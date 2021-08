Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 16-20 sierpnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-handel: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 7,4% w lipcu 2021 r. z 8,1% całości sprzedaży w czerwcu br. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 6,3% w ujęciu miesięcznym. „W lipcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem br. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 6,3%). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 8,1% w czerwcu br. do 7,4% w lipcu br. Spadek udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup 'meble, rtv, agd' (z 16,2% przed miesiącem do 14,7%) oraz 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 18,8% do 18,0%). Wzrost udziału sprzedaży przez Internet raportowały jedynie jednostki z grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 18,6% przed miesiącem do 19,7%)” – podał GUS. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Polska edukacja wśród 10 najbardziej zagrożonych na świecie atakami hakerów. Hakerzy wykorzystują powrót do szkół oraz natłok prac w ośrodkach akademickich – ostrzega firma Check Point Research. Według danych firmy co tydzień w Polsce dochodzi do przeszło 2700 ataków na szkoły, ośrodki akademickie i badawcze. We wrześniu 2020 roku na jedną placówkę edukacyjną przypadało od 800 do 950 prób ataków. W lipcu tego roku było ich 2716, czyli blisko 1000 więcej niż wynosi średnia ogólnoświatowa. „Zarówno w Polsce, jak i globalnie, hakerzy upodobali sobie sektor badań i edukacji. Znaczny przyrost ataków nastąpił pod koniec maja, po czym od połowy lipca obserwujemy nieznaczny spadek tego typu incydentów” – mówi Wojciech Głażewski, Country Manager firmy Check Point Software w Polsce. Źródło: spółka

Motoryzacja: Według analiz przeprowadzonych przez Carvago.com – największej w Europie platformy sprzedaży samochodów używanych online – najlepiej sprzedającym się w Polsce modelem samochodu jest Ford Fiesta, rocznik 2009, z manualną skrzynią biegów i średnim przebiegiem 140 tys. km, kosztujący średnio nieco ponad 16 tys. PLN. Dalej na podium znalazły się kolejno Opel Corsa i Peugeot 308. Polacy najchętniej wybierają auta z manualną skrzynią biegów (72%), napędem 4×2(85%) i silnikiem w benzynie (48%) lub w dieslu (44%). Porównując wybór nadwozia, prym wiodą auta kompaktowe (32%), oraz SUV/offroad (20%). W starciu kombi vs. sedan częściej wygrywa rodzinne kombi (55%). Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Oponeo.pl: Spółka odnotowała 22,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 13,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 26,91 mln zł wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,06 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 459,96 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

ML System: Covid Detector od ML System otrzymał od notyfikowanej jednostki J.S. Hamilton Poland certyfikat zgodności z dyrektywą EMC, potwierdzający, że za sprawą zminimalizowanej emisji fal elektromagnetycznych można go bezpiecznie używać w przestrzeniach zamkniętych. Źródło: ISBnews

Prodromus: Spółka oczekuje zwielokrotnienia wolumenów sprzedaży swoich robotów rehabilitacyjnych po oficjalnym dopuszczeniu Prodrobota Magna dla dorosłych w USA, co ma nastąpić na początku przyszłego roku, poinformował zarząd spółki. Prodromus jest w trakcie emisji akcji. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka jest w trakcie przygotowywania planu zagospodarowania środków ze sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów w Polkomtel Infrastruktura za 7,07 mld zł na rzecz Cellnex Telecom, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec.”Spodziewaliśmy się tej transakcji na przełomie III i IV kw. i jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego planu i jak tylko go przyjmiemy, to poinformujemy rynek tak szybko, jak to możliwe” – powiedział Stec. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu osiągnie dwucyfrowy wzrost w całym 2021 r., powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Jankowski. „Patrząc z perspektywy II kw. br., wydaje się, że drugie półroczne powinno być widoczne na plusie. Generalnie cały roku powinien zamknąć się dynamiką dwucyfrową rynku reklamy i sponsoringu telewizyjnego” – powiedział Jankowski. Źródło: ISBnews

