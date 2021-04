Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 29 marca – 2 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

e-PIT: Podatnicy złożyli dotychczas ponad 9,4 mln rocznych deklaracji PIT, w tym drogą elektroniczną – ponad 8,5 mln PIT-ów i otrzymali zwrot 5,5 mld zł nadpłaconego podatku. Za pomocą usługi Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, wpłynęło dotychczas prawie 3,7 mln PIT-ów.”Każdego roku coraz więcej podatników rozlicza swój PIT w formie elektronicznej, korzystając z narzędzi, które dla nich przygotowujemy. Zapewniamy najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób złożenia PIT” – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Źródło: ISBnews

Sztuczna inteligencja: Spośród ponad tysiąca globalnych przedsiębiorstw, ponad połowa z nich przecenia swoje zaangażowanie w dziedzinie budowania odpowiedzialnej sztucznej inteligencji (Responsible AI), wynika z badania przeprowadzonego przez BCG Gamma – jednostkę Boston Consulting Group (BCG) specjalizującą się w analityce danych.”Kwestia odpowiedzialnej AI zyskała na znaczeniu w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy. Przygotowaliśmy badanie na ten temat i zdecydowaliśmy się na bardzo precyzyjne, namacalne pytania, aby zrozumieć, jak daleko firmy na całym świecie posunęły się w dziedzinie odpowiedzialnej AI” – powiedział szef BCG Gamma Sylvain Duranton. Źródło: ISBnews

Praca zdalna: W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) trwają prace nad włączeniem pracy zdalnej do kodeksu pracy. Ta forma zatrudnienia miałaby być regulowana na podstawie umowy między pracownikiem a pracodawcą, poinformowała wiceminister Iwona Michałek.”Kwestie dotyczące #praca zdalna będą regulowane na szczeblu pracownik pracodawca. Nie będzie nakazu pracy zdalnej, to będzie musiała być umowa pomiędzy pracodawcom a pracownikiem. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do pracy zdalnej” – powiedziała Michałek w RDC, cytowana na profilu resortu na Twitterze.Podkreśliła, że w resorcie „trwają intensywne prace” nad projektem regulacji w tym zakresie. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Skutki cyberprzestępczości dotknęły 64% badanych firm w Polsce w 2020 r., co oznacza wzrost o 10 pkt proc. r/r, wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm”. W niemal co czwartej firmie zwiększono budżet na cyberbezpieczeństwo, a tylko w zaledwie 14% przypadków środki finansowe w tym obszarze zostały zmniejszone. „W 2020 roku wzrost liczby prób cyberataków zaobserwowało 19% przedsiębiorców, natomiast ich spadek odnotowało jedynie 4% respondentów badania. Warto zaznaczyć, że średnie firmy, częściej obserwowały w 2020 roku próby cyberataków, niż duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników” – podała spółka. Źródło: ISBnews

E-commerce: Wzrost rynku e-commerce w Polsce będzie utrzymywał się na poziomie blisko 20% r/r przez kolejnych kilka lat, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes InPostu Rafał Brzoska. Zapowiedział też zawieranie kolejnych partnerstw ze sprzedawcami w e-commerce.”Już po pierwszych 2-3 miesiącach br. obserwujemy, że pierwszy kwartał będzie znacząco lepszy, niż zakładała nasza najbardziej optymistyczna prognoza, którą podzieliliśmy się w trakcie IPO. A to oznacza, że te dynamiki przybierają na sile. Patrząc na to, co robią duże sieci, takie jak Zara, LPP, CCC, zamykając sklepy i idąc mocno w e-commerce – myślę, że nawet analizy PwC są odrobinę konserwatywne. Według mnie, będziemy zaskoczeni, ponieważ to może być bliżej 20%, a nie bliżej 10% ten wzrost rynku przez najbliższych kilka lat” – powiedział Brzoska w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

E-commerce: Rynek e-commerce w Polsce będzie rósł w tempie około 30-40% w I półroczu 2021 r., a rynek reklamy internetowej osiągnie dynamikę również dwucyfrową, ale w dolnych granicach w tym okresie. „Podsumowując, w odniesieniu do I półrocza 2021 r. to uważam, że rynek reklamy internetowej urośnie w jakiś dolnych granicach dwucyfrowych, a rynek e-commerce będzie rósł co najmniej w tempie 30%, może nawet 40% całościowo, ale podkreślam, że nie wszyscy na tym rynku e-commerce będą rośli” – powiedział prezes Grupy WP Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

GPW: Rada Giełdy zatwierdziła przyjętą przez zarząd inicjatywę strategiczną dotyczącą realizacji projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL). Powodzenie projektu pozwoli GPW na wejście w nowy obszar biznesowy oraz dywersyfikację przychodów. „W ramach inicjatywy rozważane jest utworzenie i dokapitalizowanie spółki odpowiedzialnej za jej realizację” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Optymalizacja www: Jedynie 27% polskich witryn internetowych osiąga dobre wyniki w zakresie Podstawowych Wskaźników Internetowych. Chociaż stawia to polskie strony w lepszej pozycji niż konkurentów z USA czy Francji, nadal jednak wynik ten można poprawić, gdyż ponad 2/3 witryn mobilnych wymaga optymalizacji pod kątem łatwości obsługi. „Z danych zebranych dla polskiego rynku wynika, że aż dwa Podstawowe Wskaźniki Internetowe wymagają poprawy. Są to LCP (czas do pojawienia się największego widocznego elementu) oraz CLS (stabilność wizualna elementów strony w trakcie ładowania). Jeżeli musimy długo czekać, aż załaduje się zdjęcie produktu, albo w trakcie zakupu, ucieknie nam spod palca przycisk ‚Złóż zamówienie’ i zamiast niego usuniemy sobie produkt z koszyka, wzrasta niestety ryzyko, że klient porzuci całkowicie proces zakupu i skorzysta z oferty konkurencyjnej firmy” – skomentował polskie zestawienie senior analytical consultant, ekspert Google w zakresie rozwiązań mobilnych dla biznesu Piotr Kowalski. Źródło: ISBnews

