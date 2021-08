Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 2-6 sierpnia bieżącego roku

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wyraża zaniepokojenie proponowanymi zmianami w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwłaszcza odnoszącymi się do zakresu podmiotowego wyrażonego w art. 35. i wzywa do wstrzymania prac nad projektem i przeprowadzenia ponownej analizy w dialogu z przedsiębiorcami działającymi na rynku mediowym. „Projektowane zmiany naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku ingerując w sposób istotny w strukturę kapitałową polskiego rynku mediowego i to w dodatku w trybie projektu poselskiego, a zatem z całkowitym pominięciem konsultacji publicznych i samych zainteresowanych. Absolutnie niezrozumiałe jest wprowadzanie rozwiązań zmieniających w istotny sposób warunki koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, które w dodatku będą mieć zastosowanie do podmiotów, które już prowadzą taką działalność i posiadają ważne koncesje” – czytamy w oświadczeniu. Źródło: ISBnews

Cyfrowa Polska: Polski sektor cyfrowy i nowych technologii popiera cele, które Komisja Europejska postawiła przed unijnymi regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. „W szczególności to zapewnienie pewności prawa na potrzeby ułatwienia inwestycji i innowacji w dziedzinie AI oraz wsparcie rozwoju jednolitego rynku zastosowań tej technologii” – przekazała organizacja w swoim stanowisku wysłanym do Brukseli w ramach konsultacji dotyczących Aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Związek zwrócił jednocześnie uwagę na kilka przepisów, które jego zdaniem wymagają doprecyzowania lub przeformatowania. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy intensywnie atakują polski sektor edukacji i badań. Przeciętna placówka tego typu odnotowała przeszło 2800 ataków tygodniowo. Polskie organizacje są atakowane częściej niż amerykańskie, natomiast najszybciej rosnącym zagrożeniem są ataki dla okupu – to wnioski z Półrocznego Raportu Bezpieczeństwa 2021 przygotowanego przez Check Point Software. Eksperci przewidują, że w kolejnym półroczu zaobserwowane trendy mogą się jeszcze umocnić. Źródło: ISBtech

E-commerce: Unia Europejska nałożyła na Amazon grzywnę w wysokości 746 mln euro za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Źródło: Trigon

Cyberbezpieczeństwo: IBM Security przedstawił wyniki globalnego badania, z którego wynika, że średni koszt jednego przypadku naruszenia danych wyniósł wśród badanych firm 4,24 mln USD. To najwyższy rezultat odnotowany w 17-letniej historii raportu. Badanie przeprowadzono w oparciu o dogłębną analizę danych dotyczących rzeczywistych przypadków naruszeń, które wystąpiły w ponad 500 organizacjach. Wynika z niego, że poszczególne incydenty stały się bardziej kosztowne, a ich skutki trudniejsze do naprawienia w związku z drastycznymi zmianami sposobu prowadzenia działalności w trakcie pandemii. Koszty wzrosły o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Źródło: spółka

Rynek TV: W lipcu 2021 udział w oglądalności w Grupie Polsat (wiek 16-49) wyniósł 23,75% (-0,5p% r/r), w tym kanał główny 8,1% (-0,7p% r/r) i kanały tematyczne 15,7% (+0,25p% r/r, w tym 1,6% kanały Fokus TV i Nova TV nabyte we wrześniu 2020). Największy wzrost odnotował kanał Super Polsat, o 0,41p% r/r do 1,52%, a największy spadek TV4 o 0,66p% do 2,61%. W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 23,8% (-2,4p% r/r). Grupa TVP miała 20,8% udziału w rynku (+1,7p% r/r). Kanał WP TV miał 0,50% udziału w rynku (-0,09p% r/r). Kanały Kino Polska (5 polskich kanałów) osiągnęły udział 2,71% (+0,32p% r/r). Źródło: Trigon

Cyberbezpieczeństwo: Według badania firmy Fortinet, 90% przedsiębiorstw korzystających z technik operacyjnych (OT) doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednego przypadku naruszenia bezpieczeństwa. Badanie wykazało znaczny wzrost liczby ataków phishingowych. Zgłosiło je 58% ankietowanych, w porównaniu z 43% w roku ubiegłym. Zdaniem ekspertów jest to efekt korzystania przez przestępców z podatności, które pojawiły się na początku 2020 r. wraz z nagłą koniecznością umożliwienia pracy zdalnej. Źródło: spółka

