VAT e-commerce: Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w tym tę zakładającą przesunięcie terminu jej wejścia w życie na 1 września br. z 1 lipca. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. W wersji przyjętej przez Sejm nowela zakładała wejście w życie nowych przepisów od 1 lipca, jednak Senat ze względu na zbyt krótki termin jej wejścia w życie przesunął tę datę na 1 września br., Argumentował, że „opóźnienie w procesie transpozycji dyrektywy […], której termin upłynie w dniu 1 lipca br., nie może stanowić uzasadnienia dla braku odpowiedniej vacatio legis”. Teraz Sejm odrzucił tę zmianę. Źródło: ISBnews

e-TOLL: Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich, jak i lekkich. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Źródło: ISBnews

e-TOLL: Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pracują z firmą wyłonioną w przetargu, by w terminie włączyć do nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL dostawców kart flotowych, poinformowali przedstawiciele instytucji. System e-TOLL ruszył dziś. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Komisja Europejska zaproponowała utworzenie nowej wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, która zajęłaby się cyberincydentami, oddziałującymi usługi publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli w państwach Unii Europejskiej, poinformowała Komisja. Jak wynika z założeń jednostka miałaby osiągnąć operacyjność do końca czerwca 2022 r., a jej tworzenie miałoby zostać ukończone rok później.”Zaawansowane i skoordynowane działania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stają się coraz bardziej potrzebne, ponieważ liczba, skala i skutki cyberataków rosną, co w dużym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo. Wszystkie właściwe podmioty w UE muszą być przygotowane do wspólnego reagowania i wymiany informacji” – podała Komisja. Źródło: ISBnews

Epcommerce: Sprzedaż alkoholu online po zmianie przepisów w parlamencie mogłaby wejść w życie już od początku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) Witold Włodarczyk. „Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest to rozwiązanie, które wesprze mniejszych producentów alkoholi np. producentów piw kraftowych” – powiedział ISBnews Włodarczyk. Źródło: ISBnews

E-doręczenia: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń oraz usług hybrydowych dla władzy publicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. „Celem ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych. Nowelizacja wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, dostosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych” – podała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews

Digitalizacja: Korzystanie z technologii w czasie pandemii koronawirusa zwiększyło 65% małych i średnich przedsiębiorstw, a 69% chce ten stan utrzymać w przyszłości, wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”. To najczęściej wskazywana zmiana, jaką spowodował kryzys wywołany koronawirusem. Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 9,1% w maju 2021 r. z 10,8% całości sprzedaży w kwietniu br. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 7,8% w ujęciu miesięcznym. Źródło: ISBnews

Streaming: Czas spędzony na oglądaniu TV na żywo przez internet oraz treści wideo oferowanych w technologii streamingu wzrósł o 36% r/r, wynika z najnowszych badań GoNet.tv. W Polsce takie treści przede wszystkim (42%) oglądane są poprzez przeglądarkę internetową, w Europie zaś 46% osób korzysta ze Smart TV oraz dekoderów. Źródło: ISBnews

Praca: Ponad 3/4 firm (77%) chce pozostać przy hybrydowym modelu pracy w popandemicznej rzeczywistości, wynika z raportu „Powrót do biura – szansa i wyzwanie. Rynek biurowy a koronawirus” opracowanego przez firmę doradczą Colliers. „Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 77%, będzie chciała również po ustaniu pandemii pozostać przy modelu hybrydowym, który w większości przypadków dobrze się sprawdził. Pracodawcy najczęściej deklarowali chęć utrzymania pracy zdalnej w zakresie 2 lub 3 dni w tygodniu – za tymi opcjami zagłosowało odpowiednio 35% i 33% uczestników badania” – powiedziała senior associate w dziale powierzchni biurowych w Colliers Kamila Barabasz. Źródło: ISBnews

E-banking: Blisko 70% konsumentów używa aplikacji do obsługi konta bankowego, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jednocześnie 9% użytkowników miało problemy z tego typu programami i najczęściej dotyczyły one braku dostępu i obsługi klienta.Źródło: ISBnews

Trendy w technologii: Technologia wsparła instytucje państwowe i ochronę zdrowia w czasie pandemii i z pewnością wiele tych rozwiązań pozostanie na stałe, a nawet będzie rozwijana, wynika z dyskusji podczas inauguracyjnego panelu na XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń pt. „Wpływ pandemii na zmiany gospodarczo-społeczne w kraju i na świecie”. „Myślę, że podczas pandemii przełamaliśmy bardzo wiele barier. Na przykład w administracji okazało się, że można skracać bardzo wiele formularzy, akceptacje umów, zgód może nastąpić cyfrowo. Ważne jest teraz, aby nie zrobić kroku wstecz tylko pójść za ciosem i dalej przełamywać te bariery i dalej wdrażać zmiany” – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Źródło: ISBnews

E-commerce: Zakupy online od tradycyjnych woli 57% Polaków, wynika z badania „Bolączki Polaków podczas zakupów online” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PayPal. 21% ankietowanych dokonuje ich częściej niż raz w tygodniu. Źródło: ISBnews

Treści cyfrowe: Zmęczenie cyfrowe zmusza blisko połowę (47%) ankietowanych do przerw w korzystaniu z urządzeń z dostępem do internetu, a co czwarty użytkownik chciałby zmniejszyć liczbę platform streamingowych, z których korzysta, wynika z przeprowadzonego przez EY badania „Global Digital Home. Decoding the digital home”. 43% uważa nawet, że jest zbyt wiele kanałów pozwalających na kontakt w sieci i za dużo dostępnych w sieci treści, a jedna czwarta jest zainteresowana zmniejszeniem liczby platform streamingu muzyki i video, z których korzysta. Źródło: spółka