E-banking: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,17 mln na koniec 2020 r. (wzrost o 2,04% r/r). Liczba aktywnych klientów sięgnęła 19,48 mln (wzrost o 6,56% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.”W segmencie bankowości internetowej klientów indywidualnych na koniec grudnia po raz pierwszy przekroczona została bariera 38 mln umów o świadczenie usług bankowości elektronicznej. Liczba aktywnych użytkowników, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do serwisu transakcyjnego wzrosła natomiast do blisko 19,48 mln – o 0,27% w ujęciu kwartalnym i 6,56% w porównaniu z grudniem 2019. Wśród aktywnych klientów zaobserwowano nieznaczny spadek średniej wartości przelewu, istotnie wzrosła natomiast ich liczba. Na koniec IV kwartału przeciętny klient realizował bowiem już 7 przelewów wobec 6 kwartał wcześniej i 6,33 w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku” – podał Związek. Źródło: ISBnews

Środki UE: Przedsiębiorstwa z branży mikroelektroniki mogą ubiegać się o wsparcie swoich projektów i uzyskanie pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej – Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest – IPCEI), poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Aplikacje można składać do 27 kwietnia 2021 r. „Rząd szuka ambitnych projektów, które charakteryzować się będą wysokim poziomem innowacyjności i pozytywnym wpływem na środowisko, wzmacniając jednocześnie potencjał naukowo-przemysłowy naszego kraju, dając przy tym szansę na rozbudowę krajowego przemysłu elektronicznego” – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. Źródło: ISBnews

Automatyzacja: Przedsiębiorcy spodziewają się osłabienia gospodarki w tym roku. Niemal połowa jest zdania, że spowolnienie gospodarcze będzie większe niż rok wcześniej, a 18% twierdzi, że utrzyma się sytuacja z poprzedniego roku. Tylko co czwarta firma liczy na poprawę – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Sceptycyzm przedsiębiorców przekłada się na ostrożne deklaracje dotyczące zwiększania poziomu zatrudnienia. Rekrutacje planuje tylko 9% firm, a co czwarta rozważa redukcje etatów. Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników powoduje, że deficyt kadrowy przestał spędzać firmom sen z powiek, co dodatkowo potęguje przyspieszająca automatyzacja. Ten trend w swoich branżach dostrzega już 38% firm, a 13% aktualnie ją wdraża, co oznacza 3-krotny wzrost w porównaniu rok do roku.” Ponad rok po wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce można śmiało powiedzieć, że pewne elementy rynku pracy już nigdy nie będą takie same. Przyspieszyła automatyzacja, praca zdalna przestała być benefitem, bezpieczeństwo zyskało na znaczeniu, a w decyzjach pracowników i pracodawców przebija się ostrożność. Brak pewności co do kolejnych miesięcy wpływa na plany rekrutacyjne, ale też napędza rewolucję technologiczną. Firmy zrozumiały, że muszą wdrażać rozwiązania, które zoptymalizują ich biznes. To oczywiście rodzi zagrożenie utratą pracy dla pracowników, bo już 7 na 10 firm nie ma wątpliwości, że automatyzacja przyczyni się do redukcji poziomu zatrudnienia – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service. Źródło: spółka

E-commerce: Według najnowszego badania Easter Holiday Survey Europe przeprowadzonego przez AdColony, 60% osób uznaje obecnie bezpieczeństwo za kluczowy powód, dla którego robi zakupy online, a nie stacjonarnie. Zdecydowanie ważniejszy od takich czynników, jak atrakcyjna cena czy wygoda korzystania z ofert. Dlatego też ponad 60% badanych Europejczyków przyznało, że zakupy na Wielkanoc zrobi przez internet, a 8 na 10 użyje do tego smartfona. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

LiveChat Software: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie styczeń-marzec 2021 (IV kwartał roku finansowego 2020/2021) wyniosły 12,66 USD i były o 39,6% wyższe od osiągniętych w IV kw. roku finansowego 2019/2020 wynika ze wstępnych danych.”W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń – marzec 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 9,07 mln USD” – podała spółka. W okresie październik – grudzień 2020 r. (III kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 12,17 mln USD. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) spółki na koniec marca 2021 r. wyniosła 4,02 mln USD, co oznacza wzrost o 4,6% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 i o 36,4% r/r. Źródło: ISBnews

Furgonetka.pl: Spółka chce uruchomić otwartą sieć automatów paczkowych – Furgonetka BOX. Chce być jej operatorem i planuje wprowadzenie różnorodnych modeli automatów. „Otwartość sieci automatów paczkowych Furgonetki oznacza, że mają być one dostępne dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych graczy, tj. nie tylko dla operatorów usług kurierskich, ale także dla firm z sektora e-handlu, deweloperów i wspólnot mieszkaniowych, a nawet bezpośrednio dla sieci handlowych, np. małych dyskontów spożywczych” – podała spółka. Furgonetka miałaby być operatorem nowej sieci. Źródło: ISBnews

Larq: Synergic – spółka pośrednio zależną od Larq – złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.”Synergic jest spółką pośrednio zależną od emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych spółki, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od emitenta – Larq Fund Management sp. z o.o.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Action: Spółka zakłada dalszy rozwój sprzedaży zagranicznej i koncentrację na dystrybucji z wartością dodaną w Polsce, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Harazin. Ponadto spółka uważa działalność Amazon w Polsce jako szansę rozwojową.”W strategii eksportowej Action postawił na sprzedaż produktów konsumenckich, na które zapotrzebowanie w e-commerce znacznie przyśpieszyło w roku pandemii. Ponadto do oferty wprowadził wiele nowych grup produktowych, w tym segment FMCG, a także szeroką gamę produktów z działu home and living czy też rozszerzoną ofertę produktów zoologicznych. To pozwoliło nam systematycznie powiększać grono naszych odbiorców, dla których staliśmy się kimś więcej niż tylko dostawcą produktów IT” – powiedział ISBtech Harazin. Źródło: ISBnews