Rynek IT: Pracownicy IT znajdują się w polskiej czołówce zawodów najtrudniejszych do zrekrutowania, wynika z raportu „Niedobór talentów” przygotowanego przez ManpowerGroup. Zjawisko nie jest typowe wyłącznie dla polskiego rynku pracy, ponieważ na niedobór specjalistów IT narzekają też firmy zlokalizowane w innych rynkach regionu EMEA. Eksperci IT od lat należeli do grupy profesji, z pozyskaniem których firmy miały duże wyzwania, a pandemia jeszcze bardziej nasiliła ten problem. Tegoroczny wynik jest rekordowy, ponieważ w ponad dziesięcioletniej historii raportu „Niedobór talentów” ta specjalizacja jeszcze nigdy nie plasowała się tak wysoko na liście stanowisk najtrudniejszych do zrekrutowania. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa: Aż 69%liderów firm odpowiedziało, że w czasie kryzysu, w ich organizacjach, znacznie nabrała prędkości transformacja cyfrowa, a 34% respondentów uważa, że skutki pandemii będą odczuwalne przez najbliższe 12 miesięcy, a nieco ponad jedna czwarta – przez 3 lata, wynika z raportu Deloitte „Globalne perspektywy dla firm prywatnych”. 33% badanych jest zdania, że przez najbliższy rok firmy będą odczuwały wpływ COVID-19 na łańcuch dostaw oraz obszary HR i IT. Z kolei 11% firm przewiduje w nadchodzącym roku zwiększenie zatrudnienia, a 8% przewiduje jego spadek. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Aż 93% konsumentów powyżej 65 roku życia umie prawidłowo rozpoznać fałszywą wiadomość e-mail. To najwyższy wynik spośród wszystkich grup wiekowych. Seniorów warto pochwalić też za troskę o bezpieczeństwo swoich komputerów – co 2. osoba z tej grupy przynajmniej raz w miesiącu sprawdza urządzenie pod kątem zainstalowanego na nim złośliwego oprogramowania, wynika z badania Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Provident Polska. Źródło: spółka

Rynek IT: Liczba aktywnych ofert pracy w branży IT wzrosła o 213% r/r w lipcu br. Dolne widełki wynagrodzenia specjalistów od Business Intelligence wzrosły o 16,7% r/r. „Patrząc na wzrosty w liczbach, można dojść do wniosku, że wakacje praktycznie nie dotyczą branży IT. W lipcu 2021 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wzrosła o 213% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Jeszcze większy wzrost – bo prawie o 600% – odnotowały oferty remote. Nawet jeśli we wrześniu rzeczywiście firmy zaproszą swoich pracowników z powrotem do biura, praca zdalna przeszła od trendu do standardu” – powiedział CTO w No Fluff Jobs Marek Psiuk. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Ponad 40% ankietowanych oficerów ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) nigdy dotąd nie martwiło się w takim stopniu jak obecnie, o zdolność ich firm do odpierania cyberzagrożeń, wynika z Ogólnoświatowego Badania Bezpieczeństwa Informacji EY (GISS – Global Information Security Survey). 77% ankietowanych ostrzega, że miało w ostatnich 12 miesiącach do czynienia ze wzrostem liczby ataków typu ransomware, a to wszystko w środowisku pandemicznym, w którym 81% firm nie konsultowało planów nowych inicjatyw biznesowych z działami cyberbezpieczeństwa. Ankietowani zwracają również uwagę, że pandemia ujawniła luki w szeroko rozumianym ekosystemie. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Poland: Wstępnie spółka odnotowała 138,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 2021 r. wynosi 240,6 mln zł. Źródło: ISBnews

