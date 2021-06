Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 31 maja – 4 czerwca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Branża ICT: Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Europy Środkowo-Wschodniej popierają inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą ustanowienia nowej Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA (TTC). I apelują o aktywne uczestnictwo w kształtowaniu cyfrowej przyszłości współpracy UE-USA. Pod stanowiskiem skierowanym do KE i rządów swoich państw podpisało się osiem organizacji, w tym z Polski – Związek Cyfrowa Polska, z Litwy, Łotwy, Holandii, Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier. Zdaniem sygnatariuszy listu Europa musi dążyć do zwiększania przywództwa cyfrowego przy jednoczesnym zachowaniu otwartych rynków i wzmocnieniu globalnej współpracy i handlu międzynarodowego. Źródło: ISBnews

Certyfikaty COVID-19: Polska jest od 1 czerwca podłączona do unijnego systemu certyfikatów COVID-owych i może korzystać z możliwości wydawania certyfikatów, które są zgodne ze wszystkimi unijnymi normami w tym zakresie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Formalnie wejście w życie na terenie całej UE certyfikatu, ułatwiającego podróżowanie planowane jest na 1 lipca. „Polska znalazła się wśród […] krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego i już nie testują, a w zasadzie używają możliwość wydawania certyfikatu, który jest zgodny ze wszystkimi standardami” – powiedział Niedzielski. Źródło: ISBnews

E-administracja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, której celem jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia, nakładającego na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia do dowodu tzw. drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców, a także podpisu posiadacza. Źródło: ISBnews

Usługi pocztowe: Rynek usług pocztowych w Polsce zwiększył wartość o 14,1% r/r do 11,69 mld zł w 2020 r., w tym rynek przesyłek kurierskich – o 32,6 r/r do 6,87 mld zł, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Rynek przesyłek listowych odnotował spadek o 6,2% r/r do 3,54 mld zł, a rynek paczek pocztowych – spadek o 3,6% r/r do 0,45 mld zł, podano w „Raporcie o stanie rynku pocztowego w 2020 roku”. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Przestępstwa w sieci są coraz powszechniejsze i dotyczą również młodszych użytkowników internetu. 58% respondentów przyznaje, że oni lub ich bliscy zetknęli się z takimi oszustwami w sieci, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie mBanku. Z badania wynika, że największy odsetek Polaków (43%) dotknęły fałszywe SMS-y. Nieco ponad czterech na dziesięciu dorosłych Polaków doświadczyło (osobiście lub ich rodzina i znajomi) oszustwa polegającego na otrzymaniu fałszywych SMS-ów z linkiem, które mają na celu kradzież danych i pieniędzy. Najbardziej liczne grupy dotknięte tego typu oszustwami to kobiety oraz osoby do 34. roku życia. Źródło: ISBnews

Transformacja Cyfrowa: Zdaniem 51% polskich przedsiębiorstw, krokiem, od którego należy zacząć transformację cyfrową jest analiza perspektywy klientów, wynika z badania „Stan transformacji cyfrowej w Polsce” przeprowadzonego przez Kantar Polska na zlecenie Future.Company. Dodatkowo, dane sugerują, że wzrost sprzedaży jako zaletę transformacji widzi 16% przedsiębiorców. Z drugiej strony dane sugerują, że prawie połowa (49%) polskich firm nie bierze pod uwagę potrzeb klientów przy transformacji cyfrowej. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Polkomtel: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zobowiązał Polkomtel do systemowych zmian, które wyeliminują nieprawidłowości w świadczeniu usług premium o podwyższonej opłacie. Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel zobowiązanie, które ma usunąć skutki naruszeń i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Obejmuje ono zarówno rekompensaty dla poszkodowanych konsumentów, jak i wprowadzenie specjalnych procedur dotyczących uruchamiania usług premium oraz monitorujących pojawiające się nieprawidłowości. Źródło: ISBnews

BGK i Vinci: Bank Gospodarstwa Krajowego i Vinci Spółka Akcyjna zawiązały spółkę zależną pod nazwą Vinci Spółka Akcyjna HiTech Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna. „Przedmiotem działalności HiTech jest wspieranie przedsiębiorstw na różnych poziomach rozwoju realizujących projekty inwestycyjne, w które HiTech będzie dokonywać lokat zgodnie z polityką inwestycyjną i strategią inwestycyjną” – podał bank. Kapitał zakładowy HiTech wynosi 4 000 000 zł. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 2 176 936,02 zł, czyli 0,07 zł na akcję. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. Źródło: ISBnews

Synektik: Spółka podpisała umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie dotyczącą sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 13 882 111,11 zł netto. Źródło: ISBnews

