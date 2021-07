Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 28 czerwca – 2 lipca br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

VAT e-commerce: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce, regulującą zasady sprzedaży na odległość towarów importowanych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. „Podstawowym celem ustawy jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE (tzw. pakiet VAT e-commerce)” – podano. Źródło: ISBnews

e-Budownictwo: Kilka kolejnych procedur budowlanych, w tym możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem zagospodarowania oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie dostępnych elektronicznie od 1 lipca, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Korecka. Łącznie dostępne będą 23 procedury online. Źródło: ISBnews

Pole elektromagnetyczne: Rząd planuje wykreślenie instalacji emitujących pole elektromagnetyczne z treści rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż instalacje te nie są objęte przepisami unijnymi, a przepisy ustawy prawo ochrony środowiska gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę nad polem elektromagnetycznym emitowanym od instalacji radiokomunikacyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane jest w IV kw. Źródło: ISBnews

Gry hazardowe: Blisko 50% użytkowników gier hazardowych i zakładów online nie wie, że gra nielegalnie w sieci i nie zdaje sobie sprawy z istnienia legalnych alternatyw, wynika z czerwcowego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dlatego – według Federacji – niezbędne jest zatem skuteczniejsze blokowanie firm działających bez zezwoleń oraz rewizja przepisów obowiązujących legalne podmioty. Źródło: ISBnews

Gaming na GPW: Największym wzrostem w czasie panującej pandemii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykazały się spółki z sektora gier, których indeks wzrósł o 51% w 2020 r., wynika z analizy KPMG. Na koniec ubiegłego roku na głównym parkiecie GPW pozostały 432 podmioty – najmniej od 8 lat. „Rok 2020 był piątym z kolei rokiem, w którym zmalała liczba spółek notowanych na GPW. Mogliśmy obserwować zaledwie 7 debiutów przy odnotowanych 24 wycofaniach, co spowodowało spadek liczby notowanych spółek o 17 podmiotów. W rezultacie, na koniec 2020 r. na głównym parkiecie GPW pozostały 432 podmioty – najmniej od ośmiu lat. Kapitalizacja spółek notowanych na GPW na koniec 2020 r. wynosiła 1 069 mld zł” – podano. Źródło: ISBnews

E-banking: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,28 mln na koniec I kw. 2021 r. (wzrost o 2,51% r/r). Liczba aktywnych klientów sięgnęła 19,94 mln (wzrost o 5,32% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews

Sektor kultury: Przychody instytucji kultury spadły o 5,6% r/r do 9,69 mld zł w 2020 r. wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). „Wartość przychodów ogółem uzyskanych przez instytucje kultury wyniosła 9 687,4 mln zł i była o 5,6% niższa w porównaniu z 2019 r. Największą wartość przychodów ogółem odnotowano w instytucjach kultury o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (40% ogólnej wartości przychodów). W strukturze przychodów ogółem największy udział miały dotacje do działalności podstawowej (81,2%). Pozostałą część stanowiły pozostałe przychody operacyjne (10,6%), przychody netto ze sprzedaży produktów (7,6%), przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (0,5%) oraz przychody finansowe (0,1%)” – podał GUS. Źródło: ISBnews

Technologia i banki: Rola banków w Polsce w modernizacji gospodarczej po okresie covidowym może być znacznie większa niż do tej pory, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska Ryszard Hordyński. „Polskie banki mają już wieloletnie doświadczenie w cyfryzacji usług i od kilku lat są niekwestionowanym liderem cyfrowej bankowości. Według badania ‚Digital Banking Maturity 2020’, Polska zajmuje 4. miejsce na świecie, wyprzedzając choćby Singapur. Polski sektor bankowy chętnie wykorzystuje technologie oparte o chmurę, analitykę big data czy sztuczną inteligencję i wspólnie z partnerami technologicznymi zatrudnia wielu specjalistów” – powiedział ISBnews Hordyński w kuluarach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Źródło: ISBnews

Praca zdalna: Zdalną pracę wykonywało (bez uwzględnienia miejsca wykonywania pracy) 14,7% wszystkich pracujących w I kw. br. – tj. 2 422 tys. osób. Spośród nich 89,7% pracowało w tej formie z powodu pandemii COVID-19, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny. Źródło: ISBnews

IT: 70% firm tworzących oprogramowanie ma bardzo dobre nastawienie do przyszłości, wynika z raportu SoDA „Wpływ COVID-19 na branżę Software House w Polsce”. Jedna trzecia ankietowanych wspomniała, że skutki pandemii COVID-19 miały pozytywny wpływ na rozwój ich biznesu. Wskaźnik ten wzrósł z 6% do 30% względem roku poprzedniego. „Ogólne nastroje w branży są pozytywne, jednak coraz większe problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników rodzą obawy o przyszłość. Aby skutecznie radzić sobie ze zmianami, jakie pandemia przyniosła dla naszej branży, powinniśmy najpierw wyciągnąć wnioski z roku 2020. Wyniki raportu pokazują nie tylko, jak bardzo pandemia wpłynęła na nasze firmy i pracowników, ale wskazują też na wyłaniające się nowe możliwości rozwojowe” – skomentował Bartosz Majewski, założyciel i prezes SoDA. Wzrost zapotrzebowania na usługi IT może być dla polskiej gospodarki wyjątkową okazją na wzrost gospodarczy i zbudowanie kolejnego silnego towaru eksportowego. Tej koniunkturze na rynku sprzyja elastyczny management w polskich Software Houses, światowa jakość oferowanych usług oraz wysoka kultura komunikacyjna i pracy. Za wzrostem zapotrzebowania na firmy idzie też wzrost zapotrzebowania na kompetentnych pracowników oraz na wszelkiego rodzaju wsparcie w formie doszkalania i wzmacniania edukacji informatycznej na wszystkich jej poziomach. To właśnie zaadresowanie tego problemu pokaże, czy za kilka lat będziemy mówić o sukcesie polskiej branży Software House, wskazano w informacji. Źródło: spółka