Praca w IT: W I kw. br. liczba ogłoszeń z pracę w IT dla juniorów wzrosła o 25% r/r, wynika badania No Fluff Jobs. W tym roku przybyło także ofert pracy zdalnej i stanowiły one w I kw. ponad 20% wszystkich dedykowanych juniorom. Poszukiwani są głównie juniorzy, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności w technologiach takich, jak Java i .NET. Na kolejnych pozycjach znalazły się PHP i JavaScript. Źródło: spółka

Cyfryzacja: COVID-19 przyspieszył digitalizacje 65% MŚP w Polsce, a za 5 lat ze sztucznej inteligencji chce korzystać co drugi przedsiębiorca 30 trendów, które zmienią obraz rynku MŚP w Polsce. 2 na 3 przedsiębiorców z sektora MŚP zwiększyło korzystanie z technologii w czasie pandemii COVID-19 i chce ten stan utrzymać w przyszłości. To najczęściej wskazywana przez przedsiębiorców zmiana, jaką spowodował kryzys wywołany koronawirusem – wynika z najnowszego raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Źródło: spółka

Digitalizacja: Ponad 93% firm uważa branżę rachunkową za innowacyjną, a automatyzacja procesów, wprowadzenie systemów online oraz sztucznej inteligencji to konieczność, a nawet „być albo nie być” dla biur rachunkowych, podano w informacji o raporcie na temat kondycji rynku usług księgowych Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych. Dane pokazują, że księgowi zdają sobie sprawę, że lata 2021-2022 to czas rewolucji cyfrowej na rynku usług księgowych dla MSP i może stanowić o „być albo nie być” dla wielu z nich. W dużych organizacjach automatyzacja procesów księgowych od lat jest jednym z priorytetów i przebiega w przyspieszonym tempie, a dyrektorzy finansowi są z niej rozliczani. Natomiast dla kilkudziesięciu tysięcy biur rachunkowych w Polsce to rynek, który dopiero znajduje się na początku tej drogi. Dla tych podmiotów samodzielne wdrożenie zaawansowanych technologii jest poza zasięgiem lub wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Źródło: spółka

E-medycyna: Według badań przeprowadzonych przez Preglife, szwedzką aplikację, której w Polsce zaufało już 180 tys.kobiet, dla 76% ankietowanych internet jest drugim – oczywiście po lekarzach i położnych – najważniejszym źródłem wiedzy na temat zdrowia i przebiegu ciąży. Źródło: ISBtech

Elektronika: Raport „Recykling Elektrośmieci” przeprowadzony na zlecenie MediaMarktSaturn Polska przez pracownię badawczą SW Research wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat zużyty sprzęt RTV lub AGD do utylizacji oddało 35% respondentów. 31% osób przekazało go w ostatnim roku, a 8% nawet w ciągu ostatniego miesiąca. Jednocześnie co czwarty badany (26%) przyznał, że nigdy nie oddał sprzętu do utylizacji. 46% osób, czyli prawie połowa badanych, zadeklarowała, że odnosi zużyty sprzęt do odpowiedniego, lokalnego punktu zbiórki. Prawie co piąty respondent (18%) oddaje taki sprzęt do sklepu, w którym został zakupiony. Zbliżony odsetek badanych (18%) gromadzi taki sprzęt w domu. Aż 15% badanych przyznało, że wyrzuca stare urządzenia elektryczne na śmietnik. Źródło: ISBtech

Cyfryzacja: Wynik tegorocznego Digi Index, autorskiego wskaźnika Siemensa opisującego stopień cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, wyniósł 1,8 pkt w czteropunktowej skali – wskazuje to na niezmienną potrzebę przyspieszenia cyfryzacji w polskim przemyśle produkcyjnym, stwierdzono w informacji. W drugim wydaniu badania Digi Index ujawnia się negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę. Główną barierą dla digitalizacji firm jest brak wsparcia finansowego. W badaniu uwzględniono branżę motoryzacyjną, produkcję maszyn, chemiczną i farmaceutyczną oraz spożywczą. Najwyższy wynik, wynoszący 2 pkt, uzyskała branża chemiczna i farmaceutyczna. Jest to górny zakres dla najniższego poziomu cyfryzacji w firmie. Wskaźnik w przedziale 2,1-2,5 świadczy o tworzeniu w niej podstaw cyfryzacji. Polski sektor chemiczny i farmaceutyczny jest jeszcze przed tym etapem rozwoju. Źródło: spółka

Cyberobrona: Subskrybenci Netfliksa ponownie znaleźli się na celowniku oszustów, którzy chcą wykorzystać łatwowierność klientów platformy. Podobnie jak na początku tego roku, również tym razem przesyłane przez oszustów maile zawierają informację o zawieszeniu konta użytkownika i nakazują uregulowanie rzekomej zaległości. „To atak phishingowy, który ma na celu przejęcie danych użytkowników i w konsekwencji kradzież pieniędzy z ich rachunków. To doskonały czas dla oszustów, zwłaszcza, że obecnie dużo mówi się o dalszych zmianach w cenniku Netfliksa, a to sprawia, że klienci platformy mogą być bardziej podatni na atak” – informują eksperci ESET. Źródło: spółka

