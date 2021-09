Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 30 sierpnia – 3 września br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

e-faktury: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zakładający możliwość wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022. „E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)” – podano. Źródło: ISBnews

Rynek dronów: Liczba lotów dronami w polskiej przestrzeni powietrznej wzrosła z 30,2 tys. w 2019 roku do ponad 95,5 tys. w roku ubiegłym, wynika z ceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji prawa lotniczego, regulującego rynek bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Według informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekt trafił do konsultacji, które mają potrwać 14 dni. „Mając na uwadze dostępne dane pozyskane od PAŻP [Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej], w 2020 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby operacji BSP w stosunku do 2019 r. W 2019 r. liczba lotów BSP w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVOLS w polskiej przestrzeni powietrznej wyniosła 30 200, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wyniosła już 95 534” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Źródło: ISBnews

E-administracja: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładający powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczenia Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). „Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu 'Rodzina 500+'. […] Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi. Ponadto zakłada się wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków oraz wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej” – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

Kasyna online: Obecnie 85% grających w gry kasynowe online korzysta z nielegalnych witryn, wynika z badania przeprowadzonego przez CXStream dla Stowarzyszenia Graj Legalnie.”W Polsce legalne gry kasynowe online są urządzane wyłącznie przez państwowego monopolistę. Tymczasem aż 85% grających w kasynach internetowych korzysta z witryn należących do nielegalnych w Polsce operatorów. Nie odprowadzają oni podatków i nie stosują się do krajowych przepisów prawa” – podano. Źródło: ISBnews

Cloud computing: Spółka obserwuje, że większość polskich banków zaczyna przygotowywać się do wdrożeń i szerokiego wykorzystania rozwiązań chmurowych, poinformowała ISBtech dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce Magdalena Dziewguć. „Otwarcie instytucji finansowych na migrację do chmury jest wyraźne. Widzimy, że większość polskich banków zaczyna przygotowywać swój ekosystem do szerokiego wykorzystywania technologii chmurowych. Według mojej wiedzy, jesteśmy jako Google jedynym chmurowym operatorem hyperscale, który spełnia wysokie wymogi polskich regulacji branżowych w kwestii bezpieczeństwa” – powiedziała ISBtech Dziewguć. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Nakłady na cyfrową transformację pracy w Europie w 2021 roku przekroczą 145 mld USD, wynika z analizy „Worldwide Future of Work Spending Guide”, opublikowanej przez International Data Corporation (IDC). Według analityków IDC, jedna trzecia tych nakładów, blisko 46 miliardów dolarów (39 mld euro), będzie przeznaczona na inwestycje sprzętowe obejmujące roboty, drony, urządzenia Internetu Rzeczy, jak również korzystanie z infrastruktury jako usługi. Zdaniem ekspertów, inwestycje w oprogramowanie oraz usługi IT sięgną odpowiednio 37 mld USD (31 mld euro) i 27 mld USD (ok. 23 mld euro). Resztę stanowiły inwestycje w „pozostałe” obszary. Inwestycje w tym obszarze to efekt pandemii COVID-19, która przyspieszyła wdrożenie nowych modeli pracy, w tym pracy zdalnej i domowej przy wykorzystaniu tzw. Trzeciej Platformy IT łączącej technologie mobilne, media społecznościowe, przetwarzanie chmurowe, Internet Rzeczy i analizę big data. Zdaniem IDC, dla europejskich organizacji oznacza to konieczność inwestycji w trzy filary cyfrowej transformacji w tej dziedzinie: otoczenie i środowisko pracy, zaangażowanie pracowników i kulturę pracy oraz lepsze współdziałanie ludzi i technologii. Źródło: spółka

