Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 6-10 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyfryzacja: Asseco obserwuje zwiększone zainteresowanie digitalizacją, szczególnie w sektorze bankowym, leasingu i HR, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems (Asseco DS) Artur Miękina. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Blisko 40% ekspertów bezpieczeństwa z największych firm w Polsce potwierdza, że zajmuje się tematem bezpieczeństwa danych dopiero po wykrytych incydentach, a jedynie 26% posiada rozwiązania pozwalające na śledzenie ruchu w swojej sieci, według raportu „It is Security Report, Sir” firmy Netology. Średnio dwóch na trzech ekspertów przyznaje, że ich firmy nie podnoszą wśród pracowników świadomości ryzyk cybernetycznych. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 64 588 w I kw. 2020 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 378 022 w I kwartale 2020 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

Branża IT: Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje polską branżę nowoczesnych technologii, popiera prace Ministerstwa Finansów dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących w postaci oprogramowania. E-kasy m.in. obniżą koszty prowadzenia biznesu oraz zwiększą jego mobilność. Atutem – zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa – jest także bezpieczeństwo w korzystaniu z takiego rozwiązania. Zdaniem przedsiębiorców firmy powinny mieć swobodny wybór między tradycyjną kasą fiskalną a e-kasą i powinno to dotyczyć zarówno mikro, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Źródło: spółka

Trendy: Nasze miejsca pracy i szkoły przechodzą radykalne zmiany, a miliony ludzi na całym świecie dostosowują się do nowej rzeczywistości. W obliczu tych zmian Microsoft opublikował pierwszy raport w ramach Work Trend Index. Wykorzystuje on Microsoft Graph do analizy trendów produktywności i obserwowania, jak praca zdalna zmienia sposób, w jaki się ze sobą komunikujemy. Najciekawsze wnioski z raportu: Wszyscy znajdujemy nowe sposoby interakcji i produktywności, gdy musimy pracować i uczyć się osobno. Microsoft zaobserwował nowy rekord – spotkania odbywające się w Microsoft Teams każdego dnia trwają 2,7 mld minut. Oznacza to wzrost o 200 proc. z 900 milionów, które zaobserwowaliśmy w połowie marca. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na technologię, która zarówno łączy jak i zapewnia bezpieczną produktywność. Z oferty edukacyjnej Microsoft Teams korzysta już ogromna liczba użytkowników w ponad 175 krajach na całym świecie, aby umożliwić nauczycielom kontakt z uczniami poprzez wirtualną klasę. Dzisiaj dodano dwie nowe funkcje – opcję zakończenia spotkania dla organizatorów oraz możliwość pobierania raportów uczestników – co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność oferty. Połączenie wideo kiedyś było opcją. Dziś to „must-have”. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci firmy Sophos znaleźli ponad 30 niebezpiecznych aplikacji typu fleeceware dostępnych w oficjalnym sklepie Apple App Store. Programy mają już łącznie ponad 3,6 mln pobrań. Ich zainstalowanie może drogo kosztować – po kilku dniach obciążają użytkowników subskrypcjami o wartości nawet kilku tysięcy złotych. Zazwyczaj są to proste aplikacje takie jak edytory zdjęć, horoskopy czy skanery kodów QR. Subskrypcji nie anuluje samo usunięcie programu. Źródło: spółka

Edukacja: Wśród rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym, 39% badanych przyznało, że ich pociechy mają zorganizowane nauczanie online ze wszystkich przedmiotów szkolnych, a 45% stwierdziło, że tylko niektóre zajęcia szkolne prowadzone są przez internet. Zdalne nauczanie może utrudniać brak rozwiązań technologicznych – 90% rodziców uważa, że niektórzy uczniowie nie mają odpowiednich narzędzi do nauki przez internet – takie wnioski płyną z sondażu przeprowadzonego pod koniec marca 2020 r. przez InsightOut LAB na zlecenie firmy NEXERA. Źródło: spółka

