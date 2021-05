Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 3-7 maja br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-hazard: Wysoki poziom restrykcyjności polskich przepisów dotyczących działalności kasyn online jest jedną z przyczyn popularności szarej strefy hazardu online, wynika z raportu EY o szarej strefie na rynku hazardowym online w Polsce na zlecenie Stowarzyszenia Graj Legalnie.”EY opracował raport, w którym oszacował wielkość szarej strefy w sektorze gier hazardowych online. Wynika z niego, że w 2020 roku obroty realizowane przez nielegalnych operatorów wyniosły aż 12,6 mld, co stanowiło 46,7% całego rynku online. Jedną z przyczyn tej sytuacji – obok wysokich obciążeń fiskalnych operatorów z licencją ministra finansów – jest wysoki poziom restrykcyjności polskich przepisów dotyczących działalności kasyn online. Jest on bowiem jednym z najwyższych w Unii Europejskiej” – podano. Źródło: ISBnews

E-sąd polubowny: Ponad 30% wyroków rozpatrywanych przez sąd polubowny online Ultima Ratio dotyczy sporów w sprawach budowlanych. Średni czas trwania postępowania gospodarczego skrócono do 19 dni, a najdłuższa sprawa budowlana trwała dwa miesiące.”Postępowanie arbitrażowe przed Ultima Ratio toczy się bardzo szybko, gdyż jest w maksymalnym stopniu uproszczone. Sprawy prowadzone są online, na platformie IT sądu. Procedurę zaczyna powód – w sprawach budowlanych najczęściej wykonawca – wnosząc pozew drogą elektroniczną. Dołącza dowody: umowę, faktury, protokoły odbiorów, kopie dziennika budowy, zdjęcia czy filmy z terenu robót. Potwierdza, że materiały te są prawdziwe i autentyczne. Zaraz po złożeniu pozwu, system automatycznie doręcza go pozwanemu, losuje arbitra i przygotowuje e-akta sprawy. Druga strona ma 7 dni na ewentualną odpowiedź” – powiedział współtwórca Ultima Ratio Robert Szczepanek. Źródło: ISBnews

Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 212,93 mld zł w IV kw. 2020 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podał Narodowy Bank Polski (NBP).”Według danych od banków, w IV kwartale 2020 r. odnotowano zarówno spadek liczby, jak i spadek wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przeprowadzono 1,693 mld transakcji kartami płatniczymi (spadek o 10%) o łącznej wartości 212,9 mld zł (spadek o 3%). W IV kwartale 2020 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,56 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 10%” czytamy w „Informacji o kartach płatniczych II kwartał 2020 r.” – podał bank. Źródło: ISBnews

Twój e-PIT: Liczba rocznych zeznań PIT złożonych poprzez system Twój e-PIT sięgnęła 5 mln według stanu na 30 kwietnia br. (bez automatycznej akceptacji), podało Ministerstwo Finansów. „W usłudze #TwójePIT złożyliście 5,8 mln #ePIT-ów (stan na 30.04.2021 r., bez automatycznej akceptacji). To o prawie 1 mln deklaracji więcej niż w ubiegłym roku” – czytamy na profilu resortu na Twitterze. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa banków: Banki w Czechach oraz Polsce znajdują się wśród liderów transformacji cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej – proces ten zachodzi w tych krajach nawet szybciej niż w wielu państwach Europy Zachodniej. „Wyniki analiz przeprowadzonych przez zespół S&P Global Ratings wskazują, że banki działające w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo sprawnie adaptują swoje modele biznesowe do cyfrowej rzeczywistości, a niektóre z nich, pod względem tempa digitalizacji, już przewyższają swoich europejskich konkurentów (np. mBank prezentuje się korzystnie w odniesieniu do swojego inwestora strategicznego, niemieckiego Commerzbanku). Większość banków regionu dość wcześnie dostosowała się do nowych wyzwań, przede wszystkim dzięki dostępności wykfalifikowanych pracowników, wdrażanym nowym technologiom oraz niedawnym solidnym buforom dochodowym w okresie po 2010 roku. Umożliwiło to instytucjom tworzącym sektor bankowy zwiększenie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów oraz wzmocnienie wewnętrznych procesów IT” Źródło: ISBnews