PSP: Polski Standard Płatności odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 176 mln w II kw. 2021 r., co oznacza dwukrotny wzrost wobec II kw. 2020 r. Na koniec drugiego kwartału z BLIK-a aktywnie korzystało ok. 8 mln użytkowników, blisko 50% więcej niż rok wcześniej. „W II kwartale br. użytkownicy zrealizowali 176 mln transakcji BLIK-iem – to dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Łączna wartość transakcji również podwoiła się w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku i wyniosła 24 mld zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

K2 Holding: Spółka szacuje, że odnotował 3,1 mln zł zysku EBIT oraz 6,5 mln zł EBITDA w I półroczu 2021 r. (w obu przypadkach było zmniejszenie o 0,3 mln zł r/r). Przychody w tym czasie wzrosły o 6,9 mln zł r/r do 61,1 mln zł. Źródło: ISBnews

Kino Polska: Spółka odnotowała 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 15,87 mln zł wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,57 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 48,74 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Łączna liczba RGU (Revenue Generating Unit) Grupy Cyfrowego Polsatu wzrosła o 3% r/r do 18,02 mln na koniec II kw. 2021 r. Łączna liczba RGU kontraktowych wzrosła o 3% r/r do 15,43 mln, w tym płatnej TV spadła o 0,8% r/r do 4,96 mln, a telefonii komórkowej – wzrosła o 5,6% r/r do 8,65 mln, zaś internetu – o 1,4% r/r do 1,82 mln. Liczba klientów kontraktowych ogółem spadła o 2% r/r do 5,47 mln, a ARPU wzrosło o 5,7% r/r do 91,4 zł. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka odnotowała 539,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 288,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 683,7 mln zł wobec 394,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 140,9 mln zł wobec 960 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 159,7 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 862,7 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 95 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. na dywidendę, tj. łącznie 3,69 zł na akcję. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,91 zł na akcję. Źródło: ISBnews

Zortrax: Spółka rozpocznie we wrześniu br. prace badawcze jako podwykonawca w ramach umowy zawartej pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną i Astroniką dotyczącej przeprowadzenia badań i testów mających na celu opracowanie technologii pokrywania powłokami metalicznymi wydruków 3Da. Astronika jako lider projektu będzie odpowiedzialna za skonstruowanie części instrumentów dla pracującej obecnie na powierzchni Marsa amerykańskiej sondy InSight. Źródło: ISBnews

Komputronik: Spółka odnotowała 2,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (1 kwietnia – 30 czerwca 2021) wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,1 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 394,25 mln zł w I kw. roku finansowego 2021/2022 wobec 291,8 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Synektik: Spółka pracuje nad strategią na kolejnych kilka lat i przedstawi ją za 5-6 miesięcy, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Będzie ona zakładać m.in. rozszerzanie oferty i sprzedaży zagranicznej. „Obecna strategia obejmuje lata 2017-2021, więc już w tej chwili przygotowujemy się do publikacji nowej. Byłaby ona publikowana na przełomie 2021/2022 roku, czyli w perspektywie najbliższych 5-6 miesięcy. Obejmie okres kilku następnych lat. Na pewno akcenty będą położone częściowo na nowe kwestie, które albo nie stanowią w naszym portfolio produktowym istotnych przychodów, albo takie, nad którymi teraz pracujemy” – powiedział Korecki. Źródło: ISBnews

Grupa CCC: Spółka uruchomiła platformę zakupową russia.ccc.eu. i zapowiedziała otwarcie kolejnych w Grecji i Chorwacji. W przyszłym roku spółka planuje również udostępnić na rynku rosyjskim aplikację mobilną. Źródło: ISBnews