Cyberobrona: Z serwisu LinkedIn wyciekły dane przeszło 700 mln osób, podaje Check Point. Naruszenie dotyczy ponad 92% użytkowników serwisu, których dane osobowe trafiły na czarny rynek w darknecie, a wśród ofiar najprawdopodobniej znajduje się również większość z 4,2 mln polskich użytkowników. Zdaniem ekspertów wyciek jest konsekwencją ataku na interfejs programowania aplikacji. „Przypadek wycieku danych z LinkedIn jest podobny do tego, co wcześniej pisaliśmy o TikToku, gdzie udało nam się „przeszukać” API TikTok i zbudować bazę danych użytkowników. W przypadku Linkedina wygląda na to, że hakerzy uzyskali dane, hakując jego API” – powiedział Oded Vananu, szef działu podatności produktów w firmie Check Point Software Technologies. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Według raportu Cisco Broadband Index 80% pracowników uważa, że szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do internetu jest obecnie koniecznością. Dla wielu z nich pandemia stworzyła precedens nowego, hybrydowego modelu życia łączącego pracę z życiem prywatnym. Niewiele mniej, bo aż 78% ankietowanych przyznaje, że dostępność szybkiego i niezawodnego internetu ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego. 74% respondentów dodatkowo twierdzi, że dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i utrzymania dobrze wykształconej i poinformowanej populacji. W trakcie pandemii jeszcze bardziej pogłębiła się przepaść cyfrowa – 70% respondentów przyznało, że brak niezawodnego połączenia z siecią w tym czasie oznaczał dla nich utratę dostępu do krytycznych z ich perspektywy usług, takich jak opieka medyczna online lub edukacja. 83% apeluje do przedstawicieli administracji publicznej o pilne przyspieszenie realizacji planów zapewnienia wszystkim dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu. Źródło: spółka

Sektor usług: Strategiczna lokalizacja, dojrzały rynek pracy, konkurencyjny i zróżnicowany sektor biurowy to niewątpliwe atuty, które sprawiają, że Polska jest wiodącą destynacją w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Rodzimy rynek ma obecnie jeden z najatrakcyjniejszych w Europie systemów zachęt inwestycyjnych, co dodatkowo wzmacnia atrakcyjność Polski, wskazuje najnowszy raport przygotowany przez JLL i HAYS- Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure?, który analizuje przewagi konkurencyjne przemawiające na rzecz lokowania przez globalne firmy działalności w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu właśnie w Polsce. Źródło: spółka

Platformy cyfrowe: Zaproponowany przez Komisję Europejską Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act – DMA), mający na celu ograniczenie władzy największych cyfrowych platform, tzw. strażników dostępu, może mieć katastrofalne skutki w przypadku europejskich małych przedsiębiorstw – ostrzega nowy raport Catalyst Research. „Akt o Rynkach Cyfrowych, choć jest skierowany wyłącznie do największych przedsiębiorstw technologicznych, to będzie miał również znaczący wpływ na MŚP. Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, które intensywnie korzystają z technologii, napotykają na przeszkody regulacyjne, które zwiększają bariery utrudniające im skalowanie działalności i zniechęcają do budowania biznesowego ekosystemu. Inne, mniej zaawansowane technologicznie MŚP, korzystają z narzędzi i kanałów cyfrowych, udostępnianych przez duże platformy cyfrowe, aby dotrzeć do nowych klientów i wykorzystać rynek wewnętrzny. Przedsiębiorstwa te ryzykują utratę zasięgu i wydajności narzędzi oraz kanałów, z których korzystają” – powiedział dr Joakim Wernberg, dyrektor ds. badań nad digitalizacją i polityką technologiczną w Szwedzkim Forum Przedsiębiorczości i członek grupy roboczej ds. ustawy o rynkach cyfrowych powołanej przez Catalyst Research. Źródło: ISBtech

Social media: W Polsce z mediów społecznościowych korzysta 25,9 mln osób, a więc blisko 70% populacji naszego kraju. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła nie tylko, z których mediów społecznościowych Polacy korzystają najczęściej, ale też do czego używają poszczególnych platform i co o nich piszą w internecie. Analizie poddano niemal 5,2 mln wypowiedzi. Jak wynika z zebranych informacji najpopularniejszym portalem społecznościowym jest Facebook, zarówno pod względem liczby wypowiedzi na nim jak i o nim. Drugim medium społecznościowym najchętniej używanym przez Polaków jest Twitter, trzecie miejsce zajmuje Instagram. Źródło: spółka

E-commerce: Dynamika polskiego e-handlu nadal nie osiągnęła poziomu krajów europejskich, takich jak Niderlandy, Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie udział sklepów internetowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw jest 2-, a nawet 3-krotnie większy niż w Polsce, ocenia CEO PromoTraffic Robert Stolarczyk. „Najbliższe miesiące zmniejszą ten dystans. Co więcej, przedsiębiorcy będą dywersyfikować kanały przychodów dbając przy tym o zachowanie elastyczności w działaniach wspierających sprzedaż online” – uważa Stolarczyk. Źródło: spółka

