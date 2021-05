Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 26-30 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Podatek VAT: Tax free – zwrot VAT podróżnym zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym od 1 stycznia 2022 r. i będzie udostępniony na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych, a nowy system przyczyni się również do uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na platformie PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów. „Stawiamy naszych podatników na pierwszym miejscu, dostosowujemy nasze działania do ich oczekiwań. Wysoko w naszej agendzie znajduje się rozwój nowoczesnych usług, cyfrowych usług. Nastąpią od nowego roku zmiany w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym – popularnym systemie Tax Free. To odpowiedź na zgłaszane przez biznes potrzeby, korzyści odczują też podróżni. Od nowego roku obecny system zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami, a to oznacza nową e-usługę w administracji skarbowej i dla firm” – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Źródło: ISBnews

MRPiT: Ponad połowę wszystkich wpisów (54%) do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w I kw. przedsiębiorcy uzyskali przez internet, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Najwięcej wśród nich było osób zajmujących się handlem z terenu woj. mazowieckiego. Od II kwartału 2021 r. wpisu online do CEIDG można dokonywać już tylko przez platformę Biznes.gov.pl. W I kw. online założonych zostało 38,8 tys. firm, a łącznie online i tradycyjnie – 71,4 tys. firm. Źródło: ISBnews

E-handel: Nowe zasady dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym, które zostaną wprowadzone w całej UE w lipcu br., powinny sprawić, że unijne przedsiębiorstwa zaoszczędzą do 2,3 mld euro rocznie na kosztach związanych z przestrzeganiem przepisów, a ponadto zasady te pomogą również ograniczyć lukę w podatku VAT, podała Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (DG TAXUD).Nowe zasady dotyczące podatku VAT zaczną obowiązywać 1 lipca 2021 r., aby zapewnić przedsiębiorstwom w całej UE korzystanie z prostego i jednolitego systemu. Zasady te upraszczają istniejące obowiązki w zakresie podatku VAT i zmniejszają obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż przez internet. Źródło: ISBnews

E-hazard: Średnia efektywna stawka opodatkowania całego polskiego rynku hazardowego w latach 2010-2019 wyniosła ok. 33% przychodów netto, a w 2020 r. ukształtowała się na poziomie 38,5%, co stanowi jedną z najwyższych wartości spośród krajów UE. „EY opracował raport, w którym oszacował, że wartość obrotów w szarej strefie na rynku gier hazardowych online wyniosła w zeszłym roku 12,6 mld zł. Ponadto na przestrzeni 5 lat obroty generowane przez nielegalną część rynku wzrosły o ponad 9 mld zł. W tym czasie przełożyło się to na łączne straty dla budżetu państwa z tytułu podatku od gier w wysokości ponad 2 mld zł. Jak wynika z obliczeń EY, w Polsce średnia efektywna stawka opodatkowania całego rynku hazardowego w latach 2010-2019 wyniosła około 33% przychodów netto (zdefiniowanych jako różnica między przychodami operatorów ze sprzedaży gier hazardowych i wypłaconymi wygranymi), a w 2020 r. ukształtowała się ona na poziomie 38,5%, co stanowi jedną z najwyższych wartości spośród krajów UE i ma wpływ na wysoki poziom szarej strefy” – podał EY. Źródło: ISBnews

HR w IT: Branża IT wciąż znajduje się w czołówce najlepiej opłacanych i zarazem poszukiwanych specjalizacji, wynika z raportu Inhire.io IT Market Snapshot Q1 2021. Co więcej, sytuacja na rynku pracy programistów ustabilizowała się i – ponad rok od wybuchu pandemii – notuje aktualnie duże wzrosty niemal w każdym obszarze. Kluczowe wnioski z raportu: Liczba ofert pracy dla branży IT wzrosła o 36,7 pkt proc., z czego najwięcej z nich dotyczą Warszawy (niemal 5 000 ofert); Wzrosło wynagrodzenie dla pracowników kontraktowych; Najwyższe zarobki wciąż oferowane są w Warszawie oraz Krakowie; Już 37% ofert zawiera informację na temat widełek płacowych; Coraz częściej poszukuje się Midów i Juniorów; Zarobki w ofertach pracy zdalnej przewyższają wynagrodzenie pracowników zdalnych. Źródło: ISBtech

Reklama: Rosnąca widowania kanałów cyfrowych oraz inwestycje w e-commerce napędzają roczny wzrost wydatków na reklamę cyfrową w branży FMCG na poziomie 7%. Reklama Out-of-home odbije się od dna po załamaniu spowodowanym przez COVID-19, z rocznym wzrostem na poziomie 9%. Całkowite wydatki na reklamę w branży FMCG w 2023 r. przekroczą poziom z 2019 roku. Chiny przodują w transformacji cyfrowej, przeznaczając 71% wydatków w branży FMCG na kanał digital. Źródło: spółka