Grupa PTWP: Spółka jest optymistycznie nastawiona do drugiej połowy roku, jak i całego 2022 r. i nie wyklucza realizacji ewentualnych przejęć na rynku, poinformował prezes Wojciech Kuśpik. „Zakładamy dynamiczny rozwój w segmencie online w 2022 r., jak i już w połowie tego roku, a także normalizację w eventach i w funkcjonowaniu zarządzania obiektami. Myślę, że wyniki najlepsze są dopiero przed nami” – powiedział Kuśpik. Źródło: ISBnews

Prodromus: Spółka podpisała pierwszą umowę na dostawę Prodrobota do Stanów Zjednoczonych. Odbiorcą Prodrobota jest firma Techpol LLC. Kontrakt zostanie zrealizowany za pośrednictwem spółki córki – Innomus, która została zawiązana w celu rozwoju Prodrobota w wersji 2.0 oraz jego komercjalizacji na terenie Stanów Zjednoczonych. Źródło: ISBnews

Legimi: Spółka odnotowała ponad 11 mln zł przychodów w II kw. br., co oznacza wzrost o 54% r/r. Skonsolidowany zysk netto w grupie osiągnął wartość ok. 0,5 mln zł, a EBITDA wyniosła ok. 1,6 mln zł. Liczba klientów wzrosła do ok. 144 tys., a liczba abonentów zwiększyła się o 47% r/r, zbliżając się do 102 tys. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies: Spółka zanotowała 14 mln zł przychodów w II kw. br., co oznacza wzrost o 31% r/r. W tym samym okresie EBITDA osiągnęła poziom 4,8 mln zł (wzrost o 613% r/r), a zysk netto wyniósł 2,2 mln. Za dominującą część przychodów odpowiada kluczowy dla spółki segment – Data enrichment, który obejmuje monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania. Źródło: ISBnews

Shoper: Spółka podpisała umowę z SumUp MG Holdings MR Sarl i nabył 100% udziałów Shoplo za kwotę 17,5 mln zł. Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu Software as a Service (SaaS), zaś Shoplo to trzecia najbardziej popularna tego typu platforma w kraju. Źródło: ISBnews

PTWP: Grupa PTWP odnotowała 3,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 2,14 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,05 mln zł wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto sięgnęły 11,16 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 5,22 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

MedApp: Spółka ma nadzieję utrzymać dotychczasową, trzycyfrową dynamikę wzrostu przychodów i wyników finansowych w okresie najbliższych 2-3 lat, zapowiedział prezes Krzysztof Mędrala. „W ciągu 2-3 lat, przy realizacji IPO w III kwartale tego roku, chcemy utrzymać trzycyfrową dynamikę przychodów i wyników” – powiedział Mędrala. Źródło: ISBnews

Gremi Media: Spółka odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 25,1 mln zł wobec 22,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,5% r/r. Skorygowana EBITDA wzrosła w tym okresie o 4,5% do poziomu 6,8 mln zł wobec 6,5 mln zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Źródło: ISBnews

LPP: Spółka uruchomiła nowy magazyn w moskiewskim „PNK Park Zhukovsky” przeznaczony do obsługi zamówień online w Rosji, dzięki czemu trzykrotnie zwiększy wydajność obsługi sprzedaży internetowej realizowanej w tym kraju. LPP po kilku tygodniach działania nowego obiektu przekonało się o zasadności jego dalszej rozbudowy o kolejne 10 tys. m2. Powiększenie powierzchni magazynowej pozwoli gdańskiej spółce efektywnie realizować strategię wielokanałowego rozwoju w tym regionie. Źródło: ISBnews