Praca zdalna: Gartner prognozuje, że do końca 2021 roku ponad połowa pracowników biurowych na świecie będzie pracować zdalnie. W 2019 roku osoby pracujące zdalnie stanowiły 27% wszystkich pracowników biurowych. Dwa lata później ten udział ma wynieść 51%. Do końca 2021 roku pracownicy zdalni mają stanowić jedną trzecią (32%) wszystkich pracowników na całym świecie. W 2019 roku było to 17%. Gartner przeanalizował pracowników biurowych, czyli m.in. pisarzy, księgowych czy inżynierów, a pracę zdalną zdefiniował jako wykonywanie obowiązków poza firmą przez przynajmniej jeden dzień w tygodniu. „Model hybrydowy to przyszłość pracy i odpowiedź na potrzeby pracodawców w zakresie siły roboczej” – podkreśla Ranjit Atwal, starszy dyrektor ds. badań w firmie Gartner. Źródło: spółka

Rynek TV: Udział w oglądalności w czerwcu w Grupie Polsat (wiek 16-49) wyniósł 23,6% (+0,3 pkt proc. r/r). W tym kanał główny 8,3% (-0,6 pkt proc. r/r) i kanały tematyczne 15,3% (+0,9 pkt proc. r/r, w tym 1,5% kanały Fokus TV i Nova TV nabyte we wrześniu 2020). Największy wzrost odnotował kanał Polsat Sport, o 0,5 pkt proc. r/r do 0,76%, a największy spadek Polsat News o 0.5 pkt proc. do 1.4%. W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 23,2% (-3,9 pkt proc. r/r). Grupa TVP miała 14,2% udziału w rynku (+4,9 pkt proc. r/r). Kanał WP TV miał 0,51% udziału w rynku (-0,07 pkt proc. r/r). Kanały TV naziemnej Kino Polska Zoom i Stopklatka osiągnęły razem udział 1,76% (-0,03 pkt proc. r/ r). Źródło: Trigon

Rynek zabezpieczeń: Polski rynek zabezpieczeń w 2021 roku wygeneruje przychody na poziomie 28 mln USD. Natomiast ich roczna stopa wzrostu utrzyma się w latach 2021-2025 na poziomie 21,52%. Duża część wzrostu będzie miała związek z rozwiązaniami smart. Według szacunków, w 2021 roku średni przychód z jednego zainstalowanego inteligentnego domu w Polsce wyniesie około 62,19 USA, podała Gerda. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: W 2020 r. nastąpił nieznaczny wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 40,8 mld zł, podał UKE. Wartość inwestycji kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł. „Pandemia COVID-19 wpłynęła na przyśpieszenie rozwoju szybkiego internetu. Prawie 59% użytkowników internetu stacjonarnego korzystało z usług dostępu do internetu za pomocą łączy o przepływności minimum 100Mb/s, wzrosło również wykorzystanie dostępu mobilnego w technologii 4G. Szacuje się, że w 2025 r. 66% użytkowników będzie korzystać z dostępu 5G. Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszyły się usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, które w 2020 r. świadczone były na rzecz 3,1 mln użytkowników, tj. o 12% mniej niż w 2019 r. Spadły również przychody w tym segmencie rynku. Coraz większy udział w strukturze usług telefonii stacjonarnej uzyskały natomiast usługi VoIP, z których korzystało 2,5 mln osób” – wskazano w raporcie. Wprawdzie liczba użytkowników VoIP nie wzrosła znacząco, lecz zauważalnie wzrósł czas trwania połączeń w tej technologii, w szczególności w odniesieniu do biznesu, na co niewątpliwie wpływ miała praca zdalna. Zmianie uległ, występujący w ostatnich latach, spadkowy trend na rynku telefonii ruchomej. Nieznacznie wzrosła liczba kart SIM, natomiast dość znacząco zwiększyły się przychody i ruch. Na rynku usług wiązanych nie odnotowano specjalnych zmian. Nadal najbardziej popularnymi wśród pakietów pozostały double play, z których najczęściej wykorzystywanym był pakiet „telefonia ruchoma + internet ruchomy”. Z roku na rok nieznacznie maleje udział telewizji satelitarnej w ogólnej liczbie użytkowników usług telewizyjnych. W 2020 r. z tej technologii korzystało jednak nadal ponad połowa użytkowników. Liczba zakończeń sieci telekomunikacyjnych w 2020 r. wyniosła 45,5 mln – większość z nich stanowiły zakończenia sieci ruchomych. Spośród gospodarstw domowych, 75,9% z nich posiada dostęp do sieci klasy NGA, umożliwiających dostęp do internetu z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. Jednocześnie, wśród świadczonych usług stacjonarnego dostępu do internetu, usługi o przepustowości co najmniej 30 Mb/s stanowią 74% wszystkich usług, wymieniono w informacji urzędu. Źródło: UKE

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa WP: Wirtualna Polska Media (WPM) – spółka zależna od Wirtualna Polska Holding – podpisała z dwiema osobami fizycznymi umowy dotyczącą kupna udziałów w spółce celowej będącej właścicielem farmy fotowoltaicznej położonej na Dolnym Śląsku o łącznej mocy 3 MW zajmującej ponad 5 ha powierzchni. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka przekazała – zgodnie z umową – do spółki Światłowód Inwestycje łącza światłowodowe obejmujące swoim zasięgiem ok. 672 tysiące gospodarstw domowych. „Zgodnie z założeniami, Światłowód Inwestycje rozpoczyna działalność operacyjną. Spółka tym samym staje się nowym graczem na rynku, oferującym otwarty dostęp do własnej sieci światłowodowej” – powiedział członek zarządu Orange Polska ds. rynku hurtowego Maciej Nowohoński. Źródło: ISBnews