Vigo System: Minister rozwoju, pracy i technologii wydał rekomendację do dalszego procedowania projektu Vigo System w procesie tworzenia Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego (IPCE) w dziedzinie mikroelektroniki. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,64 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Atende: Spółka rewiduje przewidywania co do wyniku spółki w II kw. 2021 r. po weryfikacji informacji uzyskanej od kluczowego dostawcy spółki o zakłóceniach w jego łańcuchu dostaw związanych z brakami materiałowymi w przemyśle półprzewodnikowym, opóźniających harmonogram dostaw produktów. Źródło: ISBnews

Action: Spółka odnotowała 18,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 16,08 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 18,08 mln zł wobec 3,18 mln zł rok wcześniej. Marża utrzymała się na poziomie 8,3%.

Ailleron: Spółka odnotowała 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,15 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 32,03 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

4Fun Media: Spółka odnotowała 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,13 mln zł wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,96 mln zł wobec 31 tys. zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 5,63 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5,54 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie kwotą 7,69 mln zł projektu pn. „Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej”. Źródło: ISBnews

Simple: Spółka odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 4,82 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -4,06 mln zł wobec 1,15 mln zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,09 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,37 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Datawalk: Spółka odnotowała 5,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,45 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 5,38 mln zł wobec 3,68 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -5,03 mln zł wobec -3,36 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,47 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1,26 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asbis: Spółka wejdzie w skład indeksu średnich spółek mWIG40 po sesji 18 czerwca br. Do tej pory wchodziła w skład indeksu małych spółek sWIG80. Źródło: ISBnews

Action: Spółka wejdzie w skład małych spółek sWIG80 po sesji 18 czerwca br. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Spółka opuści indeks małych spółek sWIG80 po sesji 18 czerwca br. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka opuści indeks małych spółek sWIG80 po sesji 18 czerwca br. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Operator sieci Plus wybrał dwa startupy do dalszej współpracy w ramach akceleracji w programie Impact Poland, podał Plus. Celem pierwszego z nich jest wsparcie działań na rzecz ekologii, a drugi usprawnia działania w obszarze pracy nad dokumentami prawnymi. „W ramach akceleracji w programie Impact Poland, którego jednym z odbiorców technologii jest Plus, do współpracy z Grupą Polsat wybrano dwa startupy. Otrzymają one grant z programu akceleracyjnego Impact Poland w wysokości do 250 tys. zł i wsparcie Grupy Polsat w procesie rozwoju swojego rozwiązania i próbie jego komercjalizacji. Źródło: ISBnews

Euvic: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie przez Euvic kontroli nad eo Networks. „Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Euvic, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie przez Euvic kontroli nad emitentem” – podano. Źródło: ISBnews

Advanced Graphene Products: Spółka zakończyła ofertę publiczną, której przedmiotem było 817 750 akcji serii C nowej emisji po cenie 9 zł za sztukę, co oznacza, że pozyskał z emisji 7,4 mln zł brutto. AGP planuje debiut na NewConnect w III kw. 2021 r. Inwestorzy objęli całą oferowaną przez spółkę pulę akcji. Redukcja w transzy małych inwestorów wynosiła 23,23% i do tej grupy trafiło 167 750 szt. akcji nowej emisji. Pozostałe 650 000 szt. przydzielone zostało w transzy dużych inwestorów. Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Spółka finalizuje nabycie 100% udziałów spółki Audio Marketing Sp. z o.o., podała spółka. Grupa IMS zapłaciła dotychczasowym właścicielom AM 4,25 mln zł brutto. Grupa IMS zastrzegła, że zgodnie z wcześniej zawartą umową, bardzo istotna część zapłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli AM (wszyscy będą pracować dalej na rzecz AM lub współpracować ze spółką) uzależniona będzie od zysków, jakie spółka wypracuje dla grupy kapitałowej IMS. Źródło: ISBnews

Ailleron: Spółka szacuje, że do końca roku będzie mogła dokonać do dwóch kolejnych akwizycji, poinformował prezes Rafał Styczeń. „Niedawno dokonaliśmy dwóch akwizycji spółek, których wyniki będziemy konsolidować. Do końca roku będziemy w stanie dokonać kolejnych 1 do 2 akwizycji” – powiedział prezes Styczeń. Prezes przypomniał, że jej spółka zależna Software Mind wspólnie z Enterprise Investors ma dostęp do znaczącego kapitału, który jest skierowany na przejęcia w segmencie Enterprise Services. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Spółka liczy na debiut na rynku NewConnect „w ciągu kilku najbliższych tygodni”, poinformował prezes Mateusz Tarczyński. Do 1 czerwca włącznie, trwa proces budowy księgi popytu oraz zapisy i wpłaty w transzy małych inwestorów, które prowadzone są przez Dom Maklerski INC. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Spółka złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Premium Mobile sp. z o.o. Wniosek wpłynął 26 maja, sprawa jest w toku. Źródło: ISBnews