IT: Według No Fluff Jobs, obecnie nie widać kryzysu w zarobkach pracowników IT, jednak spowolnienie gospodarcze uderza również w firmy i prowadzone dotychczas rekrutacje. W odpowiedzi na ich potrzeby portal No Fluff Jobs uruchamia bezpłatną usługę No Fluff Connect, która w praktyczny sposób pomaga tym, którzy szukają nowych zleceń, tak by szybko i w prosty sposób trafili do firm, które nadal szukają pracowników i współpracowników. Według najnowszych danych od No Fluff Jobs w IT: W marcu mediana wynagrodzeń programistów wyniosła 14 800 zł netto na B2B i 11 375 zł brutto na umowie o pracę i niewiele różniła się w porównaniu do poprzednich miesięcy. Juniorzy na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6 500 zł, o 1 proc. wyższe niż w styczniu. W marcu aktywnie rekrutują ci, którzy wytwarzają i utrzymują narzędzia online oraz firmy software i fintech, w tym tworzące i utrzymujące oprogramowanie e-commerce. Mniej skłonni do rekrutacji byli pracodawcy związani z bankowością, finansami i konsultingiem. Udział ofert kierowanych do osób początkujących (juniorów) w branży spadł z 12 proc. do 7 proc. Źródło: spółka

Telekomunikacja: RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce: ranking został stworzony na podstawie 271271 pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej – T-Mobile utrzymał prowadzenie w kategoriach średniej szybkości pobierania danych oraz najniższej wartości ping, Plus wyprzedził Orange w kategorii najniższej wartości ping. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Sebastian Kurz, austriacki kanclerz oznajmił w połowie marca, że jego kraj jest „neutralny technologicznie”, a tym samym nie planuje on wykluczać żadnego z dostawców z budowy sieci 5G. Podobna deklaracja popłynęła w marcu także z Węgier, gdzie László Palkovics, sprawujący urząd ministra innowacji zaznaczył iż „Węgry są otwarte na uczestnictwo Huawei we wprowadzaniu technologii 5G w pełnym zakresie”. To kolejne po Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włochach i Szwecji kraje członkowskie, które zadeklarowały swoją neutralność w tej kwestii. Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, ocenia, że „kompetentnie stosowana neutralność technologiczna, równe dla wszystkich zasady dostępu do rynku w połączeniu z systemem ochrony konkurencji i konsumentów są wystarczającymi narzędziami pozwalającymi na wdrożenie dowolnych zasad bezpieczeństwa cyfrowego.” Zaś „rozwiązania protekcjonistyczne mogłyby otworzyć drogę do budowy systemu barier pozataryfowych, co w nieodległej perspektywie doprowadziłoby do ograniczenia współpracy we wszystkich dziedzinach”. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Intel: Szykuje się do zbierania w Polsce wniosków aplikacyjnych na wsparcie rozwiązań walki z pandemią w ramach globalnego funduszu opiewającego na 50 mln USD, poinformował ISBtech Krzysztof Jonak, Country Lead Poland w Intel Polska. Firma od dłuższego czasu prowadzi także wiele działań mających na celu pomoc placówkom medycznym, dzieciom czy osobom starszym. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania serwera na potrzeby kolejnego polskiego szpitala. Źródło: ISBnews

Schneider Electric Polska: Korzysta na globalnej strategii grupy budującej niezależne huby w kluczowych regionach świata, poinformował ISBtech prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy Jacek Łukaszewski. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems (Asseco DS): Pracuje obecnie nad zdalnymi metodami weryfikacji tożsamości i podpisami jednorazowymi, które mają wzbogacić ofertę podpisu elektronicznego, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco DS Artur Miękina.