AI: Jak wynika z najnowszego badania SAS, ponad połowa instytucji finansowych wykorzystuje sztuczną inteligencję w projektach z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości. Prym we wdrażaniu nowych technologii wiodą nie tylko największe instytucje finansowe. 28% dużych firm z tego sektora, które posiadają kapitał większy niż 1 mld USD, określa siebie jako innowatorów, którzy szybko wdrażają technologię AI. Jednak, aż 16% mniejszych firm (wycenianych poniżej 1 mld USD) również postrzega siebie w ten sposób. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Prawie połowa instytucji edukacyjnych została w ostatnim roku zaatakowana z wykorzystaniem oprogramowania ransomware, wynika z badania firmy Sophos. Placówki oświatowe w porównaniu z innymi branżami ponoszą najwyższe koszty zniwelowania skutków ataku. Średnio jest to 2,73 mln USD. Co trzecia z nich decyduje się zapłacić okup, ale tylko co dziesiąta odzyskuje wszystkie dane. „Branża edukacyjna od dawna jest atrakcyjnym celem dla przestępców. Należące do niej placówki dysponują wrażliwymi danymi, a jednocześnie często brakuje w nich odpowiedniej infrastruktury IT, specjalistów i budżetu. Ryzyko ataków dodatkowo zwiększa niska świadomość zagrożeń wśród użytkowników szkolnych systemów” – skomentował inżynier systemowy Sophos Grzegorz Nocoń. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: W ubiegłym roku nastąpił wzrost ryzyka cyberataków, poinformowało Trend Micro. Jak wynika z nowego badania, 80% światowych organizacji liczy się z wyciekiem danych dotyczących klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Informacje te pochodzą z publikowanego dwa razy do roku raportu Trend Micro Cyber Risk Index, w którym porównywane jest przygotowanie cyberzabezpieczeń przedsiębiorstw z prawdopodobieństwem ataku. Źródło: ISBtech

Rynek TV: Wyniki oglądalności w sierpniu 2021: Udział w oglądalności w Grupie Polsat (wiek 16-49) wyniósł 24,85% (+0,25 pkt proc. r/r). W tym kanał główny 9,05% (-0,23 pkt proc. r/r) i kanały tematyczne 15,8% (+0,48 pkt proc. r/r, w tym 1,42% kanały Fokus TV i Nova TV nabyte we wrześniu 2020). Największy wzrost odnotował kanał Super Polsat, o 0,42 pkt proc. r/r do 1,62%, a największy spadek TV4 o 0,88 pkt proc. do 2.74%. W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 25,4% (+0,6 pkt proc. r/r). Grupa TVP miała 17,8% udziału w rynku (-1,7 pkt proc. r/r). Kanał WP TV miał 0,5% udziału w rynku (-0,16 pkt proc. r/r). Kanały Kino Polska obecne w DTT to jest Stopklatka i Zoom osiągnęły łącznie udział 1,76% (+0,1 pkt proc. r/r). Źródło: Trigon

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy znajdują nowe sposoby, aby zarabiać na atakach. Jak podaje Cisco Talos, coraz częściej robią to w oparciu o platformy umożliwiające dzielenie się ruchem sieciowym zwane „proxyware”, takie jak Honeygain, IPRoyal Pawns, Nanowire, Peer2Profit czy PacketStream. W niepowołanych rękach umożliwiają one wykorzystanie przepustowości sieci użytkowników bez ich wiedzy, działając w tle na zainfekowanym urządzeniu. W niektórych przypadkach cyberprzestępcy wyłączają alerty bezpieczeństwa, które mogłyby ostrzec zaatakowanego użytkownika. Wykorzystanie „proxyware” to nowy trend, ale jak podkreślają specjaliści Cisco Talos, o ogromnym potencjale rozwoju. Uzyskany nielegalnie dostęp do sieci pozwala cyberprzestępcom zatrzeć ślady prowadzące do źródeł ataków. Wszelkie działania prowadzone z wykorzystaniem skradzionej przepustowości są ukryte pod adresem IP ofiary. Dzięki temu wydaje się, że pochodzą one z sieci godnych zaufania, co usypia czujność specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i utrudnia dostosowanie konwencjonalnych systemów bezpieczeństwa, które analizują m.in. listę zablokowanych adresów IP. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Atende: Rada nadzorcza powołała z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego na członka zarządu spółki w funkcji wiceprezesa zarządu, podało Atende. Obecnie Mariusz Stusiński pełni funkcję doradcy zarządu spółki. Jednocześnie Jacek Forysiak, Szymon Stępczak i Jacek Szczepański złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu spółki oraz członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 15 września 2021 r. Źródło: ISBnews