Zrzutka.pl: Na platformę zrzutka.pl wpłynęło 0,5 mld zł w ramach 726 tysięcy zbiórek online w ciągu ponad 7 lat jej istnienia.”Na początku sierpnia 2021 roku, czyli 91 miesięcy od startu, platforma świętuje przekroczenie magicznej granicy pół miliarda wpłacony donacji w ramach ponad 726 tysięcy zrzutek i ponad 7 milionów pojedynczych wpłat. A to oznacza, że w całym okresie swojej działalności, tj. od stycznia 2014 do dziś, zrzutka.pl zbierała średnio po 180 621,48 zł dziennie i po 5 494 505 zł miesięcznie” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Shoper: Wstępnie spółka miała 17,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i 7,5 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2021 r. wobec odpowiednio 11,6 mln zł i 5,9 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2021 spółka uzyskała wstępnie: przychody ze sprzedaży: 33,3 mln zł, wobec 20,9 mln zł w I półroczu 2020 (wzrost o 59%), zysk brutto: 20,9 mln zł, wobec 7,6 mln zł w I półroczu 2020 (wzrost o 174%). Źródło: ISBnews

Woodpecker: „Przygotowania do debiutu idą po naszej myśli. W ostatnim czasie zarejestrowaliśmy akcje w KDPW oraz złożyliśmy dokument informacyjny na GPW. Jesteśmy już na ostatniej prostej i zakładamy, że zadebiutujemy na NewConnect na przełomie sierpnia i września” – powiedział ISBtech prezes Mateusz Tarczyński. Źródło: ISBtech

KP Labs, QZ Solutions: Polskie spółki tworzą technologię opartą na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do zdalnego szacowania parametrów gleby za pomocą zdjęć satelitarnych. Opracowana innowacja ma umożliwić zdalny odczyt składu gleby. Jej zastosowanie skróci czasu oczekiwania na wyniki kluczowych dla rolników badań z 3 tygodni do 4 dni, a także pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie i środowisko, ponieważ zminimalizuje ilość używanych nawozów rolniczych. „Genesis nie tylko przyczyni się do rozwoju rolnictwa, ale również udowodni, że uczenie maszynowe może dostarczyć kluczowych informacji z surowych danych hiperspektralnych w wyspecjalizowanych aplikacjach – stanowiąc wielki krok w przyszłość rolnictwa” – powiedział dyrektor operacyjny KP Labs Michał Zachara. Źródło: ISBtech

Scaleway: Ogłosił program dla polskich startupów Startup Programs. Zakwalifikowane polskie startupy będą mogły korzystać z 6-12 miesięcznego wsparcia firmy Scaleway, w tym z usług w chmurze o wartości do 36 000 euro oraz szkoleń IT. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane od 15 sierpnia do 15 września 2021 r. Źródło: spółka

SkyShowtime: Platforma streamingowa zadebiutuje w Polsce w 2022 roku. Przy uruchomieniu platformy będą pracować koncerny Comcast i VicacomCBS. SkyShowtime zaoferuje treści m.in. od Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Paramount Pictures, Paramount+, Nickelodeon, Showtime i Peacock. Źródło: Trigon

ZF: Globalna firma rozwiązań technologicznych dla branży motoryzacyjnej, tworzonych m.in. w centrach inżynieryjnych i zakładach produkcyjnych w Polsce, planuje we wrześniu promocję swojej strategii rozwoju mobilności nowej generacji „Next Generation Mobility. NOW” poprzez loty zeppelinem nad południową Polską. Źródło: ISBtech

Bolt: Do platformy miejskiej mobilności dołączyli: Magdalena Mazur zatrudniona jako Head of Public Policy w Polsce, Radosław Mincewicz został liderem lokalnego zespołu Bolt Business w zakresie sprzedaży, natomiast Iwona Potajczuk-Pomarańska objęła stanowisko Regional People Partner dla Polski, Czech oraz Słowacji. Źródło: spółka

Meeting15: Polska platforma służąca organizacji złożonych konferencji hybrydowych w poprzednim roku przeprowadziła ponad 360 e-konferencji. Obecnie zapowiada realizację 1000 wydarzeń do końca bieżącego roku. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

TopLevelTennis.com: Spółka po przeprowadzonej analizie wydzieli dotychczasową działalność związaną z tenisem i wniesie ją do spółki zależnej oraz rozważy połączenie z innym podmiotem. Źródło: ISBnews