Hydra Games, Bored Games: Spółki z portfela RLTY Investments przygotowują się do debiutu na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Jerzy Miszczak. Działania Hydra Games nastawione są na debiut w I półroczu bieżącego roku. Źródło: ISBnews

CD Projekt: „Czuje się komfortowo” w kwestii debiutu gry „Cyberpunk 2077” w zapowiadanym wcześniej terminie 17 września br., poinformował członek zarządu Michał Nowakowski. Zarząd CD Projektu zamierza zaproponować akcjonariuszom uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2020-2025, którego jednym z celów ma być osiągnięcie w tym okresie sumy skonsolidowanych wyników netto w wysokości 10 mld zł. CD Projekt odnotował 175,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 109,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Play: Szacuje, że po wprowadzeniu 13 marca przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego, skorygowana EBITDA w I kw. tylko nieznacznie odbiegała od oczekiwań, a proces inwestycyjny i związane z nim nakłady przebiegają bez zakłóceń, podobnie jak generowanie gotówki, podała spółka. Play nie ma obecnie podstaw do zmiany założeń na 2020 rok. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Klienci spędzają na rozmowach przez telefony komórkowe o 40% więcej czasu niż przed epidemią koronawirusa, podał operator. Rekordowa była pod tym względem godzina 11.00 w środę, 25 marca. Źródło: ISBnews

Tauron Polska Energia: Prowadzi rozbudowę istniejącej sieci DWDM (dense wavelength division multiplexing), która ma zakończyć się do końca II kwartału 2020 r., podała spółka. Wykonawcą jest spółka Excelter – partner firmy Nokia. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Zanotował narastająco 0,98 mln zł zysku netto przy 4,86 mln zł przychodów na koniec I kwartału 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej wyniosły łącznie 5 621 tys. zł w I kw. br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Rozpoczęła procedury konsultacji ze związkiem zawodowym w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie oraz zwolnień grupowych w Goldenline (spółka zależna), podała spółka. Źródło: ISBnews

IMS:Szacuje, że w marcu w związku z pandemią zanotował spadek sprzedaży w stosunku do lutego na poziomie 5-20% w większości spółek grupy kapitałowej, podało IMS. Spółka m.in. złożyła wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy w okresie kwiecień – czerwiec. Źródło: ISBnews

Microsoft: Użytkownicy Microsoft Teams włączają wideo dwa razy częściej niż przed wybuchem pandemii COVID-19, co pokazuje znaczenie kontaktu wzrokowego i fizycznego dla osób pracujących i uczących się zdalnie. Łączna liczba połączeń wideo wzrosła w marcu o 1000%. Interesujący jest również rozkład geograficzny miejsc, w których wideo jest wykorzystywane częściej. Przykładowo mieszkańcy Norwegii i Holandii włączają wideo najczęściej (około 60% spotkań obejmuje wideo). Najbardziej dotknięte kraje i branże częściej korzystają z urządzeń mobilnych, aby łączyć się ze swoimi zespołami a ludzie pracują teraz w bardziej elastycznych godzinach. Od początku lutego do 31 marca liczba tygodniowych użytkowników Microsoft Teams na telefonach komórkowych wzrosła ponad 3 razy. Zaangażowanie podczas pracy na Microsoft Teams na urządzeniach mobilnych gwałtownie wzrosło w kilku regionach najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym w Holandii, we Włoszech, Hiszpanii i Francji, a także w sektorze edukacji i sektorze publicznym. W okresie od 1 do 31 marca średni czas pomiędzy pierwszym użyciem aplikacji Teams a ostatnim użyciem aplikacji Teams każdego dnia zwiększył się o ponad jedną godzinę. Źródło: spółka

UKE: Zapewnienie bezpieczeństwa sieci 5G to zadanie dla wyspecjalizowanych instytucji, przede wszystkim dla służb – powiedział PAP prezes UKE Marcin Cichy. Dodał, że pełne wykluczenie chińskiego dostawcy sprzętu Huawei z polskiego rynku pociągnęłoby za sobą wysokie koszty operatorów. Według szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej początek budowy sieci 5G to dobry moment, by pomyśleć o docelowym modelu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Źródło: forsal

Standard Chartered w Polsce: Cezary Piekarski został powołany na stanowisko dyrektora globalnego pionu cyberobrony i zarządzania zagrożeniami banku. Tym samym dołączył do ścisłego kierownictwa obszaru bezpieczeństwa technologicznego tej instytucji finansowej, działającej na 60 rynkach. Jednocześnie bank buduje w swoim warszawskim centrum usług nowy zespół odpowiedzialny za tworzenie strategii obrony organizacji przed cyberatakami, tzw. Purple Team. Źródło: spółka