Fintech: Badanie „Generacja #sfintechowani – millenialsi i fintech” przeprowadzone przez portal Fintek wskazuje na dużą popularność zakupów online wśród przedstawicieli pokolenia Y. Aż 98,5% deklaruje kupowanie w sieci. Dane wskazują również na ogromną rolę, jaką odgrywają w procesie zakupowym smartfony. Uczestnicy badania w zdecydowanej większości wskazują na dokonywanie zakupów poprzez różnego rodzaju serwisy online. Odpowiedzi wskazujące na tego typu nawyki konsumenckie wybrało łącznie ponad 71% respondentów. Co dwudziesty ankietowany twierdzi zaś, że kupuje wyłącznie online, zaledwie 1,5% deklaruje zakupy wyłącznie w formule offline. „Duży odsetek millenialsów dokonujących zakupów w sieci za pomocą telefonu w ogóle nie dziwi. Pokolenie Y to w przytłaczającej większości ogromni entuzjaści smartfonów – co zresztą znajduje potwierdzenie w danych z naszego badania. Zakupy mobilne cieszą się dużą popularnością nie tylko ze względu na sprzężenie ze zjawiskiem podboju rynku przez smartfony. Nabywanie dóbr z poziomu telefonu jest oprócz tego, po prostu szybsze i bardziej wygodne – komentuje Krzysztof Jędrzejczyk z Fintek.pl i KLANG! Media. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Standard Chartered: Spółka dynamicznie rozwija się w Polsce i prowadzi kilkadziesiąt procesów rekrutacyjnych jednocześnie, poinformowała ISBnews dyrektor ds. HR w polskiej spółce jednego z wiodących banków międzynarodowych Standard Chartered Anna Jarczewska. Instytucja w ramach strategii flexible working, w swoich biurach w Polsce wprowadza elastyczne rozwiązania w zakresie lokalizacji i czasu pracy, poinformowała ISBnews dyrektor zarządzająca polskiej spółki jednego z wiodących banków międzynarodowych Standard Chartered Anna Urbańska. Źródło: ISBnews

Netia: Netia Data Center Mind w Jawczycach pod Warszawą, który rozpoczął działalność na początku miesiąca, w trzecim tygodniu funkcjonowania został skomercjalizowany w 32%. Nowy obiekt jest w pełni zasilany zieloną energią z lądowych farm wiatrowych od Innogy. „Tempo, w jakim skomercjalizowana została poprzednia inwestycja Data Center w Warszawie przy ul. Poleczki oraz imponujące wyniki w pierwszych tygodni nowego obiektu pod Warszawą, pokazują, że klienci doceniają naszą profesjonalną i kompleksową opiekę, wysoki poziom redundancji oraz bezpieczeństwo naszych obiektów. Dzięki temu nawet na tak konkurencyjnym rynku, jak warszawski, jesteśmy w stanie szybko rosnąć” – powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka widzi dobrą perspektywę 2021 roku, kontynuuje realizacje prac wdrożeniowych wynikających z umów zawartych w 2020 roku i zwraca uwagę, że rozpoznanie znacznej części przychodów przesunęło się na bieżący rok. „Jeśli wziąć pod uwagę, że kontynuujemy realizacje prac wdrożeniowych wynikających z umów zawartych w 2020 roku, a rozpoznanie znacznej części przychodów przesunęło się na 2021 rok, sukces nabiera jeszcze większego wymiaru. Obserwowany wzrost popytu na oprogramowanie DataWalk, potwierdza rosnąca liczba światowej klasy klientów i rosnące portfolio referencji, co przekłada się na dobrą perspektywę 2021 roku” – powiedział prezes Paweł Wieczyński. Źródło: ISBnews

DataWalk: Spółka odnotowała 6,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 11,04 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 6,23 mln zł wobec 11,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w 2020 r. wobec 3,51 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Spółka miała wstępnie 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 roku wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami wzrosły o 15% r/r do 57,39 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 47% r/r do 8,71 mln zł, zaś skonsolidany zysk netto zwiększył się o 51% r/r do 6,36 mln zł w I kw. 2021 r. Źródło: ISBnews

Revolut: Liczba Polaków kupujących bitcoiny w aplikacji Revolut wzrosła o 140% kw/kw w I kw. 2021 r., natomiast średnie wydatki klienta na zakup BTC wzrosły o 60% kw/kw. Firma oferujące dostęp do 21 kryptowalut. „W pierwszych miesiącach roku obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie bitcoinem, ale też poszczególnymi walutami fiat. Od początku pandemii, liczba klientów na świecie kupujących lub sprzedających kryptowaluty w naszej aplikacji wzrosła trzykrotnie” – powiedział head of crypto w Revolut Edward Cooper. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe na poziomie przychodów jest wyższy o 7% r/r i wynosi 187,3 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 16% r/r i wynosi 141,4 mln euro. Na poziomie przychodów łączny backlog na II kwartał br. jest wyższy o 24% r/r i wynosi 57,5 mln euro, a na poziomie marży jest wyższy o 21% r/r i wynosi 39,9 mln euro. Źródło: ISBnews