Agora:Agnieszka Siuzdak – Zyga dołączyła do zarządu Agory, będzie nadzorowała pion Gazeta.pl. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka nabyła nieruchomość w Limassol na Cyprze za 6,2 mln euro. „Celem nabycia nowego budynku, który stanie się nową siedzibą Asbis jest skupienie wszystkich spółek cypryjskich w jednej lokalizacji (tj. Asbis Enterprises, Asbis Kypros, Prestigio Plaza, Euromall Cy i inne spółki). Asbis planuje przeniesienie siedziby do nowego budynku w pierwszym kwartale 2022 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Spółka planuje przeprowadzenie kolejnych akwizycji w Rumunii i w Chorwacji w III kwartale i jeszcze w tym roku – być może w Bośni, poinformował prezes Piotr Jeleński. „Z naszych zaawansowanych rozmów wynika, że w III kw. dojdzie do finalizacji w Rumunii, a w Chorwacji jakichś dwóch mniejszych akwizycji dokonamy. Później, prawdopodobnie w IV kw., zrealizujemy coś ciekawego w Bośni” – powiedział Jeleński. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na poziomie przychodów jest wyższy o 7% r/r i wynosi 214,7 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 156,8 mln euro. Źródło: ISBnews

Wasko: Oferta Wasko, warta 6,6 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800” wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu integracji ze środowiskiem zamawiającego. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka obniżyła wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na 2021 rok do przedziału 475-525 mln zł z wcześniejszych 560-600 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Allegro podtrzymało cele dotyczące wyników finansowych, zgodnie z którymi wartość sprzedanych produktów (GMV) wzrośnie w br. o ok. 20% r/r, przychody netto grupy wzrosną o nieco ponad 30% r/r, a skorygowana EBITDA wzrośnie o ok 20% r/r. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka odnotowała 295,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 185 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 421,8 mln zł wobec 324,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 547,6 mln zł w II kw. br. wobec 438,4 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 559,9 mln zł w II kw. br. wobec 452,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 23,8% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 308,1 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1 019 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Spółka odnotowała 33,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 26,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 42,24 mln zł wobec 35,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61,14 mln zł wobec 55,21 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272,98 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 233,36 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

CCC: Spółka wstępnie odnotowała 250 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw. 2021/2022, (tj. w okresie maj – lipiec 2021 r.) wobec 22 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej. Przychody w II kw. r. obr. wyniosły 2 036 mln zł wobec 1 452 mln zł rok wcześniej. Zysk na działalności operacyjnej w II kw. br. w tym ujęciu wyniosła 112 mln zł wobec 130 mln zł zysku rok wcześniej. Źródło: ISBnews

ML System: Spółka uruchomi seryjną produkcję szyb z powłoką kwantową (Quantum Glass) jesienią 2021 r., poinformował ISBtech prezes ML System Dawid Cycoń. Wskazał ponadto, że zakończenie inwestycji w ramach projektu 2DGlass planowane jest w I kwartale 2022 r., a projekt Active Glass ma się zakończyć w 2023 r. Źródło: ISBnews

Sygnity: Spółka zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) na rozwój oprogramowania SyriuszStd, wsparcie użytkowników systemu oraz usuwanie awarii i błędów oprogramowania. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto do kwoty ok. 30 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy. Źródło: ISBnews

Aiia: Duński fintech, który jest najbardziej doświadczoną platformą otwartej bankowości w Europie, rozszerzył swoją działalność na Polskę. Aiia ma ambicje, aby uruchomić i rozwinąć nowe usługi oparte o otwartą bankowość, udostępniając jej pełny potencjał polskim konsumentom. Obecnie platforma jest dostępna dla około 337 mln Europejczyków, ma ponad 2,7 tys. obsługiwanych banków w 21 krajach Europy, przetwarza ponad 10 mln loginów bankowych i ponad milion płatności z konta na konto każdego miesiąca dla dużych banków i operatorów płatności e-commerce. Źródło: spółka

Aion Bank: Bank startuje w Polsce z planem trzech kont bankowych, w tym z darmowym kontem Light, oferuje także oprocentowane konta oszczędnościowe, nielimitowany dostęp do globalnych inwestycji i wymianę walut po kursie międzybankowym, bez spreadów. Bank jako pierwszy w Polsce umożliwia wykonanie każdej operacji bankowej przy użyciu aplikacji. „Dzisiejszy konsument poszukuje wartościowych usług finansowych, a nie kolejnej, tradycyjnej instytucji bankowej. Stąd pomysł na Aion Bank, z którego może skorzystać każdy, kto chce mieć w pełni cyfrowy dostęp do bankowości z poziomu aplikacji mobilnej na smartfonie. Dotyczy to również osób, które posiadają główne konto w tradycyjnym banku ale nadal szukają wysoko oprocentowanych kont oszczędnościowych, platformy do globalnych inwestycji, szybkich i najkorzystniejszych na rynku przewalutowań. Bez zbędnych prowizji, limitów i ograniczeń” – wyjaśnił country head Aion Banku Karol Sadaj. Źródło: ISBtech

