Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 14-18 czerwca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-doręczenia: Sejm opowiedział się za przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do 5 lipca 2022 r. dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych głosowało 231 posłów, przeciw było 106, a 120 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i przystąpili do drugiego czytania bez odsyłania do komisji. Źródło: ISBnews

Legislacja: Rząd planuje utworzenie programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, którego celem ma być wsparcie transformacji cyfrowej przez zapewnieni m.in. szerokiego dostępu do ultraszybkiego internetu, rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Budżet programu, który ma być realizowany w latach 2021-2027 wynosi 1,99 mld euro. Przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów w tej sprawie planowane jest na III kw. Źródło: ISBnews

Praca: Rząd planuje przygotowanie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowana forma zawarcia umowy o pracę ma mieć charakter fakultatywny. Przyjęcie przez RM projektu ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców planowane jest na III kw. Źródło: ISBnews

e-commerce B2B: Wartość e-commerce w segmencie B2B wzrośnie o 40% r/r do 637 mld zł w 2021 r. wobec 30-proc. wzrostu w 2020 r., szacuje Santander Bank Polska. „Przeniesienie przyzwyczajeń z zakupów konsumenckich do firm, wspiera przekonanie, że w całym 2021 roku dynamika e-commerce B2B może nie tylko utrzymać się na poziomie z 2020 roku, ale wzrosnąć i osiągnąć tempo rzędu 40%” – powiedziała dyrektor ds. sektora usług i firm rodzinnych w Santander Bank Polska.Małgorzata Nesterowicz. Źródło: ISBnews

Centra usług wspólnych: Otwarcie kolejnych 50 centrów usług wspólnych w Polsce planowane jest w ciągu najbliższego roku. Liczba osób zatrudnionych we wszystkich centrach łącznie powinna zwiększyć się o 6,1% r/r do 376,9 tys., wynika z najnowszego raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021”. Biorąc pod uwagę szacunki wynikające z tzw. efektu mnożnikowego, sektor generuje bezpośrednio lub pośrednio 639 tys. miejsc pracy w Polsce. Według najnowszych szacunków ABSL, odpowiada on obecnie za ponad 3,5% PKB Polski. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa: Blisko połowa przedsiębiorstw nie ma wydzielonych budżetów na cyfrową transformację, albo nie wiąże wprost funduszy na digitalizację z cyfrową transformacją, wynika z badania przeprowadzonego przez Polcom i Intel. Według firm, siłą napędową biznesu jest chmura obliczeniowa – głównie ze względu na swoją innowacyjność. Źródło: ISBnews

Meaningful Brands: Wśród globalnie ocenianych marek w badaniu Meaningful Brands 2021 najlepiej wypadły: Google, Pay Pal, WhatsUp, YouTube i Samsung. W Polsce w pierwszej piątce znalazły się: Allegro, Google, Rossmann, Samsung i Wedel, podała agencja Havas, która prowadzi to badanie od 2009 r. Globalnie 47% marek postrzegana jest jako godna zaufania, w Polsce wskaźnik ten wynosi zaledwie 28%. Źródło: ISBnews

E-rozrywka: Większość Polaków woli oglądać piłkarskie rozgrywki na dużym ekranie i teraz jest to możliwe także dzięki telewizji internetowej. Jak wynika z danych Atende Software, 90% użytkowników OTT obejrzało mecz na dużym ekranie podłączonym do sieci (smart TV lub urządzeniu set-to-box). Wzrost natężenia ruchu w telewizji internetowej w czasie meczu Polska – Słowacja w porównaniu do poprzednich mistrzostw piłki nożnej w 2016 roku był niemal dwukrotnie wyższy. Szczytowe natężenie ruchu przypadło na czerwoną kartkę przyznaną polskiemu zawodnikowi oraz gol dla Słowacji. O tej porze wynosiło ono 410 Gbps i utrzymywało się na podobnym poziomie właściwie do końca meczu. Dla porównania – w ubiegłym roku w czasie transmisji charytatywnego Koncertu dla bohaterów, zorganizowanego w podziękowaniu dla pracowników służb medycznych za ich pracę w czasie COVID-19, Atende Software odnotowało ruch na poziomie 700 Gbps. „W porównaniu z rekordem Koncertu dla Bohaterów zainteresowanie meczem w telewizji internetowej było umiarkowane. Natomiast w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami, widzimy wyraźny trend rosnącej popularności telewizji internetowej – mówi Wojciech Turak, Dyrektor ds. Technologii CDN w Atende Software. „Fakt, że aż 90% użytkowników telewizji internetowej obejrzało mecz na dużym ekranie pokazuje, że streaming OTT jest pełnoprawnym medium do transmisji telewizji, takim samym jak dotychczasowe kanały odbierane za pomocą anteny satelitarnej czy kablowej” – dodaje Turak. Źródło: spółka