LPP: Spółka zakłada dwucyfrowy wzrost sprzedaży w e-commerce do około 2,8 mld zł w roku obrachunkowym 2021/2022 z ponad 2 mld zł w poprzednim roku, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. „Nasza sprzedaż online w ubiegłym roku obrachunkowym przekroczyła ponad 2 mld zł. Nasz cel na ten rok to 2,8 mld zł sprzedaży w e-commerce. Nie wiemy jednak, jak sprzedaż będzie przebiegać po otwarciu sklepów stacjonarnych, gdyż te proporcje się wtedy zmieniają. Niemniej podchodzimy do tego celu ambitnie i dlatego spodziewamy się dalszego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w e-commerce” – powiedział Lutkiewicz. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Spółka odnotowała 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,61 mln zł wobec 11,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,44 mln zł wobec 17,98 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,5 mln zł w 2020 r. wobec 58,97 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka ma ponad 6,5 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile. Pod koniec marca prezes Rafał Brzoska stwierdził, że cel InPostu to zwiększenie liczby aktywnych użytkowników aplikacji do minimum 8 mln na koniec 2021 r. Źródło: ISBnews

Simple: Spółka odnotowała 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,11 mln zł wobec 5,43 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 9,09 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,16 mln zł w 2020 r. wobec 47,07 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka odnotowała 8,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 23,8 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 8,53 mln zł wobec 24,09 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,29 mln zł w 2020 r. wobec 2,06 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions: Spółka odnotowała 16,35 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 15,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,35 mln zł wobec 19,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 26,73 mln zł wobec wobec 26,32 mln zł rok wcześniej. Przychody operacyjne sięgnęły 72,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 66,89 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Answear.com: Spółka odnotowała 8,54 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,1 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 30,16 mln zł wobec 9,61 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 409,46 mln zł w 2020 r. wobec 311,21 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa K2: Spółka podtrzymuje plan wypłaty dywidendy za 2020 r. na poziomie 1 zł za akcję, ale odpowiednia rekomendacja rady nadzorczej oczekiwana jest w maju, poinformował prezes Paweł Wujec. „W kwestii M&A to przeprowadzamy przegląd rynku, oczywiście, prowadzimy jakieś rozmowy, ale nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę” – powiedział Wujec. W odpowiedzi na pytanie czy nadal jest aktualny plan ogłoszony pod koniec 2002 r. wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na a akcję, prezes potwierdził. „Tak, jest aktualny. Rekomendacja rady nadzorczej co do wysokości dywidendy na walne zgromadzenie zaplanowane jest na posiedzeniu w okolicach maja br.” – dodał Wujec. Źródło: ISBnews

Black Pearls VC: Fundusz zainwestował w szwedzko-polski startup IamIP. Inwestycja została wsparta z funduszu utworzonego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki udziałowi BGK, fundusz składa się ze środków programu Jeremie 2 finansowanego z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, podały Black Pearls VC oraz IamIP. IamIP działa na rynku związanym tworzeniem i zarządzaniem IP. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Spółka ma ambicje rosnąć w 2021 roku „wyraźnie dwucyfrowo”, poinformował ISBtech członek zarządu ds. finansowych Grupy AB Grzegorz Ochędzan. W tym roku widzi dalsze przyspieszenie wzrostu rynku.”Grupa AB ma ambicje rosnąć w roku 2021 wyraźnie dwucyfrowo, wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne na szybko rosnącym rynku IT i e-commerce w regionie CEE. W roku 2020 zwiększyliśmy skalę biznesu o 27%, podczas gdy rynek w Polsce, Czechach i na Słowacji wzrósł o 19%. W tym roku widzimy dalsze przyspieszenie wzrostu rynku – powiedział Ochędzan. Źródło: ISBnews

K2 Holding: Nowi klienci PerfectBot (Echo Investment, Displate), spółka pracuje nad nowymi pozyskaniami. Segment software (Fabrity): nowi klienci w 2020 roku np. Dimedic, Liebherr, Vienna Insurance Group, Luxmed. Z drugiej strony zakończenie współpracy ze szwajcarskim klientem Pictet (istotny kontrakt dla spółki), może mieć czasowy negatywny wpływ na wyniki. Źródło: Trigon DM

Amazon: Zwiększył przychody w I kwartale o 44% do 108,5 mld USD. Źródło: spółka

Publicis Commerce: Jako pierwsza agencja w Polsce wyspecjalizowana w eCommerce, weszła w ścisłe partnerstwo z międzynarodową organizacją GS1, standaryzującą i certyfikującą procesy tworzenia materiałów na potrzeby działań eCommerce. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Eco5tech: Spółka złożyła w maju dokument informacyjny w związku z planowanym na przełom II i III kw. br. debiutem na rynku NewConnect, poinformowała ISBnews prezes Alicja Gackowska. Spółka chce rozwijać autorskie projekty z branży proptech, m.in. dotyczący zarządzania budynkami w kontekście zagrożenia epidemiologicznego.”Dokument planujemy złożyć w maju. Jeśli procedura weryfikacji odbędzie się bez większych perturbacji, to na przełomie II i III kwartału nasza spółka zadebiutuje na rynku NewConnect. Chcemy pozyskać środki na rozwój naszych innowacyjnych pomysłów” – powiedziała Gackowska w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