Nordic Entertainment Group (NENT): Rozpoczął działalność w Polsce swojej platformy streamingowej Viaplay, poinformował prezes Anders Jensen. Ambicją platformy jest status pierwszego wyboru wśród konsumentów w rozrywce.„Ruszamy w Polsce. To dla nas bardzo ważny dzień w międzynarodowej ekspansji Viaplay. Mamy długa listę krajów do których chcemy wejść, a Polska była na czele tej listy” – powiedział Jensen podczas konferencji prasowej. Ocenił, że Polska to duży, szybko rozwijający kraj z silną infrastrukturą sieciową. „Jest również pełen kreatywnych ludzi, co chcemy wykorzystać tworząc lokalne treści na naszą platformę. Wydaje nam się, że nadawcy obecni na polskim rynku nie zdołali w pełni wykorzystać możliwości streamingu, nie zaoferowali pełnych korzyści odbiorcom. Dlatego chcemy to zaadresować, a w efekcie Polska jest dla nas bardzo atrakcyjnym rynkiem” – wymienił CEO NENT. Stwierdził także, że Viaplay ma zaoferować połączenie najlepszych wydarzeń sportowych na żywo, wysokiej jakości własne treści pod marką Viaplay Originals, a także kontent międzynarodowych filmów oraz seriali, a także programów dla dzieci, co w jego ocenie, łącznie decyduje o unikalności oferty. Źródło: ISBtech

Ramp: Polski startup został zarejestrowany przez brytyjskie Financial Conduct Authority (FCA), jako firma operująca kryptoaktywami. Ramp tworzy infrastrukturę dla aplikacji wykorzystujących kryptowaluty i inne cyfrowe aktywa. To ósmy podmiot tego typu zarejestrowany przez brytyjskiego nadzorcę i jednocześnie pierwsza firma umożliwiająca tzw. on-ramping. Financial Conduct Authority (FCA) to organ, który sprawuje nadzór regulacyjny nad firmami świadczącymi usługi finansowe i rynkami finansowymi w Wielkiej Brytanii. Od stycznia 2020, firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzące działalność związaną z kryptoaktywami, muszą zostać zarejestrowane przez FCA. Źródło: ISBtech

Comarch: Otworzył nowe biuro w Nowym Sączu. Zatrudnienie w nowym oddziale znajdą m.in. programiści, inżynierowie systemowi, a także analitycy oraz konsultanci ds. wdrożeń. Spółka planuje utworzyć ok. 20 miejsc pracy, z czasem liczba pracowników może się zwiększyć. Uruchomienie biura związane jest z rozwojem firmy oraz pozyskiwaniem nowych projektów. W oddziale powstanie zespół o charakterze produkcyjno-wdrożeniowym, który będzie zajmował się głównie opracowaniem i implementacją innowacyjnych rozwiązań IT dla branży telekomunikacyjnej. Źródło: ISBtech

Beyond.pl: Polska spółka kontrolowana przez Kulczyk Investments nawiązała współpracę z Megaportem, globalnym graczem na rynku centrów danych. Źródło: ISBtech

Cisco: Lider rozwiązań sieciowych stworzył Strefę Partnerów chcąc ułatwić zostanie partnerem firmom, które są zainteresowane sprzedażą rozwiązań oraz zapewnić dostęp do aktualnych informacji organizacjom, które już należą do tego grona. Źródło: ISBtech