Grupa Pracuj: Spółka złożyła prospekt wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z rozważaną publiczną ofertą akcji (IPO) oraz debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. „Skala naszego biznesu sprawia, że dojrzewamy do decyzji o wprowadzeniu Grupy Pracuj na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2017 r. wsparł nas fundusz TCV, który wniósł doświadczenie i wiedzę pozwalającą zwiększyć skalę naszej działalności. Dzisiaj, będąc o 4 lata dojrzalsi, sądzimy, że powiększenie grona akcjonariuszy może wzmocnić nas jeszcze bardziej. Publiczna oferta akcji jest jedną z opcji, którą bierzemy pod uwagę” – powiedział prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek. Źródło: ISBnews

Shoper: Spółka rozmawia z kilkunastoma podmiotami na rynku w kwestii ewentualnych przejęć i nie wyklucza realizacji przejęć także poza Polską, poinformował prezes Marcin Kuśmierz. Spółka podkreśla, że jest jeszcze za wcześnie na podanie szczegółów. „My jesteśmy w kilkunastu rozmowach z różnymi podmiotami w tych trzech segmentach, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli: nasza bezpośrednia konkurencja, spółki, które wytwarzają odpowiednią atrakcyjną dla nas technologię lub produkt. Rozmowy są na różnym etapie i za wcześnie jest, aby powiedzieć, kiedy się one zakończą i z jakim efektem” – powiedział Kuśmierz. Źródło: ISBnews

TTMS: Transition Technologies MS: Złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowaną pod koniec 2021 roku ofertą publiczną i debiutem na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).”Jesteśmy silnym, lokalnym graczem działającym globalnie. W ostatnich latach regularnie notowaliśmy wzrosty na poziomie sprzedaży jak i zyskowności. W 2020 roku wypracowaliśmy rekordowe w naszej historii przychody i zysk netto. Bardzo duża część naszego biznesu opiera się na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ramowych ze światowymi liderami w swoich dziedzinach” – powiedział prezes Sebastian Sokołowski. Źródło: ISBnews

SFD: Spółka podpisała warunkową umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dzięki której planuje przejąć sieć 11 sklepów stacjonarnych w galeriach handlowych na Śląsku oraz Dolnym Śląsku. Warunki umowy mają być spełnione do końca listopada 2021 r. Po zrealizowaniu transakcji sieć sklepów SFD obejmie ponad 90 lokalizacji w Polsce. Źródło: ISBnews

Bitpanda: Cyfrowa platforma inwestycyjna pozyskała 263 mln USD na dalszy wzrost biznesu. Planuje go przeznaczyć na istotne przeskalowanie biznesu, z zamiarem podwojenia aktualnego zespołu i dalszej międzynarodowej ekspansji. Austriacki jednorożec, który za 10 mln euro buduje w Polsce jedno ze swoich Centrów Innowacji i Rozwoju, jest obecnie wyceniany na 4,1 mld dolarów, co stanowi ponad trzykrotność ostatniej wyceny (1,2 mld dolarów). Runda inwestycyjna Serii C austriackiego fintechu była prowadzona przez Valar Ventures, z udziałem LeadBlock Partners, Jump Capital, Alana Howarda i REDO Ventures. Źródło: ISBtech

Saly: Dostawca oprogramowania oraz właściciel platformy dla e-commerce B2B, pozyskał 3 mln zł od Dawida Zielińskiego, polskiego przedsiębiorcy oraz prezesa i współzałożyciela Columbus Energy. Środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę produktu i zwiększenie sprzedaży. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

KIR: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Generali Życie TU) udostępniło swoim klientom usługę mojeID, która pozwala na zdalne potwierdzenie tożsamości w procesie zawierania umów ubezpieczenia na życie, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Źródło: ISBnews