Play: Operator zakłada, że będzie miał 2 576 nadajników obsługujących 5G na koniec lipca 2021 r., które dadzą pokrycie 35% populacji Polski. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 13,94 mln zł z zysku za 2020 r., wynoszącego łącznie 25,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję. Zarząd Oponeo.pl rekomendował wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Komputronik: Spółka odnotowała 8,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2020/2021 (zakończonym 31 marca 2021) wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 50,38 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479,19 mln zł w 2020/2021 wobec 1 649,17 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sescom: Spółka odnotowała 1,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r., wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,6 mln zł wobec 4,31 mln zł zysku rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Netia: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Comp: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu części zysku netto za 2020 r. w kwocie 14,35 mln zł na wypłatę dywidendę. Oznacza to wypłatę w wysokości 3 zł na akcję. Źródło: ISBnews

SimFabric: Spółka zależna Blind Warrior otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: „Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji” w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,08 mln zł z czego wartość dofinansowania otrzymanego od NCBR wynosi 855 tys. zł, a pozostałą część stanowi finansowanie udzielone przez Fundusz RDS Fund. Źródło: ISBnews

MCI Capital ASI: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 27,77 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję. Zwyczajne walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 17 września, natomiast termin jej wypłaty – na 24 września 2021 r. Źródło: ISBnews

IMS: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,1 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji. Dzień dywidendy akcjonariusze ustalili na 6 lipca 2021 r.,a termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2021 r. Na początku czerwca zarząd IMS rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 2 176 936,02 zł, czyli 0,07 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Atende Software: Największy dostawca usług w zakresie telewizji internetowej w Polsce – po zmianie właściciela na przełomie roku, dokonał rebrandingu na Redge Technologies. Redge Technologies ma w planach ekspansję na rynki europejskie i inwestycje kapitałowe w innowacyjne technologie, komplementarne z rozwiązaniami firmy. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Zarząd podjął uchwałę dotyczącą drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020/21 rok, podała spółka. Kwota zaliczki wyniesie 22 917 500 zł, tj. 0,89 zł na akcję. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 20 lipca 2021 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki – 27 lipca 2021 r. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka zakłada, że w zasięgu światłowodu znajdzie się o 8 mln gospodarstw domowych do 2024 r., poinformował prezes Julien Ducarroz. „W 2024 roku chcemy mieć w zasięgu światłowodu 8 mln gospodarstw domowych, czyli o 60% więcej niż obecnie” – powiedział prezes Ducarroz podczas prezentacji strategii .Grow Orange Polska na lata 2021-2024. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka liczy się ze zwiększonymi wydatkami na wdrożenie sieci 5G i odnowieniem sieci mobilnej i z niecierpliwością oczekuje na ogłoszenie warunków dotyczących aukcji 5G, poinformował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki.”Będziemy inwestować znaczne ilości środków we wdrożenie 5G, również w odnowienie naszej sieci mobilnej i będzie to kilkaset mln zł w nadchodzących latach, mniejsze w latach 2021 i 2022, a potem zwiększamy w latach kolejnych. Pomimo tego będziemy w stanie utrzymać capex na obecnym poziomie, a przy narastającej EBITDAaL będziemy dążyć do wzrostu generacji gotówki. Będzie to mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie dźwigni” – powiedział Kunicki. Źródło: ISBnews

Grupa Amica: Spółka planuje dalszą cyfryzację procesów biznesowych, stawiając na rozwiązanie SAP S/4HANA, automatyzujące produkcję i zarządzanie zasobami. W Polsce spółka zamierza przejść na ten system do 2027 roku i do tego czasu chce zostać także jednym z trzech kluczowych producentów AGD w Europie, podał SAP Polska. Źródło: ISBnews

Thorium Space: Spółka rozpoczęła realizację projektu budowy bazowej sieci najnowszej generacji 5G. Wartość projektu autorskiej technologii dla piątej generacji sieci komórkowych wynosi ponad 13,6 mln zł, z czego blisko 10 mln zł pochodzi z dofinansowania przyznanego spółce przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Źródło: ISBnews

Orange Polska: W tramach strategii .Grow Orange Polska zakłada powrót do wypłat dywidendy począwszy od przyszłego roku, na poziomie bazowym 0,25 zł na akcję. „Spółka uznaje dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję jako stabilny poziom bazowy na przyszłość. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem przewidywanych bazowych trendów finansowych oraz długookresowej prognozy dźwigni finansowej (stosunek długu netto do EBITDAaL) względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x” -podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Strategia .Grow Orange Polska na lata 2021-2024 zakłada niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wraz z podniesieniem prognozy tego wskaźnika na 2021 r.) oraz niski jednocyfrowy wzrost przychodów, podała spółka. Średni roczny zakładany poziom ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex) to 1,7-1,9 mld zł. Źródło: ISBnews

DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk – otrzymał zamówienie z Ally Financial, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk. Ally Financial zajmuje 18 miejsce na liście największych banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych i będzie wykorzystywać oprogramowanie DataWalk do wykrywania i badania oszustw. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Zarząd rekomenduje łącznie 3,69 zł dywidendy za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Spółka odnotowała 100,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2020/2021 (kończącym się 31 marca) wobec 76,12 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 107,11 mln zł wobec 81,92 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 36,4% r/r do 118,08 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,01 mln zł w 2021 r. wobec 130,87 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka planuje wybudowanie 40 prywatnych sieci opartych o technologię 5G do 2024 r., poinformowała wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska. Źródło: ISBnews

Getin Noble Bank: Bank podjął decyzję o intensyfikacji rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentracji na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Efektem planowanych zmian jest m.in. konieczności dostosowania struktury zatrudnienia – bank planuje zwolnienie do 650 osób do stycznia 2022 r. Źródło: ISBnews