Standard Chartered: Cezary Piekarski został powołany na stanowisko dyrektora globalnego pionu bezpieczeństwa technologicznego (Global Head of Cyber Security Services).”Awans Cezarego na stanowisko globalnego lidera obszaru bezpieczeństwa technologicznego to zarówno jego osobisty sukces, jak i sukces zespołu, który zbudował i którym kieruje. Zgodnie z pierwotnymi planami, zespół ten miał liczyć ok. 40 osób, jednak wysoki poziom kompetencji kandydatów na polskim rynku spowodował rewizję tych planów w górę. W efekcie w ciągu ostatnich 30 miesięcy do grona pracowników naszej polskiej spółki dołączyło niemal 200 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Zespół ten jest w tej chwili drugim największym zespołem działającym w ramach naszego globalnego centrum usług biznesowych z siedzibą w Warszawie i cały czas rośnie” – mówi Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca (CEO) Standard Chartered w Polsce. Źródło: ISBtech

iTaxi: Zanotowało 30-proc. wzrost liczby kursów r/r w kluczowym segmencie klientów w czerwcu. Zawarło blisko 1 000 nowych umów biznesowych na usługi taxi i ma 50 tys. użytkowników B2B. Spółka niedawno zainwestowała we wrocławski Wicar Taxi, a przed nią kolejne przejęcia. Poprawie uległy także wskaźniki finansowe i rentowność firmy. Źródło: ISBtech

Iliad: Inwestor operatora Play ujawnił informację o złożeniu oferty na UPC, żeby zapewnić równy dostęp do informacji dla akcjonariuszy w kontekście wezwania na 100% przez Xaviera Niel. Według spółki, dążenie do strategii konwergentnej w Polsce jest zgodne z dotychczasową strategią we Francji i Włoszech. W Polsce jest więcej opcji, spółka nadal rozważa uruchomienie własnej FiberCo, może korzystać z oferty hurtowej innych graczy oraz ma możliwość wykonania innych strategicznych ruchów, a przejęcie UPC może być jednym z nich. Źródło: Trigon

realme: Zaprezentował MagDart – „najszybszy na świecie” standard bezprzewodowego ładowania dla urządzeń z Androiden. MagDart to cały ekosystem zbudowany wokół magnetycznego ładowania, stworzony przez realme i będący szybszą alternatywą dla obecnie dostępnych rozwiązań. Według najnowszego badania Canalys za II kwartał 2021 r. realme zajęło trzecią pozycję w Polsce i czwartą w regionie CEE pod względem liczby dostarczanych urządzeń oraz roczny wzrost na poziomie 10685%. Marka realme ogłosiła także osiągnięcie kolejnego kamienia milowego w swoim globalnym rozwoju – producent przekroczył próg sprzedaży 100 mln smartfonów na całym świecie. Źródło: ISBtech

Bayer: Bogusław Tobiasz objął stanowisko dyrektora Digital Hub. Będzie odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie nowoutworzoną jednostką w światowej strukturze firmy. Digital Hub, zlokalizowany w warszawskim biurze firmy, to najnowsza inwestycja firmy Bayer w Polsce. Centrum, które rozpoczęło działalność w lipcu, koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do zastosowań globalnych, w pierwszym etapie – dla rolnictwa. Digital Hub stworzy miejsca pracy nawet dla 400 specjalistów IT. Źródło: ISBtech

Grupa kapitałowa Transition Technologies: Zamknęła II kwartał 2021 roku z przychodami w wysokości 231 mln zł. Zysk brutto Grupy wyniósł 19,9 mln zł, natomiast EBIDTA 18,7 mln zł. Na koniec kwartału w swoim backlog Grupa posiadała kontrakty w wysokości 85% tegorocznych założeń. Źródło: ISBtech

Billennium: Międzynarodowa firma technologiczna dołączyła do grona najemców Mindspace Koszyki. Spółka zdecydowała się wynająć 65 stanowisk do pracy na pierwszym i drugim piętrze kompleksu przylegającego do Hali Koszyki. Obłożenie warszawskiego oddziału Mindspace równe jest prawie 90%. Źródło: ISBtech