Comarch: Tegoroczny backlog Comarchu notuje aktualnie wzrost o 7-8%r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. „W efekcie działań biznesowych to się poprawiło i obecnie jest to bardziej 7-8% więcej niż rok temu o tej samej porze. Dzięki podpisaniu nowych umów, szczególnie pod koniec pierwszego półrocza w telekomunikacji i nie tylko. Widzieliśmy ożywienie w obszarze handlowo-usługowym. Pojawił się popyt odroczony. Na samo II półrocze ta dynamika oscyluje ok. 10%, szczególnie III kw. wygląda na obecną chwilę obiecująco. Tak więc II półrocze pod tym względem zapowiada się wyraźnie lepiej niż w I półroczu” – powiedział Tarański. Źródło: ISBnews

InPost: Liczba Paczkomatów InPostu przekroczyła 14 000 lokalizacji. Maszyna nr 14 000 została postawiona w Sejnach, w województwie podlaskim. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka odnotowała 5,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2021 r. wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,33 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,63 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 27,33 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

SFD: Spółka rozpocznie sprzedaż skierowaną do klientów detalicznych na Słowacji od 11 października. W ofercie pojawią się przede wszystkim marki własne, a dostawy do klientów będą realizowane bezpośrednio z magazynu spółki w Opolu. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka planuje wprowadzenie we wrześniu nowych funkcjonalności w ramach działającej od pół roku usłudze płatności odroczonych w Allegro Biznes poinformowała ISBnews B2B financial services manager w Allegro Ewa Kraińska. To część przygotowań na „gorący okres” w handlu online w IV kw., w którym spółka ma nadzieję odnotować znaczący wzrost liczby sprzedawców korzystających z platformy B2B Allegro Biznes, jak i z płatności odroczonych. Obecnie płatności odroczone są dostępne w ponad 50 mln z 132 mln ofert z cennikami netto na Allegro Biznes. Źródło: ISBnews

Sescom: Spółka odnotowała 1,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2020/2021 (kwiecień – czerwiec 2021) wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,99 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,67 mln zł w III kw. r. obr. 2020/2021 r. wobec 26,62 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Answear.com: Spółka uruchomiła stronę internetową sklepu przeznaczoną dla klientów na rynku greckim pod adresem www.answear.gr. „Grecki sklep internetowy został przygotowany w oparciu o skalowalne rozwiązania stosowane na dotychczasowych rynkach, na których działa spółka, czyli m.in. zastosowanie własnej platformy e-commerce oraz efektywny model operacyjny” – podała spółka. Źródło: ISBnews

LiveChat: Spółka odnotowała 26,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (1 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.) wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 28,07 mln zł wobec 25,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,91 mln zł w I kw. r. obr. 2021/2022 wobec 41,63 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

NaturalAntibody: Bioinformatyczny startup, oferujący rozwiązania pozwalające znacznie przyspieszyć proces wprowadzania na rynek nowych leków opartych o przeciwciała – do końca roku spodziewa się decyzji ws. 20 mln zł dofinansowania w ramach grantów NCBR oraz European Innovation Council na rozwój dwóch projektów dotyczących przewidywania łączenia się cząsteczek oraz zmniejszania ryzyka niepożądanych efektów ubocznych, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. NaturalAntibody nie wyklucza na kolejnych etapach rozwoju wejścia na giełdę w Polsce lub za granicą. Źródło: spółka

Google Cloud: Region w Warszawie otrzymał certyfikat dla SAP S/4HANA Cloud, private edition. Od tej pory wszystkie firmy, które wybiorą Google Cloud do uruchomienia systemu SAP S/4HANA Cloud, private edition mogą przechowywać swoje dane i aplikacje w regionie chmury utworzonym przez Google Cloud w stolicy Polski. Źródło: ISBtech

Glovo: 6872 punktów partnerskich w niemal 100 miastach, współpraca z największymi sieciami handlowymi, ponad 3 mln pobrań – tak Glovo podsumowuje swoją dwuletnią obecność na polskim rynku. Przedstawiciel branży delivery otworzył także warszawskie centrum technologii Glovo Tech Hub, a także testuje sieć mikrocentrów dystrybucji w 6 największych miastach oraz usługę dostaw alkoholu. Firma deklaruje, że postrzega kraj nad Wisłą jako jeden z głównych rynków inwestycyjnych. Źródło: ISBtech

IWG: W nowym raporcie „15minutowa droga do pracy” firma przedstawiła koncepcję inteligentnego przejścia do bardziej zdecentralizowanej struktury biurowej co miałoby sprawić, że już wkrótce długie dojazdy do pracy staną się przeszłością. „Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że małe miasta i miasteczka umierają, COVID-19 pomógł je uratować. Realizacja 15minutowej drogi do pracy będzie jedną z najbardziej znaczących i długotrwałych pozostałości po pandemii. Pogrążone wcześniej w letargu miastasypialnie staną się tętniącymi życiem ośrodkami pracy i życia społecznego” – powiedział założyciel i dyrektor generalny firmy IWG Mark Dixon. Źródło: ISBtech