Answer.com: Oferta dla klientów, przygotowana przez Answear.com na sezon wakacyjny obejmuje na stronach spółki około 115 tys. produktów. To prawie o 25 tys. więcej niż jeszcze kilka tygodni temu, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jacek Dziaduś. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok za kapitał rezerwowy, wynika z uchwał podjętych na walnym. Źródło: ISBnews

Inea: Z dniem 1 lipca nastąpił podział Inea S.A. na dwie spółki: operatora otwartych sieci światłowodowych – Fiberhost S.A. oraz niezależnego dostawcę usług – Inea Sp. z o.o. Źródło: ISBnews

XTPL: Spółka zawarła z niemiecką uczelnią Karlsruhe Institute of Technology (KIT) umowę sprzedaży urządzenia drukującego Delta Printing System do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i prototypowania. Drukarka zostanie dostarczona do Light Technology Institute (LTI) – jednostki działającej w ramach KIT, jeszcze w 2021 r. Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. euro za sztukę. Źródło: spółka

Grupa 3S: Tomasz Mrozowski został nowym prezesem spółek wchodzących w skład grupy. Zastąpił Piotra Pawłowskiego, który podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska CEO. Tomasz Mrozowski dołączył do Grupy 3S w 2019 roku jako reprezentant nowego właściciela Grupy 3S – spółki P4, w randze członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne (COO). Źródło: ISBtech

Hawk-Eye: Należący do grupy Sony innowator w technologii relacji sportowej ogłosił, że Rufus Hack, znany dotychczas z przedsięwzięć wokół profesjonalnego golfa (PGA), został mianowany nowym CEO firmy. Ma on wspierać kolejny etap rozwoju firmy Hawk-Eye i wzmacniać Sony na polu działalności skupionej wokół sportu. Rufus Hack obejmie stanowisko 1 września 2021 roku. Źródło: ISBtech

Oferteo: Udział spółki w rynku online on demand home services w Polsce, liczony na bazie wskaźnika liczby odsłon wyniósł na koniec maja 2021 roku 68%, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2020 roku o 3 pkt proc. „Powyższa statystyka czyni firmę liderem krajowego rynku. Od momentu uruchomienia platformy Oferteo.pl w 2008 roku systematycznie zwiększamy skalę działania. Nasz wzrost napędzają stale poprawiane KPI, takie jak liczba odsłon czy współczynnik konwersji, skuteczny e-marketing oraz zdywersyfikowane kanały sprzedaży, wspierane trwałą koniunkturą w sektorze handlu internetowego. Wykorzystujemy w pełni skalowalne, autorskie oprogramowanie” – powiedział członek zarządu, dyrektor działu rozwoju oprogramowania w Oferteo.pl Jarosław Pieczonka. Ponadto Oferteo.pl spodziewa się przekroczenia poziomu 10 mln nawiązanych kontaktów w 2021 roku (wartość łączna, liczona od 2008 roku). Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Do rady nadzorczej Asseco International wejdzie były prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Źródło: spółka

Shoper: Z platformy korzysta obecnie ponad 20 tys. podmiotów. W przypadku ekspansji spółkę interesują przede wszystkim rynki Europy Środkowej i Wschodniej. W najbliższej przyszłości spółka chce wprowadzić zaawansowany system rekomendacji w sklepie, który pozwoliłby zwiększać koszyk klienta, skuteczność i konwersję transakcyjną. Źródło: Trigon

Atende: Nowy prezes zarządu wskazuje na cztery priorytetowe obszary dalszego rozwoju grupy: ochrona i wzmocnienie dotychczasowego biznesu grupy; wzmocnienie przewag konkurencyjnych; rozwijanie innowacyjności i zwiększanie konkurencyjności rozwiązań; rozwój współpracy w segmencie dużych klientów, w modelu B2B. Na jesieni grupa ma przedstawić strategię. Źródło: Trigon

Oppo: Kontynuuje rozwój w Europie i rozpoczyna działalność na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Wejściu na nowe rynki towarzyszy okres trwałego wzrostu marki na kilku innych rynkach tego regionu oraz rosnąca popularność smartfonów OPPO i technologii ubieralnych na całym kontynencie. Źródło: ISBtech

TCL Europe: Wzmacnia linię inteligentnych urządzeń domowych i powołuje Ying CAI na stanowisko Dyrektora Marketingu Produktów w segmencie dużych i małych sprzętów gospodarstwa domowego (MDA i SDA) na Europę. Źródło: spółka

SMSAPI: Polski dostawca narzędzi do masowej wysyłki wiadomości SMS wszedł na rynek bułgarski. Oznacza to przyjęcie nowego modelu ekspansji zagranicznej niż ten stosowany dotychczas. „W Szwecji działamy od jesieni i możemy pochwalić się stałym comiesięcznym wzrostem klientów, wynikającym przede wszystkim z prowadzenia aktywnych działań marketingowych w wyszukiwarce. W przypadku Bułgarii efekty zobaczymy pewnie pod koniec tego roku, ponieważ serwis został udostępniony kilka dni temu – zapowiedziała PR & content marketing manager w SMSAPI Maja Wiśniewska. Źródło: spółka