TIMATE: Producent systemu do zarządzania pracownikami i procesami w przedsiębiorstwach ma współpracować z europejską organizacją pozarządową wspierającą i promującą technologie, które podnoszą jakość życia i pomagają w rozwoju społeczeństw EU Tech Chamber. 'TIMATE jest w pełni gotowy do tego, by wejść na rynki zagraniczne. Nasz system został przystosowany do działania w wielojęzycznym środowisku i odpowiada na potrzeby globalnych firm, którym zależy na poprawie jakości zarządzania pracownikami i procesami, na oszczędnościach, automatyzacji działań oraz na stałym wglądzie w to, jak działają poszczególne zespoły. Współpraca z EU Tech Chamber pomoże nam dotrzeć do potencjalnych klientów i partnerów biznesowych oraz technologicznych poza granicami Polski” – mówi Sebastian Młodziński, CEO TIMATE. Źródło: ISBtech

Hawe Telekom: Wraz z litewską firmą Fiord Networks i łotewskim PING-WIN uruchomiły nowe połączenie DWDM z Warszawy do Sztokholmu. Łącza realizowane są w koherentnej sieci DWDM, bez regeneracji elektrycznej. Inwestycja umożliwia uruchamianie kanałów transmisyjnych o przepustowości nx10G i nx100G. RTD na omawianej trasie wynosi poniżej 20 ms. Źródło: ISBtech

Xiaomi: Według najnowszych badań Strategy Analytics, Xiaomi zajęło w Europie pierwsze miejsce wśród wszystkich producentów smartfonów z 25,3-proc. udziałem w rynku. Sprzedaż smartfonów Xiaomi w Europie wzrosła o 14% rok do roku i osiągnęła 50 mln sztuk. Odbicie na rynku smartfonów było napędzane ożywieniem gospodarczym, rosnącym popytem na nowsze urządzenia i atrakcyjnymi cenowo modelami z 5G. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

TenderHut: Spółka sfinalizowała zakup 100% udziałów w spółce Evertop. W ramach płatności za udziały, TenderHut wyemituje 60 000 akcji nowej serii, które aktualni udziałowcy obejmą zgodnie z posiadanymi proporcjami w udziałach Evertop. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wyraziło zgodę na zmiany statusu prawno-organizacyjnego spółki tj. wyraziło zgodę na zmianę struktury udziałowej Evertop, co stanowiło warunek wykonania umowy przejęcia. Źródło: ISBnews

PGS Software: Holenderska firma technologiczna Xebia Group, poprzez Xebia Consultancy Services B.V. ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje PGS Software. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 15,75 zł.”Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 26 sierpnia do 29 września 2021 r. Cena w wezwaniu stanowi 8,1% względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy, 0,3% premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące oraz 17,5% względem kursu zamknięcia akcji w dniu 10 marca 2021 roku, w którym to dniu po sesji PGS Software podała do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych”. Źródło: ISBnews

Emplocity: Spółka rozpocznie 10 sierpnia przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do większych inwestorów indywidualnych, natomiast 17 sierpnia rozpoczną się zapisy w transzy prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl. W obu transzach spółka może pozyskać łącznie do 3 mln zł, które planuje przeznaczyć na rozwój nowych produktów. Źródło: ISBnews

Modern Commerce: Spółka pozyskała 80 mln zł w ramach emisji 148 131 000 akcji serii O. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i realizację bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez grupę. Cena akcji nowej emisji została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 0,54 zł za jedną akcję. Inwestorzy złożyli deklarację zapisów na wszystkie oferowane akcje, dzięki czemu spółka pozyska 80 mln zł. W emisji wzięła udział m.in. Wirtualna Polska Holding, która złożyła deklarację zapisu na akcje o wartości ponad 10 mln zł. To największa gotówkowa emisja w historii rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Escola: Spółka 3 sierpnia rozpoczęła drugą transzę oferty publicznej akcji serii E. Druga transza skierowana jest do wszystkich zainteresowanych inwestorów, a cel zakłada pozyskanie do 2 mln zł. Druga transza potrwa do 9 sierpnia. Środki z emisji akcji spółka przeznaczy na rozwój aplikacji Frivo, systemu e-commerce, systemu e-learningowego Escola LMS oraz dalsze akwizycje spółek IT. Escola zamierza zadebiutować na NewConnect w 2022 r. Źródło: spółka