Cyberobrona: Światowe grupy hakerskie rezygnują z trojana Dridex na rzecz Trickbota, który nękał w maju blisko jedną czwartą polskich sieci organizacyjnych, podali eksperci cyberbezpieczeństwa z Check Point Research. Od początku 2021 r. analitycy odnotowali znaczny wzrost cyberataków na przedsiębiorstwa. W Europie i na Bliskim Wschodzie jest ich blisko dwa razy więcej niż w 2020 roku. W maju Trickbot wpłynął na 8,3% organizacji na świecie i aż 24,7% sieci korporacyjnych w Polsce. W pierwszej trójce najpowszechniejszego malware’u pojawił się również XMRig, zidentyfikowany w 3,2% organizacji na świecie (1,1% w Polsce) oraz Formbook infekujący 2,6% sieci (2,2% w Polsce). Od początku 2021 r. eksperci Check Pointa odnotowali znaczny wzrost wolumenu cyberataków na przedsiębiorstwa. W porównaniu z majem 2020 r. liczba cyberataków w obu Amerykach wzrosła o 70%, podczas gdy w regionie EMEA (Europa i Bliski Wschód) odnotowano 97% wzrost w porównaniu z majem 2020 r., natomiast strefa APAC odnotowała wzrost o 168% r/r. „Chociaż wiele się mówi o niedawnym wzroście ataków ransomware, to w rzeczywistości nastąpił ogromny wzrost ogólnej liczby cyberataków. To znaczący i niepokojący trend, a organizacje muszą być świadome zagrożeń i zapewnić odpowiednie rozwiązania. Ataki nie mogą być tylko blokowane; należy im również zapobiegać, w tym atakom typu zero day oraz z udziałem nieznanego złośliwemu oprogramowaniu. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom zabezpieczającym większości ataków, nawet najbardziej zaawansowanych, można zapobiec bez zakłócania normalnego przepływu działalności” – powiedział dyrektor polskiego oddziału firmy Check Point Software Technologies Wojciech Głażewski. Źródło: spółka

Cyfryzacja: W przeprowadzonym przez Polcom i Intel badaniu „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego” 91% pytanych menedżerów wskazało bezpieczeństwo danych i zapewnienie ciągłości działania jako kluczową korzyść dla biznesu, wynikającą z cyfryzacji. Z kolei 84% doceniło poprawę zarządzania danymi i możliwość dostarczania biznesowi informacji pomagających w podejmowaniu decyzji, które są naturalną wypadkową procesu cyfryzacji w firmach. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Raport z badania firmy Surfshark dot. zagrożeń w sieci wskazuje, że coraz więcej osób obawia się inwigilacji ze strony rządu (65%) niż wycieku swoich prywatnych zdjęć (59%). Prawie 90% internautów w Polsce twierdzi, że prywatność i bezpieczeństwo w sieci są ważne, ale większość z nich (94%) nie potrafiła wskazać największych zagrożeń (brak szyfrowania wiadomości e-mail, brak szyfrowania Wi-Fi, phishing, ransomware itp.). 76% respondentów, którzy przywiązują wagę do prywatności i bezpieczeństwa w sieci, nie potrafiło wskazać prób phishingu (czyli wyłudzenia informacji). Internauci w Polsce uważają, że bardziej prawdopodobnym celem cyberataków są celebryci (75%), dyrektorzy (67%) i urzędnicy państwowi (59%). Blisko 40% respondentów twierdzi, że nie wiedziałoby, co zrobić, gdyby ktoś ich zhakował. Źródło: ISBtech

E-commerce: Jak wynika z raportu „Jedzenie a piłkarskie emocje” przygotowanego na zlecenie Pyszne.pl, prawie połowa Polaków przyznaje, że nie wyobraża sobie oglądania meczu bez jedzenia, a ponad 80% sportowymi emocjami zamierza dzielić się z bliskimi. Choć do częstego śledzenia trwających obecnie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2020 przyznaje się zaledwie co trzeci Polak, to czas na oglądanie przynajmniej wybranych meczów znajdzie aż 87%. Źródło: ISBtech

Analiza danych: 85% ankietowanych twierdzi, że w ich firmach w ciągu najbliższych trzech lat wzrosną wydatki na analizę danych, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Snowflake przez The Economist Intelligence Unit. Europejskie firmy gorzej niż inne oceniają swoją przewagę konkurencyjną dotyczącą technicznych możliwości zarządzania danymi. O ile globalnie swoje możliwości w tym zakresie jako lepsze od innych ocenia 71% przedsiębiorstw, w Europie odsetek ten wynosi zaledwie 59%. 32% szefów firm z Europy i Bliskiego Wschodu wskazuje, że regulacje prawne są największym wyzwaniem, jeśli chodzi o pozyskiwanie danych od podmiotów zewnętrznych i dzielenie się z nimi informacjami. W firmach spoza regionu odsetek ten sięga jedynie 21%. Źródło: ISBtech

Data center: Rynek data center w Polsce wart jest ponad 2 mld zł – wynika z raportu analityków PMR. Rośnie liczba lokalnych firm decydujących się na outsourcing usług IT oraz wdrożenia rozwiązań w chmurze. To przekłada się bezpośrednio na inwestycje w Polsce międzynarodowych gigantów technologicznych, jak i firm z regionu CEE. Odpowiadając na ich potrzeby, deweloper 7R zdecydował o rozwoju oferty o segment centrów przetwarzania danych – data centers są jednym z filarów strategii ekspansji spółki w najbliższych latach. Pod koniec 2020 roku w Polsce działało 115 centrów danych, z czego najwięcej, bo 38, zlokalizowanych było właśnie w stolicy. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Eurocash: Pointpack, General Logistics System Poland oraz Eurocash zawarły trójstronne porozumienie dotyczące współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych do sklepów (franczyzowych i własnych) działających w ramach sieci handlowych, których organizatorami są spółki należące do Grupy Eurocash. Źródło: ISBnews