IS-Wireless: Polska firma ogłosiła, że ma w pełni gotową do wdrożenia własną technologię, która umożliwia budowę sieci piątej generacji w modelu otwartym. Po pokazach za zamkniętymi drzwiami, startup pokaże oficjalnie po raz pierwszy możliwości autorskiego rozwiązania w czasie największego światowego wydarzenia branży telekomunikacyjnej w Barcelonie. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Zortrax Dental: Spółka zależna Zortraksu – zamierza rekomendować wypłaty dywidendy do wysokości 60-90% wypracowanego zysku netto, począwszy od 2023 r., podała spółka. Zortrax Dental prognozuje, że w 2025 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 65,9 mln zł i zysk netto w wysokości 29,7 mln zł. Planuje debiut na NewConnect w I połowie 2022 r. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: W ramach ogłoszonego przez Cyfrowy Polsat zaproszenia do zapisywania się na sprzedaż akcji Netii wstępnie złożono zapisy na 78 903 980 akcji. Pod koniec czerwca Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert 86 292 023 akcji Netii, które reprezentowały 25,71% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Proponowana cena zakupu wyniosła 7 zł. Źródło: ISBnews

InPost: Spółka w porozumieniu z Otto Group pomyślnie sfinalizował przejęcie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie „poza domem”. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro. Tym samym InPost stanie się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. Źródło: ISBnews

DBR77.com: Platforma robotów DBR77.com zamknęła rundę finansowania seed, pozyskując od inwestorów 3,5 mln zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane na dalszy rozwój produktu oraz rozpowszechnienie platformy na rynku polskim. Źródło: ISBnews

Deli2: Spółka zależna Tower Investments pozyskała 1 mln zł z prywatnej emisji akcji, podała spółka. W ramach emisji inwestorzy nabyli 130 000 akcji po cenie 7,7 zł za pojedynczą akcję. Aktualna wycena Deli2 wynosi ok. 8 mln zł. Emisja akcji poprzedza plany debiutu Deli2 na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Shoper: Cena sprzedaży akcji w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 47 zł, podała spółka. Przedmiotem oferty jest 7 731 628 akcji, co oznacza, że wartość oferty wyniesie 363 mln zł. Dokonano również podziału liczby akcji pomiędzy inwestorów indywidualnych, którym ostatecznie zaoferowano 623 512 walorów, stanowiących ok. 8% oferowanych akcji, a inwestorów instytucjonalnych, do których trafi pozostałe 7 108 116 akcji. Data przydziału jest ustalona na 5 lipca. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Spółka liczy, że pojawią się możliwości do przejęć podmiotów z takich obszarów, jak B2B i ICT, poinformował prezes Julien Ducarroz. „Z definicji, przynajmniej, gdy mówimy o kwestiach finansowych, nasze ambicje i wytyczne wykluczają wszelkie ruchy nieorganiczne, a więc fuzje i przejęcia jako jeden z nich. Wciąż jednak, zgodnie ze strategią i wizją, wierzymy, że pojawią się możliwości w obszarze B2B, ICT, o którym wspomnieliśmy: big data, AI, analityka danych i z pewnością wokół cyberbezpieczeństwa, gdzie planujemy wzmocnić się, jeśli pojawią się dobre możliwości w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Tak więc są to główne obszary, które przewidujemy na dziś i jak zawsze, jeśli pojawi się okazja, który ma sens, w którymkolwiek z naszych biznesów, będziemy się jej przyglądać” – powiedział prezes Ducarroz. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Asseco oraz Operator Chmury Krajowej złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy – Krajowego Operatora Chmury Medycznej. Wniosek wpłynął 21 czerwca, sprawa jest w toku. Źródło: ISBnews

Cybercom Poland: Spółka zmieni nazwę na Knowit Poland Sp. z o.o. i stanie się częścią jednej z największych firm IT w Europie, która po fuzji będzie zatrudniać łącznie ok. 3800 osób w sześciu krajach: Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Niemczech i w Polsce. Źródło: spółka

QAD: Thoma Bravo, firma inwestycyjna private equity, skoncentrowana na sektorze oprogramowania i usług opartych na nowoczesnych technologiach przejmuje spółkę inwestując w zakup QAD Inc. 2 mld USD. Dyrektor Thoma Bravo Peter Stefanski wskazał, że przejmujący ma duże doświadczenie w pomaganiu firmom tworzącym oprogramowanie dla przedsiębiorstw w ewolucji ich platform, aby sprostać potrzebom klientów. „Jesteśmy podekscytowani przyszłością QAD, biorąc pod uwagę jej wyjątkowe fundamenty i historię. Będziemy chcieli wykorzystać nasze głębokie doświadczenie w dziedzinie oprogramowania, aby wesprzeć utalentowany zespół firmy w dalszej podróży w kierunku SaaS i napędzać zrównoważony, długoterminowy wzrost zarówno organicznie, jak i poprzez fuzje i przejęcia” – powiedział Stefanski. Dystrybutorem QAD w Polsce jest DSR. Źródło: spółka, ISBtech

Carlson Investments: Akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na platformie Boerse Frankfurt (XFRA) prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierboerse (Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) – administrowaną i prowadzoną przez Deutsche Boerse AG. „Akcje zostały wprowadzone wraz z pewną liczbą akcji innych podmiotów, wybranych przez niemieckich brokerów w drodze rekomendacji. Dotarcie do szerokiej bazy inwestorów oraz możliwość nabywania akcji spółki także na alternatywnym rynku, za pośrednictwem członków frankfurckiej giełdy jest w szeroko rozumianym dobrym interesie akcjonariuszy” – skomentował prezes Carlson Investments Aleksander Gruszczyński. Źródło: spółka

CyberStudio: Pozyskał kolejnego inwestora – Satus Starter VC, który zainwestował 2 mln zł w dalszy rozwój firmy. Źródło: ISBtech

Comp: Sprzedał pozostałe akcje PayTel (10,75% kapitału zakładowego) za 3,65 mln zł. Źródło: Trigon