E-commerce: Odsetek Polaków, którzy zamierzają robić wszystkie lub większość zakupów w internecie, nawet po zakończeniu pandemii, wzrósł pomiędzy styczniem 2020 r. a styczniem 2021 r. z 7% do 9%, wynika z badania „UPS Smart E-commerce 2021″.”W badaniu zapytano europejskich konsumentów o proporcje zakupów internetowych w stosunku do tych w sklepach stacjonarnych, przed pierwszym lockdownem na początku 2020 r., w jego trakcie i po pandemii. W Polsce odnotowano 29-proc. wzrost liczby respondentów, którzy zamierzają robić wszystkie lub większość zakupów w internecie nawet po zakończeniu pandemii” – podano. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa banków: Transformacja cyfrowa banków, która przyspieszyła z nastaniem pandemii, doprowadzi do tego, że za kilka lat 80% sprzedaży będzie odbywało się przez kanały cyfrowe, natomiast liczba oddziałów znacząco zmaleje, zmieni się też ich funkcja – ocenia Managing Director & Senior Partner, Chairman BCG w Polsce Franciszek Hutten-Czapski w rozmowie z ISBnews. Poszukując nowych źródeł przychodów, banki będą w coraz atrakcyjniejszej formie oferować produkty inwestycyjne, a także zabezpieczać coraz więcej potrzeb w życiu codziennym klientów. Źródło: ISBnews

Social media: Portal Streamerzy.pl wraz z inSTREAMLY opublikował coroczne Badanie rynku live streamingu 2020. Jak wynika z raportu w porównaniu z rokiem 2019 liczba polskich kanałów streamingowych powyżej 10 tys. subskrybentów zwiększyła się o niemal 41,4% (z 389 w roku 20219 do 550 w roku 2020). Streaming oraz Internet skutecznie zastępują odbiorcom z Generacji Z klasyczne media. Aż 61,4% widzów platform streamingowych deklaruje, że nie ogląda telewizji wcale a 26,2% ogląda mniej niż 1 godzinę dziennie, przeznaczając ten czas na gry (30,1%), oglądanie streamów (32,4%) i YouTube’a (23,2%). Dzięki upowszechnieniu technologii transmitowania obrazu i dźwięku, streaming staje się również w Polsce realną ścieżką kariery, choć nadal zdecydowana większość twórców to pasjonaci. Z odpowiedzi udzielonych przez streamerów wynika, że 73,4% z nich streamuje z czystej pasji. Ich rozwój wspierają natomiast sami widzowie. Datki od widzów dla 41,1% internetowych twórców to główne źródło dochodu ze streamów. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: 87% sprzedawców detalicznych doświadczyło w ostatnim roku minimum jednego przypadku naruszenia bezpieczeństwa, wynika z danych firmy Fortinet. Doświadczenie cyberataku wpłynęło negatywnie na wizerunek marki w przypadku 42% badanych sklepów. W 40% miał miejsce przestój operacyjny, który wpłynął na przychody, a 30% utraciło ważne dane biznesowe Jak wskazują eksperci, problem ten szybko się pogłębia, ponieważ tempo rozwoju technologii wspierającej obsługę klienta często wyprzedza poziom bezpieczeństwa. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Polski biznes rzadziej pada ofiarą ataków ransomware. Odsetek dotkniętych nimi firm spadł o 15% w porównaniu do 2020 roku. Ataki te kosztują jednak polskie przedsiębiorstwa średnio 1,5 mln złotych – wynika z badania firmy Sophos. W ciągu ostatniego roku całkowite straty spowodowane przez ransomware wzrosły ponad dwukrotnie. Więcej firm płaci za odblokowanie danych: w 2021 roku na świecie było to już 32%. Jednak mniej niż 1 na 10 przedsiębiorstw, które zapłaciły przestępcom, zdołało odzyskać wszystkie dane. Średnie i duże polskie firmy coraz lepiej zabezpieczają się przed cyberzagrożeniami: prawie połowa ma szczegółowy plan odzyskiwania danych po ataku. Spośród firm, wobec których podjęto próbę ataku ransomware, aż 77% zablokowało go zanim dane zostały zaszyfrowane. Źródło: spółka