Żabka Polska: Sieć podpisała umowę z MasterLifeSolutions – właścicielem marki Dietly.pl, przejmując w efekcie większościowe udziały w platformie cateringu dietetycznego. Umowa stanowi finalizację procesu włączenia spółki MasterLife Solutions do Grupy Żabka. Źródło: ISBnews

Zortrax Dental: Spółka zależna Zortraksu zajmująca się innowacyjnymi technologiami opartymi o druk 3D w branży stomatologicznej – chce pozyskać z crowdfundingu do ok. 4,5 mln zł, a w I poł. 2022 roku planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Emplocity: Spółka zajmująca się zastosowaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i automatyzacji w biznesie, zamierza zebrać środki na rozwój od inwestorów poprzez platformę CrowdConnect.pl. W tym celu spółka nawiązała współpracę z Domem Maklerskim INC SA. Wartość emisji i warunki rudny finansowania będą dostępne w dniu startu oferty. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Ponad połowa firm korzystających z usługi odroczonej płatności w ramach Allegro Biznes wybiera 60-dniowy, tj. najdłuższy z dostępnych okres spłaty. Jedną z kluczowych funkcjonalności uruchomionej na początku lutego platformy Allegro Biznes jest możliwość odroczenia płatności – kupujący mają do 60 dni na spłatę, już od pierwszych zakupów, bez konieczności składania wniosków i podpisywania umów kredytowych (wystarczy, że pozytywnie przejdą szybki proces weryfikacji). Aktualnie kupujący mogą wybierać spośród ponad 45 mln ofert z elastycznymi metodami płatności. Źródło: ISBnews

BM Pekao: Biuro Maklerskie Pekao umożliwiło klientom Banku Pekao otwieranie rachunków inwestycyjnych online. Jeszcze przed wakacjami taka możliwość ma być dostępna w aplikacji mobilnej, natomiast w III kw. br. także klienci spoza Grupy Pekao będą mogli skorzystać z takiej usługi, poinformował ISBnews.TV dyrektor Biura Maklerskiego Pekao Piotr Kozłowski. Źródło: ISBnews

DataWalk: Rada nadzorcza powołała zarząd spółki na kolejną kadencję z Pawłem Wieczyńskim jako prezesem. Źródło: ISBnews

Play: Spółka wprowadza na rynek nowe „łączone” oferty telekomunikacyjne oraz ofertę 5G z pakietem danych podwojonym do 150 GB. „Operator przygotował nową, łączoną ofertę dla osób, które szukają wygodnego i elastycznego zestawu usług na jednej fakturze. Takie rozwiązanie pozwala na dowolne dostosowanie ofert do swoich potrzeb w zakresie usług umożliwiających komunikację, pracę, naukę czy rozrywkę” – podał operator. Źródło: ISBnews

KIR: Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie wprowadziła mSzafir – kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej dostarczany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). SGH wdrożyła mSzafir jako pierwsza wśród polskich uczelni. E-podpis został zintegrowany z używanym w SGH systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (EZD PUW). Dzięki aplikacji mSzafir w telefonie, pracownicy uczelni mogą już korzystać z e-podpisu całkowicie zdalnie. Źródło: ISBnews

Standard Chartered: Bank przekroczył 750 osób zatrudnionych w warszawskim biurze. Spółka rozwija istniejące zespoły i tworzy nowe, stąd obecnie prowadzi prawie 190 projektów rekrutacyjnych. Jak zaznaczono, jest to poziom zaplanowany w strategii wejścia na polski rynek, ogłoszonej w połowie 2018 roku. Z zakładanych pięciu lat bank zrealizował ten cel w niecałe trzy lata od momentu rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka planuje uruchomienie 20 nowych Lodówkomatów we Wrocławiu. Obecnie takie urządzenia InPost są dostępne w Warszawie i Krakowie – łącznie w 50 lokalizacjach. Lodówkomaty InPost działają także przy sklepach Auchan w Piasecznie, Łomiankach i Auchan Jubilerska w Warszawie. Lodówkomaty InPost mają trzy strefy temperatury – stałą +16°C, chłodzenie +4°C i mrożenie -18°C. Otwory na ściankach skrytki zapewniają przepływ powietrza. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank wprowadził dla firm korzystających z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 usługę monitorowania statusu zleconych płatności zagranicznych w standardzie SWIFT GPI. Usługa pozwala na większą kontrolę płatności biznesowych na całym świecie. Źródło: spółka