Klarna: Spółka wchodzi do Polski z usługą „Zapłać za 30 dni”, poinformował CEO i współzałożyciel Klarny Sebastian Siemiątkowski. Sieć H&M jest pierwszym partnerem Klarny w naszym kraju. Źródło: ISBnews

IKEA Retail Polska: Piotr Hołownia dołączył do zespołu IKEA Retail Polska, obejmując stanowisko country digital managera. Będzie on odpowiedzialny za transformację cyfrową marki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań digitalowych. Źródło: ISBnews

Auchan: Aplikacja Too Good To Go jest dostępna w 10 kolejnych sklepach w Warszawie i okolicach i obecnie obejmuje 24 lokalizacje, podała Auchan Retail Polska. Źródło: ISBnews

Santander BP: W księgarniach oraz salonikach prasowych na przełomie lipca i sierpnia br. wykonano 34% więcej transakcji kartami niż przed rokiem, wynika z analiz wydatków kartowych klientów Santander Bank Polska. „Zwiększone zainteresowanie widać wyraźnie w danych transakcyjnych, które wskazują, że wydatki kartowe klientów banku w księgarniach stacjonarnych, salonach prasowych oraz sklepach internetowych były w pierwszych tygodniach sierpnia o 34% wyższe niż w analogicznym okresie w 2020 r. oraz o ponad 50% wyższe niż w roku 2019” – podał bank. Źródło: ISBnews

Plus: W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się ponad 15 mln mieszkańców Polski z niemal 500 miejscowości. Od końca czerwca zasięg został powiększony o ponad 2 mln osób. Źródło: ISBnews

Raiffeisen: Raiffeisen Digital Bank (marka Raiffeisen Centrobank – RCB) udostępniła w Polsce pierwszy produkt – pożyczkę gotówkową, opartą na w pełni mobilnym procesie wnioskowania. Wkrótce Raiffeisen Digital Bank zaproponuje kolejne usługi finansowe, zapowiedziano. Polska jest pierwszym krajem, w którym RCB wprowadza nową cyfrową markę. Źródło: ISBnews

BP: Sieć stacji bp i Glovo uruchomiły setny punkt, z którego użytkownicy aplikacji mogą zamówić artykuły z oferty gastronomicznej Wild Bean Café i sklepowej bp. Podczas roku współpracy, użytkownicy Glovo złożyli ponad 40 000 zamówień ze stacji bp. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank wspólnie z Huge Tech uruchomił nabór dla startupów i spółek technologicznych do akceleratora IDEA Global. Zwycięskie firmy otrzymają dofinansowane z programu ScaleUp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na realizację – we współpracy z bankiem – pilotażu zgłoszonych projektów. Maksymalna wysokość grantu może wynieść do 190 tys. zł. Aplikacje przyjmowane są do 27 sierpnia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Programu Idea Global. Źródło: ISBnews

Aliro Bank: Biuro Maklerskie Alior Bank uruchomiło nową platformę inwestycyjną Alior 4 Trader, służącą do handlu na rynku kontraktów różnic kursowych na waluty, towary i indeksy giełd zagranicznych. Źródło: ISBnews

Eobuwie.pl: Dostęp do usługi esize.me w aplikacji mobilnej otrzrymali klienci w Bułgarii, Czechach, Grecji oraz na Węgrzech. Teraz mogą wykonać skan z wykorzystaniem smartfonu (z systemem operacyjnym Android) i korzystać z rekomendacji rozmiaru obuwia. Innowacyjna usługa esize.me znana jest od października 2018 r. Wtedy właśnie eobuwie.pl wprowadziło do swoich salonów stacjonarne skanery 3D. Źródło: spółka

Grupa Polsat Plus: Zygmunt Solorz i Grupa Polsat Plus przeznaczyli już ponad 50 mln zł na wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia podczas walki z pandemią koronawirusa. Teraz Grupa Polsat Plus wychodzi z nową inicjatywą, mającą na celu zwalczanie skutków pandemii wśród społeczeństwa. W tym celu planuje stworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacji pocovidowej. Źródło: spółka