mPay: Spółka pozyskała w ramach emisji akcji 5,5 mln zł, co zapewnia wypełnienie umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS. „W ramach emisji pozyskaliśmy kapitał, który zapewnia nam wypełnienie Umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS, o podpisaniu której informowaliśmy w styczniu br. Dodatkowe finansowanie pozwoli nam wprowadzić bardzo szybko kilka nowych, ciekawych produktów dla naszych klientów” – powiedział prezes Andrzej Banasiak. Źródło: ISBnews

Żabka: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na włączenie spółki Maczfit w strukturę Grupy Żabka. „Decyzja o spełnieniu wymogów związanych z prawem antymonopolowym pozwala Żabce sfinalizować porozumienie o nabyciu 95% udziałów w spółce Maczfit od Macieja Lubiaka, jej założyciela oraz Resource Partners. Wniosek o zgodę na przeprowadzenie transakcji został złożony w dniu 22 marca 2021 roku” – podała spółka. Transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Żabki opartej na rozbudowie ekosystemu modern convenience oraz integracji rozwiązań e-commerce. Źródło: ISBnews

Nevomo: Spółka chce pozyskać 1 mln euro w ramach zbiórki crowdfundingowej na jednej z wiodących europejskich platform Seedrs. Zebrane środki zamierza przeznaczyć na przeprowadzenie pełnowymiarowych testów oraz pilotażowego wdrożenia technologii magrail.”Pilotaż zostanie zrealizowany z czołowym zarządcą infrastruktury kolejowej w UE. Część funduszy zostanie wykorzystana na działalność B+R w zakresie kluczowych podsystemów, takich jak nadwozie pojazdu pasażerskiego czy wysokopoziomowy system zarządzania ruchem. Ponadto, pozyskany kapitał zostanie również przeznaczony na ochronę własności intelektualnej” – powiedział CTO Nevomo Paweł Radziszewski. Źródło: ISBnews

Euvic: Spółka złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad eo Networks.. Eo Networks to spółka z 20-letnią historią, notowana na New Connect. Firma specjalizuje się w tworzeniu i utrzymaniu rozwiązań software’owych w telekomunikacji i logistyce, a także w świadczeniu usług serwisowych na rynku korporacyjnym i w sektorze publicznym. Według ostatniego raportu kwartalnego dysponowała ponad 21 mln zł gotówki. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka dokonała przydziału 5 mln akcji w ofercie publicznej po cenie emisyjnej 45 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wyniosła 225 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła ok. 92,4%.”Oferta Vercom objęła 4 000 000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1 000 000 akcji istniejących zbywanych przez założycieli, stanowiących 6,91% kapitału spółki. Zgodnie z dokonanym przydziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znalazło się 600 000 akcji, stanowiących 12% sprzedawanych akcji, a pozostałe 4 400 000 akcji przydzielono inwestorom instytucjonalnym” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PFR Ventures: Fundusz zainwestował w dwa nowe fundusze venture capital – 50 mln zł trafiło do Freya Capital, a niemal 60 mln zł do Tangent Line. Dodatkową kwotę 37 mln zł dołożą inwestorzy prywatni. Łączna kapitalizacja nowych funduszy VC wynosi ponad 145 mln zł. „Po roku od lockdownu działamy bez zmian. Nadal inwestujemy w fundusze VC i zarządzamy portfelem już istniejących zespołów. Jeszcze w 2021 ogłosimy kolejne inwestycje. Dziś możemy pochwalić się dwoma lokalnymi zespołami. To tzw. ‚first-time teams’, ale tworzący je ludzie mają doświadczenie inwestycyjne z polskiego ekosystemu innowacji” – powiedział prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz. Źródło: ISBnews

4fun Media: Spółka podjęłe decyzję o rozpoczęciu poszukiwania inwestora dla swojej spółki zależnej NaEkranie.pl, a decyzja ta związana jest z przeglądem opcji strategicznych, które rozpoczęła w 2020 r. Źródło: ISBnews

Vasco Electronics: Blisko 26 mln jenów, czyli w przeliczeniu ok. 1 mln zł pozyskała krakowska spółka, która pod koniec marca zakończyła kampanię na japońskiej platformie Makuake. Znana z produkcji innowacyjnych translatorów firma zamierza teraz podbić ten – wymagający dla producentów sprzętu elektronicznego – rynek. W czerwcu urządzenie zostanie zaprezentowane podczas Polish Festival w Japonii. Źródło: ISBtech

Asbis: Sprzedaje 325,4 tys. akcji (0,59% kapitału i głosów) po 5 zł/sztuka kluczowym pracownikom. Źródło: Trigon