Bolt: Pierwsza europejska super-aplikacja, zamknęła rundę finansowania o wartości 600 mln euro, zwiększając wycenę firmy do ponad 4 mld euro. Bolt wykorzysta fundusze na rozwój nowej, 15-minutowej usługi dostawy artykułów spożywczych – Bolt Market oraz na przyspieszenie ekspansji dotychczasowych produktów mobilnych i dostawczych. Źródło: ISBtech

SAS: Lider w zakresie analityki i sztucznej inteligencji ogłosił zamiar przygotowania pierwszej oferty publicznej (IPO) do 2024 roku. Firma osiągnęła stabilność finansową i zbudowała wysoką wartość marki, stając się liderem na rynku. Przygotowania do pierwszej oferty publicznej SAS rozpoczął od udoskonalenia systemu sprawozdawczości finansowej, optymalizacji procesów operacyjnych, a także koncentracji na elementach platformy analitycznej SAS, które przyczynią się do rozwoju firmy oraz pozwolą odnieść korzyści udziałowcom. Firma będzie dalej inwestować znaczne środki finansowe oraz rozwijać rozwiązania AI i zaawansowane oprogramowanie analityczne. Źródło: spółka

Refurbed: Najszybciej rozwijająca się w krajach niemieckojęzycznych platforma online do sprzedaży dla odnowionej elektroniki, poinformowała o pozyskaniu 54 mln USD w ramach finansowania rundy B. Kwota 10 mln USD ma zostać przeznaczonych na rozwój firmy w Polsce. Źródło: ISBtech

Novakid: Firma, dla której Polska jest jednym z wiodących rynków, zamknęła rundę inwestycyjną serii B i przeznaczy pozyskane 29,4 mln euro na innowacje produktowe, kontynuację globalnej ekspansji i umocnienie pozycji na obecnych rynkach. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

CGI Inc.: Światowy dostawca rozwiązań w zakresie IT i doradztwa biznesowego, został wybrany przez PKO Ubezpieczenia do wsparcia rozwoju hurtowni danych. Celem wdrożenia hurtowni danych jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji, w szczególności w produktowych i sprzedażowych projektach ubezpieczyciela. Źródło: spółka

Netia: Spółka wprowadziła do oferty „Hybrydowy internet 2w1”, który łączy w jedno dwie usługi – zwykły stacjonarny dostęp do internetu na miedzianych łączach Netii oraz Internet Mobilny LTE z zestawem ODU-IDU 300 (router wewnętrzny wraz z anteną zewnętrzną, który znacząco poprawia parametry usług, umożliwiając transfer z prędkością nawet do 300 Mb/s). Źródło: spółka

Poczta Polska: W ramach przygotowań do e-Doręczania Poczta podpisała umowę z firmą Canon na zakup dwóch wysokowydajnych, kolorowych, przemysłowych drukarek dla pocztowych ośrodków wydruku i konfekcjonowania w Łodzi i Pile. Kontrakt obejmujący również dwuletnią obsługę serwisową sprzętu, został podpisany w lipcu br. i opiewa na kwotę 1,1 mln zł netto. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Liczba klientów logujących się do bankowości mobilnej Santander Bank Polska przekroczyła 2 miliony w lipcu, z tego ponad ok. 800 tysięcy skorzystało wyłącznie z tej metody dostępu do banku. Źródło: spółka

Spyrosoft: Spółka planuje do końca 2021 roku zwiększyć zatrudnienie w swym nowym biurze w Warszawie do 50 osób, a docelowo, w perspektywie 5 lat, do 400, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów na doradztwo i kompleksowe rozwiązania informatyczne oparte o technologie światowej klasy. Źródło: spółka

KIR: Zakończyła się pierwsza edycja naboru kandydatów do Sandbox Blockchain, piaskownicy biznesowo-technologicznej umożliwiającej testowanie rozwiązań opartych na blockchainie. Swoje pomysły będą testować w Polsce lokalne startupy oraz firmy z Izraela, Rosji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Irlandii. W ramach projektu prototypowane będą rozwiązania z zakresu usług finansowych, bezpieczeństwa danych, rozliczeń na rynku energii czy tokenizacji nieruchomości. Guarantizzy i Anchor Software to firmy, które jako pierwsze zakończyły proces formalnego on-boardingu na platformie i rozpoczęły fazę testów. Źródło: spółka