Vigo System: Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2021-2026, która zakłada m.in. osiągnięcie poziomu 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023 r., a także capex rzędu 30-40 mln zł rocznie w latach 2021-2023. Strategia Vigo 2026 zakłada kontynuację rozwoju na globalnym rynku fotoniki, w tym wspieranie rozwoju segmentów rynku, w których spółka jest obecna oraz poszerzenie zakresu działalności spółki o nowe obszary. Źródło: ISBnews

Vigo System: Spółka widzi konieczność jeszcze wyższych inwestycji po roku 2023 (w porównaniu do planowanych 30-40 mln zł nakładów rocznie w latach 2021-2023), ale jednocześnie szansę na zwielokrotnienie przychodów, zapowiedział prezes Adam Piotrowski. Źródło: ISBnews

Vigo System: Spółka w związku z nową strategią Vigo 2026, nie przewiduje wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych sześciu lat, poinformował wiceprezes Łukasz Piekarski. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka zależna Asbis Poland podpisała umowę partnerską z firmą Audio Klan – operatorem sieci salonów audio-video Top Hi-Fi & Video Design, o współpracy w zakresie sprzedaży produktów światowej marki Bang & Olufsen w Polsce. Na mocy zawartej umowy produkty Bang & Olufsen będą dostępne zarówno w salonach Top Hi-Fi & Video Design, jak i w sprzedaży internetowej całej sieci. Dodatkowo, w wybranych salonach Top Hi-Fi & Video Design powstaną specjalne strefy poświęcone produktom duńskiej marki. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka odnotowała 32,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2020/2021 (1 października 2020 – 31 marca 2021), wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 31,31 mln zł wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,05 mln zł w I półr. r. obr. 2020/2021 wobec 122,97 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Comarch: Spółka zamierza rozwijać własną platformę sprzedażową Wszystko.pl, której rozpoczęcie działalności w nowej odsłonie planowane jest na początku 2022 r., poinformował wiceprezes Zbigniew Rymarczyk. Ma je poprzedzić ogólnokrajowa kampania marketingowa. „Nasz marketplace działa już od 2010 roku, ale teraz rusza jego nowa odsłona. Niebawem serwis będzie dostępny w zmienionym układzie graficznym, z bardziej rozbudowaną i ulepszoną nawigacją. Chcemy ruszyć z własną platformą Wszystko.pl na początku przyszłego roku. Na ogólnopolską dużą kampanię reklamową chcemy wydatkować spore kwoty. Posiadamy odpowiednie środki finansowe, a poza tym chcemy stworzyć alternatywę dla Allegro i innych tego typu platform” – powiedział Rymarczyk. Źródło: ISBnews

Comarch: Portfel zamówień Comarchu wynosi 145,9 mln zł w segmencie ERP po pięciu miesiącach 2021 r., poinformował wiceprezes Zbigniew Rymarczyk. „Po pięciu miesiącach nasze zakontraktowanie sektora ERP wynosi 145,9 mln zł, czyli jest o 21% wyższe niż w czerwcu ubiegłego roku. W naszej opinii, utrzymamy dynamiczne tempo wzrostu sprzedaży systemów klasy ERP w całym 2021 r. – powiedział Rymarczyk. Źródło: ISBnews

Morele: Właściciel hybrydowej platformy zakupowej zakłada, że będzie rosnąć znacznie szybciej niż cały rynek e-commerce i celuje we wzrosty powyżej 30% r/r. „Sądzimy, że dla takiej platformy jest miejsce na rynku e-commerce w naszym kraju. Według prognoz analityków, e-commerce w Polsce w 2021 wzrośnie o około 15% i przez najbliższe pięć lat utrzyma się na poziomie około 12%. My jednak celujemy we wzrosty powyżej 30% r/r” – powiedział CEO Michał Pawlik. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Zwyczajne walne zgromadzenie Wirtualnej Polski Holding podjęło uchwałę o powołaniu Jacka Świderskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na nową kadencję. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Akcjonariusze Wirtualna Polska Holding zdecydowali o przeznaczeniu 45,3 mln zł z zysków z lat ubiegłych na dywidendę, tj. o wypłacie 1,55 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 22 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2021 r. Źródło: ISBnews

Grupa K2: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,05 zł dywidendy na akcję za 2020 r. z części kapitału zapasowego, wynika z podjętych uchwał. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 22 czerwca, a dzień wypłaty na 29 czerwca 2021 r. Źródło: ISBnews

InteliWISE: Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę na dofinansowanie narzędzia do budowy usług Conversational AI. „Dzięki temu spółka będzie mogła skupić się na rozwoju technologii typu Voicebot i Chatbot, z którymi użytkownicy mogą rozmawiać. Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wyniosą 2,2 mln zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Synektik: Spółka odnotowała 5,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2020/2021 (październik 2020 – marzec 2021) wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,09 mln zł wobec 6,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 10,93 mln zł wobec 9,83 mln zł rok wcześniej, a znormalizowana EBITDA (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz prowadzonych prac rozwojowych) – odpowiednio: 12,38 mln zł wobec 11,55 mln zł. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka przyjęła program motywacyjny na lata 2021-2024. „Cel wynikowy zakłada wartość znormalizowanej EBITDA 37 mln zł w 2021 r., 45 mln zł w 2022 r., 60 mln zł w 2023 r. i 75 mln zł w 2024 r. Z kolei cel rynkowy odnosi się do zachowania kursu akcji Vercom na GPW. W 2021 r. cel ten będzie spełniony, jeśli średnia arytmetyczna kursów akcji na zamknięciu dnia sesyjnego od pierwszego dnia notowania akcji do 31 grudnia 2021 r. nie będzie niższa niż 115% ceny emisyjnej akcji serii D (45 zł). W 2022 r. nie niższym niż 120% odpowiednio wyznaczonego kursu w 2021 r. Analogicznie w 2023 i 2024 r. nie niższym niż 120% kursu akcji wyznaczonego odpowiednio w 2022 r. i 2023 r. ” – podała spółka. Źródło: ISBnews