Action: Zarząd Action zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2020 r. w kwocie 185,89 mln zł w całości na kapitał zapasowy. „W opinii zarządu, zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu a także aktualną sytuację związaną z COVID-19, zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Action: Spółka odnotowała 185,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,01 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 156,83 mln zł wobec 5,88 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 165 mln zł wobec 3,41 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 062,24 mln zł w 2020 r. wobec 1 638,93 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Play: Spółka P4 – operator sieci Play z Grupy Iliad – dokonała całkowitej spłaty i zamknęła wszystkie zobowiązania wynikające z umowy kredytów uprzywilejowanych z 7 marca 2017 r. oraz umowy dot. dodatkowej linii kredytowej, zawartej 14 kwietnia 2020 r.”Spłata kredytów uprzywilejowanych została dokonana poprzez częściowe wykorzystanie środków uzyskanych z nowej umowy kredytów o wartości 5,5 mld zł zawartej w dniu 26 marca 2021 r. […]. W wyniku dokonania spłaty kredytów uprzywilejowanych, zabezpieczenia udzielone przez emitenta, w tym m.in. zastaw na aktywach, zostaną zwolnione” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asbis: Spółka odnotowała 36,52 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 15,26 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 56,67 mln USD wobec 33,09 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61,06 mln USD wobec 37,11 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 366,44 mln USD w 2020 r. wobec 1 914,88 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sescom: Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,82 mln zł dywidendy, co oznacza 0,4 zł na akcję. Pozostała część zysku netto grupy wypracowanego w minionym roku obrotowym (październik 2019 – wrzesień 2020), tj. 4,54 mln zł trafi na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka rozpoczęła proces przechodzenia na zieloną energię, którą zrealizuje w kilku etapach. Plan zakłada, że od 2023 r. centra danych WP mają być w pełni zeroemisyjne. „Od początku roku spółka kupuje energię wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Z końcem marca ruszyła budowa pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej. W ciągu dwóch lat spółka sfinalizuje zakup energii odnawialnej bezpośrednio od jej wytwórców. Od 2023 roku wszystkie centra danych WP będą zeroemisyjne, ich działanie będzie neutralne dla klimatu” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka nie wyklucza powrotu do realizacji polityki dywidendowej w tym roku, ale nie została podjęta jeszcze żadna ostateczna decyzja w tej sprawie. „Zarząd nie podjął jeszcze formalnie decyzji w sprawie dywidendy, bo to wymaga zakomunikowania na giełdę. Ale mamy ogłoszoną politykę dywidendową, która została ogłoszona kilka lat temu i ona mówi o tym, że standardowo możemy wypłacić do 70% zysku netto i co roku, historycznie, poza tym rokiem covidowym, wypłacaliśmy dywidendy w wysokości ok. 1 zł na akcję. Mamy dosyć dobrze ‚odlewarowaną’ spółkę, więc nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, żeby ta polityka była w tym roku realizowana. W zeszłym roku, covidowym wstrzymaliśmy ten proces ze względu na niepewność, która była przed nami” – powiedziała wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka. Źródło: ISBnews

inPost: Cel InPostu to zwiększenie liczby aktywnych użytkowników aplikacji do minimum 8 mln na koniec 2021 r. z obecnych 6 mln, poinformował ISBnews prezes Rafał Brzoska. Zapowiedział znaczącą jej aktualizację w perspektywie kilku miesięcy. „Będziemy przenosić wszystkie usługi do aplikacji, ponieważ jest to najbardziej ceniona aplikacja, jeśli chodzi o użytkowników e-commerce. Widać to po liczbie aktywnych użytkowników, która stale, co miesiąc rośnie. Cel to minimum 8 mln aktywnych użytkowników na koniec tego roku. Liczba nowych funkcjonalności, które wprowadzamy to ok. 20 średniorocznie” – powiedział Brzoska w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Spółka notuje wypełnione przerwy reklamowe i powrót stawek do poziomów sprzed pandemii, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Grupa skupia się na rozwoju platformy FilmBox+ oraz rozszerzaniu działalności międzynarodowej.”W 2021 roku być może uda się powrócić do wzrostów wydatków na reklamę telewizyjną. Prognozy domów mediowych na 2021 r. mówią tutaj o około 3% r/r, co niestety nie oznacza powrotu do wielkości rynku z 2019 r. Jeśli o nas chodzi, obecnie nasze przerwy reklamowe wypełnione są w całości, a stawki reklamowe wróciły do ‚rynkowych’ poziomów sprzed pandemii” – powiedział ISBtech Kisielewski. Źródło: ISBnews

Plantwear: Spółka zamierza rozszerzyć zakres działalności w obszarze e-commerce, poprzez rozwój obecnych i nowych marek, a także budowę struktury holdingowej, która umożliwi efektywną wymianę know-how oraz skalowanie projektów. Realizacja planów ma przyczynić się także do wzrostu wartości spółki i umożliwić przeniesienie notowań na rynek główny GPW. „Jesteśmy biznesem skoncentrowanym na e-commerce, przez ostatnie kilka lat zdobyliśmy wiele doświadczeń i unikalnych instrumentów, które pozwalają nam się sprawnie poruszać w internetowym świecie. Chcemy wykorzystać ten potencjał, poprzez rozwój kolejnych projektów online w ramach budowanego hubu dla spółek e-commerce” – powiedział prezes Wiktor Pyrzyk. Źródło: ISBnews

Asbis: Rada dyrektorów Asbis Enterprises zdecydowała o rekomendowaniu przeznaczenia 11,1 mln USD z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,2 USD na akcję. Łączna dywidenda razem z wypłaconą zaliczką wyniesie wówczas 0,3 USD na akcję. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka odnotowała 78,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 81,7 mln zł wobec 71,13 mln zł zysku w 2019 r.Zysk operacyjny wyniósł 121,71 mln zł wobec 129,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 216,92 mln zł wobec 218,94 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 632,29 mln zł w 2020 r. wobec 708,7 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka planuje zwiększyć w tym roku liczbę Paczkomatów do 16,5-18,5 tys. wobec 12 254 urządzeń na koniec ub.r., w tym w Polsce – odpowiednio do 14 500-15 500 z 10 776. Nakłady inwestycyjne mają w tym roku wzrosnąć do 700-745 mln zł z 537 mln zł w ub.r., w tym w Polsce – odpowiednio do 600-625 mln zł z 509,1 mln zł. Planowany wolumen paczek grupy w tym roku to 445-465 mln wobec 310 mln w ub.r. W Polsce oczekiwany jest wzrost liczby przesyłek paczkomatowych o 45-50% r/r (wobec 247,2 mln w ub.r.), zaś liczby przesyłek kurierskich – o 25-30% r/r (wobec 60,6 mln w ub.r.). Źródło: ISBnews

InPost: Spółka odnotowała 994,3 mln zł EBITDA w 2020 r., co oznacza wzrost o 184% r/r, przy 2 532,1 mln zł przychodów (wzrost o 104% r/r). Skorygowana EBITDA w ub.r. wzrosła o 186% r/r do 1 004,4 mln zł. W tym okresie wydatki inwestycyjne wzrosły o 68% do 537 mln zł, a wolne przepływy pieniężne zwiększyły się dziesięciokrotnie – do 380 mln zł. Spółka zakończyła rok z dźwignią finansową pro-forma netto na poziomie 2,4x. Źródło: ISBnews