Google Cloud: Do końca kwietnia udostępnia za darmo kursy online w obszarze chmury, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego na platformach Coursera, Pluralsight oraz Qwiklabs. Oferta Google jest skierowana do każdego, kto chce wykorzystać wolny czas w domu do podniesienia swoich kompetencji, a także zdobycia całkiem nowych umiejętności w zakresie IT, najnowszych technologii czy big data. Wiedzę można przyswajać we własnym tempie, tworząc indywidualną listę najbardziej interesujących materiałów. Źródło: spółka

Ailleron: Nie redukuje zatrudnienia i nie obniża wynagrodzeń w związku z pandemią. Źródło: spółka

Cisco: Obecna sytuacja zmusza wiele osób do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi i pozostania w domach, czego efektem jest ogromny wzrost popularności narzędzi do współpracy, takich jak Cisco Webex. Świadczy o tym fakt, że w marcu odbyły się aż 73 miliony spotkań za pośrednictwem tej platformy. „Wykorzystanie Webexa wzrosło 2,5 raza w Ameryce Północnej i Południowej, cztery razy w Europie i 3,5 raza w regionie Azjii i Pacyfiku. Jest to wynik zwiększonego zainteresowania usługą wśród klientów korporacyjnych, ale również wzrostu popularności nauki zdalnej i telemedycyny” – mówi Sri Srinivasan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny, Cisco Collaboration. Źródło: spółka

PlayWay: Zanotował istotny wzrost sprzedaży gier w I kw. – prezes. Źródło: Trigon

GIEŁDA, EMISJE, M&A

CD Projekt: Skupia się na przygotowaniu do debiutu gry „Cyberpunk 2077” dokładając starań, by zminimalizować ryzyka z tym związane i uważa, że wypłata dywidendy w tym czasie prawdopodobnie nie byłaby zgodna z taką filozofią, poinformował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz. Źródło: ISBnews

Ovid Works: Złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i liczy na debiut na NewConnect jeszcze w I półroczu br., poinformował prezes Jacek Dębowski. Źródło: ISBnews

Arcus: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji z obrotu na rynku głównym GPW będzie 14 kwietnia 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

SimFabric: Na rynku NewConnect zadebiutowała spółka zależna PlayWay – producent gier i symulatorów na komputery i urządzenia mobilne, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródło: ISBnews

The Farm 51 Group: Trzej członkowie zarządu zadeklarowali sprzedaż części posiadanych akcji spółki – w każdym przypadku za nie więcej niż 1 mln zł – aby zabezpieczyć środki na działalność spółki, podało The Farm 51 Group. Środki te będą wnoszone do spółki w postaci wystawianych weksli na rzecz spółki. Źródło: ISBnews

Play: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok może zapaść w przyszłym tygodniu. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Polski Fundusz Rozwoju (PFR): Uruchamia platformę rozwiązań technologicznych dla samorządów, podał Fundusz. Celem projektu jest wsparcie samorządów w wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych wspomagających zarządzanie i realizację ich zadań w okresie epidemicznym, ułatwienie i przyspieszenie implementacji rozwiązań technologicznych oraz uporządkowanie chaosu informacyjnego w zakresie nowych technologii. Źródło: ISBnews

PZU: W związku ze stanem epidemii rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług – oferuje klientom bezpłatną pomoc prawną oraz wprowadził kolejne udogodnienia przy zawieraniu i kontynuowaniu umów, podał ubezpieczyciel. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Gra „Green Hell” w trybie kooperacji w dniu swojej premiery zajęła 2. miejsce na liście bestsellerów na platformie Steam, podał Creepy Jar. Jednocześnie tytuł pobił swój rekord użytkowników grających jednocześnie – we wtorek było to ponad 6 100 osób. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Premiera gry ‚Debtor’ na Nintendo Switch ustalona na 24 IV. Źródło:ISBnews