Robotyka: Z raportu „Roboty w handlu detalicznym” RetailWire i Brain Corp wynika, że aż 64% ankietowanych detalistów uważa, że niezwykle istotne jest posiadanie własnej, jasnej i wykonalnej strategii automatyzacji na najbliższe lata. Wśród dużych detalistów ta opinia jest jeszcze bardziej powszechna – odpowiedziało tak aż 77% z nich. To imponujący wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że roboty w handlu zaczęły się pojawiać zaledwie dekadę temu. Dziś już połowa respondentów planuje w ciągu najbliższych 18 miesięcy wdrożenia automatyki w swoich punktach sprzedaży. „Globalna pandemia zwróciła uwagę na wagę automatyzacji i korzyści z niej płynące, dlatego obserwujemy teraz zwiększone nią zainteresowanie. Co istotne, sprzedawcy detaliczni myślą nie tylko o tym, żeby jak najszybciej rozwiązać swoje wywołane przez koronawirusa problemy, ale również o bonusach z wdrożeń, które będą osiągać w przyszłości. Autonomiczne roboty to dziś wszechstronni partnerzy, pomagający w zwiększeniu produktywności, w utrzymaniu czystości czy poprawiający obsługę klientów w sklepach” – powiedział starszy dyrektor ds. strategii w Brain Corp Josh Baylin. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Vigo System: Spółka odnotowała 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 2,63 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,58 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 12,4 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asbis: Utrzymanie przez Asbis marży brutto powyżej 6% w roku bieżącym jest prawdopodobne, a spółka spodziewa się uzyskania dobrych wyników w II kw. br., jak również w II połowie roku, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou.”Będziemy walczyć o to, by utrzymać marżę brutto powyżej 6% w tym roku i w naszej ocenie jest to w zasięgu ręki” – powiedział Christou. Marża zysku brutto na sprzedaży w I kw. 2021 wzrosła do 6,43% z 5,08% w I kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Netia: Spółka odnotowała 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 19,88 mln zł wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 324,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 323,12 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Samito: Spółka rozpoczyna współpracę z PayNow – integratorem płatności z Grupy mBanku, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawłowski. Spółki przygotowują m.in. nową usługę efektywnego ratowania porzuconych koszyków dla e-sklepów. „Dzięki współpracy z PayNow możemy zaproponować e-sklepom bardziej efektywne narzędzie. Użytkownik otrzyma podobny komunikat do standardowych rozwiązań obecnych już na rynku, jednak w rozwiązaniu Samito i PayNow od razu będzie miał możliwość dokonania płatności. Standardowo użytkownik musi od nowa przejść całą ścieżkę zamknięcia transakcji – m.in. wpisać dane dostawy, wybrać formę płatności. Takie uproszczenie procesu sprawia, że jest on aż o 25% bardziej skuteczny” – powiedział ISBnews Gawłowski. Źródło: ISBnews

Asbis: Spółka odnotowała 15,14 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,27 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,96 mln USD wobec 6,37 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 24,1 mln USD w porównaniu do 7,38 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 733,37 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 505,51 mln USD rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asbis: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,2 USD na akcję. Całościowa dywidenda z zysku spółki za 2020 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,3 USD na akcję. „Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 USD na akcję zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki. Dywidendą objęte są wszystkie 55 500 000 akcje spółki. W związku z tym, łączna kwota dywidendy wyniesie 11 100 000 USD” – podała spółka. Źródło: ISBnews

UOKiK: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął dwa postępowania antymonopolowe: przeciwko Telewizji Polsat i czterem spółkom z grupy kapitałowej Discovery, podał Urząd. Przyczyną jest fakt, że przedsiębiorcy mogą wykorzystywać swoją pozycję na rynku dystrybucji kanałów telewizyjnych do działań na niekorzyść operatorów telewizji kablowej i pośrednio konsumentów. Zastrzeżenia Urzędu budzi m.in. sposób sprzedaży programów w pakietach. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Wstępnie spółka szacuje, że przychody ze sprzedaży netto osiągnięte w kwietniu 2021 roku wyniosły 113,42 mln zł, co oznacza wzrost o 2% w skali roku. Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku ukształtowały się na poziomie 319,14 mln zł, co stanowi wzrost o 20% w skali roku. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Wstępny skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Asseco Poland wyniósł 101,9 mln zł w I kw. 2021 r. Ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I kw. 2021 r., który zostanie opublikowany 26 maja 2021 r. Źródło: ISBnews