E-Obuwie.pl: Spółka z Grupy CCC planuje otworzyć pierwszy sklep stacjonarny w czeskiej Pradze w lipcu 2021 r. Placówka zaoferuje 50 tys. produktów od eobuwie.pl oraz 30 tys. od Modivo. Na czeskim rynku marka w kanale online obecna jest od 2014 r.”Teraz wesprze także wysyłkę zamówień do klientów na terenie Czech i zaprosi klientów na zakupy w nowej formule do centrum Novy Smichov. Na terenie aglomeracji praski salon będzie realizował dostawę towaru w trzy godziny od momentu złożenia zamówienia. Format praskiego sklepu wzbogacony zostanie o modowe portfolio Modivo. Klienci w jednym miejscu będą mogli skompletować pełną stylizację” – powiedział prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: W ramach tzw. cyfrowego celu banku, planuje w ciągu 3 lat przejście do chmury hybrydowej z tradycyjnych technologii dając klientom takie same możliwości, jak mają znane firmy technologiczne, poinformował ISBnews.TV wiceprezes nadzorujący obszar informatyki PKO Banku Polskiego Adam Marciniak.”Cyfrowy cel dla PKO Banku Polskiego ma wiele wymiarów. Dla mnie kluczowe jest bezpieczeństwo i efektywność kosztowa. […] Jako osoba odpowiedzialna za technologie w banku zdefiniowałem tzw. road to cloud. Technologii chmurowej używają wszystkie znane firmy technologiczne światowego pokroju. Cyfrowy cel polega na tym, żeby w ciągu tych 3 lat przenieść bank do tzw. chmury hybrydowej, dając klientom właśnie te same możliwości, jakie mają najbardziej wartościowe firmy technologiczne” – powiedział Marciniak w rozmowie z ISBnews.TV. Źródło: ISBnews

Asbis: Spółka prognozuje, że osiągnie w tym roku 47-51 mln USD zysku netto po opodatkowaniu przy 2,7-2,9 mld USD przychodów. Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników to m.in. brak kolejnych blokad, które mogą doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich, a także założenie, że segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2020 roku, na rynkach, na których działa grupa. Jak przypomniano, w 2020 roku grupa wypracowała rekordowe w swojej historii wyniki finansowe: przychody Asbis były na poziomie blisko 2,4 mld USD, natomiast zysk netto wyniósł 36,5 mln USD. Źródło: ISBnews

Netia: Aster Papazyan zrezygnował z dniem 29 marca 2021 r. z pełnienia funkcji członka zarządu Netii. „Zarząd Netia informuje, że 29 marca 2021 roku pan Aster Papazyan złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki, dyrektora generalnego ds. B2B. Rezygnacja jest skuteczna z momentem jej złożenia. Pan Aster Papazyan nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei: Globalne przychody ze sprzedaży w 2020 r. zaokrągliły się do 891,4 mld juanów (ok. 540,7 mld zł), co oznacza wzrost o 3,8% r/r, a zysk netto osiągnął 64,6 mld juanów (ok. 39,2 mld zł), a więc wzrost o 3,2% w stosunku do poprzedniego roku. „W ciągu ostatniego roku nie poddaliśmy się przeciwnościom losu. Konsekwentnie wprowadzaliśmy innowacje, aby przynieść wyższą wartość dla naszych klientów, pomagać w walce z pandemią, wspierać rozwój gospodarczy i postęp społeczny na całym świecie. Wykorzystaliśmy również tę okazję do dalszego usprawnienia naszych działań, co doprowadziło do osiągnięcia wyników zgodnych z prognozami. Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi klientami i partnerami, aby wspierać postęp społeczny, wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój” – skomentował rotacyjny prezes Huawei Ken Hu. Źródło: ISBtech

Huawei: W 2020 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, konsekwentnie prowadził działania mające na celu zapewnienie stabilności 132 sieci w ponad 28 krajach. Współpracując z operatorami, firma usprawniła wydajność i efektywność sieci w ponad 120 000 lokalizacji i pomogła zapewnić najwyższą jakość połączeń. Według testów 5G przeprowadzonych w głównych miastach na całym świecie, w każdym z tych miast najszybszy operator działa w oparciu o infrastrukturę Huawei. Firma zrealizowała również ponad 12 400 operacji średniego i wysokiego ryzyka, w tym podczas trzęsienia ziemi w Turcji. „Z jednej strony, pozostajemy organizacją biznesową, która koncentruje się na naszych klientach, niezależnie od tego, czy są to operatorzy, przedsiębiorstwa czy konsumenci indywidualni. Z drugiej strony, jesteśmy głęboko zintegrowani i zakorzenieni w Europie, i będziemy jeszcze bardziej w nadchodzących latach. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za rozwój lepszej i bardziej zrównoważonej Europy. Huawei zawsze traktował bezpieczeństwo cybernetyczne i ochronę prywatności jako swój priorytet i nadal tak będzie”- powiedział wiceprezes Huawei na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie Radosław Kędzia. Do końca 2020 roku firma współpracowała z ponad 1 800 partnerami z przeszło 20 branż w regionie i stworzyła cyfrowy ekosystem, którego fundamentem jest wspólny sukces. Huawei wprowadził również około 200 nowych rozwiązań w chmurze w 18 kategoriach, aby zapewnić firmom powszechnie dostępną moc obliczeniową niezbędną do rozwoju przemysłowej analityki w całym regionie. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Telewizja Polsat kupiła prawa do transmisji piłkarskiej Ligi Mistrzów przez trzy kolejne sezony 2021-2024. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Bank Pekao: Bank sfinalizował nabycie 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności – operatora systemu Tpay.com. „Bank Pekao wraz z przedstawieniem nowej strategii na lata 2021-2024 rozpoczyna kolejny etap wzrostu, który będzie determinować działalność banku. Chcemy umocnić swoją obecność na rynku e-commerce, dlatego udostępnimy płatności odroczone oraz uruchomimy ofertę pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online. Zaoferujemy też usługi dla e-sklepów i platform online, umożliwiające sprzedaż na raty. Wraz z operatorem systemu Tpay wdrożymy bramkę płatniczą dla klientów e-commerce. Strategiczne partnerstwo Pekao i Tpay jest pierwszą współpracą tego typu w historii polskiego rynku. Z naszymi partnerami chcemy wyznaczać kierunek dalszego rozwoju płatności cyfrowych” – powiedział prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Źródło: ISBnews