Biedronka: Wprowadziła możliwość płatności za zakupy z dostawą do domu w 10 miastach w ponad 100 sklepach sieci poprzez aplikację mobilną Glovo i online, podała Biedronka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Ujawni w kwietniu datę premiery samodzielnej produkcji „The Wizards – Dark Times”, podała spółka. Studio finalizuje prace nad grą. Koszt projektu to 0,5 mln zł. Gra pojawi się na wiodących platformach VR w I połowie 2020 roku. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Wyda produkt związany z marką gry „Observer” pod nazwą „Observer System Redux” na konsole nowej generacji, podała spółka w komunikacie. Bloober Team podpisał z globalnym wydawcą i jednym ze światowych liderów branży umowę na produkcję gry na bazie posiadanego przez zleceniodawcę IP, podała spółka. Całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Premiera gry ‚Make War’ na Nintendo Switch ustalona na 16 IV. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: We współpracy z firmami Pixel i APDU wdrożył nowoczesną technologię akceptacji kart, która umożliwia bezgotówkowy zakup biletów w Białymstoku, a sama karta uprawnia do przejazdu miejskim autobusem, podał bank. Źródło: ISBnews

MD Games: Zawarło z Running With Scissors Studio LLC umowę, na mocy której wyda grę „Postal Redux” na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch do końca IV kw. 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

BNP Paribas Bank Polska: Zaoferował klientom indywidualnym ułatwienie w postaci automatycznego pobierania indywidualnego rachunku podatkowego. Z końcem marca bank udostępnił też białą listę płatników VAT. Usługi dostępne są również dla firm, podał bank. Źródło: ISBnews

Play: Przygotował specjalne rozwiązania dedykowane celom zdalnej edukacji, poinformował prezes Jean Marc Harion. M.in. korzystanie z platform edukacyjnych nie będzie pomniejszało pakietu danych. Play podaje, że nieustannie pracuje nad tym, by wspierać użytkowników sieci w tym szczególnym czasie i zachęcić ich do pozostania w domach. Tym razem przygotował specjalną niespodziankę dla fanów kina, która pozwoli im bieżąco poznawać najnowsze produkcje. Przez cały kwiecień, co tydzień w Wypożyczalni będą pojawiać się kolejne filmy, pochodzące z bogatej biblioteki PLAY NOW, w specjalnej, niższej cenie. Wśród premier znalazł się także najnowszy film Patryka Vegi „Bad Boy”. Źródło: ISBnews, spółka

Echo Investment: Uruchomiło wirtualnego asystenta, który pomoże w wyborze mieszkania, podała spółka. To chatbot Aurelia, który docelowo będzie obecny na stronach wszystkich projektów mieszkaniowych Echo. Źródło: ISBnews

PZU: Rozszerzyło ofertę pakietu ochrony dla małych i średnich firm o ubezpieczenie Cyber, podał ubezpieczyciel. Źródło: ISBnews

Revolut: Odnotował spadek średniej liczby codziennych transakcji kartą fizyczną, który wyniósł -36% m/m. W przypadku transakcji online spadek również wystąpił, ale był znacznie mniejszy, około -11% m/m, podobnie w przypadku transakcji wymiany walut, około -12% (m/m). Wartość wymienianych walut wzrosła jednak ponad dwukrotnie – o +110% m/m. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Rozpoczyna wydawanie własnych gier dedykowanych Nintendo Switch. Rozszerzenie strategii o takie działanie w ocenie zarządu zwiększy rozpoznawalność spółki, a w dłuższej perspektywie wzmocni jej pozycję konkurencyjną i przełoży się na osiągane wyniki finansowe, podała spółka. Art Games Studio na początku działalności w segmencie konsolowym planuje wydać pod swoim szyldem co najmniej trzy gry przeznaczone na Switch’a, a efekt tych prac zaprezentuje na przełomie II i III kw. 2020. Źródło: ISBnews