Cyberobrona: Atlassian, czyli czołowa platforma dla zespołów tworzących rozwiązania IT miała luki bezpieczeństwa. Zagrożonych mogło być 180 tys. klientów na całym świecie, podał Check Point Research. Zdaniem ekspertów, wystarczyło jedno kliknięcie, by wykorzystać luki i uzyskać dostęp wrażliwych danych. Luki w zabezpieczeniach umożliwiłyby atakującemu wykonanie szeregu możliwych złośliwych działań, takich jak ataki Cross-Site Scripting (XSS): złośliwe skrypty są wstrzykiwane do witryn i aplikacji internetowych w celu uruchomienia na urządzeniu użytkownika końcowego; ataki typu cross-site request forgery (CSRF): osoba atakująca nakłania użytkowników do wykonywania działań, których nie zamierzają wykonywać; ataki polegające na utrwalaniu sesji: osoba atakująca kradnie ustanowioną sesję między klientem a serwerem sieci Web po zalogowaniu się użytkownika. Źródło: spółka

Marketing: Z badania opublikowanego przez IFS – firmę specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej klasy rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw – wynika, że w obliczu pandemii firmy nie korzystają z szans na podniesienie jakości procesów wewnętrznych i zajęcie się zagadnieniem niskiego poziomu customer experience (CX). Ogólnoświatowe badanie IFS, które objęło ponad 1 700 dyrektorów i przeszło 12 000 konsumentów, pokazało, że choć większość firm (66%) co roku inwestuje ponad 250 000 USD w ocenę customer experience poprzez wskaźniki rekomendacji (NPS), przeglądy oraz ankiety badające zadowolenie klientów – to 82% z nich nie było w stanie podać ani jednego aktualnego przykładu w pełni uporządkowanych relacji w zakresie customer experience. Źródło: ISBtech

Analityka: W dobie gospodarki opartej na danych analityka to wschodząca gwiazda technologii. Ma kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów działania aplikacji, od sztucznej inteligencji, przez cyberochronę, po zarządzanie portfelem rozwiązań wykorzystywanych w sferze cyfrowej, wskazuje firma F5. Respondenci Raportu SOAS 2021 wskazali, że brakuje im informacji, które pomogą zidentyfikować: główne przyczyny obniżania wydajności (49%), incydenty powodujące przestoje (51%) i możliwe ataki (45%). Przy czym 59% twierdzi, że ma narzędzia, które są potrzebne do monitorowania kondycji i stanu aplikacji. Nie jest to spowodowane brakiem narzędzi lub danych, ale brakiem przetwarzania analitycznego, które wykracza poza wizualizację i oferuje informacje, a ostatecznie wiedzę. Znaczenie przypisywane telemetrii jest powszechne, niemniej można zauważyć, że jej istotność jest wskazywana najczęściej dla celów operacyjnych na poziomie usług (SLO), a nie tych używanych do osiągania wyników biznesowych. Nacisk na tradycyjne wskaźniki jest właśnie mierzeniem efektywności IT i operacji w oparciu o indywidualne i binarne metryki/wskaźniki. Jest to niepokojące w świetle trendu modernizacji. W miarę postępu prac modernizacyjnych nacisk siłą rzeczy przenosi się z aplikacji na przepływy pracy, zaś z interfejsów użytkownika na jego doświadczenia. Najlepszą miarą tego doświadczenia nie są zaś binarne metryki dostępności lub wydajności, ale wyniki biznesowe. Źródło: spółka

Sygnity: Spółka otrzymała od ostatniego z wierzycieli umowy restrukturyzacyjnej potwierdzenie uznania rachunku odpowiednią kwotą spłaty, co było warunkiem dla zakończenia umowy restrukturyzacyjnej. Źródło: ISBnews

Simple: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło, by zysk spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 5,12 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 767,46 mln zł z zysku netto za 2020 rok oraz kapitału zapasowego na dywidendę, tj. wypłatę 1,2 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Ailleron: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia dokonać wypłaty dywidendy ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym, pochodzących ze zakumulowanych w spółce zysków z lat poprzednich, w zakresie kwot, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, podała spółka. Dywidenda wyniesie 0,32 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Comarch: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy z części zysku za 2020 r. w wysokości 3 zł na akcję. Zdecydowano, że 6 lipca 2021 r. to dzień dywidendy, liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 r. Źródło: ISBnews

Atende: Rada nadzorcza powołała Marcina Petrykowskiego na stanowisko prezesa zarządu. Na początku czerwca br. rezygnację z funkcji prezesa Atende złożył Roman Szwed, w wyniku przygotowanego przez niego planu sukcesji zarządzania firmą. Źródło: ISBnews

Grupa LPP: Spółka zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży internetowej w wysokości 2,8 mld zł w roku obrotowym 2021/2022 (luty 2021 – styczeń 2022) wobec 2,23 md zł w poprzednim roku. „Dostosowując się do panującego trendu, grupa podjęła działania zmierzające do dalszej ekspansji tego kanału sprzedaży. Rozwój e-commerce zamierza realizować poprzez nowe rynki oraz wykorzystanie w tym kanale nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym sztucznej inteligencji, a także poprzez kolejne usprawnienia w logistyce. Uwzględnienie rozwoju tego kanału w ramach strategii Grupy będzie mieć wpływ na osiągane wyniki. Dzięki podjętym działaniom grupa zakłada, że w 2021/2022 przychody ze sprzedaży internetowej wyniosą ponad 2,8 mld zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Comp: Zarząd podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia aktualizacji polityki dywidendy zakładającej, że od 2022 roku transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok. 5 zł za akcję. Comp podkreślił, że wchodzi w okres, gdy materializują się jego oczekiwania biznesowe i finansowe sprzed kilku lat. Źródło: ISBnews