Polish-Ukrainian Startup Bridge: Rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu, w którym wsparcie otrzymają najbardziej innowacyjne startupy z Ukrainy. Aplikować mogą projekty we wczesnej fazie rozwoju bez względu na branżę, w której działają. Rekrutacja trwa do 30 września. „W PUSB na co dzień współpracujemy z liderami innowacyjnych projektów. Spotykamy się z nimi podczas organizowanych przez nas eventów, sprawdzamy, jakie mają potrzeby i jak na nie możemy zareagować. Dlatego nasz projekt wciąż ewoluuje. W obecnej edycji planujemy nie tylko zaangażować jeszcze więcej mentorów z różnych branż czy dziedzin, lecz też przeprowadzić badanie wśród ukraińskich startupów, aby w efekcie skuteczniej je wspierać” – wyjaśnia Krzysztof Grochowski, ekspert wiodący i pomysłodawca projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge. Źródło: spółka

Answear: Za mniej więcej miesiąc powinna być podana informacja o wejściu na kolejny rynek zagraniczny. Podobne tempo wzrostu przychodów z I półrocza powinno być kontynuowane w II półroczu. Tegoroczna rentowność EBITDA na poziomie z 2020 roku. Spółka koncentruje się na rozwoju organicznym, w regionie nie ma ciekawych podmiotów e-commerce do przejęcia. Źródło: Trigon

Ailleron: Cały rok 2021 może okazać się historycznie rekordowy dla spółki pod względem wyników na wszystkich poziomach, uważa Noble Securities. „Pozytywnie oceniamy zaangażowanie kapitałowe Enterprise Investors w Software Mind i plany rozwoju dominującego segmentu Enterprise Services, jak również dalsze prace nad LiveBank, flagowym produktem w segmencie FinTech” – czytamy w raporcie brokera. Źródło: Noble

OdFreelancera.pl: Na rynku powstała nowa platforma internetowa. Strona gromadzi oferty pracy skierowane wyłącznie dla freelancerów. Źródło: spółka

Check Point Research: Wykrył kolejną, wymagającą natychmiastowego załatania, podatność w komunikatorze WhatsApp, który w zeszłym roku miał ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie. Wykryta przez ekspertów z Check Point Research luka była zakorzeniona w funkcji filtrowania obrazów. Pomyślne wykorzystanie tej luki wymagałoby od atakującego zastosowania określonych filtrów obrazu do specjalnie spreparowanego obrazu i przesłania go ofierze. Luka CVE-2020-1910 została ostatecznie załatana w wersji 2.21.2.13, będącej lutową aktualizacją „Security Advisory”. Ze względów bezpieczeństwa o podatności poinformowano dopiero kilka miesięcy później. Źródło: spółka

Staffly: Startup branży HR z portfle funduszy Czysta3.vc oficjalnie rozpoczyna działalność. Staffly ma dostarczyć odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. Wraz z początkiem września pracownicy i pracodawcy mogą korzystać z platformy rekrutacyjnej, na której za pomocą testów psychometrycznych i algorytmów uczenia maszynowego następuje dopasowanie profilu kandydata do stanowiska pracy. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa WP/Cyfrowy Polsat: Spółki są wśród oferentów na wydawcę dziennika „Rzeczpospolita” – Gremi Media, wynika z informacji ISBews. Rozstrzygnięcie procesu może nastąpić we wrześniu, dodają źródła. Wcześniej KCI zawarło z Deloitte Advisory umowę na doradztwo celem przeglądu optymalnych opcji strategicznych Gremi Media, w tym ewentualnej sprzedaży udziałów. Źródło: ISBnews

Grupa K2: Spółka prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami, głównie z segmentu software, ale jeszcze jest za wcześnie na podanie ewentualnych szczegółów. Z kolei inteligentny chatbot PerfectBot stworzony dla retail & e-commerce ma szansę w najbliższym czasie na ekspansję międzynarodową, poinformował prezes Paweł Wujec.”Jeżeli chodzi o o M&A, to jesteśmy w rozmowach z kilkoma podmiotami przede wszystkim z segmentu software. Jednak bycie w rozmowach to jedno, a finalizacja tych rozmów – to drugie. Nie możemy więc na razie podać żadnych nazw. W żadnym przypadku procesy związane M&A nie zostały przez nas odłożone” – powiedział prezes Wujec. Źródło: ISBnews