Plantwear: Uruchomił nową platformę e-commerce Giftbay.pl, za pośrednictwem której będzie oferować spersonalizowane prezenty oraz gadżety, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Rozszerzyło funkcjonalność systemu bankowości internetowej i umożliwiło klientom banków zdalną realizację wielu spraw, z którymi dotychczas trzeba było udać się osobiście do placówki banku, podała spółka. Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich banków korzystających z Centrum Usług Internetowych. Źródło: ISBnews

Movie Games: Lista osób oczekujących na zakup gry „Alaskan Truck Simulator” (tzw. whislista) spółki przekroczyła poziom 100 tys., podała spółka. Łącznie wishlisty na 5 gier spółki obejmują ponad 325 tys. chętnych. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zawarło z CreativeForge Games umowę na port i wydanie gier „Aircraft Carrier Survival” oraz „House Flipper City” na Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Planowany termin premiery gier to przełom 2020 i 2021 r. Źródło: ISBnews

Ministerstwo Rozwoju: We współpracy z Inteliwise i Cludo udostępniło przedsiębiorcom infolinię dotyczącą wsparcia jakie mogą otrzymać. Porad udziela ponad 150 konsultantów, wspieranych przez sztuczną inteligencję (SI, AI), w tym dedykowany Chatbot. Odpowiadają oni na pytania związane m. in. ze sposobami finansowania przedsiębiorstw oraz ochroną miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników. Algorytmy będą na bieżąco trenowane przez przychodzące od przedsiębiorców i ich pracowników pytania, dzięki czemu baza wiedzy będzie ulegać rozszerzeniu o bieżące zapytania. Źródło: spółka

Wspieramgastro: 100 restauratorów w Warszawie złączonych w inicjatywie #WspieramGastro walczy o przetrwanie branży dotkniętej 90% spadkiem obrotów. W tydzień stworzyli niezależną platformę do zamawiania jedzenia z restauracji – wspieramgastro.warszawa.pl. Za inicjatywą stoi Tomasz Czudowski – właściciel restauracji Ale Wino, Forty i cukierni Kukułka oraz Enio Chłapowski-Myjak – właściciel restauracji i klubu Mr. OH. Źródło: spółka

Netia: W odpowiedzi na potrzeby firm, które chcą m.in. komunikować się ramach MS Teams z użytkownikami, niemającymi możliwości skorzystania z aplikacji, Netia – jako pierwszy operator w Polsce – rozbudowała swoją ofertę Netia Unified Communications o usługę SIP4Teams. Źródło: spółka

OPPO: Przedstawia nowy smartfon z serii A. Model A91 charakteryzuje się wzorcowym wykonaniem oraz świetnym ekranem AMOLED, solidnym zestawem aparatów, a dodatkowo oferowany będzie w przystępnej cenie. OPPO A91 jest drugim modelem serii A zaprezentowanym w 2020 roku. Jak cała seria A, i ten wyróżniał się będzie znakomitym stosunkiem ceny do jakości. Niezmiennie smartfony OPPO to świetna jakość wykonania skutkująca nie tylko przyjemnością w użytkowaniu ale i bezawaryjnością. Urządzenia dostępne będą od 10 kwietnia. Ich sugerowana cena detaliczna wyniesie 1299 zł. Znajdzie się w ofercie wszystkich partnerów detalicznych (MediaMarkt, Media Expert, NEONET, RTV Euro AGD, x-kom i strefa marki na Allegro) oraz u Operatorów komórkowych: Orange i Play. Źródło: spółka

Uber Eats: W odpowiedzi na potrzeby restauracji, z których wiele zdecydowało się normalnie funkcjonować w okresie świątecznym, a także użytkowników, dla których dostawa posiłków w tym szczególnym czasie jest namiastką normalności, Uber Eats zdecydował się na kontynuowanie biznesu w standardowych godzinach, we wszystkich miastach, w których działa aplikacja. Źródło: spółka