PSP: Polski Standard Płatności – operator systemu BLIK – odnotował 70 mln zł przychodów i 36 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznacza, że osiągnął tzw. break even point w skali pełnego roku obrotowego. „Operator systemu odnotował znaczny wzrost przychodów, które w 2020 r. wyniosły 70,6 mln zł – to wzrost o blisko 71% rok do roku (w 2019 r. spółka osiągnęła 41,3 mln przychodów). Przychody za rok 2020 były porównywalne z tymi osiągniętymi w pierwszych 5 latach obecności BLIK-a na rynku (łącznie 83,6 mln w latach 2015-2019 wobec 70,6 w 2020 r.)” – podała spółka. Źródło: ISBnews

SentiOne: Spółka nawiązała strategiczne partnerstwo z Seed Group – funduszem inwestycyjnym z Dubaju. Do końca grudnia planuje przeprowadzić co najmniej cztery pilotażowe wdrożenia w firmach z branży bankowości, opieki zdrowotnej, użyteczności publicznej i telekomunikacji, o średniej wartości 1,6 mln USD na jednego klienta. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Orange Polska wskutek nieprawidłowości towarzyszących aktywacji płatnych usług oferowanych przez operatora i serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez inne podmioty dla abonentów Orange.Taka praktyka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, za co grozi kara do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy. Źródło: ISBnews

Creotech Instruments: Bierze udział w nowym projekcie z zakresu obserwacji Ziemi o wartości ok. 5 mln euro w ramach nowego projektu HARMONIA. Prowadzone przez międzynarodowe konsorcjum przedsięwzięcie polega na opracowaniu zintegrowanego narzędzia wspierającego obszary miejskie w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. Narzędzie to pomoże władzom samorządowym w ochronie miast i ich mieszkańców przed szkodliwym wpływem skutków tych zmian. „Najważniejszym celem, dla którego ten projekt powstał, a tym samym jego głównym priorytetem jest zrównoważony rozwój miast, w tym odpowiednia ochrona zdrowia ich mieszkańców oraz istniejących i przyszłych ekosystemów. W nowoczesnym podejściu do urbanizacji konieczne jest uwzględnienie danych z obserwacji Ziemi. Współcześnie są one jednym z kluczowych elementów decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. W ramach HARMONII wspólnie z innymi podmiotami opracujemy takie narzędzia, które będą skutecznie wspierać tworzenie planów rozwoju dla środowisk miejskich” – powiedział prezes Jacek Kosiec. Źródło: ISBtech

Uber: Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy pokazują, że przy planowaniu przejazdu taksówką 69% respondentów rozważa operatora. 60% mieszkańców miast, w których działa Uber przynajmniej raz korzystało z aplikacji. W ciągu ostatnich 5 lat z usług platformy Uber skorzystało prawie 4,5 mln pasażerów. Źródło: ISBtech

Daimler Mobility AG: W ramach umowy licencyjnej przyznał start-upowi bloXmove dostęp do swojej samodzielnie opracowanej platformy mobilności blockchain. W ciągu ostatnich 3 lat oprogramowanie było rozwijane i testowane wspólnie z wybranymi partnerami w ramach tzw. Fabryki Blockchain. W ten sposób Daimler Mobility chce ułatwić jego dalszy rozwój, poszerzać sieci i pozyskać partnerów ekosystemu. Źródło: ISBtech

Promatic Group: Obserwując dynamiczne zmiany legislacyjne i optymistyczne podejście władz Ukrainy do przyszłości branży gamblingowej, Promatic Group podjął decyzję o ekspansji na nowo otwarty rynek, poinformował CEO Paweł Paliwoda. „45-milionowy kraju stanowi ogromny potencjał wzrostu. Prowadzenie biznesu w sąsiednim kraju ma duże plusy zwłaszcza pod kątem logistycznym. Transport produktów jest łatwiejszy i tańszy niż np. do Nigerii, gdzie również działamy” – powiedział Paliwoda. Wskazał, że spółka będzie na tym rynku prezentować dedykowane terminale oraz pakiet multigame Energy+ z 38 grami wybranymi specjalnie na lokalny rynek. Źródło: ISBtech

Orange Polska: Podpisał umowę o dostępie do sieci światłowodowej Tauron. Dzięki tej współpracy, Orange Polska planuje zyskać dostęp do sieci obejmującej ponad 200 tys. gospodarstw domowych w Polsce Południowej, w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Łącza dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych wybuduje Tauron Obsługa Klienta w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3). Drugie tyle operator hurtowy podłączy na zasadach komercyjnych, w ramach tzw. dogęszczania sieci. Sieć dostępowa budowana jest w 90% z wykorzystaniem podbudowy słupowej linii energetycznych. Źródło: spółka

Huawei Polska: Podpisał z miastem i gminą Serock porozumienie o współpracy, której celem jest wdrożenie standardów smart city poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań sieciowych, podano w komunikacie. Celem porozumienia jest realizacja projektu Serock SmartCity, obejmującego cyfryzację gminy, w tym rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności sieci światłowodowej dla mieszkańców i wdrożenie rozwiązań niwelujących oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne. Źródło: ISBnews