Grupa R22: Grupa chce przeznaczyć około 250 mln zł na kolejne przejęcia spółek działających w różnych segmentach do końca I kw. 2022 r., wynika ze słów wiceprezesa Roberta Stasiaka.”Zamierzamy środki nieco szybciej wydać niż mówiliśmy podczas IPO Vercomu i zakładamy, że będzie to do końca I kw. 2022 r. Przede wszystkim myślimy o spółkach działających w segmencie CPaaS, ale w innych segmentach też nie wykluczamy jak niedawna inwestycja w SellIntegro, że tego typu akwizycje będą się zdarzać” – powiedział Stasik. Źródło: ISBnews

Groclin: Spółka zawarł z niemiecką Gerstner Managementholding (GMH) umowę subskrypcyjną, na podstawie której GMH objęła 1 mln akcji serii H w podwyższonym kapitale zakładowym i podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Operator sfinalizował sprzedaż 50% udziałów w Światłowód Inwestycje na rzecz APG i otrzymał 897 mln zł jako pierwszą część zapłaty za transakcję. „Orange Polska informuje, że dziś sprzedał APG 50% udziałów w Światłowód Inwestycje i otrzymał 897 mln zł jako pierwszą część zapłaty za transakcję. Transakcja pomiędzy Orange Polska i APG wycenia 50% udziałów w Światłowód Inwestycje na 1 374 mln zł (bez uwzględniania gotówki i długu). Płatność pozostałych 487 mln zł będzie rozliczana w latach 2022-2026, i będzie warunkowana realizacją uzgodnionego harmonogramu budowy sieci. Transakcja przewiduje, że w latach 2023-2026 każdy z partnerów, wniesie do spółki po około 300 mln zł kapitału” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa Netrisk: Spółka nabyła 100% udziałów w spółkach prowadzących Edrauda.lt. Edrauda ma ok. 150 tys. klientów i współpracuje z ubezpieczycielami jako broker. Edrauda stanie się teraz – obok Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klikpojisteni.cz, Porovnej24.cz i Netfinancie.sk – częścią Grupy Netrisk, rozszerzając tym samym jej działalność o czwarty kraj – Litwę (po Węgrzech, Czechach i Słowacji). Grupa jest własnością funduszy TA Associates (większościowy udziałowiec) oraz MCI EuroVentures (grupa MCI Capital, kierowana przez Tomasza Czechowicza). Źródło: ISBnews

Coffeedesk: Spółka zapowiedziała drugą emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego do kwoty max. 1 mln euro, która rozpocznie się III kw. 2021 r. Celem jest dalszy rozwój sprzedaży omnichannel z siecią stacjonarnych showroomów oraz wdrożenie innowacyjnych technologii wsparcia sprzedaży online opartych na AI i automatyzacji marketingu. Źródło: ISBnews

Grupa K2: Spółka zdecydowała o rozpoczęciu drugiego programu skupu akcji w ramach którego planuje nabyć nie więcej niż 463 531 akcji własnych stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego. Program skupu, którego potencjalna maksymalna wartość to 11,59 mln zł, rozpocznie się w 4 października 2021 r. i będzie trwał nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Źródło: ISBnews

STS Holding: Spółka złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka oraz jej akcjonariusze rozważają pierwszą ofertę publiczną oraz rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. STS Holding – w przypadku debiutu – byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW. Zarząd STS Holding szacuje, że obecnie Grupa STS posiada blisko połowę udziałów w polskim rynku bukmacherskim. Źródło: ISBnews

R22: Grupa R22 poprzez spółkę H88, właściciela marki cyber_Folks, inwestuje w firmę SellIntegro, specjalizującą się w automatyzacji i masowej integracji systemów zarządczych i księgowych z platformami e-commerce. W wyniku transakcji o wartości 21,5 mln zł H88 posiada 33,5% udziału w kapitale, a na mocy umowy inwestycyjnej uprawniony jest do objęcia kolejnych udziałów, które zapewnią spółce 51,14% udziałów. Źródło: ISBnews