Cisco, IBM: Podjęły wspólną inicjatywę stworzenia bezpłatnych wirtualnych klas dla uczniów dotkniętych zamknięciem szkół w Europie. Celem tego projektu jest nie tylko łączenie nauczycieli i uczniów poprzez interaktywne zajęcia online, ale także pomaganie im w efektywniejszym korzystaniu z technologii. Do tej pory program dotarł z pomocą do co najmniej 200 000 uczniów w ponad 2000 szkół w całej Europie. Inicjatywa została już uruchomiona w wielu krajach europejskich – oprócz Polski, m.in. w: Austrii, Czechach, Niemczech, Finlandii, Włoszech, Holandii, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. „Doceniamy wkład naszych partnerów. Ich pomoc w tym obszarze jest znamienna. Zapewniają nauczycielom indywidualne wsparcie przy nauce nowych technologii i przestawieniu się na nauczanie online. Wierzę, że wyjdziemy z tego kryzysu, m.in. z większą świadomością znaczenia partnerstwa i cyfryzacji” – powiedział Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. Źródło: spółka

Skinwallet: Zmierzający na NewConnect właściciel platformy do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, dynamicznie rozwija działalność. W marcu liczba użytkowników, którzy dokonali transakcji była o ponad 100 proc. wyższa niż w lutym i ponad 170 proc. wyższa niż jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Platforma po raz pierwszy osiągnęła ponad 1 mln zł miesięcznych przychodów. Źródło: spółka

Ronson: Deweloper zorganizował Wirtualny Dzień Otwarty na swoim osiedlu Nova Królikarnia. Źródło: spółka

Grupa WP: Redakcja money.pl w odpowiedzi na zwiększony ruch i potrzeby użytkowników, wprowadziła na swojej stronie głównej chatbota. Źródło: spółka

Live Motion Games: Builder Simulator to kolejny tytuł od producenta gier symulacyjnych na PC z Grupy PlayWay, który znalazł się na liście najbardziej oczekiwanych gier platformy Steam. Premiera projektu planowana jest na 2021 rok. Wkrótce do sprzedaży trafią też inne tytuły z portfolio produkcyjnego studia, m.in. Car Trader Simulator i Train Station Renovation. Ten ostatni zadebiutuje w trybie early access już 30 kwietnia. W połowie kwietnia na platformie Steam zostanie udostępnione demo gry, pod nazwą Train Station Renovation – First Job. W pierwszej połowie 2021 roku spółka planuje debiut na rynku NewConnect. Do tego czasu zamierza mieć w swoim portfolio sześć produkcji. Źródło: spółka

Teufel: Niemiecki producent sprzętu audio powierzył agencji działania z zakresu PR produktu, media relations i influencer marketingu agencji Sarota PR. Źródło: spółka

Samsung Electronics: Zaprezentował nowe smartfony 5G[1]: Galaxy A71 5G i Galaxy A51 5G. Oprócz 5G – łączności najnowszej generacji, urządzenia wyróżniają się wyrazistym wyświetlaczem Infinity-O, poczwórnym aparatem i długo działającą baterią. Źródło: spółka

Bank Millennium: Udostępnił klientom segmentu bankowości przedsiębiorstw możliwość w pełni zdalnego podpisywania umów. Cyfrowy obieg dokumentów oparty jest o podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu i dotyczy umów kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. Źródło: spółka

Riot Games: Najnowsza produkcja Valorant w ciągu zaledwie jednego dnia od startu zamkniętej bety i niespełna tygodnia od publikacji pierwszych nagrań z rozgrywki przebiła inne tytuły, osiągając 1,7 mln widzów i jest już na pierwszym miejscu oglądalności w 2020 roku. Źródło: spółka

GetFibre: Ruszyła ogólnopolska wyszukiwarka adresów znajdujących się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej. Dzięki niej można łatwo sprawdzić, czy dana lokalizacja ma aktualnie dostęp do światłowodu lub będzie objęta projektem budowy sieci FTTH. GetFibre umożliwia także zostawienie swojego adresu mailowego i otrzymywanie informacji na temat statusu realizacji inwestycji w interesującej nas lokalizacji. Źródło: spółka

ESL: 20. sezon najbardziej prestiżowych polskich zmagań w Counter-Strike’a: Global Offensive czas zacząć. Już 16 kwietnia, zainaugurowany zostanie kolejny sezon ESL Mistrzostw Polski, w trakcie którego najlepsze drużyny walczyć będą o krajowy czempionat, nagrody pieniężne oraz awans do międzynarodowych rozgrywek. Nadchodząca odsłona ESL MP zostanie w całości rozegrana w internecie. Źródło: spółka

Veeam Software: Obchodzi 10-lecie programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), wprowadzając nowe zniżki i aktualizacje w programie, a także wydając nową konsolę Veeam Service Provider Console v4. Konsola wyposażona została w funkcje, które ułatwiają usługodawcom zdalne zarządzanie środowiskami Veeam wśród swoich klientów oraz monitorowanie ich pracy. Partnerzy VCSP otrzymają konsolę całkowicie bezpłatnie. Źródło: spółka

Santander Leasing: Wprowadza podpisanie umowy leasingu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem własnoręcznym, złożonym w trakcie eSpotk@nia przedsiębiorcy z doradcą leasingowym. „Bierzemy odpowiedzialność za nasz biznes i codzienne funkcjonowanie klientów i partnerów biznesowych. Równocześnie od zawsze nasz rozwój napędzają innowacje i odważne wdrażanie nowych rozwiązań. Od kilku lat mocno wdrażamy możliwość zdalnego realizowania wielu zadań. Obecnie zapraszamy również naszych klientów do takiego spotkania na odległość, już nie tylko w celu rozmowy ale też w celu wideorozmowy, podczas której możliwe jest podpisanie umowy. To nie koniec, nadal zastanawiamy się jakie inne elementy związane z obsługą klienta możemy zrobić właśnie w ten sposób – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Źródło: spółka

Plantronics, Inc.: („Poly” – dawniej Plantronics i Polycom) zaprezentował nowy program partnerski Poly, który łączy nagradzane wcześniej programy Polycom i Plantronics w kompleksowy i wygodny model gwarantujący korzyści wszystkim partnerom. W ramach projektu powstał ujednolicony portal, który w prosty sposób umożliwia dostęp wszystkim użytkownikom do zasobów marki, w tym do materiałów szkoleniowych i narzędzi niezbędnych do skutecznej sprzedaży. „Nasz program został zaprojektowany z myślą o maksymalnych korzyściach dla partnerów”, powiedział Nick Tidd, vice president of global channel sales w Poly. „Nasi partnerzy często wspominają, że ich sukces zależy od wyróżnienia się na tle konkurencji dzięki reputacji, świadczonym usługom i dodatkowym umiejętnościom. Naszym celem jest dostarczenie im wszystkiego, co niezbędne do osiągnięcia tego celu.” Źródło: spółka

Ministerstwo Zdrowia: Udostępniło kolejne rozwiązanie technologiczne wspierające obywateli w stanie epidemii w Polsce. System „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19″ pomaga ocenić ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to krótki wywiad elektroniczny zbudowany w oparciu o narzędzie COVID-19 Risk Assessment firmy Infermedica. Narzędzie to zostało dostosowane do potrzeb Ministerstwa Zdrowia (MZ) przez ekspertów Departamentu Rozwoju Systemu e-zdrowie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), którzy bezpośrednio współpracowali z wrocławską firmą. Źródło: spółka

Vodafone: Ogłosił, że zakończył wdrażanie architektury wirtualnych sieci opartych o technologie VMware we wszystkich swoich europejskich lokalizacjach. Tym samym infrastruktura chmury telekomunikacyjnej dostępna będzie na 21 globalnych rynkach. Dzięki tej technologii operator może teraz dostarczać swoje usługi stabilniej, o 50 proc. taniej i o 40 proc. szybciej. Jest to dzisiaj kluczowe dla dziesiątek klientów, którzy w obliczu pandemii COVID-19 potrzebują stabilnych połączeń i trwałego dostępu do usług telekomunikacyjnych. Źródło: spółka

Echo Investment: Dostarczył kolejne rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję, czyli chatbot Aurelia – wirtualny doradca klienta. Źródło: spółka