Equinix: Globalny dostawca infrastruktury cyfrowej ogłosił zawarcie kolejnych umów joint ventures (w formie LLP- limited liability partnership) z GIC – singapurskim państwowym funduszem majątkowym. W wyniku tej współpracy portfel centrów danych xScale osiągnie wartość ponad 6,9 mld USD i obejmie 32 obiekty na całym świecie. Centra danych xScale uzupełniają globalną platformę Equinix liczącą ponad 220 centrów danych International Business Exchange (IBX). Po sfinalizowaniu transakcji, rozbudowane portfolio centrów danych xScale obejmie trzy regiony: Europę (w tym Polskę – jedno centrum danych xScale w Warszawie) Amerykę i Azję. Źródło: spółka

SatRevolution: Biznesową kadrę wrocławskiej spółki specjalizującej się w tworzeniu i umieszczaniu na orbitach nanosatelitów obserwacyjnych – zasilili Andrzej Głuchowski jako dyrektor finansowy oraz Bartosz Lanc na stanowisku szefa marketingu. Źródło: spółka

Digital Now! Holding: Startuje program akceleracji skierowany do polskich startupów, tworzących rozwiązania dla branży e-commerce. Wybrane zespoły zyskają szansę na zdobycie pierwszego, przełomowego zlecenia. Organizator – Digital Now! Holding planuje w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczyć na ten cel 2 mln zł. Źródło: spółka

Beyond.pl: Wprowadza program technologicznego wsparcia startupów „startUP your tech” jako odpowiedź na wyzwania z jakimi mierzą się startupy. Według raportu „Startupy w Polsce 2020”, 44% z nich nie generuje przychodów a 39% odczuło negatywny wpływ pandemii. Dodatkowo, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju startupu istotnym ograniczeniem jest finansowanie i dostęp do kadr, w tym specjalistów IT. Wyzwaniem są nie tylko koszty utrzymania, ale także ryzyko odejścia kluczowych osób odpowiedzialnych za technologie, bo fluktuacja na stanowiskach IT jest bardzo wysoka. W tej sytuacji bardzo często młode firmy przeznaczają więcej pieniędzy niż powinny na infrastrukturę IT i jej utrzymanie, zamiast wydawać je na komercjalizację biznesu. Program Beyond.pl ma pomóc innowacyjnym firmom rozwinąć się i skoncentrować się na rozwoju produktów i usług. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Vigo System: Spółka nie widzi obecnie potrzeby nowej emisji akcji, ale nie wyklucza, że to się zmieni, jeśli pojawią się potrzeby związane np. z akwizycjami, poinformował wiceprezes Łukasz Piekarski. Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Spółka potwierdza plany związane z pierwotną ofertą publiczną (IPO) e-obuwie w terminie 2022/2023, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek. „E-obuwie jest na ścieżce wzrostu i nie zwalnia tempa. Zaprosiliśmy do niej nowych akcjonariuszy, wzmacniamy management i planujemy IPO w 2022/2023” – powiedział Miłek. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka wyemituje – w wyniku porozumienia zawartego z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze spółką podmiotem finansowym – obligacje o wartości do 54 mln zł celem spłaty części wierzytelności objętych umową restrukturyzacyjną. Value FIZ oraz drugi podmiot są stronami umowy restrukturyzacyjnej z 27 kwietnia 2018 roku, zawartej przez Sygnity z jej wierzycielami. Źródło: ISBnews

Benefit Systems: Spółka nabyła 100% udziałów w spółce YesIndeed, tworzącej kompleksowe systemy grywalizacyjne i motywacyjne oraz posiadającej w swojej ofercie platformę kafeteryjną WannaBuy, podał Benefit Systems. Zakup YesIndeed ma na celu rozszerzenie oferty Benefit Systems o rozwiązania cyfrowe i know-how, które wpisują się w strategię długofalowego rozwoju. Źródło: ISBnews

Zortrax Dental: Oferta akcji spółki zależnej Zortraksu zajmującej się innowacyjnymi technologiami opartymi o druk 3D w branży stomatologicznej – na kwotę 4 mln zł, promowana na Crowdway, ruszyła w czwartek, 17 czerwca. Środki z emisji zostaną przeznaczone na produkcję pierwszej serii już opracowanych drukarek 3D dla branży stomatologicznej (3 100 000 zł) oraz na działania promocyjne w Europie, USA i Azji (900 000 zł). Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz podpisał porozumienie (term sheet) z EDU Games dotyczące realizacji inwestycji polegającej na objęciu łącznie do 273 368 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym EDU Games, stanowiących do 20% udziału w docelowej strukturze właścicielskiej. Wartość inwestycji JR Holding została określona do kwoty 1,3 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 grudnia 2021 r. Źródło: ISBnews

Alba Konopie: Spółka zapowiada emisję crowdfundingową do maksymalnej kwoty 1 mln euro, która będzie promowana przez platformę Crowdway.pl. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na m.in. na skalowanie produkcji, rozwój parku maszynowego oraz dalsze prace nad autorską technologią zarządzania uprawami z użyciem dronów. Spółka planuje też ekspansję w USA. Źródło: ISBnews