Transition Technologies PSC (TT PSC): Arthur Szabelski objął stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w globalnym integratorze rozwiązań IT. Manager będzie wspierał realizację strategii spółki zakładającej rozwijanie i dostosowywanie usług na potrzeby cyfryzacji biznesu i przemysłu u klientów na całym świecie. Źródło: ISBtech

BinarApps: Nowym dyrektorem zarządzającym polskiej spółki tworzącej produkty cyfrowe dla biznesu został Tomasz Cichowicz. Dotychczasowy prezes i v-ce prezes firmy, Adam Przymusiała i Maciej Krasowski, koncentrują swoje działania na wsparciu zespołu zarządzającego. Źródło: ISBtech

Pyszne.pl: Dzięki partnerstwu z Adyen pracownicy platformy zamawiania jedzenia zyskają karty przedpłacone, z których środki będą mogli przeznaczyć na wydatki związane z posiłkami m.in. podczas dojazdów do pracy i podróży służbowych – bez konieczności raportowania wydatków. Źródło: ISBtech

Dell Technologies: Wprowadza do oferty nowy przenośny monitor zaprojektowany, aby zwiększać wydajność pracy w biurze, domu lub w podróży oraz specjalną linię monitorów, które poprawiają jakość wideokonferencji prowadzonych z domu. Źródło: ISBtech

Play: Wprowadził nową, promocyjną ofertę internetu stacjonarnego bez zobowiązań od 35 zł miesięcznie w ramach elastycznej oferty bez długoterminowej umowy i limitu danych. Źródło: spółka

Netsu: Producent pomp ciepła rozpoczął sprzedaż swoich urządzeń w serwisie Amazon.de. Produkty są już dostępne dla klientów z Niemiec i Austrii. Tym samym spółka zwiększa obecność w zagranicznych kanałach e-commerce. Nie wyklucza rozszerzenia sprzedaży na inne kraje za pośrednictwem globalnych platform. Źródło: spółka

Euronet: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z firmą Ding, w ramach której umożliwia korzystanie z usługi zakupu doładowania telefonów komórkowych na kartę ukraińskich operatorów w ponad 3500 punktach sprzedaży w całej Polsce. Ding zajmuje pierwsze miejsce wśród dostawców doładowań telefonów komórkowych operatorów międzynarodowych, działając poprzez platformy online i punkty handlu detalicznego oferujące sprzedaż połączeń, transferu danych, kodów podarunkowych oraz usługę opłacania rachunków. Źródło: spółka

Sabre: Opracowało metodologię w holistycznym spojrzeniu na analizę danych dot. sieci połączeń linii lotniczych. Specjaliści od tworzenia i planowania harmonogramów linii lotniczych stoją przed wyzwaniem wypracowania nowych modeli tworzenia siatek połączeń. Dotychczas stosowane metody planowania rozkładów lotów są nieadekwatne do obecnej sytuacji. „Opracowaliśmy nową metodologię, uwzględniającą istotne dziś zmienne, między innymi lokalne obostrzenia sanitarne. Dzięki holistycznemu podejściu zyskujemy możliwość dokładniejszej estymacji siatki połączeń lotniczych” – powiedział VP software engineering w Sabre Polska Oktawiusz Kacza. Źródło: spółka

Manufaktura Czekolady Chocolate Story: Rozpoczęła współpracę z aplikacją Too Good To Go. Współpraca ma na celu ograniczanie globalnego problemu marnowania żywności. Źródło: spółka

Canon Europe: Wprowadził kamerę 4K XF605 oraz obiektyw zmiennoogniskowy 10×16 KAS S 8K BCTV. Kamera XF605, zaprojektowana z myślą o osobach samodzielnie nagrywających materiał wideo, stanowi rozwinięcie uznanej serii XF. Źródło: spółka