PARP: Agencja ogłosiła kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Program pomaga młodym spółkom w nawiązywaniu współpracy z inwestorami i odbiorcami usług. Nabór wniosków ruszy 19 sierpnia br. i potrwa do 30 września br. Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem programu jest sfinansowanie młodym firmom kosztów doradztwa prawnego wspierającego współpracę z inwestorami oraz kontrahentami. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie wynosi do 22 tys. zł. Źródło: spółka

GoOrder: Rozwiązanie udostępnione przez firmę GoPOS umożliwia ekspresowe tworzenie e-sklepów dla restauracji i eliminuje wysokie prowizje za każde zamówienie. Z rozwiązania, wspieranego na poziomie płatności przez Blue Media, korzysta już 200 lokali w Polsce. Rozwiązanie pozwala nawet w 15 minut skonfigurować własny sklep internetowy. 'Według naszych dotychczasowych wyliczeń, używając sklepu od GoOrder, można zaoszczędzić nawet do 90% kosztów na prowizji” – powiedział prezes zarządu GoPOS Grzegorz Kożuchowski. Źródło: spółka

Kompania Piwowarska: Firma należąca do Asahi Europe & International wdrożyła nowoczesne rozwiązania SAP SuccessFactors Employee Central i Employee Central Payroll oraz rozwiązania autorskie Gavdi, które wspierają procesy kadrowo-płacowe i zarządzania czasem pracy. Od początku tego roku blisko 3 tys. pracowników firmy korzysta z nowych narzędzi wspierających ich codzienną pracę. Projekt został zrealizowany we współpracy z Success Solutions i Gavdi Polska. Źródło: ISBtech

Huawei: Ogłosił szereg nowych programów wsparcia dla startupów z rejonu Azji i Pacyfiku. W ciągu najbliższych trzech lat firma przeznaczy 100 mln USD na rozwój ekosystemu startupów rozwijających nowe technologie. Inicjatywa skupi się na rozbudowie czterech hubów – w Indonezji, na Filipinach, Sri Lance i w Wietnamie. Nadrzędnym celem nowej startupowej inicjatywy Huawei będzie rekrutacja łącznie 1000 startupów do programu akceleracyjnego Spark i przekształcenie 100 z nich w pełni prosperujące firmy. Źródło: ISBtech

Mio: Wprowadziło na rynek wideorejestrator MiVue C430, gwarantujący pełen obraz sytuacji na drodze również w nocy, dzięki autorskiemu rozwiązaniu Mio Night Vision, umożliwiającemu dostrajanie obrazu z odpowiednio dopasowaną jasnością i płynnością nagranego filmu nawet przy niewielkiej ilości światła. Źródło: spółka

Garett Electronics: Wprowadził na rynek smartwatche Garett KIDS MORO 4G oraz Garett KIDS SUN 4G z udogodnieniami pomagającymi mieć kontrolę nad dzieckiem takimi jak wbudowany moduł GPS, GEOogrodzenie, audio monitoring czy alarm. Źródło: ISBtech

Netflix: Wraz ze streamingowym serwisem Canal+ online jest dostępny w jednej ofercie. Miesięczny koszt usługi to 40 zł za pierwszy miesiąc i 65 zł w kolejnych. Źródło: spółka

Colt Technology Services: Zdobył certyfikat MEF 3.0 dla usług SD-WAN. Usługa spełnia rygorystyczne wymagania MEF SD-WAN Service Attributes and Services (MEF 70). Źródło: spółka

BIK Serwis: Wprowadził na rynek produkt FITLinia lekkich ubezpieczeń, która dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, pozwala w ciągu sekund stworzyć całkowicie spersonalizowany zestaw ubezpieczeń. W ramach jednej, kompleksowej usługi agencji, korzystający z FITLinii mogą oferować produkt łączący tak różne świadczenia jak ubezpieczenie auta, mieszkania lub domu czy eksperckie opinie medyczne. Źródło: spółka

Huawei: Firma uruchomiła swoją oficjalną strefę marki na Allegro. Na początek klienci będą mogli kupić tam wybrane smartwatche marki, w tym z najnowszej serii Huawei Watch 3, inteligentne opaski sportowe oraz bezprzewodowe słuchawki, podano w informacji.

Źródło: ISBnews