Cyfrowy Polsat: UOKiK wyraził zgodę na przejęcie operatora MVNO Premium Mobile, który wygenerował 125 mln zł przychodów w 2020 roku i obsługuje około 425 tys. aktywnych kart SIM. Źródło: Trigon

NFON: Europejski dostawca głosowych usług komunikacji biznesowej w chmurze zawarł strategiczne partnerstwo z włoską firmą Meetecho. W ramach tego partnerstwa NFON obejmuje 24,9% udziałów w Meetecho. Jednocześnie zawarto umowę w sprawie wspólnego wykorzystania potencjału rozwiązania Janus WebRTC Server w produktach obu firm. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Glovo: Fintech uruchomił nową usługę miesięcznego abonamentu Glovo Prime. Usługa gwarantuje nieograniczoną darmową dostawę oraz wachlarz specjalnych ofert dedykowanych restauracjom i sklepom partnerskim. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Bank ponownie udostępnił możliwość założenia konta bez wychodzenia z domu – zawieszoną w czasie pandemii – za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej. „Usługa ta została zawieszona w czasie pandemii, w związku z wprowadzanymi obostrzeniami epidemiologicznymi. Obecnie klient nie musi podpisywać umowy w placówce – po złożeniu wniosku o otwarcie Konta w Porządku online bądź przez contact center banku, dokumenty zostaną mu dostarczone do wybranego miejsca w ciągu 2 dni roboczych” – podał bank. Źródło: ISBnews

Huawei: Aplikacja CCC została zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że jest dostępna w AppGallery zarówno dla najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS, jak i starszych modeli z GMS. Źródło: ISBnews

Cyfrowa Polska: Centrum GovTech i Związek Cyfrowa Polska podpisały oficjalnie deklarację m.in dotyczącą podnoszenie kompetencji cyfrowych, wspieranie firm z sektora MŚP i startupów, zwiększanie świadomości związanych z cyberbezpieczeństwem, które będą realizowane w ramach koalicji sektora cyfrowego i nowych technologii z 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – CEE Digital Coalition, poinformowała Cyfrowa Polska. Źródło: ISBnews

CDA: Spółka zawarła umowy licencyjne na dystrybucję w modelu OTT (telewizji linearnej w technologii over-the-top) kanałów telewizyjnych z blisko 50 podmiotami. CDA planuje uruchomienie w I połowie III kw. br. serwisu telewizyjnego w modelu OTT pod nazwą „CDA TV”, przeznaczonego dla abonentów na terytorium Polski. Spółka zawarła umowy m.in. z: BBC Studios Distribution, A+E Networks UK, Kino Polska TV, Telewizja Polsat. Źródło: ISBnews

PKN Orlen: PKN Orlen jako pierwszy w Polsce będzie testował prywatną, przemysłową sieć 5G w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej. Na realizację wewnętrznych testów, które zostaną przeprowadzone na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz pobliskiej stacji paliw koncern otrzymał czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

PayPo: Fintech wdrożył odroczone płatności w pierwszych e-sklepach Grupy VRG: Wólczance i Vistuli. W planach jest przyłączenie również e-sklepów Bytom, W.Kruk oraz Deni Cler. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank zakończył pierwszy etap uruchomienia Microsoft Teams obejmujący 11 400 pracownikó. To jedno z największych wdrożeń chmurowych w polskim sektorze finansowym. Źródło: ISBnews

Agora: W Centrum Handlowym Karolinka w Opolu we wtorek, tj. 2 lipca, zostanie otwarte 52. kino sieci Helios. Jest to drugie kino Helios zlokalizowane w Opolu. Źródło: ISBnews

Google Polska: Magdalena Kotlarczyk objęła stanowisko dyrektor polskiego oddziału Google. Kotlarczyk była do tej pory szefową sprzedaży Google Polska. Źródło: ISBnews

SGB-Bank: SGB-Bank i banki spółdzielcze SGB wprowadziły usługę Autopay – system automatycznych opłat za przejazdy autostradami. Usługa jest dostępna w aplikacji mobilnej SGB Mobile. Źródło: ISBnews

Komputronik: Radosław Zagrodnik został nowym dyrektorem finansowym Grupy Komputronik. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za zapewnienie optymalnego finansowania działalności Grupy oraz za usprawnienie funkcjonowania obszaru finansów, księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office. Źródło: spółka

Emplocity: Spółka rozpoczęła wspólnie z kancelarią Lex Secure (świadczącą usługi prawne za pośrednictwem infolinii 24h) realizację projektu stworzenia LexBota – bota prawniczego, który w sposób zautomatyzowany wesprze prawników w udzielaniu opinii prawnych dla klientów i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Źródło: spółka

PayPo: Do maksymalnie 2,5 tys. zł (z 1,5 tys. zł) wzrósł limit zakupowy dla klientów płacących odroczonymi płatnościami za zakupy online. W sumie od początku roku klienci zrealizowali ich ponad 3 mln, czyli tyle ile przez cały 2020 r. Źródło: spółka

Red Hat: Poinformował o dostępności zestawu narzędzi migracyjnych Red Hat do wirtualizacji. Pomagają one przedsiębiorstwom przyspieszyć realizację strategii otwartych chmur hybrydowych poprzez ułatwienie migracji istniejących obciążeń do nowoczesnej infrastruktury w usprawniony, masowy sposób. Dzięki przeniesieniu newralgicznych aplikacji opartych na maszynach wirtualnych na platformę Red Hat OpenShift działy IT mogą przeprowadzić płynniejszą i bardziej skalowalną modernizację przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka i przestojów. Źródło: spółka