ASM Group: Spółka dostrzega wzrost popytu na usługi wsparcia sprzedaży wraz z otwieraniem placówek handlowych i w nadchodzących miesiącach będzie rozwijać technologie, które mają podwyższać efektywność usług świadczonych klientom, poinformowała ISBnews prezes Dorota Kenny. „Ubiegły rok zarząd poświęcił na zabezpieczenie Grupy ASM przed negatywnymi skutkami trudnej sytuacji Grupy Vertikom, a w efekcie ogłoszenia jej upadłości. W porozumieniu z instytucjami finansowymi zarząd ASM przeprowadził szereg procesów stabilizujących i zredukował zadłużenie poprzez znaczącą przedpłatę zobowiązania kredytowego. To duże osiągnięcie w roku naznaczonym pandemią. Chcę podkreślić, że dominującym negatywnym aspektem niemieckiej akwizycji i podjętej w 2018 r. decyzji transakcyjnej jest obecne zadłużenie na bilansie ASM, co w znaczący sposób ogranicza nasze możliwości rozwojowe w najbliższym czasie” – powiedziała ISBnews Kenny. Źródło: ISBnews

Esotiq & Henderson: Spółka planuje otwarcie łącznie 11 nowych salonów w Polsce i 7 placówek na rynkach wschodnich, głównie oparte o franczyzę, poinformował prezes Adam Skrzypek. Spółka w tym roku chce skupić się także na rozwoju e-commerce. „W Polsce stawiamy na rozwój sieci franczyzowej i planujemy w tym roku otwarcie 11 nowych salonów. Nie wykluczamy selektywnego podejścia do przejęć sieci salonów z korzystnymi lokalizacjami” – powiedział Skrzypek. Dodał, że spółka chce utrzymać pozycję lidera na rynku bielizny w kraju. Jednocześnie dla bezpieczeństwa, w tym roku priorytetem będzie także sprzedaż online, aby była możliwa ze stanu całej sieci salonów w kraju.Źródło: ISBnews

Eobuwie.pl: Spółka zależna CCC – uruchomiła domenę eobutev.si i rozpoczęła sprzedaż na Słowenii. Natomiast we Wrocławiu spółka uruchamiła 4 maja drugi sklep stacjonarny w centrum handlowo-rozrywkowym Wroclavia. „Słowenia to już 17. rynek, na którym eobuwie.pl prowadzi sprzedaż pod lokalną domeną. Na witrynie eobutev.si klienci zyskali dostęp do szerokiej oferty produktów. Eobutev.si dostępne jest od początku maja” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Apator: Konsorcjum spółek Grupy Apator i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7 000 sztuk zestawów koncentratorowo-bilansujących (ZKB). Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (ang. Smart Grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia. Źródło: ISBnews

ASM Group: Spółka odnotowała 8,25 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,98 mln zł w 2020 r. wobec 257,42 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sygnity: Akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Spółka odnotowała 126,68 mln zł zysku netto w 2020 r. wobec 113,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 163,67 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej. Zyski z inwestycji sięgnęły 167,25 mln zł w 2020 r. wobec 155,6 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

4Fun Media: Spółka odnotowała 2,71 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto łącznie wyniosła 4,3 mln zł w 2020 r. wobec 15,28 mln zł straty rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Ailleron: Spółka odnotowała 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,43 mln zł w 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 15,52 mln zł wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 156,2 mln zł w 2020 r. wobec 140,66 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Spółka odnotowała 18,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 18,06 mln zł wobec 34,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 46,64 mln zł wobec 55,74 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,51 mln zł w 2020 r. wobec 249,04 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comp: Spółka odnotowała 15,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 33,75 mln zł wobec 54,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 77,24 mln zł wobec 92,72 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,88 mln zł w 2020 r. wobec 730,55 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka odnotowała 120,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 104,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 191,56 mln zł wobec 143,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 277,85 mln zł w porównaniu do 228,31 mln zł w 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 536,75 mln zł w 2021 r. wobec 1 437,42 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

DO OK: Spółka specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych nawiązała współpracę z firmą z Norwegii, w ramach której wpływy spółki do końca roku 2021 mogą osiągnąć poziom około 1 mln zł. DO OK stworzy oprogramowanie dla firmy specjalizującej się w technologii bezprzewodowej, która zapewnia inteligentne rozwiązania dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Źródło: ISBnews

TeleGo: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko spółce TeleGo. Ze skarg, które trafiły do UOKiK, wynika, że przedstawiciele firmy dzwoniąc do konsumentów z propozycją zawarcia umowy i następnie odwiedzając ich w domu, mogą wskazywać lub sugerować, że reprezentują ich dotychczasowego operatora telefonicznego.Kolejny zarzut to niewydawanie konsumentom wzoru oświadczenia lub formularza odstąpienia od umowy, co może utrudniać im odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Źródło: ISBnews