CCC Group: Aplikacja mobilna CCC ma już ponad 5 mln pobrań. CCC zapowiada dalszy rozwój aplikacji i wdrożenia nowych funkcjonalności. „5 mln pobrań w ok. dwa lata od startu to duży sukces, który jest zasługą całego zespołu, pracującego nad aplikacją. Jej funkcjonalności są cały czas rozwijane, a my dokładamy wszelkich starań, aby naszym klientom oferować najlepsze produkty oraz ciekawe i inspirujące treści. Ta imponująca liczba użytkowników pokazuje, że obrany przez nas kierunek jest zgodny z oczekiwaniem konsumentów” – powiedział mobile content coordinator w Grupie CCC Aleksandra Koclejda. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Sieć punktów click&collect Poczty Polskiej powiększyła się do 15 tys. punktów i jest największa w kraju, podała Poczta. Należą do niej zarówno placówki i automaty pocztowe, jak również sklepy: Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Biedronka, stacje paliw Orlen oraz kioski Ruch. Źródło: ISBnews

Allegro: Piotr Szybiak zrezygnował ze stanowiska członka zarządu Allegro.pl. Na jego miejsce powołany został Seshashayee Sridhara (znany także jako Mittu Sridhara) ze skutkiem od 1 października 2021 r. Źródło: ISBnews

PKN Orlen: Spółka chce otworzyć do września pierwszych 200 automatów do odbioru paczek pod marką „Orlen Paczka” do końca września i 500 do końca 2021 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek. Źródło: ISBnews

Asbis: Osiągnął w maju br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 211 mln USD wobec 121 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 74%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Carvago.com: Największa w Europie platforma sprzedażowa samochodów używanych online – rozpoczęła działalność na polskim rynku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Advanced Graphene Products: AGP podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach której otrzyma ponad 3,3 mln zł dofinansowania na realizację najnowszego projektu badawczo-rozwojowego „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych”, podała spółka. Pełna wartość przedsięwzięcia to ok. 4,34 mln zł. Źródło: ISBnews

POLOmarket: Uruchamia dowóz e-zakupów do kolejnych miast, podała sieć. „Obecnie klienci mogli wybrać opcję dowozu zamówionych zakupów do domu w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Głogowie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koszalinie, Lubinie, Opolu, Toruniu i Słupsku” – czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Modern Commerce: Przedstawił nową strategię rozwoju na lata 2021-2024, z której wynika, że w 2021 r. celem jest osiągniecie 128 mln zł przychodów (dane proforma) oraz 8 mln zł zysku EBITDA. Dzięki realizacji strategii, w 2024 r. skonsolidowane przychody mają osiągnąć 260 mln zł, a wynik EBITDA blisko 30 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Polkomtel: W zasięgu sieci 5G w Plusie znajduje się obecnie ponad 13 mln mieszkańców Polski, podał Polkomtel. Pod koniec kwietnia operator informował o objęciu siecią 5G 12 mln mieszkańców kraju. Źródło: ISBnews

DataWalk: Zakłada dwu- lub trzycyfrowy wzrost przychodów w 2021 roku, ale jednocześnie spółka koncentruje się nie na przychodach, a na pozyskaniu 20 światowej klasy referencji do I półrocza 2022 roku, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Źródło: ISBnews

Shoper: Zarząd będzie w kolejnych latach rekomendował wypłatę dywidendy, jeśli nie będzie widział możliwości zainwestowania zysków w dalszy rozwój spółki, zapowiedział prezes Marcin Kuśmierz. Źródło: ISBnews

Escola: Jedna z czołowych spółek tworzących aplikacje mobilne w Polsce zajęła 6. miejsce w światowym rankingu najszybciej rosnących firm IT według Clutch. Spółka zanotowała średni wzrost przychodów o 182 proc. za lata 2019-2020. Firma zamierza przeprowadzić kampanię crowdinvestingową w trzecim kwartale br. Debiut na NewConnect planowany jest w 2022 r. Źródło: spółka

Cloud Technologies: Spółka specjalizująca się w obszarze monetyzacji danych i big data notuje rekordową dynamikę sprzedaży danych w strategicznym segmencie w kwietniu 2021 roku. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment wzrosła o 343% r/r. Źródło: spółka

Creotech Instruments: Konsorcjum firmy, PCO (członek Polskiej Grupy Zbrojeniowej), Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN mają porozumienie o współpracy na rzecz budowy konstelacji mikrosatelitów przeznaczonych do realizacji misji obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności. Źródło: ISBtech

Comp: Backlog w IT wynosi 195 mln zł. Ilość urządzeń podłączonych do Centralnego Repozytorium Kas w II kwartale do 21 czerwca to 130 tys. Wynik w kolejnych latach będzie zależny m.in. od tempa dodawania nowych usług w urządzeniach fiskalnych, tempa rozwoju mPlatform i zbudowania skali, wartości sprzedaży na rynkach eksportowych. Udział w rynku fiskalizacji online w II kw. był większy niż rok wcześniej z uwagi na silniejszą pozycję Comp w segmencie mniejszych klientów. Źródło: Trigon