Cellnex Telecom: Spółka sfinalizaowała transakcję z firmą Iliad, ogłoszoną 23 października 2020 roku, w ramach której Cellnex przejmuje 60% akcji, stanowiących pakiet kontrolny w spółce zarządzającej ok. siedmioma tysiącami masztów i wież firmy Play w Polsce. Wartość transakcji to 804 mln euro. Nowy operator infrastruktury telekomunikacyjnej kontrolowany przez firmę Cellnex planuje zainwestować do 2030 r. nawet 1,3 mld euro w budowę ok. 5000 nowych lokalizacji w Polsce, zapowiedziano. Źródło: ISBnews

CCC: CCC Shoes & Bags (CCC S&B) zawarło z Cyfrowym Polsatem oraz z A&R Investments Limited – jednym z akcjonariuszy InPostu – dwie warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży akcji eobuwie.pl, określające warunki sprzedaży na rzecz każdego z inwestorów pakietów po 10% akcji za cenę 500 mln zł każdy, podało CCC. Jednocześnie, Grupa CCC zawarła umowę z MKK3 – wehikułem inwestycyjnym założyciela spółki – która przewiduje sprzedaż w najbliższych dwóch kwartałach na rzecz CCC pakietu 20% akcji eobuwie.pl. Źródło: ISBnews

Play: Wycofanie akcji spółki Play Communications z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nastąpi 6 kwietnia. „Rada dyrektorów Play Communications S.A. informuje, że na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30 marca 2021 r. w dniu 6 kwietnia 2021 r. nastąpi wycofanie akcji spółki (LU1642887738) z obrotu. Po 6 kwietnia 2021 r. spółka nie będzie publikować raportów bieżących oraz okresowych” – podała spółka. Źródło: ISBnews

easyCALL.pl: Spółka podpisała porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (term sheet) z SatRevolution (SatRev), dotyczące planowanej transakcji przejęcia SatRevolution przez spółkę, podał easyCALL.pl. Celem transakcji jest powstanie grupy kapitałowej działającej w branży kosmicznej ze spółką jako podmiotem dominującym. Źródło: ISBnews

MCI Capital: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. (MCI.TV) oraz MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI.CV) zawarły warunkową umowę sprzedaży udziałów UAB Pigu z siedzibą w Wilnie z Mep Shelfco VIII S.À R.L. z siedzibą w Luksemburgu. Na jej podstawie sprzedający zbędą swoje udziały w Pigu za cenę odpowiednio: 31,78 mln euro i 5,21 mln euro. „Dokonanie transakcji będącej przedmiotem umowy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w umowie, w szczególności od uzyskania zgód organów antymonopolowych lub bezskutecznego upływu czasu na wydanie decyzji przez ww. organy. Termin na ziszczenie się ww. warunków został ustalony na 30 września 2021 r.” – podał fundusz. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Spółka wraca do procesów akwizycyjnych i jest zainteresowana przejęciami na rynku e-commerce i mediowym, poinformował prezes Jacek Świderski. „Pandemia nam uziemniła w ubiegłym roku wszystkie procesy akwizycyjne, a był to czas na to, aby przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo firmy i pracowników. Natomiast w tej chwili odmrażamy nasze procesy związane z akwizycjami. Przyglądamy się zarówno Polsce, jak i bliskiej zagranicy” – powiedział Świderski. Źródło: ISBnews

PGNiG Ventures: Funduszu corporate venture capital z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – objął akcje nowej emisji producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu ICsec. Wartość inwestycji to 4 mln zł.”Jestem przekonany, że produkty ICsec zyskają zainteresowanie rynku, jak też przyczynią się do wzrostu cyberbezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych PGNiG. Jako grupa kapitałowa dysponujemy obiektami infrastruktury strategicznej, które podlegają szczególnej ochronie. System ICsec posiada własny software i hardware w postaci sondy. Jest jedynym tego typu rozwiązaniem przeznaczonym dla naszej branży i jedynym wytwarzanym w Polsce, co stanowi bardzo istotną przewagę nad konkurencją z zagranicy. Niewątpliwym atutem jest także dostępność serwisowej obsługi technicznej na miejscu” – powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński. Źródło: ISBnews

Creotech Instrument: Spółka opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczął publiczną emisję do 185 000 akcji zwykłych serii H o wartości do 2,5 mln euro. Emisja poprzedzi debiut spółki na rynku NewConnect. Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów będą przyjmowane od 29 marca do 12 kwietnia 2021 r. i odbywać się będą po maksymalnej cenie emisyjnej, która została ustalona przez zarząd na poziomie 61 zł za akcję. Zapisy w transzy dużych inwestorów i transzy pracowniczej potrwają od 14 do 16 kwietnia. Przydział nowych akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej ma nastąpić do 20 kwietnia br. Źródło: ISBnews

KCI: Spółka zawarła z Deloitte Advisory umowę na doradztwo celem przeglądu optymalnych opcji strategicznych Gremi Media w tym ewentualnej sprzedaży udziałów. Deloitte Advisory zobowiązało się m.in. do przygotowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży posiadanych przez spółkę akcji Gremi Media w drodze otwartego procesu pozyskania od zainteresowanych inwestorów ofert nabycia akcji GM. „Wśród obecnie rozważanych przez emitenta potencjalnych opcji strategicznych znajduje się, ale nie wyłącznie, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji GM SA, zawarcie aliansów strategicznych oraz inne, które pojawić się mogą w toku realizacji procesu, włączając w to również, w razie potrzeby, wycofanie akcji GM SA z obrotu na rynku NewConnect” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Zortrax: Akcjonariusze Corelens zdecydują o uchwaleniu emisji połączeniowej w ramach planu połączenia ze spółką Zortrax podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 30 kwietnia 2021 r.”Decyzja akcjonariuszy Corelens będzie stanowić kluczowy krok poprzedzający wejście naszej spółki na rynek NewConnect. Obecność na rynku publicznym wzmocni naszą wiarygodność, transparentność i pozycję na wysoce innowacyjnym technologicznym rynku druku 3D. Jesteśmy świadomi własnych możliwości, zasobów i know-how. Przemawiają za nami konkretne atuty: wysoka jakość produktów, rozpoznawalna marka, doświadczony zespół badawczo-rozwojowy i rosnąca sieć dystrybucji. Nasz cel pozostaje niezmienny – chcemy być liderem światowego rynku drukarek desktopowych” – powiedział wiceprezes Zortrax Mariusz Babula. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej, a jej debiut na rynku głównym GPW będzie wiązał się z publiczną subskrypcją nowo emitowanych akcji oraz sprzedażą istniejących akcji. Jej główny akcjonariusz – R22 nie zamierza uczestniczyć w ofercie i zachowa swój pakiet akcji.”Skala naszej działalności rośnie bardzo szybko. Uważamy, że jesteśmy gotowi stać się samodzielną spółką na giełdzie. Liczymy na uwolnienie wartości Vercom, zarówno po stronie naszej Grupy, jak i głównego akcjonariusza R22 S.A. Wejście na giełdę będzie wiązało się m.in. z nową emisją, dzięki której będziemy mogli jeszcze szybciej skalować nasz biznes i wzmocnić pozycję Grupy Vercom” – powiedział prezes Vercom Krzysztof Szyszka. Źródło: ISBnews