Arena.pl: Spółka rozpoczyna współpracę z Brutto. Na mocy podpisanej umowy, sprzedawcy zarejestrowani na platformie arena.pl uzyskają dostęp do usług finansowych za pośrednictwem serwisu brutto.pl. Nawiązane partnerstwo jest wynikiem realizacji kolejnych kroków strategii rozwoju spółki. Źródło: spółka

Huawei: Tylko wspólnie wypracowane zasady bezpieczeństwa na linii firmy prywatne -sektor publiczny mogą pomóc w odbudowie społecznego zaufania do technologii, oceniła wiceprezes Huawei, Catherine Chen podczas 50. edycji konferencji St. Gallen Symposium. Wiceprezes podkreślała w swoim wystąpieniu, że budowa zaufania wymaga wspólnych wysiłków podejmowanych zarówno przez polityków i organy regulacyjne, jak i firmy z sektora prywatnego. „Coraz więcej naszych urządzeń jest podłączonych do sieci, nieustannie rośnie znaczenie usług online i cały czas przybywa krytycznych systemów opartych na wymianie danych w czasie rzeczywistym. Dlatego rządy na całym świecie muszą zadbać, aby wszyscy byli chronieni w oparciu o najwyższe standardy regulacyjne i technologiczne. Tylko wspólnie wypracowany zbiór zasad może zagwarantować poziom bezpieczeństwa, który podniesie społeczne zaufanie do technologii Musimy zbudować silny fundament zaufania do technologii. Uda się to dzięki wspólnemu zestawowi zasad oraz innowacjom. Tylko wtedy będziemy mogli korzystać z technologii w sposób zrównoważony i bezpieczny” – podkreślała Catherine Chen. Źródło: ISBtech

Mobile Industrial Robots: Sprzedaż w I kwartale wzrosła o 55% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2020. Dynamika w regionie CEE była powyżej średniej, sprzedaż w pierwszym kwartale podwoiła się w porównaniu do 2020 roku. Wielu klientów to międzynarodowe firmy, które kontynuują zamówienia większych flot robotów MiR, w celu automatyzacji transportu materiałów i intralogistyki. Automatyzacja i cyfryzacja są postrzegane jako ważne kroki na drodze wzmacniania firm produkcyjnych w czasie i po pandemii Covid-19. Między innymi dlatego wiele przeszło z fazy pilotażowej do fazy realizajcji na dużą skalę z flotami do 50 robotów. Źródło: ISBtech

SE+ Studio Stomatologii Estetycznej: Prowadzi prace nad wykorzystaniem technologii CAD CAM – projektowania i druku 3D do odbudowy kostnej fragmentów żuchwy i szczęki. Źródło: ISBtech

Esotiq&Henderson: Stawia na rozwój e-commerce w Polsce i Europie. Grupa ma cztery własne sklepy internetowe, w tym jedną platformę outletową. Prowadzona jest też sprzedaż na platformach multibrandowych w kraju i za granicą. Sieć e-commerce zostanie poszerzona na Ukrainie, w Mołdawii, w Niemczech i Rosji. Źródło: Trigon

OPPO: Jeden z największych producentów inteligentnych urządzeń na świecie, zostało licencjodawcą HEVC Advance Patent Pool. Dzięki temu do ponad 13 700 patentów zostały dołączone rozwiązania OPPO, w tym patenty dotyczące standardu HEVC/H.265. Źródło: spółka

Zalando: Przewiduje 31-36% wzrostu GMV i 400-475 mln euro skorygowanego EBIT w roku finansowym 2021. GMV wzrósł o 55,6% do 3,2 mld euro w I kwartale, przy skorygowanej marży EBIT na poziomie 4,2%. Zalando odnotowało również wzrost liczby nowych klientów, osiągając 41,8 mln aktywnych użytkowników. Firma zamierza rozszerzyć europejską sieć logistyczną o pięć nowych centrów dystrybucyjnych do 2023 roku. Źródło: spółka

Infobip: Firma specjalizująca się w komunikacji omnichannel w chmurze, została uznana za lidera w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) 2021 Vendor Assessment. „To pierwszy raz, kiedy Infobip pojawił się w raporcie porównawczym IDC MarketScape. Określenie mianem lidera podczas debiutu wiele dla nas znaczy. Jest to świadectwo ciężkiej pracy naszych utalentowanych zespołów i inżynierów. CPaaS stał się jednym z najcenniejszych narzędzi w środowisku biznesowym i w konsekwencji jednym z najbardziej perspektywicznych i rozwojowych obszarów. Od początku swojej działalności Infobip koncentruje się na wyprzedzaniu rynkowych trendów i rozszerzaniu oferty tak aby zapewnić klientom dostęp do rozwiązań potrzebnych zarówno dzisiaj jak i w przyszłości” – wyjaśnia Adrian Benić, wiceprezes ds. produktu w Infobip. Źródło: spółka