XTPL: Buduje portfolio patentowe – w tym roku 3 nowe wnioski patentowe (w sumie 23 wnioski). Pierwszy patent został już przyznany. Przyznanie patentu może trwać 3-5 lat. Cash burn spółki to ok. 600-700 tys. zł/miesięcznie. Stan gotówki na koniec I kw. to 8,6 mln zł (12-20 miesięcy zabezpieczenie działalności bez konieczności finansowania). XTPL testuje własne technologie z partnerami w obszarze wdrożeń przemysłowych. Spodziewa się podpisania 5 umów na drukarki Delta Printing System (cena drukarki 120/150 tys. euro). Spółka liczy, że dodatkową monetyzację drukarki będą stanowić materiały eksploatacyjne oraz utrzymanie i modernizacje systemu. W toku 30 rozmów z partnerami (early adopters). Spółka pozyskała 2 dystrybutorów w Azji: Bandi Consortia (Kore Płd) oraz Yi Xin (Chiny). Badnai Consortia ma wspierać wprowadzanie technologii XTPL w branży wyświetlaczy FPD i półprzewodników, a Yi Xin w branży przemysłowych wyświetlaczy, paneli dotykowych i półprzewodników. Źródło: Trigon

P&G: Koncern poszukuje m.in. w Polsce wśród startupów takich partnerów do współpracy, którzy tworzą rozwiązania w obszarze innowacji systemowych, produktowych oraz procesowych. „Dla nas najważniejszy jest konsument, to jak mu służymy i jak poprawiamy jakość jego życia, dlatego każda innowacja, w centrum której widzimy konsumenta, jest dla nas interesująca” – powiedziała ISBtech Emilia Burzyńska, szefowa IT w P&G w Europie Centralnej. Źródło: ISBtech

Cyfrowy Polsat: Spółka ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 47 667 885 akcji Netii po 7 zł za akcję. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 24 czerwca 2021 r. Źródło: ISBnews

Urteste: Spółka ustaliła cenę emisyjną akcji na 100 zł za sztukę, co oznacza, że wartość oferty wyniesie do 9,52 mln zł. Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale 2021 r. W transzy dużych inwestorów zostało zaoferowane do 75 200 akcji, o 10 000 akcji więcej niż pierwotnie zakładano, a w transzy małych inwestorów zostało zaoferowane do 20 000 akcji. Zapisy przyjmowane są przez DM BOŚ do 2 lipca. Źródło: ISBnews

Answear: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku za 2020 rok w kwocie 8,54 mln zł na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych. Źródło: ISBnews

Woodpecker.co: Spółka przydzieliła w IPO wszystkie oferowane akcje o wartości 11 mln zł. 91% akcji trafiło do transzy dużych inwestorów, a pozostałe zostały przydzielone w transzy małych inwestorów, w której stopa redukcji wyniosła 56,07%. Zarząd liczy na debiut jeszcze w wakacje. Źródło: ISBnews

CCC Group: CCC nabył od MKK3 pakiet 10% akcji eobuwie.pl za cenę 360 mln zł zapłaconą w dniu transakcji, a następnie zbył ten pakiet na rzecz Cyfrowego Polsatu za cenę 500 mln zł zapłaconą w dniu transakcji, podało CCC. Ponadto CCC zawarł z A&R warunkową umowę rozporządzającą dotyczącą przeniesienia na rzecz A&R własności pakietu akcji eobuwie.pl reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie za cenę 500 mln zł. W dniu zawarcia warunkowej umowy rozporządzającej A&R wpłaciła na rzecz CCC kwotę 500 mln zł tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Źródło: ISBnews

Shoper: Pierwotna oferta publiczna do 7 731 628 akcji spółki, reprezentujących 27,11% kapitału zakładowego oraz 27,5% głosów na walnym zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do 10% liczby akcji przydzielonych, rozpoczęła się w poniedziałek, 21 czerwca, od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 47 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty (akcje nowe i sprzedawane) może wynieść 363 mln zł. Debiut giełdowy planowany jest około 9 lipca. Źródło: ISBnews

InPost: Ogłosił zamiar zaoferowania obligacji (senior notes) z terminem zapadalności w 2027 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 390 mln euro, w zależności od warunków rynkowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Shoper: Zgodnie ze strategią, spółka przewiduje wzrost liczby sprzedawców do ponad 50 tys. w 2026 roku w porównaniu do 20,6 tys. w roku 2020, poinformował prezes Marcin Kuśmierz. Źródło: ISBnews

Millennials Venture Capital ASI: Wrocławski fundusz uruchomił emisję akcji o wartości 4 286 000 zł w formie crowdfundingu, podała spółka. To pierwsza w Polsce kampania crowdfundingowa alternatywnej spółki inwestycyjnej o strategii venture capital. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Zarejestrowało w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie się (jako spółki przejmującej) z Private Equity Managers (PEM) (jako spółki przejmowanej) oraz związane z połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego, podało MCI. Źródło: ISBnews

Prodromus: Liczy na debiut na NewConnect do końca roku, poinformował prezes Bartłomiej Wielogórski. Prodromus produkuje i dostarcza wysokiej jakości urządzenia rehabilitacyjne aktualnie skierowane głównie do dzieci, z systemem biofeedbacku w czasie rzeczywistym. Źródło: ISBnews