Enern Investments: Fundusz Kaya VC – wyłoniony z funduszu Enern Investments – w obecnej turze finansowania operuje środkami o łącznej kwocie 72 mln euro, które chce przeznaczyć na startupy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Zespół venture capital w Enern Investments, który inwestuje w Polsce i w regionie CEE od 2010 r., zainwestował dotychczas m.in. w szereg startupów działających w Polsce, takich jak DocPlanner, Booksy, Twisto, Intiaro. Rozwój i dywersyfikacja produktów inwestycyjnych i usług funduszu doprowadziły do wyłonienia marki Kaya. Źródło: ISBnews

Legimi: Spółka liczy, że debiut na rynku NewConnect powinien nastąpić w przeciągu najbliższych dni, poinformował prezes Mikołaj Małaczyński. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła 1 kwietnia uchwałę o wprowadzeniu akcji Legimi do obrotu na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Glovo: Pozyskało 450 mln euro w ramach finansowania rundy serii F prowadzonej przez Lugard Road Capital i Luxor Capital Group. Operator rynku dostaw zapowiedział, że przeznaczy tę kwotę na rozwój technologiczny firmy oraz poszerzanie działalności o kolejne rynki oraz rozwój tych, gdzie jest już obecny. W rundzie wzięli również udział poprzedni inwestorzy, w tym Delivery Hero, Drake Enterprises oraz GP Bullhound. Transakcja odzwierciedla zarówno znaczący potencjał wzrostu w sektorze dostaw online, jak i niesłabnący popyt na inwestycje w spółkę ze strony obecnych akcjonariuszy. Źródło: ISBtech

Everli: Zakończyła rundę inwestycyjną o wartości 100 mln USD, która pozwoli firmie nie tylko kontynuować międzynarodową ekspansję, ale również skalować zespół w obszarach takich jak technologia, operacje, marketing i finanse. Warto zauważyć, że Polski rynek już dziś stanowi 20% wszystkich zamówień, a o dynamicznym rozwoju usługi Everli w Polsce świadczy również ich procentowy wzrost – w lutym 2021 było to 1000% rok do roku. Nowa runda finansowania pozwoli nam na jeszcze szybszy rozwój nie tylko poprzez dotarcie do nowych miast, ale również większe inwestycje marketingowe i technologiczne, a także przyspieszy rozwój nowych, zróżnicowanych modeli operacyjnych. – komentuje Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli Poland. Źródło: ISBtech

Pora na Pola: Internetowa platforma z żywnością rzemieślniczą podpisała umowę o współpracy marketingowej z jedną z najlepiej ocenianych w Polsce firm Digital 360, adCookie. Jednocześnie adCookie oraz jej współwłaściciel, Mateusz Sobieraj dołączyli do akcjonariuszy Pora na Pola. adCookie jest największym inwestorem w emisji akcji, promowanej na platformie crowdinvestingowej Crowdway. Źródło: ISBtech

SkyCash: Lider płatności mobilnych w Polsce, zakończył emisję akcji skierowaną do swoich Klientów. W ramach emisji użytkownicy SkyCash złożyli ponad 6 tys. zapisów, a suma wpłat osiągnęła ponad 2,9 mln zł. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PMPG: Rada nadzorcza PMPG Polskie Media powołała do pełnienia funkcji prezes zarządu Katarzynę Gintrowską ze skutkiem od 1 kwietnia 2021 r., w związku z rezygnacją dotychczasowej prezes Ilony Weiss. „Pani Ilona Weiss złożyła rezygnację z powodu objęcia funkcji prezes zarządu w zależnej od emitenta spółce B-8 International AG z siedzibą w Szwajcarii oraz funkcji lidera projektu biznesowego przygotowywanego przez tę spółkę w związku z zawarciem przez PMPG listu intencyjnego z firmami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited” – podała spółka. Weiss wskazała, że rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu PMPG umożliwi pełne zaangażowanie w realizację projektu, który ma potencjał pozostania strategicznym przedsięwzięciem biznesowym PMPG oraz może przyczynić się do jej dynamicznego rozwoju. Źródło: ISBnews

Credit Agricole: CA24 Mobile – aplikacja banku Credit Agricole – dołączyła do AppGallery – autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei. „Aplikacja banku jest w tej chwili dostępna dla urządzeń Huawei opartych o Google Mobile Services, ale już niebawem zostanie zintegrowana z Huawei Mobile Services i będzie działać na najnowszych urządzeniach z portfolio Huawei” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO Leasing: Spółka wdraża nowy proces leasingowania przedmiotów – PKO Leasing Online, który będzie dostępny w sklepach e-commerce. Spółka podpisała umowę o integracji procesu z IdoSell – największą w Polsce platformą do prowadzenia sklepów internetowych. Dzięki PKO Leasing Online klienci sklepów internetowych w prosty sposób mogą wziąć leasing na produkty, które są im potrzebne do prowadzenia biznesu, np. elektronikę, sprzęt IT, aparaty fotograficzne, ale również jednoślady – rowery, czy hulajnogi elektryczne. Źródło: ISBnews