Fortinet: Odnotował w I kw. przychody na poziomie 710,3 mln USD, wzrost o 23% r/r; przychody przyszłych okresów: 2,75 mld USD, wzrost o 25% r/r. „W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy silny wzrost przychodów i obrotów. Jednocześnie inwestowaliśmy w zwiększenie udziału w rynku oferowanych dotychczas rozwiązań, jak też skupialiśmy się na rozwoju nowych obszarów produktowych, takich jak 5G, SASE i SD-WAN. Platforma rozwiązań ochronnych Fortinet, zarówno wdrażanych w siedzibie firmy, jak i dostępnych w chmurze, znajduje uznanie wśród nowych i obecnych klientów, co potwierdza najwyższy od pięciu lat kwartalny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. Dzięki dobrej widoczności i silnej dynamice biznesu z przyjemnością możemy zwiększyć nasze prognozy dotyczące wyników za cały rok” – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. Źródło: spółka

Cisco: W ciągu dekady Fundacja Cisco przeznaczy 100 mln USD, by wesprzeć walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Cisco podejmie także działania proekologiczne, skupiając się na rozwiązaniach technologicznych prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla, zwiększenia odporności na zmiany klimatu, stworzenia zielonych miejsc pracy oraz edukacji i aktywizacji społeczności lokalnych. Inicjatywa wpisuje się w strategiczne działania firmy na rzecz ograniczania emisji, zmniejszania ilości odpadów i stawiania ambitnych celów w zakresie sposobu realizowania łańcucha dostaw oraz tworzenia i rozwoju własnych technologii. Źródło: spółka

Giganci Programowania: Kontynuuje swoją zagraniczną ekspansję, rozszerzając działalność o kolejne rynki. Innowacyjna szkoła dla dzieci i młodzieży już teraz obecna jest pod marką Coding Giants w Hiszpanii, Chorwacji i na Słowacji, a od września rozwinie swoją sieć także o Meksyk oraz Chile. W ciągu ostatnich 5 lat firma przeszkoliła ponad 100 tysięcy osób w wieku od 7 do 19 lat. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Netia: Spółka podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku i prowadzi rozmowy z potencjalnymi celami akwizycyjnymi. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji ws. ewentualnej rekomendacji dotyczącej dywidendy.”Rozmowy się toczą, każdy efekt, który zakończy się pozytywnie dla obu stron oczywiście poinformujemy. […] Myślę, że w ubiegłym roku było głównie wyczekiwanie ze strony tych firm, które chcą się sprzedać, a sama pandemia nie wspierała, niestety, procesów akwizycyjnych. Pewne rzeczy dogrywa się jednak ostatecznie ‚face-to-face'” – powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

Burda Media Polska: Spółka i szwajcarska firma Edipresse Group podpisały umowę o sprzedaży Edipresse Polska. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach umowy Burda Media Polska przejmie multimedialne i digitalowe portfolio Edipresse Polska, do którego należą serwisy internetowe dla kobiet, m.in. Wizaz.pl, Polki.pl, Party.pl, Viva.pl, Mamotoja.pl, Gotujmy.pl, Niania.pl oraz dwutygodniki Viva i Party, a także magazyny z segmentu true stories (razem 13 tytułów). Źródło: ISBnews

Vercom: Akcje spółki zadebiutowały 6 maja na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,98% i wyniósł 53,99 zł. Kurs praw do akcji (PDA) wzrósł o 11,11% do 150 zł. Vercom jest 431. spółką notowaną na głównym rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2021 r. Źródło: ISBnews

Advanced Graphene Products: Oferta publiczna 817 750 akcji serii C nowej emisji Advanced Graphene Products (AGP) rozpoczęła się 4 maja od uruchomienia zapisów w transzy małych inwestorów. Cena maksymalna została ustalona na 10 zł. AGP – wiodący w Polsce producent grafenu płatkowego i powierzchniowego – planuje pozyskać około 8,2 mln zł brutto, które przeznaczy m.in. na zwiększenie i rozwój mocy produkcyjnych, a także kontynuację prac B+R w najbardziej perspektywicznych obszarach swojej produkcji. Źródło: ISBnews