MedApp: Chciałby, aby emisja akcji i przeniesienie notowań na rynek główny GPW nastąpiły w III kw. tego roku, poinformował prezes Krzysztof Mędrala. Źródło: ISBnews

Pointpack: Planuje przenieść się na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych GPW w II poł. 2021 roku, poinformował prezes Pointpack Marek Piosik. Źródło: ISBnews

SonarHome: Polski startup, który rozwija kompleksową platformę dla sprzedających i kupujących mieszkania, pozyskał 25 mln zł na dalszy rozwój technologii, zakup mieszkań w modelu iBuyingu i ekspansję w kolejnych miastach. Rundzie finansowania przewodził fundusz Market One Capital, przy udziale Kogito Ventures i aniołów biznesu. Źródło: ISBtech

Teonite: Podmiot profesjonalnie zajmujący się tworzeniem startupów w modelu venture building, pozyskał 700 000 zł na rozwój projektu Deep-image.AI od funduszu Black Pearls VC w rundzie pre-seed. Źródło: ISBtech

Portside.pl: Platforma e-commerce oferująca ryby i owoce morza sprowadzane z najlepszych portów w Europie, pozyskała 1 mln zł na rozwój w obszarze B2C i B2B od funduszu Tar Heel Capital Pathfinder. Założycielami Portside są przedsiębiorcy silnie związani z rynkiem gastronomicznym, w tym Łukasz Kwaśniewski, współwłaściciel warszawskiej restauracji Port Royal. „Zespół założycielski Portside świetnie wyczuwa sprzyjające trendy rynkowe. Platforma ma szansę wkrótce osiągnąć pozycję nowego lidera rynku e-grocery w segmencie premium ryb i owoców morza w Polsce” – komentuje Kamil Moczulski, dyrektor inwestycyjny w Tar Heel Capital Pathfinder. Źródło: ISBtech

Netia: Prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji, jest szansa na finalizację transakcji w tym roku. Zarząd spodziewa się, że w nowym data center w Jawczycach pod Warszawą, które obecnie jest skomercjalizowane w blisko 40%, zostanie utrzymane dotychczasowe tempo jego wypełniania. Źródło: Trigon

Holo4Med: Najmłodszy corp-up, notowanej naNewConnect grupy kapitałowej TenderHut, ogłosił plany dotyczące rundy finansowania udziałowego. Zbiórka publiczna planowana jest już na III kwartał tego roku. Holo4Med crowdfunding przeprowadzi na platformie StockAmbitbędąc zarazem pierwszym klientem nowej platformy. Źródło: spółka

Twisto: Fintech wprowadza do oferty jednorazową kartę ratalną, dzięki której klienci bez formalności sfinansują większe wydatek w sklepach stacjonarnych i internetowych. Klienci mogą w łatwy sposób utworzyć jednorazową kartę ratalną z poziomu aplikacji. Kupujący najpierw wybiera maksymalną kwotę, którą chcę wydać. Następnie określa liczbę miesięcznych rat (od 3 do 12 miesięcy). Kwota zakupu jest ograniczona wysokością limitu ratalnego, który ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta (średnio 6,8 tys. zł). Źródło: ISBnews

KIR: Wnioski zgłoszeniowe do Piaskownicy Blockchain – bezpłatnego środowiska testowego przeznaczonego dla rozwiązań i usług opartych na technologii blockchain, dostarczonej i obsługiwanej przez IBM Polska – wypełniło do tej pory 26 firm, zarejestrowanych w 8 państwach, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Przez pierwsze sześć miesięcy funkcjonowania do programu zgłosiło się 26 firm, z czego 19 w tym roku. Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłosiły nie tylko przedsiębiorstwa z Polski, ale również startupy z Izraela, Rosji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii oraz Irlandii. Źródło: ISBnews

PKO BP: Bank wprowadził nowości w ramach aktualizacji aplikacji IKO. Należą do nich funkcja autooszczędzania, możliwość edycji zleceń stałych, podzielona płatność (split payment) dla klientów firmowych z powiązanym kontem VAT i możliwość używania trybu ciemnego. Źródło: ISBnews

Aldi: Przy każdym nowo otwieranym markecie sieci Aldi docelowo pojawi się paczkomat InPost. Obecnie znajdują się one przy 114 punktach sieci. Do końca roku ma pojawić się kilkanaście kolejnych automatów paczkowych. Źródło: ISBnews

MIT EF CEE: Rekrutacja do programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE (MIT EF CEE) zakończy się 7 lipca br., podał organizator. Partnerzy akceleracji MIT EF CEE poszukują nowoczesnych rozwiązań wśród uczestników programu, którego celem jest identyfikacja oraz wsparcie najbardziej innowacyjnych startupów z Polski i europy Środkowo-Wschodniej. Źródło: ISBnews

BNP Paribas: Elektroniczny podpis Autenti jest wprowadzany w kolejnych procesach bankowych i coraz częściej stosowany. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku liczba dokumentów podpisanych w ten sposób w Banku BNP Paribas przekroczyła 270 tys. i zbliżyła się do wyniku za cały ubiegły rok. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Umożliwił umawianie wizyt na pośrednictwem systemu Booksy we wszystkich oddziałach własnych, tj. w 176 placówkach w 104 miastach. Celem banku jest pozyskanie w ten sposób 1,5 tys. rachunków osobistych do końca tego roku, podał bank. Planowany jest również pilotaż w kilku placówkach partnerskich. Źródło: ISBnews