Huawei: Jedna z najpopularniejszych w Polsce bezpłatnych aplikacji zakupowych – goodie – została zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że aplikacja jest dostępna w AppGallery zarówno dla najnowszych urządzeń Huawei, opartych o HMS, jak i starszych modeli z GMS. Źródło: spółka

CheckPoint: Przeanalizował aplikację Voila wysyła zdjęcia twarzy na swoje serwery w celu ich przetworzenia. Chociaż w samym kodzie aplikacji eksperci jak na razie nie dostrzegli sygnałów ostrzegawczych, to podkreślają ryzyko związane z wysyłaniem zdjęć na serwery firmy w celu jego przetworzenia. W przyjętym przez dewelopera modelu zdjęcia twarzy użytkowników wraz z danymi identyfikującymi mogą trafić w przypadku cyberataku w niepowołane ręce. Źródło: spółka

SNP Poland: Polski dostawca usług SAP wybrał ofertę HPE GreenLake Cloud Platform, w tym zaawansowane usługi pamięci masowej. Inteligentne rozwiązanie pamięci masowej HPE Primera zapewni SNP Poland wzmocnioną ochronę danych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.Wdrożenie rozwiązania za pośrednictwem platformy chmurowej HPE GreenLake umożliwia SNP szybkie skalowanie operacji, utrzymanie elastyczności finansowej i przyspieszenie rozwoju biznesu. Źródło: ISBtech

Infobip: Dodał Instagram Messaging do szerokiego portfolio kanałów dostępnych za pośrednictwem globalnej oferty Communications-Platform-as-a-Service. „Konsumenci w coraz większym stopniu chcą korzystać z preferowanego kanału komunikacji, aby połączyć się z firmami i dostawcami usług. W praktyce wielu konsumentów decyduje się dziś przede wszystkim na interakcję z markami za pośrednictwem mediów społecznościowych, w bardzo różnych sprawach – od zamawiania jedzenia, zamawiania przejazdów, dokonywania zakupów detalicznych, aż po niektóre elementy bankowości. Dodanie do naszej oferty Instagram Messaging pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie przez firmy potencjału jaki dają social media w relacjach z klientem” – powiedziała cuntry manager w Infobip Magdalena Dudek. Źródło: spółka

Ikano Industry: Firma, zatrudniająca w Polsce 1000 pracowników, w pół roku wdrożyła rozwiązanie chmurowe Gavdi HR Cloud, pozwalające sprawniej zarządzać kadrami, czasem pracy oraz procesami płacowymi. Chmurowe środowisko bazuje na systemie SAP SuccessFactors oraz zestawie autorskich produktów Gavdi Polska. Źródło: spółka

AIQLabs: Właściciel marki SuperGrosz wprowadza na rynek usługę SuperGrosz – Zdalne Zawieranie Umów – aplikację mobilną, która pozwala w bezpieczny i szybki sposób realizować wnioski o udzielenie pożyczki online. Źródło: ISBtech

Dell Technologies: Zaprezentował Dell UltraSharp Webcam, zewnętrzną kamerę internetową 4K. Wraz z premierą Windows 11 pod koniec roku koncern zaoferuje szeroką gamę komputerów z nowym systemem operacyjnym. Będą to m.in. laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia 2-in-1 oraz All-in-One. Źródło: spółka, ISBtech

InFakt: Udostępnił specjalny kalkulator dla przedsiębiorców i firm szacujący zmiany po wprowadzeniu politycznego projektu Polski Ład. Źródło: spółka

Lajuu: Marka ogłosiła współpracę z czeskim gigantem, liderem branży kosmetycznej i e-commerce na polskim rynku – Notino. Źródło: spółka

Fundacja K.I.D.S.: Wdraża Aplikację Pacjenta do Centrum Zdrowia Dziecka, oferującą m.in. bezpieczną nawigację do szpitala oraz przewodnik po budynku, niezbędnik informacji, czy intuicyjny profil pacjenta – to niektóre z rozwiązań, które znajdą się w zasięgu smartfonu. Źródło: spółka

Umownik: Klienci platformy do tworzenia i podpisywania umów przez internet, mogą korzystać z usług KIR, takich jak kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir oraz jego mobilnej wersji – mSzafir. Źródło: spółka

Lexmark: Ogłosił rozszerzenie swojej podstawowej oferty usług w chmurze poprzez ulepszenie funkcji zarządzania drukowaniem w chmurze dla użytkowników bezpośrednich oraz zarządzania flotą w chmurze dla partnerów. Źródło: spółka

Samsung: Podczas Mobile World Congress ogłosił premierę One UI Watch – interfejsu, który zapewni jeszcze lepszą współpracę urządzeń Galaxy Watch oraz smartfonów. One UI Watch będzie dostępny na nowej platformie, stworzonej wspólnie z Google, która umożliwi podniesienie wydajności, bardziej płynne współdziałanie urządzeń i dostęp do jeszcze większej liczby aplikacji. Źródło: spółka

SatRevolution: 30 czerwca miał miejsce udany start rakiety Virgin Orbit, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną dwa polskie satelity stworzone przez polską spółkę. Źródło: ISBtech

Allegro: Uruchamia nową usługę logistyczną dla firm – sprzedawców, która obejmuje przechowywania, pakowanie i wysyłanie produktów poprzez centrum logistyczne A2 Warsaw Park. Dzięki nowej usłudze klienci dostaną swoje przesyłki nawet następnego dnia. Źródło: Trigon

Synergic: Polska spółka działająca w obszarze reklamy out of home oraz działań event marketingowych podpisała umowę na prowadzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem powierzchni ekspozycyjnej i nośników reklamowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Źródło: spółka

Źródło: ISBnews