Modern Commerce: Przejął sklep internetowy z akcesoriami i zabawkami dla dzieci Mamissima, stając się jego większościowym udziałowcem. Celem jest pogłębienie skalowania posiadanych biznesów, głównie poprzez optymalizację rozwiązań opartych na data science. Plany obejmują też wprowadzenie marki własnej i istotne rozszerzenie oferty, m.in. o art. dla dzieci w wieku 7-9 lat i akcesoria elektroniczne. Skorzystają na tym również inne podmioty należące do Grupy, w tym Złote Wyprzedaże, które zyskają dodatkowy model sprzedaży. Źródło: spółka

Satis Group: Pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju, która uwzględni wejście w nowe branże. Firma uzyskała linię kredytową na inwestycję w jeden z podmiotów medycznych, notowanych na giełdzie Nasdaq. „”ozważamy propozycje z wielu dziedzin, w których doświadczenie spółki i jej kardy zarządzającej może być z powodzeniem wykorzystane. W pierwszej kolejności zamierzamy skupić się na rozwoju działalności w obszarze medycznym. Będzie to jeden z istotnych obszarów na którym zamierzamy oprzeć nasz model biznesowy. Pomoże nam w tym Marcin Hańczaruk, nowy wiceprezes Satis Group, posiadający wieloletnie doświadczenie managerskie. Pozyskaliśmy również finansowanie, które zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w podmiot medyczny notowany na Nasdaq” – powiedział prezes Andrzej Wrona. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

BOŚ Bank: Klienci banku mogą skorzystać z usługi mojeID zarządzanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która daje możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości. „Wdrożenie usługi mojeID to kolejny krok na drodze cyfryzacji Banku Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z KIR udostępniliśmy naszym klientom możliwość zdalnego uwierzytelnienia do usług administracji publicznej, w tym za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, będą oni mogli załatwić wiele spraw w urzędach, a także u wielu usługodawców z różnych sektorów gospodarki, co pozwoli oszczędzić czas i jest po prostu wygodne. Jedną z nich jest możliwość potwierdzenia danych podczas składania wniosków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o dofinansowanie w ramach rządowego programu ‚Czyste Powietrze'” – powiedziała wiceprezes Marzena Koczut. Źródło: ISBnews

PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 9 akceleratorów w ramach konkursu „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”. Budżet konkursu został zwiększony z 60 mln zł do ponad 86,2 mln zł. Konkurs jest finansowany z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uruchomienie programów akceleracyjnych przez wybrane akceleratory planowane jest na maj 2021 r. Źródło: ISBnews

Spoko.app: Fintech, który działa na rynku międzynarodowych przekazów pieniężnych – ma już 500 tys. użytkowników. Najwięcej użytkowników aplikacji stanowią w kolejności obywatele: Polski, Włoch, Niemiec i Francji. Tylko w marcu za pośrednictwem Spoko.app zrealizowano transakcje o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Pod koniec maja 2020 r., gdy firma podjęła decyzję o globalnej ekspansji, liczba użytkowników sięgała 100 tys. Za pośrednictwem aplikacji można obecnie w prosty sposób przesyłać natychmiastowo pieniądze z 32 do 45 krajów. Źródło: ISBnews

PayPo: Liczba transakcji PayPo wzrosła o ponad 4 razy r/r w I kw. 2021 r. i zbliża się do 2 mln. Ten trend został potwierdzony przez wyniki odnotowane w kwietniu.”Już 80% internautów robi zakupy online. To przekłada się na rosnącą penetrację płatności internetowych i różnych form finansowania zakupów w tym kanale. Na wysokiej fali olbrzymiego zainteresowania e-handlem płyną też odroczone płatności, które na stałe zagościły wśród ulubionych form płacenia za e-zakupy. Nasze dane za I kwartał br. pokazują, że silny trend zapoczątkowany w marcu 2020 r. nie tylko utrzymał się do końca roku, ale wciąż się umacnia – rok do roku przy użyciu naszych odroczonych płatności sfinansowano ponad 4 razy więcej transakcji. Kwiecień tylko potwierdza tę prawidłowość” – powiedział dyrektor operacyjny PayPo Piotr Szymczak. Źródło: ISBnews

Bayer: Spółka planuje otworzyć Digital Hub w Warszawie, który będzie koncentrował się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w wymiarze globalnym dla dywizji „Crop Science”, „Pharmaceuticals” i „Consumer Health”. Placówka rozpocznie działalność w lipcu tego roku, a docelowo zatrudnienie ma znaleźć 400 specjalistów IT. Bayer dla nowego Digital Hub w Warszawie poszukuje głównie programistów, osób na stanowisko full stack engineer, data engineer, data scientist – z doświadczeniem w uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji i badaniach operacyjnych. Źródło: ISBnews

Visa: Wydawca kart odnotował wzrost liczby transakcji w internecie w Polsce o ponad 20% r/r w grudniu 2020 r.”W Europie w grudniu 2020 r. w 15 krajach odnotowano min. 40-proc. wzrost liczby transakcji w internecie, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. W Polsce wzrost ten wyniósł ponad 20%. […] W grudniu 2020 r. ponad 80% płatności dokonywanych kartami Visa w Europie odbyło się zbliżeniowo, a konsumenci coraz częściej decydują się na ten rodzaj transakcji. W przypadku Polski lockdown tylko przyspieszył pewne zmiany, które dokonywały się już wcześniej. Polska od dawna plasuje się w światowej czołówce pod względem płatności zbliżeniowych telefonem, zegarkiem czy kartą. Głównym powodem tego rodzaju płatności jest wygoda. To nie zaskakuje, bo dzięki mobilnym portfelom możemy płacić zbliżeniowo i nie musimy mieć przy sobie plastikowej karty” – podała Visa. Źródło: ISBnews

PARP: Jako największą zaletę pracy zdalnej 83% pracowników instytucji finansowych wskazuje oszczędność czasu, wynika z ankiety Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeprowadzonej przez Uniwersytet Warszawski na potrzeby raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego pt. „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”. 72% ankietowanych wskazuje też na większe bezpieczeństwo pracy z domu, zaś 57% najbardziej docenia elastyczny czas pracy. Pracownicy wskazują również na wady systemu pracy z domu. Ponad połowa z nich skarży się na rozluźnienie więzi z innymi członkami zespołu (53%), 47% wskazuje na brak jasnej granicy między pracą a życiem prywatnym, zaś 42% zmaga się z poczuciem izolacji i samotnością. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Spółka w ramach projektu naukowo-badawczego współfinansowanego w kwocie ponad 6 mln zł przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przetestuje możliwość wprowadzenia systemu radiowej identyfikacji danych, czyli RFID. Oddanie do użytku systemu do testów zaplanowane jest na przełom maja i czerwca. Źródło: ISBnews

TVP i Emitel: Spółki zawarły umowę na rozszerzenie emisji testowych w naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania DVB-T2/HEVC. Zasięg testowego nadawania jest sukcesywnie zwiększany do docelowych 49 lokalizacji z dotychczasowych 5. Od 1 maja br. testy obejmą swoim pełnym zasięgiem około 90% populacji kraju. „Udostępnione dotychczas, w ramach emisji testowych, programy TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Dokument, TVP Kultura i TVP Rozrywka będzie można oglądać do końca czerwca 2022 roku, kiedy to planowane jest wyłączenie obecnie obowiązującego standardu DVB-T i uruchomienie DVB-T2/HEVC” – podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

No Fluff Jobs: Portal rekrutacyjny dla branży IT pojawił się na Ukrainie i Białorusi; tym samym polski portal dostępny będzie już w 5 krajach (dotychczas był obecny w Polsce, na Węgrzech i w Czechach). W roku ubiegłym około 1,7% aplikacji pochodziło z Ukrainy, a 0,5% z Białorusi, co pokazuje wielki potencjał do rozwoju, zwłaszcza że polskie firmy usilnie poszukują źródeł pozyskiwania specjalistów z branży IT. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka wprowadza ekologiczne opakowania do swojej oferty i stawia sobie za cel, by do 2022 roku co najmniej 2,5 mln przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie było wysyłane w ekologicznych opakowaniach. „Klienci Allegro coraz częściej zwracają uwagę na to, w jaki sposób zostało zapakowane ich zamówienie. Aspekt ekologiczny pojawia się w komentarzach wystawianych po zakupie i staje się dla sprzedających sposobem na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i pomóc sprzedawcom – zwłaszcza małym i średnim – podnieć atrakcyjność ofert, wprowadzamy ofertę ekologicznych opakowań. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują dostęp do materiałów świetnej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach” – powiedział dyrektor DEX w Allegro Łukasz Szczepański. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Bank wprowadził nowy rachunek Plan Biznes dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Umożliwia on samodzielny dobór usług i tworzenie wygodnego modelu współpracy w modelu online.Rachunek Plan Biznes obejmuje konto podstawowe z rachunkami pomocniczymi, Plan Basic z zestawem produktów i usług, które klient zawsze otrzymuje za darmo oraz trzy dodatkowe plany transakcyjne do wyboru w zależności od potrzeb firmy. Można go otworzyć w oddziałach banku prowadzących obsługę klienta biznesowego i centrach bankowości korporacyjnej. Źródło: ISBnews

ManpowerGroup: Pandemia przyspieszyła decyzję o automatyzacji i digitalizacji wśród 27% firm polskich i 35% na świecie, wynika z raportu ManpowerGroup „Rewolucja Umiejętności – restart pod znakiem trzech P: przedłuż, przekwalifikuj, przeorganizuj”. Kryzys jako następstwo pandemii doprowadził do wstrzymania tych planów w przypadku 21% polskich pracodawców i 17% globalnych. „Pandemia pokazała, że firmy, które stawiały na digitalizację jeszcze przed wybuchem kryzysu zdrowotnego, lepiej poradziły sobie z dynamiką przemian spowodowanych światowym lockdownem. Przedsiębiorstwa, które więcej inwestują w cyfryzację, umiejętności zespołów i innowacje, zdobywają większy udział w rynku. Automatyzacja i digitalizacja nie zabiorą pracy człowiekowi, ale zmienią ją w znaczny sposób, czyniąc bardziej jakościową i wymagającą nieustannego uczenia się” – powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup na Polskę Iwona Janas. Źródło: ISBnews