InPost: Zawarł z miastem Kraków porozumienie w sprawie realizacji konceptu „Green City”, w ramach którego InPost zaoferuje pakiet nowoczesnych usług, wspierający rozwój miast zgodnie z ideą „smart city”, podała spółka. Do końca roku InPost chce objąć programem kilkadziesiąt największych miast w Polsce, zapowiedział prezes Rafał Brzoska. Źródło: ISBnews

Google: Rozpoczął rekrutację do nowego akceleratora dla europejskich startupów. Zgłoszenia są otwarte dla firm, które działają w obszarze medycyny i zdrowia, podał koncern. Projekt będzie prowadzony przez zespół warszawskiego Campusu Google for Startups, a wszystkie zainteresowane startupy mogą aplikować do 23 sierpnia. Źródło: ISBnews

Zortrax Dental: Spółka zapowiada premierę pierwszej drukarki 3D dedykowanej bezpośrednio dla branży stomatologicznej. Innowacyjne urządzenie, zbudowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Zortrax oraz współpracę z ekspertami, pojawi się na rynku w IV kw. 2021 r. Oprócz drukarki Zortrax Inkspire 2 Dent spółka planuje wprowadzić do swojej oferty cały ekosystem w postaci dentystycznych i protetycznych żywic, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych. Źródło: spółka

Comarch: Przedłużył współpracę z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk na obsługę systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją – Comarch EZD. Kontrakt na rozbudowę oprogramowania został podpisany w listopadzie 2020 roku i będzie obowiązywać przez 12 miesięcy. W ramach umowy narzędzie informatyczne zostanie uruchomione na kolejnych dziesięciu stanowiskach. Do tej pory korzystało z niego 50 użytkowników. Źródło: ISBtech

Microsoft: Podczas wydarzenia What’s Next for Windows, firma zaprezentowała Windows 11 z odświeżonym designem i zaprojektowanymi na nowo doświadczeniami użytkownika – począwszy od przycisku Start i paska zadań, po dźwięki systemowe, czcionkę i ikony. Nowością w Windows 11 jest wprowadzenie funkcji Snap Layouts, Snap Groups i Desktops, aby zapewnić jeszcze wydajniejszy sposób pracy wielozadaniowej. Chat w Microsoft Teams zintegrowany z paskiem zadań pozwala błyskawicznie łączyć się za pomocą wiadomości tekstowych, czatu, rozmowy głosowej lub wideo z każdym z kontaktów, niezależnie od platformy lub urządzenia z systemem Windows, Android czy iOS. Widgety, czyli nowy spersonalizowany kanał oparty na sztucznej inteligencji dają niezależnym twórcom i wydawcom nowe możliwości na dostarczanie spersonalizowanych treści. Nowy Microsoft Store to lokalizacja dla aplikacji i treści tworząca bardziej otwarty ekosystem dla programistów i twórców, a także szybsze i bezpieczniejsze środowisko dla specjalistów IT. System Windows 11 będzie dostępny w ramach bezpłatnej aktualizacji dla kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows 10 oraz w nowych komputerach od końca 2021 roku. Źródło: spółka

OPPO: Globalny producent inteligentnych urządzeń, oficjalnie dołączył do rady zarządzającej LF AI & Data Foundation. Jako jeden z głównych członków fundacji, OPPO będzie wspierać działania dążące do szybszego wprowadzania na rynek innowacji i wdrażania technologii sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i uczciwy. W tym celu będzie wspierać społeczności open source w obszarach sztucznej inteligencji i analizy danych. Źródło: spółka

Cisco: Zaprezentowało nowe portfolio routerów przemysłowych Catalyst, aby zapewnić bezpieczeństwo, elastyczność i skalowalność znane z sieci korporacyjnych, a niezbędne także dla sukcesu projektów z zakresu Internetu rzeczy. Wykorzystując możliwości, jakie daje technologia 5G, organizacje mogą rozbudowywać zakres połączeń, korzystając z narzędzi do zarządzania, które będą odpowiednie zarówno dla działów IT, jak i operacyjnych. Ujednolicona architektura upraszcza współpracę między oboma departamentami i pozwala włączyć poszczególne urządzenia IoT do sieci korporacyjnej. Źródło: spółka

Smart Points: Operator pocztowy, a jednocześnie dostawca nowoczesnego rozwiązania typu „last mile” dla firm kurierskich, sieci handlowych, e-sklepów oraz konsumentów dostarczył aplikację do obsługi przesyłek i zwrotów z platformy Allegro w punktach nadawczo-odbiorczych sieci Kolporter. Dzięki zastosowaniu technologii Smart Points w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Allegro a Kolporterem, klient będzie mógł nie tylko odebrać lub nadać przesyłkę w punkcie, ale też dokonać zwrotu konsumenckiego. Po wdrożeniu technologii Smart Points, każdy sklep partnerski bądź sieć handlowa może otrzymać status placówki pocztowej i prowadzić handel przez 7 dni w tygodniu. Źródło: spółka

Hotailors: Polski startup, który opracował narzędzie do zarządzania podróżami służbowymi, świadczył do tej pory usługi dla międzynarodowych koncernów, takich jak Google czy Microsoft. Obecnie narzędzia zaczęły korzystać polskie instytucje, m.in. Polska Organizacja Turystyczna czy Związek Harcerstwa Polskiego. Źródło: ISBtech