T-Mobile: realme – marka smartfonów – rozpocznie sprzedaż w sieci T-Mobile 8 kwietnia 2021 r. W ofercie operatora znajdą się smartfony serii 8 (modele 8 oraz 8 Pro). „W ofercie operatora już wkrótce pojawią się najnowsze smartfony z serii 8. Abonenci T-Mobile będą mogli sięgnąć zarówno po realme 8 Pro – średnią półkę z fotograficznymi ambicjami, jak i wybrać realme 8. Drugi z nowych smartfonów umieści ekran sAMOLED oraz nowoczesne wzornictwo w zasięgu każdego portfela” – podano. Źródło: ISBnews

Santander Bank Polska: Bank wprowadza tablety biometryczne do zawierania umów z nowymi klientami, podał bank. Rozwiązanie „e-SmartCourier” realizowane jest przy udziale firmy InPost i jest obecnie dostępne w formie pilotażu na terenie Warszawy. „Kurier, zamiast z papierową umową, przyjeżdża do klienta z tabletem biometrycznym. Gdy klient wpisze na tablecie kod do odszyfrowania dokumentów (otrzymuje go wcześniej SMS-em), umowa zostaje wyświetlona. Klient może ją przeczytać na tablecie, a następnie podpisać rysikiem. Dokument w formie cyfrowej trafia do banku, a klient otrzymuje umowę mailem. Rozwiązanie jest nie tylko praktyczne ze względu na brak konieczności wizyty klienta w oddziale, ale także ekologiczne – eliminuje konieczność druku dokumentów” – podał bank. Źródło: ISBnews

AliExpress: Platforma AliExpress uruchomiła gwarantowaną 15-dniową dostawę do Polski. Oferta dotyczy wybranych produktów oznaczonych etykietą „15-dniowa dostawa”.Oferta gwarantowanej 15-dniowej dostawy produktów wysyłanych z Chin jest częścią planu realizowanego przez AliExpress wspólnie z dostawcą usług logistycznych firmą Cainiao. W ubiegłym roku firma zapewniła 3-dniową dostawę do Polski, usługa zyskała uznanie konsumentów, a wielkość sprzedaży produktów objętych akcją wzrosła o ponad 200% r/r. Źródło: ISBnews

Trzecia Strona: Dostawca cyfrowych rozwiązań dla bibliotek w Polsce – wdraża narzędzia chmury hybrydowej IBM dla swoich systemów Alfios i Bibliografia, udostępniając zasoby biblioteczne z dowolnego miejsca i urządzenia połączonego z internetem. „Z powodu pandemii Covid-19, biblioteki zwracają coraz większą uwagę na rozwiązania cyfrowe i starają się udostępniać jak najwięcej zasobów online. Ponieważ coraz więcej bibliotek zgłasza się do nas z prośbą o udostępnienie swoich zbiorów online, potrzebowaliśmy elastycznego rozwiązania w chmurze, które pozwoliłoby nam rozwijać innowacyjne usługi w ramach systemów bibliotecznych Alfios i Bibliografia. Dzięki chmurze hybrydowej IBM, mogliśmy pomóc bibliotekom i ich czytelnikom pozostać w kontakcie podczas pandemii” – powiedział architekt systemów bibliotecznych z Trzeciej Strony Jakub Salamon. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Klienci banku korzystający z systemu moBILET w aplikacji mobilnej banku zyskają możliwość kupienia kilku biletów na raz i wykorzystania ich w dowolnym momencie. Żeby aktywować/skasować nowy bilet będą jednak musieli zeskanować kod QR zaraz po wejściu do pojazdu lub przed przekroczeniem linii bramek w metrze. Dotychczas sam zakup biletu jednoznaczny był z jego aktywacją/skasowaniem. Źródło: spółka

Vectra: Operator z początkiem kwietnia planuje listę oferowanych programów zasilić w sumie 9 nowymi pozycjami – w tym dwoma kanałami tematycznymi TVP, emitującą tureckie produkcje stację DIZI oraz kanał Filmax 4K oferujący filmy, seriale i programy rozrywkowe w jakościach HD i 4K. Źródło: spółka

WareTeka: Wraz z rozwojem polskiego rynku logistyki magazynowej pojawiają się nowe rozwiązania cyfrowe, chociażby takie jak platformy do wyszukiwania magazynów. Jednym z aktywnych graczy w tym segmencie jest ukraiński startup WareTeka, który jesienią 2020 uruchomił swoją platformę w Polsce. Zespół startupu współpracuje już z operatorami fulfilment, 3PL i brokerami. Wśród partnerów są m.in. Enterprise Logistics czy też GEODIS Poland. W najbliższym czasie WareTeka planuje zautomatyzować interakcję między 3PL i operatorami fulfilment. W tym celu zespół opracowuje usługę On-Demand z kontem osobistym do zarządzania operacjami magazynowymi – premiera produktu planowana jest za kilka miesięcy. Źródło: spółka

Cisco: Podczas konferencji Cisco Live!, koncern pokazał innowacje m.in. w budowaniu aplikacji, kierunku rozwoju w stronę as-a-service oraz przyszłość bezhasłową. „To wyjątkowy czas, kiedy możemy kształtować naszą przyszłość. Potrzebujemy do tego odpowiedniej technologii, aby stworzyć fundamenty, na których będziemy budować tę przyszłość” ” powiedział Chuck Robbins, CEO Cisco. „Dzięki innowacjom, które wprowadzamy w tym tygodniu, nasi klienci na całym świecie będą mogli nie tylko lepiej komunikować się, zwiększać bezpieczeństwo i automatyzować IT teraz i w przyszłości, ale także wykorzystywać technologię do zwiększania szans dla wszystkich członków społeczeństwa”. Źródło: ISBtech

Colt Technology Services: Przy wykorzystaniu usługi IBM Cloud Satellite będzie wprowadzać innowacje i zapewniać klientom większą elastyczność w zakresie wdrażania hybrydowych aplikacji chmurowych na brzegu sieci. Umożliwi im również korzystanie z chmury rozproszonej. Dzięki połączeniu usługi IBM Cloud Satellite z platformą brzegową Colt, klienci obu firm zyskają większą elastyczność wdrażania, szybkość przetwarzania danych, bezpieczeństwo i wydajność. IBM Cloud Satellite umożliwia firmom bezpieczne wdrażanie IBM Cloud w dowolne miejsce, w którym przetwarzają dane. Źródło: ISBtech