KIR: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęło 4 764 osób w I kw. 2021 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w tym kwartale – blisko 1,7 tys. – wpłynęło w marcu. „Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w I kw. 2021 r. wyniosła 4 764. W tym samym okresie 2020 r. odnotowano 5 128 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2021 r. zdecydowało się 4 721 osób, czyli ponad 99%. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 527 osób, tj. ponad 95% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 652 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 488 osób” – podał KIR. Źródło: ISBnews

SAP: Wśród polskich firm o wysokim poziomie transformacji cyfrowej mniej niż połowa (45%) odnotowała spadek sprzedaży w 2020 roku. Natomiast wśród przedsiębiorstw o niskim poziomie cyfryzacji negatywny wpływ na sprzedaż zaraportowało 73% firm, wynika z badań zleconych przez SAP. „Badanie polskich przedsiębiorców zlecone przez SAP jasno pokazuje, że czas niepewności oraz kryzysu wywołanego pandemią lepiej przechodzą te firmy, które już wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzujące i automatyzujące procesy biznesowe lub te, które zadziałały szybko oraz elastycznie w trakcie lockdownu” – podał SAP. Źródło: ISBnews

ZDG TOR: Korzyści dla środowiska wynikające z instalacji automatów paczkowych są na tyle duże (obecność jednego automatu sprawia, że w danej części miasta pojawia się w ciągu dnia nawet o 13 pojazdów dostawczych mniej), że muszą stać się pełnoprawną częścią miejskiej infrastruktury. Oznacza to, że powinny być uwzględniane w projektach architektonicznych i urbanistycznych, a aktywna współpraca z firmami oferującymi tego typu urządzenia powinna stać się stałym zadaniem miejskich samorządów, oceniają eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (ZDG TOR) w raporcie pt. „Automaty przesyłkowe – zielone rozwiązanie dla ostatniej mili”. Źródło: ISBnews

e-PIT: Liczba rocznych zeznań PIT złożonych poprzez system Twój e-PIT sięgnęła 5 mln – w ub.r. zbliżona liczba pojawiła się na liczniku 30 kwietnia, poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Do 30 kwietnia podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, przypomniał resort. Źródło: ISBnews

mBank: Bank zaprezentował nową wersję aplikacji CompanyMobile, z której korzystają klienci MSP i korporacyjni. Zgodnie ze standardem rynkowym, umożliwia ona logowanie za pomocą PIN lub biometrii urządzenia, co zwiększa wygodę korzystania. Aplikacja została zbudowana we współpracy z mServices, spółką z Grupy mBanku. mServices wykorzystało w tym celu mBank design system – zbiór narzędzi i zasad, radykalnie redukujący czas wdrożenia nowych aplikacji desktopowych i mobilnych. Źródło: spółka

Goodie cashback: Wartość transakcji dokonanych przez użytkowników goodie cashback w I kw. 2021 r. osiągnęła ponad 136 mln zł, a na ich kontach w goodie naliczono ponad 3,2 mln zł cashbacku. Tylko w marcu br. wartość naliczonego cashbacku wyniosła ponad 1,3 mln zł, co oznacza blisko trzykrotny wzrost w porównaniu do marca 2020 r. Źródło: spółka

Asseco Poland: Spółka wprowadza AUMS Biling & CIS 4.0. (system do rozliczeń i obsługi klientów), który jest kontynuacją dotychczasowej linii produktowej 3.0 i jego dostosowaniem do wyzwań stojących przed polskim rynkiem energii. Rozwiązanie będzie udostępnione dla wszystkich dotychczasowych klientów, w ramach oraz na warunkach, obecnie posiadanych umów licencyjnych. System jest całkowicie otwarty oraz daje możliwości samodzielnego rozwoju przez przedsiębiorstwo energetyczne i we współpracy z partnerami zewnętrznymi (brak vendor-locking). Zastosowane technologie umożliwiają wykorzystanie baz danych opartych na OpenSource, a dodatkowo wdrożone narzędzia oraz przyjęta strategia wielochmurowa (multicloud) i hybrydowa (hybrid cloud) umożliwia przeniesienia systemu do dowolnej chmury wybranego dostawcy. Źródło: spółka

BNP Paribas Bank Polska: Bank rozpoczął współpracę z firmą Doconomy przy wdrożeniu narzędzi mających zastosowanie na lokalnym rynku. Podstawą będzie umożliwienie klientom śledzenia i mierzenia wytwarzanego przez nich śladu węglowego. Wprowadzając licznik wpływu Åland Index do swojej oferty inteligentnych usług dla klientów, którzy chcą przyczyniać się do pozytywnych zmian, BNP Paribas Bank Polska jako pierwszy bank w Polsce staje się prekursorem przemian. Źródło: spółka

