożony m.in. eBOK, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniono komunikację z odbiorcami usług świadczonych przez MPGK, a sprawy bieżące mogą być załatwiane za pomocą kanałów online. Źródło: Spółka

Samsung: W obliczu trwającej pandemii i niepewnych okoliczności, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na projekty, które będą nośnikami zmian, przykładem kreatywności i innowacji. Takie, które udowodnią, że pomysł na biznes z wykorzystaniem nowych technologii może iść w parze z ratowaniem świata – poprawą jakości życia czy działaniami na rzecz środowiska. Dlatego 9 marca wystartował nowy nabór do programu Samsung Inkubator #DlaPlanety, do którego w szczególności zapraszane są startupy tworzące rozwiązania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Źródło: ISBtech

SEAT Polska: Podsumował działalność Wirtualnego Salonu oraz Sales Online uruchomionych w drugiej połowie 2020 roku. Dwie innowacyjne platformy umożliwiają m.in. zdalną interakcję z marką, poznanie oferty produktowej, złożenie zamówienia oraz wybór produktów finansowych. W 2020 roku m.in. przeprowadzono ponad 500 prezentacji na żywo, 242 rozmowy sprzedażowe oraz odnotowano ponad 34 tysięcy unikalnych użytkowników serwisu. Źródło: ISBtech

Lenovo: Największy na świecie konkurs fotografii sportowej i przygodowej Red Bull Illume powraca w roku 2021 z globalnym liderem technologicznym Lenovo w roli wyłącznego sponsora komputerowego. Organizatorzy tego pokazu zdjęć przygodowych i sportowych spodziewają się po raz kolejny otrzymać kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń z całego świata. Aktywność Lenovo w ramach dwuletniego partnerstwa będzie polegać na obecności marki oraz lokowaniu produktów i logo w materiałach online i offline, nagradzaniu finalistów i zwycięzców, a także na promocyjnym dostępie do zdjęć z konkursu. Źródło: ISBtech

Netwise: Firma została jednym z partnerów Microsoft w pracach nad Vaccination Management Platform. Ich celem jest stworzenie platformy, która dostarcza nowoczesne rozwiązania do zarządzania szczepionkami, umożliwiające m.in. kompleksowe wsparcie procesu bezpiecznej i sprawiedliwej dystrybucji. Źródło: ISBtech

Legia Warszawa, Salesforce: Legia Warszawa podpisała umowę z amerykańską firmą Salesforce, która jest światowym liderem w zakresie wdrażania i funkcjonalności nowoczesnych systemów CRM (Customer Relationship Management). Dzięki umowie Salesforce zostanie „Oficjalnym Partnerem Technologii Cyfrowych Legii Warszawa” i powstanie dedykowane rozwiązanie CRM. Rozwiązanie jest ukierunkowane na efektywne zarządzanie relacjami i komunikacją z kibicami oraz partnerami, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Wdrożenie będzie oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych firmy Salesforce. Ponadto, zgodnie z warunkami umowy, Salesforce dołącza do grona firm sponsorujących klub sportowy. Źródło: ISBtech

Huawei: Uruchomił program Huawei Women Developers, którego celem jest ułatwienie programistkom tworzenia aplikacji i narzędzi, które pomagają zmieniać świat. Program zakłada zachęcenie większej liczby kobiet do włączenia się w tworzenie technologicznych innowacji, poprzez zapewnienie uczestniczkom szerokiego dostępu do platform służących rozwojowi kariery i doskonaleniu umiejętności. Każda programistka, niezależnie od tego skąd pochodzi, może zarejestrować się, aby dołączyć do programu na oficjalnej stronie deweloperów Huawei. Źródło: ISBnews

Check Point: 10 aplikacji dostępnych w sklepie Google Play zostało zainfekowanych programem zaprojektowanym do dostarczania złośliwych aplikacji mobilnych. Nazywany przez badaczy firmy Check Point „Clast82″, ominął zabezpieczenia Sklepu Play, instalując szkodliwe oprogramowanie drugiego etapu, które dawało hakerowi dostęp do kont finansowych ofiar, a także zapewniało kontrolę nad ich telefonami komórkowymi. Źródło: ISBtech

IBM, Booking Group: IBM i Booking Group, firma wypożyczająca samochody online, ogłosiły, że Booking Group przyspiesza transformację biznesu dzięki technologii i usługom dostępnym w chmurze IBM Cloud. Booking Group jest od dwunastu lat wiodącym graczem na rynku wynajmu samochodów online, oferując swoje usługi w ponad 150 krajach. Firma była zainteresowana przeniesieniem obciążeń analizowania procesów rezerwacji i raportowania finansowego – do chmury IBM Cloud, w celu zachowania elastyczności i lepszego przystosowania się do wahań popytu na wynajem samochodów na krajowych rynkach, zmienności cen i dostępności floty. Źródło: ISBtech