RedDeerGames: Spółka z portfela inwestycyjnego PMPG Polskie Media zakończyła prywatną emisję udziałów rundy seed, w której pozyskała ponad 1,7 mln zł. Wycena spółki w rundzie seed, dokonana metoda porównawczą, wyniosła 19,7 mln zł. „W wyniku przeprowadzonej przez założycieli RedDeerGames kolejnej, prywatnej rundy inwestycyjnej seed, spółka zakończyła road-show i pozyskała kilkunastu inwestorów, którzy łącznie objęli 557 nowych udziałów. Wśród zaangażowanych kapitałowo Inwestorów znajduję się również spółka giełdowa PMPG Polskie Media S.A. (18,73%)” – podano. Źródło: ISBnews

Emplocity: Spółka zajmująca się zastosowaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i automatyzacji w biznesie, planuje w III kw. przeprowadzić ofertę nowych akcji poprzez platformę CrowdConnect.pl, a w IV kw. – zadebiutować na rynku NewConnect, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Sobczak. „Obecnie jesteśmy w procesie przekształcenia Emplocity w spółkę akcyjną. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone w sądzie. Niezwłocznie po przekształceniu chcemy przygotować i rozpocząć ofertę akcji. Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu oferty będzie debiut na NewConnect. Przeanalizowaliśmy wiele potencjalnych ścieżek rozwoju i zdecydowaliśmy, że stanie się spółką publiczną zapewnia nam narzędzia do dalszej efektywnej ekspansji. Jeśli spełnimy wszystkie formalne wymogi to już w IV kwartale br. akcje Emplocity będą notowane na NewConnect” – powiedział ISBnews Sobczak. Źródło: ISBnews

Bridge Solutions Hub: Spółka startuje z emisją akcji serii B w ramach kampanii crowdfundingowej, z której chce pozyskać do 4 mln zł. Pozyskane środki planuje przeznaczyć na rozwój aplikacji Wpadaj.pl. Spółka wyemituje do 400 tys. akcji o wartości maksymalnie 4 mln zł. Emisja zakończy się we wtorek, 3 sierpnia. Kampania odbywać się będzie we współpracy z platformą Beesfund. Źródło: ISBnews

Ubrania do Oddania: Startup pozyskał 1,5 mln zł w rundzie pre-seed, aby przekonać Polaków do ubrań second hand, a marki odzieżowe do zrównoważonej mody, na której da się zarobić. Źródło: ISBtech

Nexi, PayTech, Nets: Uzyskały wszystkie wymagane zgody organów nadzoru i formalne połączenie obu firm wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Połączona Grupa będzie wiodącą europejską firmą z branży płatności bezgotówkowych o zwiększonym zasięgu klientów, sieci dystrybucji i szerokiej ofercie. Transakcja tworzy większą ekspozycję Nexi/Nets zarówno na atrakcyjne, szybko rozwijające się i słabo spenetrowane regiony Europy. „To kluczowy kamień milowy na naszej drodze do stworzenia wiodącego europejskiego systemu płatności bezgotówkowych o zwiększonej skali, zasięgu i niespotykanych możliwościach, z których skorzystają wszyscy nasi klienci w Europie – od konsumentów po merchantów, od banków po firmy, od administracji publicznej po instytucje. Wspólnie, wykorzystując silną komplementarną obecność zarówno w najbardziej cyfrowo rozwiniętych, jak i słabo zdigitalizowanych regionach Europy, chcemy kształtować sposób, w jaki ludzie płacą, a firmy akceptują płatności, oferując najbardziej innowacyjne i niezawodne rozwiązania. – mówi Paolo Bertoluzzo, CEO Nexi. Źródło: spółki

StockAmbit: Pozyskał partnera strategicznego – notowaną na NewConnect spółka TenderHut, która objęła 36% udziałów w nowej platformie. Inwestycja jest realizacją strategii venture building grupy, zakładającej rozwój innowacyjnych skalowalnych projektów, w których StockAmbit chce odegrać ważną rolę. Źródło: spółka

Accenture: Wyraziło zgodę na przejęcie umlaut, firmy oferującej doradztwo i usługi inżynieryjne z siedzibą w Aachen w Niemczech. To przejęcie znacznie zwiększy skalę możliwości Accenture w zakresie wspierania klientów z sektora przemysłowego we wdrażaniu technologii cyfrowych takich jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy 5G. Cyfryzacja pozwoli na zmianę sposobu w jaki projektują, opracowują i wytwarzają swoje produkty, a także będzie wspierać ich funkcjonowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Huawei Polska, Uniwersytet Łódzki: Podpisały porozumienie o współpracy. Przewiduje ono m.in. wspólne projekty badawcze, nowe specjalistyczne kursy dla studentów, transfer wiedzy, praktyki, staże. Celem jest wykorzystanie doświadczeń i możliwości obu organizacji na rzecz rozwoju polskiej nauki. W ramach współpracy Huawei Polska i UŁ podpisane zostało także porozumienie o przystąpieniu uczelni do globalnego programu ICT Academy. Wszystkie jednostki naukowe w nim uczestniczące, dzięki przystąpieniu do niego otrzymują dostęp do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, a także wzbogacają swoją ofertę naukową dla studentów i kadry akademickiej. W ramach programu, wykładowcy i studenci mogą korzystać z darmowych szkoleń. Źródło: ISBtech

PIU: Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, wypracowała standard chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej. „W ubiegłym roku KNF nałożyła na zakłady ubezpieczeń obowiązek przeprowadzenia audytów i rewizji usług chmurowych, z jakich korzystają, a także raportowania ich wyników. Pojawiły się przy tym wątpliwości odnośnie interpretacji niektórych pojęć, prowadzenia analizy czy testów wyjścia z chmury, a także wymagań informacyjnych względem regulatora. To wszystko udało nam się ustrukturyzować i doprecyzować, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu podmiotów. Wypracowany wspólnie standard daje gwarancję bezpiecznego, spójnego i właściwego funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, korzystających z chmury obliczeniowej” – powiedział szef działu zarządzania informacją ubezpieczeniową w PIU Mariusz Kuna. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Od połowy kwietnia można zaobserwować, rosnącą liczbę transakcji kartą wielowalutową w branży turystycznej. Największy wzrost transakcji wśród klientów kantoru walutowego Alior Banku odnotowały tanie linie lotnicze (jeden z liderów niskokosztowych przewozów zanotował wzrost o 66% w okresie od połowy kwietnia do połowy maja, niż w analogicznych okresie miesiąc wcześniej. W analizowanym czasie istotną różnicę odnotowano także w płatnościach w serwisach oferujących noclegi. Dwie najpopularniejsze platformy osiągnęły wzrost transakcyjności o ponad 30%. Źródło: ISBnews

Infor: Spółka planuje zwiększenie swojej aktywności w Polsce, w tym m.in. rozbudowę sieci klientów i partnerów producenta, istotne zwiększenie sprzedaży rozwiązań w modelu SaaS oraz rozszerzenie skali działania i kompetencji wrocławskiego Center of Excellence, gdzie chce zatrudnić kolejnych 110 specjalistów. Źródło: ISBnews

Microsoft: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Microsoft podpisały strategiczne porozumienie dotyczące budowania ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowych, wspólnych działań w obszarze odpowiedzialności społecznej, a także partnerstwo w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB. W pierwszej kolejności Biuro Informacji Kredytowej w chmurze Microsoft Azure wdroży platformę API Management do rozwoju usług i modeli biznesowych. Model chmury dostarczony przez Microsoft zapewni także zgodność wprowadzanych innowacji z wymogami regulacyjnymi oraz pozwoli na bezpieczne oferowanie usług również poza sektorem finansowym. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank uprościł proces kredytowy i skrócił czas podejmowania decyzji kredytowych dzięki możliwości udostępnienia historii rachunku z innego banku online w ramach otwartej bankowości. Bank wykorzystuje usługę otwartej bankowości w procesach udzielania pożyczki gotówkowej, limitu pożyczki w koncie i karty kredytowej. Źródło: ISBnews

Comarch: Bank Mashreq ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) uruchamia system do zarządzania majątkiem Comarch Wealth Management, podał Comarch. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank otrzymał nominację w konkursie Golden Arrow 2021 za komunikację marketingową pakietu PeoPay KIDS – nowoczesnego rozwiązania finansowego, ułatwiającego wprowadzenie dziecka w świat finansów. Pakiet PeoPay KIDS wszedł na rynek w czerwcu 2020 r. Początkowo promowany był głównie wśród obecnych klientów banku, a od lipca Bank Pekao ruszył z szeroko zasięgową kampanią, na którą składały się reklamy telewizyjne, internetowe, outdoorowe oraz spoty w kinie letnim. Źródło: spółka

PAŻP: Wdraża system m.in. wcześniejszego ostrzegania przed kolizją w powietrzu. W efekcie Polska jako pierwsza w Europie wdraża najnowszą generację systemu bezpieczeństwa na polskim i europejskim niebie. Kontrolerzy Ruchu Lotniczego rozpoczynają jego testy. System iTec v3 to w pełni cyfrowa kontrola przemieszczania się statków powietrznych, nieporównywanie bardziej precyzyjna od dotychczas stosowanych systemów. iTec v3 na początku wdrożony zostanie w Poznaniu, a docelowo będą z niego korzystać służby żeglugi powietrznej największych europejskich krajów. Dzięki współpracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz hiszpańskiego producenta systemów lotniczych INDRA, Polska stała się europejskim liderem wdrażania innowacyjnych zmian w ruchu lotniczym. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Samsung, Apple i Xiaomi to marki, których smartfony 5G w I kwartale sprzedawały się w T-Mobile najlepiej. W styczniu smartfony 5G stanowiły 20% oferty. Pod koniec lutego technologię obsługiwał co czwarty sprzedawany smartfon. Natomiast w maju jest to już więcej niż co trzecie urządzenie. Wysoką pozycję utrzymuje Apple, które tym razem zdominowało ranking urządzeń z segmentu premium. Półkę niżej przewaga producenta nie była już jednak tak oczywista. Najlepsze wyniki sprzedażowe odnotował Samsung Galaxy S21 5G 128 GB. Dwie kolejne pozycje na podium należały do firmy z Cupertino i były to kolejno modele iPhone 12 64 GB oraz iPhone 12 Mini 64 GB. W średniej półce, znacznie tańszych urządzeń, lecz wciąż mających wiele do zaoferowania na prowadzenie wysunęło się Xiaomi ze smartfonem Redmi Note 9T 5G. Sporą popularnością cieszyła się także linia A Samsunga. Model A42 5G zajął drugie miejsce w segmencie. Natomiast Samsung Galaxy A52 5G objął trzecią lokatę. Źródło: spółka

Red Hat: Udostępnia korporacyjną platformę JBoss w środowisku Microsoft Azure – łatwiejsze przenoszenie aplikacji Java do chmury. Java nadal jest niezwykle popularnym językiem programowania – szacuje się, że korzysta z niego 8 mln programistów na całym świecie, a używanie platformy Jakarta EE w celu szybszego tworzenia aplikacji chmurowych wciąż rośnie. Platforma JBoss EAP, będąca czołowym serwerem aplikacji open source zgodnym z platformą Jakarta EE, udostępnia zaawansowane funkcje zarządzania i automatyzacji, opracowane z myślą o zwiększeniu produktywności, a także lekką architekturę służącą do budowy i wdrażania nowoczesnych aplikacji chmurowych. Źródło: spółka

SER Group: Jeden z głównych światowych dostawców platform do obsługi treści umożliwiających inteligentne zarządzanie informacjami, został uznany za „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave: Content Platforms, Q2 2021, opracowanym przez firmę analityczną Forrester Research. Ponadto, grupa uzyskała najwyższy wynik w kategorii aktualnych ofert. Źródło: ISBtech

Google: Ogłosił serię kolejnych aktualizacji w Workspace, by zaoferować jeszcze bardziej zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy. Oprócz udostępnienia Google Workspace wszystkim użytkownikom, Google odpowiada na hybrydowy model pracy wprowadzając: ewolucja funkcji Pokoje (Rooms) w czacie w Spaces; nowa oferta abonamentu indywidualnego: Google Workspace Individual; nowe ulepszenia w usłudze Google Meet ułatwiające współpracę (m. in. Companion Mode w Google Meet, Nowe opcje odpowiedzi w Kalendarzu); nowe narzędzia bezpieczeństwa i prywatności we wszystkich narzędziach Google Workspace (m. in. Ulepszone zabezpieczenia przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem). Źródło: spółka

Microsoft, PKO BP: Organizują hackathon Hack4Lem w dniach 18-20 czerwca. Uczestnicy będą szukać innowacyjnych rozwiązań z zakresu bankowości przyszłości i przeciwdziałania cyberprzemocy. Hack4Lem wpisuje się w obchody Roku Lema i jest jednocześnie świętem technologii i literatury. Źródło: spółka

Autenti: mSzafir to kolejny kwalifikowany podpis elektroniczny, z którego korzystać można na platformie. Dzięki współpracy KIR i Autenti, użytkownicy platformy podpiszą dokumenty w pełni online. Źródło: spółka

PrestaShop, Wish: Platformy e-commerce ogłosiły partnerstwo. W ramach współpracy sprzedawcy korzystający z PrestaShop otrzymają bezpłatny dostęp do modułu łączącego sklep internetowy z pulpitem sprzedawcy Wish. Będą mogli również korzystać ze wsparcia marketingowego i sprzedażowego. Źródło: spółka

SMSAPI: Pod koniec ubiegłego roku, dostawca narzędzi do masowej wysyłki wiadomości SMS, uruchomił nową wersję swojej platformy w Szwecji. Teraz startuje z podobnym projektem w Bułgarii. Wejście na oba rynki oznacza dla SMSAPI przyjęcie nowego modelu ekspansji zagranicznej. Odbywa się ono w oparciu o grupę LINK Mobility, do której należy polska spółka. Źródło: spółka

LVMH, Google Cloud: Ogłosili strategiczne partnerstwo dla innowacji i opracowania nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i chmurze obliczeniowej. Obie firmy połączą siły, aby umożliwić indywidualnym markom produktów luksusowych LVMH oferowanie klientom nowych, spersonalizowanych doświadczeń, które będą sprzyjać długoterminowemu wzrostowi. Partnerstwo pozwoli wykorzystać kreatywność, zasoby, możliwości technologiczne i uznaną pozycję obu firm na swoich rynkach. Źródło: ISBtech

Microsoft: Ogłosił innowacje w Teams i Viva, które mają na celu usprawnienie pracy hybrydowej w Teams Rooms, w tym o nowe układy wideo, Whiteboard, komponenty Fluid i inne.Dodatkowo, do aplikacji Viva Insights w Teams wprowadzony zostaje zestaw medytacji i ćwiczeń mindfulness od Headspace. Źródło: spółka

PARP, NCBR: W konkursie Produkt Przyszłości za najlepsze nowatorskie projekty uznały urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc. Wyróżnienia otrzymały projekty: CardioCube – głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy; Bioseco BPS – system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii; Pan-cancer profiler – kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics), procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions). Źródło: spółka

Aircom Automotive: Dostawca z branży motoryzacyjnej wybrał rozwiązanie Infor CloudSuite Automotive działające w oparciu o Amazon Web Services. Jego wdrożenie ma wesprzeć realizację celów związanych z rozszerzaniem działalności firmy na arenie międzynarodowej. Najważniejszymi celami implementacji są: wymiana obecnego systemu na bardziej nowoczesny i funkcjonalny, rozwinięcie biznesu o nowe obszary, a także wdrożenie sprawdzonych praktyk branżowych. Chmurowe rozwiązanie Infor pozwoli też w elastyczny sposób rozwijać biznes Aircom w skali globalnej. Źródło: spółka

Lenovo: Wprowadza mobilne stacje robocze wykorzystujące innowacyjne rozwiązania by podnosić komfort użytkownika i maksymalizować produktywność. Urządzenia ThinkPad P1, P15 i P17 najnowszej generacji z nowym profesjonalnym monitorem i stacją dokującą zapewnią profesjonalnym użytkownikom wszystko, czego potrzeba w dzisiejszym elastycznym, zdalnym środowisku pracy. Źródło: spółka