Satis Group: Spółka nabyła 2,38% akcji notowanej na Nasdaq spółki INVO BioScience Inc., zajmującej się innowacyjnymi metodami leczenia niepłodności, podało Satis Group. Spółki negocjują warunki strategicznej współpracy, mającej na celu rozwój działalności INVO BioScience na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Transakcja o wartości ponad 970 tys. USD została sfinansowana w ramach umowy z Polish American Investment Fund LLC, zawartej 29 kwietnia br. Źródło: ISBnews

Brand24: Pierwszy dzień notowań spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) został wyznaczony na wtorek, 11 maja, podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro.eu: Jest wśród inwestorów zainteresowanych czeskimi e-sklepami Grupa Mall. Innym rozważanym scenariuszem przez czeskich właścicieli e-sklepów jest debiut giełdowy. Źródło: Hospodářské noviny.

MCI Capital: W tym roku zakładane wyjścia z inwestycji na poziomie ponad 0,5mld zł. W planach realizacja w tym roku dwóch dużych inwestycji. Do 18 czerwca spodziewana zgoda KNF na fuzję spółek MCI i PEM, później rejestracja połączenia przez sąd. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w kwocie odpowiadającej 1-2% kapitałów własnych. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Samsung i Play: Samsung Electronics Co., Ltd. i Play przeprowadzą testy 4G i 5G w laboratoriach i sieciach komercyjnych Play, podał koncern. Testy rozpoczną się w II kw. br. i obejmą także sprawdzenie kompatybilności standardów 2G i 3G z najnowszymi technologiami, które są obecnie dostępne na rynku. „Firmy zweryfikują możliwości i wydajność rozwiązań sieciowych 4G i 5G Samsung w ramach testów, które zostaną przeprowadzone w laboratoriach i sieciach komercyjnych Play, począwszy od drugiego kwartału tego roku. W testach weźmie także udział Samsung R&D Institute Poland, obecnie jeden z największych ośrodków badawczo rozwojowych w Polsce. Testy obejmą również badanie kompatybilności starszych sieci 2G/3G Play z najnowszymi rozwiązaniami Samsung”. Źródło: ISBnews

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały listy intencyjne ws. inicjatywy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL). Dzięki informacjom z PCOL, KAS będzie mogła m.in. weryfikować, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura. System będzie także przyczyniać się do uszczelnianie systemu podatkowego. Źródło: ISBnews

Lenovo Polska: Wojciech Zaskórski objął stanowisko general manager w Lenovo Polska. „Będzie odpowiadać za całokształt działań firmy, w tym zarządzanie sprzedażą, rozwijanie i wzmacnianie pozycji marki oraz portfolio jej produktów i usług przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych na polskim rynku. Nowy general manager w Lenovo Polska będzie raportował do Ivana Bozeva, dyrektora generalnego odpowiedzialnego za kraje Europy Środkowo i Południowo-Wschodniej” – podała spółka. Źródło: ISBnews

FM Logistic Central Europe: Zakończył wdrożenie najnowszej wersji systemu do zarządzania operacjami transportowymi, tzw. Transportation Management System (TMS). Nowe narzędzie, dzięki rozszerzonej funkcjonalności i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań zapewni operatorowi sprawniejszą obsługę, kontrolę i niezawodne zarządzanie łańcuchem dostaw swoich klientów. Źródło: ISBtech

SENER Polska: Rozwija projekt kontenerów do transportu i magazynowania ładunku użytecznego (payload) satelity na potrzeby „ekologicznej” misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Fluorescence Explorer (FLEX), która będzie monitorować z kosmosu kondycję roślin. Kontrakt z firmą Leonardo jest konsekwencją inwestycji firmy w badania i rozwój (Research and Development) kontenerów na potrzeby misji kosmicznych. Źródło: ISBtech

Faurecia Frames: Zakład w Wałbrzychu, wchodzący w skład francuskiego koncernu Faurecia należący do pierwszej dziesiątki największych światowych dostawców motoryzacyjnych, wdrożył roboty transportowe VersaBot. „Osiągnęliśmy cel w postaci lepszego przepływu ładunków, dodatkowo poprawiliśmy wydajność i elastyczność systemu transportu wewnętrznego. Z perspektywy 3 lat współpracy możemy mówić o pełnym sukcesie. – Marcin Wójcik, dyr. Fabryki Faurecia Frames. Źródło: ISBtech