HTC VIVE: Producent sprzętu wirtualnej rzeczywistości (VR) klasy premium, ogłosił kolejną odsłonę ekosystemu VIVE Tracker, wprowadzając na rynek nowy model VIVE Tracker 3.0 i prezentując VIVE Facial Tracker. HTC ogłosiło także dostępność na rynku urządzenia do sledzenia mimiki, VIVE Facial Tracker. Śledząc 38 ruchów twarzy w obrębie warg, szczęki, zębów, języka, podbródka i policzków, VIVE Facial Tracker zapewnia dokładne i działające w czasie rzeczywistym odwzorowanie w wirtualnej rzeczywistości niemal całego, dolnego obszaru twarzy. Źródło: ISBtech

Grupa PGE: Planuje przeznaczyć kilkaset mln PLN na projekt budowy systemu łączności sieci w oparciu o technologię LTE w paśmie 450 MHz. Plan dla dwóch kopalń PGE. Pozyskanie unijnych pieniędzy pod dużym znakiem zapytania. Polska Grupa Energetyczna aktualizuje strategie dla kompleksów wydobywczo-wytwórczych Turów i Bełchatów, opartych na węglu brunatnym. Źródło: ISBtech/ Parkiet

Lumenmax: Poszerza swoje portfolio produktów o hybrydowy system oświetleniowo-dezynfekujący, który przyczyni się do walki z wirusem COVID-19. Annihilator Lumenmax to system sufitowych, hybrydowych opraw oświetleniowo-dezynfekcyjnych typu downlight LED, występujących w wersji natynkowej, podwieszanej oraz w wersji wpuszczanej w sufit podwieszony. Oprawy te, skutecznie oświetlą i odkażą każde pomieszczenie z wysokości wynoszącej nawet dwudziestu pięciu metrów. Źródło: ISBtech

Google: Począwszy od tego tygodnia, umożliwi hotelom i biurom turystycznym na całym świecie bezpłatne wyświetlanie swoich ofert i linków do rezerwacji hoteli na stronie google.com/travel. Dzięki dostępowi do szerszego zakresu ofert i cen hoteli, użytkownicy będą mieli większy wybór podczas planowania podróży oraz podejmowania decyzji dotyczących rezerwacji noclegów. Źródło: ISBtech

Platige Image: Studio zaprezentowało swoją pierwszą produkcję zrealizowaną przy użyciu wypracowanej w dziale Platige Broadcast technologii Virtual Production. Celem filmu jest pokazanie możliwości, jakie otwiera przed twórcami to rozwiązanie. Źródło: spółka

Bank Pocztowy, ITCARD: Bank Pocztowy rozszerzył współpracę z firmą ITCARD – właścicielem sieci bankomatów i wpłatomatów Planet Cash. Dzięki porozumieniu klienci indywidualni i firmowi Banku Pocztowego będą mogli korzystać z niemal 1000 wpłatomatów tej firmy w całej Polsce. Bank i IT Card planują dalsze zwiększanie liczby dostępnych urządzeń dla klientów banku. Klienci Banku Pocztowego korzystający z kart debetowych mieli dotychczas możliwość wpłacania gotówki na swoje rachunki bezpośrednio w placówkach Poczty Polskiej oraz przy wykorzystaniu wpłatomatów sieci Euronet. Źródło: spółka

Cisco: Z myślą o nowym charakterze pracy w biurze, procesach obsługi klientów i zwiększonym natężeniu działań w sieci, Bank BNP Paribas zdecydował się na wdrożenie sieci kampusowej Cisco SDA (Software-Defined Access) w swojej nowej siedzibie w warszawskim budynku Petrus. Jest to jeden z pierwszych projektów wdrożenia sieci SDA w instytucjach finansowych. Fundamentem systemu jest sieć kampusowa Cisco Software-Definied Access (SDA). To do niej są podłączone wszystkie urządzenia sieciowe w firmie, nie tylko komputery czy drukarki, ale także wszystko to, co odpowiada za monitoring przestrzeni biurowej. To, co jest elementem wyróżniającym projekt, to pełna automatyzacja. Nowa centrala banku jest wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Źródło: ISBtech

Beyond.pl: Został pierwszym partnerem Microsoft w Polsce oferującym klientom chmurę hybrydową Azure Stack HCI. Chmura zapewnia dostęp do globalnych usług Azure a dzięki temu, że jest utrzymywana na lokalnej, dedykowanej infrastrukturze IT, jest zgodna z krajowymi regulacjami prawa w obszarze przetwarzania danych. To dobra informacja dla sektorów regulowanych, które chciały wcześniej skorzystać z chmury Azure a nie mogły tego zrobić ze względu na przepisy i konieczność przetwarzania danych lokalnie. Azure Stack HCI jest utrzymywane na terenie poznańskiego kampusu operatora w obiekcie Data Center 2 o najwyższym poziomie bezpieczeństwa Rated 4. Źródło: ISBtech

Vectra: Realizuje plan rozwoju oferty programowej usługi TV Smart i wzbogaca listę dostępnych w ofercie stacji o ogólnotematyczny kanał TVN HD. Odbiór stacji będzie możliwy już w podstawowym pakiecie Start. To kolejne poszerzenie współpracy z nadawcą umożliwiające udostępnienie kanału w ofercie TV Smart. „TV Smart to przyszłościowa, moim zdaniem najbardziej nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się platforma dostępna na polskim rynku. Nieustannie pracujemy nad rozwojem tej usługi. Zależy nam na budowaniu bogatej oferty, która odpowie na współczesne potrzeby jak największej liczby klientów. Naszą misją jest móc podarować klientowi jego prywatne centrum zarządzania rozrywką i jak największą swobodę wyboru, zgodnie z hasłem ‚oglądaj tak jak lubisz, co chcesz, gdzie chcesz’. Dlatego też, z usługi TV Smart oraz oferowanego wraz z nią dekodera Smart 4K, można korzystać nie tylko w domu, ale również poza nim” – powiedział prezes Vectra Tomasz Żurański. Źródło: ISBtech

AliExpress: Cai Niao uruchomiło w Warszawie pierwsze maszyny do odbioru przesyłek dla AliExpress – W styczniu AliExpress komentowało, że bada możliwości stworzenia własnej sieci automatów paczkowych w Polsce. Urządzenia są znacznie mniejsze niż te InPostu, posiadają ok. 30 skrytek. Źródło: Trigon

Red Hat: Przedstawia nowy, bezpłatny program opracowany z myślą o potrzebach i wymaganiach fundacji, organizacji non-profit i nie tylko – Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for Open Source Infrastructure. Subskrypcja RHEL będzie dostępna w ramach prostego, jasnego i udokumentowanego procesu dla projektów, społeczności, organów normalizacyjnych oraz innych grup non-profit tworzących oprogramowanie i zaangażowanych w ruch open source. Źródło: spółka

Motivizer: Klienci mogą korzystać z nowej funkcjonalności dzięki współpracy Motivizer i jednej z najnowocześniejszych platform treningowych online w Polsce – BalanceMe.pl. Dzięki temu każdy pracodawca będzie mógł zapewnić swoim pracownikom możliwość wzięcia udziału w zajęciach psychofizycznych, takich jak fitness, yoga lub mindfulness. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów w jakości 4K. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Klienci firmowi mogą wyklikać sobie kredyt w Santander mobile. Dzięki nowemu procesowi (Smart Loans) przedsiębiorcy w prosty i szybki sposób otrzymują finansowanie bieżących potrzeb. Smart Loans to szybki, intuicyjny i omnikanałowy proces kredytowy dla klientów z sektora MŚP, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są już klientami banku. Źródło: spółka

Colt Technology Services: Gartner, w swoim najnowszym raporcie uznał firmę za wizjonera w swojej branży. Jako mocne strony firmy, Gartner wymienia silny zasięg sieci Colt w Europie i części największych miast w Azji, ofertę usług na żądanie obejmujące Ethernet, usługi internetowe i MPLS, oraz dedykowaną ofertę dla rynków kapitałowych. Źródło: spółka

Nordic Entertainment Group (NENT Group): Firma streamingowa działająca w regionie państw nordyckich, poinformowała, że jej pierwszą lokalną produkcją emitowaną w Polsce będzie „Fort Boyard”. Ten popularny program rozrywkowy dla całej rodziny powraca po 10 latach, będąc jednocześnie pierwszym, którego emisję ogłoszono od momentu zapowiedzi uruchomienia platformy streamingowej Viaplay na polskim rynku. Źródło: spółka

S&T: Jest jedynym w Polsce integratorem, który potwierdził najwyższy poziom kompetencji w zakresie rozwiązań Data Center Virtualization, Cloud Management and Automation oraz Digital Workspace. S&T od wielu lat współpracuje z VMware – globalnym liderem, którego oprogramowanie zapewnia działanie najbardziej złożonej infrastruktury cyfrowej na świecie. Głównymi obszarami kooperacji obu firm jest wirtualizacja sieci oraz centrum danych, automatyzacja zarządzania chmurą oraz rozwój cyfrowych miejsc pracy. S&T specjalizuje się także w monitoringu tych środowisk i łączeniu ich z chmurą publiczną. Źródło: spółka

PayTel, Krajowa Instytucja Płatnicza, SelfMaker: Podjęły decyzje o rozpoczęciu współpracy. Jej celem jest wsparcie firm w Polsce w procesie zwiększania bezpieczeństwa i automatyzacji oraz adaptacji do nowych warunków związanych m.in z pandemią koronawirusa. Źródło: spółka

Deloitte: Rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Owocem podpisanej umowy w zakresie B+R mają być innowacyjne rozwiązania dla klientów firmy doradczej z obszaru Przemysłu 4.0 i Innovation 4.0, oparte na technologii SAP S/4HANA. Źródło: spółka

Asseco Poland: Oferta konsorcjum Pentacompu i Asseco za 62,6mln zł wybrana w przetargu Izby Administracji Krajowej w Krakowie. Źródło: Trigon

Źródło: ISBnews