Answear: Zarząd podjął uchwały w sprawie emisji do 157 tys. akcji serii E w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Akcje zostaną zaoferowane uczestnikom programu motywacyjnego za 2020 rok. Źródło: spółka

Action: Do obrotu giełdowego weszło 2,97 mln akcji serii D. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił finalizację przejęcia Zerto – lidera branży w zakresie zarządzania i ochrony danych w chmurze. Dzięki temu, HPE poszerzy rosnące portfolio usług chmurowych HPE GreenLake o wiodące w branży oprogramowanie ransomware i wzmocni ochronę danych. Źródło: spółka

Check Point Software: Poinformował o przejęciu firmy Avanan. Założony w 2015 roku Avanan jest najszybciej rozwijającym się dostawcą zabezpieczeń poczty e-mail w chmurze na świecie. Firma opracowała opatentowane rozwiązanie API do powstrzymywania zagrożeń e-mail przed ich dotarciem do skrzynki odbiorczej (inline), które wykorzystuje silniki oparte na sztucznej inteligencji. Obecnie Avanan zatrudnia ponad 100 pracowników, chroni przeszło 5000 klientów i ponad 2,5 miliona skrzynek odbiorczych. Dzięki przejęciu Check Point Software zaoferuje jedyne na rynku ujednolicone rozwiązanie do ochrony pracowników zdalnych przed złośliwymi plikami, phishingiem oraz innymi zagrożeniami w obszarze poczty e-mail czy narzędzi współpracy. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

IdoSell: Spółka rozpoczęła współpracę z mobilnym marketplace Wish. Z integracji będzie mogło skorzystać ponad 6 500 właścicieli profesjonalnych sklepów internetowych. „Jesteśmy podekscytowani integracją z jednym z liderów w Polsce. Pomoże nam to zaznaczyć naszą obecność na tym ważnym rynku. Dzięki partnerstwu sprzedawcy IdoSell będą mogli szybko i łatwo sprzedawać swoje produkty milionom konsumentów na całym świecie” – powiedział senior business development manager w Wish Alan Small. Źródło: ISBnews

Gaia-X: Placówka europejskiego projektu na rzecz rozwoju technologii chmurowej – hubu Gaia-X zainaugurowała działalność w Polsce podczas drugiego dnia konferencji CYBERSEC 2021 w Krynicy-Zdrój, poinformował Związek Cyfrowa Polska. Będzie to trzecia krajowa placówka hubu – po Luksemburgu i Słowenii. „Za sterami” projektu w naszym kraju stoją Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związek Cyfrowa Polska. Źródło: ISBnews

Viaplay: Nordic Entertainment Group (NENT Group) oraz Play nawiązały współpracę, dzięki której oferta serwisu streamingowego Viaplay będzie uwzględniana w nowych subskrypcjach Play Now TV oraz dostępna bezpłatnie dla obecnych subskrybentów usługi do końca stycznia 2022 r. Źródło: ISBnews

Vertiv: Trzy czwarte przedstawicieli polskich przedsiębiorstw korzysta wyłącznie z własnych serwerowni, wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla firmy Vertiv. W efekcie większość firm w Polsce przetwarza dane na własnych serwerach, ale chce modernizować swoje centra danych. Źródło: ISBnews

Play: Operator wprowadza kampanie Rich Communication Services (RCS) dla klientów biznesowych w Polsce w partnerstwie z globalnym dostawcą usług komunikacji w chmurze Infobip. Źródło: ISBnews

Pamapol: Spółka nawiązała współpracę z renomowaną polską agencją gamingową beloud posiadającą platformę turniejową. Czołowy producent dań gotowych oficjalnie wszedł na na rynek esportu i stał się sponsorem tytularnym turniejów w grze Valorant – beloud Cup by Goong. Pamapol chce w ten sposób dotrzeć do bardzo szerokiego grona graczy komputerowych. Tych szacuje się na 14 mln w samej Polsce. Źródło: spółka

Ruch: Spółka zależna PKN Orlen rozwija współpracę z e-sklepami, których klienci będą mogli zamawiać przesyłki i odbierać je w automatach, na stacjach Orlen, w punktach Ruchu i w innych punktach partnerskich. Czas dostawy przesyłek do punktu ma się skrócić do 1-2 dni. We wrześniu br. automaty „Orlen Paczka” staną w ok. 200 miejscach. Z kolei do końca 2022 roku ich sieć będzie liczyła już blisko 2 tys. urządzeń. Źródło: spółka