Brother: Zaktualizował swoje portfolio o nowe atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, które oferują duże możliwości i wysoką wydajność. Drukarki z serii InkBenefit Plus z systemem uzupełniania zbiorników z atramentem pozwalają na wydruk nawet 15 000 stron w kolorze czarnym. Źródło: spółka

Santander Consumer Multirent: Po otwarciu wirtualnego salonu samochodowego pod nazwą AutoSalon robi kolejny krok w digitalizacji i udostępnia Portal Klienta Multirent. Nowa platforma, zgodnie z trendem „paperless”, pozwala klientom na w pełni zdalne załatwianie spraw związanych z obsługą zawartych umów. Źródło: spółka

HP: Wprowadza nową usługę HP Provisioning Connect dla zespołów IT wspierająca pracowników w pracy zdalnej. Usługa umożliwia płynne działanie urządzeń pracowników. Dzięki niej dział IT nie musi nawet fizycznie konfigurować sprzętu przed dalszym wysłaniem do miejsca docelowego. Usługa ta poprzez aplikację dociera do pracownika – pozwala na jego wdrożenie na odległość, zmianę ustawień, czy rejestrację do spersonalizowanego komputera. Źródło: spółka

Kingston Technology Europe Co LLP: Przekazał płyty główne modułów DDR5 z możliwością zwiększenia częstotliwości taktowania do współpracujących z nią producentów. Zostały one przekazane w celu rozpoczęcia procesu kwalifikacji platformy pamięci nowej generacji. Moduły DDR5 zaprojektowano z ustawionym wstępnie profilem XMP. Producenci płyt głównych mają jednak możliwość ręcznego skonfigurowania układu zarządzania zasilaniem (PMIC) powyżej wartości 1,1 V określonej w specyfikacji DDR5. Umożliwia to elastyczne przetaktowanie pamięci. Kingston przewiduje, że rozwiązania oparte na pamięci DDR5 pojawią się na rynku w III kwartale br. Źródło: spółka

Realme: 12 maja odbędzie się polska premiera smartfonu realme 8 5G. Zaoferuje on ultraszybkie prędkości transferu danych w sieciach 5G, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny urządzenia. Smartfon uzupełni ofertę serii 8 – modeli ze średniej półki, które realme wprowadziło do Polski w kwietniu. Źródło: spółka

Check Point: Wykorzystywany w blisko 40% smartfonów na świecie modem stacji mobilnej (MSM) firmy Qualcomm posiada poważną lukę bezpieczeństwa, podaje Check Point Research. Luka potencjalnie pozwala na dostęp do historii połączeń, wiadomości SMS oraz umożliwia podsłuchiwanie rozmów. To nie pierwszy raz, gdy specjaliści Check Point Software Technologies wykrywają podatności w chipsetach Qualcomma. W sierpniu 2020 r. firma poinformowała o ponad 400 lukach w zabezpieczeniach chipa Qualcomm Snapdragon DSP. Źródło: spółka

Google: Przedstawił Woolaroo – platformę typu open-source do tłumaczenia zdjęć, opartą na technologii uczenia maszynowego i rozpoznawania obrazów. Aplikacja została zbudowana na chmurze Google, a jej celem jest zachęcenie użytkowników z całego świata do odkrywania zagrożonych języków. Użytkownicy mogą np. zrobić zdjęcie obiektu w czasie rzeczywistym, a aplikacja pokaże jego nazwę w jednym z rdzennych języków oraz zaprezentuje jego wymowę. Źródło: spółka

TikTok: Zapewnienie bezpieczeństwa swojej społeczności jest dla spółki priorytetem, dlatego firma dołączyła właśnie do Koalicji Technologicznej, organizacji, która działa na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami w sieci. Źródło: spółka

SatRevolution: Dwa satelity wrocławskiej firmy dotarły do Los Angeles i zostaną zainstalowane w rakiecie LauncherOne. W ciągu najbliższych dni rakieta będzie przygotowywana do wysłania na stanowisko testowe na pustyni Mojave w Kalifornii. Źródło: ISBtech

Vertiv: Zaprezentował trójfazowy monolityczny zasilacz UPS Vertiv Liebert EXM2. Dzięki mocy zasilania w zakresie od 100 do 250 kVA oraz kompaktowej i elastycznej budowie może być wykorzystywany w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, takich jak metro i koleje, w placówkach ochrony zdrowia, przemyśle lekkim, biurach oraz średniej wielkości centrach danych. Źródło: spółka