Platforma Przemysłu Przyszłości: Startują nowe projekty realizujące założenia Polityki Przemysłowej Polski. Okrągły stół klastrów będzie poświęcony cyfryzacji, przemysłowi 4.0 i Europejskiemu Zielonemu Ładowi. W ramach Przemysłu przyszłości w praktyce – eksperci opowiedzą o integracji danych produkcyjnych, analityce predykcyjnej i gospodarce obiegu zamkniętego. Równocześnie PPP proponuje przedsiębiorcom usługi Doradztwa 4.0. Źródło: spółka

Vasco Electronics: Na targach MWC Barcelona krakowska spółka specjalizująca się w produkcji elektronicznych translatorów mowy zaprezentuje swój flagowy tłumacz głosowy – Vasco Translator M3. Źródło: spółka

Teatr TR Warszawa: Zbudował rozwiązanie oparte na Amazon Web Services (AWS) z pomocą firmy Insys Video Technologies (Insys VT), zajmującej się integracją wideo. Insys VT, jako AWS Advanced Consulting Partner, pomógł teatrowi zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie video-on-demand (VOD) oraz livestreaming. „Korzystamy z pełnej infrastruktury AWS. Portal TR Warszawa VOD jest oparty na hostingu lokalnym, ale wszystko, od przechowywania po konwersję plików i streaming, działa na AWS. To rozwiązanie, oparte na chmurze AWS, umożliwia instytucjom kultury i startupom o stosunkowo ograniczonych budżetach – płacenie tylko za te usługi, których potrzebują, drastycznie redukując koszty” – mówi Seweryn Biegański, Presales Engineer w Insys VT. Źródło: ISBtech

Mio: Wprowadził nowy model wideorejestratora Mio MiVue 818, pierwszy wideorejestrator na polskim rynku, który z dokładnością do kilku metrów pozwala zlokalizować auto i doprowadzić nas do niego, pozwala odszukać miejsce, w którym zaparkowaliśmy auto ioraz wygenerować pdf z tzw. kilometrówką, która informuje, ile w danym dniu przejechaliśmy kilometrów i w jakim czasie (są to informacje szczególnie przydatne przy rozliczeniu użytkowania służbowych samochodów). Ponadto posiada funkcje zarządzania przejazdem przez odcinkowym pomiar prędkości (funkcja również dostępna tylko w produktach Mio). Źródło: ISBtech

OEX: Spółka z grupy wspiera Semilac w budowaniu wyróżniającego się customer experience na rynku niemieckim. Zespół konsultantek Voice Contact Center obsługuje infolinie, chaty i social media polskiej marki kosmetycznej, która rozwija swoją obecność za granica. Źródło: spółka

Play: Oferuje do 200 GB na lato od Play na Kartę, w tym 100 GB za darmo dla nowych klientów na start i 100 GB do wykorzystania na social media i aplikacje dla nowych i obecnych użytkowników. Źródło: spółka

Realme: Zestawy promocyjne z nowym flagowym smartfonem realme GT wyprzedały się w większości kanałów, a zainteresowanie modelem jest 30-krotnie wyższe niż miało to miejsce w przypadku jego poprzednika. Źródło: spółka

Oracle: Przedstawił nowy program Oracle Support Rewards, który pomoże klientom w przyspieszeniu migracji do chmury i zmniejszeniu kosztów asysty w ramach licencji na oprogramowanie. Klienci, którzy składają nowe zobowiązania do zakupu usług Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mogą otrzymać premie, które zmniejszają, a nawet eliminują opłaty za asystę w ramach licencji na technologie Oracle instalowane lokalnie. „OCI to najszybciej rozwijający się dział produktowy w Oracle – jest tak dlatego, że zbudowaliśmy unikalną platformę infrastruktury chmurowej drugiej generacji, zdolną do obsługi najbardziej wymagających obciążeń o znaczeniu newralgicznym, która działa szybciej, bardziej niezawodnie i bezpieczniej niż systemy instalowane lokalnie” — powiedział Larry Ellison, Prezes rady nadzorczej Oracle i Dyrektor ds. Technologii. „Chcemy umożliwić większej liczbie klientów korzystanie Oracle Cloud Infrastructure 2. generacji. Oracle Support Rewards daje im łatwy sposób na zmniejszenie wydatków na asystę techniczną w zakresie oprogramowania i jednocześnie zwiększenie szybkości wdrażania chmury”. Źródło: spółka

Pyszne.pl: Mecz ze Szwecją sprawił, że Polacy o najpopularniejszej godzinie (17:00), złożyli o 50% zamówień więcej, w stosunku do najpopularniejszej godziny analogicznego dnia w poprzednim miesiącu (12:00). Równie dobrym wynikiem w dniu meczu ze Szwecją, był wzrost zamówień o 40%, w stosunku do tego samego dnia poprzedniego roku. Najpopularniejszym daniem, zamawianym podczas meczu był cheeseburger, podobnie jak podczas spotkania ze Słowacją oraz Hiszpanią. Od początku turnieju Polacy złożyli o 31% więcej zamówień, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Patrząc na dane dotyczące poszczególnych miast od początku turnieju, największy wzrost składanych zamówień, na poziomie 31%, zanotowały Gdańsk i Wrocław. Spośród wszystkich miast, liderem pod względem ilości złożonych zamówień pozostaje Warszawa, a zaraz za nią Kraków. Źródło: spółka