Kino Polska: Kanał DIZI z tureckimi serialami – najnowsza stacja w portfolio Grupy Kino Polska TV – z początkiem września br. dołączył do oferty UPC Polska. Tym samym kanał zwiększył swój zasięg techniczny o ponad 1 mln abonentów. Kanał DIZI będzie dostępny dla abonentów UPC w pakietach Max Premium, Max i Select. Kanał znajdzie się na pozycjach nr 222 (dekodery Horizon i UPC TV 4K Box) i 168 (dekodery Mediabox), a także w usłudze UPC TV Go. Źródło: spółka

ZUS: Elektroniczny dostęp do portalu #ZUS uruchomiło już ponad 8,6 mln użytkowników. Źródło: ZUS

Xiaomi: Zainwestowało 10 mld RMB i oficjalnie uruchomiło nową spółkę. W kluczową fazę rozwoju wszedł wyczekiwany projekt produkcji inteligentnych pojazdów elektrycznych (EV). Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny Xiaomi, został prawnym przedstawicielem Xiaomi EV Company Limited. Jest to niezwykle istotny moment w historii firmy. Źródło: ISBtech

Microsoft: Ogłosił dostępność Windows 11 od 5 października 2021 r. Od tego dnia, nowy system operacyjny będzie osiągalny w ramach aktualizacji na kwalifikujących się komputerach osobistych z Windows 10. Będzie on również preinstalowany na nowych komputerach dostępnych w sprzedaży. Źródło: ISBtech

Żabka: Oferuje swoim klientom pierwszą w Polsce usługę przedpłaconego vouchera na telekonsultację lekarską, przygotowaną przez firmę HomeDoctor. Dzięki jej wprowadzeniu, sieć ułatwia pacjentom w całej Polsce dostęp do lekarzy wielu specjalizacji. Źródło: ISBtech

Vectra: Operator telewizji kablowej w Polsce wprowadza do swojej oferty modem Wi-Fi 6. Ponadto udostępnia pakiet internetowy o wysokiej przepustowości do 1,2 Gb/s. Jednocześnie firma inwestuje w dalszy rozwój platformy telewizyjnej TV Smart. Źródło: ISBtech

Nest Bank, Visa: Wystartowały właśnie z pilotażem Visa Mobile. Aby zapłacić Visa Mobile wystarczy podać swój numer telefonu, a następnie potwierdzić płatność w aplikacji bankowej. Wybrani klienci Nest Banku testują usługę jako pierwsi na świecie, a Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym została ona wdrożona. Źródło: ISBtech

Signius: Platforma umożliwiająca zdalne podpisywanie dokumentów rozpoczyna współpracę z eDO App. Dzięki współpracy, na platformie wkrótce pojawi się możliwość weryfikacji tożsamości poprzez dowód elektroniczny. Obok wideoweryfikacji i potwierdzenia tożsamości poprzez bankowość elektroniczną, będzie to kolejna metoda weryfikacji dostępna na platformie, dzięki której będzie można uzyskać dostęp do podpisu elektronicznego w mniej niż 1 minutę. Źródło: spółka

Zalando: Rozszerza portfolio kategorii Designer o ponad 50 designerskich i luksusowych marek, takich jak Missoni, Christopher Kane, 032C i Mansur Gavriel. Ponadto Zalando nawiązuje współpracę z zrzeszającą projektantów platformą Not Just A Label, by móc oferować klientom szeroki asortyment wschodzących marek. Źródło: spółka

realme: Wprowadził do Polski realme GT Master Edition – najnowszego „średniopółkowca” w ofercie marki. Źródło: spółka

Polkomtel: Marka Plush wprowadza nowy abonament w ofercie internetu mobilnego. Nowa oferta obejmuje pakiet 200 GB za 60 zł/mies. z dostępem do 5G od Plusa, w którego zasięgu jest już ponad 15 mln mieszkańców Polski, czyli ponad 40% populacji. Źródło: spółka

AVM: Wprowadziła do oferty dla operatorów FTTH nowy router, FRITZ!Box 5530 Fiber, który przeznaczony jest do bezpośredniej instalacji na łączach światłowodowych w domach użytkowników. Obsługuje nowy standard WiFi 6. Źródło: ISBtech