Nokia: Ogłosiła wprowadzenie na rynek Nokia Edge Automation. Nowe rozwiązanie eliminuje złożoność zarządzania wieloma centrami danych opartymi na chmurze, automatyzując ten proces z poziomu jednej platformy. Rozwiązanie Nokii dla chmury brzegowej jest w pełni zautomatyzowane. Umożliwia ono dostawcom usług internetowych (CSP) jednoczesne kontrolowanie infrastruktury w wielu lokalizacjach, w tym zdalną kolokację, aktualizacje oprogramowania i prace serwisowe oraz zwiększa wydajność operacyjną. Szacuje się, że automatyzacja pozwoli dostawcom zaoszczędzić około 30% kosztów operacyjnych. Źródło: ISBtech

GPW: Nowy system transakcyjny ma być gotowy na przełomie 2022/23. Źródło: Trigon

DataWalk: Sprzedał licencję platformy analitycznej DataWalk do Rhode Island Office of Attorney General. Źródło: spółka

mBank: Zaprezentował nową wersję aplikacji CompanyMobile, z której korzystają klienci MSP i korporacyjni. Użytkownicy dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz intuicyjnej nawigacji będą mogli z jeszcze większą wygodą zarządzać finansami firmy oraz autoryzować transakcje. Źródło: spółka

Isabella PL: Używa systemu ERP Impuls, stworzonego w technologii Oracle przez firmę BPSC. Dla polepszenia parametrów technologicznych działania systemu oraz uproszczenia polityki licencyjnej, system Impuls został na początku 2021 roku przeniesiony do Chmury Oracle. Migracji dokonała firma Litex Service, spółka świadcząca wachlarz usług wspólnych dla Grupy Lubawa oraz wybranych podmiotów zewnętrznych – głównie w obszarze informatycznym. „Do platformy Oracle Cloud Infrastructure (OCI) przenieśliśmy bazę danych systemu ERP Impuls, powstałą po rozdzieleniu baz Grupy Lubawa i Isabella PL. W chmurze Oracle korzystamy z jednego systemu bazodanowego uruchomionego na maszynie wirtualnej i połączeń klasy IPSec do biur w Ostrowie Wielkopolskim i w Lubawie” – komentuje Michał Węgrzynek, Prezes Litex Service. „Pierwsze prace testowe rozpoczęliśmy jeszcze na początku 2020, jednak pandemia i konieczność zapewnienia ciągłości działania Grupy w reżimie hybrydowym pokrzyżowała nasze pierwotne plany. Ostatecznie migracja została przeprowadzona w styczniu 2021, zaś samo przeniesienie danych o wolumenie 1TB trwało ok. 2 dni”. Źródło: spółka

Zen.com: polski fintech działający w 31 krajach, zaoferował swoim klientom nowe możliwości zasilenia konta. Już teraz firma umożliwia między innymi doładowania z Apple Pay, Google Pay, Trustly czy iDeal. „Systematycznie rozszerzanie katalogu sposobów zasilenia konta to kolejny krok, który wpisuje się w ideę maksimum wygody. Da to naszym klientom poczucie jeszcze większej kontroli nad światem finansów, czyniąc go bardziej ZEN” – wyjaśnia Michał Bogusławski, Commercial Director Zen.com. Źródło: ISBtech

Shoper: Wprowadza nowy, bazujący na technologii machine learning system rekomendacji. Dzięki niemu, klientom podczas zakupów online wyświetlają się dodatkowe, specjalnie pod nich dostosowane produkty. Systemy rekomendacji stanowią dziś fundamenty najpopularniejszych aplikacji i serwisów VOD. Podobną technologię stosują też globalne platformy sprzedażowe. „Dzięki analizie wizyt klientów w sklepach internetowych, na stronie, która korzysta z tzw. systemu rekomendacji, kupującym wyświetlają się propozycje oraz zestawy produktów, które mogą ich dodatkowo zainteresować oraz zwiększyć wartość koszyka zakupowego. Rekomendacje pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy oraz machine learning, a analiza odbywa się w czasie rzeczywistym” – mówi Adrian Słowik, Software Architect i IT Manager w firmie Shoper. Źródło: spółka

Bank Ochrony Środowiska: Dołącza do grona dostawców tożsamości dla usługi mojeID zarządzanej przez KIR. Dzięki temu klienci Banku będą mogli w prosty i bezpieczny sposób potwierdzać swoją tożsamość, korzystając z usług udostępnianych online w sektorze publicznym i komercyjnym. Źródło: spółka

OPPO: Na polski rynek trafił już smartfon A54 5G z dostępem do sieci nowej generacji. Urządzenie cechuje stylowe i wyjątkowo smukłe wzornictwo oraz bardzo pojemna bateria o mocy 5000 mAh. W pierwszym tygodniu maja do sprzedaży wejdzie również kolejny przedstawiciel serii Reno5 – OPPO Reno5 Z 5G. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews