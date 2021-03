Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 15-19 marca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Aukcja 5G: Aukcja na rezerwacje częstotliwości 5G ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku jeszcze przed wejściem w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski.”Propozycja uspójnienia procesu prac na ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prac nad aukcją ona wynika z tego, żeby zapewnić większą pewność operatorom, którzy będą startowali w procesie aukcyjnym. Natomiast to nie oznacza, że będziemy czekać na przyjęcie i uchwalenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Mówimy o tym, że chcemy zakończyć prace na poziomie Rady Ministrów” – powiedział Zagórski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. „W tej chwili ustawa jest po rozpatrzeniu przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jest to więc kwestia myślę, że dwóch-trzech tygodni, kiedy będziemy mieli ustawę przyjętą przez Radę Ministrów i to powinno rozpocząć […] ten proces. A więc sam proces aukcyjny rozpocznie się w tym roku” – dodał minister. Źródło: ISBnews

Fundusz Innowacji: Komisja Europejska (KE) powołała w czwartek tj. 18 marca Europejską Radę ds. Innowacji z budżetem ponad 10 mld euro (w cenach bieżących) na lata 2021-2027, która ma działać na rzecz rozwoju i dywersyfikacji obiecujących innowacji. Rada jest nowością w ramach programu „Horyzont Europa” i opiera się na programie pilotażowym realizowanym w ramach programu „Horyzont 2020”. Ma łączyć badania nad powstającymi technologiami, projekt pilotażowy akceleratora i Europejskiego Funduszu Innowacji w celu przyspieszenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz innowacyjnych start-up- ów. Ok. 3 mld euro z budżetu Rady zostanie przeznaczone na Fundusz Innowacji. Pierwszy roczny program prac Rady, zakłada możliwości finansowania w wysokości ponad 1,5 mld euro w 2021 roku. Wprowadzono także dwie nagrody: dla kobiet – innowatorów oraz nagrody europejskiej stolicy innowacji. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa: Ponad połowa polskich firm (57%) przyspieszyła transformację cyfrową w czasie pandemii, ale 8% firm spowolniło tę zmianę, wynika z badania „Transformacja cyfrowa firm 2020” przeprowadzonego przez EY Polska. Jak wynika z badania, 27% badanych przedsiębiorstw przyznaje wręcz, że zostało zmotywowanych do działania w tym obszarze wyłącznie przez pandemię. W 8% firm transformacja cyfrowa na skutek pandemii spowolniła, a w 1% firm proces z tego powodu się zatrzymał. W około jednej trzeciej badanych firm (32%) pandemia nie miała żadnego wpływu na transformację cyfrową. Źródło: ISBnews

E-commerce: „Uważam, że e-commerce w Polsce wzrośnie na poziomie powyżej 20%, mimo, że szacunki wielu ekspertów mówią, że to będzie 13-17%. Przynajmniej obserwując dynamikę pierwszych dwóch miesięcy, myślę, że ponad 20% wzrostu jest absolutnie możliwe” – powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska. Według przedstawionych w lutym br. analiz PwC. rynek e-commerce liczony łącznie z usługami (ok. 17 mld zł) był w 2020 r. wart 100 mld zł. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Zdecydowana większość (70%) polskich respondentów podkreśla, że w związku z pandemią pojawiły się nowe ryzyka dla bezpieczeństwa IT, a 73% przyznało, że w epoce pracy zdalnej zwraca się też większą uwagę na wcześniej istniejące zagrożenia, wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dla Fortinet. „Wzrost skali pracy zdalnej jest najbardziej widoczną zmianą, która zaszła w przedsiębiorstwach w efekcie pandemii COVID-19. Według badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Fortinet, jedną z konsekwencji pandemii COVID-19 jest też fakt, że zarządy przedsiębiorstw zwróciły większą uwagę na kwestie cyberbezpieczeństwa i traktują je bardziej priorytetowo. Nie jest to już, w ich rozumieniu, obszar pozostający wyłącznie w obszarze kompetencji działów IT, ale strategiczny element funkcjonowania przedsiębiorstwa” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Przemysł kosmiczny: Polska staje się zapleczem dla przemysłu kosmicznego, podobnie jak stało się w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Coraz więcej międzynarodowych koncernów dostrzega rolę Polski jako miejsca do produkcji np. części satelitów, elementów infrastruktury kosmicznej. Jest zatem szansa, że sektor będzie się rozwijał i wykwalifikowana kadra nie będzie szukać pracy w Europejskiej Agencji Kosmicznej lub w NASA, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV ekspert sektora kosmicznego z Akademii Leona Koźmińskiego dr Piotr Kaczmarek-Kurczak. „Na razie polski sektor kosmiczny nie jest duży. To około 70 firm. Polska staje się takim zapleczem dla przemysłu kosmicznego, jak stała się dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Coraz więcej międzynarodowych koncernów dostrzega rolę Polski jako miejsca produkcji np. części satelitów, elementów infrastruktury kosmicznej i jest szansa na to, że ten sektor się poszerzy, ponieważ nasz kraj jest bardzo obiecującym obszarem tych inwestycji” – powiedział Kaczmarek-Kurczak w rozmowie z ISBnewsTV. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Agora zakłada wzrost wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 4-7% r/r, ale zaznacza, że w I kwartale należy oczekiwać spadek wydatków na reklamę, podała spółka. Powrót do wartości z przed pandemii może zająć co najmniej 2-3 lata. Źródło: ISBnews

Kryptowaluty: Kurs bitcoina pobił kolejny rekord – tym razem kryptowaluta przekroczyła wartość 61 tys. USD. Na rynku nastąpiła jednak korekta – cena bitcoina spadła o ok. 12% w przeciągu dwóch dni. Wartość aktywów cyfrowych zmalała z powodu doniesień z Indii, w których to rząd rozważa całkowite zakazanie posiadania, a nawet obrotu kryptowalut. Amerykański miliarder Ray Dalio sugeruje, że władze USA również mogą uderzyć w bitcoina. „Rynek aktywów cyfrowych charakteryzuje decentralizacja i brak odgórnych, państwowych regulacji. Kryptowaluty rozrastają się jednak w niezwykłym tempie. Bitcoin stał się już ważną częścią globalnego systemu finansowego. Coraz więcej osób nie tylko obraca nim, ale również stara się za pośrednictwem bitcoina zabezpieczyć swoje finanse przed rosnącą inflacją. Rynek kryptowalut może wkrótce doczekać się regulacji międzynarodowych – mówi Łukasz Mędrzak, CFO Geco.one, platformy giełdowej do handlu na rynku aktywów cyfrowych. Źródło: ISBtech

IT w MSP: HPE prognozuje wzrost sprzedaży w sektorze MSP. Za wzrostami przemawia za tym rosnące zainteresowanie sektora MŚP inwestowaniem w IT, dzięki któremu firmy będą w stanie przyspieszyć cyfrową transformację, pozyskać cenne informacje z posiadanych danych, zwiększać komfort pracy oraz produktywność swoich zespołów. Globalna pandemia na zawsze już zmieniła sposób prowadzenia biznesu przez wszystkich uczestników rynku. Firmy MŚP z jednej strony najboleśniej odczuły skutki ‚lockdownów’, ale z drugiej strony bardzo szybko rozpoczęły dostosowywanie się do nowych realiów gospodarczo-społecznych. Widzimy to, obserwując wzrosty na rynku MŚP w Polsce i na całym świecie” – powiedział Maciek Szcześniak, Vice Prezydent i Dyrektor Generalny odpowiedzialny za sprzedaż na globalnym rynku MŚP w HPE. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Trend Micro Incorporated w 2020 roku wykrywał 126 000 zagrożeń cybernetycznych na minutę, a hakerzy znacznie częściej (o 20% w porównaniu z 2019 rokiem) atakowali zdalnych pracowników i używaną przez nich infrastrukturę. Te i wiele innych danych można znaleźć w raporcie Trend Micro podsumowującym 2020 rok, zatytułowanym A Constant State of Flux: Trend Micro 2020 Annual Cybersecurity Report („Ciągłe zmiany: roczny raport Trend Micro dotyczący cyberbezpieczeństwa za 2020 rok”). Odnotowano ponad 200-proc, wzrost liczby ataków na sieci domowe. Z raportu wynika również, że w ubiegłym roku sieci domowe były częstym celem cyberprzestępców, którzy za ich pośrednictwem chcieli dostać się do systemów przedsiębiorstw lub przejąć urządzenia IoT i przekształcić je w botnety. Według danych Trend Micro, liczba ataków na takie sieci wzrosła o 209% i osiągnęła prawie 2,9 mld, co odpowiada 15,5% wszystkich gospodarstw domowych. W ponad 5% gospodarstw zaatakowane zostały urządzenia podłączone do Internetu. W większości przypadków (74%) hakerzy logowali się do sieci domowych za pomocą algorytmów siłowych, aby przejąć kontrolę nad routerem lub urządzeniem mobilnym. Wciąż bardzo często powtarzały się ataki mające na celu wyłudzenie informacji (tzw. phishing). 91% spośród 62,6 mld zagrożeń zablokowanych w ubiegłym roku przez Trend Micro zostało zainicjowane za pomocą poczty elektronicznej. Trend Micro wykrył w 2020 roku ponad 175 mln adresów URL wykorzystywanych w atakach phishingowych na zdalnych pracowników. „W 2020 roku przedsiębiorstwa musiały stawić czoła bezprecedensowej fali ataków cybernetycznych na ich rozszerzone infrastruktury, w tym sieci domowe zdalnych pracowników. Znane już wcześniej taktyki, takie jak phishing, algorytmy siłowe i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach, są wciąż podstawowymi metodami stosowanymi przez cyberprzestępców. Powinno to ułatwić utworzenie skutecznych zabezpieczeń. Globalne przedsiębiorstwa miały okazję przekonać się o wpływie pandemii na ryzyko operacyjne i cybernetyczne. W nowym roku będziemy mieć szansę na skorygowanie i udoskonalenie mechanizmów obronnych. Zaoferujemy kompleksowe rozwiązania chmurowe, które będą chronić rozproszone systemy i pracowników” – powiedział Jon Clay, dyrektor działu komunikacji ds. globalnych zagrożeń w Trend Micro. Źródło: spółka

Rynek reklamy: TSUE orzekł że podatek obrotowy od reklam na Węgrzech nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Źródło: ISBnews

Technologie: Raport Accenture Technology Vision 2021 wskazuje kluczowe trendy technologiczne, które będą kształtować naszą rzeczywistość w ciągu najbliższych trzech lat. Dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym szybką adaptację i wdrażanie innowacji, liderzy zwiększają przychody 5 razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. 92% ankietowanych stwierdziło, że w tym roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu i wykorzystaniu innowacji w praktyce; znacząco wzrosną inwestycje w cyfrowe bliźniaki. Innowacje technologiczne nie będą zarezerwowane tylko dla działów IT, obecnie każdy pracownik firmy może zainicjować technologiczną rewolucję. Najnowsza odsłona raportu Technology Vision 2021 zatytułowana „Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth” pokazuje, że działania, które w przeszłości zajmowały dekady, teraz wdrażane są w ciągu roku lub dwóch. Wiele firm podejmuje wysiłki, by na nowo zdefiniować swój sposób działania i dostosować się do realiów w czasie trwania pandemii COVID-19 wykorzystując przy tym innowacje technologiczne. „Globalna pandemia spowodowała gigantyczne przyspieszenie procesów cyfryzacji. Wiele organizacji zaczęło wykorzystywać technologię w wyjątkowy sposób, aby utrzymać swoje firmy i społeczności na rynku. Robiły to w tempie, które wcześniej wydawało im się niemożliwe. Mamy teraz okazję, która zdarza się raz na pokolenie, aby wykorzystać moment kryzysu, jako katalizator zmian, które dzięki technologii na nowo zdefiniują przyszłość biznesu – powiedział Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce. Źródło: spółka

Smart home: Co trzeci Polak, który w 2020 roku wybudował dom, wdrożył w nim technologię smart home. Większość z nich nie żałuje swojej decyzji. Aż 90% inwestorów jest zadowolona ze swojej instalacji, a 71% planuje jej poszerzenie, wynika z raportu Oferteo.pl. Najpopularniejszym centralnym systemem sterowania smart home w ubiegłym roku okazał się Google Home, spadła natomiast popularność Apple HomeKit. Źródło: spółka

Patenty: Liczba zgłoszeń patentowych złożonych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze wzrosła o 4,3% r/r do 483 w 2020 roku, podał Europejski Urząd Patentowy. „Cztery obszary technologii, w odniesieniu do których Polska dokonała najwięcej europejskich zgłoszeń patentowych, pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniego roku, zmianie uległa jedynie ich kolejność. Obszar ‚procesy termiczne i aparatura’ odzyskał pozycję lidera kosztem branży farmaceutycznej, odnotowując wzrost o 2,2%. Dziedzina ta odpowiada za 9,5% ogółu polskich zgłoszeń patentowych. Kolejne znaczące obszary to technologie medyczne (spadek o 17,4%) oraz produkty farmaceutyczne (+11,8%), obie z ośmioprocentowym udziałem w ogólnej liczbie polskich zgłoszeń patentowych. W sektorze transportu liczba zgłoszeń patentowych zmniejszyła się o 3,1%, przez co branża ta z drugiego miejsca spadła na czwarte” – podał Urząd. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

PrestaShop: Najczęściej wybierana w Polsce platforma e-commerce – powołuje lokalny oddział odpowiedzialny za polski rynek. „Polska to dla nas bardzo ważny rynek, na którym mamy duże ambicje. Jesteśmy tu największym graczem, jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych sklepów oraz generowany przez nie ruch. Stąd decyzja o utworzeniu lokalnego oddziału” – powiedział wiceprezes PrestaShop ds. międzynarodowych Luca Mastroianni. Z PrestaShop korzysta w Polsce niemal 25 tys. sklepów internetowych, a na całym świecie ponad 300 tys. W 2020 roku wygenerowały one obroty wynoszące równowartość powyżej 100 mld zł. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka pozostaje mniejszościowym udziałowcem w Eurozet, ale liczy się z możliwością kilkuletniego procesu sądowego nad ostatecznym rozstrzygnięciem dotyczącym przejęcia kontroli nad tą spółką. „Po złożeniu naszego odwołania do sądu, UOKiK ma 3 miesiące na ponowną decyzję czy dokonania autokorekty. Oczywiście, nie mamy nadziei na takie rozwiązanie, wiec spodziewamy się, że w tym terminie trzech miesięcy przekaże sprawę do sądu. Jeżeli wejdziemy w proces sądowy, to może być kwestia nawet kilku lat co do rozstrzygnięcia w tej sprawie” – powiedział członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska. Źródło: ISBnews

Agora: Spółka w optymistycznym scenariuszu zakłada, że kina w Polsce zostaną uruchomione w połowie kwietnia, a w pesymistycznym – w maju br. „Optymistycznie kina mogą się otworzyć w połowie kwietnia lub pod koniec kwietnia, a pesymistycznie, że będzie to w maju. Według nas, otworzą się wszystkie kina w kraju. Ten repertuar odłożony będzie systematycznie wprowadzany. W maju mają się również otworzyć kina w innych krajach” – powiedział członek zarządu Tomasz Jagiełło. Źródło: ISBnews

Agora: Zarząd spółki zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok. „Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. jest związane z niepewnością gospodarczą oraz trudnym do oszacowania dalszym wpływem pandemii COVID-19 i jej skutków na działalność operacyjną i wyniki finansowe zarówno Agory, jak i Grupy Agora. W okolicznościach tak dużej niepewności zarząd Agory uznał za uzasadnione zatrzymanie środków gotówkowych w spółce i rekomendowanie niewypłacania dywidendy za 2020 r. w celu wzmocnienia pozycji finansowej grupy”. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka zależna od R22 – miała 116,6 mln zł przychodów (wzrost o 49% r/r) w 2020 r., podała spółka. Skorygowana EBITDA w tym okresie wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł. „Vercom osiągnął w minionym roku rekordowe wyniki. Przychody zwiększyły się o 49% r/r. i wyniosły 116,6 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł. Oznacza to skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w ciągu ostatnich dwóch lat odpowiednio na poziomie 57% i 75%” – podała spółka. Źródło: ISBnews

R22: Spółka odnotowała 27,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (tj. lipiec 2019 – grudzień 2020) wobec 11,44 mln zł zysku rok wcześniej (tj. lipiec 2018 – czerwiec 2019). Zysk operacyjny wyniósł 58,24 mln zł wobec 25,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,91 mln zł w 2020 r. wobec 145,62 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

R22: Spółka oczekuje podtrzymania trendu wzrostowego całej grupy w 2021 r., wynika ze słów prezesa Jakuba Dwernickiego. „Zakładamy utrzymanie dynamiki, jaka jest w obecnym trendzie” – powiedział Dwernicki, Spółka podała wcześniej, że odnotowała 27,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (tj. lipiec 2019 – grudzień 2020) wobec 11,44 mln zł zysku rok wcześniej (tj. lipiec 2018 – czerwiec 2019). Z kolei w okresie 12 miesięcy 2020 r. Grupa R22 odnotowała 20,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 61,6 mln zł wobec 48,4 mln zł rok wcześniej, natomiast przychody – odpowiednio: 222,7 mln zł wobec 169,5 mln zł. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Sieć Hebe postawiła na współpracę z Pocztą Polską ze względu na liczbę placówek i punktów odbioru, którymi dysponuje operator i co się z tym wiąże – szeroki zasięg dostaw. „Dzięki nowej umowie, również klienci hebe.pl będą mogli otrzymać dostarczane przez nas przesyłki w wybranym punkcie odbioru. Jesteśmy także w trakcie prac nad rozszerzeniem współpracy o bezpieczne dostawy kurierem do domu” – powiedział dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski. Źródło: ISBnews

Play: Spółka miała 7,16 mld zł przychodów (wzrost o 1,7% r/r) i 2,4 mld zł skorygowanej EBITDAaL (wzrost o 6,3% r/r) w 2020 r.”W całym roku 2020 Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, przy czym przychody z usług wzrosły o 4,9%, na co wpływ miał wzrost ARPU z usług telefonii komórkowej równoważący spadek przychodów ze sprzedaży towarów – z powodu pandemii COVID-19 oraz kilkutygodniowego zamknięcia sklepów” – podała spółka. Wynik EBITDAaL wzrósł o 6,3% do 2,4 mld zł w 2020 r. Wzrost EBITDAaL wynika ze wzrostu marży brutto i jest częściowo kompensowany przez wyższe koszty sieci, wynikające z uruchomienia nowych stacji bazowych. W ubiegłym roku Play zainwestował 806 mln zł, przede wszystkim w rozwój sieci, czego wynikiem jest 8 800 stacji bazowych na koniec 2020 r. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka uzyskała potwierdzenie przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pod nazwą „Systems And Methods For Querying Databases”. „Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście realizowanych działań sprzedażowych grupy kapitałowej emitenta w USA” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Plantwear: Spółka uruchomiła trzecią platformę e-commerce pod nazwą JustPlants, w ofercie której znajdą się rośliny doniczkowe w designerskiej oprawie. „Analizując rynek, dostrzegliśmy coraz silniejszy trend związany ze wzrostem popularności roślin doniczkowych w domach. Moda na dekorowanie mieszkań roślinnością istotnie zwiększyła się wraz z nastaniem pandemii i pracy zdalnej. Dłuższe przebywanie w domach przekłada się na częstsze remonty czy uzupełnianie przestrzeni designerskimi dodatkami lub roślinnością” – powiedział prezes Plantwear Wiktor Pyrzyk. Źródło: ISBnews

Grupa VRG: Grupa uruchomiła nowy sklep online i niebawem ruszy ze sprzedażową aplikację mobilną dla marki Vistula. Grupa chce pobić w tym roku rekord przychodów w kanale online.Jak wyjaśnia spółka, Vistula to druga z jej marek odzieżowych, która przenosi sklep online na nowe silniki. Pod koniec 2020 r. analogiczną transformację przeszła Wólczanka – największa marka internetowa grupy. VRG do końca 2021 r. chce udostępnić mobilne aplikacje sprzedażowe w kolejnych markach. Do grupy należą oprócz Vistuli i Wólczanki marki Bytom i Deni Cler Milano, oraz najstarsza polska marka jubilerska W.Kruk. Źródło: ISBnews

Integer.pl: Spółka w 100% zależna od InPost SA, która obejmuje wszystkie podmioty operacyjne grupy InPost w Polsce i innych obszarach geograficznych – zwiększył przychody o 104 %r/r do 2,53 mld zł oraz EBITDA o 184% r/r do 994 mln zł, podała spółka prezentując wstępne dane.”Przychody ogółem i EBITDA wzrosły o 104% i 184% r/r do odpowiednio 2,532 mld zł i 994 mln zł (marża EBITDA 39,3%). Marża EBITDA wzrosła o 11 pkt proc. głównie dzięki dźwigni operacyjnej zwiększeniu efektywności” – podała spółka. Przychody w Polsce wzrosły o 103% r/r do 2 514 mln zł, zaś za granicą – o 153% r/r do 18 mln zł. Źródło: ISBnews

Netia: Odnotowała 7,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 28,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 17,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Infor: Tworzy nowe zespoły wspierające cyfrową transformację klientów we wrocławskim Center of Excellence. W 2021 wrocławski zespół powiększy się o 110 osób, podała firma. Źródło: ISBnews

Passus: Notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, w 2020 r. osiągnął historycznie najlepsze wyniki. Przychody wyniosły rekordowe 42,9 mln zł, podobnie jak EBITDA, która osiągnęła wartość 5,6 mln zł. Bardzo dobre rezultaty zostały wypracowane przy zysku netto na poziomie blisko 2 mln zł, który wzrósł o 151% r/r. W 2020 r. Passus intensywnie rozwijał produkty własne oraz prowadził działania nakierowane na ekspansję zagraniczną. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił wprowadzenie na rynek HPE Open RAN Solution Stack, rozwiązania które ma umożliwić komercyjne wdrażanie Open RAN na dużą skalę w globalnych sieciach 5G. HPE Open RAN Solution Stack obejmuje oprogramowanie HPE do orkiestracji i automatyzacji, gotowe projekty infrastruktury przeznaczonej dla RAN oraz infrastrukturę zoptymalizowaną zgodnie z wymaganiami operatorów telekomunikacyjnych. Oprogramowanie HPE do zarządzania usługami i orkiestracji całościowo obsługuje sieci telekomunikacyjne – od szkieletu po ich brzeg, pozwalając operatorom na ograniczenie ryzyka i osiągnięcie wszystkich korzyści oferowanych przez 5G. Elementem oferty HPE Open RAN Solution Stack jest również nowy serwer HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus – pierwszy w branży serwer zoptymalizowany dla obciążenia Open RAN (Radio Access Network). Źródło: ISBtech

Huawei: Uruchomił Huawei Ads, platformę, która umożliwia reklamodawcom prowadzenie kampanii i docieranie do użytkowników urządzeń Huawei poprzez angażujące i atrakcyjne formaty reklamowe. Platforma targetuje użytkowników zarówno starszych modeli smartfonów i tabletów Huawei opartych o GMS oraz, jako jedyne narzędzie na rynku, zapewnia dotarcie do użytkowników najnowszych urządzeń marki działających w oparciu o ekosystem Huawei Mobile Services. Źródło: ISBtech

Zalando: Po bardzo udanym finansowo 2020 roku, znacząco podnosi swoje ambicje i dąży do zwiększenia GMV do ponad 30 mld euro do 2025 roku. W perspektywie długoterminowej, firma aspiruje do obsługi ponad 10% europejskiego rynku mody wartego 450 mld euro. W 2020 roku Zalando osiągnęło 10,7 mld euro GMV, co oznacza wzrost o 30,4% r/r, dzięki rekordowemu poziomowi pozyskiwania nowych klientów i wynikom programu partnerskiego. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 23,1% do 8 mld euro. Zalando odnotowało skorygowany EBIT w wysokości 420,8 mln euro, co odpowiada marży w wysokości 5,3%. Początek 2021 roku okazał się wyjątkowo udany w wykonaniu spółki, w pierwszym kwartale br. GMV wzrosło o około 50%. Firma spodziewa się wzrostu GMV o 27-32% do 13,6-14,1 mld euro w 2021 roku. Oczekuje też, że przychody wzrosną o 24-29% do 9,9-10,3 mld euro, a skorygowany EBIT wyniesie 350-425 mln euro. Firma zapewnia, że będzie inwestować w infrastrukturę logistyczną i platformę technologiczną, na co wyda 350-400 mln euro w 2021 r. „Rok 2020 był jak żaden inny. Skupialiśmy się na naszej długoterminowej wizji bycia punktem wyjścia dla branży modowej. W nadchodzących latach będziemy nadal koncentrować się na wzroście i inwestycjach długoterminowych” – powiedział Co-CEO Zalando Robert Gentz. W 2020 roku Zalando zwiększyło swoją bazę aktywnych klientów o 25% do 38,7 mln, dzięki wzmocnieniu swojego zaangażowania w relacje z klientami na obecnych rynkach. Ponadto, Zalando rozszerzy swoją obecność w Europie o osiem kolejnych krajów: Chorwację, Estonię, Łotwę, Litwę, Słowację i Słowenię w 2021 roku; Węgry i Rumunię w 2022 roku. W czwartym kwartale 2020 roku program partnerski odpowiadał za 24% GMV Zalando. Na koniec 2020 roku, ponad 2 400 sklepów dołączyło do platformy poprzez program Connected Retail. Do końca lutego do programu dołączyło kolejne ponad 3 400 sklepów. „Rozwój Connected Retail pokazuje, jak wartościowa dla sprzedawców jest kombinacja sprzedaży zarówno offline, jak i online” – skomentował co-CEO Zalando David Schneider. Źródło: spółka

Asseco Poland: Spółka planuje we współpracy z Cyfrowym Polsatem stworzyć własną chmurę i w długim okresie konkurować m.in. z Google, Amazonem czy Microsoftem. W najbliższym latach może dojść do przejściowego spowolnienia w IT w segmencie banków. Grupa rozmawia pod kątem przejęć z podmiotami z sektora bankowego, ERP, płatności i cyberbezpieczeństwa. Źródło: Trigon

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Vercom: Spółka podtrzymuje chęć debiutu na GPW w I półroczu, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Szyszka.”Podtrzymujemy chęć debiutu na GPW jeszcze w I półroczu. Uważamy, że dla naszej spółki nadszedł odpowiedni czas na giełdę” – powiedział ISBtech Szyszka. W grudniu prospekt spółki z giełdowej grupy R22 został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. Źródło: ISBnews

Brand24: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brand24 w związku z planowanym przejściem spółki z NewConnect na rynek podstawowy warszawskiej giełdy. „Okres spędzony na NC pozwolił nam „nauczyć się” rynku kapitałowego i wymagań stawianym przed spółkami publicznymi. W tym czasie staliśmy się spółką rozpoznawalną wśród inwestorów; rozwinęliśmy też nasz model biznesowy, korzystając z uwag klientów i dostosowując go do oczekiwań tychże inwestorów” – powiedział współtwórca i prezes Brand24 Michał Sadowski. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Spółka liczy, że efekty przejęcia biznesu easyCALL będą widoczne za ok. 6 miesięcy i planuje ekspansję zagraniczną tego biznesu. „Usługi już działają. Obecnie odświeżamy projekty i wdrażamy nowe. Planujemy, aby efekty tego były widoczne za około 6 miesięcy. W ramach przejęcia nastąpiło poszerzenie oferty SoftBlue. Planujemy także ekspansję zagraniczną” – powiedział prezes Michał Kierul. Dodał, że wprowadzana jest m.in. nowa jakość obsługi usługi serwisu.”Skupiamy się na tym, żeby była jak najwyższa. Obecnie pracujemy nad marketingiem i SEO. Bardzo istotne są dla nas również rozwój oraz optymalizacja, dzięki którym system będzie jeszcze bardziej doskonały. W naszej współpracy jest duża synergia – SoftBlue ma kadrę informatyczną, której firma easyCALL miała ograniczone zasoby. Połączenie tych dwóch podmiotów daje wartość dodaną, zarówno dla SoftBlue, jak i dla easyCALL” – stwierdził prezes. Źródło: ISBnews

Allegro: Większościowi akcjonariusze Allegro.eu – Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. – rozpoczęli proces przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), którego celem jest sprzedaż do 76,5 mln akcji zwykłych, uprawniających do 7,5% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe posiadane przez tych akcjonariuszy akcji Allegro.eu zostały objęte 90-dniowym lock-upem. Według informacji na stronie spółki, akcjonariusze ci posiadają obecnie łącznie 69,76% akcji spólki, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Źródło: ISBnews

R22: Spółka nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych akwizycji w tym roku m.in. w segmencie CPaaS i planuje rebranding kolejnych marek. R22 zanotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 314,91 mln zł w 2020 r. wobec 145,62 mln zł rok wcześniej. Natomiast w samym w segmencie CPaaS było to 43,4 mln zł czyli o 90% więcej r/r. „Podwojenie przychodów w segmencie CPaaS to mniej więcej po równo efekt działań organicznych oraz akwizycji ProfiSMS. To pierwsza międzynarodowa akwizycja przeprowadzona przez Vercom. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, ze to był dobry krok, dlatego nie wykluczamy realizacji kolejnych przejęć. Chcemy też zwiększyć rentowność czeskiej spółki, głównie dzięki dodatkowej sprzedaży wyżej marżowych usług jak mail czy push” – powiedział prezes Jakub Dwernicki. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka planuje akwizycję Mondial Relay – wiodącej francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł). Spółka liczy na zamknięcie transakcji do końca II kw. br. „Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku” – podała spółka. W 2020 r. Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował ok. 60 mln euro EBITDA. Źródło: ISBnews

InPost: Nie rozważa obecnie i nie ma „na stole” kolejnych projektów akwizycyjnych, chce natomiast skupić się na ogłoszonym dziś przejęciu francuskiej sieci Mondial Relay, poinformował prezes Rafał Brzoska. Źródło: ISBnews

TDJ Pitango Ventures: Startupy Vocaly i SmartDust otrzymały równorzędne nagrody Grand Prix konkursu TDJ Pitango Seed Competition 2 i dołączą do portfela inwestycyjnego funduszu. „Cała finałowa piątka startupów zrobiła na członkach jury ogromne wrażenie. Walka o pierwszeństwo była niezwykle wyrównana, dlatego podjęliśmy decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród Grand Prix dla Vocaly i SmartDust. To, co zdecydowało o sukcesie tych spółek to zaawansowana technologia stojąca za każdą z nich, mocny zespół i potencjał do globalnego sukcesu” – powiedział partner zarządzający TDJ Pitango Ventures i jeden z jurorów konkursu TDJ Pitango Seed Competition 2 Wojciech Fedorowicz. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Podpisał list intencyjny z LaserTec w sprawie nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju tego podmiotu, podała spółka. JR Holding planuje zainwestować 3 mln zł w LaserTec oraz wspierać go w upublicznieniu na rynku akcji NewConnect lub rynku regulowanym GPW. Źródło: ISBnews

Huawei: Huawei CBG Polska planuje w tym roku koncentrację na najnowszych smartfonach opartych o Huawei Mobile Services, wprowadzi nowe premiery, a także zapowiada nowe otwarcie rynkowe wraz z wejściem systemu HarmonyOS. Będzie mocno inwestował także w inne segmenty jak laptopy, smartwatche, produkty audio i routery, poinformował ISBtech dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska Jefferson Zhang. Źródło: ISBnews

HoppyGo: Lider usług car sharingu peer-to-peer (P2P) na rynku czeskim wchodzi do Polski i uruchamia platformę, która połączy właścicieli samochodów z tymi, którzy chcą korzystać z pojaazdów, poinformował country manager HoppyGo Poland Piotr Boguszewski. Źródło: ISBnews

REDD: REDD Real Estate Digital Data (REDD) jeszcze w tym półroczu zaprezentuje narzędzie Space AI dla właścicieli biurowców, które pomoże zredukować negatywne efekty pandemii COVID-19, która uderzyła w rynek. REDD to polski startup proptech, który zbudował największą bazę danych o nieruchomościach biurowych w Polsce. Algorytmy Space AI już w fazie testów zapewniają dokładność prognoz na poziomie 89%, a co za tym idzie, pokazują przyszły popyt na biura w Polsce. Źródło: ISBtech

Emitel: Rozpoczęcie zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej (tzw. refarming częstotliwości), połączone z procesem przejścia na nowy standard nadawania, odnowienie wieloletnich kontraktów z nadawcami, rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie inteligentnych miast – to strategiczne projekty realizowane w 2020 r. przez Emitel. Na tych obszarach będzie koncentrować się działalność spółki również w 2021 r. telewizyjnych i radiowych, jednym z kluczowych projektów było rozpoczęcie procesu refarmingu częstotliwości, czyli zmiany zakresu częstotliwości nadawania telewizji naziemnej. Przełączenie częstotliwości rozpoczęło się w pierwszej połowie 2020 r., a projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2022 r. Źródło: ISBtech

Microsoft: Blisko 57 tys. nowych profesjonalistów chmurowych, to efekt 10 miesięcy szkoleń, w których udział wzięli eksperci IT, partnerzy i klienci Microsoft, poinformował Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce. „W ciągu dziesięciu miesięcy od momentu ogłoszenia przez Microsoft planu inwestycji w Polsce miliarda dolarów, wydarzyło się kilka naprawdę ważnych rzeczy, które wspomogły i przyspieszyły innowacje i transformację cyfrową w Polskiej Dolinie Cyfrowej. W tym roku naprawdę skupiliśmy się na naszych klientach i partnerach. W zaledwie dziesięć miesięcy przeszkoliliśmy już 57 000 profesjonalistów. To duża inwestycja dla nas, dla Polski, dla klientów i partnerów, ale także dla każdego człowieka w Polsce, by w cyfrowej rzeczywistości możliwa była współpraca z całym światem z dowolnego miejsca” – powiedział Loughran podczas Microsoft Envision Forum 2021. Źródło: ISBtech

Bitpanda: Wraz z zamknięciem rundy Serii B o wartości 170 mln USD została pierwszym austriackim jednorożcem. Firma buduje w Krakowie swoje centrum innowacji i technologii na 300 nowych zatrudnionych. Deklarowany w momencie ogłoszenia startu poziom inwestycji to 10 mln euro. Pierwsze osoby dołączyły do zespołu w lutym. Źródło: ISBtech

eToro: Sieć inwestycji społecznościowych zostanie wprowadzona do publicznego obrotu poprzez połączenie biznesowe z FinTech Acquisition Corp. V. Oczekuje się, że firma będzie miała implikowaną wartość kapitału własnego szacowaną na około 10,4 mld USD. W 2020 roku platforma eToro dodała ponad 5 mln nowych zarejestrowanych użytkowników i wygenerowała przychody brutto w wysokości 605 mln USD. Tylko w styczniu 2021 roku platforma dodała ponad 1,2 mln nowych zarejestrowanych użytkowników i zrealizowała ponad 75 mln transakcji. Transakcja obejmuje zobowiązania dotyczące oferty prywatnej akcji zwykłych o wartości 650 mln USD od głównych inwestorów, w tym ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, and Wellington Management. Źródło: spółka

PMPG Polskie Media: Zmniejszenie zaangażowania przez Parrish Media N.V. z 6,83% do 0% kapitału i głosów. Zwiększenie zaangażowania przez spółkę z 3,54% do 7,39% kapitału i głosów. Źródło: spółka

Orange Polska: SMBC Leasing z grupy Sumitomo Mitsui jest bliski przejęcia 50% udziałów w FiberCo, podał „Puls Biznesu”. Według „PB”, głównym rywalem Sumitomo był fundusz infrastrukturalny Marguerite, a ostateczne oferty składano do 1 marca. – Wśród zainteresowanych inwestycją były także Macquarie (właściciel Inei), PGGM z Holandii, Swiss Life i Antin. Źródło: PB/ Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Ultima Ratio: Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, wraz z partnerami z branży windykacyjnej i ubezpieczeniowej pracuje nad ofertą stanowiącą połączenie e-arbitrażu i produktów ubezpieczeniowych. Oferta powinna być gotowa do końca tego roku. „Oferta będzie kierowana również do mikro i małych przedsiębiorców, dla których brak płatności nawet jednej faktury zza granicy może oznaczać poważne problemy z płynnością. Zgodnie z konwencją nowojorską, wyrok wydany przez polski arbitraż jest uznawany w państwach, które podpisały ten dokument. W konsekwencji można go oddać do komornika bez potrzeby wnoszenia przed zagranicznym sądem pozwu o zapłatę” – powiedział współtwórca Ultima Ratio Krzysztof Stańko. Źródło: ISBnews

Google: Nowym szefem warszawskiego centrum inżynieryjnego Google Cloud został Dan Decasper, który objął również stanowisko wiceprezesa Google.”Jednocześnie do zespołu zarządzającego pracą biura dołączyli Joanna Obstój, jako dyrektorka ds. inżynierii UI oraz Marcin Mierzejewski, jako dyrektor ds. inżynierii w dziale Cloud Networking. Warszawskie biuro jest największym centrum rozwoju technologii chmurowych Google w Europie i odpowiada za rozwój narzędzi, z których korzystają globalni klienci usług Google Cloud (jak Spotify, Snapchat czy Twitter) oraz które umożliwiają działanie produktów własnych Google (w tym Wyszukiwarki, YouTube, poczty Gmail i Zdjęć Google)” – podała spółka. Źródło: ISBnews

e-TOLL: Uruchomienie strony internetowej etoll.gov.pl na potrzeby systemu poboru opłat drogowych e-TOLL zaplanowane jest na I poł. maja br., poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch. „Jesteśmy na ostatniej prostej przed uruchomieniem systemu. Harmonogram delikatnie się zmienił. Mamy przesunięcie uruchomienia strony etoll.gov.pl na pierwszą połowę maja. Początek rejestracji użytkowników w e-TOLL planujemy na II połowę maja. Rozpoczęcie poboru opłat planujemy w pierwszej połowie czerwca, a wygaszenie viaTOLL – i to jest termin ustawowy – nastąpi 30 czerwca” – powiedział Koch. Źródło: ISBnews

PARP/NCBR: Do konkursu „Polski Projekt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zgłoszono 219 projektów innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii. Program jest współfinansowany z UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W dotychczasowej historii konkursu oceniono 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 60, a 129 wyróżniono. Dotyczyły one bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności zaistniały lub mają szansę zaistnieć na polskim i globalnym rynku. Źródło: ISBnews

Deloitte: W ciągu najbliższych trzech lat 59% dużych firm zamierza przenieść do chmury systemy finansowo-księgowe, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce” przygotowanym przy wsparciu merytorycznym Google Cloud. Zdecydowana większość firm (73%), które już korzystają z chmury publicznej, przechowuje w niej jedną piątą swoich danych. Tylko nieliczne (2%) przeniosły do niej ponad połowę, a były to najczęściej rozwiązania biurowe (54%), środowiska zapasowe do systemów IT, kopie zapasowe i archiwizacja danych (48%). Źródło: ISBnews

VWFS: Z początkiem marca w Polsce ruszył pierwszy na świecie salon aut używanych VWFS Store pod marką Volkswagen Financial Services (VWFS). Projekt działa jednocześnie w formie platformy online oraz stacjonarnego autosalonu w Warszawie. To jedyny na świecie punkt sprzedaży tej firmy, która działa w 51 krajach. Oferta obejmuje poleasingowe samochody marek Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT oraz Porsche, sprawdzone pod względem technicznym, z pewną historią i roczną gwarancją, a przy tym dostępne w rozsądnych ratach kredytu i leasingu. Źródło: ISBnews

Google: Spółka rozwija biuro we Wrocławiu, które będzie pomagać wdrażać chmurę obliczeniową klientom Google Cloud w całej Europie. Firma rozbudowuje też swoje centrum inżynieryjne w Warszawie i jeszcze tej wiosny otworzy pierwszy w Polsce ośrodek przetwarzania danych Google Cloud. „W ramach rozwoju biura we Wrocławiu, Google uruchamia w nim nowy zespół technologiczny, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie usług chmury obliczeniowej Google dla największych klientów firmy w Polsce i Europie. Zatrudnienie znajdą tu inżynierowie i inżynierki specjalizujący się w tej technologii oraz osoby z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu takich projektów. Rozwój wrocławskiego biura to część trwających, znaczących inwestycji Google w Polsce”.Źródło: ISBnews

Huawei: Aplikacje bankowe Getin Mobile i Noble Mobile zostały zintegrowane z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych smartfonów Huawei opartych o HMS mogą pobierać te aplikacje na swoje urządzenia i korzystać z oferowanych przez nie funkcjonalności. Aplikacje Getin Mobile i Noble Mobile na urządzeniach Huawei z HMS obsługują płatności mobilne BLIK, w tym m.in. płatności na telefon i prośby o przelew. Źródło: ISBnews

Ericsson, Play i Oppo: Ogłosili pomyślne zakończenie testów nowej agregacji pasma w systemie 5G NR w Sokołowie Podlaskim, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Polmed: Spółka należąca do ścisłej czołówki firm na polskim rynku prywatnej opieki medycznej, wdrożyła dla swoich klientów możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem mojeID, usługi dostarczanej przez KIR. Dzięki temu pacjenci będą mogli potwierdzić swoją tożsamość w Portalu Pacjenta POLMED i uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Źródło: spółka

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej: W tym największym w kraju sądzie polubownym odbyła się właśnie wideorozprawa, której uczestnicy łączyli się z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech oraz kilku miast Polski. W sumie przesłuchano 19 świadków i 10 zespołów biegłych. Zorganizowano konferencje biegłych, w których brali udział także tłumacze z języka angielskiego i hiszpańskiego. Źródło: SA KIG

Komputronik Biznes: Zakończył kolejne wdrożenia z zakresu outsourcingu druku u nowych klientów. Firma podpisał długofalowe umowy z kolejnymi partnerami. Wszystkie wdrożenia zostały oparte o rozwiązania Epson. W ramach zawartych kontraktów Komputronik Biznes odpowiada za dostarczenie urządzeń i obsługę posprzedażową. Dla marki UNIA, największego polskiego producenta maszyn rolniczych, który wytwarza ich rocznie blisko 25 000 zrealizował dostawy urządzeń Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF oraz Epson WorkForce WF-C878RDTWFC. Źródło: spółka

Grupa PGE: Ponad 720 tys. klientów wybrało elektroniczną formę otrzymywania faktur od PGE Obrót. Ten trend jest efektem coraz większej świadomości proekologicznej społeczeństwa, jak również aktywnych działań informacyjnych i promocyjnych spółki. Dla klientów, którzy zdecydują się na przejście na PGE eFakturę, przygotowane zostały atrakcyjne rabaty w PGE eSklep. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat, Nexera: Plus dołączył do grona operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne na sieci Nexery. Mieszkańcy Regionów mogą korzystać już z dedykowanych ofert jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, w tym m.in. z dostępu do stabilnego i szybkiego internetu stacjonarnego o prędkości do 1 Gb/s oraz telewizji kablowej w technologii IPTV od Cyfrowego Polsatu. Źródło: spółka

S&T: Dostarczył licencje i rozpoczął wdrożenie obiegu faktur zakupowych w systemie SAP. Zaprojektowane rozwiązanie wykorzystywać będzie technologię OpenText i Fiori. S&T wdroży oprogramowanie do obsługi procesu obiegu faktur zakupowych w oparciu o system SAP Invoice Management by OpenText (VIM) oraz Information Capture by OpenText (OCR – optyczne rozpoznawanie tekstu). Podstawowym założeniem projektu jest implementacja procesu obiegu dokumentów zakupowych, oparta o konfigurację systemu bez konieczności tworzenia nowych rozszerzeń programistycznych. Nowe rozwiązanie umożliwi także wszystkim użytkownikom akceptację faktur na urządzeniach mobilnych poprzez interfejs SAP Fiori. Źródło: spółka

mPay: zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, spółka uzyskała rozszerzenie posiadanego zezwolenia krajowej instytucji płatniczej na świadczenie usługi inicjowania płatności (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Będzie mógł w imieniu klienta inicjować transfer środków z rachunku płatniczego, który dla posiadacza aplikacji prowadzi inny podmiot, np. bank. Użytkownicy zyskają także w jednym miejscu dostęp do informacji o swoich kontach prowadzonych przez różne podmioty. Za zgodą swoich klientów również mPay będzie mógł uzyskać dostęp do danych bankowych zgromadzonych na wspomnianych rachunkach, co może ułatwić pozyskanie pożyczki przez aplikację. Wspomniane funkcjonalności powinny zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Źródło: spółka

Microsoft: Jubileuszowa 10. Edycja konferencji Microsoft One 2021 przyniosła laury wybranym partnerom firmy. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Predica Consulting Services, Advatech Sp. Z o.o., Testportal, T-Systems Polska, Piwik PRO, XPLUS S.A., Integrity Partners, Tech Data Polska. Konferencja Microsoft One 2021, która w tym roku odbyła się w pełni online, była także okazją do ogłoszenia obecności na polskim rynku firmy Avanade, która już wkrótce rozpocznie proces dostarczania usług także rodzimym klientom. Źródło: spółka

HuaPol, HSG Sun, CKSource: W ostatnim czasie grono najemców biurowca Klif Tower, zarządzanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, powiększyło się. Nowi najemcy to dwie firmy specjalizujące się w segmencie telekomunikacyjnym – HuaPol Telekom i HSG SUN oraz firma z sektora informatycznego – CKSource, twórca m.in. świecie oprogramowania CKEditor. Źrodło: spółka

Senuto: Wprowadziło SEO Match – innowacyjne i obiektywne narzędzie, stworzone z myślą o przedsiębiorcach i firmach zainteresowanych optymalizacją pozycjonowania. „Stworzyliśmy niezależny algorytm i w oparciu o dane big data analizujemy efekty SEO w projektach prowadzonych przez agencje. Model jest prosty: łączymy tych, którzy potrzebują rzetelnych efektów SEO i agencje, które im to dostarczą. Niezależna ocena, poparta udokumentowanymi zdarzeniami, gwarantuje bezstronność wyników w SEO Match” – powiedział Marcin Kordowski, wieloletni ekspert SEO, stojący na czele projektu SEO Match. Źródło: spółka

SAS: Po raz ósmy uplasował się w kwadrancie liderów raportu podsumowującego rynek platform analitycznych: „2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms”. Eksperci Gartnera docenili SAS za kompletną wizję rozwoju technologii oraz zdolność do jej implementowania w skali globalnej. Firma zawdzięcza wyróżnienie narzędziu SAS Visual Data Mining and Machine Learning. Źródło: spółka

Cisco: Ogłosiło utworzenie nowego centrum danych we Frankfurcie w Niemczech. Jego zadaniem będzie obsługa klientów działających na terenie Unii Europejskiej, ale także w obszarze EMEAR (Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji), wykorzystujących w swojej pracy platformę do współpracy Webex. W 2021 r. firma skaluje i ujednolica centra danych obsługujących Cisco Webex, aby zapewnić klientom większą elastyczność. Nowe centrum danych we Frankfurcie w Niemczech jest częścią tych działań i uzupełnia istniejące centra danych w regionie, zapewniając dodatkowe możliwości przechowywania danych na terenie Unii Europejskiej. Nowe centrum danych ma zostać uruchomione do końca czerwca 2021 roku. Źródło: spółka

Luxoft Poland: Zespół projektowy składający się z przedstawicieli Luxoft, Murex i PZU zakończył wdrożenie systemu MX.3 dla PZU, PZU Życie oraz TFI PZU. Wprowadzone globalne rozwiązanie technologiczne to najwyższy światowy standard w zarządzaniu aktywami – obsługuje kompleksowo procesy wspierające zarządzanie aktywami własnymi i klientów w Grupie PZU. Narzędzie to, oparte o system Murex (MX.3), zostało wdrożone w ramach projektu o nazwie „Wall Street”. Umożliwia ono m.in. śledzenie wyników funduszy, kontrolę limitów ryzyka, zarządzenie portfelem w czasie rzeczywistym, zapewniając przy tym zgodność ze standardami i regulacjami rynkowymi. Rozwiązanie zapewnia także szybszy przepływ informacji pomiędzy departamentami biorącymi udział w obsłudze zawieranych transakcji i minimalizuje ryzyko operacyjne. Źródło: spółka

Play: Udostępnił klientom nową wiosenną promocję, dzięki której mogą korzystać z podwojonych gigabajtów – do 140 GB w swoim smartfonie od 35 zł miesięcznie. Źródło: spółka

Apple Premium Reseller: Wspólnie z Siemens Financial Services wprowadzają dla przedsiębiorców nową usługę iSpot Premium Leasing, która umożliwia klientom uzyskanie finansowania nawet w kilka minut. Dostarczany przez SFS leasing jest zintegrowany ze ścieżką zakupową klienta na stronie ispot.pl, a dzięki podpisowi elektronicznemu Autenti by InfoCert, proces pozyskania finansowania jest wygodny, szybki i w 100 procentach online. To pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku, które powstało we współpracy iSpot, Siemens Financial Services i Autenti. Źródło: ISBtech