Saab: Podpisał umowę z Komendą Portu Wojennego Gdynia na dostawę zintegrowanego wsparcia logistycznego poziomu 2 dla systemów Double Eagle Mk III oraz Double Eagle SAROV. Wartość kontraktu wynosi 14,7 mln zł i będzie on realizowany w latach 2021-2023. Zakres dostaw w poszczególnych latach będzie obejmował dostawy części zapasowych, narzędzi specjalnych, dokumentacji technicznej oraz szkolenia. Źródło: ISBtech

Google Cloud, Commerzbank: Ogłosili rozszerzenie współpracy i zawarcie pięcioletniego, strategicznego partnerstwa. Z pomocą Google Cloud Commerzbank przeniesie znaczącą liczbę swoich bankowych aplikacji do chmury, co będzie kontynuacją kompleksowej strategii transformacji cyfrowej realizowanej od 2017 roku. Google Cloud wesprze również bank w procesie wdrażania technologii chmurowych i tworzenia nowych rozwiązań dla klientów banku. Źródło: ISBtech

Canon: Ogłosił, że cyfrowe aparaty Canon z wymiennymi obiektywami (lustrzanki cyfrowe i aparaty bezlusterkowe) od 18 lat utrzymują największy udział w globalnym rynku tego typu urządzeń (lata 2003-2020). Canon opracowuje kluczowe elementy układów obrazowania obecne w cyfrowych aparatach z wymienną optyką z serii EOS, takie jak matryce CMOS, procesory obrazu i wymienne obiektywy, kierując się ogólną koncepcją szybkości, komfortu i wysokiej jakości obrazu. Źródło: spółka

SAP: Obecna na polskim rynku od ponad 20 lat, sieć Sephora cyfryzuje obszar HR i odnotowuje wzrost liczby kandydatów do pracy o 98 proc. Wicelider branży perfumeryjnej zastąpił papierowe operacje administracyjne rozwiązaniem SAP SuccessFactors, stanowiącym zestandaryzowany, chmurowy system obsługi pracowników i przeniósł rekrutację do świata online. Źródło: spółka

Asseco Data Systems: Złożyło jedyną ofertę za 122,8 mln zł brutto w przetargu na unowocześnienie ŚKUP. Źródło: Trigon

POLOmarket: Wprowadza model „kup teraz – zapłać później” w aplikacji mobilnej. Klienci sieci robiąc zakupy mają możliwość odroczenia płatności nawet do 45 dni bez dodatkowych opłat i prowizji. Źródło: spółka

GreenWay Polska: Nawet 7% rabatu na usługi ładowania mogą otrzymać kierowcy samochodów elektrycznych dzięki współpracy partnerskiej z EV Klub Polska i największej sieci szybkiego ładowania w Europie Środkowej i Wschodniej. Źródło: ISBtech

Mio: MiVue 846 uznano samochodowym gadżetem roku 2020 Mobility Trends. Marka Mio została nagrodzona w kategorii. ISBtech był partnerem medialnym wydarzenia. Źródło: ISBtech

Comarch: Pierwsze spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych złożyły raporty zgodne z ESEF. Wśród nich są klienci Comarchu. Ponad 15 spółek giełdowych skorzystało z aplikacji Comarch ESEF i ich raporty z powodzeniem przeszły walidację w środowisku Elektronicznego Systemu Przesyłania Informacji (ESPI). Z obowiązku wywiązały się m.in. Bioton i Unimot. W sumie z aplikacji Comarch ESEF korzysta ponad sześćdziesiąt spółek giełdowych m.in.: Apator, APS Energia, Auto Partner, Erbud, Grupa Kapitałowa Vistula Retail Group, Inter Cars, Korporacja KGL, Master Pharm, P.A. Nova, Vigo System czy też Wawel. Źródło: ISBtech

Cloud Technologies: Spółka monetyzująca dane z internetu, działająca w obszarze big data, podała szacunek za miesiąc styczeń dotyczący dynamiki sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie data enrichment, odnotowany wzrost wyniósł 98% r/r. Wskaźnik będzie raportowany regularnie w cyklu miesięcznym, co ma na celu przekazywanie akcjonariuszom możliwie najbardziej aktualnych informacji, które mają kluczowe znaczenie dla sytuacji finansowej spółki. Źródło: spółka

Visa: Globalny lider technologii płatniczych rozpoczyna współpracę z Crypto.com. Kartą debetową Visa Crypto będzie można płacić bez konieczności przewalutowania środków z cyfrowej waluty na tradycyjną. Źródło: ISBtech

DSR: została partnerem stowarzyszonym ITCorner – klastra zrzeszającego firmy technologiczne w Polsce. ITCorner powstał w 2012 roku we Wrocławiu. Stworzona przez ITCorner platforma komunikacji umożliwia szybszą i efektywniejszą wymianę wiedzy i doświadczeń biznesowych pomiędzy zrzeszanymi firmami. Stowarzyszenie wspiera technologiczne również lokalne społeczności oraz współpracuje z przedstawicielami miast i uczelni, a także innymi organizacjami oraz podobnie działającymi klastrami IT. DSR będzie miała zatem zaszczytny, dodatkowy udział we współtworzeniu i rozwoju lokalnych ekosystemów IT oraz w budowaniu kolejnych innowacji technologicznych, a także w promocji nowoczesnych rozwiązań IT z Dolnego Śląska. Źródło: spółka

EIT Digital Challenge: Konkurs skierowany do europejskich firm zajmujących się zaawansowanymi technologiami cyfrowymi. Szybko rozwijające się startupy, które mają już swoich klientów – tzw. scaleups – mogą wziąć udział w konkursie w ramach jednego z pięciu obszarów tematycznych: Digital Tech, Digital Cities, Digital Industry, Digital Wellbeing i Digital Finance. Trzy najlepsze firmy otrzymają nagrody o łącznej wartości 250 000 euro. Termin składania wniosków upływa 10 maja 2021 r. „Spośród wszystkich kandydatów wybierzemy 20 firm i zaprosimy je na ekskluzywne wydarzenie, które odbędzie się jesienią, podczas którego wystąpią przed jury składającym się z prestiżowych korporacji i inwestorów” – powiedział Shehryar Piracha, dyrektor EIT Digital Accelerator. „Spośród nich zostanie wyłonionych 3 laureatów: jeden zwycięzca i dwóch zdobywców drugiego miejsca. Wszyscy laureaci otrzymają całoroczne i dostosowane do potrzeb wsparcie od EIT Digital Accelerator o wartości 50 000 EUR. Ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 euro”. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews